บล็อก ClickUp
การช่วยเหลือทีมที่แยกตัว: วิธีที่การร่วมมือข้ามสายงานสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ

การช่วยเหลือทีมที่แยกตัว: วิธีที่การร่วมมือข้ามสายงานสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ

PMO Team
PMO Team
20 กุมภาพันธ์ 2568

ขอบเขตของแผนกและการทำงานแบบกระจายอำนาจอาจทำให้ทีมของคุณขาดความเชื่อมโยงและเกิดความโกลาหล ความท้าทายเหล่านี้ยิ่งเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในทีมแบบไฮบริดและทีมที่ทำงานทางไกล ซึ่งบ่อยครั้งถึงขั้นที่เห็นได้ชัดเจนว่าสถานที่ทำงานขาดความร่วมมือและพลังร่วมที่สอดประสานกัน

ไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับลำดับความสำคัญที่ขัดแย้งกัน ปัญหาในการสื่อสาร หรือความลังเลที่จะเปลี่ยนแปลง คู่มือนี้มีไว้สำหรับคุณ เราจะสำรวจว่าการทำงานร่วมกันข้ามสายงานมีเป้าหมายเพื่อทำลายอุปสรรคเหล่านี้และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงานจากแผนกต่างๆ อย่างไร

เราจะสำรวจเครื่องมือการจัดการโครงการภายในClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือการจัดการการทำงานและการทำงานร่วมกันที่ได้รับการจัดอันดับสูง ซึ่งสามารถช่วยให้ทีมสหวิทยาการวางตำแหน่งตัวเองเพื่อความสำเร็จในอนาคตได้ 🛸

ความร่วมมือข้ามสายงานคืออะไร และทำไมทีมจึงจำเป็นต้องมี?

การทำงานร่วมกันสามารถเอาชนะ "ความคิดแบบไซโล" ที่แพร่หลาย ซึ่งมักเป็นปัญหาในองค์กรที่มีหลายแผนก

ในทีมที่แยกส่วนกันทำงาน พนักงานอาจหลีกเลี่ยงการแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนร่วมงานจากแผนกอื่น ส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลงและขัดขวางนวัตกรรม

การร่วมมือข้ามสายงานช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ให้คุณค่ากับการแบ่งปันความรู้ กระตุ้นให้แผนกต่าง ๆ ทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับเป้าหมายและปัญหาที่ร่วมกันเผชิญอยู่

สิ่งนี้ช่วยให้ทักษะและมุมมองต่าง ๆ มารวมกัน ซึ่งท้ายที่สุด จะส่งเสริมนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ

การร่วมมือข้ามสายงานเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานให้กลายเป็นที่ทำงานที่น่าสนใจและน่าพอใจมากขึ้น แนวคิดหลักคือ ความร่วมมือที่รวมกันสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เหนือกว่าการรวมกันของผลงานแต่ละบุคคล!

11 ประโยชน์ของการนำการร่วมมือข้ามสายงานมาใช้ในธุรกิจของคุณ

จากการสำรวจของ Deloitte พบว่า 83% ของบริษัทที่มีความก้าวหน้าทางดิจิทัลใช้พลังของทีมข้ามสายงานเพื่อรักษาความ"คล่องตัว" และ "รักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน" ในขณะที่บริษัทในระยะเริ่มต้นก็ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันในลักษณะนี้เช่นกัน แต่พวกเขามักไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้

มาเจาะลึกถึงประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการทำงานร่วมกันระหว่างทีมข้ามสายงานด้านล่างนี้

1. การเพิ่มนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

การผสมผสานความเชี่ยวชาญที่หลากหลายนำไปสู่แนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์และแนวทางแก้ไขที่ก้าวล้ำ พนักงานท้าทายสมมติฐานของกันและกัน ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่าง: ทีมการตลาด ทีมออกแบบผลิตภัณฑ์ และทีมความยั่งยืนของแบรนด์แฟชั่นร่วมมือกันเปิดตัวคอลเลกชันเสื้อผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผสานความสวยงามเข้ากับโครงการความยั่งยืน

2. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดีขึ้น

เมื่อทักษะที่หลากหลายมารวมกัน ทีมงานสามารถรับมือกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การตัดสินใจได้รับการสนับสนุนจากมุมมองที่หลากหลาย ช่วยลดจุดบอดในการตัดสินใจ

ตัวอย่าง: ในบริษัทเทคโนโลยี ทีมพัฒนา นักออกแบบ และทีมสนับสนุนลูกค้าทำงานร่วมกันเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาประสบการณ์ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันความไม่พอใจของลูกค้าในระยะยาว

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ตามการศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ทีมที่มีการประสานงานและทำงานร่วมกันอย่างดีมีประสิทธิภาพในการทำงานให้สำเร็จมากกว่าผู้ที่ทำงานแยกกันถึง 50%

ทีมข้ามสายงานที่ดีที่สุดจะไม่เสียเวลาทำซ้ำงาน เนื่องจากกระบวนการทำงานและความรับผิดชอบของแต่ละคนชัดเจน นอกจากนี้ยังมีความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และเวลาโดยประมาณที่ต้องใช้สำหรับแต่ละงาน ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นเหมือนเครื่องจักร!

ในฐานะเครื่องมือจัดการงาน ClickUp ช่วยให้คุณทำให้พื้นที่ทำงานใด ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นระเบียบ และปรับให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละแผนก

4. การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ดีขึ้น

เมื่อผู้คนจากแผนกต่าง ๆ ร่วมมือกัน มันก็เหมือนกับการทอธงแห่งความสามัคคี 🕊️

การสื่อสารในทีมคือเส้นเลือดหล่อเลี้ยงของทีมข้ามสายงานทุกทีม ช่วยสร้างวัฒนธรรมและขับเคลื่อนการเติบโตของทีม การบรรลุประโยชน์นี้มักเกี่ยวข้องกับการประชุมและการระดมสมองทั้งในสถานที่หรือออนไลน์เพื่อหารือเกี่ยวกับงานปัจจุบันหรืออนาคต

ทีมสหสาขาส่วนใหญ่พึ่งพาเครื่องมือการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการไหลเวียนของข้อมูลอย่างราบรื่นระหว่างสมาชิกในทีม

5. การสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท

มันทำให้แน่ใจว่าทุกแผนกกำลังทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน. แนวทางนี้ช่วยป้องกันการไม่สอดคล้องในลำดับความสำคัญโดยการให้มุมมองแบบองค์รวมของโครงการ.

ตัวอย่าง: บริษัท SaaS ที่กำลังเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ต้องมั่นใจว่ามีการประสานงานระหว่างฝ่ายวิศวกรรม (การพัฒนาฟีเจอร์), ฝ่ายการตลาด (การวางตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ), และฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า (การให้ความรู้แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน)

6. การจัดสรรทรัพยากรทั่วทั้งทีมที่ดีขึ้น

การทำงานร่วมกันข้ามสายงานคือการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

การสร้างทีมข้ามสายงานช่วยหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อนโดยการประสานความพยายามระหว่างแผนกต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรบุคลากรโดยใช้จุดแข็งของแต่ละแผนกให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความงดงามของการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนั้นไม่ได้อยู่แค่การบาลานซ์ปริมาณงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึง สุขภาพจิตและประสิทธิภาพการทำงานของทุกแผนก อีกด้วย ซึ่งช่วยในการบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา ลดภาวะหมดไฟ และเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน ทั้งหมดนี้สร้างสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งทีมและองค์กร ✅

ตัวอย่าง: ทีมผลิตภัณฑ์ของสตาร์ทอัพแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยตลาดกับทีมการตลาดและทีมขาย เพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามต่างๆ ได้รับการประสานงานกัน แทนที่จะให้แต่ละทีมดำเนินการวิจัยแยกกัน (และซ้ำซ้อน)

อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการทีม

7. การเรียนรู้และการพัฒนาที่เพิ่มประสิทธิภาพ

การทำงานในทีมข้ามสายงานช่วยเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ การสื่อสาร และการแก้ปัญหา พนักงานได้รับการเปิดโอกาสให้สัมผัสกับหลากหลายด้านของธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้

ตัวอย่าง: ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินซึ่งทำงานในทีมกลยุทธ์การกำหนดราคาข้ามสายงาน ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าจากทีมขายและการตลาด ซึ่งช่วยเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของตน

8. ความรับผิดชอบและความไว้วางใจที่แข็งแกร่งขึ้น

ทีมที่แตกแยกมักจะเล่นเกมโทษเมื่อสิ่งต่างๆ แย่ลง แต่ทีมข้ามสายงานที่มีสุขภาพดีจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการสร้างความรับผิดชอบและเรียนรู้ร่วมกันจากความล้มเหลว

การร่วมมือข้ามสายงาน ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ, ทำให้แน่ใจว่า:

  • ทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่อชุดงานเฉพาะ
  • สมาชิกแต่ละคนรู้ว่าพวกเขาเป็นส่วนสำคัญของปริศนา
  • ความขัดแย้งระหว่างทีมได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วขึ้นเนื่องจากความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน

การทำงานร่วมกันในโครงการข้ามสายงานช่วยสร้าง ความสัมพันธ์และความไว้วางใจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในหมู่สมาชิกทีม ส่งเสริมความผูกพันในทีมและวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นบวกและร่วมมือกัน

ตัวอย่าง: แทนที่จะโทษแผนกอื่นสำหรับความล่าช้า ทีมโครงการข้ามสายงานจะร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดและปรับปรุงประสิทธิภาพ

9. ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น

การใช้วิธีการแบบบูรณาการข้ามสายงานช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้ปลายทางเป็นหลัก เมื่อหลายทีมร่วมกันนำเสนอข้อมูลเชิงลึก ความต้องการของลูกค้าจะได้รับการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่าง: ทีมบริการลูกค้า ทีมออกแบบ UX และทีมวิศวกรรมของแพลตฟอร์มการจองการเดินทางร่วมมือกันเพื่อปรับปรุงการนำทางบนเว็บไซต์ ลดข้อร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซที่สับสน

10. ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นที่สูงขึ้น

องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการหยุดชะงักของตลาดได้รวดเร็วขึ้นเมื่อทีมคุ้นเคยกับการทำงานร่วมกันข้ามสายงานอยู่แล้ว ซึ่งส่งเสริมให้มีการรับมือกับความท้าทายในเชิงรุกมากกว่าการแก้ไขปัญหาแบบตั้งรับ

ตัวอย่าง: ในระหว่างที่เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ทีมจัดซื้อ ทีมโลจิสติกส์ และทีมขายของบริษัทค้าปลีกทำงานร่วมกันเพื่อระบุซัพพลายเออร์ทางเลือกและสื่อสารความล่าช้าให้กับลูกค้าอย่างโปร่งใส

11. รายได้และการเติบโตทางธุรกิจ

เมื่อแผนกต่าง ๆ ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ลดความไร้ประสิทธิภาพ และสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่แข่งขันได้มากขึ้น

ตัวอย่าง: บริษัทฟินเทคปรับทีมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผลิตภัณฑ์ และการตลาดให้สอดคล้องกัน เพื่อเปิดตัวโซลูชันการชำระเงินใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ยังคงมั่นใจในความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลและการยอมรับจากลูกค้าอย่างแข็งแกร่ง

อ่านเพิ่มเติม:ประเภทของวัฒนธรรมองค์กรและตัวอย่างสำหรับผู้นำ

วิธีการนำการร่วมมือข้ามสายงานมาใช้ในสถานที่ทำงาน

การสร้างสถานที่ทำงานแบบข้ามสายงานต้องอาศัยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารที่ชัดเจน และเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสม ต่อไปนี้คือขั้นตอนสำคัญในการปรับปรุงการทำงานร่วมกันข้ามสายงานให้ประสบความสำเร็จ:

1. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

ให้แน่ใจว่าทุกโครงการที่ข้ามสายงานมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายที่กว้างขึ้นของบริษัท กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ซึ่งทุกทีมเข้าใจและทำงานไปสู่เป้าหมายนั้น

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้ง, แชร์, และติดตามเป้าหมายที่สามารถวัดได้กับClickUp Goals.

เป้าหมาย ClickUp
ลองใช้ ClickUp Goals
ร่วมมือในโครงการกับทีมของคุณเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย ClickUp Goals

2. สร้างความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ

แต่งตั้งผู้นำข้ามสายงานหรือเจ้าของโครงการที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลความร่วมมือ กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและสร้างความรับผิดชอบ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: มอบหมายงานและงานย่อยในClickUp Tasksเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบในงาน

3. ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและความโปร่งใส

ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น ClickUp, Microsoft Teams เป็นต้น เพื่อรักษาการสื่อสารให้เปิดกว้างและเป็นระเบียบ ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ผ่านการประชุมเป็นประจำ การอัปเดตข้อมูล และการจัดเก็บเอกสารในที่เดียว

คลิกอัพ แชท
รวมความพยายามในการสื่อสารของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวด้วย ClickUp Chat

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Chatเป็นเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด การสนทนาจะเชื่อมโยงกับงานหรือเอกสารที่กล่าวถึง ดังนั้นคุณจึงสามารถดูการสนทนาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เหล่านั้น และสินทรัพย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบทสนทนาเหล่านั้นได้

ใช้การติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมรับผิดชอบต่อการดำเนินการติดตามผล ซึ่งจะช่วยลดความคลุมเครือและเพิ่มความรับผิดชอบ นี่จะทำให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น

4. ทำลายกำแพงระหว่างทีมผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างทีม

ส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้เกี่ยวกับงานของทีมและแผนกอื่น ๆ ผ่านการแบ่งปันความรู้หรือการหมุนเวียนงานในทีม

สร้างวัฒนธรรมที่ทีมต่างๆ หาข้อมูลจากแผนกอื่นๆ อย่างกระตือรือร้นก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องสำคัญ

5. ดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการมาตรฐาน

พัฒนากระบวนการที่มีโครงสร้างสำหรับโครงการข้ามสายงาน เช่น กรอบการตัดสินใจหรือลำดับชั้นการอนุมัติ

ใช้ระเบียบวิธีบริหารโครงการ เช่น Agile หรือ Scrum เพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างคลังข้อมูลของกระบวนการและเอกสารที่ใช้ร่วมกันบนClickUp Docsเพื่อเพลิดเพลินกับการส่งมอบงานที่รวดเร็วขึ้น วงจรการให้ข้อเสนอแนะที่ราบรื่น และการอัปเดตที่ทันท่วงที นอกจากนี้ ด้วยพลังของระบบอัตโนมัติใน ClickUpที่อยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว คุณจะสามารถบอกลางานที่ทำซ้ำๆ และมุ่งเน้นไปที่การผลักดันเป้าหมายร่วมกันได้อย่างเต็มที่

6. ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสม

ผสานระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การสื่อสารและการร่วมมือข้ามสายงานเป็นไปอย่างราบรื่นระหว่างทีมต่าง ๆ ให้แน่ใจว่าข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกสามารถเข้าถึงได้ง่ายในทุกแผนก

มุมมองใน ClickUp
ติดตามความคืบหน้าของงานในรูปแบบที่คุณชื่นชอบด้วยมุมมอง ClickUp ที่หลากหลาย

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ประโยชน์จากมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUpเพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นให้กับทีมของคุณ ตัวอย่างเช่น มุมมองแบบรายการ (List view) ช่วยให้คุณจัดเรียงและกรองข้อมูลจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่มุมมองกระดานคัมบัง (Kanban Board) และมุมมองปฏิทิน (Calendar view) เป็นที่ชื่นชอบของผู้จัดการโครงการแบบ Agile และผู้นำทีมที่ต้องตัดสินใจภายใต้กำหนดเวลาที่เร่งด่วน

7. ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจและความเคารพ

ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สมาชิกในทีมให้คุณค่ากับความเชี่ยวชาญของกันและกัน และรู้สึกสบายใจในการแบ่งปันความคิดเห็น แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างเชิงรุกและสนับสนุนการให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์

จัดการประชุมระดมความคิดข้ามสายงานเป็นประจำ โดยให้สมาชิกทีมจากแผนกต่างๆ นำเสนอปัญหาและร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไข

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ClickUp WhiteboardsหรือMind Mapsเชื่อมโยงความคิดและไอเดีย เปลี่ยนนวัตกรรมให้กลายเป็นผลลัพธ์! คุณจะได้รับกระดานดิจิทัลไม่จำกัดจำนวน ซึ่งทีมข้ามสายงานสามารถร่วมมือกันระดมความคิด ผลักดันไอเดียใหม่ ๆ และอภิปรายความเป็นไปได้ในการนำไปใช้—ได้แบบเรียลไทม์!

8. จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

จัดเวิร์กช็อปหรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือในการทำงานร่วมกัน การสื่อสารและการจัดการโครงการ ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ข้ามสายงานผ่านการเป็นพี่เลี้ยงหรือการสังเกตงาน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ฟีเจอร์การตรวจจับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ Clickupจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเพื่อนร่วมทีมกำลังทำงานในภารกิจหรือเอกสารเดียวกันกับคุณ คุณสามารถทำงานร่วมกันต่อไปได้แม้มีเคอร์เซอร์หลายตัว หรือแก้ไขสถานการณ์หากเป็นความผิดพลาด

9. ให้รางวัลและยกย่องความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

เฉลิมฉลองความสำเร็จที่เกิดจากการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งระหว่างทีมต่าง ๆ มอบรางวัลหรือสิ่งจูงใจ เช่น โบนัสตามผลงาน หรือการยกย่องในที่สาธารณะสำหรับการร่วมมือระหว่างทีม เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีความร่วมมือกัน

10. ประเมินผลและปรับปรุงความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

ประเมินประสิทธิผลของโครงการที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเป็นประจำผ่านข้อเสนอแนะและการทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปรับกระบวนการ เครื่องมือ และโครงสร้างตามความจำเป็นเพื่อความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: รวบรวมความคิดเห็นจากทั่วทั้งองค์กรด้วยแบบฟอร์ม ClickUp ที่ปรับแต่งได้

ใช้ ClickUp Forms เพื่อสร้างและส่งแบบสำรวจความคิดเห็น รวบรวมคำตอบ และสร้างรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่ได้รับ

ความท้าทายทั่วไปที่ทีมข้ามสายงานต้องเผชิญ

การร่วมมือข้ามสายงานนำความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมารวมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ แต่ก็มีอุปสรรคเฉพาะตัวเช่นกัน ต่อไปนี้คืออุปสรรคหลักและวิธีแก้ไข:

อุปสรรคในการสื่อสาร

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นแกนหลักของการร่วมมือข้ามสายงานที่ประสบความสำเร็จ แต่ความแตกต่างในคำศัพท์ รูปแบบการทำงาน และแม้กระทั่งสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์สามารถก่อให้เกิดความขัดแย้งได้

ทีมต่าง ๆ อาจใช้คำศัพท์เฉพาะหรือช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดได้ การทำงานทางไกลหรือการทำงานแบบผสมผสานอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการตอบกลับและการไม่สอดคล้องกัน

ในทำนองเดียวกัน บางแผนกมีรูปแบบการสื่อสารที่เป็นทางการ ในขณะที่บางแผนกเจริญเติบโตได้ดีในการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ

ตัวอย่าง: เมื่อนักพัฒนาพูดถึง "จุดสิ้นสุดของ API" ในการประชุม นักการตลาดอาจมีความยากลำบากในการมองเห็นผลกระทบที่มีต่อการสื่อสารในแคมเปญของพวกเขา

วิธีแก้ไข:

  • ใช้ เครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่น ClickUp เพื่อปรับปรุงการสนทนาให้มีประสิทธิภาพและรักษาความโปร่งใส
  • จัดให้มีการประชุมติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ลดความคลุมเครือ และส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผย
  • สร้างภาษาที่ใช้ร่วมกัน สำหรับการทำงานร่วมกัน สร้างอภิธานศัพท์หรือจัดการฝึกอบรมข้ามทีมเพื่อให้คำศัพท์มีความสอดคล้องกัน (เช่น ฝ่ายการเงินและฝ่ายการตลาดตกลงกันว่า "ROI" หมายถึงอะไรในบริบทที่แตกต่างกัน)
คลิกอัพ มอบหมายความคิดเห็น
แท็กสมาชิกทีมในเอกสารด้วย ClickUp Assign ความคิดเห็น

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp คือเครื่องมือที่คุณควรเลือกใช้สำหรับการสื่อสารทั้งแบบซิงค์และอะซิงค์ ใช้ฟีเจอร์ Assigned Commentsในเอกสารสำหรับการให้ข้อเสนอแนะและการสนทนาแบบไม่พร้อมกัน คุณยังสามารถปรับปรุงการอนุมัติขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์ Proofing ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการส่งมอบเอกสาร รูปภาพ และวิดีโอให้รวดเร็วขึ้น

ความขัดแย้งของลำดับความสำคัญ

แผนกต่าง ๆ มีเป้าหมายของตัวเอง ซึ่งอาจขัดแย้งกันได้ในบางครั้ง ทำให้ยากต่อการขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้าไปข้างหน้า ความคืบหน้าของแต่ละทีมถูกขับเคลื่อนโดยตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กว้างขึ้นของบริษัทเสมอไป

ตัวอย่าง: ทีมขายต้องการให้ฟีเจอร์ใหม่ถูกปล่อยออกมาทันทีเพื่อปิดการขาย แต่ทีมวิศวกรรมคัดค้านเพราะต้องการเวลาเพิ่มเติมสำหรับการทดสอบ ความขัดแย้งนี้ทำให้การเปิดตัวล่าช้าและสร้างความไม่พอใจให้กับทั้งสองทีม

วิธีแก้ไข:

  • ใช้กรอบการทำงานเช่น OKRs (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก)เพื่อจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกันระหว่างแผนกต่างๆ และทำให้ทุกคนเข้าใจว่างานของตนมีส่วนช่วยต่อภาพรวมอย่างไร
  • แต่งตั้งเจ้าของโครงการ ที่สามารถปรับสมดุลความต้องการที่แตกต่างกันและเจรจาต่อรองเมื่อเกิดความขัดแย้ง
  • กำหนด KPI ร่วม ที่สะท้อนถึงความสำเร็จทางธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ทุกทีมทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการความช่วยเหลือในการจัดสรรทรัพยากรหรือไม่?มุมมองทีมใน ClickUpให้ภาพรวมที่ชัดเจนว่าใครกำลังทำอะไรและเมื่อไหร่ พร้อมความสามารถในการลากและวางงานระหว่างทรัพยากรต่างๆ ตอนนี้ หากคุณต้องการปรับแต่งไทม์ไลน์หรือจัดระเบียบการพึ่งพาของงานภายในแผนกต่างๆมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpช่วยให้คุณทำได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

การขาดความชัดเจนในบทบาทและความรับผิดชอบ

เมื่อหลายทีมทำงานร่วมกัน ความรับผิดชอบที่ทับซ้อนกันหรือการแบ่งหน้าที่ที่ไม่ชัดเจนอาจนำไปสู่การทำงานซ้ำซ้อน หรือที่แย่กว่านั้นคือ งานที่ถูกละเลย

ทีมต่างๆ มักจะคิดว่ามีคนอื่นกำลังจัดการงานอยู่ ซึ่งนำไปสู่ช่องว่างในการดำเนินงาน บุคคลต่างๆ ลังเลที่จะรับผิดชอบโครงการที่ต้องทำงานข้ามสายงานหากความรับผิดชอบไม่ชัดเจน

ตัวอย่าง: บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใหม่ และทั้งทีมการตลาดและทีมผลิตภัณฑ์ต่างเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารแนะนำลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำเพียงเล็กน้อย นำไปสู่ความสับสนและอัตราการยกเลิกสูง

วิธีแก้ไข:

  • กำหนดความชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ สำหรับผลลัพธ์สำคัญ และสื่อสารให้ทุกทีมรับทราบ
  • มอบหมายผู้จัดการโครงการหรือผู้นำจากหลายฝ่าย เพื่อให้มั่นใจว่ามีความรับผิดชอบและติดตามความคืบหน้า
  • ใช้ เมทริกซ์ RACI (ผู้รับผิดชอบ, ผู้รับผิดชอบ, ผู้ให้คำปรึกษา, ผู้ได้รับข้อมูล)เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน โดยให้แน่ใจว่าทุกแง่มุมของโครงการได้รับการครอบคลุม

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการสร้างกระบวนการทำงานระหว่างแผนกที่โปร่งใสหรือไม่? ใช้ประโยชน์จากการจัดการงานที่ละเอียดใน ClickUpแยกเวิร์กโฟลว์ขนาดใหญ่เป็น งานย่อย ที่จัดการได้ สร้างงานย่อย และติดตามความคืบหน้า ช่วยให้สามารถ ตรวจจับและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

หากคุณพบปัญหาใด ๆ คุณสามารถปรับแต่งพารามิเตอร์การแก้ไขปัญหาได้ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดหมวดหมู่และกำหนดสีให้กับระดับความสำคัญได้ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่สำคัญที่สุดก่อนได้ นอกจากนี้ การเพิ่มวันครบกำหนดและคำเตือนยังช่วยให้การแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นอย่างทันเวลาในทุกแผนก

การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

ทีมมักต่อต้านกระบวนการทำงานใหม่ ๆ, เทคโนโลยี, หรือวิธีการร่วมมือ, ซึ่งนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพและการยอมรับการปรับปรุงอย่างช้า ๆ.

การขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอาจทำให้พนักงานรู้สึกว่า การเปลี่ยนแปลงถูกบังคับให้เกิดขึ้นกับพวกเขาแทนที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขา

ตัวอย่าง: ทีมการเงินได้ดำเนินการประมวลผลใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองมาเป็นเวลาหลายปี แต่บริษัทได้นำระบบอนุมัติใบแจ้งหนี้แบบอัตโนมัติมาใช้ ทีมการเงินต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนี้ เนื่องจากเกรงว่าจะมีการซ้ำซ้อนของงานและไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ใหม่

วิธีแก้ไข:

  • ให้การฝึกอบรมที่ครอบคลุม และสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ส่งเสริมการรับเลี้ยง ผ่านรางวัลหรือโปรแกรมการยกย่องที่อิงตามผลงาน
  • ให้มีส่วนร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักตั้งแต่เนิ่นๆ ในกระบวนการตัดสินใจเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากพวกเขาและเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง

ประสิทธิภาพการทำงานของเราทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่เราเริ่มใช้ ClickUp ปัจจุบันเรามีผู้ใช้มากกว่า 50 คนใน 5 ทวีปที่ทำงานร่วมกันในโครงการที่มีรายละเอียดมาก สิ่งนี้ทำให้เราสามารถลดระยะเวลาในการส่งมอบโครงการลงได้ค่อนข้างมาก

ประสิทธิภาพการทำงานของเราทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่เราเริ่มใช้ ClickUp ปัจจุบันเรามีผู้ใช้มากกว่า 50 คนใน 5 ทวีปที่ทำงานร่วมกันในโครงการที่มีรายละเอียดสูงมาก สิ่งนี้ทำให้เราสามารถลดระยะเวลาในการส่งมอบโครงการลงได้อย่างมาก

เทคโนโลยีและข้อมูลที่แยกส่วน

ข้อมูลที่แยกเป็นไซโลและเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกันทำให้ทีมไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันในที่ทำงานลดลง

บ่อยครั้งที่ทีมต่างๆ ใช้เครื่องมือแยกกันที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ ทำให้การแบ่งปันข้อมูลเป็นเรื่องยาก การขาดการมองเห็นข้อมูลข้ามแผนกสามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดี

ตัวอย่าง: ทีมขายใช้ซอฟต์แวร์ CRM เพื่อติดตามการติดต่อของลูกค้า ในขณะที่ทีมสนับสนุนลูกค้าใช้ระบบตั๋วแยกต่างหาก หากไม่มีการผสานระบบ ตัวแทนขายจะขาดการมองเห็นในข้อร้องเรียนของลูกค้าในอดีต ซึ่งนำไปสู่ประสบการณ์ที่ไม่ดีของลูกค้า

วิธีแก้ไข:

  • ดำเนินการ แดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกันที่ดึงข้อมูลจากหลายแหล่ง เพื่อนำเสนอภาพรวมที่รวมเป็นหนึ่งสำหรับทุกทีม
  • ส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลข้ามสายงาน ผ่านนโยบายการเข้าถึงข้อมูลทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกทีมมีข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
  • ผสานระบบ โดยใช้ API หรือแพลตฟอร์มกลางที่เชื่อมต่อเครื่องมือต่าง ๆ (เช่น การเชื่อมโยงระบบ CRM กับแพลตฟอร์มสนับสนุนลูกค้า)

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: แดชบอร์ด ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจภายในทีมของคุณ แดชบอร์ดทำให้ข้อมูลและตัวชี้วัดของทีมสามารถเข้าถึงได้ทางสายตา ด้วยรายงานและวิดเจ็ตมากมาย ผู้นำทีมสามารถเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงการหรือด้านประสิทธิภาพการทำงานใด ๆ ได้ ทำให้การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเป็นเรื่องง่าย

แดชบอร์ด ClickUp ช่วยให้ทีมข้ามสายงานทำงานร่วมกันอย่างมีทิศทางเดียวกัน
ติดตามความคืบหน้าและปริมาณงานด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้

คอขวดในการตัดสินใจ

การตัดสินใจที่ล่าช้าอาจทำให้ความคืบหน้าสะดุดได้ โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการอนุมัติจากหลายฝ่าย อำนาจที่ไม่ชัดเจนอาจนำไปสู่การถกเถียงไปมาโดยไม่มีข้อสรุปสุดท้าย ขณะที่การมีขั้นตอนอนุมัติหลายชั้นจะสร้างความล่าช้าโดยไม่จำเป็น

ตัวอย่าง: ทีมการตลาดต้องการเปิดตัวแคมเปญโฆษณาที่มีระยะเวลาจำกัด แต่ต้องรอการอนุมัติจากฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการเงิน และฝ่ายกำกับดูแล ความล่าช้าทำให้แคมเปญพลาดช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเปิดตัว ส่งผลให้มีการมีส่วนร่วมลดลง

วิธีแก้ไข:

  • ใช้ กระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างสำหรับการอนุมัติ(เช่น การไหลของการอนุมัติอัตโนมัติในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ) เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • เสริมสร้างศักยภาพทีมด้วยการมอบอำนาจในการตัดสินใจ ภายใต้กรอบแนวทางที่กำหนดไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดที่ไม่จำเป็น
  • กำหนดระเบียบวิธีในการตัดสินใจที่ชัดเจน พร้อมกำหนดระยะเวลาการอนุมัติและขั้นตอนการส่งต่อที่ชัดเจน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:การผสานการทำงานของ ClickUp อย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือและบริการภายนอกเช่น Google Drive, Salesforce, Intercom และอื่นๆ ช่วยรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายให้เป็นระบบและป้องกันการแยกข้อมูลเป็นกลุ่ม

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการทำงานร่วมกันข้ามสายงานในองค์กรของคุณ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดดังต่อไปนี้:

  1. การสื่อสารในทีมที่ชัดเจน: จัดตั้งช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างและโปร่งใสเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลสามารถไหลเวียนได้อย่างอิสระระหว่างทีม
  2. วัตถุประสงค์ร่วมกัน: กำหนดและสื่อสารเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังทำงานไปสู่ผลลัพธ์เดียวกัน
  3. บทบาทและความรับผิดชอบ: ระบุบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนในทีมเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและการทำงานซ้ำซ้อน
  4. การประชุมประจำ:กำหนดการประชุมทีมข้ามสายงานเป็นประจำเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้า แก้ไขปัญหา และแบ่งปันข้อมูลอัปเดต
  5. การเคารพต่อมุมมองที่หลากหลาย: ยอมรับและให้คุณค่าต่อมุมมองและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายซึ่งแต่ละทีมนำมา ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเคารพและการมีส่วนร่วม
  6. เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: นำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันมาใช้เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลและการบริหารจัดการทีม
  7. กลไกการให้ข้อเสนอแนะ: สร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสมาชิกในทีมในการแบ่งปันความคิดและข้อกังวลของพวกเขา เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและปราศจากอคติ
  8. การแก้ไขข้อขัดแย้ง: พัฒนากระบวนการสำหรับการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือความไม่เห็นด้วยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการร่วมมือระหว่างแผนก
  9. ความรับผิดชอบ: จัดตั้งลำดับชั้นที่ชัดเจนภายในแผนกเพื่อให้สมาชิกทุกคนสามารถรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของตนต่อความพยายามร่วมกันได้
  10. เฉลิมฉลองความสำเร็จ: ให้การยอมรับและเฉลิมฉลองความสำเร็จที่สำคัญ และจัดกิจกรรมสร้างทีมเพื่อกระตุ้นขวัญกำลังใจและแรงจูงใจ

อ่านเพิ่มเติม:แอปและซอฟต์แวร์สร้างทีมสำหรับทีมระยะไกล

ทักษะการเป็นผู้นำเพื่อสร้างทีมข้ามสายงานที่มีประสิทธิภาพ

การสร้างทีมข้ามสายงานที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยทักษะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและทัศนคติที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกัน ซึ่งส่งเสริมความร่วมมือ ความสอดคล้อง และประสิทธิภาพ ต่อไปนี้คือทักษะสำคัญที่ผู้นำจำเป็นต้องพัฒนา:

ทักษะการสื่อสาร

ผู้นำต้องสามารถสื่อสารเป้าหมาย ความคาดหวัง และการอัปเดตได้อย่างชัดเจนในทุกทีม พวกเขาควรสามารถแปลข้อมูลทางเทคนิคหรือข้อมูลเฉพาะทางให้อยู่ในภาษาที่สมาชิกทุกคนในทีมสามารถเข้าใจได้

วิธีปรับปรุง:

  • ฝึกฟังอย่างตั้งใจเพื่อเข้าใจมุมมองที่แตกต่าง
  • ใช้ภาษาที่ง่ายและชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการตีความผิด
  • ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างผ่านการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและการให้ข้อเสนอแนะ

การแก้ไขข้อขัดแย้ง

ทีมข้ามสายงานมักมีลำดับความสำคัญที่ขัดแย้งกัน และผู้นำจำเป็นต้องไกล่เกลี่ยความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ พวกเขาต้องมั่นใจว่าความเห็นต่างจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นแทนที่จะเกิดความล่าช้าหรือความคับข้องใจ

วิธีปรับปรุง:

  • พัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างสมดุลระหว่างมุมมองที่แตกต่างกัน
  • รักษาความเป็นกลางและมุ่งเน้นไปที่การหาทางแก้ไขปัญหาแทนที่จะโทษใคร
  • ใช้กรอบการทำงานเช่นการเจรจาตามความสนใจเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

การมี EQ สูงช่วยให้ผู้นำเข้าใจพลวัตของทีม จัดการอารมณ์ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาสามารถรับรู้ถึงผลงานของสมาชิกในทีมและแก้ไขข้อกังวลของสมาชิกในทีมก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่

วิธีปรับปรุง:

  • ฝึกความเห็นอกเห็นใจโดยการสวมบทบาทในมุมมองของผู้อื่น
  • เรียนรู้ที่จะสังเกตสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดที่บ่งบอกถึงความหงุดหงิดหรือการไม่สนใจ
  • ให้การสนับสนุนและกำลังใจเพื่อสร้างวัฒนธรรมทีมที่เปิดกว้างและครอบคลุม

อ่านเพิ่มเติม:หนังสือการจัดการที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาทักษะการนำที่มีประสิทธิภาพ

การคิดเชิงกลยุทธ์

ผู้นำต้องปรับความพยายามข้ามสายงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กว้างขึ้นของบริษัท พวกเขาควรคาดการณ์อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนให้เหมาะสม

วิธีปรับปรุง:

  • พัฒนาเป็นนิสัยในการมองภาพรวมก่อนที่จะตัดสินใจ
  • ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
  • ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงรุกแทนการแก้ไขปัญหาแบบรับมือ

ความร่วมมือและการสร้างทีม

ผู้นำต้องส่งเสริมความไว้วางใจและการทำงานเป็นทีมระหว่างหน่วยงานต่างๆ พวกเขาควรสร้างวัฒนธรรมที่สมาชิกในทีมรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม

วิธีปรับปรุง:

  • ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ระหว่างทีมเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
  • เฉลิมฉลองความสำเร็จข้ามสายงานเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
  • จัดตั้งระบบพี่เลี้ยงหรือระบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความสามารถในการปรับตัว

ผู้นำจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและเปิดรับการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากโครงการที่ทำงานข้ามสายงานมักต้องการการปรับเปลี่ยนระหว่างทาง พวกเขาควรสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เมื่อจำเป็นโดยไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายที่ไม่จำเป็น

วิธีปรับปรุง:

  • ติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
  • พัฒนาทัศนคติในการแก้ปัญหาที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส

อ่านเพิ่มเติม:สรุปหนังสือภาวะผู้นำและการหลอกลวงตนเอง พร้อมข้อคิดสำคัญ

การมีอิทธิพลและการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้นำจำเป็นต้องโน้มน้าวใจทีมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ร่วมกัน แม้ว่าจะไม่มีอำนาจโดยตรงเหนือพวกเขา พวกเขาต้องบริหารจัดการความคาดหวังและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ

วิธีปรับปรุง:

  • ใช้การเล่าเรื่องเพื่อสร้างกรณีที่น่าสนใจสำหรับความคิดของคุณ
  • เข้าใจลำดับความสำคัญของทีมแต่ละทีม และนำเสนอข้อโต้แย้งของคุณในรูปแบบที่สอดคล้องและตรงกับพวกเขา

การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำทีมข้ามสายงานเหล่านี้ ผู้นำสามารถสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น สร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม:วิธีบริหารทีม: ทักษะ, กลยุทธ์, เครื่องมือ

4 แบบฟอร์มสำหรับการร่วมมือข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือเทมเพลต ClickUpสี่แบบที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในทีมที่หลากหลาย เพื่อให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จอย่างงดงาม 🥳

1. แม่แบบโครงการข้ามสายงาน ClickUp

เทมเพลตโครงการข้ามสายงาน ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ติดตามโครงการข้ามสายงานด้วยเทมเพลตโครงการข้ามสายงานของ ClickUp

ต้องการทางลัดในการปรับใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันข้ามสายงานหรือไม่?แม่แบบโครงการข้ามสายงานของ ClickUpสามารถเป็นพันธมิตรของทีมคุณ!

ไม่มีเอกสารกระจัดกระจายหรือความสับสนอีกต่อไป—ภายในเทมเพลตโฟลเดอร์นี้ คุณจะพบพื้นที่เฉพาะสำหรับทุกแผนกที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ เช่น:

  • ทีมบริหารโครงการ
  • ทีมบริการลูกค้า
  • ทีมขาย

แต่ละพื้นที่จะมีรายการงานของตัวเอง ทำให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบของแผนกและภาพรวมได้อย่างง่ายดาย แต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์จริงๆ เกิดขึ้นกับ มุมมอง Gantt ซึ่งให้แผนที่เส้นทางแบบภาพของไทม์ไลน์โครงการของคุณ ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและจุดติดขัดได้

นอกเหนือจากมุมมองแล้ว แม่แบบยังประกอบด้วย เอกสารโครงการ ซึ่งรวมถึง กฎบัตรโครงการ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบันทึกการประชุมเพื่อบันทึกวาระการประชุมและประเด็นสำคัญที่ได้จากการประชุม

2. แม่แบบโครงการข้ามสายงานโดยแผนกของ ClickUp

เทมเพลตโครงการข้ามสายงานโดยแผนกของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เปิดใช้งานการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างทีมที่ทำงานร่วมกันด้วยเทมเพลตโครงการข้ามสายงานตามแผนกของ ClickUp

คิดถึงเทมเพลตโครงการข้ามสายงานตามแผนกของ ClickUp Cross-Functional Projectว่าเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของทีมคุณ มันช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและสามารถติดตามได้ในแต่ละแผนก

ทุกแผนกที่คุณเพิ่มจะได้รับพื้นที่เฉพาะสำหรับงานต่างๆ ตัวอย่างเช่น ภายใต้แท็บการตลาด คุณสามารถเพิ่มงานที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญโฆษณาหรือกลยุทธ์โซเชียลมีเดียได้

ความสวยงามของเทมเพลตนี้คือมันมอบ มุมมองที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละแผนก คุณสามารถดูงานในรูปแบบรายการ, ดูการจัดวางบนบอร์ด, หรือตรวจสอบสิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่ด้วยมุมมองกล่อง 👀

เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างงาน ระหว่างแผนกต่างๆ ช่วยลดเวลาที่จำเป็นในการวางแผนกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างมาก ใช้มุมมอง Gantt แบบข้ามสายงานเพื่อแสดงภาพงานเหล่านี้บนไทม์ไลน์

ฟิลด์กำหนดเองเริ่มต้นจะเพิ่มความลึกให้กับการตรวจสอบของคุณ ช่วยให้คุณสามารถให้คะแนนประสิทธิภาพ กำหนดบทบาท ติดตามความคืบหน้า และสับเปลี่ยนทรัพยากรได้

3. แม่แบบแผนโครงการข้ามสายงาน ClickUp

เทมเพลตแผนโครงการข้ามสายงาน ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เชื่อมต่อแผนโครงการของคุณระหว่างทีมและให้คำแนะนำที่ละเอียดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ประสบความสำเร็จด้วยเทมเพลตแผนโครงการข้ามสายงานโดย ClickUp

แม่แบบแผนโครงการข้ามสายงานของ ClickUpทำหน้าที่เป็นดาวนำทางของคุณ ช่วยให้การ วางแผนและการจัดการโครงการที่ซับซ้อน เป็นเรื่องง่ายขึ้น

คุณจะพบมุมมองรายการที่มีโครงสร้างดี ซึ่งจัดเรียง ผลลัพธ์การทำงานตามหน้าที่ โดยกลุ่มกิจกรรมตามทีมและสถานะที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะมีมุมมอง กระดานความคืบหน้า ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามกิจกรรมผ่านแต่ละขั้นตอนของโครงการ และแน่นอน มุมมอง แกนต์ ที่เปิดเผยไทม์ไลน์ของโครงการของคุณ แสดงความเชื่อมโยงอย่างชัดเจน

เพื่อเพิ่มชั้นเชิงของข้อมูลเชิงลึก มุมมองไทม์ไลน์ของผลิตภัณฑ์ จะแสดงระยะเวลาของกิจกรรม

มอบหมายสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดาย, ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม, กำหนดผู้นำโครงการและผู้ติดตาม, และตั้งค่าผู้อนุมัติสำหรับขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงาน. สิ่งนี้ช่วยขจัดความสับสนระหว่างทีม และมอบภาพรวมโครงการที่ปรับแต่งตามบุคคลสำหรับการเริ่มต้นและสิ้นสุดแต่ละงาน.

4. แม่แบบเอกสารทีม ClickUp

เทมเพลตเอกสารทีม ClickUp
รับแม่แบบฟรี
สร้างศูนย์กลางแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดเก็บและแบ่งปันเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่ข้อมูลจำเพาะด้านการออกแบบไปจนถึงคู่มือผู้ใช้ ด้วยเทมเพลตเอกสารทีมของ ClickUp

เทมเพลตเอกสารทีม ClickUpเป็นการผสมผสานระหว่างบันทึกการประชุมและวิกิของทีม สร้างแหล่งข้อมูลอันทรงพลังที่พร้อมใช้งานในปลายนิ้วของคุณ 👐

บันทึกการประชุม องค์ประกอบนี้แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเป็นระเบียบ พร้อมลิงก์สำคัญ (เช่น การบันทึกการประชุม) ระบุรายการที่ต้องดำเนินการที่มอบหมายให้แต่ละบุคคล และแสดงหัวข้อวาระการประชุมพร้อมบันทึกที่เกี่ยวข้อง

เทมเพลตนี้ยังมี Team Wiki ที่ครอบคลุม ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่คุณสามารถเข้าถึงชื่อของเพื่อนร่วมทีมและเข้าใจบทบาทของพวกเขาในกลุ่มได้อย่างง่ายดาย

ไฮบริดเทมเพลต นี้คือเครื่องมือที่ดีที่สุดของคุณในการให้ทีมของคุณทุกคนทราบข้อมูล, จัดระเบียบ, และพร้อมที่จะลงมือทำ!

ยอมรับการทำงานร่วมกันข้ามสายงานด้วย ClickUp

การนำการร่วมมือข้ามสายงานมาใช้ต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างภาวะผู้นำ โครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ธุรกิจสามารถส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่สร้างสรรค์และคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานได้โดยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน จัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกัน ปรับปรุงการสื่อสาร และใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

แพลตฟอร์มอย่าง ClickUp ช่วยให้ทีมต่างๆ ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ปัจจุบัน มีทีมมากกว่า 3 ล้านทีมใช้ ClickUp เพื่อทำงานได้เร็วขึ้นด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความรู้ที่รวมศูนย์ และการแชทที่เน้นการทำงานซึ่งช่วยขจัดสิ่งรบกวนและปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

สมัครบัญชีฟรีและหลุดพ้นจากข้อจำกัดของกระบวนการทำงานแบบแยกส่วนแบบเดิม!