การจัดการการเปลี่ยนแปลงคืออะไร? 3 ขั้นตอนเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น

การจัดการการเปลี่ยนแปลงคืออะไร? 3 ขั้นตอนเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น

Jessica Blake
Jessica BlakeSenior Engagement Manager
25 กรกฎาคม 2566

ในฐานะผู้จัดการการมีส่วนร่วมในทีมบริการมืออาชีพที่ClickUp ฉันได้ช่วยเหลือลูกค้าหลายรายให้สามารถเปิดตัวแพลตฟอร์มของเราในองค์กรของพวกเขาได้สำเร็จ คุณอาจแปลกใจที่การตั้งค่า ClickUp เป็นส่วนที่ง่ายที่สุดในโครงการใด ๆ

การสร้างรากฐานที่มั่นคงด้วยลำดับชั้นที่สร้างขึ้นอย่างดีและการกำหนดค่าของมุมมองที่มีความหมายเป็นสิ่งสำคัญ! แต่แนวทางที่องค์กรของคุณประสบกับการเปลี่ยนแปลงสามารถส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลใดๆ

การจัดการการเปลี่ยนแปลงคือการอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล โดยการประเมินความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ และเตรียมความพร้อมสำหรับการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม

ทำไมการจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นแง่มุมที่สำคัญของการดำเนินงานทางธุรกิจ

ผู้นำทางธุรกิจบางท่านอาจถามตัวเองว่า ทำไมต้องลำบาก? เราแค่ผ่านกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และหวังให้ดีที่สุดก็พอ.

ผมมาที่นี่เพื่อบอกคุณว่าเวลาเพียงเล็กน้อยจะช่วยให้ทุกคนผ่านพ้นการเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้ และจะนำไปสู่ประโยชน์มากมาย

ประการแรกและอาจสำคัญที่สุด การนำการจัดการการเปลี่ยนแปลงไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณ มันช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานของคุณจะยอมรับอย่างรวดเร็ว ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และมีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ยังช่วยลดความจำเป็นในการทำงานซ้ำหรือกลับไปทบทวนกระบวนการ เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณมีส่วนร่วมอย่างมากในโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

ในที่สุด กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณสามารถช่วยในการบรรลุเป้าหมายและมาตรการความสำเร็จที่คุณได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรกเมื่อคุณตัดสินใจเลือก ClickUp เป็นผลิตภัณฑ์ มันเป็นเพียงการประกันเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ

โมเดลการจัดการการเปลี่ยนแปลงของเคิร์ท เลวิน

โมเดลการเปลี่ยนแปลงของเคิร์ท เลวิน ที่สร้างขึ้นใน ClickUp Whiteboards
โมเดลการเปลี่ยนแปลงของเคิร์ท เลวิน ที่สร้างขึ้นใน ClickUp Whiteboards

แบบจำลองการจัดการการเปลี่ยนแปลงของKurt Lewinสมมติว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง องค์กรจะผ่านวงจรสามขั้นตอน:

  1. ละลายน้ำแข็ง: ช่วงเวลาที่ทีมของคุณเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้น วิธีที่พวกเขาทำสิ่งต่างๆ ตามปกติเริ่มที่จะ ละลาย
  2. การเปลี่ยนแปลง: ที่ที่การริเริ่มการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้น จริงๆ
  3. การแช่แข็งใหม่: การที่คุณทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมั่นคงและเปลี่ยนไปสู่การดำเนินธุรกิจตามปกติการแช่แข็ง การเปลี่ยนแปลงนั้นให้คงที่

จุดประสงค์ของการนำกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงนี้มาใช้ คือเพื่อช่วยให้ผู้คนผ่านพ้นเส้นโค้งการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในท้ายที่สุด ผู้นำทางธุรกิจต้องการลดระยะเวลาที่ต้องอยู่ในภาวะไม่แน่นอนและความไม่แน่นอนที่อยู่ด้านล่างสุดของเส้นโค้งการเปลี่ยนแปลง

ทุกคนเคลื่อนผ่านเส้นโค้งการเปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน ดังนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนของคุณ คุณจำเป็นต้องพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกประเภทในวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของคุณ ด้านล่างนี้เราจะพาคุณผ่านแต่ละขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อให้คุณสามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงและผ่านกระบวนการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เราได้จัดทำแม่แบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงคำถามสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงและแผนการสื่อสาร

