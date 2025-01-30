เราได้ทดสอบซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2025

"ความรู้คือพลัง"
เราทุกคนเคยได้ยินใครบางคนพูดหรืออ่านคำคมนี้บนอินเทอร์เน็ต มันเป็นคำพูดซ้ำซาก แต่ก็มีเหตุผลที่ดี
ด้วยองค์กรที่สร้างข้อมูลจำนวนมหาศาล—วิดีโอการฝึกอบรม เอกสารของบริษัท ข้อมูลลูกค้า บทความในศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์—ในแต่ละวัน การจัดระเบียบข้อมูลเหล่านี้ให้พร้อมใช้งานจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ในเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ในปัจจุบัน การเข้าใจวิธีการปรับปรุงให้เรียบง่ายและนำข้อมูลที่คุณมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ พลังที่แท้จริง
อย่างไรก็ตาม องค์กรมักปล่อยให้เงินจำนวนมากสูญเปล่าไป โดยไม่มีเครื่องมือหรือกระบวนการที่เหมาะสมในการสร้าง จัดการ และแบ่งปันความรู้ขององค์กรกับลูกค้าและพนักงาน
เข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์ฐานความรู้!
ซอฟต์แวร์ฐานความรู้คืออะไร?
ซอฟต์แวร์ฐานความรู้เป็นเครื่องมือที่รวบรวมความรู้ทั้งหมดของบริษัทและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการไว้ในศูนย์กลางเดียวเพื่อการจัดเก็บและจัดการที่ง่าย
ด้วยวิธีนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างง่ายดายและสะดวก
ทั้งพนักงานและลูกค้าของคุณสามารถใช้ระบบจัดการความรู้ได้ พนักงานใหม่สามารถใช้คลังข้อมูลเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ของคุณ (ฐานความรู้ภายใน) ในขณะที่ลูกค้าใหม่สามารถใช้เพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า (ฐานความรู้ภายนอก)
นี่คือผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่จะทำให้คุณทึ่งอย่างแน่นอน:
44% ของพนักงานมีทักษะความรู้ต่ำหรือต่ำมาก หรือกำลังถ่ายทอดความรู้ ตามรายงานของErnst & Young
นั่นยังไม่ใช่ส่วนที่แย่ที่สุดเลย พนักงานใช้เวลา7-20%ของชั่วโมงการทำงานไปกับการทำซ้ำโซลูชันที่มีอยู่แล้วให้กับผู้อื่น
หากสถิติเหล่านี้เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ ก็ชัดเจนว่าองค์กรต่างๆ มีความต้องการอย่างมากในเครื่องมือที่สามารถช่วยให้พวกเขาจัดการเวลาและข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ดีขึ้นรวมถึงการกำจัดความซ้ำซ้อนในกระบวนการทำงาน
การค้นหาอย่างรวดเร็วใน Google เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ดีที่สุดจะพบผลลัพธ์นับสิบหรืออาจถึงร้อยรายการ แล้วคุณจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าซอฟต์แวร์ฐานความรู้ใดเหมาะสมกับทีมของคุณ?
เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ เราได้ค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดทั่วอินเทอร์เน็ต พลิกทุกมุม (จริงๆ!) และคัดเลือก 10 เครื่องมือฐานความรู้ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้ในปี 2024
10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือฐานความรู้ที่ดีที่สุด
1.คลิกอัพ
เอาล่ะ คุณคงแปลกใจถ้าเราไม่จัดอันดับตัวเองเป็นซอฟต์แวร์ฐานความรู้อันดับ 1 ใช่ไหมล่ะ?
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับทีมภายในหรือทีมระยะไกลในการจัดเก็บ, มองเห็นภาพ, และจัดระเบียบงานของพวกเขา
นี่คือศูนย์กลางที่ทีมต่างๆ มารวมตัวกันเพื่อวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันโดยใช้การทำงาน,ClickUp Docs,แชท,เป้าหมาย,กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย
ดังนั้น ใช่ ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือการจัดการโครงการชั้นนำเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือฐานความรู้ที่มีคุณค่าเทียบเท่าทองคำอีกด้วย
ส่วนที่ดีที่สุดคือ คุณสามารถใช้เป็นฐานความรู้ภายในและภายนอกที่สามารถค้นหาได้ หรือคุณสามารถใช้แทนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมดของทีมคุณ!
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
- จัดเก็บเอกสารไว้ในที่เดียวกับงานของคุณ. เนื่องจากเอกสารแต่ละฉบับถูกจัดเก็บไว้พร้อมกับโครงการที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายสำหรับทุกคน
- ใช้ประโยชน์จาก ClickUp AIเพื่อการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพฐานความรู้ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการจัดหมวดหมู่ แท็ก และจัดระเบียบข้อมูลโดยอัตโนมัติ
- เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยฟีเจอร์ความสัมพันธ์. เชื่อมโยงเอกสารและงานจากภายในเอกสารอื่นเพื่อช่วยให้คุณอ้างอิงทรัพยากรข้ามเอกสารได้ทุกที่ที่คุณต้องการ
- เพิ่มหน้าย่อยในเอกสารเพื่อจัดระเบียบเนื้อหา แทนที่จะใส่ทุกอย่างไว้ในเอกสารเดียว ให้แบ่งออกเป็นหน้าย่อยที่ซ้อนอยู่ในเอกสารหลักของคุณ
- เก็บเอกสารไว้ในคลังแทนการลบ เอกสารที่ถูกเก็บไว้ในคลังจะถูกซ่อนโดยอัตโนมัติ แต่ยังคงถูกบันทึกไว้เพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้ในภายหลัง
- ใช้การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์: จัดระเบียบข้อความขนาดใหญ่ด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น รายการแบบสลับเปิด-ปิด, พื้นหลังสี, และคอลัมน์
- ปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยการปกป้องเอกสารของคุณจากการแก้ไขที่ไม่ต้องการ เพียงเปิดใช้งานตัวเลือก "ปกป้องหน้านี้" และเพิ่มบริบทสำหรับผู้ชมของคุณ
- เทมเพลตฐานความรู้ที่สร้างไว้ล่วงหน้าใช้เทมเพลตฐานความรู้ของ ClickUpเพื่อเริ่มต้น
ข้อดีของ ClickUp
- ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมโหมดออนไลน์และออฟไลน์
- มอบหมายความคิดเห็นภายในเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมไม่พลาดรายการที่ต้องดำเนินการ
- จัดการฐานความรู้ของคุณโดยใช้แอปมือถือของเราสำหรับ iOS และ Android
- ติดแท็กเพื่อกรองและค้นหาเอกสารที่คุณต้องการได้เร็วขึ้น
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามหลายตัว เช่นMicrosoft Teams, Jira, Slack, Zohoและอื่นๆ
ข้อเสียของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากจำนวนคุณสมบัติที่มีอยู่และระดับการปรับแต่งได้
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือ (ยัง!)
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร:กรุณาติดต่อ ClickUpเพื่อขอราคาพิเศษ
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (4,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,100 รายการ)
2. Document360
Document360 เป็นซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ทรงพลัง เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพ ทีมที่กำลังเติบโต และธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่
แม้ว่าจะเริ่มต้นได้ง่ายและเข้าใจได้ด้วยตัวเอง Document360 ก็มีคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถสร้างฐานความรู้ได้ด้วยขั้นตอนที่ง่าย
โดยรวมแล้ว หากคุณสามารถทำความเข้าใจกับราคาได้และไม่ต้องการบริการลูกค้าเพิ่มเติม นี่จะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมของคุณ
คุณสมบัติหลักของ Document360
- เลือกใช้งานระหว่างตัวแก้ไขแบบ Markdown หรือแบบ WYSIWYG
- ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังซึ่งจับคู่คำกับเหตุการณ์ก่อนหน้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
- การสนับสนุนหลายภาษาเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้าทั่วโลกของคุณ
- กำหนดค่าฐานความรู้ของคุณในโหมดสาธารณะ, ส่วนตัว, หรือแบบผสม
- ปรับแต่งหน้า landing page ให้สอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์คุณ
ข้อดีของ Document360
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการร่วมมือในทีมที่ทรงพลัง เช่น Slack, Microsoft Teams และ Intercom
- ใช้ได้ทั้งฐานความรู้ภายในและภายนอก
- รายงานและการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม
- ดูประวัติระหว่างเวอร์ชันบทความหลายเวอร์ชันหรือย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย
ข้อเสียของ Document360
- ค่อนข้างแพง
- ฟังก์ชันการค้นหาสามารถปรับปรุงได้
ราคาของ Document360
- สตาร์ทอัพ: $119/เดือน (หากเรียกเก็บเงินรายเดือน)
- ธุรกิจ: $299/เดือน (หากเรียกเก็บเงินรายเดือน)
- องค์กร: $599/เดือน (หากเรียกเก็บเงินรายเดือน)
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Document360
- G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (11+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Document360 เหล่านี้!
3. Helpjuice
Helpjuice เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ฟรีที่ใช้โดยบริษัทนับพันในการสร้างและจัดระเบียบบทความสนับสนุน มันรองรับความต้องการทางธุรกิจหลายภาษาและมีตัวเลือกการรายงานและการวิเคราะห์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีราคาสูงกว่าเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้เล็กน้อย ดังนั้นคุณอาจไม่ได้รับข้อเสนอที่ คุ้มค่า กับ Helpjuice
คุณสมบัติเด่นของ Helpjuice
- รับการวิเคราะห์ขั้นสูงเกี่ยวกับแต่ละทีมในฐานความรู้ภายในของคุณ
- ปรับแต่งบทความฐานความรู้ของคุณให้ตรงตามแบรนด์ของคุณได้ทุกแบบที่ต้องการ
- เนื้อหาการแก้ไขปัญหาแบบโต้ตอบตามคำถามหลายข้อ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ขั้นสูง รวมถึงความสามารถในการคัดลอกและวางจาก MS Word
- การผสานรวม เช่น Slack, Olark และ Zapier สำหรับการเชื่อมต่อไม่จำกัดกับเครื่องมืออื่น ๆ
ผู้เชี่ยวชาญ Helpjuice
- ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง คล้ายกับของ Google
- ตัวแก้ไขที่ใช้งานง่ายพร้อมตัวเลือก WYSIWYG และ markdown
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือหลากหลาย เช่น Slack, Zapier และ Teams
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน รวมถึงคุณสมบัติการแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
- การแปลให้เหมาะกับท้องถิ่น/หลายภาษา
ข้อเสียของ Helpjuice
- ไม่มีตัวเลือกสำหรับการนำเข้าไฟล์เอกสาร Word, PDF, XLS หรือ PPT
- ไม่รองรับการใส่แบรนด์หลายแบรนด์
- ไม่มีระบบโฟลเดอร์หรือตัวจัดการไฟล์สำหรับรูปภาพและไฟล์มีเดียอื่น ๆ
ราคาของ Helpjuice
- เริ่มต้น: $120 (สำหรับผู้ใช้สูงสุด 4 คน)
- ราคาเริ่มต้น: 200 ดอลลาร์ (สูงสุด 16 ผู้ใช้)
- พรีเมียม ลิมิเต็ด: $289 (สูงสุด 60 ผู้ใช้)
- พรีเมียมไม่จำกัด: $499 (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Helpjuice
- G2: 4. 2/5 (9 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
4. ฐานความรู้ ProProfs
หนึ่งในซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถหาได้ตอนนี้คือ ProProfs Knowledge Base.
นอกจากจะฟรีแล้ว ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ครบครันอีกด้วย นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดเพื่อใช้งานเครื่องมือนี้ และใช่ มันทำงานเหมือนที่อาจารย์จริงๆ ทำ: ตรวจงาน!
โอ้ แล้วฉันได้บอกหรือยังว่า ProProfs Knowledge Base มาพร้อมกับเทมเพลตมากกว่า 40 แบบที่คุณสามารถใช้ได้ตามความสะดวกของคุณ?
คุณสมบัติหลักของฐานความรู้ ProProfs
- สิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้
- การควบคุมรหัสผ่านและความเป็นส่วนตัวเพื่อรักษาความปลอดภัยของเนื้อหาของคุณ
- มีการผสานรวมมากมายเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน
- ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด รวมถึงคะแนนความอ่านง่ายสำหรับเนื้อหาของคุณ
- รองรับมากกว่า 90 ภาษา
ฐานความรู้ ProProfs ข้อดี
- โปรแกรมแก้ไขที่คล้ายกับ MS Word เพื่อช่วยคุณเขียนและแก้ไขเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลา
- การปรับแต่งฐานความรู้หรือวิกิให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- ระบบรายงานที่แข็งแกร่งซึ่งแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของบทความและกิจกรรมของผู้เขียน
- ทำงานได้บนหลายอุปกรณ์และเบราว์เซอร์
- สามารถใช้ได้ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ
ข้อเสียของฐานความรู้ ProProfs
- ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการตัวเลือกการแก้ไขร่วมกัน
- ฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ได้ในแผนฟรี
- คุณสมบัติทั้งหมดต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพิ่มเติม
ราคาของฐานความรู้ ProProfs
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $30/ผู้เขียนต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พรีเมียม: $40/ผู้เขียนต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ติดต่อ ProProfs สำหรับราคาที่กำหนดเอง
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าฐานความรู้ ProProfs
- G2: 4. 6/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (20+ รีวิว)
5. Freshdesk
Freshdesk เป็นเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าชั้นนำที่มีฟังก์ชันการทำงานด้านซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ที่ทรงพลัง
หากคุณมีทีมขนาดใหญ่ คุณสามารถใช้กระบวนการอนุมัติของเครื่องมือเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ปราศจากข้อผิดพลาด
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Freshdesk ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนลูกค้า คุณสมบัติฐานความรู้ภายในอาจไม่มีประโยชน์มากนัก
ดังนั้น เครื่องมือนี้สามารถทำให้ฐานความรู้ของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นได้จริงๆ หรือไม่?
ถึงเวลาที่จะค้นหาแล้ว...
คุณสมบัติเด่นของ Freshdesk
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ความสามารถ SEO ในตัว
- พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด แม้แต่ในเวอร์ชันฟรี
- สร้างและจัดการหลายเวอร์ชันของเอกสารเดียวกันบนฐานความรู้ของคุณ
- เผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบของรูปภาพ วิดีโอ หรือรูปแบบอื่นใด
ผู้เชี่ยวชาญ Freshdesk
- บอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์แนะนำบทความที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
- ฟอรั่มชุมชนที่ลูกค้าสามารถหารือเกี่ยวกับปัญหาและได้รับคำตอบทันที
- ความสามารถในการรองรับหลายภาษาเพื่อให้คุณสามารถตอบสนองต่อผู้ชมทั่วโลกได้
- วิดเจ็ตช่วยเหลือเชิงรุกที่แสดงคำถามที่พบบ่อยและแบบฟอร์มติดต่อโดยอัตโนมัติ
ข้อเสียของ Freshdesk
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ระบบการทำงานแบบเวิร์กโฟลว์และการจัดการเวอร์ชัน มีให้บริการเฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น
- นำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของชุดบริการลูกค้า ซึ่งหมายความว่าคุณต้องจ่ายเงินเพิ่ม แม้ว่าคุณต้องการเพียงโซลูชันการจัดการความรู้เท่านั้น
ราคาของ Freshdesk
- ฟรี (สูงสุด 10 ตัวแทน)
- การเติบโต: $15/ตัวแทนต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: $49 ต่อตัวแทนต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $79/ตัวแทนต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Freshdesk
- G2: 4. 4/5 (2,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,500+ รีวิว)
6. Zendesk
Zendesk? Freshdesk?
มีใครรู้สึกเหมือนกับฉันบ้างไหมว่ามันเหมือนกับ "สไปเดอร์แมนมองตัวเองในกระจก" หรือว่าเป็นแค่ฉันคนเดียว?
นอกเหนือจากนี้ Zendesk เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ที่ได้รับความนิยมซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 2007 ด้วยเครื่องมือนี้ ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้อย่างสะดวกโดยการเข้าถึงฐานข้อมูลของคำถามที่พบบ่อยเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาต้องการ
เช่นเดียวกับ Freshdesk, Zendesk นำเสนอระบบจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของชุดบริการสนับสนุนลูกค้า
เนื่องจากเป็นเครื่องมือเก่า อาจไม่ ชิค เท่าเครื่องมือฐานความรู้ใหม่ ๆ
อย่างไรก็ตาม นี่คือคุณสมบัติคลาสสิกบางประการที่ทำให้มันโดดเด่นอยู่ในซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
คุณสมบัติหลักของ Zendesk
- ธีมที่ปรับแต่งได้
- สะอาด, ใช้งานง่าย
- แปลฐานความรู้ของคุณเป็นภาษาต่างๆ กว่า 40 ภาษา
- จัดการเนื้อหาที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และอัปเดตเนื้อหาดังกล่าวในบทความต่าง ๆ
- ให้ตัวแทนดูแลให้ศูนย์ช่วยเหลือของคุณเป็นปัจจุบันด้วยตัวเลือกการเผยแพร่ของทีม
- การผสานรวมอย่างสมบูรณ์กับชุดเครื่องมือของZendeskเช่นแชทสดและระบบช่วยเหลือ(ดูทางเลือกของ ServiceNow)
ผู้เชี่ยวชาญ Zendesk
- คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อตรวจสอบว่าอะไรกำลังทำงานได้ดีและอะไรที่ยังไม่เป็นไปตามที่ควร
- คุณสามารถดูตัวอย่างการปรับแต่งก่อนการเผยแพร่ขั้นสุดท้าย
- มันมาพร้อมกับแชทบอทในตัวที่เรียกว่า Answer Bot เพื่อช่วยในการค้นหาคำตอบที่ถูกต้องในการแชทสด
ข้อเสียของ Zendesk
- คุณสามารถสร้างศูนย์ช่วยเหลือได้เพียงหนึ่งแห่งในแผนพื้นฐานเท่านั้น
- พวกเขาไม่ได้ให้บริการโซลูชันการจัดการความรู้แบบสแตนด์อโลน
ราคาของ Zendesk
- ทีม: $49/ตัวแทนต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การเติบโต: $79 ต่อตัวแทนต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $99/ตัวแทนต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $150/ตัวแทนต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zendesk
- G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,100 รายการ)
7. ฮับสปอต
Hubspot เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับระบบฐานความรู้ ความสวยงามของการใช้เครื่องมือนี้คือมันช่วยให้คุณสร้างคลังข้อมูลที่แข็งแกร่งและบทความในศูนย์ช่วยเหลือตามคำถามที่ลูกค้าของคุณถามบ่อยที่สุด
เนื่องจากได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการค้นหาขั้นสูง Hubspot จึงช่วยให้คุณและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคุณเข้าถึงคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติหลักของ Hubspot
- แดชบอร์ดรายงานในตัวสำหรับวัดผลกระทบของหน้าเว็บของคุณ
- ตัวเลือกการปรับแต่งและการสร้างแบรนด์ที่หลากหลาย
- เครื่องมือ CRM ที่ทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัติว่าบทความสนับสนุนใดที่ลูกค้าได้ดูหรือเปิดแล้ว
ผู้เชี่ยวชาญ Hubspot
- การผสานการทำงานกับ Hubspot อย่างทรงพลัง
- ปรับขนาดได้สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้
ข้อเสียของ Hubspot
- ความสามารถในการปรับแต่งไม่ได้ยืดหยุ่นเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการนี้
- ผู้ใช้ได้รายงานกรณีของบั๊กและ/หรือการล่มของระบบเมื่อไม่นานมานี้
- ค่อนข้างแพงเมื่อพิจารณาจากฟีเจอร์ที่มีจำกัด
ราคาของ Hubspot
- เริ่มต้น: $45 ต่อเดือน (รวมผู้ใช้ที่ชำระเงินแล้ว 2 คน)
- มืออาชีพ: $450 ต่อเดือน (รวมผู้ใช้ที่ชำระเงินแล้ว 5 คน)
- องค์กร: $1200 ต่อเดือน (รวมผู้ใช้ที่ชำระเงินแล้ว 10 คน)
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Hubspot
- G2: 4. 4/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
8. Zoho Desk
Zoho Desk เป็นโซลูชันระบบช่วยเหลือที่มีฟังก์ชันการบริการตนเองในตัว ในฐานะที่เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ดีที่สุด เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งทุกองค์ประกอบของศูนย์ช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการของคุณโดยใช้ HTML และ CSS
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
Zoho Desk รองรับฟอรัมและชุมชน ให้ผู้ชมของคุณมีแพลตฟอร์มกลางเพื่อแบ่งปันความคิดเห็นและถามคำถาม
คุณสมบัติหลักของ Zoho Desk
- ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
- การร่วมมือกันทั่วทั้งบริษัท
- ใช้เมตาไตเติลและคำหลักเพื่อการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา
- อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งคำขอความช่วยเหลือจากภายในระบบฐานความรู้
- ควบคุมการเข้าถึงศูนย์ช่วยเหลือของคุณและรับรองความปลอดภัยระดับสูงสุด
- ตั้งค่าโดเมนที่กำหนดเองสำหรับศูนย์ช่วยเหลือของคุณ
- แนะนำบทความที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติและช่วยให้เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญ Zoho Desk
- ผสานการทำงานได้อย่างดีกับ Jira, Slack, G-Suite และอื่นๆ อีกมากมาย
- เทมเพลตและเลย์เอาต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งศูนย์ช่วยเหลือของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี AI ของมันสามารถตรวจจับความรู้สึกได้ เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในการจัดการตั๋วได้อย่างง่ายดายและเหมาะสม
ข้อเสียของ Zoho Desk
- พื้นที่จัดเก็บจำกัดต่อผู้ใช้ แม้แต่ในแผนพรีเมียม
- ไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ Zoho Desk
- ฟรี (สำหรับเจ้าหน้าที่สูงสุด 3 ท่าน)
- มาตรฐาน: $14/ตัวแทนต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $23/ตัวแทนต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $40/ตัวแทนต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zoho Desk
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,700+ รีวิว)
9. จุดบรรจบ
เป็นส่วนหนึ่งของ Atlassian Suite ซึ่งเป็นชุดซอฟต์แวร์แบบบริการ (Software as a Service)Confluenceเป็นแพลตฟอร์มการจัดการความรู้ที่สามารถค้นหาได้ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก
มันมอบพื้นที่ทำงานที่เหมาะสำหรับทีมงานระยะไกล ที่ซึ่งพนักงานของคุณสามารถจัดการข้อมูล ร่วมมือในโครงการ และเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานได้ ทีมสามารถเลือกจากเทมเพลตมากมายที่มีอยู่และเริ่มสร้างฐานความรู้ภายในได้ทันที!
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก Confluence คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นๆ ในชุดเดียวกันด้วย ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่มากเกินไปที่จะขอ
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- ระบบการค้นหาขั้นสูง
- บทบาทขั้นสูงและสิทธิ์การเข้าถึง
- ส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทีมได้รับข้อมูลล่าสุด
- การจัดหมวดหมู่เอกสารเพื่อช่วยให้คุณจัดกลุ่มเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น
- แม่แบบแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นกระบวนการจัดการความรู้ได้อย่างง่ายดาย
ข้อดีของการรวมกัน
- ผสานการทำงานได้ดีกับเครื่องมืออื่นๆ ในชุด Atlassian เช่น Jira และ Trello
- แผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
ข้อเสียของการรวมตัว
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลและการสำรองข้อมูล
- แม้ว่าการนำทางจะมีความยืดหยุ่น แต่ก็ไม่ได้เป็นไปโดยสัญชาตญาณเสมอไป
- ตัวเลือกจำนวนมากอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- ฟรี (สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน)
- มาตรฐาน: $5. 5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $10.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Confluence
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,300 รายการ)
10. HappyFox
HappyFox เป็นซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ใช้งานง่าย ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับคำขอของลูกค้าทุกช่องทาง คุณสามารถแปลงอีเมล โทรศัพท์ แชท โซเชียลมีเดีย และคำขอจากเว็บไซต์เป็นตั๋วได้อย่างง่ายดาย และจัดระเบียบไว้ในที่เดียว
HappyFox เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการรองรับหลายภาษา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าจากทั่วโลกได้ ผู้ใช้สามารถสร้างบทความฐานข้อมูลการสนับสนุนในหลายภาษาได้อย่างง่ายดาย และมอบความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
คุณสมบัติเด่นของ HappyFox
- สร้างและจัดการเนื้อหาทุกประเภทโดยใช้ระบบจัดการเนื้อหาที่มีอยู่ในตัว
- แจ้งเตือนสมาชิกทุกคนในทีมโดยอัตโนมัติ
- ใช้ประโยชน์จากแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อลดจำนวนคำขอสนับสนุน
- จัดระเบียบตั๋วให้ดีขึ้นด้วยหมวดหมู่ตั๋วที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- สร้างข้อความตอบกลับแบบสำเร็จรูปเพื่อตอบลูกค้าด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ผู้เชี่ยวชาญของ HappyFox
- คำแนะนำการค้นหาที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
- ได้รับการปรับให้เหมาะสมอย่างเต็มที่สำหรับอุปกรณ์มือถือ (iOS และ Android)
ข้อเสียของ HappyFox
- การสนับสนุนทางโทรศัพท์มีให้บริการเฉพาะกับแผน Enterprise Plus เท่านั้น
- แผนพื้นฐานไม่มีแม้แต่การสนับสนุนทางอีเมล
ราคาของ HappyFox
- Mighty: $26/ตัวแทนต่อเดือน
- ยอดเยี่ยม: $39/ตัวแทน ต่อเดือน
- องค์กร: $52/ต่อตัวแทนต่อเดือน
- Enterprise Plus: $64/ตัวแทนต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า HappyFox
- G2: 4. 5/5 (3 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
วิธีเลือกซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่เหมาะสม
การเลือกซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ดีที่สุดหมายถึงการไม่ประนีประนอมกับคุณสมบัติที่คุณต้องการ
เครื่องมือที่แข็งแกร่งจะรวมเอาคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่องมือฐานความรู้มาตรฐานไว้ด้วยกัน แต่เพื่อให้ติดอยู่ในลิสต์ 3 อันดับแรกของคุณ มันจำเป็นต้องทำอะไรที่เหนือกว่า
การหลีกเลี่ยงการออกแบบที่ล้าสมัย การเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ เป็นระยะ ๆ และการยึดมั่นในคุณค่าของเรา ได้ทำให้ ClickUp ประสบความสำเร็จในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
ตัวอย่างเช่น ผู้ท้าชิงที่แท้จริงสำหรับตำแหน่งอันดับ 1 ในรายการของคุณจะต้องมี:
- เครื่องมือแก้ไขออนไลน์ที่ใช้งานง่ายสำหรับการเขียน แก้ไข และจัดรูปแบบอย่างไม่ยุ่งยาก
- ระบบควบคุมการเข้าถึงและความสามารถในการจัดการบทบาท
- ฐานความรู้ภายในและภายนอกที่สามารถค้นหาได้
- การออกแบบที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
- ระบบการรายงานที่แข็งแกร่ง
- แอปพลิเคชันมือถือที่สะดวกสบาย
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม
- ราคาสมเหตุสมผล
- ความปลอดภัยของข้อมูล
เรากำลังขอมากเกินไปจากเครื่องมือฐานความรู้เพียงหนึ่งเดียวหรือไม่?
เชื่อสัญชาตญาณของคุณและเลือกใช้เครื่องมืออันดับ 1 ในรายการนี้เลย ขอบคุณเราทีหลัง!
ประเภทของซอฟต์แวร์การจัดการความรู้
ฐานความรู้ภายใน
ฐานความรู้ภายในองค์กรเป็นแหล่งเก็บข้อมูลของบริษัทที่เฉพาะพนักงานเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ ใช้สำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึกอบรม และเป็นเครื่องมืออ้างอิง
ฐานความรู้ภายนอก
ฐานความรู้ภายนอกหมายถึงฐานข้อมูลของบริษัทที่มีให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ โดยการให้ฐานความรู้ภายนอก บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการลูกค้าและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าได้ โดยให้ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง
ฐานความรู้สาธารณะ
ฐานความรู้สาธารณะคือระบบฐานความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ฟรีโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าหรือพนักงานของบริษัท
ยกระดับฐานความรู้ของคุณไปอีกขั้น
ฐานความรู้ของคุณควรช่วยลดระยะเวลาในการฝึกอบรมเสริมการทำงานของฝ่ายบริการลูกค้า และจัดเก็บข้อมูลของบริษัทอย่างปลอดภัยเพื่อการใช้งานในอนาคต
และในขณะที่ซอฟต์แวร์ฐานความรู้สามารถช่วยคุณสร้างคลังข้อมูลในฝันของคุณได้ แต่การได้เครื่องมือที่จะทำให้กระบวนการซับซ้อนยิ่งขึ้นก็ไม่มีประโยชน์
นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องใช้ ClickUp
ด้วยความสามารถในการจัดการองค์กรอย่างละเอียด, คุณสมบัติการจัดรูปแบบเอกสารระดับสูง, และตัวเลือกการแบ่งปันความรู้ขั้นสูง, ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับโซลูชันฐานความรู้
รับ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการฐานความรู้ทั้งหมดของคุณ!