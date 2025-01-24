13 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการทีมในปี 2025

คุณจะเลือกแล็ปท็อปใหม่ที่ดูทันสมัยหรือเดสก์ท็อปทรงเหลี่ยมจากยุค 90 ที่มีพลังการประมวลผลเพียงหนึ่งในสาม? หรือดีกว่านั้น คุณจะส่งข้อความหรือพึ่งพาพิราบสื่อสาร?
"คำถามเหล่านี้เป็นคำถามประเภทไหน?"
ถูกต้อง—ใครจะเลือกวิธีการที่ล้าสมัยและมีประสิทธิภาพน้อยกว่าในการทำงาน?
แล้วทำไมทีมจำนวนมากยังคงติดอยู่กับวิธีการจัดการทีมแบบเก่าที่ต้องใช้เวลาและความพยายามมากขึ้น และอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด?
สิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องมือ AI สำหรับการจัดการทีม
🧠 คุณรู้หรือไม่:77% ของผู้จัดการโครงการกล่าวว่าAI มีผลกระทบเชิงบวกต่อการทำงานของพวกเขา
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน เราพร้อมช่วยคุณแล้ว ลองดูรายการเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุด 13 รายการนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการทีม และสิ่งที่แต่ละเครื่องมือทำได้ดีที่สุด:
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการจัดการทีม?
เมื่อคุณคุยกับทีมของคุณหรือนำเสนอเครื่องมือ AI ให้กับผู้บริหารระดับสูง คุณจะได้ยินคำศัพท์ที่ฟังดูหรูหราเช่นการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่อง
แน่นอน เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยคุณในระยะยาว—แต่ไม่ควรเป็นจุดสนใจของคุณตั้งแต่เริ่มต้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เริ่มต้นอย่างง่าย—ระบุปัญหาในกระบวนการทำงานที่ทำให้คุณและทีมของคุณทำงานช้าลง
ไม่ว่าจะเป็นการจัดลำดับความสำคัญของงาน การติดตามโครงการ หรือการปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม เลือกเครื่องมือที่สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างตรงจุด หากเครื่องมือ AI นั้นมีฟังก์ชันเสริมเพิ่มเติม (เช่น การจัดการงานอัตโนมัติหรือการเชื่อมต่อกับแอปหลายตัว) และใช้งานง่ายจนคุณสงสัยว่าเคยทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่นได้อย่างไร ถือเป็นคะแนนพิเศษ
เป้าหมายสำคัญที่ควรตั้งไว้สำหรับเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการทีม:
- รู้สึกเป็นธรรมชาติและใช้งานง่าย
- จัดการโครงการ กระบวนการบริหารงาน และงานย่อยได้อย่างมืออาชีพ
- รักษาให้ทีมมีส่วนร่วม ไม่จมอยู่กับความซับซ้อน
- ทำให้การสื่อสารสำหรับโครงการและงานง่ายขึ้น
- มีตัวเลือกการผสานรวมเพื่อขยายตามธุรกิจของคุณ
สิ่งอื่นที่ควรพิจารณาคือความสามารถในการจำลองหรือเสริมสร้างการป้อนข้อมูลของมนุษย์ได้ดีเพียงใด ความลึกซึ้งของฟังก์ชันการทำงานของ AI และ—พูดตรงๆ—ราคา
ค้นหาเครื่องมือที่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ แล้วคุณจะประหยัดเวลา ลดงานประจำที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างง่ายดาย
เครื่องมือ AI 13 อันดับแรกสำหรับการจัดการทีม
คุณรู้หรือไม่? งานอัตโนมัติสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาได้ถึง2 ชั่วโมง 24 นาทีต่อวัน
คุณเชื่อแล้วหรือยังว่ามันจะยอดเยี่ยมขนาดไหนสำหรับทีมของคุณ? มาดูกันว่ามีเครื่องมือ AI อะไรบ้างที่สามารถช่วยคุณทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้.
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ AI อย่างครอบคลุมและการทำงานร่วมกันในทีม)
วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในทีมคือการให้แต่ละคนรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
แต่เป็นไปได้หรือไม่ที่จะติดตามความก้าวหน้าของทุกคนด้วยตนเองโดยไม่เสียสติ? ใช่ ถ้าคุณใช้ClickUp
การทำงานในปัจจุบันมีปัญหา โดย60% ของเวลาของเราถูกใช้ไปกับการแบ่งปัน ค้นหา และอัปเดตข้อมูลผ่านเครื่องมือต่างๆ ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการเป็น แอปเดียวสำหรับทุกงานของคุณ ที่รวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้นด้วยการอัตโนมัติงานต่างๆ สำหรับทีมของคุณ
แต่ก่อนที่เราจะลงมือทำงาน ทีมของคุณจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน
ClickUp Goalsช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้จริง ในระยะเวลาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือแม้กระทั่งรายปี
คุณยังสามารถสร้างรายการตรวจสอบเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานได้อีกด้วย เพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่สำคัญที่สุด
เมื่อพูดถึงการจัดลำดับความสำคัญของงาน ไม่มีอะไรทำได้ดีกว่า AI พื้นเมืองของ ClickUp อย่างClickUp Brain
มันวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและกำหนดเวลาเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุด สรุปการอัปเดต และสร้างงานใหม่ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที คำแนะนำเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นงาน ClickUpที่สามารถดำเนินการได้ทันทีและสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตแผนการจัดการทีมของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบโครงการของคุณและช่วยให้ทีมของคุณสอดคล้องกับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จร่วมกัน
สิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้คือการสื่อสารงานเหล่านี้กับทีมของคุณ ความสวยงามของ ClickUp อยู่ที่ความสามารถในการผสานเป้าหมายเข้ากับฟังก์ชันการทำงานโดยตรง ซึ่งหมายความว่าไม่มีใครต้องเกาหัวสงสัยว่าทำสิ่งนี้ไปทำไม—ทุกอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง
ClickUp Brain สามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดายด้วยการแปลงเป้าหมาย, อีเมล, และข้อความให้กลายเป็นงานเพียงคลิกเดียว และสิ่งที่ดีที่สุดคือ? ความรู้นี้พร้อมให้คุณใช้ได้ตลอดเวลา—เพียงแค่ถาม Brain ด้วยคำถามในภาษาอังกฤษที่ง่าย ๆ และคุณจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากพื้นที่ทำงานของคุณภายในไม่กี่วินาที
พูดถึงเรื่องข้อความ—คุณสามารถแท็กสมาชิกในทีม กำหนดความสำคัญ และแม้แต่แชร์อัปเดต ไฟล์ หรือบันทึกสั้นๆ ด้วยClickUp Chat ได้เลย มันเหมือนกับมีแอปส่งข้อความทันทีที่สร้างขึ้นในระบบการจัดการทีมของคุณโดยตรง นี่คือสูตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมอย่างไร้รอยต่อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สรุป: สรุปเนื้อหาจากกระทู้ยาว, การอัปเดตโครงการ, หรือเอกสารอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้บริบททันที
- การถอดความการประชุม: ถอดความการสนทนาในการประชุมเป็นเอกสารที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- การสื่อสารแบบทันที: ใช้ ClickUp Chat เพื่อแชร์การอัปเดต ไฟล์ และลิงก์ได้อย่างราบรื่น
- ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: มอบหมายความคิดเห็นโดยตรงในไฟล์หรืองานเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
- การผสานการทำงาน: เชื่อมต่อกับ Slack, Zoom และ Google Workspaceเพื่อการสื่อสารแบบศูนย์กลาง
🧠 คุณรู้หรือไม่: การศึกษาเผยให้เห็นว่าความไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันทำให้พนักงาน 64% สูญเสียเวลาอย่างน้อยสามชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดย20% สูญเสียเวลาถึงหกชั่วโมงในสิ่งที่สูญเปล่า
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
✨ รีวิวจากผู้ใช้:ผู้ใช้ชื่นชอบในความครบครันในหนึ่งเดียวของมันที่ผสานการจัดการโครงการ การจัดระเบียบความรู้ และการช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้าไว้ด้วยกันอย่างราบรื่น ตามที่หลายคนกล่าวไว้ว่า "ClickUp ปรับตัวให้เข้ากับการทำงานของคุณ ไม่ใช่คุณที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับมัน"
2. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบสัญชาตญาณ)
เมื่อเส้นตายใกล้เข้ามาและงานกำลังท่วมท้น Asana จะจัดระเบียบทุกอย่างและแม้กระทั่งทำให้งานที่น่าเบื่อเป็นอัตโนมัติ
เครื่องมือนี้เชื่อมโยงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์กับงานประจำวัน เพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่สำคัญ
นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ AI ที่มีความสามารถซึ่งช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ด้วยตนเอง ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานสำคัญอื่น ๆ ได้
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- เชื่อมโยงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์กับงาน เพื่อให้ทีมมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ของบริษัท
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อลดงานที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- เข้าถึงการเชื่อมต่อมากกว่า 300 รายการ รวมถึง Slack, Google Drive และ Microsoft Teams
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมผ่านการแสดงความคิดเห็น การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และการมองเห็นงานส่วนบุคคล
- ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเริ่มต้นโครงการและจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจทำให้งานง่าย ๆ รู้สึกซับซ้อนเกินความจำเป็น
- สามารถกำหนดผู้ใช้ได้เพียงหนึ่งคนต่อหนึ่งงาน ซึ่งอาจขัดขวางการทำงานร่วมกันในความรับผิดชอบที่แบ่งปัน
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $10. 99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: $24.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,200+ รีวิว)
✨ รีวิวจากผู้ใช้: Asana ได้รับการยกย่องในด้านความง่ายในการใช้งานความหลากหลายของฟีเจอร์ และระบบ AI ที่ลื่นไหล การเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยมอย่าง Slack และ Everhour ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในขณะที่รูปแบบและการรายงานที่สามารถปรับแต่งได้ตอบโจทย์ความต้องการของทีมที่แตกต่างกัน
3. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้และการจัดทำเอกสารของทีม)
ลองนึกภาพนี้: พนักงานใหม่มีคำถาม 20 ข้อเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ และครึ่งหนึ่งของทีมก็ยุ่งเกินกว่าจะตอบได้ ขอแนะนำ Notion AIผู้ช่วยส่วนตัว AIสำหรับการจัดการความรู้ของคุณ
มันช่วยให้คุณสามารถรวมเอกสารของทีมไว้ที่ศูนย์กลาง สร้างวิกิที่ใช้ร่วมกัน และจัดการสิทธิ์การเข้าถึง เพื่อให้ทุกคนในทีมทราบหน้าที่และเวลาที่ต้องดำเนินการ
นอกจากนี้ คุณสมบัติการถาม-ตอบที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ของมันช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถถามคำถามในภาษาที่เข้าใจง่าย และได้รับคำตอบที่ถูกต้องพร้อมแหล่งอ้างอิง ซึ่งช่วยลดความล่าช้าที่เกิดจากการค้นหาหรือการสื่อสารผิดพลาด
🧠 คุณรู้หรือไม่: การสื่อสารที่ผิดพลาดเป็นสาเหตุของ28% ของการพลาดกำหนดเวลา ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีช่องทางการสื่อสารที่มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อให้ทีมมีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- รวมศูนย์และจัดระเบียบข้อมูลทีมไว้ในวิกิที่เข้าถึงได้ง่าย
- มอบหมายงาน, แชร์การอัปเดต, และจัดการสิทธิ์เพื่อประสานงานทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับการรับพนักงานใหม่ การจัดการกระบวนการ และการวางแผนทีม
- เชื่อมต่อด้วยเครื่องมือเช่น Slack และ GitHub เพื่อให้การผสานการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Notion AI
- อาจทำให้ทีมที่ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการจัดการความรู้รู้สึกหนักใจ
- อาจทำงานช้าลงเมื่อจัดการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่
- ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้คุณสมบัติส่วนใหญ่
ราคาของ Notion AI
- ฟรี
- บวก: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
- G2: 4. 7/5 (5,930+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,430+ รีวิว)
✨ รีวิวจากผู้ใช้: Notion ได้รับการยกย่องอย่างสูงในด้านความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และความสามารถด้าน AI ที่ล้ำสมัย ซึ่งช่วยให้การจัดการความรู้และการจัดระเบียบงานเป็นไปอย่างราบรื่น เทมเพลต ตัวช่วยเขียน AI และการผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะสำหรับงานมืออาชีพหรือโครงการส่วนตัว
🧠 คุณรู้หรือไม่:41% ของพนักงานประสบปัญหาในการทำงานร่วมกับแผนกอื่นมากกว่าการทำงานภายในทีมของตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการทำลายกำแพงระหว่างหน่วยงานเพื่อประสานงานกันได้ดีขึ้น
4. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพโครงการขั้นสูง)
ลองนึกภาพว่ามีหลายทีมทำงานในแง่มุมต่างๆ ของโครงการเดียวกัน แต่ละทีมมีขั้นตอนการทำงานและลำดับความสำคัญของตัวเอง แต่ความคืบหน้าของทุกคนสอดคล้องกันและมองเห็นได้บนแพลตฟอร์มเดียว นั่นคือ Wrike ในการทำงานจริง
Wrike โดดเด่นด้วยความสามารถในการรวมโครงการต่าง ๆ ไว้ที่ศูนย์กลาง,อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆ, และให้เครื่องมือการแสดงผลแบบไดนามิก เช่น แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง. ทีมสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงาน, สร้างแบบแผนโครงการ, และใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อตัดสินใจตามข้อมูล.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของทีมและโครงการ
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การอนุมัติและการแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นโดยตรงบนไฟล์และงานเพื่อปรับปรุงการให้ข้อเสนอแนะและการอัปเดตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เชื่อมต่อด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft Teams, Slack และ Adobe Creative Cloud
ข้อจำกัดของ Wrike
- คุณสมบัติพรีเมียมอาจมีราคาแพงสำหรับผู้ใช้คนเดียวหรือทีมขนาดเล็ก
- การผสานรวมบางอย่าง เช่น Outlook อาจประสบปัญหาการแจ้งเตือนล่าช้า
- ไม่มีฟีเจอร์แชทในตัว; ต้องใช้เครื่องมือสื่อสารจากบุคคลที่สาม
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $24.80 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (3,730+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,740 รายการ)
5. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่เรียบง่ายและเน้นภาพ)
คิดถึง Trello เป็นระบบโน้ตติดผนังสำหรับยุคดิจิทัล
เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่ต้องการวิธีการจัดการงานที่ตรงไปตรงมาโดยไม่ทำให้กระบวนการทำงานซับซ้อนเกินไป ด้วยการใช้บอร์ด รายการ และการ์ด Trello มอบวิธีการติดตามความคืบหน้าและจัดระเบียบงานในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย
นอกจากนี้ ยังรองรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์, ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่ได้รับความนิยม เช่น Slack และ Google Drive
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- มองเห็นภาพงานด้วยกระดาน ระบบรายการ และบัตรที่ใช้งานง่าย
- สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของงานได้ทันที ทำให้สมาชิกในทีมทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติ Butler ที่ติดตั้งมาในตัว Trello
- เชื่อมต่อด้วยเครื่องมือเช่น Slack, Google Drive, และ Microsoft Teams
- ค้นหาแผนราคาที่เข้าถึงได้เหมาะสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก
ข้อจำกัดของ Trello
- ขาดเครื่องมือเช่นแผนภูมิแกนต์และการรายงานที่ครอบคลุมสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
- การต่อสู้กับทีมใหญ่หรือปริมาณงานสูง
- จำเป็นต้องใช้แอปของบุคคลที่สามหรือ Power Ups เพื่อเติมเต็มช่องว่างของฟังก์ชันการทำงาน
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5 ต่อผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $17.50 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,310+ รีวิว)
✨ รีวิวจากผู้ใช้: Trello ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในเรื่องกระดานสไตล์ Kanban ที่ใช้งานง่ายช่วยให้การจัดระเบียบงานและการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย ผู้ใช้ชื่นชอบความยืดหยุ่น คุณสมบัติการจัดการทีม และความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack ฟีเจอร์อย่าง Butler ที่ช่วยทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลา ในขณะที่ความเรียบง่ายของ Trello ทำให้เป็นที่นิยมทั้งในการใช้งานส่วนตัวและงานมืออาชีพ
6. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานและการประสานงานทีม)
Monday.com เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ออกแบบมาเพื่อรองรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม
ตั้งแต่การติดตามงานแต่ละชิ้นไปจนถึงการบริหารโครงการระดับองค์กร Monday มีเครื่องมือหลากหลาย เช่น กระดานที่ปรับแต่งได้ ระบบอัตโนมัติตามกฎ และการเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 200 แอป
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ปรับแต่งบอร์ดโครงการให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ
- ประหยัดเวลาด้วยการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานและกระบวนการที่ทำซ้ำโดยใช้ Monday AI
- เข้าถึงเทมเพลตกว่า 200 แบบเพื่อเริ่มต้นโครงการอย่างรวดเร็ว
- ให้สมาชิกในทีมทุกคนได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องด้วยการติดตามงานที่ราบรื่นและกระดานที่แชร์ร่วมกัน
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือเช่น Slack, Google Drive, และ Microsoft Teams เพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ตัวเลือกการกรองอาจรู้สึกจำกัดสำหรับผู้ใช้บางคน
- เวอร์ชันมือถือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเมื่อเทียบกับแอปบนเดสก์ท็อป
- AI วันจันทร์มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับสูงเท่านั้น ทำให้ผู้ใช้พื้นฐานไม่สามารถเข้าถึงได้
Monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $9 ต่อผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐาน: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $19 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,680+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,360+ รีวิว)
7. Taskade (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมแบบเบาและการทำงานที่มีประสิทธิภาพด้วย AI)
Taskade เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับการทำงานร่วมกันและปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติเช่นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ผู้ใช้สามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่นผ่านการแชทและการโทรผ่านวิดีโอที่ผสานรวมไว้ในขณะที่จัดการงานต่างๆ
เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานด้วย AI ของมันสามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติ ในขณะที่ตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้ช่วยในการสร้างเนื้อหาและจัดระเบียบเอกสาร อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การตั้งค่าที่ยืดหยุ่น และเครื่องมือการทำงานร่วมกันทำให้มันเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ที่เริ่มต้นกับการจัดการโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ Taskade
- อัตโนมัติภารกิจและสร้างเนื้อหาด้วยคุณสมบัติ AI ที่ผสานรวม
- มองเห็นภาพโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยรายการงาน แผนผังความคิด แผนผังขั้นตอน แผ่นกระดานคัมบัง และปฏิทิน
- จัดระเบียบโครงการด้วยพื้นที่ทำงานและโฟลเดอร์ที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Taskade
- แผนภูมิแกนต์และเครื่องมือติดตามเวลาที่ขาดหายไปสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
- การอัปโหลดเอกสารมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาขัดข้องหรือการทำงานช้าลง
- ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานทุกฟังก์ชัน
ราคาของ Taskade
- ฟรี
- Taskade Pro: $8 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Taskade สำหรับทีม: $16 ต่อผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (65+ รีวิว)
🧠 คุณรู้หรือไม่: การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนสร้างความเครียดให้กับพนักงานถึง 80% ในขณะที่ 46% ใช้เวลาสูงสุดถึง 40 นาทีต่อวันในการแก้ไขความสับสน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดี
8. การเคลื่อนไหว (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพงานที่ใช้พลังของ AI)
หากทีมของคุณตกเป็นเหยื่อของรายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีวันจบสิ้น กำหนดส่งงานที่ทับซ้อนกัน และการประชุมที่กินเวลาไปครึ่งวัน Motion สามารถช่วยได้
Motion จัดเรียงงานใหม่โดยอัตโนมัติ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และทำนายระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ: การทำให้งานสำเร็จลุล่วง
ด้วยระบบการจัดตารางเวลาและระบบการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI Motion ช่วยให้ทีมสามารถหลีกเลี่ยงความวุ่นวายของการวางแผนด้วยตนเองได้
คุณสมบัติเด่นของ Motion
- เพิ่มประสิทธิภาพของทีมให้สูงสุดด้วยการจัดลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาการทำงานโดยอัตโนมัติ
- ทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำง่ายขึ้นและลดการทำงานด้วยมือ
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการและกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจน
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับตารางเวลาของทีมและลำดับความสำคัญของงาน
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Zoom, Google Calendar และ Zapier เพื่อการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- ตัวเลือกการปรับแต่งน้อยสำหรับการแสดงโครงการและงาน
- ข้อขัดข้องเป็นครั้งคราวอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งาน
- แอปพลิเคชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- บุคคล: $19 ต่อผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจมืออาชีพ: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 0/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 45 รายการ)
✨ รีวิวจากผู้ใช้: Motion ได้รับการชื่นชมอย่างมากสำหรับฟีเจอร์การตั้งเวลาอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดภาระทางความคิดในการจัดลำดับความสำคัญของงานและช่วยให้ผู้ใช้สามารถบรรลุเป้าหมายทั้งเล็กและใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งงาน การปรับตารางเวลาโดยอัตโนมัติ และการตั้งค่าทริกเกอร์สำหรับโปรเจกต์ ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับกระบวนการทำงานของผู้ใช้
9. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่เรียบง่ายพร้อมการรองรับหลายแพลตฟอร์ม)
เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่สะอาดและเรียบง่าย Todoist ช่วยให้บุคคลและทีมจัดการงานของพวกเขาได้อย่างราบรื่นข้ามอุปกรณ์ต่างๆ
จุดเด่นของ Todoist คือการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและเพิ่มงานในรายการด้วยวลีเช่น "ส่งรายงานพรุ่งนี้เวลา 15.00 น."
นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกับ AIโดยมีโครงการที่แชร์ได้ การมอบหมายงาน และเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้มีความหลากหลายสำหรับการใช้งานทั้งส่วนตัวและมืออาชีพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- ซิงค์งานได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเดสก์ท็อป มือถือ และส่วนขยายเบราว์เซอร์
- สร้างโปรเจ็กต์, กำหนดป้ายกำกับ, และตั้งลำดับความสำคัญเพื่อการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าด้วยแผนภูมิและสถิติที่มองเห็นได้
ข้อจำกัดของ Todoist
- ฟังก์ชันการทำงานหลักบางส่วนถูกล็อกไว้เบื้องหลังแผนการชำระเงิน
- ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการแยกงานขั้นสูง
- ราคาอาจสูงสำหรับกลุ่มใหญ่
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $4 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $6 ต่อผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,530+ รีวิว)
10. Lattice (เหมาะที่สุดสำหรับการประเมินประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน)
พนักงานที่มีส่วนร่วมอย่างสูงคือเส้นเลือดหล่อเลี้ยงขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ—การศึกษาชี้ให้เห็นว่าธุรกิจที่มีพนักงานที่มีส่วนร่วมอย่างสูงสามารถเห็นการเพิ่มขึ้นของกำไรได้ถึง 21%
คุณต้องการแพลตฟอร์มสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน, ข้อเสนอแนะจากพนักงาน, การตั้งเป้าหมาย, และการสำรวจความมีส่วนร่วมเพื่อรักษาสิ่งนี้ไว้
เข้าสู่ Lattice. คุณสมบัติ OKRs และ Goals ของมันช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดให้บุคคลและทีมสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทได้ ขณะที่เครื่องมือเช่น 1:1 และแบบสำรวจความมีส่วนร่วมช่วยส่งเสริมการหารือที่มีประสิทธิภาพและการให้คำแนะนำที่มีความหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง
- ติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายของบริษัทด้วยวัตถุประสงค์ที่โปร่งใสและวัดผลได้
- อำนวยความสะดวกในการประชุมที่มีประสิทธิผลด้วยวาระการประชุมที่แนะนำและรายการดำเนินการ
- รวบรวมความคิดเห็นของพนักงานและวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อปรับปรุงความพึงพอใจในที่ทำงาน
- ดำเนินการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยใช้ตัวอย่างที่มีเอกสารประกอบเพื่อการประเมินที่เป็นธรรม
- สร้างภาพและเข้าใจตัวชี้วัดแรงงานที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ข้อจำกัดของตารางตาข่าย
- แบบสำรวจอัตโนมัติอาจรู้สึกซ้ำซ้อนและนำไปสู่การไม่สนใจ
- ขาดโมดูลการจ่ายเงินเดือนและการติดตามเวลาสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างครอบคลุม
- อาจไม่ให้การสนับสนุนโดยตรงอย่างครอบคลุมสำหรับองค์กรที่มีพนักงานน้อยกว่า 50 คน
การกำหนดราคาแบบตาราง
- การบริหารจัดการบุคลากร: $11 ต่อผู้ใช้/เดือน
- การมีส่วนร่วม: เสริมเพิ่มในราคา $4 ต่อผู้ใช้/เดือน
- เติบโต: แพ็กเกจเสริม ราคา $4 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ค่าตอบแทน: เสริมเพิ่ม $6 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล (HRIS Core): $5 ต่อผู้ใช้/เดือน (ราคาพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนก่อน)
คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,890 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (180+ รีวิว)
11. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในทีมและการอัปเดตโครงการ)
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Slack ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับวิธีการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีม
เริ่มต้นในฐานะเครื่องมือส่งข้อความ Slack ได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังซึ่งรวมการสื่อสารของทีมเข้ากับฟีเจอร์ต่างๆ สำหรับการจัดการงาน การแชร์ข้อมูลอัปเดต และการบูรณาการกระบวนการทำงาน
ไม่ว่าจะเป็นการติดตามความคืบหน้าผ่านรายการหรือการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย Workflow Builder ของ Slack ก็สามารถช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อและมีประสิทธิภาพได้—ทั้งหมดในที่เดียวของพื้นที่ทำงานดิจิทัล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- จัดระเบียบการสนทนาตามโครงการ แผนก หรือหัวข้อ ด้วยช่องทางเฉพาะ
- ติดตามและจัดการงานได้โดยตรงภายใน Slack เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบด้วยรายการต่างๆ
- ทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำๆ เช่น การอนุมัติและการอัปเดตสถานะเป็นอัตโนมัติ
- เชื่อมต่อกับแอปต่างๆ เช่น Google Drive, ClickUp และ Jira เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
- จัดการสนทนาสดหรือแชร์วิดีโออัปเดตสั้น ๆ เพื่อลดความวุ่นวายในอีเมล
ข้อจำกัดของ Slack
- องค์กรขนาดใหญ่อาจพบว่าการจัดการหลายช่องทางเป็นเรื่องวุ่นวาย
- ขาดแผนภูมิแกนต์หรือกระดานคัมบัง ทำให้ต้องมีการผสานรวมเพื่อจัดการโครงการขั้นสูง
- การแจ้งเตือนสามารถเบี่ยงเบนความสนใจได้ง่าย โดยเฉพาะในพื้นที่ทำงานที่มีกิจกรรมมาก
- ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อขนาดทีมเพิ่มขึ้น
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $8.75 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ+: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (33,745+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (23,481+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ ClickUpเพื่อแสดงข้อมูลโครงการด้วยแผนภูมิและกราฟ กรองข้อมูลด้วยเครื่องมือแบบโต้ตอบ และติดตามความคืบหน้าทั้งหมดในที่เดียว
12. Workday (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินแบบครบวงจร)
สำหรับธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางการเงิน และการจัดการเงินเดือน Workday นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการปรับแต่งตามอุตสาหกรรมที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรในหลากหลายภาคส่วน
ด้วยการเน้นที่ความสามารถในการปรับตัว ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือแบบลากและวางและการสร้างแบบจำลองแบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ แอปพลิเคชันมือถือของ Workday สำหรับการจ่ายเงินเดือนการจัดสรรทรัพยากร และงานด้านทรัพยากรบุคคล ยังช่วยให้พนักงานและผู้จัดการสามารถเชื่อมต่อกันได้จากทุกที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workday