ระยะที่ 1: ละลายน้ำแข็ง

ขั้นตอนของการจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณในขั้นตอนนี้คือการค้นพบและการวางแผน

ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ประการแรก สิ่งสำคัญคือต้องระบุผลกระทบของการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ ไม่ว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในโครงการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล มีประเภทของการเปลี่ยนแปลงหลักอยู่สามประเภท:

1. การเปลี่ยนแปลงระบบ

ในกรณีของการนำ ClickUp มาใช้ ระบบใหม่คือ ClickUp! โปรดพิจารณาว่าระบบใหม่นี้จะแตกต่างจากสถานะปัจจุบันมากเพียงใด เนื่องจากสิ่งนี้อาจส่งผลต่อปริมาณและประเภทของการฝึกอบรมที่ทีมของคุณต้องการ

แผนการฝึกอบรมและเผยแพร่แบบแผนโดย ClickUp
แผนการฝึกอบรมและเผยแพร่แบบสำเร็จรูปโดย ClickUp

2. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

เมื่อเปิดตัวระบบใหม่ เป็นเรื่องปกติที่กระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานที่ทีมของคุณปฏิบัติตามจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับระบบ การจัดทำเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน(ใน Docs!) สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีสำหรับทีมของคุณ

แม่แบบ SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย ClickUp
ปรับปรุงกระบวนการ HR ของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยแม่แบบ SOP HRโดย ClickUp และ Whiteboards

3. การเปลี่ยนแปลงบุคลากร

การเปลี่ยนแปลงประเภทนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้คนกังวลมากที่สุดในระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล—ระบบใหม่จะมาแทนที่ฉันหรือไม่? สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาผลกระทบต่อบุคลากรของคุณในระหว่างการจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กร และสื่อสารความคาดหวังให้ชัดเจน

เมื่อคุณได้ระบุพื้นที่ที่คุณรู้สึกว่าทีมของคุณจะได้รับผลกระทบมากที่สุดแล้ว ถึงเวลาที่คุณต้องถามพวกเขา!ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อถามสมาชิกในทีมของคุณว่าความกังวลหลักของพวกเขาคืออะไร และระบุช่องว่างของการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อกลับสู่สถานะเดิม

ตรรกะเงื่อนไขในแบบฟอร์ม ClickUp เพื่อปรับปรุงการร้องขอภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงการขอข้อมูลภายในจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องในแบบฟอร์มของคุณ

ตัวอย่างเช่น ทีมของคุณอาจคิดว่าโครงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงกระบวนการทำงานของพวกเขานั้นเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่การประเมินของคุณกลับเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ นั่นหมายความว่าระหว่างโครงการ คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้จัดเตรียมการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้ทีมสามารถปรับตัวและเข้าใจวิธีการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้

นอกจากนี้ อาจปรากฏในระหว่างการสัมภาษณ์ว่าบุคลากรของคุณมีความกังวลว่าระบบใหม่อาจนำไปสู่การเลิกจ้าง. สิ่งนี้จะบอกคุณว่าคุณจำเป็นต้องฝังข้อความที่แข็งแกร่งไว้ในแผนการสื่อสารของคุณเพื่อแก้ไขความกังวลเหล่านี้.

ระบุผู้ต่อต้าน ผู้สงสัย และผู้สนับสนุน

หากคุณทำการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณจะสามารถระบุผู้ต่อต้าน ผู้สงสัย และผู้สนับสนุนได้ในไม่ช้า

แชมเปี้ยน คือบุคคลที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วและจะเป็นทูตของคุณสำหรับ ClickUp พวกเขาอาจเคยใช้ ClickUp มาก่อนหรืออาจเป็นเพียงบุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างมากในทีมของคุณ

แชมป์ควรถูกใช้เพื่อกระตุ้นทีมที่เหลือ และควรมีส่วนร่วมในกระบวนการนำ ClickUp ไปใช้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

อาจชัดเจนอยู่แล้วว่า ผู้ต่อต้าน คือผู้ที่มีความลังเลอย่างมากต่อการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม การยอมรับว่ามีผู้ต่อต้านเป็นสิ่งสำคัญ แต่ต้องจำกัดไม่ให้พวกเขาแพร่กระจายความรู้สึกเชิงลบออกไปจนทำให้โครงการถูกทำลายได้ จำไว้ว่ามีความลำเอียงทางลบ—ความรู้สึกเชิงลบมีเสียงดังกว่าความรู้สึกเชิงบวก

กลุ่มสุดท้ายคือ ผู้สงสัย จริงๆ แล้วคนกลุ่มนี้คือคนที่ฉันชอบมากที่สุดในการเข้าร่วมเวิร์กช็อปเมื่อฉันกำลังรวบรวมข้อกำหนดสำหรับการใช้งาน ClickUp เพื่อการจัดการโครงการ!

ที่นี่คือกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดในผลลัพธ์ของโครงการ และจะตั้งคำถามกับกระบวนการต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม พวกเขาจะคิดถึงสิ่งที่ฝ่ายบริหารอาจมองข้าม

ระบุประเภทของบุคคลข้างต้นและทำงานร่วมกับพวกเขาในระหว่างกระบวนการบริหารโครงการหรือการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม!

วางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ตอนนี้คุณได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้แล้ว ถึงเวลาที่จะนำมันไปใช้ให้เกิดประโยชน์! มีสองสิ่งที่คุณควรมีสำหรับโครงการที่ประสบความสำเร็จพร้อมกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลง.

  1. แผนการจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลง
  2. แผนการสื่อสาร

โชคดีที่ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างและรักษาแผนเหล่านี้ไว้ ในเทมเพลตการจัดการการเปลี่ยนแปลงของเรา มีแผนตัวอย่างไว้ให้คุณใช้แล้ว ในกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณ คุณจะต้องรวมกิจกรรมทั้งหมดที่คุณวางแผนจะดำเนินการเพื่อช่วยให้ทีมของคุณนำไปใช้ ClickUp

กิจกรรมบางอย่างอาจรวมถึง:

  • การสร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานใหม่
  • การพัฒนาทรัพยากรการฝึกอบรม
  • การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้
  • การฝึกอบรม
  • งานเฉลิมฉลองการเปิดตัว

แผนการสื่อสารคือที่ที่คุณจะกำหนดงานสำหรับการสื่อสารที่วางแผนไว้ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนผ่าน สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึง:

  • ประกาศเบื้องต้น
  • เวลาทำการประจำสัปดาห์
  • ประกาศการเปิดตัว
  • การแจ้งรับทราบหลังการเปิดใช้งาน

ในเทมเพลตของเรา มีข้อความร่างบางส่วนให้คุณใช้ในหลายๆ การสื่อสารเหล่านี้ มีฟีเจอร์หลายอย่างใน ClickUp ที่สามารถช่วยในการตั้งค่านี้ได้เช่นกัน!

งานในหลายรายการ

ตัวอย่างงาน ClickUp ในหลายรายการ
ฟีเจอร์ Tasks in Multiple Lists (TIML) ของ ClickUp ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถเชื่อมโยงงานกับทีมอื่น ๆ ทั่วทั้งองค์กรได้

ฉันชอบเพิ่มงานทั้งหมดที่วางแผนไว้จากแผนการสื่อสารของฉันลงในแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่ฉันจะได้เห็นภาพรวมของทุกอย่าง

งานที่ทำซ้ำ

งานที่ทำซ้ำใน ClickUp
ตั้งเวลาให้งานเกิดขึ้นซ้ำตามเวลาหรือเหตุการณ์ใน ClickUp

สำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น การอัปเดตประจำสัปดาห์และการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล ให้ใช้ฟีเจอร์งานประจำเพื่อเตือนคุณให้ทำกิจกรรมเหล่านี้ให้เสร็จได้อย่างง่ายดาย

ระยะที่ 2: การเปลี่ยนแปลง

ระยะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นจริง ๆ นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายที่สุดสำหรับทีมของคุณ แต่หากคุณได้ทำงานหนักในระยะละลายน้ำแข็งแล้ว คุณก็ควรมีแผนที่พร้อมไว้เพื่อพาคุณผ่านช่วงเวลาไปได้

ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณในช่วงเวลานี้คือการพาทุกคนผ่านพ้นเส้นโค้งการเปลี่ยนแปลงและป้องกันไม่ให้ใครติดอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่ง เตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแผนของคุณเมื่อเผชิญกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ

เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นพนักงาน ClickUp - มุมมองกระดาน
หากคุณต้องการมุมมองที่แตกต่างของเทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของพนักงาน ให้ใช้มุมมองบอร์ดนี้สำหรับฟีเจอร์ลากและวางที่ง่ายดาย

หากคุณได้จัดตั้งกระบวนการให้ข้อเสนอแนะไว้แล้ว เช่น แบบฟอร์ม ClickUp หรือช่องทาง Slack คุณควรเริ่มได้ยินปัญหาบางอย่างที่อาจเกิดขึ้น ทีมผู้นำของคุณก็มีความสำคัญในการติดตามขวัญกำลังใจของทีมและให้ข้อสังเกตต่างๆ

พวกเขาอยู่ในพื้นที่พร้อมกับทีมของพวกเขาและจะรับรู้ถึงบรรยากาศโดยรวมได้อย่างใกล้ชิด ด้านล่างนี้คือเหตุผลบางประการที่ทำให้ผู้คนอาจติดขัดระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลง และวิธีรับมือกับปัญหาเหล่านั้น:

ไม่เข้าใจเหตุผล

หากใครไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการนำ ClickUp หรือระบบใหม่ใด ๆ เข้ามาในองค์กรของคุณ พวกเขามีแนวโน้มที่จะไม่มีความมีส่วนร่วมในระหว่างโครงการ และอาจช้าในการนำมาใช้ ให้แน่ใจว่าคุณใช้เวลาอธิบายถึง 'เหตุผล' ให้กับทีมของคุณ และให้ผู้สนับสนุนของคุณช่วยประชาสัมพันธ์คุณค่าของการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ

ความกลัวสิ่งที่ไม่รู้จัก

การเปลี่ยนแปลงอาจน่ากลัว!

สำหรับผู้ที่กลัวการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ให้เพิ่มการสื่อสารของคุณให้มากขึ้น และทำให้กระบวนการโปร่งใสอย่างมาก ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยลดความสงสัย และในท้ายที่สุดให้แน่ใจว่าสิ่งต่าง ๆ จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม

ความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของตนเอง

เมื่อเรียนรู้ระบบใหม่ ผู้คนอาจกังวลว่าตนเองจะมีความสามารถทางเทคนิคเพียงพอที่จะเริ่มใช้งานได้หรือไม่ ควรจัดตารางการฝึกอบรมไม่เพียงแต่ในวันเปิดตัวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในช่วงสัปดาห์และเดือนถัดไปอีกด้วย ความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการการเปลี่ยนแปลง

แรงกดดันจากเพื่อน (อคติเชิงลบ)

จำกลุ่มผู้ต่อต้านที่เราได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ได้ไหม? หากเสียงของผู้ต่อต้านของคุณดังเกินไป อาจทำให้ทีมที่เหลือรู้สึกแย่ลงเมื่อต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลง ลดการรบกวนโดยการให้ช่องทางส่วนตัวสำหรับการให้ข้อเสนอแนะแก่บุคคลเหล่านี้ผ่านผู้จัดการของพวกเขา

การสูญเสียจุดมุ่งหมายและอำนาจ

หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญJIRAในทีมของคุณ และจู่ๆ JIRA กำลังจะหายไป อาจทำให้บุคคลนั้นรู้สึกกังวลเกี่ยวกับจุดประสงค์และความสำคัญของตนเองในทีมได้ ควรให้บุคคลที่มีความกังวลเหล่านี้มีส่วนร่วมอย่างมากขึ้นในการเปิดตัว ClickUp เพื่อบรรเทาความกลัวเหล่านี้

กังวลเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต

หากทีมของคุณเคยประสบกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กรมาก่อน และมันก่อให้เกิดความวุ่นวายและความเจ็บปวดอย่างมาก ทีมของคุณอาจรู้สึกกังวลเกี่ยวกับความหมายของการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไป คุณควรยอมรับปัญหาในอดีตและพูดถึงมาตรการที่กำลังดำเนินการเพื่อนำบทเรียนจากโครงการที่ผ่านมาไปใช้

เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเพียงชั่วคราว

ในทำนองเดียวกัน หากองค์กรของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้คนอาจเชื่อว่าระบบใหม่นี้เป็นเพียงกระแสชั่วคราวที่ไม่นานก็จะหมดความนิยม ควรเน้นย้ำถึงแผนระยะยาวของ ClickUp เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่านี่ไม่ใช่แค่ของใหม่ที่กำลังฮิตชั่วคราวเท่านั้น

เตรียมตัวให้พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแผนของคุณสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อคุณจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในระยะนี้ คุณจะผ่านมันไปได้ด้วยรอยยิ้ม!

ระยะที่ 3: แช่แข็งใหม่

ขั้นตอนสุดท้ายคือการ 'แช่แข็ง' การเปลี่ยนแปลงให้คงอยู่ในที่เดิมเพื่อให้ ClickUp กลายเป็นธุรกิจตามปกติใหม่ นี่มักเป็นขั้นตอนที่ถูกมองข้ามมากที่สุดเพราะเมื่อการเปิดตัวเกิดขึ้นแล้ว โครงการก็จะถูกปิดและทุกคนจะย้ายไปทำสิ่งต่อไป

ฉันไม่สามารถเน้นย้ำถึงความสำคัญของขั้นตอนนี้ในการส่งเสริมการนำ ClickUp มาใช้ได้มากพอ ทีมของคุณเพิ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และทุ่มเทความพยายามอย่างมาก—ถึงเวลาที่จะยอมรับความสำเร็จนั้นแล้ว!

กิจกรรมการบำรุงรักษาบางส่วนที่คุณควรรวมไว้มีดังต่อไปนี้ โลกนี้เปิดกว้างให้คุณเลือกอย่างเต็มที่ และจะมีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรเหมาะสมที่สุดกับวัฒนธรรมขององค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมของคุณ

การเฉลิมฉลองการเปิดใช้งาน

เพื่อปิดการเปลี่ยนผ่านนี้ ขอแนะนำให้จัดงานเฉลิมฉลองหลังการเปิดตัว นี่จะเป็นวิธีที่ดีในการแสดงให้ทีมของคุณเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงได้สิ้นสุดลงแล้ว และยังเป็นการตอกย้ำการเปลี่ยนไปใช้ ClickUp อย่างเป็นทางการอีกด้วย

การเฉลิมฉลองสามารถมีได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดอาหารกลางวันให้ทีมของคุณหรือการมอบคัพเค้กให้ทุกคน แม้แต่ความสำเร็จระยะสั้นที่เกิดขึ้นทันทีก็เหมาะที่จะนำมาส่งเสริมเมื่อคุณบริหารการเปลี่ยนแปลง

การแข่งขันคะแนนพื้นที่ทำงาน

ClickUp ยังมีวิดเจ็ตรายงานที่มีประโยชน์มากในแดชบอร์ดของเราที่เรียกว่า "Workspace Points" วิดเจ็ตนี้จะจัดสรรคะแนนให้กับบุคคลตามจำนวนงานที่พวกเขากำลังทำอยู่ งานที่ทำเสร็จแล้ว และความคิดเห็นที่เพิ่มเข้ามา

บัตรความเร็วในการวิ่งในแดชบอร์ด ClickUp
บัตร Sprint Velocity ใน ClickUp ให้คุณเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วของงานที่เสร็จสมบูรณ์และคะแนนพื้นที่ทำงานที่จัดสรรให้กับงานต่างๆ ทั่วทั้งทีม

ฉันได้เห็นลูกค้าที่ประสบความสำเร็จหลายคนของฉันสร้างการแข่งขันภายในสำหรับพนักงานของพวกเขา โดยให้ผู้ที่ได้คะแนน Workspace มากที่สุดได้รับบัตรกำนัลของขวัญ การนำสิ่งนี้มาใช้ในช่วงเปิดตัวเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมเพราะมันกระตุ้นให้พนักงานเริ่มใช้ ClickUp ตั้งแต่เนิ่นๆ และยังช่วยให้พวกเขาย้ายงานปัจจุบันทั้งหมดเข้าสู่ระบบด้วย

การประเมินผลหลังการใช้งานจริง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบว่าพนักงานของคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ คือการถามพวกเขา! หลังจากเปิดตัวไปแล้วสองสามสัปดาห์ ให้ทำการสำรวจความคิดเห็นอีกครั้งเพื่อรับฟังความรู้สึกของพวกเขาเกี่ยวกับ ClickUp ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

เทมเพลตการทบทวนโครงการ ClickUp
แบบประเมินโครงการย้อนหลังนี้ใช้เพื่อประเมินความสำเร็จหรือความล้มเหลวโดยรวมของโครงการ พร้อมทั้งระบุจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

มักจะมีกรณีขอบเขตที่เราไม่ได้คิดถึงในระหว่างขั้นตอนการค้นหาที่ปรากฏขึ้นที่นี่ และสามารถส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกับผลิตภัณฑ์ได้ คุณจะพบว่ามีช่องว่างของความรู้ใด ๆ ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรมเพิ่มเติม

การฝึกอบรมเพิ่มเติม, ชั่วโมงทำงาน, และการเรียนรู้ระหว่างมื้อเที่ยง

หากทีมของคุณบอกคุณว่าพวกเขาต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติม ให้คุณจัดให้พวกเขา! แม้ว่าพวกเขาอาจไม่ได้บอกคุณก็ตาม การมอบโอกาสเพิ่มเติมให้พวกเขาได้ถามคำถามและเรียนรู้เพิ่มเติมก็คุ้มค่า

วิธีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดที่ฉันเคยเห็นคือสิ่งที่เรียกว่า เวลาให้บริการ ซึ่งผู้คนสามารถนำคำถามเฉพาะเกี่ยวกับ ClickUp ของพวกเขามาได้ ซึ่งอาจไม่ได้รับการตอบในเซสชั่นการฝึกอบรม

นอกจากนี้ หากคุณสามารถให้ผู้สนับสนุน ClickUp ของคุณนำเสนอวิธีการใช้ ClickUp ในการประชุมและกิจกรรมต่างๆ เช่น Lunch and Learns คุณจะพบว่าผู้คนจะเริ่มนำเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆ ที่เพื่อนร่วมงานของพวกเขาแบ่งปันไปใช้

รางวัลและการขอบคุณ

เพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์ทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในเชิงบวก ให้ยกย่องผู้สนับสนุนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีส่วนร่วมในโครงการ การผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นควรให้รางวัลแก่ทุกคนอย่างเหมาะสม

ใครได้ประโยชน์จากการวางแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลง?

องค์กร: การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในธุรกิจ แท้จริงแล้วมันคือสิ่งเดียวที่คงที่ สำหรับองค์กร แผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นกุญแจสำคัญในการนำพาองค์กรผ่านช่วงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น มันปกป้องบริษัทจากการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นและลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนที่ไม่มีการจัดการ แผนนี้สามารถช่วยขับเคลื่อนการปรับปรุง นวัตกรรม และการเติบโตภายในองค์กรได้

พนักงาน: ไม่ใช่เพียงแค่องค์กรเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์อย่างมากจากแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุม แต่พนักงานเองก็เช่นกัน ความไม่คุ้นเคยและความกังวลที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมักนำไปสู่การลดลงของขวัญกำลังใจและการผลิตในหมู่พนักงาน ด้วยแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม พนักงานจะได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำที่จำเป็นตลอดกระบวนการเปลี่ยนผ่าน ลดการต่อต้านและเพิ่มการยอมรับในสถานการณ์ใหม่

ก้าวผ่านเส้นโค้งการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลง

การจัดการการเปลี่ยนแปลงช่วยให้ทีมของคุณผ่านพ้นการนำ ClickUp มาใช้ได้อย่างราบรื่นโดยไม่เกิดปัญหา นอกจากนี้ยังส่งเสริมการยอมรับและช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างรวดเร็วที่สุด

อย่าละเลยขั้นตอนทั้งสามขั้นตอน—การปลดปล่อย, การเปลี่ยนแปลง, และการกลับสู่ภาวะเดิม. การเตรียมตัวสำหรับแต่ละขั้นตอนจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากทีมงานของคุณและจาก ClickUp.