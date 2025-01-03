15 เครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาในปี 2025

นับตั้งแต่ChatGPT ของ OpenAIถูกเปิดตัวสู่โลก นักการตลาด ธุรกิจขนาดเล็ก และนักเขียนเนื้อหาต่างก็มองหาเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AI ที่จะช่วยให้งานของพวกเขาง่ายขึ้น
แต่ในขณะที่ ChatGPT ถูกนำมาใช้สร้างผลลัพธ์หลากหลาย⏤ตั้งแต่การวางแผนการเงินไปจนถึงคำแนะนำด้านโภชนาการและโพสต์บนโซเชียลมีเดียโดย AI⏤มันก็ยังไม่ใช่เครื่องมือเดียวที่มีอยู่
คุณจะพบแพลตฟอร์มสร้างเนื้อหาด้วย AIมากมายที่มีฟีเจอร์ขั้นสูงซึ่งช่วยในการเขียนบล็อก เขียนคำอธิบายสินค้า วิจัยคำหลัก และแม้กระทั่งประเมินเนื้อหาที่มีอยู่ ทั้งหมดนี้อาจรู้สึกท่วมท้นหากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน
โชคดีที่เราได้ทำการบ้านมาแล้ว คุณจึงไม่ต้องทำเอง ที่นี่เราจะแบ่งปัน 15เครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุด พร้อมเปรียบเทียบคุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย รีวิว และราคา
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือเขียน AI?
เครื่องมือเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีพื้นฐานมาจากแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) LLMs ได้รับการฝึกฝนโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องแบบกำกับตนเองและเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนข้อมูลจำนวนมหาศาล ตัวอย่างเช่น ChatGPT-4 ของ OpenAIได้รับการฝึกฝนบนข้อมูลจำนวน 300 พันล้านคำ
เมื่อได้รับการฝึกฝนแล้ว โมเดลปัญญาประดิษฐ์จะถูกปล่อยออกมาให้ใช้งานได้ ทุกคนสามารถใช้โมเดลเหล่านี้ได้โดยการป้อน "คำสั่ง" (เหมือนกับที่คุณทำกับเครื่องมือค้นหาเพื่อค้นหาคำสำคัญ) และเครื่องมือ AI จะสร้างคำตอบและเนื้อหาขึ้นมา ดังนั้นจึงมีคำว่า AI เชิงสร้างสรรค์
ซอฟต์แวร์เขียน AI ที่คุณเลือกควรมีคุณสมบัติต่อไปนี้:
- เครื่องมือที่สร้างขึ้นบน LLM: ขนาดมีความสำคัญเมื่อพูดถึงโมเดลภาษา เลือกใช้ ChatGPT หรือโมเดลพื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่องที่มีขนาดใกล้เคียงกันสำหรับการเขียนเนื้อหา มิฉะนั้น แม้แต่คำสั่งที่ละเอียดก็จะผลิตเนื้อหาที่เป็นสแปมและมีคุณภาพต่ำ
- การควบคุมผลลัพธ์ข้อความได้อย่างละเอียด: คุณควรสามารถกำหนดรูปแบบ น้ำเสียง ภาษา และเนื้อหาที่ซอฟต์แวร์เขียน AI สร้างขึ้นได้
- แอปพลิเคชันบนเว็บที่ใช้งานง่าย: เครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AI ควรทำให้งานของคุณง่ายขึ้น ไม่ใช่ยากขึ้น มองหาเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเหมือนกับซอฟต์แวร์ของเอเจนซี่การตลาดที่คุณใช้อยู่แล้ว มันควรทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขียน AIไม่ใช่ผู้เขียนแทน
- ราคาประหยัดสำหรับเนื้อหาของคุณ: ตลาดเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ AI สร้างสรรค์กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นราคาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อมีฟีเจอร์ใหม่ๆ ถูกพัฒนาขึ้น แต่คุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากหากคุณใช้เครื่องมือเขียน AI เพื่อสร้างไอเดียหรือสรุปเอกสาร
ตอนนี้มาดูกันว่าเครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดเปรียบเทียบกันอย่างไร
15 เครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุด
ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ นักเขียนเนื้อหา หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมการตลาด เครื่องมือเขียนด้วย AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเขียนของคุณและลดงานเขียนที่ซ้ำซากและใช้เวลามาก เช่น การสรุปแคมเปญล่าสุดของคุณ การเขียนอีเมลขายสินค้า หรือการคิดไอเดียสำหรับบทความบล็อก
นี่คือรายชื่อเครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุด 15 อันดับ พร้อมรายละเอียดทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องรู้
1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ผสานรวมกับ AI
ClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร ตอนนี้รวมClickUp Brain ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ผู้จัดการโครงการ และผู้จัดการความรู้ที่เป็นผู้ช่วยเสมือนที่ดีที่สุดของคุณในการทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น AI Writer for Work ของ ClickUp Brain มีประโยชน์ในการเอาชนะอาการเขียนไม่ออก การระดมความคิด และการปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ออกแบบมาเพื่อเร่งประสิทธิภาพการทำงานด้วยคำแนะนำที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยสำหรับทุกบทบาทและกรณีการใช้งาน ซึ่งรวมถึงคำแนะนำหลายสิบรายการสำหรับทีมการตลาด ผู้จัดการเนื้อหา และนักเขียน เพื่อช่วยให้คุณสร้างทุกอย่างตั้งแต่บรีฟและกรณีศึกษาไปจนถึงข้อความทางการตลาดคุณภาพสูง คำอธิบายผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาบล็อก
ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp คือคุณสามารถใช้เครื่องมือ AI ของมันเพื่อเขียนข้อความที่น่าสนใจได้ และยังสามารถเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้ หรือคุณสามารถใช้ClickUp Notepadเพื่อจดบันทึกความคิดและเก็บไว้ภายในแพลตฟอร์มได้
ไม่ว่าคุณต้องการสร้างปฏิทินการตลาด หรือแผนโซเชียลมีเดีย ClickUp คือซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพเพียงหนึ่งเดียวที่พร้อมสำหรับทีมทุกขนาดในทุกอุตสาหกรรม ยกระดับทักษะการเขียนของคุณและถ่ายทอดความคิดให้เป็นจริงได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp Brain
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือเขียน AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสร้างประวัติย่อ การเขียนแบบสั้นการเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นโครงร่างเนื้อหา กรณีศึกษา คัดลอกสำหรับหน้าแลนดิ้ง รายละเอียดสินค้า และอื่นๆ
- คลังแม่แบบที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์ โครงการเอกสาร และแผนผังกระบวนการในเวลาอันรวดเร็ว
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือและแผนผังความคิด สำหรับเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นแผนปฏิบัติได้จริงร่วมกับทีมของคุณ
- การผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการเพื่อเร่งความเร็ว ปรับแต่ง และทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยการนำเครื่องมืออื่น ๆ เข้ามาใน ClickUp รวมถึง Slack, Google Drive และอื่น ๆ อีกมากมาย
- ClickUp Automationsลดงานที่ซ้ำซากเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มันมาพร้อมกับคุณสมบัติมากมาย อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้ (โชคดีที่มีศูนย์ช่วยเหลือที่ละเอียด,การสัมมนาออนไลน์, แม่แบบ, คู่มือ,และการสนับสนุนเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มที่)
- การเชื่อมต่อ Slack ยังไม่สมบูรณ์แบบ—แต่ยัง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร:กรุณาติดต่อ ClickUpเพื่อขอราคาพิเศษ
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
รีวิวลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
2. Rytr – เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเนื้อหาด้วย AI
Rytr เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่สร้างขึ้นบน API GPT-3 ของ OpenAI โดยเฉพาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหาและนักเขียน,SEO และนักเขียนคำโฆษณา
แล้วทำไมต้องใช้ Rytr (หรือแพลตฟอร์มเขียน AI อื่น ๆ) แทน Chat GPT? หนึ่งในข้อได้เปรียบของการใช้ผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI คือคำสั่งและเทมเพลตถูกสร้างไว้แล้วสำหรับกรณีการใช้งานมากกว่า 40 แบบ ตั้งแต่การเขียนข้อความโฆษณา Facebook หรือโพสต์โซเชียลมีเดียไปจนถึงการสร้างโครงร่างบทความบล็อก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- เขียนเนื้อหาในกว่า 30 ภาษา และใช้โทนและสไตล์มากกว่า 20 แบบ
- ตรวจสอบการลอกเลียนแบบเมื่อคุณเขียนบทความและแก้ไขข้อความที่ส่งออก
- สร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์จากคำสั่ง
- สร้างกรณีการใช้งานที่กำหนดเองสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วยการสมัครสมาชิกพรีเมียม
ข้อจำกัดของ Rytr
- บทวิจารณ์และการวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่ามันไม่ทรงพลังเท่ากับผู้ช่วยเขียน AI อื่น ๆ
- แอปเขียนด้วย AI มีข้อจำกัดในการนับจำนวนคำ แม้แต่ในแผนแบบไม่จำกัด
ราคาของ Rytr
- แผนฟรี
- แผนประหยัด: $9 ต่อเดือน หรือ $90 ต่อปี
- แผนไม่จำกัด: $29 ต่อเดือน หรือ $290 ต่อปี
รีวิวลูกค้า Rytr
- G2: 4. 7/5 (750+ รีวิว)
- Trustpilot: 4. 8/5 (2,100+ รีวิว)
ลองดูเครื่องมือสำหรับจดหมายข่าวเหล่านี้!
3. ง่ายขึ้น – เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการเขียนด้วย AI ให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยผู้ใช้ 1 ล้านคนและรางวัล G2 หลายสิบรางวัล Simplified เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดด้านแอปเขียนและสร้างเนื้อหาด้วย AI ชุดเครื่องมือเขียน AI ช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับหน้าแลนดิ้งเพจ รายละเอียดสินค้า และเนื้อหาบล็อกได้ สิ่งนี้ทำให้เครื่องมือเขียน AI ติดอันดับเครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดเพราะยังช่วยในรูปแบบอื่นๆ เช่น การออกแบบกราฟิก การจัดตารางโซเชียลมีเดีย และแม้แต่การตัดต่อวิดีโอ
คุณสมบัติเด่นของ Simplified AI Writer
- 50+ แม่แบบสำหรับการสร้างเนื้อหาประเภทต่างๆ
- ปรับแต่งเพื่อสร้างเนื้อหาแบบสั้นหรือยาวในกว่า 10 โทนเสียงและกว่า 30 ภาษา
- นำเนื้อหาที่คุณเผยแพร่แล้วกลับมาใช้ใหม่ด้วยเครื่องมือเขียนใหม่ด้วย AI
ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น
- ผลลัพธ์ที่เป็นข้อความไม่ได้ดีกว่า ChatGPT-4 มากนัก เนื่องจากดึงผลลัพธ์จาก API ของพวกเขา
- ข้อจำกัดจำนวนสมาชิกทีมในแต่ละแผนราคา (ไม่เกิน 5 คน)
- ข้อจำกัดในการจัดเก็บ 1GB ในเวอร์ชันฟรี และสูงสุด 500GB ในแผนที่มีราคาสูงสุด
ราคาที่ง่ายขึ้น
- แผนฟรี
- ทีมขนาดเล็ก: $30 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน
- ธุรกิจ: $50 ต่อเดือน (5 ผู้ใช้)
- การเติบโต: $125 ต่อเดือน (5 ผู้ใช้)
- องค์กรหรือเอเจนซี่: ติดต่อ Simplified เพื่อขอราคา
รีวิวจากลูกค้าที่เรียบง่าย
- G2: 4. 7/5 (850+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (88 รีวิว)
โบนัส: ชม7 แบบฟอร์มการเขียนเนื้อหาฟรีสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น
4. Frase – เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหา AI ที่ปรับแต่งเพื่อ SEO
Frase ผสานการวิจัย SEO และการเขียนด้วย AI เข้าด้วยกัน ทำให้เป็นเครื่องมือสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา AI แบบครบวงจร ซึ่งเหมาะสำหรับผู้จัดการ SEO และเนื้อหาที่ต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมในการสร้างบรีฟอย่างรวดเร็ว ด้วย Frase คุณสามารถจัดการวงจรชีวิตของเนื้อหาตั้งแต่การวิจัยไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างครบวงจร
คุณสมบัติเด่นของ Frase
- การวิเคราะห์ SERP และการประเมินคู่แข่งสร้างเค้าโครงสำหรับเนื้อหาบล็อกและข้อความทางการตลาด
- เครื่องมือเขียนคำโฆษณาในตัวสร้างส่วนของข้อความ เช่นข้อเสนอโครงการ บทนำ และคำถามที่พบบ่อย
ข้อจำกัดของ Frasé
- เพื่อสร้างมากกว่า 4,000 คำ, แพ็กเกจเสริม Pro มีค่าใช้จ่าย $35 ต่อเดือน
- ขาดความแม่นยำในการสร้างคำหลัก SEO และคำแนะนำที่อิงตาม SERP
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีที่แท้จริงเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ
การกำหนดราคาแบบ Frasa
- โซโล: $14.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พื้นฐาน: $44.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $114. 99 (ผู้ใช้ 3 คน และ $25 ต่อเดือนสำหรับสมาชิกทีมเพิ่มเติม)
รีวิวลูกค้าของ Frase
- G2: 4. 9/5 (รีวิว 280+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. Narrato – เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์
Narrato เป็นเครื่องมือ AI ที่ค่อนข้างใหม่ในวงการเขียนด้วยเครื่องมือ AI แม้ว่าจะไม่ใหม่สำหรับการตลาดเนื้อหา ผู้จัดการเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญ SEO สามารถใช้เครื่องมือ AIนี้สำหรับการเขียนเนื้อหาและการเขียนคำโฆษณาเพื่อสร้างบรีฟ มอบหมายให้กับนักเขียนผ่าน Narrato Marketplace และจัดการกระบวนการทำงานของเนื้อหาโดยใช้แพลตฟอร์มนี้
คุณสมบัติเด่นของ Narrato
- เครื่องมือการจัดการโครงการการตลาดเนื้อหา
- ให้บริการแก้ไขงานภายใน 24-48 ชั่วโมง พร้อมราคาประหยัดและแก้ไขได้ไม่จำกัด
- ตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัวระหว่างกระบวนการสร้างเนื้อหา
ข้อจำกัดของนาเรโต้
- เครื่องมือ AI ไม่ได้บรรลุเป้าหมายเสมอไปในการสร้างเนื้อหา
- จำกัดจำนวนคำ 76,000 คำต่อเดือนสำหรับการตรวจสอบการลอกเลียนแบบ
การกำหนดราคาของ Narrato
- ข้อดี: $65 ต่อเดือน (สูงสุด 5 ผู้ใช้)
- ธุรกิจ: $125 ต่อเดือน (สูงสุด 5 ผู้ใช้)
- กำหนดเอง: ติดต่อ Narrato เพื่อขอราคา
รีวิวจากลูกค้า Narrato
- G2: 4. 2/5 (5 รีวิว)
- Trustpilot: 3. 2/5 (8 รีวิว)
6. WordAI – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาษาธรรมชาติ
WordAI เป็นเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อหาของคุณโดยการปรับคำใหม่ เขียนใหม่ และจัดโครงสร้างประโยคและส่วนต่าง ๆ ของข้อความใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาบนเว็บไซต์ คำอธิบายสินค้า หรือข้อความขายสินค้า สามารถสร้างการเขียนใหม่เพื่อ SEO ได้ถึง 1,000 รายการจากเนื้อหาเพียงชิ้นเดียวผ่านเครื่องมือสร้างภาษาธรรมชาติของมัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WordAI
- ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนและการตรวจจับปัญญาประดิษฐ์
- แพลตฟอร์มสร้างเนื้อหาเขียนบทความใหม่ทั้งหมดภายในไม่กี่วินาที
- การควบคุมเชิงบรรณาธิการช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะยึดติดกับเนื้อหาต้นฉบับมากน้อยเพียงใด
ข้อจำกัดของ WordAI
- มีรีวิวเพียงไม่กี่รายการ ซึ่งหลายรายการอธิบายว่า WordAI เป็นเครื่องมือสำหรับปรับถ้อยคำใหม่หรือหมุนเวียนเนื้อหา
- การควบคุมและการแก้ไขที่จำกัดสำหรับนักเขียนและบรรณาธิการ
ราคาของ WordAI
- รายเดือน: $57 ต่อเดือน
- รายปี: $27 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ติดต่อ WordAI เพื่อสอบถามราคา
รีวิวลูกค้า WordAI
- G2: 3. 9/5 (17 รีวิว)
- Trustpilot: 2. 6/5 (6 รีวิว)
7. Copy.ai – เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนคำโฆษณาด้วยพลังของ AI
Copy.ai เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นหน้าใหม่ในวงการเขียนเนื้อหาด้วย AI ที่เพิ่งเปิดตัวไม่นาน โดยพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ API ของ ChatGPT-4 ดังนั้นจึงสามารถสร้างร่างบทความบล็อกและงานเขียนโฆษณาที่มีคุณภาพดีได้ หากใช้คำสั่งและข้อมูลนำเข้าที่เหมาะสม
เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI และผู้ช่วยเขียน AI นี้สัญญาว่าจะมอบเนื้อหาพรีเมียมภายในไม่กี่วินาที พร้อมด้วยเทมเพลตสำหรับการเขียนบทความ ข้อความสำหรับโซเชียลมีเดีย อีเมล และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณสามารถเลือกจากคลังเครื่องมือสำหรับเขียนข้อความสั้นและยาวได้อย่างง่ายดาย เพื่อช่วยแนะนำเนื้อหาและสไตล์ที่เหมาะสมตามการเลือกของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copy.ai
- ไลบรารีแม่แบบเพื่อช่วยสร้างโครงร่างบล็อกและบทสรุปสำหรับนักเขียน
- ระดับความปลอดภัยที่สูงขึ้นทำให้เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจที่กังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านข้อมูล
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- รีวิวล่าสุดบ่นว่าบริการลดลงจาก ChatGPT-4 เป็น GPT-3 หลังจากไม่กี่นาที ซึ่งจำกัดคุณภาพของคำตอบ
- หลายรีวิวระบุว่าคำถามเกี่ยวกับบริการลูกค้าไม่ได้รับการตอบกลับ และการยกเลิกการสมัครสมาชิกทำได้ยาก
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี: สูงสุด 2,000 คำต่อเดือน
- ข้อดี: $49 ต่อเดือน, ไม่จำกัดจำนวนคำ (จำกัดผู้ใช้ 1 คน)
- องค์กร: ติดต่อ Copy.ai เพื่อขอราคา
รีวิวลูกค้าของ Copy.ai
- G2: 4. 8/5 (160+ รีวิว)
- Trustpilot: 3. 9/5 (160+ รีวิว)
ลองใช้ทางเลือกอื่นของ Copy.ai เหล่านี้!
8. QuillBot – เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้เนื้อหาซับซ้อนง่ายขึ้น
QuillBot เป็นเครื่องมือสร้างข้อความและถอดความด้วย AIสำหรับเนื้อหาทั้งแบบสั้นและยาว มันจะไม่สร้างข้อความใหม่ แต่คุณสามารถใช้เพื่อสรุปหรือถอดความเอกสาร บทความ หรือสิ่งใดก็ตามที่คุณป้อนเข้าไป
แอปออนไลน์ที่ใช้งานง่ายนี้สามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงการลอกเลียนผลงานได้ การเปลี่ยนแปลงในข้อความที่ถูกเรียบเรียงใหม่จะถูกทำเครื่องหมายด้วยสีต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของคำเขียนได้ ซึ่งสามารถช่วยนักเขียนใหม่ในทีมของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- เจ็ดโหมดที่กำหนดโทนหรือวัตถุประสงค์ของการปรับเปลี่ยน
- พจนานุกรมคำพ้องความหมายที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการค้นหาและเปลี่ยนคำที่ใช้บ่อยเกินไป
ข้อจำกัดของ QuillBot
- ปัญหาทางเทคนิคอาจบังคับให้ผู้ใช้ต้องใช้เวลาเกินกว่าปกติในการแก้ไขปัญหา
- จำนวนหน้าและคำต่อเดือนมีจำกัด แม้ในแผนชำระเงิน
ราคาของ QuillBot
- ฟรี
- พรีเมียม: $19.95 ต่อเดือน (1 ผู้ใช้)
- ทีม: $7. 50 ต่อผู้เขียนต่อเดือน (ขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้)
รีวิวจากลูกค้า QuillBot
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Trustpilot: 2. 3/5 (75 รีวิว)
ลองใช้ทางเลือกอื่นของ Quillbot เหล่านี้ดูสิ!
9. Writerly – เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจแก้สำเนาและการพิสูจน์อักษร
Writerly เป็นชุดซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI สำหรับทีมการตลาด ทีมสนับสนุนลูกค้า และทีมอีคอมเมิร์ซ นอกจากเครื่องมือเขียนด้วย AI แล้ว Writerlyยังมีส่วนขยาย Chrome ที่ใช้ AI สร้างสรรค์เนื้อหาอีกด้วย ส่วนขยาย Chrome นี้ช่วยให้คุณดึงไอเดียจากบทความต่างๆ ขณะท่องเว็บและสร้างเค้าโครงเนื้อหาสำหรับนักเขียนของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดสำหรับนักเขียน
- Writerly Go ผสานการทำงานกับ Gmail เพื่อประหยัดเวลา
- The Creator Cloud ประกอบด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลายสิบแบบเพื่อเขียนเนื้อหาและข้อความโฆษณา
- สามารถช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในเครื่องมือเขียน AI
ข้อจำกัดของนักเขียน
- จำนวนคำที่น้อยในแผนฟรีและแผนราคาถูก
- เทมเพลตต้องการการปรับแต่งมากกว่าเครื่องมือเขียนเนื้อหา AI อื่น ๆ
การตั้งราคาสำหรับนักเขียน
- ฟรี: ผู้สร้าง 1 คน, สูงสุด 10,000 คำ
- แชท AI สำหรับผู้สร้าง: $4 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน ไม่จำกัดจำนวนคำ
- สตูดิโอ AI สำหรับผู้สร้าง: $14 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน ไม่จำกัดจำนวนคำ พร้อมเทมเพลตมากกว่า 50 แบบ
- ทีม AI Studio: $34 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน ไม่จำกัดจำนวนคำ พร้อมเทมเพลตมากกว่า 50 แบบ
รีวิวจากลูกค้าในมุมมองของนักเขียน
- G2: 5/5 (5 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (15 รีวิว)
โบนัส:ปฏิทิน AI!
10. Copymatic – เหมาะที่สุดสำหรับการแปลภาษาและการเรียบเรียงใหม่
Copymatic เป็นเครื่องมือ AI ที่ช่วยสร้างเนื้อหาในกว่า 20 ภาษา พร้อมฟีเจอร์สร้างภาพด้วย AI เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ใช้งานง่าย มีเทมเพลต ฟังก์ชันแชท ตัวแก้ไขอัจฉริยะ และความสามารถในการแปลงข้อความเป็นเสียง
คุณสมบัติเด่นของ Copymatic
- ความสามารถในการสร้างเนื้อหาสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่เนื้อหาโซเชียลมีเดียไปจนถึงบทความบล็อกแบบยาว
- ใช้ชุดเครื่องมือ AIหลากหลายบนอินเทอร์เน็ตพร้อมส่วนขยาย Chrome
- รวมผู้ช่วยแชท AI—CopyChat—สำหรับสรุปเนื้อหาออนไลน์
ข้อจำกัดของ Copymatic
- ไม่มีปุ่มแก้ไข ดังนั้นการเขียนใหม่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI อื่น ๆ
- อาจมีความยากลำบากในการรักษาโทนหรือสไตล์ที่ต้องการกับเนื้อหาที่สร้างโดย AI
ราคาของ Copymatic
- ข้อดี: $29 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $49 ต่อเดือน (สูงสุด 5 ผู้ใช้)
- องค์กร: $99 ต่อเดือน (สูงสุด 25 ผู้ใช้)
รีวิวลูกค้า Copymatic
- Trustpilot: 4. 8/5 (1250+ รีวิว)
- G2: 4. 7/5 (29 รีวิว)
11. แจสเปอร์ – เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเนื้อหาแบบยาว
Jasper AI เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่มีความซับซ้อนซึ่งช่วยให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้น มันใช้เทคโนโลยี GPT-3 ของ OpenAI เพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ดูเหมือนว่ามนุษย์เป็นคนเขียน
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- การเขียนเนื้อหาแบบยาว: สามารถสร้างบทความบล็อก โพสต์บนโซเชียลมีเดีย ข้อความโฆษณา และอื่นๆ ได้
- ผู้ปรับปรุงเนื้อหา: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพเนื้อหาที่มีอยู่ได้เพียงแค่ป้อนเนื้อหาเข้าสู่ระบบ
- เหมาะสำหรับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย: สามารถสร้างเรื่องราวที่สร้างสรรค์ หัวข้อและเนื้อหาอีเมล รวมถึงบทความบล็อกที่รองรับ SEO
- ให้บริการเทมเพลตสำเร็จรูป: ประกอบด้วยเทมเพลตสำหรับความต้องการในการเขียนที่หลากหลาย ตั้งแต่คำอธิบายสินค้าไปจนถึงประวัติส่วนตัว
ข้อจำกัดของ Jasper
- คุณภาพของเนื้อหาอาจแตกต่างกัน: การสร้างเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงมากและเทคนิคสูงอาจเป็นความท้าทายสำหรับ AI นี้
- อาจให้คำตอบที่ไม่เกี่ยวข้อง: บางครั้ง AI อาจให้คำตอบที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เกี่ยวข้องกับคำถาม
- ต้องการการแก้ไข: เช่นเดียวกับเครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ เนื้อหาที่สร้างโดย Jasper AI จำเป็นต้องมีการแก้ไขโดยมนุษย์เพื่อให้สมบูรณ์แบบ
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: สำหรับผู้ที่ทำเป็นงานอดิเรก, ราคา $49 ต่อเดือน
- ข้อดี: สำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก ราคา $69 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: แผนเฉพาะสำหรับทีมและธุรกิจที่กำลังเติบโต
รีวิวลูกค้า Jasper
- G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,700+ รีวิว)
ลองดูตัวเลือกแทน Jasper เหล่านี้!
12. Speedwrite – เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
Speedwrite เป็นผู้ช่วยเขียน AI ที่ช่วยให้กระบวนการเขียนใหม่เป็นเรื่องง่ายขึ้น มันถูกออกแบบมาเพื่อเขียนเนื้อหาใหม่จากเนื้อหาที่ป้อนเข้าไปในขณะที่ยังคงรักษาความหมายเดิมของข้อความไว้
คุณสมบัติเด่นของ Speedwrite
- เนื้อหาปราศจากการคัดลอก: ช่วยสร้างเนื้อหาต้นฉบับโดยการปรับคำและเรียบเรียงข้อความที่มีอยู่ใหม่
- สรุปอย่างครอบคลุม: สรุปบทความยาวให้กลายเป็นสรุปสั้นโดยไม่สูญเสียข้อมูลสำคัญ
- การสร้างเนื้อหาจำนวนมาก: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเขียนบทความหลายบทความใหม่พร้อมกันได้ ช่วยประหยัดเวลาในการเขียนใหม่ด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของการพิมพ์เร็ว
- การกระจายความเสี่ยงที่จำกัด: มักใช้ชุดคำพ้องความหมายเดิมซ้ำ ส่งผลให้ขอบเขตของคำศัพท์มีจำกัด
- การใช้ประโยคถูกกระทำมากเกินไป: อาจเปลี่ยนประโยคที่เป็นการกระทำของผู้กระทำเป็นประโยคถูกกระทำบ่อยครั้งในระหว่างกระบวนการเขียนใหม่
- ต้องการการตรวจทาน: แม้ว่าจะเขียนเนื้อหาใหม่ แต่ผลลัพธ์มักต้องการการตรวจทานและแก้ไขโดยมนุษย์
ราคา Speedwrite
- ฟรี
- รายเดือน: ฿7.99
- ครึ่งปีละ: $39. 95
- รายปี: $59. 95
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนเร็ว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิว
ลองดูทางเลือกอื่น ๆ สำหรับ Speedwrite เหล่านี้!
13. SpinBot – เครื่องมือเขียน AI ฟรีที่ดีที่สุด
Spinbot เป็นเครื่องมือหมุนบทความอัตโนมัติฟรีที่เขียนข้อความที่มนุษย์อ่านเข้าใจใหม่เป็นข้อความเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อหาในขณะที่หลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์
คุณสมบัติเด่นของ SpinBot
- ไม่ต้องลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก: ผู้ใช้สามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียน
- สามารถหมุนเนื้อหาปริมาณมากได้ในทันที
- SEO-friendly: ช่วยในการสร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO ด้วยคลังคำพ้องและความหลากหลายของวลี
ข้อจำกัดของ SpinBot
- เนื้อหาไม่ชัดเจนหรืออาจไม่สามารถสื่อความหมายเดิมได้อย่างถูกต้อง
- การใช้คำพ้องความหมายมากเกินไปทำให้ข้อความที่ผลิตออกมาดูซ้ำซาก
- จำนวนคำจำกัด: สำหรับผู้ใช้ฟรี มีการจำกัดจำนวนคำในแต่ละเซสชั่นการหมุน
ราคาของ SpinBot
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ SpinBot
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
ลองดูทางเลือกอื่นของ Spinbot เหล่านี้!
14. ChatGPT – เครื่องมือเขียน AI ฟรีที่ดีที่สุด
ChatGPT เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือกับงานเขียนหลากหลายประเภท ตั้งแต่การสร้างเนื้อหา การคิดค้นไอเดีย ไปจนถึงการแก้ไขและสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ การใช้ประโยชน์จากแบบจำลองภาษาขั้นสูงของ OpenAI สามารถสร้างข้อความที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทในหัวข้อต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับบล็อกเกอร์ นักการตลาด และนักเขียนที่ต้องการผู้ช่วยที่หลากหลาย ChatGPT ยังมีความสามารถในการปรับปรุงร่างงาน แนะนำการปรับปรุง และให้แนวคิดสร้างสรรค์ ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับทั้งงานเขียนเชิงสร้างสรรค์และงานเขียนเชิงวิชาชีพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- สร้างเนื้อหาที่เขียนอย่างสร้างสรรค์สูง มีโครงสร้างที่สอดคล้องกัน และรายละเอียดครบถ้วน
- สามารถใช้สำหรับงานเขียนหลากหลายประเภท ตั้งแต่เอกสารธุรกิจระดับมืออาชีพไปจนถึงงานเขียนนิยาย
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังและล้ำสมัยเพื่อสร้างข้อความ
- อัปเดตบ่อยครั้งเพื่อปรับปรุงคุณภาพการตอบสนองและความเกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- คุณภาพของผลลัพธ์ไม่คงที่; ยิ่งข้อความยาวขึ้น ยิ่งดูเหมือนจะสูญเสียความสม่ำเสมอ
- บางครั้งให้คำตอบที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือไร้ความหมาย
- ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมักต้องการคำแนะนำที่ชัดเจนและเจาะจง
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
15. Notion AI – เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วย AI
Notion AI ผสานการทำงานเข้ากับพื้นที่ทำงาน Notion ที่ได้รับความนิยมได้อย่างราบรื่น เพิ่มขีดความสามารถด้วยฟีเจอร์ช่วยเหลือการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างทรงพลัง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข และปรับปรุงเนื้อหาได้โดยตรงในบันทึก ฐานข้อมูล หรือเอกสารของตน Notion AI สามารถสรุปข้อความยาว ๆ ได้, สร้างไอเดียเนื้อหาใหม่ ๆ, และให้คำแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์และสไตล์การเขียน, ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับนักเขียน, ทีม, และผู้จัดการโครงการที่ใช้ Notion ในการจัดระเบียบงานอยู่แล้ว. คุณสมบัติของ AI ช่วยให้การสร้างเนื้อหาและการจัดการเป็นไปอย่างราบรื่น, มอบโซลูชันแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการร่วมมือ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- สรุปเนื้อหาที่มีอยู่แล้วในบัญชี Notion ของคุณ
- ปรับโทนและเรียบเรียงใหม่เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
- ความสามารถในการใช้ตัวแก้ไขข้อความแบบลากและวางที่ยืดหยุ่นได้
ข้อจำกัดของ Notion AI
- ประสบการณ์ทดลองใช้ฟรีอาจรู้สึกว่ามีข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแนวคิดเนื้อหาของ AI อาจรู้สึกซ้ำซาก
ราคาของ Notion AI
- Notion AIเป็นส่วนเสริมที่สามารถเลือกใช้ได้กับแผนฟรีหรือแบบชำระเงินทุกประเภท ในราคา 10 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
แม้ว่าจะไม่มีการจัดอันดับสำหรับ Notion AI โดยเฉพาะ แต่ต่อไปนี้คือการจัดอันดับและรีวิวสำหรับ Notion:
- G2: 4. 7/5 (4,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,600+ รีวิว)
ค้นหาเครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
เครื่องมือสร้างเนื้อหาและเครื่องมือเขียนด้วย AI ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่แม้จะอยู่ในขั้นตอนนี้ของการพัฒนา พวกมันก็สามารถช่วยให้กระบวนการทำงานของนักการตลาดและนักเขียนเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้นในระหว่างการสร้างเนื้อหาได้
สำหรับผู้ที่ต้องการก้าวไปไกลกว่า ChatGPT มีตัวเลือกมากมายให้เลือกใช้ คุณสมบัติส่วนใหญ่จะคล้ายกัน: เทมเพลต, อินเทอร์เฟซบนเว็บ, และการสร้างโครงร่าง บางตัวมาพร้อมกับเครื่องมือเพิ่มเติม เช่น การสร้างภาพ
เมื่อเลือกเครื่องมือเขียน AI ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ, รีวิว, และข้อจำกัด. เลือกเครื่องมือที่จะช่วยคุณสร้างปริมาณเนื้อหาที่คุณต้องการในขณะที่รักษาคุณภาพที่ธุรกิจของคุณต้องการ.
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเขียน AI ที่สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ทรงพลัง คุณอาจพิจารณา ClickUp Brain ได้ มันไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และคุณสามารถลงทะเบียนได้ฟรีในวันนี้!