- สร้างและแก้ไขแผนผังองค์กรด้วยฟังก์ชันลากและวางเพื่อการปรับโครงสร้างที่ราบรื่น
- สร้างแบบจำลองที่ไม่เหมือนใครสำหรับองค์กรการกำกับดูแล, แบบเมทริกซ์, หรือแบบภูมิศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจของคุณ
- รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงานและต้นทุนผ่านแดชบอร์ดแบบไดนามิก
- แอปพลิเคชันมือถือที่ได้รับการจัดอันดับสูงสำหรับ iOS และ Android ช่วยให้สามารถจัดการเงินเดือน, ติดตามเวลา, และบริหารงานบุคคลได้
- การเชื่อมต่อสำเร็จรูปกว่า 600 แบบ รวมถึงผู้ให้บริการเงินเดือนอย่าง ADP ช่วยให้การเชื่อมต่อข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดในการทำงาน
- Workday ไม่เปิดเผยราคาต่อสาธารณะ โดยธุรกิจต้องขอใบเสนอราคาเฉพาะ
- การเกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการติดตามเวลา ยังไม่ได้รับการแก้ไข แม้ว่าจะมีคำแนะนำจากผู้ใช้ก็ตาม
ราคาสำหรับวันทำงาน
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการทำงาน
- G2: 4.0 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
- Capterra: 4. 5 (1,500+ รีวิว)
13. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์และการติดตามปัญหา)
คุณต้องการศูนย์บัญชาการเสมือนจริงที่ติดตามทุกงาน ทำนายปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และปรับทีมของคุณให้สอดคล้องกันได้อย่างง่ายดายหรือไม่? ถ้าใช่ ลองดู Jira
เกิดขึ้นจากพันธกิจของ Atlassian ที่มุ่งเสริมศักยภาพให้กับทีม Agile, Jira ได้เติบโตเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการโครงการทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- ปรับกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการของทีมหรือโครงการใด ๆ
- สร้าง จัดลำดับความสำคัญ และติดตามปัญหาด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลาย เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองและไฟล์แนบ
- จัดการทุกอย่างตั้งแต่ภารกิจของทีมเล็กไปจนถึงความซับซ้อนระดับองค์กร
- ใช้แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อด้วยเครื่องมืออย่าง Slack, Zoom และ Figma
ข้อจำกัดของ Jira
- อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้เริ่มต้นเนื่องจากการตั้งค่าที่มีคุณสมบัติมากมาย
- ราคาอาจสูงสำหรับทีมขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการนำทางนั้นไม่ตรงไปตรงมาเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ง่ายกว่า
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7. 53 ต่อผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $13.53 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 2 (770+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4 (14,990+ รีวิว)
อย่าแค่ตามให้ทัน—ยกระดับเกมของคุณด้วย ClickUp
การมารวมตัวกันคือจุดเริ่มต้น การอยู่ร่วมกันคือความก้าวหน้า การทำงานร่วมกันคือความสำเร็จ
คำพูดที่ชาญฉลาดที่ควรนำมาใช้ในชีวิต แต่เราต้องยอมรับว่าการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนั้นง่ายกว่าที่พูด
ยกตัวอย่างเช่น VMware บริษัทประสบปัญหาจากคำขอโครงการที่กระจัดกระจายผ่านหลายช่องทาง กระบวนการทำงานที่ไม่เชื่อมโยงกัน และการมองเห็นข้อมูลที่จำกัด ส่งผลให้เกิดการส่งต่องานที่ยุ่งเหยิงและความล่าช้า
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป:ClickUp ได้ทำให้กระบวนการทำงานของ VMWare ง่ายขึ้นด้วยการอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ทำให้กระบวนการทำงานเป็นมาตรฐานผ่านการใช้เทมเพลต, และมอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลให้กับผู้นำผ่านแดชบอร์ด—ส่งผลให้มีการปรับปรุงการรับโครงการและการจัดลำดับความสำคัญเพิ่มขึ้นถึง 8 เท่า
อีกหนึ่งเรื่องราวความสำเร็จมาจาก ICM.S ซึ่งผู้จัดการโครงการ 90% รายงานว่ามีความพึงพอใจอย่างมากกับความยืดหยุ่นของ ClickUp เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือที่พวกเขาใช้ก่อนหน้านี้
เมื่อคุณพิจารณาคุณสมบัติของมัน ClickUp ก็สมเหตุสมผล ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ การจัดลำดับเป้าหมาย การจัดลำดับความสำคัญของงาน และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ จึงไม่น่าแปลกใจที่มันครองตำแหน่งทั้งเครื่องมือจัดการโครงการและเครื่องมือจัดการงาน
ดังนั้น คุณพร้อมที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสความแตกต่าง