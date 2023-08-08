วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (พร้อมตัวอย่าง)

คุณเป็นผู้จัดการโครงการที่กำลังก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จหรือไม่? หรือคุณเป็นผู้อำนวยการที่มีประสบการณ์พร้อมผลงานโครงการที่ประสบความสำเร็จมากมาย?
ไม่ว่าจะทางไหน การทบทวนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารโครงการก็เป็นสิ่งที่ดี ท้ายที่สุดแล้ว การประเมินความสำเร็จของโครงการของคุณจะยากหากไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้
อาจฟังดูเหมือนขั้นตอนเพิ่มเติม แต่การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการประหยัดเวลาและปัญหาในภายหลัง—และอาจช่วยประหยัดเงินได้บ้างด้วย 💸
ในคู่มือนี้ เราจะเจาะลึกถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการ เหตุผลที่วัตถุประสงค์เหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง และวิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของโครงการคืออะไร?
วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นประเภทของเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลได้ บรรลุผลได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดระยะเวลาได้ (SMART) วัตถุประสงค์เหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อกำหนดสิ่งที่โครงการของคุณจะบรรลุก่อนที่จะเริ่มทำงาน
คิดถึงวัตถุประสงค์โครงการแบบ SMART เป็นเหมือนแผนที่นำทางที่ช่วยให้ทีมโครงการของคุณผ่านวงจรชีวิตของโครงการไปได้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นคำแถลงวิสัยทัศน์ที่ช่วยให้ทุกคนทำงานตามเป้าหมายและสอดคล้องกับขอบเขตของโครงการ(เพราะสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการขยายขอบเขตโครงการโดยไม่จำเป็น)
ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างวัตถุประสงค์และเป้าหมายคือวัตถุประสงค์สามารถนำไปปฏิบัติได้และมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า ตัวอย่างเช่น เป้าหมายอาจเป็น "ฉันต้องการเพิ่มรายได้" แต่ วัตถุประสงค์จะเป็น "ทีมการตลาดจะเพิ่มแหล่งอ้างอิงจากโซเชียลมีเดียขึ้น 10% ภายในสิ้นไตรมาสที่ 2" เห็นความแตกต่างไหม?
มีวิธีการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการมากมายไม่สิ้นสุด ท้ายที่สุด วัตถุประสงค์ที่คุณเขียนก็จะสรุปลงไปที่จุดประสงค์ของโครงการ คุณสามารถสร้างวัตถุประสงค์ทางธุรกิจสำหรับ:
- การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
- เปิดตัวสินค้าใหม่
- ความสำเร็จทางการเงิน
- การเปิดตัวฟีเจอร์
โครงการส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์หลายประการ ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะติดตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมของพนักงาน ( )ของคุณโดยใช้ซอฟต์แวร์วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR) หรือแอปติดตามเป้าหมาย เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีสมาธิในขณะที่จัดการกับสมาชิกในทีม งาน และโครงการต่างๆ 🤹
ประโยชน์ของการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการช่วยให้การตั้งเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้น คุณสามารถย้อนกลับไปดูโครงการและพิสูจน์—ซึ่งมักจะมีข้อมูลที่ชัดเจน—ว่าโครงการประสบความสำเร็จหรือไม่ หรือหากไม่เป็นเช่นนั้น คุณสามารถระบุได้ว่าคุณห่างไกลจากผลลัพธ์ที่ต้องการมากเพียงใด 🎯
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการสามารถช่วยคุณได้ในหลายทาง แต่ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดคือ:
- สร้างแผนโครงการที่มั่นคง: ในฐานะหัวหน้าทีม คุณมีหน้าที่ในการพัฒนาวัตถุประสงค์การจัดการโครงการ เมื่อมีวัตถุประสงค์ SMART ในมือแล้ว คุณจะสร้างแผนโครงการที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้โครงการโดยรวมดำเนินไปตามกำหนดเวลาและงบประมาณ
- สร้างเอกสาร: วัตถุประสงค์ของโครงการให้เอกสารที่จำเป็นอย่างมากเพื่อผลิตเอกสารโครงการสำหรับผู้บังคับบัญชาของคุณเมื่อโครงการของคุณก้าวหน้าไป เอกสารเหล่านี้ยังช่วยคุณออกแบบโครงการที่ดีขึ้นในอนาคต
- วัดผลการปฏิบัติงานของคุณ: "เราทำงานได้ดีหรือไม่?" เป็นคำถามที่ทำให้ผู้จัดการโครงการนอนไม่หลับในตอนกลางคืน โชคดีที่วัตถุประสงค์ของโครงการทำให้ชัดเจนว่าคุณทำได้ดีหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
- ทำงานที่มีความหมาย: คุณเคยสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยถูกนำไปใช้ในธุรกิจของคุณหรือไม่? นั่นคือการเสียเวลาอย่างมาก วัตถุประสงค์ของโครงการช่วยให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ของโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น หากองค์กรของคุณต้องการเพิ่มรายได้จากการขายออนไลน์กับลูกค้าต่างชาติ แต่ทีมการตลาดของคุณกำลังมุ่งเน้นไปที่การขายในประเทศ นั่นคือการไม่สอดคล้องกันที่ซีอีโอของคุณจะไม่พอใจมากนัก
ประเภทของวัตถุประสงค์โครงการ
โครงการไม่ใช่แบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน และวัตถุประสงค์ของโครงการของคุณก็ไม่ควรเป็นเช่นนั้นเช่นกัน ขึ้นอยู่กับโครงการของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องสร้างเป้าหมายที่ครอบคลุมหนึ่งหรือหลายหมวดหมู่ต่อไปนี้:
- วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้มุ่งเน้นไปที่คุณภาพทั้งหมด กำหนดวัตถุประสงค์ที่เน้นที่เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด หรือมาตรฐานเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นอัตราการพึงพอใจของลูกค้า หรืออัตราการตีกลับของเว็บไซต์
- วัตถุประสงค์ทางการเงิน: เป้าหมายทางการเงินคือสิ่งที่ขับเคลื่อนโลก วัตถุประสงค์ของโครงการประเภทนี้เน้นที่ความสามารถในการทำกำไรและความคุ้มค่าของต้นทุน นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ดีในการติดตามงบประมาณโครงการของคุณ
- วัตถุประสงค์ด้านเวลา: หากคุณมีโครงการหลายโครงการในแบ็กล็อก คุณจำเป็นต้องทำให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วัตถุประสงค์ด้านเวลาสามารถช่วยให้คุณจัดการกรอบเวลาของโครงการได้ดีขึ้น แต่ยังสามารถติดตามจุดสำคัญของแต่ละโครงการได้อีกด้วย
- วัตถุประสงค์ของกระบวนการ: ด้วยวัตถุประสงค์ของกระบวนการ ทีมงานจะทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานบางอย่างหรือค้นหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ นี่ถือเป็นวัตถุประสงค์ที่พบได้บ่อยมากสำหรับทีมพัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้แนวทาง Agile
- วัตถุประสงค์การเรียนรู้: ต้องการพัฒนาทักษะของทีมคุณหรือไม่? ติดตามความสามารถของพวกเขาด้วยวัตถุประสงค์การเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้จะวัดระดับการรับรองและความรู้ของทีมคุณ
- วัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพ: นี่คือผลลัพธ์เป้าหมายของโครงการของคุณ เช่น ความเร็วหรือประสิทธิภาพ ใช้วัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพเพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทีม โครงการ หรือผลิตภัณฑ์ของคุณ
- วัตถุประสงค์การปฏิบัติตามข้อกำหนด: ไม่มีใครต้องการได้รับจดหมายจากแผนกกฎหมาย วัตถุประสงค์การปฏิบัติตามข้อกำหนดช่วยให้ธุรกิจของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมหรือข้อกฎหมายที่กำหนดไว้
ขึ้นอยู่กับโครงการ คุณอาจจำเป็นต้องสร้างวัตถุประสงค์โครงการแบบผสมผสาน ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการปรับปรุงกระบวนการเสนอราคา และ ประหยัดเวลา (ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่รวมกระบวนการและเวลาเข้าด้วยกัน)
คุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการตราบใดที่คุณพบว่าวัตถุประสงค์ชัดเจนและเป็นประโยชน์
วิธีไม่ เขียนวัตถุประสงค์ของโครงการ
เราทราบว่าคุณมีงานยุ่ง แต่จุดประสงค์ของวัตถุประสงค์โครงการคือการทำให้ทีมของคุณเข้าใจตรงกัน หากคุณเขียนวัตถุประสงค์ที่คลุมเครือและไม่เป็นประโยชน์เพียงเพื่อจะติ๊กช่องให้เสร็จ นั่นจะไม่ช่วยให้ทีมของคุณเขียนวัตถุประสงค์โครงการแบบ SMART ได้
นี่คือตัวอย่างของวัตถุประสงค์โครงการที่ไม่เป็นประโยชน์:
- "สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า" "ดีกว่า" ในที่นี้หมายถึงอะไร? ปลอดภัยกว่าหรือ? ราคาถูกกว่าหรือ? แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์นั้น "ดีกว่า" สิ่งที่คุณมีอยู่ในตอนนี้?
- "เพิ่ม ความพึงพอใจของลูกค้า" เราไม่ได้โกรธวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ แต่ยังไม่ค่อยมีประโยชน์มากนัก กรุณาระบุ ว่าคุณต้องการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่ใด ต้องการให้เพิ่มขึ้นมากเพียงใด และภายในเมื่อใด
- "ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม" "ประสิทธิภาพ" หมายถึงอะไรสำหรับคุณ? กรุณาระบุว่าทีมใดที่คุณกำลังพูดถึง, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญที่สุด, คาดหวังให้ตัวชี้วัดเหล่านี้ปรับปรุงขึ้นมากเพียงใด, และภายในระยะเวลาใด
แม้ว่าเป้าหมายอย่าง "ทำโครงการให้เสร็จตามกำหนด" จะฟังดูดีในทางทฤษฎี แต่มันไม่ได้ช่วยอะไรมากนัก
วัตถุประสงค์ของโครงการควรปฏิบัติตามหลักการ SMART เพื่อสร้างเป้าหมายที่ชัดเจน ด้วยวิธีนี้ คุณ (และทีมของคุณ) จะทราบอย่างชัดเจนว่าคุณกำลังมุ่งหวังอะไร
ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ SMART ที่ว่า "ดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา" อาจกำหนดเป็น:
- เฉพาะเจาะจง: ระบุชื่อโครงการเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณดำเนินโครงการหลายโครงการพร้อมกัน (โชคดีของคุณ)
- วัดผลได้: กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้เป็นตัวเลข เช่น เปอร์เซ็นต์ หรือตัวชี้วัดอื่นที่สามารถคำนวณได้
- เป็นไปได้: คุณไม่สามารถพลิกแผนการตลาดองค์กรได้ภายในวันเดียว ดังนั้นให้เลือกเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้อย่างสมเหตุสมผล
- เกี่ยวข้อง: ปรับแต่งเป้าหมายให้เหมาะสมกับโครงการโดยเฉพาะ
- มีกรอบเวลา: กำหนดวันครบกำหนดที่แน่นอน
ตัวอย่างวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจนให้ปฏิบัติตาม
ณ จุดนี้ คุณรู้แล้วว่าอะไรที่ ไม่ควร ทำ คุณสามารถเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการได้ตามที่คุณต้องการ แต่ผู้จัดการโครงการส่วนใหญ่จะเขียนออกมาเป็น "ข้อความวัตถุประสงค์"
ตามกรอบการทำงาน SMART ให้เราแปลงวัตถุประสงค์ของโครงการที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ให้กลายเป็นวัตถุประสงค์ที่สามารถดำเนินการได้:
- "สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น" กลายเป็น "เพิ่มกำลังการผลิตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้น 5% ให้ทันการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในไตรมาสที่ 4"
- "เพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า" กลายเป็น "เพิ่มคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) ของลูกค้าอาหารและเครื่องดื่มขึ้น 20%"
- "ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม" กลายเป็น "ฝึกอบรมทีมเกี่ยวกับทักษะการจัดการเพื่อเพิ่มการรักษาพนักงานไว้ได้ถึง 45% ในสองปีข้างหน้า"
เห็นความแตกต่างไหม?
วัตถุประสงค์ใหม่เหล่านี้ชัดเจนมากขึ้น. คุณสามารถมองย้อนกลับไปที่วัตถุประสงค์เหล่านี้เมื่อสิ้นสุดโครงการได้อย่างง่ายดาย และตัดสินใจได้ว่าคุณบรรลุเป้าหมายของคุณหรือไม่. นี่คือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับคำกล่าวที่อ่อนแอเช่น 'มาทำเงินให้มากขึ้นกันเถอะ'
นี่คือตัวอย่างวัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มเติมอีกสองสามข้อ หากคุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจ:
- "เพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขึ้น 20% ในไตรมาสหน้า ด้วยกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่มุ่งเป้าหมาย"
- ลดเวลาการตอบกลับลูกค้าลง 30% ภายในหกเดือนข้างหน้าด้วยระบบ CRM ใหม่
- "ลดต้นทุนการผลิตลง 15% ในปีงบประมาณหน้าโดยการทำให้กระบวนการเรนเดอร์ผลิตภัณฑ์เป็นอัตโนมัติ"
- "เพิ่มยอดขาย 10% ในไตรมาสหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มลูกค้าใหม่ของเราในแคมเปญการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์"
- "ติดตั้งซอฟต์แวร์การจัดการโครงการใหม่แบบฟรีภายในสิ้นปีนี้ เพื่อลดระยะเวลาการเสร็จสิ้นโครงการลง 25%"
- เพิ่มขนาดรายชื่อจดหมายข่าวของเราขึ้น 30% ภายในหกเดือน โดยการเพิ่มปุ่มสมัครรับข้อมูลในหน้าชำระเงินของอีคอมเมิร์ซ
วิธีตั้งและติดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
โอเค คุณได้ทำพื้นฐานของการเขียนวัตถุประสงค์โครงการที่ยอดเยี่ยมไว้แล้ว คุณได้ลงแรงเขียนมันไว้มากมาย ตอนนี้ถึงเวลาที่จะทำให้พวกมันสามารถนำไปปฏิบัติได้และสังเกตเห็นได้มากเท่าที่เป็นไปได้
ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อติดตามวัตถุประสงค์ของโครงการของคุณเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเสมอ 🏆
สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรที่กว้างขึ้น
พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลสำคัญอื่น ๆ ในบริษัทของคุณก่อนที่จะกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารโครงการ. ถามพวกเขาว่าเป้าหมายขององค์กรในปีนี้คืออะไร.
แม้ว่าจะเป็นเป้าหมายทั่วไปอย่างเช่น "ออมเงิน" ก็ยังช่วยให้คุณมีทิศทางที่ชัดเจนในการทำงาน ตัวอย่างเช่น นี่ไม่ใช่เวลาที่จะตั้งวัตถุประสงค์เช่น "เพิ่มงบประมาณการตลาด 50%"
เมื่อคุณทราบถึงเป้าหมายใหญ่ขององค์กรของคุณ คุณจะเลือกวัตถุประสงค์ของโครงการที่เกี่ยวข้องมากขึ้นกับโครงการที่กำลังทำอยู่
นอกจากนี้ การได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการจะง่ายขึ้นมาก เมื่อคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าวัตถุประสงค์ของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายประจำปีขององค์กร
ใช้แม่แบบเพื่อประหยัดเวลา
ไม่มีเวลาตั้งเป้าหมายโครงการของคุณเองใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล เราเข้าใจดีว่าการตั้งเป้าหมายเหล่านี้ต้องใช้เวลา—และบางครั้งนั่นก็เป็นเวลาพิเศษที่คุณไม่มี
เมื่อถึงเวลาสำคัญ ให้ใช้เทมเพลตสำหรับ OKR และวัตถุประสงค์ของคุณ แม้จะต้องปรับแต่งเพิ่มเติม แต่การจัดรูปแบบเพียงอย่างเดียวก็ช่วยประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงในแต่ละเดือน
ลองใช้เทมเพลต OKRs และเป้าหมายของบริษัทใน ClickUpเพื่อสร้างโครงสร้างองค์กรที่สะท้อนวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทคุณ—ทั้งหมดในที่เดียว!
กำหนดเป้าหมายเป็นทีม
ใครบอกว่าคุณต้องรับภาระงานทั้งหมดเพียงลำพัง? ใช้ความเชี่ยวชาญของสมาชิกในทีมของคุณเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการร่วมกัน
สองหัวดีกว่าหัวเดียว และการทำงานเป็นทีมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก การรวมสมองของคุณเข้าด้วยกันทำให้สามารถคิดถึงเป้าหมายที่ใหญ่กว่าและดีกว่าที่คุณอาจไม่ได้พิจารณาถึงมาก่อน
ติดตาม KPI ของคุณด้วยเป้าหมายของ ClickUp
คุณได้สร้างวัตถุประสงค์โครงการที่ยอดเยี่ยมแล้ว แต่คุณจะถือทีมของคุณให้รับผิดชอบต่อวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้อย่างไร? มาใช้ClickUp Goals กันเถอะ
ด้วย ClickUp Goals คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการและติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับงานและกระบวนการทำงานของคุณ แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือและแพลตฟอร์มต่างๆ ทุกอย่างที่คุณต้องการจะรวมอยู่ในที่เดียว
พูดถึงการประหยัดเวลา ⏱️
เป้าหมายของ ClickUp ทำให้ไทม์ไลน์และเป้าหมายของคุณชัดเจนเหมือนเสียงระฆัง ตั้งค่าเป้าหมายประเภทต่างๆ สำหรับ:
- เป้าหมายเชิงตัวเลข
- เป้าหมายทางการเงิน
- เป้าหมายจริง/เท็จ
- งาน
ต้องการเปลี่ยนงานให้เป็นเป้าหมายใช่ไหม? ทำได้ใน ClickUp เพียงคลิกเดียว—คุณไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำอีกต่อไป
ระบบโฟลเดอร์เป้าหมายช่วยจัดระเบียบและติดตามเป้าหมายของโครงการทั้งหมดของคุณไว้ในแดชบอร์ดเดียว คุณสามารถมอบหมายเป้าหมายให้กับทีมหรือบุคคลเฉพาะเพื่อให้ทุกคนรับผิดชอบได้
เราทราบว่าคุณไม่มีเวลาที่จะคอยติดตามทีมของคุณเพื่อขออัปเดตโครงการ
เพียงกำหนดเส้นตายให้กับเป้าหมายของคุณ แล้ว ClickUp จะส่งการอัปเดตความคืบหน้าให้คุณผ่านสกอร์การ์ดรายสัปดาห์ ด้วยระบบติดตามอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องสงสัยเกี่ยวกับสถานะของทุกคนอีกต่อไป ทีมจะมุ่งเน้นไปที่งานจริงมากขึ้นแทนที่จะเสียเวลาไปกับรายงาน
ตั้งโครงการให้ประสบความสำเร็จโดยอัตโนมัติ
วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโครงการเชิงกลยุทธ์ใด ๆ การทำงานเป็นทีมและเทมเพลตจะช่วยให้คุณไปได้ไกล แต่เมื่อคุณต้องการนำงานและกลยุทธ์ระดับสูงของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ให้เลือก ClickUp
ClickUp ช่วยเติมความมีเหตุผลให้กับกระบวนการบริหารโครงการ เพื่อทำให้งานของคุณ—กล้าพูดไหมล่ะ?—สนุกขึ้น
แต่อย่าเพิ่งเชื่อเราลองสมัครใช้ ClickUpเพื่อปรับกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพและเริ่มตั้งเป้าหมายโครงการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง