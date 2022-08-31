16 การผสานรวม Zendesk ที่ดีที่สุดของปี 2025

กุญแจสู่ความสำเร็จอยู่ที่การสนับสนุนลูกค้า ด้วยแพลตฟอร์มการสนับสนุนลูกค้าที่ดีเช่น Zendesk คุณสามารถสร้างประสบการณ์การบริการลูกค้าแบบองค์รวมได้ในระดับใหญ่ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้แบรนด์สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโต
Zendesk สนับสนุนการบริการลูกค้าในลักษณะใดบ้าง? Zendesk ช่วยรวมข้อความจากทุกช่องทางไว้ในที่เดียว ช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดเพียงเล็กน้อย ติดตามคำขอบริการได้อย่างสะดวก และตรวจสอบความคิดเห็นของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
แต่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากแพลตฟอร์มการสนับสนุนลูกค้านี้ แบรนด์สามารถใช้แอปและการผสานรวมของ Zendesk กว่า 1,300 รายการที่ออกแบบมาเพื่อขยายศักยภาพในการตอบสนองความต้องการด้านการขาย การตลาด และการบริการลูกค้าที่หลากหลาย
ด้วยแอปนับพันให้เลือกใช้ คุณควรเลือกใช้การผสานการทำงานกับ Zendesk แบบใดบ้าง?
เราอยู่ที่นี่เพื่อแยกแยะ 16การผสานรวมที่มีประโยชน์ที่สุดที่คุณสามารถหาได้ใน Zendesk Marketplace
มาเริ่มกันเลย!
16 การผสานรวม Zendesk ที่มีประโยชน์มากที่สุด
1.คลิกอัพ
ClickUpคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ทีมสามารถมาร่วมกันวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันโดยใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น งาน เอกสาร แชท เป้าหมาย กระดานไวท์บอร์ด และอื่น ๆ อีกมากมาย ปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก ClickUp ช่วยให้ทีมทุกประเภทและทุกขนาดสามารถส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยกระดับประสิทธิผลไปสู่ขีดสูงสุด
ผ่านการผสานรวมกับ Zendesk ทีมสนับสนุนของคุณจะสามารถติดตามงานและตั๋วที่มีความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจว่าปัญหาของลูกค้าจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงาน สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยการผสานรวมกับ ClickUpได้แก่:
- เชื่อมโยงตั๋วกับงานเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิงและการมอบหมายงาน
- สร้างงานใหม่จากตั๋ว Zendesk
- รับการอัปเดตอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างหรือเชื่อมโยงตั๋วกับงาน
การจัดการตั๋วเป็นงานทำให้สามารถติดตามและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุดได้ง่ายขึ้น นี่คือถนนสองทางที่ดีที่สุดระหว่างแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ทรงพลังเหล่านี้!
ข้อดีของ ClickUp
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างแผนก
- ง่ายต่อการอัตโนมัติกระบวนการต่าง ๆ
- ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้
- การสนับสนุนลูกค้าชั้นนำระดับโลก
- เชื่อมต่อ Zendesk ได้อย่างง่ายดายและติดตามความคืบหน้า
ข้อเสียของ ClickUp
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ...ยัง!
- เส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่และระดับการปรับแต่งได้
ราคาของ ClickUp
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- บิสิเนส พลัส: $19 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (4,781 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (3,071 รีวิว)
2. สแล็ก
Slackเป็นหนึ่งในแอปส่งข้อความชั้นนำที่มีอยู่ มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยให้สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับแอปแบบสแตนด์อโลน มันทำงานได้ค่อนข้างดี แต่แอป Slack นั้นยกระดับความสามารถไปอีกขั้นหนึ่ง
ประโยชน์บางประการของการผสานรวม Zendesk กับ Slack ได้แก่:
- ติดตามการตอบกลับของลูกค้าอย่างใกล้ชิดด้วยการส่งตั๋วตรงไปยัง Slack
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันและเพิ่มบันทึกส่วนตัวหรือการสนทนาด้านข้างในตั๋วสนับสนุนใน Slack
- เชิญลูกค้าที่มีมูลค่าสูงของคุณเข้ามาใน Slack เพื่อให้ทีมของคุณพร้อมให้บริการทุกเมื่อที่ต้องการ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อดูความคิดเห็นใน Slack เมื่อมีการรับข้อมูล
การผสาน Slack กับ Zendesk สามารถช่วยปรับปรุงเวลาการตอบกลับของคุณ, ควบคุมปริมาณงานของคุณ, และปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้า, รวมถึงประโยชน์อื่น ๆ
ผู้เชี่ยวชาญ Slack
- การสนทนาเกี่ยวกับการทำงานทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียวพร้อมการแจ้งเตือนจาก Slack
- การเริ่มต้นใช้งานโดยไม่ต้องฝึกอบรมนั้นทำได้ง่าย เพราะมันถูกใช้แทบทุกที่
- ใช้งานง่ายและให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ
- คุณสามารถแบ่งกลุ่มช่องทางสำหรับส่วนเฉพาะของโครงการได้
ข้อเสียของ Slack
- คุณอาจรู้สึกท่วมท้นกับช่องทางมากมายที่มีทีมต่าง ๆ
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6. 67/$8. 00 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เรียกเก็บรายปี/รายเดือน
- บวก: $12.50/$15.00 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี/รายเดือน
- Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (30,180 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (21,435 รีวิว)
3. Shopify
ด้วยระดับการแข่งขันที่สูงในร้านค้าอีคอมเมิร์ซ คุณจำเป็นต้องมีทุกข้อได้เปรียบที่สามารถหาได้ และการบริการลูกค้าที่ดีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากคุณได้เปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Shopify แล้ว การผสานระบบ Zendesk กับ Shopify นั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงการบริการลูกค้าและการสนับสนุนลูกค้า ประโยชน์บางประการของการผสานระบบครั้งนี้ ได้แก่:
- เชื่อมต่อหน้าร้าน Shopify หลายแห่งกับบัญชี Zendesk ของคุณเพื่อปรับปรุงการจัดการ
- เพิ่มวิดเจ็ตเว็บบนหน้าแรกของเว็บไซต์ร้านค้าของคุณ เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อคุณได้อย่างรวดเร็วหรือให้บริการตนเองได้
- ตัวแก้ไขตั๋วช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับการยกเลิกและการคืนเงินได้อย่างง่ายดาย
มันช่วยให้ทีมสนับสนุนของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้โดยตรงจาก Shopify ของคุณ และทำให้แน่ใจว่าพวกเขามีข้อมูลครบถ้วนก่อนที่จะดำเนินการ
ผู้เชี่ยวชาญ Shopify
- ทำงานเป็นระบบ CRM สำหรับ Zendesk
- คุณสามารถปรับขนาดการบริการลูกค้าใน Zendesk ได้ตามการเติบโตของธุรกิจของคุณ
- คุณสมบัติของ AI ใน Zendesk สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับผู้เยี่ยมชม
ข้อเสียของ Shopify
- อีเมล ID และหมายเลขโทรศัพท์ ID ของ Shopify ถูกระบุว่าเป็นผู้ใช้แยกต่างหากใน Zendesk
ราคาของ Shopify
- พื้นฐาน: $29 ต่อเดือน
- Shopify: $79 ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $299 ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Shopify
- G2: 4. 3/5 (4,109 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (5,672 รีวิว)
4. Geckoboard
Geckoboard เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างและแชร์แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ได้ในไม่กี่ขั้นตอน มันสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 80 ชนิดเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความสามารถของมัน หนึ่งในระบบเชื่อมต่อที่สำคัญที่สุดของมันคือการเชื่อมต่อกับ Zendesk
การผสานรวมกับ Zendesk ช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณสามารถแชร์ข้อมูลการสนับสนุนลูกค้าแบบเรียลไทม์ของ Zendesk กับทีมของคุณผ่านแดชบอร์ดที่เข้าใจง่ายได้. คุณสมบัติบางประการของสิ่งนี้รวมถึง:
- สร้างแดชบอร์ดได้ง่ายตามเมตริกของ Zendesk
- ภาพที่แสดงนั้นเข้าใจง่าย
- ตัวกรองข้อมูลเพื่อแสดงภาพข้อมูล
การแชร์แดชบอร์ดที่สร้างขึ้นโดยการคัดลอกและวางลิงก์แล้วแชร์ในข้อความก็ทำได้ง่าย!
ข้อดีของ Geckoboard
- ช่วยให้สมาชิกในทีมมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดที่ถูกต้องใน Zendesk
- ตรวจพบปัญหาได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาผ่านการมองเห็นที่ดีขึ้น
- สร้างแรงจูงใจให้กับตัวแทน Zendesk ที่โดดเด่นของคุณ หากคุณสามารถเน้นพวกเขาบนแดชบอร์ดของคุณ
ข้อเสียของ Geckoboard
- คุณถูกจำกัดให้ใช้เฉพาะข้อมูลในช่องที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น
ราคาของ Geckoboard
- จำเป็น: $39 ต่อเดือน
- ข้อดี: $79 ต่อเดือน
- ขนาด: $559 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Geckoboard
- G2: 4. 3/5 (47 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (76 รีวิว)
5. นิซเรพลาย
Nicereply เป็นซอฟต์แวร์สำรวจประสบการณ์ลูกค้า (CX)ที่ให้บริการแบบสำรวจ CSAT, NPS และ Customer Effort Score สำหรับ Zendesk
การใช้ Nicereply ช่วยให้คุณสามารถวัดความพึงพอใจของลูกค้า ความพยายาม หรือความภักดี ผ่านแบบสำรวจที่ด้านล่างของอีเมลทุกฉบับ ในมาโครของคุณ หรือเรียกใช้หลังจากแก้ไขตั๋วหรือแชทแล้ว คำตอบจะถูกส่งกลับไปยัง Zendesk เป็นความคิดเห็นและค่าในฟิลด์ที่กำหนดเอง
ประโยชน์บางประการของการผสานรวม ได้แก่:
- ปรับแต่งแบบสำรวจของคุณได้อย่างเต็มที่
- ตัดสินใจว่าแบบสำรวจของคุณจะถูกส่งเมื่อใด
- ปกป้องลูกค้าของคุณจากการสำรวจข้อมูลมากเกินไป
- ลบสแปม, คะแนนที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือคะแนนที่ไม่เหมาะสม
ข้อดีของ Nicereply
- แบบสำรวจประสบการณ์ลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (CSAT, CES & NPS, แบบสำรวจ 5 ดาว, สัญลักษณ์หน้ายิ้ม ฯลฯ)
- รวมช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง
- ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย
ข้อเสียของ Nicereply
- การวิเคราะห์อาจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
ราคาของ Nicereply
- Nicereply มีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Nicreply
- G2: 4. 5/5 (378 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (284 รีวิว)
6. กิจกรรม Mailchimp
Mailchimp เป็นเครื่องมือทางการตลาดสำหรับจัดการและสื่อสารกับลูกค้าและบุคคลอื่น ๆ สำหรับการผสานรวมกับ Zendesk CRM ฟีเจอร์ Mailchimp Activity ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเฉพาะบุคคล
สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการตั๋ว, ผู้ใช้, และตัวแทนของคุณใน Zendesk ได้อย่างง่ายดาย. คุณสมบัติบางอย่าง ได้แก่:
- การจัดการการสมัครสมาชิกรายชื่ออีเมลของผู้ใช้ที่ขอตั๋วใน Mailchimp อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแคมเปญอีเมลทั้งหมดที่ผู้ขอความช่วยเหลือใน Zendesk Support ได้รับ
- ดูรายละเอียดของการดำเนินการที่ผู้ร้องขอในตั๋ว Zendesk ดำเนินการกับแต่ละแคมเปญ Mailchimp
คุณสมบัติเหล่านี้ รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ความต้องการและคำถามของลูกค้าได้ ทำให้การสื่อสารของคุณเป็นส่วนตัวและมีความหมายมากขึ้น
กิจกรรม Mailchimp pros
- แผนการชำระเงินที่ยอดเยี่ยม
- ใช้ได้กับทุกธุรกิจและโครงการทุกขนาด
- ผู้ช่วยฝ่ายสร้างสรรค์หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านการออกแบบมากมาย
ข้อเสียของกิจกรรม Mailchimp
- Mailchimp จำกัดให้คุณใช้เฉพาะการออกแบบและรูปแบบที่กำหนดไว้เท่านั้น
ราคาตามกิจกรรมของ Mailchimp
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $9. 99 ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $14.99 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $299 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวกิจกรรมของ Mailchimp
- G2: 4. 5/5 (14,952 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (4,799 รีวิว)
7. ฮาร์เวสต์เตอร์
Harvestr เป็นเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือเพื่อฟื้นฟูทีมผลิตภัณฑ์ให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีข้อมูล การผสานรวมกับ Zendesk ช่วยให้ทีมสนับสนุนและทีมผลิตภัณฑ์สามารถเชื่อมต่อกันได้ ซึ่งทำให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถใช้ข้อมูลลูกค้าและคำแนะนำจากลูกค้าเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือสร้างผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าได้
ข้อมูลลูกค้านี้มาจากตั๋วการสนับสนุนของ Zendesk ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการให้คำแนะนำจากลูกค้าที่มีคุณค่า สามารถช่วยปรับปรุงการร่วมมือระหว่างทีมผลิตภัณฑ์และทีมสนับสนุน ทำให้ลูกค้าของคุณมีความสุขกับผลิตภัณฑ์มากขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บเกี่ยว
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
- ช่วยหลีกเลี่ยงการสะสมงานด้วยการจัดลำดับความสำคัญของตั๋ว
- ทำให้คุณมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ของลูกค้า
- ปรับตัวได้ดีกับกระบวนการทำงานที่หลากหลาย
ข้อเสียของ Harvestr
- การขาดความสามารถในการรายงานที่ครอบคลุม
ราคาของ Harvestr
- ฟรี: ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- ขนาด: $79/$65 ต่อบรรณาธิการต่อเดือน เรียกเก็บรายเดือน/รายปี
- เอลิต: $139 ต่อผู้แก้ไขต่อเดือน ชำระรายปี
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอรายละเอียดราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของ Harvestr
- G2: 4. 9/5 (31 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (501 รีวิว)
8. ซูม
Zoomเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งสะดวกมากในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีม แต่ในบางสถานการณ์ก็สามารถนำมาใช้ในด้านการสนับสนุนลูกค้าได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคำถามจากลูกค้าที่ต้องการประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น เช่น การดูสภาพแวดล้อมของพวกเขาหรือการช่วยเหลือในการติดตั้งอุปกรณ์จริง
นี่คือจุดที่การผสานรวม Zendesk Zoom เข้ามามีบทบาท คุณสมบัติบางอย่างได้แก่:
- กำหนดเวลาและเริ่มการประชุมจากภายใน Zendesk โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ Zoom แยกต่างหาก
- บันทึกข้อมูลใด ๆ ของการโทรครั้งก่อนและเข้าถึงได้ภายใน Zendesk
สิ่งเหล่านี้ รวมถึงคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องรับมือกับคำถามจากลูกค้าที่ต้องการประสบการณ์แบบตัวต่อตัวอยู่บ่อยครั้ง
ผู้เชี่ยวชาญ Zoom
- เชิญคนเข้าร่วมประชุมได้ง่าย
- เป็นมิตรและใช้งานง่ายมาก
- แอปพลิเคชันที่มีประโยชน์มากมายสำหรับการเชื่อมต่อ
ข้อเสียของ Zoom
- คุณต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ยอดเยี่ยม
ราคาของ Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $14.99 ต่อเดือนต่อโฮสต์
- ธุรกิจ: $19.99 ต่อเดือนต่อโฮสต์
- องค์กรธุรกิจ: $19.99 ต่อเดือนต่อโฮสต์
คะแนนและรีวิวของ Zoom
- G2: 4. 5/5 (41,571 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (12,297 รีวิว)
9. การสำรวจสำมะโนประชากร
คุณต้องการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของทีมและยกระดับคุณภาพการสนทนากับลูกค้า หากข้อมูลของคุณถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลหรือเครื่องมืออื่น ๆ คุณจะไม่สามารถซิงค์ข้อมูลนั้นกับเครื่องมือทางธุรกิจของคุณได้หากไม่มีสคริปต์ที่กำหนดเองหรือความช่วยเหลือจากวิศวกร นั่นคือหากคุณไม่มี Census ซึ่งสามารถเชื่อมต่อ Zendesk เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้
Census เป็นหนึ่งในแอปที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยให้คุณสามารถซิงค์ข้อมูลจากคลังข้อมูลใด ๆ เข้ากับเครื่องมือการขายและการตลาดของคุณได้ การเชื่อมต่อกับ Zendesk ของ Census จะช่วยให้คุณสามารถซิงค์ข้อมูลและข้อมูลนี้ไปยัง Zendesk ได้เพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น คุณสมบัติบางประการของแอปนี้ได้แก่:
- คุณจะไม่พึ่งพาวิศวกรในการย้ายข้อมูลใน Zendesk
- ข้อมูลของคุณจะพร้อมใช้งานบน Zendesk หรือในตั๋ว
- เก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
Census เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่สำคัญที่สุดหากคุณมีข้อมูลอยู่ในคลังข้อมูลต่างๆ และต้องการใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าในตั๋ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจสำมะโนประชากร
- ตัวแทนจะแก้ไขปัญหาของลูกค้าหรือตั๋วโดยไม่ต้องสลับระหว่างแอปหลายตัว
- แบ่งกลุ่มผู้ใช้ของคุณเพื่อเรียนรู้ข้อมูลสำคัญและระบุรูปแบบ
- ปรับปรุงการกำหนดเส้นทางสำหรับตั๋ว Zendesk โดยใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อระบุลูกค้าที่มีคุณค่ามากที่สุดของคุณ
ข้อเสียของการสำรวจสำมะโนประชากร
- การแก้ไขการซิงค์หลังจากที่มีการสร้างตั๋วแล้วเป็นเรื่องยาก
การกำหนดราคาสำมะโนประชากร
- ฟรี
- หลัก: 800 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แพลตฟอร์ม: ติดต่อเพื่อสอบถามแพ็กเกจราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวจากการสำรวจสำมะโนประชากร
- G2: 4. 6/5 (76 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
10. Salesforce
Salesforce เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับทีมขาย การตลาด และการสนับสนุนลูกค้า ช่วยธุรกิจปรับปรุงการบริการลูกค้าและผลิตภัณฑ์ การผสานรวมกับ Zendesk ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างทีมสนับสนุนและทีมขาย ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังช่วยให้ทั้งสองทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่ถูกต้องได้ ซึ่งช่วยให้ทีมขายสามารถปิดการขายได้มากขึ้น และทีมสนับสนุนสามารถมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยอัตโนมัติกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การมอบหมายตั๋วใหม่ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
คุณสมบัติและประโยชน์บางประการของสิ่งนี้ ได้แก่:
- ความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้นเนื่องจากการสนทนาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- การแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้นผ่านการร่วมมือของทีม
- วิเคราะห์ข้อมูลตั๋ว Zendesk Support ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ของ Salesforce
การผสานรวม Zendesk Salesforce ช่วยให้คุณสามารถมอบมุมมองที่ครอบคลุมของลูกค้าของคุณให้กับทุกทีมของคุณได้
ผู้เชี่ยวชาญ Salesforce
- ติดตามผู้ติดต่อ อีเมล และโอกาสได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะของลีด
- ช่วยในการทำให้กระบวนการหลายอย่างอัตโนมัติ
- เชื่อมต่อ Salesforce CRM กับแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมภายนอกเกือบทุกประเภท
ข้อเสียของ Salesforce
- การนำไปใช้สามารถซับซ้อนได้
- ราคาค่อนข้างสูง
การกำหนดราคา Salesforce
- สิ่งจำเป็น: $25 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $150 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $300 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 2/5 (12,815 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (17,197 รีวิว)
11. Trello
Trelloเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่มีชื่อเสียงในด้านอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย สำหรับการผสานกับ Zendesk, Trello ถูกใช้เพื่อดูขั้นตอนการทำงานของคุณ, อัตโนมัติกระบวนการ, สร้างและมอบหมายงาน, ร่วมมือ, และสื่อสาร, รวมถึงอื่น ๆ
การผสานรวม Zendesk กับ Trello ช่วยให้คุณสามารถแนบตั๋วไปยังบัตรที่มีอยู่แล้วหรือสร้างบัตร Trello ได้โดยตรงจากตั๋ว Zendesk คุณเพียงแค่ต้องนำทางไปยังตั๋วเปิดแอป Trelloหลังจากผสานรวมแล้ว จากนั้นคุณสามารถเพิ่มไปยังบัตรที่มีอยู่แล้วหรือสร้างบัตรใหม่ได้
ประโยชน์และคุณสมบัติของสิ่งนี้ประกอบด้วย:
- ติดตามและจัดระเบียบตั๋ว Zendesk ได้อย่างง่ายดายระหว่างแผนกและทีมต่างๆ
- มันให้ภาพที่ชัดเจนของกระบวนการแก้ไขปัญหาตั๋วสำหรับทีมสนับสนุนลูกค้า
ในแอปนี้ คุณสามารถจัดการกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง มอบหมายงาน และแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากทีมงานของคุณจะทำงานอยู่บนข้อมูลเดียวกัน
ข้อดีของ Trello
- การออกแบบและอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ
- ทำให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันเสมอ
- รวดเร็วในการติดตั้งและเริ่มใช้งาน
ข้อเสียของ Trello
- การควบคุมการอนุญาตควรมีรายละเอียดเพิ่มเติม
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $10 ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (12, 812 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (21,228 รีวิว)
12. TypeGenie
TypeGenie เป็นเครื่องมือ AI ขั้นสูงที่เรียนรู้เพื่อเติมประโยคให้สมบูรณ์ตามความต้องการของแบรนด์และตัวแทนฝ่ายสนับสนุน ทำให้การผสานรวมกับ Zendesk ของเราโดดเด่น เพราะสามารถสร้างคำตอบได้รวดเร็วและมีโทนเสียงที่เป็นเอกภาพ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างแบรนด์
การเชื่อมต่อ TypeGenie กับ Zendesk ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าผ่านประโยคและคำเติมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของคุณพิมพ์ข้อความ
ประโยชน์และคุณสมบัติบางประการของการผสานรวม TypeGenie กับ Zendesk ได้แก่:
- ลบองค์ประกอบที่ซ้ำซ้อนออกจากข้อความเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
- ใช้เวลาเขียนน้อยลงเพื่อให้แน่ใจว่าตั๋วใหม่จะได้รับการตอบกลับเร็วขึ้นหรือเพื่อจัดการกับตั๋วที่มีอยู่
- การเติมข้อความอัตโนมัติได้รับการปรับให้เหมาะสมและเป็นส่วนตัวตามประวัติการติดต่อของคุณ
- เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
ยิ่งคุณตอบกลับข้อซักถามของลูกค้าเร็วเท่าไร ประสบการณ์ที่คุณได้รับจากแอปนี้ก็จะดียิ่งขึ้น และคุณสามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้รวดเร็วขึ้น
ข้อดีของ TypeGenie
- ตัวแทนใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาลดลง
- การพัฒนาโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่สะดวก
- ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย
ข้อเสียของ TypeGenie
- การเสร็จสิ้นอาจไม่ถูกต้องเมื่อคุณเริ่มต้น
ราคา TypeGenie
- ข้อดี: $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $28 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาแบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ TypeGenie
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิว
13. ริงโกเวอร์
Ringover เป็นหนึ่งในระบบเชื่อมต่อของ Zendesk ที่ช่วยในการจัดการการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ทางออนไลน์หรือผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ซึ่งมีข้อดีหลายประการ เช่น การโทรไม่จำกัดจำนวนครั้งไปยังและจากหลายประเทศ การรับสัญญาณที่ดีจากทุกที่ และการผสานการโทรกับระบบ CRM ของคุณ เป็นต้น
เมื่อคุณผสานการโทรเหล่านี้ใน Zendesk คุณสามารถ:
- สร้าง อัปเดต หรือทำให้เป็นอัตโนมัติสำหรับตั๋วที่มีอยู่
- โทรหาลูกค้าของคุณจากภายใน Zendesk ได้ในคลิกเดียว
- เล่นเสียงข้อความและบันทึกการสนทนาจากภายใน Zendesk
- การโทรที่รวดเร็วและการโอนสายไปยังสมาชิกทีมที่ว่างได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้าของคุณ
ข้อดีของ Ringover
- ถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับโทรศัพท์สายพื้นฐาน
- เข้าถึงรายละเอียดการโทรได้ง่าย รวมถึงบันทึกและไฟล์บันทึกเสียง
- รับข้อมูลลูกค้าเมื่อได้รับสายเพื่อให้บริการที่ตรงตามความต้องการ
- ข้อมูลลูกค้าถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว
ข้อเสียของ Ringover
- บางครั้งการล่าช้าทำให้การสนทนาไม่ลื่นไหล
ราคาของ Ringover
- สมาร์ท: $24 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ราคา: $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อสร้างแผนที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Ringover
- G2: 4. 7/5 (27 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (189 รีวิว)
14. อาสนะ
สำหรับการผสานรวมกับ Zendesk,Asanaเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถร่วมมือ, สื่อสาร, จัดการ, และจัดระเบียบโครงการและงานของพวกเขาได้ การผสานรวมกับ Zendesk จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขตั๋วได้รวดเร็วขึ้น
แอปนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างและติดตามงานโดยใช้ตั๋ว Zendesk ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเพิ่มบริบท แนบไฟล์ และเชื่อมโยงงานที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถจัดการกับปัญหาการสนับสนุนและให้บริการที่เป็นส่วนตัวได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ใหม่หรือลูกค้า
สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยการผสานรวม Zendesk นี้ ได้แก่:
- การสร้างงานใน Asana จาก Zendesk
- เชื่อมโยงงานที่มีอยู่กับตั๋ว Zendesk
- ตรวจสอบสถานะของการแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องออกจาก Zendesk
- เข้าถึงรายละเอียดลูกค้าต่างๆ เพื่อบริการที่เป็นส่วนตัว
จากแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ระบุไว้ การผสานรวมนี้จะช่วยปิดวงจรการให้ข้อเสนอแนะระหว่าง Zendesk และ Asanaทำให้บริษัทของคุณสามารถปรับปรุงการบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อดีของอาสนะ
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันในภารกิจผ่าน Zendesk
- ติดตามตั๋วและงานที่มีความสำคัญได้ง่าย
- มีฟีเจอร์ให้เลือกใช้ดีในเวอร์ชันฟรี
- ผสานเครื่องมือภายนอกเข้ากับ Asana
- ปรับแต่งบอร์ด หมวดหมู่ งาน และงานย่อย
ข้อเสียของอาสนะ
- ผลลัพธ์มีอีเมลแจ้งเตือนมากเกินไป
- ไม่ยืดหยุ่นเท่ากับเครื่องมือบางตัวในรายการนี้
- ขาดคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: $0 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- พรีเมียม: $10.99 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: $24.99 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (8,831 รีวิว)
- Capterra: 4. 5. 5 (11,357 รีวิว)
15. Zoho Projects
Zoho Projectsเป็นเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์ ติดตามงาน เชื่อมต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำงานร่วมกันเป็นทีม สำหรับการผสานรวมกับ Zendesk เครื่องมือนี้ยอดเยี่ยมเพราะช่วยให้คุณสามารถส่งข้อมูลระหว่างระบบและจัดการโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับทุกตั๋ว
การผสานรวมนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติหลายอย่างที่อาจลดประสิทธิภาพของทีมได้ สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยการผสานรวมนี้ ได้แก่:
- ทำให้ข้อมูลบริษัทที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติภายในไม่กี่นาทีเพื่อประหยัดเวลา
- ตั้งค่าทริกเกอร์เว็บฮุคตามการกระทำเฉพาะ
- ใช้กฎเช่น Delays และ Decisions เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการตามการกระทำในเวลาที่เฉพาะเจาะจงของวัน
ข้อดีของ Zoho Projects
- แยกงานออกเป็นส่วนย่อยที่เล็กมาก
- แก้ไขแม่แบบโดยไม่กระทบต่อโปรเจกต์ก่อนหน้าที่ใช้แม่แบบเดียวกัน
- ไม่จำกัดจำนวนโครงการที่คุณสามารถสร้างได้
ข้อเสียของ Zoho Projects
- การผสานรวมกับ Zendesk มีข้อจำกัดเล็กน้อย
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี
- พรีเมียม: $4 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Zoho Projects คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (289 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (256 รีวิว)
16. วันจันทร์
Monday.comเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและทีมที่มีฟังก์ชันการจัดการโครงการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือขนาดทีมใดก็ตาม
การผสานรวม Zendesk ในวันจันทร์ช่วยให้ทีมสนับสนุนของคุณสามารถเชื่อมต่อกับทีมอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์, วิศวกรรม, และการขายได้ ซึ่งช่วยให้คำขอที่มีคุณค่าจากผู้ใช้ถูกส่งต่อไปยังทั้งบริษัทของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยสิ่งนี้ ได้แก่:
- แปลงการสนทนาของลูกค้าใน Zendesk เป็นงานวิศวกรรมโดยอัตโนมัติ
- จัดการและติดตามตั๋วแต่ละใบได้จากที่เดียว
- แจ้งและอัปเดตสมาชิกในทีมของคุณโดยตรงจาก Monday
- รวมการโต้ตอบกับลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียวโดยอัตโนมัติ
ข้อดีของวันจันทร์
- สร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการกับตั๋วใหม่
- ง่ายต่อการร่วมมือกันในหลายคณะกรรมการ, ติดตามโครงการ, และตั้งค่า
- ระบบอัตโนมัติช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามงานได้อย่างทันท่วงทีและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
ข้อเสียของวันจันทร์
- ไม่มีตัวเลือกในการเพิ่มความคิดเห็นที่กำหนดเองจาก Zendesk
ราคาวันจันทร์
- บุคคล: ฟรี
- พื้นฐาน: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียด
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (6,166 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,687 รีวิว)
ปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้าของคุณด้วยการผสานรวม Zendesk
การผสานระบบ Zendesk ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้าเมื่อใช้เพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบัน มีเครื่องมือหลายพันตัวที่คุณสามารถรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้แน่ใจว่าการบริการลูกค้าของคุณยอดเยี่ยม สิ่งที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มพลังให้การบริการลูกค้าของคุณ ตามที่ Gartner เรียกว่า "ระบบนิเวศที่ผสานรวมของฟังก์ชันการทำงาน"
Zendesk มีวิธีการทำเช่นนั้นด้วยระบบเชื่อมต่อมากกว่า 1,300 ระบบ หวังว่าคุณจะได้พบระบบเชื่อมต่อหนึ่งหรือสองระบบจากข้างต้นที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้
หากคุณต้องการชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรเพื่อสนับสนุนเป้าหมายและระบบขององค์กรของคุณ เรายินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