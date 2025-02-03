บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กรที่ดีที่สุดในปี 2025

3 กุมภาพันธ์ 2568

ในฐานะนักการตลาด ตารางงานประจำวันของคุณเต็มไปด้วยงานต่างๆ ตั้งแต่การจัดการแคมเปญโฆษณาไปจนถึงการร่วมมือในการสร้างเนื้อหา คุณตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับโครงการใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญการตลาดทางอีเมล การดูแลลูกค้าเป้าหมาย หรือกิจกรรมการสื่อสารแบรนด์

เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้คุณมีเวลาว่างสำหรับงานที่สำคัญที่สุด คุณจำเป็นต้องมี ซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับองค์กร. เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ครอบคลุมทั้งองค์กรสำหรับทุกงานการตลาดตั้งแต่ต้นจนจบ และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า.

ที่นี่ เราจะแบ่งปัน 10 เครื่องมือการตลาดสำหรับองค์กรที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณให้สูงสุด ?

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการตลาดสำหรับองค์กร?

การจัดการกระบวนการทางการตลาดที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย ด้วยซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับองค์กร ด้วยแพลตฟอร์มที่เหมาะสม คุณจะทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น มีมุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแคมเปญ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในฐานะทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ ✨

ค้นหาสิ่งต่อไปนี้ในซอฟต์แวร์การตลาดขององค์กรของคุณ:

10 อันดับซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับองค์กรที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ไม่ว่าคุณกำลังมองหาวิธีติดตามเส้นทางการเดินทางของลูกค้า, เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงผ่านการทดสอบ A/B, หรือติดตามความพยายามทางการตลาดแบบหลายช่องทาง, ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณทำให้สำเร็จได้. นี่คือ 10 โซลูชันซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับองค์กรที่คุณควรลอง.

1.คลิกอัพ

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมและอุตสาหกรรมทุกขนาด เพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทีมการตลาดที่ทรงพลัง ตั้งแต่การระดมความคิดใหม่ ๆ ไปจนถึงการดำเนินแคมเปญโซเชียลมีเดียและอีเมล ทุกงานของคุณอยู่ในที่เดียว!

ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมทุกคนได้อย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์ด้วย Docs และ Whiteboards ของ ClickUp นำเสนอไอเดียใหม่หรือบันทึกประเด็นสำคัญจากการประชุมสำคัญและแชร์ได้ทันที

ด้วยแดชบอร์ดที่แตกต่างกัน คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะติดตามประสบการณ์ของลูกค้าหรือกระบวนการสร้างเนื้อหา มุมมองเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำหนดส่งและไทม์ไลน์ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการและปรับตัวกับอุปสรรคก่อนที่จะทำให้โครงการล่าช้า

นอกจากนี้ ผู้ช่วยเขียนAI ของ ClickUpจะช่วยประหยัดเวลาของคุณอย่างมากในการสร้างเอกสารการตลาดที่จำเป็น เช่น กรณีศึกษา

เครื่องมือ AI ของ ClickUp สำหรับทีมการตลาด เขียนตัวอย่างกรณีศึกษา
ฟังก์ชัน AI ของ ClickUp ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถสร้างเอกสารสำคัญ เช่น กรณีศึกษา ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

เทมเพลตหลายพันแบบ—รวมถึงเทมเพลตแผน การตลาดและเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา—ทำให้การสร้างแผนที่นำทางสู่เป้าหมายของคุณเป็นเรื่องง่าย แต่ละแบบมีมุมมองและแดชบอร์ดที่แตกต่างกันเพื่อให้คุณติดตามความคืบหน้าได้อย่างทันท่วงที

เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการแคมเปญตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการ ดื่มด่ำกับมุมมองเจ็ดประเภทที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนของทุกสิ่งตั้งแต่งบประมาณไปจนถึงปฏิทินเนื้อหาและตัวติดตามของทีม

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยงานอัตโนมัติที่กำหนดวันที่ครบกำหนดสำหรับขั้นตอนต่างๆ ของโครงการให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมทันที
  • พื้นที่ทำงานแบบครบวงจรหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างโปรแกรมต่างๆ เพื่อทำงานทั้งหมดให้เสร็จ
  • ผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUp ช่วยให้การสร้างเนื้อหาเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นด้วยการสร้างไอเดียใหม่ ๆ ทำความสะอาดข้อความของคุณ และปรับให้เหมาะกับช่องทางต่าง ๆ
  • การผสานการทำงานกับ Slack, DropBox, HubSpot และ Harvest ช่วยให้การจัดการทีมการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • เครื่องมือเขียน AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น และสามารถใช้ได้เพียง Workspace เดียว
  • อาจมีการเรียนรู้ที่สูงขึ้นเนื่องจากจำนวนคุณสมบัติที่มากมาย

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. Brevo

แดชบอร์ด Brevo
ผ่านทางBrevo

Brevo เป็นแพลตฟอร์มการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ ข้อความ, แชท, และอีเมล. ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อสร้างแคมเปญการตลาดผ่าน WhatsApp และ SMS ตลอดจนโฆษณาบน Facebook และกิจกรรมการตลาดทางอีเมล.

เครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมายในตัว เช่น แบบฟอร์มลงทะเบียน ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับลูกค้าของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Brevo:

  • ศูนย์กลางการตลาดช่วยให้การโปรโมตแบรนด์ของคุณเป็นเรื่องง่าย เชื่อมต่อกับลูกค้า และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงในทุกสิ่งตั้งแต่การส่งอีเมลแบบต่อเนื่องไปจนถึงหน้าแลนดิ้งเพจ
  • การแบ่งกลุ่มขั้นสูงและข้อความที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
  • เทมเพลตสามารถปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้าด้วยข้อความตั้งแต่จดหมายต้อนรับไปจนถึงการติดตามรถเข็นที่ถูกทิ้งไว้

ข้อจำกัดของ Brevo:

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าเครื่องมือรายงานมีพื้นฐานและจำเป็นต้องเสริมการวิเคราะห์ด้วยทรัพยากรภายนอก
  • ไม่มีบริการแชทสดสำหรับการสนับสนุนลูกค้า ดังนั้นคุณจะต้องส่งอีเมล (หรือโทรหากว่าคุณอยู่ในระดับธุรกิจหรือสูงกว่า) เพื่อขอความช่วยเหลือ

ราคาของ Brevo:

  • ฟรี
  • ค่าเริ่มต้น: $25/เดือน
  • ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์/เดือน
  • BrevoPlus: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Brevo:

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,700+ รีวิว)

3. Brandwatch

ซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับองค์กร: Brandwatch
ผ่านทางBrandwatch

Brandwatch เป็นแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติระดับองค์กรที่เชื่อมต่อธุรกิจกับลูกค้าบนโซเชียลมีเดีย ใช้โดยแบรนด์ใหญ่ๆ ทั่วโลก เช่น Toyota และ Tui จึงไม่น่าแปลกใจที่แพลตฟอร์มนี้ติดอันดับซอฟต์แวร์การตลาดระดับองค์กรที่ดีที่สุดของเรา

ใช้แพลตฟอร์มเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของพวกเขา ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์เพื่อดูว่าผู้บริโภคพูดถึงธุรกิจของคุณอย่างไร สร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยใช้เทมเพลตทางสื่อสังคมออนไลน์และติดตามการมีส่วนร่วมเพื่อดูว่าอะไรที่ทำผลงานได้ดีและอะไรที่ต้องปรับปรุง

คุณสมบัติเด่นของ Brandwatch:

  • ใช้เทรนด์ที่เน้นไว้เพื่อสร้างเนื้อหาที่ทำให้แบรนด์ของคุณอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นและเป็นที่สนใจในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  • เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดบนโซเชียลมีเดียโดยใช้ปฏิทินเนื้อหาเพื่อกำหนดเวลา ตรวจสอบ และอนุมัติเนื้อหาในขณะที่มันเคลื่อนผ่านกระบวนการ
  • ใช้ฟีเจอร์ภัยคุกคามเพื่อติดตามความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อแบรนด์ของคุณ
  • กล่องข้อความโซเชียลแบบครบวงจรที่รวบรวมข้อความจากหลายช่องทางไว้ในที่เดียว ง่ายต่อการตอบกลับ

ข้อจำกัดของ Brandwatch:

  • ไม่มีเครื่องมือสำหรับการเผยแพร่ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องใช้แพลตฟอร์มอื่นเพื่อให้เนื้อหาของคุณเผยแพร่ได้
  • คุณสมบัติบางอย่างอาจเข้าใจยากในตอนแรก ทำให้เส้นทางการเรียนรู้มีความชันมากขึ้นเมื่อเริ่มต้น
  • ผู้ใช้บางรายพบว่า การจัดประเภทความรู้สึกสำหรับลูกค้าไม่แม่นยำหรือครบถ้วนเสมอไป

ราคาของ Brandwatch:

  • ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
  • การจัดการโซเชียลมีเดีย: ราคาตามความต้องการ
  • การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวจาก Brandwatch:

  • G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (200+ รีวิว)

4. Google Campaign Manager 360

Google Campaign Manager 360
ผ่านทางGoogle Marketing Platform

Google Campaign Manager 360 ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโฆษณาแบบชำระเงินบนแพลตฟอร์มต่างๆ แพลตฟอร์มการตลาดของ Google นี้ผสานการทำงานกับเครื่องมือติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลของ Google อื่นๆ เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลการจัดการที่ครอบคลุม

ใช้เครื่องมือจัดการโฆษณาข้ามช่องทางเพื่อติดตามโฆษณา, ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ, และดูรายงาน. สมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณเพื่อให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเสมอ. ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Campaign Manager 360:

  • ฟีเจอร์การวิเคราะห์เชิงลึกและการรายงานให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแคมเปญโฆษณาที่ชำระเงินทั้งหมดในทุกช่องทางในที่เดียว
  • ด้วยการรวบรวมข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และประเมินความเสี่ยงต่อแบรนด์ตามเทรนด์ที่ได้รับความนิยม

ข้อจำกัดของ Google Campaign Manager 360:

  • ผู้ใช้บางรายคิดว่าแดชบอร์ดดูไม่ค่อยทันสมัย ทำให้ใช้งานยากขึ้น
  • มีการอัปเดตแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ทำให้การนำทางยากขึ้น

ราคาของ Google Campaign Manager 360:

  • กรุณาติดต่อทีมขายเพื่อขอราคาพิเศษตามความต้องการของคุณ

Google Campaign Manager 360 คะแนนและรีวิว:

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 4/5 (4+ รีวิว)

5. Moosend

ซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับองค์กร: Moosend Dashboard
ผ่านทางMoosend

Moosend ให้บริการซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอีเมลและระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซและแบรนด์ดิจิทัล ใช้เพื่อสร้างอีเมลที่น่าสนใจทางสายตาพร้อมเนื้อหาที่ปรับแต่งตามบุคคลเพื่อเพิ่มอัตราการเปิดอีเมลและเพิ่มการแปลงยอดขาย เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ช่วยลดเวลาในการสร้างอีเมลที่สวยงามโดยไม่ต้องลดคุณภาพ

ใช้การทดสอบ A/B ของเนื้อหาเพื่อดูเมตริกในแคมเปญอีเมลที่แตกต่างกันตามกลุ่มประชากร แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลยังมีการแบ่งกลุ่มรายชื่อเพื่อแยกข้อมูลตามประเภทของลูกค้าอีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Moosend:

  • ตัวแก้ไขจดหมายข่าวแบบลากและวางช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาอีเมลได้อย่างรวดเร็ว
  • เทมเพลตอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าและทริกเกอร์มากกว่า 100 แบบช่วยให้ลูกค้าของคุณได้รับข่าวสารจากคุณในเวลาที่พวกเขาต้องการ
  • เพิ่มการลงทะเบียนอีเมลด้วยแบบฟอร์มที่แก้ไขได้ 6 ประเภท และเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย
  • การให้คะแนนลูกค้าและการวัดผลอื่น ๆ ช่วยให้เข้าใจว่าลูกค้าใดพร้อมที่จะซื้อและลูกค้าใดที่อาจต้องการการสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลง

ข้อจำกัดของ Moosend:

  • ในขณะที่ผู้ใช้ชอบเทมเพลตแบบฟอร์มการลงทะเบียน บางคนพบว่ามันค่อนข้างพื้นฐาน
  • บางครั้ง ผู้ใช้พบว่าแพลตฟอร์มทำงานช้าและมีข้อบกพร่อง

ราคาของ Moosend:

  • ทดลองใช้ฟรี: ทุกฟีเจอร์ฟรี 30 วัน
  • ข้อดี: $9/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่

Moosend รีวิวและคะแนน:

  • G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

6. อิมโพรเวโด

อิมโพรเวโด
ผ่านทางImprovado

Improvado เป็นโซลูชันการตลาดอัตโนมัติที่ช่วยปรับปรุงการรายงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดของลูกค้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคุณสามารถบริหารจัดการทรัพยากรของโครงการได้โดยใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุแคมเปญที่มีผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ที่ดีกว่า จากนั้นคุณสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้

เทมเพลตแดชบอร์ดช่วยให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งที่ผู้ใช้ของคุณกำลังทำได้โดยง่าย. แต่ละแดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ คุณจึงสามารถติดตามข้อมูลที่คุณต้องการได้ และละเว้นข้อมูลที่ไม่ต้องการไว้.

คุณสมบัติเด่นของ Improvado:

  • มิติข้อมูลมากกว่า 33,000 มิติ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดในเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
  • การรายงานอัตโนมัติสามารถแทรกได้ง่ายในเอกสารนำเสนอเพื่อแบ่งปันรายละเอียดกับทีมทั้งหมด
  • การผสานรวมหลายสิบรายการ รวมถึง Salesforce, Shopify, Microsoft Advertising และ Google Ads

ข้อจำกัดของ Improvado:

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าตัวเลือกในการปรับแต่งมีจำกัด โดยเฉพาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ เช่นเอเจนซี่ SEO
  • ราคาอาจสูงเกินไป โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ Improvado:

  • จองการโทร 30 นาที กับแผนกขาย เพื่อรับราคาพิเศษตามคุณสมบัติที่คุณต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Improvado:

  • G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

7. โซโฮ CRM

ซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับองค์กร: Zoho CRM
ผ่านทางZoho

Zoho เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการข้อมูลลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซอฟต์แวร์บนคลาวด์ของบริษัทถูกใช้ในทุกด้านตั้งแต่การขายและการเงินไปจนถึงการจัดการด้านกฎหมายและความปลอดภัยทางไอที แพลตฟอร์มการตลาดสำหรับองค์กรอย่าง Zoho Marketing Plus เป็นโซลูชันสำหรับกระบวนการทำงานอัตโนมัติและกิจกรรมการตลาดแบบบูรณาการ

เชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านทุกแพลตฟอร์ม รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีลูกค้าติดต่อ และสร้างแคมเปญอีเมลได้ในไม่กี่นาที ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาว่าแคมเปญใดให้ผลตอบแทนดีที่สุด และรับข้อมูลเชิงลึกแบบไดนามิกเกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าโต้ตอบกับแบรนด์ของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM:

  • แพลตฟอร์มของ Zoho มอบความง่ายในการใช้งาน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ใหม่สามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
  • เทมเพลตอีเมลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งถึงผู้รับและลดเวลาที่ใช้ในการสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม
  • จัดเก็บและแบ่งปันสินทรัพย์ทางการตลาด เช่น แนวทางการแก้ไข เอกสารราคา หรือเอกสารนำเสนอ
  • แดชบอร์ด ROI การตลาดให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลูกค้าและแคมเปญใดที่มีประสิทธิผลมากที่สุด
  • การผสานระบบ CRM ทำงานร่วมกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์โฮสต์รูปภาพ, บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดีย

ข้อจำกัดของ Zoho CRM:

เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติอื่น ๆ ในรายการนี้ ราคาสูงกว่า แต่ก็มีคุณสมบัติมากมายเช่นกัน

ราคาของ Zoho CRM:

  • เริ่มต้นที่ $30/เดือน พร้อมค่าธรรมเนียมและราคาพิเศษสำหรับการเพิ่มฟีเจอร์และบริการเพิ่มเติม

Zoho CRM คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,300 รายการ)

8. Adobe Campaign

ตัวอย่างซอฟต์แวร์ Adobe Campaign
ผ่านทางAdobe Campaign

Adobe Campaign เป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบ Omnichannel ที่รองรับการอัตโนมัติทางอีเมลและการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าข้ามช่องทาง ใช้เครื่องมือการตลาดทางอีเมลเพื่ออัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ตรวจสอบแคมเปญธุรกรรม และสร้างกระบวนการทำงานของลูกค้า ?‍?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Campaign:

  • คุณสมบัติของ AI ที่ขับเคลื่อนโดย Adobe Sensei ทำนายเวลาที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณในการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งแคมเปญได้
  • การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Adobe สร้างชุดเครื่องมือการตลาดสำหรับเนื้อหาที่น่าสนใจทางสายตา
  • เป้าหมายลูกค้าในทุกส่วนของช่องทางการขายด้วยการปรับแต่งส่วนบุคคลและการทำงานอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Adobe Campaign:

  • ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีคู่มือการใช้งานเพิ่มเติมสำหรับฟีเจอร์และการเชื่อมต่อต่าง ๆ
  • ภาพคุณภาพสูงอาจทำให้แพลตฟอร์มและกระบวนการสร้างช้าลงได้

ราคาของ Adobe Campaign:

  • โปรไฟล์ที่ใช้งานอยู่: จ่ายตามจำนวนโปรไฟล์ลูกค้าที่ใช้งานอยู่ภายในระยะเวลา 12 เดือน
  • ช่องรายการ: เลือกและชำระเงินเฉพาะช่องที่คุณต้องการ
  • ส่วนเสริม: โซลูชันที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับองค์กร

คะแนนและรีวิวของ Adobe Campaign:

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

9. เก็บไว้

ซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับองค์กร: แดชบอร์ด Keap
ผ่านทางKeap

Keap เป็นระบบ CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำการตลาดได้ดีขึ้นในเวลาที่น้อยลง รวบรวมลูกค้าเป้าหมายใหม่ ดูจำนวนการขาย และติดตามการส่งข้อมูลในแดชบอร์ดที่สะดวกสบายในที่เดียว ใช้เครื่องมือนี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลติดต่อของลูกค้าและใช้ระบบอีเมลอัตโนมัติสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามาอย่างชาญฉลาด

คุณสมบัติเด่นของ Keap:

  • ระบบอัตโนมัติรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและกระตุ้นขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์แทนการทำงานที่ซ้ำซาก
  • การใส่รายละเอียดส่วนตัวในอีเมลทำให้ดูเหมือนว่าคุณเป็นคนเขียนเอง แม้ว่าเครื่องมือจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดก็ตาม
  • เทมเพลตที่คัดสรรมาอย่างดีช่วยให้ส่งอีเมลที่ตรงเป้าหมายไปยังรายชื่อลูกค้าที่แบ่งกลุ่มได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Keap:

  • การกำหนดราคาเป็นแบบติดต่อโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการคาดการณ์หรือปฏิบัติตามงบประมาณการตลาด
  • ไม่มีการผสานรวมแบบฟรีมากเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ

ราคา Keap:

  • ข้อดี: $199/เดือน
  • แม็กซ์: $289/เดือน

คะแนนและรีวิว Keap:

  • G2: 4. 2/5 (1,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)

10. แอคทีฟแคมเปญ

แอคทีฟแคมเปญ
ผ่านทางActiveCampaign

ActiveCampaignมอบประโยชน์ด้านการตลาดผ่านอีเมลอัตโนมัติและระบบ CRMสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างแคมเปญอีเมลอัตโนมัติและส่งต่อผู้มุ่งหวังไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสม เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณปรับแต่งการสื่อสารให้ตรงกับแต่ละบุคคล พร้อมทั้งประหยัดเวลาในการเขียนเนื้อหาจริง ✍️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign:

  • คุณสมบัติการขายช่วยให้คุณเพิ่มลูกค้าที่มีคุณภาพและสร้างลูกค้าใหม่ได้มากขึ้นด้วยความพยายามน้อยลง
  • เชื่อมต่อข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มด้วยการผสานรวมมากกว่า 900 รูปแบบ
  • แบบฟอร์มและเทมเพลตหน้าแลนดิ้งช่วยให้ลูกค้าค้นหาแบรนด์ของคุณและข้อมูลที่พวกเขาต้องการเพื่อทำการซื้อได้ง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของ ActiveCampaign:

  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วน ดังนั้นคุณอาจไม่สามารถทำทุกอย่างที่ต้องการได้หากคุณไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงาน
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานง่ายเสมอไป ซึ่งอาจทำให้การทำงานช้าลง

ราคาของ ActiveCampaign:

  • บวก: $49/เดือน
  • มืออาชีพ: $149/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและความคิดเห็นของ ActiveCampaign:

  • G2: 4. 5/5 (10,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)

เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณด้วย ClickUp

ซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับองค์กรที่ดีที่สุดคือซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ แม่แบบสำเร็จรูป หรือฟีเจอร์อื่น ๆ ควรเลือกแพลตฟอร์มที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับแบรนด์ของคุณ

แม้ว่าเครื่องมือในรายการนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดี แต่ ClickUp มอบแพลตฟอร์มเดียวสำหรับการตลาด, CRM และอื่น ๆ

ด้วยคุณสมบัติเช่นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจร, ระบบอัตโนมัติสำหรับงาน,และการร่วมมือแบบเรียลไทม์, คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อความสำเร็จในการตลาดของคุณ.ลงทะเบียนใช้ ClickUpและเริ่มปรับปรุงกระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณให้ราบรื่นในวันนี้. ?