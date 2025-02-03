10 เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพในปี 2025

การร่วมมือทางภาพได้กลายเป็นคำที่ได้รับความนิยมอย่างมาก—ปัญหาคือไม่มีคำนิยามที่ชัดเจนของมัน บางคนเชื่อว่าการร่วมมือทางภาพหมายถึงสภาพแวดล้อมบนระบบคลาวด์ที่มีคุณสมบัติช่วยให้พนักงานในสำนักงาน,พนักงานแบบผสมผสาน,และพนักงานทางไกลสามารถทำงานร่วมกันได้ บางคนกล่าวว่าการร่วมมือทางภาพไม่ใช่อะไรมากไปกว่ากระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล
เมื่อคำนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพหลายตัวก็ได้ก้าวเข้าสู่เวที และเนื่องจากยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนว่าความหมายที่แท้จริงของการทำงานร่วมกันแบบภาพคืออะไร เครื่องมือเหล่านี้จึงมักมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ—พวกเขาเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ที่ซ่อนตัวอยู่ ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันและแก้ปัญหาด้วยความคิดที่ซับซ้อนได้แบบเรียลไทม์ ?
ที่นี่ เราจะพูดถึง ซอฟต์แวร์การร่วมมือทางภาพที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก ที่สามารถนำไปใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม และยกระดับการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารให้ก้าวไปอีกขั้น! ?
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การร่วมมือทางภาพ?
เครื่องมือการร่วมมือทางภาพที่มีประสิทธิภาพควรมีประโยชน์ดังต่อไปนี้:
- การร่วมมือ: แพลตฟอร์มควรให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องอยู่ในห้องเดียวกัน ทำให้เพื่อนร่วมทีมสามารถแสดงความคิดเห็นและบันทึกข้อความ ระดมความคิด และมอบหมายและติดตามงานได้
- ความหลากหลาย: ตัวเลือกควรตอบสนองต่ออุตสาหกรรม แผนก และขอบเขตโครงการที่แตกต่างกันเพื่อแบ่งปันความคิด
- เทมเพลต: แพลตฟอร์มควรมีเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลาและให้คำแนะนำ—ทั้งหมดนี้สามารถทำงานร่วมกันและแก้ไขเอกสารเหล่านี้ได้อย่างราบรื่น
- การผสานการทำงาน: ควรสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการสื่อสาร, แพลตฟอร์มเพิ่มผลผลิต, และแพลตฟอร์มติดตามเวลาที่ได้รับความนิยมเพื่อช่วยคุณในการทำให้การทำงานบนแพลตฟอร์มการร่วมมือทางภาพของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- ความสามารถในการปรับแต่ง: เครื่องมือควรให้คุณสามารถเพิ่มภาพ (กราฟ, แผนภูมิ, วิดีโอ, หรือตาราง) ที่สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้
เครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
เราได้วิเคราะห์แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันทางภาพหลายสิบแพลตฟอร์ม และคัดเลือกแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดซึ่งผสานฟังก์ชันการทำงานและความสามารถในการปรับแต่งได้อย่างลงตัว พร้อมทั้งรวมสมาชิกในทีมให้เป็นหนึ่งเดียว แพลตฟอร์มเหล่านี้แต่ละตัวสามารถเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดหรือมีขนาดทีมเท่าใดก็ตาม
1.คลิกอัพ
เมื่อพูดถึงการร่วมมือทางภาพClickUp Whiteboardsยากที่จะหาอะไรมาเทียบได้ มันคือสิ่งที่มันฟังดูเลย—กระดานไวท์บอร์ดเสมือนขนาดใหญ่ที่กลายเป็นสนามเล่นของทีมคุณ ?
คุณสามารถใช้มันได้สำหรับการ ระดมความคิด, การจัดการและหารือเกี่ยวกับโครงการ, การวางแผนการดำเนินการ, การพัฒนาแผนผังความคิด, และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วย ClickUp Whiteboards คุณจะมั่นใจได้ว่าทุกคนในทีมจะอยู่ในหน้าเดียวกัน—ไม่ว่าจะเป็นทีมที่ทำงานจากระยะไกลหรือแบบผสมผสาน
เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์นี้สามารถช่วยสนับสนุนเป้าหมายของคุณได้อย่างเป็นสัดส่วน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแอปใหม่ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือการวางแผนการตลาดที่ยอดเยี่ยม
ClickUp Whiteboards มอบ ความสามารถในการปรับแต่งและความหลากหลายที่ไม่มีใครเทียบได้ เพิ่มไฟล์สื่อ เอกสาร ลิงก์ โน้ตติด และความคิดเห็นลงในกระดานไวท์บอร์ดของคุณได้ คุณสามารถสร้างรูปร่าง แผนภูมิ และกราฟ แก้ไขสี แบบอักษร และสไตล์ รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทีมของคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ?
ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้ไวท์บอร์ดเพื่ออะไร คุณสามารถ สร้างไวท์บอร์ดใหม่ตั้งแต่ต้น หรือใช้หนึ่งใน เทมเพลตไวท์บอร์ดที่แก้ไขได้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรอบสำหรับการพัฒนาประสบการณ์การทำงานร่วมกันของคุณเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การทำงานร่วมกันแบบภาพเป็นเรื่องง่ายด้วยคุณสมบัติไวท์บอร์ดออนไลน์ของ ClickUp
- รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัส
- อนุญาตให้ปรับแต่งระหว่างทีมเพื่อรักษาการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงและไม่ยึดติดกับความชอบของทีมใดทีมหนึ่ง
- มีเทมเพลตสำเร็จรูปที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้
- มาพร้อมกับตัวเลือกการจัดการโครงการและงานที่ทรงพลัง
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 แอป
- เหมาะสำหรับทีมข้ามสายงานไม่ว่าจะเป็นการทำงานระยะไกลหรือการทำงานร่วมกันภายในองค์กร
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพวกเขาประสบปัญหาการหยุดทำงาน
- จำนวนตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้มากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: $0
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. Conceptboard
กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย สะอาด และปลอดภัย ที่เน้นเฉพาะด้านการทำงานร่วมกันทางภาพใช่ไหม? ถ้าอย่างนั้น Conceptboard อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ?
Conceptboard ถูกพัฒนาขึ้นด้วยแนวคิดที่เรียบง่าย—ให้ผู้ใช้สามารถสร้างบอร์ดที่ใช้งานได้จริงและเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน พร้อมฟีเจอร์มากมาย
ทุกคนที่ทำงานบนบอร์ดจะได้รับ เคอร์เซอร์สดพร้อมชื่อของตนเอง ซึ่งช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณจะได้รับประโยชน์จาก ผืนผ้าใบที่ไม่มีขอบเขต ซึ่งหมายความว่าแพลตฟอร์มไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์และอิสระของคุณ
ด้วย เครื่องมือวาดภาพ หลากหลายชนิด คุณสามารถถ่ายทอดไอเดียของคุณได้อย่างรวดเร็ว Conceptboardช่วยให้คุณใช้โน้ตติด, แสดงความคิดเห็น, และสร้างกล่องข้อความพร้อมโน้ตได้ ทุกบอร์ดจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่สูญหายและการสื่อสารที่ขาดตอน
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณ แชร์บอร์ดของคุณ กับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ เพียงแค่ส่งลิงก์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านให้กับผู้รับ แล้วพวกเขาก็สามารถเข้าร่วมได้ทันที ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Conceptboard
- เคอร์เซอร์แบบแสดงชื่อผู้ใช้ช่วยให้ทุกคนเข้าใจร่วมกันว่าใครกำลังทำอะไรอยู่
- 100+ แม่แบบสำเร็จรูป
- แชร์บอร์ดได้อย่างง่ายดายด้วยลิงก์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อการทำงานร่วมกัน
- เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม, ทีมภายในหรือทีมระยะไกล, และสำหรับทุกขนาดของบริษัท
- ประวัติบอร์ดและคุณสมบัติการบันทึกอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Conceptboard
- ผู้ใช้บางรายชี้ให้เห็นว่าราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นที่มีฟีเจอร์มากกว่า
- อินเทอร์เฟซอาจได้รับประโยชน์จากการปรับปรุง
ราคาของ Conceptboard
- ฟรี: $0
- พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $9. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ภาครัฐ: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
- รุ่นศูนย์ข้อมูล: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Conceptboard
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
3. Canva
Canva มีชื่อเสียงในด้าน ตัวเลือกการออกแบบที่น่าทึ่ง—คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างโฆษณา, รูปภาพ, วิดีโอ, อินโฟกราฟิก, และการนำเสนอได้ แต่ Canva ยังมีมากกว่านั้น! แพลตฟอร์มนี้ยังมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันทางภาพที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย
Canva ทำให้การปรับปรุงกระบวนการทำงานง่ายขึ้นด้วย กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือ คิดถึงกระดานไวท์บอร์ดของ Canva เป็นจุดนัดพบของทีมคุณ—นี่คือที่กำเนิดของความคิดใหม่ ๆ และสถานที่ที่เหมาะสำหรับการหารืออย่างสร้างสรรค์
ในไวท์บอร์ด คุณสามารถทำอะไรก็ได้ตามต้องการ ตั้งแต่การจัดสรรงานและการขออนุมัติ ไปจนถึงการตั้งค่าสิทธิ์และการดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมของทีม
เนื่องจาก Canva เป็นแอปสำหรับการออกแบบ กระดานไวท์บอร์ดของมันจึงมุ่งเน้นที่ การทำให้กระบวนการสร้างสรรค์ง่ายขึ้น นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่น่าแปลกใจที่แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การออกแบบและกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดีย และการแชร์การออกแบบโดยตรงจากกระดานไวท์บอร์ด คุณสามารถยกระดับการออกแบบของคุณไปอีกขั้นด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 600,000 แบบ! ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมออกแบบและทีมการตลาด
- การจัดสรรงานที่ง่ายสำหรับทีมภายในหรือทีมระยะไกล
- ตัวแก้ไขแบบลากและวาง
- การตั้งค่าสิทธิ์ที่ง่ายและการแชร์กระดานไวท์บอร์ด
- 600,000+ แม่แบบ
ข้อจำกัดของ Canva
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าองค์ประกอบของเทมเพลตบางรายการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
- เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด
ราคาของ Canva
- Canva ฟรี: $0
- Canva Pro: $119.99/ปี ต่อผู้ใช้
- Canva สำหรับทีม: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (11,300+ รีวิว)
4. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ไม่, Mural จะไม่ให้คุณปีนนั่งร้านและทาสีบนผนัง.
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น มันช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณวาดบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ เน้นสองด้าน:
- การทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่ง่ายดาย
- คำแนะนำเพื่อปรับปรุงทักษะการร่วมมือ
ทุกสิ่งเกิดขึ้นใน สภาพแวดล้อมภาพที่ยืดหยุ่นและมีชีวิตชีวา (ภาพจิตรกรรมฝาผนัง) ซึ่งมีผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดและปรับขนาดได้ พร้อมการควบคุมสิทธิ์ที่ง่ายดาย เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งได้ตามเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิด การทำแผนผังความคิด การอภิปรายโครงการ หรือสิ่งอื่น ๆ
เพิ่มไอเดียของคุณลงในภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยใช้โน้ตติดและ/หรือกล่องข้อความ แสดงความคิดของคุณโดยเพิ่มไฟล์สื่อ และแชร์ภาพจิตรกรรมฝาผนังของคุณผ่านไฮเปอร์ลิงก์
Mural ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การตั้งเวลา การเชิญผู้เข้าร่วมให้ตรวจสอบส่วนกระดานไวท์บอร์ดเฉพาะ และการล็อกวัตถุ (ป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนย้าย) ตัวเลือกเหล่านี้ช่วยให้การจัดการประชุมและการทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันเป็นไปได้ง่ายขึ้นมาก
จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- ตัวเลือกผ้าใบหลากหลาย
- การควบคุมการอนุญาตที่มีการตั้งค่าหลายแบบ
- การตั้งเวลาเพื่อติดตามตารางเวลา
- โหมดส่วนตัว
- แชร์ภาพจิตรกรรมฝาผนังได้ง่ายสำหรับทีมระยะไกลหรือทีมภายในองค์กร
ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถืออาจดีขึ้นได้
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าแพลตฟอร์มทำงานช้าลงเมื่อมีกิจกรรมจำนวนมาก
ราคาจิตรกรรมฝาผนัง
- ฟรี: $0
- ทีม+: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $17. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- G2: 4. 6/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
5. มิโร
ต้องการแพลตฟอร์มการร่วมมือทางภาพที่หลากหลายซึ่งช่วยให้ทีมสามารถรวมกำลังและแก้ไขโครงการทุกประเภทและขนาดได้อย่างง่ายดายหรือไม่? ถ้าเช่นนั้น Miro อาจเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของคุณ! ?
เครื่องมือที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดนี้รวบรวมสมาชิกในทีมและมอบพื้นที่ทำงานร่วมกันในรูปแบบของ กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงที่ไม่มีที่สิ้นสุด คุณมีเครื่องมือมากมายสำหรับแสดงความคิดและไอเดียของคุณได้อย่างเต็มที่ รวมถึงอิโมจิ, โน้ตติด, รูปภาพ, รูปร่าง, เส้นเชื่อมต่อ และปากกาดิจิทัล ?
Miro มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น การลงคะแนนแบบไม่ระบุตัวตน และ การแสดงปฏิกิริยาแบบเรียลไทม์ ที่ช่วยให้คุณตัดสินใจในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการและโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวจับเวลาในตัว ช่วยให้คุณสามารถทำงานตามกำหนดเวลาและมั่นใจได้ว่าทุกงานจะเสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาที่กำหนด
การรักษาบรรยากาศให้สนุกสนานเป็นสิ่งสำคัญในการกระตุ้นแรงจูงใจและการทำงานเป็นทีมภายในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใดก็ตาม Miro เข้าใจสิ่งนี้ดี นั่นคือเหตุผลที่มันมี กิจกรรมละลายพฤติกรรม หรือก็คือ เกมและกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คนรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่รอบๆ กัน แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้กันทางกายภาพก็ตาม
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- กระดานไวท์บอร์ดไม่จำกัดจำนวน
- ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างกราฟ แผนภูมิ และแผนภาพ
- 1,000+ แม่แบบ
- ปรับแต่งได้อย่างยอดเยี่ยม
- เกมและกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Miro
- โมเดลการกำหนดราคาอาจได้รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างใหม่
- การเชิญบุคคลให้มาที่ไวท์บอร์ดอาจเกิดข้อผิดพลาดได้บางครั้ง
ราคาของ Miro
- ฟรี: $0
- เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (4,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
6. Lucidspark
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในทีมของคุณด้วยตัวเลือกการร่วมมือทางภาพที่ไม่เหมือนใครของ Lucidspark! ?
แพลตฟอร์มนี้และ ไวท์บอร์ดเสมือนจริงที่ใช้งานง่าย สามารถรวมทีมใด ๆ เข้าด้วยกันได้
ทุกคนบนไวท์บอร์ดจะได้รับ เคอร์เซอร์สดพร้อมชื่อของตนเอง ซึ่งช่วยให้การติดตามสิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่เป็นไปอย่างราบรื่นและป้องกันการสับสน
หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุดของ Lucidspark คือ บอร์ดย่อย ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถแบ่งงานของคุณออกเป็นส่วน ๆ ทำงานในกลุ่มเล็ก ๆ และซิงค์กลับมาที่บอร์ดหลักเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
Lucidspark มีตัวจับเวลาเพื่อช่วยให้คุณมั่นใจว่าทุกกิจกรรมดำเนินไปตามกำหนดการ เมื่อคุณต้องการดึงความสนใจจากทุกคน คุณสามารถใช้ตัวเลือก เรียกทุกคนมาที่ฉัน—ซึ่งจะนำผู้เข้าร่วมทุกคนมาอยู่ที่จุดเดียวกันบนกระดาน
ไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจระหว่างหลายไอเดียได้อย่างไรใช่ไหม? ใช้ ตัวเลือกการโหวต และนับคะแนนโหวตได้ในไม่กี่คลิก
คุณสมบัติเด่นของ Lucidspark
- บอร์ดแยกสัญญาณ
- ตัวจับเวลาในตัว
- ตัวเลือกในการดึงความสนใจของทุกคนไปยังพื้นที่เดียวกันบนกระดาน
- ให้คุณจัดกลุ่มความคิด
- ผสานการทำงานกับแอปสื่อสารและแอปบริหารโครงการ
ข้อจำกัดของ Lucidspark
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าแม่แบบบางแบบใช้งานยากกว่า
- แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติจำกัด
ราคาของ Lucidspark
- ฟรี: $0
- บุคคล: เริ่มต้นที่ $7.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: เริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว Lucidspark
- G2: 4. 5/5 (2,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
7. Creately
Creately เป็นที่รู้จักในสองด้าน—การทำงานร่วมกันทางภาพและการสร้างแผนผัง. ?
ในแง่ของการทำงานร่วมกันทางภาพ ฟีเจอร์เด่นของ Creately คือ ผืนผ้าใบภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุด นี่คือที่ที่คุณสามารถมองเห็นความคิดของคุณได้, ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน, และเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง
Creately ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการ ซิงค์ตัวอย่างที่รวดเร็วเป็นพิเศษ—บอร์ดของคุณจะอัปเดตทันทีที่คนอื่นทำการเปลี่ยนแปลง ความหน่วงเพียงไม่กี่มิลลิวินาทีจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังดูหน้าจอของผู้ใช้คนอื่นอยู่! ?
คุณยังมี ตัวเลือกการประชุมทางวิดีโอ อยู่ใน Creately ด้วย—คุณไม่จำเป็นต้องออกจากแคนวาสและใช้แอปอื่นเพื่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นบนบอร์ด เริ่มหัวข้อสนทนา มอบหมายและติดตามงานต่าง ๆ ไฮไลต์ผู้ร่วมงาน จดบันทึก และสร้างแผนภูมิ แผนผัง หรือแผนที่ขณะที่คุณพิมพ์ได้
ผู้ร่วมงานทุกคนบนผืนผ้าใบจะได้รับ เคอร์เซอร์ข้อความและตัวชี้เมาส์แบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณเห็นได้ว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ตลอดเวลา การย้ายสิ่งต่าง ๆ บนผืนผ้าใบแบบภาพของ Creately นั้นง่ายดาย ด้วยการออกแบบแบบลากและวาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- การซิงค์ตัวอย่างอย่างรวดเร็ว
- ตัวเลือกการวาดแผนภาพที่ยอดเยี่ยม
- การประชุมทางวิดีโอแบบติดตั้งในตัว
- อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
- การออกแบบแบบลากและวาง
ข้อจำกัดของ Creately
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าแอปบางครั้งใช้เวลาในการโหลด
- การนำทางบนแพลตฟอร์มเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้บางราย
ราคาของ Creately
- ฟรี: $0
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $89/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 4/5 (840+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
8. สตอร์มบอร์ด
Stormboard เป็นแพลตฟอร์มพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถรักษาการร่วมมือที่ยอดเยี่ยมกับสมาชิกในทีมของคุณได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างกันเพียงไม่กี่ฟุตหรือหลายพันไมล์ก็ตาม
พื้นที่ทำงานดิจิทัล (ไวท์บอร์ด) ของ Stormboard เรียกว่า Storms. ?️
ทุก Storms มอบเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายให้คุณและเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อปรับปรุงการสื่อสาร, แสดงความคิด, และตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป นอกเหนือจากข้อความแล้ว คุณยังสามารถเพิ่มโน้ตติด, รูปภาพ, วิดีโอ, และไฟล์ลงใน Storms ของคุณได้ คุณยังสามารถจัดกลุ่มความคิดและแนวคิดที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน และเก็บความคิดที่สำคัญไว้ในส่วนที่อยู่ในความสนใจ
Stormboard มี คุณสมบัติการส่งออก ที่ทรงพลัง เพียงไม่กี่คลิก ก็สามารถเปลี่ยน Storm ของคุณเป็น Google Docs และส่งให้ผู้ลงทุน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ผ่าน Google Workspace ของคุณได้ ?
ตัวเลือกใหม่ล่าสุดของ Stormboard ที่ชื่อว่า StormAI คือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง ผู้ช่วยอัจฉริยะเสริมการทำงานนี้จะช่วยคุณสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ เสนอมุมมองที่แตกต่าง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทั้งทีม! ?
คุณสมบัติเด่นของ Stormboard
- คุณสมบัติการส่งออกที่ยอดเยี่ยม
- ผู้ช่วยทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- 250+ แม่แบบสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ
- การจัดกลุ่มความคิดและแนวคิดในไม่กี่คลิก
- รองรับทีมขนาดใหญ่และโครงการที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ Stormboard
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการตั้งค่าแพลตฟอร์มอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- อาจได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงโครงสร้างราคา
ราคาสตอร์มบอร์ด
- ส่วนตัว: $0
- ธุรกิจ: $8. 33/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Stormboard
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. Google Jamboard
เพิ่มพลังความร่วมมือให้เต็มที่ด้วย Google Jamboard! ?
แพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลนี้ช่วยให้คุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย พื้นที่ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ซึ่งเรียกว่าแจม
ตามที่คุณคาดไว้ หนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของ Google Jamboard คือมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Google คุณสามารถ ค้นหา Google และเพิ่มรูปภาพและ/หรือหน้าเว็บลงในจัมของคุณ ใช้ Google Meet เพื่อหารือและนำเสนอจัมของคุณ แนบ Google Docs, Slides หรือ Sheets ไปยังจัมของคุณ และแสดงเหตุการณ์ใน Google Calendar
ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่เราได้พูดถึง แพลตฟอร์มนี้มี อุปกรณ์ของตัวเอง ซึ่งถูกตั้งชื่อว่า Jamboard device นี่คือ กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลขนาด 55 นิ้ว ที่ผสานการทำงานกับบริการ G Suite ทั้งหมด มาพร้อมกับปากกาสไตลัสที่คุณสามารถใช้เขียนและวาดได้ เคลื่อนย้ายสิ่งต่าง ๆ และปรับขนาดรูปภาพและข้อความได้ด้วยนิ้วของคุณเพียงอย่างเดียว ?
Google Jamboard มีคุณสมบัติพิเศษบางอย่าง เช่น การเขียนด้วยลายมือและการจดจำภาพ สามารถแปลงลายมือของคุณเป็นข้อความและภาพร่างของคุณเป็นภาพที่ดูเรียบร้อย
ไม่มีอุปกรณ์ Jamboard ใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล—แพลตฟอร์มนี้สามารถใช้ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องใด คุณก็จะเพลิดเพลินกับความสามารถในการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Jamboard
- ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Google
- ทำงานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ Jamboard พิเศษ
- การเขียนด้วยลายมือและการจดจำภาพ
- ยอดเยี่ยมสำหรับนักการศึกษาและทีมงานภายในองค์กร
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Google Jamboard
- การมีอยู่ของฟีเจอร์ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่เลือก
- แพลตฟอร์มอาจเกิดข้อผิดพลาดเมื่อมีผู้ใช้หลายคนใช้งานพร้อมกัน
ราคาของ Google Jamboard
- ฟรี
- อุปกรณ์ Jamboard เป็นอุปกรณ์เสริมและมีราคา $4,999 + $600 ต่อปีสำหรับการจัดการและการสนับสนุน
คะแนนและรีวิว Google Jamboard
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
10. Freehand โดย InVision
ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและใช้งานง่าย Freehand โดย InVision ช่วยเพิ่มพลังในการทำงานร่วมกันและประสิทธิภาพของคุณ และช่วยให้คุณมองเห็นกระบวนการทำงานของคุณได้ชัดเจนขึ้น
แพลตฟอร์มนี้ให้คุณและเพื่อนร่วมงานของคุณสามารถแสดงความคิดเห็นและร่วมมือกันผ่าน ผืนผ้าใบอัจฉริยะ ไม่จำกัด และรองรับผู้เล่นหลายคน
ผ้าใบนี้สามารถปรับแต่งได้และยืดหยุ่น ดังนั้นคุณสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การคิดสร้างสรรค์ หรือการระดมสมอง สร้างรายการที่ต้องทำ เพิ่มโน้ตติดผนัง ทิ้งความคิดเห็น เพิ่มโพลการโหวต และใช้บัตรพลิกเพื่อให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด
หากคุณต้องการกระตุ้นการแข่งขันที่ดีต่อสุขภาพ คุณสามารถใช้ ตัวเลือกกระดานผู้นำ ของแพลตฟอร์มได้ ?
แพลตฟอร์มนี้นำเสนอ ตัวเลือกการจัดการงาน ที่น่าทึ่ง สร้างการ์ดงานและเพิ่มคนเข้าไปโดยใช้ฟังก์ชันลากและวาง ด้วยวัตถุอัจฉริยะของ Freehand, ตัวเชื่อมต่อที่ใช้งานง่าย และรูปแบบงานที่หลากหลาย คุณสามารถวางแผนงานทุกงาน ดูจากมุมมองต่างๆ และมั่นใจได้ว่างานจะเสร็จตรงเวลา
การส่งเสริมจิตวิญญาณของทีมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกทีมที่ทำงานได้ดี. Freehand by InVision ตระหนักถึงสิ่งนี้ และให้คุณเพิ่ม ความท้าทาย, เกม, และกิจกรรมสร้างทีม ที่หลากหลายลงในผืนผ้าใบของคุณ.
คุณสมบัติเด่นของ Freehand โดย InVision
- เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ และขนาดบริษัทที่หลากหลาย
- มีตัวเลือกกระดานผู้นำ
- คุณสมบัติการจัดการงานที่แข็งแกร่ง
- ส่งเสริมความสามัคคีในทีม
ข้อจำกัดของ Freehand โดย InVision
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการซูมเข้าและออกโดยใช้แผ่นสัมผัสเมาส์
- การผสานรวมที่จำกัด
ราคาของ Freehand โดย InVision
- ฟรี: $0
- ข้อดี: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Freehand โดย InVision การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- TrustRadius: 8. 2/10 (130+ รีวิว)
ยกระดับการทำงานร่วมกันทางภาพด้วยแพลตฟอร์มที่เหมาะสม
แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบภาพรวมช่วยให้สมาชิกในทีมรวมตัวกันและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม เครื่องมือเหล่านี้และคุณสมบัติที่แข็งแกร่งของมัน เปลี่ยนพนักงานให้กลายเป็นนักสร้างสรรค์ และช่วยให้พวกเขาสามารถสื่อสารความคิดของตนได้โดยไม่ยากลำบาก พร้อมทั้งรับประกันความโปร่งใสสูงสุดและการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ?