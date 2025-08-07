10 เครื่องมือ AI สำหรับการทำงานร่วมกันในทีมที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2025

⏰ สรุปสั้นๆ
เครื่องมือการทำงานร่วมกันไม่ได้ถูกสร้างมาเท่าเทียมกัน—ฉันได้ทดสอบมามากมาย และมีเพียงไม่กี่ตัวที่ช่วยได้จริง ๆ ClickUp นำทางด้วย ClickUp Brain ที่มอบระบบอัตโนมัติและสรุปข้อมูลอย่างชาญฉลาดซึ่งช่วยประหยัดเวลาของฉันได้อย่างมาก นอกเหนือจากนั้น เครื่องมือ AI อื่น ๆ ยังครอบคลุมการติดตามงาน การระดมความคิดแบบภาพ และการสื่อสาร—นี่คือสรุปเพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
- ClickUp – เครื่องมือจัดการโครงการและงานที่ดีที่สุดด้วย AI สำหรับการทำงานร่วมกัน
- Trello – เครื่องมือจัดการโครงการแบบ Kanban ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน
- อาสาณะ – เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาด
- Airtable – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
- Miro – เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด
- Loom – เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดข้อมูลจากวิดีโอ
- Slack – ความสามารถในการค้นหาและสรุปข้อมูลด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีมขนาดใหญ่
- Todoist – เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ที่ต้องการแอปจัดการงานที่เรียบง่าย
- Confluence – เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรระยะไกลที่ต้องการแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- โนชั่น – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการฐานข้อมูลแบบร่วมมือ
บางวันรู้สึกเหมือนว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่ที่ทำงานทั้งหมดคือการตามทันการสนทนา—กระทู้ใน Slack, การอัปเดตผลิตภัณฑ์, เอกสารภายใน, และการบันทึกการสาธิตกับลูกค้า—เหลือเวลาเพียงเล็กน้อยให้ฉันได้มุ่งเน้นไปที่งานหลักและโครงการของฉัน
ตามบทความล่าสุดจาก Harvard Business Review, ฉันไม่ใช่คนเดียว.
ทีมส่วนใหญ่ใช้เวลาเกิน85%ของเวลาในแต่ละสัปดาห์ไปกับการร่วมมือกับผู้อื่น องค์กรได้เริ่มให้ความสำคัญกับ 'การทำงานเป็นทีม' มากกว่า 'การทำงานอย่างลึกซึ้ง' เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อและสร้างการสื่อสารข้ามทีม
แม้ว่าการทำงานร่วมกันจะเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่มีประโยชน์หากมันกินเวลาส่วนใหญ่ของคุณไป นี่คือเหตุผลที่ฉันตื่นเต้นมากเกี่ยวกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ใช้ AI—ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการสรุปข้อความ 100 ข้อความใน Slack และการสาธิตให้ลูกค้าฟังนานถึงหนึ่งชั่วโมง
ต้องการสำรวจว่า AI สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงแก่นแท้ของการสนทนาได้เร็วขึ้นอย่างไรหรือไม่? ฉันได้ตรวจสอบเครื่องมือการทำงานร่วมกันด้วยAI ชั้นนำเพื่อดูว่าพวกมันสามารถปรับปรุงการทำงานร่วมกัน เพิ่มความมีสมาธิ และเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีม AI?
ฉันได้ทดสอบเครื่องมือจัดการเอกสารและโครงการมากกว่าสองโหลเพื่อตรวจสอบว่าพื้นที่ทำงาน AI และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของพวกเขาสามารถช่วยในการสื่อสารได้อย่างไร นอกจากเครื่องมือการทำงานร่วมกันแล้ว ฉันยังได้วิเคราะห์สองสิ่งหลัก ๆ คือ วิธีการกำหนดราคาสำหรับส่วนประกอบปัญญาประดิษฐ์ของพวกเขา และความสะดวกในการใช้งานของฟีเจอร์นี้
นี่คือปัจจัยบางประการที่ฉันได้ประเมิน:
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ: ฉันต้องการทราบว่าเครื่องมือ AI สามารถเข้าใจความแตกต่างของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนาและให้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือเครื่องมือ AIช่วยในการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อหรือไม่ สามารถทำงานซ้ำๆ เช่น การแชร์การอัปเดตสถานะหรือสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติได้หรือไม่ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นได้
- ค่าใช้จ่าย: เครื่องมือแต่ละตัวที่ฉันทดสอบมีการจัดการราคา AI แตกต่างกันไป บางตัวใช้วิธีการหักเครดิต บางตัวใช้วิธีการจ่ายตามจำนวนที่นั่ง บางตัวถึงกับเสนอฟีเจอร์ AI ให้ใช้ฟรี
- การผสานรวม: ฉันต้องการตรวจสอบว่าฟีเจอร์การทำงานร่วมกับ AI ของแต่ละเครื่องมือสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการผสานรวมอัจฉริยะได้หรือไม่ สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของการผสานรวมโดยรวมให้ดียิ่งขึ้นสำหรับการซิงค์ข้อมูลหรือช่วยให้ฉันสามารถใช้ความสามารถของ AI เป็นบอทในเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ของฉันได้หรือไม่?
- ความถูกต้อง: ความโปร่งใสและการมีอคติก็เป็นเกณฑ์สำคัญเช่นกัน เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ให้ข้อเท็จจริงที่ตรงไปตรงมาหรือไม่? ที่สำคัญกว่านั้น การตอบสนองของพวกเขายุติธรรมและปราศจากอคติหรือไม่?
เครื่องมือความร่วมมือ AI 10 อันดับแรกที่ควรใช้
ด้วยเครื่องมือ AI ที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างสมดุลระหว่างการทำงานเชิงลึกและการทำงานเป็นทีมได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า นี่คือรายชื่อแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันด้วย AI ที่ดีที่สุดของฉัน ซึ่งช่วยให้การสื่อสารในทีมเป็นเรื่องง่าย
1. ClickUp—เครื่องมือจัดการโครงการและงานที่ดีที่สุดสำหรับความร่วมมือด้วย AI
ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
แต่สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นอย่างแท้จริงคือวิธีการผสาน AI ผ่านเครื่องมือ AI ในตัวที่เรียกว่าClickUp Brain ซึ่งมอบประสบการณ์การจัดการงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวให้กับผู้ใช้ในทุกเครื่องมือ
ไม่เพียงแต่ ClickUp Brain จะรวบรวมข้อมูลของคุณจากแชท โครงการ และเอกสารต่าง ๆ ไว้ด้วยกันเท่านั้น แต่ยังมอบผู้ช่วย AI ส่วนตัวที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาให้กับพนักงานของคุณ เพื่อดูแลงานที่ยุ่งยากและซ้ำซากแทน
มาสำรวจกันว่า ClickUp Brain ช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างไร:
ด้วย ClickUp Brain อยู่เคียงข้างคุณ คุณจะมีผู้ช่วยโครงการ AI ที่ทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น เริ่มต้นด้วยการปรับปรุงการจัดการโครงการของคุณด้วย AIเช่น การสร้างโครงการ การสร้างคำอธิบายงาน และการมอบหมาย DRI
นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการเขียนและแก้ไขที่ยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาใหม่ตั้งแต่ต้นและแก้ไขเนื้อหาที่มีอยู่ได้ คุณยังสามารถตั้งค่าคู่มือสไตล์แบรนด์เพื่อให้สอดคล้องกับน้ำเสียงและโทนของแบรนด์ของคุณได้อีกด้วย แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ: ด้วย LLM หลายตัว! คุณสามารถทำงานร่วมกับ Gemini, Claude และอื่นๆ ได้โดยตรงจากอินเทอร์เฟซของ Brain
ต่อไป หากคุณจัดประชุมบ่อย ๆ ฟีเจอร์AI Notetaker ของ ClickUpจะช่วยได้มากเลยทีเดียว มันจะสร้างบันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณและดึงประเด็นที่ต้องดำเนินการออกมาให้ด้วย เพื่อให้คุณไม่พลาดสิ่งสำคัญใด ๆ
ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณ [และเพื่อนร่วมทีมของคุณ] ประหยัดเวลาได้มากเท่านั้น แต่การมีบทถอดความยังเป็นประโยชน์ในการเรียกดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น—ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณจะพลาดไปหากบันทึกไว้เพียงวิดีโอเท่านั้น คุณยังสามารถติดตามการสนทนาได้อย่างต่อเนื่องด้วยสรุปอัตโนมัติของแชทที่คุณมีส่วนร่วมโดยตรง
เมื่อคุณมีเวลาไม่เพียงพอที่จะตอบกลับข้อความในนาทีสุดท้ายหรือต้องรวบรวมรายงานประจำสัปดาห์ที่น่าเบื่อหน่าย ให้ClickUp's Autopilot Agentsเข้ามาช่วยคุณได้เลย! เพียงแค่กำหนดค่าการทำงานของระบบทริกเกอร์ แล้วคุณสามารถจัดการกับงานเอกสารทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สรุปทุกอย่าง: ตั้งแต่การอัปเดตโครงการไปจนถึงความคิดเห็นในหัวข้อและเอกสารยาว ๆ สรุปเนื้อหาทั้งหมดได้เพียงคลิกเดียว
- ถอดความการประชุม: สร้างเอกสาร ClickUpของบันทึกการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการถอดความและสกัดข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ จากนั้นด้วยฟีเจอร์ตรวจจับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ใน ClickUp สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างเอกสารร่วมกันและติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา
- เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว: ใช้แถบค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรบกวนเพื่อนร่วมทีมของคุณ และหากคุณจำเป็นต้องทำ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์แชทของ ClickUpเพื่อติดต่อพวกเขาได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับไปยังแพลตฟอร์มการสื่อสารอื่น
- สร้างระบบอัตโนมัติ: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบหลายขั้นตอนเมื่อ/จากนั้นในClickUp Automationเพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
- ร่วมมือและสื่อสารด้วยภาพ:กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ บนผืนผ้าใบสร้างสรรค์ ใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น ปากกาสีหลากหลาย, สติ๊กเกอร์โน้ต, รูปร่างต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อถ่ายทอดไอเดียของคุณให้กลายเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงภาพร่างและไอเดียต่าง ๆ ของคุณกับงานในClickUp Tasks, เอกสาร และฟีเจอร์อื่น ๆ เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานและความรับผิดชอบ—แม้จะทำงานจากระยะไกล
- บันทึกหน้าจอพร้อมเสียงบรรยาย: บางครั้งข้อความธรรมดาอาจไม่เพียงพอ ใช้ClickUp Clipsเพื่อแชร์วิดีโอหน้าจอขนาดสั้นได้ทันทีสำหรับการสื่อสารที่รวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้นในการถ่ายทอดแนวคิดและคำแนะนำ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp Brain มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีความชันของการเรียนรู้ที่สูง
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 [9,000+ รีวิว]
- Capterra: 4. 6/5 [4,000+ รีวิว]
💟 โบนัส: พบกับBrain MAX—เพื่อนร่วมงานบนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย คิดถึงมันเหมือนเครื่องมือการทำงานร่วมกันอัจฉริยะที่รวบรวมการสนทนา เอกสาร และงานทั้งหมดของทีมคุณไว้ในที่เดียว ด้วย Brain MAX คุณสามารถพูดความคิดหรือคำแนะนำของคุณออกมา และมันจะเปลี่ยนเป็นบันทึก งาน หรือข้อความสำหรับทีมของคุณทันที—ไม่ต้องพิมพ์เลย
ต้องการค้นหาไฟล์ สรุปการประชุม หรือมอบหมายงานติดตามผลใช่หรือไม่ Brain MAX ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงในการค้นหาข้อมูลจากทุกแอปที่เชื่อมต่อและสรุปข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ นอกจากนี้ยังช่วยทำงานประจำ เช่น การสร้างรายงานหรือติดตามความคืบหน้าของโครงการโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณและทีมมีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุด
2. Trello—เครื่องมือจัดการโครงการแบบ Kanban ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน
Trello เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลายตัวของ Atlassian ที่เชื่อมโยงกับ Atlassian Intelligence ซึ่งถูกนำเสนอในฐานะ 'คู่หู AI' เพื่อช่วยเร่งความเร็วในการทำงาน แม้ว่าจะมีฟีเจอร์เช่น การสรุปการ์ด การแยกย่อยงาน และการสร้างไอเดียจากคำสั่ง แต่ฟังก์ชันการทำงานยังค่อนข้างจำกัด—โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เครื่องมืออื่น ๆ ของ Atlassian มีให้
คุณสามารถแจ้งให้ทราบถึงคำตอบที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงประเด็นจาก AI ได้ แต่นั่นอาจไม่ได้แปลว่าประสบการณ์การใช้งานจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ที่สำคัญกว่านั้น ความสามารถของ AI ใน Trello ยังไม่เพียงพอเมื่อต้องรองรับการทำงานอัตโนมัติหรือกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นเพียงส่วนเสริมเบาๆ มากกว่าการอัปเกรดที่มีความหมายสำหรับผู้ใช้ระดับสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ระดมความคิดใหม่ ๆ โดยขอให้ Atlassian Intelligence ช่วยคุณคิดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือไอเดียแคมเปญ หรือวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการใด ๆ ได้
- ตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ให้ถูกต้องด้วยตัวตรวจสอบไวยากรณ์ในตัว
- ใช้ AI ของ Trello เพื่อดึงรายการที่ต้องดำเนินการ สร้างแผนหรือรายการตรวจสอบ หรือเพียงแค่เพิ่มความชัดเจนในสิ่งที่ต้องทำ
ข้อจำกัดของ Trello
- ความสามารถของ AI มีให้บริการเฉพาะในแผนพรีเมียมและแผนองค์กรเท่านั้น ไม่ใช่ในแผนมาตรฐาน
- AI ไม่สามารถใช้เพื่อทำให้ระบบการทำงานของ Trello เป็นอัตโนมัติได้ ซึ่งอาจจำกัดสำหรับบางทีม
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $17.50/ผู้ใช้ต่อเดือน [เรียกเก็บเงินรายปี]
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 [13,500+ รีวิว]
- Capterra: 4. 5/5 [23,000+ รีวิว]
3. Asana—เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาด
มากกว่าคุณสมบัติของ AI สิ่งที่โดดเด่นสำหรับฉันคือแนวคิดของ Asana ว่าทำไมถึงสร้างความสามารถของ AI เข้าไปในผลิตภัณฑ์ของตน—เพื่อสนับสนุนการจัดการในระดับมหภาค หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมขนาดเล็กที่ต้องจัดการกับความรับผิดชอบหลายอย่างและให้คุณค่ากับความเป็นอิสระ คุณสมบัติ AI ของ Asana อาจมีประโยชน์บางอย่าง
Asana AI สามารถทำงานประจำ เช่น การอัปเดตสถานะ การเช็คอิน และงานซ้ำๆ อื่นๆ ได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างสรุปความคืบหน้าของงานพร้อมรายละเอียดตามบริบทและแชร์กับผู้จัดการเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลล่าสุด
ทีมขนาดใหญ่กว่าอาจพบคุณค่าในฟีเจอร์ 'เป้าหมายอัจฉริยะ' ซึ่งช่วยในการกำหนดมาตรฐานการตั้งเป้าหมายข้ามฟังก์ชันต่างๆ
Asana ใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะร่วมกับโมเดลจาก OpenAI และ Anthropic นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าเครื่องมือใดเป็นกำลังขับเคลื่อนฟีเจอร์ใด ซึ่งช่วยเพิ่มความโปร่งใสในระดับหนึ่ง ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะไม่ใช้ LLM จากบุคคลที่สามและพึ่งพา AI ของ Asana เพียงอย่างเดียวได้หากต้องการ
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- สร้างสรุป, อัปเดตสถานะ, และอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติจากการอัปเดตโครงการแบบเรียลไทม์
- ตั้งค่ากฎอัจฉริยะเพื่อดำเนินการอัตโนมัติและผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณ
- เขียนคำอธิบายโครงการและงานที่ชัดเจนและน่าสนใจด้วย Smart Editor
- ใช้โครงการอัจฉริยะเพื่อสร้างโครงการที่กำหนดเองพร้อมภารกิจ, ฟิลด์, เป็นต้น ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมัน
ข้อจำกัดของอาสนะ
- แม้ว่า Asana AI จะรองรับหลายภาษา แต่ได้รับการทดสอบเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น
- Asana AI มีให้บริการเฉพาะในแผนสำหรับทีมเท่านั้น ไม่รวมในแผนสำหรับบุคคล
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $30. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 [10,000+ รีวิว]
- Capterra: 4. 5/5 [12,700+ รีวิว]
📮ClickUp Insight:พนักงานที่มีความรู้โดยทั่วไปต้องติดต่อกับคน 6 คนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
ซึ่งหมายถึงการติดต่อกับบุคคลสำคัญ 6 คนเป็นประจำทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับความสอดคล้องในลำดับความสำคัญ และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า ความท้าทายนี้เป็นเรื่องจริง—การติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ความสับสนในเวอร์ชัน และช่องว่างที่มองไม่เห็นในการสื่อสาร ล้วนบั่นทอนประสิทธิภาพของทีม
ดาวน์โหลด รายงานสถานะการสื่อสารในที่ทำงานโดย ClickUp เพื่อค้นพบข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม—และสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อลดช่องว่าง
4. Airtable—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AI
Airtable เป็นแพลตฟอร์มแบบ low-code ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน—แต่ประสบการณ์กับฟีเจอร์ AI ของมันอาจให้ความรู้สึกที่มีศักยภาพมากกว่าการใช้งานจริง
ในขณะที่ Airtable AI มีเครื่องมือในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล, ดำเนินการอัตโนมัติ, และสรุปหรือแปลข้อความ, ผลลัพธ์อาจไม่สม่ำเสมอเสมอไป ตัวอย่างเช่น การใช้ AI เพื่อตรวจจับความรู้สึกของรีวิวและแจ้งเตือนทีม CX ฟังดูมีประโยชน์ในทางทฤษฎี—แต่ในทางปฏิบัติ มักต้องการการทำความสะอาดหรือตรวจสอบด้วยตนเอง
ในฐานะที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคนิค ฉันชื่นชมการสร้างสูตรด้วย AI ในตอนแรก แต่ถึงกระนั้น การทำให้สิ่งต่างๆ ทำงานตามที่ตั้งใจไว้ก็มักจะต้องลองผิดลองถูก การตั้งค่าแบบไม่ต้องเขียนโค้ดอาจดูเข้าถึงได้ง่าย แต่ไม่ได้มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นหรือเชื่อถือได้เสมอไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- เพิ่มส่วนประกอบ AI ลงในแอปแผนงานของพวกเขาเพื่อสร้างข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ได้ทันที
- เชื่อมต่อส่วนประกอบ AI เข้ากับแอปคำขอของคุณเพื่อเขียนบรีฟสร้างสรรค์ที่ทรงพลังซึ่งช่วยเร่งกระบวนการส่งมอบงานสร้างสรรค์ทางการตลาด
- จัดหมวดหมู่บันทึกของคุณโดยอัตโนมัติตามธีม, ความรู้สึก, หรือคำที่ใช้
- ใช้ AI เพื่อระบุผู้ร่วมงาน แจ้งให้พวกเขาทราบ และทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Airtable
- เฉพาะผู้ใช้ที่อยู่ในแผนชำระเงินเท่านั้นที่สามารถซื้อเครดิต Airtable ได้
- ระบบ AI จะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติสำหรับทุกทีม และไม่สามารถเลือกไม่ใช้ได้
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $24/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $54/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- เครดิต AI: เริ่มต้นที่ $20 สำหรับ 10,000 เครดิตต่อเดือน
คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 [2,000+ รีวิว]
- Capterra: 4. 7/5 [2,000+ รีวิว]
5. Miro—เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด
ด้วยผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดและเทมเพลตมากมาย Miro ได้กลายเป็นเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมและบุคคล และด้วยการเปิดตัว Miro Assist ล่าสุด ยิ่งทำให้ประสบการณ์การใช้งานดียิ่งขึ้น
ด้วย Miro Assist คุณสามารถสร้างแผนผังความคิดด้วย AI, แสดงเนื้อหาของคุณได้ดีขึ้น, และค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ฉันใช้ Miro Assist เพื่อสร้างการนำเสนอที่สมบูรณ์แบบจากโน้ตติดผนังอัตโนมัติ และมันเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่น
นอกจากนี้ ฉันยังชอบที่ Miro ให้คุณควบคุมข้อมูลของคุณได้อย่างเต็มที่ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถเลือกไม่ใช้ได้ผ่านกระบวนการคลิกเพียงครั้งเดียว ตามหลักการ AI ของพวกเขา พวกเขาได้ทดสอบเครื่องมือ AI เพื่อตรวจสอบอคติในเนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า Miro Assist มีจริยธรรม
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- เปลี่ยนแนวคิดใหม่หรือแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นแบบจำลองที่มีโครงสร้าง เช่น เรื่องราวของผู้ใช้ เกณฑ์การยอมรับ แผนภาพทางเทคนิค และโค้ด ด้วย Miro AI
- สร้างการนำเสนอแบบคลิกเดียวจากแผนผังความคิดและไดอะแกรมของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงให้ Miro Assist ช่วยในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- สรุปและจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากการวิจัยลูกค้า การทบทวนย้อนหลัง หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
- รับสรุปสิ่งที่คุณได้พูดคุยกันในระหว่างการประชุมไวท์บอร์ด
- จัดกลุ่มกระดาษโน้ตติดไว้ตามคำสำคัญหรือหัวข้อ
ข้อจำกัดของ Miro
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่า Miro ไม่สามารถผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ ได้ดี เช่น Google Docs ทำให้การส่งออกข้อมูลเป็นเรื่องยุ่งยาก
- Miro Assist มีให้บริการเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 [5,900+ รีวิว]
- Capterra: 4. 7/5 [1,500+ รีวิว]
6. Loom—เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดข้อมูลจากวิดีโอ
Loom ซึ่งเพิ่งถูกซื้อกิจการโดย Atlassian ได้กลายเป็นเครื่องมือวิดีโอแบบอะซิงโครนัสที่เป็นมาตรฐานสำหรับหลายบริษัทชั้นนำที่ต้องการความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบมีภาพประกอบ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอที่สามารถปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพด้วยความสามารถด้าน AI ที่แข็งแกร่ง
สองฟีเจอร์ที่ฉันชอบเป็นพิเศษคือ การลบคำเติมและเสียงเงียบโดยอัตโนมัติ รวมถึงข้อความที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อประกอบวิดีโอ ทั้งสองอย่างนี้ช่วยได้มากจริง ๆ—โดยเฉพาะฟีเจอร์แรก เพราะฉันเองก็มักจะพูดอืมมม อยู่บ่อย ๆ ระหว่างที่ปากยังตามสมองไม่ทัน
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สามารถช่วยประหยัดเวลาได้มากสำหรับทีมพัฒนาและทีม CX คือฟีเจอร์เวิร์กโฟลว์ AI ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารข้อความหรือรายงานข้อบกพร่องโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละวิดีโอและส่งไปยัง Jira ได้
คุณสมบัติเด่นของ Loom
- สร้างชื่อเรื่อง คำอธิบาย และสรุปเนื้อหาของแต่ละบทโดยอัตโนมัติสำหรับวิดีโอที่คุณบันทึก
- สร้างปุ่ม CTA ที่ปรับแต่งตามบริบทและเหมาะสมกับหน้าเว็บหรือสินค้าที่คุณบันทึกวิดีโอไว้
- ให้ผู้ชมรายการรายการของภารกิจที่พวกเขาสามารถทำได้ขณะดูวิดีโอ—เช่น ทบทวนส่วนใดส่วนหนึ่งหรือตอบคำถามเพื่อรับคำแนะนำอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า
- Loom AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- ความสามารถของ AI สามารถใช้ได้เฉพาะกับวิดีโอที่คุณสร้างหลังจากซื้อส่วนเสริมเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับวิดีโอเก่าของคุณได้
การกำหนดราคาของ Loom
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Loom AI: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า
- G2: 4. 7/5 [2,000+ รีวิว]
- Capterra: 4. 7/5 [400+ รีวิว]
7. Slack—ความสามารถในการค้นหาและสรุปข้อมูลด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีมขนาดใหญ่
หากคุณมักพบว่าตัวเองรู้สึกท่วมท้นกับ Slack—ช่องสนทนาที่ไม่มีที่สิ้นสุด, หัวข้อที่ถูกฝังอยู่, การแจ้งเตือนที่ไม่หยุด—Slack AI อาจฟังดูเหมือนจะช่วยได้ แต่ในความเป็นจริง มันแก้ปัญหาได้เพียงบางส่วนเท่านั้น
ฟีเจอร์สรุปเนื้อหาช่วยให้คุณติดตามข้อความได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะเป็นประโยชน์เมื่อต้องกลับมาอ่านภายหลัง แต่ก็อาจไม่สามารถจับบริบทได้ครบถ้วนเสมอไป การตอบกลับอย่างรวดเร็วสะดวก แต่รู้สึกว่ามีข้อจำกัดในแง่ของรายละเอียด โดยเฉพาะในบทสนทนาที่มีความรวดเร็วหรืออ่อนไหว
Slack AI ยังค่อนข้างใหม่ และแม้ว่าผู้ใช้บางคนจะต้อนรับมัน แต่ราคาเพิ่มเติม $10 ต่อผู้ใช้ก็รู้สึกสูงเกินไป—โดยเฉพาะสำหรับทีมใหญ่ที่อาจต้องการคุณสมบัติเหล่านี้มากที่สุด สำหรับตอนนี้ คุณค่าไม่ได้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายอย่างเต็มที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ให้แน่ใจว่าเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมและอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรของคุณได้ ด้วยคุณสมบัติเช่น การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (single sign-on), การอ้างสิทธิ์โดเมน (domain claiming), และการสนับสนุนการจัดการความเคลื่อนไหวขององค์กร (enterprise mobility management)
- ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack Enterprise Key Management [Slack EKM], บันทึกการตรวจสอบ, และการป้องกันการสูญหายของข้อมูลในตัว [DLP] รวมถึงการสนับสนุนผู้ให้บริการ DLP จากบุคคลที่สาม
- ให้ Slack AI อ่านข้อความของคุณและกลับมาพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้—เช่น รายได้ของคุณในสามเดือนที่ผ่านมาคืออะไร
ข้อจำกัดของ Slack
- Slack AI สามารถเข้าถึงได้เพียงข้อความของคุณเท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงแคนวาสหรือไฟล์ของคุณได้
- Slack ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อฝึกฝนระบบ AI ของพวกเขา และคุณจำเป็นต้องเขียนถึงพวกเขาหากคุณต้องการยกเลิกการเข้าร่วม
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $8.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
- Slack AI: สามารถซื้อเป็นบริการเสริมได้ในราคา 10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 [รีวิว 32,500+]
- Capterra: 4. 7/5 [23,000+ รีวิว]
8. Todoist—เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ที่ต้องการแอปจัดการงานที่เรียบง่าย
หากคุณเป็นเหมือนฉันและชอบแอปจัดการงานที่เรียบง่ายซึ่งให้ความสำคัญกับประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวมมากกว่าสิ่งอื่นใด Todoist ถูกสร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับผู้ช่วย AI ของ Todoist คือความใช้งานง่ายและมีประโยชน์—ไม่มีลูกเล่น เพียงแค่การประมวลผลภาษาธรรมชาติที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ
มันทำให้การวางแผนงานสะดวกมาก ตั้งแต่การแนะนำว่าควรทำภารกิจใดต่อไป ไปจนถึงการสร้างรายการดำเนินการสำหรับแต่ละภารกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- ทำให้เป้าหมายของคุณเป็นไปได้มากขึ้นโดยการสร้างรายการของงาน. ทำให้เป็นจริงโดยการเลือก 'แนะนำงานด้วยผู้ช่วย AI' จากเมนูของโปรเจ็กต์ และพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการให้สำเร็จในช่องข้อความ [เช่น, เรียนภาษาสเปน]
- รับคำแนะนำจากผู้ช่วย AI เกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถทำงานให้เสร็จสิ้น สิ่งที่คุณควรทำต่อไป และวิธีการเขียนงานใหม่ให้ฟังดูเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น
- ติดตามโครงการหลายโครงการพร้อมกันและใช้ Pro Themes เพื่อทำให้ดูน่าสนใจ
ข้อจำกัดของ Todoist
- แม้ว่า Todoist จะยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการงานประจำวัน แต่ก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับโครงการขนาดใหญ่หรือการทำงานร่วมกันในระดับที่กว้างขวาง
- ฟีเจอร์ AI ของ Todoist มีให้บริการเฉพาะในแผนแบบชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 [700+ รีวิว]
- Capterra: 4. 6/5 [2,000+ รีวิว]
9. Confluence—เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรระยะไกลที่ต้องการเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสที่ขับเคลื่อนด้วย AI
Confluence เป็นโซลูชันการจัดการความรู้ที่ได้รับความนิยมสำหรับองค์กรที่ทำงานระยะไกล โดยเฉพาะบริษัทซอฟต์แวร์ที่ใช้ Jira เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันและบริหารโครงการอยู่แล้ว และเนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และเยอรมนี บริษัทที่ทำงานระยะไกลจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูล
Confluence มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันอยู่แล้วหลายอย่าง เช่น หน้าเพจ กระดานไวท์บอร์ด และพื้นที่ทำงาน ซึ่งช่วยให้การจัดระเบียบ [และการเข้าถึง] ข้อมูลเป็นเรื่องง่ายมาก แต่การผสานรวมกับ Atlassian Intelligence ยิ่งทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
คุณสามารถใช้ Atlassian Intelligence ใน Confluence เพื่อเขียนเนื้อหา, กำหนดคำศัพท์, สรุปเนื้อหา, และสร้างกระบวนการทำงานแบบ if/then ได้—ทั้งหมดนี้ช่วยให้การทำงานของคุณรวดเร็วขึ้น ฟีเจอร์ที่ฉันชอบมากที่สุดคือ 'การคาดการณ์'—ทุกครั้งที่คุณค้นหาเอกสาร, มันจะแสดงรายการตัวเลือกที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
สมมติว่าคุณเป็นนักการตลาดและคุณพิมพ์คำว่า 'roadmap' ระบบ Atlassian Intelligence จะจัดลำดับความสำคัญของเอกสารที่คุณเคยทำงานมาก่อน หรือเอกสารที่นักการตลาดคนอื่น ๆ เข้าชม มากกว่าเอกสารที่นักพัฒนาเคยดู
นอกจากนี้ แม้ว่า Atlassian Intelligence จะใช้ OpenAI เป็นเครื่องมือ GPT ของพวกเขา แต่พวกเขาได้จำกัดไม่ให้ OpenAI ฝึกฝนเครื่องมือของพวกเขาบนข้อมูลผู้ใช้ Confluence ของคุณ ดังนั้นเอกสารของคุณจึงได้รับการปกป้องอย่างดี
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- เปลี่ยนบันทึกที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นเอกสารที่มีประโยชน์ สร้างสรุปของหน้าและความคิดเห็น และสร้างรายการที่ต้องดำเนินการภายในไม่กี่วินาที
- ลดการสลับแอปด้วยการเปิดใช้งาน Atlassian Intelligence ใน Slack เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
- ตัดสินใจได้รวดเร็วและมีข้อมูลครบถ้วน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างฉับไวด้วย Atlassian Intelligence ในทีมของคุณ
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- Atlassian Intelligence มีให้บริการเฉพาะในรุ่น Premium และ Enterprise เท่านั้น
- เช่นเดียวกับเครื่องมือ AI ทั้งหมด มันมีแนวโน้มที่จะเกิดภาพหลอน
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- ฟรี
- มาตรฐาน: $4. 89/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $8. 97/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเอง [เรียกเก็บรายปี]
คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 [รีวิว 3,700+]
- Capterra: 4. 5/5 [3,300+ รีวิว]
10. Notion—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการฐานข้อมูลแบบร่วมมือ
คนส่วนใหญ่ รวมถึงตัวฉันเอง ชอบที่ Notion สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ตั้งแต่การสร้างตัวติดตามโครงการและฐานข้อมูล ไปจนถึงวิกิและแผนการรับประทานอาหาร คุณสามารถใช้ Notion เพื่อจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดของคุณได้ ดังนั้น ฉันจึงรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษที่จะได้ทดสอบความสามารถด้าน AI ของมัน
Notion AI—ซึ่งใช้ LLM ของ OpenAI—ช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งพื้นฐานส่วนใหญ่ได้ เช่น การร่างเนื้อหา การสรุปข้อความ [และฐานข้อมูล] และการแปลเนื้อหาได้ สิ่งนี้สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากหากคุณทำงานในบริษัทที่ทำงานแบบอะซิงค์ซึ่งมีการบันทึกกระบวนการทั้งหมดของพวกเขา
คุณสมบัติที่ฉันคิดว่าตัวเองจะใช้มากที่สุดคือฟังก์ชันค้นหา ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะในฐานข้อมูลของฉัน [และของทีม] ได้ มันช่วยลดการกลับไปกลับมาและประหยัดเวลาของทุกคน
การผสานฟังก์ชันนี้เข้ากับ Notion นั้นสะดวกมากสำหรับผู้ที่ใช้ ChatGPT ในการวิจัย และช่วยป้องกันการสลับบริบท
ในขณะที่ฉันชอบการเข้าถึง Notion AI เพียงแค่กดปุ่ม SPACE BARฉันก็เห็นความคิดเห็นบางอย่างใน Redditที่ผู้คนพบว่ามันน่าหงุดหงิด นี่เป็นการเตือนที่ดีว่าประสบการณ์ของผู้ใช้สามารถเป็นเรื่องส่วนตัวได้ และสิ่งที่เหมาะกับคนหนึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับทุกคน
ตอนนี้ สำหรับรายละเอียดที่ละเอียด: Notion รับรองกับคุณว่าพวกเขาไม่ฝึกอบรม AI ของพวกเขาด้วยข้อมูลของคุณ แต่มีข้อแม้อยู่ เช่นเดียวกับเครื่องมือ AI หลายตัว Notion AI มีแนวโน้มที่จะสร้างข้อมูลขึ้นมาเอง โดยเฉพาะกับคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุด [เช่น 6–12 เดือนที่ผ่านมา] ดังนั้น แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม แต่ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของผลลัพธ์ที่ได้เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- กรอกข้อมูลในตารางอัตโนมัติและเปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริง
- ขอให้ Notion AI ช่วยร่างข้อความสื่อสารของคุณและแปลเป็นภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาสเปนหรือภาษาญี่ปุ่น
- ให้ข้อความสำคัญแก่ Notion AI เพื่อให้เครื่องมือ AI สร้างรายละเอียดเป็นอีเมลหรือเอกสารที่สมบูรณ์สำหรับคุณ
ข้อจำกัดของ Notion
- ผู้ใช้ Reddit บางคนพบว่า Notion AI มีข้อจำกัดค่อนข้างมากในแง่ของราคา ตามที่ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งกล่าวไว้ว่า หากคุณมีทีม 50 คน คุณจะต้องจ่ายเพิ่มอีก $500เพียงเพื่อฟีเจอร์สรุปเนื้อหาด้วย AIขั้นพื้นฐานเท่านั้น
- ฟีเจอร์ของ Notion AI ยังไม่พร้อมใช้งานบนแอปมือถือ
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $10/ที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ: $18 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Notion AI: เพิ่มในเวิร์กสเปซใดก็ได้ที่ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 [5,400+ รีวิว]
- Capterra: 4. 7/5 [2,000+ รีวิว]
ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตของทีมด้วย ClickUp
จากการทำลายกำแพงภาษาและการสรุปข้อความในหัวข้อต่างๆ ไปจนถึงการช่วยคุณร่างและปรับปรุงการสื่อสารของคุณ—เครื่องมือการทำงานร่วมกันด้วย AI สามารถช่วยในการปรับปรุงการสื่อสารของทีมได้อย่างมาก นี่เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานในโครงการที่ซับซ้อนและมีหลายทีม หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่กระจายอยู่ทั่วโลก
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มแบบครบวงจรเพื่อจัดการช่องทางการสื่อสารทั้งหมดของคุณ และต้องการให้ทุกอย่างรวมอยู่ในระบบเดียวด้วย AI เดียวเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่นไร้รอยต่อ ขอแนะนำ ClickUp ให้คุณพิจารณา
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยให้ทีมทุกขนาดสามารถจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารภายในได้จากที่เดียวอย่างรวมศูนย์ เนื่องจากฟีเจอร์เหล่านี้ผสานการทำงานอย่างแน่นแฟ้นกับ ClickUp Brain การจัดการองค์ความรู้จึงเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
ลงทะเบียนบน ClickUpฟรี และดูว่ามันสามารถปรับปรุงการวางแผนโครงการ, การแบ่งปันความรู้, และกระบวนการทำงานร่วมกันภายในองค์กรของคุณได้อย่างไร
คำตัดสิน
หากคุณกำลังนำทีมระยะไกลในปี 2025 ClickUp คือแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันด้วย AI ที่มอบผลลัพธ์อย่างแท้จริง ด้วย ClickUp Brain ที่ช่วยอัตโนมัติงานซ้ำๆ จัดระเบียบเอกสาร และสร้างสรุปอย่างรวดเร็ว ทำให้ทีมของคุณหลุดพ้นจากงานที่ซ้ำซากและทำให้โครงการดำเนินไปข้างหน้า การออกแบบแบบครบวงจรช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง สื่อสารอย่างชัดเจน และทำงานได้อย่างชาญฉลาด—ทุกวัน