12 ซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับทีมในปี 2025

การฝันถึงเป้าหมายที่น่าทึ่งทั้งหมดที่คุณ ต้องการ จะบรรลุนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่การก้าวไปข้างหน้าและตั้งเป้าหมายเหล่านั้นจริงๆ... ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
แต่อย่าท้อใจ!
เป็นเรื่องปกติอย่างยิ่ง เพราะเราถูก รบกวน โดยหลายสิ่งหลายอย่าง
และบางครั้ง เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรในการตั้งเป้าหมายที่สมจริง
นั่นคือจุดที่ ซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมาย สามารถช่วยคุณได้
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่าซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายคืออะไร และจะเน้น 12 เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่จะช่วยคุณตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายของคุณได้เหมือนเอล วูดส์
ไปกันเถอะ ??
ซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายคืออะไร?
ไม่ว่าจะในระดับส่วนตัวหรือระดับมืออาชีพ เป้าหมายจะ จัดระเบียบ ความสนใจของคุณให้สอดคล้องกับจุดที่คุณต้องการไปในชีวิต นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำให้มั่นใจว่าธุรกิจจะไม่ หยุดนิ่ง
แต่เราทุกคนต่างก็รู้ดีว่ามันน่าหงุดหงิดแค่ไหน ที่ต้องตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้า ด้วยตนเอง
แล้วคุณจะตั้งเป้าหมายและ ติดตามความก้าวหน้าในแต่ละวัน ได้อย่างไรโดยไม่ต้องเหนื่อยเลย?
โดยการใช้ แอปตั้งเป้าหมาย
เครื่องมือตั้งเป้าหมายช่วยให้คุณตั้งและติดตามความก้าวหน้าของคุณไปสู่เป้าหมาย SMART,KPI, และOKR.
เดี๋ยวนะ... นั่นคืออะไร?
นี่คือสรุปโดยย่อ:
- เป้าหมาย SMART คือแนวทางในการบรรลุเป้าหมายที่คุณกำหนดให้ specific (เฉพาะเจาะจง), measurable (สามารถวัดได้), achievable (สามารถทำได้), realistic (เป็นจริงได้), และ time-bound (มีกรอบเวลา)
- KPI (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก)ช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดได้ว่าพวกเขากำลังก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายหลักของธุรกิจหรือไม่
- OKR ( วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) เป็นวิธีการตั้งเป้าหมายที่ช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถกำหนดเป้าหมายและคิดวิธีวัดผลได้
ตัวอย่างเช่น เอลสามารถตั้ง OKR ได้เช่น:
- วัตถุประสงค์: เข้าเรียนที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ศึกษาวันละสามชั่วโมง
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: ทำข้อสอบฝึกหัดวันละหนึ่งชุด
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: คะแนน 179 ในการสอบ LSATs
ซอฟต์แวร์การจัดการเป้าหมายช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้ด้วยคุณสมบัติหลายอย่าง เช่น:
- ระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัติเพื่อติดตามเป้าหมายของคุณ
- แดชบอร์ดและรายงานความก้าวหน้าเพื่อช่วยให้คุณวิเคราะห์ความก้าวหน้าได้อย่างแม่นยำ
- เวิร์กสตรีมเพื่อแยกเป้าหมายของคุณออกเป็นงานย่อยที่ง่ายต่อการดำเนินการ
- การแจ้งเตือนทางข้อความและอีเมลเพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลา
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับทบทวนเป้าหมายของคุณบนโทรศัพท์สีชมพูประดับเพชรระยิบระยับ
ด้วยแอปติดตามเป้าหมาย คุณจะสามารถจัดการกับเป้าหมายใด ๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นการพยายามเรียนจบโรงเรียนกฎหมายในฐานะ 'บาร์บี้มาลิบู' หรือการได้งานในฝัน
12 ซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายที่ดีที่สุด
นี่คือ 12 ซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณมั่นใจในเป้าหมายของคุณได้เหมือนกับเอลล์:
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายและจัดการโครงการ ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพสูงในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ตั้งแต่การจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายไปจนถึงการกำหนดตารางเวลาในปฏิทินแบบไดนามิก ClickUp คือ สุดยอด เครื่องมือจัดการเป้าหมาย
นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยคุณตั้งและทำลายทุกเป้าหมายของคุณ
เป้าหมาย ใน ClickUp คือวัตถุประสงค์ระดับสูงที่คุณสามารถแบ่งย่อยออกเป็นเป้าหมายย่อยที่วัดผลได้ . เพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ สิ่งที่คุณต้องทำคือเพียงแค่ทำให้สำเร็จตามเป้าหมายย่อยเหล่านี้
และในขณะที่คุณดำเนินการทำลายเป้าหมายเหล่านี้ ClickUp จะคำนวณโดยอัตโนมัติว่าคุณใกล้บรรลุเป้าหมายของคุณมากเพียงใด
แต่เดี๋ยวก่อน... คุณจะตั้งเป้าหมายอย่างไร?
การตั้งเป้าหมายใน ClickUp ง่ายเหมือนการเรียนรู้การโค้งและบิด!
เพียงไปที่ "เป้าหมาย" ใน ClickUp และสร้างเป้าหมายใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม "+เป้าหมายใหม่" นี่คือสิ่งอื่น ๆ ที่คุณสามารถตั้งค่าได้:
- ชื่อของเป้าหมายของคุณ
- วันครบกำหนด
- ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และอื่น ๆ
และนี่ไง!
คุณได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว
ด้วย ClickUp คุณสามารถตั้งเป้าหมายที่ทำได้จริงเพื่อรักษาสมาธิและแรงจูงใจ แม้ในยามที่คุณต้องการนอนอยู่บนเตียงกับกล่องช็อกโกแลตทั้งวัน ?
อย่างไร?
คุณสามารถแบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยที่จัดการได้ เพียงกดปุ่ม "เพิ่มเป้าหมาย" แล้วดูเป้าหมายของคุณปรากฏขึ้นด้านล่างเป้าหมายรวมของคุณ
แบ่งเป้าหมายใด ๆ ออกเป็นเป้าหมายที่วัดผลได้ได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUp
ClickUp ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ เช่น:
- หมายเลข: ตัวเลขเช่นที่คุณต้องการให้คะแนนในข้อสอบเข้าโรงเรียนกฎหมายของคุณใช่หรือไม่
- จริงหรือเท็จ: กรอกข้อมูลหากมีการดำเนินการหรือไม่ ตัวอย่างเช่น คุณชนะคดีที่มีชื่อเสียงหรือไม่
- สกุลเงิน: ติดตามเงินของคุณ. ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้เงินเท่าไหร่ในการไปช้อปปิ้ง?
- งาน: หากหนึ่งในงานของคุณคือการรวบรวมหลักฐานว่า ชัทนีย์ ไม่ได้ดัดผม คุณสามารถเพิ่มงานนั้นเข้าไปในเป้าหมายของคุณได้
เมื่อคุณได้จัดเรียงเป้าหมายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เพียงเก็บไว้ในโฟลเดอร์เป้าหมาย โฟลเดอร์เป้าหมายช่วยให้คุณจัดกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันไว้ในโฟลเดอร์ที่เป็นระเบียบและเรียบร้อย
จัดเก็บและจัดหมวดหมู่เป้าหมายที่คล้ายกันอย่างเป็นระเบียบในโฟลเดอร์เป้าหมายใน ClickUp
ขั้นตอนต่อไปคือการติดตามความคืบหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
นี่คือวิธีที่ ClickUp ทำให้การติดตามเป้าหมาย เป็นไปอย่างราบรื่น:
1. ติดตาม ความก้าวหน้า ของคุณสำหรับแต่ละเป้าหมาย: หากเป้าหมายของคุณคือการสอบได้คะแนนเต็มสิบในวิชาเรียนกฎหมาย คุณสามารถดูได้ว่าคุณได้สอบผ่านไปแล้วกี่ครั้ง
2. ดูว่าเป้าหมายของคุณมีส่วนช่วยต่อเป้าหมายโดยรวมอย่างไร: หากคุณทำเป้าหมายไปแล้ว 25% ของทั้งหมด เป้าหมายโดยรวมของคุณจะคืบหน้า 25%
ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับการตอบกลับอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคุณเสมอ
ติดตามความก้าวหน้าของคุณด้วยเปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายที่สำเร็จในเป้าหมายของ ClickUp
และเช่นเดียวกับเอล วูดส์ เราก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจเช่นกัน!
นี่คือตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของสิ่งที่ ClickUp มีให้คุณ:
คุณสมบัติหลักอื่น ๆ ของ ClickUp
- การ์ดคะแนนรายสัปดาห์: แจ้งให้พี่น้องในชมรมหญิงทุกคนทราบถึงเป้าหมายของทีมที่ทุกคนจะร่วมกันทำงานตลอดทั้งสัปดาห์
- แดชบอร์ด: รับภาพรวมระดับสูงของทุกสิ่งในสมาคมของคุณ (พื้นที่ทำงาน) รวมถึงความคืบหน้าของเป้าหมาย เวลาที่ใช้ในโครงการ และอื่นๆ
- รายการตรวจสอบ: สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่าย ๆ ที่ระบุวิธีที่คุณจะเข้าเรียนที่โรงเรียนกฎหมายฮาร์วาร์ดได้ภายในงานของคุณ และทำเครื่องหมายรายการที่เสร็จแล้วขณะที่คุณกำลังเดินทาง
- การแจ้งเตือน: ยุ่งกับการช้อปปิ้งจนเหนื่อยเหมือนเอล วูดส์อยู่หรือเปล่า? ไม่ต้องกังวล ClickUp จะช่วยเตือนคุณเกี่ยวกับงานที่ต้องทำตั้งแต่ห้านาทีไปจนถึงสามวันก่อนถึงกำหนด
- สถานะ: เพิ่มขั้นตอนต่างๆ ให้กับงานของคุณเพื่อการติดตามเป้าหมายที่แม่นยำ
- การติดตามเวลาแบบเนทีฟ:ติดตามว่าคุณใช้เวลาเท่าไรที่ร้านเสริมสวยของพอลเล็ตต์
- สมุดบันทึก: จดบันทึกไอเดีย บันทึกสำคัญ เงื่อนไขทางกฎหมาย และอื่นๆ
- งานที่ทำซ้ำ:สร้างตารางเวลาที่ซ้ำกันสำหรับงานที่คุณทำทุกวัน ทุกสัปดาห์ และทุกเดือน เช่น พาบรูเซอร์ไปดูแลเอาใจใส่ (อันนี้ทำทุกวันแน่นอน)
- มุมมอง:ดูงานที่กำลังจะมาถึงของคุณในรูปแบบรายการ,แคนบาน,แผนภูมิแกนต์, หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามที่คุณต้องการ
- แผนผังความคิด:มองเห็นภาพว่าคุณจะชนะคดีในคลินิกกฎหมายของคุณได้อย่างไรผ่านแผนผังความคิดที่สวยงาม
- การแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง:เลือกวิธีการและเวลาที่ ClickUp จะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ
- เทมเพลต: ใช้เทมเพลตสำหรับการตั้งเป้าหมาย การวางแผนส่วนตัว การจัดการการเงิน การวางแผนกิจกรรม และอื่น ๆ
ข้อดีของ ClickUp
- แผน Forever Free ที่ทรงพลังพร้อมผู้ใช้ไม่จำกัด
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมโหมดออนไลน์และออฟไลน์
- ร่วมมือกันในเป้าหมายที่กำลังจะมาถึง, ฐานความรู้, และอื่น ๆ ด้วยDocs
- มอบหมายงานให้กับผู้รับมอบหมายหลายคนเพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย
- มีการพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายในการทำงานของคุณควบคู่ไปกับการทำงานของคุณในมุมมองแชท
- ความเป็นส่วนตัว, แขก, และการอนุญาตให้คุณควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงเป้าหมายของคุณได้
- ซิงค์งาน ClickUp ของคุณกับ Google Calendar, Outlook Calendar และ Apple Calendarด้วยการซิงค์ปฏิทิน
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามหลายตัว เช่นGoogle Assistant,Calendly, Evernote และอื่น ๆ
- เพิ่มงานและสร้างการแจ้งเตือนโดยใช้แอปมือถือiOS และ Android ที่ทรงพลังของเรา
- รองรับแพลตฟอร์ม Apple, Windows และ Linux
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่มีมุมมองตารางในแอปมือถือ (ยัง)
ดูแผนงานของ ClickUp เพื่อ ดูว่าเรากำลังแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยเหล่านี้อย่างไร
และอย่าพลาดคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นทั้งหมดที่ซอฟต์แวร์ OKRฟรีนี้มีให้คุณ!
ราคาของ ClickUp
ClickUp มีแผนราคา ห้าแบบ:
- แผนฟรีตลอดไป (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัว)
- แผนไม่จำกัด (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก ($7/สมาชิกต่อเดือน))
- แผนธุรกิจ (เหมาะสำหรับทีมขนาดกลาง ($12/สมาชิกต่อเดือน))
- องค์กร (ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอข้อมูลราคา)
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Databox
ผ่านทาง Databox
Databox เป็นเครื่องมือจัดการประสิทธิภาพที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย แอปนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าด้วยข้อมูล KPI ดังนั้นหากคุณมีการประเมินผลงานที่กำลังจะมาถึง Databox อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ
อย่างไรก็ตามซอฟต์แวร์วางแผนเป้าหมายนี้มีแผนราคาที่ค่อนข้างแพง ดังนั้นคุณจะต้องรวบรวมการเงินทั้งหมดของคุณเพื่อที่จะใช้มัน
คุณสมบัติเด่นของ Databox
- แสดงภาพความคืบหน้าของเป้าหมายในแดชบอร์ด
- ติดตามความคืบหน้าโดยใช้แถบแสดงความคืบหน้า ตาราง แผนภูมิเส้นหรือแท่ง และอื่นๆ
- รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณมีแนวโน้มว่าจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
- มอบเป้าหมายให้กับทีมและบุคคล
ข้อดีของ Databox
- กำหนดเป้าหมายขององค์กรสำหรับสัปดาห์, เดือน, และไตรมาสที่กำลังจะมาถึง
- เป้าหมายรายเดือนจะถูกกำหนดเป้าหมายรายสัปดาห์และรายวันที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- เข้าถึงข้อมูลเป้าหมายของคุณผ่านแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ
ข้อจำกัดของ Databox
- ซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมาย แผนฟรี มีเพียงสามแดชบอร์ดเป้าหมาย
- ไม่สามารถปรับแต่งรายงานได้ (คุณสามารถทำได้เพียงรายงานรายสัปดาห์หรือรายเดือนเท่านั้น)
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจมีความยากลำบาก
ราคาของ Databox
เครื่องมือการตั้งเป้าหมายนี้มี สี่ แผนราคา:
- ฟรี แหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ผู้ใช้ 3 คน แดชบอร์ด 3 แผง และอื่นๆ อีกมากมาย
- แหล่งข้อมูล 3 แหล่ง
- พื้นฐาน ($59/เดือน) 10 แหล่งข้อมูล 10 ผู้ใช้ 10 แดชบอร์ด และอื่นๆ
- แหล่งข้อมูล 10 แหล่ง
- บวก ($119/เดือน): หมายเหตุ ผู้สร้างแบบสอบถาม การผสานกับ Slack และอื่น ๆ
- หมายเหตุ
- ธุรกิจ ($299/เดือน): แหล่งข้อมูล 50 รายการ ผู้ใช้ 20 คน แดชบอร์ด 50 หน้า และอื่นๆ อีกมากมาย
- แหล่งข้อมูล 50 แหล่ง
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Databox
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
3. Goalscape
ผ่านทาง Goalscape
Goalscape เป็นเครื่องมือการตั้งเป้าหมายแบบภาพที่ช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถจัดการได้
แต่ถ้าคุณกำลังสงสัยว่าซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายฟรีนี้มีบอร์ดคัมบัง แผนภูมิแกนต์ หรือแม้แต่มุมมองปฏิทินหรือไม่...
น่าเสียดายที่คุณสามารถดูได้เฉพาะมุมมองแบบวงกลมหรือมุมมองรายการเท่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ Goalscape
- ตั้งเป้าหมายและสร้างลำดับความสำคัญที่มองเห็นได้เพื่อจัดการเป้าหมายเหล่านั้น
- มอบหมายความรับผิดชอบต่อเป้าหมายให้กับบุคคลหรือกลุ่ม
- การติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- กำหนดลำดับความสำคัญของเป้าหมายโดยการทำเครื่องหมายด้วยสีที่แตกต่างกัน
เป้าหมายสเคปมืออาชีพ
- เชิญผู้ใช้ภายนอกมาร่วมทำงานบนเป้าหมายของคุณได้ฟรี
- อย่าพลาดกำหนดส่งงานด้วยการเพิ่มวันที่ครบกำหนดและกรอบเวลาให้กับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
- ปรับแต่งเป้าหมายของคุณด้วยบันทึก ไฟล์แนบ และลิงก์ไฮเปอร์
ข้อจำกัดของ Goalscape
- ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเป้าหมายระยะยาว
- แผนฟรีจำกัดเพียงหนึ่งโครงการออนไลน์
- ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
Goalscape ราคา
ซอฟต์แวร์วางแผนเป้าหมายนี้มีสามแผนราคา:
- Goalscape ออนไลน์ฟรี การตั้งเป้าหมายแบบภาพ โครงการออนไลน์ แอปพลิเคชันคู่หูบนมือถือ และอื่น ๆ
- การตั้งเป้าหมายด้วยภาพ
- Goalscape ออนไลน์ไม่จำกัด ($6/เดือน): โครงการออนไลน์ไม่จำกัด แชร์ออนไลน์กับใครก็ได้ รองรับอย่างเต็มที่ อัปเดตฟรีและอื่นๆ
- โครงการออนไลน์ไม่จำกัด
- Goalscape เดสก์ท็อป (ชำระเงินครั้งเดียว $60): สร้างโปรเจ็กต์ออฟไลน์ รับการสนับสนุนและอัปเดตตลอดชีพ และอื่น ๆ
- สร้างโปรเจ็กต์ออฟไลน์
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Goalscape
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (4+ รีวิว)
โบนัส:เป้าหมาย SMART สำหรับนักเรียน
4. Goals. com
ผ่านทาง Goals.com
Goals.comเป็นแอปตั้งเป้าหมายส่วนตัวที่มาพร้อมกับสมุดบันทึกการเปลี่ยนแปลงและตัวติดตามนิสัยเพื่อช่วยให้คุณสร้างนิสัยที่ดี เช่น การออกกำลังกายที่ยิมทุกวัน
น่าเสียดายที่ฟีเจอร์การติดตามเป้าหมายที่สำคัญส่วนใหญ่ เช่น แผนที่เป้าหมายและตัวติดตามนิสัย มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น (เอ็นดอร์ฟินหายไปไหนหมดเวลาที่ต้องการ! ?)
Goals.com คุณสมบัติเด่น
- ตัวติดตามนิสัยในตัว
- แพลตฟอร์มการส่งข้อความที่ให้คุณส่งข้อความแบบตัวต่อตัวและข้อความกลุ่ม
- รับรายงานความคืบหน้าและสรุปความสำเร็จเป็นประจำผ่านทางข้อความและอีเมล
- สร้างบอร์ดวิสัยทัศน์ ที่ทรงพลังเพื่อรักษาแรงบันดาลใจของคุณ
Goals.com ผู้เชี่ยวชาญ
- เชื่อมต่อกับชุมชนของผู้ตั้งเป้าหมายที่จะทำให้คุณได้รับแรงบันดาลใจ
- ตั้งการแจ้งเตือนที่จะส่งการแจ้งเตือนถึงคุณขณะที่คุณอยู่บ้านหรือกำลังเดินทาง
- ใช้เทมเพลตเป้าหมายที่กำหนดเองหรือสร้างของคุณเอง
ข้อจำกัดของ Goals.com
- คุณสมบัติบันทึกส่วนตัวมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- ไม่สามารถมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมได้
- ไม่มีตัวติดตามเวลาในตัว
Goals.com ราคา
เครื่องมือตั้งเป้าหมายนี้มี สาม แผนราคา:
- พื้นฐาน (ฟรี): การแจ้งเตือน โฟกัสวันนี้ ชุมชน และอื่นๆ
- การแจ้งเตือน
- ส่วนบุคคล (ติดต่อ Goals.com เพื่อขอใบเสนอราคาแบบกำหนดเอง): แผนที่เป้าหมาย โค้ชชิ่งผ่านมือถือ กระดานวิสัยทัศน์ ตัวติดตามนิสัย และอื่นๆ อีกมากมาย
- แผนที่เป้าหมาย
- ทีม ($6.99/เดือนต่อผู้ใช้): แผนที่เป้าหมายสำหรับทีม การโค้ชผ่านมือถือสำหรับทีม การแชร์ไฟล์ และอื่น ๆ
- แผนที่เป้าหมายสำหรับทีม
Goals.com คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. เป้าหมายเป็นไปตามแผน
ผ่านเป้าหมายที่ตั้งไว้
เป้าหมายตรงเป้า เป็นเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและการจัดการที่สร้างขึ้นจากการแบ่งทุกอุปสรรคออกเป็นเป้าหมาย SMART และแผนการกระทำที่มุ่งเน้น
แดชบอร์ดแบบปรับแต่งได้คล้ายคัมบังช่วยให้คุณเห็นภาพรวมรายวันของเป้าหมายและงานสำคัญที่กำลังจะมาถึง ในขณะที่ฟีเจอร์เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อยช่วยให้คุณดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและจัดการได้เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
แพลตฟอร์มนี้ยังมีฟีเจอร์ติดตามนิสัยเพิ่มเติมจากสมุดบันทึกเป้าหมายและบอร์ดวิสัยทัศน์เสมือนจริง เพื่อช่วยสร้างนิสัยที่ดีและมีสติในทุกๆ วัน
เป้าหมายตามแผน คุณสมบัติเด่น
- สร้างเป้าหมายจากหนึ่งในเทมเพลตสำเร็จรูปของ Goals On Track หรือสร้างเทมเพลตของคุณเองเพื่อใช้ซ้ำในภายหลัง
- คุณสมบัติการติดตามเวลาและการติดตามนิสัย
- ดูเป้าหมายส่วนตัวและ OKR ของคุณในแผนภูมิแบบโต้ตอบและรายงานเป้าหมาย
- ตั้งเป้าหมายที่เกิดซ้ำเพื่อทำซ้ำทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน
เป้าหมายที่ชัดเจนและก้าวหน้า
- รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ iOS และ Android เพื่อติดตามเป้าหมายของคุณขณะอยู่นอกบ้าน
- ผสานการทำงานกับแอปปฏิทินอื่น ๆ เช่น iCalendar, Google Calendar, Outlook และอื่น ๆ
- สามารถแบ่งปันความคืบหน้าที่ได้ทำไปแล้วกับผู้อื่นในเวอร์ชันทีม
ข้อจำกัดของเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ไม่สามารถกำหนดเป้าหมายให้กับผู้อื่นหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายของงานได้
- เหมาะสำหรับการติดตามเป้าหมายส่วนบุคคลและการติดตามนิสัยมากกว่าเป้าหมายของทีม
- จำกัดเฉพาะมุมมองแดชบอร์ดและปฏิทินแบบคัมบังเท่านั้น
ราคาตามเป้าหมาย
เครื่องมือติดตามเป้าหมายและตัวติดตามนิสัยนี้มีแผนชำระเงินสองแบบ:
- สมาชิกภาพ ($68/ปี สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล) ใช้ได้ไม่จำกัดบนเว็บและแอปมือถือ ใช้ฟีเจอร์ได้ไม่จำกัด เข้าถึงเทมเพลตเป้าหมายทั้งหมดและส่วนเสริมในอนาคต รับการสนับสนุนทางเทคนิคฟรี
- ใช้ได้ไม่จำกัดบนเว็บและแอปมือถือ
- บัญชีทีม (ติดต่อเพื่อขอราคา) รวมสิทธิประโยชน์ทั้งหมดจากสมาชิกบุคคลธรรมดา ฟีเจอร์สำหรับผู้ใช้หลายคน บริการสนับสนุนทางเทคนิคฟรี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และทรัพยากรพิเศษ
- รวมสิทธิประโยชน์ทั้งหมดจากการเป็นสมาชิกแบบรายบุคคล
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมาย
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. มีส่วนร่วม
ผ่านทาง Engagedly
Engagedly เป็นระบบการจัดการประสิทธิภาพที่ช่วยให้พนักงานรักษาความมีประสิทธิผล กระบวนการของมันขึ้นอยู่กับการสร้างวัฒนธรรมของการให้ข้อเสนอแนะบ่อยครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย, OKRs,และจัดการการพัฒนาความสามารถ
มีส่วนร่วมกับคุณสมบัติเด่น
- เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และคุณสมบัติการติดตาม OKR
- การให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
- หลายวิธีในการดูเป้าหมายของทีมและความก้าวหน้าของเป้าหมายของแต่ละบุคคล
มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
- มีผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการติดตามเป้าหมาย การวิเคราะห์ ระบบรางวัล และการให้คำปรึกษา
- มีมุมมองแบบแดชบอร์ด กล่อง และแผนผังความคิดสำหรับผลิตภัณฑ์บางรายการ
ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง
- เหมาะสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารมากกว่าการใช้งานส่วนบุคคล
- ไม่มีเครื่องมือติดตามนิสัยในแอป
การกำหนดราคาอย่างมีส่วนร่วม
- ติดต่อฝ่ายขายของ Engagedly เพื่อขอรายละเอียดราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีส่วนร่วม
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 7/5 (74 รีวิว)
7. ตาข่าย
ผ่านทาง Lattice
Lattice เป็นระบบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่มีผลิตภัณฑ์ติดตามเป้าหมายแยกต่างหาก เพื่อช่วยให้ผู้จัดการพัฒนาทักษะวิชาชีพของสมาชิกในทีมและบรรลุวัตถุประสงค์ที่มุ่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Lattice
- ผลิตภัณฑ์แยกกันห้าชนิด ได้แก่ ประสิทธิภาพ, เป้าหมาย, และการเติบโต ซึ่งแต่ละชนิดมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนประสิทธิภาพ, OKRs,และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- แดชบอร์ดในผลิตภัณฑ์เป้าหมายช่วยให้คุณเห็นว่าใครกำลังดำเนินการตามแผนและระบุพื้นที่ที่สามารถพัฒนาได้
ผู้เชี่ยวชาญด้านตารางตาข่าย
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการบริหารจัดการอื่น ๆเช่น Zenefits, Rippling, และ ADP และสามารถใช้งานได้ทั้งทีมที่ทำงานในสถานที่และทีมที่ทำงานทางไกล
- ผลิตภัณฑ์หลากหลายช่วยให้ผู้ประกอบการเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับความต้องการของทีม
ข้อจำกัดของตารางตาข่าย
- ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป้าหมายของตนเอง
- ไม่มีฟีเจอร์ติดตามนิสัยหรือติดตามเวลาให้บริการในแอป
การกำหนดราคาแบบตาราง
เครื่องมือการจัดการบุคลากรนี้มีแผนการชำระเงินสี่แบบ
- เติบโต (3 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี) แผนการเติบโต พื้นที่การเติบโตการรวม 1:1 และการทบทวนเส้นทางอาชีพ
- แผนการเติบโต
- ประสิทธิภาพ (9 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี) รายงานและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ OKRs และการจัดการเป้าหมาย อัปเดตทุกสัปดาห์ การผสานกับ Slack, Google apps และ Outlook SSO Lattice University แอปมือถือ
- รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์
- OKRs และการจัดการเป้าหมาย
- อัปเดตประจำสัปดาห์
- การเชื่อมต่อกับ Slack, Google apps และ Outlook
- SSO
- มหาวิทยาลัยลาตทิซ
- แอปพลิเคชันมือถือ
- ประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม (12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี) ทุกคุณสมบัติในแผนประสิทธิภาพ รายงานการมีส่วนร่วมของพนักงานและการวิเคราะห์ ข้อมูลเปรียบเทียบในอดีต แบบสำรวจสำเร็จรูป การฝึกอบรมประสิทธิภาพ การให้คำปรึกษาเป็นประจำ
- คุณสมบัติทั้งหมดในแผนประสิทธิภาพ
- รายงานและการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของพนักงาน
- เกณฑ์มาตรฐานทางประวัติศาสตร์
- แบบสำรวจ
- การฝึกอบรมด้านประสิทธิภาพ
- การปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ
- องค์กร (ติดต่อ Lattice เพื่อขอราคา) การฝึกอบรม ณ สถานที่ วางแผนตามความต้องการ แพ็คเกจผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งได้ การฝึกอบรมด้านประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมตามบทบาท
- การฝึกอบรม ณ สถานที่
- แผนที่กำหนดเอง
- แพ็กเกจสินค้าตามสั่ง
- การฝึกอบรมด้านประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมตามบทบาท
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Lattice
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 75+ รายการ)
8. Weekdone
ผ่านทาง Weekdone
Weekdone เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเป้าหมายที่อิงตาม OKR เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังดำเนินการอย่างมีจุดมุ่งหมายและตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทอยู่เสมอ
คุณสมบัติหลักของ Weekdone
- ฟีเจอร์วางแผนและติดตามผลรายสัปดาห์เพื่อสร้างนิสัยที่มีประสิทธิภาพ
- การรายงานและการแสดงข้อมูลด้วยแดชบอร์ดแบบภาพ
- อีเมลรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์
ข้อดีของ Weekdone
- แชทสดและการโค้ช OKR เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ Weekdone ของคุณ
- ผสานการทำงานกับ Slack, Teams, Zapier และอื่น ๆเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน และการติดตามเป้าหมายการสื่อสารของทีม
ข้อจำกัดของ Weekdone
- แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้จัดการที่ต้องการติดตามประสิทธิภาพของทีมและการติดตามเป้าหมายทางอาชีพ ไม่ใช่เป้าหมายหรือนิสัยของบุคคล
- ไม่มีฟีเจอร์ติดตามนิสัยหรือติดตามเวลา
- ไม่แสดงมุมมองหลายแบบ
ราคาของ Weekdone
ซอฟต์แวร์ติดตามและจัดการเป้าหมายนี้มีแผนฟรีและพรีเมียม
- ทดลองใช้ฟรี (สำหรับผู้ใช้ 4 คนขึ้นไปเป็นเวลา 14 วัน) รวมทุกฟีเจอร์
- คุณสมบัติทั้งหมดรวมอยู่
- คุณสมบัติทั้งหมดรวมอยู่
- แผนฟรี (สูงสุด 3 ผู้ใช้) รวมทุกฟีเจอร์
- คุณสมบัติทั้งหมดรวมอยู่
- คุณสมบัติทั้งหมดรวมอยู่
- พรีเมียม (เริ่มต้นที่ทีมละ 4-10 คน, $90/เดือน คิดเป็นรายปี, ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามขนาดของทีม) ทุกฟีเจอร์รวมอยู่
- คุณสมบัติทั้งหมดรวมอยู่
- คุณสมบัติทั้งหมดรวมอยู่
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Weekdone
- G2: 4/5 (20 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
9. OKR ของ Profit. co
ผ่านทาง Profit. co
Profit.co เป็นเครื่องมือบริหารจัดการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานพร้อมชุดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของทีมธุรกิจคุณในหลากหลายรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์การจัดการ OKR ของบริษัทช่วยให้บริษัทจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายของทีม ประหยัดเวลา สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
กำไร. co คุณสมบัติหลักของ OKR
- แดชบอร์ดการจัดแนวเพื่อช่วยให้ทีมสร้างเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวม
- ผลลัพธ์หลักเจ็ดประเภทสำหรับการติดตามเป้าหมายทุกประเภท
- เชื่อมโยงงานกับผลลัพธ์สำคัญภายใน Profit. co
กำไร. co ข้อดีของ OKR
- มากกว่า 400 KPI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้
- แม่แบบสำหรับการสร้างเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
- แดชบอร์ดหลายตัวและคุณสมบัติภายในแดชบอร์ดเพื่อกรอง, ติดตาม, และให้รางวัลความคืบหน้า
กำไร. ข้อจำกัดของ OKR
- ไม่เหมาะสำหรับการตั้งเป้าหมายส่วนตัว
- ไม่เหมาะสำหรับการติดตามพฤติกรรม
กำไร. co การกำหนดราคา OKR
Profit. co ให้บริการทดลองใช้ฟรี และแผนการสามประเภทสำหรับชุดผลิตภัณฑ์ของตน
- ฟรี สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน KPI ในตัวมากกว่า 300 รายการ แม่แบบ OKR ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ตั้งกรอบเวลาเพื่อสร้าง/แก้ไข OKR ได้ แจ้งเตือนและแจ้งข่าวสารอัตโนมัติ ติดตามความคืบหน้าประจำสัปดาห์ แอปมือถือฟรี
- ผู้ใช้สูงสุดห้าคน
- การเติบโต ($7/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี) ทุกฟีเจอร์จากแผนฟรี ปรับแต่งหน้าแสดงรายการ OKR ของคุณ ใช้ Withs สำหรับผลลัพธ์และวัตถุประสงค์หลัก สามารถเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มเติมส่วนใหญ่ได้ สนับสนุนทางโทรศัพท์และแชทตลอด 24/7 การเชื่อมต่อเพิ่มเติม
- คุณสมบัติทั้งหมดจากแผนฟรี
- องค์กร (ติดต่อเพื่อขอราคา) ทุกฟีเจอร์จากแผน Growth ทุกฟีเจอร์เสริมเพิ่มเติมรวมอยู่ด้วยแล้ว การสนับสนุนแบบเร่งด่วนตลอด 24/7ผู้จัดการความสำเร็จลูกค้าประจำองค์กรการติดตั้งระบบในสถานที่
- คุณสมบัติทั้งหมดจากแผน Growth
กำไร. co OKRs คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 8/5 (175+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (115+ รีวิว)
10. 15five
ผ่านทาง 15five
15five เป็นเครื่องมือประสิทธิภาพระดับมืออาชีพที่มีผลิตภัณฑ์แยกต่างหากที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย เพื่อช่วยให้ผู้จัดการและฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถติดตามความก้าวหน้าของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันมีแผนผลิตภัณฑ์หลายแบบ รวมถึงแผนประสิทธิภาพและแผนเน้นเป้าหมาย เพื่อช่วยให้ทีมบรรลุเป้าหมาย และแยกย่อยเป้าหมายเหล่านั้นเป็นวัตถุประสงค์ SMART ที่สามารถวัดผลได้ตลอดเวลาในแอป
15คุณสมบัติหลัก
- ติดตาม OKRs และเป้าหมายของทีมเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าเป้าหมายหลัก
- สามารถให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์หรือทำการทบทวนเป้าหมายส่วนบุคคลได้
- ดูความคืบหน้าในแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
15five ข้อดี
- มีประโยชน์สำหรับผู้จัดการที่ดูแลสมาชิกในทีมหลายคน
- เป้าหมายแบบ SMART ที่มุ่งเน้นและขับเคลื่อนด้วย OKR
ข้อจำกัดของ 15five
- ไม่มีฟีเจอร์ติดตามนิสัยหรือติดตามเวลา
- ไม่เหมาะสำหรับการทำเข้าประตูตัวเอง
- การปรับแต่งและมุมมองที่จำกัด
ราคา 15five
ซอฟต์แวร์ติดตามเป้าหมายนี้แบ่งแผนออกตามขนาดของบริษัทหรือทีมที่ใช้งาน
- มีส่วนร่วม ($4/เดือนต่อผู้ใช้) การประเมินตามหัวข้อที่กำหนดเอง ข้อมูลเปรียบเทียบในอดีต แดชบอร์ดแผนปฏิบัติการสรุปข้อมูลเชิงลึกและการวางแผนกลยุทธ์การโค้ชสำหรับผู้จัดการและพนักงานตามความต้องการ
- การประเมินตามหัวข้อที่กำหนดเอง
- ดำเนินการ ($8/เดือนต่อผู้ใช้) ทุกอย่างในแอป Engage Data insights iOS & Android การปรับเทียบ การเชื่อมต่อ HRIS การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO)
- ทุกอย่างใน Engage
- จุดเน้น (8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้) การติดตามเป้าหมายด้วย OKRs มุมมองแผนภูมิ OKRs การผสานกับ Jira และ Salesforce ข้อมูลเชิงลึก การผสานกับระบบ HRIS การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO)
- การติดตามเป้าหมายด้วย OKRs
- แพ็กเกจแพลตฟอร์มทั้งหมด ($14/เดือนต่อผู้ใช้) ทุกอย่างตั้งแต่แผนระดับล่าง DPA และแบบสอบถามด้านความปลอดภัย
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 15five
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (800+ รีวิว)
11. Trakstar
ผ่านทาง Trakstar
Trakstar เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเป้าหมายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเป้าหมายทางธุรกิจ, ประสิทธิภาพ, และความก้าวหน้าผ่านการให้คำแนะนำ
เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมากกว่า และแม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์ติดตามนิสัยในแอป แต่การใช้ซอฟต์แวร์นี้ก็มีประโยชน์อย่างแน่นอนหากคุณกำลังจัดการทีมและช่วยพวกเขาตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล
คุณสมบัติเด่นของ Trakstar
- คุณสมบัติเป้าหมาย SMART เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ ติดตามความสำเร็จ และตรวจสอบความก้าวหน้าของพนักงาน
- ติดตามความคืบหน้าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดตามเป้าหมายส่วนบุคคล วงจรการประเมินไม่จำกัด และการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
- การให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาที่เปลี่ยนเกม – ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ความรับผิดชอบ และการพัฒนาด้วยวงจรข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์
- การแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Trakstar
- นำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบสนองเป้าหมายหรือความต้องการทางวิชาชีพที่แตกต่างกัน
- แดชบอร์ดพร้อมข้อมูลแบบเรียลไทม์
- สร้างขึ้นสำหรับทีมเพื่อปรับปรุงความก้าวหน้าของบุคคลและโดยรวมผ่านเทคนิคการตั้งเป้าหมาย SMART
ข้อจำกัดของ Trakstar
- ไม่มีฟีเจอร์ติดตามนิสัยหรือติดตามเวลา
- ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป้าหมายส่วนตัว
- เป็นทางเลือกสำหรับแพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลมากกว่าการติดตามนิสัยหรือเป้าหมาย
ราคาของ Trakstar
- ติดต่อ Trakstar เพื่อขอใบเสนอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Trakstar
- G2: 4. 3/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)
12. เป้าหมายของโจ
ผ่านทางเป้าหมายของโจ
เป้าหมายของโจ เป็นแอปตั้งเป้าหมายบนเว็บที่ให้คุณตั้งเป้าหมายได้ไม่จำกัด
และในขณะที่เครื่องมือตั้งเป้าหมายออนไลน์นี้ฟรีทั้งหมด เวอร์ชันฟรีมีโฆษณามากมาย
ไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากเห็นเมื่อคุณกำลังพยายามตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานใช่ไหม?
คุณสมบัติหลักของเป้าหมายของโจ
- เพิ่มรายการตรวจสอบที่กำหนดเองสำหรับเป้าหมายของคุณ
- ใช้สมุดบันทึกเพื่อจดบันทึกกิจกรรมและเป้าหมายของคุณ
- เพิ่มเครื่องหมายถูกหลายอันในเป้าหมายเดียวกันเมื่อคุณรู้สึกมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ
ข้อดีของเป้าหมายของโจ
- ใช้คะแนนรายวันเพื่อติดตามเป้าหมายของคุณ
- สร้างเป้าหมายเชิงลบเพื่อกำจัดพวกมัน
- เพิ่มเป้าหมายรายบุคคลได้ตามต้องการและอัปเดตได้จากอินเทอร์เฟซเดียว
ข้อจำกัดของเป้าหมายของโจ
- ไม่มีการสนับสนุนแบบออฟไลน์
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เช่น การแจ้งเตือน
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ
ราคาเป้าหมายของโจ
เป้าหมายของโจ สามารถใช้งานได้ฟรี
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมายของโจ
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
จงเชื่อมั่นในตัวเองเสมอ
เครื่องมือตั้งเป้าหมายช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่ ทะเยอทะยาน และติดตาม ความก้าวหน้า ของคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ตัวติดตามนิสัย การแจ้งเตือน ชุมชนตั้งเป้าหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย
และด้วยเครื่องมือจัดการเป้าหมายที่เหมาะสม คุณจะสามารถปรับและจัดระเบียบเป้าหมายทั้งหมดของคุณให้เข้าที่ได้อย่างลงตัว ?
นั่นคือว่า, เริ่มติดตามด้วย ClickUp!
ด้วยคุณสมบัติเช่นวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดที่ช่วยให้คุณจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายในแบบที่คุณต้องการ ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อกำหนดและบรรลุความสำเร็จ
เข้าร่วม ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อพิชิตเป้าหมายทั้งหมดของคุณ!