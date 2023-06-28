อะไรคือการร่วมมือแบบเรียลไทม์ และมันสามารถช่วยทีมของคุณได้อย่างไร?

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "คำตอบ", "text": "การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์คือความสามารถของทีมในการทำงานร่วมกันในโครงการเดียวกันในขณะนั้น ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งที่มีหรือไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย อย่างไรก็ตาม ด้วยการแพร่หลายของการทำงานทางไกล เครื่องมือการทำงานร่วมกันจึงถูกนำมาใช้เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นทั้งในโครงการและงานทั่วไปขององค์กร" } } ] }
บางไอเดียที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อคุณร่วมมือกันแบบเรียลไทม์. แม้ว่าสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นแบบตัวต่อตัว แต่ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกลทำให้มันซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย.
กระแสการทำงานจากที่บ้านนี้ไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัวลงในเร็ว ๆ นี้ ข้อมูล ณ ปี 2022แสดงให้เห็นว่าประมาณหนึ่งในสี่ของแรงงานในสหรัฐอเมริกาทำงานจากระยะไกล และอีก 16% ของบริษัทในสหรัฐฯ ทำงานแบบ เต็มรูปแบบ จากระยะไกล
เมื่อพิจารณาว่าจำนวนธุรกิจทั้งหมดในสหรัฐฯ ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 30 ล้านแห่ง นั่นถือเป็นการทำงานทางไกลที่มากมายทีเดียว 😲
ที่น่าสนใจคือมากกว่าครึ่งหนึ่งของพนักงานที่ทำงานทางไกลเชื่อว่าความร่วมมือได้พัฒนาขึ้นนับตั้งแต่การระบาดของโรคติดต่อครั้งล่าสุด อย่างไรก็ตามบางเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดยังคงไม่สามารถตอบโจทย์ได้ เนื่องจากมีแดชบอร์ดที่ซับซ้อน ประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ดี อินเทอร์เฟซที่รก และปัญหาอื่น ๆ
แล้วทีมควรทำอย่างไร?
พวกเขากลับไปสู่รากเหง้าและผสานเทคนิคการทำงานร่วมกันออนไลน์แบบดั้งเดิมเข้ากับกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจากยุคสำนักงานในอดีต นี่คือวิธีการทำอย่างแท้จริง
อะไรคือการร่วมมือแบบเรียลไทม์?
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์คือความสามารถของทีมในการทำงานร่วมกันในโครงการเดียวกันในขณะเดียวกัน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งที่มีหรือไม่มีเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ด้วยการแพร่หลายของการทำงานทางไกลเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ปลอดภัยจึงถูกนำมาใช้เพื่อให้ทีมสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันในโครงการต่าง ๆ และในธุรกิจทั่วไป
คุณน่าจะกำลังใช้งานเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างน้อยหนึ่งอย่างอยู่แล้ว — Zoom, Slack หรือ Google Docs ดังนั้นคำถามก็คือ: เครื่องมือเหล่านี้สามารถรวมศูนย์เพื่อให้ทุกอย่างเกิดขึ้นในที่เดียวที่เป็นระเบียบได้หรือไม่? 💻
ประโยชน์ของการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์คืออะไร?
มีข้อดีมากมายในการไขปริศนาการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ซึ่งรวมถึง:
- เพิ่มผลผลิต: เมื่อสมาชิกในทีมแบ่งปันความคิดและทำงานร่วมกันในโครงการแบบเรียลไทม์ พวกเขาสามารถผลิตผลงานได้มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น นี่เป็นเพราะพวกเขาสามารถทำงานได้มากขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลง และมีความจำเป็นต้องประสานงานและสื่อสารนอกเครื่องมือที่พวกเขาใช้ร่วมกันน้อยลง
- งานที่มีคุณภาพดีขึ้น: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะได้ทันทีและตรงประเด็นมากขึ้น ซึ่งช่วยให้สมาชิกเข้าใจรายละเอียดปลีกย่อยที่อาจสูญหายไปในการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน
- ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น:เมื่อสมาชิกในทีมทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ พวกเขาสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ในการทำงานที่แข็งแกร่งขึ้นและพลวัตของทีมที่ดีขึ้น
- ความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้น: คุณสามารถคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้เสมอเมื่อคุณรวบรวมความเชี่ยวชาญ มุมมอง และประสบการณ์ของทุกคนเข้าด้วยกัน คุณหล่อหลอมแนวคิดและสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์มากขึ้น
ทำไมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์จึงมีความสำคัญ?
การร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญเพราะช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของตนได้สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเวลา ทักษะ ความสามารถทางอารมณ์ และความคิด โดยการพัฒนาร่วมกันในขณะนั้นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
หากไม่มีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณเสี่ยงที่จะพลาดโอกาสในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงกว่า 💡
ความท้าทายของการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
การร่วมมือแบบเรียลไทม์มาพร้อมกับความท้าทายมากมาย. คิดถึงสิ่งต่อไปนี้:
- เขตเวลาที่แตกต่างกัน: นี่คือหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของการทำงานทางไกลเนื่องจากทำให้การจัดตารางการประชุมออนไลน์และการทำงานในโครงการให้ตรงกันในเวลาเดียวกันเป็นเรื่องยากมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าจะมีวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวอยู่บ้าง แต่หลายทีมก็พบว่าตัวเองไม่สามารถหาทางออกที่สะดวกและยั่งยืนในระยะยาวสำหรับปัญหานี้ได้
- สมาชิกในทีมสามารถหลุดจากการมีส่วนร่วมได้อย่างง่ายดาย: เนื่องจากสมาชิกในทีมไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกัน จึงง่ายที่พวกเขาจะหลุดจากการมีส่วนร่วม ไม่สนใจ หรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แม้ว่าความไม่มีส่วนร่วมในที่ทำงานมักเป็นผลมาจากปัญหาที่ใหญ่กว่า แต่ก็มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความพยายามในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- เครื่องมือที่ใช้งานยากทำให้งานช้าลง: เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หลายตัวอาจดูแลเรื่องพื้นฐานได้ แต่ไม่ได้ถูกสร้างมาอย่างเท่าเทียมกัน บางเครื่องมือใช้งานยากและซับซ้อน ส่งผลให้การบริหารจัดการโครงการร่วมกันล่าช้า ขัดขวางความก้าวหน้าของทีม และไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนได้
- ความชอบในการทำงานร่วมกันที่แตกต่างกัน: สมาชิกในทีมบางคนอาจชอบทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกัน ในขณะที่บางคนอาจชอบการประชุมแบบเรียลไทม์มากกว่า ไม่น่าแปลกใจที่ความชอบส่วนบุคคลทำให้ยากที่จะหาเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ทุกคนพอใจ
5 ขั้นตอนในการปรับปรุงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
การปรับปรุงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ภายในที่ทำงานของคุณเริ่มต้นด้วยการเป็นฝ่ายริเริ่ม นี่คือห้าวิธีในการแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่พบบ่อยที่สุดซึ่งเกิดขึ้นกับทีมของคุณ:
1. ตรวจสอบและเลือกเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่เหมาะสม
ขั้นตอนแรกคือการเลือกเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่เหมาะสมกับทีมของคุณ มีตัวเลือกมากมายให้เลือกใช้ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาในการค้นหาเครื่องมือที่ผสานการทำงานกับทีมและกระบวนการของคุณได้อย่างลงตัว
2. กำหนดความคาดหวังในการทำงานเป็นทีมให้ชัดเจน
ซึ่งรวมถึงแนวทางทั่วไป, SOP, มารยาทของทีม หรือแม้กระทั่งจรรยาบรรณเพื่อกำหนดความคาดหวังว่าสมาชิกควรแสดงตนอย่างไรในการประชุมและโครงการต่างๆ
เคล็ดลับมืออาชีพ:การฝึกอบรมแบบมีผู้แนะนำและสัมมนาออนไลน์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์!
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นเมื่อการสื่อสารที่เปิดกว้างมีบทบาทสำคัญในพลวัตของทีมของคุณ นี่คือวิธีหนึ่งในการส่งเสริมความโปร่งใสและปรับปรุงการประสานงานให้สอดคล้องกันมากขึ้น ยิ่งสมาชิกในทีมรู้สึกว่าสามารถพูดคุย แบ่งปัน และตั้งคำถามได้มากขึ้นเท่าไร คุณก็จะเผชิญกับการขาดการมีส่วนร่วมหรือปัญหาต่างๆ น้อยลงเท่านั้น
5. เฉลิมฉลองผลงานที่ดีต่อสาธารณะ
คุณต้องการที่จะยอมรับและให้รางวัลแก่การทำงานที่ดีอยู่เสมอ (หากเป็นไปได้ในเวลาจริงด้วย) เพื่อให้สมาชิกในทีมรู้สึกภาคภูมิใจและได้รับแรงจูงใจจากผลลัพธ์ที่พวกเขาช่วยกันสร้างขึ้น
แต่ละขั้นตอนเหล่านี้สามารถนำไปปฏิบัติได้วันนี้! พวกมันช่วยให้ทีมทั้งหมดอยู่ในหน้าเดียวกันและเตรียมพร้อมอย่างถูกต้องเพื่อเริ่มทำงานร่วมกันในเวลาจริง
วิธีทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp
มาคุยกันเรื่องเครื่องมือกันเถอะ 🛠
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่จะยกระดับความพยายามของทีมคุณไปอีกขั้น ถึงเวลาแล้วที่จะลองใช้ClickUp! นี่คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวที่ออกแบบมาเพื่อมอบโซลูชันครอบคลุมทุกด้านสำหรับทุกความต้องการของทุกทีม—ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดหรือมีกรณีการใช้งานแบบไหนก็ตาม
ClickUp เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นหลายร้อยอย่างและทรงพลังเพียงพอที่จะนำงานทั้งหมดของคุณมารวมกันข้ามแอปพลิเคชันได้ ด้วย ClickUp คุณสามารถ:
- พูดคุยกับทีมของคุณโดยใช้ฟีเจอร์การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีในแอป,มุมมองแชท
- แก้ไขเอกสารเดียวกันโดยไม่ทับซ้อนกันและแชร์ผ่าน URL โดยใช้ฟีเจอร์ClickUp DocsและClickUp's Collaboration Detection
- จัดโครงสร้างและบริหารโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายจนถึงงานย่อยสุดท้ายด้วยระบบลำดับชั้นที่ยืดหยุ่น
- สร้างและสื่อสารการพึ่งพาและความสัมพันธ์ของงานอย่างชัดเจน
- ปรับแต่งและจัดการงานให้เหมาะสมกับกระบวนการและโครงการของทีมคุณ
- มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมหลายคนเพื่อเพิ่มการมองเห็นและทำงานร่วมกันในเนื้อหา
- รับการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้เมื่อมีการอัปเดตงานโดยทีมแบบเรียลไทม์
และอีกมากมาย 🔥
หนึ่งในคุณสมบัติที่ช่วยในการทำงานร่วมกันและหลากหลายที่สุดของ ClickUp สำหรับทีมทุกขนาดคือ Whiteboards ที่มีความเป็นภาพสูง หากคุณใช้และชื่นชอบ ClickUp อยู่แล้ว คุณคงเข้าใจถึงประโยชน์หลักที่ClickUp Whiteboardsมอบให้ แต่ที่นี่เรามีบางสิ่งที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษมาแนะนำ 🎨
วิธี ClickUp Whiteboards เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
กระดานไวท์บอร์ด ClickUpของคุณคือผืนผ้าใบดิจิทัลที่ไม่มีขอบเขต ซึ่งคุณสามารถและทีมของคุณทำงานร่วมกันเพื่อระดมความคิดวางแผนโครงการ และร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ได้ นอกจากนี้ ยังรองรับสมาชิกที่ทำงานในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะผู้เรียนที่ชอบการมองเห็นซึ่งสามารถนำเสนอและเข้าใจแนวคิดได้ดีกว่าการอ่านบนกระดาษ
มีคุณสมบัติที่หลากหลายและยืดหยุ่นมากมายให้คุณสามารถจับความคิดได้ในทันทีที่มันเกิดขึ้น และพัฒนาความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงหรือกระบวนการทำงานทั้งหมดได้โดยตรงจากบอร์ดของคุณ ลากเคอร์เซอร์ของคุณข้ามผืนผ้าใบเพื่อวาดแบบจำลอง สร้างแผนผังการไหล หรือสร้างแผนภาพความคิด (Mind Map)ได้จากศูนย์โดยไม่ต้องกดปุ่มบันทึกเลย—คุณสามารถกลับมาทำงานของคุณได้ทุกเมื่อโดยไม่พลาดอะไรเลย
ไวท์บอร์ดมีให้บริการในทุกแผนของ ClickUpและแม้แต่ผู้เยี่ยมชมก็สามารถเข้าถึงได้! ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะรู้สึกถูกกันออกจากกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณเมื่อแบ่งปันทรัพยากรนอกองค์กร
ยังไม่มั่นใจใช่ไหม? นี่คือวิธีเพิ่มเติมที่ ClickUp Whiteboards สามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ประสิทธิภาพการทำงาน และการมีส่วนร่วมของทีมคุณ ด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ✅
ลองดูเครื่องมือการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้!
มันง่ายที่จะเรียนรู้และง่ายที่จะใช้
กระดานไวท์บอร์ดใช้งานง่าย แม้จะเป็นครั้งแรกที่คุณใช้
นี่เป็นข้อดีอย่างมากสำหรับทีมที่ยุ่งวุ่นวายซึ่งต้องการเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่ายและให้ผลลัพธ์โดยไม่ต้องยุ่งยาก และถือเป็นลมหายใจใหม่สำหรับสมาชิกที่เคยต้องฝ่าฟันการเรียนรู้ที่ยากลำบากในอดีต!
ไวท์บอร์ดมีความสร้างสรรค์ไม่แพ้ความสามารถในการทำงานร่วมกัน
ไวท์บอร์ดเป็นอุปกรณ์ที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ—อัดแน่นด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย
เพิ่มความคิดเห็น,@mentions สมาชิกทีม, บริบท, ไฟล์, สื่อ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่สำหรับไอเดียใหม่ๆ
หลีกเลี่ยงการเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป
เมื่อพูดถึง ClickUp คุณไม่เคยอยู่คนเดียว 💜
แม้ว่ากระดานไวท์บอร์ดจะน่าตื่นเต้นและสร้างสรรค์เพียงใด แต่ผืนผ้าใบที่ว่างเปล่าก็อาจทำให้บางคนรู้สึกหวาดกลัวได้เช่นกัน แทนที่จะเผชิญหน้ากับความรู้สึกติดขัดในการเขียน ลองหันมาใช้เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp ที่มีให้เลือกใช้สำหรับแทบทุกกรณีการใช้งาน
ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนการระดมความคิดทางไกล การวางแผนโครงการแบบ Agile หรือการสรุปบทเรียนของทีม ClickUp มีทุกอย่างพร้อมให้คุณเลือก ใช้เทมเพลตทั้งเก้าที่เชื่อมโยงโดยตรงบนแถบเครื่องมือในพื้นที่ทำงานของคุณ หรือเลือกจากหลายพันเทมเพลตที่มีให้ใช้ฟรีผ่านคลังเทมเพลตของ ClickUp
ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน?เราขอแนะนำเทมเพลต "แนะนำกระดานไวท์บอร์ด" โดย ClickUp! 💯
สร้างบอร์ดของคุณโดยเร็วที่สุดโดยใช้ทางลัดและคีย์ลัด
มีปุ่มลัดให้ใช้บนไวท์บอร์ดแล้ว! ใช้ปุ่มลัดร่วมกับไวท์บอร์ดของคุณเพื่อเพิ่มวัตถุต่างๆ เช่น โน้ตติด, รูปภาพ, และรูปร่างได้อย่างรวดเร็ว—แม้กระทั่งนำทางผ่านทั้ง Workspace ของคุณ!
เพื่อดูรายการของคีย์ลัดที่มีให้ใช้ คุณสามารถทำได้โดยกด Shift + ? และปรับแต่งตามที่คุณต้องการ! ด้วยปุ่มเพิ่ม คุณสามารถเพิ่มคำสั่งเพิ่มเติมสำหรับรูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง, และอื่น ๆ ได้
ดาวน์โหลดไวท์บอร์ดของคุณเพื่อบันทึกและแชร์
เราเคยบอกหรือยังว่า ClickUp Whiteboards สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์รูปภาพได้?!
นี่เป็นประโยชน์สำหรับการแชร์และนำเสนอไอเดียนอก ClickUp หรือหากคุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องเก็บสำรองไว้ คุณไม่มีทางรอบคอบเกินไป! ใช่ไหม? 🤓
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงการทดลองที่ล้มเหลว
การแสวงหาความร่วมมือที่ดีกว่าอาจรู้สึกเหมือนการต่อสู้ที่ยากลำบากอย่างต่อเนื่อง—แต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น
เจตนาเบื้องหลังเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะนั้น มีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนทำงานบนหน้าเดียวกันในเวลาเดียวกันเสมอ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้มักจะเป็นเรื่องที่พูดง่ายกว่าทำ
โชคดีที่คุณไม่ได้เดินทางนี้เพียงลำพัง! กลับไปดูขั้นตอนที่พิสูจน์แล้วทั้งห้าของเราเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม และเมื่อคุณพร้อมที่จะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นไปอีกขั้น—เพียงแค่ดาวน์โหลด ClickUp
และเนื่องจาก ClickUp ทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายและทรงพลัง จึงมีแผนที่เหมาะกับทุกทีม คุณสามารถเข้าถึง ClickUp Whiteboards, งานไม่จำกัด, สมาชิกไม่จำกัด, ตัวเลือกการดูโปรเจ็กต์มากมาย,และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ กว่า 1,000 ระบบได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เมื่อคุณลงทะเบียนใช้แผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp 💸
เริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUpและยกระดับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ไปอีกขั้น 🏔