การจัดการการเปลี่ยนแปลงคืออะไร? 3 ขั้นตอนเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น

ในฐานะผู้จัดการการมีส่วนร่วมในทีมบริการมืออาชีพที่ClickUp ฉันได้ช่วยเหลือลูกค้าหลายรายให้สามารถเปิดตัวแพลตฟอร์มของเราในองค์กรของพวกเขาได้สำเร็จ คุณอาจแปลกใจที่การตั้งค่า ClickUp เป็นส่วนที่ง่ายที่สุดในโครงการใด ๆ
การสร้างรากฐานที่มั่นคงด้วยลำดับชั้นที่สร้างขึ้นอย่างดีและการกำหนดค่าของมุมมองที่มีความหมายเป็นสิ่งสำคัญ! แต่แนวทางที่องค์กรของคุณประสบกับการเปลี่ยนแปลงสามารถส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลใดๆ
การจัดการการเปลี่ยนแปลงคือการอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล โดยการประเมินความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ และเตรียมความพร้อมสำหรับการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม
ทำไมการจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นแง่มุมที่สำคัญของการดำเนินงานทางธุรกิจ
ผู้นำทางธุรกิจบางท่านอาจถามตัวเองว่า ทำไมต้องลำบาก? เราแค่ผ่านกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และหวังให้ดีที่สุดก็พอ.
ผมมาที่นี่เพื่อบอกคุณว่าเวลาเพียงเล็กน้อยจะช่วยให้ทุกคนผ่านพ้นการเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้ และจะนำไปสู่ประโยชน์มากมาย
ประการแรกและอาจสำคัญที่สุด การนำการจัดการการเปลี่ยนแปลงไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณ มันช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานของคุณจะยอมรับอย่างรวดเร็ว ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และมีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ
นอกจากนี้ยังช่วยลดความจำเป็นในการทำงานซ้ำหรือกลับไปทบทวนกระบวนการ เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณมีส่วนร่วมอย่างมากในโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
ในที่สุด กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณสามารถช่วยในการบรรลุเป้าหมายและมาตรการความสำเร็จที่คุณได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรกเมื่อคุณตัดสินใจเลือก ClickUp เป็นผลิตภัณฑ์ มันเป็นเพียงการประกันเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ
โมเดลการจัดการการเปลี่ยนแปลงของเคิร์ท เลวิน
แบบจำลองการจัดการการเปลี่ยนแปลงของKurt Lewinสมมติว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง องค์กรจะผ่านวงจรสามขั้นตอน:
- ละลายน้ำแข็ง: ช่วงเวลาที่ทีมของคุณเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้น วิธีที่พวกเขาทำสิ่งต่างๆ ตามปกติเริ่มที่จะ ละลาย
- การเปลี่ยนแปลง: ที่ที่การริเริ่มการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้น จริงๆ
- การแช่แข็งใหม่: การที่คุณทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมั่นคงและเปลี่ยนไปสู่การดำเนินธุรกิจตามปกติ—การแช่แข็ง การเปลี่ยนแปลงนั้นให้คงที่
จุดประสงค์ของการนำกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงนี้มาใช้ คือเพื่อช่วยให้ผู้คนผ่านพ้นเส้นโค้งการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในท้ายที่สุด ผู้นำทางธุรกิจต้องการลดระยะเวลาที่ต้องอยู่ในภาวะไม่แน่นอนและความไม่แน่นอนที่อยู่ด้านล่างสุดของเส้นโค้งการเปลี่ยนแปลง
ทุกคนเคลื่อนผ่านเส้นโค้งการเปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน ดังนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนของคุณ คุณจำเป็นต้องพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกประเภทในวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของคุณ ด้านล่างนี้เราจะพาคุณผ่านแต่ละขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อให้คุณสามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงและผ่านกระบวนการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เราได้จัดทำแม่แบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงคำถามสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงและแผนการสื่อสาร
ระยะที่ 1: ละลายน้ำแข็ง
ขั้นตอนของการจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณในขั้นตอนนี้คือการค้นพบและการวางแผน
ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ประการแรก สิ่งสำคัญคือต้องระบุผลกระทบของการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ ไม่ว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในโครงการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล มีประเภทของการเปลี่ยนแปลงหลักอยู่สามประเภท:
1. การเปลี่ยนแปลงระบบ
ในกรณีของการนำ ClickUp มาใช้ ระบบใหม่คือ ClickUp! โปรดพิจารณาว่าระบบใหม่นี้จะแตกต่างจากสถานะปัจจุบันมากเพียงใด เนื่องจากสิ่งนี้อาจส่งผลต่อปริมาณและประเภทของการฝึกอบรมที่ทีมของคุณต้องการ
2. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
เมื่อเปิดตัวระบบใหม่ เป็นเรื่องปกติที่กระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานที่ทีมของคุณปฏิบัติตามจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับระบบ การจัดทำเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน(ใน Docs!) สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีสำหรับทีมของคุณ
3. การเปลี่ยนแปลงบุคลากร
การเปลี่ยนแปลงประเภทนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้คนกังวลมากที่สุดในระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล—ระบบใหม่จะมาแทนที่ฉันหรือไม่? สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาผลกระทบต่อบุคลากรของคุณในระหว่างการจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กร และสื่อสารความคาดหวังให้ชัดเจน
เมื่อคุณได้ระบุพื้นที่ที่คุณรู้สึกว่าทีมของคุณจะได้รับผลกระทบมากที่สุดแล้ว ถึงเวลาที่คุณต้องถามพวกเขา!ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อถามสมาชิกในทีมของคุณว่าความกังวลหลักของพวกเขาคืออะไร และระบุช่องว่างของการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อกลับสู่สถานะเดิม
ตัวอย่างเช่น ทีมของคุณอาจคิดว่าโครงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงกระบวนการทำงานของพวกเขานั้นเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่การประเมินของคุณกลับเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ นั่นหมายความว่าระหว่างโครงการ คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้จัดเตรียมการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้ทีมสามารถปรับตัวและเข้าใจวิธีการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้
นอกจากนี้ อาจปรากฏในระหว่างการสัมภาษณ์ว่าบุคลากรของคุณมีความกังวลว่าระบบใหม่อาจนำไปสู่การเลิกจ้าง. สิ่งนี้จะบอกคุณว่าคุณจำเป็นต้องฝังข้อความที่แข็งแกร่งไว้ในแผนการสื่อสารของคุณเพื่อแก้ไขความกังวลเหล่านี้.
ระบุผู้ต่อต้าน ผู้สงสัย และผู้สนับสนุน
หากคุณทำการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณจะสามารถระบุผู้ต่อต้าน ผู้สงสัย และผู้สนับสนุนได้ในไม่ช้า
แชมเปี้ยน คือบุคคลที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วและจะเป็นทูตของคุณสำหรับ ClickUp พวกเขาอาจเคยใช้ ClickUp มาก่อนหรืออาจเป็นเพียงบุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างมากในทีมของคุณ
แชมป์ควรถูกใช้เพื่อกระตุ้นทีมที่เหลือ และควรมีส่วนร่วมในกระบวนการนำ ClickUp ไปใช้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
อาจชัดเจนอยู่แล้วว่า ผู้ต่อต้าน คือผู้ที่มีความลังเลอย่างมากต่อการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม การยอมรับว่ามีผู้ต่อต้านเป็นสิ่งสำคัญ แต่ต้องจำกัดไม่ให้พวกเขาแพร่กระจายความรู้สึกเชิงลบออกไปจนทำให้โครงการถูกทำลายได้ จำไว้ว่ามีความลำเอียงทางลบ—ความรู้สึกเชิงลบมีเสียงดังกว่าความรู้สึกเชิงบวก
กลุ่มสุดท้ายคือ ผู้สงสัย จริงๆ แล้วคนกลุ่มนี้คือคนที่ฉันชอบมากที่สุดในการเข้าร่วมเวิร์กช็อปเมื่อฉันกำลังรวบรวมข้อกำหนดสำหรับการใช้งาน ClickUp เพื่อการจัดการโครงการ!
ที่นี่คือกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดในผลลัพธ์ของโครงการ และจะตั้งคำถามกับกระบวนการต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม พวกเขาจะคิดถึงสิ่งที่ฝ่ายบริหารอาจมองข้าม
ระบุประเภทของบุคคลข้างต้นและทำงานร่วมกับพวกเขาในระหว่างกระบวนการบริหารโครงการหรือการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม!
วางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ตอนนี้คุณได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้แล้ว ถึงเวลาที่จะนำมันไปใช้ให้เกิดประโยชน์! มีสองสิ่งที่คุณควรมีสำหรับโครงการที่ประสบความสำเร็จพร้อมกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลง.
- แผนการจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลง
- แผนการสื่อสาร
โชคดีที่ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างและรักษาแผนเหล่านี้ไว้ ในเทมเพลตการจัดการการเปลี่ยนแปลงของเรา มีแผนตัวอย่างไว้ให้คุณใช้แล้ว ในกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณ คุณจะต้องรวมกิจกรรมทั้งหมดที่คุณวางแผนจะดำเนินการเพื่อช่วยให้ทีมของคุณนำไปใช้ ClickUp
กิจกรรมบางอย่างอาจรวมถึง:
- การสร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานใหม่
- การพัฒนาทรัพยากรการฝึกอบรม
- การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้
- การฝึกอบรม
- งานเฉลิมฉลองการเปิดตัว
แผนการสื่อสารคือที่ที่คุณจะกำหนดงานสำหรับการสื่อสารที่วางแผนไว้ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนผ่าน สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึง:
- ประกาศเบื้องต้น
- เวลาทำการประจำสัปดาห์
- ประกาศการเปิดตัว
- การแจ้งรับทราบหลังการเปิดใช้งาน
ในเทมเพลตของเรา มีข้อความร่างบางส่วนให้คุณใช้ในหลายๆ การสื่อสารเหล่านี้ มีฟีเจอร์หลายอย่างใน ClickUp ที่สามารถช่วยในการตั้งค่านี้ได้เช่นกัน!
งานในหลายรายการ
ฉันชอบเพิ่มงานทั้งหมดที่วางแผนไว้จากแผนการสื่อสารของฉันลงในแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่ฉันจะได้เห็นภาพรวมของทุกอย่าง
งานที่ทำซ้ำ
สำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น การอัปเดตประจำสัปดาห์และการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล ให้ใช้ฟีเจอร์งานประจำเพื่อเตือนคุณให้ทำกิจกรรมเหล่านี้ให้เสร็จได้อย่างง่ายดาย
ระยะที่ 2: การเปลี่ยนแปลง
ระยะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นจริง ๆ นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายที่สุดสำหรับทีมของคุณ แต่หากคุณได้ทำงานหนักในระยะละลายน้ำแข็งแล้ว คุณก็ควรมีแผนที่พร้อมไว้เพื่อพาคุณผ่านช่วงเวลาไปได้
ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณในช่วงเวลานี้คือการพาทุกคนผ่านพ้นเส้นโค้งการเปลี่ยนแปลงและป้องกันไม่ให้ใครติดอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่ง เตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแผนของคุณเมื่อเผชิญกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ
หากคุณได้จัดตั้งกระบวนการให้ข้อเสนอแนะไว้แล้ว เช่น แบบฟอร์ม ClickUp หรือช่องทาง Slack คุณควรเริ่มได้ยินปัญหาบางอย่างที่อาจเกิดขึ้น ทีมผู้นำของคุณก็มีความสำคัญในการติดตามขวัญกำลังใจของทีมและให้ข้อสังเกตต่างๆ
พวกเขาอยู่ในพื้นที่พร้อมกับทีมของพวกเขาและจะรับรู้ถึงบรรยากาศโดยรวมได้อย่างใกล้ชิด ด้านล่างนี้คือเหตุผลบางประการที่ทำให้ผู้คนอาจติดขัดระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลง และวิธีรับมือกับปัญหาเหล่านั้น:
ไม่เข้าใจเหตุผล
หากใครไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการนำ ClickUp หรือระบบใหม่ใด ๆ เข้ามาในองค์กรของคุณ พวกเขามีแนวโน้มที่จะไม่มีความมีส่วนร่วมในระหว่างโครงการ และอาจช้าในการนำมาใช้ ให้แน่ใจว่าคุณใช้เวลาอธิบายถึง 'เหตุผล' ให้กับทีมของคุณ และให้ผู้สนับสนุนของคุณช่วยประชาสัมพันธ์คุณค่าของการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ
ความกลัวสิ่งที่ไม่รู้จัก
การเปลี่ยนแปลงอาจน่ากลัว!
สำหรับผู้ที่กลัวการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ให้เพิ่มการสื่อสารของคุณให้มากขึ้น และทำให้กระบวนการโปร่งใสอย่างมาก ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยลดความสงสัย และในท้ายที่สุดให้แน่ใจว่าสิ่งต่าง ๆ จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม
ความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของตนเอง
เมื่อเรียนรู้ระบบใหม่ ผู้คนอาจกังวลว่าตนเองจะมีความสามารถทางเทคนิคเพียงพอที่จะเริ่มใช้งานได้หรือไม่ ควรจัดตารางการฝึกอบรมไม่เพียงแต่ในวันเปิดตัวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในช่วงสัปดาห์และเดือนถัดไปอีกด้วย ความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการการเปลี่ยนแปลง
แรงกดดันจากเพื่อน (อคติเชิงลบ)
จำกลุ่มผู้ต่อต้านที่เราได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ได้ไหม? หากเสียงของผู้ต่อต้านของคุณดังเกินไป อาจทำให้ทีมที่เหลือรู้สึกแย่ลงเมื่อต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลง ลดการรบกวนโดยการให้ช่องทางส่วนตัวสำหรับการให้ข้อเสนอแนะแก่บุคคลเหล่านี้ผ่านผู้จัดการของพวกเขา
การสูญเสียจุดมุ่งหมายและอำนาจ
หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญJIRAในทีมของคุณ และจู่ๆ JIRA กำลังจะหายไป อาจทำให้บุคคลนั้นรู้สึกกังวลเกี่ยวกับจุดประสงค์และความสำคัญของตนเองในทีมได้ ควรให้บุคคลที่มีความกังวลเหล่านี้มีส่วนร่วมอย่างมากขึ้นในการเปิดตัว ClickUp เพื่อบรรเทาความกลัวเหล่านี้
กังวลเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต
หากทีมของคุณเคยประสบกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กรมาก่อน และมันก่อให้เกิดความวุ่นวายและความเจ็บปวดอย่างมาก ทีมของคุณอาจรู้สึกกังวลเกี่ยวกับความหมายของการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไป คุณควรยอมรับปัญหาในอดีตและพูดถึงมาตรการที่กำลังดำเนินการเพื่อนำบทเรียนจากโครงการที่ผ่านมาไปใช้
เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเพียงชั่วคราว
ในทำนองเดียวกัน หากองค์กรของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้คนอาจเชื่อว่าระบบใหม่นี้เป็นเพียงกระแสชั่วคราวที่ไม่นานก็จะหมดความนิยม ควรเน้นย้ำถึงแผนระยะยาวของ ClickUp เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่านี่ไม่ใช่แค่ของใหม่ที่กำลังฮิตชั่วคราวเท่านั้น
เตรียมตัวให้พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแผนของคุณสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อคุณจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในระยะนี้ คุณจะผ่านมันไปได้ด้วยรอยยิ้ม!
ระยะที่ 3: แช่แข็งใหม่
ขั้นตอนสุดท้ายคือการ 'แช่แข็ง' การเปลี่ยนแปลงให้คงอยู่ในที่เดิมเพื่อให้ ClickUp กลายเป็นธุรกิจตามปกติใหม่ นี่มักเป็นขั้นตอนที่ถูกมองข้ามมากที่สุดเพราะเมื่อการเปิดตัวเกิดขึ้นแล้ว โครงการก็จะถูกปิดและทุกคนจะย้ายไปทำสิ่งต่อไป
ฉันไม่สามารถเน้นย้ำถึงความสำคัญของขั้นตอนนี้ในการส่งเสริมการนำ ClickUp มาใช้ได้มากพอ ทีมของคุณเพิ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และทุ่มเทความพยายามอย่างมาก—ถึงเวลาที่จะยอมรับความสำเร็จนั้นแล้ว!
กิจกรรมการบำรุงรักษาบางส่วนที่คุณควรรวมไว้มีดังต่อไปนี้ โลกนี้เปิดกว้างให้คุณเลือกอย่างเต็มที่ และจะมีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรเหมาะสมที่สุดกับวัฒนธรรมขององค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมของคุณ
การเฉลิมฉลองการเปิดใช้งาน
เพื่อปิดการเปลี่ยนผ่านนี้ ขอแนะนำให้จัดงานเฉลิมฉลองหลังการเปิดตัว นี่จะเป็นวิธีที่ดีในการแสดงให้ทีมของคุณเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงได้สิ้นสุดลงแล้ว และยังเป็นการตอกย้ำการเปลี่ยนไปใช้ ClickUp อย่างเป็นทางการอีกด้วย
การเฉลิมฉลองสามารถมีได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดอาหารกลางวันให้ทีมของคุณหรือการมอบคัพเค้กให้ทุกคน แม้แต่ความสำเร็จระยะสั้นที่เกิดขึ้นทันทีก็เหมาะที่จะนำมาส่งเสริมเมื่อคุณบริหารการเปลี่ยนแปลง
การแข่งขันคะแนนพื้นที่ทำงาน
ClickUp ยังมีวิดเจ็ตรายงานที่มีประโยชน์มากในแดชบอร์ดของเราที่เรียกว่า "Workspace Points" วิดเจ็ตนี้จะจัดสรรคะแนนให้กับบุคคลตามจำนวนงานที่พวกเขากำลังทำอยู่ งานที่ทำเสร็จแล้ว และความคิดเห็นที่เพิ่มเข้ามา
ฉันได้เห็นลูกค้าที่ประสบความสำเร็จหลายคนของฉันสร้างการแข่งขันภายในสำหรับพนักงานของพวกเขา โดยให้ผู้ที่ได้คะแนน Workspace มากที่สุดได้รับบัตรกำนัลของขวัญ การนำสิ่งนี้มาใช้ในช่วงเปิดตัวเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมเพราะมันกระตุ้นให้พนักงานเริ่มใช้ ClickUp ตั้งแต่เนิ่นๆ และยังช่วยให้พวกเขาย้ายงานปัจจุบันทั้งหมดเข้าสู่ระบบด้วย
การประเมินผลหลังการใช้งานจริง
วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบว่าพนักงานของคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ คือการถามพวกเขา! หลังจากเปิดตัวไปแล้วสองสามสัปดาห์ ให้ทำการสำรวจความคิดเห็นอีกครั้งเพื่อรับฟังความรู้สึกของพวกเขาเกี่ยวกับ ClickUp ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
มักจะมีกรณีขอบเขตที่เราไม่ได้คิดถึงในระหว่างขั้นตอนการค้นหาที่ปรากฏขึ้นที่นี่ และสามารถส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกับผลิตภัณฑ์ได้ คุณจะพบว่ามีช่องว่างของความรู้ใด ๆ ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรมเพิ่มเติม
การฝึกอบรมเพิ่มเติม, ชั่วโมงทำงาน, และการเรียนรู้ระหว่างมื้อเที่ยง
หากทีมของคุณบอกคุณว่าพวกเขาต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติม ให้คุณจัดให้พวกเขา! แม้ว่าพวกเขาอาจไม่ได้บอกคุณก็ตาม การมอบโอกาสเพิ่มเติมให้พวกเขาได้ถามคำถามและเรียนรู้เพิ่มเติมก็คุ้มค่า
วิธีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดที่ฉันเคยเห็นคือสิ่งที่เรียกว่า เวลาให้บริการ ซึ่งผู้คนสามารถนำคำถามเฉพาะเกี่ยวกับ ClickUp ของพวกเขามาได้ ซึ่งอาจไม่ได้รับการตอบในเซสชั่นการฝึกอบรม
นอกจากนี้ หากคุณสามารถให้ผู้สนับสนุน ClickUp ของคุณนำเสนอวิธีการใช้ ClickUp ในการประชุมและกิจกรรมต่างๆ เช่น Lunch and Learns คุณจะพบว่าผู้คนจะเริ่มนำเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆ ที่เพื่อนร่วมงานของพวกเขาแบ่งปันไปใช้
รางวัลและการขอบคุณ
เพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์ทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในเชิงบวก ให้ยกย่องผู้สนับสนุนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีส่วนร่วมในโครงการ การผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นควรให้รางวัลแก่ทุกคนอย่างเหมาะสม
ใครได้ประโยชน์จากการวางแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลง?
องค์กร: การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในธุรกิจ แท้จริงแล้วมันคือสิ่งเดียวที่คงที่ สำหรับองค์กร แผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นกุญแจสำคัญในการนำพาองค์กรผ่านช่วงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น มันปกป้องบริษัทจากการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นและลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนที่ไม่มีการจัดการ แผนนี้สามารถช่วยขับเคลื่อนการปรับปรุง นวัตกรรม และการเติบโตภายในองค์กรได้
พนักงาน: ไม่ใช่เพียงแค่องค์กรเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์อย่างมากจากแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุม แต่พนักงานเองก็เช่นกัน ความไม่คุ้นเคยและความกังวลที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมักนำไปสู่การลดลงของขวัญกำลังใจและการผลิตในหมู่พนักงาน ด้วยแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม พนักงานจะได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำที่จำเป็นตลอดกระบวนการเปลี่ยนผ่าน ลดการต่อต้านและเพิ่มการยอมรับในสถานการณ์ใหม่
ก้าวผ่านเส้นโค้งการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การจัดการการเปลี่ยนแปลงช่วยให้ทีมของคุณผ่านพ้นการนำ ClickUp มาใช้ได้อย่างราบรื่นโดยไม่เกิดปัญหา นอกจากนี้ยังส่งเสริมการยอมรับและช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างรวดเร็วที่สุด
อย่าละเลยขั้นตอนทั้งสามขั้นตอน—การปลดปล่อย, การเปลี่ยนแปลง, และการกลับสู่ภาวะเดิม. การเตรียมตัวสำหรับแต่ละขั้นตอนจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากทีมงานของคุณและจาก ClickUp.