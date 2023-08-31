บล็อก ClickUp

10 เคล็ดลับสร้างแรงบันดาลใจในการกระตุ้นทีม

Customer Experience Team
31 สิงหาคม 2566

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะเพิ่มพลังให้กับแรงจูงใจและประสิทธิภาพของทีมคุณ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว ในบางช่วงเวลา ผู้นำทุกคนต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมของตน

แต่ประเด็นคือ: แรงจูงใจไม่ได้เกี่ยวกับโบนัสหรือสิทธิพิเศษในออฟฟิศหรูหราเท่านั้น มันลึกซึ้งกว่านั้นและมีกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วอยู่เบื้องหลัง

ในโพสต์นี้ เราจะเปิดเผยว่าทำไมการมีแรงจูงใจของพนักงานจึงมีความสำคัญ ประเภทต่าง ๆ ของแรงจูงใจ และ 10 คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณ

มาเริ่มกันเลย! 🏊

⏰ สรุป 60 วินาที

การเพิ่มแรงจูงใจของทีมไม่ได้เกี่ยวกับสิทธิพิเศษเท่านั้น—แต่มันเกี่ยวกับเป้าหมาย

เหตุใดจึงสำคัญ:

  • เพิ่มผลผลิตและการมีส่วนร่วม
  • ลดความขัดแย้งและความเหนื่อยล้า

เคล็ดลับยอดนิยม:

  1. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
  2. ส่งเสริมความเป็นอิสระ
  3. สนับสนุนตารางเวลาที่ยืดหยุ่น
  4. ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง
  5. ยอมรับและให้รางวัลแก่ความพยายาม

พร้อมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณหรือยัง?ติดตามเป้าหมาย จัดการปริมาณงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วย ClickUp—เริ่มต้นใช้งานฟรี!

ทำไมการมีแรงจูงใจในทีมจึงสำคัญ?

จินตนาการถึงทีมที่ทุกคนต่างเต็มใจรับมือกับความท้าทายในแต่ละวันอย่างกระตือรือร้น—ที่ซึ่งความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นกลายเป็นเรื่องปกติ นั่นคือพลังของการสร้างแรงจูงใจในทีม

แรงจูงใจของทีมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีซึ่งทำให้ทุกคนในทีมรู้สึกมีแรงผลักดันอย่างลึกซึ้งที่จะมีส่วนร่วมและประสบความสำเร็จ ✨

เมื่อทีมของคุณมีแรงจูงใจ:

  • พวกเขาทำงานได้เร็วขึ้น ฉลาดขึ้น และทำสำเร็จมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
  • พวกเขาใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นและผลิตงานที่มีคุณภาพสูง
  • พวกเขามีแนวโน้มที่จะทำงานร่วมกันได้ดีโดยมีความขัดแย้งน้อย
  • พวกเขามีความพึงพอใจในงานสูงกว่าและมีแนวโน้มที่จะอยู่กับบริษัทของคุณมากขึ้น
  • พวกเขามาทำงานและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ส่งผลให้การขาดงานลดลง
  • พวกเขามีแนวโน้มที่จะรับมือและประสบความสำเร็จกับความท้าทายใหม่ ๆ ได้มากขึ้น
  • พวกเขาต้องการทำผลงานให้ดีเพื่อตัวเองและธุรกิจโดยรวม
ประเภทของแรงจูงใจ

มีสองประเภทหลักของแรงจูงใจ: ภายในและภายนอก ทั้งสองประเภทมีความสำคัญในการขับเคลื่อนสมาชิกในทีมให้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่, เติบโต, และฉายแสงในที่ทำงาน มาดูแต่ละประเภทอย่างใกล้ชิดกันเถอะ

1. แรงจูงใจภายใน

แรงจูงใจภายในเกิดขึ้นจากภายในตัวเอง—เป็นความสุขส่วนตัวหรือความท้าทายที่สมาชิกในทีมรู้สึกเมื่อพวกเขาเข้าร่วมกิจกรรม นี่คือตัวอย่างของแรงจูงใจภายในประเภทต่างๆ ที่อาจกำลังขับเคลื่อนทีมของคุณ:

  • แรงจูงใจด้านความสามารถ: แรงผลักดันในการพัฒนาหรือเชี่ยวชาญทักษะบางอย่าง ไม่ใช่เพื่อรับรางวัลหรือการยกย่องจากภายนอก แต่เพื่อการพัฒนาตนเองและความพึงพอใจในตนเอง
  • แรงจูงใจในการบรรลุผล: สิ่งนี้เกิดจากการตั้งเป้าหมายส่วนตัวที่ท้าทายและเพลิดเพลินไปกับความสำเร็จเมื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
  • แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์: ความปรารถนาที่จะริเริ่ม คิดนอกกรอบ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่
  • แรงจูงใจด้านทัศนคติ: แรงผลักดันในการกระทำในแนวทางที่สอดคล้องกับความเชื่อส่วนบุคคล จริยธรรม และหลักการของคุณ
  • แรงจูงใจในการเข้าร่วม: ความต้องการที่จะเชื่อมโยงและร่วมมือกับผู้อื่น และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

2. แรงจูงใจภายนอก

แรงจูงใจภายนอกเกิดจากการได้รับรางวัลภายนอกหรือการหลีกเลี่ยงผลที่ตามมา. นี่คือตัวอย่างที่อาจเกิดขึ้นในทีมของคุณ:

  • แรงจูงใจแบบให้รางวัล: แรงผลักดันในการทำงานเนื่องจากสิ่งจูงใจ เช่น โบนัส ของขวัญ หรือแม้แต่คำชมเชยจากผู้จัดการหรือเพื่อนร่วมงาน
  • แรงจูงใจที่เกิดจากความกลัว: แรงผลักดันในการกระทำเนื่องจากความกลัวว่าจะสูญเสียงาน, ถูกปรับลดตำแหน่ง, หรือได้รับคำติชมเชิงลบเนื่องจากผลงานที่ไม่ดีต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน
  • แรงจูงใจที่ขับเคลื่อนด้วยอำนาจ: แรงผลักดันในการทำงานและไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่ออำนาจ อิทธิพล และการควบคุม
สร้างและติดตามเป้าหมายใน ClickUp
สร้างเป้าหมายส่วนตัวภายใน ClickUp และตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณ

ทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกมีประโยชน์ในหลากหลายวิธี จงคำนึงถึงทั้งสองอย่างเพื่อให้แน่ใจว่ารูปแบบการบริหารของคุณคำนึงถึงทั้งสองอย่าง

10 เคล็ดลับในการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมของคุณ

ในขณะที่สมาชิกบางคนในทีมมีแรงจูงใจจากความพึงพอใจส่วนตัวและความหลงใหล คนอื่นๆ กลับตอบสนองได้ดีกว่าต่อรางวัลและการยอมรับจากภายนอกสำหรับความพยายามของพวกเขา

ใช้ 10 ขั้นตอนนี้เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สมดุลและมีสุขภาพดี ซึ่งทั้งสองประเภทของแรงจูงใจได้รับการยอมรับและส่งเสริม

1. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและแบ่งปันกับทีมของคุณ

หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ได้ผลดีที่สุดในการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมของคุณคือการกำหนดเป้าหมายของทีมที่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหรือวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว เมื่อทุกคนเห็นภาพรวมที่ตรงกันแล้ว ให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมเข้าใจเป้าหมายใหญ่เหล่านี้อย่างถ่องแท้ และตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการช่วยให้เป้าหมายเหล่านั้นกลายเป็นความจริง

หากขาดความชัดเจน สมาชิกในทีมอาจมองข้ามงานบางอย่างหรือประเมินความสำคัญของงานต่ำเกินไป แต่เมื่อสมาชิกในทีมมีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึง "เหตุผล" ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่พวกเขาทำ พวกเขาจะมีแรงจูงใจมากขึ้นในการทำงานให้สำเร็จ พวกเขาอาจทุ่มเทเกินความคาดหมายเพื่อทำงานให้ ดี มากขึ้น นำพาธุรกิจเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น 🎯

เป้าหมายใน ClickUp
สร้างเป้าหมาย SMART ใน ClickUp พร้อมวิธีการติดตามความคืบหน้าหลายรูปแบบและบรรลุเป้าหมายของคุณ

ในการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและทีม ให้ใช้กรอบเป้าหมาย SMART—เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ ในการแบ่งปันสิ่งนี้กับทีมของคุณ ให้ใช้เครื่องมือ ที่เหมาะสมสำหรับการตั้ง เป้าหมายและการติดตามเป้าหมาย

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถ:

  • ปรับแต่งแม่แบบการตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณ
  • แบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถจัดการได้มากขึ้นในระหว่างทาง
  • เชื่อมโยงแต่ละเป้าหมายโดยตรงกับงานที่มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
  • ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายและเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างทาง

2. ให้สมาชิกในทีมมีอิสระในการทำงานของตนเอง

ในฐานะผู้จัดการหรือผู้นำทีม บทบาทหลักของคุณคือการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน จัดเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นให้กับทีมของคุณ และเปิดโอกาสให้มีการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ เมื่อทุกอย่างถูกวางรากฐานเรียบร้อยแล้ว คุณต้องถอยออกมาและให้พวกเขาได้ทำงานของตนเอง

ระดมความคิด วางแผน วางกลยุทธ์ และปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในเวลาจริง เพื่อส่งมอบโครงการได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp Whiteboards
ระดมความคิด วางแผน วางกลยุทธ์ และปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Whiteboards

ต้านทานความอยากที่จะควบคุมงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน การควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไปทำลายความไว้วางใจ ฆ่าความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มความเครียดและความเหนื่อยล้า นอกจากนี้ยังทำให้สมาชิกในทีมพึ่งพาตนเองน้อยลงและจำกัดการเติบโตของผู้นำทีมที่มีความทะเยอทะยาน 🌱

ในทางกลับกัน การมอบอำนาจให้สมาชิกในทีมแสดงว่าคุณไว้วางใจพวกเขา การกระทำง่ายๆ นี้ช่วยเพิ่มแรงจูงใจของทีมและนำไปสู่การมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความมุ่งมั่นของทีม เมื่อสมาชิกในทีมรับผิดชอบงานของตนเอง พวกเขาก็จะมีแรงจูงใจในการทำงานให้ดีขึ้น แก้ไขปัญหา และค้นหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

3. รองรับตารางการทำงานที่ยืดหยุ่น

เมื่อพิจารณาว่า80% ของพนักงานให้ความสำคัญกับตารางเวลาที่ยืดหยุ่นเมื่อหางาน จึงชัดเจนว่าตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นจะยังคงอยู่ต่อไป

ไม่เพียงแต่พวกเขาจะอยู่ต่อไปเท่านั้น แต่พวกเขายังเป็นผู้ช่วยสำคัญในการกระตุ้นความมุ่งมั่นของทีมอีกด้วย ตามการศึกษาของ Cisco พบว่า82% ของพนักงานรู้สึกมีความสุขและมุ่งมั่นในการทำงานมากขึ้นเมื่อมีทางเลือกในการทำงานแบบผสมผสาน เนื่องจากช่วยปรับปรุงสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน

การนำตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นมาใช้ก่อให้เกิดความท้าทาย โดยเฉพาะในด้านการประสานงาน นี่คือจุดที่การลงทุนในซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันของทีมจะช่วยทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

ClickUp Whiteboards สำหรับการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพร่วมกับลูกค้า
ร่วมมือกับลูกค้าหรือทีมภายในอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยไวท์บอร์ดเสมือนจริงเพื่อจุดประกายนวัตกรรม

เครื่องมือเหล่านี้ ช่วยให้การจัดการโครงการและการจัดการทีมเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ— ทำให้การทำสิ่งต่อไปนี้เป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ทำงานและเวลาทำงานที่แตกต่างกัน:

เครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่น ClickUp มีเทมเพลตการจัดการโครงการฟรี รวมถึงเทมเพลตแผนที่โครงการ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ 🛠️

4. ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและบ่อยครั้ง

ทีมที่มีแรงจูงใจจะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อมีการสื่อสารในทีมที่เปิดกว้างและสม่ำเสมอ. เมื่อสมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันความคิดเห็น, ถามคำถาม, และแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องกังวล, พวกเขารู้สึกว่ามีคุณค่าและได้รับการฟัง. ผลที่ตามมาคือความเข้าใจผิดน้อยลง, การมีส่วนร่วมของทีมเพิ่มขึ้น, และประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมดีขึ้น.

