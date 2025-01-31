10 ซอฟต์แวร์มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ที่ดีที่สุด

จากการจัดการงานไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) สามารถลดข้อผิดพลาด อธิบายขั้นตอนการทำงานปัจจุบัน และรับประกันระดับพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพ
รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันและเพิ่มการกระจายงานด้วยเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญ แล้ว SOP จะช่วยประหยัดเงินให้กับองค์กรทั้งหมด
แต่แน่นอน คุณจำเป็นต้องรู้วิธีการสร้างกระบวนการเอกสารเหล่านี้ก่อน นั่นคือจุดที่การค้นหาโซลูชันซอฟต์แวร์ SOP เข้ามาช่วย
ในคู่มือนี้ เราจะครอบคลุมซอฟต์แวร์ SOP ชั้นนำสำหรับการบันทึก จัดระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ SOP?
ซอฟต์แวร์ SOP ที่ดีที่สุดทำให้กระบวนการสร้างง่ายขึ้น ช่วยการจัดการกระบวนการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบด้วยคุณสมบัติบางประการที่คุณสามารถใช้ในกระบวนการประเมินของคุณ:
- เทมเพลตพร้อมใช้งาน: ชุดเทมเพลต SOPที่ได้รับการจัดตั้งไว้แล้วเพื่อนำไปใช้โดยไม่ต้องตั้งค่ามาก
- บทแนะนำที่เป็นประโยชน์:เอกสารโครงการและขั้นตอนที่ชัดเจน ช่วยให้การดำเนินงานทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
- ความร่วมมือ:การแบ่งปันความรู้บนระบบคลาวด์ ที่ทำให้ฐานความรู้และภาพรวมของกระบวนการทำงานของคุณพร้อมใช้งานสำหรับพนักงานทุกคน
- การผสานรวม: การเชื่อมต่อโดยตรงกับซอฟต์แวร์การจัดการงานของคุณที่ช่วยให้สามารถผสานรวมได้ เช่น การแจ้งเตือนงานอัตโนมัติตามขั้นตอนมาตรฐานของคุณ
- การบำรุงรักษา SOP ที่ง่ายดาย: ความสามารถในการสร้างนโยบายการปฏิบัติงานสำหรับการรับพนักงานใหม่และการจัดการความรู้โดยรวมได้อย่างง่ายดาย
- ราคา: ซอฟต์แวร์ SOP ฟรีพร้อมฟีเจอร์ทดสอบฟังก์ชันก่อนตัดสินใจสมัครแผนชำระเงิน
เหนือสิ่งอื่นใด ระบบนี้จำเป็นต้องทำให้การนำไปใช้และการแบ่งปัน SOP ง่ายสำหรับองค์กรของคุณ ข่าวดีคือ: ซอฟต์แวร์ SOP ที่ดีที่สุดส่วนใหญ่ที่อยู่ในรายการด้านล่างนี้มีคุณสมบัติที่ต้องมีเหล่านี้ร่วมกัน
ซอฟต์แวร์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด 10 อันดับ
1.คลิกอัพ
ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างคือความสามารถในการสร้างเอกสารที่มีการควบคุมเวอร์ชันสำหรับกระบวนการหลัก พร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร
ด้วยClickUp AI คุณไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการรักษาความสม่ำเสมอและคุณภาพเมื่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาสร้าง SOPs ได้ทันที รับเนื้อหาที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า และยกระดับงานเขียนของทีมคุณได้ในไม่กี่คลิก
ClickUp ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันการทำงานอื่น ๆ อีกนับพันรายการ ช่วยรวมกระบวนการและข้อมูลของคุณไว้ในระบบเดียว!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Docsช่วยให้สามารถจัดทำเอกสารขั้นตอนการทำงานด้วยเอกสารทั้งแบบไดนามิกและแบบคงที่ เพื่อการควบคุมเวอร์ชันอย่างมีประสิทธิภาพ
- ห้องสมุดที่ครอบคลุมของเทมเพลตซอฟต์แวร์ SOP ซึ่งรวมถึงเทมเพลต SOP ของ ClickUp,คำชี้แจงงาน,และแผนผังกระบวนการ
- การผสานรวมโดยตรงกับโซลูชันการจัดการงานของ ClickUp จะเปลี่ยน SOP ของคุณให้กลายเป็นกระบวนการที่สามารถติดตามและทำซ้ำได้อย่างง่ายดาย
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้ SOP ของคุณพร้อมใช้งานสำหรับสมาชิกในทีมทุกคน
- บทบาทผู้ใช้ที่กำหนดไว้และแบ่งส่วนอย่างชัดเจนทำให้ซอฟต์แวร์ SOP สามารถใช้งานได้สำหรับทุกคน—รวมถึงผู้นำองค์กร
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เวอร์ชันฟรีอาจมีข้อจำกัดสำหรับคุณสมบัติซอฟต์แวร์ SOP ขั้นสูงบางประการและพื้นที่จัดเก็บ
- ผู้ใช้บางคนไม่ชอบอินเทอร์เฟซ โดยเฉพาะการเลือกสีและแบบอักษรของซอฟต์แวร์
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. ประกอบร่วมกัน
มันอาจจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการฝึกอบรมเป็นหลัก แต่ Coassemble ก็สามารถยืนหยัดได้ในวงการซอฟต์แวร์ SOP
เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และทำงานได้ดีเป็นพิเศษสำหรับเอกสารพื้นฐาน เช่นข้อบังคับของทีม โมดูลที่ปรับแต่งได้และแบบเทมเพลตช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถอ่านเอกสารขั้นตอนหลัก รายการตรวจสอบง่ายๆ สำหรับการทำงานร่วมกัน และเอกสารอื่นๆ ได้
ประกอบคุณสมบัติที่ดีที่สุดเข้าด้วยกัน
- โมดูลการฝึกอบรมที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้สมาชิกใหม่ขององค์กรเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานและความรู้ที่ทีมได้กำหนดไว้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของพวกเขา
- การแบ่งกลุ่มผู้ใช้ในระดับกลุ่มตัวอย่างสำหรับการสร้างรายการตรวจสอบและโมดูลสอดคล้องกับความรู้ที่มีอยู่ของผู้ใช้แพลตฟอร์ม
- โครงสร้างการอนุญาตที่ยืดหยุ่นช่วยให้บุคคลที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงคู่มือมาตรฐานปฏิบัติการ (SOP) ที่ถูกต้องได้อย่างเหมาะสม
- การผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้วช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานและสื่อสารขั้นตอนมาตรฐานดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้น
- การเน้นย้ำทางภาพของมันทำให้การนำขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานไปใช้กลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจสำหรับผู้ใช้
ข้อจำกัดในการประกอบร่วมกัน
- มันไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนปกติ (Standard Operating Procedure) อย่างแท้จริง ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องมีการผสานระบบ (Integrations) เหล่านี้ในความพยายามของคุณเพื่อสร้างและสื่อสารกระบวนการมาตรฐานของคุณ
- การอัปโหลดเนื้อหา โดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นภาพ เช่น รูปภาพ อาจมีความซับซ้อนภายในซอฟต์แวร์
- การลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่จำนวนมากอาจมีความซับซ้อน ส่งผลให้ผู้ดูแลระบบต้องทำงานที่ยาวนานและซ้ำซ้อนมากขึ้น
- แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้ปรับให้เหมาะสมกับการควบคุมเวอร์ชันบนระบบหลังบ้าน ทำให้การจัดการขั้นตอนมาตรฐาน (SOP) ในองค์กรขนาดใหญ่มีความซับซ้อนมากขึ้น
การกำหนดราคาแบบร่วมมือ
- โปร 10: $50/เดือน
- โปร 20: 120 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม 20: $160/เดือน
- โปร Unlimited: ต้องการคำเสนอราคาแบบกำหนดเอง
รวบรวมคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (166 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (34 รีวิว)
3. SweetProcess
ที่นี่ เรามีซอฟต์แวร์ SOP ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเป็นครั้งแรก SweetProcess ช่วยคุณโดยเฉพาะในการติดตามและปรับปรุงกระบวนการของคุณ ติดตามความรับผิดชอบ และจัดการงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
เป้าหมายของซอฟต์แวร์นี้คือสิ่งที่ซอฟต์แวร์ SOP ที่เหมาะสมจำเป็นต้องบรรลุ: การสร้างคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้าง SOP ปรับปรุงกระบวนการทำงานประจำวันของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดข้อผิดพลาดในกระบวนการสร้าง SOP และการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SweetProcess
- มันสามารถบันทึกขั้นตอน นโยบาย และกระบวนการของคุณได้อย่างง่ายดายในภาพรวมแดชบอร์ดที่เรียบง่าย
- ซอฟต์แวร์ช่วยให้ทีมของคุณนำ SOP ของคุณไปใช้ผ่านขั้นตอนการทำงานที่ง่ายและงานอัตโนมัติ
- ซอฟต์แวร์สร้างฐานความรู้สาธารณะหรือส่วนตัวเพื่อสื่อสาร SOP ที่ผู้อื่นจำเป็นต้องทราบ
- มันจัดตั้งทีมภายในบทบาทผู้ใช้ของคุณเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการมอบหมายงานให้มีประสิทธิภาพ
- ซอฟต์แวร์นี้มีแม่แบบฟรีสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่กิจกรรมไปจนถึงการฝึกซ้อมดับเพลิง, กระบวนการทำงานตามข้อกำหนด, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ SweetProcess
- ซอฟต์แวร์เฉพาะทางนี้ทำให้การผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการธุรกิจที่กว้างขวางยิ่งขึ้นเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น
- แพลตฟอร์มนี้จำกัดการนำเข้าไว้เพียงเอกสาร Word และภาพเท่านั้น โดยไม่รองรับไฟล์ประเภทอื่น
- การเพิ่มทีมเข้าสู่กระบวนการอาจไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่เข้าใจได้โดยธรรมชาติ และต้องมีการทำงานด้วยตนเองภายในซอฟต์แวร์
ราคาของ SweetProcess
- $99/เดือน สำหรับทีมที่มีสมาชิกใช้งานอยู่ไม่เกิน 20 คน
- $5/เดือน เพิ่มสำหรับสมาชิกทีมเพิ่มเติมทุกคนเกินขีดจำกัด
คะแนนและรีวิวของ SweetProcess
- G2: 4. 3/5 (5 รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิว
4. Tallyfy
Tallyfy เป็นซอฟต์แวร์ SOP ที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยให้คุณบันทึก และ อัตโนมัติงานใด ๆ ภายในองค์กรของคุณ ตั้งแต่แบบฟอร์ม การอนุมัติ การรับเข้าทำงาน ไปจนถึงงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า มันได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์ SOP ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตลาด
แนวคิดเบื้องหลังซอฟต์แวร์นี้เรียบง่าย บันทึก SOP ที่สำคัญและดีที่สุดของคุณไว้ในระบบเดียว และสร้างแบบแปลนเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไร จากนั้นสร้างกระบวนการที่ทำงานอัตโนมัติด้วยตนเองเพื่อให้งานของคุณถูกต้องทุกครั้ง
คุณสมบัติเด่นของ Tallyfy
- ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด วิธีการของ Tallyfy ในการจัดทำ SOP ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมันง่ายมาก
- ความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ทุกคนในองค์กรไม่เพียงแต่เห็น SOP ของคุณเท่านั้น แต่ยังเห็นวิธีการที่แพลตฟอร์มดำเนินการตาม SOP เหล่านั้นในแต่ละวันอีกด้วย
- การสนับสนุนลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ SOP ของคุณเองโดยใช้แพลตฟอร์ม Tallyfy
- การอัตโนมัติงานตาม SOP ของคุณเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในทางทฤษฎีให้เป็นการปรับปรุงการทำงานจริง
ข้อจำกัดของ Tallyfy
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้อาจทำงานช้าเล็กน้อยในบางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในเอกสารที่ซับซ้อน กระบวนการ และ SOP
