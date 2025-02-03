10 เครื่องมือวิศวกรรมคำสั่งที่ดีที่สุดสำหรับ AI สร้างสรรค์ในปี 2025

คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งเครื่องมือ AI สร้างสรรค์จึงสามารถสร้างผลลัพธ์ตรงตามที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ แต่กลับให้ผลการค้นหาที่ไม่เพียงพอสำหรับบางคำค้นหา? ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคำสั่งที่คุณป้อนเข้าไป
เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องจากเครื่องมือ AI คุณต้องให้คำแนะนำที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม แบบจำลอง AI ที่สร้างเนื้อหาใหม่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อเราป้อนข้อมูลใหม่เข้าไป ดังนั้น คุณจึงต้องปรับปรุงคำแนะนำของคุณด้วย
กระบวนการนี้เรียกว่า การวิศวกรรมคำสั่ง (Prompt Engineering) ซึ่งเป็นเทคนิคการป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้คำสั่งที่เฉพาะเจาะจงแก่เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้เครื่องมือเหล่านี้สามารถเข้าใจเจตนาของมนุษย์และให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้ บล็อกนี้จะรวบรวมเครื่องมือการวิศวกรรมคำสั่งที่ดีที่สุด 10 อันดับเพื่อช่วยคุณนำเกม AI ของคุณไปสู่ระดับต่อไป!
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการออกแบบคำสั่ง?
ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือ AI เพื่อสร้างโครงร่างบล็อกหรือเขียนโค้ดบล็อก มีคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้ ซึ่งได้แก่:
ความสามารถในการใช้งาน
- การออกแบบ UI: คุณควรมองหาอินเทอร์เฟซที่สะอาดและเป็นระเบียบ ลองใช้คุณสมบัติการลากและวาง ปุ่มที่ชัดเจน และป้ายกำกับที่ช่วยให้ผู้ใช้โต้ตอบได้อย่างราบรื่น
- ความง่ายในการเรียนรู้: ควรมีบทเรียนหรือคู่มือเริ่มต้นที่ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้พื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว
- การจัดการข้อผิดพลาด: เครื่องมือการเขียนคำสั่งควรแสดงข้อความข้อผิดพลาดที่ชัดเจนและแนะนำวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดของคุณ
ประสิทธิผล
- ประสิทธิภาพ: คุณไม่อยากเสียเวลาไปกับการรอให้คำสั่งของคุณถูกประมวลผล เครื่องมือที่ตอบสนองรวดเร็วจะช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- ความถูกต้อง: เครื่องมือควรให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับคำสั่งของคุณและปราศจากข้อผิดพลาดที่ไม่สมเหตุสมผล
- ความน่าเชื่อถือ: ควรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ แม้ในขณะที่คุณใช้งานกับงานที่ซับซ้อนหรือใช้คำสั่งในรูปแบบที่หลากหลาย
การบูรณาการ
- ความเข้ากันได้: ควรทำงานได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์และระบบอื่น ๆ ที่คุณใช้เป็นประจำ เช่น Google Docs หรือแพลตฟอร์มการเขียนโค้ดใด ๆ
- การสนับสนุน API: Application Programming Interface (API) คือกลไกการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีหรือต้องการสร้างกระบวนการทำงานแบบกำหนดเอง ควรเลือกเครื่องมือวิศวกรรมคำสั่งที่มี API ที่แข็งแกร่ง
- การแลกเปลี่ยนข้อมูล: การย้ายคำสั่งและผลลัพธ์ของคุณระหว่างเครื่องมือกับที่อื่นไม่ควรเป็นเรื่องยุ่งยาก ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ราบรื่น
ความสามารถในการขยายขนาด
- ประสิทธิภาพในการทำงานระดับสูง: เมื่อโครงการของคุณเติบโตขึ้น คำสั่งที่ใช้จะมีความซับซ้อนมากขึ้น เครื่องมือควรสามารถจัดการตรรกะที่ซับซ้อนและปริมาณงานที่มากขึ้นได้โดยไม่ทำให้ช้าลง
- ความต้องการของทรัพยากร: เครื่องมือ AI บางตัวต้องการกำลังการประมวลผลมากกว่าตัวอื่น ๆ ให้เลือกเครื่องมือที่เข้ากันได้กับโครงสร้างพื้นฐานของคุณ และไม่ทำให้ระบบของคุณเกิดการโอเวอร์โหลด
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: มองหาคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
10 เครื่องมือวิศวกรรมคำสั่งที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นี่คือรายการเครื่องมือวิศวกรรมคำสั่งที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลอง AI สร้างสรรค์:
1. PromptAppGPT
PromptAppGPT เป็นแพลตฟอร์มวิศวกรรมคำสั่งที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้การสร้างคำสั่งง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง รองรับคำสั่งภาษาธรรมชาติสำหรับ LLMs เช่น GPT-3 และให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ขณะที่คุณสร้างคำสั่ง ช่วยคุณปรับปรุงแนวทางและบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
คุณสามารถใช้ PromptAppGPT สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ low-code การสร้างข้อความ การสร้างภาพ และการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ PromptAppGPT
- สร้าง แก้ไข รวบรวม และรันคำสั่งด้วยภาพโดยใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวาง
- รับคำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ขณะที่คุณสร้างคำสั่งที่มีประสิทธิภาพ
- สร้างกรอบการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วโดยใช้คำสั่งแบบ low-code
ข้อจำกัดของ PromptAppGPT
- มุ่งเน้นไปที่โมเดลที่ใช้ GPT-3 เป็นหลัก โดยจำกัดขอบเขต
ราคาของ PromptAppGPT
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ PromptAppGPT
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
2. OpenPrompt
OpenPrompt เป็นเครื่องมือวิศวกรรมคำสั่งสำหรับสร้างคำสั่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับ ChatGPT และ Midjourney นอกจากนี้ยังรองรับการสร้างคำสั่งสำหรับโค้ด Python, Refactor Code, TypeScript, C++ และ JavaScript ทำให้เหมาะ อย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงคลังข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งรองรับการปรับแต่งขั้นสูงและการผสานรวมกับเฟรมเวิร์กยอดนิยม เช่น PyTorch และ TensorFlow
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenPrompt
- ฝึกฝนแนวคิดการเรียนรู้แบบทันทีได้อย่างรวดเร็วด้วยส่วนขยายเว็บของ OpenPrompt
- ปรับแต่งคำแนะนำสำหรับงานเฉพาะและปรับปรุงความแม่นยำ
- ลองใช้กลยุทธ์การกระตุ้นที่หลากหลาย เช่น การใช้แบบแผน การพูดออกมา และการปรับปรุงให้เหมาะสม
ข้อจำกัดของ OpenPrompt
- จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดบ้างสำหรับการใช้งานขั้นสูง
- ขาดส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกสำหรับการสร้างข้อความคำสั่ง
ราคาของ OpenPrompt
- ข้อดี: $4 ต่อเดือน
- โปร +: $8 ต่อเดือน
- ข้อดี ++: $16 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ OpenPrompt
- GitHub: 4,200+ คะแนน
3. ChatGPT
ใครก็ตามที่ได้ยินคำว่า AI น่าจะรู้จัก ChatGPT มันเป็นที่รู้จักจากอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและชุมชนผู้ใช้ขนาดใหญ่ คุณสามารถทดลองใช้คำสั่งสำหรับงานต่างๆ เช่น สรุปบันทึกการประชุม เขียนเนื้อหาสร้างและแก้ไขโค้ด และสร้างภาพ เข้าถึงห้องสมุดของคำสั่งที่แชร์จากผู้ใช้รายอื่นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ทดลองใช้คำสั่งสำหรับงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
- เข้าร่วมชุมชนผู้ใช้ขนาดใหญ่เพื่อเข้าถึงคำแนะนำที่แชร์และการสนทนา
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- คุณจะมีการควบคุมผลลัพธ์ที่จำกัด เนื่องจากความสามารถในการปรับแต่งอย่างละเอียดถูกจำกัด
- บริการฟรีอาจมีความล่าช้าสำหรับคำขอที่ซับซ้อน
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $30 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
4. Helicone. ai
Helicone.ai เป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับการพัฒนาข้อความเริ่มต้น (prompt) สำหรับโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของ LLMs ได้โดยการรวบรวมข้อมูล, ตรวจสอบประสิทธิภาพของโมเดล, และทดลองใช้เทมเพลตข้อความเริ่มต้นต่าง ๆ
นอกจากนี้ เครื่องมือการทำงานร่วมกันและคุณสมบัติการตีความของมันช่วยปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุที่คำสั่งสร้างผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม รูปแบบการกำหนดราคาของ Helicone. ai อาจซับซ้อนสำหรับทีมขนาดใหญ่ และคุณสมบัติบางอย่างอาจยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
