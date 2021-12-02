บล็อก ClickUp

คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับแดชบอร์ดใน ClickUp (พร้อมตัวอย่างกรณีการใช้งาน 15 ตัวอย่าง)

Erica Golightly
Erica GolightlySenior Writer
2 ธันวาคม 2564

คุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการปรับขนาดและย่อขยายแผนภูมิไปมาอย่างทรมานใจ เพราะต้องเผชิญกับข้อมูลที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป การสร้างแดชบอร์ดจากศูนย์นั้นเป็นเรื่องที่เหนื่อยยาก และอาจจะยิ่งเจ็บปวดกว่าเมื่อต้องมานั่งดูและพยายามทำความเข้าใจเรื่องราวที่ข้อมูลเหล่านั้นต้องการจะสื่อ

นั่นคือเหตุผลที่บริษัทที่ต้องการการมองเห็นและการวิเคราะห์เชิงลึกในระดับสูงเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท ลงทุนในทรัพยากรที่ดีที่สุด—เช่น ศูนย์ควบคุมภารกิจใน ClickUp—เพื่อสร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบที่บอกเล่าเรื่องราวของข้อมูล ทั้งความผิดปกติ รูปแบบ และแนวโน้มต่างๆ

แดชบอร์ดใน ClickUpรวบรวมแหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจเมตริกยอดนิยม ระบุจุดคอขวดในกระบวนการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เมื่อจบบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้:

  • วิธีเลือกประเภทรายงานให้เหมาะสมกับวิดเจ็ตในแดชบอร์ดของ ClickUp
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบและฟังก์ชันของแดชบอร์ด ClickUp
  • หลายวิธีในการแสดง KPI ที่ต้องการเดียวกัน
  • คำถามนำทางที่ควรถามขณะสร้างแดชบอร์ด ClickUp ของคุณ

มาเริ่มกันเลย!

แดชบอร์ดใน ClickUp คืออะไร?

แดชบอร์ดใน ClickUpช่วยลดความวุ่นวายที่เราเห็นจากรายงานสถานะที่ส่งมาจากผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งสรุปสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเกี่ยวกับโครงการ ในฐานะแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้อง แดชบอร์ด ClickUp เพิ่มคุณค่าโดยทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องมือจัดการงานและเครื่องมือรายงานที่คุณสามารถ:

  • สแกนแดชบอร์ดอย่างรวดเร็วเพื่อทำความเข้าใจประเด็นสำคัญ
  • แก้ไขงาน ปริมาณงาน และภายในแดชบอร์ดเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
  • เพิ่มบันทึกเพื่อเสริมบริบทที่ขาดหายไป
  • จัดการอภิปรายเพื่อรักษาการสื่อสารของโครงการไว้ในที่เดียว และอื่นๆ

ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อและไม่มีใครเทียบได้ คุณสามารถสร้างเวอร์ชันที่ดีขึ้นของแดชบอร์ดเดิมได้ตลอดเวลาด้วยความพยายามน้อยมาก เมื่อตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของบริษัทเปลี่ยนแปลงหรือสมาชิกในทีมเปลี่ยนไป

ต้องคลิกกี่ครั้งกว่าจะเจอเมตริกที่กลุ่มเป้าหมายของคุณกำลังมองหา?

รายงานของคุณจะไร้ความหมายหากผู้รับต้องค้นหาข้อมูลเอง ClickUp Dashboards มอบการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหลักได้อย่างรวมศูนย์โดยตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้คุณสื่อสารข้อมูลสำคัญได้อย่างตรงจุด

⚖️ ความสมดุลของปริมาณงาน

เมื่อคุณถูกติดต่อโดยบุคคลในทีมของคุณเพื่อขอขยายกำหนดเวลาการส่งงาน แน่นอนว่าคุณจะตรวจสอบรายการงานของพวกเขาและทำการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการที่คุณมีความกระตือรือร้นจะมีเจตนาที่ดี แต่ผลลัพธ์อาจส่งผลเสียได้

ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในทีมก่อนเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาเนื่องจากความสามารถในการรับภาระงาน จากนั้นพวกเขาจะมีโอกาสที่จะยกประเด็นปัญหาใด ๆ ขึ้นมาได้ ดังนั้นความคืบหน้าจะไม่ถูกขัดจังหวะ

👀 ความสามารถในการสแกน

หากผู้ชมของคุณไม่สามารถบอกได้ว่าแดชบอร์ดของคุณกำลังสื่อสารอะไรภายในสิบวินาทีแรก คุณก็สูญเสียพวกเขาไปแล้ว การรู้ว่าพวกเขาต้องการทราบ KPI อะไรและข้อมูลใดที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขานั้นช่วยได้

📈 ข้อมูลแบบเรียลไทม์

ครึ่งหนึ่งของการสร้างรายงานใด ๆ คือการหาแหล่งข้อมูลที่จะนำมาใช้. คุณกำลังเชื่อมต่อข้อมูลด้วยตัวเองอยู่หรือไม่? ลองทำให้กระบวนการนี้เป็นระบบอัตโนมัติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่เสียเวลาไปเปล่า ๆ.

สมมติว่าคุณไม่ใช่คนที่มักจะอาสาจัดตั้งและดูแลการรายงานโครงการเพราะมันยากที่จะเข้าใจ (หรือเรียกได้ว่าน่าเบื่อ) ในกรณีนั้น คุณจะประทับใจกับวิดเจ็ตการรายงานที่สามารถปรับแต่งได้ในแดชบอร์ดของ ClickUp

15 กรณีการใช้งานแดชบอร์ด ClickUp

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการเพื่อใช้แดชบอร์ดของ ClickUp ตั้งแต่การติดตามเป้าหมายอย่างง่ายไปจนถึงการระบุตัวชี้วัดของแคมเปญ นี่คือวิดเจ็ตที่แนะนำสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ

📌การประชุมประเมินผลการทำงานแบบตัวต่อตัว + ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้นำด้านบุคลากรจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับการบริหารผลงานและการพัฒนาพนักงาน เพื่อใช้ในการให้และรับข้อเสนอแนะผ่านแดชบอร์ด

ประเภทเมตริกประเภทวิดเจ็ต
เอกสารรายสัปดาห์ 1:1ฝังแบบกำหนดเอง
ลิงก์อ้างอิงด่วนบล็อกข้อความ
รายงานโปรแกรมรายการงาน
การอภิปรายข้อเสนอแนะแชท
ความคืบหน้าของงานปริมาณงานตามสถานะ
OKRsเป้าหมาย
ชั่วโมงทำงานล่วงเวลาแผนภูมิแท่ง

📌การก่อสร้าง

มีหลายส่วนที่เคลื่อนไหวในกระบวนการก่อสร้าง—และไม่ใช่แค่ที่หน้างานเท่านั้น! ด้วยแดชบอร์ด ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามความเสี่ยงสำคัญ เชื่อมต่อระบบบัญชี และสร้างตารางงานได้จากทุกที่

ประเภทเมตริกประเภทวิดเจ็ต
งานทีมรายการงาน
อัตราความพึงพอใจของลูกค้าแผนภูมิแท่ง
เวลาเฉลี่ยในการแก้ไขข้อบกพร่องการคำนวณ
เอกสารการประชุมความปลอดภัยประจำฝังแบบกำหนดเอง
งบประมาณที่ใช้แล้วการคำนวณ
ชั่วโมงต่อรอบการจ่ายเงินแผนภูมิแท่ง
แผนภูมิแกนต์ของโครงการฝังแบบกำหนดเอง

📌บริการลูกค้า/การสนับสนุน

รวบรวมข้อมูล ณ จุดนั้นจากแดชบอร์ดเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รบกวนประสบการณ์ของลูกค้าของคุณ

ประเภทเมตริกประเภทวิดเจ็ต
เปิดตั๋วตามสถานะแผนภูมิวงกลม
จำนวนตั๋วใหม่การคำนวณ
เคล็ดลับที่แบ่งปันแชท
เกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายเป้าหมาย
ต้นทุนการสนับสนุนต่อรายได้การคำนวณ
เวลาเฉลี่ยในการตอบกลับ/แก้ไขปัญหาการคำนวณ
กิจกรรมงานทำงานแล้ว

📌การพัฒนา

ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพและข้อบกพร่องก่อนที่ทีมจะถูกท่วมด้วยข้อความใน Slack จากแผนกอื่น ๆ! ทีมสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดให้เข้ากับกระบวนการแบบ Agile ได้ทุกประเภทเพื่อความร่วมมือของทีมที่ดีที่สุด

ประเภทเมตริกประเภทวิดเจ็ต
กิจกรรมในซอฟต์แวร์ใครอยู่เบื้องหลัง
การอภิปรายแชท
ปริมาณตั๋วการคำนวณ
การพัฒนาการออกแบบการเผาไหม้
สปรินต์แผนภูมิความเร็ว
คู่มือมาตรฐานการทำงานของทีม, วิกิ และฐานความรู้เอกสาร
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเป้าหมาย

📌การวางแผนกิจกรรม

การจัดงานให้สำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย (และทรัพยากรที่ไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง) แดชบอร์ดช่วยเชื่อมโยงทีมงานภายใน ลูกค้า และผู้จัดหาบริการต่าง ๆ ตั้งแต่กิจกรรมขนาดเล็กไปจนถึงงานขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องพึ่งอีเมลแม้แต่ฉบับเดียว

ประเภทเมตริกประเภทวิดเจ็ต
ปฏิทินฝังแบบกำหนดเอง
ความคืบหน้าของงานกิจกรรมพอร์ตโฟลิโอ
ความคืบหน้าของผู้รับมอบหมายแต่ละรายงานโดยผู้รับผิดชอบ
กำหนดเวลาที่แน่นอนงานเร่งด่วนทั้งหมด
เวลาที่บันทึกไว้รายงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ร่างกิจกรรมเอกสาร
ปฏิทินฝังแบบกำหนดเอง

📌การศึกษา

สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดจากที่เดียว—ข้อมูลหลักสูตรที่จำเป็น เอกสาร และงานที่ต้องส่ง! ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการจัดการและการวางแผนชั้นเรียนด้วยแดชบอร์ด

ประเภทเมตริกประเภทวิดเจ็ต
การวางแผนภาคการศึกษารายการงาน
หลักสูตรและลิงก์ฝังแบบกำหนดเอง
สไลด์นำเสนอGoogle สไลด์
เป้าหมายรายสัปดาห์เป้าหมาย
บันทึกการเรียนบล็อกข้อความ
งานที่ได้รับมอบหมายเอกสาร
ความก้าวหน้าของหลักสูตรพอร์ตโฟลิโอ

📌การเงิน

ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์งบประมาณได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถสร้างรายงานได้ในเวลาเพียงครึ่งเดียว. ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ดีขึ้น พร้อมเรื่องราวของข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังเหตุผล.

ประเภทเมตริกประเภทวิดเจ็ต
แนวโน้มตามกาลเวลาแผนภูมิแท่ง
รายได้ตามแผนกแผนภูมิวงกลม
ค่าใช้จ่ายรวม, รายได้รวมการคำนวณ
ร้อยละของงบประมาณรายได้, ร้อยละของงบประมาณค่าใช้จ่ายการคำนวณ
การเปรียบเทียบสถานะโครงการพอร์ตโฟลิโอ
ลูกหนี้กับเจ้าหนี้แผนภูมิวงกลม
ไฟล์สเปรดชีต Excel ของบริษัทฝังแบบกำหนดเอง

📌การดูแลสุขภาพ

ด้วยแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่ถูกรวบรวมไว้ในมุมมองเดียว แดชบอร์ดสามารถประมวลผลข้อมูลที่ล้นเกินในระบบสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถมุ่งเน้นเวลาและความสนใจไปที่การดูแลผู้ป่วยโดยไม่ต้องกังวลกับการพลาดข้อมูลสำคัญ

ประเภทเมตริกประเภทวิดเจ็ต
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามข้อกำหนด/ค่าใช้จ่ายของแผนกฝังแบบกำหนดเอง
จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทั้งหมดการคำนวณ
ปฏิทินความพร้อมของพนักงานฝังแบบกำหนดเอง
เวลาเฉลี่ยในการรอแผนภูมิแท่ง
ผู้ป่วยนอก vs. ผู้ป่วยในแผนภูมิแท่ง
เครือข่ายสุขภาพรายการงาน
KPIs และ OKRsเป้าหมาย

ลองดูเครื่องมือการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพเหล่านี้ และเครื่องมือการจัดการผู้ป่วย

📌การตลาด

ทีมการตลาดคือทีมภายในทีม. ปรับแต่งแดชบอร์ดตามความต้องการ: การตลาดทางอีเมล, SEO, โซเชียล, Google Analytics, การตลาดเนื้อหา, การวิเคราะห์ดิจิทัล, และอื่น ๆ!

ประเภทเมตริกประเภทวิดเจ็ต
ลิงก์และบันทึกอ้างอิงด่วนบล็อกข้อความ
คลิกการคำนวณ
รายการคุณสมบัติทั้งหมดฝังแบบกำหนดเอง
ความประทับใจแผนภูมิเส้น
ผลตอบแทนจากการลงทุนทางอีเมลการคำนวณ
งานโครงการรายการงาน
สถิติทางสังคมฝังแบบกำหนดเอง

📌ส่วนตัว

ในขณะที่คุณกำลังยุ่งอยู่กับการก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน อย่าลืมที่จะสละเวลาเพื่อดูแลความสัมพันธ์ที่มีความหมาย! ใช้แดชบอร์ดเป็นระบบ CRMส่วนตัวและตัววางแผนประจำวันเพื่อจัดการงานให้สำเร็จลุล่วง

ประเภทเมตริกประเภทวิดเจ็ต
สิ่งที่ต้องทำรายการงาน
ลำดับความสำคัญการใช้แท็ก
เป้าหมายส่วนตัวเป้าหมาย
หมายเหตุฝังแบบกำหนดเอง
ปฏิทินฝังแบบกำหนดเอง
การเฉลิมฉลองและการติดตามวันหยุดรายการงาน
รายการอ่านรายการงาน

📌ผลิตภัณฑ์

งานใดที่ต้องติดตามผล? ใครต้องการความช่วยเหลือในการจัดลำดับความสำคัญของงาน? รับคำตอบสำหรับคำถามต่าง ๆ ด้วยแดชบอร์ด โดยไม่ต้องส่งคำเชิญประชุมสำหรับการโทรติดตามผลแบบ "รวดเร็ว"

ประเภทเมตริกประเภทวิดเจ็ต
งานสปรินต์ตามสถานะแผนภูมิวงกลม
การอภิปรายแชท
งานสปรินต์ที่ไม่กีดขวางรายการงาน
เอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ฝังแบบกำหนดเอง
ตัวกีดขวางการก่อสร้างบล็อกข้อความ
เป้าหมายรายสัปดาห์เป้าหมาย
ลำดับความสำคัญเร่งด่วนงานเร่งด่วนทั้งหมด

📌การประกันคุณภาพ

ติดตามเทรนด์และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยรวมที่ได้รับการสนับสนุนจากเรื่องราวของข้อมูล ทีม QA สามารถปรับแต่งแดชบอร์ดให้เหมาะกับความต้องการได้ทุกรูปแบบ พร้อมวิธีการดูงานในระดับสูงได้ไม่จำกัด

ประเภทเมตริกประเภทวิดเจ็ต
คะแนนเฉลี่ยแผนภูมิเส้น
รายการงานส่วนบุคคลรายการงาน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเป้าหมาย
จำนวนตั๋วทั้งหมดแผนภูมิแท่ง
ค่าเฉลี่ยของตั๋วการคำนวณ
การอภิปรายแชท
ลิงก์และบันทึกอ้างอิงด่วนบล็อกข้อความ
ตัวชี้วัดรายบุคคลการคำนวณ

📌ทีมระยะไกล

หลงทางในการแปล? ไม่ใช่สำหรับทีมระยะไกลที่ใช้แดชบอร์ด แม้ว่าสมาชิกในทีมจะอยู่ห่างกันด้วยสถานที่หรือเขตเวลา แดชบอร์ดทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

ประเภทเมตริกประเภทวิดเจ็ต
เป้าหมายรายสัปดาห์เป้าหมาย
ความคืบหน้าของงานตามผู้รับผิดชอบทำงานแล้ว
กิจกรรมโครงการมุมมองกิจกรรม
เอกสารกระบวนการฝังแบบกำหนดเอง
สถานะงานปริมาณงานตามสถานะ
การอภิปรายแชท
เอกสารรายสัปดาห์ 1:1ฝังแบบกำหนดเอง

📌การขาย

ถัดจากเป้าหมายการขายและตัวชี้วัดการคาดการณ์ ให้ตรวจสอบและอัปเดตKPI และ OKRโดยตรงจากแดชบอร์ด มีจุดคอขวดหรือกระบวนการใดที่ต้องแก้ไขหรือไม่? แดชบอร์ดช่วยให้ทีมวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและปรับแนวทางได้อย่างทันท่วงที

ประเภทเมตริกประเภทวิดเจ็ต
ยอดขายโดยสมาชิกทีมการคำนวณ
สินค้ายอดนิยมด้านรายได้แผนภูมิวงกลม
เอกสารรายสัปดาห์ 1:1ฝังแบบกำหนดเอง
โอกาสที่พลาดไปแล้วการคำนวณ
รายการงานส่วนบุคคลรายการงาน
กระบวนการขายแผนภูมิแท่ง
เป้าหมายรายสัปดาห์เป้าหมาย
งานขาย vs. งานที่ไม่ใช่การขายการคำนวณ

📌ทีม

แทนที่จะตรวจสอบสเปรดชีต Excel แบบธรรมดา ให้แชร์หน้าจอแดชบอร์ดในการประชุมแบบยืนครั้งถัดไป เพื่อดำเนินการกับงานเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว

ประเภทเมตริกประเภทวิดเจ็ต
ทีม OKRเป้าหมาย
การอภิปรายแชท
เป้าหมายรายสัปดาห์เป้าหมาย
เอกสารกระบวนการฝังแบบกำหนดเอง
วาระการประชุมประจำวันฝังแบบกำหนดเอง
ความก้าวหน้าของทีมปริมาณงานตามสถานะ
เอกสารรายสัปดาห์ 1:1ฝังแบบกำหนดเอง

วิดเจ็ตยอดนิยมสำหรับแดชบอร์ดใน ClickUp

วิดเจ็ตคือองค์ประกอบพื้นฐานของแดชบอร์ดใน ClickUpและเป็นจุดเริ่มต้นของความสนุกในการปรับแต่ง เมื่อแรกเห็น อาจดูน่ากังวลเพราะมีให้เลือกมากมาย แต่ความจริงแล้วนี่คือเคล็ดลับสำคัญ: วิดเจ็ตไม่ได้จำกัดอยู่แค่รูปแบบการทำงานใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้นต่อไปเราจะพาคุณไปดูสูตรการสร้างแดชบอร์ดเพื่อสาธิตให้เห็นอย่างชัดเจน

หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่กับแดชบอร์ดใน ClickUp มาดูวิดเจ็ตยอดนิยมที่จะช่วยจุดประกายไอเดียสำหรับแดชบอร์ดของคุณกันเถอะ!

⌚️วิดเจ็ตติดตามเวลา

บุคคลหรือทีมทั้งหมดกำลังทำงานเกินความสามารถหรือไม่? โครงการใดที่ใช้เวลามากที่สุด?

ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เจ้าของและผู้จัดการสามารถปรับแดชบอร์ดเพื่อรักษาการไหลเวียนของงานให้มีประสิทธิภาพ

  • การรายงานเวลา: ดูงานที่มีการบันทึกเวลา
  • บันทึกเวลาทำงาน: ดูบันทึกเวลาทำงาน
  • รายงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้: ติดตามการบันทึกเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

ที่เกี่ยวข้อง:วิธีใช้การติดตามเวลาเพื่อเสร็จสิ้นโครงการได้เร็วขึ้น

วิดเจ็ตติดตามเวลาคลิกอัพ
ดูยอดรวมของเวลาที่แต่ละคนในพื้นที่ทำงานของคุณได้ติดตาม

ดูยอดรวมของเวลาที่แต่ละคนในพื้นที่ทำงานของคุณได้ติดตาม

📍วิดเจ็ตสถานะ

วิดเจ็ตสถานะคลิกอัพ
ระบุจุดคอขวดก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหา

ระบุจุดคอขวดก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหา

ทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการสามารถดูแผนภูมิได้อย่างรวดเร็วเพื่อทำความเข้าใจว่าสถานะต่างๆ ถูกใช้อย่างไรใน ClickUp Spaces, โฟลเดอร์ หรือรายการของคุณ

  • ปริมาณงานตามสถานะ: แสดงแผนภูมิวงกลม, แผนภูมิแท่ง, หรือการแจกแจงการใช้สถานะของคุณตามสถานที่
  • จำนวนงานที่กำลังดำเนินการ: ดูจำนวนงานที่กำลังดำเนินการในทุกสถานที่
  • จำนวนงานที่เสร็จสมบูรณ์: ดูจำนวนงานที่เสร็จสิ้นในทุกสถานที่
  • ระยะเวลาในสถานะ: ดูเวลาทั้งหมดของงานหลายงานในรูปแบบแผนภูมิแท่ง
  • และอีกมากมาย!

ที่เกี่ยวข้อง:คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร

🎨วิดเจ็ตที่กำหนดเอง

วิดเจ็ตที่กำหนดเองเพิ่มสัมผัสพิเศษให้กับความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและการแสดงผล

เพิ่มบล็อกข้อความและวิดเจ็ตแชทเพื่อสื่อสารรายละเอียดโครงการในที่เดียว!

  • แผนภูมิเส้น และ แผนภูมิวงกลม: แผนภูมิที่กำหนดเองพร้อมข้อมูลใด ๆ
  • พอร์ตโฟลิโอ: จัดหมวดหมู่และติดตามความคืบหน้าของรายการและโฟลเดอร์
  • บล็อกข้อความ: เพิ่มข้อความที่มีรูปแบบหลากหลาย, รูปภาพ, และสามารถใช้คำสั่ง /slash เพื่อเพิ่มบริบทได้
  • แชท: วิดเจ็ตสำหรับการสนทนา
  • และอีกมากมาย!

ที่เกี่ยวข้อง:คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการบริหารโครงการระดับองค์กร

วิดเจ็ตที่กำหนดเองในคลิกอัพ
สร้างกราฟเส้นแบบกำหนดเองด้วยข้อมูลใดก็ได้

สร้างกราฟเส้นแบบกำหนดเองด้วยข้อมูลใดก็ได้

👩‍💻วิดเจ็ตผู้รับมอบหมาย

วิดเจ็ตผู้รับมอบหมายงานใน ClickUp
ดูจำนวนงานทั้งหมดแยกตามผู้รับผิดชอบ

ดูจำนวนงานทั้งหมดที่แบ่งตามผู้รับผิดชอบ

การจัดการปริมาณงานอาจใช้เวลามากหากคุณมีข้อจำกัดในเครื่องมือซอฟต์แวร์ของคุณ ClickUp Dashboards ให้คุณมีตัวเลือกตัวกรองเพื่อปรับขอบเขตของวิดเจ็ตของคุณ

ดูว่าทีมของคุณกำลังทำงานอะไรอยู่ รวมถึงสิ่งที่อาจลืมไป

  • งานตามผู้รับผิดชอบ: แสดงแผนภูมิวงกลม, กราฟแท่ง, หรือชุดแบตเตอรี่ของงานทั้งหมดของคุณตามผู้รับผิดชอบ
  • งานที่ยังไม่ได้กำหนดทั้งหมด: ดูจำนวนงานที่ยังไม่ได้กำหนดในตำแหน่งใด ๆ
  • งานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด (ยังไม่เสร็จสิ้น): ดูว่ามีงานจำนวนเท่าใดที่มีผู้รับผิดชอบในทุกสถานที่

ที่เกี่ยวข้อง:คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการจัดการโครงการด้วยภาพ

🛎วิดเจ็ตตาราง

ในช่วงเวลาที่งานของเราคึกคักที่สุด เราอาจพลาดการแจ้งเตือนที่สำคัญได้

วิดเจ็ตตารางนำข้อมูลจากพื้นที่เฉพาะของ Workspace ของคุณมาแสดงเพื่อแสดงให้เห็นว่าทีมของคุณอาจกำลังเผชิญกับภาระงานที่หนักหน่วง

  • รายการงาน: สร้างมุมมองแบบรายการโดยใช้รายการงานจากตำแหน่งใดก็ได้
  • รายงานที่เสร็จสมบูรณ์: งานที่เสร็จสิ้นแล้วแยกตามผู้รับผิดชอบ
  • ทำงานแล้ว: ดูว่าใครได้ทำงานอะไรไปแล้ว โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในภารกิจ
  • คะแนนพื้นที่ทำงาน: ดูว่าใครสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบงานของตน และให้ผลลัพธ์มากที่สุด
  • ใครอยู่เบื้องหลัง: ดูว่าใครยังไม่ได้ตอบรับการแจ้งเตือนและงานที่ค้างอยู่
  • มุมมองกิจกรรม: สร้างมุมมองกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้อง:คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการจัดการปริมาณงาน

วิดเจ็ตตาราง clickup
ดูจำนวนการแจ้งเตือนทั้งหมดที่เคลียร์แล้ว

📮ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้คนเท่านั้นที่ใช้สมุดบันทึกแบบกระดาษในการติดตามเป้าหมายของพวกเขา และที่น่าประหลาดใจคือ 38% ไม่ได้ติดตามเลย แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและง่ายดายยิ่งขึ้น?

เข้าสู่ ClickUp ที่ซึ่งโครงสร้างของแพลนเนอร์ผสานพลังแห่งการทำงานอัตโนมัติ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายและกำหนดเส้นตาย ไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดแบบภาพ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระเบียบและมีสมาธิ ด้วยระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะจาก AI และกระบวนการทำงานอัตโนมัติ คุณจะไม่มีวันพลาดเป้าหมายสำคัญอีกต่อไป

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 2 เท่า

🎯วิดเจ็ตเป้าหมาย

วิดเจ็ตเป้าหมายคลิกอัพ
สร้างและแก้ไขเป้าหมายโดยไม่ต้องออกจากแดชบอร์ดของคุณ

สร้างและแก้ไขเป้าหมายโดยไม่ต้องออกจากแดชบอร์ดของคุณ

ติดตามและเฉลิมฉลองความก้าวหน้าและการมีส่วนร่วมของทีมคุณแบบเรียลไทม์ด้วยวิดเจ็ตเป้าหมาย

วิดเจ็ตเป้าหมายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทุกกรณีการใช้งานแดชบอร์ด เนื่องจากคุณสามารถวิเคราะห์ความคืบหน้าควบคู่ไปกับข้อมูลอื่น ๆ และหลีกเลี่ยงการต้องดูข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

ที่เกี่ยวข้อง:วิธีใช้ ClickUp เพื่อตั้งเป้าหมายสำหรับทีมของคุณ

🏃‍♀️วิดเจ็ตสปรินท์

การเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับสปรินต์ที่คุณสร้างขึ้นในSprints ClickApp! สำหรับทีมที่ใช้กระบวนการทำงานแบบ Agile หรือ Scrum วิดเจ็ตสปรินต์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแดชบอร์ดของคุณ

  • Burnup: ปริมาณงานที่ทำเสร็จในสปรินต์
  • การเผาไหม้: ปริมาณงานที่เหลืออยู่ในสปรินต์
  • การไหลสะสม: ปริมาณงานในแต่ละขั้นตอนของสปรินต์
  • แผนภูมิความเร็ว: ปริมาณงานทั้งหมดที่ดำเนินการในสองหรือมากกว่าสองสปรินต์
  • และอีกมากมาย!

ที่เกี่ยวข้อง:การจัดการโครงการแบบアジลคืออะไร? ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้

วิดเจ็ต sprint ของ clickup
ดูข้อมูลล่าสุดจากสถานที่ที่คุณเลือก

📺แทรกวิดเจ็ต

คลิกอัพ เอบีม วิดเจ็ต
วิดเจ็ตแบบฝังสามารถปรับขนาดและจัดวางตำแหน่งถัดจากวิดเจ็ตและเนื้อหาอื่น ๆ ได้

วิดเจ็ตแบบฝังสามารถปรับขนาดและจัดวางตำแหน่งถัดจากวิดเจ็ตและเนื้อหาอื่น ๆ ได้

หากคุณมีเอกสาร, ตาราง, แบบฟอร์ม, วิดีโอ—อะไรก็ตามที่มีลิงก์—สร้างวิดเจ็ตฝังแบบกำหนดเองได้ตามที่คุณต้องการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของแดชบอร์ดของคุณ

หรือใช้หนึ่งในวิดเจ็ตที่มีอยู่เพื่อนำเข้าแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่รองรับด้วยลิงก์หรือโค้ดฝัง:

  • Google Docs, Google Slides และ Google Sheets
  • YouTube
  • ฟิกมา
  • อินวิชั่น
  • ไทป์ฟอร์ม
  • ทวิตเตอร์

ที่เกี่ยวข้อง:วิธีสร้างแดชบอร์ดการจัดการโครงการ

สูตรแดชบอร์ด ClickUp ที่ควรทำตาม

หากคุณสงสัยว่าจะตั้งค่าแดชบอร์ด ClickUpของคุณอย่างไรให้ตรวจสอบความคาดหวังด้านการออกแบบและการทำงานของคุณได้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว มีธุรกิจหลายแห่งที่คล้ายกับของคุณที่เพิ่งเริ่มใช้ ClickUp หรือยังไม่ได้ใช้ศักยภาพของแดชบอร์ด ClickUp อย่างเต็มที่

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ส่วนที่ท้าทายที่สุดของกระบวนการนี้คือการเริ่มต้น นี่คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของการรายงานทุกประเภท:

หากคุณไม่เข้าใจเป้าหมายของแดชบอร์ดของคุณ คุณจะทิ้งมันเหมือนกับมันฝรั่งร้อนภายในสัปดาห์แรก

ด้านล่างนี้คือสูตรที่ตรงไปตรงมาซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเริ่มต้นการสร้างแดชบอร์ดของคุณได้อย่างถูกต้อง

จำไว้ว่า: เป้าหมายสุดท้ายควรเป็นการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และทรงพลังเสมอ ⭐️

พร้อมที่จะเห็นการทำงานจริงหรือยัง? ตัวอย่างของเราจะเป็นวัตถุประสงค์ของแดชบอร์ดที่เราทุกคนสามารถใช้ได้ทันที:เป้าหมายการทำงาน

วิธีสร้างแดชบอร์ดในคลิกอัพ

1️⃣ กำหนดกลุ่มเป้าหมายของแดชบอร์ดและเรื่องราวของข้อมูลของคุณ

  • หัวข้อ: เป้าหมายของฉัน
  • ผู้ฟัง: ตัวฉันเอง
  • ปัญหา: ฉันไม่แน่ใจว่าฉันกำลังทำงานที่ช่วยสนับสนุนโครงการของบริษัทจริงหรือไม่
  • เรื่องราวของข้อมูล: ฉันต้องการแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้เพื่อดูงานประจำสัปดาห์ของฉัน

ไม่เลวเลย แต่เราสามารถทำได้ดีกว่านี้

  • หัวข้อ: เป้าหมายรายสัปดาห์ของฉัน
  • ผู้ฟัง: ตัวฉันเอง
  • เรื่องราวของข้อมูล: ฉันต้องการแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้เพื่อดูงานประจำสัปดาห์ของฉัน ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของบริษัทในไตรมาสที่ 4.

ตอนนี้เรื่องราวของข้อมูลของเราชัดเจนแล้ว—ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการสร้างของเรา หากไม่มีความชัดเจนนี้ เราอาจสร้างความสับสนและความหงุดหงิดเมื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผิด

2️⃣ เลือก KPI ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเรื่องราวของข้อมูล

  • KPI #1: จำนวนงานที่กำลังดำเนินการ
  • KPI #2: รายงานคะแนนประจำสัปดาห์ของเป้าหมาย
  • KPI #3: จำนวนงานที่ล่าช้า
  • KPI #4: วัตถุประสงค์ของบริษัทในไตรมาสที่ 4 รายการ
  • KPI #5: การแบ่งแยกสถานะงาน

ใช้เวลาในการกำหนดKPI ของคุณให้ชัดเจน และหากรู้สึกติดขัด ให้ย้อนกลับไปดูเรื่องราวข้อมูลของคุณ การระบุรายละเอียดให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น จะช่วยให้คุณใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3️⃣ เลือกวิดเจ็ตสำหรับประเภทการรายงาน

KPI #1: จำนวนงานที่กำลังดำเนินการอยู่

ฉันกำลังมองหาจำนวนงานทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่สำหรับ KPI นี้ ดังนั้นฉันจะใช้วิดเจ็ตการคำนวณ

แดชบอร์ดคลิกอัพ
ผ่านทาง ClickUp

ผ่านทาง ClickUp

เราทำได้ดีมาก! มาทำต่อไปกันเถอะ!

KPI #2: รายงานคะแนนประจำสัปดาห์ของเป้าหมาย

วิดเจ็ตเป้าหมายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนี้!

แดชบอร์ดคลิกอัพ
ผ่านทาง ClickUp

ผ่านทาง ClickUp

เราต้องคลิกที่สกอร์การ์ดเพื่อดูเป้าหมายของฉัน บางทีเราอาจก้าวไปอีกขั้นและแสดงสกอร์การ์ดจริงก็ได้ เนื่องจากเราต้องการเพียงอันเดียว ดังนั้นแทนที่จะใช้วิดเจ็ตเป้าหมาย ให้เราใช้วิดเจ็ตฝังแบบกำหนดเองแทน

แดชบอร์ดคลิกอัพ
ผ่านทาง ClickUp

ผ่านทาง ClickUp

ดีขึ้นมากเลย! คลิกน้อยลง 😉

KPI #3: จำนวนงานที่ล่าช้า

เช่นเดียวกับ KPI แรกของเรา เราจำเป็นต้องใช้วิดเจ็ตการคำนวณเพื่อดูจำนวนทั้งหมด

แดชบอร์ดคลิกอัพ
ผ่านทาง ClickUp

ผ่านทาง ClickUp

คุณเคยทำสิ่งนี้มาก่อนไหม?💪

KPI #4: รายการวัตถุประสงค์ของบริษัทในไตรมาสที่ 4

วิดเจ็ตฝังแบบกำหนดเองอีกตัวหนึ่งจะใช้ได้กับ KPI นี้ เราจะสามารถแก้ไขเอกสารได้จากแดชบอร์ดของเรา

แดชบอร์ดคลิกอัพ
ผ่านทาง ClickUp

ผ่านทาง ClickUp

KPI #5: การแยกสถานะงาน

แผนภูมิวงกลมจะเหมาะสำหรับ KPI นี้เพื่อดูว่างานส่วนใหญ่ของฉันอยู่ที่ไหน

แดชบอร์ดคลิกอัพ
ผ่านทาง ClickUp

ผ่านทาง ClickUp

4️⃣ จัดระเบียบวิดเจ็ตของคุณเพื่อสร้างลำดับชั้นทางสายตาและความสมดุล

ตอนนี้เราเริ่มปรับแต่งเลย์เอาต์แดชบอร์ดของเราแล้ว!

ส่วนนี้ของสูตรอาจต้องลองทำหลายครั้ง แต่การจดจำว่าเป้าหมายหลักของเราคือการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และทรงพลัง จะช่วยให้เราอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง

เวอร์ชัน 1

แดชบอร์ดคลิกอัพ
ผ่านทาง ClickUp

ผ่านทาง ClickUp

เป็นอย่างไรบ้าง? 🤔

  1. ความคิดเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงาน: วิดเจ็ตที่สำคัญทั้งหมดอยู่เหนือขอบเขตการมองเห็น ดังนั้นฉันไม่จำเป็นต้องเลื่อนลง วิดเจ็ตแสดง KPI ที่ฉันต้องการ
  2. วิดเจ็ตที่สำคัญทั้งหมดอยู่เหนือขอบเขตการมองเห็น ดังนั้นฉันจึงไม่ต้องเลื่อนลง
  3. วิดเจ็ตแสดง KPI ที่ฉันต้องการ
  4. ความคิดเชิงภาพ: การจัดวางไม่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดูเป้าหมายรายสัปดาห์ข้างๆ เป้าหมายไตรมาสที่ 4 (ซึ่งเป็นข้อมูลหลักของเรา) วิดเจ็ตปริมาณงานตามสถานะมีขนาดเล็กและอยู่ด้านล่าง
  5. ไม่ใช่การจัดวางที่ดีที่สุดในการดูเป้าหมายรายสัปดาห์ถัดจากเป้าหมายไตรมาสที่ 4 (ซึ่งเป็นข้อมูลหลักของเรา)
  6. วิดเจ็ตปริมาณงานตามสถานะมีขนาดเล็กและอยู่ที่ด้านล่าง
  1. วิดเจ็ตที่สำคัญทั้งหมดอยู่เหนือขอบเขตการมองเห็น ดังนั้นฉันจึงไม่ต้องเลื่อนลง
  2. วิดเจ็ตแสดง KPI ที่ฉันต้องการ
  1. ไม่ใช่การจัดวางที่ดีที่สุดในการดูเป้าหมายรายสัปดาห์ติดกับเป้าหมายไตรมาสที่ 4 (ซึ่งเป็นข้อมูลหลักของเรา)
  2. วิดเจ็ตปริมาณงานตามสถานะมีขนาดเล็กและอยู่ที่ด้านล่าง

ลองอีกครั้ง!

เวอร์ชัน 2

แดชบอร์ดคลิกอัพ
ผ่านทาง ClickUp

ผ่านทาง ClickUp

5️⃣ ขอความคิดเห็นจากผู้ชมของคุณ

มาทบทวนความคิดของเราในครั้งก่อนกันเถอะ

  1. ความคิดเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงาน: วิดเจ็ตที่สำคัญทั้งหมดอยู่เหนือขอบเขตการมองเห็น ดังนั้นฉันไม่ต้องเลื่อนลง ✅ วิดเจ็ตแสดง KPI ที่ฉันต้องการ ✅
  2. วิดเจ็ตที่สำคัญทั้งหมดอยู่เหนือขอบจอแล้ว ดังนั้นฉันไม่ต้องเลื่อนลงไป ✅
  3. วิดเจ็ตแสดง KPI ที่ฉันต้องการ ✅
  4. ความคิดเชิงภาพ: การจัดวางไม่ดีที่สุดที่จะเห็นเป้าหมายรายสัปดาห์อยู่ข้างๆ เป้าหมายไตรมาสที่ 4 ซึ่งสำคัญที่สุด (วิดเจ็ตเป้าหมายรายสัปดาห์และเป้าหมายสร้างสรรค์ไตรมาสที่ 4 ของเราอยู่ติดกัน ดังนั้นจึงเน้นย้ำทั้งด้านภาพและการใช้งาน! ✅) วิดเจ็ตปริมาณงานตามสถานะมีขนาดเล็กและอยู่ด้านล่าง (แผนภูมิวงกลมของเราอยู่ด้านบนเพื่อให้คุณสามารถดูความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว! ✅) แดชบอร์ดของเราอ่านง่ายจากซ้ายไปขวา ✅
  5. ไม่ใช่การจัดวางที่ดีที่สุดในการดูเป้าหมายรายสัปดาห์ติดกับเป้าหมายไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด (วิดเจ็ตเป้าหมายรายสัปดาห์และเป้าหมายสร้างสรรค์ไตรมาสที่ 4 ของเราอยู่ติดกัน ดังนั้นจึงเพิ่มคะแนนทั้งในด้านภาพและการใช้งาน! ✅)
  6. วิดเจ็ตปริมาณงานตามสถานะมีขนาดเล็กและอยู่ที่ด้านล่าง (แผนภูมิวงกลมของเราอยู่ที่ด้านบนเพื่อให้สามารถดูความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว! ✅)
  7. แดชบอร์ดของเราอ่านง่ายจากซ้ายไปขวา ✅
  1. วิดเจ็ตที่สำคัญทั้งหมดอยู่เหนือขอบจอแล้ว ดังนั้นฉันไม่ต้องเลื่อนลง ✅
  2. วิดเจ็ตแสดง KPI ที่ฉันต้องการ ✅
  1. ไม่ใช่การจัดวางที่ดีที่สุดในการดูเป้าหมายรายสัปดาห์ติดกับเป้าหมายไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด (วิดเจ็ตเป้าหมายรายสัปดาห์และเป้าหมายสร้างสรรค์ไตรมาสที่ 4 ของเราอยู่ติดกัน ดังนั้นจึงเน้นย้ำทั้งด้านความสวยงามและการใช้งาน! ✅)
  2. วิดเจ็ตปริมาณงานตามสถานะมีขนาดเล็กและอยู่ที่ด้านล่าง (แผนภูมิวงกลมของเราอยู่ที่ด้านบนเพื่อให้สามารถดูความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว! ✅)
  3. แดชบอร์ดของเราอ่านง่ายจากซ้ายไปขวา ✅

สร้างแดชบอร์ดใน ClickUp วันนี้

คุณทำได้ยอดเยี่ยมมาก! 🎉

การสร้างแดชบอร์ดใน ClickUp ด้วยสูตรนี้ง่ายแค่ไหน? ตอนนี้เมื่อคุณมีพื้นฐานแล้ว ใช้พื้นฐานนี้เพื่อสร้างแดชบอร์ด ClickUp ขั้นพื้นฐาน (หรือขั้นสูง) ได้เลย!

แดชบอร์ดเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแต่สำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับการแบ่งปันกับเพื่อนร่วมงานของคุณอีกด้วย อย่าปล่อยให้ทีมของคุณต้องเดินจากไปโดยขาดข้อมูล (หรือแย่กว่านั้นคือสับสน) เพียงเพราะข้อมูลไม่ชัดเจนจนไม่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้

หากคุณใช้เวลาครึ่งวันทำงานในการสร้างแดชบอร์ดใน Excel หลายครั้งแล้วต้องเริ่มต้นใหม่เพราะข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดในช่วง 22 นาทีที่ผ่านมา ลองใช้ClickUpฟรีวันนี้และสร้างแดชบอร์ดที่ทรงพลังซึ่งจะส่งเสริมการตัดสินใจที่ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นี่คือสำหรับคุณ 🤝