LLM กับ AI เชิงสร้างสรรค์: คู่มือฉบับละเอียด

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ธุรกิจจัดการโครงการและสร้างเนื้อหา คำศัพท์เช่น 'AI สร้างสรรค์' และ 'โมเดลภาษาขนาดใหญ่' (LLMs) ได้รับความนิยม และการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพวกเขานั้นเป็นสิ่งสำคัญ
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์หมายถึงระบบที่สามารถสร้างเนื้อหาต้นฉบับได้โดยการวิเคราะห์รูปแบบในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบเหล่านี้สามารถสร้างข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ, และเพลงได้ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจมีวิธีการใหม่ ๆ ในการทำงานอัตโนมัติ
ระบบ AI สร้างสรรค์สร้างเนื้อหาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านการจัดการโครงการ เช่น ภาพประกอบทางการตลาดและข้อเสนอโครงการ
โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) มุ่งเน้นการประมวลผลและสร้างภาษาที่คล้ายคลึงกับการสื่อสารของมนุษย์ พวกเขาถูกออกแบบมาเพื่อเข้าใจและพัฒนาภาษาที่เลียนแบบการคิดของมนุษย์
LLMs มีคุณค่าอย่างยิ่งในการปรับปรุงกระบวนการทำงานประจำวันให้ราบรื่นขึ้น โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความเข้าใจและการสร้างภาษา เช่น การเขียนอีเมลและการสรุปรายงาน
มาสำรวจความสามารถของ LLM และ Generative AI เพื่อช่วยให้คุณประเมินว่าอะไรเหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการสร้างเนื้อหาของคุณ
ประวัติย่อของ AI เชิงสร้างสรรค์และ LLMs
ในทศวรรษที่ผ่านมา ระบบปัญญาประดิษฐ์ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) มีต้นกำเนิดจาก โมเดลเชิงสร้างสรรค์ยุคแรก เช่น เครือข่ายประสาทเทียมเชิงสร้างสรรค์ (GANs) ซึ่งเปลี่ยนภาพและเสียงให้มีความสมจริง. ความนิยมของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นควบคู่กับการเกิดขึ้นของเครือข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก. ในที่สุดก็แตกแขนงไปสู่เครื่องมือสร้างข้อความ.
ในทางกลับกัน โมเดลภาษาขนาดใหญ่ ได้พัฒนาขึ้นผ่านความก้าวหน้าในด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ในช่วงแรก โมเดลภาษามีข้อจำกัด แต่การเกิดขึ้นของทรานส์ฟอร์เมอร์—สถาปัตยกรรมการเรียนรู้เชิงลึกเฉพาะทาง—ได้ผลักดันให้ LLM กลายเป็นที่สนใจ
ตอนนี้พวกเขาสามารถจัดการงานที่ซับซ้อนได้ เช่น การแปลภาษา การตอบคำถาม และการสรุปเนื้อหา
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เทียบกับ LLMs
ทั้ง AI สร้างสรรค์และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ต่างมีศักยภาพมหาศาล แต่ละแบบมีข้อดีเฉพาะตัว และการเข้าใจว่าเมื่อใดควรเลือกใช้แบบใดหรือวิธีการผสมผสานกันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานสร้างสรรค์ ในขณะที่ LLMs อาจโดดเด่นในกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยภาษา เช่น การจัดทำเอกสาร การสรุป และรายงาน
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ทำงานโดยการตรวจสอบข้อมูลการฝึกอบรมที่กว้างขวางและค้นหาแบบแผนพื้นฐานของข้อมูลเหล่านั้นเพื่อสร้างชุดข้อมูลต้นฉบับที่มีคุณภาพสูง ด้วยการใช้เครือข่ายประสาทเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบจำลองเชิงสร้างสรรค์เช่น GANs (Generative Adversarial Networks) มันเรียนรู้วิธีการสร้างผลลัพธ์ที่คล้ายกับชุดข้อมูลต้นฉบับแต่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากมัน
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) โดดเด่นจากปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิม (Traditional AI) ตรงที่ไม่เพียงแค่วิเคราะห์ข้อมูลและทำนายผลลัพธ์เท่านั้น แต่ยังสร้างผลงานต้นฉบับที่มีความหมาย เช่น ทำนองเพลงใหม่ ภาพที่มีเอกลักษณ์ หรือเนื้อหาที่ดึงดูดใจในรูปแบบข้อความ
ในการบริหารโครงการ ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) สามารถช่วยอัตโนมัติงานสร้างสรรค์ เช่น การสร้างภาพและวิดีโอสำหรับนำเสนอ การร่างข้อเสนอ หรือการระดมความคิดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เปิดโลกแห่งความเป็นไปได้ โดยเฉพาะในด้านที่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเจริญรุ่งเรือง:
- การสร้างเนื้อหา: ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบทความบล็อก, เนื้อหาโซเชียลมีเดีย, และจดหมายข่าว ทำให้ทีมสามารถส่งมอบเนื้อหาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการทำงานด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
- การสร้างต้นแบบการออกแบบ: สำหรับทีมออกแบบผลิตภัณฑ์, AI สร้างสรรค์สามารถสร้างงานศิลปะหรือตัวเลือกการออกแบบที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว, ช่วยเร่งกระบวนการออกแบบ
- สื่อส่งเสริมการตลาด: AI สร้างสรรค์สามารถสร้างข้อความโฆษณาที่โดดเด่น ปรับแต่งแคมเปญอีเมลส่วนบุคคล และผลิตสื่อการตลาดหลากหลายรูปแบบ ช่วยลดภาระงานของทีมการตลาด
ความยืดหยุ่นเชิงสร้างสรรค์ในปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์พัฒนาและสร้างผลงานที่หลากหลายอย่างน่าประทับใจในสื่อต่างๆ
ไม่ว่าเป้าหมายคือการสร้างข้อความ ภาพ หรือเนื้อหาวิดีโอที่เหมือนมนุษย์ AI เชิงสร้างสรรค์มอบอิสระในการสร้างสรรค์ที่ไม่มีใครเทียบได้ ความยืดหยุ่นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความต้องการเนื้อหาคุณภาพสูงและหลากหลายอย่างมาก
LLMs
อัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกเป็นพลังขับเคลื่อนของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ โดยสถาปัตยกรรมที่พบมากที่สุดคือทรานส์ฟอร์เมอร์ ทรานส์ฟอร์เมอร์ช่วยให้ LLM สามารถจัดการกับข้อมูลข้อความจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่างคำ วลี และประโยค
สถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้ LLMs สามารถจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้ โดยเรียนรู้จากข้อมูลนำเข้าเพื่อปรับปรุงความถูกต้องและความเกี่ยวข้องของภาษาที่พวกเขาผลิตออกมา
