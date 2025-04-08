25 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีที่ดีที่สุด: เครื่องมือที่ควรลองในปี 2025

ในฐานะผู้จัดการโครงการ ฉันได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งอย่างแน่นอน—งานนี้ไม่เหมาะสำหรับคนใจอ่อน
วันทั่วไปในชีวิตของฉันคือความวุ่นวายไม่หยุดหย่อนกับการวิ่งไล่ตามกำหนดเวลา การจัดการทรัพยากร และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย—แต่ละอย่างเป็นการปีนขึ้นเขา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างสุดท้ายเมื่อคุณมีลูกค้าที่ยุ่งยาก)
ในช่วงปีแรกๆ ของอาชีพการงาน ฉันต้องดิ้นรนแม้กระทั่งกับพื้นฐาน ระหว่างการเร่งรีบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการค้นหาข้อมูลจากรายงานและการวิเคราะห์ต่างๆ ฉันมักจะพลาดงานสำคัญไปหนึ่งหรือสองอย่าง หรือสามอย่าง คุณคงเข้าใจความหมาย
โชคดีที่ในที่สุดฉันก็ค้นพบวิธีทำให้การทำงาน (และชีวิต) ง่ายขึ้นด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ตอนนี้ฉันมีกระบวนการและระบบที่มั่นคงพร้อมใช้งาน และใช้เครื่องมือและระบบอัตโนมัติเพื่อทำงานหนักส่วนใหญ่สำหรับโครงการของฉัน
ในบล็อกนี้ เราจะพาคุณไปเจาะลึกเครื่องมือจัดการโครงการฟรี25 รายการที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ตั้งแต่การติดตามงานไปจนถึงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครื่องมือเหล่านี้พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ และสิ่งที่ดีที่สุดคือ คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว มาเริ่มกันเลย!
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดการกิจกรรม ทรัพยากร ข้อมูล และงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มันมอบโครงสร้างและการจัดระเบียบสำหรับโครงการทุกขนาด เพื่อให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
เครื่องมือการจัดการโครงการส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะมีคุณสมบัติเฉพาะเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ:
- การจัดสรรทรัพยากรช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถจับคู่ทรัพยากรที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของงานได้
- รายการงาน, กระดานไวท์บอร์ด, และช่องแชทช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกัน
- ความสามารถในการรายงานช่วยให้ผู้นำได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ
ทีมมีโครงการมากขึ้นที่ใช้เวลาทำงานของพวกเขา ตั้งแต่การประชุมไปจนถึงการทำงานเชิงลึกและโครงการที่ไม่เป็นทางการไปจนถึงการติดตามเป้าหมาย หลายสิ่งหลายอย่างกำลังดำเนินไปพร้อมกันในเวลาที่สั้น
หากไม่มีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสม เราก็จะสร้างงานเพิ่มขึ้น ความไม่มีประสิทธิภาพ และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวมากขึ้น
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดในปี 2025 ในมุมมอง
|ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
|คุณสมบัติหลัก
|แผนฟรี
|ClickUp
|การจัดการโครงการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|สมาชิกแผนฟรีไม่จำกัด, งาน, เอกสาร, แชท, พื้นที่เก็บข้อมูล 100MB
|แนวคิด
|เอกสาร
|บล็อกไม่จำกัดสำหรับบุคคล
|มอนเดย์.คอม
|เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้, ระบบอัตโนมัติ, และการผสานรวม
|ผู้ใช้สูงสุด 2 คน, ฟีเจอร์จำกัด
|Trello
|กระดานคัมบังที่สามารถปรับแต่งได้
|บัตรและสมาชิกไม่จำกัด
|Wrike
|การติดตามโครงการและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|โครงการและผู้ใช้ไม่จำกัด
|มิโร
|ไวท์บอร์ด
|กระดานแก้ไขได้ 3 แผ่น
|รังผึ้ง
|บัตรงาน
|งานไม่จำกัด และผู้ใช้ได้ถึง 2 คน
|nTask
|การติดตามเป้าหมาย
|งานและโครงการไม่จำกัด
|อาสนะ
|รองรับวิธีการทำงานของโครงการหลากหลายรูปแบบ พร้อมมุมมองไทม์ไลน์และบอร์ด
|โครงการและงานไม่จำกัด, ผู้ใช้ 15 คน
|งานที่ต้องทำ
|การจัดลำดับความสำคัญของงาน
|โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ 5 โครงการ
|เอแอร์เทเบิล
|ฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่นพร้อมแม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
|ฐานข้อมูลไม่จำกัดจำนวน พร้อมข้อมูล 1,000 รายการ
|ทีมแกนต์
|แผนภูมิแกนต์
|1 โครงการสำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน
|การทำงานเป็นทีม
|จัดการเป้าหมายสำคัญและทำงานร่วมกันในโครงการที่อิงกับลูกค้า
|2 โครงการที่มีคุณสมบัติจำกัด
|ฟรีดแคมป์
|ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและการออกใบแจ้งหนี้
|ผู้ใช้และโครงการไม่จำกัด
|สมาร์ทชีต
|ระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงานด้วยแบบฟอร์มขั้นสูงและการรายงาน
|ผู้ใช้และแผ่นงานที่จำกัด
|ฐาน ที่ตั้ง
|การจัดการทีม
|3 โครงการ และ 20 ผู้ใช้
|แอคทีฟคอลแล็บ
|การติดตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้
|โครงการและงานไม่จำกัด, สมาชิก 3 คน
|Paymo
|การจัดสรรทรัพยากรและการออกใบแจ้งหนี้
|ผู้ใช้ 1 คน, โครงการไม่จำกัด
|Podio
|คุณสมบัติการส่งข้อความในตัว
|พนักงาน 5 คน
|ไมสเตอร์ทาสก์
|กระดานโครงการคัมบังพร้อมระบบอัตโนมัติ
|3 โครงการ, ผู้ใช้ไม่จำกัด
|Zenkit
|การวางแผนหลายมุมมอง
|ไม่จำกัดจำนวนคอลเลกชันและสมาชิก
|Toggl Plan
|ไทม์ไลน์งานภาพ
|ผู้ใช้สูงสุด 5 คน, ไทม์ไลน์ 1 รายการ
|โซโฮ โปรเจ็กต์
|การร่วมมือในการทำงานและเอกสาร
|2 โครงการ และ 3 ผู้ใช้
|นิฟตี้
|แผนที่เส้นทางและกรอบเวลา
|งานไม่จำกัด, 2 โครงการ
|จิรา
|การสนับสนุนโครงการแบบアジล
|โครงการไม่จำกัดสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
25 โปรแกรมจัดการโครงการฟรีที่ดีที่สุดในปี 2025
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดฟรีขึ้นอยู่กับขนาดทีมของคุณ, อุตสาหกรรม, และความต้องการ. นี่คือตัวเลือกฟรีที่ดีที่สุดบางตัว:
1.ClickUp– เครื่องมือจัดการโครงการฟรีที่ดีที่สุดพร้อม AI
ฉันบังเอิญเจอโซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUpโดยบังเอิญ มันเกิดขึ้นประมาณปี 2020 เมื่อทุกคนกำลังมองหาเครื่องมือการจัดการโครงการระยะไกลเพื่อให้งานสำเร็จ แม้จะอยู่ท่ามกลางการระบาดของโรคระบาดทั่วโลก ฉันกำลังพิจารณาตัวเลือกต่างๆ ในเวลานั้น และ ClickUp ก็กำลังเริ่มเป็นที่รู้จักเช่นกัน
แม้ว่าฉันจะลังเลในตอนแรก แต่ ClickUp ก็ทำให้ฉันประทับใจด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการและงานที่เรียบร้อย การจัดระเบียบเอกสาร การติดตามความคืบหน้า ฯลฯ ฉันชอบที่ฉันสามารถทำได้หลายอย่างแม้จะมีบัญชีฟรี—คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้และงานได้ไม่จำกัดในแผน Free Forever ของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผมชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา ความรวดเร็วในการอัปเดตและการปล่อยฟีเจอร์ใหม่ๆ ของ ClickUp นั้นน่าทึ่งมาก ผมได้เห็นฟีเจอร์ใหม่ๆ ถูกเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และประสบการณ์การใช้งานก็ดีขึ้นเรื่อยๆ จนตอนนี้พวกเขายังเพิ่ม AI เข้ามาอีกด้วย เวอร์ชัน 3.0 ให้ความรู้สึกว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา
อย่างไรก็ตาม สองสิ่งที่โดดเด่นอย่างแท้จริงคือ เครื่องมือ AI, ClickUp Brain และแพลตฟอร์มการสื่อสารในตัว,ClickUp Chat
การจัดการโครงการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
ในขณะที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ ที่เราจะพูดถึงในภายหลังมี AI ฝังอยู่ในตัว ClickUp Brain ผู้ช่วย AI นั้นอยู่ในระดับที่เหนือกว่า
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการโครงการด้วยปัญญาประดิษฐ์ และวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยคุณได้!
ClickUp Brain เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั้งหมดของคุณ—ตั้งแต่ผู้คน งาน ไปจนถึงเอกสารภายใน ClickUp และแม้แต่แอปที่เชื่อมต่อทั้งหมด:
- ผู้จัดการความรู้ AI สามารถให้คำตอบตามบริบทและทันทีเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างภายในและที่เชื่อมต่อกับ ClickUp
- ในฐานะผู้จัดการโครงการ AI ClickUp Brain จะทำงานอัตโนมัติ จัดการอัปเดตความคืบหน้า กรอกข้อมูลลงในตาราง และสร้างสรุปและรายงานสรุปประจำวันได้ในคลิกเดียว
- AI Writer for Work ทำให้งานของฉันง่ายขึ้น 10 เท่า ด้วยการเขียน ตรวจสอบ และแก้ไขเนื้อหาทุกประเภทให้ฉัน—ตั้งแต่การตอบอีเมลอย่างรวดเร็วไปจนถึงการถอดเสียงและเขียนบล็อกเต็มรูปแบบ
การทำงานร่วมกัน
📮ClickUp Insight: 60% ของพนักงานตอบกลับข้อความทันที ภายใน 10 นาที แต่การถูกรบกวนแต่ละครั้ง ทำให้เสียเวลาโฟกัสสูงสุดถึง 23 นาที ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านประสิทธิภาพการทำงาน
ตามการวิจัยโดย ClickUpแม้ว่าการตอบกลับอย่างรวดเร็วจะช่วยให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แต่ต้นทุนที่ซ่อนอยู่จากการถูกรบกวนอยู่ตลอดเวลากลับทำให้เสียสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อรวมข้อความและงานของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อมุ่งเน้นได้ลึกยิ่งขึ้น ลองใช้ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน
ClickUp Chat ได้ปฏิวัติการทำงานร่วมกันของทีมเราด้วยการผสานการสื่อสารและการจัดการโครงการเข้าด้วยกัน ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายอย่าง
ใช้แชทเพื่อ:
- เชื่อมโยงการสนทนาโดยอัตโนมัติกับงานและเอกสารที่ถูกต้องใน ClickUp เพื่อให้ได้บริบทที่สมบูรณ์
- สร้างงานโดยตรงจากข้อความแชทด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องด้วย ฟีเจอร์ FollowUps™
- จัดการประชุมเสียงและวิดีโอแบบฉับพลัน และแชร์หน้าจอของคุณกับทีมของคุณโดยใช้ฟีเจอร์ SyncUps เพื่อชี้แจงคำถามและข้อกังวลต่างๆ แบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ClickUp Docsช่วยให้ทีมสามารถสร้าง แก้ไข และแบ่งปันเอกสารกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็น แก้ไขอย่างละเอียด และเชื่อมโยงเอกสารกับงานต่างๆ เพื่อการแบ่งปันความรู้ที่ง่ายดาย
การจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบรายละเอียดโครงการของคุณในรูปแบบลำดับชั้นได้ทั่วทั้ง Space, โฟลเดอร์, รายการ, งาน, และงานย่อย นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบ, งานย่อย, และฟิลด์ที่กำหนดเองให้กับงานเพื่อการ ติดตามอย่างละเอียด
ฉันชอบที่สามารถกำหนดความสัมพันธ์และการพึ่งพาซึ่งกันและกันในระดับงานได้ เพื่อที่ฉันจะได้ไม่พลาดสิ่งที่ต้องทำที่สำคัญเลย การตั้งค่าลำดับความสำคัญยังช่วยให้ทีมของฉันตัดสินใจได้ว่าควรเริ่มทำงานใดก่อน
ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp ยังช่วยให้คุณเร่งกระบวนการทำงานประจำวันให้รวดเร็วขึ้น โดยมี 50 สูตรการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ ซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อกับการดำเนินการ, ตัวกระตุ้น, หรือเงื่อนไขต่างๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งประสบการณ์ผู้ใช้ได้ด้วย ClickApps ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 35 รายการ ซึ่งเพิ่มความสามารถให้กับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
การจัดการทรัพยากร
การติดตามความคืบหน้า เป็นเรื่องง่ายใน ClickUp; ตั้งค่าเป้าหมายของคุณภายในClickUp Goals, มอบหมายแต่ละเป้าหมายให้กับผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง,และสร้างแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณเพื่อการติดตามแบบเรียลไทม์. เพิ่มวิดเจ็ตตามที่คุณต้องการ และแชร์แดชบอร์ดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง.
ฉันยังชอบที่สามารถ สลับระหว่างประเภทมุมมองต่างๆ ในหลายโปรเจกต์ได้มุมมองแผนภูมิแกนต์ให้ภาพรวมในระดับสูงของโปรเจกต์ ในขณะที่มุมมองรายการแสดงแต่ละงานพร้อมสถานะ เจ้าของ ลำดับความสำคัญ ฯลฯและมุมมองบอร์ดช่วยให้ฉันลากและวางงานไปยัง 'กำลังดำเนินการ' 'เสร็จแล้ว' 'จะเริ่ม' ฯลฯ ในรูปแบบคัมบัง
แม่แบบ
มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบใน ClickUp ซึ่งสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ทันที
หนึ่งในสิ่งที่ฉันพบว่าใช้ได้ผลดีมากคือแม่แบบการจัดการโครงการของ ClickUp มันช่วยให้คุณเริ่มต้นโครงการได้อย่างรวดเร็ว มีฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับความต้องการของโครงการที่ซับซ้อน และจะจัดเตรียมพื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบให้คุณด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง มุมมองที่จำเป็น เช่น รายการ, แคนบาน, แบบฟอร์ม ฯลฯ ก็รวมอยู่ด้วย
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานได้ง่ายด้วยการกำหนดฟิลด์ล่วงหน้า เช่น ความสำคัญ, ประมาณเวลา, ตัวชี้วัดความสำเร็จ ฯลฯ ใช้เพื่อ หลีกเลี่ยงการวางแผนจากศูนย์ และดำเนินโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
และฉันไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกเช่นนั้น—รีวิวจาก G2ระบุว่า
"ฉันหลงใหลในทุกสิ่งทุกอย่าง เครื่องมือ AI นี้มีคุณค่าเพิ่มอย่างเหลือเชื่อ ฉันชอบตัวเลือกการดูที่หลากหลายภายใต้แต่ละพื้นที่ ฉันชอบตัวเลือกที่ครอบคลุมสำหรับงานที่ทำซ้ำ ๆ ฉันชอบคุณสมบัติการคอมเมนต์ที่ง่ายและชัดเจน มันทำให้ทีมของฉันสามารถติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลาในขณะที่ทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยรวมแล้วนี่คือซอฟต์แวร์จัดการงานที่ดีที่สุดในตลาด และฉันได้ลองใช้ทุกตัวแล้ว!"
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการกระบวนการทำงานของโครงการและจัดระเบียบงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp Tasks
- สร้างภาพ, ติดตาม, และจัดการงานของคุณด้วยมุมมองมากกว่า 15+แบบใน ClickUpตั้งแต่แผนภูมิแกนต์, รายการ, กระดานคัมบัง และอื่น ๆ
- ค้นหาทุกสิ่งภายในและที่เชื่อมต่อกับแอปด้วยUniversal Search ของ ClickUp
- สร้างขั้นตอนการทำงานแบบภาพและรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเข้าไปในขอบเขตของโครงการโดยใช้ไวท์บอร์ดใน ClickUp
- วางแผนและจัดการตารางเวลาอย่างแม่นยำด้วยแอปติดตามเวลาของ ClickUpที่มาพร้อมกับระบบ คุณสามารถใช้ได้แม้จากส่วนขยาย Chrome
- ติดตามและวัดผลสถานะโครงการด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่มีความสมบูรณ์และโต้ตอบได้ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการและแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เชื่อมต่อและติดตามเป้าหมายของบริษัท ทีม และบุคคลด้วยClickUp Goals
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดเหมือนกับแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ารายการคุณสมบัติที่ครอบคลุมทั้งหมดนั้นน่าหนักใจ
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5. 0 (9,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (4,000+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง ClickUp
หนึ่งจุดสำหรับการจัดการโครงการสำหรับทุกงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและลูกค้าของฉัน ClickUp ช่วยลดความวุ่นวายในกล่องจดหมายของฉันโดยให้ฉันมีพอร์ทัลสำหรับลูกค้า ซึ่ง 95% ของการสื่อสารกับลูกค้าถูกเก็บไว้ที่นั่น ผู้ช่วยเสมือนของฉันและฉันได้ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานมาตรฐานของเราใน ClickUp ด้วย!
หนึ่งจุดสำหรับการจัดการโครงการสำหรับทุกงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและลูกค้าของฉัน ClickUp ช่วยลดความวุ่นวายในกล่องจดหมายของฉันโดยให้ฉันมีพอร์ทัลสำหรับลูกค้า ซึ่ง 95% ของการสื่อสารกับลูกค้าถูกเก็บไว้ที่นั่น ผู้ช่วยเสมือนของฉันและฉันได้ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานมาตรฐานของเราใน ClickUp ด้วย!
2. Notion – เหมาะสำหรับการรายงาน, การวิเคราะห์, และ API
Notion เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมและฟรี ซึ่งมอบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรให้กับทีมเพื่อทำงานร่วมกันและจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันมีคุณสมบัติเช่น การจัดการงาน การทำงานร่วมกันในทีม และการจัดการความรู้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลที่กำหนดเอง กระดาน Kanban และปฏิทินได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ของ Notion ทำให้ทีมสามารถจัดระเบียบงาน แบ่งปันความคิด และติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของ Notion:
- แดชบอร์ดโครงการที่ปรับแต่งได้สำหรับการดูภาพรวมโครงการอย่างรวดเร็ว
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีม เช่น ความคิดเห็นและการกล่าวถึง (@mentions) เพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น
- การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์มเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
- การผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Drive, Slack และ Trello
- แม่แบบสำหรับการวางแผนโครงการ, บันทึกการประชุม, และการติดตามเป้าหมาย
- Notion AIสำหรับการเขียนในเอกสาร
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับในเวอร์ชันฟรีของ Notion:
- หน้าและบล็อกไม่จำกัด
- ซิงค์ข้ามอุปกรณ์ได้สูงสุด 1,000 บล็อกต่อเดือน
- ร่วมมือกับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 5 คน
สิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับ Notion:
"Notion สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงและมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมซึ่งตอบโจทย์ทุกความต้องการของฉันเมื่อพูดถึงการจัดระเบียบชีวิต ความสะดวกในการแชร์ การซิงค์ ฐานข้อมูล และการจัดการโครงการ เป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับฉัน" –G2Crowd
แม้ว่า Notion จะยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบ แต่ก็ง่ายที่จะเสียเวลาไปกับการ "ปรับแต่ง" มากเกินความจำเป็น "บางครั้ง การใช้กระดาษโน้ตก็เร็วกว่า และมันง่ายที่จะปรับแต่งมากเกินไปและสร้างสิ่งที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้จริงๆ มันฉลาดและมีความสามารถ ซึ่งก็ดี แต่การสร้าง 'โปรแกรมจัดการงานที่ดีที่สุดในโลก' และทำให้มันซับซ้อนเกินไปจนคุณไม่ต้องการจริงๆ ก็เป็นเรื่องง่ายเช่นกัน แม่แบบก็เป็นเรื่องเดียวกัน" –G2Crowd
3. monday.com – เหมาะสำหรับความปลอดภัย การระดมความคิด และการทำงานอัตโนมัติ
ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพที่มีการเติบโตสูงและมีศักยภาพสูง หรือเป็นองค์กรที่มั่นคงแล้ว Monday.com สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณได้ เราพบว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีUI ที่ใช้งานง่าย ปรับขนาดได้ดี ช่วยให้ทีมที่มีขนาดแตกต่างกันสามารถทำงานหลากหลายฟังก์ชันได้
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ หรือสร้างโครงสร้างการแบ่งงานของโครงการที่ซับซ้อน Monday.com ช่วยให้คุณทำได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังให้คุณสลับจากมุมมองแผนภูมิแกนต์ไปยังมุมมองปฏิทินหรือบอร์ดคัมบังได้ตามความต้องการของโครงการ
น่าเสียดายที่คุณจะต้องใช้แผนชำระเงินที่มีราคาสูงกว่าเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น การเชื่อมต่อและการทำงานอัตโนมัติ Monday.com ยังไม่มีฟีเจอร์การจับภาพหน้าจอซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- รับความช่วยเหลือจากผู้ช่วย AI ของ Monday เพื่อทำงานอัตโนมัติและสร้างเนื้อหา
- ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้พร้อมวิดเจ็ตกว่า 30 รายการ
- ดูโครงการของคุณในแบบที่คุณต้องการด้วยมุมมองโครงการมากกว่า 10 แบบ เช่น แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, เป็นต้น
- ใช้ประโยชน์จากการสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อปรับแต่งและทำให้กระบวนการทำงานของธุรกิจเป็นอัตโนมัติ
- ดำเนินการจัดการงานแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบให้สอดคล้องกับโครงการ เป้าหมาย และกระบวนการทำงานของคุณ
- ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยใช้ไวท์บอร์ด เอกสารที่ฝังไว้ ส่วนการอัปเดต และอื่นๆ
Monday.com ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายได้ระบุว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีนั้นถูกลดทอนความสามารถลงอย่างมาก ทำให้รู้สึกเหมือนเป็น Excel ที่มีสีสัน
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วควบคู่กับราคาที่แพงทำให้รู้สึกท้อแท้
- ดูดข้อมูลปริมาณมากอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและทำให้แพลตฟอร์มทำงานช้าลง
Monday.com ราคา
สำหรับ 3 ถึง 49 ที่นั่ง:
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 10,600 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (4,700+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Monday.com
โดยรวมแล้ว Monday เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการจัดการโครงการ. ผมขอแนะนำอย่างยิ่งให้กับผู้ที่อยู่ในสตาร์ตอัพหรือบริษัทที่มีปริมาณงานสูง.
โดยรวมแล้ว Monday เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการจัดการโครงการ. ผมขอแนะนำอย่างยิ่งให้กับผู้ที่อยู่ในสตาร์ตอัพหรือบริษัทที่มีปริมาณงานสูง.
รู้สึกเบื่อวันจันทร์อยู่หรือเปล่า? เรามีทางเลือกสำหรับวันจันทร์มาให้คุณ 🙌
4. Trello – เหมาะสำหรับความเรียบง่ายและบอร์ด Kanban
Trello จะเหมาะกับคุณอย่างยิ่งหากคุณเป็นนักคิดเชิงภาพเหมือนฉันที่ชอบจัดการโครงการโดยใช้กระดานคัมบัง Trello เป็นเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนโครงการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นกระดานคัมบังแบบง่าย และทำให้การมองเห็นขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น กระดานคัมบังดิจิทัลแบบโต้ตอบช่วยให้คุณอัปเดตสถานะของโครงการและงานได้อย่างรวดเร็วโดยการย้ายการ์ดระหว่างขั้นตอนต่างๆ เช่น 'ต้องทำ', 'ค้างอยู่', 'กำลังดำเนินการ', และ 'เสร็จแล้ว'
นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการดูความคืบหน้า ปัญหา และข้อจำกัดด้านทรัพยากร นอกจากนี้เรายังพบว่าการใช้พาวเวอร์อัพสามารถเพิ่มฟีเจอร์การจัดการโครงการขั้นสูงได้โดยไม่ทำให้อินเทอร์เฟซดูรก
คุณสามารถใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อปรับแต่งและป้ายกำกับเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานได้
เครื่องมือนี้เรียบง่าย แต่บางทีอาจจะเรียบง่ายเกินไป เนื่องจากไม่มีสถานะที่กำหนดเองและไม่สามารถสร้างและติดตามเป้าหมายได้ Trello อาจไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- รับภาพรวมโครงการอย่างรวดเร็วด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายสไตล์คัมบัง
- มองเห็นรายละเอียดของโครงการของคุณในรูปแบบของบอร์ด, รายการ, และบัตร
- จัดระเบียบข้อมูลโครงการ เช่น รายละเอียดสมาชิก วันที่ครบกำหนด ไฟล์แนบ ฯลฯ ไว้ในที่เดียว
- ปรับแต่งการ์ด Trello ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ตั้งค่ากฎอัตโนมัติสำหรับการดำเนินการต่างๆ เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดที่เรียกว่า Butler
ข้อจำกัดของ Trello
- ไม่มีการให้บริการแชทแบบเรียลไทม์หรือการแจ้งเตือนอัจฉริยะ
- ระบบบัตรแบบง่ายอาจไม่เหมาะกับโครงการที่ใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น
- เครื่องมือและมุมมองในการทำงานร่วมกันที่นอกเหนือจากคณะกรรมการอยู่ภายใต้การเข้าถึงแบบชำระเงิน
- ไม่มีการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ราคาของ Trello
- ฟรี: $0
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับ 50 ผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 13,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 23,100 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Trello
เป็นแอปที่ยอดเยี่ยมพร้อมระบบ Kanban boarding ใช้งานได้ยอดเยี่ยมด้วยการลากและวางเพื่ออัปเดตงาน ความสามารถในการขยายตัวในการจัดตารางงานที่น่าประทับใจ เชื่อถือได้ด้วยการแสดงภาพโครงการผ่านแผนภูมิ
เป็นแอปที่ยอดเยี่ยมพร้อมระบบ Kanban boarding ใช้งานได้ยอดเยี่ยมด้วยการลากและวางเพื่ออัปเดตงาน ความสามารถในการขยายตัวสูงในการจัดตารางงาน เชื่อถือได้ด้วยการแสดงภาพโครงการผ่านแผนภูมิ
5. Wrike – เหมาะสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และฟีเจอร์ที่คล้ายกับสเปรดชีต
เราพบว่า Wrike เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมสำหรับการ จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำให้พวกเขาได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานร่วมกับทีมภายในหรือลูกค้าภายนอก Wrike ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลและพึงพอใจ แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีบัญชีแบบชำระเงินก็ตาม
ผมพบว่าสิ่งนี้มีความเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับลูกค้าที่ไม่ต้องการสร้างบัญชีบนเครื่องมือการจัดการโครงการของเราเพื่อการอัปเดตสถานะ
ฉันได้ใช้มันเพื่อสร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ ที่มีระดับการอนุญาตที่แตกต่างกันเพื่อแบ่งปันข้อมูลโดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล ขณะทดสอบเครื่องมือ เราชอบความสามารถในการสร้าง รายงานที่กำหนดเอง และมุมมองโครงการประเภทต่างๆ
สิ่งที่โดดเด่นสำหรับเราอีกอย่างคือวิธีที่ Wrike ช่วยขจัดปัญหาการสื่อสารที่แยกส่วน ด้วยฟีเจอร์อัปเดตแบบเรียลไทม์และเครื่องมือสำหรับตรวจสอบงาน คุณสามารถให้ทุกคนรับรู้ความคืบหน้าและส่งเสริมความโปร่งใสได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ฉันหวังว่าพวกเขาจะเพิ่มมุมมอง 'ทุกอย่าง' และวิธีจดบันทึกอย่างรวดเร็วเหมือนกับ Notepad ด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ทำงานของคุณให้เสร็จเร็วขึ้นและราบรื่นขึ้นด้วย Wrike's Work Intelligence,เครื่องมือ AI สำหรับการจัดการโครงการ
- เริ่มต้นงานหรือโครงการโดยใช้แบบฟอร์มคำขอที่เรียบง่าย
- จัดระเบียบโครงการให้เป็นพื้นที่เฉพาะ และจัดเก็บข้อมูลในโครงการ, โฟลเดอร์, งาน, และงานย่อย
- มองเห็นงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มุมมองปฏิทิน, กระดานคัมบัง, มุมมองตาราง, แผนภูมิแกนต์, และแผนภูมิภาระงาน
- ทำให้การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติเช่นการแท็กข้าม, การแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์, การตรวจสอบ, ผู้ร่วมงานภายนอก, เป็นต้น
ข้อจำกัดของ Wrike
- ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเวอร์ชันฟรีขาดคุณสมบัติเช่น แผนภูมิแกนต์, แดชบอร์ด, และการทำงานอัตโนมัติ
- ผู้ใช้ใหม่จะพบว่ามันยากที่จะเรียนรู้และใช้งานในตอนแรก
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซใช้งานยาก ซึ่งรบกวนการทำงาน
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5. 0 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
ความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับ Wrike
ฉันชอบที่สามารถสื่อสารกับทีมของฉันและเห็นภาพรวมของโครงการใหญ่ได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณเข้าใจโครงสร้างของ Wrike แล้ว การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อนร่วมทีมก็เป็นเรื่องง่าย
ฉันชอบที่สามารถสื่อสารกับทีมของฉันและเห็นภาพรวมของโครงการใหญ่ได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณเข้าใจโครงสร้างของ Wrike แล้ว การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อนร่วมทีมก็เป็นเรื่องง่าย
6. Miro – แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับการระดมความคิดบนกระดานไวท์บอร์ด
Miro คือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบของมันได้ช่วยฉันคิดนอกกรอบอยู่บ่อยครั้งผ่านการประชุมระดมความคิดออนไลน์ทีมงานของฉันสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ สร้างแผนผังความคิด ภาพวาดดิจิทัล และโน้ตติดหน้าจอ—ซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นทีมอย่างแท้จริง ฉันพบว่าเครื่องมือระดมความคิดออนไลน์สามารถกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม แม้แต่คนที่ไม่ค่อยพูดในทีมก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
Miro ยังช่วยเก็บรักษาและจัดระเบียบผลลัพธ์จากการแลกเปลี่ยนความคิดเหล่านี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ไม่ว่าคุณจะกำลังสำรวจการออกแบบ UX ของแอปหรือมีการประชุมร่วมกัน Miro ก็สามารถตั้งค่าได้ในไม่กี่คลิก
แม้ว่าจะทำให้การเขียนบนกระดานไวท์บอร์ดและการทำแผนผังความคิดเป็นเรื่องง่าย แต่เราพบว่า Miro ไม่สามารถช่วยในด้านสำคัญอื่นๆ ของการจัดการโครงการได้ มันเป็นเพียงกระดานไวท์บอร์ดที่ดูหรูหรา (แต่สวยงามมาก) ซึ่งอาจทำให้คุณต้องเสียเงินมากขึ้นเมื่อพิจารณาว่ามันทำได้แค่นั้น!
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- สร้างไวร์เฟรม, ประมาณการโครงการ, แผนผลิตภัณฑ์, แผนที่การพึ่งพา, แผนที่การเดินทาง, และแผนผังการไหลที่ง่ายขึ้น
- ใช้ Talktrack, เครื่องมืออำนวยความสะดวกขั้นสูงสำหรับการทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกัน
- ใช้ Miro Assist เพื่อสร้างแผนภาพ, แผนผังความคิด, โค้ด, และสรุปโดยอัตโนมัติ
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมด้วยฟีเจอร์ที่เหมาะกับการทำงานระยะไกล
ข้อจำกัดของ Miro
- การนำทางไปยังพื้นที่เฉพาะนั้นค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากคุณจะต้องเลื่อนผ่านเนื้อหาทั้งหมดบนกระดานไวท์บอร์ด
- อินเทอร์เฟซมักจะช้าลงเมื่อคุณฝังเนื้อหา, ลิงก์, เอกสาร, ฯลฯ หรือทำงานร่วมกันบนกระดานไวท์บอร์ด
- มีการควบคุมการเข้าถึงที่ไม่ดีพร้อมความโปร่งใสเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเกี่ยวกับว่าใครมีการเข้าถึงไวท์บอร์ด
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Miro
- G2: 4. 8/5. 0 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
ความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับ Miro
ฉันได้ลองใช้เครื่องมือไวท์บอร์ดแทบทุกตัวที่มีวางจำหน่ายในตลาดตลอดหลายปีที่ผ่านมา และ Miro เป็นตัวที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย ฉันใช้มันมากกว่าแค่การลากโน้ตสติ๊กเกอร์ไปมา มันกลายเป็นเครื่องมือออกแบบหลักของฉันสำหรับแผนภาพเชิงภาพ เช่น แผนที่การเดินทาง และงานอื่นๆ ที่คล้ายกัน
ฉันได้ลองใช้เครื่องมือไวท์บอร์ดแทบทุกตัวที่มีวางจำหน่ายในตลาดตลอดหลายปีที่ผ่านมา และ Miro เป็นตัวโปรดของฉันอย่างไม่ต้องสงสัย ฉันใช้มันมากกว่าแค่การลากโน้ตสติ๊กกี้ไปมา มันกลายเป็นเครื่องมือออกแบบหลักของฉันสำหรับแผนภาพเชิงภาพ เช่น แผนที่การเดินทาง และอื่นๆ อีกมากมาย
7. Hive – เหมาะสำหรับการจัดการงาน
Hiveเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันทางออนไลน์ได้ ไม่ว่าพวกเขาจะกลับมาทำงานที่สำนักงาน ทำงานจากระยะไกลทั้งหมด หรือผสมผสานทั้งสองรูปแบบด้วยโมเดลไฮบริด Hive Solo แผนการใช้งานฟรีตลอดชีพของแพลตฟอร์มนี้ มอบฟังก์ชันการจัดการโครงการอย่างเต็มรูปแบบสำหรับทีมที่มีสมาชิก 1 หรือ 2 คน ทำให้เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีที่ดีที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กฟรีแลนซ์ และผู้ประกอบการ
ด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย Hive ทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่ายทันทีตั้งแต่ครั้งแรก และด้วยคุณสมบัติการจัดการงานและการทำงานร่วมกันมาตรฐานทั้งหมด ยังมีเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายที่จะช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบ ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนก็ตาม
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของ Hive:
- บัตรปฏิบัติการโครงการสำหรับการจัดการงานอย่างละเอียด
- มุมมองแผนภูมิแกนต์สำหรับการติดตามความคืบหน้า
- ความสามารถในการผสานรวมกับแอปพลิเคชันหลากหลาย
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน รวมถึงแชทและอีเมล
- แดชบอร์ดวิเคราะห์สำหรับภาพรวมโครงการ
สิ่งที่คุณได้รับในเวอร์ชันฟรีของ Hive:
- พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
- โครงการและงานไม่จำกัด
- บันทึกความร่วมมือไม่จำกัด
- มุมมองแบบแกนต์, คันบัน, ปฏิทิน และตาราง
- อีเมลใน Hive
- การส่งข้อความแชทแบบดั้งเดิม
สิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการใน Hive:
"เราขอแนะนำให้คุณใช้ Hive สำหรับการจัดการโครงการสำหรับบริษัททุกขนาดและทุกประเภท Hive สามารถปรับตัวให้เข้ากับลักษณะงานที่คุณทำได้ และยังสามารถปรับให้เข้ากับสไตล์การทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น ทำไมไม่ลองใช้แพลตฟอร์มที่ดีซึ่งเข้าใจงานการจัดการโครงการและจะช่วยลดความยุ่งยากในชีวิตของคุณในระยะยาวดูล่ะ" – เจมส์ คูเปอร์,G2 Reviews
"คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้จัดการโครงการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับประโยชน์ทันทีจากการใช้ Hive. อินเทอร์เฟซมีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่าย คุณสามารถเห็นภาพรวมของโครงการของคุณได้ภายใน 10-15 นาที" – Gary Bright,G2 Reviews
8. nTask – เหมาะสำหรับการติดตามเป้าหมาย
nTaskเป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ซึ่งช่วยให้การจัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย
สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมทีมโครงการไว้ในที่เดียว และทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โครงสร้างที่เรียบง่ายของแพลตฟอร์ม และความสามารถในการสร้างพื้นที่ทำงานได้ไม่จำกัด ทำให้ผู้ใช้ชื่นชอบเป็นอย่างมาก มันมอบมุมมองแบบภาพรวมของความคืบหน้าของโครงการเพื่อช่วยให้ผู้จัดการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม แผนพื้นฐานฟรีไม่มีเครื่องมือรายงานและฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์
เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการจัดการงบประมาณโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดการงาน การติดตามเวลา และการจัดการความเสี่ยง
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสร้างฟิลด์และสถานะที่กำหนดเองสำหรับโครงการได้ เราต้องการเห็นฟีเจอร์การสื่อสารในทีมที่ดีขึ้นในโครงการ แทนที่จะเป็นเพียงความคิดเห็นในรายการงานเท่านั้น
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของ nTask:
- การจัดการงานแบบครอบคลุมพร้อมงานย่อย
- การจัดตารางการประชุมและการติดตามผล
- เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงของโครงการ
- การจัดทำงบประมาณและการบริหารต้นทุน
- แผนภูมิแกนต์สำหรับไทม์ไลน์โครงการแบบภาพ
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับในเวอร์ชันฟรีของ nTask:
- พื้นที่ทำงานไม่จำกัด
- สมาชิกทีมห้าคน
- แบบบันทึกเวลาทำงาน
- การติดตามปัญหา
- งานไม่จำกัด
- การจัดการประชุม
สิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับการจัดการโครงการใน nTask:
"ข้อดีของเครื่องมือประเภทนี้คือมันรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว งานถูกทำอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนอย่างถูกต้อง และมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด จากมุมมองของแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าและกำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ของโครงการของคุณได้ และมันยังดูน่าพอใจอีกด้วย" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
โดยทั่วไป nTask เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม แต่ยังมีอุปสรรคบางประการ มันมีการเชื่อมต่อที่จำกัดและเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน ผู้ใช้บางคนอาจพบปัญหาเมื่อใช้งานครั้งแรก ฟังก์ชันการดูปฏิทินควรได้รับการพัฒนาให้ละเอียดมากขึ้น " —G2Crowd
9. อาสนะ – ดีสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ด้วย Asana สิ่งที่โดดเด่นอย่างแท้จริงคืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและปราศจากความรก ฉันไม่ต้องเลื่อนผ่านเมนูที่ยุ่งยากหรือแดชบอร์ดที่ดูซับซ้อน ซึ่งฉันชื่นชอบมาก มันช่วยประหยัดเวลาได้มากทีเดียว จริงๆ แล้ว UI ของมันแบ่งออกเป็นห้าส่วน—แถบด้านข้าง, ส่วนหัว, แถบด้านบน, ช่องหลัก, และช่องรายละเอียดงาน
ฉันชอบที่แต่ละองค์ประกอบของเลย์เอาต์นั้น ตั้งใจและใช้งานง่าย ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นการจัดการโครงการได้ทันที คุณสามารถเพิ่มรายการโปรดของคุณไปยังแถบด้านข้างใน Asana เพื่อการนำทางที่รวดเร็ว
เราชอบที่ Asana ช่วยให้คุณเริ่มต้นโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้าและ เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ ที่ใช้งานง่าย การจัดการโครงการก็ค่อนข้างง่ายด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามความคืบหน้าและการกำหนดวันครบกำหนด และแอนิเมชันที่สนุกสนานเมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้นจะทำให้คุณยิ้มได้
คุณสามารถเพิ่มทีมของคุณลงในภารกิจได้อย่างง่ายดาย และสื่อสารกับพวกเขาผ่านความคิดเห็นได้. Asana จะช่วยตัดสิ่งรบกวนออกไป และทำให้คุณและทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—การทำให้สำเร็จ!
อย่างไรก็ตาม ฉันได้ตระหนักว่า Asana ไม่ให้สถานะงานหรือบทบาทที่กำหนดเองแก่คุณ คุณก็ไม่สามารถสร้างรายการตรวจสอบงานหรือมีผู้รับมอบหมายหลายคนในหนึ่งงานได้ ซึ่งเราพบว่ามันจำกัด
คุณสมบัติเด่นของ Asana
- รับมุมมองที่ครอบคลุมของโครงการของคุณผ่านบอร์ด, รายการ, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน, และแผนภูมิแกนต์
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการโดยใช้แบบฟอร์ม กฎ ชุดรวม และแม่แบบ
- บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการปริมาณงานและการติดตามเวลา
- ใช้ประโยชน์จาก AI ในการบริหารโครงการด้วย Asana Intelligence สำหรับฟิลด์อัจฉริยะ, สรุป, การแก้ไข, สถานะ, คำตอบ, และสรุปข้อมูล
- รวมศูนย์การจัดการโครงการโดยเชื่อมต่อ Asana กับแอปกว่า 200+ (รวมถึง ClickUp) พร้อมเพลิดเพลินกับโครงการและพื้นที่จัดเก็บไฟล์ไม่จำกัด
ข้อจำกัดของอาสนะ
- การสร้างและจัดการฐานความรู้ แม้จะเป็นไปได้ แต่ก็ท้าทาย
- ขาดชุดแม่แบบการจัดการโครงการที่ครอบคลุม
- Asana Intelligence ไม่มีให้บริการในแผนซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรี
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: $0
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 3/5. 0 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 12,500 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Asana
เครื่องมือนี้มีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่ายมาก อินเทอร์เฟซยอดเยี่ยม สอดคล้องกับเครื่องมืออื่น ๆ อย่างดี ซึ่งช่วยได้มากหากคุณกำลังเปลี่ยนจากเครื่องมืออื่น จุดเด่นที่สำคัญคือมีแอนิเมชันหลากหลายเมื่อทำงานเสร็จสิ้น ช่วยลดความจำเจของวันทำงานได้เป็นอย่างดี
เครื่องมือนี้มีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่ายมาก อินเทอร์เฟซยอดเยี่ยม สอดคล้องกับเครื่องมืออื่น ๆ อย่างดี ซึ่งช่วยได้มากหากคุณกำลังเปลี่ยนจากเครื่องมืออื่น จุดเด่นที่สำคัญคือมีภาพเคลื่อนไหวหลากหลายเมื่อทำภารกิจเสร็จสิ้น ช่วยลดความจำเจของวันทำงานได้เป็นอย่างดี
10. Todoist – เหมาะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล
ใน Todoist คุณสามารถบันทึกความคิดและไอเดียต่าง ๆ บนโทรศัพท์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว และได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นในภายหลังได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถป้อนกำหนดเวลา เช่น ชำระบิลภายในสามวัน และแอปจัดการโครงการจะเตือนคุณโดยอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ได้รับคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในเวอร์ชันฟรีพื้นฐาน
นอกจากนี้ คุณทราบหรือไม่ว่า Todoist ถูกสร้างขึ้นเป็นแอปจัดการงานส่วนตัว ไม่ใช่แอปจัดการโครงการสำหรับธุรกิจและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ดังนั้น หากต้องการจัดการทีมและงานของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย คุณจะต้องเลือกใช้แผนแบบเสียค่าใช้จ่ายหรือเวอร์ชันระดับอื่น
อ่านความคิดเห็นของเราเกี่ยวกับ Todoist vs. ClickUp และเรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกยอดนิยมอื่น ๆสำหรับ Todoist.
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของ Todoist:
- รายการงานพร้อมระดับความสำคัญและกำหนดส่ง
- การติดตามโครงการผ่านกราฟที่มีรหัสสี
- คุณสมบัติการร่วมมือสำหรับงานทีม
- ความสามารถในการผสานรวมกับแอปพลิเคชันต่างๆ
- การแจ้งเตือนงานผ่านอีเมล, SMS หรือการแจ้งเตือนแบบพุช
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับในเวอร์ชันฟรีของแอป Todoist:
- เข้าถึงได้บน 10+ แพลตฟอร์ม
- วันครบกำหนดที่เกิดขึ้นซ้ำ
- การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยด้วย SSL
- งานย่อย & โครงการย่อย
- ลำดับความสำคัญของงาน (สี่ระดับ)
- 80 โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่
- ห้าคนต่อโครงการ
สิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับการจัดการโครงการใน Todoist:
"ฉันยังไม่สามารถหาวิธีเชื่อมต่อกับGoogle Calendarในแบบที่เหมาะกับตัวเองได้ มันซิงค์งานได้ก็จริง แต่กระบวนการทำงานไม่ลื่นไหลกับวิธีการทำงานของฉัน ซึ่งน่าจะเป็นเพราะความผิดพลาดของผู้ใช้หรือความชอบส่วนตัวมากกว่าจะเป็นปัญหาของโปรแกรม" —G2Crowd
"ฉันใช้ ToDoist เพื่อติดตามงานที่ลูกค้าส่งมาให้ฉัน ฉันไม่ได้ใช้มันสำหรับการจัดการโครงการ, บันทึกอย่างละเอียด, หรือระบบการทำงานมากนัก แต่ใช้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำของโครงการที่ต้องทำให้เสร็จ บางครั้งคุณไม่จำเป็นต้องเขียนรายละเอียดมากมาย – คุณแค่ต้องแน่ใจว่าคุณทำภารกิจนั้นให้เสร็จ และ ToDoist คือซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบสำหรับสิ่งนี้" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
11. Airtable – เหมาะสำหรับโครงการที่ใช้สเปรดชีต
Airtable เป็นโซลูชันที่ออกแบบอย่างสวยงาม ผสมผสานระหว่างตารางและฐานข้อมูล มันนำสิ่งที่คุณชื่นชอบจากExcel และ Google Sheetsมาสร้างเป็นโครงการบนเว็บที่ทันสมัย
คิดถึง Airtable เป็นเหมือนสเปรดชีตหรูที่ช่วยคุณติดตามสินค้าคงคลัง, รายการอ้างอิง, หรือเป็นระบบ CRM แบบเริ่มต้น
โดยพื้นฐานแล้ว Airtable คือฐานข้อมูลที่เป็นมิตรและใช้งานง่ายสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมที่พึ่งพา SQL หรือภาษาที่ซับซ้อนอื่น ๆ
หากคุณเคยใช้ Excel เป็นเครื่องมือในการจัดการโครงการมาก่อน คุณอาจต้องการพิจารณา Airtable อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้ใช้สเปรดชีตสำหรับการจัดการโครงการ
ทำไม?
เพราะเครื่องมือการจัดการโครงการฟรีชั้นนำที่ออกแบบมาโดยเฉพาะทำงานได้ดีกว่า!
โบนัส: อ่านเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Airtable
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของ Airtable:
- การผสานรวมกับ Box, Salesforce และ Google Calendar เพื่อดึงข้อมูลอื่น ๆ เข้ามา
- เครื่องมือออกแบบอินเทอร์เฟซสำหรับสร้างและแชร์อินเทอร์เฟซที่กำหนดเอง
- แบบฟอร์มที่สามารถแชร์ได้เพื่อกรอกข้อมูลลงในฐานข้อมูล Airtable
- เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสร้างระบบรายงานที่แข็งแกร่ง
- ระบบอัตโนมัติด้วยฟังก์ชันการทำงานของ Javascript
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับในเวอร์ชันฟรีของ Airtable:
- ไม่จำกัดฐาน
- มุมมองการจัดตารางเวลาไม่จำกัด
- บันทึกภาคสนามที่สมบูรณ์
- แสดงความคิดเห็น
- พื้นที่เก็บข้อมูล 2GB
- ข้อมูลย้อนหลังสองสัปดาห์
สิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับการจัดการโครงการใน Airtable:
"ฉันรัก Airtable เพราะฉันสามารถสร้างโปรแกรมและฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้เองอย่างง่ายแต่มีประโยชน์ได้ โดยที่ไม่มีความรู้เรื่องโค้ดเลยแม้แต่น้อย แม้ว่าจะมีฟีเจอร์สำคัญบางอย่างที่ยังทำให้ Airtable ไม่สมบูรณ์แบบเสียทีเดียว แต่โดยรวมแล้วมันก็ยังดีกว่าสเปรดชีตทั่วไปอยู่มาก" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
"ฉันเกลียดที่มันไม่มีฟังก์ชันการแจ้งเตือน/ติดตามผล โดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าพวกเขาโฆษณาว่าเป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ใช้สำหรับบริการลูกค้า" — G2Crowd
เปรียบเทียบ Airtable และ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ
12. TeamGantt – เหมาะสำหรับแผนงานโครงการแบบภาพ
เหมือนกับที่แผนภูมิแกนต์ทำให้ทุกอย่างชัดเจนราวกับกลางวันใช่ไหม?
ดังนั้น TeamGantt จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อคุณ
นี่คือซอฟต์แวร์บริหารโครงการฟรีที่มุ่งเน้นเฉพาะแผนภูมิแกนต์เท่านั้น
เครื่องมือซอฟต์แวร์นี้มีความน่าประทับใจในการสร้างและแสดงภาพแผนภูมิแกนต์ (Gantt charts) ได้อย่างชัดเจน ทำให้คุณสามารถเห็นงานที่อาจทับซ้อนกันและทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบงานใดบ้าง
นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวัดความก้าวหน้าของทีมและบุคคลเมื่อเทียบกับเป้าหมายของโครงการ
เรื่องตลกก็คือสำหรับซอฟต์แวร์ที่ภูมิใจในแผนภูมิแกนท์ของพวกเขา คุณกลับได้แผนภูมิแกนท์เพียงหนึ่งแผนภูมิในแผนฟรีเท่านั้น โอ้โห!
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของ TeamGantt:
- แผนภูมิแกนต์ที่อ่านง่ายสำหรับการจัดตารางเวลา
- การมอบหมายงานที่มีความสัมพันธ์และเป้าหมายสำคัญ
- การจัดการความพร้อมใช้งานของทีม
- การติดตามเวลาเพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับในเวอร์ชันฟรีของ TeamGantt:
- หนึ่งโครงการ
- การวางแผนโครงการพื้นฐานและการทำงานร่วมกัน
- ผู้ใช้สามคน
- ความพร้อมของทีมและปริมาณงาน
สิ่งที่ผู้จัดการโครงการคิดเกี่ยวกับ TeamGantt:
"เวอร์ชันฟรีอนุญาตให้ทำโปรเจ็กต์ได้เพียงหนึ่งโปรเจ็กต์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนต่อไปไม่แพงมากนัก" —G2 Crowd
"ฉันชอบความหลากหลายและความง่ายในการใช้โปรแกรมนี้และการจัดการงาน" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
กำลังมองหาซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่ยอดเยี่ยมอยู่หรือไม่? อ่านบทความของเราเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุดและหากคุณเป็นบริษัทก่อสร้าง บทความของเราเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างที่ดีที่สุด
ลองดูทางเลือกอื่นของ TeamGantt เหล่านี้!
13. โครงการการทำงานเป็นทีม – เหมาะสำหรับการจัดการลูกค้าและการติดตามความคืบหน้า
Teamwork Projects เป็นระบบการจัดการโครงการหรือซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงมาก ซึ่งออกแบบมาเพื่อกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการการจัดการในระดับองค์กร โดยมีคุณสมบัติการลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียว, การปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA และการสนับสนุนระดับพรีเมียม
แผนการชำระเงินของพวกเขามีตัวเลือกคุณสมบัติมากมายสำหรับทีม และให้บริการชุดเครื่องมือ เช่น ระบบการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้
อย่างไรก็ตาม แพ็กเกจฟรีของพวกเขามีข้อจำกัดค่อนข้างมาก
ลูกค้าและทีมจำนวนมากยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงเหล่านั้น แต่หากคุณไม่ต้องการผูกมัดกับแผนราคาแบบระยะยาว ก็ถือว่ามีความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ในแผน Pro คุณจะได้รับฟีเจอร์การเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ มากมาย เช่น Dropbox และ Slack พื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากกว่าเดิม และรองรับผู้ใช้ได้สูงสุดถึง 50 คน
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของโครงการทีมเวิร์ค:
- การสร้างงานและงานย่อยและการมอบหมาย
- แผนภูมิแกนต์สำหรับการแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการ
- คุณสมบัติการติดตามเวลาและการเรียกเก็บเงิน
- การจัดเก็บไฟล์และการจัดการเวอร์ชันเพื่อการจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือสื่อสารทีมในตัว
สิ่งที่คุณได้รับในเวอร์ชันฟรีของโครงการทีมเวิร์ค:
- โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่สองโครงการ
- กระดานงานจำกัด
- งานย่อย
- ธีมสี
สิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับโครงการทีมเวิร์ค:
"ซอฟต์แวร์นี้ดูเหมือนจะได้รับความนิยมเฉพาะในยุโรปเท่านั้น ดังนั้นจึงมีแอปของบุคคลที่สามเพียงไม่กี่ตัวที่พัฒนาสิ่งที่เชื่อมต่อกับ Teamwork แต่สามารถเข้าถึง API และ webhooks เพื่อชดเชยได้" —G2Crowd
"การทำงานเป็นทีมมีความโดดเด่นในการมอบหมายงานและการจัดการโครงการขั้นพื้นฐาน แต่ไม่ควรคาดหวังให้ช่วยในเรื่องข้อมูลเชิงลึกขององค์กรหรือพอร์ตโฟลิโอ และ/หรือมุมมองภาพรวมที่กว้างขึ้น นี่เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับทีมขนาดเล็กที่กังวลเกี่ยวกับการควบคุมงานในขั้นตอนต่าง ๆ และการจัดการปริมาณงาน แต่ไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกันซึ่งต้องการการบริหารบัญชี การประเมินประสิทธิภาพ หรือควบคุมงบประมาณ" –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
ลองใช้ทางเลือกเหล่านี้สำหรับการทำงานเป็นทีม!
14. Freedcamp – เหมาะสำหรับ CRM
Freedcamp ให้คุณมีมุมมองหลายแบบ รวมถึงรายการ กระดาน Kanban และแผนภูมิ Gantt
นอกจากนี้ยังมีผนังสำหรับการสื่อสารทางสังคมและงานส่วนตัว พร้อมกับการทำแบรนด์ขาวสำหรับพื้นที่ของลูกค้า การออกใบแจ้งหนี้ และความสามารถในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
แต่ประเด็นคือ แผนฟรีมีข้อจำกัดมาก และแผนแบบเสียเงินเริ่มต้นที่ $1.49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
และในคำพูดของพวกเขาเอง มันคือแผนที่ "มินิมอล"
เราต้องการให้พวกเขาทำให้เรียบง่ายขึ้นไปอีกกับแผนฟรี
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของ Freedcamp:
- รายการงานพร้อมโน้ตติดสำหรับบันทึกข้อมูลทันที
- มุมมองปฏิทินสำหรับการจัดตารางงานและการติดตามงานที่ง่ายดาย
- กระดานสนทนาเฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
- ระบบติดตามปัญหาเพื่อการจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อการจัดการเอกสารที่ไร้กังวล
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับในเวอร์ชันฟรีของ Freedcamp:
- ผู้ใช้และงานไม่จำกัด
- การติดตามเวลา
- กระดานสนทนา
- ผู้จัดการรหัสผ่าน
- ผู้จัดการงานส่วนตัว
- งานย่อย
สิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับ Freedcamp:
"Freedcamp ไม่อัปเดตบ่อยเท่าที่ฉันต้องการ ซอฟต์แวร์ควรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์และความต้องการของอุตสาหกรรม" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
"ฉันไม่ชอบที่มันไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ มันจะดีมากถ้าสามารถสื่อสารและจัดการงานได้โดยตรงจากมือถือ" —G2Crowd
15. สมาร์ทชีต – เหมาะสำหรับการสนับสนุนลูกค้าและการทำงานอัตโนมัติ
Smartsheet เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งนำเสนออินเตอร์เฟซที่คล้ายกับสเปรดชีตสำหรับการจัดระเบียบและติดตามงาน โครงการ และการทำงานร่วมกันของทีม ด้วยคุณสมบัติเช่น แผนภูมิแกนต์ การจัดการทรัพยากร และกระบวนการทำงานอัตโนมัติ Smartsheet ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตั้งลำดับความสำคัญ และบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของ Smartsheet:
- การแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติเพื่อให้ทีมทำงานเป็นไปตามแผน
- การแชร์ไฟล์บนระบบคลาวด์เพื่อการร่วมมืออย่างไร้รอยต่อ
- การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อเน้นข้อมูลที่สำคัญอย่างชัดเจน
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์และการมองเห็นสถานะโครงการ
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Drive และ Salesforce
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับในเวอร์ชันฟรีของ Smartsheet:
- แผนโครงการ 10 ฉบับ
- ผู้ร่วมงานไม่จำกัด
- 5 แดชบอร์ดสำหรับมุมมองโครงการระดับสูง
สิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับการจัดการโครงการด้วย Smartsheet:
"Smartsheet มีศักยภาพสูงมาก มันทำให้การอัตโนมัติกระบวนการทำงานภายในหลายอย่างของเราเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ มันช่วยประหยัดเวลาที่เคยใช้ไปกับการติดต่อผู้คนเพื่อขออนุมัติ ตอนนี้ Smartsheet ทำสิ่งนั้นให้เราแล้ว" เราใช้มันทุกวัน ตลอดทั้งวัน สำหรับสิ่งต่างๆ ที่ง่ายที่สุด เช่น การรักษาทุกอย่างให้ทันสมัยกับสิ่งที่เราทุกคนกำลังทำ ไปจนถึงการจัดการคำขอการฝึกอบรมทั้งหมดของเรา และการเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ ผ่านกระบวนการโดยอัตโนมัติ เราได้บูรณาการมันเข้ากับกระบวนการส่วนใหญ่ของเราอย่างประสบความสำเร็จแล้ว" —G2Crowd
"สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาให้ลึกซึ้งขึ้น อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้บ้าง เนื่องจากมีสูตรที่คล้ายกับ Excel แต่แตกต่างกันพอสมควรจนอาจทำให้คุณสับสนได้ คำแนะนำของเราคือให้คุณเลือกบุคคลหนึ่งหรือสองคนในทีมของคุณให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องของ Smartsheet ซึ่งสามารถช่วยนำทีมผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้ได้" —G2Crowd
ดูว่า ClickUp เปรียบเทียบกับ Redboothอย่างไร .
16. Basecamp – เหมาะสำหรับผู้ใช้ระดับเริ่มต้น
Basecamp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการสื่อสารทีมที่ได้รับความนิยมสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างง่ายดาย
หนึ่งในข้อเสียหลักของ Basecamp คือมันไม่ได้ให้ระดับการปรับแต่งและความยืดหยุ่นเช่นเดียวกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ บางตัว แม้ว่า Basecamp จะถูกออกแบบมาให้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย แต่ความแข็งของมันอาจทำให้ยากต่อการปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับโครงการหรือทีมที่เฉพาะเจาะจง
หากคุณกำลังมองหาตัวจัดการงานที่เรียบง่ายพร้อมคุณสมบัติการสื่อสารแบบเรียลไทม์สำหรับสมาชิกในทีมของคุณ Basecamp อาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของ Basecamp:
- แผนงานการจัดการโครงการเพื่อดูทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
- แผนภูมิเนินเขาเพื่อดูความคืบหน้าขึ้นเนินหรือลงเนินตามเวลา
- เมนู Hey! รวบรวมการแจ้งเตือนไว้ในเมนูเดียว
- เช็คอินพร้อมแบบสำรวจอัตโนมัติสำหรับทีม
- ระบบแชทและส่งข้อความ
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับในเวอร์ชันฟรีของ Basecamp:
- ผู้ใช้ 20 คน
- โครงการสามโครงการ
- พื้นที่จัดเก็บ 1GB
สิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการด้วย Basecamp:
"เมื่อใช้สำหรับทีมขนาดเล็กในการทำงานร่วมกัน มันยอดเยี่ยมมาก แต่เมื่อฉันเริ่มใช้สำหรับการสื่อสารกับลูกค้าและส่งมอบงาน มันทำให้ทั้งฉันและทีมรู้สึกหงุดหงิด" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
โดยรวมแล้ว Basecamp เป็นผลิตภัณฑ์ที่มั่นคงซึ่งฉันใช้เกือบทุกวันเพื่อจัดการโครงการต่างๆ ฉันไม่เคยประสบปัญหาใหญ่ใดๆ กับซอฟต์แวร์นี้ แต่ฉันต้องการที่จะสามารถอ้างอิงเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานของฉันได้ง่ายขึ้น —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
17. ActiveCollab – เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ขนาดเล็ก
หากคุณเป็นแฟนของการออกแบบที่เรียบง่าย กระดานคัมบัง และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ลื่นไหล ลองดูActiveCollab เครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณปรับกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ สื่อสารกับทีมของคุณและทำงานร่วมกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยที่มีวันที่เริ่มต้นและกำหนดส่งที่ยืดหยุ่น ซึ่งคุณสามารถมอบหมายให้กับทีมหรือเชิญลูกค้าให้ดูได้ตามความจำเป็น
ActiveCollab สามารถแสดงผลเป็นรายการหรือในมุมมอง Kanban มีตัวจับเวลาในตัวเพื่อติดตามเวลาที่ใช้กับงาน และมีแอปในตัวสำหรับแชทหรือแชร์ไฟล์
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของ ActiveCollab:
- ฟังก์ชันการบันทึกเวลาพร้อมแผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบ
- เครื่องมือสื่อสารภายในแอปและการแชร์ไฟล์
- การพึ่งพาของงานและการจัดตารางเวลาใหม่โดยอัตโนมัติ
- การติดตามงบประมาณเพื่อตรวจสอบการเงินของโครงการ
สิ่งที่คุณได้รับในเวอร์ชันฟรีของ ActiveCollab:
- ไม่เกินสามคน
- โครงการและลูกค้าไม่จำกัด
- การพึ่งพาของงานและการจัดตารางเวลาอัตโนมัติ
- แอปพลิเคชันมือถือและเดสก์ท็อป
สิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับการจัดการโครงการด้วย ActiveCollab:
ทีมของเราบริหารจัดการโครงการทั้งหมดผ่าน ActiveCollab ซึ่งรวมถึงการวางแผนงบประมาณ, งาน,และการจัดการเวลา หากไม่มีระบบนี้ เราคงหลงทางอยู่ในทะเลของอีเมลและข้อความใน Slack —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
"ฉันต้องการให้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ เช่น Basecamp, Asana, เป็นต้น ฉันทำงานกับผู้รับเหมาและผู้จัดหาหลายราย และหากฉันสามารถทำทุกอย่างได้ใน Active Collab ได้ ก็จะสามารถสร้างตั๋วในระบบของพวกเขาได้ จะยอดเยี่ยมมาก" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
18. Paymo – ดีสำหรับการจัดการทรัพยากร
Paymoเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีสำหรับผู้ใช้คนเดียวและผู้จัดการทีมที่ต้องการจัดการทรัพยากร นอกจากนี้ยังมีบอร์ด Kanban และการติดตามเวลาที่ช่วยให้ฟรีแลนซ์สามารถติดตามเวลาที่ติดตามสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของ Paymo:
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานแบบเรียลไทม์เพื่อการสื่อสารในทีมที่มีประสิทธิภาพ
- แผนงานโครงการแบบภาพพร้อมแผนภูมิแกนต์
- การจัดการงานขั้นสูงพร้อมผู้ใช้หลายคน
- วิดเจ็ตติดตามเวลาเพื่อการจัดการเวลาที่ดีขึ้น
- การสร้างใบแจ้งหนี้เพื่อจัดการการเงินของโครงการ
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับในเวอร์ชันฟรีของ Paymo:
- ผู้ใช้หนึ่งคน
- พื้นที่ 1GB
- รายงาน
- การติดตามเวลา
- API
สิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับ Paymo:
"ชอบการควบคุมรายละเอียดในรายงานและความสามารถในการจัดการผู้ใช้ โครงการ งาน และอื่นๆ อย่างมาก" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
"ผมขอแนะนำบริการนี้ให้กับทุกบริษัทขนาดกลางที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
19. Podio – เหมาะสำหรับการส่งข้อความ
Podio เป็นเหมือนค็อกเทลที่ผสมผสานซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีและเครื่องมือสื่อสารเข้าด้วยกัน มันมีการสนทนาในแอป และคุณจะได้รับภาพรวมของงานทั้งหมดของคุณ
รองรับการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ยอดนิยมมากมาย เช่น ZenDesk, Evernote และ Google Drive
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของ Podio:
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมแบบบูรณาการพร้อมการแชร์ไฟล์
- ความสามารถในการรายงานพร้อมแดชบอร์ดโครงการแบบภาพ
- การผสานแอปเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงาน
- ระบบการทำงานอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับในเวอร์ชันฟรีของ Podio:
- ผู้ใช้ห้าคน
- การผสานรวม
- พื้นที่ทำงานไม่จำกัด
- ความสามารถในการแชท
สิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการด้วย Podio:
"การสื่อสารที่เชื่อถือได้กับทีมผ่านฟังก์ชันแชท การจัดการงานส่วนบุคคลที่ดีรวมถึงการจัดการความรู้ แม้ว่าเราจะจัดเก็บไฟล์ไว้ในบริการคลาวด์ แต่เราก็ได้ 'จัดทำดัชนี' และจัดเรียงความรู้ของเราผ่าน Podio" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
"ระบบ Podio CRM สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการส่วนตัวของคุณ คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานแยกต่างหากได้อย่างง่ายดาย และเพิ่มแอปพลิเคชันที่จำเป็นเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและความต้องการในการจัดการ" —G2Crowd
20. MeisterTask – เหมาะสำหรับการจัดการโครงการบนระบบคลาวด์
มีใครเป็นแฟนบอร์ดคัมบังบ้างไหม? MeisterTask คือทางเลือกที่ใช่สำหรับคุณ เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้พยายามทำให้บอร์ดคัมบังใช้งานได้จริงมากขึ้น
งานของคุณ, ความคิดเห็น, บันทึก, วันครบกำหนด, ฯลฯ ทั้งหมดถูกจัดเตรียมไว้เหมือนกับบอร์ดคัมบังในที่เดียว. นี่คือบอร์ดโครงการที่ยืดหยุ่นและเครื่องมือจัดการโครงการบนระบบคลาวด์.
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของ MeisterTask:
- การมอบหมายงานและการติดตามความคืบหน้า
- กระดานคัมบังสำหรับการจัดการงาน
- ระบบอัตโนมัติไม่จำกัด
- ไทม์ไลน์แบบแกนต์สำหรับการจัดตารางเวลาและมอบหมายงาน
สิ่งที่คุณได้รับในเวอร์ชันฟรีของ MeisterTask:
- โครงการไม่จำกัด และผู้ใช้ไม่จำกัด
- การผสานการทำงานสองรายการ (Slack หรือ Zendesk)
- รายการตรวจสอบ, ความคิดเห็น, แท็ก, คุณสมบัติการติดตามงานและเวลา
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- การแชร์ไฟล์และไฟล์แนบ (ไม่เกิน 20MB)
สิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับการจัดการโครงการใน MeisterTask:
สิ่งเดียวที่ฉันไม่ค่อยพอใจคือไม่สามารถย้ายงานจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งได้พร้อมกัน ฉันไม่รู้ว่าทำไมเราถึงทำแบบนั้นได้! คุณสามารถย้ายงานได้ทีละงานเท่านั้น นอกจากนี้ แถบเลื่อนก็เล็กมากและกดยากเพราะมันบางมาก เวอร์ชันฟรีไม่รองรับงานที่เกิดซ้ำ ดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่ควรทราบหากคุณไม่คิดจะจ่ายเงินสำหรับมัน" –รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
"ฉันหวังว่าเวอร์ชันฟรีจะมีโปรเจ็กต์มากขึ้น – ประมาณ 4 ถึง 6 โปรเจ็กต์จะดีมาก" งบประมาณของฉันอาจเพียงพอที่จะซื้อเวอร์ชันเต็ม (ฉันคิดว่าคือ Pro) ได้ ตอนนี้ฉันใช้เพียงเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่สามารถมองเห็นได้ว่าธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เช่นกัน เช่นเดียวกับแอปจัดการงานส่วนใหญ่ ฟีเจอร์เลื่อนการเตือนที่เพียงพอไม่มีให้ใช้ บางครั้งฉันกำลังทำงานอยู่และต้องการเวลาเพิ่มอีกไม่กี่นาทีเพื่อเสร็จสิ้น – การเลื่อนการเตือนของรายการที่กำลังจะมาถึงมีประโยชน์มาก –รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
21. Zenkit – เหมาะสำหรับการวางแผนแบบหลายมุมมอง
เมื่อมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด ให้พิจารณา Zenkit ด้วย Zenkit คุณจะได้รับฟีเจอร์และเทมเพลตที่หลากหลายสำหรับการตั้งค่าพื้นที่ทำงานได้อย่างง่ายดาย
แม้ว่าจะทำให้การตั้งค่าง่ายขึ้น แต่ข้อจำกัดที่ 5,000 รายการอาจเป็นอุปสรรคสำหรับทีมที่ยุ่งส่วนใหญ่
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของ Zenkit:
- การวางแผนหลายมุมมองด้วยคัมบัง, ตาราง, รายการ, หรือปฏิทิน
- การจัดตั้งลำดับชั้นของงานและการพึ่งพาอาศัยกัน
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันพร้อมการมอบหมายงานและการกล่าวถึงสมาชิกในทีม
- การติดตามเวลาเพื่อการจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น
- ความสามารถในการบูรณาการสำหรับการจัดการโครงการ
สิ่งที่คุณได้รับในเวอร์ชันฟรีของ Zenkit:
- การเก็บรวบรวมไม่จำกัด
- พื้นที่เก็บข้อมูล 3 GB
- ไม่เกินห้าคน
- สูงสุดห้าทีม
สิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับการจัดการโครงการด้วย Zenkit:
"ใช้งานง่ายตั้งแต่วันแรกเนื่องจากเครื่องมือส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมาก ฉันชอบประสิทธิภาพที่ช่วยให้การแบ่งปันข้อมูลและงานกับทีมของฉันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
"สำหรับผู้ใช้ฟรี พื้นที่จัดเก็บข้อมูลมีน้อยมาก นั่นคือสิ่งเดียวที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับ Zenkit นอกจากนี้ส่วนติดต่อผู้ใช้ยังรกเกินไปในบางช่วง มีโอกาสมากมายที่จะปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้" —G2Crowd
22. Toggl Plan – เหมาะสำหรับการจัดการเวลา
Toggl Plan เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนทีมอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการงาน
ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายมาก และเหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการที่ดูแลทีมขนาดเล็ก
สลับคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของ Toggle Track:
- มุมมองไทม์ไลน์สำหรับการวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
- กระดานงานสำหรับการจัดการปริมาณงานของทีม
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายสำหรับการปรับงาน
- ไทม์ไลน์และกระดานงานที่ใช้ร่วมกันสำหรับการทำงานเป็นทีม
- งานที่มีรหัสสีเพื่อการจัดหมวดหมู่ที่ดีขึ้น
สิ่งที่คุณจะได้รับในเวอร์ชันฟรีของ Toggl Plan:
- ผู้ใช้สูงสุดห้าคน
- งานไม่จำกัด
- ไม่จำกัดจำนวนเป้าหมายของโครงการ
- ไทม์ไลน์ที่ใช้ร่วมกัน
สิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับการจัดการโครงการด้วย Toggl Plan:
"ฉันรู้สึกว่าประสบการณ์การใช้งานบนมือถือยังขาดอยู่ มันยอดเยี่ยมสำหรับการวางแผนระยะยาว แม้แต่การวางแผนรายสัปดาห์ แต่จะรู้สึกไม่สะดวกเมื่อต้องวางแผนรายวันหรือวางแผนรายละเอียดอย่างละเอียดสำหรับการจัดตาราง มันดีสำหรับการจัดการที่เป็นประจำ แต่จะยุ่งเหยิงเมื่อมีเหตุการณ์พิเศษ" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
"Toggl ได้ทำการเปลี่ยนแปลง UI ที่ยอดเยี่ยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่หากมีวิธีการปรับแต่งอินเทอร์เฟซและมุมมองที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจะเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากนี่เป็นโปรแกรมที่ฉันใช้เกือบทั้งวันและตรวจสอบบ่อยๆ การเพิ่มมุมมองของตัวจับเวลาเพิ่มเติมหรือแม้แต่ธีมสีต่างๆ จะเป็นเรื่องสนุก" —G2Crowd
23. Zoho Projects – เหมาะสำหรับการจัดการเอกสาร
Zoho projectเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพอีกตัวหนึ่ง ไม่ว่าคุณจะต้องการจัดการเอกสาร, ทำงานร่วมกับทีมของคุณอย่างสะดวก, หรือแก้ไขบั๊กด้วยระบบติดตามปัญหา, Zoho ก็สามารถจัดการได้ทั้งหมด
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของ Zoho Projects:
- การจัดการงานอย่างครอบคลุมพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเอง
- มุมมองแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดตารางโครงการ
- เครื่องมือติดตามเวลาและกระบวนการอนุมัติแบบฟอร์มเวลา
- การวิเคราะห์เชิงลึกพร้อมรายงานที่ปรับแต่งได้
- ระบบการจัดการเอกสารแบบบูรณาการ
สิ่งที่คุณได้รับในเวอร์ชันฟรีของ Zoho Projects:
- พื้นที่จัดเก็บไฟล์ 10MB
- สองโครงการ
- โปรแกรมดูแผนภูมิแกนต์
- ปฏิทิน & ฟอรั่ม
- ผู้ใช้ 10 คน
สิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการด้วย Zoho Projects:
"อินเทอร์เฟซผู้ใช้อาจสร้างความสับสนเล็กน้อย (ยากสำหรับผู้เริ่มต้น)" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการยืนยัน
"สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ของ Zoho คือมันช่วยให้ฉันรักษาประสิทธิภาพในการทำงานให้เสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดได้ด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลา ซอฟต์แวร์นี้สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของ Zoho ได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราติดตามความคืบหน้าและรักษาประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้" —G2Crowd
ลองใช้ทางเลือกเหล่านี้ของ Zoho!
24. Nifty – เหมาะสำหรับการติดตามความสำเร็จของโครงการ
Niftyเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มุ่งเน้นให้คุณมุ่งเน้นไปที่การจัดการงานของคุณ ไม่ใช่เครื่องมือ.ทำงานร่วมกับทีมและลูกค้าของคุณในแอปเดียวพร้อมคุณสมบัติหลากหลายเช่นแชท, งาน, เอกสาร, และปฏิทิน. สร้างข้อเสนอสำหรับโครงการของคุณและทำให้การติดตามความคืบหน้าของคุณเป็นอัตโนมัติ.
ตั้งเป้าหมายและกำหนดเวลา ทำงานร่วมกันในภารกิจต่างๆ สร้างศูนย์กลางความรู้ สร้างเอกสารและวิกิและปรับสมดุลปริมาณงาน
มองเห็นโครงการของคุณใน Nifty เป็นหมุดหมาย (คล้ายกับมุมมอง Gantt) หรือเลือกจากมุมมองอื่น ๆ อีกสามแบบ ได้แก่ ไทม์ไลน์ มุมมอง Swimlane ที่คล้ายกระดาน หรือมุมมองภาพรวมแบบนกมองจากมุมสูง
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของ Nifty:
- การติดตามเหตุการณ์สำคัญและกำหนดเวลาของโครงการ
- การจัดการงานพร้อมการอัปเดตความคืบหน้าอัตโนมัติ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีม
- การมอบหมายงานและการจัดลำดับความสำคัญ
- ช่องทางการสื่อสารแบบบูรณาการ
สิ่งที่คุณจะได้รับในเวอร์ชันฟรีของ Nifty:
- สมาชิกทีม, แขก, และลูกค้าไม่จำกัด
- พื้นที่เก็บข้อมูล 100 MB
- 2 โครงการ
- งาน, จุดสำคัญ, การสนทนา และเอกสาร
- ระบบการทำงานอัตโนมัติและบทบาทสิทธิ์ที่กำหนดเอง
สิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการใน Nifty:
"Nifty เป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในหลากหลายสภาพแวดล้อมของลูกค้า ความง่ายในการใช้งานทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าของเรา" — Stefan Schmidt, หุ้นส่วนบริหาร, Hemmersbach
Nifty ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น คุณอาจพบข้อบกพร่องบางประการที่นี่และที่นั่น แต่ทีมงานตอบสนองอย่างรวดเร็วเสมอเมื่อคุณรายงานปัญหาหรือส่งคำขอฟีเจอร์ใหม่ เกี่ยวกับอินเทอร์เฟซ ไม่มีอะไรให้ไม่ชอบเลย ผมคิดว่า Nifty กำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพียงแค่ต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยในการพัฒนาให้สมบูรณ์ แต่ในระหว่างนี้ มันใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบและทำตามที่ระบุไว้ ช่วยให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย " —G2Crowd"
25. Jira – เหมาะสำหรับทีมพัฒนาและการผสานระบบ
Jira เป็นเครื่องมือจัดการโครงการฟรีที่ใช้สำหรับการติดตามข้อบกพร่องและการจัดการปัญหาต่างๆ มีคุณสมบัติสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น ตัวเลือกการรายงานขั้นสูง รวมถึงปริมาณงานของผู้ใช้ อายุเฉลี่ยของปัญหา และปัญหาที่สร้างขึ้นล่าสุด ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ จัดการงานค้างของปัญหา และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อวางแผน Sprint ที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของ Jira:
- แดชบอร์ดการสืบสวนเหตุการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาการPLOYโค้ดให้รวดเร็วขึ้น
- มอบหมายงานหรือสร้างปัญหาใน Jiraได้โดยตรงจากคำขอดึงของคุณ
- การติดตามเวลาพร้อมการแสดงสีเพื่อช่วยในการบริหารโครงการแบบเห็นภาพ
- กระดานสครัมเพื่อแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อย
- แม่แบบการติดตามโครงการ
สิ่งที่คุณได้รับในเวอร์ชันฟรีของ Jira:
- ลูกค้าไม่จำกัด
- 100 อีเมลแจ้งเตือนต่อวัน
สิ่งที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการด้วย Jira:
"โดยรวมแล้ว Jira เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมาก ๆ พร้อมด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ ซึ่งโดยรวมแล้วมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีมาก ๆ" —รีวิวที่ได้รับการยืนยันจาก Capterra
"ยอมรับว่า Jira อาจดูซับซ้อนในตอนแรก โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ คุณสมบัติมากมายอาจต้องใช้เวลาในการสำรวจและเข้าใจอย่างเต็มที่ แต่เมื่อคุณคุ้นเคยกับมันแล้ว มันจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอยู่ในมือคุณ" —G2Crowd
ลองดูทางเลือกอื่นของ Jira เหล่านี้!
ประโยชน์ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมอบข้อได้เปรียบมากมายที่สามารถทำให้กระบวนการทำงานของทีมคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น. ผ่านเครื่องมือเหล่านี้ ทีมสามารถจัดระเบียบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการร่วมมือกัน.
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมาพร้อมกับคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น งาน, ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน, การจัดการเอกสาร, การแชททีม, และการรายงานโครงการอย่างครอบคลุม. คุณสมบัติเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยในการจัดโครงสร้างงานของโครงการ แต่ยังช่วยในการติดตามปริมาณงานของสมาชิกทีมแต่ละคน ทำให้มั่นใจว่างานทั้งหมดได้รับการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ.
ประโยชน์ที่ได้รับจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด ได้แก่:
- ลดต้นทุนแรงงาน: การกำจัดงานซ้ำซ้อนและอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ จะช่วยลดเวลาและความพยายามที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จ ส่งผลให้ต้องใช้เวลาน้อยลงในการทำงานปริมาณเท่าเดิม
- เพิ่มความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของ: การบันทึกความคาดหวังและเป้าหมายของงานอย่างชัดเจนในเครื่องมือการจัดการโครงการช่วยให้สมาชิกในทีมรับผิดชอบต่อการทำงานของตนเอง
- เวลาสู่ตลาดที่รวดเร็วขึ้น: การประสานงานและการทำงานข้ามสายงานภายใต้แพลตฟอร์มเดียวจะช่วยให้ทีมสามารถบริหารจัดการและส่งมอบโครงการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- การจัดการเวลาที่ดีขึ้น:การจัดตารางเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานที่มีคุณค่าสูงกว่าจะช่วยให้มีพื้นที่ในความคิดมากขึ้นเพื่อทุ่มเทพลังงานให้กับงานที่สำคัญที่สุด และลดการเสียเวลาไปกับงานด้านธุรการ
- การจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น: การมอบหมายงานให้กับบุคคลที่เหมาะสมจะกระจายทักษะและความเชี่ยวชาญไปทั่วโครงการต่างๆ และลดความล่าช้าที่เกิดจากการทำงานมากเกินไป
- การเพิ่มการร่วมมือ: การแสดงความคิดเห็นและการหารือภายในแอปพลิเคชันการจัดการโครงการมอบพื้นที่เฉพาะให้กับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อถามคำถาม ให้คำแนะนำ และประสานงานเกี่ยวกับการตัดสินใจที่สำคัญของโครงการ
- ข้อมูลรวมศูนย์: การจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลช่วยลดโอกาสการสูญหายหรือการสื่อสารข้อมูลผิดพลาด ทีมงานยังได้รับประโยชน์จากการมีบันทึกโครงการ, ไอเดียที่เก็บไว้, และเอกสารต่างๆ อยู่ในที่เดียวบนแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติเด่นที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
เครื่องมือการจัดการโครงการไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกันทั้งหมด
ผู้จัดการโครงการอาจใช้เครื่องมือการจัดการโครงการฟรีสำหรับโครงการที่ง่าย หรือเครื่องมือการจัดการทรัพยากรระดับองค์กรสำหรับความต้องการที่ซับซ้อน. พวกเขาอาจใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อการติดตามเวลาหรือการวางแผนโครงการ. ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด.
ด้วยเหตุนี้ คุณจึงต้องเลือกชุดคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อทำให้การเลือกนี้ง่ายขึ้น ฉันได้จัดหมวดหมู่คุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในเครื่องมือการจัดการโครงการออกเป็นสามธีม ได้แก่ ฟังก์ชันหลัก คุณสมบัติขั้นสูง และข้อพิจารณาเพิ่มเติม
ฟังก์ชันหลัก
ฟังก์ชันหลักของเครื่องมือดังกล่าวประกอบด้วย:
- การจัดการงาน: เราใช้คุณสมบัติการจัดการงานเพื่อสร้าง, มอบหมาย, และจัดการงาน, กำหนดวันครบกำหนด, กำหนดความ 우선, และเน้นการพึ่งพาซึ่งกันและกัน การแบ่งโครงการใหญ่เป็นงานเล็ก ๆ ช่วยให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เมื่อโครงการมีความมีส่วนร่วมมากขึ้น คุณต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกัน แพลตฟอร์มควรรวมทีมเข้าด้วยกันบนหน้าเสมือนเดียวกัน แบ่งปันเอกสารและสนทนา เลือกสิ่งที่ช่วยให้ทีมเป็นทีมได้จริงๆ จริงๆ แล้ว ฉันขอแนะนำให้ให้สมาชิกในทีมบางคนทดลองใช้ผลิตภัณฑ์กับคุณก่อนที่จะตัดสินใจใช้เครื่องมือนี้
- การจัดการความรู้: เครื่องมือการจัดการโครงการใด ๆ ที่ต้องการครองตำแหน่งสูงสุดจะต้องมีวิธีการที่เข้าใจง่ายและปรับแต่งได้ในการสร้าง จัดการ และแบ่งปัน เอกสาร ฉันมักพบว่าการมีเอกสารโครงการ, SOPs, แม่แบบ, วิกิ ฯลฯ ที่สามารถค้นหา แก้ไข และแบ่งปันได้ เป็นปัจจัยสำคัญที่เปลี่ยนความสำเร็จของโครงการ
- การวางแผนและการจัดตารางเวลา: จำสิ่งที่ฉันพูดเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่เป็นเหมือนตาและหูของคุณได้ไหม? ในทำนองเดียวกัน คุณต้องการคุณสมบัติการวางแผนและการจัดตารางโครงการเพื่อให้คุณสามารถเห็นงานทั้งหมดในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน อย่างน้อยที่สุด คุณควรมีแผนภูมิแกนต์ (Gantt charts) รายการงานที่คุณสามารถแปลง WBS (โครงสร้างการแบ่งงาน) ของคุณเข้าไปได้ การติดตามเวลา การจัดงบประมาณ การวิเคราะห์ปริมาณงาน และความสามารถในการเพิ่มหมุดหมาย (milestones) และการพึ่งพา (dependencies)
- ปัญญาประดิษฐ์:เครื่องมือ AIเคยเป็นเพียงฟีเจอร์เสริมสำหรับผู้จัดการโครงการ แต่ปัจจุบันกลายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานไปแล้ว ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการชั้นนำทุกตัวในปัจจุบันมาพร้อมกับความสามารถด้าน AI เพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากข้อมูลและทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่การสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ไปจนถึงการ อัตโนมัติและเร่ง เวิร์กโฟลว์—AI ในการจัดการโครงการเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง
ความสามารถขั้นสูง
คุณสมบัติขั้นสูงช่วยจัดการกับความซับซ้อนของโครงการเพื่อครอบคลุม:
- การจัดการทรัพยากร: ผู้จัดการโครงการต้องจัดสรรและย้ายทรัพยากรตามความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน เช่น เครื่องมือและแพลตฟอร์ม หรือทรัพยากรที่มีจำกัด เช่น บุคลากรหรืองบประมาณ คุณสมบัติการจัดการทรัพยากรเป็นสิ่งจำเป็นในเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังรวมถึงการติดตามเวลา การติดตามเป้าหมาย และอื่น ๆ
- การรายงานและการวิเคราะห์: การวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานช่วยให้ติดตามและจัดการสุขภาพและประสิทธิภาพของโครงการตามเป้าหมาย การมี รายงานแบบเรียลไทม์ และแดชบอร์ดที่อิงข้อมูลเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการคำนวณเวลาที่ใช้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น มูลค่าที่ได้รับ ฯลฯ การแทรกแซงที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้จะช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามแผน
- ระบบอัตโนมัติ: "ฉันชอบใช้เวลาหลายชั่วโมงกับงานซ้ำซาก" ไม่มีผู้จัดการโครงการคนไหนพูดแบบนี้! เราชื่นชอบเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้งานประจำหรืองานที่ต้องทำซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ การอัปเดตและขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติช่วยลด งานที่ต้องทำด้วยมือ โดยไม่ลดความเร็วหรือความแม่นยำ
- การปรับแต่ง: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมที่สุดจะให้คุณปรับแต่งกระบวนการทำงาน, แดชบอร์ด, และมุมมองของโครงการให้เหมาะกับความต้องการหรือความชอบเฉพาะของทีมคุณ ตัวอย่างเช่น เราใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะของโครงการและกำหนดการควบคุมการเข้าถึงเพื่อจัดการรายละเอียดของโครงการ
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
ผู้จัดการโครงการที่กำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดจะต้องพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติม เช่น:
- การผสานรวม: การทำงานกับเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดายนั้นเป็นอีกระดับหนึ่งของความสบายใจ ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสามารถผสานรวมกับแอป, แพลตฟอร์ม, และระบบอื่น ๆ เช่น CRM, ซอฟต์แวร์บัญชี, เป็นต้น ได้หรือไม่ นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบว่าการผสานรวมเหล่านี้เป็นการผสานรวมแบบเนทีฟหรือจำเป็นต้องใช้เครื่องมือของบุคคลที่สาม
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: หากคุณเพิ่งเข้าร่วมเรื่องนี้ พิจารณาสิ่งนี้:ผู้บริโภคทั่วโลก 7 ใน 10คนกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของพวกเขา ดังนั้น ให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มมีการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้คุณเป็นเจ้าของข้อมูลของคุณอย่างสมบูรณ์
- ความสามารถในการขยายตัว: ผมได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไปแล้ว ไม่ว่าจะทำงานกับผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ใด คุณต้องการสิ่งที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับโครงการของคุณ—และในทางกลับกัน ดังนั้น ควรประเมินว่าเครื่องมือการจัดการโครงการสามารถขยายขึ้นหรือลดลงตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณได้หรือไม่ นอกจากนี้ ความสามารถในการขยายตัวยังสามารถเป็นได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ควรตรวจสอบซอฟต์แวร์ในทั้งสองมิติเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่คุณลงทุน
- ความสะดวกในการใช้งาน: คุณอาจเป็นคนรุ่นดิจิทัลที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีและเครื่องมือการจัดการโครงการเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม คุณยังต้องทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจไม่ชำนาญด้านเทคโนโลยีเท่าคุณ ดังนั้นควรทดสอบเครื่องมือการจัดการโครงการที่คุณชื่นชอบเพื่อดูว่ามีความเข้าใจง่ายและใช้งานง่าย (เพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำไปใช้) และการนำทางที่เรียบง่าย (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน)
- การกำหนดราคา: ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบสมัครสมาชิกแบบจ่ายตามการใช้งานหรือแบบค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การลงทุนตามมูลค่าหน้าบัตรถือเป็นความผิดพลาดของมือใหม่ คำนวณ ต้นทุนทั้งหมด—รวมถึงค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำ และแม้แต่ส่วนเสริม—และตรวจสอบว่ามันเหมาะกับงบประมาณและขนาดทีมของคุณหรือไม่
อ่านเพิ่มเติม:ประเภทต่างๆของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
ค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณเลือกควรสามารถทำงานได้ ในขณะเดียวกันทีมงานทั้งหมดของคุณควรสามารถใช้งานและได้รับประโยชน์โดยไม่ต้องพิจารณาใช้แผนแบบเสียค่าใช้จ่าย
สถานการณ์ที่แย่ที่สุดคือเมื่อคุณเริ่มต้นใช้เครื่องมือโครงการใหม่ด้วยความกระตือรือร้น แต่กลับต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านฟีเจอร์และความสามารถในการใช้งาน จนทำให้คุณรู้สึกถูกหลอกล่อให้สมัครใช้แผนบริการแบบชำระเงิน
แล้วทำไมไม่ลองใช้ ClickUp ดูล่ะ?
มันมีคุณสมบัติฟรีมากกว่าเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดอื่น ๆ ที่เราแนะนำไว้ที่นี่
ไม่ว่าคุณต้องการจะมอบหมายงาน, สร้างเป้าหมาย, ติดตามเวลา, ใช้ระบบอัตโนมัติ, ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด.
ดังนั้นลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้เพราะคุณสมควรได้รับการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพและง่ายดาย โดยไม่ต้องเสียเงินมากมาย