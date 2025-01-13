บล็อก ClickUp
วิธีบริหารจัดการโครงการหลายโครงการให้ประสบความสำเร็จ
Manage

PMO Team
13 มกราคม 2568

เกือบ60%ของผู้จัดการโครงการทำงานพร้อมกันสองถึงห้าโครงการในเวลาเดียวกัน

การรับประกันระดับความมุ่งมั่น, ประสิทธิภาพ, และคุณภาพของผลลัพธ์ที่เท่ากันในทุกโครงการคือทักษะพิเศษที่ผู้จัดการโครงการต้องมี. ประสิทธิภาพของโครงการที่แย่สามารถนำไปสู่การสูญเสียการลงทุนอย่างมหาศาล—114%อย่างแน่นอน.

โชคดีที่ผู้จัดการโครงการสามารถจัดการโครงการต่างๆ ได้ด้วยระบบที่แข็งแกร่ง

ในบทความนี้ เราจะให้คุณทราบถึงปัญหาทั่วไปที่คุณอาจเผชิญ และกลยุทธ์ที่จะช่วยคุณทำงานอย่างชาญฉลาด ปรับปรุงประสิทธิภาพ และบริหารโครงการหลายโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก่อนอื่น ขอให้เราเข้าใจว่าทำไมการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโครงการหลายโครงการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารจัดการโครงการหลายโครงการอย่างไม่เพียงพอ

การไม่สามารถบริหารโครงการหลายโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจนำไปสู่ความเสี่ยงหลากหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลา งบประมาณ ประสิทธิภาพของทีม และความสำเร็จขององค์กร ด้านล่างนี้คือความเสี่ยงสำคัญที่ควรพิจารณา:

  • การพลาดกำหนดเวลา: การประสานงานและการจัดลำดับความสำคัญที่ไม่ดีอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในหนึ่งหรือหลายโครงการ ซึ่งไม่เพียงแต่จะลดความเชื่อมั่นของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังอาจส่งผลกระทบทางการเงินอีกด้วย
  • การเกินงบประมาณ: การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพและการขาดการกำกับดูแลอาจนำไปสู่การใช้จ่ายเกินกว่าที่กำหนด ไม่เพียงแต่จะลดความสามารถในการทำกำไรของโครงการเท่านั้น แต่ยังอาจทำให้การขอเงินทุนหรือการอนุมัติโครงการในอนาคตเป็นเรื่องยากอีกด้วย
  • ความไม่ชัดเจน: การสื่อสารที่ไม่เพียงพอและลำดับความสำคัญที่ไม่ชัดเจนอาจทำให้ทีมไม่แน่ใจว่าควรให้ความสำคัญกับอะไร สิ่งนี้อาจส่งผลต่อขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพการทำงาน
  • ทีมทำงานหนักเกินไป: การจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ไม่ดีอาจทำให้สมาชิกในทีมต้องรับภาระงานมากเกินไป โดยกระจายพวกเขาไปทำงานหลายโครงการพร้อมกัน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดและอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าและการลาออกของทีม
  • การขยายขอบเขตงานเกินขอบเขต: การบริหารจัดการขอบเขตของโครงการที่ไม่ดีในหลายโครงการสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาในการดำเนินงานยาวนานขึ้น งบประมาณบานปลาย และสมาชิกในทีมรู้สึกไม่พอใจ
  • ผลลัพธ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน: การขาดความมุ่งมั่นและกำหนดเวลาที่เร่งรีบอาจนำไปสู่การลดคุณภาพของงาน การไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่คาดหวังอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการทำงานซ้ำ รวมถึงลูกค้าที่ไม่พอใจและชื่อเสียงที่เสียหาย
  • การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลดลง: การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพและความคาดหวังที่ไม่ได้รับการตอบสนองในโครงการต่างๆ อาจทำให้ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตึงเครียดและนำไปสู่การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
  • การมองเห็นต่ำ: การติดตามโครงการที่ไม่ดีอาจทำให้ทีมมองไม่เห็นปัญหาคอขวด ความล่าช้า ปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือการขาดแคลนทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นได้ สิ่งนี้อาจทำให้โครงการออกนอกเส้นทาง
  • การไม่สอดคล้องเชิงกลยุทธ์: หากวางแผนและจัดการไม่ดี โครงการอาจเสี่ยงต่อการไม่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพยากร
  • ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น: หากไม่มีการจัดการความเสี่ยงเชิงรุก ปัญหาในโครงการหนึ่งอาจลุกลามและส่งผลกระทบต่อโครงการอื่นๆ ได้ ซึ่งเพิ่มโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวและความเสียหายทางการเงินหรือชื่อเสียง
  • โอกาสที่พลาดไป: การจัดลำดับความสำคัญและการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่ดีอาจทำให้โครงการบางโครงการหยุดชะงักหรือยังไม่เสร็จสมบูรณ์
  • การสูญเสียนวัตกรรม: ทีมที่รับภาระงานหลายโครงการพร้อมกันอาจไม่มีเวลาหรือทรัพยากรเพียงพอในการคิดสร้างสรรค์หรือสร้างนวัตกรรม

การบริหารจัดการโครงการหลายโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ส่งมอบผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และปกป้องชื่อเสียงและความสามารถในการทำกำไรขององค์กร

12 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการโครงการหลายโครงการให้ประสบความสำเร็จ

ก่อนที่เราจะเข้าสู่กลยุทธ์ที่จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการจัดการโครงการหลายโครงการ และเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยคุณ นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่อธิบายสิ่งนี้ให้คุณฟัง

1. ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ

77%ของทีมบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารโครงการและงานต่างๆ อย่างไรก็ตาม มีเพียง 46%ขององค์กรเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับการบริหารโครงการ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่น ClickUp สามารถช่วยคุณเอาชนะความท้าทายมากมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการหลายโครงการ

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบรวมศูนย์ที่สามารถรองรับโครงการหลายโครงการพร้อมกันและช่วยให้คุณย้ายระหว่างงานได้อย่างราบรื่น—เป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนเมื่อสิ่งต่างๆ เริ่มควบคุมไม่ได้ (ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลายครั้งต่อวัน!)

พอร์ตโฟลิโอใน ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการโครงการหลายโครงการง่ายขึ้น ตั้งแต่กลยุทธ์ไปจนถึงการดำเนินการ คุณสามารถติดตามโครงการของคุณได้ในที่เดียว

เรียนรู้วิธีจัดการโครงการหลายโครงการด้วย ClickUp
ClickUp เพื่อวางแผน ติดตาม ตรวจสอบความคืบหน้า และจัดการงานในหลายโครงการ

แหล่งข้อมูลเดียวหมายถึงการมองเห็นที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับคอขวด ความเสี่ยง ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยวิธีการแสดงผลมากกว่า 15 รูปแบบ ตั้งแต่แผนภูมิแกนต์ แผนภูมิไทม์ไลน์ รายการ กระดาน และปฏิทิน คุณสามารถค้นหามุมมองที่เหมาะสมกับทุกคนได้

นอกจากนี้แดชบอร์ดของ ClickUpยังแสดงความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้เสมอ

ClickUp สำหรับผู้จัดการโครงการมีฟีเจอร์ที่สามารถช่วยคุณ:

  • วางแผนกลยุทธ์และวางแผน
  • สร้างภาพกระบวนการทำงานของคุณ
  • จัดสรรงาน
  • ติดตามเวลาและจัดการทรัพยากร
  • ร่วมมือกับทีมของคุณ
  • การคาดการณ์ผลลัพธ์

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตการจัดการโครงการฟรีของ ClickUp และเริ่มต้นการวางแผนโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกโครงการ

2. มุ่งเน้น แทนที่จะทำหลายอย่างพร้อมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

โดยทั่วไป ผู้จัดการโครงการจะรับผิดชอบโครงการสามถึงสี่โครงการพร้อมกัน—และสิ่งที่ท้าทายที่สุดของพวกเขาคืออะไร? การมีสมาธิ

การเรียนรู้วิธีโฟกัสซับซ้อนกว่าที่คุณคิด ลองใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อพัฒนาทักษะการมีสมาธิของคุณ:

  • ปฏิเสธงานที่อยู่ในลำดับความสำคัญต่ำของคุณ ยิ่งคุณทำงานหลายอย่างพร้อมกันมากเท่าไร โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
  • ทำให้งานบริหารและงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่พร้อมใช้งานเสมอ สามารถสร้างวาระการประชุม สร้างรายการตรวจสอบ แก้ไขเนื้อหา และอื่น ๆ อีกมากมาย
  • นำเทคนิคไทม์บ็อกซิ่งมาใช้—กลยุทธ์ที่ฝึกฝนจิตใจของคุณอย่างตั้งใจให้ทำงานให้เสร็จภายในช่วงเวลาที่กำหนด
  • ฝึกสติและปิดการแจ้งเตือนที่น่ารำคาญซึ่งอาจรบกวนสมาธิของคุณได้ คุณยังสามารถใช้แอปช่วยเพิ่มสมาธิเพื่อนำทางจิตใจและช่วยรักษาระดับสมาธิให้คงที่ได้

3. จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างถูกต้อง

คุณกำลังนั่งทำงานดึกดื่นแต่ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยหรือเปล่า? คุณอาจกำลังให้ความสำคัญกับงานที่มีคุณค่าน้อยซึ่งอาจกำลังกินเวลา พลังงาน และความพยายามของคุณไปโดยไม่เกิดประโยชน์

การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpช่วยให้คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดาย นี่คือวิธีการทำงาน:

  • เลือกจากระดับความสำคัญสี่ระดับ (ธง): เร่งด่วน สูง ปกติ และต่ำ
  • จัดเรียงงานของคุณตามเวลาเพื่อดูงานที่สำคัญที่สุดในกระบวนการทำงานของคุณ
  • วางรายการที่มีความสำคัญสูงของคุณลงในถาดงาน ซึ่งพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
  • รวมงานที่คุณจัดลำดับความสำคัญไว้แล้วเข้ากับงานที่ขึ้นต่อกัน (เช่น "รอ" หรือ "ขัดขวาง")
  • ตั้งค่าตัวกรองสำหรับวันครบกำหนดและบันทึกไว้หรือแชร์กับทีม

คุณยังสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้แม่แบบการจัดลำดับความสำคัญ

แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้แม่แบบ ClickUp Priority Matrix เพื่อประเมินงานตามระดับผลกระทบและความพยายาม

💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลต ClickUp Priority Matrixเพื่อจัดหมวดหมู่การทำงานตามผลกระทบและความพยายาม

4. สื่อสารอย่างชัดเจน

การรักษาช่องทางการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการด้วยเหตุผลหลายประการ:

  • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแบ่งปันความคาดหวังของตนกับสมาชิกในทีมเพื่อให้การทำงานสอดคล้องกันมากขึ้น ลูกค้าสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ทันทีหากเกิดปัญหา
  • สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะสำหรับทีมของคุณและช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
  • จัดการประชุมทีมเพื่อปรับกลยุทธ์และทบทวนสถานะของโครงการ การมีแนวทางเชิงรุกจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว
  • บริหารจัดการความคาดหวังของลูกค้าเกี่ยวกับผลงานและกรอบเวลาของโครงการและป้องกันไม่ให้ขอบเขตงานขยายออกไปโดยไม่ตั้งใจ

แต่ จะ สื่อสารอย่างชัดเจนได้อย่างไร? โดยการสื่อสาร ว่า งานกำลังเกิดขึ้นที่ ไหน

จุดเริ่มต้นที่ดีคือการลงทุนในเครื่องมือที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสาร เช่นClickUp Chat:

ClickUp Chat สำหรับการจัดการโครงการหลายโครงการ
เก็บงานทั้งหมดของคุณ—และการสนทนา—ไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Chat

การสนทนาที่กระจัดกระจายผ่านเครื่องมือหลายอย่างทำให้เกิดความสับสนและข้อผิดพลาด ด้วย Chat คุณสามารถแชร์การอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้ทันทีในที่ที่งานเกิดขึ้น และมองเห็นภาพรวมข้ามทีมว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่

คุณยังสามารถเพิ่มชั้นในการโต้ตอบของคุณด้วยบริบททางภาพและปรับปรุงความเข้าใจได้อีกด้วย เพิ่มลิงก์ ไฟล์แนบ ไฟล์ GIF รูปภาพ วิดีโอ และอะไรก็ตามที่ช่วยให้สื่อสารข้อความได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เพิ่มใครก็ได้ในการสนทนาเรื่องงานของคุณด้วยการ @mentions และมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกแต่ละคนเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เครื่องมือสื่อสารและแม่แบบเพื่อประหยัดเวลาและความพยายาม

5. จำกัดการสลับบริบท

ในการจัดการโครงการหลายโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ— "การสลับบริบท" อาจเป็นอุปสรรคต่อคุณ

มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน การสลับบริบทเป็นสิ่งที่เลวน้อยกว่าในสองสิ่งนี้ ด้วยการสลับบริบท คุณจะกระโดดไปมาระหว่างแอปและเริ่มงานใหม่ ทิ้งงานเก่าไว้กลางคัน

น่าเศร้าที่ผลกระทบที่เป็นอันตรายของมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เออร์ไวน์รายงานว่า การถูกรบกวนซ้ำๆ เพียง 20 นาที ก็สามารถทำให้เกิดความเครียด ความกดดัน และความหงุดหงิดในที่ทำงานได้มากขึ้น

แล้วคุณจัดการกับการสลับบริบทอย่างไร?

แทนที่แอปพลิเคชันและเครื่องมือที่แยกกันทั้งหมดของคุณด้วย *แพลตฟอร์มเดียว ทำให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส

ตัวอย่างเช่น ClickUp รวบรวมงานทั้งหมด การสนทนา และโครงการของคุณไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว ตั้งแต่การจัดการงานและการสื่อสาร ไปจนถึงการทำงานร่วมกัน ทุกอย่างเกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกันเดียว

นอกจากนี้ ClickUpยังรองรับการเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการ ทำให้คุณสามารถนำโซลูชันเดียวมาใช้ทั่วทั้งองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ และคุณยังช่วยให้ทีมไม่ต้องสลับบริบทโดยไม่รู้ตัว

6. เมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนไป จงยืดหยุ่น

ทีมโครงการของคุณไม่สามารถติดตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่? ความไม่สามารถปรับตัวตามความต้องการของสถานการณ์เป็นข้อบกพร่องที่สำคัญสำหรับผู้จัดการโครงการ

สิ่งนี้เกิดขึ้นส่วนใหญ่เมื่อคุณใช้รายการสิ่งที่ต้องทำหลายรายการและสเปรดชีตเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ

สองวิธีแก้ปัญหาใหญ่คืออะไร?

  • ดำเนินการกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง: สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดการคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการได้ หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องขอการเปลี่ยนแปลงในโครงการ คุณสามารถดูได้ในตารางเวลาของโครงการทันที นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้กระบวนการนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอนุมัติ/ปฏิเสธคำขอเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร
  • แบ่งปันแหล่งข้อมูลกลางที่เชื่อถือได้: ใช้เครื่องมือในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของคำขอโครงการ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้สามารถเข้าถึงได้สำหรับสมาชิกทีมทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์

เมื่อสมาชิกในทีมของคุณสามารถมองเห็นข้อมูลเกี่ยวกับแบนด์วิดท์ของทีมและสถานะงานได้แบบเรียลไทม์ พวกเขาจะสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของทีมได้เมื่อสถานการณ์คับขัน

7. ปรับสมดุลปริมาณงานของทีมคุณ

การกระจายภาระงานของทีมอย่างเท่าเทียมกันส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและสวัสดิภาพของพนักงาน

การมอบหมายงานให้พนักงานมากเกินไปจะทำให้งานไม่เสร็จสมบูรณ์หรือมีคุณภาพต่ำ นอกจากนี้ การไม่ใช้ศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มที่ก็อาจทำให้พวกเขาขาดแรงจูงใจและเกิดความเครียดได้เช่นกัน

ไม่น่าแปลกใจที่สหรัฐอเมริกาใช้จ่ายเงินถึง 300,000 ล้านดอลลาร์ทุกปีสำหรับวันทำงานที่สูญเสียไปและปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

สรุป: ในทั้งสองกรณี องค์กรจะสูญเสีย

การหาจุดที่ลงตัวสามารถเพิ่มขวัญกำลังใจของทีมและทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น

แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรโครงการเช่น ClickUpเข้าใจว่าการจัดการปริมาณงานที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโครงการ

เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีปริมาณงานที่เท่าเทียมกัน คุณจำเป็นต้องมีการมองเห็นอย่างเต็มที่ในทุกงาน บุคลากร และโครงการที่เกี่ยวข้อง.ฟีเจอร์ Workload View ของ ClickUpทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้. ดูแผ่นงานและปฏิทินของสมาชิกแต่ละคน และตรวจสอบว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่.

มุมมองภาระงาน ClickUp วิธีจัดการหลายโครงการ
จัดเรียงงานตามสถานะและสำหรับผู้รับมอบหมายของคุณ และเข้าใจปริมาณงานประจำสัปดาห์ด้วย ClickUp

ตามความคืบหน้าของโครงการ คุณสามารถปรับแต่งมุมมอง ติดตามระดับความพยายามของงาน ปรับความสามารถของทีม และทำงานโดยไม่มีการขัดจังหวะหรือล่าช้า

8. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ และบรรลุได้สำหรับแต่ละโครงการ

การตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) เป็นหัวใจสำคัญในการวัดความก้าวหน้าของพนักงาน อย่างไรก็ตาม การตั้งเป้าหมายยังมีผลกระทบที่ลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับจิตวิทยามากกว่าที่คิด

ฟอร์บส์กล่าวว่า ผู้ที่สามารถจินตนาการถึงเป้าหมายของตนได้อย่างชัดเจน มีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นสูงขึ้น1.2 ถึง 1.4 เท่า

ดังนั้น เมื่อคุณเริ่มมองเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแผนโครงการที่มีโครงสร้างคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

ในบริบทของธุรกิจ เป้าหมายจะอยู่ในรูปแบบของหมุดหมายสำคัญ ผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์จะยึดถือกระบวนการตั้งเป้าหมายดังต่อไปนี้:

  • ก่อนอื่น พวกเขาทำงานเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • จากนั้น พวกเขามุ่งเน้นไปที่การแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่ายขึ้น
  • ต่อไป พวกเขาจะมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมที่เหมาะสม
  • ในที่สุด พวกเขาก็ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดได้ สมจริง และชัดเจน

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Goalsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบเป้าหมายทั้งหมดของคุณ (คิดถึงวงจรสปรินต์, คะแนนพนักงานรายสัปดาห์, OKRs, เป็นต้น) ในโฟลเดอร์ที่ใช้งานง่าย คุณสามารถสร้างเป้าหมายในรูปแบบต่าง ๆ ได้—ตัวเลข, จริง/เท็จ, งาน, เงิน, คำอธิบาย, เป็นต้น นอกจากนี้ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณ เครื่องมือสามารถทำแทนคุณได้

ClickUp Goals: วิธีจัดการโครงการหลายโครงการ
ตั้งและติดตามเป้าหมายที่ชัดเจนได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Goals เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของทีมคุณ

9. มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณไม่สามารถจัดการทุกงานได้ด้วยตัวเอง และการมอบหมายงานอย่างเหมาะสมจะช่วยให้สมาชิกในทีมมีอำนาจในการทำงาน หากคุณไม่แน่ใจว่าจะมอบหมายงานและความรับผิดชอบสำหรับโครงการของคุณอย่างไร นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้:

  • ประเมินจุดแข็งและความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในทีม
  • มอบหมายงานตามความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และปริมาณงานของแต่ละสมาชิกในทีม
  • เชื่อมั่นในทีมของคุณและมุ่งเน้นไปที่การให้คำแนะนำมากกว่าการควบคุมงานอย่างละเอียด
  • นำระบบและกระบวนการที่แข็งแกร่งมาใช้เพื่อสร้างความรับผิดชอบ

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ซอฟต์แวร์จัดการงานช่วยให้การมอบหมายงานและการติดตามความคืบหน้าตลอดระยะเวลาของโครงการเป็นเรื่องง่าย

10. สร้างแม่แบบสำหรับขั้นตอนการทำงานที่เกิดซ้ำเพื่อประหยัดเวลาอันมีค่า

คุณกำลังสร้าง ขั้นตอนการทำงานเดิม ๆ ใหม่ทุกครั้งที่เริ่มโครงการใหม่หรือไม่?

นี่ไม่ใช่การใช้เวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด หากโครงการทั้งหมดของคุณมักมีชุดผลลัพธ์หรือกระบวนการที่เหมือนกันบ่อย ๆ ให้สร้างแม่แบบของคุณเองสำหรับขั้นตอนการทำงานและกระบวนการที่ใช้บ่อย

สิ่งนี้จะช่วยเร่งการทำงานของคุณและป้องกันช่องว่างในกระบวนการทำงาน

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: อัปเดตเทมเพลตของคุณเป็นประจำด้วยข้อมูลเชิงลึกและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจในการส่งมอบที่มีคุณภาพ

11. จัดระเบียบด้วยเอกสาร

การจัดการโครงการหลายโครงการอาจต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ทั้งกระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน ทีมงาน และตารางเวลาต่าง ๆ ควบคุมทุกอย่างให้เป็นระบบด้วยเอกสารโครงการที่มีโครงสร้างชัดเจน

เอกสารที่ถูกต้องและทันสมัยช่วยป้องกันความสับสนและทำให้โครงการดำเนินไปตามแผน

รักษาเอกสารแยกต่างหากแต่มีมาตรฐานสำหรับแต่ละโครงการ (เช่น ข้อกำหนด, ระยะเวลา, บันทึกความเสี่ยง) และใช้เครื่องมือจัดการเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

ClickUp Brain
สร้างแนวคิด แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ สรุปผลิตภัณฑ์ อัตโนมัติเอกสาร SOP และอื่น ๆ ด้วย ClickUp Brain

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างเอกสารโครงการด้วย ClickUp Brain และแชร์อย่างปลอดภัยด้วยClickUp Docs

12. คาดการณ์และจัดการความเสี่ยง

วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพคือการเตรียมตัวให้พร้อม หนึ่งในแง่มุมที่สำคัญของการเตรียมตัวนี้คือการวางแผนล่วงหน้าสำหรับความเสี่ยงซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงเช่นClickUp สามารถช่วยได้

โครงการที่ทับซ้อนกันเพิ่มความเสี่ยงและความขัดข้องให้มากขึ้น นอกจากนี้ ความล่าช้าในโครงการหนึ่งอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังโครงการอื่น ๆ ได้ ดังนั้น:

  • ดำเนินการประเมินความเสี่ยงสำหรับแต่ละโครงการและจัดทำแผนสำรอง
  • ระบุการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างโครงการและปรับตารางเวลาให้สอดคล้องกัน
  • ตรวจสอบความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอระหว่างการอัปเดตโครงการและจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: แม่แบบการประเมินความเสี่ยงช่วยลดความไม่แน่นอนในการประมาณความเสี่ยง

จัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp

ปัญหาที่ผู้จัดการโครงการเผชิญบ่อยที่สุดคืออะไร? วิธีการจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันโดยไม่เสียสติ

เข้าใจได้เช่นนั้น ผู้จัดการโครงการมีงานที่ต้องทำมากมาย

ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณอาจพบว่าตัวเองต้องจมอยู่กับงานที่ต้องส่งเมื่อวานอยู่บ่อยครั้ง คุณอาจต้องรับมือกับลูกค้าที่มีความกดดันสูงและทีมงานที่ทำงานหนักเกินไป และอย่าลืมเรื่องการรักษาระดับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ามกลางงบประมาณโครงการที่จำกัด

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเช่น ClickUp คือเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงานนี้

สมัครฟรีวันนี้และลดความยุ่งยากในการจัดการโครงการหลายโครงการ