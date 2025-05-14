10 แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

ฉันคงไม่ใช่คนเดียวที่ใช้ชีวิตตามรายการสิ่งที่ต้องทำ!แอปเช็กลิสต์ประจำวันเหล่านี้ได้กลายเป็นผู้ช่วยดิจิทัลส่วนตัวของฉัน—ช่วยจัดระเบียบงาน ตั้งการแจ้งเตือนและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน
โอ้ จำนวนสิ่งต่าง ๆ ที่ฉันพลาดไป (รวมถึงนัดหมอฟัน) และกำหนดส่งงานต่าง ๆ และฉันคิดว่าจุดที่ฉันทนไม่ไหวคือตอนที่ฉันกำลังจัดงานหนึ่งอยู่ และมันจบลงด้วยความยุ่งเหยิง
ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและการเปลี่ยนทัศนคติ ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไปได้อีกต่อไป บางครั้งเราประเมินความสามารถทางความคิดของเราสูงเกินไปและไม่ยอมรับความช่วยเหลือ
หากคุณยังไม่ได้ใช้แอปจดรายการสิ่งที่ต้องทำ ถือว่านี่เป็นสัญญาณให้คุณเข้าร่วมกลุ่มได้แล้ว เครื่องมืออันยอดเยี่ยมเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะต้องจัดการกับงานหลายอย่างที่มีกำหนดส่งและระดับความสำคัญแตกต่างกัน
ฉันได้ใช้เวลาไปกับการทดลองใช้แอปจัดการงานต่าง ๆ มากมาย จากประสบการณ์ของฉันและการทดสอบโดยทีม ClickUp ฉันได้รวบรวมรายชื่อแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุด ทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย
แต่ก่อนที่เราจะไปต่อในรายการ มาดูคุณสมบัติที่จำเป็นในแอปรายการสิ่งที่ต้องทำกันอย่างรวดเร็ว
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมของแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุดในตลาด:
- ClickUp—แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุดที่ผสานรวมกับ AI
- Todoist—รายการสิ่งที่ต้องทำที่มีดีไซน์สวยงามที่สุด
- TickTick—ดีที่สุดสำหรับการรักษาสมาธิ
- Any. do—เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ WhatsApp
- สิ่งต่างๆ 3—ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานบน iOS
- Google Tasks—เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ G-Suite
- Microsoft To Do—เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365
- Remember the Milk—ดีที่สุดสำหรับ UI ที่สนุกสนาน
- Habitica—แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำในรูปแบบเกมที่ดีที่สุด
- Workflowy—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างรายการงานแบบมินิมอล
คุณควรค้นหาอะไรในแอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ?
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: แอปควรมีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่าย พร้อมคำแนะนำที่ชัดเจนและเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ต่ำ (บางครั้งสิ่งที่ฉันต้องการก็แค่รายการตรวจสอบง่ายๆเพื่อระบายความคิด แอปที่พาฉันไปถึงจุดนั้นได้เร็วที่สุดคือแอปที่ชนะใจฉัน นั่นคือเหตุผลที่ฉันชอบวิดเจ็ตบนหน้าจอหลักของโทรศัพท์ แค่แตะครั้งเดียวก็พร้อมใช้งาน)
- ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม: คุณควรสามารถเข้าถึงรายการสิ่งที่ต้องทำได้จากอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ (ฉันสลับระหว่างโทรศัพท์และแล็ปท็อปตลอดทั้งวัน แล้วก็มีเดสก์ท็อปสำหรับงานส่วนตัวของฉัน ความพร้อมใช้งานและความปลอดภัยข้ามแพลตฟอร์มต้องมาคู่กัน เครื่องมือต้องมีประสบการณ์การใช้งานแอปบนเดสก์ท็อปและมือถือที่เหนือกว่าเท่าเทียมกัน บ่อยครั้งที่บริษัทให้ความสำคัญกับประสบการณ์บนเว็บก่อน แล้วประสบการณ์บนมือถือจึงเป็นสิ่งที่คิดถึงทีหลัง)
- ตัวเลือกการจัดลำดับความสำคัญของงานและการจัดเรียง: คุณควรสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนหรือความสำคัญได้ และแอปควรมีตัวเลือกการจัดเรียงหลายแบบ เช่น ตามวันที่ครบกำหนด, หมวดหมู่, หรือลำดับที่กำหนดเอง (ฉันใช้แท็กเหมือนกับว่าชีวิตฉันขึ้นอยู่กับมัน) เนื่องจากปริมาณงานที่ฉันติดตามมีมาก—ฉันจำเป็นต้องได้มุมมองที่ปรับแต่งได้มากที่สุด เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ฉันทำเช่นนี้ด้วยแท็ก, ธงความสำคัญ, ประเภทมุมมองที่แตกต่างกัน ฯลฯ การมีตัวเลือกในการปรับแต่งนั้นเป็นสิ่งจำเป็น)
- การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ: การแจ้งเตือนและการเตือนความจำเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้คุณติดตามงานและปฏิบัติตามกำหนดเวลาของโครงการ (นอกเหนือจากตัวเลือกในการรับการแจ้งเตือนแล้ว ฉันพบว่าการสามารถปรับแต่งประเภทของการแจ้งเตือนและวิธีการรับการแจ้งเตือนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด มิฉะนั้นคุณจะจมอยู่ในทะเลของการแจ้งเตือน)*
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: สำหรับการทำงานในโครงการทีม คุณสมบัติการทำงานร่วมกันเช่น การแชร์งาน การแสดงความคิดเห็น และการมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมเป็นสิ่งสำคัญ (นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันเพราะฉันทำงานข้ามแผนก ฉันมักจะแท็กหรือกล่าวถึงผู้คนและพูดคุยในหัวข้อของงานเพื่อให้เราสามารถตัดสินใจและสอดคล้องกันได้ การสามารถทำทั้งหมดนี้ในที่เดียวเป็นสิ่งสำคัญ)*
- หมวดหมู่หรือแท็กที่ปรับแต่งได้: คุณควรสามารถจัดระเบียบงานเป็นหมวดหมู่หรือกำหนดงานเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเรียงและกรองสำหรับการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่จำเป็นเหล่านี้ช่วยให้ฉันคัดกรองเครื่องมือมากมายที่มีอยู่ในตลาดและคัดสรรเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
มาเริ่มกันเลย!
10 แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุด
แอปจดรายการที่ดีที่สุดในพริบตา:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่โดดเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|การสร้างและอัปเดตงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|งาน ClickUp, มุมมองที่ปรับแต่งได้ และเทมเพลตพร้อมใช้งาน
|ฟรีตลอดไป ไม่จำกัด: $10/ผู้ใช้ต่อเดือนธุรกิจ: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน องค์กร: ราคาตามตกลงClickUp Brain มีให้บริการในราคา $5/ผู้ใช้ต่อเดือนต่อ Workspace
|รายการที่ต้องทำ
|ความร่วมมือ
|การจดจำวันที่และการจัดลำดับความสำคัญของงาน
|ผู้เริ่มต้น: ฟรี โปร: $4/ผู้ใช้ต่อเดือนธุรกิจ: $6/ผู้ใช้ต่อเดือนการทำงานร่วมกัน: ราคาตามตกลงขั้นสูง: ราคาตามตกลง
|ติ๊กต็อก
|การรักษาความมุ่งมั่น
|ความก้าวหน้าของงานในรูปแบบเกมและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
|ฟรี พื้นฐาน: $2. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
|อะไรก็ได้. ทำ
|การผสานรวมกับ WhatsApp
|กระดานไม่จำกัดและการมอบหมายงานอัตโนมัติ
|กระดานไม่จำกัดและการมอบหมายงานอัตโนมัติ
|สิ่งของ 3
|การจัดการงานบน iOS
|แท็บวันนี้ และแท็บที่กำลังจะมาถึง
|MacOS: $49.99 (ซื้อครั้งเดียว) iPhone และ Apple Watch: $9.99 (ซื้อครั้งเดียว) iPad: $19.99 (ซื้อครั้งเดียว)
|งานที่ต้องทำของ Google
|การจัดการงาน G-Suite
|ลากและวางงานเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและสร้างงานจาก Gmail
|ฟรี
|Microsoft To Do
|ผู้ใช้ Microsoft 365
|การผสานรวมทีมและ Outlook
|ฟรี
|Remember the Milk
|อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สนุกสนาน
|ค้นหาอย่างรวดเร็วด้วยรายการอัจฉริยะ
|การค้นหาอย่างรวดเร็วด้วยรายการอัจฉริยะ
|Habitica
|เกมมิฟิเคชัน
|รางวัลในเกมและการสร้างภารกิจอย่างรวดเร็ว
|พื้นฐาน: ฟรีสำหรับกลุ่ม: $9 ต่อเดือน + $3/ผู้ใช้
|เวิร์กฟลัววี่
|อินเตอร์เฟซแบบมินิมอล
|การค้นหาทั่วโลก
|พื้นฐาน: ฟรี Workflowy Pro: $4. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
1. ClickUp—แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุดที่ผสานรวมกับ AI
ClickUp เป็นแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์การจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และการวิเคราะห์มากมาย การผสานรวม AI ของแอปนี้ทำให้แตกต่างจากเครื่องมือส่วนใหญ่ โดยนำเสนอฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงานที่มีความหมายและสร้างผลกระทบ
ClickUp Tasksเป็นโซลูชันที่สะดวกสำหรับการแบ่งโครงการออกเป็นส่วนเล็กๆ และกำหนดแต่ละรายการการกระทำเป็นงานแยกต่างหาก
ฉันสามารถสร้างรายการตรวจสอบในส่วนใดก็ได้ของ Workspace ของฉันโดยใช้รายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp ไม่ว่าจะเป็นใน Task, Docs หรือ Notes รายการตรวจสอบใน Task ช่วยให้ฉันสามารถกำหนดขั้นตอนที่โปร่งใสสำหรับตัวเองและทีมของฉัน ในขณะที่รายการตรวจสอบใน Docs ช่วยให้ฉันสามารถทำเครื่องหมายรายการที่ต้องดำเนินการที่ระบุไว้ในเอกสารในClickUp Docs ได้
เมื่อฉันกำลังทำงานอยู่และมีไอเดียผุดขึ้นมาในหัว (หรือฉันลืมไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในสัปดาห์นี้ หรือมีนัดหมอฟันที่ฉันกลัว) ฉันจะสร้างรายการตรวจสอบอย่างรวดเร็วบน ClickUp Notepad ฉันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแท็บ ทำให้การทำงานของฉันไม่ถูกรบกวน
ฉันยังชอบสร้างงานบน ClickUp Docs เพราะมันง่ายมาก ขั้นตอนเป็นแบบนี้:
- ไฮไลต์ข้อความในเอกสาร
- คลิก + งาน จากแถบเครื่องมือ
- คลิก เลือก และเลือก รายการ
- คลิก สร้าง
หลังจากสร้างงานแล้ว ฉันจะมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและกำหนดเส้นตาย ฟีเจอร์การแก้ไขแบบเรียลไทม์ช่วยให้ฉันทำงานร่วมกับทีมที่อยู่ระยะไกลได้อย่างราบรื่น
สำหรับงานที่ไม่ต้องการการแทรกแซงด้วยตนเอง ฉันใช้ClickUp Brain มันช่วยสร้างงานและวางแผนงานย่อยโดยอัตโนมัติ ตอบคำถามเกี่ยวกับงานและเอกสาร (เมื่อฉันรีบและต้องการข้อมูลเฉพาะ) และสรุปรายละเอียดของงาน
เพื่อทดสอบว่าเครื่องมือรายการสิ่งที่ต้องทำด้วย AIนี้ใช้งานง่ายเพียงใด ฉันได้สร้างงานชื่อว่า 'ออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมพนักงาน' และเพิ่มสมาชิกในทีมของฉันเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการวางแผนโปรแกรม เราใช้ความคิดเห็นใน Task เพื่อระบุเป้าหมายและแนวทางที่เราต้องการนำมาใช้ในการฝึกอบรม
ภายในไม่กี่วัน ClickUp Brain เริ่มแนะนำงานย่อยที่ปรับให้เหมาะสม (หลังจากพิจารณาบริบทของงาน) เช่น การระบุความต้องการของพนักงานและช่องว่างด้านทักษะ การเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อสร้างโมดูลการฝึกอบรม และการกำหนดกรอบเวลาของโปรแกรม นอกจากนี้ยังช่วยจัดลำดับความสำคัญของรายการงานของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม!
เปลี่ยนเกมไปเลย!
ClickUpยังมีเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำและเทมเพลต GTDที่พร้อมใช้งานหลายแบบเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น
นี่คือเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำที่ฉันชอบใช้มากที่สุดเพื่อเริ่มต้น:
เทมเพลตงานที่ต้องทำใน ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณปรับการกระทำประจำวันให้สอดคล้องกับเป้าหมายประจำสัปดาห์ของคุณ ใช้เพื่อสร้างรายการลำดับความสำคัญตามความสำคัญ ความเร่งด่วน หรือความพยายาม จัดระเบียบโครงการด้วยรายการ งานย่อย และกำหนดเวลา และติดตามความคืบหน้าโดยใช้แผนภูมิแกนต์หรือกระดานคัมบัง
นอกจากจะช่วยให้คุณจัดระเบียบแล้ว เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณทำงานได้อย่างไร้ความเครียด เพราะคุณจะเห็นภาพรวมของงานที่ต้องให้ความสนใจเร่งด่วนและระยะห่างจากเป้าหมายของคุณ
เทมเพลตรายการตรวจสอบประจำสัปดาห์ของ ClickUp
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำหนดวาระการประชุมที่สามารถดำเนินการได้สำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึง จัดระเบียบงานที่คล้ายกันเป็นหมวดหมู่ ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับงานที่มีความสำคัญต่อเวลา และติดตามความคืบหน้าเทียบกับวันที่กำหนดไว้
คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตเพื่อให้เหมาะกับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำทั้งส่วนตัวและมืออาชีพ
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตนี้เป็นตัวช่วยวางแผนกิจวัตรประจำวันของคุณ เพื่อสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพและช่วยให้คุณทำตามแผนได้อย่างต่อเนื่อง มันจะช่วยคุณ:
- รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยกับงานบ้านประจำวันและภาระผูกพันทางอาชีพ
- ตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ซึ่งช่วยส่งเสริมความสำเร็จของคุณในระยะยาว
- ตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
- จัดการลำดับความสำคัญเพื่อไม่ให้พลาดงานสำคัญ
เมื่อคุณทำเครื่องหมายถูกในรายการงานของคุณ คุณจะได้รับแรงจูงใจที่เพิ่มขึ้นซึ่งผลักดันให้คุณทำงานหนักขึ้น อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองสำหรับความสำเร็จของคุณ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่!
ClickUp ทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงานทุกขนาด ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ รองรับการเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ มากกว่า 1,000 รายการ เช่น GitHub, Slack, HubSpot, Clockify, Calendly และ Zendesk ดังนั้น แม้ว่าคุณจะมีระบบเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ClickUp ก็สามารถปรับเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว
📮ClickUp Insight: คิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? คิดใหม่อีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า76% ของมืออาชีพใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตนเองในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมักมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายและได้ผลลัพธ์เร็วมากกว่างานที่มีมูลค่าสูง โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการกับอะไรก่อน
รับเคล็ดลับที่ดีที่สุดของเราเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของงานในวิดีโอนี้!👇🏽
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp ของคุณจากเดสก์ท็อป โทรศัพท์ หรือเบราว์เซอร์
- เลือกจากมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เพื่อตั้งค่า, มองเห็นภาพ, และติดตามความคืบหน้าของรายการที่ต้องทำของคุณในรูปแบบที่เหมาะกับคุณ
- ปรับแต่งประเภทงานโดยการเพิ่มกฎการตั้งชื่อของคุณลงในฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
- ติดตามประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของคุณโดยสรุปงานในแต่ละวันด้วย AI Standups ของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้น แต่ ClickUp มีทรัพยากรมากมายและเทมเพลตการจัดการงานที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ชื่นชอบความสามารถในการสร้างงาน ภารกิจย่อย และรายการตรวจสอบใน ClickUp ได้อย่างเป็นธรรมชาติ และให้คะแนนว่าเป็นหนึ่งในแอปจัดการโครงการที่ดีที่สุด
"ฉันชอบที่สามารถสร้างรายการตรวจสอบประจำวันของตัวเองได้ ติดตามไอเดียไว้ทำทีหลัง และเตือนตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องติดตามผล"
2. Todoist—รายการสิ่งที่ต้องทำที่มีรูปลักษณ์สวยงามที่สุด
การสร้างรายการงานไม่เพียงพอ คุณควรสามารถทำงานร่วมกันกับสมาชิกในทีมได้เพื่อให้การดำเนินงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง นี่คือจุดที่ Todolist เข้ามาช่วย
ฉันชอบอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายของแอปจัดการงานนี้มาก โดยเฉพาะเพราะมันทำให้การแชร์งานง่ายขึ้นมาก ไม่เพียงแค่การแชร์เท่านั้น Todoist ยังอนุญาตให้มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมโดยใช้ความคิดเห็นได้อีกด้วย
ฉันยังพบตัวเลือกในการทำให้โครงการบางโครงการเป็นส่วนตัวได้ หากคุณต้องการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ถือเป็นการเพิ่มเติมที่รอบคอบสำหรับการรักษาแผนผลิตภัณฑ์ ใบเสนอราคา และข้อมูลภายในอื่นๆ ให้เป็นความลับ
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและเพิ่มผลผลิต Todlist คือแอปจัดการงานอัจฉริยะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- มุ่งเน้นไปที่งานที่เกี่ยวข้องด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่น
- จัดลำดับความสำคัญของงานที่มีความเร่งด่วนและทำเสร็จให้เร็วขึ้น
- ตั้งค่างานประจำและกำหนดวันครบกำหนดได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยการจดจำวันที่
- ซิงค์รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณข้ามเดสก์ท็อป, Android, iOS, อุปกรณ์สวมใส่, และส่วนขยายเบราว์เซอร์
ข้อจำกัดของ Todoist
- การผสานปฏิทินอาจทรงพลังมากขึ้น
- การจัดโครงสร้างงานย่อยรู้สึกสับสน
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: 5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ความร่วมมือ: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- ขั้นสูง: กำหนดราคาเอง
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (2,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ส่วนใหญ่ชอบใช้ Todoistมากกว่าแอปจัดการงานอื่น ๆ เนื่องจากความเรียบง่ายและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง
Todoist ติดตั้งง่ายและเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
3. TickTick—ดีที่สุดสำหรับการรักษาสมาธิ
บางครั้ง การดูรายการตรวจสอบงานที่ยาวเหยียดอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น คุณพยายามทำทุกอย่างให้เสร็จในคราวเดียว แต่ศาสตร์ของการเปลี่ยนบริบทบอกเราว่าการทำหลายอย่างพร้อมกันเป็นสิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงาน—กุญแจสำคัญในการทำภารกิจทั้งหมดให้สำเร็จคือการมุ่งเน้นไปที่งานเดียวในแต่ละครั้ง นั่นคือสิ่งที่ TickTick ช่วยคุณได้
ฉันได้ลองใช้ตัวจับเวลา Pomo ของมัน ซึ่งช่วยให้คุณจองช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อมุ่งเน้นกับงานตามระบบเพิ่มประสิทธิภาพ Pomodoro แม้ว่าการหยุดพักตัวจับเวลา Pomodoro จะไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมนัก แต่ TickTick ก็มีฟีเจอร์นี้ไว้เผื่อในกรณีที่มีเรื่องเร่งด่วนเกิดขึ้น
สำหรับฉัน การเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลคือการมุ่งเน้นไปที่สิ่งเดียว หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน และทำงานอย่างลึกซึ้งให้เพียงพอ TickTick ช่วยฉันในเรื่องนี้
ฉันยังชอบมากที่สามารถเพิ่มงานได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ฟีเจอร์การป้อนด้วยเสียงและซิงค์ตัวจับเวลาข้ามอุปกรณ์ทั้งหมดของฉัน แอปจัดการงานนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการรักษาประสิทธิภาพการทำงานด้วยการมุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาสั้นๆ ของการทำงานอย่างลึกซึ้ง
อย่างไรก็ตาม ตัวนี้เหมาะที่สุดสำหรับงานส่วนตัว. คุณอาจต้องค้นหาที่อื่นเพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณในรายการงาน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มวันที่ครบกำหนดและข้อมูลเวลาให้กับงาน
- แชร์รายการงานของคุณกับผู้อื่น
- ทำให้ความก้าวหน้าของงานเป็นเกมด้วยคะแนนความสำเร็จ
- จัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำเป็นโฟลเดอร์ รายการ งาน และตรวจสอบรายการ
ข้อจำกัดของ TickTick
- มุมมองปฏิทินไม่สามารถใช้ได้ในเวอร์ชันฟรี
- ความสามารถในการร่วมมือที่จำกัด
ราคาของ TickTick
- ฟรี
- พื้นฐาน: $2. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน (แผนรายปี $35. 99)
TickTick รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ TickTick เหล่านี้!
4. Any. do—เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ WhatsApp
คุณรู้สึกท่วมท้นกับแอปมากมายและกำลังมองหาสิ่งที่เหมาะกับกิจวัตรประจำวันของคุณอยู่หรือไม่? Any.do อาจเป็นตัวเลือกที่ดี
พวกเราทุกคนใช้แอปส่งข้อความหรือแอปแชทกันบ่อยมาก และ Any. do ก็ทำงานร่วมกับแอปเหล่านั้นได้โดยตรง คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนได้โดยตรงจาก WhatsApp โดยไม่ต้องเปิดแอป Any. do เลย
ฉันได้ผสาน Any.do กับ WhatsApp แล้ว และประสบการณ์การใช้งานนั้นราบรื่นมาก ทุกครั้งที่ฉันเพิ่มงานที่มีกำหนดเวลา ฉันจะได้รับแจ้งเตือนใน WhatsApp แต่ฟีเจอร์นี้มีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น หากคุณไม่ใช้ WhatsApp คุณสามารถผสานเครื่องมือนี้กับ Siri และ Apple Reminders ได้อย่างสะดวกหากคุณใช้เครื่อง Apple
หากงานของคุณเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับผู้คนภายนอกเป็นจำนวนมาก เช่น การโทรขายหรือการประชุม แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพที่เน้นการสื่อสารอาจเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่การลองใช้ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการทำงานที่ต้องการความตั้งใจอย่างลึกซึ้ง แอปพลิเคชันสื่อสารอาจเป็นแหล่งที่มาของการเสียสมาธิอย่างมาก การหันไปใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาจกลายเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับเป้าหมายของคุณ
Any.do อาจเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและทีมขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่กำลังมองหาแอปจัดการงานที่ไม่ยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม ทีมขนาดใหญ่และองค์กรอาจต้องการแอปที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้
Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- สร้างบอร์ดส่วนตัวเพื่อจัดการข้อมูลลับ
- กำหนดงาน, กำหนดเวลา, และสถานะโครงการโดยอัตโนมัติ
- สร้างบอร์ดได้ไม่จำกัดเพื่อจัดการขั้นตอนการทำงานของคุณ
- ซิงค์เนื้อหาของคุณข้ามเดสก์ท็อป แล็ปท็อป แท็บเล็ต มือถือ และอุปกรณ์สวมใส่
ข้อจำกัดใดๆ
- ฟังก์ชันปฏิทินจำกัด: เครื่องมือตั้งค่าช่วงเวลาเริ่มต้นเป็น 30 นาที ซึ่งคุณไม่สามารถปรับแต่งได้
Any. การกำหนดราคา
- ส่วนตัว: ฟรี
- พรีเมียม: $5.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $7.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ครอบครัว: $9. 99 (สำหรับผู้ใช้ 4 คนต่อเดือน)
Any. การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Any.do เหล่านี้!
5. Things 3—ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานบน iOS
หากคุณต้องการทำงานกับอุปกรณ์ของ Apple แอป Things 3 ใหม่ล่าสุดคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ฉันชอบฟีเจอร์การเตือนความจำมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีในแอปเลย ตัวแยกวิเคราะห์วันที่ด้วยภาษาธรรมชาติเข้าใจเวลาที่คุณพิมพ์และตั้งการเตือนให้ตรงตามนั้นเลย เก่งมาก
ไม่มีเวลาพิมพ์ใช่ไหม? แค่ขอให้ Siri ตั้งการแจ้งเตือนใน Things แล้วคุณก็พร้อมแล้ว คุณสมบัตินี้มีประโยชน์หากคุณต้องจัดการกับงานที่ต้องทำตามเวลาบ่อย ๆ—คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในทุกอุปกรณ์ของคุณเพื่อไม่ให้พลาดกำหนดเวลา
ภาษาการออกแบบคือสิ่งที่คุณคาดหวังได้จากแอปที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ Apple: สะอาด, สง่างาม, เรียบง่าย, และที่สำคัญที่สุดคือใช้งานได้จริง. ภาพรวมที่ง่ายของสิ่งที่กำลังจะมาถึงในวันนี้, พรุ่งนี้, หรือแม้กระทั่งสัปดาห์หน้า เป็นตัวช่วยชีวิตอย่างแท้จริง.
แอป Things 3 ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับการติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวของคุณ ไม่ว่าจะเป็นงานสำหรับหน้าที่การงานหรืองานบ้าน
สิ่งที่ดีที่สุด 3 อย่างของ Things 3
- ไร้ความรกด้วยดีไซน์เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริง
- แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อยด้วยหัวข้อ
- ติดตามตารางประจำวันของคุณด้วยรายการวันนี้
- วางแผนสำหรับสัปดาห์ข้างหน้าด้วยแท็บที่กำลังจะมาถึง
สิ่งของ 3 ข้อจำกัด
- มีให้บริการเฉพาะบน Mac และ iOS เท่านั้น
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี
ราคาของ Things 3
- MacOS: $49.99 (ซื้อครั้งเดียว)
- iPhone และ Apple Watch: $9.99 (ซื้อครั้งเดียว)
- iPad: $19.99 (ซื้อครั้งเดียว)
การจัดอันดับและรีวิวสิ่งของ 3
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ลองดูสิ่งเหล่านี้3 ทางเลือก!
ผู้ใช้หลายคนพลาดฟีเจอร์การจัดการงานขั้นสูง เช่น การจัดเรียงแบบกำหนดเองและมุมมองที่กำหนดเองเพื่อติดตามงานใน Things
ปัญหาหลักที่ฉันมีกับ Things คือฉันต้องการวิธีการแยกแยะและแบ่งประเภทงานให้มากขึ้น ฉันใช้รหัสสีเยอะมาก และแท็กด้วย – แท็กใน Things นั้นยอดเยี่ยม แต่ฉันต้องการวิธีการแยกงานและโครงการเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถมองเห็นสิ่งที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอ่านงานทั้งหมดทุกครั้งที่มอง
อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่ามันง่ายและเข้าใจได้ดีในฐานะแอปจัดการงานพื้นฐาน
ฉันชอบความเรียบง่ายและความสวยงามของ Things มันใช้งานง่ายและทำงานได้ดี การซิงค์ข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ นั้นเสถียรมาก มีฟีเจอร์ที่จำเป็นทั้งหมดที่ฉันต้องการ: โครงการ, พื้นที่, งาน, บันทึก, และแท็ก หัวข้อต่างๆ ก็ดูดีเช่นกัน
6. Google Tasks—เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ G-Suite
Google Tasks เป็นแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำฟรีที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Gmail และ Google Calendar ได้
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือตัวเลือกในการสร้างงานโดยตรงจาก Gmail ตัวอย่างเช่น เมื่อสมาชิกในทีมถามคำถามหรือส่งรายการให้ตรวจสอบ คุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ และมันจะปรากฏในรายการงานของคุณ—ช่วยชีวิตได้มากเมื่อคุณมีงานมากมายและเวลาจำกัดในการตั้งงานแต่ละอย่าง
นี่อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับบุคคลหรือบริษัทที่ทำงานภายใน Gsuite และไม่ต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติม แต่ปัญหาคือเมื่อคุณมีงานแล้ว ตัวเลือกการร่วมมือจะมีจำกัด คุณอาจต้องสลับกลับไปยังแอปพลิเคชันแชทที่ทำงานของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับงานเพิ่มเติมหรือส่งอีเมลให้พวกเขา การปรับแต่งงานเพื่อเพิ่ม 우선순위, ฉลาก, หรือแท็กยังคงมีจำกัด
สมมติว่าคุณกำลังใช้เครื่องมืออยู่แล้ว แต่กำลังมองหาฟีเจอร์ขั้นสูงและปรับแต่งได้ เช่น การจัดการโครงการและความสามารถในการทำงานร่วมกัน ในกรณีนี้ คุณสามารถผสานแอป Google Tasks ของคุณกับ ClickUp (โดยใช้ Zapier ช่วย) การดำเนินการใด ๆ ที่คุณทำในแอปหนึ่งจะสะท้อนไปยังอีกแอปหนึ่ง ทำให้การทำงานของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Tasks
- ลากและวางงานเพื่อเปลี่ยนระดับความสำคัญ
- ติดตามงานกลับไปยังอีเมลต้นทางในกรณีที่คุณต้องการบริบทเพิ่มเติม
- ขอความช่วยเหลือจาก Google Assistant เพื่อจัดการงานได้ดีขึ้น
- ติดตามและแก้ไขงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ
ข้อจำกัดของ Google Tasks
- บางครั้งการแจ้งเตือนแบบพุชอาจไม่ทำงานตรงเวลา ทำให้คุณพลาดกำหนดเวลาสำคัญ
ราคาของ Google Tasks
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Tasks
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Google Tasks เหล่านี้!
7. Microsoft To Do—เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365
Microsoft To-Do เป็นหนึ่งในแอปรายการสิ่งที่ต้องทำที่ง่ายที่สุดบนรายการของเรา แม้ว่าจะมีฟีเจอร์จำกัด แต่มันก็ทำงานได้ดี—ฟรี
คุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบส่วนตัวคือแท็บ "วันของฉัน" มันให้ภาพรวมแบบกว้างของวันของฉัน (รวมถึงงานส่วนตัวและงานอาชีพ) และคำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับการอัปเดตรายการขณะเดินทาง
เครื่องมือนี้เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่เริ่มต้นด้วยแอปรายการสิ่งที่ต้องทำ หรือธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาแอปจัดการงานฟรี
หากคุณทำงานอย่างหนักภายในจักรวาลของ Microsoft คุณสามารถผสาน To Do กับงานใน Outlook ได้—ทำให้การจัดการงานทั้งหมดของคุณง่ายขึ้นในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft To-Do
- ผสานรวมเครื่องมือกับผลิตภัณฑ์ MS อื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ เช่น Teams และปฏิทิน Outlook
- ทำเครื่องหมายงานว่าสำคัญเพื่อให้ติดตามลำดับความสำคัญได้ตลอดเวลา
- วางแผนการประชุมสแตนด์อัพประจำวันและการประชุมกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงแอปรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผ่านเว็บ, Windows, iPhone และ Android
- แชร์รายการงานของคุณกับสมาชิกในทีมเพื่อให้พวกเขาทราบความคืบหน้า
ข้อจำกัดของ Microsoft To-Do
- พึ่งพาระบบนิเวศของ Microsoft อย่างมาก
- ไม่มีฟีเจอร์การรายงานเพื่อติดตามประสิทธิภาพ
ราคาของ Microsoft To-Do
- ฟรี
Microsoft To-Do การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
Microsoft To-Doเป็นที่ชื่นชอบของฝูงชน ดูเหมือนจะเป็นแอปรายการสิ่งที่ต้องทำที่ได้รับความนิยมสำหรับทั้งทีมและบุคคลทั่วไป
Microsoft To-Do ใช้งานง่ายและยืดหยุ่นมาก ช่วยให้ฉันเตรียมตารางงานประจำวันพร้อมแผนการ กิจกรรม และการประชุม งานที่ได้รับมอบหมายสามารถมุ่งเน้นได้ดีขึ้นด้วยแผนและการดำเนินการที่ดีขึ้น การผสานรวมกับระบบนิเวศของ Microsoft อย่างไร้รอยต่อทำให้เข้าถึงได้ง่าย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมคุณสมบัติการซิงโครไนซ์ปฏิทินทำงานได้ดีมาก งานที่สร้างขึ้น* สามารถแชร์กับทีมได้อย่างง่ายดาย การสนับสนุนลูกค้าดี
8. Remember the Milk—ดีที่สุดสำหรับ UI ที่สนุกสนาน
ฉันอาจจะเป็นแฟนของเครื่องมือจัดการงานที่ดูเป็นมืออาชีพ แต่ฉันอดไม่ได้ที่จะประทับใจกับความน่ารักของแอปนี้
ขณะที่ฉันกำลังทดลองใช้คุณสมบัติหลักของมันอยู่ ฉันได้พบกับฟีเจอร์ที่เรียกว่า Smart List ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหางานต่างๆ โดยใช้เกณฑ์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหางานที่ครบกำหนดในสัปดาห์นี้ เพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญเหนืองานอื่นๆ ได้
แม้ว่าความสามารถในการทำงานร่วมกันจะจำกัดอยู่เพียงการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม บุคคลทั่วไป และธุรกิจขนาดเล็ก แต่ก็สามารถใช้เพื่อเพิ่มองค์ประกอบที่สนุกสนานให้กับกระบวนการทำงานประจำวันได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Remember the Milk
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สนุกสนานและเชิญชวน
- สร้างงานและตั้งการแจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็วด้วย Smart Add
- รับการแจ้งเตือนบนช่องทางที่คุณใช้บ่อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ข้อความ หรือแอปอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Remember the Milk
- เพื่อแบ่งปันงานกับสมาชิกในทีม คุณต้องเพิ่มพวกเขาเข้าไปในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณก่อน ซึ่งไม่สะดวกสำหรับทีมใหญ่
ราคาของ Remember the Milk
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $49.99/ปี พร้อมการแชร์ไม่จำกัด (ไม่มีแผนรายเดือน)
คะแนนและรีวิวของ Remember the Milk
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Remember the Milk เหล่านี้!
9. Habitica—แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำในรูปแบบเกมที่ดีที่สุด
เมื่อการเช็กรายการที่ต้องทำของคุณรู้สึกเหมือนเป็นงานหนัก Habitica จะเปลี่ยนรายการงานของคุณให้กลายเป็นเกม ช่างเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มความสนุกและกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงาน!
ไม่ว่าคุณต้องการดื่มน้ำมากขึ้น, อ่านหนังสือมากขึ้น, หรือทำงานที่คุณกำลังดิ้นรนเพื่อให้เสร็จ, คุณสามารถตั้งนิสัยหรือเป้าหมายใด ๆ บนแอปได้
ฉันพบว่าฟีเจอร์รางวัลเป็นแรงจูงใจที่ดีมากในการจัดการงาน ทุกครั้งที่ฉันทำภารกิจเสร็จ ฉันจะได้รับรางวัล มันรู้สึกดีมากที่มีสัตว์เลี้ยงดิจิทัลลึกลับของบริษัท (ซึ่งนั่นคือรางวัลของฉันสำหรับการทำงานอย่างเต็มที่ เผื่อคุณสงสัย!)
ด้วยคอนโซลที่เต็มไปด้วยเกม คุณยังสามารถร่วมมือกับผู้เล่น Habitican คนอื่น ๆ เพื่อต่อสู้กับมอนสเตอร์ในสงครามที่ยิ่งใหญ่ได้อีกด้วย คุณจะได้รับทองเมื่อคุณชนะ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ปลดล็อกรางวัลตามที่คุณต้องการ (เช่น พิซซ่าเป็นอาหารเช้า, ดูตอนล่าสุดของซีรีส์ Netflix ที่คุณชื่นชอบ, หรืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณมีความสุข)
มันเหมาะที่สุดสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็กที่ชื่นชอบรูปแบบเกมที่สนุกสนาน แต่คุณอาจเลือกแอปอื่นสำหรับการจัดการงานขั้นสูงได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitica
- ตั้งค่างานได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและสนุกสนาน
- รักษาแรงจูงใจไว้ด้วยรางวัลในเกม
- เข้าร่วมเล่นเกมกับผู้ใช้คนอื่น
- สร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพขณะเล่น
ข้อจำกัดของ Habitica
- กรณีการใช้งานที่จำกัด—อาจไม่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันในระดับมืออาชีพ
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการได้
ราคา Habitica
- พื้นฐาน: ฟรี
- สำหรับกลุ่ม: $9/เดือน + $3/ผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Habitica
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Habitica เหล่านี้!
10. Workflowy—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างรายการงานแบบมินิมอล
Workflowy เป็นแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อสร้างรายการงานที่ปราศจากความยุ่งเหยิง
ฉันถูกดึงดูดทันทีด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย มีแถบด้านซ้ายมือสำหรับนำทางรายการงานทั้งหมดของคุณ ซึ่งฉันพบว่าช่วยได้มากในการมองเห็นภาพรวมของงานหลายร้อยรายการในรายการของฉัน การลบงานที่ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปหรือย้ายงานขึ้นหรือลงรายการก็ทำได้ง่าย
ฉันยังชอบมากที่การจดบันทึกในรูปแบบรายการหัวข้อย่อยเป็นเรื่องง่าย สามารถเปลี่ยนเป็นงานและตรวจสอบรายการที่เสร็จแล้วได้ Workflowy ยังช่วยให้จัดกลุ่มรายการที่คล้ายกันโดยใช้แท็ก ซึ่งเป็นฟีเจอร์เล็กๆ ที่จำเป็นสำหรับการประหยัดเวลา
ผู้จัดการโครงการ นักการตลาด หรือมืออาชีพที่ไม่ชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่มีภาพเยอะ จะชื่นชอบแอปนี้สำหรับการจดบันทึกประจำวันและการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workflowy
- ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการด้วยการค้นหาทั่วโลก
- เพิ่มบริบทให้กับงานด้วยบันทึกสั้นๆ
- รวมไฟล์และรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ
- แชร์งานกับสมาชิกในทีม
ข้อจำกัดของ Workflowy
- คุณสามารถแชร์งานได้ แต่ไม่มีตัวเลือกสำหรับการทำงานร่วมกัน
- ไม่มีตัวเลือกในการปรับแต่งองค์ประกอบภาพของเครื่องมือ (ยกเว้นการเน้น)
ราคาของ Workflowy
- พื้นฐาน: ฟรี
- Workflowy Pro: $4.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Workflowy
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ลองดูทางเลือกอื่นของ Workflowy เหล่านี้!
เลือกแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุดเพื่อจัดการงาน
แอปพลิเคชันส่วนใหญ่ที่ฉันรวมไว้ในรายการนี้มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย ทำให้ทีมที่มีระดับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่แตกต่างกันสามารถเข้าถึงได้
ในขณะที่เครื่องมือทั้งหมดนี้เหมาะสำหรับการสร้างงานและตรวจสอบงานที่เสร็จสิ้นแล้ว มีเพียงไม่กี่เครื่องมือเท่านั้นที่มีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ เช่น การติดตามความคืบหน้าแบบภาพ การทำงานร่วมกับทีมขนาดใหญ่ การมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมหลายคนพร้อมกัน การรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล แอปพลิเคชันบนมือถือ และการผสานรวมกับ AI
เครื่องมือที่ง่ายกว่าเหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัว แต่ความสามารถที่จำกัดของมันอาจไม่เพียงพอสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีทีมงานที่อยู่ห่างไกลหรือทำงานข้ามสายงาน
ในกรณีเช่นนี้ ClickUp คือผู้ชนะอย่างชัดเจน. มันเชื่อมโยงการสร้างงานและการติดตามกับระบบการจัดการโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือจาก AI ทำให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพและสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นหนึ่งเดียว.