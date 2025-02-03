10 ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กรที่ดีที่สุดในปี 2025

ในฐานะนักการตลาด ตารางงานประจำวันของคุณเต็มไปด้วยงานต่างๆ ตั้งแต่การจัดการแคมเปญโฆษณาไปจนถึงการร่วมมือในการสร้างเนื้อหา คุณตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับโครงการใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญการตลาดทางอีเมล การดูแลลูกค้าเป้าหมาย หรือกิจกรรมการสื่อสารแบรนด์
เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้คุณมีเวลาว่างสำหรับงานที่สำคัญที่สุด คุณจำเป็นต้องมี ซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับองค์กร. เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ครอบคลุมทั้งองค์กรสำหรับทุกงานการตลาดตั้งแต่ต้นจนจบ และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า.
ที่นี่ เราจะแบ่งปัน 10 เครื่องมือการตลาดสำหรับองค์กรที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณให้สูงสุด ?
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการตลาดสำหรับองค์กร?
การจัดการกระบวนการทางการตลาดที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย ด้วยซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับองค์กร ด้วยแพลตฟอร์มที่เหมาะสม คุณจะทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น มีมุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแคมเปญ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในฐานะทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ ✨
ค้นหาสิ่งต่อไปนี้ในซอฟต์แวร์การตลาดขององค์กรของคุณ:
- โซลูชันการตลาด อัตโนมัติ: เผยแพร่โพสต์บนโซเชียลมีเดียหรือกำหนดเวลาการทำงานได้ทันทีด้วยระบบอัตโนมัติในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM)
- การจัดการแบรนด์: จัดการแบรนด์ของคุณด้วยฟังก์ชันสำหรับจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล,แนวทางแบรนด์,และเอกสารการตลาด
- ข้อมูลลูกค้า: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ด้วยเครื่องมือที่นำเสนอการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความต้องการและความสนใจที่หลากหลาย
- การสร้างโอกาสทางธุรกิจ: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีระบบสร้างโอกาสทางธุรกิจในตัวเพื่อเป้าหมายกลุ่มผู้ชมใหม่
- การจัดการงบประมาณและทรัพยากร: เลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการองค์กรที่มีคุณสมบัติการจัดการงบประมาณเพื่อช่วยคุณจัดการทรัพยากรและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- การวิเคราะห์และรายงาน: ในฐานะนักการตลาด คุณต้องการตัวเลขเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ค้นหาว่าอะไรที่ทำงานได้ดีและอะไรที่ไม่ดี โดยการเลือกซอฟต์แวร์ที่มีการวิเคราะห์
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการผสานรวม: ลดระยะเวลาการเรียนรู้และเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่าย
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์:เครื่องมือการทำงานร่วมกันขององค์กรช่วยให้การทำงานร่วมกับทีมทั้งหมดเป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
10 อันดับซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับองค์กรที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาวิธีติดตามเส้นทางการเดินทางของลูกค้า, เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงผ่านการทดสอบ A/B, หรือติดตามความพยายามทางการตลาดแบบหลายช่องทาง, ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณทำให้สำเร็จได้. นี่คือ 10 โซลูชันซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับองค์กรที่คุณควรลอง.
1.คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมและอุตสาหกรรมทุกขนาด เพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทีมการตลาดที่ทรงพลัง ตั้งแต่การระดมความคิดใหม่ ๆ ไปจนถึงการดำเนินแคมเปญโซเชียลมีเดียและอีเมล ทุกงานของคุณอยู่ในที่เดียว!
ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมทุกคนได้อย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์ด้วย Docs และ Whiteboards ของ ClickUp นำเสนอไอเดียใหม่หรือบันทึกประเด็นสำคัญจากการประชุมสำคัญและแชร์ได้ทันที
ด้วยแดชบอร์ดที่แตกต่างกัน คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะติดตามประสบการณ์ของลูกค้าหรือกระบวนการสร้างเนื้อหา มุมมองเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำหนดส่งและไทม์ไลน์ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการและปรับตัวกับอุปสรรคก่อนที่จะทำให้โครงการล่าช้า
นอกจากนี้ ผู้ช่วยเขียนAI ของ ClickUpจะช่วยประหยัดเวลาของคุณอย่างมากในการสร้างเอกสารการตลาดที่จำเป็น เช่น กรณีศึกษา
เทมเพลตหลายพันแบบ—รวมถึงเทมเพลตแผน การตลาดและเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา—ทำให้การสร้างแผนที่นำทางสู่เป้าหมายของคุณเป็นเรื่องง่าย แต่ละแบบมีมุมมองและแดชบอร์ดที่แตกต่างกันเพื่อให้คุณติดตามความคืบหน้าได้อย่างทันท่วงที
เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการแคมเปญตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการ ดื่มด่ำกับมุมมองเจ็ดประเภทที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนของทุกสิ่งตั้งแต่งบประมาณไปจนถึงปฏิทินเนื้อหาและตัวติดตามของทีม
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยงานอัตโนมัติที่กำหนดวันที่ครบกำหนดสำหรับขั้นตอนต่างๆ ของโครงการให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมทันที
- พื้นที่ทำงานแบบครบวงจรหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างโปรแกรมต่างๆ เพื่อทำงานทั้งหมดให้เสร็จ
- ผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUp ช่วยให้การสร้างเนื้อหาเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นด้วยการสร้างไอเดียใหม่ ๆ ทำความสะอาดข้อความของคุณ และปรับให้เหมาะกับช่องทางต่าง ๆ
- การผสานการทำงานกับ Slack, DropBox, HubSpot และ Harvest ช่วยให้การจัดการทีมการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- เครื่องมือเขียน AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น และสามารถใช้ได้เพียง Workspace เดียว
- อาจมีการเรียนรู้ที่สูงขึ้นเนื่องจากจำนวนคุณสมบัติที่มากมาย
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Brevo
Brevo เป็นแพลตฟอร์มการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ ข้อความ, แชท, และอีเมล. ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อสร้างแคมเปญการตลาดผ่าน WhatsApp และ SMS ตลอดจนโฆษณาบน Facebook และกิจกรรมการตลาดทางอีเมล.
เครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมายในตัว เช่น แบบฟอร์มลงทะเบียน ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับลูกค้าของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Brevo:
- ศูนย์กลางการตลาดช่วยให้การโปรโมตแบรนด์ของคุณเป็นเรื่องง่าย เชื่อมต่อกับลูกค้า และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงในทุกสิ่งตั้งแต่การส่งอีเมลแบบต่อเนื่องไปจนถึงหน้าแลนดิ้งเพจ
- การแบ่งกลุ่มขั้นสูงและข้อความที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
- เทมเพลตสามารถปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้าด้วยข้อความตั้งแต่จดหมายต้อนรับไปจนถึงการติดตามรถเข็นที่ถูกทิ้งไว้
ข้อจำกัดของ Brevo:
- ผู้ใช้บางรายพบว่าเครื่องมือรายงานมีพื้นฐานและจำเป็นต้องเสริมการวิเคราะห์ด้วยทรัพยากรภายนอก
- ไม่มีบริการแชทสดสำหรับการสนับสนุนลูกค้า ดังนั้นคุณจะต้องส่งอีเมล (หรือโทรหากว่าคุณอยู่ในระดับธุรกิจหรือสูงกว่า) เพื่อขอความช่วยเหลือ
ราคาของ Brevo:
- ฟรี
- ค่าเริ่มต้น: $25/เดือน
- ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์/เดือน
- BrevoPlus: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Brevo:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 5/5 (1,700+ รีวิว)
3. Brandwatch
Brandwatch เป็นแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติระดับองค์กรที่เชื่อมต่อธุรกิจกับลูกค้าบนโซเชียลมีเดีย ใช้โดยแบรนด์ใหญ่ๆ ทั่วโลก เช่น Toyota และ Tui จึงไม่น่าแปลกใจที่แพลตฟอร์มนี้ติดอันดับซอฟต์แวร์การตลาดระดับองค์กรที่ดีที่สุดของเรา
ใช้แพลตฟอร์มเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของพวกเขา ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์เพื่อดูว่าผู้บริโภคพูดถึงธุรกิจของคุณอย่างไร สร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยใช้เทมเพลตทางสื่อสังคมออนไลน์และติดตามการมีส่วนร่วมเพื่อดูว่าอะไรที่ทำผลงานได้ดีและอะไรที่ต้องปรับปรุง
คุณสมบัติเด่นของ Brandwatch:
- ใช้เทรนด์ที่เน้นไว้เพื่อสร้างเนื้อหาที่ทำให้แบรนด์ของคุณอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นและเป็นที่สนใจในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดบนโซเชียลมีเดียโดยใช้ปฏิทินเนื้อหาเพื่อกำหนดเวลา ตรวจสอบ และอนุมัติเนื้อหาในขณะที่มันเคลื่อนผ่านกระบวนการ
- ใช้ฟีเจอร์ภัยคุกคามเพื่อติดตามความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อแบรนด์ของคุณ
- กล่องข้อความโซเชียลแบบครบวงจรที่รวบรวมข้อความจากหลายช่องทางไว้ในที่เดียว ง่ายต่อการตอบกลับ
ข้อจำกัดของ Brandwatch:
- ไม่มีเครื่องมือสำหรับการเผยแพร่ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องใช้แพลตฟอร์มอื่นเพื่อให้เนื้อหาของคุณเผยแพร่ได้
- คุณสมบัติบางอย่างอาจเข้าใจยากในตอนแรก ทำให้เส้นทางการเรียนรู้มีความชันมากขึ้นเมื่อเริ่มต้น
- ผู้ใช้บางรายพบว่า การจัดประเภทความรู้สึกสำหรับลูกค้าไม่แม่นยำหรือครบถ้วนเสมอไป
ราคาของ Brandwatch:
- ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
- การจัดการโซเชียลมีเดีย: ราคาตามความต้องการ
- การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก Brandwatch:
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
4. Google Campaign Manager 360
Google Campaign Manager 360 ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโฆษณาแบบชำระเงินบนแพลตฟอร์มต่างๆ แพลตฟอร์มการตลาดของ Google นี้ผสานการทำงานกับเครื่องมือติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลของ Google อื่นๆ เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลการจัดการที่ครอบคลุม
ใช้เครื่องมือจัดการโฆษณาข้ามช่องทางเพื่อติดตามโฆษณา, ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ, และดูรายงาน. สมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณเพื่อให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเสมอ. ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Campaign Manager 360:
- ฟีเจอร์การวิเคราะห์เชิงลึกและการรายงานให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแคมเปญโฆษณาที่ชำระเงินทั้งหมดในทุกช่องทางในที่เดียว
- ด้วยการรวบรวมข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และประเมินความเสี่ยงต่อแบรนด์ตามเทรนด์ที่ได้รับความนิยม
ข้อจำกัดของ Google Campaign Manager 360:
- ผู้ใช้บางรายคิดว่าแดชบอร์ดดูไม่ค่อยทันสมัย ทำให้ใช้งานยากขึ้น
- มีการอัปเดตแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ทำให้การนำทางยากขึ้น
ราคาของ Google Campaign Manager 360:
- กรุณาติดต่อทีมขายเพื่อขอราคาพิเศษตามความต้องการของคุณ
Google Campaign Manager 360 คะแนนและรีวิว:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 4/5 (4+ รีวิว)
5. Moosend
Moosend ให้บริการซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอีเมลและระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซและแบรนด์ดิจิทัล ใช้เพื่อสร้างอีเมลที่น่าสนใจทางสายตาพร้อมเนื้อหาที่ปรับแต่งตามบุคคลเพื่อเพิ่มอัตราการเปิดอีเมลและเพิ่มการแปลงยอดขาย เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ช่วยลดเวลาในการสร้างอีเมลที่สวยงามโดยไม่ต้องลดคุณภาพ
ใช้การทดสอบ A/B ของเนื้อหาเพื่อดูเมตริกในแคมเปญอีเมลที่แตกต่างกันตามกลุ่มประชากร แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลยังมีการแบ่งกลุ่มรายชื่อเพื่อแยกข้อมูลตามประเภทของลูกค้าอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Moosend:
- ตัวแก้ไขจดหมายข่าวแบบลากและวางช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาอีเมลได้อย่างรวดเร็ว
- เทมเพลตอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าและทริกเกอร์มากกว่า 100 แบบช่วยให้ลูกค้าของคุณได้รับข่าวสารจากคุณในเวลาที่พวกเขาต้องการ
- เพิ่มการลงทะเบียนอีเมลด้วยแบบฟอร์มที่แก้ไขได้ 6 ประเภท และเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย
- การให้คะแนนลูกค้าและการวัดผลอื่น ๆ ช่วยให้เข้าใจว่าลูกค้าใดพร้อมที่จะซื้อและลูกค้าใดที่อาจต้องการการสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลง
ข้อจำกัดของ Moosend:
- ในขณะที่ผู้ใช้ชอบเทมเพลตแบบฟอร์มการลงทะเบียน บางคนพบว่ามันค่อนข้างพื้นฐาน
- บางครั้ง ผู้ใช้พบว่าแพลตฟอร์มทำงานช้าและมีข้อบกพร่อง
ราคาของ Moosend:
- ทดลองใช้ฟรี: ทุกฟีเจอร์ฟรี 30 วัน
- ข้อดี: $9/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่
Moosend รีวิวและคะแนน:
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
6. อิมโพรเวโด
Improvado เป็นโซลูชันการตลาดอัตโนมัติที่ช่วยปรับปรุงการรายงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดของลูกค้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคุณสามารถบริหารจัดการทรัพยากรของโครงการได้โดยใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุแคมเปญที่มีผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ที่ดีกว่า จากนั้นคุณสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้
เทมเพลตแดชบอร์ดช่วยให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งที่ผู้ใช้ของคุณกำลังทำได้โดยง่าย. แต่ละแดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ คุณจึงสามารถติดตามข้อมูลที่คุณต้องการได้ และละเว้นข้อมูลที่ไม่ต้องการไว้.
คุณสมบัติเด่นของ Improvado:
- มิติข้อมูลมากกว่า 33,000 มิติ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดในเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
- การรายงานอัตโนมัติสามารถแทรกได้ง่ายในเอกสารนำเสนอเพื่อแบ่งปันรายละเอียดกับทีมทั้งหมด
- การผสานรวมหลายสิบรายการ รวมถึง Salesforce, Shopify, Microsoft Advertising และ Google Ads
ข้อจำกัดของ Improvado:
- ผู้ใช้บางรายพบว่าตัวเลือกในการปรับแต่งมีจำกัด โดยเฉพาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ เช่นเอเจนซี่ SEO
- ราคาอาจสูงเกินไป โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Improvado:
- จองการโทร 30 นาที กับแผนกขาย เพื่อรับราคาพิเศษตามคุณสมบัติที่คุณต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Improvado:
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
7. โซโฮ CRM
Zoho เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการข้อมูลลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซอฟต์แวร์บนคลาวด์ของบริษัทถูกใช้ในทุกด้านตั้งแต่การขายและการเงินไปจนถึงการจัดการด้านกฎหมายและความปลอดภัยทางไอที แพลตฟอร์มการตลาดสำหรับองค์กรอย่าง Zoho Marketing Plus เป็นโซลูชันสำหรับกระบวนการทำงานอัตโนมัติและกิจกรรมการตลาดแบบบูรณาการ
เชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านทุกแพลตฟอร์ม รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีลูกค้าติดต่อ และสร้างแคมเปญอีเมลได้ในไม่กี่นาที ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาว่าแคมเปญใดให้ผลตอบแทนดีที่สุด และรับข้อมูลเชิงลึกแบบไดนามิกเกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าโต้ตอบกับแบรนด์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM:
- แพลตฟอร์มของ Zoho มอบความง่ายในการใช้งาน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ใหม่สามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
- เทมเพลตอีเมลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งถึงผู้รับและลดเวลาที่ใช้ในการสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม
- จัดเก็บและแบ่งปันสินทรัพย์ทางการตลาด เช่น แนวทางการแก้ไข เอกสารราคา หรือเอกสารนำเสนอ
- แดชบอร์ด ROI การตลาดให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลูกค้าและแคมเปญใดที่มีประสิทธิผลมากที่สุด
- การผสานระบบ CRM ทำงานร่วมกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์โฮสต์รูปภาพ, บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดีย
ข้อจำกัดของ Zoho CRM:
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติอื่น ๆ ในรายการนี้ ราคาสูงกว่า แต่ก็มีคุณสมบัติมากมายเช่นกัน
ราคาของ Zoho CRM:
- เริ่มต้นที่ $30/เดือน พร้อมค่าธรรมเนียมและราคาพิเศษสำหรับการเพิ่มฟีเจอร์และบริการเพิ่มเติม
Zoho CRM คะแนนและรีวิว:
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,300 รายการ)
8. Adobe Campaign
Adobe Campaign เป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบ Omnichannel ที่รองรับการอัตโนมัติทางอีเมลและการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าข้ามช่องทาง ใช้เครื่องมือการตลาดทางอีเมลเพื่ออัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ตรวจสอบแคมเปญธุรกรรม และสร้างกระบวนการทำงานของลูกค้า ??
