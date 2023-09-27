กลยุทธ์ CRM: 10 กลยุทธ์ CRM เพื่อบริหารจัดการธุรกิจของคุณ

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "กลยุทธ์ CRM คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าคือแผนงานที่มุ่งเน้น (หรือชุดของการดำเนินการ) ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ" } } ] }
หมดยุคแล้วที่ลูกค้าจะพึงพอใจเพียงแค่การซื้อสินค้าหรือบริการ ทุกวันนี้พวกเขาต้องการประสบการณ์ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการส่วนบุคคล การเชื่อมต่อที่มีความหมาย และการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม
เพื่อประสบความสำเร็จในยุคที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง คุณจำเป็นต้องนำแนวทางเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า—และนี่คือจุดที่กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เข้ามามีบทบาทสำคัญ
ในบทความนี้ เราจะสำรวจ 10 กลยุทธ์ CRM ที่ทรงพลังเพื่อใช้ในธุรกิจของคุณ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า สร้างความภักดีของลูกค้า และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน มาลุยกันเถอะ! 💪
กลยุทธ์ CRM คืออะไร?
กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าคือแผนงานที่มุ่งเน้น (หรือชุดของการดำเนินการ) ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กลยุทธ์ CRM ที่ประสบความสำเร็จยังเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ CRMและกระบวนการที่มุ่งเน้นลูกค้าเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ
ข้อมูลนี้อาจรวมถึงข้อมูลประชากรศาสตร์ ประวัติการซื้อ ความชอบในการสื่อสาร และอื่น ๆ ได้ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ คุณสามารถได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าของคุณ
จากนั้นคุณสามารถปรับแต่งสินค้า บริการ และการสื่อสารของคุณให้ตรงกับความต้องการเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้น ✨
ประโยชน์ของกลยุทธ์ CRM ที่มีประสิทธิภาพ
มาเจาะลึกถึงประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการมีกลยุทธ์ CRM ที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจของคุณ การเข้าใจถึงประโยชน์เหล่านี้จะช่วยให้คุณตระหนักได้ว่าทำไมการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ
1. เพิ่มการรักษาลูกค้าของคุณ
กลยุทธ์ CRM ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าของคุณ เมื่อคุณรวบรวม วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลลูกค้า คุณจะเข้าใจพฤติกรรม ความต้องการ และความชอบของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ความรู้นี้ช่วยให้คุณปรับแต่งการโต้ตอบกับลูกค้า เสนอโซลูชันที่ตรงกับความต้องการ และสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก
2. สร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย
เมื่อคุณใช้ระบบ CRM ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลลูกค้า คุณสามารถแบ่งกลุ่มฐานลูกค้าและสร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมายได้ ด้วยการปรับแต่งข้อความและข้อเสนอทางการตลาดให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะ คุณจะสามารถเพิ่มความเกี่ยวข้องและประสิทธิภาพของแคมเปญได้ ซึ่งนำไปสู่การตอบสนองที่สูงขึ้น การสร้างโอกาสทางการขายที่เพิ่มขึ้น และผลตอบแทนจากการลงทุนในด้านการตลาดที่ดีขึ้น 📈
3. ปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจให้ราบรื่น
กลยุทธ์ CRM ช่วยปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการรวมข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียว,ทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ, และผสานระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน คุณสามารถเพิ่มผลผลิตและความมีประสิทธิภาพได้ ซึ่งทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีคุณค่าสูง เช่น การมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยม และการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า
4. ได้เปรียบในการแข่งขัน
การนำกลยุทธ์ CRM ไปใช้หมายถึงการมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล การบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม และการมีส่วนร่วมเชิงรุก ปัจจัยเหล่านี้ทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด มอบความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่งผลให้คุณสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ สร้างความภักดีในกลุ่มลูกค้าเดิม และวางตำแหน่งแบรนด์ของคุณให้เป็นผู้นำที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
5. เพิ่มยอดขายและรายได้
ตามที่เราได้หารือไว้ก่อนหน้านี้ กลยุทธ์ CRM มีผลกระทบโดยตรงต่อปัจจัยเช่น ประสิทธิภาพของทีม การรักษาลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงของแคมเปญการตลาด ซึ่งทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้ของธุรกิจคุณอย่างมีนัยสำคัญ 💰
10 กลยุทธ์ CRM สำหรับธุรกิจของคุณ
เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถแข่งขันได้และประสบความสำเร็จในระยะยาว การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งจำเป็น ใช้กลยุทธ์ CRM 10 อันดับแรกเหล่านี้เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพวกเขาในทุกย่างก้าว!
1. ประเมินกระบวนการ CRM ที่มีอยู่ของคุณ
หากธุรกิจของคุณมีลูกค้าที่ชำระเงินแล้ว นั่นหมายความว่าธุรกิจของคุณน่าจะมีกระบวนการ CRM ที่ทำงานได้ดี (และอาจสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อีก) อย่างไรก็ตาม อาจมีปัญหาคอขวด ความไม่มีประสิทธิภาพ หรือจุดที่ทำให้เกิดความไม่พอใจของลูกค้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าได้
ตัวอย่างเช่น มีการล่าช้าในการตอบกลับคำถามของลูกค้าหรือไม่?ระบบ CRM และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการปัจจุบันของคุณทำให้การติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าเป็นเรื่องยากหรือไม่? 👀
คุณสามารถติดต่อกับลูกค้าของคุณได้ผ่านการสำรวจ, กลุ่มเป้าหมาย,และแบบฟอร์มที่มีเงื่อนไขเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพวกเขา. นอกจากนี้, ให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผลด้วย—พวกเขามีข้อมูลที่มีค่าจากการจัดการกระบวนการภายในและการโต้ตอบกับลูกค้า.
ข้อมูลย้อนกลับที่คุณรวบรวมได้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับจุดแข็งและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง การมีข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงาน CRMที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้บริการลูกค้าของคุณได้ดียิ่งขึ้น
2. กำหนดเป้าหมาย CRM และ KPI อย่างชัดเจน
ก่อนที่คุณจะตั้งเป้าหมาย CRM สำหรับทีมของคุณ ให้ทบทวนกลยุทธ์ทางธุรกิจและเป้าหมายทางธุรกิจระยะยาวของคุณอีกครั้ง—คิดถึงสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุ และวิธีที่เป้าหมาย CRM ของคุณสามารถสนับสนุนเป้าหมายเหล่านี้ได้
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเพิ่มรายได้เป็นสองเท่า เป้าหมาย CRM ของคุณอาจมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการรักษาลูกค้าหรือเพิ่มโอกาสในการขายเพิ่มและขายข้าม ประเมินผลกระทบของแต่ละเป้าหมาย CRM ต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณเพื่อกำหนดว่าควรจัดการกับเป้าหมาย CRM ใดก่อน 🛠️
นอกจากนี้ ให้แน่ใจว่าเป้าหมาย CRMของคุณได้รับการสนับสนุนโดยตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก(KPIs) ที่เกี่ยวข้อง สมมติว่าเป้าหมายของคุณคือการปรับปรุงเวลาการตอบสนอง—ในกรณีนี้ KPIs ที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้อาจเป็น การลดเวลาการตอบสนองเฉลี่ยต่อการสอบถามของลูกค้าจากสามวันเป็นหนึ่งวันในระยะเวลาสามเดือนข้างหน้า
สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าและประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ CRM ของคุณตลอดจนการเดินทางของลูกค้าโดยรวม
3. ระบุลูกค้าในอุดมคติของคุณ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับเส้นทางของลูกค้า คุณจำเป็นต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างลึกซึ้งและสร้างบุคลิกผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ(หรือที่เรียกว่าบุคลิกผู้ซื้อหรือโปรไฟล์ลูกค้า)
เริ่มต้นด้วยการทำการวิจัยอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และการทำแบบสำรวจในเครื่องมือ CRM ของคุณ
มองหาลวดลายและสิ่งที่เหมือนกันที่เกิดขึ้นจากการวิจัยนี้ เช่น ข้อมูลประชากร, พฤติกรรม, จุดปวด, และแรงจูงใจ
สรุปข้อมูลเหล่านี้เป็นหลายบุคลิกด้วยเทมเพลต User Persona ของ ClickUp— แต่ละบุคลิกจะแทนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกันของคุณเทมเพลต User Personaเหล่านี้จะช่วยนำทางกลยุทธ์ CRM ของคุณ และช่วยให้คุณปรับแต่งการสื่อสาร แคมเปญการตลาดและข้อเสนอผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดียิ่งขึ้น 🤩
4. สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล คุณจำเป็นต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงลูกค้าเป้าหมายของคุณ (ตามที่อธิบายไว้ในกลยุทธ์ก่อนหน้านี้) และตำแหน่งที่พวกเขาอยู่ในเส้นทางของพวกเขา
การเดินทางของลูกค้าหมายถึงจุดสัมผัสและการมีปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ที่ลูกค้าของคุณมีกับธุรกิจของคุณตลอดกระบวนการซื้อ คุณสามารถวางแผนการเดินทางของลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยแม่แบบการเดินทางของลูกค้าเหล่านี้
โดยการวางแผนเส้นทางที่เป็นไปได้เหล่านี้ คุณสามารถระบุโอกาสในการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลได้ เริ่มต้นด้วยการกำหนดขั้นตอนทั่วไปที่ลูกค้าของคุณต้องผ่าน เช่น การรับรู้ การพิจารณา การตัดสินใจ และหลังการซื้อในเทมเพลต CRM แบบง่ายของ ClickUp
จากนั้นให้แยกแต่ละขั้นตอนออกเป็นจุดสัมผัสและกิจกรรมเฉพาะที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ. ด้วยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ คุณสามารถปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้าให้เหมาะกับบุคคลได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้น และเพิ่มการมีส่วนร่วม. 🤝
5. เลือกซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะสม
ซอฟต์แวร์ CRMที่เหมาะสมควรสนับสนุนความต้องการทางธุรกิจของคุณและช่วยเสริมสร้างความภักดีและความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณให้ดีที่สุด ระวังคุณสมบัติสำคัญของระบบ CRM ดังนี้:
- การจัดการการติดต่อ: มองหาซอฟต์แวร์ CRM ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและติดตามข้อมูลลูกค้าได้อย่างง่ายดาย (เช่น ข้อมูลการติดต่อ, แอป/ช่องทางโซเชียลมีเดียที่ชื่นชอบ, การติดต่อสื่อสารในอดีต, เป็นต้น) ในฐานข้อมูลที่รวมศูนย์
- ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่น: พิจารณาซอฟต์แวร์ CRM ที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณได้ ควรสามารถรองรับผู้ใช้เพิ่มเติม ฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น ฯลฯ ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือการใช้งาน
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: มองหาซอฟต์แวร์ CRM ที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ ตัวเลือกการปรับแต่งควรมีความสามารถในการรับข้อมูลตามที่คุณต้องการ และสร้างกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใคร
- รายงานและการวิเคราะห์: ซอฟต์แวร์ CRM ที่มีความแข็งแกร่งควรมีแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้และคุณสมบัติการรายงานเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และช่วยในการคาดการณ์และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ความสามารถในการผสานรวม: แพลตฟอร์ม CRM ที่เหมาะสมควรสามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น เครื่องมือการตลาดทางอีเมล ระบบสนับสนุนลูกค้า หรือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ
โดยการใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือ CRM คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดนี้คุณยังได้รับเทมเพลต CRMเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน และฟังก์ชันการจัดการโครงการในตัวเพื่อช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบ
6. ดำเนินการทำงานอัตโนมัติ
การใช้เครื่องมือ CRMของคุณเพื่ออัตโนมัติงานที่ทำซ้ำในกระบวนการทำงานของคุณช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีม. มันทำให้ความสม่ำเสมอ ลดข้อผิดพลาด และให้เวลาว่างเพื่อให้ความสนใจกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า.
ตัวอย่างเช่น โซลูชัน CRM อย่างClickUp's Sales Pipeline Templateที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการขายและจัดการบัญชีลูกค้า มีแบบฟอร์มในตัวเพื่อรวบรวมและบันทึกการตอบกลับจากลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติ
เมื่อลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่ช่องทางการขาย คุณสามารถใช้ตัวกระตุ้นอัตโนมัติเพื่อเคลื่อนย้ายพวกเขาผ่านขั้นตอนต่างๆ เครื่องมือนี้ยังสร้างการแจ้งเตือนและข้อความเตือนสำหรับงานติดตามผล เพื่อให้ไม่มีลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสใดถูกทิ้งไว้ 💸
ระบบอีเมลอัตโนมัติเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งของการออกแบบกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณสามารถดูแลลูกค้าเป้าหมายได้โดยอัตโนมัติด้วยการส่งอีเมลที่ตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับตำแหน่งของพวกเขาในเส้นทางการเป็นลูกค้า
การส่งข้อมูลที่ถูกต้องและตรงเวลาไปยังลูกค้าเป้าหมาย จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ แม้ว่าการสื่อสารทางอีเมลจะเหมาะที่สุดสำหรับการดูแลลูกค้าปัจจุบันและเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าจริง แต่ไม่เหมาะสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร คุณอาจพิจารณาทางเลือกอื่น ๆสำหรับการสื่อสารทางอีเมลเพื่อปรับปรุงการสื่อสารแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันภายในทีมของคุณ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น
7. จัดลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีมูลค่าสูง
เพื่อเพิ่มความสำเร็จของกิจกรรม CRM ของคุณ ให้ระบุและดูแลลูกค้าที่มีคุณค่ามากที่สุดของคุณ ลูกค้าเหล่านี้คือผู้ที่ช่วยสร้างรายได้ให้คุณอย่างมีนัยสำคัญ และมีศักยภาพในการเป็นหุ้นส่วนระยะยาว
เมื่อคุณได้ระบุลูกค้าสำคัญเหล่านี้แล้ว ให้มุ่งเน้นการให้บริการที่ยอดเยี่ยม ความใส่ใจที่เป็นส่วนตัว และข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการและความชอบเฉพาะบุคคลของพวกเขา สิ่งนี้สามารถทำได้ผ่าน:
- การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ: สื่อสารกับลูกค้าหลักของคุณผ่านอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล การโทรศัพท์ หรือการประชุมแบบพบปะโดยตรง ตอบสนองต่อข้อกังวลของพวกเขา ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่และขอความคิดเห็นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาพึงพอใจ
- สิทธิประโยชน์พิเศษ: มอบสิทธิประโยชน์เป็นสัญลักษณ์แห่งความขอบคุณสำหรับความภักดีของพวกเขา อาจรวมถึงการเข้าถึงฟีเจอร์หรือการเปิดตัวใหม่ก่อนใคร ส่วนลด โปรโมชั่นพิเศษ หรือข้อเสนอเฉพาะบุคคลตามประวัติการซื้อของพวกเขา
- การสนับสนุนเชิงรุก: ตรวจสอบรูปแบบการใช้งานของลูกค้าเหล่านี้ จากนั้นระบุปัญหาหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น และเสนอวิธีแก้ไขหรือความช่วยเหลือเชิงรุกก่อนที่พวกเขาจะติดต่อขอความช่วยเหลือ 🙌
การบริหารจัดการลูกค้าที่มีมูลค่าสูง (ซึ่งน่าจะเป็นลูกค้าขนาดใหญ่ของคุณ) ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนเกินรับมือ คุณสามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นได้ด้วยเทมเพลตกระบวนการบริหารจัดการบัญชีลูกค้ารายใหญ่จาก ClickUp
สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์เหล่านี้และรับประกันการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
8. ส่งเสริมวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในธุรกิจของคุณ คุณต้องให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าและมอบบริการที่ยอดเยี่ยม สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการบูรณาการตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเข้ากับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้การยอมรับ (และให้รางวัล) แก่สมาชิกในทีมเมื่อพวกเขาทำผลงานได้ดีในด้านนี้
โปรดจำไว้ว่า ทุกการติดต่อกับลูกค้าคือโอกาสในการสร้างความประทับใจเกินความคาดหวังและสร้างความภักดีต่อแบรนด์ การสร้างความมุ่งมั่นในการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางทั่วทั้งองค์กรเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างประสบการณ์ที่ดีและน่าจดจำให้กับลูกค้าในทุกจุดสัมผัส
ลองดูเครื่องมือ CRM แบบ SaaS เหล่านี้!
9. ฝึกอบรมและสนับสนุนทีมของคุณอย่างต่อเนื่อง
ฝึกอบรมทีมของคุณเพื่อเพิ่มศักยภาพของเครื่องมือ CRM ให้สูงสุดและมอบประสบการณ์ลูกค้าที่เหนือชั้น นอกเหนือจากการฝึกอบรมทั่วไปแล้ว ควรลงทุนในโปรแกรมเฉพาะทางที่ออกแบบมาให้เหมาะกับบทบาทหน้าที่ต่างๆ
ตัวอย่างเช่น ทีมขายและทีมการตลาดของคุณสามารถได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการลูกค้าเป้าหมาย ในขณะที่ทีมบริการลูกค้าสามารถได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ฝึกอบรมและผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถใช้แผนการเปิดตัวการฝึกอบรมของ ClickUpเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการฝึกอบรมทีมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ⚡️
นอกจากนี้ ควรส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง—จัดเวิร์กช็อป, สัมมนาออนไลน์, หรือเซสชันแบ่งปันความรู้ที่สมาชิกในทีมสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและเรื่องราวความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับการใช้ CRM และกระบวนการต่างๆ วิธีการร่วมมือนี้จะส่งเสริมการเติบโตและการนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ CRM มาใช้
10. ประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ความสำเร็จของกลยุทธ์ CRM ของคุณขึ้นอยู่กับการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นควรติดตามเป้าหมายและ KPI ของคุณอย่างใกล้ชิด (พร้อมรายงาน KPI ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้) เพื่อวัดผลกระทบของกลยุทธ์ CRM ของคุณ
ดูที่การมีส่วนร่วมของลูกค้า อัตราการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า และคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อเข้าใจว่ากลยุทธ์ของคุณทำงานได้ดีเพียงใด คุณควรรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมและลูกค้าของคุณ ระบุจุดที่สามารถปรับปรุงได้ และนำมาปรับปรุงตามความเหมาะสม ✔️
ความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องติดตามข้อมูลล่าสุดและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างทันท่วงที การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ CRM ของคุณได้อย่างเชิงรุก เพื่อให้ยังคงมีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ
ลองดูซอฟต์แวร์ CRM เหล่านี้สำหรับธุรกิจบริการ!
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจด้วยกลยุทธ์ CRM ที่ทรงพลัง
โดยการนำกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและสามารถนำไปใช้ได้จริง 10 ข้อเหล่านี้มาใช้ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม, ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า, เพิ่มผลกำไร, และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของธุรกิจของคุณได้
คุณสมบัติ CRM ของ ClickUp สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่การจัดการผู้ติดต่อการทำงานอัตโนมัติของงาน ไปจนถึงการวิเคราะห์และคุณสมบัติการผสานรวม ClickUp มีทุกอย่างที่คุณต้องการ
เริ่มต้นได้เลยตอนนี้ด้วยแผนฟรีของ ClickUp