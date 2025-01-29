บล็อก ClickUp
12 ซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับทีมในปี 2025
Goals

12 ซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับทีมในปี 2025

Evan Gerdisch
Evan GerdischContent Strategist
29 มกราคม 2568

การฝันถึงเป้าหมายที่น่าทึ่งทั้งหมดที่คุณ ต้องการ จะบรรลุนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่การก้าวไปข้างหน้าและตั้งเป้าหมายเหล่านั้นจริงๆ... ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

แต่อย่าท้อใจ!

เป็นเรื่องปกติอย่างยิ่ง เพราะเราถูก รบกวน โดยหลายสิ่งหลายอย่าง

และบางครั้ง เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรในการตั้งเป้าหมายที่สมจริง

นั่นคือจุดที่ ซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมาย สามารถช่วยคุณได้

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่าซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายคืออะไร และจะเน้น 12 เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่จะช่วยคุณตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายของคุณได้เหมือนเอล วูดส์

ไปกันเถอะ ??

ซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายคืออะไร?

ไม่ว่าจะในระดับส่วนตัวหรือระดับมืออาชีพ เป้าหมายจะ จัดระเบียบ ความสนใจของคุณให้สอดคล้องกับจุดที่คุณต้องการไปในชีวิต นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำให้มั่นใจว่าธุรกิจจะไม่ หยุดนิ่ง

แต่เราทุกคนต่างก็รู้ดีว่ามันน่าหงุดหงิดแค่ไหน ที่ต้องตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้า ด้วยตนเอง

แล้วคุณจะตั้งเป้าหมายและ ติดตามความก้าวหน้าในแต่ละวัน ได้อย่างไรโดยไม่ต้องเหนื่อยเลย?

โดยการใช้ แอปตั้งเป้าหมาย

เครื่องมือตั้งเป้าหมายช่วยให้คุณตั้งและติดตามความก้าวหน้าของคุณไปสู่เป้าหมาย SMART,KPI, และOKR.

เดี๋ยวนะ... นั่นคืออะไร?

นี่คือสรุปโดยย่อ:

  • เป้าหมาย SMART คือแนวทางในการบรรลุเป้าหมายที่คุณกำหนดให้ specific (เฉพาะเจาะจง), measurable (สามารถวัดได้), achievable (สามารถทำได้), realistic (เป็นจริงได้), และ time-bound (มีกรอบเวลา)
  • KPI (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก)ช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดได้ว่าพวกเขากำลังก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายหลักของธุรกิจหรือไม่
  • OKR ( วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) เป็นวิธีการตั้งเป้าหมายที่ช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถกำหนดเป้าหมายและคิดวิธีวัดผลได้

ตัวอย่างเช่น เอลสามารถตั้ง OKR ได้เช่น:

  • วัตถุประสงค์: เข้าเรียนที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
  • ผลลัพธ์หลักที่ 1: ศึกษาวันละสามชั่วโมง
  • ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: ทำข้อสอบฝึกหัดวันละหนึ่งชุด
  • ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: คะแนน 179 ในการสอบ LSATs

ซอฟต์แวร์การจัดการเป้าหมายช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้ด้วยคุณสมบัติหลายอย่าง เช่น:

ด้วยแอปติดตามเป้าหมาย คุณจะสามารถจัดการกับเป้าหมายใด ๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นการพยายามเรียนจบโรงเรียนกฎหมายในฐานะ 'บาร์บี้มาลิบู' หรือการได้งานในฝัน

12 ซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายที่ดีที่สุด

นี่คือ 12 ซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณมั่นใจในเป้าหมายของคุณได้เหมือนกับเอลล์:

1.คลิกอัพ

เป้าหมาย ClickUp
วัดเป้าหมายของคุณและติดตามความคืบหน้าด้วย ClickUp Goals

ClickUp เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายและจัดการโครงการ ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพสูงในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ตั้งแต่การจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายไปจนถึงการกำหนดตารางเวลาในปฏิทินแบบไดนามิก ClickUp คือ สุดยอด เครื่องมือจัดการเป้าหมาย

นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยคุณตั้งและทำลายทุกเป้าหมายของคุณ

เป้าหมาย ใน ClickUp คือวัตถุประสงค์ระดับสูงที่คุณสามารถแบ่งย่อยออกเป็นเป้าหมายย่อยที่วัดผลได้ . เพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ สิ่งที่คุณต้องทำคือเพียงแค่ทำให้สำเร็จตามเป้าหมายย่อยเหล่านี้

และในขณะที่คุณดำเนินการทำลายเป้าหมายเหล่านี้ ClickUp จะคำนวณโดยอัตโนมัติว่าคุณใกล้บรรลุเป้าหมายของคุณมากเพียงใด

แต่เดี๋ยวก่อน... คุณจะตั้งเป้าหมายอย่างไร?

การตั้งเป้าหมายใน ClickUp ง่ายเหมือนการเรียนรู้การโค้งและบิด!

เพียงไปที่ "เป้าหมาย" ใน ClickUp และสร้างเป้าหมายใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม "+เป้าหมายใหม่" นี่คือสิ่งอื่น ๆ ที่คุณสามารถตั้งค่าได้:

  • ชื่อของเป้าหมายของคุณ
  • วันครบกำหนด
  • ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และอื่น ๆ

และนี่ไง!

คุณได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว

ด้วย ClickUp คุณสามารถตั้งเป้าหมายที่ทำได้จริงเพื่อรักษาสมาธิและแรงจูงใจ แม้ในยามที่คุณต้องการนอนอยู่บนเตียงกับกล่องช็อกโกแลตทั้งวัน ?

อย่างไร?

คุณสามารถแบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยที่จัดการได้ เพียงกดปุ่ม "เพิ่มเป้าหมาย" แล้วดูเป้าหมายของคุณปรากฏขึ้นด้านล่างเป้าหมายรวมของคุณ

แบ่งเป้าหมายใด ๆ ออกเป็นเป้าหมายที่วัดผลได้ได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUp

ClickUp ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ เช่น:

  • หมายเลข: ตัวเลขเช่นที่คุณต้องการให้คะแนนในข้อสอบเข้าโรงเรียนกฎหมายของคุณใช่หรือไม่
  • จริงหรือเท็จ: กรอกข้อมูลหากมีการดำเนินการหรือไม่ ตัวอย่างเช่น คุณชนะคดีที่มีชื่อเสียงหรือไม่
  • สกุลเงิน: ติดตามเงินของคุณ. ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้เงินเท่าไหร่ในการไปช้อปปิ้ง?
  • งาน: หากหนึ่งในงานของคุณคือการรวบรวมหลักฐานว่า ชัทนีย์ ไม่ได้ดัดผม คุณสามารถเพิ่มงานนั้นเข้าไปในเป้าหมายของคุณได้

เมื่อคุณได้จัดเรียงเป้าหมายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เพียงเก็บไว้ในโฟลเดอร์เป้าหมาย โฟลเดอร์เป้าหมายช่วยให้คุณจัดกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันไว้ในโฟลเดอร์ที่เป็นระเบียบและเรียบร้อย

จัดเก็บและจัดหมวดหมู่เป้าหมายของคุณในโฟลเดอร์เป้าหมายใน ClickUp
จัดเก็บและจัดหมวดหมู่เป้าหมายที่คล้ายกันอย่างเป็นระเบียบในโฟลเดอร์เป้าหมายใน ClickUp

ขั้นตอนต่อไปคือการติดตามความคืบหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

นี่คือวิธีที่ ClickUp ทำให้การติดตามเป้าหมาย เป็นไปอย่างราบรื่น:

1. ติดตาม ความก้าวหน้า ของคุณสำหรับแต่ละเป้าหมาย: หากเป้าหมายของคุณคือการสอบได้คะแนนเต็มสิบในวิชาเรียนกฎหมาย คุณสามารถดูได้ว่าคุณได้สอบผ่านไปแล้วกี่ครั้ง

2. ดูว่าเป้าหมายของคุณมีส่วนช่วยต่อเป้าหมายโดยรวมอย่างไร: หากคุณทำเป้าหมายไปแล้ว 25% ของทั้งหมด เป้าหมายโดยรวมของคุณจะคืบหน้า 25%

ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับการตอบกลับอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคุณเสมอ

ติดตามความก้าวหน้าของคุณอย่างต่อเนื่องพร้อมเป้าหมายใน ClickUp
ติดตามความคืบหน้าของคุณด้วยเปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายที่สำเร็จในเป้าหมายของ ClickUp

และเช่นเดียวกับเอล วูดส์ เราก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจเช่นกัน!

นี่คือตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของสิ่งที่ ClickUp มีให้คุณ:

คุณสมบัติหลักอื่น ๆ ของ ClickUp

ข้อดีของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ไม่มีมุมมองตารางในแอปมือถือ (ยัง)

ดูแผนงานของ ClickUp เพื่อ ดูว่าเรากำลังแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยเหล่านี้อย่างไร

และอย่าพลาดคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นทั้งหมดที่ซอฟต์แวร์ OKRฟรีนี้มีให้คุณ!

ราคาของ ClickUp

ClickUp มีแผนราคา ห้าแบบ:

  • แผนฟรีตลอดไป (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัว)
  • แผนไม่จำกัด (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก ($7/สมาชิกต่อเดือน))
  • แผนธุรกิจ (เหมาะสำหรับทีมขนาดกลาง ($12/สมาชิกต่อเดือน))
  • องค์กร (ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอข้อมูลราคา)

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. Databox

หน้าแรก Databox
ผ่านทาง Databox

Databox เป็นเครื่องมือจัดการประสิทธิภาพที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย แอปนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าด้วยข้อมูล KPI ดังนั้นหากคุณมีการประเมินผลงานที่กำลังจะมาถึง Databox อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

อย่างไรก็ตามซอฟต์แวร์วางแผนเป้าหมายนี้มีแผนราคาที่ค่อนข้างแพง ดังนั้นคุณจะต้องรวบรวมการเงินทั้งหมดของคุณเพื่อที่จะใช้มัน

คุณสมบัติเด่นของ Databox

  • แสดงภาพความคืบหน้าของเป้าหมายในแดชบอร์ด
  • ติดตามความคืบหน้าโดยใช้แถบแสดงความคืบหน้า ตาราง แผนภูมิเส้นหรือแท่ง และอื่นๆ
  • รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณมีแนวโน้มว่าจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
  • มอบเป้าหมายให้กับทีมและบุคคล

ข้อดีของ Databox

  • กำหนดเป้าหมายขององค์กรสำหรับสัปดาห์, เดือน, และไตรมาสที่กำลังจะมาถึง
  • เป้าหมายรายเดือนจะถูกกำหนดเป้าหมายรายสัปดาห์และรายวันที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
  • เข้าถึงข้อมูลเป้าหมายของคุณผ่านแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ

ข้อจำกัดของ Databox

  • ซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมาย แผนฟรี มีเพียงสามแดชบอร์ดเป้าหมาย
  • ไม่สามารถปรับแต่งรายงานได้ (คุณสามารถทำได้เพียงรายงานรายสัปดาห์หรือรายเดือนเท่านั้น)
  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจมีความยากลำบาก

ราคาของ Databox

เครื่องมือการตั้งเป้าหมายนี้มี สี่ แผนราคา:

  • ฟรี แหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ผู้ใช้ 3 คน แดชบอร์ด 3 แผง และอื่นๆ อีกมากมาย
  • แหล่งข้อมูล 3 แหล่ง
  • ผู้ใช้ 3 คน
  • แดชบอร์ด 3 รายการ
  • และอื่นๆ
  • แหล่งข้อมูล 3 แหล่ง
  • ผู้ใช้ 3 คน
  • แดชบอร์ด 3 รายการ
  • และอื่นๆ
  • พื้นฐาน ($59/เดือน) 10 แหล่งข้อมูล 10 ผู้ใช้ 10 แดชบอร์ด และอื่นๆ
  • แหล่งข้อมูล 10 แหล่ง
  • ผู้ใช้ 10 คน
  • 10 แดชบอร์ด
  • และอื่นๆ
  • แหล่งข้อมูล 10 แหล่ง
  • ผู้ใช้ 10 คน
  • 10 แดชบอร์ด
  • และอื่นๆ
  • บวก ($119/เดือน): หมายเหตุ ผู้สร้างแบบสอบถาม การผสานกับ Slack และอื่น ๆ
  • หมายเหตุ
  • ตัวสร้างคำค้นหา
  • การผสานการทำงานกับ Slack
  • และอื่นๆ
  • หมายเหตุ
  • ตัวสร้างคำค้นหา
  • การผสานการทำงานกับ Slack
  • และอื่นๆ
  • ธุรกิจ ($299/เดือน): แหล่งข้อมูล 50 รายการ ผู้ใช้ 20 คน แดชบอร์ด 50 หน้า และอื่นๆ อีกมากมาย
  • แหล่งข้อมูล 50 แหล่ง
  • ผู้ใช้ 20 คน
  • 50 แดชบอร์ด
  • และอื่นๆ
  • แหล่งข้อมูล 50 แหล่ง
  • ผู้ใช้ 20 คน
  • 50 แดชบอร์ด
  • และอื่นๆ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Databox

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

3. Goalscape

หน้าแรก Goalscape
ผ่านทาง Goalscape

Goalscape เป็นเครื่องมือการตั้งเป้าหมายแบบภาพที่ช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถจัดการได้

แต่ถ้าคุณกำลังสงสัยว่าซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายฟรีนี้มีบอร์ดคัมบัง แผนภูมิแกนต์ หรือแม้แต่มุมมองปฏิทินหรือไม่...

น่าเสียดายที่คุณสามารถดูได้เฉพาะมุมมองแบบวงกลมหรือมุมมองรายการเท่านั้น

คุณสมบัติเด่นของ Goalscape

  • ตั้งเป้าหมายและสร้างลำดับความสำคัญที่มองเห็นได้เพื่อจัดการเป้าหมายเหล่านั้น
  • มอบหมายความรับผิดชอบต่อเป้าหมายให้กับบุคคลหรือกลุ่ม
  • การติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
  • กำหนดลำดับความสำคัญของเป้าหมายโดยการทำเครื่องหมายด้วยสีที่แตกต่างกัน

เป้าหมายสเคปมืออาชีพ

  • เชิญผู้ใช้ภายนอกมาร่วมทำงานบนเป้าหมายของคุณได้ฟรี
  • อย่าพลาดกำหนดส่งงานด้วยการเพิ่มวันที่ครบกำหนดและกรอบเวลาให้กับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
  • ปรับแต่งเป้าหมายของคุณด้วยบันทึก ไฟล์แนบ และลิงก์ไฮเปอร์

ข้อจำกัดของ Goalscape

  • ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเป้าหมายระยะยาว
  • แผนฟรีจำกัดเพียงหนึ่งโครงการออนไลน์
  • ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาแบบดั้งเดิม

Goalscape ราคา

ซอฟต์แวร์วางแผนเป้าหมายนี้มีสามแผนราคา:

  • Goalscape ออนไลน์ฟรี การตั้งเป้าหมายแบบภาพ โครงการออนไลน์ แอปพลิเคชันคู่หูบนมือถือ และอื่น ๆ
  • การตั้งเป้าหมายด้วยภาพ
  • หนึ่งโครงการออนไลน์
  • แอปพลิเคชันคู่หูบนมือถือ
  • และอื่นๆ
  • การตั้งเป้าหมายด้วยภาพ
  • หนึ่งโครงการออนไลน์
  • แอปพลิเคชันคู่หูบนมือถือ
  • และอื่นๆ
  • Goalscape ออนไลน์ไม่จำกัด ($6/เดือน): โครงการออนไลน์ไม่จำกัด แชร์ออนไลน์กับใครก็ได้ รองรับอย่างเต็มที่ อัปเดตฟรีและอื่นๆ
  • โครงการออนไลน์ไม่จำกัด
  • แชร์ออนไลน์กับใครก็ได้
  • การสนับสนุนอย่างเต็มที่
  • อัปเดตฟรีและอื่นๆ อีกมากมาย
  • โครงการออนไลน์ไม่จำกัด
  • แชร์ออนไลน์กับใครก็ได้
  • การสนับสนุนอย่างเต็มที่
  • อัปเดตฟรีและอื่นๆ อีกมากมาย
  • Goalscape เดสก์ท็อป (ชำระเงินครั้งเดียว $60): สร้างโปรเจ็กต์ออฟไลน์ รับการสนับสนุนและอัปเดตตลอดชีพ และอื่น ๆ
  • สร้างโปรเจ็กต์ออฟไลน์
  • การสนับสนุนและการอัปเดตตลอดชีพ
  • และอื่นๆ
  • สร้างโปรเจ็กต์ออฟไลน์
  • การสนับสนุนและการอัปเดตตลอดชีพ
  • และอื่นๆ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Goalscape

  • G2: 5/5 (1 รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (4+ รีวิว)

โบนัส:เป้าหมาย SMART สำหรับนักเรียน

4. Goals. com

หน้าแรก Goals.com
ผ่านทาง Goals.com

Goals.comเป็นแอปตั้งเป้าหมายส่วนตัวที่มาพร้อมกับสมุดบันทึกการเปลี่ยนแปลงและตัวติดตามนิสัยเพื่อช่วยให้คุณสร้างนิสัยที่ดี เช่น การออกกำลังกายที่ยิมทุกวัน

น่าเสียดายที่ฟีเจอร์การติดตามเป้าหมายที่สำคัญส่วนใหญ่ เช่น แผนที่เป้าหมายและตัวติดตามนิสัย มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น (เอ็นดอร์ฟินหายไปไหนหมดเวลาที่ต้องการ! ?)

Goals.com คุณสมบัติเด่น

Goals.com ผู้เชี่ยวชาญ

  • เชื่อมต่อกับชุมชนของผู้ตั้งเป้าหมายที่จะทำให้คุณได้รับแรงบันดาลใจ
  • ตั้งการแจ้งเตือนที่จะส่งการแจ้งเตือนถึงคุณขณะที่คุณอยู่บ้านหรือกำลังเดินทาง
  • ใช้เทมเพลตเป้าหมายที่กำหนดเองหรือสร้างของคุณเอง

ข้อจำกัดของ Goals.com

  • คุณสมบัติบันทึกส่วนตัวมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
  • ไม่สามารถมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมได้
  • ไม่มีตัวติดตามเวลาในตัว

Goals.com ราคา

เครื่องมือตั้งเป้าหมายนี้มี สาม แผนราคา:

  • พื้นฐาน (ฟรี): การแจ้งเตือน โฟกัสวันนี้ ชุมชน และอื่นๆ
  • การแจ้งเตือน
  • จุดเน้นของวันนี้
  • ชุมชน
  • และอื่นๆ
  • การแจ้งเตือน
  • จุดเน้นของวันนี้
  • ชุมชน
  • และอื่นๆ
  • ส่วนบุคคล (ติดต่อ Goals.com เพื่อขอใบเสนอราคาแบบกำหนดเอง): แผนที่เป้าหมาย โค้ชชิ่งผ่านมือถือ กระดานวิสัยทัศน์ ตัวติดตามนิสัย และอื่นๆ อีกมากมาย
  • แผนที่เป้าหมาย
  • การโค้ชผ่านมือถือ
  • บอร์ดวิสัยทัศน์
  • ตัวติดตามนิสัย
  • และอื่นๆ
  • แผนที่เป้าหมาย
  • การโค้ชผ่านมือถือ
  • บอร์ดวิสัยทัศน์
  • ตัวติดตามนิสัย
  • และอื่นๆ
  • ทีม ($6.99/เดือนต่อผู้ใช้): แผนที่เป้าหมายสำหรับทีม การโค้ชผ่านมือถือสำหรับทีม การแชร์ไฟล์ และอื่น ๆ
  • แผนที่เป้าหมายสำหรับทีม
  • การโค้ชทีมผ่านมือถือ
  • การแชร์ไฟล์
  • และอื่นๆ
  • แผนที่เป้าหมายสำหรับทีม
  • การโค้ชทีมผ่านมือถือ
  • การแชร์ไฟล์
  • และอื่นๆ

Goals.com คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

5. เป้าหมายเป็นไปตามแผน

หน้าแรก เป้าหมายตามแผน
ผ่านเป้าหมายที่ตั้งไว้

เป้าหมายตรงเป้า เป็นเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและการจัดการที่สร้างขึ้นจากการแบ่งทุกอุปสรรคออกเป็นเป้าหมาย SMART และแผนการกระทำที่มุ่งเน้น

แดชบอร์ดแบบปรับแต่งได้คล้ายคัมบังช่วยให้คุณเห็นภาพรวมรายวันของเป้าหมายและงานสำคัญที่กำลังจะมาถึง ในขณะที่ฟีเจอร์เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อยช่วยให้คุณดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและจัดการได้เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

แพลตฟอร์มนี้ยังมีฟีเจอร์ติดตามนิสัยเพิ่มเติมจากสมุดบันทึกเป้าหมายและบอร์ดวิสัยทัศน์เสมือนจริง เพื่อช่วยสร้างนิสัยที่ดีและมีสติในทุกๆ วัน

เป้าหมายตามแผน คุณสมบัติเด่น

  • สร้างเป้าหมายจากหนึ่งในเทมเพลตสำเร็จรูปของ Goals On Track หรือสร้างเทมเพลตของคุณเองเพื่อใช้ซ้ำในภายหลัง
  • คุณสมบัติการติดตามเวลาและการติดตามนิสัย
  • ดูเป้าหมายส่วนตัวและ OKR ของคุณในแผนภูมิแบบโต้ตอบและรายงานเป้าหมาย
  • ตั้งเป้าหมายที่เกิดซ้ำเพื่อทำซ้ำทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน

เป้าหมายที่ชัดเจนและก้าวหน้า

  • รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ iOS และ Android เพื่อติดตามเป้าหมายของคุณขณะอยู่นอกบ้าน
  • ผสานการทำงานกับแอปปฏิทินอื่น ๆ เช่น iCalendar, Google Calendar, Outlook และอื่น ๆ
  • สามารถแบ่งปันความคืบหน้าที่ได้ทำไปแล้วกับผู้อื่นในเวอร์ชันทีม

ข้อจำกัดของเป้าหมายที่ตั้งไว้

  • ไม่สามารถกำหนดเป้าหมายให้กับผู้อื่นหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายของงานได้
  • เหมาะสำหรับการติดตามเป้าหมายส่วนบุคคลและการติดตามนิสัยมากกว่าเป้าหมายของทีม
  • จำกัดเฉพาะมุมมองแดชบอร์ดและปฏิทินแบบคัมบังเท่านั้น

ราคาตามเป้าหมาย

เครื่องมือติดตามเป้าหมายและตัวติดตามนิสัยนี้มีแผนชำระเงินสองแบบ:

  • สมาชิกภาพ ($68/ปี สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล) ใช้ได้ไม่จำกัดบนเว็บและแอปมือถือ ใช้ฟีเจอร์ได้ไม่จำกัด เข้าถึงเทมเพลตเป้าหมายทั้งหมดและส่วนเสริมในอนาคต รับการสนับสนุนทางเทคนิคฟรี
  • ใช้ได้ไม่จำกัดบนเว็บและแอปมือถือ
  • ใช้ฟีเจอร์ได้ไม่จำกัด
  • การเข้าถึงแม่แบบเป้าหมายทั้งหมดและส่วนเสริมในอนาคต
  • บริการสนับสนุนทางเทคนิคฟรี
  • ใช้ได้ไม่จำกัดบนเว็บและแอปมือถือ
  • ใช้ฟีเจอร์ได้ไม่จำกัด
  • การเข้าถึงแม่แบบเป้าหมายทั้งหมดและส่วนเสริมในอนาคต
  • บริการสนับสนุนทางเทคนิคฟรี
  • บัญชีทีม (ติดต่อเพื่อขอราคา) รวมสิทธิประโยชน์ทั้งหมดจากสมาชิกบุคคลธรรมดา ฟีเจอร์สำหรับผู้ใช้หลายคน บริการสนับสนุนทางเทคนิคฟรี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และทรัพยากรพิเศษ
  • รวมสิทธิประโยชน์ทั้งหมดจากการเป็นสมาชิกแบบรายบุคคล
  • คุณสมบัติการใช้งานหลายผู้ใช้
  • บริการสนับสนุนทางเทคนิคฟรี
  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และทรัพยากรโบนัส
  • รวมสิทธิประโยชน์ทั้งหมดจากการเป็นสมาชิกแบบรายบุคคล
  • คุณสมบัติการใช้งานหลายผู้ใช้
  • บริการสนับสนุนทางเทคนิคฟรี
  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และทรัพยากรโบนัส

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมาย

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

6. มีส่วนร่วม

หน้าแรกที่มีส่วนร่วม
ผ่านทาง Engagedly

Engagedly เป็นระบบการจัดการประสิทธิภาพที่ช่วยให้พนักงานรักษาความมีประสิทธิผล กระบวนการของมันขึ้นอยู่กับการสร้างวัฒนธรรมของการให้ข้อเสนอแนะบ่อยครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย, OKRs,และจัดการการพัฒนาความสามารถ

มีส่วนร่วมกับคุณสมบัติเด่น

  • เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และคุณสมบัติการติดตาม OKR
  • การให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
  • หลายวิธีในการดูเป้าหมายของทีมและความก้าวหน้าของเป้าหมายของแต่ละบุคคล

มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น

  • มีผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการติดตามเป้าหมาย การวิเคราะห์ ระบบรางวัล และการให้คำปรึกษา
  • มีมุมมองแบบแดชบอร์ด กล่อง และแผนผังความคิดสำหรับผลิตภัณฑ์บางรายการ

ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดราคาอย่างมีส่วนร่วม

  • ติดต่อฝ่ายขายของ Engagedly เพื่อขอรายละเอียดราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีส่วนร่วม

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 7/5 (74 รีวิว)

7. ตาข่าย

หน้าแรกของ Lattice
ผ่านทาง Lattice

Lattice เป็นระบบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่มีผลิตภัณฑ์ติดตามเป้าหมายแยกต่างหาก เพื่อช่วยให้ผู้จัดการพัฒนาทักษะวิชาชีพของสมาชิกในทีมและบรรลุวัตถุประสงค์ที่มุ่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Lattice

  • ผลิตภัณฑ์แยกกันห้าชนิด ได้แก่ ประสิทธิภาพ, เป้าหมาย, และการเติบโต ซึ่งแต่ละชนิดมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนประสิทธิภาพ, OKRs,และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • แดชบอร์ดในผลิตภัณฑ์เป้าหมายช่วยให้คุณเห็นว่าใครกำลังดำเนินการตามแผนและระบุพื้นที่ที่สามารถพัฒนาได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านตารางตาข่าย

  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือการบริหารจัดการอื่น ๆเช่น Zenefits, Rippling, และ ADP และสามารถใช้งานได้ทั้งทีมที่ทำงานในสถานที่และทีมที่ทำงานทางไกล
  • ผลิตภัณฑ์หลากหลายช่วยให้ผู้ประกอบการเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับความต้องการของทีม

ข้อจำกัดของตารางตาข่าย

  • ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป้าหมายของตนเอง
  • ไม่มีฟีเจอร์ติดตามนิสัยหรือติดตามเวลาให้บริการในแอป

การกำหนดราคาแบบตาราง

เครื่องมือการจัดการบุคลากรนี้มีแผนการชำระเงินสี่แบบ

  • ประสิทธิภาพ (9 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี) รายงานและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ OKRs และการจัดการเป้าหมาย อัปเดตทุกสัปดาห์ การผสานกับ Slack, Google apps และ Outlook SSO Lattice University แอปมือถือ
  • รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์
  • OKRs และการจัดการเป้าหมาย
  • อัปเดตประจำสัปดาห์
  • การเชื่อมต่อกับ Slack, Google apps และ Outlook
  • SSO
  • มหาวิทยาลัยลาตทิซ
  • แอปพลิเคชันมือถือ
  • รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์
  • OKRs และการจัดการเป้าหมาย
  • อัปเดตประจำสัปดาห์
  • การเชื่อมต่อกับ Slack, Google apps และ Outlook
  • SSO
  • มหาวิทยาลัยลาตทิซ
  • แอปพลิเคชันมือถือ
  • ประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม (12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี) ทุกคุณสมบัติในแผนประสิทธิภาพ รายงานการมีส่วนร่วมของพนักงานและการวิเคราะห์ ข้อมูลเปรียบเทียบในอดีต แบบสำรวจสำเร็จรูป การฝึกอบรมประสิทธิภาพ การให้คำปรึกษาเป็นประจำ
  • คุณสมบัติทั้งหมดในแผนประสิทธิภาพ
  • รายงานและการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • เกณฑ์มาตรฐานทางประวัติศาสตร์
  • แบบสำรวจ
  • การฝึกอบรมด้านประสิทธิภาพ
  • การปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ
  • คุณสมบัติทั้งหมดในแผนประสิทธิภาพ
  • รายงานและการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • เกณฑ์มาตรฐานทางประวัติศาสตร์
  • แบบสำรวจ
  • การฝึกอบรมด้านประสิทธิภาพ
  • การปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ
  • องค์กร (ติดต่อ Lattice เพื่อขอราคา) การฝึกอบรม ณ สถานที่ วางแผนตามความต้องการ แพ็คเกจผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งได้ การฝึกอบรมด้านประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมตามบทบาท
  • การฝึกอบรม ณ สถานที่
  • แผนที่กำหนดเอง
  • แพ็กเกจสินค้าตามสั่ง
  • การฝึกอบรมด้านประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมตามบทบาท
  • การฝึกอบรม ณ สถานที่
  • แผนที่กำหนดเอง
  • แพ็กเกจสินค้าตามสั่ง
  • การฝึกอบรมสมรรถนะและการมีส่วนร่วมตามบทบาท

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Lattice

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 75+ รายการ)

8. Weekdone

หน้าแรก Weekdone
ผ่านทาง Weekdone

Weekdone เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเป้าหมายที่อิงตาม OKR เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังดำเนินการอย่างมีจุดมุ่งหมายและตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทอยู่เสมอ

คุณสมบัติหลักของ Weekdone

  • ฟีเจอร์วางแผนและติดตามผลรายสัปดาห์เพื่อสร้างนิสัยที่มีประสิทธิภาพ
  • การรายงานและการแสดงข้อมูลด้วยแดชบอร์ดแบบภาพ
  • อีเมลรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์

ข้อดีของ Weekdone

ข้อจำกัดของ Weekdone

  • แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้จัดการที่ต้องการติดตามประสิทธิภาพของทีมและการติดตามเป้าหมายทางอาชีพ ไม่ใช่เป้าหมายหรือนิสัยของบุคคล
  • ไม่มีฟีเจอร์ติดตามนิสัยหรือติดตามเวลา
  • ไม่แสดงมุมมองหลายแบบ

ราคาของ Weekdone

ซอฟต์แวร์ติดตามและจัดการเป้าหมายนี้มีแผนฟรีและพรีเมียม

  • ทดลองใช้ฟรี (สำหรับผู้ใช้ 4 คนขึ้นไปเป็นเวลา 14 วัน) รวมทุกฟีเจอร์
  • คุณสมบัติทั้งหมดรวมอยู่
  • คุณสมบัติทั้งหมดรวมอยู่
  • แผนฟรี (สูงสุด 3 ผู้ใช้) รวมทุกฟีเจอร์
  • คุณสมบัติทั้งหมดรวมอยู่
  • คุณสมบัติทั้งหมดรวมอยู่
  • พรีเมียม (เริ่มต้นที่ทีมละ 4-10 คน, $90/เดือน คิดเป็นรายปี, ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามขนาดของทีม) ทุกฟีเจอร์รวมอยู่
  • คุณสมบัติทั้งหมดรวมอยู่
  • คุณสมบัติทั้งหมดรวมอยู่

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Weekdone

  • G2: 4/5 (20 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)

9. OKR ของ Profit. co

หน้าแรก OKR ของ Profit.co
ผ่านทาง Profit. co

Profit.co เป็นเครื่องมือบริหารจัดการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานพร้อมชุดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของทีมธุรกิจคุณในหลากหลายรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์การจัดการ OKR ของบริษัทช่วยให้บริษัทจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายของทีม ประหยัดเวลา สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

กำไร. co คุณสมบัติหลักของ OKR

  • แดชบอร์ดการจัดแนวเพื่อช่วยให้ทีมสร้างเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวม
  • ผลลัพธ์หลักเจ็ดประเภทสำหรับการติดตามเป้าหมายทุกประเภท
  • เชื่อมโยงงานกับผลลัพธ์สำคัญภายใน Profit. co

กำไร. co ข้อดีของ OKR

กำไร. ข้อจำกัดของ OKR

  • ไม่เหมาะสำหรับการตั้งเป้าหมายส่วนตัว
  • ไม่เหมาะสำหรับการติดตามพฤติกรรม

กำไร. co การกำหนดราคา OKR

Profit. co ให้บริการทดลองใช้ฟรี และแผนการสามประเภทสำหรับชุดผลิตภัณฑ์ของตน

  • ฟรี สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน KPI ในตัวมากกว่า 300 รายการ แม่แบบ OKR ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ตั้งกรอบเวลาเพื่อสร้าง/แก้ไข OKR ได้ แจ้งเตือนและแจ้งข่าวสารอัตโนมัติ ติดตามความคืบหน้าประจำสัปดาห์ แอปมือถือฟรี
  • ผู้ใช้สูงสุดห้าคน
  • มากกว่า 300 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่ติดตั้งไว้แล้ว
  • เทมเพลต OKR ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • กำหนดกรอบเวลาในการสร้าง/แก้ไข OKR
  • การแจ้งเตือนและการเตือนอัตโนมัติ
  • การตรวจสอบรายสัปดาห์
  • แอปพลิเคชันมือถือฟรี
  • ผู้ใช้สูงสุดห้าคน
  • มากกว่า 300 KPI ที่ติดตั้งไว้แล้ว
  • เทมเพลต OKR ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • กำหนดกรอบเวลาในการสร้าง/แก้ไข OKRs
  • การแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติ
  • การตรวจสอบรายสัปดาห์
  • แอปพลิเคชันมือถือฟรี
  • การเติบโต ($7/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี) ทุกฟีเจอร์จากแผนฟรี ปรับแต่งหน้าแสดงรายการ OKR ของคุณ ใช้ Withs สำหรับผลลัพธ์และวัตถุประสงค์หลัก สามารถเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มเติมส่วนใหญ่ได้ สนับสนุนทางโทรศัพท์และแชทตลอด 24/7 การเชื่อมต่อเพิ่มเติม
  • คุณสมบัติทั้งหมดจากแผนฟรี
  • ปรับแต่งหน้ารายการ OKR ของคุณ
  • มีตัวชี้วัดสำหรับผลลัพธ์และวัตถุประสงค์หลัก
  • สามารถเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้เกือบทั้งหมด
  • บริการโทรศัพท์และแชทตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
  • การผสานรวมเพิ่มเติม
  • คุณสมบัติทั้งหมดจากแผนฟรี
  • ปรับแต่งหน้ารายการ OKR ของคุณ
  • มีตัวชี้วัดสำหรับผลลัพธ์และวัตถุประสงค์หลัก
  • สามารถเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้เกือบทั้งหมด
  • บริการสนับสนุนทางโทรศัพท์และแชทตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
  • การผสานรวมเพิ่มเติม
  • องค์กร (ติดต่อเพื่อขอราคา) ทุกฟีเจอร์จากแผน Growth ทุกฟีเจอร์เสริมเพิ่มเติมรวมอยู่ด้วยแล้ว การสนับสนุนแบบเร่งด่วนตลอด 24/7ผู้จัดการความสำเร็จลูกค้าประจำองค์กรการติดตั้งระบบในสถานที่
  • คุณสมบัติทั้งหมดจากแผน Growth
  • คุณสมบัติเพิ่มเติมทั้งหมดรวมอยู่ด้วยแล้ว
  • การสนับสนุนลำดับความสำคัญตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
  • ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าที่ทุ่มเท
  • การติดตั้งระบบภายในองค์กร
  • คุณสมบัติทั้งหมดจากแผน Growth
  • คุณสมบัติเพิ่มเติมทั้งหมดรวมอยู่ด้วยแล้ว
  • การสนับสนุนลำดับความสำคัญตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
  • ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าที่ทุ่มเท
  • การติดตั้งระบบภายในองค์กร

กำไร. co OKRs คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 8/5 (175+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (115+ รีวิว)

10. 15five

หน้าแรก 15five
ผ่านทาง 15five

15five เป็นเครื่องมือประสิทธิภาพระดับมืออาชีพที่มีผลิตภัณฑ์แยกต่างหากที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย เพื่อช่วยให้ผู้จัดการและฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถติดตามความก้าวหน้าของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มันมีแผนผลิตภัณฑ์หลายแบบ รวมถึงแผนประสิทธิภาพและแผนเน้นเป้าหมาย เพื่อช่วยให้ทีมบรรลุเป้าหมาย และแยกย่อยเป้าหมายเหล่านั้นเป็นวัตถุประสงค์ SMART ที่สามารถวัดผลได้ตลอดเวลาในแอป

15คุณสมบัติหลัก

  • ติดตาม OKRs และเป้าหมายของทีมเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าเป้าหมายหลัก
  • สามารถให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์หรือทำการทบทวนเป้าหมายส่วนบุคคลได้
  • ดูความคืบหน้าในแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์

15five ข้อดี

  • มีประโยชน์สำหรับผู้จัดการที่ดูแลสมาชิกในทีมหลายคน
  • เป้าหมายแบบ SMART ที่มุ่งเน้นและขับเคลื่อนด้วย OKR

ข้อจำกัดของ 15five

  • ไม่มีฟีเจอร์ติดตามนิสัยหรือติดตามเวลา
  • ไม่เหมาะสำหรับการทำเข้าประตูตัวเอง
  • การปรับแต่งและมุมมองที่จำกัด

ราคา 15five

ซอฟต์แวร์ติดตามเป้าหมายนี้แบ่งแผนออกตามขนาดของบริษัทหรือทีมที่ใช้งาน

  • มีส่วนร่วม ($4/เดือนต่อผู้ใช้) การประเมินตามหัวข้อที่กำหนดเอง ข้อมูลเปรียบเทียบในอดีต แดชบอร์ดแผนปฏิบัติการสรุปข้อมูลเชิงลึกและการวางแผนกลยุทธ์การโค้ชสำหรับผู้จัดการและพนักงานตามความต้องการ
  • การประเมินตามหัวข้อที่กำหนดเอง
  • เกณฑ์มาตรฐานทางประวัติศาสตร์
  • แดชบอร์ดแผนปฏิบัติการ
  • การบรรยายสรุปเชิงลึกและการวางแผนกลยุทธ์
  • ผู้จัดการและพนักงานที่สามารถรับการโค้ชได้
  • การประเมินตามหัวข้อที่กำหนดเอง
  • เกณฑ์มาตรฐานทางประวัติศาสตร์
  • แดชบอร์ดแผนปฏิบัติการ
  • การบรรยายสรุปเชิงลึกและการวางแผนกลยุทธ์
  • ผู้จัดการและพนักงานที่สามารถรับการโค้ชได้
  • ดำเนินการ ($8/เดือนต่อผู้ใช้) ทุกอย่างในแอป Engage Data insights iOS & Android การปรับเทียบ การเชื่อมต่อ HRIS การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO)
  • ทุกอย่างใน Engage
  • ข้อมูลเชิงลึก
  • แอปพลิเคชัน iOS และ Android
  • การสอบเทียบ
  • การบูรณาการระบบ HRIS
  • SSO
  • ทุกอย่างใน Engage
  • ข้อมูลเชิงลึก
  • แอปพลิเคชัน iOS และ Android
  • การสอบเทียบ
  • การบูรณาการระบบ HRIS
  • SSO
  • จุดเน้น (8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้) การติดตามเป้าหมายด้วย OKRs มุมมองแผนภูมิ OKRs การผสานกับ Jira และ Salesforce ข้อมูลเชิงลึก การผสานกับระบบ HRIS การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO)
  • การติดตามเป้าหมายด้วย OKRs
  • มุมมองแผนภูมิ OKR
  • การผสานรวม Jira และ Salesforce
  • ข้อมูลเชิงลึก
  • การบูรณาการระบบ HRIS
  • SSO
  • การติดตามเป้าหมายด้วย OKRs
  • มุมมองแผนภูมิ OKR
  • การผสานการทำงานระหว่าง Jira และ Salesforce
  • ข้อมูลเชิงลึก
  • การบูรณาการระบบ HRIS
  • SSO
  • แพ็กเกจแพลตฟอร์มทั้งหมด ($14/เดือนต่อผู้ใช้) ทุกอย่างตั้งแต่แผนระดับล่าง DPA และแบบสอบถามด้านความปลอดภัย
  • ทุกอย่างตั้งแต่แผนระดับล่าง
  • DPAs และแบบสอบถามด้านความปลอดภัย
  • ทุกอย่างตั้งแต่แผนระดับล่าง
  • DPAs และแบบสอบถามด้านความปลอดภัย

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 15five

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (800+ รีวิว)

11. Trakstar

หน้าแรก Trakstar
ผ่านทาง Trakstar

Trakstar เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเป้าหมายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเป้าหมายทางธุรกิจ, ประสิทธิภาพ, และความก้าวหน้าผ่านการให้คำแนะนำ

เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมากกว่า และแม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์ติดตามนิสัยในแอป แต่การใช้ซอฟต์แวร์นี้ก็มีประโยชน์อย่างแน่นอนหากคุณกำลังจัดการทีมและช่วยพวกเขาตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล

คุณสมบัติเด่นของ Trakstar

  • คุณสมบัติเป้าหมาย SMART เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ ติดตามความสำเร็จ และตรวจสอบความก้าวหน้าของพนักงาน
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดตามเป้าหมายส่วนบุคคล วงจรการประเมินไม่จำกัด และการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
  • การให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาที่เปลี่ยนเกม – ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ความรับผิดชอบ และการพัฒนาด้วยวงจรข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์
  • การแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Trakstar

  • นำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบสนองเป้าหมายหรือความต้องการทางวิชาชีพที่แตกต่างกัน
  • แดชบอร์ดพร้อมข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • สร้างขึ้นสำหรับทีมเพื่อปรับปรุงความก้าวหน้าของบุคคลและโดยรวมผ่านเทคนิคการตั้งเป้าหมาย SMART

ข้อจำกัดของ Trakstar

  • ไม่มีฟีเจอร์ติดตามนิสัยหรือติดตามเวลา
  • ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป้าหมายส่วนตัว
  • เป็นทางเลือกสำหรับแพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลมากกว่าการติดตามนิสัยหรือเป้าหมาย

ราคาของ Trakstar

  • ติดต่อ Trakstar เพื่อขอใบเสนอราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Trakstar

  • G2: 4. 3/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)

12. เป้าหมายของโจ

หน้าแรกเป้าหมายของโจ
ผ่านทางเป้าหมายของโจ

เป้าหมายของโจ เป็นแอปตั้งเป้าหมายบนเว็บที่ให้คุณตั้งเป้าหมายได้ไม่จำกัด

และในขณะที่เครื่องมือตั้งเป้าหมายออนไลน์นี้ฟรีทั้งหมด เวอร์ชันฟรีมีโฆษณามากมาย

ไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากเห็นเมื่อคุณกำลังพยายามตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานใช่ไหม?

คุณสมบัติหลักของเป้าหมายของโจ

  • เพิ่มรายการตรวจสอบที่กำหนดเองสำหรับเป้าหมายของคุณ
  • ใช้สมุดบันทึกเพื่อจดบันทึกกิจกรรมและเป้าหมายของคุณ
  • เพิ่มเครื่องหมายถูกหลายอันในเป้าหมายเดียวกันเมื่อคุณรู้สึกมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ

ข้อดีของเป้าหมายของโจ

  • ใช้คะแนนรายวันเพื่อติดตามเป้าหมายของคุณ
  • สร้างเป้าหมายเชิงลบเพื่อกำจัดพวกมัน
  • เพิ่มเป้าหมายรายบุคคลได้ตามต้องการและอัปเดตได้จากอินเทอร์เฟซเดียว

ข้อจำกัดของเป้าหมายของโจ

  • ไม่มีการสนับสนุนแบบออฟไลน์
  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เช่น การแจ้งเตือน
  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ

ราคาเป้าหมายของโจ

เป้าหมายของโจ สามารถใช้งานได้ฟรี

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมายของโจ

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

จงเชื่อมั่นในตัวเองเสมอ

เครื่องมือตั้งเป้าหมายช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่ ทะเยอทะยาน และติดตาม ความก้าวหน้า ของคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ตัวติดตามนิสัย การแจ้งเตือน ชุมชนตั้งเป้าหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย

และด้วยเครื่องมือจัดการเป้าหมายที่เหมาะสม คุณจะสามารถปรับและจัดระเบียบเป้าหมายทั้งหมดของคุณให้เข้าที่ได้อย่างลงตัว ?

นั่นคือว่า, เริ่มติดตามด้วย ClickUp!

ด้วยคุณสมบัติเช่นวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดที่ช่วยให้คุณจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายในแบบที่คุณต้องการ ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อกำหนดและบรรลุความสำเร็จ

เข้าร่วม ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อพิชิตเป้าหมายทั้งหมดของคุณ!