คุณสมบัติเด่นของ Helicone. ai
- จัดการและปรับใช้ข้อความแจ้งเตือนควบคู่ไปกับโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องของคุณ
- แชร์คำแนะนำและทำซ้ำกับทีมของคุณ
- ดำเนินการทดสอบการถดถอยของข้อความกระตุ้น (prompt) อย่างรวดเร็ว และเปรียบเทียบกับวิเคราะห์ชุดข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมข้อความกระตุ้นบางข้อความจึงสร้างผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง
ข้อจำกัดของ Helicone. ai
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือติดตามบางชนิด
- Helicone ต้องการเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีเพื่อดำเนินการสอบถามการเติมข้อความของ OpenAI ในนามของคุณ
Helicone. ai ราคา
- ฟรี
- การเติบโต: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Helicone.ai คะแนนและรีวิว
- Github: 1,400 คะแนน
- G2: 4. 5/5
5. PromptHero
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยคำสั่งสำเร็จรูปสำหรับสร้างภาพด้วย AI PromptHero คือเครื่องมือวิศวกรรมคำสั่งที่ทรงพลัง มันนำเสนอไอเดียคำสั่งนับล้านจากโมเดลและไลบรารี AI ยอดนิยม เช่น Stable Diffusion, ChatGPT, Midjourney และ Openjourney
นอกจากนี้ยังมีตลาดที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนซึ่งคุณสามารถซื้อและขายคำแนะนำได้ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือกัน
คุณสมบัติเด่นของ PromptHero
- เข้าถึงคำแนะนำที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานต่างๆ
- ซื้อและขายคำสั่งจากผู้ใช้รายอื่นจากตลาดที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนตามความยาวของคำสั่ง
ข้อจำกัดของ PromptHero
- การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับงานเขียนเชิงเทคนิค
- แผนฟรีให้การเข้าถึงที่จำกัดต่อห้องสมุดคำสั่ง
ราคาของ PromptHero
- ผู้สนับสนุน: $5/เดือน
- ข้อดี: $9
- สถาบัน: 29 ดอลลาร์
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ PromptHero
- ไม่เพียงพอ คะแนนและรีวิว
6. LangChain
LangChain เป็นเฟรมเวิร์กโอเพ่นซอร์สสำหรับการวิศวกรรมคำสั่ง (prompt engineering) ขั้นสูง ช่วยให้คุณสามารถสร้างคำสั่งที่ซับซ้อนได้โดยการเชื่อมต่อคำสั่งที่ง่ายกว่าเข้าด้วยกัน เป็นระบบแบบโมดูลาร์สำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนและการจัดการงานที่ต้องการลำดับขั้นตอนที่เป็นตรรกะ
นอกจากนี้ LangChain ยังมีระบบควบคุมเวอร์ชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าหากจำเป็น อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เฟซอาจมีความซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่ และความเข้ากันได้กับ LLM อาจมีข้อจำกัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LangChain
- สร้างคำสั่งที่ซับซ้อนโดยใช้คลาสและฟังก์ชันต่าง ๆ
- สั่งการแม่แบบคำสั่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อปรับปรุงความอ่านง่ายของโค้ดและประหยัดเวลา
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าของข้อความแจ้งของคุณ
- คำแนะนำในการสร้างสรรค์สำหรับงานที่ต้องการการคิดอย่างมีเหตุผล
ข้อจำกัดของ LangChain
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
- ความเข้ากันได้ของ LLM อาจมีข้อจำกัด (โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของพวกเขาสำหรับรุ่นที่รองรับ)
ราคาของ LangChain
- ฟรี: ตลอดไป
- เพิ่มเติม: $39 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ LangChain
- G2: 5/5 (2 รีวิว)
- Github: 83,800 คะแนน
อ่านเพิ่มเติม: ผลกระทบและการคาดการณ์อนาคตของปัญญาประดิษฐ์
7. PromptBase
หากคุณกำลังมองหาคอลเล็กชันขนาดใหญ่ของคำสั่งที่พร้อมให้คุณสำรวจได้ทันที ให้ลองใช้ PromptBase. นี่คือตลาดที่คุณสามารถซื้อและขายคำสั่งสำหรับแบบจำลอง AI เช่น ChatGPT, MIdjourney, และ Dall-E. ใช้ฟังก์ชันการค้นหาและการคัดกรองเพื่อค้นหาคำสั่งที่ตรงกับความต้องการของคุณ.
เครื่องมือสร้างแอป AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ PromptBase ช่วยให้คุณสร้างแอป AI ที่เรียบง่ายพร้อมคำแนะนำที่ปรับแต่งได้
คุณสมบัติเด่นของ PromptBase
- สำรวจคอลเลกชันขนาดใหญ่ของคำแนะนำสำหรับกรณีการใช้งานต่าง ๆ ด้วยคลังคำแนะนำขนาดใหญ่
- ลองใช้โมเดลจ่ายตามจำนวนคำสั่งเพื่อจ่ายเฉพาะสำหรับคำสั่งที่คุณใช้
ข้อจำกัดของ PromptBase
- ตัวเลือกการปรับแต่งคำสั่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้าง
- คุณภาพของคำแนะนำอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
ราคาของ PromptBase
- 1. 99+ ต่อแต่ละคำสั่ง
คะแนนและรีวิวของ PromptBase
- Github: 5,100 คะแนน
8. BetterPrompt
BetterPrompt ช่วยให้คุณสร้างข้อความกระตุ้นที่กำหนดเองและทำการทดสอบจำนวนมากเพื่อวัดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือในการระบุอคติที่อาจเกิดขึ้นภายในข้อความกระตุ้นของคุณ เพื่อให้มั่นใจในการใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบ
นอกจากนี้ คุณสมบัติของ AI ที่สามารถอธิบายได้ของมันยังมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุผลเบื้องหลังผลลัพธ์ ซึ่งช่วยสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจ. แม้ว่า BetterPrompt จะอยู่ในระหว่างการทดสอบเบต้าในปัจจุบัน แต่มันก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพสำหรับงานที่ต้องการการค้นหาข้อมูลอย่างถูกต้อง.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BetterPrompt
- ใช้เครื่องมือเพื่อระบุอคติที่อาจเกิดขึ้นในคำแนะนำ
- เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังผลลัพธ์โดยการเปรียบเทียบคำสั่งต่างๆ
ข้อจำกัดของ BetterPrompt
- ความสามารถในการสร้างข้อความเชิงสร้างสรรค์ที่จำกัด
- ขณะนี้อยู่ในช่วงทดสอบเบต้า คุณสมบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาของ BetterPrompt
- เริ่มต้นที่ $4. 9
คะแนนและรีวิวของ BetterPrompt
- Github: 144 คะแนน
9. PromptChainer
หากคุณต้องการกระบวนการทำงานอัตโนมัติและซับซ้อน PromptChainer เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา มันโดดเด่นในการสร้างชุดคำสั่งขั้นสูงด้วยตรรกะเงื่อนไขสำหรับชุดข้อมูลที่ซับซ้อน ช่วยให้คำสั่งสามารถปรับเปลี่ยนตามการตอบสนองของ AI ได้
ใช้เฟรมเวิร์กโอเพนซอร์สเพื่อสร้างแอปพลิเคชันและโซลูชัน AI ขั้นสูง
คุณสมบัติเด่นของ PromptChainer
- สร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนด้วยคำแนะนำแบบต่อเนื่องด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อคำแนะนำขั้นสูง
- ลองใช้คำแนะนำแบบมีเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนตามคำตอบของ AI
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยชุดคำสั่งที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ PromptChainer
- อินเตอร์เฟซที่ซับซ้อนอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการของวิศวกรรมคำสั่ง
ราคาของ PromptChainer
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ PromptChainer:
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Google Bard
