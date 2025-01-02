ปัญญาประดิษฐ์ในที่ทำงาน: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

ใครจะคิดว่าเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา AI จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเราเหมือนกาแฟในเช้าวันจันทร์ที่วุ่นวาย?
ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโค้ด, การคิดเคล็ดลับการนำเสนอ, หรือแม้กระทั่งการสร้างแผนการประจำวันของคุณเอง, ปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นผู้ช่วยที่เราพึ่งพาได้สำหรับปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิต
การนำ AI มาใช้ในที่ทำงานรู้สึกเหมือนกับ "การตกใจกลัว" ในตอนแรก—รายงาน 'อนาคตของงาน' จาก World Economic Forum ที่ทำนายอย่างน่ากลัวว่า AI จะมาแทนที่งานถึง85 ล้านตำแหน่ง น่ากลัวใช่ไหม?
เอาล่ะ ไม่ใช่ทั้งหมด การสูญเสียงานครั้งใหญ่แบบวันสิ้นโลกนั้นยังไม่เกิดขึ้น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม: มันทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเรา
จากการสำรวจผ่าน Zoom พบว่า89% ของพนักงานระบุว่าข้อดีที่ใหญ่ที่สุดของ AI คือการลดงานซ้ำซ้อนและเพิ่มเวลาในการทำงานที่มีความหมายมากขึ้น
ด้วยเหตุนี้ องค์กรต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรมจึงกำลังเร่งนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในกระบวนการทำงานของตน เพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในงานของคุณนั้นจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานบางอย่าง มาดูกันว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
โบนัส: ลองใช้ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน,ClickUp Brain!
⏰ สรุป 60 วินาที
- รักษาสมดุลระหว่างการอัตโนมัติด้วย AI กับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ให้สูงสุด
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มเวลาสำหรับงานเชิงกลยุทธ์
- ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp เพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์และติดตามความคืบหน้าได้อย่างราบรื่น
- ใช้ประโยชน์จาก AI ในการวิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินใจ และการคาดการณ์เชิงลึก
- ปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าด้วยคำแนะนำและแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ลงทุนในการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมใหม่ให้กับทีมของคุณเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่พร้อมด้วย AI
ประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์ในที่ทำงาน
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทีมเทคโนโลยีของ Netflix กำลังนั่งอยู่ด้วยกัน พยายามหาวิธีที่จะทำให้ทุกคนติดซีรีส์ House of Cards ที่ตอนนี้เป็นที่นิยม
Netflix ได้วิเคราะห์พฤติกรรม ความชอบ และรูปแบบการรับชมของผู้ชม โดยผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง และวิทยาศาสตร์ข้อมูลเข้าด้วยกัน ด้วยข้อมูลเหล่านี้ พวกเขาได้สร้างตัวอย่างภาพยนตร์สิบแบบที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ชมที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น ผู้ชมคนหนึ่งอาจเห็นตัวอย่างภาพยนตร์ที่เน้นนักแสดงที่พวกเขาชื่นชอบ ในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจได้ชมทีเซอร์ที่เน้นเนื้อเรื่องที่น่าตื่นเต้นซึ่งพวกเขาชื่นชอบ
แนวทางที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลนี้กระตุ้นให้ผู้ชมดูซีรีส์แบบรวดเดียวจบ
เมื่อมาถึงปี 2020, Netflix ได้เปิดเผยว่า80% ของเนื้อหาที่ถูกรับชมบนแพลตฟอร์มนั้น มาจากการแนะนำที่ปรับแต่งตามบุคคล—ขอบคุณระบบ AI
เราสามารถเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้าง?
ปัญญาประดิษฐ์ในที่ทำงานขับเคลื่อนสามด้านที่สำคัญ: การสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้น การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และการปรับแต่งที่ไม่เหมือนใคร มาดูรายละเอียดเพิ่มเติม:
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการทำงาน
ไม่มีใครชอบงานที่ทำซ้ำๆ—ยกเว้นบางทีก็อาจจะเป็นหุ่นยนต์ นั่นคือจุดที่ AI ในที่ทำงานเปล่งประกาย ด้วยการอัตโนมัติกิจกรรมที่น่าเบื่อเหล่านี้เพื่อให้พนักงานมนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่ามากกว่า
จากงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การป้อนข้อมูลและการประมวลผลเงินเดือน ไปจนถึงการต้อนรับลูกค้าและการคาดการณ์ยอดขาย AI ช่วยประหยัดเวลาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตัวอย่างทั่วไปได้แก่:
- ระบบตอบกลับอัตโนมัติที่จัดการกับคำถามของลูกค้าที่เป็นกิจวัตร
- ผู้ช่วยอัจฉริยะจัดตารางการประชุมและการนัดหมาย
- ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยที่รับประกันการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
- องค์ประกอบของกระบวนการจ้างงาน เช่น การคัดกรองผู้สมัคร
อ่านเพิ่มเติม: LLM กับ AI สร้างสรรค์: คู่มือฉบับละเอียด
2. กระบวนการตัดสินใจที่ดีขึ้น
มาดูกันตามตรง: การตัดสินใจจะดีได้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ ด้วยความสามารถในการรวบรวมข้อมูลในปริมาณมหาศาล ธุรกิจต่างๆ จึงหันมาใช้ AI เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
AI รับผิดชอบ:
- การรวบรวมข้อมูล: การรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลย้อนหลังจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
- การวิเคราะห์ข้อมูล: การสกัดข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
- การคาดการณ์แนวโน้ม: ช่วยให้ผู้นำอยู่เหนือเส้นโค้งของอนาคต
บริษัทสามารถใช้ AI ในการทำนายแนวโน้มตลาด, ระบุจุดปวดของลูกค้า, และแม้กระทั่งคาดการณ์การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานได้. สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถรักษาการตัดสินใจที่เป็นมิตรกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและปราศจากอคติได้.
3. การปรับให้เหมาะกับบุคคลและประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น
เคยสงสัยไหมว่าทำไมการช้อปปิ้งออนไลน์ถึงรู้สึกเหมือนเป็นสัญชาตญาณอย่างน่าประหลาด? ทั้งหมดนี้เป็นเพราะระบบ AI ที่เชี่ยวชาญในการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมที่ผ่านมา ความชอบ และการโต้ตอบ เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้ธุรกิจสามารถ:
- ส่งแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย
- แนะนำสินค้าหรือบริการที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจส่วนบุคคล
- ทำนายความต้องการของลูกค้าตามแนวโน้ม
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในที่ทำงานมีบทบาทคล้ายกัน โดยสร้างอีเมลการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล การตอบกลับแชท และแม้กระทั่งผู้ช่วยเสมือนที่เข้าใจคำถามและน้ำเสียงของคุณ ประโยชน์หลักคืออะไร? คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง เนื่องจากผู้ช่วย AI ของคุณเข้าใจความต้องการของคุณได้ดีขึ้นและให้โซลูชันที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณ
ความท้าทายและข้อพิจารณา
ในขณะที่ AI ในที่ทำงานเป็นสิ่งที่น่าทึ่ง แต่ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย มีสามประเด็นสำคัญที่ AI สร้างความกังวล
1. ผลกระทบทางจริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์ในที่ทำงาน
จำได้ไหมตอนที่เราบอกว่า AI ปราศจากอคติ?
