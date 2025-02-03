บล็อก ClickUp

10 เครื่องมือวิศวกรรมคำสั่งที่ดีที่สุดสำหรับ AI สร้างสรรค์ในปี 2025

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
3 กุมภาพันธ์ 2568

คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งเครื่องมือ AI สร้างสรรค์จึงสามารถสร้างผลลัพธ์ตรงตามที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ แต่กลับให้ผลการค้นหาที่ไม่เพียงพอสำหรับบางคำค้นหา? ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคำสั่งที่คุณป้อนเข้าไป

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องจากเครื่องมือ AI คุณต้องให้คำแนะนำที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม แบบจำลอง AI ที่สร้างเนื้อหาใหม่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อเราป้อนข้อมูลใหม่เข้าไป ดังนั้น คุณจึงต้องปรับปรุงคำแนะนำของคุณด้วย

กระบวนการนี้เรียกว่า การวิศวกรรมคำสั่ง (Prompt Engineering) ซึ่งเป็นเทคนิคการป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้คำสั่งที่เฉพาะเจาะจงแก่เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้เครื่องมือเหล่านี้สามารถเข้าใจเจตนาของมนุษย์และให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้ บล็อกนี้จะรวบรวมเครื่องมือการวิศวกรรมคำสั่งที่ดีที่สุด 10 อันดับเพื่อช่วยคุณนำเกม AI ของคุณไปสู่ระดับต่อไป!

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการออกแบบคำสั่ง?

ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือ AI เพื่อสร้างโครงร่างบล็อกหรือเขียนโค้ดบล็อก มีคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้ ซึ่งได้แก่:

ความสามารถในการใช้งาน

  • การออกแบบ UI: คุณควรมองหาอินเทอร์เฟซที่สะอาดและเป็นระเบียบ ลองใช้คุณสมบัติการลากและวาง ปุ่มที่ชัดเจน และป้ายกำกับที่ช่วยให้ผู้ใช้โต้ตอบได้อย่างราบรื่น
  • ความง่ายในการเรียนรู้: ควรมีบทเรียนหรือคู่มือเริ่มต้นที่ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้พื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว
  • การจัดการข้อผิดพลาด: เครื่องมือการเขียนคำสั่งควรแสดงข้อความข้อผิดพลาดที่ชัดเจนและแนะนำวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดของคุณ

ประสิทธิผล

  • ประสิทธิภาพ: คุณไม่อยากเสียเวลาไปกับการรอให้คำสั่งของคุณถูกประมวลผล เครื่องมือที่ตอบสนองรวดเร็วจะช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
  • ความถูกต้อง: เครื่องมือควรให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับคำสั่งของคุณและปราศจากข้อผิดพลาดที่ไม่สมเหตุสมผล
  • ความน่าเชื่อถือ: ควรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ แม้ในขณะที่คุณใช้งานกับงานที่ซับซ้อนหรือใช้คำสั่งในรูปแบบที่หลากหลาย

การบูรณาการ

  • ความเข้ากันได้: ควรทำงานได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์และระบบอื่น ๆ ที่คุณใช้เป็นประจำ เช่น Google Docs หรือแพลตฟอร์มการเขียนโค้ดใด ๆ
  • การสนับสนุน API: Application Programming Interface (API) คือกลไกการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีหรือต้องการสร้างกระบวนการทำงานแบบกำหนดเอง ควรเลือกเครื่องมือวิศวกรรมคำสั่งที่มี API ที่แข็งแกร่ง
  • การแลกเปลี่ยนข้อมูล: การย้ายคำสั่งและผลลัพธ์ของคุณระหว่างเครื่องมือกับที่อื่นไม่ควรเป็นเรื่องยุ่งยาก ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ราบรื่น

ความสามารถในการขยายขนาด

  • ประสิทธิภาพในการทำงานระดับสูง: เมื่อโครงการของคุณเติบโตขึ้น คำสั่งที่ใช้จะมีความซับซ้อนมากขึ้น เครื่องมือควรสามารถจัดการตรรกะที่ซับซ้อนและปริมาณงานที่มากขึ้นได้โดยไม่ทำให้ช้าลง
  • ความต้องการของทรัพยากร: เครื่องมือ AI บางตัวต้องการกำลังการประมวลผลมากกว่าตัวอื่น ๆ ให้เลือกเครื่องมือที่เข้ากันได้กับโครงสร้างพื้นฐานของคุณ และไม่ทำให้ระบบของคุณเกิดการโอเวอร์โหลด
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: มองหาคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

10 เครื่องมือวิศวกรรมคำสั่งที่ดีที่สุดที่ควรใช้

นี่คือรายการเครื่องมือวิศวกรรมคำสั่งที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลอง AI สร้างสรรค์:

1. PromptAppGPT

PromptAppGPT
ผ่านPromptAppGPT

PromptAppGPT เป็นแพลตฟอร์มวิศวกรรมคำสั่งที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้การสร้างคำสั่งง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง รองรับคำสั่งภาษาธรรมชาติสำหรับ LLMs เช่น GPT-3 และให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ขณะที่คุณสร้างคำสั่ง ช่วยคุณปรับปรุงแนวทางและบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

คุณสามารถใช้ PromptAppGPT สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ low-code การสร้างข้อความ การสร้างภาพ และการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของ PromptAppGPT

  • สร้าง แก้ไข รวบรวม และรันคำสั่งด้วยภาพโดยใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวาง
  • รับคำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ขณะที่คุณสร้างคำสั่งที่มีประสิทธิภาพ
  • สร้างกรอบการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วโดยใช้คำสั่งแบบ low-code

ข้อจำกัดของ PromptAppGPT

  • มุ่งเน้นไปที่โมเดลที่ใช้ GPT-3 เป็นหลัก โดยจำกัดขอบเขต

ราคาของ PromptAppGPT

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ PromptAppGPT

  • ไม่มีรีวิวเพียงพอ

2. OpenPrompt

OpenPrompt
ผ่านทางOpenPrompt

OpenPrompt เป็นเครื่องมือวิศวกรรมคำสั่งสำหรับสร้างคำสั่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับ ChatGPT และ Midjourney นอกจากนี้ยังรองรับการสร้างคำสั่งสำหรับโค้ด Python, Refactor Code, TypeScript, C++ และ JavaScript ทำให้เหมาะ อย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงคลังข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งรองรับการปรับแต่งขั้นสูงและการผสานรวมกับเฟรมเวิร์กยอดนิยม เช่น PyTorch และ TensorFlow

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenPrompt

  • ฝึกฝนแนวคิดการเรียนรู้แบบทันทีได้อย่างรวดเร็วด้วยส่วนขยายเว็บของ OpenPrompt
  • ปรับแต่งคำแนะนำสำหรับงานเฉพาะและปรับปรุงความแม่นยำ
  • ลองใช้กลยุทธ์การกระตุ้นที่หลากหลาย เช่น การใช้แบบแผน การพูดออกมา และการปรับปรุงให้เหมาะสม

ข้อจำกัดของ OpenPrompt

  • จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดบ้างสำหรับการใช้งานขั้นสูง
  • ขาดส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกสำหรับการสร้างข้อความคำสั่ง

ราคาของ OpenPrompt

  • ข้อดี: $4 ต่อเดือน
  • โปร +: $8 ต่อเดือน
  • ข้อดี ++: $16 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ OpenPrompt

  • GitHub: 4,200+ คะแนน

3. ChatGPT

แชทจีพีที
ผ่านทางChatGPT

ใครก็ตามที่ได้ยินคำว่า AI น่าจะรู้จัก ChatGPT มันเป็นที่รู้จักจากอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและชุมชนผู้ใช้ขนาดใหญ่ คุณสามารถทดลองใช้คำสั่งสำหรับงานต่างๆ เช่น สรุปบันทึกการประชุม เขียนเนื้อหาสร้างและแก้ไขโค้ด และสร้างภาพ เข้าถึงห้องสมุดของคำสั่งที่แชร์จากผู้ใช้รายอื่นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • ทดลองใช้คำสั่งสำหรับงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
  • เข้าร่วมชุมชนผู้ใช้ขนาดใหญ่เพื่อเข้าถึงคำแนะนำที่แชร์และการสนทนา

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • คุณจะมีการควบคุมผลลัพธ์ที่จำกัด เนื่องจากความสามารถในการปรับแต่งอย่างละเอียดถูกจำกัด
  • บริการฟรีอาจมีความล่าช้าสำหรับคำขอที่ซับซ้อน

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ทีม: $30 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
  • G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)

4. Helicone. ai

Helicone.ai
ผ่านHelicone.ai

Helicone.ai เป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับการพัฒนาข้อความเริ่มต้น (prompt) สำหรับโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของ LLMs ได้โดยการรวบรวมข้อมูล, ตรวจสอบประสิทธิภาพของโมเดล, และทดลองใช้เทมเพลตข้อความเริ่มต้นต่าง ๆ

นอกจากนี้ เครื่องมือการทำงานร่วมกันและคุณสมบัติการตีความของมันช่วยปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุที่คำสั่งสร้างผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม รูปแบบการกำหนดราคาของ Helicone. ai อาจซับซ้อนสำหรับทีมขนาดใหญ่ และคุณสมบัติบางอย่างอาจยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา

คุณสมบัติเด่นของ Helicone. ai

  • จัดการและปรับใช้ข้อความแจ้งเตือนควบคู่ไปกับโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องของคุณ
  • แชร์คำแนะนำและทำซ้ำกับทีมของคุณ
  • ดำเนินการทดสอบการถดถอยของข้อความกระตุ้น (prompt) อย่างรวดเร็ว และเปรียบเทียบกับวิเคราะห์ชุดข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมข้อความกระตุ้นบางข้อความจึงสร้างผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง

ข้อจำกัดของ Helicone. ai

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือติดตามบางชนิด
  • Helicone ต้องการเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีเพื่อดำเนินการสอบถามการเติมข้อความของ OpenAI ในนามของคุณ

Helicone. ai ราคา

  • ฟรี
  • การเติบโต: ราคาตามความต้องการ
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Helicone.ai คะแนนและรีวิว

  • Github: 1,400 คะแนน
  • G2: 4. 5/5

5. PromptHero

PromptHero
ผ่านทางPromptHero

หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยคำสั่งสำเร็จรูปสำหรับสร้างภาพด้วย AI PromptHero คือเครื่องมือวิศวกรรมคำสั่งที่ทรงพลัง มันนำเสนอไอเดียคำสั่งนับล้านจากโมเดลและไลบรารี AI ยอดนิยม เช่น Stable Diffusion, ChatGPT, Midjourney และ Openjourney

นอกจากนี้ยังมีตลาดที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนซึ่งคุณสามารถซื้อและขายคำแนะนำได้ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือกัน

คุณสมบัติเด่นของ PromptHero

  • เข้าถึงคำแนะนำที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานต่างๆ
  • ซื้อและขายคำสั่งจากผู้ใช้รายอื่นจากตลาดที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนตามความยาวของคำสั่ง

ข้อจำกัดของ PromptHero

  • การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับงานเขียนเชิงเทคนิค
  • แผนฟรีให้การเข้าถึงที่จำกัดต่อห้องสมุดคำสั่ง

ราคาของ PromptHero

  • ผู้สนับสนุน: $5/เดือน
  • ข้อดี: $9
  • สถาบัน: 29 ดอลลาร์
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ PromptHero

  • ไม่เพียงพอ คะแนนและรีวิว

6. LangChain

แลงเชน
ผ่านทางLangChain

LangChain เป็นเฟรมเวิร์กโอเพ่นซอร์สสำหรับการวิศวกรรมคำสั่ง (prompt engineering) ขั้นสูง ช่วยให้คุณสามารถสร้างคำสั่งที่ซับซ้อนได้โดยการเชื่อมต่อคำสั่งที่ง่ายกว่าเข้าด้วยกัน เป็นระบบแบบโมดูลาร์สำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนและการจัดการงานที่ต้องการลำดับขั้นตอนที่เป็นตรรกะ

นอกจากนี้ LangChain ยังมีระบบควบคุมเวอร์ชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าหากจำเป็น อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เฟซอาจมีความซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่ และความเข้ากันได้กับ LLM อาจมีข้อจำกัด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LangChain

  • สร้างคำสั่งที่ซับซ้อนโดยใช้คลาสและฟังก์ชันต่าง ๆ
  • สั่งการแม่แบบคำสั่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อปรับปรุงความอ่านง่ายของโค้ดและประหยัดเวลา
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าของข้อความแจ้งของคุณ
  • คำแนะนำในการสร้างสรรค์สำหรับงานที่ต้องการการคิดอย่างมีเหตุผล

ข้อจำกัดของ LangChain

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
  • ความเข้ากันได้ของ LLM อาจมีข้อจำกัด (โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของพวกเขาสำหรับรุ่นที่รองรับ)

ราคาของ LangChain

  • ฟรี: ตลอดไป
  • เพิ่มเติม: $39 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ LangChain

  • G2: 5/5 (2 รีวิว)
  • Github: 83,800 คะแนน

อ่านเพิ่มเติม: ผลกระทบและการคาดการณ์อนาคตของปัญญาประดิษฐ์

7. PromptBase

PromptBase
ผ่านPromptBase

หากคุณกำลังมองหาคอลเล็กชันขนาดใหญ่ของคำสั่งที่พร้อมให้คุณสำรวจได้ทันที ให้ลองใช้ PromptBase. นี่คือตลาดที่คุณสามารถซื้อและขายคำสั่งสำหรับแบบจำลอง AI เช่น ChatGPT, MIdjourney, และ Dall-E. ใช้ฟังก์ชันการค้นหาและการคัดกรองเพื่อค้นหาคำสั่งที่ตรงกับความต้องการของคุณ.

เครื่องมือสร้างแอป AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ PromptBase ช่วยให้คุณสร้างแอป AI ที่เรียบง่ายพร้อมคำแนะนำที่ปรับแต่งได้

คุณสมบัติเด่นของ PromptBase

  • สำรวจคอลเลกชันขนาดใหญ่ของคำแนะนำสำหรับกรณีการใช้งานต่าง ๆ ด้วยคลังคำแนะนำขนาดใหญ่
  • ลองใช้โมเดลจ่ายตามจำนวนคำสั่งเพื่อจ่ายเฉพาะสำหรับคำสั่งที่คุณใช้

ข้อจำกัดของ PromptBase

  • ตัวเลือกการปรับแต่งคำสั่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้าง
  • คุณภาพของคำแนะนำอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้

ราคาของ PromptBase

  • 1. 99+ ต่อแต่ละคำสั่ง

คะแนนและรีวิวของ PromptBase

  • Github: 5,100 คะแนน

8. BetterPrompt

BetterPrompt
ผ่านทางBetterPrompt

BetterPrompt ช่วยให้คุณสร้างข้อความกระตุ้นที่กำหนดเองและทำการทดสอบจำนวนมากเพื่อวัดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือในการระบุอคติที่อาจเกิดขึ้นภายในข้อความกระตุ้นของคุณ เพื่อให้มั่นใจในการใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบ

นอกจากนี้ คุณสมบัติของ AI ที่สามารถอธิบายได้ของมันยังมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุผลเบื้องหลังผลลัพธ์ ซึ่งช่วยสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจ. แม้ว่า BetterPrompt จะอยู่ในระหว่างการทดสอบเบต้าในปัจจุบัน แต่มันก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพสำหรับงานที่ต้องการการค้นหาข้อมูลอย่างถูกต้อง.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BetterPrompt

  • ใช้เครื่องมือเพื่อระบุอคติที่อาจเกิดขึ้นในคำแนะนำ
  • เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังผลลัพธ์โดยการเปรียบเทียบคำสั่งต่างๆ

ข้อจำกัดของ BetterPrompt

  • ความสามารถในการสร้างข้อความเชิงสร้างสรรค์ที่จำกัด
  • ขณะนี้อยู่ในช่วงทดสอบเบต้า คุณสมบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ราคาของ BetterPrompt

  • เริ่มต้นที่ $4. 9

คะแนนและรีวิวของ BetterPrompt

  • Github: 144 คะแนน

9. PromptChainer

พรอมต์เชนเนอร์
ผ่านPromptChainer

หากคุณต้องการกระบวนการทำงานอัตโนมัติและซับซ้อน PromptChainer เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา มันโดดเด่นในการสร้างชุดคำสั่งขั้นสูงด้วยตรรกะเงื่อนไขสำหรับชุดข้อมูลที่ซับซ้อน ช่วยให้คำสั่งสามารถปรับเปลี่ยนตามการตอบสนองของ AI ได้

ใช้เฟรมเวิร์กโอเพนซอร์สเพื่อสร้างแอปพลิเคชันและโซลูชัน AI ขั้นสูง

คุณสมบัติเด่นของ PromptChainer

  • สร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนด้วยคำแนะนำแบบต่อเนื่องด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อคำแนะนำขั้นสูง
  • ลองใช้คำแนะนำแบบมีเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนตามคำตอบของ AI
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยชุดคำสั่งที่สร้างไว้ล่วงหน้า

ข้อจำกัดของ PromptChainer

  • อินเตอร์เฟซที่ซับซ้อนอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
  • ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการของวิศวกรรมคำสั่ง

ราคาของ PromptChainer

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ PromptChainer:

  • ไม่มีรีวิวเพียงพอ

10. Google Bard

Google Bard
ผ่านทางGemini

Google Bard ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า Gemini มอบการเข้าถึงโมเดลภาษาที่ล้ำสมัยและมีความสามารถในการสร้างข้อความในหลายภาษา คุณสามารถผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google ได้อย่างราบรื่น เช่น Search และ Docs ทำให้เป็นตัวเลือกที่สะดวกสำหรับนักพัฒนาและผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของ Google อยู่แล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Bard

  • สร้างข้อความในหลายภาษา
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Search และ Docs

ข้อจำกัดของ Google Bard

  • ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือมีอคติในบางครั้ง
  • ความสามารถที่จำกัดในการทำงานที่ต้องใช้เวลานานหรือซับซ้อน

คะแนนและรีวิว Google Bard

  • ฟรี: ตลอดไป
  • ขั้นสูง: $19.99 ต่อเดือน

เครื่องมือ AI อื่น ๆ

ในขณะที่เครื่องมือวิศวกรรมแบบกำหนดทิศทางข้างต้นช่วยให้คุณชี้นำโมเดลภาษาขนาดใหญ่ไปสู่ผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค์ที่เฉพาะเจาะจงได้ พวกมันก็สามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณซับซ้อนขึ้นได้เช่นกัน นี่คือจุดที่เครื่องมือจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถเข้ามามีประโยชน์ได้

พบกับ ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการครบวงจรที่มาพร้อมฟีเจอร์ AI อันทรงพลัง มาดูกันว่าคุณสามารถใช้ฟีเจอร์ AI ของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างไร

คลิกอัพ

ClickUp Brain, การผสานระบบ AI ของ ClickUp, คือเครือข่ายประสาทที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของบริษัทไว้ในที่เดียวโดยการเชื่อมต่องาน, เอกสาร, และผู้คน.

ClickUp Brain
ทำให้กระบวนการทำงาน การทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain

มันทำงานเป็นผู้จัดการความรู้ ผู้จัดการงาน และผู้สร้างแผนภาพของคุณ ClickUp Brain ช่วยให้คุณสามารถติดตามได้ตลอดเวลาโดยการติดตามการสนทนา สรุปข้อมูลโครงการและอัปเดตสถานะ และสร้างรายการที่ต้องทำและงานย่อย เพียงแค่ป้อนคำสั่งของคุณ และคุณก็พร้อมที่จะไป!

ไม่มีเวลา? คำแนะนำและเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 100 รายการของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน และจัดการโครงการได้อย่างง่ายดาย

นี่คือตัวอย่างกรณีการใช้งานวิศวกรรมคำสั่งที่ ClickUp Brain สามารถช่วยคุณได้:

เพิ่มพลังให้งานเขียนของคุณ

ClickUp Brain เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPTเพราะมันถูกผสานรวมเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณ มันช่วยให้คุณเขียนได้เร็วขึ้นโดยแนะนำอีเมล, บทความบล็อก, และอื่น ๆ คุณยังสามารถใช้เพื่อส่งคำตอบอย่างรวดเร็วและสร้างตาราง, แม่แบบ, และบันทึกการสนทนาได้ นอกจากนี้ ClickUp ยังมีคลังคำถามมากมายสำหรับบุคลิกภาพและกรณีการใช้งานต่างๆ ตัวอย่างเช่นแม่แบบคำถาม ChatGPT สำหรับการตลาดมีคำถามมากกว่า 600 คำถามสำหรับการรณรงค์ทางการตลาด, การกระจายเนื้อหา, การเพิ่มอัตราการแปลง, และอื่นๆ อีกมากมาย

ใช้เทมเพลตข้อความ ChatGPT สำหรับการตลาดของ ClickUp เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตข้อความ ChatGPT สำหรับการตลาดของ ClickUp เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม

อัตโนมัติภารกิจทางการบริหาร

ClickUp Brain คือเครื่องมือผู้ช่วยเสมือน AI ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยคุณจัดการภาระงานด้านการบริหารได้อย่างตรงจุด ด้วยการสรุปเอกสารยาว ๆ สร้างรายการปฏิบัติได้จากบทสนทนาโครงการ และสรุปประเด็นสำคัญให้คุณทันที คุณสามารถสร้างงานใน ClickUpและเอกสาร ClickUpได้อย่างง่ายดายจากผลลัพธ์ที่ AI สร้างขึ้น

ClickUp Brain
แก้ไขคำแนะนำใน ClickUp Brain เพื่อสร้างเอกสารหรืองานจากผลลัพธ์ที่สร้างขึ้น

เปิดตัวโครงการได้เร็วขึ้นด้วยไลบรารีคำสั่ง

ClickUpนำเสนอคลังแม่แบบที่คัดสรรมาอย่างดีสำหรับนักการตลาด ทีมขาย นักเขียน และนักพัฒนา แม่แบบสำเร็จรูปเหล่านี้ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถสำรวจตัวอย่างคำสั่ง AI ที่ดีที่สุดของ ClickUpสำหรับการเล่าเรื่อง การเขียนเรียงความ แบบทดสอบออนไลน์ การวิเคราะห์คู่แข่ง กรณีศึกษา และการสร้างเนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบ

ClickUp Brain สำหรับการเล่าเรื่อง
ใช้ ClickUp Brain สำหรับการเล่าเรื่องเพื่อสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ

สร้างศูนย์กลางแบบรวมศูนย์สำหรับคำแนะนำ

รวบรวมคำสั่งทั้งหมดของคุณตามฟังก์ชันและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใน ClickUp ใช้ ClickUp Docs เพื่อจัดเก็บคำสั่งที่ประสบความสำเร็จ รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่คำสั่งเหล่านั้นแก้ไข และโมเดล AI ที่ใช้ (การจัดการเวอร์ชันของโมเดล) สิ่งนี้จะสร้างฐานความรู้กลางสำหรับทีมของคุณ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงคำสั่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้

คุณสมบัติการจัดระเบียบที่ทรงพลังของ ClickUp เช่น แท็ก, มุมมองที่กำหนดเอง, และความสัมพันธ์ สามารถช่วยจัดหมวดหมู่คำสั่งตามวัตถุประสงค์, โครงการ, หรือแบบจำลอง AI ที่ใช้ได้ ซึ่งทำให้การค้นหาคำสั่งที่เหมาะสมง่ายขึ้นเมื่อต้องการ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน

คลิกอัพ ด็อกส์
ใช้ ClickUp Docs เพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ มอบหมายงาน และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เพิ่มประสิทธิภาพการเขียนของคุณภายในไม่กี่วินาทีด้วยพลังของ AI
  • สร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วด้วยคำสั่ง AI ที่อยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว
  • ปรับแต่งข้อความได้อย่างง่ายดายด้วยแถบเครื่องมือ AI
  • สร้างสรุปเอกสารและรายการที่สามารถดำเนินการได้ทันที
  • แปลและตรวจสอบไวยากรณ์ในหลายภาษาภายใน ClickUp
  • ระดมความคิดแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัสด้วยกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล
  • ปรับแต่งกระบวนการออกแบบของคุณด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • ทำงานร่วมกันในเอกสารได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp Docs
  • เร่งกระบวนการตรวจสอบการออกแบบของคุณด้วยคำอธิบายประกอบสำหรับการตรวจทาน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติการเล่นเกมแบบจำกัดอาจขัดขวางแรงจูงใจของผู้ใช้
  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
  • ความสามารถของ AI มีให้บริการเฉพาะในแผนการชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรี: ตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับแผนที่กำหนดเอง
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

ลองใช้ ClickUp เพื่อสร้างสรรค์ด้วยพลังของ AI

ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างสรรค์ของเรา! เครื่องมือวิศวกรรมคำสั่งช่วยให้คุณสามารถสั่งงาน AI ได้ตรงตามที่คุณต้องการ เปรียบเสมือนจินนี่ผู้มีพลังวิเศษสำหรับไอเดียของคุณ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้—คำสั่งสำหรับ AI ยังสามารถช่วยคุณอัตโนมัติกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และทำอะไรได้อีกมากมาย

คุณสมบัติการผสานรวม AI ของ ClickUp สามารถเป็นผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมสำหรับความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้สมัครใช้งานพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรีและค้นพบสิ่งที่น่าทึ่งทั้งหมดที่คุณสามารถทำได้ด้วยคำแนะนำที่มีคุณภาพ!