กลไกการให้ความสนใจช่วยให้ LLMs สามารถมุ่งเน้นไปที่ส่วนที่เกี่ยวข้องของข้อความที่ป้อนเข้าและเข้าใจความสัมพันธ์ระยะยาวที่แบบจำลอง AI อื่น ๆ อาจมองข้าม LLMs มีความเชี่ยวชาญในงานที่ต้องการความเข้าใจทางภาษาในบริบท รวมถึงการตอบคำถาม การสร้างสรุป และการแปลภาษา
การประยุกต์ใช้ LLMs
LLMs ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับฟังก์ชันทางธุรกิจต่างๆ เช่น:
- บริการลูกค้า: บริษัทจำนวนมากใช้แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย LLM เพื่อจัดการกับข้อสงสัยของลูกค้า ช่วยให้ทีมสนับสนุนสามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น
- การตลาดเชิงเนื้อหา: บริษัทต่างๆ ใช้ LLM เพื่อสร้างรายงานการตลาด, เขียนอีเมลถึงลูกค้า, และจัดทำบันทึกการประชุม ทำให้งานบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การจัดการความรู้: โมเดลภาษาขนาดใหญ่สามารถย่อเอกสารที่มีเนื้อหาจำนวนมากให้กระชับ ชี้ให้เห็นข้อมูลสำคัญ และสนับสนุนการวิจัยโดยการสร้างสรุปที่ละเอียดของชุดข้อมูลขนาดใหญ่
สำหรับผู้จัดการโครงการ โมเดลภาษาขนาดใหญ่สามารถลดภาระงานเอกสาร (ด้วย AI) ได้โดยการสร้างสรุปที่มีความสอดคล้องกัน ร่างเนื้อหา และแปลเอกสาร
ความจำและการเก็บรักษาใน LLMs
ข้อจำกัดที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางของแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่คือ การขาดความจำระยะยาว พวกเขาสามารถติดตามบริบทของการสนทนาในระหว่างการโต้ตอบสั้น ๆ ได้ แต่ไม่สามารถดึงข้อมูลที่อยู่นอกเหนือจากนั้นได้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการฝึกฝนใหม่เพื่อจุดประสงค์นั้นโดยเฉพาะ
การขาดความจำที่ยั่งยืนสร้างอุปสรรคสำหรับโครงการระยะยาวที่ต้องพึ่งพาข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ความแตกต่างระหว่าง LLMs และ AI สร้างสรรค์คืออะไร?
การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง LLMs และ Generative AI เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการการจัดการโครงการของคุณ
นี่คือความแตกต่างหลัก:
- พื้นที่ที่เน้น: LLMs มุ่งเน้นไปที่งานที่เกี่ยวข้องกับภาษา เช่น การเข้าใจข้อความ การสรุป และการแปล AI เชิงสร้างสรรค์ครอบคลุมความเป็นไปได้ที่หลากหลาย ตั้งแต่ข้อความและภาพไปจนถึงวิดีโอ
- ผลลัพธ์: LLMs ผลิตผลลัพธ์ที่เน้นภาษาเป็นหลัก ในขณะที่ Generative AI สร้างสรรค์เนื้อหาที่หลากหลาย รวมถึงงานศิลปะ ดนตรี และข้อความที่สังเคราะห์ขึ้นอย่างสมบูรณ์
- การใช้งาน: LLMs เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการความเข้าใจทางภาษา ทำให้เหมาะสำหรับการสื่อสาร การรายงาน และการจัดทำเอกสาร AI เชิงสร้างสรรค์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการสร้างสรรค์ รวมถึงการสร้างเนื้อหา การออกแบบต้นแบบ และการคิดค้นไอเดีย
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างหลักอยู่ที่วิธีที่คุณใช้โมเดลเหล่านี้ในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
วิธีการใช้ LLMs และ AI สร้างสรรค์ร่วมกัน?
แทนที่จะยึดติดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในประเด็นถกเถียงระหว่าง LLM กับ Generative AI เราควรผสานจุดแข็งของทั้ง LLM และโมเดล Generative AI เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนากลยุทธ์ AI ที่ครอบคลุม เมื่อเครื่องมือเหล่านี้มารวมกัน พวกเขาจะจัดการกับทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ในการบริหารโครงการ
ด้วยClickUp Brain ผู้ช่วยส่วนตัว AI, LLMs ช่วยในการอัปเดตสถานะอัตโนมัติ สร้างรายงาน และตอบคำถามต่างๆ ในขณะเดียวกัน AI สร้างสรรค์ของ Brain ช่วยสร้างสื่อการตลาด ออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือระดมความคิดสำหรับโครงการใหม่ๆ
เมื่อรวมกันแล้วโมเดลเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้การจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์และภาษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
LLMs สำหรับงานที่ขับเคลื่อนด้วยภาษา
ตัวอย่างเช่นClickUp AI Knowledge Managerใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่เพื่อจัดการกับคำถามที่ซับซ้อน Knowledge Manager เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ เช่น งาน เอกสาร และแดชบอร์ด
มันใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อมอบคำตอบที่ละเอียดและมีบริบท ดังนั้นคุณจึงสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกโดยไม่ต้องค้นหาผ่านไฟล์จำนวนมาก
คุณมีคำถามเกี่ยวกับระยะเวลาของโครงการหรือรายละเอียดเอกสารหรือไม่? ผู้จัดการความรู้ AI สามารถรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้แน่ใจว่าทีมต่างๆ ยังคงสอดคล้องและได้รับข้อมูลล่าสุด
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อการอัตโนมัติเชิงสร้างสรรค์
ผู้จัดการโครงการ ClickUp AIใช้ประโยชน์จาก AI เชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงงานประจำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างรายงานความคืบหน้า การสรุปการประชุมแบบยืน และการผลิตข้อมูลอัปเดตของทีม มันตรวจสอบงานปัจจุบันและสร้างสรุปที่เน้นข้อมูลสำคัญ เพิ่มประสิทธิภาพของการอัปเดตประจำวัน
แบบจำลอง AI สร้างสรรค์ (Generative AI) ช่วยให้ผลลัพธ์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นอย่างไม่ซ้ำใครเพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณ เนื่องจากพวกมันใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อส่งมอบภาพรวมความคืบหน้า
ClickUp Brain ผสานรวมเทคโนโลยี AIสองประเภทนี้เข้าด้วยกันอย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ พร้อมเสริมศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยความสามารถในการสร้างเนื้อหาใหม่ของ AI เชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
LLM และเครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์
ธุรกิจและผู้จัดการโครงการในปัจจุบันหันมาใช้โซลูชันนวัตกรรมที่ผสานรวม Large Language Models (LLMs) กับ Generative AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์
มาสำรวจเครื่องมือที่ดีที่สุดในด้านนี้กัน:
1. คลิกอัพ
ClickUp Brain คือโซลูชัน AI นวัตกรรมที่ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์ม ClickUp โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับกระบวนการทำงานของคุณ ด้วยการเชื่อมโยงงาน เอกสาร บุคลากร และองค์ความรู้ขององค์กรเข้าไว้ด้วยกัน
คุณสมบัติเด่น
- AI Knowledge Manager: ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสอบถามเกี่ยวกับงาน เอกสาร หรือโครงการต่าง ๆ และได้รับคำตอบที่เกี่ยวข้องและทันที ฟีเจอร์นี้จะเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากวิกิของบริษัท ซึ่งช่วยปรับปรุงการตัดสินใจและลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล
- ผู้จัดการโครงการ AI: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานโครงการที่เป็นกิจวัตร เช่น การสร้างรายงานความคืบหน้า การประชุมแบบสแตนด์อัพ และการอัปเดตข้อมูลให้ทีมทราบ ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
- AI Writer สำหรับการทำงาน: เครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ล้ำสมัย ใช้บริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อสร้าง ปรับปรุง และย่อเนื้อหาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบทบาทของคุณ
ความสามารถของ ClickUp Brain ในการสรุปงาน สร้างการอัปเดตแบบสแตนด์อัพ และสร้างงานย่อยด้วยภาษาธรรมชาติ ทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
มันผสานความเข้าใจภาษาที่ขับเคลื่อนด้วย LLM เข้ากับพลังแห่งจินตนาการของ Generative AI ได้อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 19 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ราคา ClickUp Brain: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
2. Jasper AI
Jasper AI เป็นเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างเนื้อหาสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ สามารถสร้างข้อความทางการตลาด บทความบล็อก อีเมล และเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Jasper AI ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่ล้ำสมัยเพื่อสร้างเนื้อหาข้อความคุณภาพสูงที่ปรับแต่งตามคำสั่งที่ออกแบบไว้
คุณสมบัติเด่น
- การสร้างเนื้อหา: สร้างบทความบล็อก, ข้อความโฆษณา, อีเมล และอื่น ๆ จากข้อมูลที่คุณป้อน ช่วยเพิ่มความเร็วในการสร้างเนื้อหา
- การปรับแต่งโทนเสียง: Jasper ช่วยให้คุณปรับแต่งโทนของเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือบุคลิกภาพของแบรนด์ได้หลากหลาย
- เทมเพลต: เทมเพลตช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น—เช่น คำอธิบายสินค้า, คำอธิบายเมตา SEO, และหัวข้อ
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
3. โคลด 3
Claude 3 เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดย Anthropic ได้รับการยอมรับในด้านความสามารถในการสนทนาเชิงลึกและละเอียดอ่อน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนแบบเรียลไทม์ในงานที่เกี่ยวข้องกับภาษา
โคล้ดสามารถเข้าใจบริบทได้อย่างง่ายดายและตอบสนองต่อคำสั่งที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้บริการลูกค้าอัตโนมัติและสรุปเอกสาร
คุณสมบัติเด่น
- หน้าต่างบริบทกว้าง: มีความเชี่ยวชาญในการจัดการการสนทนาที่ซับซ้อนและหลายขั้นตอน ช่วยให้สามารถสรุปข้อมูลป้อนเข้าจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: ออกแบบมาด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อ AI ที่มีจริยธรรม Claude ให้ความสำคัญกับการส่งมอบผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งลดความลำเอียงในคำตอบของมันให้เหลือน้อยที่สุด
- สรุปเอกสาร: แปลงเอกสารที่กว้างขวาง เช่น รายงานโครงการและบันทึกการประชุม ให้เป็นสรุปที่กระชับเพื่อการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
ราคาของ Claude 3
- ฟรี
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
4. รันเวย์ เอ็มแอล
Runway ML เป็นแพลตฟอร์ม AI สร้างสรรค์ที่โดดเด่นในการสร้างเนื้อหาสื่อผสม เช่น การสร้างวิดีโอและภาพ ออกแบบมาเพื่อมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะ โดยมอบเครื่องมือ AI ที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการสร้างสรรค์ที่ซับซ้อน เช่น การตัดต่อวิดีโอ การติดตามการเคลื่อนไหว และการสังเคราะห์ภาพ
คุณสมบัติเด่น
- การตัดต่อวิดีโอ: มีเครื่องมือหลากหลายสำหรับงานต่างๆ เช่น การทำโรโตสโคป การลบพื้นหลัง และการตัดต่อฉากเขียว
- ความสามารถแบบหลายรูปแบบ: จัดการกับสื่อประเภทต่าง ๆ ได้ ช่วยให้การผสานรวมข้อความ วิดีโอ และรูปภาพเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อสร้างผลลัพธ์ของโครงการที่ครบถ้วนสมบูรณ์
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: Runway ML ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในโครงการวิดีโอและรูปภาพได้แบบเรียลไทม์ ทำให้การสร้างเนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่นข้ามแผนก
การกำหนดราคาของ Runway ML
- พื้นฐาน: ฟรี
- มาตรฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
ปฏิวัติการจัดการโครงการด้วย AI ผ่าน ClickUp
LLM มีความเชี่ยวชาญในการประมวลผลภาษา ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงเอกสาร การสื่อสาร และการรายงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แบบจำลอง AI สร้างสรรค์มอบโอกาสที่น่าตื่นเต้นในความพยายามสร้างสรรค์ ช่วยให้ทีมสามารถนวัตกรรมและสร้างเนื้อหาที่ไม่เหมือนใครได้อย่างรวดเร็ว
โดยการผสานเทคโนโลยีทั้งสองเข้ากับแพลตฟอร์มเช่น ClickUp ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานการจัดการโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และอยู่ในตำแหน่งที่นำหน้าในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