Google Bard ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า Gemini มอบการเข้าถึงโมเดลภาษาที่ล้ำสมัยและมีความสามารถในการสร้างข้อความในหลายภาษา คุณสามารถผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google ได้อย่างราบรื่น เช่น Search และ Docs ทำให้เป็นตัวเลือกที่สะดวกสำหรับนักพัฒนาและผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของ Google อยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Bard
- สร้างข้อความในหลายภาษา
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Search และ Docs
ข้อจำกัดของ Google Bard
- ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือมีอคติในบางครั้ง
- ความสามารถที่จำกัดในการทำงานที่ต้องใช้เวลานานหรือซับซ้อน
คะแนนและรีวิว Google Bard
- ฟรี: ตลอดไป
- ขั้นสูง: $19.99 ต่อเดือน
เครื่องมือ AI อื่น ๆ
ในขณะที่เครื่องมือวิศวกรรมแบบกำหนดทิศทางข้างต้นช่วยให้คุณชี้นำโมเดลภาษาขนาดใหญ่ไปสู่ผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค์ที่เฉพาะเจาะจงได้ พวกมันก็สามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณซับซ้อนขึ้นได้เช่นกัน นี่คือจุดที่เครื่องมือจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถเข้ามามีประโยชน์ได้
พบกับ ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการครบวงจรที่มาพร้อมฟีเจอร์ AI อันทรงพลัง มาดูกันว่าคุณสามารถใช้ฟีเจอร์ AI ของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างไร
คลิกอัพ
ClickUp Brain, การผสานระบบ AI ของ ClickUp, คือเครือข่ายประสาทที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของบริษัทไว้ในที่เดียวโดยการเชื่อมต่องาน, เอกสาร, และผู้คน.
มันทำงานเป็นผู้จัดการความรู้ ผู้จัดการงาน และผู้สร้างแผนภาพของคุณ ClickUp Brain ช่วยให้คุณสามารถติดตามได้ตลอดเวลาโดยการติดตามการสนทนา สรุปข้อมูลโครงการและอัปเดตสถานะ และสร้างรายการที่ต้องทำและงานย่อย เพียงแค่ป้อนคำสั่งของคุณ และคุณก็พร้อมที่จะไป!
ไม่มีเวลา? คำแนะนำและเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 100 รายการของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน และจัดการโครงการได้อย่างง่ายดาย
นี่คือตัวอย่างกรณีการใช้งานวิศวกรรมคำสั่งที่ ClickUp Brain สามารถช่วยคุณได้:
เพิ่มพลังให้งานเขียนของคุณ
ClickUp Brain เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPTเพราะมันถูกผสานรวมเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณ มันช่วยให้คุณเขียนได้เร็วขึ้นโดยแนะนำอีเมล, บทความบล็อก, และอื่น ๆ คุณยังสามารถใช้เพื่อส่งคำตอบอย่างรวดเร็วและสร้างตาราง, แม่แบบ, และบันทึกการสนทนาได้ นอกจากนี้ ClickUp ยังมีคลังคำถามมากมายสำหรับบุคลิกภาพและกรณีการใช้งานต่างๆ ตัวอย่างเช่นแม่แบบคำถาม ChatGPT สำหรับการตลาดมีคำถามมากกว่า 600 คำถามสำหรับการรณรงค์ทางการตลาด, การกระจายเนื้อหา, การเพิ่มอัตราการแปลง, และอื่นๆ อีกมากมาย
อัตโนมัติภารกิจทางการบริหาร
ClickUp Brain คือเครื่องมือผู้ช่วยเสมือน AI ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยคุณจัดการภาระงานด้านการบริหารได้อย่างตรงจุด ด้วยการสรุปเอกสารยาว ๆ สร้างรายการปฏิบัติได้จากบทสนทนาโครงการ และสรุปประเด็นสำคัญให้คุณทันที คุณสามารถสร้างงานใน ClickUpและเอกสาร ClickUpได้อย่างง่ายดายจากผลลัพธ์ที่ AI สร้างขึ้น
เปิดตัวโครงการได้เร็วขึ้นด้วยไลบรารีคำสั่ง
ClickUpนำเสนอคลังแม่แบบที่คัดสรรมาอย่างดีสำหรับนักการตลาด ทีมขาย นักเขียน และนักพัฒนา แม่แบบสำเร็จรูปเหล่านี้ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถสำรวจตัวอย่างคำสั่ง AI ที่ดีที่สุดของ ClickUpสำหรับการเล่าเรื่อง การเขียนเรียงความ แบบทดสอบออนไลน์ การวิเคราะห์คู่แข่ง กรณีศึกษา และการสร้างเนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบ
สร้างศูนย์กลางแบบรวมศูนย์สำหรับคำแนะนำ
รวบรวมคำสั่งทั้งหมดของคุณตามฟังก์ชันและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใน ClickUp ใช้ ClickUp Docs เพื่อจัดเก็บคำสั่งที่ประสบความสำเร็จ รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่คำสั่งเหล่านั้นแก้ไข และโมเดล AI ที่ใช้ (การจัดการเวอร์ชันของโมเดล) สิ่งนี้จะสร้างฐานความรู้กลางสำหรับทีมของคุณ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงคำสั่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้
คุณสมบัติการจัดระเบียบที่ทรงพลังของ ClickUp เช่น แท็ก, มุมมองที่กำหนดเอง, และความสัมพันธ์ สามารถช่วยจัดหมวดหมู่คำสั่งตามวัตถุประสงค์, โครงการ, หรือแบบจำลอง AI ที่ใช้ได้ ซึ่งทำให้การค้นหาคำสั่งที่เหมาะสมง่ายขึ้นเมื่อต้องการ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เพิ่มประสิทธิภาพการเขียนของคุณภายในไม่กี่วินาทีด้วยพลังของ AI
- สร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วด้วยคำสั่ง AI ที่อยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว
- ปรับแต่งข้อความได้อย่างง่ายดายด้วยแถบเครื่องมือ AI
- สร้างสรุปเอกสารและรายการที่สามารถดำเนินการได้ทันที
- แปลและตรวจสอบไวยากรณ์ในหลายภาษาภายใน ClickUp
- ระดมความคิดแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัสด้วยกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล
- ปรับแต่งกระบวนการออกแบบของคุณด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ทำงานร่วมกันในเอกสารได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp Docs
- เร่งกระบวนการตรวจสอบการออกแบบของคุณด้วยคำอธิบายประกอบสำหรับการตรวจทาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติการเล่นเกมแบบจำกัดอาจขัดขวางแรงจูงใจของผู้ใช้
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
- ความสามารถของ AI มีให้บริการเฉพาะในแผนการชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรี: ตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับแผนที่กำหนดเอง
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ลองใช้ ClickUp เพื่อสร้างสรรค์ด้วยพลังของ AI
ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างสรรค์ของเรา! เครื่องมือวิศวกรรมคำสั่งช่วยให้คุณสามารถสั่งงาน AI ได้ตรงตามที่คุณต้องการ เปรียบเสมือนจินนี่ผู้มีพลังวิเศษสำหรับไอเดียของคุณ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้—คำสั่งสำหรับ AI ยังสามารถช่วยคุณอัตโนมัติกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และทำอะไรได้อีกมากมาย
คุณสมบัติการผสานรวม AI ของ ClickUp สามารถเป็นผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมสำหรับความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้สมัครใช้งานพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรีและค้นพบสิ่งที่น่าทึ่งทั้งหมดที่คุณสามารถทำได้ด้วยคำแนะนำที่มีคุณภาพ!