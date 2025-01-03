บล็อก ClickUp

15 เครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาในปี 2025

Alex YorkSenior Content Marketing Manager
3 มกราคม 2568

นับตั้งแต่ChatGPT ของ OpenAIถูกเปิดตัวสู่โลก นักการตลาด ธุรกิจขนาดเล็ก และนักเขียนเนื้อหาต่างก็มองหาเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AI ที่จะช่วยให้งานของพวกเขาง่ายขึ้น

แต่ในขณะที่ ChatGPT ถูกนำมาใช้สร้างผลลัพธ์หลากหลาย⏤ตั้งแต่การวางแผนการเงินไปจนถึงคำแนะนำด้านโภชนาการและโพสต์บนโซเชียลมีเดียโดย AI⏤มันก็ยังไม่ใช่เครื่องมือเดียวที่มีอยู่

คุณจะพบแพลตฟอร์มสร้างเนื้อหาด้วย AIมากมายที่มีฟีเจอร์ขั้นสูงซึ่งช่วยในการเขียนบล็อก เขียนคำอธิบายสินค้า วิจัยคำหลัก และแม้กระทั่งประเมินเนื้อหาที่มีอยู่ ทั้งหมดนี้อาจรู้สึกท่วมท้นหากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน

โชคดีที่เราได้ทำการบ้านมาแล้ว คุณจึงไม่ต้องทำเอง ที่นี่เราจะแบ่งปัน 15เครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุด พร้อมเปรียบเทียบคุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย รีวิว และราคา

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือเขียน AI?

เครื่องมือเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีพื้นฐานมาจากแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) LLMs ได้รับการฝึกฝนโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องแบบกำกับตนเองและเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนข้อมูลจำนวนมหาศาล ตัวอย่างเช่น ChatGPT-4 ของ OpenAIได้รับการฝึกฝนบนข้อมูลจำนวน 300 พันล้านคำ

เมื่อได้รับการฝึกฝนแล้ว โมเดลปัญญาประดิษฐ์จะถูกปล่อยออกมาให้ใช้งานได้ ทุกคนสามารถใช้โมเดลเหล่านี้ได้โดยการป้อน "คำสั่ง" (เหมือนกับที่คุณทำกับเครื่องมือค้นหาเพื่อค้นหาคำสำคัญ) และเครื่องมือ AI จะสร้างคำตอบและเนื้อหาขึ้นมา ดังนั้นจึงมีคำว่า AI เชิงสร้างสรรค์

ซอฟต์แวร์เขียน AI ที่คุณเลือกควรมีคุณสมบัติต่อไปนี้:

  • เครื่องมือที่สร้างขึ้นบน LLM: ขนาดมีความสำคัญเมื่อพูดถึงโมเดลภาษา เลือกใช้ ChatGPT หรือโมเดลพื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่องที่มีขนาดใกล้เคียงกันสำหรับการเขียนเนื้อหา มิฉะนั้น แม้แต่คำสั่งที่ละเอียดก็จะผลิตเนื้อหาที่เป็นสแปมและมีคุณภาพต่ำ
  • การควบคุมผลลัพธ์ข้อความได้อย่างละเอียด: คุณควรสามารถกำหนดรูปแบบ น้ำเสียง ภาษา และเนื้อหาที่ซอฟต์แวร์เขียน AI สร้างขึ้นได้
  • แอปพลิเคชันบนเว็บที่ใช้งานง่าย: เครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AI ควรทำให้งานของคุณง่ายขึ้น ไม่ใช่ยากขึ้น มองหาเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเหมือนกับซอฟต์แวร์ของเอเจนซี่การตลาดที่คุณใช้อยู่แล้ว มันควรทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขียน AIไม่ใช่ผู้เขียนแทน
  • ราคาประหยัดสำหรับเนื้อหาของคุณ: ตลาดเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ AI สร้างสรรค์กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นราคาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อมีฟีเจอร์ใหม่ๆ ถูกพัฒนาขึ้น แต่คุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากหากคุณใช้เครื่องมือเขียน AI เพื่อสร้างไอเดียหรือสรุปเอกสาร

ตอนนี้มาดูกันว่าเครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดเปรียบเทียบกันอย่างไร

15 เครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุด

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ นักเขียนเนื้อหา หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมการตลาด เครื่องมือเขียนด้วย AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเขียนของคุณและลดงานเขียนที่ซ้ำซากและใช้เวลามาก เช่น การสรุปแคมเปญล่าสุดของคุณ การเขียนอีเมลขายสินค้า หรือการคิดไอเดียสำหรับบทความบล็อก