📮ClickUp Insight: การสำรวจของเราพบว่าพนักงานที่มีความรู้มีการเชื่อมต่อเฉลี่ย 6 ครั้งต่อวันในที่ทำงาน ซึ่งอาจหมายถึงการส่งข้อความไปมาหลายครั้งผ่านอีเมล แชท และเครื่องมือจัดการโครงการต่างๆ แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถรวมการสนทนาทั้งหมดนี้ไว้ในที่เดียว?

อย่างไรก็ตาม ควรระวังการประชุมที่ยืดเยื้อโดยไม่มีวัตถุประสงค์หรือวาระการประชุมที่ชัดเจน เพราะจะทำให้ขวัญและกำลังใจของทีมลดลง รวมถึงประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการประชุมนั้นไม่ได้นำไปสู่ขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติได้จริง

เพื่อให้เกิดความสมดุลที่เหมาะสม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการประชุมของคุณมีวาระการประชุมที่ชัดเจนเสมอ ก่อนที่จะจัดทำวาระการประชุม ให้ถามตัวเองว่า: "สิ่งนี้จำเป็นหรือไม่?" บ่อยครั้งคุณจะพบว่าการที่คุณตั้งใจจะหารือในที่ประชุมสามารถแก้ไขได้ด้วยการสนทนาอย่างรวดเร็วหรืออีเมล 📩

ClickUp Docs, มุมมองแชท, มุมมองรายการ, และหน้าแรก
ClickUp ช่วยให้คุณทำงานร่วมกันในไอเดียต่าง ๆ และสร้างเอกสารหรือวิกิที่น่าทึ่ง พร้อมหน้าย่อยและตัวเลือกการจัดรูปแบบที่กำหนดเอง สำหรับแผนงาน ฐานความรู้ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นโดยใช้เครื่องมือการร่วมมือที่มีคุณสมบัติในตัวเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ:

  • แชทเพื่อการสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีม
  • ความคิดเห็นสำหรับการตอบคำถามอย่างรวดเร็วและให้ข้อเสนอแนะ
  • การบันทึกเสียงเพื่อแบ่งปันคำตอบที่ซับซ้อนพร้อมเสียง
  • คลิปหน้าจอสำหรับให้บริบททางภาพและคำอธิบายแบบโต้ตอบ

5. จัดสมดุลภาระงานระหว่างสมาชิกในทีม

การบาลานซ์ปริมาณงาน (หรือที่เรียกว่าการจัดการปริมาณงาน) เป็นกุญแจสำคัญในการกระตุ้นทีม. เมื่อปริมาณงานถูกกระจายอย่างเท่าเทียมกัน ทีมของคุณจะรู้สึกว่ามีคุณค่า และความเสี่ยงของการเกิดภาวะเหนื่อยล้าจะน้อยลง.

แล้วคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าภาระงานมีความสมดุล? ตรวจสอบปริมาณงานอย่างสม่ำเสมอ วิธีนี้จะช่วยให้คุณสังเกตเห็นความไม่สมดุลได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ 👀

การจัดการภาระงานของพนักงาน
มองเห็นภาพรวมปริมาณงานที่มอบหมายให้กับผู้ร่วมงานแต่ละคน รวมถึงแต่ละทีมของคุณ ด้วยมุมมองปริมาณงานใน ClickUp

เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่คุณเลือกใช้ควรมีฟีเจอร์เช่นมุมมองภาระงาน (Workload view) สำหรับการแสดงภาพงานที่มอบหมายให้กับสมาชิกในทีมและจัดการการกระจายงานใหม่ ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้การทำงานเป็นระบบและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการหาลูกค้าใหม่ มอบหมายงานใหม่ หรือเริ่มโครงการใหม่

เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดของคุณควรมีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติสำหรับจัดการงานที่ทำซ้ำๆ ด้วย ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมมีเวลาว่างมากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบหลัก

6. ให้และรับข้อเสนอแนะจากทีมของคุณ

ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ เมื่อถูกนำเสนอด้วยความใส่ใจและความชัดเจน สามารถเพิ่มแรงจูงใจได้เช่นกัน

ทำไม? เพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณมีส่วนร่วมในการเติบโตของพวกเขา ด้วยการชี้นำสมาชิกไปสู่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น คุณกำลังแสดงความเชื่อมั่นในความสามารถของพวกเขา ผลที่ตามมาคือพวกเขาจะต้องการที่จะก้าวขึ้นสู่ความท้าทายโดยธรรมชาติ 🏆

ในทางกลับกัน การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากทีมของคุณก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

เมื่อสมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันความคิดเห็นได้อย่างอิสระ พวกเขาจะรู้สึกเชื่อมโยงกับบทบาทของตนและพันธกิจของบริษัทมากขึ้น นอกจากนี้ การให้คุณค่าและนำข้อเสนอแนะของพวกเขาไปปฏิบัติยังแสดงถึงความไว้วางใจและความเคารพ ซึ่งช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจของทีมและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการทำงานร่วมกัน

7. ให้การยอมรับและให้รางวัลแก่การมีส่วนร่วมของทีมคุณ

นักเขียนและนักบรรยายที่มีชื่อเสียง เดล คาร์เนกี กล่าวไว้ได้ดีที่สุดว่า: "ผู้คนทำงานเพื่อเงิน แต่พวกเขาทำมากกว่าที่คาดหวังเพื่อให้ได้รับการยอมรับ คำชมเชย และรางวัล"

ความพยายามของทีมคุณ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ล้วนเป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนเครื่องจักรธุรกิจของคุณ การยอมรับความพยายามเหล่านี้ด้วยคำชมเชยเชิงบวก เช่น "ขอบคุณ" หรือ "ทำได้ดี" ไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขารู้สึกดีเท่านั้น แต่ยังผลักดันให้พวกเขาทำมากขึ้นและทำให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 🙌

มุมมองแชทจัดเก็บความคิดเห็นทั้งหมดของคุณไว้ใน ClickUp
มุมมองแชทจัดเก็บความคิดเห็นทั้งหมดของคุณไว้ใน ClickUp เพื่อให้สามารถระบุทีมหรือค้นหาการสนทนาใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

อย่าเชื่อเราเพียงคำพูด:ตามการวิจัยของ Harvard Business Review ผู้นำที่อยู่ในกลุ่ม 10% ล่างสุดที่ได้รับการยอมรับมีพนักงานที่มีความผูกพันอยู่ที่ 27% ในขณะที่ผู้นำที่อยู่ในกลุ่ม 10% บนสุดมีพนักงานที่มีความผูกพันถึง 69%

แต่ทำไมต้องหยุดแค่คำพูด? รางวัลที่จับต้องได้ เช่น โบนัส ของขวัญ หรือวันหยุด จะช่วยกระตุ้นแรงจูงใจของพนักงานให้ไปไกลยิ่งขึ้น รางวัลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่สามารถทำได้และเน้นย้ำถึงผู้ที่ประสบความสำเร็จ สิ่งนี้ช่วยสร้างการแข่งขันที่ดีและกระตุ้นให้สมาชิกในทีมคนอื่นๆ พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

8. ลงทุนในการพัฒนาวิชาชีพของทีมคุณ

เมื่อคุณให้ความสำคัญกับการพัฒนาทีมของคุณ แสดงให้เห็นว่าคุณเชื่อมั่นในศักยภาพของพวกเขาและมองเห็นอนาคตที่จะเดินไปด้วยกัน พนักงานที่เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเติบโตของตนเอง มีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ดี ทุ่มเทกับงาน และประสบความสำเร็จในบทบาทของตนมากขึ้น 💪

พิจารณาฝึกอบรมทีมงานของคุณทั้งทักษะด้านเทคนิคและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ผ่านเวิร์กช็อป, สัมมนาออนไลน์, หลักสูตรออนไลน์ หรือแม้แต่การให้คำปรึกษา เมื่อสมาชิกในทีมได้รับทักษะใหม่ ๆ พวกเขาจะกระตือรือร้นที่จะนำไปใช้ พวกเขาไม่ได้เพียงแค่มีความสามารถมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นมากขึ้นอีกด้วย

กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Workspace ของคุณเองด้วยหลักสูตร การฝึกอบรม และสัมมนาออนไลน์นับร้อยรายการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp

เมื่อทีมของคุณพัฒนาทักษะและเติบโตขึ้น ธุรกิจของคุณก็จะได้รับประโยชน์จากการมีบุคลากรที่มีทักษะมากขึ้นและสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น

9. สร้างพื้นที่ทำงานที่อบอุ่นและสะดวกสบายสำหรับทีมของคุณ

พื้นที่ทำงานที่สะดวกสบายไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่ความสวยงามเท่านั้น—แต่ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นแรงจูงใจอีกด้วย ลองคิดดูสิ: คุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดได้ที่ไหน? ในพื้นที่แคบมืด หรือในพื้นที่โปร่งโล่ง แสงสว่างเพียงพอ?

เริ่มต้นด้วยพื้นฐาน จัดหาเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมเก้าอี้ที่รองรับและพื้นที่โต๊ะทำงานที่เพียงพอ สิ่งนี้จะให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของทีมของคุณในขณะที่ช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นกับงานแทนที่จะปวดหลัง

แสงสว่างมีความสำคัญอย่างยิ่ง. ให้แสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามาช่วย—มันช่วยเพิ่มอารมณ์และระดับพลังงาน. เพิ่มต้นไม้สีเขียว เช่น ต้นไม้ในร่ม เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นและบรรยากาศที่น่าอยู่.

อาหารมีความสำคัญ การเสิร์ฟกาแฟ เครื่องดื่ม หรือของว่างฟรีสามารถสร้างความแตกต่างได้ การพักดื่มกาแฟหรือทานของว่างอย่างรวดเร็วสามารถเติมพลังให้กับทีมของคุณ สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกและมีแรงจูงใจ ☕

10. เข้าร่วมกิจกรรมสร้างทีม

กิจกรรมสร้างทีมช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่สมาชิกทีม และทำให้สมาชิกทีมมีแรงจูงใจอยู่เสมอ เมื่อสมาชิกทีมได้ร่วมมือกันนอกเหนือจากงานประจำของพวกเขา พวกเขาก็จะได้สร้างความสัมพันธ์ในแบบที่ไม่เหมือนใคร พวกเขามีโอกาสได้รู้จักกันในระดับส่วนตัว และมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมมือกันในเวลาทำงานมากขึ้น

คุณทำสิ่งนี้อย่างไร? คิดถึงกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของทีมคุณ อาจเป็นชมรมหนังสือ, คืนตอบคำถาม, หรือแม้กระทั่งห้องหนีเสมือนจริงสำหรับทีมที่อยู่ห่างไกล. สิ่งสำคัญคือเลือกสิ่งที่ทุกคนสามารถเพลิดเพลินและเข้าร่วมได้ 🤩

ลองดูเครื่องมือสร้างทีมเหล่านี้!

สร้างแรงจูงใจให้ทีมของคุณเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือและการเติบโตทางธุรกิจ

ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าการรู้วิธีสร้างแรงจูงใจให้กับทีมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้ ลองใช้กลยุทธ์เหล่านี้เพื่อค้นหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดกับทีมของคุณและปรับปรุงให้เหมาะสมตามความจำเป็น เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะเปลี่ยนทีมของคุณให้กลายเป็นกลุ่มที่มีแรงจูงใจสูงและมีประสิทธิภาพสูง