ความจริงก็คือ AI จะดีได้เพียงเท่าข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนเท่านั้น หากข้อมูลนำเข้าเหล่านั้นมีอคติ (ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม) อคติเหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้นในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เข้าสู่ความลำเอียงของอัลกอริทึม ซึ่งระบบ AI ทำการเลือกปฏิบัติโดยไม่ตั้งใจตามรูปแบบในชุดข้อมูลที่ใช้ฝึกฝน ซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่ากังวล เช่น:
- การจ้างงานที่เลือกปฏิบัติ
- การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกัน
- การเสริมสร้างอคติในที่ทำงาน
📌 ตัวอย่าง: ลองนึกภาพว่าบริษัทของคุณใช้ AI เพื่อสแกนประวัติย่อและคัดเลือกผู้สมัครงาน วิธีนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีใช่ไหม? แต่หาก AI ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลที่เอนเอียงไปทางผู้ชายในสายงานการเงินหรือผู้หญิงในสายงานพยาบาล มันอาจเลือกผู้สมัครจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง และมองข้ามผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่าเทียมกัน วิธีแก้ไขเบื้องต้น: ใช้เครื่องมือ AI ที่สร้างขึ้นจากชุดข้อมูลที่หลากหลาย ยิ่งไปกว่านั้น ควรตรวจสอบและทดสอบระบบ AI ของคุณเป็นประจำเพื่อความยุติธรรม
คิดเสียว่าเป็นการควบคุมคุณภาพสำหรับอัลกอริทึมของคุณ—เพราะไม่มีใครอยากให้แผนกทรัพยากรบุคคลของตนกลายเป็นกระแสบน X (เดิมชื่อ Twitter) ด้วยเหตุผลที่ไม่เหมาะสม
2. ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล
มาคุยกันเรื่องการรั่วไหลของข้อมูล—ฝันร้ายที่สุดของทีมไอทีทุกทีม
ยกตัวอย่างเช่น TaskRabbit ในปี 2018 เกิดการโจมตีแบบ DDoS ที่เกี่ยวข้องกับบ็อตเน็ตที่ขับเคลื่อนด้วย AIทำให้ข้อมูลผู้ใช้กว่า 3.75 ล้านรายการถูกบุกรุก เปิดเผยรายละเอียดส่วนบุคคลและการเงิน บริษัทต้องปิดการดำเนินงานชั่วคราว ทำให้ลูกค้าต้องประสบปัญหา
ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลกลายเป็นประเด็นสำคัญเมื่อต้องผสานระบบ AI เข้ากับสถานที่ทำงานของคุณ AI สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในปริมาณมหาศาลได้ ดังนั้นคุณจึงต้องระวังความเสี่ยงเหล่านี้:
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่มีการควบคุม
- การขาดความโปร่งใสในอัลกอริทึม
- การเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต
- การใช้ข้อมูลชีวมิติโดยไม่ได้รับความยินยอม
แล้วคุณจะหลีกเลี่ยงการเป็นข่าวหน้าหนึ่งบน TaskRabbit ได้อย่างไร?
- เก็บเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการ: ต้านทานความอยากที่จะเก็บข้อมูลมากเกินไป "เผื่อไว้"
- โปร่งใส: แจ้งให้พนักงานทราบถึงวิธีการใช้ข้อมูลของพวกเขา เหตุผลที่เก็บข้อมูล และการตัดสินใจที่เกิดขึ้น
- เสริมสร้างการป้องกันของคุณ: อัปเดตโปรโตคอลความปลอดภัยเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงระบบของคุณ
3. ความเป็นไปได้ของการสูญเสียงานและผลกระทบต่อแรงงาน
🧠 คุณรู้หรือไม่:การศึกษาของ Pew Research เปิดเผยว่าชาวอเมริกันหนึ่งในห้าคนมีงานที่ต้องเผชิญกับเทคโนโลยี AI ในระดับ "สูง" ซึ่งหมายความว่างานส่วนใหญ่ของพวกเขาอาจถูกทำให้เป็นอัตโนมัติได้
แม้ว่าการสูญเสียงานจะเป็นปัญหาที่น่ากังวล แต่การนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ก็สร้างโอกาสใหม่ ๆ ขึ้นเช่นกัน บริษัทต่าง ๆ ต้องการแรงงานที่มีทักษะในการจัดการและปรับปรุงระบบ AI ซึ่งนำไปสู่ตำแหน่งงานในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การฝึกอบรม AI และการกำกับดูแลระบบ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน
AI เป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดมากสำหรับประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของพนักงาน แม้ว่าจะมีความท้าทายอยู่บ้างก็ตาม
55% ของผู้มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจเห็นด้วยว่าประโยชน์ของเทคโนโลยี AI มีมากกว่าข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นอย่างมาก ข้อดีเหล่านี้ได้แก่:
- การเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของประสิทธิภาพการทำงาน
- การเข้าถึงข้อมูลเชิงกลยุทธ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- การเติบโตทางธุรกิจที่เร่งตัว
🌟 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้นำกว่า 70% เชื่อว่าเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ผู้ช่วยดิจิทัล สามารถปลดปล่อยพนักงานจากงานซ้ำๆ ที่ใช้เวลามาก ลองจินตนาการถึงการจ้างงานภายนอกสำหรับงานที่น่าเบื่อ—อีเมล การกรอกข้อมูลในตารางเวลา การจัดการปฏิทิน—ในขณะที่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความหมาย ฟังดูเหมือนความฝันใช่ไหม?
AI ทำงานอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาอย่างไร
ด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์มาใช้ในที่ทำงาน ธุรกิจกำลังค้นพบประสิทธิภาพในการทำงานอีกครั้ง
ชมวิดีโออธิบายสั้น ๆ นี้เพื่อดูว่า AI ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาทำงานได้ถึง 23 วันต่อปี!
ด้วยปัญญาประดิษฐ์พนักงานสามารถกู้คืนเวลาทำงานได้ถึง 40% จากที่เคยใช้ไปกับการทำงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เช่น การป้อนข้อมูล การเขียนโค้ด และการจัดรูปแบบเอกสาร
และมันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น
ข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่า ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
อีกวิธีหนึ่งที่ระบบ AI กำลังสร้างความแตกต่างในที่ทำงานคือการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึก
เครื่องมือ AI ผสานข้อมูลแบบเรียลไทม์กับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ มอบมุมมองที่ครบถ้วนและมองไปข้างหน้าของการดำเนินงานให้กับทีม
นี่หมายความว่าอย่างไร? แทนที่จะทำการคาดการณ์แบบไม่มีข้อมูลสนับสนุน ธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก AI เพื่อทำนายแนวโน้มได้อย่างแม่นยำ ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
สร้างรายงานที่น่าประทับใจด้วย AI
AI มีบทบาทสำคัญมากกว่าการเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว—มันเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง นี่คือวิธีการ:
- การให้บริบทเชิงลึก: เครื่องมือ AI สามารถตีความข้อมูล สรุปผลการค้นพบ และแนะนำขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ภายในไม่กี่วินาที
- รายงานที่กำหนดเอง: ลืมการสร้างรายงานด้วยตนเองไปได้เลย ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถอธิบายความต้องการของคุณด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และระบบจะส่งมอบรายงานที่สมบูรณ์แบบ พร้อมด้วยภาพประกอบและข้อมูลเชิงลึก
- เวลาที่ประหยัดได้: งานที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมง—เช่น การค้นหาผลลัพธ์หรือสรุปรายงานที่ซับซ้อน—ตอนนี้ถูกทำให้เป็นอัตโนมัติแล้ว ทำให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญเชิงกลยุทธ์
พนักงานมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อ AI ในที่ทำงาน?
