เชื่อมต่อตลอดเวลา แต่ไม่เคยสอดคล้อง: สถานะของการสื่อสารในที่ทำงานในปี 2025

สถานที่ทำงานสมัยใหม่กำลังจมอยู่กับการเชื่อมต่อของตัวเอง
แม้ว่าพนักงานที่ใช้ความรู้จะเชื่อมโยงกับโลกดิจิทัลมากกว่าที่เคย แต่พวกเขากลับยิ่งห่างไกลจากกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันของทีมอย่างแท้จริง
เราได้ทำการสำรวจการสื่อสารภายในทีมเพื่อระบุแนวโน้มสำคัญที่ส่งผลต่อการสื่อสารในที่ทำงานในปี 2025 งานวิจัยของเราเผยให้เห็นว่าภาระการสื่อสารที่ล้นเกิน—ตั้งแต่กล่องจดหมายที่เต็มไปด้วยข้อมูลไปจนถึงต้นทุนทางความคิดจากการสลับแอปอย่างต่อเนื่อง—กำลังกัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานอย่างเงียบๆ
⏰ สรุป 60 วินาที
ช่องว่างในการสื่อสารในที่ทำงานเป็นเรื่องจริง
ข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่าเกือบ 40% ของผู้เชี่ยวชาญรู้สึกว่าจำเป็นต้องติดตาม รายการที่ต้องดำเนินการทันทีหลังจากการประชุมทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม ด้วยช่องทางการสื่อสารในปัจจุบันที่แยกออกเป็นอีเมล (42%) และการส่งข้อความทันที (41%) รายการที่ต้องดำเนินการเหล่านี้มักกระจัดกระจายไปทั่วที่ทำงาน
นี่คือสถิติที่น่ากังวลอีกประการหนึ่งของอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้เข้าใจบริบทของข้อมูลที่ค้นพบ: มากกว่า60% ของเวลาของทีมถูกใช้ไปกับการค้นหาบริบท ข้อมูล และรายการที่ต้องดำเนินการ
⚠️ นี่เปิดเผยปัญหาเชิงระบบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น: งานนั้นเสียแล้ว
ผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้ถูกบังคับให้ชดเชยสิ่งนี้ด้วยการสร้างวิธีแก้ปัญหาเฉพาะตัว ซึ่งนำไปสู่ ต้นทุนเวลาที่ซ่อนอยู่ และความไม่สอดคล้องที่อาจเกิดขึ้น
นี่เป็นรากฐานของหัวข้อการวิจัยของเรา. เมื่อเราทำการสำรวจและระบุช่องว่างทางการสื่อสาร เราจะกล่าวถึงแนวโน้มสำคัญที่กำลังเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานในยุคปัจจุบัน และผลกระทบที่มีต่อผู้ทำงานด้านความรู้.
ข้อมูลของเราเผยให้เห็น สามประเด็นหลัก:
1️⃣ ภูมิทัศน์การสื่อสารภายในที่กระจัดกระจาย: ทีมสูญเสียเวลาอันมีค่าไปกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ทำให้เกิดข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกันไม่ได้หลายแห่ง
2️⃣ การรับข้อมูลมากเกินไปจากการสื่อสารที่มากเกินไป: การถูกถาโถมด้วยข้อความและการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องทำให้พนักงานต้องเปลี่ยนจุดโฟกัสซ้ำแล้วซ้ำเล่า ส่งผลให้สมาธิลดลงและเสี่ยงต่อการหมดไฟในการทำงาน
3️⃣ การค้นหาข้อมูลและการติดตามการดำเนินการที่ไม่มีประสิทธิภาพ: การตัดสินใจและงานสำคัญถูกฝังอยู่ในเธรดแชทที่ไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้เกิดงานซ้ำซ้อน การสื่อสารผิดพลาด และพลาดกำหนดเวลา
วิธีการสำรวจและข้อมูลประชากร
ClickUp Insights สำรวจพนักงานที่มีความรู้และผู้สนใจด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหลายพันคนทุกเดือน เพื่อนำเสนอแนวโน้มล่าสุดในสถานที่ทำงานทั่วโลก
งานวิจัยของเราเจาะลึกถึงวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญจัดการเวลาของตน รับมือกับความต้องการในที่ทำงาน และนำกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไปปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์คำตอบจากผู้เข้าร่วมจากทั่วโลก เรามุ่งค้นหาความท้าทายและรูปแบบทั่วไปด้านประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อช่วยให้องค์กรและบุคคลสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นในชีวิตการทำงานประจำวัน
5 ค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ของการสื่อสารดิจิทัลที่มากเกินไป
ช่องว่างในการสื่อสารไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานเพียงอย่างเดียว—แต่ยังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมอีกด้วย
การศึกษาของเราเปิดเผยถึงห้าความท้าทายสำคัญที่ทีมสมัยใหม่ต้องเผชิญ และนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีมคุณและขับเคลื่อนผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ความเชื่อผิดเกี่ยวกับการสื่อสาร: ไม่ได้ยิ่งมากยิ่งดีเสมอไป
📮ClickUp Insight: พนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย 25 ข้อความต่อวันเพื่อค้นหาข้อมูล โดยมีพนักงานเกือบ 1 ใน 5 คนส่งข้อความมากกว่า 50 ข้อความ
ปริมาณข้อความรายวันอาจแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละทีม โดย 20% ของสมาชิกในทีมส่งข้อความมากถึง 50 ข้อความต่อวันเพื่อค้นหาข้อมูลสำคัญ
ผลการสำรวจของเราเผยให้เห็นรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพของวิธีการค้นหาข้อมูลในปัจจุบัน:
- 43% ของพนักงานเป็นผู้สื่อสารที่มีปริมาณน้อย โดยส่งข้อความน้อยกว่า 10 ข้อความ
- 20% ของพนักงานเป็น ผู้สื่อสารปริมาณมาก ส่งข้อความมากกว่า 50 ข้อความ
- 23% ของผู้เชี่ยวชาญส่งข้อความ จำนวนปานกลาง ระหว่าง 11 ถึง 50 ข้อความ
- กลุ่มย่อยที่มีจำนวน 14% ของทีม มีค่าเฉลี่ย 21-30 ข้อความ ต่อวัน
ประเด็นสำคัญ
📌 รูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกัน บ่งชี้ถึงการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่สม่ำเสมอภายในองค์กร
📌 ปริมาณข้อความสูง บ่งชี้ว่าการค้นหาข้อมูล การแบ่งปันข้อมูล การอัปเดตและการประกาศ และการติดตามงานอาจมีประสิทธิภาพต่ำ ซึ่งสามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้
📌 กลยุทธ์การสื่อสารแบบบูรณาการ สามารถช่วยลดปริมาณข้อความที่ไม่จำเป็นได้โดยการทำให้เอกสาร ข้อมูล และบริบทสามารถเข้าถึงได้ในที่เดียว
2. เมื่อการตอบกลับอย่างรวดเร็วทำลายประสิทธิภาพการทำงาน: จุดตรวจสอบ
📮ClickUp Insight: 60% ของพนักงานตอบกลับข้อความทันทีภายใน 10 นาที แต่การถูกรบกวนแต่ละครั้งทำให้เสียเวลาในการมีสมาธิสูงสุดถึง 23 นาที สร้างความย้อนแย้งด้านประสิทธิภาพการทำงาน
แม้ว่าการตอบสนองอย่างรวดเร็วจะช่วยให้งานดำเนินต่อไปได้ แต่ต้นทุนที่ซ่อนอยู่จากการถูกรบกวนอย่างต่อเนื่องกลับทำให้เสียสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงาน
พนักงานสูญเสีย เวลาในการมีสมาธิถึง 23 นาทีหลังจากการถูกรบกวนแต่ละครั้ง
สิ่งนี้สนับสนุนความจำเป็นในการมีโซลูชันการสื่อสารที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถรักษาทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองและความมีสมาธิไว้ได้ เราพบว่า:
- มากกว่า 60% ของพนักงานเป็น ผู้สื่อสารที่รวดเร็ว ตอบกลับภายใน 10 นาที
- 15% ของพนักงานใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตอบกลับ
- ในขณะที่ อีก 15% เป็นผู้ตอบกลับช้า ใช้เวลามากกว่า 8 ชั่วโมง
หากการตอบสนองอย่างรวดเร็วเป็นคุณลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรของคุณ ถึงเวลาแล้วที่ควรพิจารณาแนวทางที่เน้นผลลัพธ์ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายและ KPI ที่ชัดเจน
ประเด็นสำคัญ
📌 วัฒนธรรมการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
📌 เวลาที่ใช้ในการกลับมาโฟกัส สูงกว่าเวลาที่ใช้ในการตอบข้อความจริงอย่างมีนัยสำคัญ
📌 คุณสมบัติการสื่อสารแบบรวมศูนย์ เช่น แชทแบบบูรณาการ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถรักษาบริบทที่เกี่ยวข้องได้ ในขณะที่ลดการสลับแพลตฟอร์มที่รบกวน ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นในระดับองค์กร
3. หลงทางในไซโล: กู้คืนประสิทธิภาพการทำงาน
📮ClickUp Insight: 83% ของพนักงานที่ใช้ความรู้พึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารทีม ทำให้ข้อมูลสำคัญกระจายอยู่ในช่องทางที่ไม่เชื่อมโยงกันและจำกัดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมสูญเสียเวลามากกว่าครึ่งของวันทำงานไปกับการสลับเครื่องมือและการค้นหาข้อมูล ในขณะที่การสื่อสารยังคงกระจัดกระจาย
การกระจายตัวนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ข้อความที่กระจัดกระจาย อยู่ในหลายช่องทาง ทำให้การผลิตและนวัตกรรมลดลง ข้อมูลของเราชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหานี้:
- 42% ของสมาชิกทีมยังคงพึ่งพาอีเมลอย่างมากในการสื่อสาร แม้ว่าจะมีลักษณะแยกส่วนก็ตาม
- 41% ของสมาชิกทีมใช้การส่งข้อความทันทีเป็นช่องทางหลัก แต่สื่อนี้มักขาดโครงสร้างและการจัดระเบียบที่จำเป็นสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
- 17% ชอบการผสมผสานระหว่างการโทรด้วยเสียง, การโทรผ่านวิดีโอ, และเครื่องมือจัดการโครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ
ประเด็นสำคัญ
📌 ภูมิทัศน์การสื่อสารที่กระจัดกระจาย เป็นอุปสรรคสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากทีมงานต้องแบ่งเวลาไประหว่างอีเมล การส่งข้อความทันที และการโทรศัพท์
📌 วิธีการสื่อสารแบบดั้งเดิม ยังคงครองการปฏิสัมพันธ์ในที่ทำงานอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งมักสร้างการแยกส่วนแทนที่จะเป็นการประสานงาน
📌 แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ แก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยการผสานรวมการจัดการโครงการ, การร่วมมือ, และการสื่อสาร
4. การสื่อสารมากเกินไปกับการเชื่อมต่อเกินพอดี: การกำหนดขอบเขต
📮ClickUp Insight: 17% ของพนักงานที่มีความรู้เป็น "ผู้เชื่อมโยงขั้นสูง" จัดการความสัมพันธ์ในที่ทำงานมากกว่า 15 ครั้งต่อวัน ในขณะที่ส่วนใหญ่รักษาความสัมพันธ์หลักไว้ใกล้เคียง 6 คนโดยเฉลี่ย
ผู้ทำงานด้านความรู้ต้องเผชิญกับความต้องการในการทำงานร่วมกันที่ล้นหลาม โดยหลายคนต้องจัดการการเชื่อมต่อในที่ทำงานมากกว่า 15 ครั้งต่อวัน
การจัดการความสัมพันธ์และการสนทนาหลายอย่างพร้อมกันในที่ทำงานทำให้การจัดการบริบทและการรักษาการทำงานที่มีประสิทธิภาพยากขึ้นมาก การดึงความสนใจอย่างต่อเนื่องนี้นำไปสู่ ภาระทางความคิดที่เพิ่มขึ้นและอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟ ในระยะยาว
นี่คือสิ่งที่เราพบ:
- หนึ่งในสาม ของคนทำงานใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานเพียง 1-3 คนต่อวัน
- 1 ใน 5 ของสมาชิกทีมจัดการความสัมพันธ์ในที่ทำงาน 4-6 ครั้งต่อวัน
- 17% เป็นผู้ประสานงานระดับสูง ประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมมากกว่า 15 คนทุกวัน
ประเด็นสำคัญ
📌 ปริมาณการสื่อสารที่สูง ก่อให้เกิดภาระทางความคิดอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากพนักงานต้องจัดการกับการสนทนาหลายรายการพร้อมกัน
📌 ต้นทุนการสลับบริบท เพิ่มขึ้นเมื่อพนักงานต้องสลับไปมาระหว่างการสนทนาและหัวข้อต่างๆ ในเครื่องมือหลายประเภท
📌 โซลูชันพื้นที่ทำงานอัจฉริยะ เช่น การค้นหาแบบบูรณาการ เอกสารที่รวมศูนย์ และผู้จัดการความรู้ AI สามารถช่วยรักษาบริบท ลดภาระทางความคิด และเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยรวม
5. จากแชทสู่ภารกิจ: ปิดช่องว่าง
📮ClickUp Insight: ประมาณ 92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญเนื่องจากเอกสารที่กระจัดกระจาย โดยมีเพียง 8% เท่านั้นที่ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ
มีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างการหารือกับการกระทำ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพอย่างมากในวิธีที่ทีมติดตามและดำเนินการทำงาน
เราพบว่าทีมส่วนใหญ่ใช้เวลาที่มีค่าไปกับการบันทึกข้อมูลการดำเนินการด้วยตนเอง หรือเสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญระหว่างการสนทนา อีเมล และเครื่องมืออื่นๆ
- เกือบ 40% ของผู้เชี่ยวชาญติดตามการกระทำด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาด
- 14% ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ
- มากกว่า 38% ของพนักงานที่ใช้ความรู้พึ่งพาวิธีการติดตามที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจนำไปสู่การสื่อสารที่ผิดพลาดและการพลาดกำหนดเวลา
- มีเพียง 8% เท่านั้นที่ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ
ประเด็นสำคัญ
📌 กระบวนการแปลงข้อมูลด้วยตนเอง ก่อให้เกิดงานซ้ำซ้อนและเพิ่มความเสี่ยงต่อการพลาดรายการที่ต้องดำเนินการ
📌 วิธีการติดตามที่ไม่สม่ำเสมอ นำไปสู่การสูญเสียข้อมูลและความรับผิดชอบที่ลดลง
📌 เครื่องมือพื้นที่ทำงานแบบรวมที่มีเครื่องมือแปลงบทสนทนาเป็นงานในตัว ช่วยขจัดงานซ้ำซ้อนด้วยการเปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการจากบทสนทนาให้กลายเป็นงานได้ทันที
ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 4 ประการของเรา
หากการขัดจังหวะแต่ละครั้งลดเวลาที่เราจดจ่อลงได้ 23 นาที การสูญเสียในแต่ละวันทำงานจะมหาศาล
ดังที่เราได้เห็นแล้ว ความท้าทายหลักในการสื่อสารในที่ทำงานประกอบด้วย การขาดบริบท การติดตามงานซ้ำซ้อน และการรับข้อมูลมากเกินไป ซึ่งเกิดจากการใช้เครื่องมือหลายอย่าง
องค์กรจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อเชื่อมช่องว่างในการสื่อสารเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้คือข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สี่ประการที่อิงจากข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจของเรา เพื่อช่วยให้องค์กรของคุณบรรลุและรักษาประสิทธิภาพระดับโลกได้อย่างยั่งยืน:
✅ แก้ไขแชทและการส่งข้อความ
การสื่อสารมักถูกแยกออกจากกันและไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานจริง. ผสานการสื่อสารเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ.
✅ นำ AI เข้ามาใช้
กำจัดงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การติดตามงาน การสร้างสรุป และการมอบหมายงาน โดยใช้ระบบอัตโนมัติและผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว
✅ ทำให้บริบทพร้อมใช้งานทันที
ลงทุนในกระบวนการทำงานด้านความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และฟีเจอร์การค้นหาที่ทรงพลังในที่ทำงาน ซึ่งรวมเอกสาร งาน และผู้คนเข้าด้วยกัน
✅ ใช้ประโยชน์จากการตรวจสอบความรับผิดชอบที่มีอยู่แล้ว
สร้างกระบวนการทำงานที่มอบความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้คุณไม่พลาดงานหรือรายการที่ต้องดำเนินการ
ClickUp สามารถช่วยได้อย่างไร?
มาพูดกันตรงๆ ดีกว่า งานมันพังแล้ว
โครงการ เอกสาร และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
นั่นคือเหตุผลที่ClickUp แอปเดียวที่ครบทุกความต้องการสำหรับการทำงานผสานการจัดการโครงการด้วย AI การจัดการความรู้ และการแชท—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
นี่คือสามวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณทำลายกำแพงกั้นภายในทีมสื่อสาร:
🏁 การสนทนาอย่างชาญฉลาด
ขอให้ClickUp Brainสรุปแชท ร่างคำตอบใหม่ และติดตามข้อมูลอัปเดต จากเธรดความคิดเห็น
AI ยังขับเคลื่อนการค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp ซึ่งเชื่อมต่อความรู้กับกระบวนการทำงานของคุณอย่างไร้รอยต่อ งาน เอกสาร การแชท และผู้คนของคุณตอนนี้เชื่อมโยงอยู่ในที่เดียว
🏁 การผสานการทำงานที่ง่าย การผสานการทำงานที่ง่าย
คุณชอบใช้อีเมลหรือ Slack มากกว่ากัน?
ใช้ประโยชน์จากการผสานการทำงานกว่า 1,000 รายการของ ClickUpเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบและแปลงอีเมลและข้อความให้เป็นงานที่ติดตามได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ตอนนี้เวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณจะรวมกันและซิงค์อย่างราบรื่นระหว่างเครื่องมือต่างๆ
🏁 บริบททันที
ด้วยClickUp Chat งานและการสนทนาเชื่อมต่อกัน
ส่งข้อความถึงเพื่อนร่วมงานของคุณ, เชื่อมโยงแชทกับงานเฉพาะ, ดำเนินการโทรเสียงและวิดีโอ, และสร้างรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยตรงจากการสนทนาของคุณด้วยแชทที่ผสานรวมของ ClickUp ไม่มีการสูญเสียบริบทใด ๆ
ขั้นตอนต่อไป
พร้อมที่จะปิดช่องว่างในการสื่อสาร ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานยุคใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดแล้วหรือยัง? ร่วมกับทีมกว่า 3 ล้านทีมที่ใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาลงทะเบียนฟรีวันนี้