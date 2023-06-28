การจัดการปริมาณงานคืออะไร? พร้อมกลยุทธ์และแบบฟอร์ม

คุณเคยรู้สึกไหมว่างานที่ต้องทำสำหรับลูกค้าของทีมคุณเหมือนกับพินโบว์ลิ่งที่ลุกเป็นไฟซึ่งคุณกำลังพยายามโยนให้ลอยอยู่?
เพียงแต่ว่าคุณไม่มีพรสวรรค์ในการโยนของเลยสักนิด และคุณยังเคยเผากันคิ้วตัวเองมาแล้วด้วยใช่ไหม? ถ้าสถานการณ์นี้ตรงกับคุณ คุณจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การจัดการงานใหม่แล้วล่ะ
การจัดการปริมาณงานคือกาวซูเปอร์กลูที่ช่วยยึดกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณให้อยู่ด้วยกัน
หากไม่มีมัน กองเอกสารของคุณจะสูงเท่าภูเขาเอเวอเรสต์ตารางเวลาโครงการของคุณจะยุ่งเหยิงเหมือนห้องนอนของลูกวัยรุ่น และรายการงานของพนักงานจะยาวไม่สิ้นสุดเหมือนฟีดโซเชียลมีเดียของพวกเขา!
แต่การจัดการปริมาณงานคืออะไรกันแน่? แล้วคุณจะเริ่มต้นนำมันมาใช้ในบริษัทของคุณได้อย่างไร?
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่ามันคืออะไร ทำงานอย่างไรและเครื่องมือจัดการปริมาณงานที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณนำไปใช้ได้ คว้าถังดับเพลิงและปล่อยโบว์ลิ่งพิน—มาเริ่มกันเลย!
การจัดการปริมาณงานคืออะไร?
การจัดการปริมาณงานคือกระบวนการกระจายและบริหารจัดการงานของทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด อาจเป็นแนวคิดที่ดูเรียบง่าย แต่อย่าประมาท หากละเลย อาจทำให้ปริมาณงานที่มีอยู่เพิ่มขึ้นได้
ในความเป็นจริงการศึกษาของห้องสมุดการแพทย์แห่งชาติในปี 2021แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความพึงพอใจน้อยลงเมื่อพวกเขาคิดว่าพวกเขามีปริมาณงานที่มากเกินไป ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงและอัตราการหมดไฟและการลาออกที่สูงขึ้น
บทเรียนที่ได้คือ?
การจัดการปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่อง สำคัญมาก !
ทำไมการจัดการปริมาณงานจึงมีความสำคัญ?
เมื่อคุณจัดการภาระงานของทีมอย่างถูกต้อง สิ่งดี ๆ หลายอย่างจะเกิดขึ้น:
- คุณจะเห็นการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือกันเพิ่มขึ้นภายในองค์กรของคุณ
- สมาชิกในทีมของคุณจะส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูงพร้อมทั้งปฏิบัติตามกำหนดเวลา
- พนักงานจะมีประสิทธิภาพในขณะที่ยังพึงพอใจกับงานและความรับผิดชอบของตน
ฟังดูเหมือนฝันเลยใช่ไหม? ตอนนี้ มาดูกันว่าคุณสามารถนำการจัดการปริมาณงานที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไร
7 ขั้นตอนในการจัดการปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนปริมาณงานก็เหมือนกับการปลูก 'ถั่ววิเศษ' ภายในองค์กรของคุณ
ในตอนแรก คุณอาจพบกับการต่อต้านเล็กน้อย แต่เมื่อเวลาผ่านไป สมาชิกในทีมของคุณ (และโดยขยายไปถึงลูกค้าของคุณ) จะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มหาศาลจากการจัดการภาระงานที่เปรียบเสมือน 'ต้นถั่ว' ที่เติบโตสูงใหญ่
นี่คือคู่มือขั้นตอนต่อขั้นตอนเพื่อทำให้กระบวนการจัดสรรภาระงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. ใช้เครื่องมือจัดการปริมาณงาน
ทีมต่าง ๆ ภายในหน่วยงานของคุณอาจกำลังใช้ชุดเครื่องมือการทำงานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งทำให้การมอบหมายงานหรือโครงการเฉพาะให้กับสมาชิกในทีมเป็นเรื่องยากกว่าที่ควรจะเป็น
นอกจากนี้ ข้อมูลทั้งหมดของบริษัทคุณจะกระจัดกระจายอยู่ในแอปจำนวนมาก หรือแย่กว่านั้น: สูญหายไปในทะเลของอีเมลที่สลับซับซ้อน ซึ่งนำไปสู่การที่ทีมของคุณเสียเวลาอันมีค่าไปกับการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นหรือคำขอของลูกค้า ทำให้ทุกโครงการใช้เวลานานกว่าที่ควรจะเป็น
ทางออกคืออะไร? ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ทุกทีมของคุณเข้าร่วมระบบปฏิบัติการเดียว(ระบบปฏิบัติการ) มันจะทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลสำหรับกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดของคุณ และเป็นเครื่องมือครบวงจรในการจัดการภาระงานของพนักงานของคุณ
ก่อนอื่น ขอพูดถึงประเด็นสำคัญที่ทุกคนรู้กันอยู่: เราอาจจะลำเอียง แต่เราคิดว่ามันง่ายกว่ามากที่จะจัดการงานด้วยแอปที่เหมาะสม อย่างเช่นClickUp และถ้าคุณกำลังใช้แอปอื่นอยู่ คุณอาจจะแปลกใจว่ามันง่ายแค่ไหนที่จะนำเข้างานโครงการทั้งหมดของคุณมายังแพลตฟอร์มของเรา
โบนัส ClickUp: ClickUp ทำให้การนำทางผ่านงานและงานย่อยของโครงการหลาย ๆ งานและลูกค้าหลาย ๆ รายเป็นเรื่องง่ายสุด ๆ ดูคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเพื่อจัดการภาระงานของทีมคุณได้ในเวลาไม่นาน! นอกจากนี้ หากคุณใช้เครื่องมือจัดการโครงการอยู่แล้ว เช่นBasecamp,TrelloหรือAsana ClickUpยังให้คุณนำเข้าข้อมูลจากเครื่องมือใด ๆ ได้ในเวลาเพียงหนึ่งนาที!
2. ประเมินงานและความสามารถของทีมคุณ
การวางแผนกำลังการผลิตเป็นรากฐานของการจัดการปริมาณงานที่มีประสิทธิภาพเป็นกระบวนการในการคำนวณเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ และเพื่อให้ทำได้ถูกต้อง คุณต้องจัดสรรความต้องการของงานให้สอดคล้องกับความสามารถของทีมของคุณ
ลองดูเครื่องมือวางแผนกำลังการผลิตเหล่านี้ และเทมเพลตสำหรับการวางแผนกำลังการผลิต!
มาดูวิธีการตั้งค่าระบบการจัดการปริมาณงานแบบอไจล์สำหรับทีมของคุณกัน
สร้างงานและประมาณเวลาสำหรับทุกโครงการ
เริ่มต้นด้วยการทำรายการกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดที่ทีมของคุณต้องจัดการในโครงการใด ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากนั้นให้แยกย่อยกระบวนการเหล่านั้นออกเป็นงานใน ClickUp ที่สามารถจัดการได้ หากงานใดดูซับซ้อน ให้แบ่งออกเป็นเป้าหมายย่อยของโครงการ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุงานทั้งหมดไว้ แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม ซึ่งอาจรวมถึงงานธุรการ เช่น การจัดการกล่องจดหมาย การบันทึกกระบวนการทำงาน หรือแม้แต่การออกไปซื้อเครื่องดื่มประจำวัน!
อาจดูเป็นเรื่องน่าขัน แต่การละเว้นงานที่ทำเป็นประจำซึ่งใช้เวลาในแต่ละวันไปนั้น เป็นข้อผิดพลาดในการบริหารเวลาที่พบได้บ่อยมาก การจัดสรรเวลาสำหรับการออกไปซื้อกาแฟไว้ล่วงหน้านั้นดีกว่าการที่คุณต้องตามเวลาไม่ทันอยู่เสมอถึง 15 นาที
แต่นั่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่คุณต้องประมาณการ: คุณยังต้องคำนวณว่าแต่ละงานควรใช้เวลาเท่าไรในอุดมคติ วิธีนี้สามารถทำได้หลายวิธี:
- ประมาณการตามข้อมูลในแผนงานของงาน
- ใช้เครื่องมือติดตามเวลาหรือเครื่องมือจัดการโครงการ
- กำหนดระยะเวลาการทำงานของแต่ละงานตามประสบการณ์ที่ผ่านมา
หากคุณไม่แน่ใจว่าการทำงานหนึ่งควรใช้เวลาเท่าไรหรือใช้เวลามาก่อนหน้านี้เท่าไร ให้ใช้ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUpเพื่อติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน
ประเมินศักยภาพส่วนบุคคลของพนักงานแต่ละคน
การผลิตแบบทีมมีความสำคัญอย่างยิ่ง
เมื่อคุณคิดถึงการจัดการทรัพยากร ไม่ใช่เพียงแค่การกระจายงานให้พนักงานเท่า ๆ กันเท่านั้น แต่ละคนมีสไตล์การทำงานและทักษะที่แตกต่างกัน บางคนสามารถจัดการงานทางเทคนิคหลายอย่างพร้อมกันได้ ในขณะที่บางคนไม่สามารถ
โบนัส:เครื่องมือการจัดการทรัพยากร
ตอนนี้คุณต้องหาความสามารถในการรับภาระงานของสมาชิกแต่ละคนในทีม แล้ววิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คืออะไร? ก็คือการใช้คุณสมบัติการจัดการภาระงานของทีม!
มุมมองปริมาณงานช่วยให้คุณสามารถกำหนดขีดความสามารถของปริมาณงานรายวัน/รายสัปดาห์สำหรับผู้ใช้แต่ละคนตามการสนทนากับพวกเขา คุณสามารถกำหนดขีดความสามารถเป็นชั่วโมง งานหรือแม้แต่คะแนนเรื่องราว Scrum
เพียงแค่ขอความคิดเห็นจากพนักงานของคุณ ให้แต่ละสมาชิกในทีมบอกคุณเป็นการส่วนตัวว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกับปริมาณงานของตนเอง เขียนสิ่งที่พวกเขาต้องรับผิดชอบ และว่าพวกเขาสามารถรับงานเพิ่มหรือต้องการงานน้อยลง
ด้วยวิธีนี้ คุณจะทราบว่าพนักงานของคุณมีปริมาณงานที่มากเกินไปหรือไม่ และคุณสามารถจัดสรรงานใหม่ได้เมื่อจำเป็น
จงฉลาดและให้ความสำคัญกับสิ่งที่ควรมาก่อน!
ไม่ใช่ทุกงานที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่ากัน และการไปสตาร์บัคส์ไม่ได้สำคัญเท่ากับการแก้ไขโพสต์บล็อกของลูกค้าให้เสร็จ นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องเรียนรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญ
การจัดลำดับความสำคัญช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าทีมของคุณจะมีศักยภาพมากเพียงใด คุณก็จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ มันช่วยให้คุณใช้พลังงานกับงานที่มีกำหนดส่งด่วนมากที่สุด และไม่ต้องเครียดกับเรื่องที่สามารถเลื่อนออกไปได้
เพื่อให้การจัดลำดับความสำคัญเป็นไปอย่างถูกต้อง คุณจำเป็นต้องสื่อสารกับทีมของคุณอย่างชัดเจนว่างานใดต้องทำให้เสร็จก่อน งานใดมีกำหนดเวลาที่แน่นอน และงานใดสามารถเลื่อนออกไปได้หากจำเป็น เมื่อทำการตัดสินใจเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ใช้เมทริกซ์คะแนนแบบง่ายที่มี 3 คะแนนสำหรับองค์ประกอบต่อไปนี้:
- ใครเป็นผู้ร้องขอโครงการ? ใคร เป็นผู้ร้องขอภารกิจนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง หากเป็น CEO ที่ร้องขอ ไม่ว่าภารกิจนั้นจะมีคุณค่าเชิงกลยุทธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกับงานอื่นเพียงใด ก็จะได้รับลำดับความสำคัญสูงสุดโดยอัตโนมัติ ให้คะแนน "1" หากเป็นผู้ร้องขอระดับล่างหรือบุคคลทั่วไป ให้คะแนน "2" หากเป็นผู้จัดการทีมให้คะแนน "3" หากเป็นผู้บริหารระดับสูง
- ให้คะแนน "1" หากเป็นคำขอระดับต่ำหรือผู้ร้องขอรายบุคคล
- ให้คะแนน "2" หากเป็นผู้จัดการทีม
- ให้คะแนน "3" หากเป็นภาวะผู้นำระดับผู้บริหาร
- โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ต้องพึ่งพาหรือไม่? หากงานนี้จำเป็นต้องเสร็จสิ้นก่อนที่สมาชิกทีมคนอื่นจะสามารถทำส่วนของพวกเขาในโครงการได้ งานนี้ควรได้รับความสำคัญสูงขึ้นเพราะมีผลกระทบต่อผู้อื่น ให้คะแนน "1" หากเป็นโครงการที่ทำเพียงครั้งเดียวและไม่เกี่ยวข้องกับงานอื่นของคุณ ให้คะแนน "2" หากเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น แต่โครงการโดยรวมไม่ได้เน้นกำหนดเวลา ให้คะแนน "3" หากเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น และโครงการโดยรวมมีกำหนดเวลาที่แน่นอน
- ให้คะแนน "1" หากเป็นโครงการที่ทำเพียงครั้งเดียวและไม่เกี่ยวข้องกับงานอื่นของคุณ
- ให้คะแนน "2" หากเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ต้องพึ่งพา แต่โครงการโดยรวมไม่ได้เน้นเรื่องกำหนดเวลา
- ให้คะแนน "3" หากเป็นส่วนหนึ่งของการพึ่งพา และโครงการโดยรวมมีกำหนดเวลาที่แน่นอน
- โครงการนี้เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์หรือการริเริ่มของบริษัทที่ใหญ่กว่าหรือไม่? โครงการที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของบริษัทที่ใหญ่กว่าควรได้รับการจัดลำดับความสำคัญเหนือโครงการที่จำเป็นสำหรับการริเริ่มที่เล็กกว่าและจำกัดเฉพาะด้าน ให้คะแนน "1" หากเป็นโครงการที่จำกัดเฉพาะและไม่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ที่ใหญ่กว่า ให้คะแนน "2" หากมีความเกี่ยวข้องอย่างหลวมๆ กับการริเริ่มกลยุทธ์ที่ใหญ่กว่า ให้คะแนน "3" หากเป็นส่วนสำคัญของโครงการริเริ่มที่ใหญ่กว่าของบริษัท
- ให้คะแนน "1" หากเป็นโครงการที่จำกัดขอบเขตและไม่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ที่ใหญ่กว่า
- ให้คะแนน "2" หากมีความเกี่ยวข้องอย่างหลวมๆ กับกลยุทธ์หรือโครงการริเริ่มที่สำคัญ
- ให้คะแนน "3" หากสิ่งนี้มีความสำคัญต่อโครงการริเริ่มของบริษัทใหญ่
ใช้เมทริกซ์นี้เพื่อกำหนดคะแนนเชิงวัตถุประสงค์สำหรับลำดับความสำคัญของโครงการแต่ละโครงการ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมทราบหากงานที่ได้รับมอบหมายมีความยืดหยุ่นในเรื่องของกำหนดเวลา
สิ่งแรกที่ต้องทำ โบนัส ClickUp: เครื่องมือจัดการภาระงานของทีมที่เรียบง่ายช่วยให้คุณกำหนดความสำคัญของงานที่สำคัญทุกงานได้ง่าย ตั้งแต่ "ต่ำ" ถึง "เร่งด่วน" การจัดเรียงตามความเร่งด่วนช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นงานที่มีความสำคัญสูงสุดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น คุณยังสามารถสร้างการทำงานอัตโนมัติอย่างง่ายใน ClickUpเพื่อกำหนดระดับความสำคัญเฉพาะเมื่อมีการมอบหมายงานให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเมื่อถึงกำหนดส่งงาน
3.ใช้การจัดสรรทรัพยากรเพื่อทักษะการจัดการภาระงานของทีม
หลังจากที่คุณได้ประเมินงานและความสามารถของทีมเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะกระจายงานใช่ไหม? แต่เดี๋ยวก่อน...อย่ารีบร้อนนัก
คุณไม่สามารถเลือกใครก็ได้มาทำโครงการเก่าๆ ได้หรอกนะ เอาล่ะ บางทีคุณอาจจะ ทำได้ ก็ได้ แต่ประสิทธิภาพก็คงไม่ต่างอะไรกับการขอให้ฮัลค์พับหงส์กระดาษโอริกามิ
โบนัส:การปรับระดับทรัพยากร
มอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับบุคคลที่เหมาะสม
กุญแจสำคัญในการจัดการปริมาณงานอย่างชาญฉลาดคือการมอบขอบเขตงานที่เหมาะสมให้กับบุคคลที่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณหรือผู้จัดการโครงการของคุณทราบถึงทักษะ ความถนัด อารมณ์ ความพร้อม และจุดแข็งของแต่ละสมาชิกในทีมก่อนเริ่มการจัดตารางงาน
ตัวอย่างเช่น หากพนักงานคนใดของคุณเก่งเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยแต่มีปัญหาเมื่อต้องทำงานภายใต้ความกดดันสูง พวกเขาอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโครงการที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่ในทำนองเดียวกัน คนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมองภาพรวมได้ดีอาจไม่เหมาะกับการเป็นบรรณาธิการตรวจแก้ข้อความ
พิจารณาจุดแข็งเฉพาะบุคคลของแต่ละคน แล้วมอบหมายงานที่มีความสำคัญสูงสุดก่อน เมื่อจัดการเสร็จแล้วจึงค่อยมอบหมายงานที่เหลือ (ไม่ต้องกังวล คุณจะได้ไปซื้อกาแฟที่สตาร์บัคส์แน่นอน...สักพักหนึ่ง)
ต้องการคะแนนพิเศษจากผู้จัดการหรือไม่? ขณะมอบหมายงานให้สมาชิกในทีม ให้พวกเขาทราบว่า ทำไม คุณถึงเลือกพวกเขาสำหรับงานนั้น สิ่งนี้จะทำให้งานของพวกเขามีความหมายและน่าสนใจมากขึ้น
ยิ่งพนักงานของคุณมีความมั่นใจในงานของตนมากเท่าไร ผลผลิตของพวกเขาก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ง่ายแค่นั้นเอง!
สร้างกำหนดเวลาที่สมจริง
เมื่อคุณได้มอบหมายงานทั้งหมดแล้ว คุณต้องกำหนดเส้นตายสำหรับงานเหล่านั้นด้วย เมื่อคุณเริ่มต้นวางแผนปริมาณงานเป็นครั้งแรก ให้เน้นที่การกำหนดเส้นตายที่ สามารถทำได้จริง!
แม้จะใช้แอปที่ใช้งานง่ายที่สุดอย่าง ClickUp คุณก็ควรคาดหวังว่าจะมีช่วงเวลาปรับตัวอยู่บ้าง ในขณะที่ทีมของคุณกำลังทำความคุ้นเคยกับขั้นตอนการทำงานใหม่ กำหนดเส้นตายสำหรับรอบแรกให้ยืดหยุ่นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ใช้ข้อมูลที่คุณรวบรวมเกี่ยวกับการประมาณเวลาในการทำงานครั้งก่อน ความสามารถของพนักงาน และทักษะที่ทราบแล้ว เพื่อประมาณเวลาที่ดีที่สุดว่าแต่ละงานควรใช้เวลานานเท่าใด จากนั้นเพิ่มเวลาอีกเล็กน้อยเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
เมื่อพนักงานสามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาที่เข้มงวดได้ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาเอง และในระบบการจัดการใหม่ที่ยอดเยี่ยมของคุณ การมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการปรับแต่งปริมาณงาน—และทำได้อย่างรวดเร็ว—เป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานของหัวหน้าทีมทุกคน
การทำงานเป็นทีม > ความสามารถ โบนัส ClickUp: การมอบหมายงานใน ClickUp นั้นง่ายมาก! เพียงสร้างงานและมอบหมายให้กับพนักงานหรือทีมหนึ่ง หรือ หลายทีม หลังจากแจกจ่ายงานแล้ว ให้กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนดสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม กังวลเกี่ยวกับการจัดการกำหนดเวลาที่ขัดแย้งกันหรือไม่? มองเห็นภาพงานของทีมคุณผ่านมุมมอง Timeline เพื่อปรับสมดุลวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนดของทุกคน ทั้งหมดจากไทม์ไลน์โครงการเดียว
4. ช่วยพนักงานของคุณวางแผนด้วยเทมเพลตการจัดการปริมาณงาน
โอเค คุณได้ระบุงานที่ต้องทำและระยะเวลาที่ใช้แล้ว และคุณก็รู้ว่าพนักงานคนไหนรับผิดชอบงานอะไร ต่อไปก็ปล่อยให้เป็นระบบอัตโนมัติได้เลยใช่ไหม?
อย่าเพิ่งรีบ!
หากรูปแบบการวางแผนงานนี้เป็นสิ่งใหม่สำหรับทีมของคุณ พวกเขา (และคุณด้วย!) อาจต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อให้สามารถจัดระเบียบได้ และถึงแม้ว่ากระบวนการทำงานจะไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่ยิ่งรูปแบบการจัดการงานของคุณมีความสมบูรณ์มากขึ้น กระบวนการของคุณก็ควรมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นตามไปด้วย
เทมเพลตช่วยในการจัดการภาระงานสองประการ: ช่วยให้ทีมที่ใหม่กับกระบวนการสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น และช่วยให้ทีมที่มีประสบการณ์สามารถทำให้สิ่งที่ดีซึ่งพวกเขารู้ว่าทำงานได้ดีเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น
นี่คือแม่แบบภาระงานห้าแบบเพื่อเริ่มต้น:
1. แม่แบบปริมาณงานพนักงาน ClickUp
เทมเพลตปริมาณงานพนักงานของ ClickUpช่วยให้สมาชิกในทีมและผู้จัดการสามารถกำหนดขีดความสามารถในการทำงานประจำวันและรายสัปดาห์ของตนเอง และดูปริมาณงานที่มอบหมายให้กับพนักงานแต่ละคน
2. แม่แบบการบล็อกตารางเวลาใน ClickUp
เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาของClickUpช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถติดตามและมองเห็นกิจกรรมงานที่ผ่านมา ปัจจุบัน และที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยใช้เทคนิคการบล็อกเวลา
3. แม่แบบการจัดการงานแบบง่ายของ ClickUp
ต้องการทำให้รายการงานของทีมคุณง่ายขึ้นหรือไม่? ลองใช้เทมเพลตการจัดการงานแบบง่ายของ ClickUpเพื่อให้พนักงานของคุณมีโอกาสได้รับรายการงานประจำวันแบบส่วนตัว ซึ่งรวมถึงงาน โครงการส่วนตัว วันหยุดพักผ่อน ฯลฯ
4. แม่แบบการประชุม 1 ต่อ 1 สำหรับพนักงานและผู้จัดการใน ClickUp
การจัดการปริมาณงานเริ่มต้นจากการที่พนักงานเข้าใจในสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา นั่นหมายความว่าคุณในฐานะหัวหน้าทีมจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายการผลิตการจัดการเวลา และการจัดลำดับความสำคัญของโครงการอย่างชัดเจน วิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ผู้ร่วมงานแต่ละคนเข้าใจตรงกันคือการมีเอกสารรายละเอียดแบบ 1 ต่อ 1 ที่ติดตามทุกแง่มุมเหล่านี้
5. แม่แบบติดตามการประชุม ClickUp
การทำงานที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากการจัดระเบียบงานประจำวันของคุณ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการใช้แบบฟอร์มเพื่อติดตามการประชุมของคุณจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะคุณจะสามารถทราบได้ว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร และคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยเหลือการทำงานของคุณ
เทมเพลต, เทมเพลต, เทมเพลต! โบนัสจาก ClickUp: เราเป็นแฟนตัวยงของเทมเพลตเพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานเป็นระบบและราบรื่น อยากเห็นเพิ่มเติมไหม? ลองดูการรวบรวมเทมเพลตการจัดการโครงการทั้งหมดของเรา หรือเยี่ยมชมศูนย์เทมเพลตของ ClickUpเพื่อดูวิธีเริ่มต้นที่รวดเร็วอีกหลายร้อยวิธี!
5. ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
แม้ว่าเราอาจจะลืมวิธีแก้โจทย์แคลคูลัสสมัยมัธยมต้นไปแล้ว แต่นี่คือสูตรหนึ่งที่คุณต้องจำให้ขึ้นใจ:
การจัดการปริมาณงาน = การจัดการความเครียด
ยิ่งเราเผชิญกับความเครียดน้อยลงเท่าใด ภาระงานของเราก็จะยิ่งจัดการได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แล้วอะไรคือแหล่งความเครียดที่ใหญ่ที่สุดในที่ทำงาน?
การสำรวจจากWrikeพบว่ามีการสร้างรหัสผ่านที่มีแปดตัวอักษร โดยมีตัวเลขหนึ่งตัว ตัวอักษรตัวใหญ่หนึ่งตัว และสัญลักษณ์หนึ่งตัว. นั่นแหละ และ การขาดการสื่อสารและการร่วมมือ.
แม้การเปลี่ยนแปลงที่ดีก็สามารถทำให้เกิดความเครียดได้เมื่อมันเป็นสิ่งใหม่ หลังจากที่คุณได้นำระบบการจัดการงานใหม่มาใช้แล้ว อย่าลืมตรวจสอบกับทีมของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขารู้สึกได้รับการสนับสนุน
จัดให้มีการประชุมทีมเป็นประจำ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่กระบวนการนี้ยังใหม่ ให้พยายามจัดเวลาสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวกับสมาชิกในทีมของคุณ การสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการการเปลี่ยนแปลง และทำให้พนักงานของคุณยอมรับกระบวนการใหม่ สำหรับกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จใช้คำถามด้านล่างเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาจากทีมของคุณ:
- ปริมาณงานปัจจุบันของคุณสมเหตุสมผลหรือไม่ และหากไม่เป็นเช่นนั้น จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร?
- มีอุปสรรคใดที่ขัดขวางคุณจากการทำโครงการปัจจุบันให้เสร็จหรือไม่?
- คุณมั่นใจแค่ไหนเกี่ยวกับการทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง?
- อะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณกับระบบใหม่?
- คุณมีคำแนะนำหรือไอเดียในการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือไม่?
ลองใช้เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้!
เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยเทมเพลตการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง!
โปรดทราบว่าการเพิ่มการประชุมในตารางเวลาของคุณและพนักงานของคุณอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลง—ซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณต้องการ! ดังนั้นควรคิดหาวิธีทำให้การตรวจสอบเหล่านี้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ลองพิจารณาทำผ่าน Slack ดู เช่น เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถอัปเดตข้อมูลให้คุณได้เมื่อสะดวก โดยไม่รบกวนงานของพวกเขาเกินไป บางคนอาจไม่เคยรู้สึกสบายใจที่จะระบายความรู้สึกกับหัวหน้า — และนั่นก็ไม่เป็นไร!
จัดประชุมทีมแบบยืนสัปดาห์ละครั้งเพื่อให้ทุกคนได้มารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันกลยุทธ์และระบายความไม่พอใจ และพิจารณาใช้แอปสำหรับการมีส่วนร่วมแบบไม่ระบุตัวตน เช่นScatterSpokeเพื่อให้ทุกคนสามารถแบ่งปันความรู้สึกของตนได้อย่างไม่กดดัน
เน้นความร่วมมือ ไม่ใช่การขัดจังหวะ
ไม่มีอะไรน่ารำคาญไปกว่าการส่งข้อความสำคัญให้พนักงานของคุณแล้วไม่ได้รับการตอบกลับเป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยใช่ไหม? ฉันหมายถึงว่า พวกเขาไม่เข้าใจคำว่า "ลาเต้ของฉันอยู่ไหน?" หรือยังไง?!
พูดเล่นกันพอหอมปากหอมคอ ข้อความที่ปล่อยไว้โดยไม่ตอบกลับจะทำให้งานของคุณล่าช้า และยากต่อการบริหารจัดการปริมาณงาน เมื่อออกแบบกระบวนการบริหารจัดการงานของคุณ อย่าลืมให้ความสำคัญกับการ ทำลาย กำแพงระหว่างงานแต่ละส่วน ไม่ใช่การสร้างกำแพงใหม่ขึ้นมา
สร้างงานทีมเพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นสิ่งที่สมาชิกทีมคนอื่นกำลังทำอยู่ได้ หากพวกเขาสามารถตรวจสอบสถานะได้โดยไม่ต้องขัดจังหวะการทำงานของใคร? ยิ่งดีขึ้นไปอีก
คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นได้?! โบนัส ClickUp: ใช้ ClickUpเพื่อแสดงความคิดเห็นในทุกงาน พนักงานจะได้รับการแจ้งเตือนทันที ดังนั้นพวกเขาจะไม่มีข้อแก้ตัวว่าไม่เห็นคำขอของคุณ และหากคุณต้องการให้บุคคลใดดำเนินการอย่างเร่งด่วน คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณให้เป็นงานและมอบหมายให้กับพวกเขาได้พนักงานจะได้รับแจ้งเตือนและความคิดเห็นจะปรากฏในรายการงานของพวกเขา เมื่อพวกเขาทำเสร็จแล้ว สามารถคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย แก้ไข เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าพวกเขาได้ทำงานเสร็จแล้ว Voilà
6. ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของภาระงานด้วยแดชบอร์ด
การจัดการเวิร์กโฟลว์เป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุด คุณจะต้องทำซ้ำแต่ละขั้นตอนเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แต่คุณจะวัดได้อย่างไรว่ามันกำลังทำงานอยู่?
เอาล่ะ ยังมีวิธีที่ยากเสมอ คุณ อาจจะ เก็บบันทึกในสเปรดชีตอย่างละเอียดเกี่ยวกับข้อร้องเรียนแต่ละเรื่อง ปัญหาที่เกิด และกำหนดเวลาที่ทำได้ (หรือพลาด) ในแต่ละรอบงานใหม่ คุณอาจจะมองหาลวดลายและจุดติดขัดที่พบบ่อย ลองใช้วิธีเดาและตรวจสอบแนวทางในการเปลี่ยนแปลงเพื่อดูว่าช่วยได้หรือไม่
พร้อมสำหรับวิธีที่ง่ายแล้วหรือยัง?
แดชบอร์ดของ ClickUpสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมภารกิจของคุณ ที่ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีมในการจัดการภาระงานได้อย่างใกล้ชิด คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตที่กำหนดเองได้หลากหลาย เช่น กราฟ การคำนวณ บล็อกข้อความ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยแต่ละวิดเจ็ตจะดึงข้อมูลเฉพาะจากทั่วทั้งทีมของคุณมาแสดงผล!
อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่ทั้งหมด คุณยังได้รับการเข้าถึงวิดเจ็ตการรายงานงานมากมายเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ทีมของคุณกำลังจัดการกับการบริหารงาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้:
- แผนภูมิความเร็ว: กำหนดอัตราการเสร็จสิ้นสำหรับชุดงานและประมาณการความสามารถในการทำงานจริงของทีมคุณได้ดีขึ้น
- แผนภูมิการไหลสะสม: ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการของคุณและระบุจุดคอขวดที่อาจเกิดจากการจัดสรรงานที่ไม่เหมาะสม
- เป้าหมาย: กำหนดและติดตามเป้าหมายทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ และOKRs
โบนัส ClickUp: อีกหนึ่งวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามการจัดสรรงานของทีมคุณคือการใช้Box Viewมันจะแสดงภาพรวมของสิ่งที่พนักงานกำลังทำอยู่ รวมถึงความสามารถในการทำงานในปัจจุบันของพวกเขา คุณสามารถระบุได้อย่างง่ายดายว่าใครมีภาระงานมากเกินไปและสามารถมอบหมายงานเพิ่มเติมให้กับผู้ที่สามารถรับภาระได้
BOX IT UP ClickUp Bonus: อีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามการจัดสรรงานของทีมคุณคือการใช้ Box View. มันจะแสดงภาพให้เห็นว่าพนักงานกำลังทำอะไรอยู่ รวมถึงความสามารถในการทำงานของพวกเขาในปัจจุบัน. คุณสามารถระบุได้อย่างง่ายดายว่าใครมีภาระงานมากเกินไป และสามารถมอบหมายงานให้กับผู้ที่สามารถรับภาระงานเพิ่มเติมได้.
7. อัตโนมัติการทำงานและรวมศูนย์การมองเห็น
หลังจากที่คุณได้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในขั้นตอนการทำงานในช่วงแรก ๆ แล้ว ให้มองหาโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
อย่าข้ามขั้นตอนนี้!
จะมีช่วงเวลาหนึ่งในวงจรชีวิตของโครงการที่ทีมของคุณต้องรับมือกับปริมาณงานที่หนักหน่วง การบริหารจัดการปริมาณงานช่วยให้คุณมีแนวทางเชิงรุกด้วยกลยุทธ์ที่ช่วยประหยัดเวลาเหล่านี้ตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเผชิญกับความเครียดในภายหลัง
ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
วิธีที่ง่ายที่สุดในการลดภาระงานจริงคือการระบุงานที่น่าเบื่อซึ่งสามารถทำได้ โดยอัตโนมัติ ที่จริงแล้ว องค์กรของคุณสามารถประหยัดเวลาได้ถึง2 ชั่วโมงต่อวันผ่านการจัดการงานอัตโนมัติ!เครื่องมือเหล่านี้สามารถทำให้กระบวนการจัดการงานส่วนใหญ่เป็นไปโดยอัตโนมัติ
แน่นอน คุณสามารถเลือกและใช้เครื่องมืออัตโนมัติที่มีอยู่แล้วได้เสมอ แต่ทำไมต้องทำให้แอปพลิเคชันของทีมคุณรก เมื่อคุณสามารถลงทุนในซอฟต์แวร์จัดการงานแบบครบวงจรที่ อัดแน่นไปด้วย การทำงานอัตโนมัติ?
สมมติว่าคุณต้องการสร้างระบบอัตโนมัติที่แจ้งให้พนักงานทราบทันทีเมื่อมีงานเร่งด่วนใหม่ที่ต้องดำเนินการ โชคดีที่คุณเป็นผู้ตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมและเลือกใช้ ClickUp สำหรับการจัดการปริมาณงาน!
สิ่งที่คุณต้องทำคือใช้ระบบอัตโนมัติ "เมื่อใดก็ตามที่งานได้รับลำดับความสำคัญ 'ด่วน' งานนั้นจะเปลี่ยนเป็น 'เปิด' โดยอัตโนมัติ" ปัง! ทันทีที่งานถูกติดแท็กด่วน พนักงานของคุณจะรับทราบโดยทันที
เลือกจากรายการอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้แล้วกว่า 50 รายการ หรือสร้างของคุณเอง!
ใช้กระดานคัมบังเพื่อมุมมองที่แตกต่าง
กระดานคัมบัง เป็น เครื่องมือที่กะทัดรัดแต่ทรงพลังเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น. มันทำงานอย่างไร?
มันแสดงภาพกระบวนการทำงานของโครงการของคุณและแสดงสถานะของแต่ละงานในกระดานงานที่เป็นระเบียบทั้งในรูปแบบกายภาพหรือเสมือนจริง ทีมงานของคุณสามารถลากและวางงานไปยังคอลัมน์สถานะที่เกี่ยวข้องได้ตามความคืบหน้า เช่นนี้:
ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณทั้งหมดสามารถเห็นความคืบหน้าของโครงการได้แบบเรียลไทม์ กระบวนการจัดการปริมาณงานนี้ช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการทำโครงการ และใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนของมัน
ผู้จัดการโครงการควรระบุด้วยว่างานใดที่หยุดชะงักบนกระดานคัมบัง ซึ่งบ่งชี้ถึงจุดคอขวดในกระบวนการ จากนั้นพวกเขาสามารถจัดสรรทรัพยากร (หรือสมาชิกในทีม) เพื่อช่วยแก้ไขงานนั้น
ปรับแต่งมุมมองของคุณตามที่คุณต้องการ โบนัส ClickUp: เราให้บริการกระดาน Kanban สำหรับการจัดการโครงการ, แผนภูมิ Gantt เพื่อแสดงการพึ่งพา, และมุมมองอื่น ๆ ให้คุณเลือกมุมมองที่เหมาะกับทีมของคุณมากที่สุด ใช้ มุมมองที่ยืดหยุ่น เพื่อแสดงงานในรายการงาน, กระดาน Kanban, หรือมุมมองไทม์ไลน์
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดการปริมาณงาน
อะไรคือความท้าทายที่พบบ่อยในการจัดการปริมาณงาน?
ความท้าทายในการจัดการปริมาณงานอาจแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรม ขนาดของบริษัท และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่พบบ่อยบางประการได้แก่:
- ปริมาณงานที่ล้นมือ: การจัดการกับปริมาณงานที่มากเกินไปหรือมีความต้องการสูงอาจเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งอาจนำไปสู่ความเครียด ความเหนื่อยล้า และประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง
- การขาดการจัดลำดับความสำคัญ: หากไม่มีลำดับความสำคัญที่ชัดเจน อาจทำให้ยากต่อการตัดสินใจว่างานใดสำคัญที่สุดและควรจัดสรรทรัพยากรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
- การจัดการเวลาไม่ดี:เทคนิคการจัดการเวลาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการปริมาณงาน แต่หลายคนประสบปัญหาการเลื่อนงาน การเสียสมาธิ และกับดักอื่น ๆ ที่ทำให้ประสิทธิภาพลดลง
- ทรัพยากรไม่เพียงพอ: การขาดแคลนทรัพยากร เช่น บุคลากร เทคโนโลยี หรือ งบประมาณ อาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถของบุคคลในการจัดการปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ขอบเขตงานที่ขยายตัว: ความคาดหวังอาจเปลี่ยนแปลงหรือขยายออกไปเกินกว่าที่ได้ตกลงกันไว้ในตอนแรก ส่งผลให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นโดยไม่มีทรัพยากรเพิ่มเติมตามไปด้วย
ใครควรเป็นผู้จัดการการวางแผนปริมาณงาน?
ขึ้นอยู่กับโครงสร้างองค์กรของคุณ การจัดการปริมาณงานของคุณอาจทำคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม
หากบริษัทของคุณมีการแบ่งแยกแผนกอย่างชัดเจนและแต่ละแผนกดูเหมือนจะดำเนินงานเหมือนเป็นบริษัทขนาดเล็กของตัวเอง การวางแผนแบบเดี่ยวอาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตาม หากทีมของคุณมีความร่วมมือสูงและมักทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อดำเนินโครงการให้สำเร็จ การที่ทุกคนมาร่วมกันระดมความคิดน่าจะเป็นแนวทางที่ดีกว่า
ประโยชน์ของการจัดการปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพคืออะไร?
เครื่องมือจัดการปริมาณงานช่วยให้คุณเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในบริษัท และมอบการมองเห็นแบบเดียวกันนี้ให้กับทีมของคุณ!
การเห็นสถานะของโครงการสามารถขจัดปัญหาการสื่อสารและกำแพงระหว่างทีมได้ และที่สำคัญที่สุด? มันช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ นั่น หมายถึงลูกค้าที่มีความสุขมากขึ้นที่ได้รับงานตรงเวลา
ระบบการจัดการปริมาณงานยัง:
- ให้แน่ใจว่าไม่มีทรัพยากรของโครงการ (ซอฟต์แวร์, เวลา, ทักษะของพนักงาน) ถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่า
- ให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนราวกับคริสตัลว่าโครงการของคุณกำลังดำเนินไปอย่างไร
- แสดงกระบวนการทางธุรกิจใดที่กำลังทำให้งานของคุณล่าช้า
- แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวันครบกำหนดและงบประมาณของโครงการ
- ปิดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆ
การจัดการปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
การจัดการปริมาณงานก็เหมือนกับชุดปฐมพยาบาลสำหรับองค์กรของคุณ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีของทีมเมื่อพวกเขาต้องรับมือกับปริมาณงานที่หนักหน่วง ไม่เพียงเท่านั้น ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาได้ทันทีอีกด้วย!
อย่างไรก็ตาม การจัดการปริมาณงานด้วยตนเองนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบาก คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่เฉพาะเจาะจง—ซึ่งไม่ใช่แค่สะดวกสำหรับผู้จัดการโครงการที่มีทักษะ—เพื่อทำหน้าที่หนักทั้งหมด เช่น การกระจายปริมาณงาน การติดตามความคืบหน้าของทีม การสร้างรายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
โชคดีที่มีเครื่องมืออย่าง ClickUp ซึ่งมีฟีเจอร์มากมาย รวมถึงมุมมองไทม์ไลน์ มุมมองปริมาณงาน และมุมมองกล่อง ที่ช่วยให้กระบวนการนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
ด้วยแผนฟรีของ ClickUpคุณจะได้รับผู้ใช้ไม่จำกัดและโครงการไม่จำกัด ด้วยแผนชำระเงิน คุณจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัดและการเชื่อมต่อไม่จำกัดเพื่อช่วยจัดการภาระงานของทีมคุณ
ดังนั้น ลงทะเบียนใช้ ClickUp และวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณวันนี้!