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนตำแหน่งนั้นโดยทั่วไปมักขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของมนุษย์ แต่การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในที่ทำงานกำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงเรื่องราวนี้
PwC ระบุว่า83% ของผู้มีอำนาจตัดสินใจเชื่อว่าระบบ AI มีความยุติธรรมเทียบเท่าหรือแม้กระทั่งยุติธรรมกว่าผู้จัดการมนุษย์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งและการขึ้นเงินเดือน
นอกจากนี้ ผู้ตัดสินใจ 75% ไว้วางใจให้คำแนะนำจาก AI เพียงอย่างเดียวหรือการผสมผสานระหว่าง AI กับการกำกับดูแลของมนุษย์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการประเมิน
แนวทางแบบผสมผสานนี้กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถผสานความมีวัตถุประสงค์ของเครื่องมือ AI เข้ากับความเห็นอกเห็นใจและการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณของผู้จัดการมนุษย์ได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: แม้ว่าหลายคนอาจชื่นชมความโปร่งใสและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แต่บางคนอาจยังคงต้องการความเห็นอกเห็นใจและความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ผู้จัดการมอบให้ เพื่อประสบความสำเร็จ บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องสร้างสมดุลโดยการรับรองว่าการนำ AI มาใช้ช่วยเพิ่มความยุติธรรมและความสม่ำเสมอโดยไม่ละทิ้งความสัมผัสของมนุษย์
การนำ AI ไปใช้: ตัวอย่างจากโลกจริง
ในขณะที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับกรณีการใช้งาน AI บางส่วนอย่างคร่าวๆ แล้ว มาดูการนำ AI ไปใช้ในแผนกต่างๆ อย่างละเอียดมากขึ้น
ปัญญาประดิษฐ์ในทรัพยากรมนุษย์: การสรรหาและการบริหารจัดการบุคลากร
ลองนึกภาพว่าคุณได้รับมอบหมายให้หาคนมาทำหน้าที่หลายสิบตำแหน่งภายในระยะเวลาอันสั้น ความกดดันกำลังถาโถม ประวัติย่อกำลังกองพะเนิน และเส้นตายก็ใกล้เข้ามาทุกที
นั่นคือความจริงสำหรับทีม HR หลายทีม
บริษัทต่างๆ กำลังหันหลังให้กับวิธีการสรรหาแบบดั้งเดิม และด้วยเหตุผลที่ดี
กระบวนการเหล่านี้ทั้งใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง สำหรับตำแหน่งทางเทคนิคหรือตำแหน่งอาวุโส การที่ตำแหน่งงานว่างอาจทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงถึงหลักแสนบาทเพียงในค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากรเท่านั้น
นี่คือเหตุผลที่76% ของผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลเชื่อว่าการไม่ยอมรับโซลูชัน AI เช่น AI สร้างสรรค์ภายใน 12–24 เดือนข้างหน้าจะทำให้พวกเขาตามหลังคู่แข่ง
นี่คือกรอบการทำงานสามขั้นตอนจาก Gartner ที่สามารถช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลนำทางกระบวนการนี้ได้:
- แยกแยะความจริงออกจากตำนาน: หลายคนกลัวว่า AI จะเข้ามาแทนที่พนักงานทั้งหมด แต่ความจริงคือเครื่องมือ AI ช่วยเสริมการทำงานของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น AI สามารถทำงานซ้ำๆ เช่น การคัดกรองประวัติย่อหรือการจัดตารางเวลา
- กำหนดศักยภาพและจัดเป้าหมายให้สอดคล้อง: ขั้นตอนต่อไปคือการระบุวิธีที่ AI สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล นี่มักหมายถึงการปรับปรุงกระบวนการสรรหาให้คล่องตัวขึ้น การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้สมัคร และลดระยะเวลาในการจ้างงาน
- ประเมินเกณฑ์ความสำเร็จ: ก่อนการนำ AI มาใช้ ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลควรประเมินความเป็นไปได้โดยพิจารณาจากธรรมาภิบาล ความพร้อมของบุคลากร และจริยธรรม
ยกตัวอย่างเช่น ยูนิลีเวอร์ ด้วยการผสานเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์บริษัทสามารถลดเวลาในการสรรหาบุคลากรลงได้ถึง 75% ทำให้การจ้างงานรวดเร็วและลดความวุ่นวายลงอย่างมาก
เช่นเดียวกัน,ลอรีอัล ลดเวลาการจ้างงานลงถึง 70%โดยการใช้ระบบ AI ในการคัดเลือกผู้สมัคร.
📌 กรณีศึกษา: การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลของ Pigment
Pigment แพลตฟอร์มวางแผนธุรกิจที่ให้บริการลูกค้าอย่าง Figma และ Deliveroo เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญเมื่อทีมงานขยายตัวอย่างรวดเร็ว
กระบวนการปฐมนิเทศของบริษัทอาศัยการส่งอีเมลไปมา ข้อความใน Slack และรายการตรวจสอบแบบคงที่ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพและความล่าช้า ด้วยพนักงานใหม่เข้าร่วมทุกสัปดาห์ ความไม่มีประสิทธิภาพเหล่านี้คุกคามที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและความพึงพอใจของพนักงาน
เมื่อตระหนักถึงความจำเป็นในการมีโซลูชันแบบศูนย์กลาง Pigment จึงมองหาแพลตฟอร์มที่สามารถทำให้การเริ่มต้นใช้งานง่ายขึ้นและปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ ได้ดีขึ้น
✨ วิธีแก้ปัญหา: Pigment เลือกใช้ClickUp แอปครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการทำงาน ซึ่งตอบโจทย์ทุกความท้าทายของพวกเขาโดยตรง:
- การร่วมมือแบบรวมศูนย์: โดยใช้ClickUp Spaces, Pigment ได้สร้างศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ซึ่งทุกแผนกสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน, ความสามารถทางปัญญาประดิษฐ์ของClickUp Brainได้วิเคราะห์กระบวนการทำงานของทีมเพื่อระบุจุดติดขัด และเสนอแนะการปรับปรุงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- การเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดาย: แม่แบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าใน ClickUpและการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpช่วยให้ Pigment สามารถมอบเครื่องมือและทรัพยากรที่ปรับให้เหมาะสมกับพนักงานใหม่ทุกคนตั้งแต่วันแรก
- ปรับปรุงกระบวนการทำงาน:มุมมอง Gantt ของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถจัดการงานด้วยไทม์ไลน์และลำดับความสำคัญที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการบรรลุเป้าหมายในสภาพแวดล้อมที่เน้นการทำงานทางไกลเป็นหลัก ในขณะเดียวกัน ClickUp Brain จะปรับตารางงานให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติโดยจัดลำดับความสำคัญของงานตามกำหนดเวลา ความเกี่ยวข้อง และขีดความสามารถของทีม
🔮 ผลกระทบ: Pigment รายงานว่าประสิทธิภาพในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพิ่มขึ้นถึง 88% ทำให้พนักงานใหม่สามารถเริ่มสร้างผลงานได้เร็วขึ้น ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนและฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp บริษัทสามารถขยายขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรักษามาตรฐานการดำเนินงานในระดับสูง
อ่านเพิ่มเติม: เทคนิค AI: การเรียนรู้ของเครื่อง, การเรียนรู้เชิงลึก & NLP
AI ในการตลาด: แคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการเข้าใจลูกค้า
การตลาดเป็นเรื่องของการนำหน้าเทรนด์เสมอ และด้วย AI ในที่ทำงาน นักการตลาดกำลังทำเช่นนั้น
👀คุณรู้หรือไม่? 32% ขององค์กรการตลาดได้นำAI มาใช้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว และมากกว่าครึ่งหนึ่งของทีมการตลาดใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหา
ทีมการตลาดที่สำนักงานใหญ่ของ Spotify ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากSpotify สร้างเพลย์ลิสต์และคำแนะนำเพลงที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยการวิเคราะห์ความชอบและพฤติกรรมการฟังของผู้ใช้ด้วย AI
แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมและพึงพอใจในขณะที่ปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของตลาด
🤔 ดังนั้นเทคโนโลยี AI สามารถช่วยนักการตลาดปรับปรุงกลยุทธ์ของพวกเขาได้อย่างไร?
1. การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
เครื่องมือ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อทำนายพฤติกรรมของลูกค้า และช่วยให้ผู้ทำการตลาดตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
ตัวอย่างเช่น วอลมาร์ตใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำนายความต้องการของสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง
คุณก็สามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกได้โดยตรงจาก Workspace ของคุณ ทำให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น และช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดขึ้น
2. โฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล: การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
แคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วย AI ปรับแต่งโฆษณาให้ตรงกับความชอบส่วนบุคคล
เทมเพลตการจัดการและทดสอบเนื้อหาแบบ A/B ของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถทดสอบโฆษณาหลายรูปแบบได้ เพื่อให้มั่นใจว่าแคมเปญจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ
3. การจัดการสื่อสังคมออนไลน์: การมีส่วนร่วมที่ง่ายขึ้น
เครื่องมือ AI อย่าง ClickUp ช่วยในการโพสต์, กำหนดเวลา, และตอบกลับความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและปรับปรุงการตอบสนองให้ดีขึ้น ในการจัดการแคมเปญโซเชียลหลายแคมเปญบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ทีมทำงานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพใช้มุมมองที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp(เช่น รายการ, ปฏิทิน, และบอร์ด)
4. การสร้างเนื้อหา: ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์สำหรับการตลาด
เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ช่วยในการร่างข้อความอีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และแม้แต่เนื้อหาสื่อมัลติมีเดีย
โดยการใช้คำสั่ง คุณสามารถสร้างร่างเนื้อหา ใส่คำสำคัญเพื่อ SEO หรือแม้แต่แก้ไขเนื้อหาที่มีอยู่ให้ตรงกับความต้องการของคุณได้
5. พฤติกรรมลูกค้าเชิงคาดการณ์: กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ระบบ AI ทำนายผลลัพธ์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค
อย่างไรก็ตาม หนึ่งในความท้าทายที่ทีมต้องเผชิญคือการทำให้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายโดยการเปลี่ยนมาใช้ClickUp Dashboards ซึ่ง ช่วยรวมข้อมูลแคมเปญไว้ที่ศูนย์กลางและทำให้ทีมต่างๆ สามารถติดตามกิจกรรมที่มีความสำคัญสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และความยืดหยุ่นด้วย ClickUp
ควบคู่ไปกับ AI, ClickUp มอบเครื่องมือให้กับทีมการตลาดเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน:
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อการตั้งค่าแคมเปญที่รวดเร็วขึ้น
- สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อให้แน่ใจว่ามีความรับผิดชอบครอบคลุมทุกทีม
- มุมมองที่ยืดหยุ่น (กระดาน, ตาราง, ปฏิทิน) เพื่อตอบสนองความต้องการของทีม
เราสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเพราะทุกสิ่งที่เราต้องการอยู่ในที่เดียว นี่คือแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องของเรา
เราสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเพราะทุกสิ่งที่เราต้องการอยู่ในที่เดียว นี่คือแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องของเรา
ปัญญาประดิษฐ์ในด้านการเงิน: การจัดการความเสี่ยงและการตรวจจับการฉ้อโกง
ทีมการเงินที่ยอมรับแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เปิดโลกแห่งความสะดวกสบาย—แต่พลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่
อาชญากรรมทางไซเบอร์ได้กลายเป็นปัญหาที่แฝงตัวอยู่ในชีวิตของผู้บริหารการเงินทุกคน ซึ่งโดยปกติแล้วจะดำเนินไปอย่างสงบสุขในตารางข้อมูลที่เรียบง่าย
โชคดีที่ AI สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้หลากหลายวิธี:
1. ความแม่นยำในการพยากรณ์ที่เหนือกว่า
แบบจำลองการถดถอยแบบดั้งเดิมไม่สามารถจัดการกับความวุ่นวายที่ไม่เป็นเส้นตรงของโลกเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบันได้ ปัญญาประดิษฐ์กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่พลิกโฉมด้วยการใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อระบุรูปแบบที่ซับซ้อนภายในข้อมูล
สิ่งนี้ช่วยให้สามารถนำเสนอความแม่นยำในการคาดการณ์ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การทดสอบความเครียด
2. การเลือกตัวแปรที่เหมาะสมที่สุด
การสร้างแบบจำลองความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องใช้เวลา—ส่วนใหญ่เนื่องจากการดึงข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล. อัลกอริทึมของ AI ที่ผสานกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว ดึงตัวแปรและมอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล.
อ่านเพิ่มเติม: เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ: วิธีที่ AI ที่เชื่อมต่อกันช่วยขจัดความซ้ำซ้อนเพื่อประหยัดเวลาสำหรับงานจริง
3. การแบ่งกลุ่มข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การเข้าใจโครงสร้างของพอร์ตโฟลิโอต้องการการแบ่งข้อมูลในระดับที่ละเอียดมาก. AI สามารถจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้วิธีการที่ไม่มีการควบคุม (unsupervised methods) ซึ่งช่วยให้ทีมการเงินสามารถสร้างแบบจำลองความเสี่ยงได้ดีขึ้นและทำนายผลลัพธ์ได้ด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้น.
ด้วยพลังของ AI ที่ขับเคลื่อนกระบวนการทางธุรกิจเหล่านี้ ทีมการเงินมักต้องสลับแท็บระหว่างเครื่องมือหลายตัวเพื่อติดตามธุรกรรม ตรวจจับการฉ้อโกง และสร้างรายงาน
เราได้ผสานรวมเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail และ ProfitWell เข้าด้วยกัน ด้วยการดึงข้อมูลทั้งหมดนี้เข้าสู่ ClickUp เราสามารถปรับปรุงการรายงานและการจัดการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องให้ทุกแผนกเข้ามามีส่วนร่วม
เราได้ผสานเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail และ ProfitWell เข้าด้วยกัน ด้วยการดึงข้อมูลทั้งหมดนี้เข้าสู่ ClickUp เราสามารถทำให้การรายงานและการจัดการทางการเงินเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับทุกแผนก
การผสานการทำงานของ ClickUp ช่วยให้ทีมการเงินสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ได้บนแพลตฟอร์มเดียว นอกจากนี้ นี่คือเหตุผลที่ทีมการเงินชื่นชอบ ClickUp:
- งานประจำสำหรับบิล: อัตโนมัติการชำระบิลโดยใช้งานประจำ ใน ClickUpและติดตามได้ในมุมมองปฏิทินเพื่อการวางแผนที่ง่ายขึ้น
- การตั้งเป้าหมายและการติดตาม: ใช้ClickUp Goalsเพื่อตั้งและติดตามเป้าหมายทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณดำเนินงานตามกำหนดเวลา
- ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด: เพิ่มรายละเอียดการชำระเงิน จำนวนเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานในแดชบอร์ดและทำให้การตรวจสอบง่ายขึ้น
- การแจ้งเตือนสำหรับงานสำคัญ: ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบงบประมาณหรือกำหนดเวลาการยื่นภาษีClickUp Reminders(มีให้บริการทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อป) จะช่วยเตือนงานสำคัญให้อยู่ในสายตาเสมอ
ปัญญาประดิษฐ์ในบริการลูกค้า: ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ด้วยผู้บริโภคถึง 72% ที่ให้คำมั่นว่าจะภักดีต่อบริษัทที่ให้บริการที่รวดเร็วขึ้น มาตรฐานของการสนับสนุนลูกค้าจึงสูงกว่าที่เคยเป็นมา
แม้ว่ามนุษย์จะทำงานได้อย่างน่าชื่นชมมาจนถึงตอนนี้ แต่ข้อจำกัดของพวกเขากำลังปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อความคาดหวังของลูกค้าเพิ่มขึ้น
บริษัทต่างๆ กำลังหันมาใช้ปัญญาประดิษฐ์ในที่ทำงานเพื่อยกระดับกลยุทธ์การบริการลูกค้าของพวกเขา—และมันกำลังให้ผลตอบแทนที่ดี
การนำ ClickUp มาใช้ได้ปรับปรุงกระบวนการของเราและช่วยสร้างแผนกความสำเร็จของลูกค้า ทำให้เราสามารถเติบโตจาก 2,000 เป็น 8,000 ลูกค้าต่อปี
การนำ ClickUp มาใช้ได้ปรับปรุงกระบวนการของเราและช่วยสร้างแผนกความสำเร็จของลูกค้า ทำให้เราสามารถเติบโตจาก 2,000 เป็น 8,000 ลูกค้าต่อปีได้
มาสำรวจเครื่องมือ AI ที่สำคัญและกรณีการใช้งานที่กำลังเปลี่ยนแปลงการให้บริการลูกค้า
1. บริการลูกค้าแบบหลายช่องทาง
AI ช่วยให้การสนับสนุนมีความสม่ำเสมอและราบรื่นในทุกช่องทาง โดยติดตามการโต้ตอบของลูกค้าเพื่อรักษาบริบทไว้ไม่ว่าจะมีการสนทนาเกิดขึ้นที่ใดก็ตาม
ตัวอย่างเช่น แชทบอทสามารถสนทนากับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ให้การติดตามผ่าน Messenger และส่งข้อเสนอทางอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อปิดการขาย
ClickUp Brain สามารถรวมศูนย์การโต้ตอบกับลูกค้าเหล่านี้ได้ ทำให้ทีมสนับสนุนมีรายละเอียดทั้งหมดที่จำเป็นในการรักษาความต่อเนื่องและปรับปรุงการตอบสนอง
2. การสร้างเนื้อหา
การสร้างเนื้อหาด้วยระบบ AI ช่วยให้การสร้างคู่มือการใช้งาน, บทความแก้ไขปัญหา, และคำถามที่พบบ่อยง่ายขึ้น
เครื่องมืออย่าง ClickUp Brain สามารถสแกนคลังข้อมูลการสนับสนุนของคุณได้อย่างรวดเร็วเพื่อร่างรายการฐานความรู้ที่เป็นประโยชน์ ช่วยประหยัดเวลาและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่
3. แชทบอทปัญญาประดิษฐ์
จากคำถามที่พบบ่อยไปจนถึงการอัปเดตคำสั่งซื้อ แชทบอท AI สามารถจัดการกับงานต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น แชทบอทสามารถให้ข้อมูลยอดเงินในบัญชีธนาคาร หรือช่วยผู้ใช้แก้ไขปัญหาเบื้องต้น และส่งต่อปัญหาที่ซับซ้อนไปยังตัวแทนมนุษย์เมื่อจำเป็น
ClickUp Brain สามารถทำให้การโต้ตอบเหล่านี้ง่ายขึ้นโดยการสรุปเซสชันแชทบอทสำหรับตัวแทน เพื่อให้การส่งต่อราบรื่นและการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
4. การส่งข้อความเสริม
การจับคู่เจ้าหน้าที่มนุษย์กับผู้ช่วย AI ช่วยให้การแก้ไขข้อสงสัยเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ เครื่องมือ AI ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ สร้างโซลูชัน และแม้กระทั่งร่างคำตอบ
ด้วยความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติของ ClickUp Brain เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงสรุปที่กระชับ รายละเอียดบัญชี และวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ทันที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการบริหารโครงการ (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
5. การวิเคราะห์ความรู้สึก
เครื่องมือ AI สามารถประเมินความรู้สึกของลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ โดยวิเคราะห์ภาษา น้ำเสียง และแม้แต่สัญลักษณ์อีโมจิเพื่อวัดอารมณ์
สิ่งนี้ช่วยให้ตัวแทนปรับแต่งการตอบสนองของพวกเขาได้ โดยแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อลูกค้าที่ไม่พอใจหรือเสนอขายเพิ่มเติมให้กับลูกค้าที่มีความพึงพอใจ
6. การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์, AI สามารถทำนายพฤติกรรมของลูกค้า, คาดการณ์การเพิ่มขึ้นของความต้องการ, และระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยง.
ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลังและป้องกันการหยุดชะงักของบริการในช่วงเวลาที่มียอดขายสูงสุด
7. ทรัพยากรบริการตนเอง
เกือบเจ็ดในสิบของลูกค้าชอบค้นหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง AI สร้างและจัดระเบียบฐานความรู้ ติดแท็กบทความที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้แชทบอทแนะนำผู้ใช้ไปยังวิธีแก้ปัญหาโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือแบบเรียลไทม์
AI ในการขาย: การพยากรณ์, การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, และการติดตามประสิทธิภาพ
53% ของพนักงานขายใช้เครื่องมือ AIในการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, ระบุรูปแบบ, และสร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำ—ช่วยให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีศักยภาพในขณะที่ละทิ้งลูกค้าที่ไม่ดี
ในขณะเดียวกัน การทำให้การติดต่อสื่อสารแบบส่วนตัวเป็นระบบอัตโนมัติกำลังช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้เร็วกว่าที่เคยเป็นมา ตัวอย่างเช่น ColdIQสามารถขยายรายได้จาก 0 ดอลลาร์เป็น 2 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียง 19 เดือนโดยใช้ AI!
มีเหตุผลที่ชัดเจนบางประการว่าทำไมบริษัทเหล่านี้ถึงกระโดดขึ้นรถไฟ AI เพื่อการขาย:
1. การพยากรณ์
ระบบ AI วิเคราะห์ข้อมูลการขายในอดีตและแนวโน้มของตลาดเพื่อทำนายรายได้ในอนาคตด้วยความแม่นยำที่น่าทึ่ง ช่วยให้ทีมสามารถตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้ ตัวอย่างเช่น ระบบ Einstein AI ของ Salesforce ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถทำนายได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การขาย
2. การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เช่น HubSpot ประเมินลูกค้าเป้าหมายตามพฤติกรรมและข้อมูลประชากร โดยให้คะแนนเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการขาย ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า
3. การติดตามประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มเช่น Gong ใช้ AI ในการวิเคราะห์การโทรขายและอีเมล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม เพื่อปรับปรุงแนวทางการขายและปิดการขายได้รวดเร็วขึ้น
อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการขาย (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
การเตรียมความพร้อมสำหรับสถานที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ไม่ใช่คำถามอีกต่อไปว่า AI จะกำหนดรูปแบบสถานที่ทำงานหรือไม่—แต่เป็นคำถามว่าอย่างไร
ในที่สุดแล้ว บริษัทต่างๆ จะต้องนำกระบวนการมาใช้ ทำให้กระบวนการง่ายขึ้น ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ และนำโซลูชันเหล่านี้ไปใช้ และนั่นจึงต้องการไม่เพียงแค่เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังต้องการให้บริษัทต่างๆ ทำงานหนักในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรในการนำเทคโนโลยีมาใช้ด้วย
ในที่สุดแล้ว บริษัทต่างๆ จะต้องนำกระบวนการมาใช้ ทำให้กระบวนการง่ายขึ้น ทำให้กระบวนการเป็นระบบอัตโนมัติ และนำโซลูชันเหล่านี้ไปใช้ และนั่นหมายความว่าไม่เพียงแต่ต้องการเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังต้องการให้บริษัทต่างๆ ทำงานหนักในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรในการนำเทคโนโลยีมาใช้ด้วย
มาเจาะลึกในประเด็นสำคัญที่การเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งจำเป็น
1. การพัฒนาทักษะและการฝึกทักษะใหม่สำหรับยุคปัญญาประดิษฐ์
การเปลี่ยนแปลงไปสู่กระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ต้องการแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและสามารถปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ได้
อย่างไรก็ตาม การระบุช่องว่างด้านทักษะและการเชื่อมโยงพนักงานกับการฝึกอบรมที่พร้อมสำหรับอนาคตไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป นั่นคือจุดที่ AI เข้ามามีบทบาทอีกครั้ง:
- คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล: เครื่องมือ AI อย่าง ClickUp Brain สามารถแนะนำเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลตามบทบาทปัจจุบันและเป้าหมายอาชีพของพนักงาน เพื่อให้การฝึกอบรมสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: AI ช่วยให้ธุรกิจคาดการณ์ความต้องการทักษะและออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงรุกโดยการวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น แบบจำลองเชิงคาดการณ์สามารถระบุบทบาทที่มีความเสี่ยงต่อการล้าสมัยและเสนอเส้นทางการพัฒนาทักษะสำหรับพนักงานในตำแหน่งเหล่านั้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ผลสำรวจของ Gallup พบว่าพนักงานในสหรัฐอเมริกาเกือบครึ่งหนึ่งต้องการพัฒนาทักษะของตนเอง แต่มีเพียง 2% ของผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รู้สึกว่าโปรแกรมของตนมีประสิทธิภาพ AI ช่วยลดช่องว่างนี้ด้วยการสร้างโครงการพัฒนาทักษะใหม่ที่ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งพนักงานและองค์กร
2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมสำหรับปัญญาประดิษฐ์
ยอมรับความจริงเถอะ: ปัญญาประดิษฐ์อยู่กับเราแล้ว
ข่าวดีคือ? คุณสามารถใช้ AI เองเพื่อให้ทีมของคุณพร้อมสำหรับยุค AI ได้
นี่คือ 10 วิธีที่ AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมการเพิ่มทักษะและการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อสร้างแรงงานที่พร้อมรับมือกับอนาคต:
- การประเมินทักษะและการวิเคราะห์: AI สามารถวิเคราะห์ชุดทักษะของทีมคุณอย่างต่อเนื่อง ระบุช่องว่าง และเน้นย้ำความต้องการในอนาคต—เหมือนมีลูกแก้ววิเศษ แต่ดีกว่า
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล: พนักงานได้รับการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทและเป้าหมายอาชีพของตน ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (กล้าที่จะพูดว่า) น่าเพลิดเพลิน
- แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบปรับตัวได้: AI ปรับความยากของเนื้อหาตามความก้าวหน้าของพนักงาน ทำให้พวกเขามีส่วนร่วมโดยไม่รู้สึกหนักใจ
- การคัดสรรเนื้อหาด้วยพลังของ AI: ลองนึกภาพว่าคุณมีบรรณารักษ์ส่วนตัวสำหรับเนื้อหาการฝึกอบรม—AI คัดกรองทรัพยากรมากมายอย่างไม่สิ้นสุดเพื่อนำเสนอสิ่งที่ทีมของคุณต้องการอย่างแท้จริง
- ผู้ช่วยเสมือนจริงและแชทบอท: เครื่องมือ AI ที่มีประโยชน์เหล่านี้ให้การสนับสนุนที่สามารถปรับขนาดได้ มอบแบบทดสอบ การโค้ช และการให้กำลังใจ ทั้งหมดนี้ทำให้การฝึกอบรมมีปฏิสัมพันธ์
- การจำลองและการใช้เกมเป็นเครื่องมือ: คิดถึงมันเหมือนการฝึกฝนโดยไม่มีแรงกดดัน—พนักงานสามารถปรับปรุงทักษะผ่านสถานการณ์จำลองและความท้าทายที่สมจริงในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและควบคุมได้
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อผลตอบแทนจากการฝึกอบรม: AI ทำนายช่องว่างทักษะในอนาคตและปรับแต่งโปรแกรมการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้น ทำให้คุณลงทุนในสิ่งที่ถูกต้องและสร้างผลลัพธ์สูงสุด
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP): เครื่องมือ NLP ให้ข้อเสนอแนะและการโค้ชที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ช่วยให้พนักงานมีแรงจูงใจและเดินหน้าตามเป้าหมายการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
- ความเป็นจริงเสริม (AR) และความเป็นจริงเสมือน (VR): AR จะซ้อนทับองค์ประกอบดิจิทัลในโลกจริง ในขณะเดียวกัน VR จะพาพนักงานเข้าสู่สภาพแวดล้อมการฝึกอบรมที่เป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ—เพราะใครจะไม่ชอบเวทมนตร์เทคโนโลยีเล็กๆ น้อยๆ ล่ะ?
- การเรียนรู้และการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง: AI ช่วยให้พนักงานนำหน้าอยู่เสมอโดยการคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมและแนะนำทักษะที่เกี่ยวข้องที่ควรเรียนรู้
อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือการทำงานร่วมกับ AI ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
3. การร่วมมือระหว่างมนุษย์กับระบบปัญญาประดิษฐ์
หากต้องการให้ AI เป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอขององค์กร คุณต้องมีดีเอ็นเอ เราหมายถึงมนุษย์
แน่นอนว่า AI ประมวลผลข้อมูลด้วยความเร็วเหนือแสงและให้ข้อมูลเชิงลึกได้เร็วกว่าที่คุณจะพูดคำว่า "อัลกอริทึม" แต่มนุษย์นั้นนำบริบท ความเห็นอกเห็นใจ และสามัญสำนึกแบบดั้งเดิมมาด้วย เมื่อทั้งสองทำงานร่วมกัน พวกเขาก็กลายเป็นทีมในฝัน
นี่คือวิธีที่มนุษย์มีส่วนร่วมในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
- การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา: AI สามารถประมวลผลตัวเลขได้ แต่ไม่สามารถจัดการกับพื้นที่สีเทาของการตัดสินใจได้ นั่นคือจุดที่มนุษย์เข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ความละเอียดอ่อน คิดอย่างสร้างสรรค์ และตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม
- การกำกับดูแลและคำแนะนำ: ปัญญาประดิษฐ์ไม่สมบูรณ์แบบ และนั่นก็ไม่เป็นไร มันต้องการมนุษย์เพื่อตรวจสอบงานของมันซ้ำ ให้บริบท และทำให้แน่ใจว่ามันถูกใช้อย่างรับผิดชอบ
- ความร่วมมือที่สมบูรณ์แบบ: เมื่อมนุษย์และ AI ทำงานร่วมกัน ผลลัพธ์จะฉลาดขึ้น เร็วขึ้น และสมดุลมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือและซอฟต์แวร์ AI ยอดนิยม
4. การผสาน ClickUp เพื่อการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และ AI อย่างไร้รอยต่อ
เมื่อพูดถึงการผสานความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เข้ากับประสิทธิภาพของ AI, ClickUp Brain ทำให้กระบวนการนี้ง่ายและมีประสิทธิภาพ. นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างที่ทำงานที่มนุษย์และ AI สามารถเจริญเติบโตไปด้วยกันได้.
i. มีส่วนร่วมและสื่อสารกับทีมของคุณ
การทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมเริ่มต้นด้วยการสื่อสารที่ดี แบ่งปันเหตุผลว่าทำไม AI ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (HCAI) จึงมีความสำคัญและสามารถช่วยได้อย่างไร ตอบข้อกังวล เชิญชวนให้แสดงความคิดเห็น และทำให้เป็นความพยายามของทีม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Mindmapsสำหรับการระดมความคิด มันเหมือนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ทุกคนสามารถแชร์ไอเดียและเชื่อมโยงความคิดเข้าด้วยกันได้
- วางแผนโครงการและงานให้ชัดเจน
- ลาก, วาง, และเชื่อมต่อความคิดเพื่อทำให้การวางแผนเป็นระบบ
- ให้ทุกคนมีความสอดคล้องและเข้าใจตรงกัน
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI ของ ClickUp: ภายใน ClickUp Brain สำหรับทีม
ii. ให้ความรู้และฝึกอบรมทีมงานของคุณ
เราเข้าใจว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจทำให้รู้สึกกลัวได้
ช่วยให้ทีมของคุณคุ้นเคยกับเครื่องมืออย่าง ClickUp Brain ด้วยการฝึกอบรมแบบลงมือปฏิบัติจริง และแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเครื่องมือนี้ช่วยให้งานของพวกเขาง่ายขึ้นอย่างไร
iii. ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการทำงาน
ไม่ใช่ทุกงานที่ต้องการ AI. วิเคราะห์กระบวนการทำงานของคุณเพื่อระบุสิ่งที่อาจได้รับประโยชน์จากการอัตโนมัติ—และสิ่งที่ยังต้องการการดูแลจากมนุษย์.
- ใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อแสดงภาพกระบวนการของคุณ
- ตั้งเป้าหมายในการนำ AI มาใช้โดยไม่ให้พนักงานต้องทำงานหนักเกินไป
iv. เลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสม
เมื่อพูดถึงเครื่องมือ AI คุณต้องการสิ่งที่รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทีม ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีอีกชิ้นหนึ่ง นั่นคือจุดที่ ClickUp Brain เข้ามาช่วย
- AI Knowledge Manager™: ตอบคำถามโดยตรงจากงานและเอกสาร เพื่อให้ทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงในการค้นหาและใช้เวลาในการทำงานมากขึ้น
- AI Project Manager™: อัตโนมัติการอัปเดต, สรุปความคืบหน้า, และเน้นข้อมูลสำคัญเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ
- AI Writer for Work™: ช่วยงานเขียนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงาน ข้อเสนอ หรืออีเมล เพื่อให้ทีมของคุณสามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างรวดเร็ว
อนาคตของปัญญาประดิษฐ์ในที่ทำงาน
อะไรคืออนาคตของ AI? หากไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องบ่งชี้ได้ เราเพียงแค่เริ่มต้นที่จะสัมผัสศักยภาพของมันเท่านั้น
ดังนั้น มาสำรวจแนวโน้มที่กำลังปูทางสำหรับการพัฒนาด้วย AI นี้กันเถอะ
1. ความปลอดภัยทางไซเบอร์
พบกับ Twine สตาร์ทอัพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่กำลังสร้างกระแสด้วยเงินทุนเริ่มต้นมูลค่า 12 ล้านดอลลาร์ พวกเขาได้เปิดตัว "Alex" พนักงานดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในวงการความปลอดภัยทางไซเบอร์
เขาเชื่อมต่อเข้ากับระบบของบริษัท รับคำสั่ง วางแผนงาน ขอการอนุมัติ และดำเนินการตามแผนอย่างแม่นยำราวกับทหาร—ทั้งหมดนี้พร้อมทั้งให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างโปร่งใส
นี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นพิเศษ เนื่องจากโลกไซเบอร์ซีเคียวต้องการกำลังเสริมอย่างเร่งด่วน
ตามรายงานของเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม ระบุว่าทั่วโลกมีการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เกือบ 4 ล้านคนเมื่อรวมกับการเพิ่มขึ้นของระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง การทำงานทางไกล และภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เราจึงต้องการความช่วยเหลือทุกวิถีทางเท่าที่จะเป็นไปได้
แต่เราอย่าลืมความเสี่ยง: แม้ว่า AI อาจเป็นผู้ช่วยเหลือได้ แต่มันก็สามารถกลายเป็นเป้าหมายได้เช่นกัน แฮ็กเกอร์มักมองหาวิธีที่จะควบคุมระบบ รวมถึง AI เองด้วย
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมหนึ่งในเทรนด์ใหญ่ที่สุดที่เราจะยังคงเห็นต่อไปคือการพัฒนาการป้องกัน AI ที่ฉลาดขึ้น—ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส, อัลกอริทึมที่ทำนายได้, และเครื่องมือที่สามารถจดจำและรายงานภัยคุกคามที่กำลังเกิดขึ้นก่อนที่พวกมันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง
2. การปรับแต่งส่วนบุคคลระดับสูง
ในอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ แม้แต่ประสบการณ์การสั่งอาหารแบบไดร์ฟ-ทรูของคุณก็จะได้รับการอัปเกรด Yum! Brands บริษัทแม่ของ Taco Bell, KFC และ Pizza Hut กำลังเป็นผู้นำทางด้วยเทคโนโลยีเสียงปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำสมัย
แต่พลังที่แท้จริงอยู่ที่การปรับให้เข้ากับบุคคลในระดับใหญ่ ด้วยการเปิดตัวที่แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของการลงทะเบียนความภักดีและการทำธุรกรรม AI ได้กำหนดนิยามใหม่ของการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ของลูกค้าโดยไม่ทำให้เวลาในการให้บริการช้าลง
🧠เกร็ดความรู้สนุกๆ: ระบบ AI เสียงสำหรับบริการไดร์ฟทรูของ Taco Bell ได้ประมวลผลคำสั่งซื้อไปแล้วกว่า2 ล้านรายการใน 300 สาขาทั่วสหรัฐอเมริกา ทำให้เป็นแบรนด์ AI เสียงสำหรับร้านอาหารบริการด่วน (QSR) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
3. รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (เข้าใจไหม?)
หากคุณกำลังเลื่อนดู Instagram คุณอาจได้ยินข่าวดัง: รถแท็กซี่ไร้คนขับ
ใช่แล้ว การขับรถแบบไม่ต้องใช้มือ—ถูกกฎหมายในบางรัฐ—หมายความว่าคุณสามารถกินแซนด์วิช ทาอายไลเนอร์ หรือเลื่อนดู TikTok ได้ทั้งหมดในขณะที่ขับรถ Mercedes ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 3
เมอร์เซเดสอาจเป็นบริษัทรถยนต์รายแรกในสหรัฐอเมริกาที่ขายรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติให้กับผู้บริโภคทั่วไป แต่พวกเขาก็ไม่ได้อยู่เพียงลำพังอย่างแน่นอน บริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอย่างซัมซุง, นวิเดีย, โฟล์คสวาเกน, อูเบอร์ และเวย์โมของกูเกิล ต่างก็กำลังเดิมพันกับเทคโนโลยีนี้เช่นกัน
ทำไม? เพราะคำมั่นสัญญาที่ยิ่งใหญ่—อุบัติเหตุทางจราจรน้อยลง ถนนที่ปลอดภัยขึ้น และความสะดวกสบายที่ไม่มีใครเทียบได้
การขับขี่อัตโนมัติกำลังกลายเป็นปฏิวัติทางเศรษฐกิจและสังคม และเงินหลายพันล้านดอลลาร์ได้ถูกเทลงไปในสาขาการนี้
4. การจดจำใบหน้า ใครสนใจบ้าง?
ในการผจญภัยครั้งล่าสุด นักข่าวชาวดัตช์ อเล็กซานเดอร์ คลอปปิง ได้เผยให้เห็นถึงศักยภาพล้ำยุคของแว่นตา AI ที่สัญญาว่าจะสามารถสแกนและจดจำใบหน้าได้แบบเรียลไทม์
ในวิดีโอที่โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X Klöpping สวมแว่นตาไฮเทคเหล่านี้และออกไปตามท้องถนนในชุดเสื้อโค้ทยาว (เพราะต้องยอมรับว่านั่นคือเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับการทดลอง AI) นักข่าวได้พูดคุยกับพลเมืองที่ไม่สงสัยในแบบสบายๆ ในขณะที่แว่นตาทำการสแกนและวิเคราะห์ใบหน้าของพวกเขาอย่างเงียบๆ
วิดีโอแสดงให้เห็นหน้าต่างด้านข้างที่น่าสนใจพร้อมการจำลองที่กำลังทำงานขณะที่ระบบกำลังระบุตัวบุคคล และมันไม่ได้เป็นเพียงการแสดงเท่านั้น—Klöpping ยืนยันความแม่นยำของระบบในภายหลังโดยการจับคู่ตัวตนกับบุคคลที่เขาทดสอบ
แม้ว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นเพียงเกมและความสนุกสนาน แต่รัฐบาลกำลังนำเทคโนโลยีนี้มาใช้เพื่อการเฝ้าระวังอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ธุรกิจต่างๆ กำลังใช้เพื่อปรับแต่งการโต้ตอบกับลูกค้าให้มีความเฉพาะบุคคลมากขึ้น
ไม่ว่าคุณจะคิดว่ามันเจ๋งหรือน่าขนลุก มันก็เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่ร้อนแรงที่สุดของ AI อย่างปฏิเสธไม่ได้—กำลังกำหนดรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ของเราต่อโลกใบนี้
5. ปัญญาประดิษฐ์ในโรงพยาบาล
ในด้านการดูแลสุขภาพ หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้เชี่ยวชาญต้องเผชิญคือความต้องการในการสื่อสารที่ทันเวลาอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยคาดหวังการตอบกลับคำถามของพวกเขาอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงการนัดหมายที่รวดเร็ว และการอัปเดตเกี่ยวกับการดูแลของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ
อย่างไรก็ตาม ความต้องการนี้มักขัดแย้งกับเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของบุคลากรทางการแพทย์
ดังนั้น AI สามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างในที่นี้?
พบกับMAIRA, ตัวแทนเสียงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Medsender, ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมช่องว่างนี้
ตามที่ Zain Qayyum ผู้ก่อตั้ง Medsender กล่าวไว้ว่า "เรากำลังลดความยุ่งยากที่ผู้ป่วยต้องเผชิญเมื่อต้องติดต่อกับผู้ให้บริการของพวกเขา"
ด้วยเสียงที่เหมือนมนุษย์และการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง MAIRA เปลี่ยนแปลงวิธีการที่สถานพยาบาลมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นการนัดหมาย การตอบคำถามที่พบบ่อย หรือการให้ข้อมูลอัปเดตในหลายภาษา MAIRA นำเสนอมุมมองใหม่ในการดูแลที่มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
🍪 โบนัส: MAIRA สื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษ สเปน และภาษาอื่น ๆ ที่ปรับแต่งได้สูงสุดถึง 15 ภาษา เพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลาย
อ่านเพิ่มเติม: 28 กรณีการใช้งานและแอปพลิเคชัน AI สำหรับทีมองค์กร
6. มนุษย์และปัญญาประดิษฐ์
ในขณะที่นวัตกรรมและกรณีการใช้งานของ AI เหล่านี้สร้างความตื่นตะลึง สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนอย่างยิ่งคือ: การมีส่วนร่วมของมนุษย์ยังคงฝังแน่นอยู่ในแอปพลิเคชันเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง
ใช่, AI สามารถดึงรายงานสุขภาพของคุณขึ้นมาได้ทันที แต่ขาดทักษะในการสื่อสารกับผู้คนเพื่ออธิบายสถิติทางคลินิกเหล่านั้นและนำเสนอสรุปทางการแพทย์ที่ช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจ
ปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถโดดเด่นในการทำงานตามคำสั่งและปฏิบัติตามคำแนะนำ แต่เมื่อพูดถึงความคิดริเริ่มหรือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มันจะถึงขีดจำกัด
และอย่าลืมเรื่องอารมณ์ความรู้สึก AI อาจรู้ว่าคุณกำลังหงุดหงิดจากข้อความที่คุณพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด แต่มันไม่เข้าใจว่าทำไม ความฉลาดทางอารมณ์ หรือความสามารถในการเชื่อมต่อและสื่อสารอย่างแท้จริงโดยปราศจากสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูด ยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์เท่านั้นที่มี
สุดท้าย ความสัมพันธ์
ในขณะที่ AI มีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกรรม การสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง การสร้างความไว้วางใจ การส่งเสริมความร่วมมือ และการเป็นผู้นำด้วยความเห็นอกเห็นใจเป็นทักษะที่ทำให้การทำงานเป็นทีมและการเป็นผู้นำของมนุษย์ไม่สามารถทดแทนได้
AI-nt มันยอดเยี่ยมไหม? เลือก ClickUp AI สำหรับที่ทำงานของคุณ
นี่คือคำตัดสินสุดท้าย 🥁
ประสิทธิภาพการทำงานของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถประหยัดเวลาและทำให้งานที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นระบบอัตโนมัติได้ดีเพียงใด. เมื่อคุณสามารถทำเช่นนั้นได้ คุณจะมีโอกาสได้ทดลองกับไอเดียใหม่ ๆ และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ.
นั่นคือจุดที่ ClickUp สามารถสร้างความแตกต่างให้กับคุณได้
คุณสมบัติเช่นการจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์, แผงควบคุมที่สามารถปรับแต่งได้, และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือที่ไม่ต้องออกแรงทำให้การจัดการโครงการหลาย ๆ โครงการกลายเป็นเรื่องง่าย
นอกจากนี้ ยังทำงานได้อย่างราบรื่นกับกระบวนการทำงานที่คุณมีอยู่ โดยผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 แอป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่รบกวนจังหวะการทำงานของคุณ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้ แล้วให้ AI และทีมของคุณไปถึงคะแนนเต็ม 10 ได้เลย