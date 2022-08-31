บล็อก ClickUp
16 การผสานรวม Zendesk ที่ดีที่สุดของปี 2025
16 การผสานรวม Zendesk ที่ดีที่สุดของปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
31 สิงหาคม 2565

กุญแจสู่ความสำเร็จอยู่ที่การสนับสนุนลูกค้า ด้วยแพลตฟอร์มการสนับสนุนลูกค้าที่ดีเช่น Zendesk คุณสามารถสร้างประสบการณ์การบริการลูกค้าแบบองค์รวมได้ในระดับใหญ่ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้แบรนด์สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโต

Zendesk สนับสนุนการบริการลูกค้าในลักษณะใดบ้าง? Zendesk ช่วยรวมข้อความจากทุกช่องทางไว้ในที่เดียว ช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดเพียงเล็กน้อย ติดตามคำขอบริการได้อย่างสะดวก และตรวจสอบความคิดเห็นของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

แต่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากแพลตฟอร์มการสนับสนุนลูกค้านี้ แบรนด์สามารถใช้แอปและการผสานรวมของ Zendesk กว่า 1,300 รายการที่ออกแบบมาเพื่อขยายศักยภาพในการตอบสนองความต้องการด้านการขาย การตลาด และการบริการลูกค้าที่หลากหลาย

ด้วยแอปนับพันให้เลือกใช้ คุณควรเลือกใช้การผสานการทำงานกับ Zendesk แบบใดบ้าง?

เราอยู่ที่นี่เพื่อแยกแยะ 16การผสานรวมที่มีประโยชน์ที่สุดที่คุณสามารถหาได้ใน Zendesk Marketplace

มาเริ่มกันเลย!

16 การผสานรวม Zendesk ที่มีประโยชน์มากที่สุด

1.คลิกอัพ

การผสานการทำงาน ClickUp กับ Zendesk เพื่อสร้างงาน
สร้างงานใน ClickUp ได้อย่างง่ายดายโดยตรงใน Zendesk

ClickUpคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ทีมสามารถมาร่วมกันวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันโดยใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น งาน เอกสาร แชท เป้าหมาย กระดานไวท์บอร์ด และอื่น ๆ อีกมากมาย ปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก ClickUp ช่วยให้ทีมทุกประเภทและทุกขนาดสามารถส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยกระดับประสิทธิผลไปสู่ขีดสูงสุด

ผ่านการผสานรวมกับ Zendesk ทีมสนับสนุนของคุณจะสามารถติดตามงานและตั๋วที่มีความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจว่าปัญหาของลูกค้าจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงาน สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยการผสานรวมกับ ClickUpได้แก่:

  • เชื่อมโยงตั๋วกับงานเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิงและการมอบหมายงาน
  • สร้างงานใหม่จากตั๋ว Zendesk
  • รับการอัปเดตอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างหรือเชื่อมโยงตั๋วกับงาน
การเชื่อมต่อ ClickUp กับ Zendesk เพื่อเชื่อมโยงงาน
อ้างอิงสถานะและ ID ได้อย่างง่ายดายโดยการแนบงาน ClickUp ใดๆ จำนวนเท่าใดก็ได้กับตั๋ว Zendesk

การจัดการตั๋วเป็นงานทำให้สามารถติดตามและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุดได้ง่ายขึ้น นี่คือถนนสองทางที่ดีที่สุดระหว่างแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ทรงพลังเหล่านี้!

ข้อดีของ ClickUp

  • อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างแผนก
  • ง่ายต่อการอัตโนมัติกระบวนการต่าง ๆ
  • ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้
  • การสนับสนุนลูกค้าชั้นนำระดับโลก
  • เชื่อมต่อ Zendesk ได้อย่างง่ายดายและติดตามความคืบหน้า

ข้อเสียของ ClickUp

  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ...ยัง!
  • เส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่และระดับการปรับแต่งได้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรี
  • ไม่จำกัด: $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • บิสิเนส พลัส: $19 ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (4,781 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (3,071 รีวิว)

2. สแล็ก

การผสานการทำงานของ Slack กับ Zendesk
ตัวอย่างการผสานการทำงานของSlackกับ Zendesk

Slackเป็นหนึ่งในแอปส่งข้อความชั้นนำที่มีอยู่ มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยให้สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับแอปแบบสแตนด์อโลน มันทำงานได้ค่อนข้างดี แต่แอป Slack นั้นยกระดับความสามารถไปอีกขั้นหนึ่ง

ประโยชน์บางประการของการผสานรวม Zendesk กับ Slack ได้แก่:

  • ติดตามการตอบกลับของลูกค้าอย่างใกล้ชิดด้วยการส่งตั๋วตรงไปยัง Slack
  • ปรับปรุงการทำงานร่วมกันและเพิ่มบันทึกส่วนตัวหรือการสนทนาด้านข้างในตั๋วสนับสนุนใน Slack
  • เชิญลูกค้าที่มีมูลค่าสูงของคุณเข้ามาใน Slack เพื่อให้ทีมของคุณพร้อมให้บริการทุกเมื่อที่ต้องการ
  • ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อดูความคิดเห็นใน Slack เมื่อมีการรับข้อมูล

การผสาน Slack กับ Zendesk สามารถช่วยปรับปรุงเวลาการตอบกลับของคุณ, ควบคุมปริมาณงานของคุณ, และปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้า, รวมถึงประโยชน์อื่น ๆ

ผู้เชี่ยวชาญ Slack

  • การสนทนาเกี่ยวกับการทำงานทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียวพร้อมการแจ้งเตือนจาก Slack
  • การเริ่มต้นใช้งานโดยไม่ต้องฝึกอบรมนั้นทำได้ง่าย เพราะมันถูกใช้แทบทุกที่
  • ใช้งานง่ายและให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ
  • คุณสามารถแบ่งกลุ่มช่องทางสำหรับส่วนเฉพาะของโครงการได้

ข้อเสียของ Slack

  • คุณอาจรู้สึกท่วมท้นกับช่องทางมากมายที่มีทีมต่าง ๆ

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $6. 67/$8. 00 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เรียกเก็บรายปี/รายเดือน
  • บวก: $12.50/$15.00 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี/รายเดือน
  • Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • G2: 4. 5/5 (30,180 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (21,435 รีวิว)

3. Shopify

การผสานรวม Shopify กับ Zendesk
ผ่านทางShopify

ด้วยระดับการแข่งขันที่สูงในร้านค้าอีคอมเมิร์ซ คุณจำเป็นต้องมีทุกข้อได้เปรียบที่สามารถหาได้ และการบริการลูกค้าที่ดีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากคุณได้เปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Shopify แล้ว การผสานระบบ Zendesk กับ Shopify นั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงการบริการลูกค้าและการสนับสนุนลูกค้า ประโยชน์บางประการของการผสานระบบครั้งนี้ ได้แก่:

  • เชื่อมต่อหน้าร้าน Shopify หลายแห่งกับบัญชี Zendesk ของคุณเพื่อปรับปรุงการจัดการ
  • เพิ่มวิดเจ็ตเว็บบนหน้าแรกของเว็บไซต์ร้านค้าของคุณ เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อคุณได้อย่างรวดเร็วหรือให้บริการตนเองได้
  • ตัวแก้ไขตั๋วช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับการยกเลิกและการคืนเงินได้อย่างง่ายดาย

มันช่วยให้ทีมสนับสนุนของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้โดยตรงจาก Shopify ของคุณ และทำให้แน่ใจว่าพวกเขามีข้อมูลครบถ้วนก่อนที่จะดำเนินการ

ผู้เชี่ยวชาญ Shopify

  • ทำงานเป็นระบบ CRM สำหรับ Zendesk
  • คุณสามารถปรับขนาดการบริการลูกค้าใน Zendesk ได้ตามการเติบโตของธุรกิจของคุณ
  • คุณสมบัติของ AI ใน Zendesk สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับผู้เยี่ยมชม

ข้อเสียของ Shopify

  • อีเมล ID และหมายเลขโทรศัพท์ ID ของ Shopify ถูกระบุว่าเป็นผู้ใช้แยกต่างหากใน Zendesk

ราคาของ Shopify

  • พื้นฐาน: $29 ต่อเดือน
  • Shopify: $79 ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $299 ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ Shopify

  • G2: 4. 3/5 (4,109 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (5,672 รีวิว)

4. Geckoboard

ตัวอย่างแดชบอร์ดธุรกิจ Geckoboard
สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ในGeckoboardจากข้อมูลของ Zendesk

Geckoboard เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างและแชร์แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ได้ในไม่กี่ขั้นตอน มันสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 80 ชนิดเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความสามารถของมัน หนึ่งในระบบเชื่อมต่อที่สำคัญที่สุดของมันคือการเชื่อมต่อกับ Zendesk

การผสานรวมกับ Zendesk ช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณสามารถแชร์ข้อมูลการสนับสนุนลูกค้าแบบเรียลไทม์ของ Zendesk กับทีมของคุณผ่านแดชบอร์ดที่เข้าใจง่ายได้. คุณสมบัติบางประการของสิ่งนี้รวมถึง:

  • สร้างแดชบอร์ดได้ง่ายตามเมตริกของ Zendesk
  • ภาพที่แสดงนั้นเข้าใจง่าย
  • ตัวกรองข้อมูลเพื่อแสดงภาพข้อมูล

การแชร์แดชบอร์ดที่สร้างขึ้นโดยการคัดลอกและวางลิงก์แล้วแชร์ในข้อความก็ทำได้ง่าย!

ข้อดีของ Geckoboard

  • ช่วยให้สมาชิกในทีมมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดที่ถูกต้องใน Zendesk
  • ตรวจพบปัญหาได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาผ่านการมองเห็นที่ดีขึ้น
  • สร้างแรงจูงใจให้กับตัวแทน Zendesk ที่โดดเด่นของคุณ หากคุณสามารถเน้นพวกเขาบนแดชบอร์ดของคุณ

ข้อเสียของ Geckoboard

  • คุณถูกจำกัดให้ใช้เฉพาะข้อมูลในช่องที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น

ราคาของ Geckoboard

  • จำเป็น: $39 ต่อเดือน
  • ข้อดี: $79 ต่อเดือน
  • ขนาด: $559 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Geckoboard

  • G2: 4. 3/5 (47 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (76 รีวิว)

5. นิซเรพลาย

ผ่านทาง Nicereply

Nicereply เป็นซอฟต์แวร์สำรวจประสบการณ์ลูกค้า (CX)ที่ให้บริการแบบสำรวจ CSAT, NPS และ Customer Effort Score สำหรับ Zendesk

การใช้ Nicereply ช่วยให้คุณสามารถวัดความพึงพอใจของลูกค้า ความพยายาม หรือความภักดี ผ่านแบบสำรวจที่ด้านล่างของอีเมลทุกฉบับ ในมาโครของคุณ หรือเรียกใช้หลังจากแก้ไขตั๋วหรือแชทแล้ว คำตอบจะถูกส่งกลับไปยัง Zendesk เป็นความคิดเห็นและค่าในฟิลด์ที่กำหนดเอง

ประโยชน์บางประการของการผสานรวม ได้แก่:

  • ปรับแต่งแบบสำรวจของคุณได้อย่างเต็มที่
  • ตัดสินใจว่าแบบสำรวจของคุณจะถูกส่งเมื่อใด
  • ปกป้องลูกค้าของคุณจากการสำรวจข้อมูลมากเกินไป
  • ลบสแปม, คะแนนที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือคะแนนที่ไม่เหมาะสม

ข้อดีของ Nicereply

  • แบบสำรวจประสบการณ์ลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (CSAT, CES & NPS, แบบสำรวจ 5 ดาว, สัญลักษณ์หน้ายิ้ม ฯลฯ)
  • รวมช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง
  • ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย

ข้อเสียของ Nicereply

  • การวิเคราะห์อาจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

ราคาของ Nicereply

  • Nicereply มีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Nicreply

  • G2: 4. 5/5 (378 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (284 รีวิว)

6. กิจกรรม Mailchimp

การผสานการทำงานระหว่างกิจกรรม Mailchimp กับ Zendesk
ผ่านทางMailchimp

Mailchimp เป็นเครื่องมือทางการตลาดสำหรับจัดการและสื่อสารกับลูกค้าและบุคคลอื่น ๆ สำหรับการผสานรวมกับ Zendesk CRM ฟีเจอร์ Mailchimp Activity ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเฉพาะบุคคล

สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการตั๋ว, ผู้ใช้, และตัวแทนของคุณใน Zendesk ได้อย่างง่ายดาย. คุณสมบัติบางอย่าง ได้แก่:

  • การจัดการการสมัครสมาชิกรายชื่ออีเมลของผู้ใช้ที่ขอตั๋วใน Mailchimp อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ดูแคมเปญอีเมลทั้งหมดที่ผู้ขอความช่วยเหลือใน Zendesk Support ได้รับ
  • ดูรายละเอียดของการดำเนินการที่ผู้ร้องขอในตั๋ว Zendesk ดำเนินการกับแต่ละแคมเปญ Mailchimp

คุณสมบัติเหล่านี้ รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ความต้องการและคำถามของลูกค้าได้ ทำให้การสื่อสารของคุณเป็นส่วนตัวและมีความหมายมากขึ้น

กิจกรรม Mailchimp pros

  • แผนการชำระเงินที่ยอดเยี่ยม
  • ใช้ได้กับทุกธุรกิจและโครงการทุกขนาด
  • ผู้ช่วยฝ่ายสร้างสรรค์หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านการออกแบบมากมาย

ข้อเสียของกิจกรรม Mailchimp

  • Mailchimp จำกัดให้คุณใช้เฉพาะการออกแบบและรูปแบบที่กำหนดไว้เท่านั้น

ราคาตามกิจกรรมของ Mailchimp

  • ฟรี
  • สิ่งจำเป็น: $9. 99 ต่อเดือน
  • มาตรฐาน: $14.99 ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $299 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวกิจกรรมของ Mailchimp

  • G2: 4. 5/5 (14,952 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (4,799 รีวิว)

7. ฮาร์เวสต์เตอร์

ตัวอย่างวิดเจ็ต Zendesk ของ Harvestr
ผ่านทางHarvestr

Harvestr เป็นเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือเพื่อฟื้นฟูทีมผลิตภัณฑ์ให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีข้อมูล การผสานรวมกับ Zendesk ช่วยให้ทีมสนับสนุนและทีมผลิตภัณฑ์สามารถเชื่อมต่อกันได้ ซึ่งทำให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถใช้ข้อมูลลูกค้าและคำแนะนำจากลูกค้าเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือสร้างผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าได้

ข้อมูลลูกค้านี้มาจากตั๋วการสนับสนุนของ Zendesk ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการให้คำแนะนำจากลูกค้าที่มีคุณค่า สามารถช่วยปรับปรุงการร่วมมือระหว่างทีมผลิตภัณฑ์และทีมสนับสนุน ทำให้ลูกค้าของคุณมีความสุขกับผลิตภัณฑ์มากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บเกี่ยว

  • ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
  • ช่วยหลีกเลี่ยงการสะสมงานด้วยการจัดลำดับความสำคัญของตั๋ว
  • ทำให้คุณมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ของลูกค้า
  • ปรับตัวได้ดีกับกระบวนการทำงานที่หลากหลาย

ข้อเสียของ Harvestr

  • การขาดความสามารถในการรายงานที่ครอบคลุม

ราคาของ Harvestr

  • ฟรี: ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • ขนาด: $79/$65 ต่อบรรณาธิการต่อเดือน เรียกเก็บรายเดือน/รายปี
  • เอลิต: $139 ต่อผู้แก้ไขต่อเดือน ชำระรายปี
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอรายละเอียดราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิวของ Harvestr

  • G2: 4. 9/5 (31 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (501 รีวิว)

8. ซูม

ตัวอย่างการเชื่อมต่อ Zoom กับ Zendesk
ผ่านทางZoom

Zoomเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งสะดวกมากในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีม แต่ในบางสถานการณ์ก็สามารถนำมาใช้ในด้านการสนับสนุนลูกค้าได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคำถามจากลูกค้าที่ต้องการประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น เช่น การดูสภาพแวดล้อมของพวกเขาหรือการช่วยเหลือในการติดตั้งอุปกรณ์จริง

นี่คือจุดที่การผสานรวม Zendesk Zoom เข้ามามีบทบาท คุณสมบัติบางอย่างได้แก่:

  • กำหนดเวลาและเริ่มการประชุมจากภายใน Zendesk โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ Zoom แยกต่างหาก
  • บันทึกข้อมูลใด ๆ ของการโทรครั้งก่อนและเข้าถึงได้ภายใน Zendesk

สิ่งเหล่านี้ รวมถึงคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องรับมือกับคำถามจากลูกค้าที่ต้องการประสบการณ์แบบตัวต่อตัวอยู่บ่อยครั้ง

ผู้เชี่ยวชาญ Zoom

  • เชิญคนเข้าร่วมประชุมได้ง่าย
  • เป็นมิตรและใช้งานง่ายมาก
  • แอปพลิเคชันที่มีประโยชน์มากมายสำหรับการเชื่อมต่อ

ข้อเสียของ Zoom

  • คุณต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ยอดเยี่ยม

ราคาของ Zoom

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $14.99 ต่อเดือนต่อโฮสต์
  • ธุรกิจ: $19.99 ต่อเดือนต่อโฮสต์
  • องค์กรธุรกิจ: $19.99 ต่อเดือนต่อโฮสต์

คะแนนและรีวิวของ Zoom

  • G2: 4. 5/5 (41,571 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (12,297 รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่น ๆสำหรับ Zoom!

9. การสำรวจสำมะโนประชากร

ตัวอย่างการผสานรวม Zendesk กับ Census
ผ่านทางZendesk Marketplace

คุณต้องการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของทีมและยกระดับคุณภาพการสนทนากับลูกค้า หากข้อมูลของคุณถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลหรือเครื่องมืออื่น ๆ คุณจะไม่สามารถซิงค์ข้อมูลนั้นกับเครื่องมือทางธุรกิจของคุณได้หากไม่มีสคริปต์ที่กำหนดเองหรือความช่วยเหลือจากวิศวกร นั่นคือหากคุณไม่มี Census ซึ่งสามารถเชื่อมต่อ Zendesk เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้

Census เป็นหนึ่งในแอปที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยให้คุณสามารถซิงค์ข้อมูลจากคลังข้อมูลใด ๆ เข้ากับเครื่องมือการขายและการตลาดของคุณได้ การเชื่อมต่อกับ Zendesk ของ Census จะช่วยให้คุณสามารถซิงค์ข้อมูลและข้อมูลนี้ไปยัง Zendesk ได้เพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น คุณสมบัติบางประการของแอปนี้ได้แก่:

  • คุณจะไม่พึ่งพาวิศวกรในการย้ายข้อมูลใน Zendesk
  • ข้อมูลของคุณจะพร้อมใช้งานบน Zendesk หรือในตั๋ว
  • เก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว

Census เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่สำคัญที่สุดหากคุณมีข้อมูลอยู่ในคลังข้อมูลต่างๆ และต้องการใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าในตั๋ว

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจสำมะโนประชากร

  • ตัวแทนจะแก้ไขปัญหาของลูกค้าหรือตั๋วโดยไม่ต้องสลับระหว่างแอปหลายตัว
  • แบ่งกลุ่มผู้ใช้ของคุณเพื่อเรียนรู้ข้อมูลสำคัญและระบุรูปแบบ
  • ปรับปรุงการกำหนดเส้นทางสำหรับตั๋ว Zendesk โดยใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อระบุลูกค้าที่มีคุณค่ามากที่สุดของคุณ

ข้อเสียของการสำรวจสำมะโนประชากร

  • การแก้ไขการซิงค์หลังจากที่มีการสร้างตั๋วแล้วเป็นเรื่องยาก

การกำหนดราคาสำมะโนประชากร

  • ฟรี
  • หลัก: 800 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • แพลตฟอร์ม: ติดต่อเพื่อสอบถามแพ็กเกจราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิวจากการสำรวจสำมะโนประชากร

  • G2: 4. 6/5 (76 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

10. Salesforce

การผสานรวม Salesforce Zendesk สำหรับกิจกรรมลูกค้าเป้าหมาย
ผ่านทางZendesk

Salesforce เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับทีมขาย การตลาด และการสนับสนุนลูกค้า ช่วยธุรกิจปรับปรุงการบริการลูกค้าและผลิตภัณฑ์ การผสานรวมกับ Zendesk ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างทีมสนับสนุนและทีมขาย ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังช่วยให้ทั้งสองทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่ถูกต้องได้ ซึ่งช่วยให้ทีมขายสามารถปิดการขายได้มากขึ้น และทีมสนับสนุนสามารถมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยอัตโนมัติกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การมอบหมายตั๋วใหม่ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

คุณสมบัติและประโยชน์บางประการของสิ่งนี้ ได้แก่:

  • ความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้นเนื่องจากการสนทนาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • การแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้นผ่านการร่วมมือของทีม
  • วิเคราะห์ข้อมูลตั๋ว Zendesk Support ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ของ Salesforce

การผสานรวม Zendesk Salesforce ช่วยให้คุณสามารถมอบมุมมองที่ครอบคลุมของลูกค้าของคุณให้กับทุกทีมของคุณได้

ผู้เชี่ยวชาญ Salesforce

  • ติดตามผู้ติดต่อ อีเมล และโอกาสได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะของลีด
  • ช่วยในการทำให้กระบวนการหลายอย่างอัตโนมัติ
  • เชื่อมต่อ Salesforce CRM กับแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมภายนอกเกือบทุกประเภท

ข้อเสียของ Salesforce

  • การนำไปใช้สามารถซับซ้อนได้
  • ราคาค่อนข้างสูง

การกำหนดราคา Salesforce

  • สิ่งจำเป็น: $25 ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $150 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ไม่จำกัด: $300 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Salesforce

  • G2: 4. 2/5 (12,815 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (17,197 รีวิว)

11. Trello

ตัวอย่างการเชื่อมต่อ Trello กับ Zendesk
ผ่านทางTrello

Trelloเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่มีชื่อเสียงในด้านอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย สำหรับการผสานกับ Zendesk, Trello ถูกใช้เพื่อดูขั้นตอนการทำงานของคุณ, อัตโนมัติกระบวนการ, สร้างและมอบหมายงาน, ร่วมมือ, และสื่อสาร, รวมถึงอื่น ๆ

การผสานรวม Zendesk กับ Trello ช่วยให้คุณสามารถแนบตั๋วไปยังบัตรที่มีอยู่แล้วหรือสร้างบัตร Trello ได้โดยตรงจากตั๋ว Zendesk คุณเพียงแค่ต้องนำทางไปยังตั๋วเปิดแอป Trelloหลังจากผสานรวมแล้ว จากนั้นคุณสามารถเพิ่มไปยังบัตรที่มีอยู่แล้วหรือสร้างบัตรใหม่ได้

ประโยชน์และคุณสมบัติของสิ่งนี้ประกอบด้วย:

  • ติดตามและจัดระเบียบตั๋ว Zendesk ได้อย่างง่ายดายระหว่างแผนกและทีมต่างๆ
  • มันให้ภาพที่ชัดเจนของกระบวนการแก้ไขปัญหาตั๋วสำหรับทีมสนับสนุนลูกค้า

ในแอปนี้ คุณสามารถจัดการกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง มอบหมายงาน และแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากทีมงานของคุณจะทำงานอยู่บนข้อมูลเดียวกัน

ข้อดีของ Trello

  • การออกแบบและอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ
  • ทำให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันเสมอ
  • รวดเร็วในการติดตั้งและเริ่มใช้งาน

ข้อเสียของ Trello

  • การควบคุมการอนุญาตควรมีรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5 ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $10 ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (12, 812 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (21,228 รีวิว)

12. TypeGenie

ตัวอย่างการใช้งานการผสานรวม TypeGenie กับ Zendesk
ผ่านทางTypeGenie

TypeGenie เป็นเครื่องมือ AI ขั้นสูงที่เรียนรู้เพื่อเติมประโยคให้สมบูรณ์ตามความต้องการของแบรนด์และตัวแทนฝ่ายสนับสนุน ทำให้การผสานรวมกับ Zendesk ของเราโดดเด่น เพราะสามารถสร้างคำตอบได้รวดเร็วและมีโทนเสียงที่เป็นเอกภาพ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างแบรนด์

การเชื่อมต่อ TypeGenie กับ Zendesk ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าผ่านประโยคและคำเติมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของคุณพิมพ์ข้อความ

ประโยชน์และคุณสมบัติบางประการของการผสานรวม TypeGenie กับ Zendesk ได้แก่:

  • ลบองค์ประกอบที่ซ้ำซ้อนออกจากข้อความเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
  • ใช้เวลาเขียนน้อยลงเพื่อให้แน่ใจว่าตั๋วใหม่จะได้รับการตอบกลับเร็วขึ้นหรือเพื่อจัดการกับตั๋วที่มีอยู่
  • การเติมข้อความอัตโนมัติได้รับการปรับให้เหมาะสมและเป็นส่วนตัวตามประวัติการติดต่อของคุณ
  • เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

ยิ่งคุณตอบกลับข้อซักถามของลูกค้าเร็วเท่าไร ประสบการณ์ที่คุณได้รับจากแอปนี้ก็จะดียิ่งขึ้น และคุณสามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้รวดเร็วขึ้น

ข้อดีของ TypeGenie

  • ตัวแทนใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาลดลง
  • การพัฒนาโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่สะดวก
  • ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย

ข้อเสียของ TypeGenie

  • การเสร็จสิ้นอาจไม่ถูกต้องเมื่อคุณเริ่มต้น

ราคา TypeGenie

  • ข้อดี: $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $28 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาแบบกำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ TypeGenie

  • G2: ไม่มีรีวิว
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

13. ริงโกเวอร์

ตัวอย่างการเชื่อมต่อ Ringover กับ Zendesk
ผ่านทางZendesk

Ringover เป็นหนึ่งในระบบเชื่อมต่อของ Zendesk ที่ช่วยในการจัดการการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ทางออนไลน์หรือผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ซึ่งมีข้อดีหลายประการ เช่น การโทรไม่จำกัดจำนวนครั้งไปยังและจากหลายประเทศ การรับสัญญาณที่ดีจากทุกที่ และการผสานการโทรกับระบบ CRM ของคุณ เป็นต้น

เมื่อคุณผสานการโทรเหล่านี้ใน Zendesk คุณสามารถ:

  • สร้าง อัปเดต หรือทำให้เป็นอัตโนมัติสำหรับตั๋วที่มีอยู่
  • โทรหาลูกค้าของคุณจากภายใน Zendesk ได้ในคลิกเดียว
  • เล่นเสียงข้อความและบันทึกการสนทนาจากภายใน Zendesk
  • การโทรที่รวดเร็วและการโอนสายไปยังสมาชิกทีมที่ว่างได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้าของคุณ

ข้อดีของ Ringover

  • ถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับโทรศัพท์สายพื้นฐาน
  • เข้าถึงรายละเอียดการโทรได้ง่าย รวมถึงบันทึกและไฟล์บันทึกเสียง
  • รับข้อมูลลูกค้าเมื่อได้รับสายเพื่อให้บริการที่ตรงตามความต้องการ
  • ข้อมูลลูกค้าถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว

ข้อเสียของ Ringover

  • บางครั้งการล่าช้าทำให้การสนทนาไม่ลื่นไหล

ราคาของ Ringover

  • สมาร์ท: $24 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ราคา: $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อสร้างแผนที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Ringover

  • G2: 4. 7/5 (27 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (189 รีวิว)

14. อาสนะ

ตัวอย่างการผสานการทำงานระหว่าง Asana กับ Zendesk
ผ่านทางAsana

สำหรับการผสานรวมกับ Zendesk,Asanaเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถร่วมมือ, สื่อสาร, จัดการ, และจัดระเบียบโครงการและงานของพวกเขาได้ การผสานรวมกับ Zendesk จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขตั๋วได้รวดเร็วขึ้น

แอปนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างและติดตามงานโดยใช้ตั๋ว Zendesk ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเพิ่มบริบท แนบไฟล์ และเชื่อมโยงงานที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถจัดการกับปัญหาการสนับสนุนและให้บริการที่เป็นส่วนตัวได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ใหม่หรือลูกค้า

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยการผสานรวม Zendesk นี้ ได้แก่:

  • การสร้างงานใน Asana จาก Zendesk
  • เชื่อมโยงงานที่มีอยู่กับตั๋ว Zendesk
  • ตรวจสอบสถานะของการแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องออกจาก Zendesk
  • เข้าถึงรายละเอียดลูกค้าต่างๆ เพื่อบริการที่เป็นส่วนตัว

จากแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ระบุไว้ การผสานรวมนี้จะช่วยปิดวงจรการให้ข้อเสนอแนะระหว่าง Zendesk และ Asanaทำให้บริษัทของคุณสามารถปรับปรุงการบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อดีของอาสนะ

  • ปรับปรุงการทำงานร่วมกันในภารกิจผ่าน Zendesk
  • ติดตามตั๋วและงานที่มีความสำคัญได้ง่าย
  • มีฟีเจอร์ให้เลือกใช้ดีในเวอร์ชันฟรี
  • ผสานเครื่องมือภายนอกเข้ากับ Asana
  • ปรับแต่งบอร์ด หมวดหมู่ งาน และงานย่อย

ข้อเสียของอาสนะ

  • ผลลัพธ์มีอีเมลแจ้งเตือนมากเกินไป
  • ไม่ยืดหยุ่นเท่ากับเครื่องมือบางตัวในรายการนี้
  • ขาดคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ราคาของ Asana

  • พื้นฐาน: $0 ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • พรีเมียม: $10.99 ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $24.99 ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (8,831 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5. 5 (11,357 รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Asana เหล่านี้!

15. Zoho Projects

การผสานรวม Zoho Projects กับ Zendesk
ผ่านทางZoho Projects

Zoho Projectsเป็นเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์ ติดตามงาน เชื่อมต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำงานร่วมกันเป็นทีม สำหรับการผสานรวมกับ Zendesk เครื่องมือนี้ยอดเยี่ยมเพราะช่วยให้คุณสามารถส่งข้อมูลระหว่างระบบและจัดการโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับทุกตั๋ว

การผสานรวมนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติหลายอย่างที่อาจลดประสิทธิภาพของทีมได้ สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยการผสานรวมนี้ ได้แก่:

  • ทำให้ข้อมูลบริษัทที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติภายในไม่กี่นาทีเพื่อประหยัดเวลา
  • ตั้งค่าทริกเกอร์เว็บฮุคตามการกระทำเฉพาะ
  • ใช้กฎเช่น Delays และ Decisions เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  • ดำเนินการตามการกระทำในเวลาที่เฉพาะเจาะจงของวัน

ข้อดีของ Zoho Projects

  • แยกงานออกเป็นส่วนย่อยที่เล็กมาก
  • แก้ไขแม่แบบโดยไม่กระทบต่อโปรเจกต์ก่อนหน้าที่ใช้แม่แบบเดียวกัน
  • ไม่จำกัดจำนวนโครงการที่คุณสามารถสร้างได้

ข้อเสียของ Zoho Projects

  • การผสานรวมกับ Zendesk มีข้อจำกัดเล็กน้อย

ราคาของ Zoho Projects

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $4 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

Zoho Projects คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (289 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (256 รีวิว)

16. วันจันทร์

การเชื่อมต่อ Zendesk วันจันทร์
ผ่านทางวันจันทร์

Monday.comเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและทีมที่มีฟังก์ชันการจัดการโครงการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือขนาดทีมใดก็ตาม

การผสานรวม Zendesk ในวันจันทร์ช่วยให้ทีมสนับสนุนของคุณสามารถเชื่อมต่อกับทีมอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์, วิศวกรรม, และการขายได้ ซึ่งช่วยให้คำขอที่มีคุณค่าจากผู้ใช้ถูกส่งต่อไปยังทั้งบริษัทของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยสิ่งนี้ ได้แก่:

  • แปลงการสนทนาของลูกค้าใน Zendesk เป็นงานวิศวกรรมโดยอัตโนมัติ
  • จัดการและติดตามตั๋วแต่ละใบได้จากที่เดียว
  • แจ้งและอัปเดตสมาชิกในทีมของคุณโดยตรงจาก Monday
  • รวมการโต้ตอบกับลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียวโดยอัตโนมัติ

ข้อดีของวันจันทร์

  • สร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการกับตั๋วใหม่
  • ง่ายต่อการร่วมมือกันในหลายคณะกรรมการ, ติดตามโครงการ, และตั้งค่า
  • ระบบอัตโนมัติช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามงานได้อย่างทันท่วงทีและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง

ข้อเสียของวันจันทร์

  • ไม่มีตัวเลือกในการเพิ่มความคิดเห็นที่กำหนดเองจาก Zendesk

ราคาวันจันทร์

  • บุคคล: ฟรี
  • พื้นฐาน: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐาน: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียด

เรตติ้งและรีวิววันจันทร์

  • G2: 4. 7/5 (6,166 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,687 รีวิว)

ลองดูทางเลือกในวันจันทร์เหล่านี้!

ปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้าของคุณด้วยการผสานรวม Zendesk

การผสานระบบ Zendesk ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้าเมื่อใช้เพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบัน มีเครื่องมือหลายพันตัวที่คุณสามารถรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้แน่ใจว่าการบริการลูกค้าของคุณยอดเยี่ยม สิ่งที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มพลังให้การบริการลูกค้าของคุณ ตามที่ Gartner เรียกว่า "ระบบนิเวศที่ผสานรวมของฟังก์ชันการทำงาน"

Zendesk มีวิธีการทำเช่นนั้นด้วยระบบเชื่อมต่อมากกว่า 1,300 ระบบ หวังว่าคุณจะได้พบระบบเชื่อมต่อหนึ่งหรือสองระบบจากข้างต้นที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้

หากคุณต้องการชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรเพื่อสนับสนุนเป้าหมายและระบบขององค์กรของคุณ เรายินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จกรุณาติดต่อฝ่ายขายเมื่อคุณพร้อม!