- การจัดการงานอยู่ในระดับผิวเผิน เนื่องจาก Tallyfy ไม่สามารถจัดการกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้นภายในทีมของคุณได้
- คำแนะนำจาก AI สามารถช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานได้ แต่ก็สามารถกลายเป็นสิ่งที่ครอบงำได้หากคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องการสร้างกระบวนการประเภทใด
ราคาของ Tallyfy
- Tallyfy Docs: $5/เดือนต่อผู้ใช้
- Tallyfy Pro: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Tallyfy
- G2: 5/5 (3 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (11 รีวิว)
5. วิธีที่เราทำ
ซอฟต์แวร์นี้เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ แฟรนไชส์ และธุรกิจที่มีหลายสาขา ซึ่งการสื่อสารขั้นตอนมาตรฐาน (SOPs) อาจเป็นเรื่องท้าทาย ด้วยเหตุนี้ ฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์จึงเน้นไปที่รายละเอียดเชิงลึก ตั้งแต่การผสานรวมวิดีโอและการนำเสนอ ไปจนถึงการสร้างแผนผังขั้นตอนที่ซับซ้อน
จุดเด่นของ Way We Do
- เทมเพลต SOP พร้อมใช้ช่วยให้การสร้างคลังข้อมูลของคุณจากพื้นฐานเป็นเรื่องง่าย
- กระบวนการอนุมัติช่วยให้ผู้นำองค์กรสามารถอนุมัติ SOP ใหม่ได้ และช่วยให้คุณตรวจสอบได้ว่าสมาชิกในทีมของคุณได้อ่านสิ่งที่พวกเขาต้องอ่านแล้ว
- รายการตรวจสอบที่เปิดใช้งานสำหรับสมาชิกใหม่และสมาชิกที่มีอยู่แล้วขององค์กรเพื่อติดตามการฝึกอบรมและเอกสารการอ่านของพวกเขา
- แดชบอร์ดส่วนบุคคลประกอบด้วยรายการตรวจสอบ งานที่ต้องทำ และ SOP ใหม่เพื่อให้คุณคุ้นเคย
ข้อจำกัดของวิธีที่เราทำ
- มันค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ บางตัวในรายการนี้
- มีความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างยาวนาน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการปรับให้เหมาะสมสำหรับองค์กรที่ใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ในเวิร์กโฟลว์ไม่ได้มีความเข้าใจง่ายเสมอไป
- เอกสารการฝึกอบรมอาจล้าสมัยและอ้างอิงถึงกระบวนการเก่าในการเรียนรู้ซอฟต์แวร์
วิธีที่เราคิดราคา
- รายการ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้ทีม 10 คน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว Way We Do
- G2: 4. 6/5 (8 รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (11 รีวิว)
6. เทรนเนียล
Trainual คือซอฟต์แวร์ถ่ายทอดความรู้ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการฝึกอบรมพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
เมื่อดีที่สุด มันคือคู่มือการฝึกอบรมเสมือนจริงและโต้ตอบได้ที่คุณสามารถใช้เพื่อแบ่งปันความรู้ขององค์กรได้ มันจะดียิ่งขึ้นหากคุณใช้มันเป็นซอฟต์แวร์ SOP ด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trainual
- กระบวนการที่ใช้งานง่ายของมันเปลี่ยน SOP ที่มีอยู่ให้กลายเป็นเอกสารการฝึกอบรมแบบขั้นตอนสำหรับทีมของคุณ
- การมอบหมายบทบาทจัดการทั้งความเป็นเจ้าของของ SOP แต่ละรายการและความรับผิดชอบในการฝึกอบรม
- สามารถฝังเนื้อหาภายนอกได้อย่างง่ายดาย เช่น PDF, GIF และวิดีโอ
- ไลบรารีเครื่องมือที่ผสานการทำงานอย่างกว้างขวางของมันประกอบด้วย Loom, Slack และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการหลากหลายประเภท
ข้อจำกัดของ Trainual
- การมุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศอาจจำกัดความสามารถในการใช้ Trainual เป็นซอฟต์แวร์ SOP โดยเฉพาะ
- การเข้าสู่ระบบอาจมีความซับซ้อน โดยมีโมดูลต่างๆ ที่ต้องการการเข้าสู่ระบบที่แตกต่างกัน แทนที่จะใช้โซลูชันแบบรวมศูนย์มากขึ้น
- แพลตฟอร์มนี้มีตัวเลือกการทดสอบความรู้ที่ค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ฝึกอบรมอื่น ๆ
ราคาของ Trainual
- รถไฟ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trainual
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
7. ProcessKit
ออกแบบมาสำหรับเอเจนซี่, ProcessKit ช่วยให้ใครก็ตามที่ทำงานกับลูกค้าภายนอกสามารถทำให้การเริ่มต้นทำงานง่ายขึ้น. ซอฟต์แวร์นี้สร้าง SOPs ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการเริ่มต้นทำงานกับลูกค้าใหม่, ช่วยให้เอเจนซี่และธุรกิจที่คล้ายกันสามารถทำตามขั้นตอนได้อย่างง่ายดาย.
คุณสมบัติเด่นของ ProcessKit
- เทมเพลตกระบวนการเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้าที่เรียบง่าย ช่วยให้เอเจนซี่ทุกแห่งเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
- ตรรกะเงื่อนไขในการสร้างเวิร์กโฟลว์ช่วยให้สามารถปรับแต่งสถานการณ์ต่างๆ ได้มากขึ้นโดยไม่กระทบต่อการทำงานอัตโนมัติ
- มุมมอง Kanban ที่ใช้งานง่ายติดตามการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าหลายรายโดยไม่เกิดความสับสน
- การมอบหมายงานเกี่ยวข้องกับสมาชิกหลายคนในทีมของคุณในการดำเนินการตามขั้นตอนมาตรฐานการปฐมนิเทศของคุณ
ข้อจำกัดของ ProcessKit
- ลักษณะที่สามารถปรับแต่งได้ของซอฟต์แวร์หมายความว่ากระบวนการตั้งค่าเริ่มต้นจะใช้เวลาอย่างมาก
- คุณสมบัติของมันเกี่ยวข้องเฉพาะกับการลงทะเบียนลูกค้าใหม่เท่านั้น ทำให้การใช้งานจำกัดอยู่ในซอฟต์แวร์ SOP ที่กว้างขวาง
ราคา ProcessKit
- แผนเดียว: $49/เดือน สำหรับสมาชิกสูงสุด 3 คน, $19/เดือน สำหรับสมาชิกเพิ่มเติมแต่ละคน, และบัญชีผู้เยี่ยมชมไม่จำกัด เช่น ติดต่อของเอเจนซี
คะแนนและรีวิวของ ProcessKit
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (2 รีวิว)
8. โดซูกิ
องค์กรในอุตสาหกรรมการผลิตจะอยู่รอดหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับการปรับใช้และการปฏิบัติตามมาตรฐานปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร (SOP) แต่ละฉบับอย่างมีประสิทธิภาพ Dozuki จึงเข้ามาช่วยเหลือ
ด้วยซอฟต์แวร์ SOP ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมนี้ Dozuki ทำให้การผลิตง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของโดซูกิ
- กระบวนการสร้างคู่มือที่ทรงพลังของมันสามารถจัดการกับเอกสารทางเทคนิคที่ซับซ้อนที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตได้
- โปรแกรมฝึกอบรมที่สามารถปรับขนาดได้ของเรานำ SOP ของคุณสู่ภาคปฏิบัติ
- คุณสมบัติการแปลที่ผสานรวมไว้สำหรับองค์กรข้ามชาติช่วยให้คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) ของพวกเขาสามารถนำไปใช้ในต่างประเทศได้
ข้อจำกัดของโดซูกิ
- มีความสามารถที่ซับซ้อนและค่อนข้างจำกัดในการควบคุมการเข้าถึง SOPs ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้ใช้
- เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน การเริ่มต้นใช้งานจึงอาจไม่ตรงไปตรงมาสำหรับผู้ใช้ใหม่เสมอไป
- สามารถผนวกรวมข้อจำกัดในวิดีโอและรูปภาพเข้ากับเอกสารแต่ละฉบับได้
ราคาของโดซูกิ
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของโดซูกิ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (12 รีวิว)
9. JobRouter
JobRouter สร้างคุณค่าของมันบนเสาหลักสามประการ: การอัตโนมัติกระบวนการ, การจัดการเอกสาร, และการจัดการข้อมูล. แพลตฟอร์มนี้ฟังดูเหมือนเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบที่สามารถทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานการดำเนินงานได้เช่นกัน.
คุณสมบัติเด่นของ JobRouter
- การนำไปใช้ที่รวดเร็วและใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเริ่มใช้เครื่องมือได้ภายในไม่กี่วัน
- ให้บริการลูกค้าชั้นยอดสำหรับผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ปัจจุบัน
- การสร้างรูปแบบและกระบวนการมีความยืดหยุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก้าวข้าม GUI เพื่อเปลี่ยนแปลงเทมเพลตในระดับแกนหลัก
ข้อจำกัดของ JobRouter
- ทางเทคนิคแล้ว มันไม่ใช่ซอฟต์แวร์ SOP โดยตรง จำเป็นต้องมีการปรับแต่งบางอย่างเพื่อให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์นี้
- เวลาในการโหลดอาจช้า โดยเฉพาะเมื่อสลับระหว่างฟีเจอร์ต่างๆ ในแพลตฟอร์ม
ราคาของ JobRouter
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ JobRouter
- G2: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
- Capterra: 4. 5/5 (11 รีวิว)
10. พลังลีน
Lean Power ช่วยให้คุณสามารถนำกระบวนการทำงานบนกระดาษและไฟล์ PDF มาแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัลและขั้นตอนการทำงานบนคอมพิวเตอร์ได้ ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ SOP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคำแนะนำในการทำงานของคุณ ช่วยประหยัดแรงงานและเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Lean Power
- แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปของมันช่วยให้คุณสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้เบราว์เซอร์ และแม้กระทั่งในโหมดออฟไลน์
- กระบวนการแปลงข้อมูลให้เป็นดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ทำงานได้ดีเป็นพิเศษในอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่พึ่งพาคำแนะนำบนกระดาษ เช่น การผลิต
- การตรวจสอบและวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณเข้าใจว่าทีมของคุณนำ SOP ไปปฏิบัติจริงอย่างไร
ข้อจำกัดของพลังงานแบบลีน
- วัตถุประสงค์ของมันไม่ใช่การสร้าง SOP ดิจิทัลใหม่ภายในซอฟต์แวร์ แต่เป็นการมุ่งเน้นไปที่การแปลง SOP ที่มีอยู่ให้เป็นดิจิทัล
- การแปลงเป็นดิจิทัลมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ทำให้ใช้งานได้น้อยลงในการดำเนินงานข้ามชาติ
การกำหนดราคาแบบลีนพาวเวอร์
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวประสิทธิภาพแบบลีน
- G2: 3. 3/5 (รีวิว 3 รายการ)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิวจนถึงปัจจุบัน
สร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานใน ClickUp
การสร้างและบันทึกเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาความทันสมัยและข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของบุคคลและทีม ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดเก็บ SOPs ได้อย่างง่ายดายในที่เดียว ทำให้ทุกคนอยู่ในความรับรู้
วิธีนี้ยังช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและคำแนะนำที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วเมื่อใดก็ตามที่ต้องการ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถติดตามงานของตนได้อย่างง่ายดาย
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง?สร้างบัญชีฟรีวันนี้!