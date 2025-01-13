วิธีบริหารจัดการโครงการหลายโครงการให้ประสบความสำเร็จ

เกือบ60%ของผู้จัดการโครงการทำงานพร้อมกันสองถึงห้าโครงการในเวลาเดียวกัน
การรับประกันระดับความมุ่งมั่น, ประสิทธิภาพ, และคุณภาพของผลลัพธ์ที่เท่ากันในทุกโครงการคือทักษะพิเศษที่ผู้จัดการโครงการต้องมี. ประสิทธิภาพของโครงการที่แย่สามารถนำไปสู่การสูญเสียการลงทุนอย่างมหาศาล—114%อย่างแน่นอน.
โชคดีที่ผู้จัดการโครงการสามารถจัดการโครงการต่างๆ ได้ด้วยระบบที่แข็งแกร่ง
ในบทความนี้ เราจะให้คุณทราบถึงปัญหาทั่วไปที่คุณอาจเผชิญ และกลยุทธ์ที่จะช่วยคุณทำงานอย่างชาญฉลาด ปรับปรุงประสิทธิภาพ และบริหารโครงการหลายโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก่อนอื่น ขอให้เราเข้าใจว่าทำไมการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโครงการหลายโครงการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารจัดการโครงการหลายโครงการอย่างไม่เพียงพอ
การไม่สามารถบริหารโครงการหลายโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจนำไปสู่ความเสี่ยงหลากหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลา งบประมาณ ประสิทธิภาพของทีม และความสำเร็จขององค์กร ด้านล่างนี้คือความเสี่ยงสำคัญที่ควรพิจารณา:
- การพลาดกำหนดเวลา: การประสานงานและการจัดลำดับความสำคัญที่ไม่ดีอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในหนึ่งหรือหลายโครงการ ซึ่งไม่เพียงแต่จะลดความเชื่อมั่นของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังอาจส่งผลกระทบทางการเงินอีกด้วย
- การเกินงบประมาณ: การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพและการขาดการกำกับดูแลอาจนำไปสู่การใช้จ่ายเกินกว่าที่กำหนด ไม่เพียงแต่จะลดความสามารถในการทำกำไรของโครงการเท่านั้น แต่ยังอาจทำให้การขอเงินทุนหรือการอนุมัติโครงการในอนาคตเป็นเรื่องยากอีกด้วย
- ความไม่ชัดเจน: การสื่อสารที่ไม่เพียงพอและลำดับความสำคัญที่ไม่ชัดเจนอาจทำให้ทีมไม่แน่ใจว่าควรให้ความสำคัญกับอะไร สิ่งนี้อาจส่งผลต่อขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพการทำงาน
- ทีมทำงานหนักเกินไป: การจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ไม่ดีอาจทำให้สมาชิกในทีมต้องรับภาระงานมากเกินไป โดยกระจายพวกเขาไปทำงานหลายโครงการพร้อมกัน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดและอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าและการลาออกของทีม
- การขยายขอบเขตงานเกินขอบเขต: การบริหารจัดการขอบเขตของโครงการที่ไม่ดีในหลายโครงการสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาในการดำเนินงานยาวนานขึ้น งบประมาณบานปลาย และสมาชิกในทีมรู้สึกไม่พอใจ
- ผลลัพธ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน: การขาดความมุ่งมั่นและกำหนดเวลาที่เร่งรีบอาจนำไปสู่การลดคุณภาพของงาน การไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่คาดหวังอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการทำงานซ้ำ รวมถึงลูกค้าที่ไม่พอใจและชื่อเสียงที่เสียหาย
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลดลง: การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพและความคาดหวังที่ไม่ได้รับการตอบสนองในโครงการต่างๆ อาจทำให้ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตึงเครียดและนำไปสู่การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
- การมองเห็นต่ำ: การติดตามโครงการที่ไม่ดีอาจทำให้ทีมมองไม่เห็นปัญหาคอขวด ความล่าช้า ปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือการขาดแคลนทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นได้ สิ่งนี้อาจทำให้โครงการออกนอกเส้นทาง
- การไม่สอดคล้องเชิงกลยุทธ์: หากวางแผนและจัดการไม่ดี โครงการอาจเสี่ยงต่อการไม่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพยากร
- ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น: หากไม่มีการจัดการความเสี่ยงเชิงรุก ปัญหาในโครงการหนึ่งอาจลุกลามและส่งผลกระทบต่อโครงการอื่นๆ ได้ ซึ่งเพิ่มโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวและความเสียหายทางการเงินหรือชื่อเสียง
- โอกาสที่พลาดไป: การจัดลำดับความสำคัญและการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่ดีอาจทำให้โครงการบางโครงการหยุดชะงักหรือยังไม่เสร็จสมบูรณ์
- การสูญเสียนวัตกรรม: ทีมที่รับภาระงานหลายโครงการพร้อมกันอาจไม่มีเวลาหรือทรัพยากรเพียงพอในการคิดสร้างสรรค์หรือสร้างนวัตกรรม
การบริหารจัดการโครงการหลายโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ส่งมอบผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และปกป้องชื่อเสียงและความสามารถในการทำกำไรขององค์กร
12 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการโครงการหลายโครงการให้ประสบความสำเร็จ
ก่อนที่เราจะเข้าสู่กลยุทธ์ที่จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการจัดการโครงการหลายโครงการ และเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยคุณ นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่อธิบายสิ่งนี้ให้คุณฟัง
1. ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
77%ของทีมบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารโครงการและงานต่างๆ อย่างไรก็ตาม มีเพียง 46%ขององค์กรเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับการบริหารโครงการ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่น ClickUp สามารถช่วยคุณเอาชนะความท้าทายมากมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการหลายโครงการ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบรวมศูนย์ที่สามารถรองรับโครงการหลายโครงการพร้อมกันและช่วยให้คุณย้ายระหว่างงานได้อย่างราบรื่น—เป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนเมื่อสิ่งต่างๆ เริ่มควบคุมไม่ได้ (ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลายครั้งต่อวัน!)
พอร์ตโฟลิโอใน ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการโครงการหลายโครงการง่ายขึ้น ตั้งแต่กลยุทธ์ไปจนถึงการดำเนินการ คุณสามารถติดตามโครงการของคุณได้ในที่เดียว
แหล่งข้อมูลเดียวหมายถึงการมองเห็นที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับคอขวด ความเสี่ยง ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยวิธีการแสดงผลมากกว่า 15 รูปแบบ ตั้งแต่แผนภูมิแกนต์ แผนภูมิไทม์ไลน์ รายการ กระดาน และปฏิทิน คุณสามารถค้นหามุมมองที่เหมาะสมกับทุกคนได้
นอกจากนี้แดชบอร์ดของ ClickUpยังแสดงความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้เสมอ
ClickUp สำหรับผู้จัดการโครงการมีฟีเจอร์ที่สามารถช่วยคุณ:
- วางแผนกลยุทธ์และวางแผน
- สร้างภาพกระบวนการทำงานของคุณ
- จัดสรรงาน
- ติดตามเวลาและจัดการทรัพยากร
- ร่วมมือกับทีมของคุณ
- การคาดการณ์ผลลัพธ์
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตการจัดการโครงการฟรีของ ClickUp และเริ่มต้นการวางแผนโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกโครงการ
2. มุ่งเน้น แทนที่จะทำหลายอย่างพร้อมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
โดยทั่วไป ผู้จัดการโครงการจะรับผิดชอบโครงการสามถึงสี่โครงการพร้อมกัน—และสิ่งที่ท้าทายที่สุดของพวกเขาคืออะไร? การมีสมาธิ
การเรียนรู้วิธีโฟกัสซับซ้อนกว่าที่คุณคิด ลองใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อพัฒนาทักษะการมีสมาธิของคุณ:
- ปฏิเสธงานที่อยู่ในลำดับความสำคัญต่ำของคุณ ยิ่งคุณทำงานหลายอย่างพร้อมกันมากเท่าไร โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
- ทำให้งานบริหารและงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่พร้อมใช้งานเสมอ สามารถสร้างวาระการประชุม สร้างรายการตรวจสอบ แก้ไขเนื้อหา และอื่น ๆ อีกมากมาย
- นำเทคนิคไทม์บ็อกซิ่งมาใช้—กลยุทธ์ที่ฝึกฝนจิตใจของคุณอย่างตั้งใจให้ทำงานให้เสร็จภายในช่วงเวลาที่กำหนด
- ฝึกสติและปิดการแจ้งเตือนที่น่ารำคาญซึ่งอาจรบกวนสมาธิของคุณได้ คุณยังสามารถใช้แอปช่วยเพิ่มสมาธิเพื่อนำทางจิตใจและช่วยรักษาระดับสมาธิให้คงที่ได้
3. จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างถูกต้อง
คุณกำลังนั่งทำงานดึกดื่นแต่ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยหรือเปล่า? คุณอาจกำลังให้ความสำคัญกับงานที่มีคุณค่าน้อยซึ่งอาจกำลังกินเวลา พลังงาน และความพยายามของคุณไปโดยไม่เกิดประโยชน์
การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpช่วยให้คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดาย นี่คือวิธีการทำงาน:
- เลือกจากระดับความสำคัญสี่ระดับ (ธง): เร่งด่วน สูง ปกติ และต่ำ
- จัดเรียงงานของคุณตามเวลาเพื่อดูงานที่สำคัญที่สุดในกระบวนการทำงานของคุณ
- วางรายการที่มีความสำคัญสูงของคุณลงในถาดงาน ซึ่งพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- รวมงานที่คุณจัดลำดับความสำคัญไว้แล้วเข้ากับงานที่ขึ้นต่อกัน (เช่น "รอ" หรือ "ขัดขวาง")
- ตั้งค่าตัวกรองสำหรับวันครบกำหนดและบันทึกไว้หรือแชร์กับทีม
คุณยังสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้แม่แบบการจัดลำดับความสำคัญ
4. สื่อสารอย่างชัดเจน
การรักษาช่องทางการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการด้วยเหตุผลหลายประการ:
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแบ่งปันความคาดหวังของตนกับสมาชิกในทีมเพื่อให้การทำงานสอดคล้องกันมากขึ้น ลูกค้าสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ทันทีหากเกิดปัญหา
- สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะสำหรับทีมของคุณและช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
- จัดการประชุมทีมเพื่อปรับกลยุทธ์และทบทวนสถานะของโครงการ การมีแนวทางเชิงรุกจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว
- บริหารจัดการความคาดหวังของลูกค้าเกี่ยวกับผลงานและกรอบเวลาของโครงการและป้องกันไม่ให้ขอบเขตงานขยายออกไปโดยไม่ตั้งใจ
แต่ จะ สื่อสารอย่างชัดเจนได้อย่างไร? โดยการสื่อสาร ว่า งานกำลังเกิดขึ้นที่ ไหน
จุดเริ่มต้นที่ดีคือการลงทุนในเครื่องมือที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสาร เช่นClickUp Chat:
การสนทนาที่กระจัดกระจายผ่านเครื่องมือหลายอย่างทำให้เกิดความสับสนและข้อผิดพลาด ด้วย Chat คุณสามารถแชร์การอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้ทันทีในที่ที่งานเกิดขึ้น และมองเห็นภาพรวมข้ามทีมว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่
คุณยังสามารถเพิ่มชั้นในการโต้ตอบของคุณด้วยบริบททางภาพและปรับปรุงความเข้าใจได้อีกด้วย เพิ่มลิงก์ ไฟล์แนบ ไฟล์ GIF รูปภาพ วิดีโอ และอะไรก็ตามที่ช่วยให้สื่อสารข้อความได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เพิ่มใครก็ได้ในการสนทนาเรื่องงานของคุณด้วยการ @mentions และมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกแต่ละคนเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เครื่องมือสื่อสารและแม่แบบเพื่อประหยัดเวลาและความพยายาม
5. จำกัดการสลับบริบท
ในการจัดการโครงการหลายโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ— "การสลับบริบท" อาจเป็นอุปสรรคต่อคุณ
มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน การสลับบริบทเป็นสิ่งที่เลวน้อยกว่าในสองสิ่งนี้ ด้วยการสลับบริบท คุณจะกระโดดไปมาระหว่างแอปและเริ่มงานใหม่ ทิ้งงานเก่าไว้กลางคัน
น่าเศร้าที่ผลกระทบที่เป็นอันตรายของมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เออร์ไวน์รายงานว่า การถูกรบกวนซ้ำๆ เพียง 20 นาที ก็สามารถทำให้เกิดความเครียด ความกดดัน และความหงุดหงิดในที่ทำงานได้มากขึ้น
แล้วคุณจัดการกับการสลับบริบทอย่างไร?
แทนที่แอปพลิเคชันและเครื่องมือที่แยกกันทั้งหมดของคุณด้วย *แพลตฟอร์มเดียว ทำให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ตัวอย่างเช่น ClickUp รวบรวมงานทั้งหมด การสนทนา และโครงการของคุณไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว ตั้งแต่การจัดการงานและการสื่อสาร ไปจนถึงการทำงานร่วมกัน ทุกอย่างเกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกันเดียว
นอกจากนี้ ClickUpยังรองรับการเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการ ทำให้คุณสามารถนำโซลูชันเดียวมาใช้ทั่วทั้งองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ และคุณยังช่วยให้ทีมไม่ต้องสลับบริบทโดยไม่รู้ตัว
6. เมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนไป จงยืดหยุ่น
ทีมโครงการของคุณไม่สามารถติดตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่? ความไม่สามารถปรับตัวตามความต้องการของสถานการณ์เป็นข้อบกพร่องที่สำคัญสำหรับผู้จัดการโครงการ
สิ่งนี้เกิดขึ้นส่วนใหญ่เมื่อคุณใช้รายการสิ่งที่ต้องทำหลายรายการและสเปรดชีตเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
สองวิธีแก้ปัญหาใหญ่คืออะไร?
- ดำเนินการกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง: สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดการคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการได้ หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องขอการเปลี่ยนแปลงในโครงการ คุณสามารถดูได้ในตารางเวลาของโครงการทันที นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้กระบวนการนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอนุมัติ/ปฏิเสธคำขอเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร
- แบ่งปันแหล่งข้อมูลกลางที่เชื่อถือได้: ใช้เครื่องมือในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของคำขอโครงการ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้สามารถเข้าถึงได้สำหรับสมาชิกทีมทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์
เมื่อสมาชิกในทีมของคุณสามารถมองเห็นข้อมูลเกี่ยวกับแบนด์วิดท์ของทีมและสถานะงานได้แบบเรียลไทม์ พวกเขาจะสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของทีมได้เมื่อสถานการณ์คับขัน
7. ปรับสมดุลปริมาณงานของทีมคุณ
การกระจายภาระงานของทีมอย่างเท่าเทียมกันส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและสวัสดิภาพของพนักงาน
การมอบหมายงานให้พนักงานมากเกินไปจะทำให้งานไม่เสร็จสมบูรณ์หรือมีคุณภาพต่ำ นอกจากนี้ การไม่ใช้ศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มที่ก็อาจทำให้พวกเขาขาดแรงจูงใจและเกิดความเครียดได้เช่นกัน
ไม่น่าแปลกใจที่สหรัฐอเมริกาใช้จ่ายเงินถึง 300,000 ล้านดอลลาร์ทุกปีสำหรับวันทำงานที่สูญเสียไปและปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
สรุป: ในทั้งสองกรณี องค์กรจะสูญเสีย
การหาจุดที่ลงตัวสามารถเพิ่มขวัญกำลังใจของทีมและทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรโครงการเช่น ClickUpเข้าใจว่าการจัดการปริมาณงานที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโครงการ
เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีปริมาณงานที่เท่าเทียมกัน คุณจำเป็นต้องมีการมองเห็นอย่างเต็มที่ในทุกงาน บุคลากร และโครงการที่เกี่ยวข้อง.ฟีเจอร์ Workload View ของ ClickUpทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้. ดูแผ่นงานและปฏิทินของสมาชิกแต่ละคน และตรวจสอบว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่.
ตามความคืบหน้าของโครงการ คุณสามารถปรับแต่งมุมมอง ติดตามระดับความพยายามของงาน ปรับความสามารถของทีม และทำงานโดยไม่มีการขัดจังหวะหรือล่าช้า
8. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ และบรรลุได้สำหรับแต่ละโครงการ
การตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) เป็นหัวใจสำคัญในการวัดความก้าวหน้าของพนักงาน อย่างไรก็ตาม การตั้งเป้าหมายยังมีผลกระทบที่ลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับจิตวิทยามากกว่าที่คิด
ฟอร์บส์กล่าวว่า ผู้ที่สามารถจินตนาการถึงเป้าหมายของตนได้อย่างชัดเจน มีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นสูงขึ้น1.2 ถึง 1.4 เท่า
ดังนั้น เมื่อคุณเริ่มมองเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแผนโครงการที่มีโครงสร้างคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
ในบริบทของธุรกิจ เป้าหมายจะอยู่ในรูปแบบของหมุดหมายสำคัญ ผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์จะยึดถือกระบวนการตั้งเป้าหมายดังต่อไปนี้:
- ก่อนอื่น พวกเขาทำงานเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
- จากนั้น พวกเขามุ่งเน้นไปที่การแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่ายขึ้น
- ต่อไป พวกเขาจะมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมที่เหมาะสม
- ในที่สุด พวกเขาก็ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดได้ สมจริง และชัดเจน
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Goalsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบเป้าหมายทั้งหมดของคุณ (คิดถึงวงจรสปรินต์, คะแนนพนักงานรายสัปดาห์, OKRs, เป็นต้น) ในโฟลเดอร์ที่ใช้งานง่าย คุณสามารถสร้างเป้าหมายในรูปแบบต่าง ๆ ได้—ตัวเลข, จริง/เท็จ, งาน, เงิน, คำอธิบาย, เป็นต้น นอกจากนี้ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณ เครื่องมือสามารถทำแทนคุณได้
9. มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณไม่สามารถจัดการทุกงานได้ด้วยตัวเอง และการมอบหมายงานอย่างเหมาะสมจะช่วยให้สมาชิกในทีมมีอำนาจในการทำงาน หากคุณไม่แน่ใจว่าจะมอบหมายงานและความรับผิดชอบสำหรับโครงการของคุณอย่างไร นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้:
- ประเมินจุดแข็งและความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในทีม
- มอบหมายงานตามความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และปริมาณงานของแต่ละสมาชิกในทีม
- เชื่อมั่นในทีมของคุณและมุ่งเน้นไปที่การให้คำแนะนำมากกว่าการควบคุมงานอย่างละเอียด
- นำระบบและกระบวนการที่แข็งแกร่งมาใช้เพื่อสร้างความรับผิดชอบ
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ซอฟต์แวร์จัดการงานช่วยให้การมอบหมายงานและการติดตามความคืบหน้าตลอดระยะเวลาของโครงการเป็นเรื่องง่าย
10. สร้างแม่แบบสำหรับขั้นตอนการทำงานที่เกิดซ้ำเพื่อประหยัดเวลาอันมีค่า
คุณกำลังสร้าง ขั้นตอนการทำงานเดิม ๆ ใหม่ทุกครั้งที่เริ่มโครงการใหม่หรือไม่?
นี่ไม่ใช่การใช้เวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด หากโครงการทั้งหมดของคุณมักมีชุดผลลัพธ์หรือกระบวนการที่เหมือนกันบ่อย ๆ ให้สร้างแม่แบบของคุณเองสำหรับขั้นตอนการทำงานและกระบวนการที่ใช้บ่อย
สิ่งนี้จะช่วยเร่งการทำงานของคุณและป้องกันช่องว่างในกระบวนการทำงาน
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: อัปเดตเทมเพลตของคุณเป็นประจำด้วยข้อมูลเชิงลึกและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจในการส่งมอบที่มีคุณภาพ
11. จัดระเบียบด้วยเอกสาร
การจัดการโครงการหลายโครงการอาจต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ทั้งกระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน ทีมงาน และตารางเวลาต่าง ๆ ควบคุมทุกอย่างให้เป็นระบบด้วยเอกสารโครงการที่มีโครงสร้างชัดเจน
เอกสารที่ถูกต้องและทันสมัยช่วยป้องกันความสับสนและทำให้โครงการดำเนินไปตามแผน
รักษาเอกสารแยกต่างหากแต่มีมาตรฐานสำหรับแต่ละโครงการ (เช่น ข้อกำหนด, ระยะเวลา, บันทึกความเสี่ยง) และใช้เครื่องมือจัดการเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างเอกสารโครงการด้วย ClickUp Brain และแชร์อย่างปลอดภัยด้วยClickUp Docs
12. คาดการณ์และจัดการความเสี่ยง
วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพคือการเตรียมตัวให้พร้อม หนึ่งในแง่มุมที่สำคัญของการเตรียมตัวนี้คือการวางแผนล่วงหน้าสำหรับความเสี่ยงซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงเช่นClickUp สามารถช่วยได้
โครงการที่ทับซ้อนกันเพิ่มความเสี่ยงและความขัดข้องให้มากขึ้น นอกจากนี้ ความล่าช้าในโครงการหนึ่งอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังโครงการอื่น ๆ ได้ ดังนั้น:
- ดำเนินการประเมินความเสี่ยงสำหรับแต่ละโครงการและจัดทำแผนสำรอง
- ระบุการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างโครงการและปรับตารางเวลาให้สอดคล้องกัน
- ตรวจสอบความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอระหว่างการอัปเดตโครงการและจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: แม่แบบการประเมินความเสี่ยงช่วยลดความไม่แน่นอนในการประมาณความเสี่ยง
จัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp
ปัญหาที่ผู้จัดการโครงการเผชิญบ่อยที่สุดคืออะไร? วิธีการจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันโดยไม่เสียสติ
เข้าใจได้เช่นนั้น ผู้จัดการโครงการมีงานที่ต้องทำมากมาย
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณอาจพบว่าตัวเองต้องจมอยู่กับงานที่ต้องส่งเมื่อวานอยู่บ่อยครั้ง คุณอาจต้องรับมือกับลูกค้าที่มีความกดดันสูงและทีมงานที่ทำงานหนักเกินไป และอย่าลืมเรื่องการรักษาระดับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ามกลางงบประมาณโครงการที่จำกัด
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเช่น ClickUp คือเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงานนี้