นี่คือรายชื่อเครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุด 15 อันดับ พร้อมรายละเอียดทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องรู้

1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ผสานรวมกับ AI

รับคำตอบทันทีสำหรับคำถามและทำให้ความคืบหน้าของงานเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp Brain
รับคำตอบทันทีสำหรับคำถามและทำให้ความคืบหน้าของงานเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain

ClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร ตอนนี้รวมClickUp Brain ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ผู้จัดการโครงการ และผู้จัดการความรู้ที่เป็นผู้ช่วยเสมือนที่ดีที่สุดของคุณในการทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น AI Writer for Work ของ ClickUp Brain มีประโยชน์ในการเอาชนะอาการเขียนไม่ออก การระดมความคิด และการปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ออกแบบมาเพื่อเร่งประสิทธิภาพการทำงานด้วยคำแนะนำที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยสำหรับทุกบทบาทและกรณีการใช้งาน ซึ่งรวมถึงคำแนะนำหลายสิบรายการสำหรับทีมการตลาด ผู้จัดการเนื้อหา และนักเขียน เพื่อช่วยให้คุณสร้างทุกอย่างตั้งแต่บรีฟและกรณีศึกษาไปจนถึงข้อความทางการตลาดคุณภาพสูง คำอธิบายผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาบล็อก

ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp คือคุณสามารถใช้เครื่องมือ AI ของมันเพื่อเขียนข้อความที่น่าสนใจได้ และยังสามารถเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้ หรือคุณสามารถใช้ClickUp Notepadเพื่อจดบันทึกความคิดและเก็บไว้ภายในแพลตฟอร์มได้

ไม่ว่าคุณต้องการสร้างปฏิทินการตลาด หรือแผนโซเชียลมีเดีย ClickUp คือซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพเพียงหนึ่งเดียวที่พร้อมสำหรับทีมทุกขนาดในทุกอุตสาหกรรม ยกระดับทักษะการเขียนของคุณและถ่ายทอดความคิดให้เป็นจริงได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp Brain

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร:กรุณาติดต่อ ClickUpเพื่อขอราคาพิเศษ
  • ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน

รีวิวลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)

2. Rytr – เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเนื้อหาด้วย AI

เครื่องมือเขียนด้วย AI: Rytr
ผ่านทางRy tr

Rytr เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่สร้างขึ้นบน API GPT-3 ของ OpenAI โดยเฉพาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหาและนักเขียน,SEO และนักเขียนคำโฆษณา

แล้วทำไมต้องใช้ Rytr (หรือแพลตฟอร์มเขียน AI อื่น ๆ) แทน Chat GPT? หนึ่งในข้อได้เปรียบของการใช้ผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI คือคำสั่งและเทมเพลตถูกสร้างไว้แล้วสำหรับกรณีการใช้งานมากกว่า 40 แบบ ตั้งแต่การเขียนข้อความโฆษณา Facebook หรือโพสต์โซเชียลมีเดียไปจนถึงการสร้างโครงร่างบทความบล็อก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr

  • เขียนเนื้อหาในกว่า 30 ภาษา และใช้โทนและสไตล์มากกว่า 20 แบบ
  • ตรวจสอบการลอกเลียนแบบเมื่อคุณเขียนบทความและแก้ไขข้อความที่ส่งออก
  • สร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์จากคำสั่ง
  • สร้างกรณีการใช้งานที่กำหนดเองสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วยการสมัครสมาชิกพรีเมียม

ข้อจำกัดของ Rytr

  • บทวิจารณ์และการวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่ามันไม่ทรงพลังเท่ากับผู้ช่วยเขียน AI อื่น ๆ
  • แอปเขียนด้วย AI มีข้อจำกัดในการนับจำนวนคำ แม้แต่ในแผนแบบไม่จำกัด

ราคาของ Rytr

  • แผนฟรี
  • แผนประหยัด: $9 ต่อเดือน หรือ $90 ต่อปี
  • แผนไม่จำกัด: $29 ต่อเดือน หรือ $290 ต่อปี

รีวิวลูกค้า Rytr

  • G2: 4. 7/5 (750+ รีวิว)
  • Trustpilot: 4. 8/5 (2,100+ รีวิว)

3. ง่ายขึ้น – เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการเขียนด้วย AI ให้มีประสิทธิภาพ

เครื่องมือเขียนด้วย AI: ง่ายขึ้น
ผ่านทางแบบง่าย

ด้วยผู้ใช้ 1 ล้านคนและรางวัล G2 หลายสิบรางวัล Simplified เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดด้านแอปเขียนและสร้างเนื้อหาด้วย AI ชุดเครื่องมือเขียน AI ช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับหน้าแลนดิ้งเพจ รายละเอียดสินค้า และเนื้อหาบล็อกได้ สิ่งนี้ทำให้เครื่องมือเขียน AI ติดอันดับเครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดเพราะยังช่วยในรูปแบบอื่นๆ เช่น การออกแบบกราฟิก การจัดตารางโซเชียลมีเดีย และแม้แต่การตัดต่อวิดีโอ

คุณสมบัติเด่นของ Simplified AI Writer

  • 50+ แม่แบบสำหรับการสร้างเนื้อหาประเภทต่างๆ
  • ปรับแต่งเพื่อสร้างเนื้อหาแบบสั้นหรือยาวในกว่า 10 โทนเสียงและกว่า 30 ภาษา
  • นำเนื้อหาที่คุณเผยแพร่แล้วกลับมาใช้ใหม่ด้วยเครื่องมือเขียนใหม่ด้วย AI

ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น

  • ผลลัพธ์ที่เป็นข้อความไม่ได้ดีกว่า ChatGPT-4 มากนัก เนื่องจากดึงผลลัพธ์จาก API ของพวกเขา
  • ข้อจำกัดจำนวนสมาชิกทีมในแต่ละแผนราคา (ไม่เกิน 5 คน)
  • ข้อจำกัดในการจัดเก็บ 1GB ในเวอร์ชันฟรี และสูงสุด 500GB ในแผนที่มีราคาสูงสุด

ราคาที่ง่ายขึ้น

  • แผนฟรี
  • ทีมขนาดเล็ก: $30 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน
  • ธุรกิจ: $50 ต่อเดือน (5 ผู้ใช้)
  • การเติบโต: $125 ต่อเดือน (5 ผู้ใช้)
  • องค์กรหรือเอเจนซี่: ติดต่อ Simplified เพื่อขอราคา

รีวิวจากลูกค้าที่เรียบง่าย

  • G2: 4. 7/5 (850+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (88 รีวิว)

4. Frase – เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหา AI ที่ปรับแต่งเพื่อ SEO

เครื่องมือเขียนด้วย AI: Frase
ผ่านทางFrase

Frase ผสานการวิจัย SEO และการเขียนด้วย AI เข้าด้วยกัน ทำให้เป็นเครื่องมือสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา AI แบบครบวงจร ซึ่งเหมาะสำหรับผู้จัดการ SEO และเนื้อหาที่ต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมในการสร้างบรีฟอย่างรวดเร็ว ด้วย Frase คุณสามารถจัดการวงจรชีวิตของเนื้อหาตั้งแต่การวิจัยไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างครบวงจร

คุณสมบัติเด่นของ Frase

  • การวิเคราะห์ SERP และการประเมินคู่แข่งสร้างเค้าโครงสำหรับเนื้อหาบล็อกและข้อความทางการตลาด
  • เครื่องมือเขียนคำโฆษณาในตัวสร้างส่วนของข้อความ เช่นข้อเสนอโครงการ บทนำ และคำถามที่พบบ่อย

ข้อจำกัดของ Frasé

  • เพื่อสร้างมากกว่า 4,000 คำ, แพ็กเกจเสริม Pro มีค่าใช้จ่าย $35 ต่อเดือน
  • ขาดความแม่นยำในการสร้างคำหลัก SEO และคำแนะนำที่อิงตาม SERP
  • ไม่มีเวอร์ชันฟรีที่แท้จริงเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ

การกำหนดราคาแบบ Frasa

  • โซโล: $14.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • พื้นฐาน: $44.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ทีม: $114. 99 (ผู้ใช้ 3 คน และ $25 ต่อเดือนสำหรับสมาชิกทีมเพิ่มเติม)

รีวิวลูกค้าของ Frase

  • G2: 4. 9/5 (รีวิว 280+ ครั้ง)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

5. Narrato – เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์

ตัวอย่างแพลตฟอร์มเนื้อหา Narrato
ผ่านทางNarrato

Narrato เป็นเครื่องมือ AI ที่ค่อนข้างใหม่ในวงการเขียนด้วยเครื่องมือ AI แม้ว่าจะไม่ใหม่สำหรับการตลาดเนื้อหา ผู้จัดการเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญ SEO สามารถใช้เครื่องมือ AIนี้สำหรับการเขียนเนื้อหาและการเขียนคำโฆษณาเพื่อสร้างบรีฟ มอบหมายให้กับนักเขียนผ่าน Narrato Marketplace และจัดการกระบวนการทำงานของเนื้อหาโดยใช้แพลตฟอร์มนี้

คุณสมบัติเด่นของ Narrato

  • เครื่องมือการจัดการโครงการการตลาดเนื้อหา
  • ให้บริการแก้ไขงานภายใน 24-48 ชั่วโมง พร้อมราคาประหยัดและแก้ไขได้ไม่จำกัด
  • ตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัวระหว่างกระบวนการสร้างเนื้อหา

ข้อจำกัดของนาเรโต้

  • เครื่องมือ AI ไม่ได้บรรลุเป้าหมายเสมอไปในการสร้างเนื้อหา
  • จำกัดจำนวนคำ 76,000 คำต่อเดือนสำหรับการตรวจสอบการลอกเลียนแบบ

การกำหนดราคาของ Narrato

  • ข้อดี: $65 ต่อเดือน (สูงสุด 5 ผู้ใช้)
  • ธุรกิจ: $125 ต่อเดือน (สูงสุด 5 ผู้ใช้)
  • กำหนดเอง: ติดต่อ Narrato เพื่อขอราคา

รีวิวจากลูกค้า Narrato

  • G2: 4. 2/5 (5 รีวิว)
  • Trustpilot: 3. 2/5 (8 รีวิว)

6. WordAI – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาษาธรรมชาติ

WordAI
ผ่านทางWordAI

WordAI เป็นเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อหาของคุณโดยการปรับคำใหม่ เขียนใหม่ และจัดโครงสร้างประโยคและส่วนต่าง ๆ ของข้อความใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาบนเว็บไซต์ คำอธิบายสินค้า หรือข้อความขายสินค้า สามารถสร้างการเขียนใหม่เพื่อ SEO ได้ถึง 1,000 รายการจากเนื้อหาเพียงชิ้นเดียวผ่านเครื่องมือสร้างภาษาธรรมชาติของมัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WordAI

  • ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนและการตรวจจับปัญญาประดิษฐ์
  • แพลตฟอร์มสร้างเนื้อหาเขียนบทความใหม่ทั้งหมดภายในไม่กี่วินาที
  • การควบคุมเชิงบรรณาธิการช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะยึดติดกับเนื้อหาต้นฉบับมากน้อยเพียงใด

ข้อจำกัดของ WordAI

  • มีรีวิวเพียงไม่กี่รายการ ซึ่งหลายรายการอธิบายว่า WordAI เป็นเครื่องมือสำหรับปรับถ้อยคำใหม่หรือหมุนเวียนเนื้อหา
  • การควบคุมและการแก้ไขที่จำกัดสำหรับนักเขียนและบรรณาธิการ

ราคาของ WordAI

  • รายเดือน: $57 ต่อเดือน
  • รายปี: $27 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ติดต่อ WordAI เพื่อสอบถามราคา

รีวิวลูกค้า WordAI

  • G2: 3. 9/5 (17 รีวิว)
  • Trustpilot: 2. 6/5 (6 รีวิว)

7. Copy.ai – เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนคำโฆษณาด้วยพลังของ AI

Copy.ai
ผ่านทางCopy.ai

Copy.ai เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นหน้าใหม่ในวงการเขียนเนื้อหาด้วย AI ที่เพิ่งเปิดตัวไม่นาน โดยพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ API ของ ChatGPT-4 ดังนั้นจึงสามารถสร้างร่างบทความบล็อกและงานเขียนโฆษณาที่มีคุณภาพดีได้ หากใช้คำสั่งและข้อมูลนำเข้าที่เหมาะสม

เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI และผู้ช่วยเขียน AI นี้สัญญาว่าจะมอบเนื้อหาพรีเมียมภายในไม่กี่วินาที พร้อมด้วยเทมเพลตสำหรับการเขียนบทความ ข้อความสำหรับโซเชียลมีเดีย อีเมล และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณสามารถเลือกจากคลังเครื่องมือสำหรับเขียนข้อความสั้นและยาวได้อย่างง่ายดาย เพื่อช่วยแนะนำเนื้อหาและสไตล์ที่เหมาะสมตามการเลือกของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copy.ai

  • ไลบรารีแม่แบบเพื่อช่วยสร้างโครงร่างบล็อกและบทสรุปสำหรับนักเขียน
  • ระดับความปลอดภัยที่สูงขึ้นทำให้เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจที่กังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านข้อมูล

ข้อจำกัดของ Copy.ai

  • รีวิวล่าสุดบ่นว่าบริการลดลงจาก ChatGPT-4 เป็น GPT-3 หลังจากไม่กี่นาที ซึ่งจำกัดคุณภาพของคำตอบ
  • หลายรีวิวระบุว่าคำถามเกี่ยวกับบริการลูกค้าไม่ได้รับการตอบกลับ และการยกเลิกการสมัครสมาชิกทำได้ยาก

ราคาของ Copy.ai

  • ฟรี: สูงสุด 2,000 คำต่อเดือน
  • ข้อดี: $49 ต่อเดือน, ไม่จำกัดจำนวนคำ (จำกัดผู้ใช้ 1 คน)
  • องค์กร: ติดต่อ Copy.ai เพื่อขอราคา

รีวิวลูกค้าของ Copy.ai

  • G2: 4. 8/5 (160+ รีวิว)
  • Trustpilot: 3. 9/5 (160+ รีวิว)

8. QuillBot – เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้เนื้อหาซับซ้อนง่ายขึ้น

เครื่องมือเขียนด้วย AI: QuillBot
ผ่านทางQuillBot

QuillBot เป็นเครื่องมือสร้างข้อความและถอดความด้วย AIสำหรับเนื้อหาทั้งแบบสั้นและยาว มันจะไม่สร้างข้อความใหม่ แต่คุณสามารถใช้เพื่อสรุปหรือถอดความเอกสาร บทความ หรือสิ่งใดก็ตามที่คุณป้อนเข้าไป

แอปออนไลน์ที่ใช้งานง่ายนี้สามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงการลอกเลียนผลงานได้ การเปลี่ยนแปลงในข้อความที่ถูกเรียบเรียงใหม่จะถูกทำเครื่องหมายด้วยสีต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของคำเขียนได้ ซึ่งสามารถช่วยนักเขียนใหม่ในทีมของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot

  • เจ็ดโหมดที่กำหนดโทนหรือวัตถุประสงค์ของการปรับเปลี่ยน
  • พจนานุกรมคำพ้องความหมายที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการค้นหาและเปลี่ยนคำที่ใช้บ่อยเกินไป

ข้อจำกัดของ QuillBot

  • ปัญหาทางเทคนิคอาจบังคับให้ผู้ใช้ต้องใช้เวลาเกินกว่าปกติในการแก้ไขปัญหา
  • จำนวนหน้าและคำต่อเดือนมีจำกัด แม้ในแผนชำระเงิน

ราคาของ QuillBot

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $19.95 ต่อเดือน (1 ผู้ใช้)
  • ทีม: $7. 50 ต่อผู้เขียนต่อเดือน (ขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้)

รีวิวจากลูกค้า QuillBot

  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Trustpilot: 2. 3/5 (75 รีวิว)

9. Writerly – เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจแก้สำเนาและการพิสูจน์อักษร

เครื่องมือเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์: Writerly
ผ่านทางนักเขียน

Writerly เป็นชุดซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI สำหรับทีมการตลาด ทีมสนับสนุนลูกค้า และทีมอีคอมเมิร์ซ นอกจากเครื่องมือเขียนด้วย AI แล้ว Writerlyยังมีส่วนขยาย Chrome ที่ใช้ AI สร้างสรรค์เนื้อหาอีกด้วย ส่วนขยาย Chrome นี้ช่วยให้คุณดึงไอเดียจากบทความต่างๆ ขณะท่องเว็บและสร้างเค้าโครงเนื้อหาสำหรับนักเขียนของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดสำหรับนักเขียน

  • Writerly Go ผสานการทำงานกับ Gmail เพื่อประหยัดเวลา
  • The Creator Cloud ประกอบด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลายสิบแบบเพื่อเขียนเนื้อหาและข้อความโฆษณา
  • สามารถช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในเครื่องมือเขียน AI

ข้อจำกัดของนักเขียน

  • จำนวนคำที่น้อยในแผนฟรีและแผนราคาถูก
  • เทมเพลตต้องการการปรับแต่งมากกว่าเครื่องมือเขียนเนื้อหา AI อื่น ๆ

การตั้งราคาสำหรับนักเขียน

  • ฟรี: ผู้สร้าง 1 คน, สูงสุด 10,000 คำ
  • แชท AI สำหรับผู้สร้าง: $4 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน ไม่จำกัดจำนวนคำ
  • สตูดิโอ AI สำหรับผู้สร้าง: $14 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน ไม่จำกัดจำนวนคำ พร้อมเทมเพลตมากกว่า 50 แบบ
  • ทีม AI Studio: $34 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน ไม่จำกัดจำนวนคำ พร้อมเทมเพลตมากกว่า 50 แบบ

รีวิวจากลูกค้าในมุมมองของนักเขียน

  • G2: 5/5 (5 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (15 รีวิว)

10. Copymatic – เหมาะที่สุดสำหรับการแปลภาษาและการเรียบเรียงใหม่

เครื่องมือเขียนด้วย AI: Copymatic
ผ่านทางCopymatic

Copymatic เป็นเครื่องมือ AI ที่ช่วยสร้างเนื้อหาในกว่า 20 ภาษา พร้อมฟีเจอร์สร้างภาพด้วย AI เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ใช้งานง่าย มีเทมเพลต ฟังก์ชันแชท ตัวแก้ไขอัจฉริยะ และความสามารถในการแปลงข้อความเป็นเสียง

คุณสมบัติเด่นของ Copymatic

  • ความสามารถในการสร้างเนื้อหาสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่เนื้อหาโซเชียลมีเดียไปจนถึงบทความบล็อกแบบยาว
  • ใช้ชุดเครื่องมือ AIหลากหลายบนอินเทอร์เน็ตพร้อมส่วนขยาย Chrome
  • รวมผู้ช่วยแชท AI—CopyChat—สำหรับสรุปเนื้อหาออนไลน์

ข้อจำกัดของ Copymatic

  • ไม่มีปุ่มแก้ไข ดังนั้นการเขียนใหม่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI อื่น ๆ
  • อาจมีความยากลำบากในการรักษาโทนหรือสไตล์ที่ต้องการกับเนื้อหาที่สร้างโดย AI

ราคาของ Copymatic

  • ข้อดี: $29 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ทีม: $49 ต่อเดือน (สูงสุด 5 ผู้ใช้)
  • องค์กร: $99 ต่อเดือน (สูงสุด 25 ผู้ใช้)

รีวิวลูกค้า Copymatic

  • Trustpilot: 4. 8/5 (1250+ รีวิว)
  • G2: 4. 7/5 (29 รีวิว)

11. แจสเปอร์ – เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเนื้อหาแบบยาว

แจสเปอร์.ai
ผ่านทางJasper

Jasper AI เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่มีความซับซ้อนซึ่งช่วยให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้น มันใช้เทคโนโลยี GPT-3 ของ OpenAI เพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ดูเหมือนว่ามนุษย์เป็นคนเขียน

คุณสมบัติเด่นของ Jasper

  • การเขียนเนื้อหาแบบยาว: สามารถสร้างบทความบล็อก โพสต์บนโซเชียลมีเดีย ข้อความโฆษณา และอื่นๆ ได้
  • ผู้ปรับปรุงเนื้อหา: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพเนื้อหาที่มีอยู่ได้เพียงแค่ป้อนเนื้อหาเข้าสู่ระบบ
  • เหมาะสำหรับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย: สามารถสร้างเรื่องราวที่สร้างสรรค์ หัวข้อและเนื้อหาอีเมล รวมถึงบทความบล็อกที่รองรับ SEO
  • ให้บริการเทมเพลตสำเร็จรูป: ประกอบด้วยเทมเพลตสำหรับความต้องการในการเขียนที่หลากหลาย ตั้งแต่คำอธิบายสินค้าไปจนถึงประวัติส่วนตัว

ข้อจำกัดของ Jasper

  • คุณภาพของเนื้อหาอาจแตกต่างกัน: การสร้างเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงมากและเทคนิคสูงอาจเป็นความท้าทายสำหรับ AI นี้
  • อาจให้คำตอบที่ไม่เกี่ยวข้อง: บางครั้ง AI อาจให้คำตอบที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เกี่ยวข้องกับคำถาม
  • ต้องการการแก้ไข: เช่นเดียวกับเครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ เนื้อหาที่สร้างโดย Jasper AI จำเป็นต้องมีการแก้ไขโดยมนุษย์เพื่อให้สมบูรณ์แบบ

ราคาของ Jasper

  • ผู้สร้าง: สำหรับผู้ที่ทำเป็นงานอดิเรก, ราคา $49 ต่อเดือน
  • ข้อดี: สำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก ราคา $69 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: แผนเฉพาะสำหรับทีมและธุรกิจที่กำลังเติบโต

รีวิวลูกค้า Jasper

  • G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,700+ รีวิว)

12. Speedwrite – เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

ผ่านทาง Speedwrite
ผ่านทางSpeedwrite

Speedwrite เป็นผู้ช่วยเขียน AI ที่ช่วยให้กระบวนการเขียนใหม่เป็นเรื่องง่ายขึ้น มันถูกออกแบบมาเพื่อเขียนเนื้อหาใหม่จากเนื้อหาที่ป้อนเข้าไปในขณะที่ยังคงรักษาความหมายเดิมของข้อความไว้

คุณสมบัติเด่นของ Speedwrite

  • เนื้อหาปราศจากการคัดลอก: ช่วยสร้างเนื้อหาต้นฉบับโดยการปรับคำและเรียบเรียงข้อความที่มีอยู่ใหม่
  • สรุปอย่างครอบคลุม: สรุปบทความยาวให้กลายเป็นสรุปสั้นโดยไม่สูญเสียข้อมูลสำคัญ
  • การสร้างเนื้อหาจำนวนมาก: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเขียนบทความหลายบทความใหม่พร้อมกันได้ ช่วยประหยัดเวลาในการเขียนใหม่ด้วยตนเอง

ข้อจำกัดของการพิมพ์เร็ว

  • การกระจายความเสี่ยงที่จำกัด: มักใช้ชุดคำพ้องความหมายเดิมซ้ำ ส่งผลให้ขอบเขตของคำศัพท์มีจำกัด
  • การใช้ประโยคถูกกระทำมากเกินไป: อาจเปลี่ยนประโยคที่เป็นการกระทำของผู้กระทำเป็นประโยคถูกกระทำบ่อยครั้งในระหว่างกระบวนการเขียนใหม่
  • ต้องการการตรวจทาน: แม้ว่าจะเขียนเนื้อหาใหม่ แต่ผลลัพธ์มักต้องการการตรวจทานและแก้ไขโดยมนุษย์

ราคา Speedwrite

  • ฟรี
  • รายเดือน: ฿7.99
  • ครึ่งปีละ: $39. 95
  • รายปี: $59. 95

คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนเร็ว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

13. SpinBot – เครื่องมือเขียน AI ฟรีที่ดีที่สุด

สปินบอท
ผ่านทางSpinBot

Spinbot เป็นเครื่องมือหมุนบทความอัตโนมัติฟรีที่เขียนข้อความที่มนุษย์อ่านเข้าใจใหม่เป็นข้อความเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อหาในขณะที่หลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์

คุณสมบัติเด่นของ SpinBot

  • ไม่ต้องลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก: ผู้ใช้สามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียน
  • สามารถหมุนเนื้อหาปริมาณมากได้ในทันที
  • SEO-friendly: ช่วยในการสร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO ด้วยคลังคำพ้องและความหลากหลายของวลี

ข้อจำกัดของ SpinBot

  • เนื้อหาไม่ชัดเจนหรืออาจไม่สามารถสื่อความหมายเดิมได้อย่างถูกต้อง
  • การใช้คำพ้องความหมายมากเกินไปทำให้ข้อความที่ผลิตออกมาดูซ้ำซาก
  • จำนวนคำจำกัด: สำหรับผู้ใช้ฟรี มีการจำกัดจำนวนคำในแต่ละเซสชั่นการหมุน

ราคาของ SpinBot

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ SpinBot

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

14. ChatGPT – เครื่องมือเขียน AI ฟรีที่ดีที่สุด

ผ่านทางOpenAI

ChatGPT เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือกับงานเขียนหลากหลายประเภท ตั้งแต่การสร้างเนื้อหา การคิดค้นไอเดีย ไปจนถึงการแก้ไขและสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ การใช้ประโยชน์จากแบบจำลองภาษาขั้นสูงของ OpenAI สามารถสร้างข้อความที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทในหัวข้อต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับบล็อกเกอร์ นักการตลาด และนักเขียนที่ต้องการผู้ช่วยที่หลากหลาย ChatGPT ยังมีความสามารถในการปรับปรุงร่างงาน แนะนำการปรับปรุง และให้แนวคิดสร้างสรรค์ ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับทั้งงานเขียนเชิงสร้างสรรค์และงานเขียนเชิงวิชาชีพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • สร้างเนื้อหาที่เขียนอย่างสร้างสรรค์สูง มีโครงสร้างที่สอดคล้องกัน และรายละเอียดครบถ้วน
  • สามารถใช้สำหรับงานเขียนหลากหลายประเภท ตั้งแต่เอกสารธุรกิจระดับมืออาชีพไปจนถึงงานเขียนนิยาย
  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังและล้ำสมัยเพื่อสร้างข้อความ
  • อัปเดตบ่อยครั้งเพื่อปรับปรุงคุณภาพการตอบสนองและความเกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • คุณภาพของผลลัพธ์ไม่คงที่; ยิ่งข้อความยาวขึ้น ยิ่งดูเหมือนจะสูญเสียความสม่ำเสมอ
  • บางครั้งให้คำตอบที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือไร้ความหมาย
  • ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมักต้องการคำแนะนำที่ชัดเจนและเจาะจง

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

15. Notion AI – เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วย AI

โนชั่น เอไอ
ผ่านทางNotion

Notion AI ผสานการทำงานเข้ากับพื้นที่ทำงาน Notion ที่ได้รับความนิยมได้อย่างราบรื่น เพิ่มขีดความสามารถด้วยฟีเจอร์ช่วยเหลือการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างทรงพลัง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข และปรับปรุงเนื้อหาได้โดยตรงในบันทึก ฐานข้อมูล หรือเอกสารของตน Notion AI สามารถสรุปข้อความยาว ๆ ได้, สร้างไอเดียเนื้อหาใหม่ ๆ, และให้คำแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์และสไตล์การเขียน, ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับนักเขียน, ทีม, และผู้จัดการโครงการที่ใช้ Notion ในการจัดระเบียบงานอยู่แล้ว. คุณสมบัติของ AI ช่วยให้การสร้างเนื้อหาและการจัดการเป็นไปอย่างราบรื่น, มอบโซลูชันแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการร่วมมือ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI

  • สรุปเนื้อหาที่มีอยู่แล้วในบัญชี Notion ของคุณ
  • ปรับโทนและเรียบเรียงใหม่เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
  • ความสามารถในการใช้ตัวแก้ไขข้อความแบบลากและวางที่ยืดหยุ่นได้

ข้อจำกัดของ Notion AI

  • ประสบการณ์ทดลองใช้ฟรีอาจรู้สึกว่ามีข้อจำกัด
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแนวคิดเนื้อหาของ AI อาจรู้สึกซ้ำซาก

ราคาของ Notion AI

  • Notion AIเป็นส่วนเสริมที่สามารถเลือกใช้ได้กับแผนฟรีหรือแบบชำระเงินทุกประเภท ในราคา 10 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Notion AI

แม้ว่าจะไม่มีการจัดอันดับสำหรับ Notion AI โดยเฉพาะ แต่ต่อไปนี้คือการจัดอันดับและรีวิวสำหรับ Notion:

  • G2: 4. 7/5 (4,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,600+ รีวิว)

ค้นหาเครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ

เครื่องมือสร้างเนื้อหาและเครื่องมือเขียนด้วย AI ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่แม้จะอยู่ในขั้นตอนนี้ของการพัฒนา พวกมันก็สามารถช่วยให้กระบวนการทำงานของนักการตลาดและนักเขียนเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้นในระหว่างการสร้างเนื้อหาได้

สำหรับผู้ที่ต้องการก้าวไปไกลกว่า ChatGPT มีตัวเลือกมากมายให้เลือกใช้ คุณสมบัติส่วนใหญ่จะคล้ายกัน: เทมเพลต, อินเทอร์เฟซบนเว็บ, และการสร้างโครงร่าง บางตัวมาพร้อมกับเครื่องมือเพิ่มเติม เช่น การสร้างภาพ

เมื่อเลือกเครื่องมือเขียน AI ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ, รีวิว, และข้อจำกัด. เลือกเครื่องมือที่จะช่วยคุณสร้างปริมาณเนื้อหาที่คุณต้องการในขณะที่รักษาคุณภาพที่ธุรกิจของคุณต้องการ.

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเขียน AI ที่สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ทรงพลัง คุณอาจพิจารณา ClickUp Brain ได้ มันไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และคุณสามารถลงทะเบียนได้ฟรีในวันนี้!