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Campaign:
- คุณสมบัติของ AI ที่ขับเคลื่อนโดย Adobe Sensei ทำนายเวลาที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณในการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งแคมเปญได้
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Adobe สร้างชุดเครื่องมือการตลาดสำหรับเนื้อหาที่น่าสนใจทางสายตา
- เป้าหมายลูกค้าในทุกส่วนของช่องทางการขายด้วยการปรับแต่งส่วนบุคคลและการทำงานอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Adobe Campaign:
- ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีคู่มือการใช้งานเพิ่มเติมสำหรับฟีเจอร์และการเชื่อมต่อต่าง ๆ
- ภาพคุณภาพสูงอาจทำให้แพลตฟอร์มและกระบวนการสร้างช้าลงได้
ราคาของ Adobe Campaign:
- โปรไฟล์ที่ใช้งานอยู่: จ่ายตามจำนวนโปรไฟล์ลูกค้าที่ใช้งานอยู่ภายในระยะเวลา 12 เดือน
- ช่องรายการ: เลือกและชำระเงินเฉพาะช่องที่คุณต้องการ
- ส่วนเสริม: โซลูชันที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับองค์กร
คะแนนและรีวิวของ Adobe Campaign:
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
9. เก็บไว้
Keap เป็นระบบ CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำการตลาดได้ดีขึ้นในเวลาที่น้อยลง รวบรวมลูกค้าเป้าหมายใหม่ ดูจำนวนการขาย และติดตามการส่งข้อมูลในแดชบอร์ดที่สะดวกสบายในที่เดียว ใช้เครื่องมือนี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลติดต่อของลูกค้าและใช้ระบบอีเมลอัตโนมัติสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามาอย่างชาญฉลาด
คุณสมบัติเด่นของ Keap:
- ระบบอัตโนมัติรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและกระตุ้นขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์แทนการทำงานที่ซ้ำซาก
- การใส่รายละเอียดส่วนตัวในอีเมลทำให้ดูเหมือนว่าคุณเป็นคนเขียนเอง แม้ว่าเครื่องมือจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดก็ตาม
- เทมเพลตที่คัดสรรมาอย่างดีช่วยให้ส่งอีเมลที่ตรงเป้าหมายไปยังรายชื่อลูกค้าที่แบ่งกลุ่มได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Keap:
- การกำหนดราคาเป็นแบบติดต่อโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการคาดการณ์หรือปฏิบัติตามงบประมาณการตลาด
- ไม่มีการผสานรวมแบบฟรีมากเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคา Keap:
- ข้อดี: $199/เดือน
- แม็กซ์: $289/เดือน
คะแนนและรีวิว Keap:
- G2: 4. 2/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
โบนัส: ตรวจสอบรายการทางเลือกที่ดีที่สุดของ Keap
10. แอคทีฟแคมเปญ
ActiveCampaignมอบประโยชน์ด้านการตลาดผ่านอีเมลอัตโนมัติและระบบ CRMสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างแคมเปญอีเมลอัตโนมัติและส่งต่อผู้มุ่งหวังไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสม เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณปรับแต่งการสื่อสารให้ตรงกับแต่ละบุคคล พร้อมทั้งประหยัดเวลาในการเขียนเนื้อหาจริง ✍️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign:
- คุณสมบัติการขายช่วยให้คุณเพิ่มลูกค้าที่มีคุณภาพและสร้างลูกค้าใหม่ได้มากขึ้นด้วยความพยายามน้อยลง
- เชื่อมต่อข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มด้วยการผสานรวมมากกว่า 900 รูปแบบ
- แบบฟอร์มและเทมเพลตหน้าแลนดิ้งช่วยให้ลูกค้าค้นหาแบรนด์ของคุณและข้อมูลที่พวกเขาต้องการเพื่อทำการซื้อได้ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ ActiveCampaign:
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วน ดังนั้นคุณอาจไม่สามารถทำทุกอย่างที่ต้องการได้หากคุณไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงาน
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานง่ายเสมอไป ซึ่งอาจทำให้การทำงานช้าลง
ราคาของ ActiveCampaign:
- บวก: $49/เดือน
- มืออาชีพ: $149/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของ ActiveCampaign:
- G2: 4. 5/5 (10,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับองค์กรที่ดีที่สุดคือซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ แม่แบบสำเร็จรูป หรือฟีเจอร์อื่น ๆ ควรเลือกแพลตฟอร์มที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับแบรนด์ของคุณ
แม้ว่าเครื่องมือในรายการนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดี แต่ ClickUp มอบแพลตฟอร์มเดียวสำหรับการตลาด, CRM และอื่น ๆ
ด้วยคุณสมบัติเช่นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจร, ระบบอัตโนมัติสำหรับงาน,และการร่วมมือแบบเรียลไทม์, คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อความสำเร็จในการตลาดของคุณ.ลงทะเบียนใช้ ClickUpและเริ่มปรับปรุงกระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณให้ราบรื่นในวันนี้. ?