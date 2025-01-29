บล็อก ClickUp

10 เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่ดีที่สุดสำหรับทีม DevOps ในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
29 มกราคม 2568

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ปฏิวัติทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การเขียนคำโฆษณาไปจนถึงการถ่ายภาพทางการแพทย์ แต่มันยังช่วยประหยัดเวลาอย่างมากสำหรับทีมพัฒนาด้วยเช่นกัน หากทีม DevOps ของคุณกำลังมองหาไม้กายสิทธิ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความถูกต้อง คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือ AI

นี่ไม่ใช่แค่สิ่งที่ควรมีไว้ประดับเท่านั้นเครื่องมือเขียนโค้ดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทำให้การผสานและการส่งมอบอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกมันยังมีศักยภาพในการทำงานอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ของโครงการพัฒนาที่ซับซ้อนที่สุดอีกด้วย ?️

ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือ AI สำหรับ DevOps และแบ่งปัน 10 เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่ดีที่สุดประจำปี 2024สำหรับทีมพัฒนา

เครื่องมือ AI สำหรับ DevOps คืออะไร?

เครื่องมือ AI สำหรับ DevOps ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น กลไกการทำงานอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละเครื่องมือ แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อ:

  • วิเคราะห์ชุดข้อมูล
  • ทำให้การสร้างโค้ดง่ายขึ้น
  • คาดการณ์และแก้ไขช่องโหว่
  • เสนอแนวทางการแก้ไข

AI สร้างสรรค์สำหรับ DevOps บางประเภทสามารถช่วยในการตรวจสอบแบบเรียลไทม์, อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ, และเสนอการตรวจสอบโค้ดเพื่อปรับปรุงคุณภาพของโค้ดได้ ไม่ว่าคุณจะกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน, ความปลอดภัย, หรือคุณภาพ,เครื่องมือ AIจะอยู่เคียงข้างคุณทุกขั้นตอน

คุณควรมองหาอะไรใน AI สร้างสรรค์สำหรับ DevOps?

บางทีคุณอาจใช้ ChatGPT ของ OpenAI ไปพลางๆ ก่อนได้ แต่เครื่องมือ AI นี้อาจไม่ทรงพลังพอสำหรับแอปพลิเคชัน DevOps ทั้งหมด DevOps อาจมีความซับซ้อนทางเทคนิคมาก ดังนั้นเราขอแนะนำให้มองหาเครื่องมือ AI แบบสร้างเนื้อหาที่มีฟังก์ชันการทำงาน เช่น:

  • การผสานรวม: ยิ่งโซลูชันของคุณผสานรวมกันได้มากเท่าไร คุณก็ยิ่งต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ น้อยลงเท่านั้น—และนั่นช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาล มองหาโมเดล AI เชิงสร้างสรรค์ที่สามารถผสานรวมกับคลังข้อมูลที่มีอยู่และโซลูชัน SaaS อื่นๆ ของคุณได้
  • ระบบอัตโนมัติ: ระบบอัตโนมัติคือผู้ช่วยทรงพลังของ AI กฎการทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไขช่วยให้ปรับแต่งและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย ขจัดปัญหาคอขวดไปตลอดกาล
  • ความสามารถในการปรับขนาด: เครื่องมือ AI บางตัวไม่สามารถรองรับคำขอจำนวนมากได้ ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับทีมองค์กร มองหาเครื่องมือที่มี AI ใน DevOps ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่เพิ่มขึ้นของคุณ
  • รายงานและการวิเคราะห์: คุณเป็นทีมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือไม่? รับเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, กระบวนการทำงานของทีมคุณ, และอื่น ๆ โดยใช้ AI หากสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาประสิทธิภาพได้ ก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีก
  • ความปลอดภัย: นี่คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกทีม แต่ความปลอดภัยมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ เนื่องจากเครื่องมือ AI ไม่ทุกตัวที่โปร่งใสเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล ดังนั้นคุณควรค้นหาเครื่องมือที่มีการรับรองหรือการรับประกันบางประเภทว่ามันจัดการข้อมูลที่บอบบางอย่างถูกต้อง

เครื่องมือ AI 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับ DevOps

การค้นหาเครื่องมือ AI ที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นยาก แต่ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว—เราได้ทำการวิจัยให้คุณแล้ว ลองดูแพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อเพิ่ม AI สร้างสรรค์สำหรับ DevOps ลงในชุดเครื่องมือการพัฒนาของคุณ

1.คลิกอัพ

เครื่องมือ AI สำหรับ DevOps: การเขียนเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องมือ AI ของ ClickUp
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp
อัตโนมัติการเขียนเอกสารด้วย AI, ตรวจสอบความคืบหน้าผ่านแผนภูมิและสปรินต์, และแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนโค้ดได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ ClickUp

ClickUp อาจเป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก แต่ก็เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เช่นกัน คิดถึงมันเป็นศูนย์กลางการทำงานแบบครบวงจรสำหรับการจัดการทีม เครื่องมือ และความรู้ ไว้วางใจ ClickUp สำหรับการติดตามปัญหา การจัดการงานในสปรินต์ และการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน—แม้กระทั่งสำหรับทีม DevOps ที่ทำงานจากระยะไกล 100%—ด้วยClickUp Mind Maps

เครื่องมือบนคลาวด์นี้ช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์สามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่นก่อนเริ่มโครงการอย่างเต็มรูปแบบ คุณสามารถแปลงเอกสารระดมความคิดอันชาญฉลาดของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ?

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือ AI สำหรับ DevOps เราก็มีเช่นกัน บอกClickUp AIว่าคุณเป็นนักพัฒนา แล้วเครื่องมือจะสร้างคำแนะนำที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับงานของคุณ

ใช้เครื่องมือ AI สำหรับแนวคิดผลิตภัณฑ์ แผนงาน เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ หรือเรื่องราวของผู้ใช้—ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp ผสานการทำงานกับเครื่องมือ Git ที่คุณรู้จักและชื่นชอบอยู่แล้ว
  • ประหยัดเวลาและจัดระเบียบโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ ClickUp
  • ใช้ClickUp Automationsเพื่อลดความซับซ้อนของงานของคุณโดยไม่ต้องพึ่งพาโค้ด
  • ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพในClickUp Goalsเพื่อตรวจสอบงบประมาณ, จุดสำคัญในโครงการ, และอื่น ๆ
  • การใช้เครื่องมือ AI ใน ClickUp นั้นง่ายมากและมีสัมผัสที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกแผนกและประเภทงานที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะแผนแบบชำระเงินเท่านั้น
  • ClickUp มีคุณสมบัติมากมาย ดังนั้นอาจใช้เวลาสักครู่ในการทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. CodeGuru

เครื่องมือ AI สำหรับ DevOps: การวิเคราะห์โค้ดอัตโนมัติใน CodeGuru
ผ่านทางCodeGuru

ต้องการล็อกระบบของคุณให้ปลอดภัยหรือไม่? Amazon CodeGuru security ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับและแก้ไขช่องโหว่ในโค้ดของคุณ โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องและการให้เหตุผลอัตโนมัติเพื่อกำจัดความไม่มีประสิทธิภาพของโค้ด เพิ่มความปลอดภัย และลดค่าใช้จ่ายในการประมวลผล

CodeGuru นำเสนอ AI เชิงสร้างสรรค์สำหรับ DevOps ในรูปแบบของการวิเคราะห์โค้ดอัตโนมัติ การใช้เครื่องมือ AI เช่นนี้ช่วยให้คุณระบุช่องโหว่โดยอัตโนมัติ เช่น การฉีดโค้ด SQL ปัญหาด้านข้อมูลรับรอง และการปลอมแปลงคำขอ

หากคุณไม่แน่ใจว่ากำลังดูอะไรอยู่ CodeGuru จะอธิบายพื้นฐานของช่องโหว่ สิ่งที่อาจเสี่ยง และวิธีการปรับโค้ดของคุณให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการใช้แมชชีนเลิร์นนิง

คุณสมบัติเด่นของ CodeGuru

  • เพียงอัปโหลดโค้ดของคุณ แล้ว CodeGuru จะแสดงรายการคำแนะนำโดยอัตโนมัติ
  • CodeGuru รองรับภาษา Java, JavaScript, Python, C#, TypeScript และ IaC
  • มันสามารถผสานการทำงานกับ GitHub, GitLab, Bitbucket และผลิตภัณฑ์หลายตัวของ AWS
  • CodeGuru ปิดข้อบกพร่องที่แก้ไขแล้วในระบบติดตามโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ CodeGuru

  • CodeGuru ไม่มีรีวิวมากนักเกี่ยวกับ AI ใน DevOps โดยเฉพาะ
  • CodeGuru เป็นเครื่องมือ DevOps แบบสแตนด์อโลน ดังนั้นคุณยังคงต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อทำงานจริงของคุณ

ราคาของ CodeGuru

  • ฟรี
  • 10 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับโค้ด 100,000 บรรทัด และ 30 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับโค้ดเพิ่มเติมทุก 100,000 บรรทัด
  • 10 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับการสแกนคลังข้อมูลเต็มรูปแบบสองครั้ง

คะแนนและรีวิวจาก CodeGuru

  • G2: 5/5 (1 รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

3. Datadog

เครื่องมือ AI สำหรับ DevOps: เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Datadog
ผ่านทางDatadog

Datadog เป็นเครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน (APM) หากคุณใช้งานในระบบคลาวด์เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Datadog จะมอบความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลการติดตามกับข้อมูลระยะไกล ทำให้การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงง่ายกว่าที่เคย

ไม่เพียงแต่จะดึงข้อมูลสุขภาพของโค้ดทั้งหมดและข้อมูลการพึ่งพาเข้ามาไว้ในตารางเดียวเท่านั้น แต่การใช้เครื่องมือ AI อย่าง Datadog ยังช่วยปรับปรุงแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างเชิงรุกโดยการตั้งค่าการตรวจสอบและการทดสอบเฉพาะด้วย AI และการเรียนรู้ของเครื่อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Datadog

  • ทำการติดตามแบบกระจายจากเบราว์เซอร์ไปยังบริการแบ็กเอนด์และฐานข้อมูล
  • พึ่งพา Bits AI ในการสืบค้นข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  • Datadog นำเสนอการผสานรวมแบบครบวงจรกับ SAP, Active Directory, Git และอื่นๆ
  • สร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Datadog

  • ผู้ใช้หลายคนต้องการให้ Datadog มีบริการตรวจสอบแบบสังเคราะห์
  • บางคนกล่าวว่าเอกสารไม่ครบถ้วน

ราคาของ Datadog

  • ฟรี
  • ข้อดี: $15/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • DevSecOps Pro: $22/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
  • องค์กร: 23 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • DevSecOps องค์กร: $34/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี

คะแนนและรีวิวของ Datadog

  • G2: 4. 3/5 (430+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (230+ รีวิว)

4. Sysdig

เครื่องมือ AI สำหรับ DevOps: หน้า Clusters ของ Sysdig
ผ่านทางSysdig

ความปลอดภัยของคลาวด์ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ Sysdig ต้องการทำให้คลาวด์ของคุณปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมุ่งเน้นไปที่การตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามบนคลาวด์ การจัดการช่องโหว่ และการกำหนดสิทธิ์เป็นหลัก แต่ Sysdig ยังมี AI สร้างสรรค์สำหรับ DevOps ให้บริการอีกด้วย ลองใช้แชทบอท Sysdig Sage เพื่อลดช่องว่างของความรู้และตอบสนองต่อภัยคุกคามได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ?

คุณสมบัติเด่นของ Sysdig

  • Sysdig Monitor วิเคราะห์ระบบคลาวด์และ Kubernetes ด้วยบริการ Prometheus ที่จัดการให้
  • ดูความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดในแดชบอร์ดเพื่อทำความเข้าใจสถานะความเสี่ยงของคุณ
  • การใช้ข้อมูลเชิงลึกของ AI runtime เพื่อจัดลำดับความสำคัญและลดความเสี่ยง ช่วยสร้างกระบวนการที่จัดการได้ง่ายขึ้นสำหรับทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการ
  • แผนภูมิการโจมตีบนคลาวด์แสดงภัยคุกคามแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้ทันที

ข้อจำกัดของ Sysdig

  • Sysdig มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของระบบคลาวด์มากกว่า ดังนั้นจึงไม่มีฟีเจอร์สำหรับการปรับแต่งโค้ด, เทมเพลตหรือการจัดการโครงการ
  • ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าแดชบอร์ดและแหล่งข้อมูลของ Sysdig ไม่ค่อยง่ายต่อการจัดการ

ราคาของ Sysdig

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Sysdig

  • G2: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (7 รีวิว)

5. Snyk

เครื่องมือ AI สำหรับ DevOps: ภาพหน้าจอของโค้ดใน Snyk
ผ่านทางSnyk

Snyk ใช้ DeepCode AI เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกด้านความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ โดยสามารถค้นหาและแก้ไขช่องโหว่ในโค้ดของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อมอบความอุ่นใจที่มากขึ้น Snyk รองรับภาษาและระบบเชื่อมต่อที่หลากหลายอย่างน่าประทับใจ แต่เครื่องมือ AI สำหรับ DevOps ของพวกเขาก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน

ใช้ Snyk AI เพื่อเขียนโค้ดที่ปลอดภัย ทดสอบ และตรวจสอบก่อนการนำไปใช้งาน

คุณสมบัติเด่นของ Snyk

  • Snyk Code ปรับโค้ดของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อแก้ไขช่องโหว่
  • Snyk นำเสนอเครื่องมือ IaC เพื่อแก้ไขการกำหนดค่าคลาวด์ที่ไม่ถูกต้อง
  • แพลตฟอร์มนี้ให้บริการความปลอดภัยสำหรับคอนเทนเนอร์และคูเบอร์เนตส์
  • Snyk Open Source ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบของซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการความเสี่ยงที่ง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของ Snyk

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าการนำไปใช้และการผสานรวมค่อนข้างยุ่งยาก
  • บางคนกล่าวว่า การแก้ไขอัตโนมัติของ Snyk อาจไม่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการบางอย่างในการพัฒนาซอฟต์แวร์

ราคาของ Snyk

  • ฟรี
  • ทีม: $52/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Snyk

  • G2: 4. 5/5 (110+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)

6. PagerDuty

แดชบอร์ดของ PagerDuty
ผ่านทางPagerDuty

PagerDuty นำเสนอมากกว่าเครื่องมือ AI สำหรับ DevOps นี่คือโซลูชันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การอัตโนมัติกระบวนการไปจนถึงการบริการลูกค้า

เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ของมันทำให้การจัดเตรียม, การจัดการการเข้าถึง, และการวิเคราะห์หลังโครงการเป็นไปโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PagerDuty

  • ใช้ AI ในการเขียนอัปเดตสถานะ
  • PagerDuty จัดกลุ่มการแจ้งเตือนให้เป็นเหตุการณ์เดียวเพื่อการแก้ไขที่รวดเร็วขึ้น
  • แพลตฟอร์มนี้ใช้แนวทางที่เน้นการให้บริการซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ลูกค้าต้องเผชิญ
  • PagerDuty รวมศูนย์การตอบสนองต่อเหตุการณ์พร้อมบริบท ข้อมูลจากคู่มือการดำเนินงาน และข้อมูลการแก้ไขปัญหา

ข้อจำกัดของ PagerDuty

  • จำนวนการแจ้งเตือนทำให้ยากที่จะระบุว่าอะไรสำคัญและอะไรไม่สำคัญ
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มที่ซับซ้อนมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูง

ราคาของ PagerDuty

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: 21 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: $41/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • การดำเนินงานดิจิทัล: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ PagerDuty

  • G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

7. สายรัด

แดชบอร์ดของ Harness
ผ่านทางHarness

Harness อ้างว่าลูกค้าของพวกเขาสามารถสร้างโครงการได้เร็วขึ้นถึงสี่เท่าด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา ซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เครื่องมือ AI สำหรับ DevOps นี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจสอบการปรับใช้

ผู้ช่วย AI ของ AIDA ช่วยสร้างและแก้ไขปัญหาได้ แต่ยังสามารถสร้างนโยบายสินทรัพย์คลาวด์ผ่านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ได้อีกด้วย

ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • Harness ช่วยให้สามารถปรับใช้แบบคลาวด์เนทีฟได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สคริปต์
  • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการปรับใช้ที่ล้มเหลวโดยอัตโนมัติ
  • Harness สามารถเชื่อมต่อกับ GitHub, Bitbucket, GitLab, Azure Repos และอื่นๆ
  • สร้างสำหรับสถาปัตยกรรมใดก็ได้ในภาษาใดก็ได้ด้วย Harness

ข้อจำกัดของสายรัด

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าขั้นตอนการตั้งค่านั้นสับสน
  • แพลตฟอร์มนี้ไม่ค่อยใช้งานง่ายหรือเป็นมิตรกับผู้ใช้

การกำหนดราคา Harness

  • ฟรี
  • ทีม: $100/เดือน ต่อบริการ
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การจัดอันดับและรีวิว Harness

  • G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (9 รีวิว)

8. ข้อมูลเชิงลึกของ Atlassian

ค้นหาประเด็นใหม่ใน Atlassian Intelligence
ผ่านทางAtlassian Intelligence

คุณใช้ผลิตภัณฑ์ของ Atlassian อย่างเต็มที่หรือไม่? ถ้าใช่ ลองดู Atlassian Intelligence เครื่องมือ AI สำหรับ DevOps ที่มีให้บริการในผลิตภัณฑ์ Atlassian หลายตัว รวมถึง Jira และ Confluence

มันรวมความรู้เชิงสถาบัน, แปลงคำถามเป็น JQL หรือ SQL, และอื่น ๆ. ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Atlassian Intelligence

  • ขอให้แชทบอทค้นหาไฟล์ให้คุณ
  • สรุปบันทึกการประชุม Confluence
  • ใช้ Atlassian Intelligence เพื่อกำหนดการทำงานใน Jira
  • รับความช่วยเหลือตลอด 24/7 จากทีม Jira Service Management สำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับ Intelligence

ข้อจำกัดของ Atlassian Intelligence

  • Atlassian Intelligence มีให้บริการเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Atlassian เท่านั้น
  • มันยังอยู่ในช่วงเบต้า ดังนั้นจึงยังไม่มีรีวิวมากนัก

ราคาของ Atlassian Intelligence

  • รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ของ Atlassian

การจัดอันดับและรีวิวของ Atlassian Intelligence

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

9. คูบิยา

การตั้งค่าของร้านแอคชั่นคูบิยา
ผ่านทางคูบิยา

คูบิยา กล่าวว่า นี่คือ 'แชทจีพีทีสำหรับเดฟโอปส์' หากคุณกำลังมองหาสิ่งนี้ คุณมาถูกที่แล้ว คูบิยา ได้รับการขับเคลื่อนโดยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM) คูบิยา สามารถตรวจหาช่องโหว่ในกระบวนการทำงานของคุณ จัดการกับตั๋ว และเก็บรักษาความรู้ขององค์กรไว้ได้

คุณสมบัติเด่นของ Kubiya

  • เพิ่มผู้ช่วย Kubi ลงในช่อง Slack ของคุณอย่างรวดเร็ว
  • สร้างตั๋วจากการสนทนาใน Kubi
  • ฐานความรู้ผสานการทำงานกับConfluence, Notion และ GitBook
  • คูบิยาฉลาดขึ้นเมื่อคุณโต้ตอบกับมันมากขึ้น

ข้อจำกัดของคูบิยา

  • มันไม่มีรีวิวมากนัก
  • Kubiya ไม่มีเครื่องมือสำหรับการจัดการโครงการ DevOps, แม่แบบ, หรือการร่วมมือ, ดังนั้นคุณยังต้องใช้แพลตฟอร์มอื่น ๆ ในการทำงานของคุณ

การกำหนดราคา Kubiya

  • ฟรี
  • แผนทีม: $40/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวคูบิยา

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

10. ไดนาเทรซ

เครื่องมือ AI ของ Dynatrace
ผ่านทางDynatrace

Dynatrace ประกาศตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยใช้ AI เชิงสาเหตุเพื่อก้าวไปไกลกว่าการตอบสนองแบบแมชชีนเลิร์นนิงทั่วไปและเลียนแบบสติปัญญาของมนุษย์อย่างแท้จริง ใช้ Dynatrace สำหรับการวิเคราะห์ธุรกิจ การทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ความปลอดภัย และการสังเกตโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยกับประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dynatrace

  • Dynatrace Davis ใช้โมเดล AI หลายรูปแบบสำหรับการสังเกตการณ์และความปลอดภัย
  • ดึงข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกิจแบบเรียลไทม์ และ Dynatrace จะเสนอคำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
  • ติดตามสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดและคลาวด์โดยอัตโนมัติ
  • ดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง

ข้อจำกัดของ Dynatrace

  • บางคนรายงานว่ามีการใช้งาน UI ที่ซับซ้อนและปัญหาด้านประสิทธิภาพ
  • ผู้อื่นต้องการให้ Dynatrace มีการผสานรวมมากขึ้น

ราคาของ Dynatrace

  • การตรวจสอบแบบเต็มสแตก: $0. 08/ชั่วโมง สำหรับโฮสต์ 8 GiB
  • การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน: $0. 04/ชั่วโมง สำหรับโฮสต์ทุกขนาด
  • ความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน: $0. 018/ชั่วโมง สำหรับโฮสต์ 8 GiB
  • การตรวจสอบผู้ใช้จริง: $0. 00225/ครั้ง
  • การตรวจสอบแบบสังเคราะห์: $0. 001/คำขอแบบสังเคราะห์
  • การจัดการและวิเคราะห์บันทึก: $0. 0035 ต่อการค้นหา GiB

คะแนนและรีวิวของ Dynatrace

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,100 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)

เวิร์กโฟลว์ DevOps ที่ดียิ่งขึ้นอยู่แค่คลิกเดียว

จากบั๊กไปจนถึงช่องโหว่และโครงการที่ซับซ้อน ทีม DevOps ของคุณมีงานที่ต้องทำมากมาย ทำไมไม่ลองใช้เครื่องมือ AI สำหรับ DevOps เพื่อทำให้งานง่ายขึ้นล่ะ?

ClickUp ผสานเครื่องมือ AI การจัดการโครงการ ตัวชี้วัด การวางแผนงาน และอื่นๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ใช้เวลาน้อยลงในการจัดการงานที่ยุ่งยากและมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญ—โค้ดของคุณ

แต่เราเชื่อว่าการเห็นคือความเชื่อสร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณตอนนี้— ฟรี และไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ?