10 เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่ดีที่สุดสำหรับทีม DevOps ในปี 2025

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ปฏิวัติทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การเขียนคำโฆษณาไปจนถึงการถ่ายภาพทางการแพทย์ แต่มันยังช่วยประหยัดเวลาอย่างมากสำหรับทีมพัฒนาด้วยเช่นกัน หากทีม DevOps ของคุณกำลังมองหาไม้กายสิทธิ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความถูกต้อง คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือ AI
นี่ไม่ใช่แค่สิ่งที่ควรมีไว้ประดับเท่านั้นเครื่องมือเขียนโค้ดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทำให้การผสานและการส่งมอบอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกมันยังมีศักยภาพในการทำงานอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ของโครงการพัฒนาที่ซับซ้อนที่สุดอีกด้วย ?️
ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือ AI สำหรับ DevOps และแบ่งปัน 10 เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่ดีที่สุดประจำปี 2024สำหรับทีมพัฒนา
เครื่องมือ AI สำหรับ DevOps คืออะไร?
เครื่องมือ AI สำหรับ DevOps ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น กลไกการทำงานอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละเครื่องมือ แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อ:
- วิเคราะห์ชุดข้อมูล
- ทำให้การสร้างโค้ดง่ายขึ้น
- คาดการณ์และแก้ไขช่องโหว่
- เสนอแนวทางการแก้ไข
AI สร้างสรรค์สำหรับ DevOps บางประเภทสามารถช่วยในการตรวจสอบแบบเรียลไทม์, อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ, และเสนอการตรวจสอบโค้ดเพื่อปรับปรุงคุณภาพของโค้ดได้ ไม่ว่าคุณจะกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน, ความปลอดภัย, หรือคุณภาพ,เครื่องมือ AIจะอยู่เคียงข้างคุณทุกขั้นตอน
คุณควรมองหาอะไรใน AI สร้างสรรค์สำหรับ DevOps?
บางทีคุณอาจใช้ ChatGPT ของ OpenAI ไปพลางๆ ก่อนได้ แต่เครื่องมือ AI นี้อาจไม่ทรงพลังพอสำหรับแอปพลิเคชัน DevOps ทั้งหมด DevOps อาจมีความซับซ้อนทางเทคนิคมาก ดังนั้นเราขอแนะนำให้มองหาเครื่องมือ AI แบบสร้างเนื้อหาที่มีฟังก์ชันการทำงาน เช่น:
- การผสานรวม: ยิ่งโซลูชันของคุณผสานรวมกันได้มากเท่าไร คุณก็ยิ่งต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ น้อยลงเท่านั้น—และนั่นช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาล มองหาโมเดล AI เชิงสร้างสรรค์ที่สามารถผสานรวมกับคลังข้อมูลที่มีอยู่และโซลูชัน SaaS อื่นๆ ของคุณได้
- ระบบอัตโนมัติ: ระบบอัตโนมัติคือผู้ช่วยทรงพลังของ AI กฎการทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไขช่วยให้ปรับแต่งและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย ขจัดปัญหาคอขวดไปตลอดกาล
- ความสามารถในการปรับขนาด: เครื่องมือ AI บางตัวไม่สามารถรองรับคำขอจำนวนมากได้ ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับทีมองค์กร มองหาเครื่องมือที่มี AI ใน DevOps ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่เพิ่มขึ้นของคุณ
- รายงานและการวิเคราะห์: คุณเป็นทีมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือไม่? รับเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, กระบวนการทำงานของทีมคุณ, และอื่น ๆ โดยใช้ AI หากสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาประสิทธิภาพได้ ก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีก
- ความปลอดภัย: นี่คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกทีม แต่ความปลอดภัยมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ เนื่องจากเครื่องมือ AI ไม่ทุกตัวที่โปร่งใสเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล ดังนั้นคุณควรค้นหาเครื่องมือที่มีการรับรองหรือการรับประกันบางประเภทว่ามันจัดการข้อมูลที่บอบบางอย่างถูกต้อง
เครื่องมือ AI 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับ DevOps
การค้นหาเครื่องมือ AI ที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นยาก แต่ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว—เราได้ทำการวิจัยให้คุณแล้ว ลองดูแพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อเพิ่ม AI สร้างสรรค์สำหรับ DevOps ลงในชุดเครื่องมือการพัฒนาของคุณ
1.คลิกอัพ
ClickUp อาจเป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก แต่ก็เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เช่นกัน คิดถึงมันเป็นศูนย์กลางการทำงานแบบครบวงจรสำหรับการจัดการทีม เครื่องมือ และความรู้ ไว้วางใจ ClickUp สำหรับการติดตามปัญหา การจัดการงานในสปรินต์ และการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน—แม้กระทั่งสำหรับทีม DevOps ที่ทำงานจากระยะไกล 100%—ด้วยClickUp Mind Maps
เครื่องมือบนคลาวด์นี้ช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์สามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่นก่อนเริ่มโครงการอย่างเต็มรูปแบบ คุณสามารถแปลงเอกสารระดมความคิดอันชาญฉลาดของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ?
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือ AI สำหรับ DevOps เราก็มีเช่นกัน บอกClickUp AIว่าคุณเป็นนักพัฒนา แล้วเครื่องมือจะสร้างคำแนะนำที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับงานของคุณ
ใช้เครื่องมือ AI สำหรับแนวคิดผลิตภัณฑ์ แผนงาน เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ หรือเรื่องราวของผู้ใช้—ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp ผสานการทำงานกับเครื่องมือ Git ที่คุณรู้จักและชื่นชอบอยู่แล้ว
- ประหยัดเวลาและจัดระเบียบโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ ClickUp
- ใช้ClickUp Automationsเพื่อลดความซับซ้อนของงานของคุณโดยไม่ต้องพึ่งพาโค้ด
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพในClickUp Goalsเพื่อตรวจสอบงบประมาณ, จุดสำคัญในโครงการ, และอื่น ๆ
- การใช้เครื่องมือ AI ใน ClickUp นั้นง่ายมากและมีสัมผัสที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกแผนกและประเภทงานที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะแผนแบบชำระเงินเท่านั้น
- ClickUp มีคุณสมบัติมากมาย ดังนั้นอาจใช้เวลาสักครู่ในการทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. CodeGuru
ต้องการล็อกระบบของคุณให้ปลอดภัยหรือไม่? Amazon CodeGuru security ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับและแก้ไขช่องโหว่ในโค้ดของคุณ โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องและการให้เหตุผลอัตโนมัติเพื่อกำจัดความไม่มีประสิทธิภาพของโค้ด เพิ่มความปลอดภัย และลดค่าใช้จ่ายในการประมวลผล
CodeGuru นำเสนอ AI เชิงสร้างสรรค์สำหรับ DevOps ในรูปแบบของการวิเคราะห์โค้ดอัตโนมัติ การใช้เครื่องมือ AI เช่นนี้ช่วยให้คุณระบุช่องโหว่โดยอัตโนมัติ เช่น การฉีดโค้ด SQL ปัญหาด้านข้อมูลรับรอง และการปลอมแปลงคำขอ
หากคุณไม่แน่ใจว่ากำลังดูอะไรอยู่ CodeGuru จะอธิบายพื้นฐานของช่องโหว่ สิ่งที่อาจเสี่ยง และวิธีการปรับโค้ดของคุณให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการใช้แมชชีนเลิร์นนิง
คุณสมบัติเด่นของ CodeGuru
- เพียงอัปโหลดโค้ดของคุณ แล้ว CodeGuru จะแสดงรายการคำแนะนำโดยอัตโนมัติ
- CodeGuru รองรับภาษา Java, JavaScript, Python, C#, TypeScript และ IaC
- มันสามารถผสานการทำงานกับ GitHub, GitLab, Bitbucket และผลิตภัณฑ์หลายตัวของ AWS
- CodeGuru ปิดข้อบกพร่องที่แก้ไขแล้วในระบบติดตามโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ CodeGuru
- CodeGuru ไม่มีรีวิวมากนักเกี่ยวกับ AI ใน DevOps โดยเฉพาะ
- CodeGuru เป็นเครื่องมือ DevOps แบบสแตนด์อโลน ดังนั้นคุณยังคงต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อทำงานจริงของคุณ
ราคาของ CodeGuru
- ฟรี
- 10 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับโค้ด 100,000 บรรทัด และ 30 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับโค้ดเพิ่มเติมทุก 100,000 บรรทัด
- 10 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับการสแกนคลังข้อมูลเต็มรูปแบบสองครั้ง
คะแนนและรีวิวจาก CodeGuru
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. Datadog
Datadog เป็นเครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน (APM) หากคุณใช้งานในระบบคลาวด์เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Datadog จะมอบความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลการติดตามกับข้อมูลระยะไกล ทำให้การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงง่ายกว่าที่เคย
ไม่เพียงแต่จะดึงข้อมูลสุขภาพของโค้ดทั้งหมดและข้อมูลการพึ่งพาเข้ามาไว้ในตารางเดียวเท่านั้น แต่การใช้เครื่องมือ AI อย่าง Datadog ยังช่วยปรับปรุงแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างเชิงรุกโดยการตั้งค่าการตรวจสอบและการทดสอบเฉพาะด้วย AI และการเรียนรู้ของเครื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Datadog
- ทำการติดตามแบบกระจายจากเบราว์เซอร์ไปยังบริการแบ็กเอนด์และฐานข้อมูล
- พึ่งพา Bits AI ในการสืบค้นข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- Datadog นำเสนอการผสานรวมแบบครบวงจรกับ SAP, Active Directory, Git และอื่นๆ
- สร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Datadog
- ผู้ใช้หลายคนต้องการให้ Datadog มีบริการตรวจสอบแบบสังเคราะห์
- บางคนกล่าวว่าเอกสารไม่ครบถ้วน
ราคาของ Datadog
- ฟรี
- ข้อดี: $15/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- DevSecOps Pro: $22/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
- องค์กร: 23 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- DevSecOps องค์กร: $34/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
คะแนนและรีวิวของ Datadog
- G2: 4. 3/5 (430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (230+ รีวิว)
4. Sysdig
ความปลอดภัยของคลาวด์ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ Sysdig ต้องการทำให้คลาวด์ของคุณปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมุ่งเน้นไปที่การตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามบนคลาวด์ การจัดการช่องโหว่ และการกำหนดสิทธิ์เป็นหลัก แต่ Sysdig ยังมี AI สร้างสรรค์สำหรับ DevOps ให้บริการอีกด้วย ลองใช้แชทบอท Sysdig Sage เพื่อลดช่องว่างของความรู้และตอบสนองต่อภัยคุกคามได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ?
คุณสมบัติเด่นของ Sysdig
- Sysdig Monitor วิเคราะห์ระบบคลาวด์และ Kubernetes ด้วยบริการ Prometheus ที่จัดการให้
- ดูความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดในแดชบอร์ดเพื่อทำความเข้าใจสถานะความเสี่ยงของคุณ
- การใช้ข้อมูลเชิงลึกของ AI runtime เพื่อจัดลำดับความสำคัญและลดความเสี่ยง ช่วยสร้างกระบวนการที่จัดการได้ง่ายขึ้นสำหรับทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการ
- แผนภูมิการโจมตีบนคลาวด์แสดงภัยคุกคามแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้ทันที
ข้อจำกัดของ Sysdig
- Sysdig มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของระบบคลาวด์มากกว่า ดังนั้นจึงไม่มีฟีเจอร์สำหรับการปรับแต่งโค้ด, เทมเพลตหรือการจัดการโครงการ
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าแดชบอร์ดและแหล่งข้อมูลของ Sysdig ไม่ค่อยง่ายต่อการจัดการ
ราคาของ Sysdig
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Sysdig
- G2: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (7 รีวิว)
5. Snyk
Snyk ใช้ DeepCode AI เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกด้านความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ โดยสามารถค้นหาและแก้ไขช่องโหว่ในโค้ดของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อมอบความอุ่นใจที่มากขึ้น Snyk รองรับภาษาและระบบเชื่อมต่อที่หลากหลายอย่างน่าประทับใจ แต่เครื่องมือ AI สำหรับ DevOps ของพวกเขาก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน
ใช้ Snyk AI เพื่อเขียนโค้ดที่ปลอดภัย ทดสอบ และตรวจสอบก่อนการนำไปใช้งาน
คุณสมบัติเด่นของ Snyk
- Snyk Code ปรับโค้ดของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อแก้ไขช่องโหว่
- Snyk นำเสนอเครื่องมือ IaC เพื่อแก้ไขการกำหนดค่าคลาวด์ที่ไม่ถูกต้อง
- แพลตฟอร์มนี้ให้บริการความปลอดภัยสำหรับคอนเทนเนอร์และคูเบอร์เนตส์
- Snyk Open Source ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบของซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการความเสี่ยงที่ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Snyk
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าการนำไปใช้และการผสานรวมค่อนข้างยุ่งยาก
- บางคนกล่าวว่า การแก้ไขอัตโนมัติของ Snyk อาจไม่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการบางอย่างในการพัฒนาซอฟต์แวร์
ราคาของ Snyk
- ฟรี
- ทีม: $52/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Snyk
- G2: 4. 5/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
6. PagerDuty
PagerDuty นำเสนอมากกว่าเครื่องมือ AI สำหรับ DevOps นี่คือโซลูชันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การอัตโนมัติกระบวนการไปจนถึงการบริการลูกค้า
เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ของมันทำให้การจัดเตรียม, การจัดการการเข้าถึง, และการวิเคราะห์หลังโครงการเป็นไปโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PagerDuty
- ใช้ AI ในการเขียนอัปเดตสถานะ
- PagerDuty จัดกลุ่มการแจ้งเตือนให้เป็นเหตุการณ์เดียวเพื่อการแก้ไขที่รวดเร็วขึ้น
- แพลตฟอร์มนี้ใช้แนวทางที่เน้นการให้บริการซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ลูกค้าต้องเผชิญ
- PagerDuty รวมศูนย์การตอบสนองต่อเหตุการณ์พร้อมบริบท ข้อมูลจากคู่มือการดำเนินงาน และข้อมูลการแก้ไขปัญหา
ข้อจำกัดของ PagerDuty
- จำนวนการแจ้งเตือนทำให้ยากที่จะระบุว่าอะไรสำคัญและอะไรไม่สำคัญ
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มที่ซับซ้อนมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูง
ราคาของ PagerDuty
- ฟรี
- มืออาชีพ: 21 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $41/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- การดำเนินงานดิจิทัล: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ PagerDuty
- G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
7. สายรัด
Harness อ้างว่าลูกค้าของพวกเขาสามารถสร้างโครงการได้เร็วขึ้นถึงสี่เท่าด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา ซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เครื่องมือ AI สำหรับ DevOps นี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจสอบการปรับใช้
ผู้ช่วย AI ของ AIDA ช่วยสร้างและแก้ไขปัญหาได้ แต่ยังสามารถสร้างนโยบายสินทรัพย์คลาวด์ผ่านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ได้อีกด้วย
ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- Harness ช่วยให้สามารถปรับใช้แบบคลาวด์เนทีฟได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สคริปต์
- ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการปรับใช้ที่ล้มเหลวโดยอัตโนมัติ
- Harness สามารถเชื่อมต่อกับ GitHub, Bitbucket, GitLab, Azure Repos และอื่นๆ
- สร้างสำหรับสถาปัตยกรรมใดก็ได้ในภาษาใดก็ได้ด้วย Harness
ข้อจำกัดของสายรัด
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าขั้นตอนการตั้งค่านั้นสับสน
- แพลตฟอร์มนี้ไม่ค่อยใช้งานง่ายหรือเป็นมิตรกับผู้ใช้
การกำหนดราคา Harness
- ฟรี
- ทีม: $100/เดือน ต่อบริการ
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิว Harness
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (9 รีวิว)
8. ข้อมูลเชิงลึกของ Atlassian
คุณใช้ผลิตภัณฑ์ของ Atlassian อย่างเต็มที่หรือไม่? ถ้าใช่ ลองดู Atlassian Intelligence เครื่องมือ AI สำหรับ DevOps ที่มีให้บริการในผลิตภัณฑ์ Atlassian หลายตัว รวมถึง Jira และ Confluence
มันรวมความรู้เชิงสถาบัน, แปลงคำถามเป็น JQL หรือ SQL, และอื่น ๆ. ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Atlassian Intelligence
- ขอให้แชทบอทค้นหาไฟล์ให้คุณ
- สรุปบันทึกการประชุม Confluence
- ใช้ Atlassian Intelligence เพื่อกำหนดการทำงานใน Jira
- รับความช่วยเหลือตลอด 24/7 จากทีม Jira Service Management สำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับ Intelligence
ข้อจำกัดของ Atlassian Intelligence
- Atlassian Intelligence มีให้บริการเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Atlassian เท่านั้น
- มันยังอยู่ในช่วงเบต้า ดังนั้นจึงยังไม่มีรีวิวมากนัก
ราคาของ Atlassian Intelligence
- รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ของ Atlassian
การจัดอันดับและรีวิวของ Atlassian Intelligence
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. คูบิยา
คูบิยา กล่าวว่า นี่คือ 'แชทจีพีทีสำหรับเดฟโอปส์' หากคุณกำลังมองหาสิ่งนี้ คุณมาถูกที่แล้ว คูบิยา ได้รับการขับเคลื่อนโดยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM) คูบิยา สามารถตรวจหาช่องโหว่ในกระบวนการทำงานของคุณ จัดการกับตั๋ว และเก็บรักษาความรู้ขององค์กรไว้ได้
คุณสมบัติเด่นของ Kubiya
- เพิ่มผู้ช่วย Kubi ลงในช่อง Slack ของคุณอย่างรวดเร็ว
- สร้างตั๋วจากการสนทนาใน Kubi
- ฐานความรู้ผสานการทำงานกับConfluence, Notion และ GitBook
- คูบิยาฉลาดขึ้นเมื่อคุณโต้ตอบกับมันมากขึ้น
ข้อจำกัดของคูบิยา
- มันไม่มีรีวิวมากนัก
- Kubiya ไม่มีเครื่องมือสำหรับการจัดการโครงการ DevOps, แม่แบบ, หรือการร่วมมือ, ดังนั้นคุณยังต้องใช้แพลตฟอร์มอื่น ๆ ในการทำงานของคุณ
การกำหนดราคา Kubiya
- ฟรี
- แผนทีม: $40/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวคูบิยา
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. ไดนาเทรซ
Dynatrace ประกาศตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยใช้ AI เชิงสาเหตุเพื่อก้าวไปไกลกว่าการตอบสนองแบบแมชชีนเลิร์นนิงทั่วไปและเลียนแบบสติปัญญาของมนุษย์อย่างแท้จริง ใช้ Dynatrace สำหรับการวิเคราะห์ธุรกิจ การทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ความปลอดภัย และการสังเกตโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยกับประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dynatrace
- Dynatrace Davis ใช้โมเดล AI หลายรูปแบบสำหรับการสังเกตการณ์และความปลอดภัย
- ดึงข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกิจแบบเรียลไทม์ และ Dynatrace จะเสนอคำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
- ติดตามสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดและคลาวด์โดยอัตโนมัติ
- ดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง
ข้อจำกัดของ Dynatrace
- บางคนรายงานว่ามีการใช้งาน UI ที่ซับซ้อนและปัญหาด้านประสิทธิภาพ
- ผู้อื่นต้องการให้ Dynatrace มีการผสานรวมมากขึ้น
ราคาของ Dynatrace
- การตรวจสอบแบบเต็มสแตก: $0. 08/ชั่วโมง สำหรับโฮสต์ 8 GiB
- การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน: $0. 04/ชั่วโมง สำหรับโฮสต์ทุกขนาด
- ความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน: $0. 018/ชั่วโมง สำหรับโฮสต์ 8 GiB
- การตรวจสอบผู้ใช้จริง: $0. 00225/ครั้ง
- การตรวจสอบแบบสังเคราะห์: $0. 001/คำขอแบบสังเคราะห์
- การจัดการและวิเคราะห์บันทึก: $0. 0035 ต่อการค้นหา GiB
คะแนนและรีวิวของ Dynatrace
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,100 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
เวิร์กโฟลว์ DevOps ที่ดียิ่งขึ้นอยู่แค่คลิกเดียว
จากบั๊กไปจนถึงช่องโหว่และโครงการที่ซับซ้อน ทีม DevOps ของคุณมีงานที่ต้องทำมากมาย ทำไมไม่ลองใช้เครื่องมือ AI สำหรับ DevOps เพื่อทำให้งานง่ายขึ้นล่ะ?
ClickUp ผสานเครื่องมือ AI การจัดการโครงการ ตัวชี้วัด การวางแผนงาน และอื่นๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ใช้เวลาน้อยลงในการจัดการงานที่ยุ่งยากและมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญ—โค้ดของคุณ
แต่เราเชื่อว่าการเห็นคือความเชื่อสร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณตอนนี้— ฟรี และไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ?