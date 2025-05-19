21 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ monday.com ในปี 2025

เมื่อฉันเริ่มใช้ Monday.com มันดูเหมือนเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบ มันให้ฉันมองเห็นได้อย่างชัดเจนและช่วยให้ฉันจัดโครงสร้างงานได้ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการของฉันมีความซับซ้อนมากขึ้น ฉันสังเกตเห็นช่องว่าง การปรับแต่งไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นพิเศษ การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายต้องใช้ขั้นตอนมากเกินไป มันไม่สามารถรวมเข้ากับเครื่องมือหลายตัวได้ ซึ่งนำไปสู่ข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงและการอัปเดตด้วยตนเอง
สิ่งที่เริ่มต้นเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ กลายเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในไม่ช้า
หากคุณเคยประสบปัญหาที่คล้ายกัน รายการที่ครอบคลุมนี้ของ 21 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับวันจันทร์ จะช่วยคุณเลือกโซลูชันการจัดการโครงการที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
ไปกันเลย! 💪🏼
ข้อจำกัดของ Monday.com
Monday.com เป็นเครื่องมือที่มีชื่อเสียงสำหรับการจัดการโครงการและงานต่าง ๆ ช่วยให้กิจกรรมการขายง่ายขึ้น อัตโนมัติการทำงาน และติดตามผู้ติดต่อและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า แต่เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ มันก็มีข้อเสียเช่นกัน และฉันเองก็เคยพบเจอมาบ้าง
มาดูกัน: 👇
- การปรับแต่งแดชบอร์ดที่จำกัด: อินเทอร์เฟซมีลักษณะคล้ายสเปรดชีต แดชบอร์ดให้ความยืดหยุ่นแต่บางครั้งอาจไม่แสดงข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ การเชื่อมโยงแผนภูมิกับคอลัมน์เฉพาะอาจทำได้ยาก
- การกรองข้อมูลที่จำกัด: ส่วน 'งานของฉัน' ไม่รองรับการกรองขั้นสูง เช่น การดูงานที่มอบหมายให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ ซึ่งทำให้ผู้จัดการติดตามปริมาณงานของทีมได้ยากในขณะเดินทาง
- ไม่มีการล็อก/ยึดลำดับ: Monday.com บอร์ดมีความเป็นพลวัตในตัวเอง หมายความว่าสามารถย้ายรายการได้อย่างง่ายดาย ปัจจุบันยังไม่มีฟีเจอร์ที่ล็อกลำดับอย่างสมบูรณ์
- การตั้งค่าระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน: การตั้งค่างานที่ทำซ้ำใน monday.com ต้องใช้ระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นกระบวนการหลายขั้นตอนเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น ClickUp หรือ Asana ที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่คลิก
- ไม่มีการแบ่งรายละเอียดในแผนภูมิแกนต์:แผนภูมิแกนต์ของ Monday.comอนุญาตให้กำหนดตารางเวลาได้เฉพาะตามวันเท่านั้น ไม่สามารถระบุเวลาเฉพาะในแต่ละวันได้ ข้อจำกัดนี้อาจส่งผลให้การบริหารโครงการที่ต้องการรายละเอียดสูงและงานที่ต้องทำในเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะเป็นไปได้ยาก
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: ฐานความรู้ที่กว้างขวาง แม้จะมีประโยชน์ แต่ก็อาจหาได้ยาก ผู้ใช้อาจไม่พบเจอโดยบังเอิญ ซึ่งเพิ่มเส้นทางการเรียนรู้
- การผสานกับ Gmail แบบจำกัด: คุณไม่สามารถใช้การผสานกับ Gmail สำหรับแคมเปญอีเมลจำนวนมากได้ เนื่องจากข้อจำกัดรายวันและ API ของ Gmail
- ไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้: ซอฟต์แวร์นี้ไม่สามารถทำงานได้เมื่อไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ในการเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสม ควรพิจารณาความซับซ้อนของโครงการและความต้องการของทีม เช่น การทำงานร่วมกัน การติดตามงาน ฯลฯ ให้เน้นที่ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการงาน การเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
ทางเลือกของ Monday.com ในพริบตา
|ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
|กรณีการใช้งาน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการแบบครบวงจร
|ฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, องค์กรขนาดใหญ่
|อาสนะ
|การจัดการงานและการติดตามโครงการ
|ทีมขนาดเล็กและองค์กรธุรกิจ
|Airtable
|การจัดการฐานข้อมูล
|ทีมขนาดเล็ก
|Wrike
|การวางแผนโครงการอย่างครอบคลุมและการรายงานขั้นสูง
|องค์กรขนาดใหญ่และทีม
|Trello
|การจัดการงานด้วยภาพ
|ทีมขนาดเล็ก, ฟรีแลนซ์, และองค์กร
|เบสแคมป์
|การสื่อสารและการจัดการโครงการแบบรวมศูนย์สำหรับทีมระยะไกล
|ทีมขนาดเล็ก
|สมาร์ทชีต
|การจัดการโครงการแบบตารางสเปรดชีต
|ทีมที่คุ้นเคยกับสเปรดชีต
|จิรา
|การจัดการโครงการแบบอไจล์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
|ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
|เวิร์กฟรอนต์
|การจัดการโครงการระดับองค์กร
|องค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่
|Zoho Projects
|การวางแผนโครงการ, การติดตาม, และการร่วมมือ
|ธุรกิจที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Zoho อยู่แล้ว
|ไมโครซอฟต์ แพลนเนอร์
|การจัดระเบียบงานภายในชุดโปรแกรม Microsoft 365
|ทีมขนาดใหญ่ องค์กรขนาดเล็ก
|nTask
|ความสามารถในการจัดตารางการประชุมและการติดตามเวลา
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|การทำงานเป็นทีม
|คุณสมบัติการร่วมมือกับลูกค้า
|บริษัทที่ปรึกษา, เอเจนซี่, หรือทีมที่ติดต่อกับลูกค้า
|นิฟตี้
|การวางแผนโครงการพร้อมมุมมองไทม์ไลน์
|ทีมขนาดเล็กที่ต้องการคุณสมบัติการร่วมมือที่สวยงามทางสายตา
|Todoist
|คุณสมบัติการจัดการงานส่วนตัวและการจัดลำดับความสำคัญ
|บุคคล, ฟรีแลนซ์, หรือทีมขนาดเล็ก
|รังผึ้ง
|การจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและฟีเจอร์แชทในตัว
|ทีมขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่
|ทีมแกนต์
|การจัดตารางเวลาและการจัดสรรทรัพยากรโดยใช้แผนภูมิแกนต์
|ทีมที่ต้องการไทม์ไลน์แบบภาพ
|ProofHub
|การวางแผนโครงการ, การร่วมมือ, และการติดตามเวลา
|ทีมขนาดเล็กและฟรีแลนซ์
|Scoro
|การจัดการธุรกิจแบบครบวงจร
|บริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการการกำกับดูแลทางการเงินอย่างละเอียด
|Podio
|พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้
|ทีมที่ต้องการโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการ
|ไมสเตอร์ทาสก์
|การจัดการงานด้วยภาพ
|ทีมสร้างสรรค์
21 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Monday.com
จากการผสานการทำงานที่ดีขึ้นไปจนถึงแผนที่ยืดหยุ่นมากขึ้น รายการทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Monday.com นี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ
มาดูรายละเอียดเฉพาะเพื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือกัน 🎯
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุม)
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUpเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดที่ฉันเคยพบมา มันทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้นและช่วยให้ทีมมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะขนาดใดก็ตาม ทุกสิ่งที่คุณต้องการในการวางแผน ระดมความคิด และทำงานร่วมกันอยู่ในที่เดียว
มันถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้โครงการมีโครงสร้างที่ชัดเจน โดยมีลำดับชั้นที่ชัดเจนซึ่งแบ่งทุกอย่างออกเป็นพื้นที่ทำงาน, โฟลเดอร์, รายการ, งาน, และงานย่อย ซึ่งทำให้สามารถติดตามสิ่งต่าง ๆ ได้โดยไม่หลงลืม
มาดูคุณสมบัติบางอย่างที่ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ฉันเลือกใช้เสมอ:
แดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ดของ ClickUpมอบ ภาพรวมที่ชัดเจน ของโครงการ ประสิทธิภาพของทีม และตัวชี้วัดสำคัญให้กับคุณ
คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดแต่ละหน้าได้ด้วยบัตรที่แตกต่างกันเพื่อแสดงข้อมูลที่สำคัญที่สุด เช่น ความคืบหน้าของงาน กำหนดเวลา และประมาณเวลา ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและติดตามได้ง่าย
ClickUp Docs
ClickUp Docsเป็น โปรแกรมแก้ไขเอกสาร ที่มีประโยชน์ ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารได้โดยตรง พร้อมทั้งเชื่อมโยงเอกสารกับงานต่างๆ ได้ทันที ด้วยวิธีนี้ ทุกคนสามารถค้นหาแผนงานโครงการบันทึกการประชุม หรือข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
คุณสมบัติเช่นการอัปเดตแบบเรียลไทม์และความคิดเห็นช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อและจัดระเบียบได้ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
เป้าหมายและงานใน ClickUp
เมื่อคุณเปรียบเทียบ Monday กับ ClickUp คุณจะพบว่า ClickUp ให้มุมมองที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับงานของทีมคุณ และทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติได้เพียงไม่กี่คลิก
เป้าหมายและงานใน ClickUp เป็นส่วนสำคัญของความสามารถในการจัดการโครงการของ ClickUpเป้าหมายใน ClickUpช่วยให้ทีม กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยแบ่งออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถวัดผลได้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและเชื่อมโยงเป้าหมายกับงานเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและมีสมาธิ
ClickUp Tasksคือที่ที่งานเกิดขึ้น แต่ละงานแสดงถึงขั้นตอนในโครงการ และคุณสามารถจัดระเบียบงานเหล่านั้นเป็นรายการหรือบอร์ดเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายขึ้น งานสามารถแบ่งย่อยเป็นงานย่อยเพื่อ วางแผนและมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยมุมมองแบบแผนภูมิแกนต์และปฏิทิน คุณสามารถจัดการไทม์ไลน์และปริมาณงานได้อย่างง่ายดาย ทั้งเป้าหมายและงานจะช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบ มุ่งเน้น และก้าวไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
ClickUp Brain และ ClickUp Automations
ClickUp Brainคือ ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหา เช่น แผนงานโครงการหรือการสื่อสารกับลูกค้า ตามความต้องการของคุณ คุณสามารถใช้เพื่อสรุปการอัปเดตงานและความคิดเห็นเพื่อเพิ่มการมองเห็นและปรับปรุงการสื่อสารระหว่างโครงการให้ราบรื่นยิ่งขึ้น
เร่งความเร็วโครงการของคุณด้วยClickUp Automations
ตั้งค่าการมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ และการแจ้งเตือนให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องเพิ่มข้อมูลเหล่านี้ด้วยตนเอง ด้วยการลดงานที่ต้องทำด้วยมือและลดข้อผิดพลาด คุณจะสามารถมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมที่สำคัญได้ แทนที่จะต้องติดอยู่กับงานซ้ำๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Chat: เปลี่ยนข้อความให้เป็นงาน เชื่อมโยงการสนทนาไปยังงาน เอกสาร และแชท และประหยัดเวลามากกว่าหนึ่งวันในแต่ละสัปดาห์ด้วยClickUp Chat
- มุมมองหลายงาน: มองเห็นไทม์ไลน์โครงการของคุณในมุมมองมากกว่า 15 แบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, มุมมองรายการ, และมุมมองตาราง
- การซิงค์แบบเรียลไทม์ข้ามอุปกรณ์: บันทึกชั่วโมงจากอุปกรณ์ใดก็ได้และอยู่ในสถานะที่สอดคล้องกันเสมอ ตั้งค่าเวลาที่คาดไว้สำหรับงานและวิเคราะห์เวลาที่ใช้ไปกับโครงการ
- การผสานการทำงานกับ ClickUp: ซิงค์เครื่องมือต่าง ๆ เช่น Zoom,Monday และ Google ได้อย่างง่ายดายเพื่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มด้วยClickUp Integrations
- 1000+ แม่แบบสำเร็จรูป: เข้าถึงแม่แบบหลายร้อยแบบสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอในทุกโครงการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจดูน่ากลัวในตอนแรก
- ใช้เวลาสำหรับการตั้งค่าครั้งแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp คือเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับระบบบริหารโครงการ เปรียบเสมือนมีดพับสวิสสำหรับทุกความต้องการด้านการจัดการโครงการ ระบบนี้ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารโครงการและงานของทีมเราอย่างสิ้นเชิง ความยืดหยุ่นและตัวเลือกในการปรับแต่งช่วยให้สามารถปรับใช้กับทุกขั้นตอนการทำงานได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะจัดการกับรายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ หรือโครงการซับซ้อนที่มีหลายขั้นตอนที่ต้องพึ่งพากัน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานของเราอย่างมาก ฉันชอบฟีเจอร์การรายงานที่ละเอียดมาก ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม การอัปเดตอย่างต่อเนื่องและการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ของ ClickUp แสดงให้เห็นว่าพวกเขาใส่ใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้จริงๆ การอัปเดต AI ล่าสุดช่วยฉันค้นหาสิ่งที่ต้องการความสนใจได้อย่างแท้จริง จะแนะนำเสมอ
ClickUp คือเครื่องมือสารพัดประโยชน์สำหรับการจัดการโครงการ เปรียบเสมือนมีดพับสวิสสำหรับระบบบริหารโครงการ มันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการโครงการและงานของทีมเราอย่างสิ้นเชิง ความยืดหยุ่นและตัวเลือกในการปรับแต่งทำให้ง่ายต่อการปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานใด ๆ ไม่ว่าคุณจะจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำง่าย ๆ หรือโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกัน อินเทอร์เฟซผู้ใช้ใช้งานง่าย และความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ช่วยปรับปรุงกระบวนการของเราอย่างมีประสิทธิภาพ ฉันชอบฟีเจอร์การรายงานที่ละเอียดมาก ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม การอัปเดตอย่างต่อเนื่องและการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ของ ClickUp แสดงให้เห็นว่าพวกเขาใส่ใจฟังความคิดเห็นของผู้ใช้จริงๆ การอัปเดต AI ล่าสุดช่วยฉันค้นหาสิ่งที่ต้องการความสนใจได้อย่างแท้จริง จะแนะนำเสมอ
ฉันพบว่า ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อ ความหลากหลายของมัน, คุณสมบัติที่ครอบคลุม, การผสานรวมที่ราบรื่น, และตัวเลือกการปรับแต่งทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่น การสนับสนุนผ่านการแชทสดก็เป็นข้อดีอย่างมากเช่นกัน ฉันประทับใจกับเครื่องมือนี้อย่างเต็มที่ มันช่วยได้อย่างมากและฉันมีแต่สิ่งดีๆ ที่จะพูดถึงมันเท่านั้น
ฉันพบว่า ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อ ความหลากหลาย คุณสมบัติที่ครอบคลุม การผสานรวมที่ราบรื่น และตัวเลือกการปรับแต่งทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่น การสนับสนุนแชทสดก็เป็นข้อดีอย่างมาก ฉันประทับใจกับเครื่องมือนี้อย่างเต็มที่ มันช่วยได้อย่างมากและฉันมีแต่สิ่งดีๆ ที่จะพูดถึงมันเท่านั้น
📑 เรียนรู้เพิ่มเติม: ClickUp Vs Monday—เครื่องมือการจัดการโครงการใดดีกว่าสำหรับทีม?
2. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการ)
Asana เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายทั่วทั้งบริษัท จัดการแผนกลยุทธ์ และทำงานให้เสร็จสิ้นในแพลตฟอร์มเดียว
มันช่วยให้ทีมสามารถวางแผน จัดระเบียบ และติดตามงานได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามเวลา กำหนดข้อมูลแบบกำหนดเอง แดชบอร์ดรายงาน และการอัปเดตสถานะอัจฉริยะ
สิ่งหนึ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Asana คือ ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 300 แอป เช่น Google Workspace, เครื่องมือของ Microsoft, Zoom และ Vimeo
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana
- รับการอัปเดตอัตโนมัติเกี่ยวกับงานต่างๆ ในกล่องจดหมายในตัวของ Asana ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบสิ่งที่เร่งด่วน หยุดการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาและวันของสัปดาห์ที่กำหนด และจำกัดมุมมองของคุณด้วยตัวกรอง
- วัดเวลาที่คุณใช้ไปกับงานแต่ละอย่างเพื่อจัดสรรเวลาของคุณอย่างถูกต้อง
- มองเห็นงานของคุณในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, และเส้นเวลา
- ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ ซอฟต์แวร์จะมอบหมายงาน ปรับกำหนดส่ง และแจ้งเตือนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามคำสั่ง
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ข้อจำกัดในการมอบหมายงาน—แพลตฟอร์มไม่อนุญาตให้คุณมอบหมายงานหลายงานให้กับผู้ใช้คนเดียวกัน
- แม่แบบงานไม่มีอยู่ในแอปพลิเคชันมือถือ และผู้ใช้สามารถสร้างได้เพียงหนึ่งรายการต่อโครงการ
- บริการลูกค้าช้า ไม่มีบริการทางโทรศัพท์หรือแชท และรีวิวได้ระบุว่าการตอบกลับทางอีเมลใช้เวลา 6 วัน
- ตัวเลือกการจัดเรียงและการกรองที่จำกัดสำหรับงานการจัดการโครงการ
ราคาของ Asana
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $10.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขั้นสูง: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
เมื่อ Asana อาจเหมาะสมกว่า monday.com
- คุณต้องการอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่ายสำหรับการติดตามโครงการ
- คุณต้องการเครื่องมือภาพหลายอย่าง เช่น มุมมองไทม์ไลน์และปฏิทิน
- คุณชอบระบบอัตโนมัติแบบง่าย ๆ เพื่อทำให้งานต่าง ๆ ราบรื่นขึ้น
- คุณต้องการการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Google Drive
3. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการฐานข้อมูล)
Airtable เป็นเครื่องมือจัดการโครงการบนคลาวด์ที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบ วางแผน และทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ได้ เครื่องมือนี้ผสาน ความยืดหยุ่นของสเปรดชีตเข้ากับพลังของฐานข้อมูล ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้า จัดการทรัพยากร และมอบหมายงาน
ฉันได้ใช้วิธีทางเลือกสำหรับวันจันทร์นี้กับทีมขนาดเล็ก และมันยอดเยี่ยมมาก—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะมันฟรี ใช้งานง่าย และเต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่มีประโยชน์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- สร้างภาพการจัดการและใช้ประโยชน์ของงานเพื่อขจัดอุปสรรคและหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟ
- กำหนดกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้และรายงานสถานะเพื่อสร้างความคาดการณ์ได้ในกระบวนการทำงานของคุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในองค์กรโดยการรวบรวมข้อมูลหลากหลายประเภทไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- นำทางโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Airtable
- การสนับสนุนลูกค้าค่อนข้างช้า
- คุณไม่สามารถคัดลอกข้อมูลจากแอปอื่นแล้ววางลงในบันทึกของ Asana ที่คุณกำลังแก้ไขได้ เนื่องจากแอปจะนำคุณกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้นหลังจากคัดลอกข้อมูลแล้ว ซึ่งทำให้การถ่ายโอนข้อมูลไม่ราบรื่น
- Airtable ไม่อนุญาตให้แก้ไขหลายเซลล์พร้อมกันหรือเลือกเซลล์ที่ไม่ติดกัน ซึ่งอาจทำให้การทำงานช้าลงอย่างมาก
ราคาของ Airtable
- แผนฟรี: สูงสุด 5 ผู้ใช้ต่อพื้นที่ทำงาน
- ทีม: $24/เดือน
- ธุรกิจ: 54 ดอลลาร์/เดือน
- ระดับองค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
เมื่อ Airtable อาจเหมาะสมกว่า monday.com
- คุณต้องการการจัดการโครงการที่มีโครงสร้างแบบฐานข้อมูล
- คุณต้องการความยืดหยุ่นของมุมมองสเปรดชีตพร้อมความสามารถในการสร้างแอป
- คุณชอบการเชื่อมโยงข้อมูลและจัดการข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- คุณต้องการมุมมองแบบภาพ เช่น แคนบาน แกลเลอรี และไทม์ไลน์
4. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานขั้นสูง)
Wrike เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่มีความหลากหลาย ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่น ความยืดหยุ่นของมันทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคง ช่วยกำจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและ รักษาความสม่ำเสมอในทุกโครงการ
ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เช่น ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน, กระแสกิจกรรม, และตัวเลือกการแสดงความคิดเห็น ทุกคนจะได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับการพัฒนาของโครงการอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ติดตามประสิทธิภาพของโครงการด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
- ประเมินความเสี่ยงของโครงการจากหลายปัจจัย เช่น งบประมาณและกำหนดเวลา โดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์
- ติดตามความคืบหน้าด้วยมุมมองต่าง ๆ เช่น แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง
ข้อจำกัดของ Wrike
- เทมเพลตสำเร็จรูปจำนวนจำกัดเพื่อปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการยอมรับของผู้ใช้เป็นความท้าทาย
ราคาของ Wrike
- ฟรี แผนสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- ทีม: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (2,500+ รีวิว)
เมื่อ Wrike อาจเหมาะสมกว่า monday.com
- คุณต้องการระบบรายงานและการวิเคราะห์ระดับองค์กร
- คุณต้องการเครื่องมือจัดการทรัพยากรและเวลาที่ติดตั้งมาในตัว
- คุณชอบจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
- คุณต้องการแบบฟอร์มคำขอและแดชบอร์ดแบบไดนามิกสำหรับการรับข้อมูล
🗒 อ่านเพิ่มเติม: 20 ซอฟต์แวร์จัดการงานที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับกระบวนการทำงานของคุณ
5. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบภาพ)
ถัดไปในรายการทางเลือกสำหรับวันจันทร์ของเราคือ Trello เครื่องมือจัดการโครงการและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ได้รับความนิยมนี้ใช้ แนวทางแบบ Kanban ที่จัดระเบียบงานอย่างเป็นภาพ แต่ละงานจะถูกแทนด้วย 'บัตร Trello' ที่สามารถใส่รูปภาพ ความคิดเห็น ไฟล์แนบ และอื่นๆ ได้
คุณสามารถสร้างบอร์ด, รายการ, และบัตรเพื่อจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความยืดหยุ่นของมันช่วยให้ได้รับความนิยมในหมู่ฟรีแลนซ์, ทีมเล็ก, และองค์กรใหญ่เช่นกัน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในบัตรเพื่อให้เป็นระเบียบ กำหนดสมาชิก เพิ่มวันครบกำหนด และแสดงความคิดเห็นได้
- แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อยด้วยรายการตรวจสอบของ Trello
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น Outlook, Salesforce, Jira และ Invision
- ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติในตัว; รันคำสั่งและตั้งค่ากฎอัตโนมัติสำหรับเกือบทุกการกระทำ
- เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยคุณสมบัติที่รองรับการใช้งานบนมือถือ
ข้อจำกัดของ Trello
- การออกแบบดูเก่าไปหน่อยและไม่ค่อยสวยงาม
- ไม่ได้รวมระบบแบบฟอร์มที่ผู้อื่นสามารถกรอกเพื่อมอบหมายงานได้
- ไม่สามารถลบตั๋วได้เมื่อสร้างแล้ว
ราคาของ Trello
- แผนฟรี: บอร์ดสูงสุด 10 บอร์ดต่อพื้นที่ทำงาน
- มาตรฐาน: $5/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พรีเมียม: 10 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
เมื่อ Trello อาจเหมาะสมกว่า monday.com
- คุณต้องการกระดานคัมบังแบบง่ายและมองเห็นได้สำหรับการติดตามงาน
- คุณต้องการอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมเส้นโค้งการเรียนรู้ที่น้อยที่สุด
- คุณชอบที่จะมุ่งเน้นไปที่การ์ดและรายการที่ไม่มีความซับซ้อน
- คุณต้องการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานทีละน้อยผ่าน Power-Ups
📌อ่านเพิ่มเติม:วิธีพัฒนาทักษะการบริหารทีมของคุณ
6. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบรวมศูนย์)
Basecamp เป็น เครื่องมือจัดการโครงการบนคลาวด์ที่เรียบง่าย ช่วยทีมประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลาการประชุม และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล ช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้
ฉันพบว่าชุดคุณสมบัติของ Basecamp มีประโยชน์มาก มีรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อย และกระดานข้อความสำหรับรวบรวมการประกาศและการอัปเดตต่างๆ ไว้ที่ศูนย์กลาง
คุณสมบัติเด่นของ Basecamp
- ผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลายตัว เช่น GitHub และ Zoom ด้วยฟีเจอร์ 'Doors' เพื่อรวมเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว
- ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะโดยตรง
- อัปโหลด จัดระเบียบ และแชร์เอกสารด้วยฟีเจอร์ 'เอกสาร' และ 'ไฟล์'
- สื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วยแชทกลุ่มและแชทข้อความส่วนตัว
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- เครื่องมือจัดการงานมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าและขาดช่องข้อมูลที่กำหนดเอง
- ความสามารถในการวิเคราะห์ที่จำกัด; ผู้ใช้ต้องพึ่งพาแผนภูมิฮิลล์และปฏิทิน—ซึ่งมีความเป็นอัตวิสัย—เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ราคาของเบสแคมป์
- พื้นฐาน: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- โปร Unlimited: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Basecamp
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
เมื่อ Basecamp อาจเหมาะสมกว่า monday.com
- คุณต้องการเครื่องมือสื่อสารแบบรวมศูนย์ในแพลตฟอร์มเดียว
- คุณต้องการโมเดลราคาคงที่สำหรับทีมขนาดใหญ่
- คุณชอบพื้นที่ทำงานที่เงียบสงบและปราศจากสิ่งรบกวน
- คุณต้องการเครื่องมือที่จำเป็น เช่น กระดานข้อความ ตารางเวลา และเอกสาร ไว้ในที่เดียว
7. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบสเปรดชีต)
อันดับที่เจ็ดในรายการของฉัน Smartsheet เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา ช่วยให้ทีมสามารถวางแผน ติดตาม ทำงานอัตโนมัติ และรายงานเกี่ยวกับงานของพวกเขาได้
มันผสานความคุ้นเคยของ อินเทอร์เฟซสเปรดชีต เข้ากับฟีเจอร์การจัดการโครงการขั้นสูง ทำให้เหมาะสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรมและประเภทโครงการ ผม/ฉันเคยใช้มันในการจัดการพอร์ตโฟลิโอและทรัพยากร และชอบภาพรวมที่ครอบคลุมของมัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- ทำงานและร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- ทำให้งานที่ทำซ้ำและกระบวนการที่ต้องทำด้วยมือเป็นอัตโนมัติ และทำให้งานเป็นมาตรฐาน
- สร้างและติดตามงบประมาณตามเวลา, สกุลเงิน, และเวลาที่ใช้ในการใช้จ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของงบประมาณโดยไม่ตั้งใจ
- รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดหลักและข้อมูลโครงการไว้ในแดชบอร์ดหรือหลายชีตในมุมมองเดียว จากนั้นคุณสามารถสร้าง แบ่งปัน และเผยแพร่รายงานและการวิเคราะห์เหล่านี้ได้
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- ขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พบใน Excel หรือ Google Sheets เช่น ความสามารถในการคัดลอกคอลัมน์หรือแทรกข้อมูลในมากกว่า 5 เซลล์ในครั้งเดียว
- ความคิดเห็นในแถวไม่ลื่นไหลเท่ากับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
- แอปพลิเคชันมือถือเกิดการล่มบ่อยครั้ง ทำให้ผู้ใช้ต้องถอนการติดตั้งและติดตั้งใหม่เป็นประจำ
ราคาของ Smartsheet
- แผนฟรี: สูงสุด 2 แผ่นต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $9/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: 19 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (17,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
เมื่อ Smartsheet อาจเหมาะสมกว่า monday.com
- คุณต้องการรูปแบบการจัดวางแบบตารางสำหรับจัดการโครงการ
- คุณต้องการระบบอัตโนมัติขั้นสูง แดชบอร์ด และการรายงาน
- คุณชอบใช้สูตรและข้อมูลที่อยู่ในเซลล์ในการวางแผน
- คุณต้องการคุณสมบัติที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับองค์กรขนาดใหญ่
8. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์)
Jira คือ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการติดตามปัญหา ของ Atlassian ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม หลายอุตสาหกรรมใช้เป็นระบบจัดการโครงการ
เครื่องมือนี้มีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ตามความต้องการ รองรับวิธีการทำงานแบบアジล เช่น Scrum และ Kanban ซึ่งช่วยให้คุณวางแผนสปรินต์ จัดการงานค้าง และมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานผ่านบอร์ดที่แสดงสถานะงานแต่ละรายการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานเฉพาะของคุณด้วยเครื่องมือลากและวาง คุณสามารถกำหนดกฎ ตัวกระตุ้น และเงื่อนไขให้ตรงกับกระบวนการ
- ใช้เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดเรียงเป็นเรื่องง่าย
- จัดหมวดหมู่การทำงานของคุณโดยใช้ประเภทปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น ข้อบกพร่อง งาน หรืองานย่อย นอกจากนี้ยังมีฟิลด์ที่กำหนดเอง ป้ายกำกับ และตัวกรอง
- รับข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดในรูปแบบของแผนภูมิการเผาไหม้,แผนภูมิความเร็ว, และอื่น ๆ ด้วยแดชบอร์ดและรายงานที่มีอยู่ในตัว
ข้อจำกัดของ Jira
- มันไม่รวมการจัดการซอร์สโค้ดตั้งแต่เริ่มต้น
- การติดตามย้อนกลับได้จำกัด; การติดตามเวอร์ชันทำได้ยาก
ราคา Jira
- ฟรีตลอดไป: สำหรับผู้ใช้ 10 คน
- มาตรฐาน: $7. 53 ต่อผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: 13.53 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Jira
- G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (14,000+ รีวิว)
เมื่อ Jira อาจเหมาะสมกว่า monday.com
- คุณต้องการเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile
- คุณต้องการฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การวางแผนสปรินต์, บักกิ้ง, และการติดตามปัญหา
- คุณต้องการการผสานรวมอย่างแน่นหนา กับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา เช่น Bitbucket หรือ GitHub
- คุณต้องการสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดและกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
9. Workfront (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดสรรทรัพยากร)
Adobe Workfront เป็น เครื่องมือจัดการงาน ที่ช่วยให้ทีมวางแผน ดำเนินการ และทำงานอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือนี้ใช้งานง่าย ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ และยืดหยุ่นสูง ช่วยให้คุณบริหารจัดการทุกกิจกรรมของทีมได้ในที่เดียว
โดยปกติแล้วฉันมักจะเห็นผู้จัดการโครงการจากฝ่ายการตลาด ไอที และบริการใช้แพลตฟอร์มนี้ มันช่วยรวมศูนย์ทุกขั้นตอนของโครงการ ช่วยลดการแยกส่วน และเสริมสร้างการสื่อสารในทีม
คุณสมบัติเด่นของ Workfront
- รับการวางแผนที่ตอบสนองซึ่งอัปเดตสถานการณ์ตามข้อเสนอแนะด้วย Workfront Scenario Planner
- กำหนดเป้าหมายและติดตามความก้าวหน้าเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สามารถวัดได้
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองและทำให้งานเป็นอัตโนมัติ
- สร้างบรีฟได้รวดเร็วขึ้น, เร่งการเปิดตัวโครงการ, ปรับปรุงการปฏิบัติตามแบรนด์ให้เป็นระบบ, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด ด้วยความสามารถทางภาษาธรรมชาติและระบบปัญญาประดิษฐ์
ข้อจำกัดของ Workfront
- อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
- มันช้า และผู้ใช้สังเกตว่าการอัปเดตมักไม่ปรับปรุงคุณสมบัติ
- การแจ้งเตือนทั้งหมดถูกเบี่ยงเบนไปยังกล่องจดหมาย ทำให้มันล้น
- ขาดความยืดหยุ่น; แม้ว่าการติดป้ายกำกับและงานที่คล้ายกันจะมีความยืดหยุ่น แต่ระบบโดยรวมไม่มีความเป็นธรรมชาติ
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วน
ราคาของ Workfront
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Workfront
- G2: 4. 1/5 (900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (1,400+ รีวิว)
เมื่อ Workfront อาจเหมาะสมกว่า monday.com
- คุณจำเป็นต้องมีการวางแผนทรัพยากรและความสามารถในระดับเต็มรูปแบบ
- คุณต้องการการจัดการพอร์ตโฟลิโอและการรายงานที่แข็งแกร่ง
- คุณชอบจัดการการอนุมัติและสินทรัพย์ดิจิทัลในที่เดียวกัน
- คุณต้องการการมองเห็นปริมาณงานที่ละเอียดในแต่ละแผนก
10. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการในราคาประหยัด)
Zoho Projects เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ใช้ระบบคลาวด์และเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ฟรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มันรองรับการจัดตารางงาน การทำงานร่วมกัน และการติดตามโครงการสำหรับทีมทุกขนาด ด้วยคุณสมบัติหลากหลายที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มันจึงเป็น ตัวเลือกที่แข่งขันได้ ในอุตสาหกรรมนี้
ทางเลือกในวันจันทร์นี้ช่วยให้คุณติดตามงบประมาณ, อัตโนมัติภารกิจ, และสรุปเนื้อหา. นอกจากนี้, ตัวติดตามปัญหาที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้ในขณะที่ติดตามกำหนดเวลา.
คุณสมบัติเด่นของ Zoho Projects
- ส่งและบันทึกข้อบกพร่อง, ติดตามความคืบหน้า, และทำให้การกระทำเป็นอัตโนมัติ
- รับประมาณการระยะเวลาที่งานจะใช้เวลาในการผ่านแต่ละขั้นตอนต่างๆ
- กำหนดงบประมาณสำหรับโครงการตามค่าใช้จ่ายและชั่วโมงเพื่อให้อยู่ในขีดจำกัดทางการเงิน
- ใช้แอปพลิเคชันอื่น ๆ ในระบบนิเวศของ Zoho เช่น Zoho CRM หรือ Zoho Books เพื่อให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้นในระบบการจัดการธุรกิจต่าง ๆ
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- ตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าจำกัดเฉพาะทางอีเมลและแชทสดในวันทำการเท่านั้น
- ความสามารถในการขยายขนาดของมันถูกจำกัด
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี: 3 โครงการ, 3 ผู้ใช้
- เริ่มต้น: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พรีเมียม: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
Zoho Projects คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
เมื่อ Zoho Projects อาจเหมาะสมกว่า monday.com
- คุณต้องการเครื่องมือที่ประหยัดงบประมาณพร้อมคุณสมบัติหลักของโครงการ
- คุณต้องการระบบติดตามเวลาแบบเรียลไทม์, แผนภูมิแกนต์, และการติดตามปัญหา
- คุณชอบใช้เครื่องมือที่ผสานการทำงานกับชุดโปรแกรม Zoho ทั้งหมด
- คุณต้องการงานที่ทำซ้ำได้และระบบอัตโนมัติสำหรับโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วน
11. Microsoft Planner (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานแบบมีภาพรวม)
Microsoft Planner ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุด Microsoft 365 เป็น แพลตฟอร์มการจัดการงานที่ใช้งานง่าย ที่ช่วยให้ทีมวางแผน มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าได้ ฉันได้ใช้มันกับสมาชิก Office 365 ของฉัน และประทับใจกับมุมมองกระดาน Kanban และฟีเจอร์ถังงานของมัน
เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการจัดการโครงการโดยไม่ต้องมีความซับซ้อนของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่งกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Planner
- ใช้รูปแบบกระดานคัมบังแบบภาพเพื่อสร้างงานและจัดระเบียบงานเหล่านั้นเป็น 'กลุ่ม' โครงสร้างนี้ช่วยให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในชุด Microsoft เช่น Teams, Outlook และ OneNote
- รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับงานด้วยความสามารถในการซิงค์แบบเดลต้า; คุณลักษณะนี้ให้การอัปเดตเมื่อคุณเปิดแอป
- เพิ่มวันครบกำหนด สถานะ รายการตรวจสอบ ป้ายกำกับ และไฟล์แนบลงในบัตรงานเพื่อกรอกข้อมูลเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Microsoft Planner
- ไม่แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายหรือกำลังรออยู่
- คุณสมบัติพื้นฐานเกินไปสำหรับสถานะ, การแจ้งเตือน, และการจัดตารางเวลา
- บอร์ดและงานไม่สามารถแชร์ในมุมมองสาธารณะได้
ราคาของ Microsoft Planner
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Planner
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
เมื่อ Microsoft Planner อาจเหมาะสมกว่า monday.com
- คุณต้องการการผสานรวมที่ไร้รอยต่อกับแอป Microsoft 365
- คุณต้องการการติดตามโครงการแบบพื้นฐานสไตล์คัมบัง
- คุณชอบใช้กระดานงานแบบง่าย ๆ ภายใน Teams หรือ Outlook
- คุณต้องการวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายสำหรับการทำงานร่วมกันภายในทีม
👀อ่านเพิ่มเติม: 20 แม่แบบการจัดการโครงการฟรี
12. nTask (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการติดตามเวลา)
nTask เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งช่วยทีมในการจัดระเบียบงาน ติดตามความคืบหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน คุณสมบัติของมันตอบสนองความต้องการในการจัดการโครงการที่หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับทั้งบุคคลและทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที มีการออกแบบที่ทันสมัย ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับวันจันทร์สำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการดูหลายแบบเพื่อแสดงงานและโครงการ เช่น รายการ ตาราง กราฟแกนต์ และมุมมองกระดานคัมบัง
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- ระบุและบันทึกความเสี่ยงในโครงการด้วยคุณสมบัติการประเมินความเสี่ยงของมัน. มันให้บริการเมทริกซ์ความเสี่ยงที่ปรับแต่งได้, การค้นหาและตัวกรอง, และการจัดหมวดหมู่ที่ปรับแต่งได้เช่นกัน
- ใช้ความสามารถในการติดตามเวลาและงานที่มีอยู่ในตัวเพื่อบันทึกชั่วโมงที่ใช้ไปกับงานต่างๆ
- บริหารงบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือสำหรับสรุปข้อมูลทางการเงินและการติดตามงบประมาณ
- จัดการปัญหาโดยการกำหนดระดับความรุนแรงและเชื่อมโยงกับโครงการหรืองานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาที่สำคัญได้รับการจัดลำดับความสำคัญ
ข้อจำกัดของ nTask
- การอัปเดตอินเทอร์เฟซเกิดขึ้นบ่อยเกินไป ซึ่งสร้างความลำบากให้กับผู้ใช้ที่เพิ่งเริ่มคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์
- พื้นที่จัดเก็บน้อยกว่าในเวอร์ชันฟรี
ราคา nTask
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $3/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ nTask
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
เมื่อ nTask อาจเหมาะสมกว่า monday.com
- คุณต้องการระบบติดตามเวลาในตัว การจัดการความเสี่ยง และการจัดการปัญหา
- คุณต้องการเครื่องมือที่มีราคาย่อมเยาพร้อมวาระการประชุมและรายการตรวจสอบ
- คุณชอบใช้แผนภูมิแกนต์และการเชื่อมโยงงาน
- คุณต้องการคุณสมบัติที่จำเป็นในแพ็กเกจที่เบา
13. การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับการร่วมมือกับลูกค้า)
Teamwork.com เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบรวมศูนย์บนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันและการจัดระเบียบภายในทีม โดยเฉพาะทีมที่ให้บริการลูกค้า มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ เช่น การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้และการติดตามเวลาทำงานแบบบูรณาการ
เครื่องมือนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเอเจนซี่ บริษัทที่ปรึกษา และบริการวิชาชีพอื่นๆ ที่กำลังมองหาโซลูชันการจัดการโครงการที่ครอบคลุม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- ลดเวลาการเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและภาษาที่เข้าใจง่าย
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยมุมมองโครงการ เช่น รายการ แผนภูมิ และบอร์ด คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตสำหรับโครงการที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอ
- สร้างทีมและทีมย่อยที่มีสิทธิ์เฉพาะในการจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและรักษาความเป็นส่วนตัว
- ติดตามเหตุการณ์สำคัญภายในโครงการ. ยังมีเครื่องมือรายงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของโครงการ, การใช้ทรัพยากร, และตัวชี้วัดทางการเงิน
- เพิ่มผู้ใช้ลูกค้าได้ไม่จำกัดจำนวนฟรีเพื่อทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกเพิ่มเติม
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- ระบบการออกใบแจ้งหนี้พื้นฐานเกินไป
- มีที่ให้แสดงความคิดเห็นมากเกินไป ซึ่งทำให้ผู้ใช้สูญเสียความคิดเห็น
- การตั้งค่าและเชิญผู้ใช้ใหม่เพื่อการทำงานร่วมกันนั้นบางครั้งอาจสร้างความสับสน
ราคาสำหรับการทำงานเป็นทีม
- แผนฟรี: สูงสุด 5 ผู้ใช้ต่อบัญชี
- ส่งมอบ: $10.99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- เติบโต: $19.99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขนาด: $54.99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
เมื่อการทำงานเป็นทีมอาจเหมาะสมกว่า monday.com
- คุณต้องการคุณสมบัติที่ติดต่อกับลูกค้าได้ เช่น การเรียกเก็บเงินและบันทึกเวลา
- คุณต้องการการควบคุมอย่างละเอียดเกี่ยวกับบทบาทและการเข้าถึงของผู้ใช้
- คุณชอบใช้แม่แบบและเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเอเจนซี่และทีมบริการ
- คุณต้องการจัดการงาน, แชท, ไฟล์, และไทม์ไลน์ในแอปเดียว
14. Nifty (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม)
Nifty เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมแบบครบวงจรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในหลายอุตสาหกรรม มีมุมมองหลายแบบ เช่น แผนภูมิแกนต์ ไทม์ไลน์ สวิมเลน และกระดานคัมบัง เพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อน
คุณยังสามารถ ปรับแต่งกระบวนการทำงานในการพัฒนา และจัดการข้อบกพร่องและปัญหาต่างๆ ได้อีกด้วย ซอฟต์แวร์นี้รองรับความต้องการที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาแบบアジล การจัดการคดีทางกฎหมาย และทีมผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติเด่นที่น่าสนใจ
- นำเข้าและฝังข้อมูลจากแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เช่น Asana, Basecamp, ClickUp, Jira, Trello และ Wrike เพื่อรวมข้อมูลโครงการไว้ในที่เดียว
- ระบบรายงานสถานะอัตโนมัติและแสดงภาพไทม์ไลน์โครงการด้วยฟีเจอร์ 'Milestone' คุณสามารถกำหนดการพึ่งพาของเหตุการณ์สำคัญแบบกลุ่มและกำหนดเส้นตายที่เกิดซ้ำได้โดยอัตโนมัติ
- จัดระเบียบโครงการหลายโครงการเป็นพอร์ตโฟลิโอโดยอิงตามเกณฑ์ เช่น การส่งมอบให้ลูกค้าไปจนถึงการดำเนินงาน
- สื่อสารกับทีมของคุณได้ทุกเมื่อด้วยฟีเจอร์การโทรเสียงและวิดีโอที่ติดตั้งมาในตัวเพื่อ
ข้อจำกัดที่น่าสนใจ
- การแจ้งเตือนหายาก
- เมนูและการคลิกมากเกินไปสำหรับฟังก์ชันที่ง่าย
- บริการลูกค้าและบริการทางเทคนิคมีรายงานว่าล่าช้า
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การจัดสรรทรัพยากรและการติดตามต้นทุน
ราคาที่คุ้มค่า
- แผนฟรี: สมาชิกไม่จำกัดและพื้นที่ทำงาน 2 แห่ง
- เริ่มต้น: $39/เดือน/สมาชิกทีม 10 คน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: $79/เดือน/ 20 สมาชิกทีม (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $124/เดือน/ 50 สมาชิกทีม (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: $399/เดือน/สมาชิกทีมไม่จำกัด (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวที่น่าสนใจ
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
เมื่อ Nifty อาจเหมาะสมกว่า monday.com
- คุณต้องการแชทในตัว เอกสาร และเป้าหมายในศูนย์กลางโครงการของคุณ
- คุณต้องการการผสานรวมที่ไร้รอยต่อกับ Google Drive, Slack และอื่นๆ
- คุณชอบพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่มีแท็บน้อยกว่า
- คุณต้องการเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง
15. Todoist (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล)
Todoist เป็นเครื่องมือจัดการงานยอดนิยมที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบงานส่วนตัวและงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้อย่างเป็นระบบ ฉันได้ใช้มันในการจัดการงานอดิเรกและติดตามการสร้างนิสัยของฉัน
ทางเลือกในวันจันทร์นี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจาก อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง สามารถใช้งานได้บนหลายแพลตฟอร์ม เช่น เว็บ มือถือ และเดสก์ท็อป ทำให้คุณสามารถเข้าถึงงานของคุณได้จากทุกที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- พิมพ์วันที่ครบกำหนดหรืองานที่ต้องทำซ้ำในรูปแบบการสนทนาเพื่อสร้างและติดตามงานได้อย่างง่ายดาย สามารถเข้าใจภาษาธรรมชาติสำหรับการป้อนงาน
- จัดระเบียบงานตามลำดับความสำคัญโดยการลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการในรายการโครงการ
- ติดตามประสิทธิภาพของผู้ใช้ด้วยฟีเจอร์เกมมิฟิเคชัน 'Karma' ที่ให้คะแนนสำหรับกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมการดำเนินงานให้สำเร็จ
ข้อจำกัดของ Todoist
- คุณภาพของสรุปที่สร้างขึ้นมีความแตกต่างกันและต้องการการแทรกแซงด้วยมือ ทำให้กระบวนการนี้ช้าลง
- ขาดความสามารถโดยกำเนิดในการแยกแยะระหว่างวันครบกำหนดและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ราคาของ Todoist
- แผนฟรี: จัดการโครงการที่ใช้งานอยู่ได้สูงสุด 5 โครงการ
- ข้อดี: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
เมื่อ Todoist อาจเหมาะสมกว่า monday.com
- คุณต้องการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่เน้นการจัดการงานส่วนบุคคล
- คุณต้องการเพิ่มงานอย่างรวดเร็วโดยใช้ภาษาธรรมชาติ
- คุณชอบการออกแบบที่เรียบง่ายและการซิงค์ข้ามอุปกรณ์ที่ง่ายดาย
- คุณต้องการงานที่ทำซ้ำได้และการจัดลำดับความสำคัญที่ชาญฉลาดโดยไม่ทำให้ระบบหนักหรือซับซ้อน
16. Hive (เหมาะที่สุดสำหรับการดูโครงการที่ยืดหยุ่น)
Hive เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและบรรลุเป้าหมายของพวกเขา มันรวมฟังก์ชันการทำงานต่างๆ เช่น การจัดการงาน การสื่อสาร และการจัดสรรทรัพยากรไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว สามารถใช้ได้กับโครงการทุกขนาด
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับทางเลือกของ Monday.com นี้คือ ไลบรารีเทมเพลต ของมัน ช่วยให้คุณผสานเทมเพลตเข้ากับพื้นที่ทำงานที่มีอยู่ได้ในไม่กี่วินาที และปรับแต่งตามโครงการก่อนหน้าได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hive
- มองเห็นข้อมูลของคุณในหลายมุมมอง เช่น กระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ มุมมองปฏิทิน และรูปแบบตาราง
- เข้าร่วมการสนทนาส่วนตัวหรือการอภิปรายกลุ่มภายในแอปพลิเคชัน
- สร้างงานและโครงการได้ไม่จำกัด มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และกำหนดวันครบกำหนด
- จัดสรรทรัพยากรให้กับสมาชิกในทีมตามความพร้อมใช้งานและปริมาณงาน
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- เวอร์ชันมือถือต้องการการปรับปรุง
- การตั้งค่าเริ่มต้นค่อนข้างซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ทำงานที่มีจังหวะรวดเร็ว
- ตัวเลือกการรับชมที่จำกัด
ราคาของฮีฟ
- แผนฟรี: สมาชิกพื้นที่ทำงานสูงสุด 10 คน
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของรังผึ้ง
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
เมื่อ Hive อาจเหมาะสมกว่า monday.com
- คุณต้องการมุมมองที่ยืดหยุ่นหลายแบบ เช่น แผนงานกานต์, แคนบาน, และปฏิทิน
- คุณต้องการการส่งข้อความแบบดั้งเดิม, บันทึก, การติดตามเวลา, และการทำงานอัตโนมัติ
- คุณชอบคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
- คุณต้องการการผสานรวมอย่างลึกซึ้งและการสื่อสารภายในทีมผ่านแอปพลิเคชัน
17. TeamGantt (เหมาะที่สุดสำหรับแผนภูมิแกนต์ที่ใช้งานง่าย)
TeamGantt เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เน้น การแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการ ในรูปแบบของแผนภูมิแกนต์ (Gantt charts) โดยให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และกำหนดเวลา ทำให้สะดวกสำหรับทีมในหลากหลายอุตสาหกรรม
คุณสมบัติการลากและวางที่ง่ายสำหรับแผนภูมิแกนต์ทำให้การสร้างและแก้ไขงานเป็นเรื่องง่ายด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย
คุณสมบัติเด่นของ TeamGantt
- ดูโปรเจกต์ทั้งหมดของคุณบนหน้าจอเดียวด้วยมุมมองพอร์ตโฟลิโอ คุณสามารถสลับระหว่างโปรเจกต์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและติดตามความคืบหน้าโดยรวม
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับปริมาณงานและความพร้อมใช้งานของทีมคุณเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างสมดุล
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน, แชร์ไฟล์, และสื่อสารกับทีมของคุณได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ TeamGantt
- มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนโครงการที่สามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก
- ตัวเลือกการกำหนดสีและการตั้งค่าพื้นหลังของแดชบอร์ดที่จำกัด
ราคาของ TeamGantt
- พื้นฐาน: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: $19.99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ TeamGantt
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
เมื่อ TeamGantt อาจเหมาะสมกว่า monday.com
- คุณต้องการแผนภูมิแกนต์แบบลากและวางที่เรียบง่าย
- คุณต้องการที่จะมองเห็นภาพการพึ่งพาของงานและปริมาณงาน
- คุณชอบเครื่องมือจัดตารางที่ใช้งานง่าย
- คุณต้องการทางเลือกที่เน้น Gantt สำหรับการวางแผนที่ง่าย
18. ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบรวมศูนย์)
ProofHub เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม รวมศูนย์กระบวนการทำงาน สำหรับทีมทุกขนาด เป็นแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายสำหรับการวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมที่ทำงานทางไกลสามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากแอปพลิเคชันนี้
คุณสมบัติการจัดการโครงการหลักของมันประกอบด้วยการติดตามเวลาที่แข็งแกร่งเพื่อตรวจสอบเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานที่ละเอียดพร้อมข้อมูลเช่นเวลาที่ใช้, ความคืบหน้าของโครงการ, และการเสร็จสิ้นของงานเพื่อการประเมินประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ ProofHub
- ติดตามงานด้วยบอร์ด, มุมมองตาราง, และคุณสมบัติการจัดการงาน
- กำหนดการพึ่งพา, ระบุปัญหาที่ขัดขวาง, และอยู่เหนือกำหนดเวลาด้วยแผนภูมิแกนต์ที่สามารถปรับแต่งได้, มุมมองบอร์ด, มุมมองตาราง, และมุมมองปฏิทิน
- ตรวจสอบและพิสูจน์อักษรไฟล์ด้วยเครื่องมือทำเครื่องหมาย
- สร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมหรือลูกค้าของคุณเพื่อขอทำงาน, ถามคำถามเกี่ยวกับการสนับสนุน, และสร้างตั๋ว
ข้อจำกัดของ ProofHub
- ไม่แสดงเปอร์เซ็นต์การจัดสรรทรัพยากร
- ความสามารถในการแก้ไขร่วมและการแบ่งปันค่อนข้างช้า
- โมดูลการฝึกอบรมพื้นฐานเกินไปและยากที่จะผ่าน
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: $45/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: $89/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
เมื่อ ProofHub อาจเหมาะสมกว่า monday.com
- คุณต้องการโมเดลการกำหนดราคาแบบอัตราคงที่โดยไม่มีค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้
- คุณต้องการแชทในตัว, บันทึก, ติดตามเวลา, และแชร์ไฟล์
- คุณชอบอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายสำหรับการรวมงานไว้ที่ศูนย์กลาง
- คุณต้องการจัดการงานและการสนทนาในที่เดียว
19. Scoro (ดีที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจและการเงิน)
Scoro เป็นโซลูชันการจัดการงานที่ครอบคลุม ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเอเจนซี่และบริษัทที่ปรึกษา. มันรวมฟังก์ชันการทำงานหลายอย่าง เช่น เครื่องมือการจัดการโครงการ การติดตามเวลา การออกใบแจ้งหนี้ และการรายงานทางการเงิน ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ทางเลือกในวันจันทร์นี้ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการดำเนินงานของเอเจนซี่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, เสริมสร้างการร่วมมือ, และรักษาการมองเห็นในทุกโครงการไว้ได้. นี่คือวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาวงจรชีวิตของโครงการไว้บนแพลตฟอร์มเดียว.
คุณสมบัติเด่นของ Scoro
- สร้างใบเสนอราคาโครงการได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม และแปลงเป็นใบแจ้งหนี้ได้เพียงไม่กี่คลิก
- สร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติและจัดการงบประมาณข้ามโครงการ
- สำรองเวลาของสมาชิกในทีมของคุณล่วงหน้าก่อนเริ่มโครงการด้วยฟีเจอร์ 'การจอง' เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานทรัพยากรเกินความจำเป็นและเพื่อให้มั่นใจในการจัดสรรทรัพยากรอย่างแม่นยำ
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
- วิเคราะห์ผลผลิตและความสามารถในการทำกำไรด้วยเทมเพลตรายงานมากกว่า 50 แบบ
- ร่วมมือกับทีมของคุณด้วยฟีเจอร์แชร์ไฟล์และส่งข้อความแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Scoro
- บางครั้งมันล่าช้า โดยเฉพาะเมื่อเปิดโปรเจ็กต์ที่มีรายละเอียดมาก
- คุณสมบัติของแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) ใช้เวลาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องจัดการกับหลายสกุลเงินและค่าใช้จ่ายที่หลากหลาย
- รายงานจำเป็นต้องปรับแต่งได้มากขึ้น
ราคาของ Scoro
- จำเป็น: $26/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มาตรฐาน: $37/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: $63/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Scoro
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
เมื่อ Scoro อาจเหมาะสมกว่า monday.com
- คุณต้องการคุณสมบัติการจัดการธุรกิจ เช่น การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้
- คุณต้องการระบบ CRM การเสนอราคา และการติดตามทางการเงินควบคู่ไปกับโครงการ
- คุณต้องการรายงานงบประมาณและรายงานความสามารถในการทำกำไรที่มีรายละเอียด
- คุณต้องการควบคุมอย่างเต็มที่ทั้งโครงการและการดำเนินงานทางธุรกิจ
20. Podio (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้)
Podio เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการของ Citrix ที่ช่วยให้สามารถปรับแต่ง, ร่วมมือ, และผสานรวมได้. มันช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นระบบ, ปรับปรุงการสื่อสาร, และจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ. มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะโดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิค.
ตลาดแอป Podio นำเสนอแอปพลิเคชันสำเร็จรูปหลายร้อยรายการที่คุณสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้ แอปเหล่านี้ครอบคลุมฟังก์ชันที่หลากหลาย เช่น CRM, การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ และการจัดการงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Podio
- รวบรวมการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด, ไฟล์, และงานต่าง ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อลดการพึ่งพาการสื่อสารผ่านอีเมล
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆเช่น การแจ้งเตือนและการมอบหมายงาน
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้วยความสามารถในการรายงานขั้นสูงและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- เข้าถึงโครงการได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชันมือถือ
ข้อจำกัดของ Podio
- ขาดคุณสมบัติบางอย่าง เช่น การติดตามเวลา; นอกจากนี้ยังอาจทำให้การคัดลอกและวางง่ายขึ้น
- ต้องการการผสานรวมกับระบบภายนอกมากขึ้น
- ต้องการตัวเลือกการออกแบบเพิ่มเติม
- แอปพลิเคชันมือถือมีความอ่อนแอและไม่มีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วนเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ Podio
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 24 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Podio
- G2: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
เมื่อ Podio อาจเหมาะสมกว่า monday.com
- คุณต้องการแอปและพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง
- คุณต้องการสร้างกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับรูปแบบธุรกิจของคุณ
- คุณชอบการควบคุมข้อมูลและสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด
- คุณต้องการการผสานรวมกับเครื่องมือ Citrix และแพลตฟอร์มองค์กรอื่น ๆ
21. MeisterTask (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile)
MeisterTask เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการ เวิร์กโฟลว์และการสื่อสารในทีม มันเริ่มต้นในรูปแบบกระดานสไตล์คัมบังและพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการรวมคุณสมบัติการจัดการหลายอย่างเข้าด้วยกัน
ทางเลือกในวันจันทร์นี้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและปฏิบัติตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณปลอดภัย
คุณสมบัติเด่นของ MeisterTask
- ปรับแต่งบอร์ดโครงการให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณด้วยส่วนและงานไม่จำกัด
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยความคิดเห็น การแจ้งเตือน และกระดานโครงการที่แชร์ร่วมกัน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ เช่น MindMeister สำหรับการสร้างแผนผังความคิด คุณสามารถเปลี่ยนเซสชันการระดมความคิดของคุณให้กลายเป็นงานได้ทันที
- กำหนดขีดจำกัดงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อจัดการจำนวนงานที่กำลังดำเนินการในแต่ละส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ข้อจำกัดของ MeisterTask
- เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่จำกัด; คุณไม่สามารถเข้าถึงได้เมื่อออฟไลน์
- ไม่มีปฏิทินเวิร์กโฟลว์เพื่อภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานของทีม
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับบอร์ดงานและเทมเพลต
- ขาดแผนภาพรวมของไทม์ไลน์สำหรับสมาชิกทุกคนในทีมและงานของพวกเขา
ราคาของ MeisterTask
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว MeisterTask
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100+)
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
เมื่อ MeisterTask อาจเหมาะสมกว่า monday.com
- คุณต้องการเครื่องมือที่เป็นมิตรกับ Agile พร้อมบอร์ดแบบภาพ
- คุณต้องการระบบอัตโนมัติสำหรับงานและการผสานการทำงานที่ติดตั้งมาในตัว
- คุณชอบอินเทอร์เฟซที่เรียบหรู ใช้งานง่าย และมีการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็ว
- คุณต้องการการผสานรวมอย่างใกล้ชิดกับ MindMeister สำหรับการระดมความคิด
ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Monday.com ในการจัดการโครงการ
หากคุณกำลังมองหาวิธีปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและสำรวจทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจาก Monday.com คุณจะไม่ขาดแคลนเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมให้เลือกใช้
แต่ถ้าจะพูดกันตามตรง ClickUp ก็โดดเด่นอย่างสม่ำเสมอ ความหลากหลายในการใช้งาน ความง่ายในการใช้งาน และการปรับแต่งที่ทรงพลัง ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการ, ทำงานร่วมกับทีมของคุณ, หรือเพียงแค่พยายามให้เป็นระเบียบ, ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้คุณอยู่ข้างหน้า
แล้วทำไมต้องรอ?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณ!