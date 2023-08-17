วิธีสร้างทีมข้ามสายงาน: คู่มือปฏิบัติสำหรับทีม

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "ทีมข้ามสายงานคืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ทีมข้ามสายงานประกอบด้วยสมาชิกจากแผนกและสาขาความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ซึ่งประสานความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน" } } ] }
เมื่อคุณได้ยินคำว่า "ข้ามสายงาน" คุณนึกถึงอะไร?
มีโอกาสที่คุณจะนึกถึงคำว่า ความร่วมมือ หรือ ทีม ก่อนที่จะนึกถึงคำว่า การทำงานไม่เป็นระบบ แต่นั่นมักจะเป็นความจริงของหลายทีมข้ามสายงาน
ทำไม?
มีเหตุผลมากมายที่ทำให้ทีมข้ามสายงานประสบปัญหาในการ—เอ่อ—ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม คำถามที่น่าสนใจกว่าคือ คุณจะสร้างทีมข้ามสายงานที่ทำงานร่วมกันได้อย่างแท้จริง ผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม และเห็นผลลัพธ์ได้อย่างไร? 📈
นั่นคือสิ่งที่คู่มือนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจ เริ่มต้นด้วยการให้คำนิยามที่ชัดเจนเสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเสมอ
ทีมข้ามสายงานคืออะไร?
ทีมข้ามสายงานประกอบด้วยสมาชิกจากแผนกและสาขาความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ซึ่งประสานความพยายามร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
การร่วมมือข้ามสายงานที่ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นเมื่อทีมสามารถนำมุมมองและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมารวมกัน เพื่อสร้างแนวทางที่ครอบคลุมในการแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น และดำเนินโครงการให้บรรลุผลสำเร็จ
ประโยชน์ของทีมข้ามสายงาน
ด้วยทีมข้ามสายงาน คุณจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรเพิ่มเติมที่อาจไม่มีในกรณีอื่น ยิ่งมีทรัพยากรมาก ผลลัพธ์ก็ยิ่งดีขึ้น แต่นั่นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของภูเขาน้ำแข็งเมื่อพูดถึงคุณค่าที่แท้จริงของทีมข้ามสายงาน 🧊
วารสารHarvard Business Reviewเน้นย้ำถึงความสำคัญของทีมข้ามสายงาน โดยระบุว่า "ขีดความสามารถที่สำคัญที่สุดของระบบไม่ได้ถูกจัดกลุ่มไว้อย่างชัดเจนตามโครงสร้างที่วางไว้เมื่อหลายสิบปีก่อน แท้จริงแล้ว ความแตกต่างที่สำคัญในระบบขีดความสามารถที่ทรงพลังนั้น เกิดจากประกายความคิดที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่มีภูมิหลัง ทักษะ เทคโนโลยี และมุมมองที่แตกต่างกัน ได้ร่วมกันสร้างแนวปฏิบัติและกระบวนการใหม่ ๆ ขึ้น"
พิจารณาประโยชน์ต่อไปนี้:
การเพิ่มขึ้นของผลผลิต
ทีมข้ามสายงานสามารถทำงานได้เร็วขึ้นเพราะทักษะเฉพาะทางจากแผนกหรือสาขาความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาเดียวกัน—โดยใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด พวกเขาทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้แนวคิดต่างๆ ถูกนำเสนอจากทุกทีมที่เกี่ยวข้อง
ความเร็วในการสื่อสาร
ทีมข้ามสายงานมักจะไปได้ไกลกว่าทีมที่ทำงานเพียงด้านเดียว เนื่องจากทีมสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลายมากขึ้นเมื่อสมาชิกแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ อย่าลืมว่าทีมข้ามสายงานไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ พวกเขาสามารถเล็กแต่ทรงพลังได้เช่นกัน 🛼
อำนาจในการตัดสินใจเพื่อป้องกันปัญหาคอขวด
คุณเคยเห็นมีมที่สุนัขกำลังถือสายจูงของตัวเองไหม? นั่นก็เหมือนกับทีมข้ามสายงานโดยสรุปเลย
เนื่องจากโครงสร้างของพวกเขา ทีมข้ามสายงานมักจะส่งเสริมความเป็นอิสระอย่างมาก ซึ่งหมายความว่าทีมจะไม่ถูกชะลอหรือติดขัดจากกระบวนการอนุมัติที่ยาวนาน นั่นหมายความว่าเป้าหมายมีแนวโน้มที่จะบรรลุได้เร็วขึ้น 💪
สื่อสารความคิดได้ดีขึ้น
ทีมข้ามสายงานเปิดการสนทนาและช่วยในการทำงานร่วมกันของทีมได้เร็วขึ้นมาก สิ่งนี้ช่วยให้เข้าใจงานได้ดีขึ้น ลดการสื่อสารที่ผิดพลาด และในที่สุดก็เร่งความก้าวหน้าของทีม
สร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น
ทีมข้ามสายงานมอบโอกาสให้บุคคลได้ทำงานในภารกิจที่ต้องการทักษะและความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งมักทำให้พวกเขาสามารถรับโครงการที่น่าสนใจและท้าทายมากขึ้นกว่าที่พวกเขาจะได้รับตามปกติ
อ่าน: คุณมักจะคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์มากขึ้นเมื่อปล่อยให้ทีมข้ามสายงานได้มาพบปะและทำงานของพวกเขา 💡
ทำไม? เพราะทีมข้ามสายงานช่วยให้เกิดพื้นที่ทดลองที่สร้างสรรค์ ทีมสามารถทดลองและเล่นกับไอเดียได้ แม้ว่างานและหน้าที่ของโครงการจะตกอยู่กับสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็ตาม
ความรับผิดชอบ
ทีมข้ามสายงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของมากขึ้น เนื่องจากแต่ละแผนกมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ สิ่งนี้นำไปสู่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการเติบโต การตั้งเป้าหมาย และองค์กรโดยรวม 💸
คุ้มค่า
ทีมข้ามสายงานช่วยลดต้นทุนโดยการลดเวลาและทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินโครงการและงานต่างๆ ให้เสร็จสิ้น ประมาณ70% ของผู้นำที่สามารถบรรลุเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนได้อย่างต่อเนื่องทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงาน เทียบกับ 40% ที่ไม่ได้ทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงาน
ประเภทของทีมข้ามสายงานมีอะไรบ้าง?
หากคุณสามารถสร้างมันได้ มีโอกาสสูงที่จะมีทีมข้ามสายงานที่พร้อมช่วยคุณทำให้สำเร็จ นี่คือรายชื่อทีมข้ามสายงานที่พบได้บ่อยที่สุดที่ควรทำความรู้จัก 🛠️
- ทีมที่มุ่งเน้น: ทีมเหล่านี้ถูกจัดตั้งขึ้นชั่วคราวเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานหรือโครงการเฉพาะ และโดยปกติจะยุบตัวลงหลังจากงานหรือโครงการนั้นเสร็จสิ้น
- ทีมการทำงาน: ทีมประเภทนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสาขาเฉพาะที่ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาโครงการภายในขอบเขตความเชี่ยวชาญของตน
- ทีมผู้บริหาร: การตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทางของบริษัท, วัตถุประสงค์, และกลยุทธ์โดยรวมได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งทีมผู้บริหาร
- คณะทำงานเฉพาะกิจ: คณะทำงานข้ามสายงานมักถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน
- ทีมที่ปรึกษา: เมื่อคุณต้องการให้คำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับบางด้านที่เกี่ยวข้องกับองค์กร คุณควรจัดตั้งทีมที่ปรึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ
- ทีมร่วม: เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ มารวมตัวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
- ทีมเมทริกซ์: ทีมเหล่านี้ประกอบด้วยสมาชิกจากแผนกต่างๆที่ทำงานร่วมกันในโครงการหรือภารกิจ และรายงานต่อผู้จัดการแผนกของตน
วิธีสร้างทีมข้ามสายงานที่ประสบความสำเร็จ
1. สร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
สิ่งสำคัญคือการสร้างวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับโครงการ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่ากำลังทำงานไปเพื่ออะไร ไม่ว่าวิสัยทัศน์ของคุณจะเป็นอย่างไร มันจำเป็นต้องมีการจัดระเบียบ บริหารจัดการ และเก็บรักษาไว้ในที่ที่เหมาะสม
นี่คือจุดที่ ClickUpช่วยให้คุณสร้างศูนย์ควบคุมภารกิจของคุณเอง ด้วยวิธีนี้ ผู้จัดการโครงการจะสามารถกำหนดวิสัยทัศน์ของตนได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ไอเดียจะมีความหมายก็ต่อเมื่อถูกนำไปปฏิบัติและแบ่งย่อยเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้จริง
ClickUp ทำงานได้ดีเยี่ยมสำหรับความต้องการพื้นฐานที่สุดไปจนถึงความต้องการที่จำเป็นสำหรับทีมที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยมุมมองบอร์ดและปฏิทิน ทีมสามารถติดตามสิ่งที่ต้องทำและกำหนดเวลาได้ รวมถึงภาพรวมของการดำเนินโครงการClickUp Docsสามารถแชร์ได้ การแก้ไขจะถูกบันทึกแบบเรียลไทม์ และความคืบหน้าจะแสดงอย่างชัดเจน
ต้องการจัดการกับงานหรือโครงการที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันหรือไม่? ClickUp ให้คุณปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ในส่วนนั้นเช่นกัน
2. กำหนดบทบาทหลักและเป้าหมาย
ก่อนเริ่มโครงการ สิ่งสำคัญคือต้องมอบบทบาทและวัตถุประสงค์ให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคน การทำเช่นนี้จะช่วยให้ทีมประสานงานกันได้ง่ายขึ้นและทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เป้าหมายจะได้รับประโยชน์จากการกำหนดบทบาทและเป้าหมายที่ชัดเจน
ด้วย ClickUp การตั้งค่าและติดตามความสำเร็จของโครงการกลายเป็นเรื่องง่าย คลิกอัพช่วยให้ทีมที่มีความหลากหลายสามารถเปลี่ยนงานให้เป็นความสำเร็จได้ คุณสามารถกรองตามความสำเร็จเหล่านั้นได้เช่นกัน หากคุณต้องการดูแผนงานของความสำเร็จทั้งหมดที่ทีมได้ทำสำเร็จแล้ว
3. ให้การสนับสนุน
เมื่อทีมสื่อสารกัน พูดคุยในระหว่างการระดมความคิด และวางแผนกลยุทธ์ อย่าลืมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในทางปฏิบัติ สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่คุณใช้และวิธีที่คุณใช้เครื่องมือเหล่านั้น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการสนับสนุนของคุณได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดี โชคดีที่คุณสามารถใช้เครื่องมือแผนภาพความคิด (Mind Map) เพื่อเชื่อมต่อจุดต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานทั้งหมดสำหรับกระบวนการสนับสนุนของคุณ
นอกจากนี้เครื่องมือแชทในตัวของ ClickUp ยังช่วยให้คุณไม่ต้องสลับบริบทเมื่อทำงานกับทีมของคุณ เพียงแค่เริ่มแชทภายในแพลตฟอร์มและสื่อสารกับใครก็ได้ในทีมของคุณ
สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นนี้เองที่สร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อคุณอยู่ในช่วงที่ต้องจัดการงานต่าง ๆ หรือก้าวผ่านเป้าหมายสำคัญ รวมถึงการประชุมแบบ Agile
4. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและความคิดสร้างสรรค์
ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมร่วมมือกัน แบ่งปันแนวคิดใหม่ ๆ และคิดนอกกรอบเมื่อต้องแก้ไขปัญหานี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดอย่าง ClickUp Whiteboardsโดดเด่น
ในฐานะที่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบมาเพื่อการระดมความคิด คุณจะแทบไม่อยากใช้เครื่องมืออื่นใดเลยในช่วงเริ่มต้นของการนำโครงการมาสู่ชีวิตทีมงานสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ บันทึกแนวคิด วาดแผนผังอธิบาย และใช้ฟีเจอร์ตรวจจับการทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันการทำงานซ้ำซ้อนหรือซ้ำกัน!
5. รับรู้และให้รางวัลแก่ความสำเร็จ
ยอมรับและให้รางวัลแก่สมาชิกแต่ละคนรวมถึงทีมโดยรวมสำหรับความสำเร็จของพวกเขา สิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมความรู้สึกรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของในโครงการ
ปัญหาคือมีองค์กรจำนวนมากที่ไม่มีการบันทึกและให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการที่พนักงานจะได้รับการตอบแทนหรือการยกย่องสำหรับผลงานของพวกเขา การใช้ ClickUp Docs ช่วยให้คุณรวบรวมเอกสารการดำเนินงานและเอกสารขององค์กรไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมต่างๆ สามารถค้นหาข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ใช้เทมเพลตวัฒนธรรมองค์กรของ ClickUp เพื่อบันทึกทุกสิ่งที่คุณต้องการจากทีมของคุณและวิธีที่คุณจะตอบแทนพวกเขา เมื่อทีมรู้ว่าพวกเขาจะได้รับการยอมรับ พวกเขาจะต้องการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเสมอ
ตัวอย่างของความท้าทายสำหรับทีมข้ามสายงานพร้อมเทมเพลต
เมื่อคุณทำงานข้ามสายงาน ช่องว่างทางความรู้ย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทีมขาดความชัดเจนในบทบาทและ/หรือการฝึกอบรม จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ไม่มีประสิทธิภาพและลดผลผลิตลง
แต่นั่นไม่ใช่ความท้าทายเพียงอย่างเดียวที่ทีมข้ามสายงานต้องเผชิญในแต่ละวัน หลายทีมยังต้องปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการจัดการและการสื่อสารขององค์กรอีกด้วย นี่คือตัวอย่างเพิ่มเติม
บทบาทและความรับผิดชอบไม่ชัดเจน
ด้วยบทบาทและความรับผิดชอบที่หลากหลาย ทำให้ทีมต่างๆ กำหนดได้ยากว่าใครควรรับผิดชอบอะไร เว้นแต่จะมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานล่วงหน้าจากผู้นำที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าทีมข้ามสายงานจะดำเนินงานอย่างไร พร้อมทั้งมีการรวมศูนย์ความรับผิดชอบนั้นไว้อย่างตั้งใจ มิฉะนั้น ทีมต่างๆ ก็มักจะประสบปัญหาบทบาทและความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเริ่มต้นแผนผังองค์กรของคุณอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่าใครรับผิดชอบอะไร
ข้อมูลที่แยกเป็นกลุ่ม
ข้อมูลที่แยกกันเกิดขึ้นเมื่อแผนกต่างๆ ทำงานอย่างอิสระและไม่แบ่งปันข้อมูลกัน—ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพวกเขาใช้แพลตฟอร์ม SaaS ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในการจัดการข้อมูลใดๆ
มีความเป็นไปได้สูงที่ชุดเทคโนโลยีที่ทีมขายใช้จะแตกต่างจากชุดที่ทีมแบรนด์ดิ้งและทีมออกแบบใช้ แล้วจะทำอย่างไร? นี่คือจุดที่การรวมศูนย์ภาระงานของคุณตั้งแต่ต้นจนจบเป็นสิ่งสำคัญ 🔑
ทีมข้ามสายงานจำเป็นต้องมีแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงาน ด้วยวิธีนี้ งานจะถูกจัดระเบียบและมอบหมายอย่างชัดเจน การอัปเดตจะเหมือนกันและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนในทีมการตลาดหรือที่อื่น ๆ และทุกคนจะทำงานภายใต้แนวทางเดียวกัน
หากคุณต้องการรวบรวมทีมทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำไมไม่ลองใช้เทมเพลตที่ออกแบบเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนและทุกทีมได้รับการพิจารณาอย่างครบถ้วน? ทำให้ง่ายสำหรับทีมข้ามสายงานในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการมองเห็นโครงการและสถานะต่างๆ เพื่อให้ทีมขายและการตลาดสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่ดี
ทรัพยากรที่หลากหลาย วัสดุ เทคโนโลยี และเงินทุน จำเป็นต้องได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสมตลอดทั้งโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ หากไม่มีเครื่องมือและระบบที่เหมาะสมในการดำเนินการ การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เหมาะสมจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการทำงานร่วมกันของทีมข้ามสายงานในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน บทบาทหน้าที่ และกรอบเวลาเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทีมข้ามสายงานในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ หากขาดองค์ประกอบเหล่านี้ สมาชิกในทีมอาจไม่แน่ใจว่าตนเองต้องทำอะไรและเมื่อใด
อย่าใช้หรือไม่ได้ใช้สมาชิกในทีมของคุณมากเกินไปหรือน้อยเกินไปโดยการเดาว่าใครสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ระบุทรัพยากรที่มีอยู่ของคุณอย่างชัดเจนและใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตาม จัดการ และปรับความพร้อมของทรัพยากรของคุณในตำแหน่งศูนย์กลางเดียว
การต่อสู้กับกระบวนการทำงานของทีม
แน่นอนว่ามีทรัพยากรที่ต้องจัดการและงานที่ต้องมอบหมาย แต่ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการทำงานมักจะเกิดขึ้นเมื่อทีมข้ามสายงานต้องทำงานร่วมกัน วิธีการทำงานของทีมหนึ่งอาจไม่เหมาะสมกับอีกทีมหนึ่ง และการประนีประนอมเหล่านี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย
ความแตกต่างในคำศัพท์และขั้นตอนการทำงานทำให้ทีมข้ามสายงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยากขึ้นมาก หากต้องสรุปความท้าทายอันดับหนึ่งสำหรับทีมข้ามสายงาน มันจะสรุปได้ว่าเป็นการไม่สอดคล้องกัน
มันแทบจะเป็นหัวใจสำคัญของปัญหาที่มีอยู่มากมาย นั่นหมายความว่าการสร้างทีมข้ามสายงานที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องจัดการกับความสอดคล้องของกระบวนการทำงานของคุณ
ให้ทุกทีมมีความสอดคล้องกันโดยการสร้างรายการเอกสารกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน โชคดีที่เทมเพลตกระบวนการและขั้นตอนการทำงานฟรีนี้ทำให้การมอบหมายงานและการกำหนดขั้นตอนการทำงานของทีมเป็นเรื่องง่าย หรืออย่างน้อยที่สุดก็ช่วยให้บันทึกวิธีการทำงานของแต่ละคนไว้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างแผนกอีกต่อไป
ทำงานข้ามสายงานได้มากขึ้นด้วยพลังของ ClickUp
แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามความต้องการของ ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถตั้งค่าพื้นที่ทำงานและงานต่าง ๆ ได้เพียงคลิกเดียว และสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่ง ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานและโครงการได้อย่างรวดเร็ว ด้วย ClickUp ทีมงานสามารถแชร์ไฟล์และความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ ทำให้เข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ทันที พร้อมทั้งช่วยให้ทีมงานสามารถทำงานได้จากทุกที่