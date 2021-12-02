คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับแดชบอร์ดใน ClickUp (พร้อมตัวอย่างกรณีการใช้งาน 15 ตัวอย่าง)

คุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการปรับขนาดและย่อขยายแผนภูมิไปมาอย่างทรมานใจ เพราะต้องเผชิญกับข้อมูลที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป การสร้างแดชบอร์ดจากศูนย์นั้นเป็นเรื่องที่เหนื่อยยาก และอาจจะยิ่งเจ็บปวดกว่าเมื่อต้องมานั่งดูและพยายามทำความเข้าใจเรื่องราวที่ข้อมูลเหล่านั้นต้องการจะสื่อ
นั่นคือเหตุผลที่บริษัทที่ต้องการการมองเห็นและการวิเคราะห์เชิงลึกในระดับสูงเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท ลงทุนในทรัพยากรที่ดีที่สุด—เช่น ศูนย์ควบคุมภารกิจใน ClickUp—เพื่อสร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบที่บอกเล่าเรื่องราวของข้อมูล ทั้งความผิดปกติ รูปแบบ และแนวโน้มต่างๆ
แดชบอร์ดใน ClickUpรวบรวมแหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจเมตริกยอดนิยม ระบุจุดคอขวดในกระบวนการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
เมื่อจบบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้:
- วิธีเลือกประเภทรายงานให้เหมาะสมกับวิดเจ็ตในแดชบอร์ดของ ClickUp
- แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบและฟังก์ชันของแดชบอร์ด ClickUp
- หลายวิธีในการแสดง KPI ที่ต้องการเดียวกัน
- คำถามนำทางที่ควรถามขณะสร้างแดชบอร์ด ClickUp ของคุณ
มาเริ่มกันเลย!
แดชบอร์ดใน ClickUp คืออะไร?
แดชบอร์ดใน ClickUpช่วยลดความวุ่นวายที่เราเห็นจากรายงานสถานะที่ส่งมาจากผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งสรุปสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเกี่ยวกับโครงการ ในฐานะแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้อง แดชบอร์ด ClickUp เพิ่มคุณค่าโดยทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องมือจัดการงานและเครื่องมือรายงานที่คุณสามารถ:
- สแกนแดชบอร์ดอย่างรวดเร็วเพื่อทำความเข้าใจประเด็นสำคัญ
- แก้ไขงาน ปริมาณงาน และภายในแดชบอร์ดเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
- เพิ่มบันทึกเพื่อเสริมบริบทที่ขาดหายไป
- จัดการอภิปรายเพื่อรักษาการสื่อสารของโครงการไว้ในที่เดียว และอื่นๆ
ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อและไม่มีใครเทียบได้ คุณสามารถสร้างเวอร์ชันที่ดีขึ้นของแดชบอร์ดเดิมได้ตลอดเวลาด้วยความพยายามน้อยมาก เมื่อตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของบริษัทเปลี่ยนแปลงหรือสมาชิกในทีมเปลี่ยนไป
ต้องคลิกกี่ครั้งกว่าจะเจอเมตริกที่กลุ่มเป้าหมายของคุณกำลังมองหา?
รายงานของคุณจะไร้ความหมายหากผู้รับต้องค้นหาข้อมูลเอง ClickUp Dashboards มอบการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหลักได้อย่างรวมศูนย์โดยตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้คุณสื่อสารข้อมูลสำคัญได้อย่างตรงจุด
⚖️ ความสมดุลของปริมาณงาน
เมื่อคุณถูกติดต่อโดยบุคคลในทีมของคุณเพื่อขอขยายกำหนดเวลาการส่งงาน แน่นอนว่าคุณจะตรวจสอบรายการงานของพวกเขาและทำการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการที่คุณมีความกระตือรือร้นจะมีเจตนาที่ดี แต่ผลลัพธ์อาจส่งผลเสียได้
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในทีมก่อนเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาเนื่องจากความสามารถในการรับภาระงาน จากนั้นพวกเขาจะมีโอกาสที่จะยกประเด็นปัญหาใด ๆ ขึ้นมาได้ ดังนั้นความคืบหน้าจะไม่ถูกขัดจังหวะ
👀 ความสามารถในการสแกน
หากผู้ชมของคุณไม่สามารถบอกได้ว่าแดชบอร์ดของคุณกำลังสื่อสารอะไรภายในสิบวินาทีแรก คุณก็สูญเสียพวกเขาไปแล้ว การรู้ว่าพวกเขาต้องการทราบ KPI อะไรและข้อมูลใดที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขานั้นช่วยได้
📈 ข้อมูลแบบเรียลไทม์
ครึ่งหนึ่งของการสร้างรายงานใด ๆ คือการหาแหล่งข้อมูลที่จะนำมาใช้. คุณกำลังเชื่อมต่อข้อมูลด้วยตัวเองอยู่หรือไม่? ลองทำให้กระบวนการนี้เป็นระบบอัตโนมัติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่เสียเวลาไปเปล่า ๆ.
สมมติว่าคุณไม่ใช่คนที่มักจะอาสาจัดตั้งและดูแลการรายงานโครงการเพราะมันยากที่จะเข้าใจ (หรือเรียกได้ว่าน่าเบื่อ) ในกรณีนั้น คุณจะประทับใจกับวิดเจ็ตการรายงานที่สามารถปรับแต่งได้ในแดชบอร์ดของ ClickUp
15 กรณีการใช้งานแดชบอร์ด ClickUp
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการเพื่อใช้แดชบอร์ดของ ClickUp ตั้งแต่การติดตามเป้าหมายอย่างง่ายไปจนถึงการระบุตัวชี้วัดของแคมเปญ นี่คือวิดเจ็ตที่แนะนำสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
📌การประชุมประเมินผลการทำงานแบบตัวต่อตัว + ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้นำด้านบุคลากรจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับการบริหารผลงานและการพัฒนาพนักงาน เพื่อใช้ในการให้และรับข้อเสนอแนะผ่านแดชบอร์ด
|ประเภทเมตริก
|ประเภทวิดเจ็ต
|เอกสารรายสัปดาห์ 1:1
|ฝังแบบกำหนดเอง
|ลิงก์อ้างอิงด่วน
|บล็อกข้อความ
|รายงานโปรแกรม
|รายการงาน
|การอภิปรายข้อเสนอแนะ
|แชท
|ความคืบหน้าของงาน
|ปริมาณงานตามสถานะ
|OKRs
|เป้าหมาย
|ชั่วโมงทำงานล่วงเวลา
|แผนภูมิแท่ง
📌การก่อสร้าง
มีหลายส่วนที่เคลื่อนไหวในกระบวนการก่อสร้าง—และไม่ใช่แค่ที่หน้างานเท่านั้น! ด้วยแดชบอร์ด ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามความเสี่ยงสำคัญ เชื่อมต่อระบบบัญชี และสร้างตารางงานได้จากทุกที่
|ประเภทเมตริก
|ประเภทวิดเจ็ต
|งานทีม
|รายการงาน
|อัตราความพึงพอใจของลูกค้า
|แผนภูมิแท่ง
|เวลาเฉลี่ยในการแก้ไขข้อบกพร่อง
|การคำนวณ
|เอกสารการประชุมความปลอดภัยประจำ
|ฝังแบบกำหนดเอง
|งบประมาณที่ใช้แล้ว
|การคำนวณ
|ชั่วโมงต่อรอบการจ่ายเงิน
|แผนภูมิแท่ง
|แผนภูมิแกนต์ของโครงการ
|ฝังแบบกำหนดเอง
📌บริการลูกค้า/การสนับสนุน
รวบรวมข้อมูล ณ จุดนั้นจากแดชบอร์ดเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รบกวนประสบการณ์ของลูกค้าของคุณ
|ประเภทเมตริก
|ประเภทวิดเจ็ต
|เปิดตั๋วตามสถานะ
|แผนภูมิวงกลม
|จำนวนตั๋วใหม่
|การคำนวณ
|เคล็ดลับที่แบ่งปัน
|แชท
|เกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมาย
|เป้าหมาย
|ต้นทุนการสนับสนุนต่อรายได้
|การคำนวณ
|เวลาเฉลี่ยในการตอบกลับ/แก้ไขปัญหา
|การคำนวณ
|กิจกรรมงาน
|ทำงานแล้ว
📌การพัฒนา
ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพและข้อบกพร่องก่อนที่ทีมจะถูกท่วมด้วยข้อความใน Slack จากแผนกอื่น ๆ! ทีมสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดให้เข้ากับกระบวนการแบบ Agile ได้ทุกประเภทเพื่อความร่วมมือของทีมที่ดีที่สุด
|ประเภทเมตริก
|ประเภทวิดเจ็ต
|กิจกรรมในซอฟต์แวร์
|ใครอยู่เบื้องหลัง
|การอภิปราย
|แชท
|ปริมาณตั๋ว
|การคำนวณ
|การพัฒนาการออกแบบ
|การเผาไหม้
|สปรินต์
|แผนภูมิความเร็ว
|คู่มือมาตรฐานการทำงานของทีม, วิกิ และฐานความรู้
|เอกสาร
|ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
|เป้าหมาย
📌การวางแผนกิจกรรม
การจัดงานให้สำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย (และทรัพยากรที่ไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง) แดชบอร์ดช่วยเชื่อมโยงทีมงานภายใน ลูกค้า และผู้จัดหาบริการต่าง ๆ ตั้งแต่กิจกรรมขนาดเล็กไปจนถึงงานขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องพึ่งอีเมลแม้แต่ฉบับเดียว
|ประเภทเมตริก
|ประเภทวิดเจ็ต
|ปฏิทิน
|ฝังแบบกำหนดเอง
|ความคืบหน้าของงานกิจกรรม
|พอร์ตโฟลิโอ
|ความคืบหน้าของผู้รับมอบหมายแต่ละราย
|งานโดยผู้รับผิดชอบ
|กำหนดเวลาที่แน่นอน
|งานเร่งด่วนทั้งหมด
|เวลาที่บันทึกไว้
|รายงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
|ร่างกิจกรรม
|เอกสาร
|ปฏิทิน
|ฝังแบบกำหนดเอง
📌การศึกษา
สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดจากที่เดียว—ข้อมูลหลักสูตรที่จำเป็น เอกสาร และงานที่ต้องส่ง! ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการจัดการและการวางแผนชั้นเรียนด้วยแดชบอร์ด
|ประเภทเมตริก
|ประเภทวิดเจ็ต
|การวางแผนภาคการศึกษา
|รายการงาน
|หลักสูตรและลิงก์
|ฝังแบบกำหนดเอง
|สไลด์นำเสนอ
|Google สไลด์
|เป้าหมายรายสัปดาห์
|เป้าหมาย
|บันทึกการเรียน
|บล็อกข้อความ
|งานที่ได้รับมอบหมาย
|เอกสาร
|ความก้าวหน้าของหลักสูตร
|พอร์ตโฟลิโอ
📌การเงิน
ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์งบประมาณได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถสร้างรายงานได้ในเวลาเพียงครึ่งเดียว. ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ดีขึ้น พร้อมเรื่องราวของข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังเหตุผล.
|ประเภทเมตริก
|ประเภทวิดเจ็ต
|แนวโน้มตามกาลเวลา
|แผนภูมิแท่ง
|รายได้ตามแผนก
|แผนภูมิวงกลม
|ค่าใช้จ่ายรวม, รายได้รวม
|การคำนวณ
|ร้อยละของงบประมาณรายได้, ร้อยละของงบประมาณค่าใช้จ่าย
|การคำนวณ
|การเปรียบเทียบสถานะโครงการ
|พอร์ตโฟลิโอ
|ลูกหนี้กับเจ้าหนี้
|แผนภูมิวงกลม
|ไฟล์สเปรดชีต Excel ของบริษัท
|ฝังแบบกำหนดเอง
📌การดูแลสุขภาพ
ด้วยแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่ถูกรวบรวมไว้ในมุมมองเดียว แดชบอร์ดสามารถประมวลผลข้อมูลที่ล้นเกินในระบบสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถมุ่งเน้นเวลาและความสนใจไปที่การดูแลผู้ป่วยโดยไม่ต้องกังวลกับการพลาดข้อมูลสำคัญ
|ประเภทเมตริก
|ประเภทวิดเจ็ต
|ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามข้อกำหนด/ค่าใช้จ่ายของแผนก
|ฝังแบบกำหนดเอง
|จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทั้งหมด
|การคำนวณ
|ปฏิทินความพร้อมของพนักงาน
|ฝังแบบกำหนดเอง
|เวลาเฉลี่ยในการรอ
|แผนภูมิแท่ง
|ผู้ป่วยนอก vs. ผู้ป่วยใน
|แผนภูมิแท่ง
|เครือข่ายสุขภาพ
|รายการงาน
|KPIs และ OKRs
|เป้าหมาย
📌การตลาด
ทีมการตลาดคือทีมภายในทีม. ปรับแต่งแดชบอร์ดตามความต้องการ: การตลาดทางอีเมล, SEO, โซเชียล, Google Analytics, การตลาดเนื้อหา, การวิเคราะห์ดิจิทัล, และอื่น ๆ!
|ประเภทเมตริก
|ประเภทวิดเจ็ต
|ลิงก์และบันทึกอ้างอิงด่วน
|บล็อกข้อความ
|คลิก
|การคำนวณ
|รายการคุณสมบัติทั้งหมด
|ฝังแบบกำหนดเอง
|ความประทับใจ
|แผนภูมิเส้น
|ผลตอบแทนจากการลงทุนทางอีเมล
|การคำนวณ
|งานโครงการ
|รายการงาน
|สถิติทางสังคม
|ฝังแบบกำหนดเอง
📌ส่วนตัว
ในขณะที่คุณกำลังยุ่งอยู่กับการก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน อย่าลืมที่จะสละเวลาเพื่อดูแลความสัมพันธ์ที่มีความหมาย! ใช้แดชบอร์ดเป็นระบบ CRMส่วนตัวและตัววางแผนประจำวันเพื่อจัดการงานให้สำเร็จลุล่วง
|ประเภทเมตริก
|ประเภทวิดเจ็ต
|สิ่งที่ต้องทำ
|รายการงาน
|ลำดับความสำคัญ
|การใช้แท็ก
|เป้าหมายส่วนตัว
|เป้าหมาย
|หมายเหตุ
|ฝังแบบกำหนดเอง
|ปฏิทิน
|ฝังแบบกำหนดเอง
|การเฉลิมฉลองและการติดตามวันหยุด
|รายการงาน
|รายการอ่าน
|รายการงาน
📌ผลิตภัณฑ์
งานใดที่ต้องติดตามผล? ใครต้องการความช่วยเหลือในการจัดลำดับความสำคัญของงาน? รับคำตอบสำหรับคำถามต่าง ๆ ด้วยแดชบอร์ด โดยไม่ต้องส่งคำเชิญประชุมสำหรับการโทรติดตามผลแบบ "รวดเร็ว"
|ประเภทเมตริก
|ประเภทวิดเจ็ต
|งานสปรินต์ตามสถานะ
|แผนภูมิวงกลม
|การอภิปราย
|แชท
|งานสปรินต์ที่ไม่กีดขวาง
|รายการงาน
|เอกสารสรุปผลิตภัณฑ์
|ฝังแบบกำหนดเอง
|ตัวกีดขวางการก่อสร้าง
|บล็อกข้อความ
|เป้าหมายรายสัปดาห์
|เป้าหมาย
|ลำดับความสำคัญเร่งด่วน
|งานเร่งด่วนทั้งหมด
📌การประกันคุณภาพ
ติดตามเทรนด์และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยรวมที่ได้รับการสนับสนุนจากเรื่องราวของข้อมูล ทีม QA สามารถปรับแต่งแดชบอร์ดให้เหมาะกับความต้องการได้ทุกรูปแบบ พร้อมวิธีการดูงานในระดับสูงได้ไม่จำกัด
|ประเภทเมตริก
|ประเภทวิดเจ็ต
|คะแนนเฉลี่ย
|แผนภูมิเส้น
|รายการงานส่วนบุคคล
|รายการงาน
|ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
|เป้าหมาย
|จำนวนตั๋วทั้งหมด
|แผนภูมิแท่ง
|ค่าเฉลี่ยของตั๋ว
|การคำนวณ
|การอภิปราย
|แชท
|ลิงก์และบันทึกอ้างอิงด่วน
|บล็อกข้อความ
|ตัวชี้วัดรายบุคคล
|การคำนวณ
📌ทีมระยะไกล
หลงทางในการแปล? ไม่ใช่สำหรับทีมระยะไกลที่ใช้แดชบอร์ด แม้ว่าสมาชิกในทีมจะอยู่ห่างกันด้วยสถานที่หรือเขตเวลา แดชบอร์ดทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
|ประเภทเมตริก
|ประเภทวิดเจ็ต
|เป้าหมายรายสัปดาห์
|เป้าหมาย
|ความคืบหน้าของงานตามผู้รับผิดชอบ
|ทำงานแล้ว
|กิจกรรมโครงการ
|มุมมองกิจกรรม
|เอกสารกระบวนการ
|ฝังแบบกำหนดเอง
|สถานะงาน
|ปริมาณงานตามสถานะ
|การอภิปราย
|แชท
|เอกสารรายสัปดาห์ 1:1
|ฝังแบบกำหนดเอง
📌การขาย
ถัดจากเป้าหมายการขายและตัวชี้วัดการคาดการณ์ ให้ตรวจสอบและอัปเดตKPI และ OKRโดยตรงจากแดชบอร์ด มีจุดคอขวดหรือกระบวนการใดที่ต้องแก้ไขหรือไม่? แดชบอร์ดช่วยให้ทีมวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและปรับแนวทางได้อย่างทันท่วงที
|ประเภทเมตริก
|ประเภทวิดเจ็ต
|ยอดขายโดยสมาชิกทีม
|การคำนวณ
|สินค้ายอดนิยมด้านรายได้
|แผนภูมิวงกลม
|เอกสารรายสัปดาห์ 1:1
|ฝังแบบกำหนดเอง
|โอกาสที่พลาดไปแล้ว
|การคำนวณ
|รายการงานส่วนบุคคล
|รายการงาน
|กระบวนการขาย
|แผนภูมิแท่ง
|เป้าหมายรายสัปดาห์
|เป้าหมาย
|งานขาย vs. งานที่ไม่ใช่การขาย
|การคำนวณ
📌ทีม
แทนที่จะตรวจสอบสเปรดชีต Excel แบบธรรมดา ให้แชร์หน้าจอแดชบอร์ดในการประชุมแบบยืนครั้งถัดไป เพื่อดำเนินการกับงานเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว
|ประเภทเมตริก
|ประเภทวิดเจ็ต
|ทีม OKR
|เป้าหมาย
|การอภิปราย
|แชท
|เป้าหมายรายสัปดาห์
|เป้าหมาย
|เอกสารกระบวนการ
|ฝังแบบกำหนดเอง
|วาระการประชุมประจำวัน
|ฝังแบบกำหนดเอง
|ความก้าวหน้าของทีม
|ปริมาณงานตามสถานะ
|เอกสารรายสัปดาห์ 1:1
|ฝังแบบกำหนดเอง
วิดเจ็ตยอดนิยมสำหรับแดชบอร์ดใน ClickUp
วิดเจ็ตคือองค์ประกอบพื้นฐานของแดชบอร์ดใน ClickUpและเป็นจุดเริ่มต้นของความสนุกในการปรับแต่ง เมื่อแรกเห็น อาจดูน่ากังวลเพราะมีให้เลือกมากมาย แต่ความจริงแล้วนี่คือเคล็ดลับสำคัญ: วิดเจ็ตไม่ได้จำกัดอยู่แค่รูปแบบการทำงานใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้นต่อไปเราจะพาคุณไปดูสูตรการสร้างแดชบอร์ดเพื่อสาธิตให้เห็นอย่างชัดเจน
หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่กับแดชบอร์ดใน ClickUp มาดูวิดเจ็ตยอดนิยมที่จะช่วยจุดประกายไอเดียสำหรับแดชบอร์ดของคุณกันเถอะ!
⌚️วิดเจ็ตติดตามเวลา
บุคคลหรือทีมทั้งหมดกำลังทำงานเกินความสามารถหรือไม่? โครงการใดที่ใช้เวลามากที่สุด?
ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เจ้าของและผู้จัดการสามารถปรับแดชบอร์ดเพื่อรักษาการไหลเวียนของงานให้มีประสิทธิภาพ
- การรายงานเวลา: ดูงานที่มีการบันทึกเวลา
- บันทึกเวลาทำงาน: ดูบันทึกเวลาทำงาน
- รายงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้: ติดตามการบันทึกเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ดูยอดรวมของเวลาที่แต่ละคนในพื้นที่ทำงานของคุณได้ติดตาม
📍วิดเจ็ตสถานะ
ระบุจุดคอขวดก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหา
ทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการสามารถดูแผนภูมิได้อย่างรวดเร็วเพื่อทำความเข้าใจว่าสถานะต่างๆ ถูกใช้อย่างไรใน ClickUp Spaces, โฟลเดอร์ หรือรายการของคุณ
- ปริมาณงานตามสถานะ: แสดงแผนภูมิวงกลม, แผนภูมิแท่ง, หรือการแจกแจงการใช้สถานะของคุณตามสถานที่
- จำนวนงานที่กำลังดำเนินการ: ดูจำนวนงานที่กำลังดำเนินการในทุกสถานที่
- จำนวนงานที่เสร็จสมบูรณ์: ดูจำนวนงานที่เสร็จสิ้นในทุกสถานที่
- ระยะเวลาในสถานะ: ดูเวลาทั้งหมดของงานหลายงานในรูปแบบแผนภูมิแท่ง
- และอีกมากมาย!
🎨วิดเจ็ตที่กำหนดเอง
วิดเจ็ตที่กำหนดเองเพิ่มสัมผัสพิเศษให้กับความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและการแสดงผล
เพิ่มบล็อกข้อความและวิดเจ็ตแชทเพื่อสื่อสารรายละเอียดโครงการในที่เดียว!
- แผนภูมิเส้น และ แผนภูมิวงกลม: แผนภูมิที่กำหนดเองพร้อมข้อมูลใด ๆ
- พอร์ตโฟลิโอ: จัดหมวดหมู่และติดตามความคืบหน้าของรายการและโฟลเดอร์
- บล็อกข้อความ: เพิ่มข้อความที่มีรูปแบบหลากหลาย, รูปภาพ, และสามารถใช้คำสั่ง /slash เพื่อเพิ่มบริบทได้
- แชท: วิดเจ็ตสำหรับการสนทนา
- และอีกมากมาย!
สร้างกราฟเส้นแบบกำหนดเองด้วยข้อมูลใดก็ได้
👩💻วิดเจ็ตผู้รับมอบหมาย
ดูจำนวนงานทั้งหมดที่แบ่งตามผู้รับผิดชอบ
การจัดการปริมาณงานอาจใช้เวลามากหากคุณมีข้อจำกัดในเครื่องมือซอฟต์แวร์ของคุณ ClickUp Dashboards ให้คุณมีตัวเลือกตัวกรองเพื่อปรับขอบเขตของวิดเจ็ตของคุณ
ดูว่าทีมของคุณกำลังทำงานอะไรอยู่ รวมถึงสิ่งที่อาจลืมไป
- งานตามผู้รับผิดชอบ: แสดงแผนภูมิวงกลม, กราฟแท่ง, หรือชุดแบตเตอรี่ของงานทั้งหมดของคุณตามผู้รับผิดชอบ
- งานที่ยังไม่ได้กำหนดทั้งหมด: ดูจำนวนงานที่ยังไม่ได้กำหนดในตำแหน่งใด ๆ
- งานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด (ยังไม่เสร็จสิ้น): ดูว่ามีงานจำนวนเท่าใดที่มีผู้รับผิดชอบในทุกสถานที่
🛎วิดเจ็ตตาราง
ในช่วงเวลาที่งานของเราคึกคักที่สุด เราอาจพลาดการแจ้งเตือนที่สำคัญได้
วิดเจ็ตตารางนำข้อมูลจากพื้นที่เฉพาะของ Workspace ของคุณมาแสดงเพื่อแสดงให้เห็นว่าทีมของคุณอาจกำลังเผชิญกับภาระงานที่หนักหน่วง
- รายการงาน: สร้างมุมมองแบบรายการโดยใช้รายการงานจากตำแหน่งใดก็ได้
- รายงานที่เสร็จสมบูรณ์: งานที่เสร็จสิ้นแล้วแยกตามผู้รับผิดชอบ
- ทำงานแล้ว: ดูว่าใครได้ทำงานอะไรไปแล้ว โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในภารกิจ
- คะแนนพื้นที่ทำงาน: ดูว่าใครสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบงานของตน และให้ผลลัพธ์มากที่สุด
- ใครอยู่เบื้องหลัง: ดูว่าใครยังไม่ได้ตอบรับการแจ้งเตือนและงานที่ค้างอยู่
- มุมมองกิจกรรม: สร้างมุมมองกิจกรรม
🎯วิดเจ็ตเป้าหมาย
สร้างและแก้ไขเป้าหมายโดยไม่ต้องออกจากแดชบอร์ดของคุณ
ติดตามและเฉลิมฉลองความก้าวหน้าและการมีส่วนร่วมของทีมคุณแบบเรียลไทม์ด้วยวิดเจ็ตเป้าหมาย
วิดเจ็ตเป้าหมายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทุกกรณีการใช้งานแดชบอร์ด เนื่องจากคุณสามารถวิเคราะห์ความคืบหน้าควบคู่ไปกับข้อมูลอื่น ๆ และหลีกเลี่ยงการต้องดูข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ที่เกี่ยวข้อง:วิธีใช้ ClickUp เพื่อตั้งเป้าหมายสำหรับทีมของคุณ
🏃♀️วิดเจ็ตสปรินท์
การเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับสปรินต์ที่คุณสร้างขึ้นในSprints ClickApp! สำหรับทีมที่ใช้กระบวนการทำงานแบบ Agile หรือ Scrum วิดเจ็ตสปรินต์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแดชบอร์ดของคุณ
- Burnup: ปริมาณงานที่ทำเสร็จในสปรินต์
- การเผาไหม้: ปริมาณงานที่เหลืออยู่ในสปรินต์
- การไหลสะสม: ปริมาณงานในแต่ละขั้นตอนของสปรินต์
- แผนภูมิความเร็ว: ปริมาณงานทั้งหมดที่ดำเนินการในสองหรือมากกว่าสองสปรินต์
- และอีกมากมาย!
📺แทรกวิดเจ็ต
วิดเจ็ตแบบฝังสามารถปรับขนาดและจัดวางตำแหน่งถัดจากวิดเจ็ตและเนื้อหาอื่น ๆ ได้
หากคุณมีเอกสาร, ตาราง, แบบฟอร์ม, วิดีโอ—อะไรก็ตามที่มีลิงก์—สร้างวิดเจ็ตฝังแบบกำหนดเองได้ตามที่คุณต้องการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของแดชบอร์ดของคุณ
หรือใช้หนึ่งในวิดเจ็ตที่มีอยู่เพื่อนำเข้าแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่รองรับด้วยลิงก์หรือโค้ดฝัง:
- Google Docs, Google Slides และ Google Sheets
- YouTube
- ฟิกมา
- อินวิชั่น
- ไทป์ฟอร์ม
- ทวิตเตอร์
สูตรแดชบอร์ด ClickUp ที่ควรทำตาม
หากคุณสงสัยว่าจะตั้งค่าแดชบอร์ด ClickUpของคุณอย่างไรให้ตรวจสอบความคาดหวังด้านการออกแบบและการทำงานของคุณได้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว มีธุรกิจหลายแห่งที่คล้ายกับของคุณที่เพิ่งเริ่มใช้ ClickUp หรือยังไม่ได้ใช้ศักยภาพของแดชบอร์ด ClickUp อย่างเต็มที่
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ส่วนที่ท้าทายที่สุดของกระบวนการนี้คือการเริ่มต้น นี่คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของการรายงานทุกประเภท:
หากคุณไม่เข้าใจเป้าหมายของแดชบอร์ดของคุณ คุณจะทิ้งมันเหมือนกับมันฝรั่งร้อนภายในสัปดาห์แรก
ด้านล่างนี้คือสูตรที่ตรงไปตรงมาซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเริ่มต้นการสร้างแดชบอร์ดของคุณได้อย่างถูกต้อง
จำไว้ว่า: เป้าหมายสุดท้ายควรเป็นการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และทรงพลังเสมอ ⭐️
พร้อมที่จะเห็นการทำงานจริงหรือยัง? ตัวอย่างของเราจะเป็นวัตถุประสงค์ของแดชบอร์ดที่เราทุกคนสามารถใช้ได้ทันที:เป้าหมายการทำงาน
1️⃣ กำหนดกลุ่มเป้าหมายของแดชบอร์ดและเรื่องราวของข้อมูลของคุณ
- หัวข้อ: เป้าหมายของฉัน
- ผู้ฟัง: ตัวฉันเอง
- ปัญหา: ฉันไม่แน่ใจว่าฉันกำลังทำงานที่ช่วยสนับสนุนโครงการของบริษัทจริงหรือไม่
- เรื่องราวของข้อมูล: ฉันต้องการแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้เพื่อดูงานประจำสัปดาห์ของฉัน
ไม่เลวเลย แต่เราสามารถทำได้ดีกว่านี้
- หัวข้อ: เป้าหมายรายสัปดาห์ของฉัน
- ผู้ฟัง: ตัวฉันเอง
- เรื่องราวของข้อมูล: ฉันต้องการแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้เพื่อดูงานประจำสัปดาห์ของฉัน ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของบริษัทในไตรมาสที่ 4.
ตอนนี้เรื่องราวของข้อมูลของเราชัดเจนแล้ว—ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการสร้างของเรา หากไม่มีความชัดเจนนี้ เราอาจสร้างความสับสนและความหงุดหงิดเมื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผิด
2️⃣ เลือก KPI ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเรื่องราวของข้อมูล
- KPI #1: จำนวนงานที่กำลังดำเนินการ
- KPI #2: รายงานคะแนนประจำสัปดาห์ของเป้าหมาย
- KPI #3: จำนวนงานที่ล่าช้า
- KPI #4: วัตถุประสงค์ของบริษัทในไตรมาสที่ 4 รายการ
- KPI #5: การแบ่งแยกสถานะงาน
ใช้เวลาในการกำหนดKPI ของคุณให้ชัดเจน และหากรู้สึกติดขัด ให้ย้อนกลับไปดูเรื่องราวข้อมูลของคุณ การระบุรายละเอียดให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น จะช่วยให้คุณใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3️⃣ เลือกวิดเจ็ตสำหรับประเภทการรายงาน
KPI #1: จำนวนงานที่กำลังดำเนินการอยู่
ฉันกำลังมองหาจำนวนงานทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่สำหรับ KPI นี้ ดังนั้นฉันจะใช้วิดเจ็ตการคำนวณ
ผ่านทาง ClickUp
เราทำได้ดีมาก! มาทำต่อไปกันเถอะ!
KPI #2: รายงานคะแนนประจำสัปดาห์ของเป้าหมาย
วิดเจ็ตเป้าหมายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนี้!
ผ่านทาง ClickUp
เราต้องคลิกที่สกอร์การ์ดเพื่อดูเป้าหมายของฉัน บางทีเราอาจก้าวไปอีกขั้นและแสดงสกอร์การ์ดจริงก็ได้ เนื่องจากเราต้องการเพียงอันเดียว ดังนั้นแทนที่จะใช้วิดเจ็ตเป้าหมาย ให้เราใช้วิดเจ็ตฝังแบบกำหนดเองแทน
ผ่านทาง ClickUp
ดีขึ้นมากเลย! คลิกน้อยลง 😉
KPI #3: จำนวนงานที่ล่าช้า
เช่นเดียวกับ KPI แรกของเรา เราจำเป็นต้องใช้วิดเจ็ตการคำนวณเพื่อดูจำนวนทั้งหมด
ผ่านทาง ClickUp
คุณเคยทำสิ่งนี้มาก่อนไหม?💪
KPI #4: รายการวัตถุประสงค์ของบริษัทในไตรมาสที่ 4
วิดเจ็ตฝังแบบกำหนดเองอีกตัวหนึ่งจะใช้ได้กับ KPI นี้ เราจะสามารถแก้ไขเอกสารได้จากแดชบอร์ดของเรา
ผ่านทาง ClickUp
KPI #5: การแยกสถานะงาน
แผนภูมิวงกลมจะเหมาะสำหรับ KPI นี้เพื่อดูว่างานส่วนใหญ่ของฉันอยู่ที่ไหน
ผ่านทาง ClickUp
4️⃣ จัดระเบียบวิดเจ็ตของคุณเพื่อสร้างลำดับชั้นทางสายตาและความสมดุล
ตอนนี้เราเริ่มปรับแต่งเลย์เอาต์แดชบอร์ดของเราแล้ว!
ส่วนนี้ของสูตรอาจต้องลองทำหลายครั้ง แต่การจดจำว่าเป้าหมายหลักของเราคือการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และทรงพลัง จะช่วยให้เราอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง
เวอร์ชัน 1
ผ่านทาง ClickUp
เป็นอย่างไรบ้าง? 🤔
- ความคิดเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงาน: วิดเจ็ตที่สำคัญทั้งหมดอยู่เหนือขอบเขตการมองเห็น ดังนั้นฉันไม่จำเป็นต้องเลื่อนลง วิดเจ็ตแสดง KPI ที่ฉันต้องการ
- วิดเจ็ตที่สำคัญทั้งหมดอยู่เหนือขอบเขตการมองเห็น ดังนั้นฉันจึงไม่ต้องเลื่อนลง
- วิดเจ็ตแสดง KPI ที่ฉันต้องการ
- ความคิดเชิงภาพ: การจัดวางไม่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดูเป้าหมายรายสัปดาห์ข้างๆ เป้าหมายไตรมาสที่ 4 (ซึ่งเป็นข้อมูลหลักของเรา) วิดเจ็ตปริมาณงานตามสถานะมีขนาดเล็กและอยู่ด้านล่าง
- ไม่ใช่การจัดวางที่ดีที่สุดในการดูเป้าหมายรายสัปดาห์ถัดจากเป้าหมายไตรมาสที่ 4 (ซึ่งเป็นข้อมูลหลักของเรา)
- วิดเจ็ตปริมาณงานตามสถานะมีขนาดเล็กและอยู่ที่ด้านล่าง
- วิดเจ็ตที่สำคัญทั้งหมดอยู่เหนือขอบเขตการมองเห็น ดังนั้นฉันจึงไม่ต้องเลื่อนลง
- วิดเจ็ตแสดง KPI ที่ฉันต้องการ
- ไม่ใช่การจัดวางที่ดีที่สุดในการดูเป้าหมายรายสัปดาห์ติดกับเป้าหมายไตรมาสที่ 4 (ซึ่งเป็นข้อมูลหลักของเรา)
- วิดเจ็ตปริมาณงานตามสถานะมีขนาดเล็กและอยู่ที่ด้านล่าง
ลองอีกครั้ง!
เวอร์ชัน 2
ผ่านทาง ClickUp
5️⃣ ขอความคิดเห็นจากผู้ชมของคุณ
มาทบทวนความคิดของเราในครั้งก่อนกันเถอะ
- ความคิดเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงาน: วิดเจ็ตที่สำคัญทั้งหมดอยู่เหนือขอบเขตการมองเห็น ดังนั้นฉันไม่ต้องเลื่อนลง ✅ วิดเจ็ตแสดง KPI ที่ฉันต้องการ ✅
- วิดเจ็ตที่สำคัญทั้งหมดอยู่เหนือขอบจอแล้ว ดังนั้นฉันไม่ต้องเลื่อนลงไป ✅
- วิดเจ็ตแสดง KPI ที่ฉันต้องการ ✅
- ความคิดเชิงภาพ: การจัดวางไม่ดีที่สุดที่จะเห็นเป้าหมายรายสัปดาห์อยู่ข้างๆ เป้าหมายไตรมาสที่ 4 ซึ่งสำคัญที่สุด (วิดเจ็ตเป้าหมายรายสัปดาห์และเป้าหมายสร้างสรรค์ไตรมาสที่ 4 ของเราอยู่ติดกัน ดังนั้นจึงเน้นย้ำทั้งด้านภาพและการใช้งาน! ✅) วิดเจ็ตปริมาณงานตามสถานะมีขนาดเล็กและอยู่ด้านล่าง (แผนภูมิวงกลมของเราอยู่ด้านบนเพื่อให้คุณสามารถดูความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว! ✅) แดชบอร์ดของเราอ่านง่ายจากซ้ายไปขวา ✅
- ไม่ใช่การจัดวางที่ดีที่สุดในการดูเป้าหมายรายสัปดาห์ติดกับเป้าหมายไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด (วิดเจ็ตเป้าหมายรายสัปดาห์และเป้าหมายสร้างสรรค์ไตรมาสที่ 4 ของเราอยู่ติดกัน ดังนั้นจึงเพิ่มคะแนนทั้งในด้านภาพและการใช้งาน! ✅)
- วิดเจ็ตปริมาณงานตามสถานะมีขนาดเล็กและอยู่ที่ด้านล่าง (แผนภูมิวงกลมของเราอยู่ที่ด้านบนเพื่อให้สามารถดูความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว! ✅)
- แดชบอร์ดของเราอ่านง่ายจากซ้ายไปขวา ✅
- วิดเจ็ตที่สำคัญทั้งหมดอยู่เหนือขอบจอแล้ว ดังนั้นฉันไม่ต้องเลื่อนลง ✅
- วิดเจ็ตแสดง KPI ที่ฉันต้องการ ✅
- ไม่ใช่การจัดวางที่ดีที่สุดในการดูเป้าหมายรายสัปดาห์ติดกับเป้าหมายไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด (วิดเจ็ตเป้าหมายรายสัปดาห์และเป้าหมายสร้างสรรค์ไตรมาสที่ 4 ของเราอยู่ติดกัน ดังนั้นจึงเน้นย้ำทั้งด้านความสวยงามและการใช้งาน! ✅)
- วิดเจ็ตปริมาณงานตามสถานะมีขนาดเล็กและอยู่ที่ด้านล่าง (แผนภูมิวงกลมของเราอยู่ที่ด้านบนเพื่อให้สามารถดูความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว! ✅)
- แดชบอร์ดของเราอ่านง่ายจากซ้ายไปขวา ✅
สร้างแดชบอร์ดใน ClickUp วันนี้
คุณทำได้ยอดเยี่ยมมาก! 🎉
การสร้างแดชบอร์ดใน ClickUp ด้วยสูตรนี้ง่ายแค่ไหน? ตอนนี้เมื่อคุณมีพื้นฐานแล้ว ใช้พื้นฐานนี้เพื่อสร้างแดชบอร์ด ClickUp ขั้นพื้นฐาน (หรือขั้นสูง) ได้เลย!
แดชบอร์ดเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแต่สำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับการแบ่งปันกับเพื่อนร่วมงานของคุณอีกด้วย อย่าปล่อยให้ทีมของคุณต้องเดินจากไปโดยขาดข้อมูล (หรือแย่กว่านั้นคือสับสน) เพียงเพราะข้อมูลไม่ชัดเจนจนไม่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้
หากคุณใช้เวลาครึ่งวันทำงานในการสร้างแดชบอร์ดใน Excel หลายครั้งแล้วต้องเริ่มต้นใหม่เพราะข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดในช่วง 22 นาทีที่ผ่านมา ลองใช้ClickUpฟรีวันนี้และสร้างแดชบอร์ดที่ทรงพลังซึ่งจะส่งเสริมการตัดสินใจที่ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นี่คือสำหรับคุณ 🤝