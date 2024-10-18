บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือสร้างข้อความและเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

Alex York
Alex York
18 ตุลาคม 2567

คุณรู้ว่าอะไรกำลังเป็นที่นิยมเมื่อป้าทวดของคุณแท็กคุณในโพสต์โซเชียลมีเดียของเธอพร้อมข้อความว่า "คุณเห็นสิ่งนี้หรือยัง?" นี่เป็นความจริงอย่างแน่นอนสำหรับความวุ่นวายล่าสุดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการ "ค้นพบ" อย่างแพร่หลายของChatGPT จาก OpenAI

ในขณะที่ ChatGPT กำลังได้รับความสนใจจากสื่อมากมาย ยังมีเครื่องมือสร้างข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์อื่น ๆ อีกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้คนในการสร้างเนื้อหา หากคุณประกอบธุรกิจที่ต้องสร้างเนื้อหาเป็นประจำ การสำรวจเครื่องมือเหล่านี้เพื่อยกระดับคุณภาพและผลกระทบของถ้อยคำของคุณ รวมถึงช่วยประหยัดเวลา ถือเป็นสิ่งที่คุ้มค่า

มาดูเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุดกันว่าสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง ✍️

อะไรคือเครื่องมือสร้างข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์ และมันทำงานอย่างไร?

โปรแกรมสร้างข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ AI writer หรือ content generator คือซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้างเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลชุดใหญ่ของข้อความที่มีอยู่ จากนั้นใช้กระบวนการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อสร้างประโยคและย่อหน้าใหม่ที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับเนื้อหา

คุณควรค้นหาอะไรในตัวสร้างข้อความด้วย AI?

มีโอกาสสูงที่คุณไม่ต้องการให้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ของคุณฟังดูเหมือนเขียนโดยหุ่นยนต์ คุณต้องการให้เนื้อหานั้นสอดคล้องกับน้ำเสียงและวัตถุประสงค์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการสื่อสารภายในทีมหรือแคมเปญการตลาดดิจิทัลล่าสุดของคุณ

นี่คือคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาในโปรแกรมสร้างข้อความด้วย AI:

  • สามารถผสานเข้ากับกระบวนการเขียนเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้เครื่องมือนี้เป็นผู้ช่วยในการเขียนของคุณ
  • การควบคุมน้ำเสียงและรูปแบบ
  • ผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ
  • ตรวจสอบไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องและง่ายดาย
  • ราคาตรงกับงบประมาณของคุณ
  • คำแนะนำที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับงานที่พบบ่อยที่สุด
  • คุณสมบัติการปรับคำและการสรุปที่แข็งแกร่งและแม่นยำ

10 อันดับเครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI ที่ดีที่สุด

ควรสังเกตว่าเครื่องมือเขียน AIส่วนใหญ่ในรายการนี้ใช้โมเดลและอัลกอริทึมเดียวกันจาก OpenAI อาจเป็น GPT-3, GPT-3.5 หรือแม้แต่ GPT-4 ที่ใหม่กว่า สิ่งสำคัญคือการพิจารณาว่า AI Writer ใดทำงานได้ดีที่สุดสำหรับเป้าหมายของคุณเพื่อสร้างเนื้อหาที่ดีขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง

1.ClickUp AI

ตัวอย่าง ClickUp AI
ทำงานได้เร็วขึ้น เขียนได้ดีขึ้น และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ด้วย ClickUp AI

ClickUp AI ถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม พร้อมใช้งานเมื่อคุณและที่ไหนที่คุณต้องการ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp AI จะช่วยคุณสร้างร่างแรก ปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ พัฒนาไอเดียเนื้อหา สร้างสโลแกนการตลาด ระดมความคิดสำหรับแคมเปญถัดไปของคุณ และกำจัดอาการเขียนไม่ออกไปโดยสิ้นเชิง

นอกเหนือจากการฝังตัวอยู่ภายในเอกสารและงานแล้ว สิ่งที่ทำให้ ClickUp AI แตกต่างคือเครื่องมือมากกว่า 100 ชนิดที่ใช้คำสั่งที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทเฉพาะ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp AI

  • สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มการร่วมมือและการจัดการโครงการที่ทรงพลัง
  • สรุปย่อของข้อความที่เลือกอย่างกระชับด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • สร้างรายการการดำเนินการจากเนื้อหา
  • สร้างประวัติย่อแบบมืออาชีพ
  • บทบาทผู้ใช้ที่มีคำแนะนำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเร่งการใช้งาน AI
  • สร้างขึ้นโดยตรงภายในชุดเครื่องมือสำหรับนักเขียนที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างเอกสาร
  • คำแนะนำคำค้นหา SEO
  • การค้นหาที่ทรงพลังด้วยการใช้เครื่องยนต์ AI
  • เครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาของคุณ

ข้อจำกัดของ ClickUp AI

ราคาของ ClickUp AI

ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว AI ของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

2. QuillBot

เครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI: QuillBot
ผ่านทางQuillBot

QuillBot อธิบายตัวเองว่าเป็นเครื่องมือแปลงข้อความมากกว่าเครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI เพียงป้อนข้อความของคุณเองหรือเนื้อหาของผู้อื่น แล้วใช้เครื่องมือนี้เพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อความนั้น เลือกโหมดการแปลงข้อความจากหลายโหมดที่มีให้ และระบบ AI จะทำงานที่เหลือให้โดยอัตโนมัติเพียงแค่คลิกปุ่มเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot

  • ผสานรวมเข้ากับ Chrome และ Microsoft Word
  • การเพิ่มการสนับสนุนภาษาต่างประเทศ รวมถึงความสามารถในการแปล
  • ง่ายและสะดวกเมื่อคุณต้องการปรับคำหรือตรวจสอบเนื้อหา
  • เครื่องมือคำพ้องที่มีความสามารถสูงซึ่งให้คำแนะนำและให้คุณเลือก
  • เวอร์ชันฟรีครอบคลุมพื้นฐานของการถอดความและการตรวจสอบไวยากรณ์

ข้อจำกัดของ QuillBot

  • แต่ละฟังก์ชันมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของตัวเอง
  • มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่เป็นหลัก
  • สำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ คุณต้องคัดลอกและวางระหว่างแอปของคุณกับ QuillBot
  • ความถูกต้องของไวยากรณ์อาจดีขึ้นได้
  • ไม่ได้สรุปทุกอย่างเสมอไป

ราคาของ QuillBot

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: $19.95/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ QuillBot

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

3. แจสเปอร์

เครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI: Jasper
ผ่านทางแจสเปอร์

Jasper ติดอยู่ในรายชื่อเครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI นี้เพราะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดที่เน้นการสะท้อนสไตล์และเสียงของแบรนด์ผู้ใช้ Jasper สามารถช่วยนักเขียนเนื้อหาสร้างบทความบล็อก, โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, หน้า landing page, และอีเมลการตลาดได้ Jasper สามารถผสานรวมเข้ากับแอปพลิเคชันของคุณผ่าน API หรือเข้าถึงได้ผ่านส่วนขยาย Chrome หรือแอปแชท

คุณสมบัติเด่นของ Jasper

ข้อจำกัดของ Jasper

  • ไม่มีโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
  • ไม่มีความสามารถด้าน SEO
  • สามารถสร้างเนื้อหาซ้ำหรือข้อผิดพลาดได้
  • เครื่องมือ AIต้องได้รับการชี้นำผ่านการให้คำแนะนำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

ราคาของ Jasper

  • ทดลองใช้: ฟรี 7 วัน
  • เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โหมดบอส: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์

  • G2: 4. 6/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,700+ รีวิว)

4. Copy. ai

คัดลอก AI
ผ่านทางCopy.ai

อีกหนึ่งเครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI ที่มีประโยชน์มากที่สุดคือ Copy.ai ซึ่งเหมาะสำหรับทีมการตลาดในการสร้างข้อความขายและทำการตลาด การออกแบบของแพลตฟอร์มมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือทีมในการดำเนินกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดโดยการสร้างข้อความขายที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล การเขียนโพสต์ยาว การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ในช่องทางต่างๆ และการสร้างคำอธิบายสินค้า

คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai

  • นำเนื้อหาเดิมมาใช้ใหม่สำหรับช่องทางและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการปรับแต่งเนื้อหาด้วยเครื่องมือเขียน AI
  • เครื่องมือเฉพาะสำหรับการสร้างคำบรรยายบนโซเชียลมีเดีย
  • หลากหลายรูปแบบของเทมเพลต
  • ปรับแต่งเพื่อสร้างข้อความที่กระชับ
  • รองรับมากกว่า 25 ภาษา

ข้อจำกัดของ Copy.ai

  • สมมติว่าผู้ใช้เข้าใจการตลาดและการสร้างข้อความขาย
  • อาจสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างข้อความ AI อื่น ๆ
  อาจสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างข้อความ AI อื่น ๆ

ราคาของ Copy.ai

  • ฟรี: ฟรี
  • ข้อดี: $49/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

Copy.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (50+ รีวิว)

5. คอนเทนต์บอท. ai

ContentBot AI
ผ่านทางContentBot

ตามชื่อที่บ่งบอก ContentBot. aiใช้ AI ในการสร้างเนื้อหาทางการตลาดเครื่องมือเขียน AI นี้เป็นที่รู้จักดีที่สุดในการเขียนบทความบล็อกแบบยาว แต่ยังสามารถถอดความเนื้อหาและสร้างข้อความโฆษณาโดย AI ได้อีกด้วย เป็นเครื่องมือที่ใช้บนเว็บและมีเครื่องมือ SEO และตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเครื่องมือสร้างข้อความ AI

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ContentBot. ai

  • เขียนบทความบล็อกแบบยาวที่มีความยาวมากกว่า 2,000 คำ
  • เครื่องมือ SEO ในตัว
  • ส่วนขยาย Chrome และ WordPress พร้อมอินเทอร์เฟซแชท
  • คลังแม่แบบที่แข็งแกร่งซึ่งรองรับการใช้งานหลากหลายกรณี

ข้อจำกัดของ ContentBot. ai

  • จำกัดจำนวนคำที่คุณสามารถสร้างได้ต่อเดือน เว้นแต่คุณจะชำระเงินเพิ่มเติม
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้มีข้อบกพร่องเล็กน้อย
  • การกำหนดราคาเป็นเรื่องซับซ้อนและค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ราคาของ ContentBot. ai

  • ฟรี: ฟรีสำหรับ 5,000 คำ
  • แผนเริ่มต้น: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนพรีเมียม: $59/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนพรีเมียม+: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน

ContentBot. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

6. แชทจีพีที

แชทจีพีที
ผ่านทางChatGPT

ChatGPT เป็นเครื่องมือที่สร้างความสนใจอย่างแพร่หลายในข้อความที่สร้างโดย AI ในปัจจุบัน เมื่อ OpenAI นำเครื่องมือของตนมาไว้ในอินเทอร์เฟซแชทบนเว็บไซต์ให้ใช้งานฟรี แทบทุกคนต่างก็ลองใช้ดู มันใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ล่าสุดของ OpenAI คือ GPT-3.5 สำหรับเวอร์ชันฟรี และ GPT-4 LLM สำหรับ ChatGPT Plus แบบเสียค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • อินเทอร์เฟซข้อความสนทนาที่ปรับปรุงคำตอบอย่างชาญฉลาดโดยอัตโนมัติ
  • ฟังก์ชันการให้ข้อเสนอแนะที่ช่วยฝึกฝนโมเดลที่อยู่เบื้องหลัง
  • ข้อความตอบกลับมีความลื่นไหลตามธรรมชาติ
  • การสนทนาครั้งก่อนจะถูกเก็บไว้ในบัญชีของผู้ใช้และสามารถเริ่มต้นใหม่ได้
  • เครื่องมือสร้างข้อความที่เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • ผู้ใช้ต้องเรียนรู้วิธีการนำเครื่องมือด้วยคำถามและความคิดเห็น
  • ไม่มีเทมเพลต
  • การเข้าถึงเวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดและอาจถูกปฏิเสธในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
  • การตอบสนองอาจช้าในเวอร์ชันฟรี
  • ชุดข้อมูลที่ใช้ในแบบจำลองมีข้อมูลน้อยมากหลังจากกลางปี 2021

ราคาของ ChatGPT

  • ChatGPT: ฟรี
  • ChatGPT Plus: $20/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

7. Rytr

เครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI: Rytr
ผ่านทางRytr

Rytr เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาวโดยใช้ข้อความที่สร้างโดย AI ผู้ใช้กำหนดกรณีการใช้งาน ให้บริบท กำหนดโทนเสียง และจากนั้นสร้างเนื้อหาที่สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ ในรายการเครื่องมือสร้างข้อความ AI นี้ Rytr โดดเด่นด้วยการรองรับมากกว่า 30 ภาษา และมีเครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบ เครื่องมือ SEO และตัวเลือกการสร้างภาพ จุดเด่นที่สำคัญคือเครื่องมือจัดการขั้นตอนการทำงานในการเขียนที่ติดตั้งในตัวเพื่อจัดเก็บและจัดระเบียบโครงการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr

  • แนะนำผู้ใช้ผ่านกระบวนการเขียน
  • ตัวแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ในตัว
  • ปลั๊กอินสำหรับ Chrome, WordPress และอื่นๆ
  • ออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหาทางการตลาด

ข้อจำกัดของ Rytr

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความซับซ้อนในการเรียนรู้
  • ผลลัพธ์มักจะสั้นและไม่เหมาะสำหรับเนื้อหาที่ยาว
  • มันง่ายที่จะใช้ตัวอักษรหมดในเดือนที่กำหนดเมื่อใช้แผนที่มีจำกัด

ราคาของ Rytr

  • แผนฟรี: ฟรี
  • แผนประหยัด: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนไม่จำกัด: $29/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Rytr

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (9 รีวิว)

8. ง่ายขึ้น

เครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI: แบบง่าย
ผ่านช่องทางที่ง่ายขึ้น

Simplified เป็นเครื่องมือสร้างและจัดการเนื้อหา AI แบบมัลติมีเดียที่ออกแบบมาสำหรับทีมการตลาดโดยเฉพาะ โดยใช้เทมเพลต ปัญญาประดิษฐ์ และเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเพื่อสร้างงานออกแบบกราฟิก รูปภาพ วิดีโอ และข้อความ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์สำหรับจัดการและโพสต์บนโซเชียลมีเดียอีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย

  • ตัวเลือกมัลติมีเดียเพื่อสร้างเนื้อหาในที่เดียว
  • การกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดียสำหรับแพลตฟอร์มหลักส่วนใหญ่ รวมถึง LinkedIn, Twitter, Instagram และ Facebook
  • ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับนักเขียน AI มือใหม่
  • AI ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความเช่นกัน

ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น

  • การสร้างข้อความด้วย AI มีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับโซลูชันอื่น ๆ
  • การเชื่อมต่อกับบัญชีโซเชียลมีเดียอาจทำได้ไม่สะดวก
  • เครื่องมือการจัดวางและกราฟิกไม่มีความซับซ้อน—บางครั้งคุณอาจต้องใช้เครื่องมืออื่น

ราคาที่ง่ายขึ้น

  • ฟรีตลอดไป: ฟรี
  • ทีมขนาดเล็ก: $30/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน
  • ธุรกิจ: 50 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
  • การเติบโต: $125/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน

การให้คะแนนและรีวิวที่ง่ายขึ้น

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 75+ รายการ)

9. Frase

เครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI: Frase
ผ่านทางFrase

Frase เป็นแพลตฟอร์มสร้างเนื้อหา SEO ที่มุ่งเน้นสำหรับนักการตลาดเนื้อหาและเอเจนซี่การตลาด นอกเหนือจากการสร้างข้อความด้วย AI แล้ว Frase ยังมีการวิเคราะห์เนื้อหาอีกด้วย เนื่องจากถูกสร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือ จึงมีเครื่องมือสำหรับการแชร์และจัดระเบียบโครงการด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Frase

  • การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อการค้นหา
  • การวิเคราะห์ในตัว
  • เครื่องมือค้นหาของ Google ที่ติดตั้งในตัว
  • คุณสมบัติการสร้างบทสรุปเนื้อหาที่แข็งแกร่ง
  • เครื่องมือวิจัยเชิงแข่งขันและวิกิ
  • แม่แบบที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของ Frasé

  • ไม่มีเครื่องมือวิจัยคำหลัก
  • ความสามารถในการจัดระเบียบโครงการยังขาดอยู่
  • ไม่เน้นการสร้างข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์

การกำหนดราคาแบบ Frasé

  • ทดลองใช้: 1 ดอลลาร์สำหรับ 5 วัน
  • โซโล: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พื้นฐาน: $44.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $114. 99/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน

คะแนนและรีวิวของ Frase

  • G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

10. คอปี้สมิธ

Copysmith
ผ่านทางCopysmith

Copysmith เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ใช้ประโยชน์จากโมเดล GPT ของ OpenAI เพื่อสร้างเนื้อหาสำหรับผลิตภัณฑ์อีคอมเมิร์ซ มันจัดการกระบวนการสร้างเนื้อหาครอบคลุมแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่นิยมมากที่สุด และให้เครื่องมือจัดการเนื้อหาสำหรับคำอธิบายผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติเด่นของ Copysmith

  • สร้างขึ้นเพื่อคำอธิบายสินค้าสำหรับอีคอมเมิร์ซ
  • ผสานการทำงานกับ Amazon, Shopify, WooCommerce และแพลตฟอร์มอื่น ๆ
  • การจัดการกระบวนการทำงาน รวมถึงการแก้ไข การอนุมัติ และการเผยแพร่
  • เครื่องมือจัดการเนื้อหา
  • รองรับการนำเข้าแคตตาล็อกสินค้าและการสร้างสำเนาแบบกลุ่มเพื่อสร้างคำอธิบายสินค้าจำนวนมาก

ข้อจำกัดของ Copysmith

  • อินเทอร์เฟซอาจสร้างความสับสนได้
  • มีประโยชน์เฉพาะสำหรับการสร้างเนื้อหาผลิตภัณฑ์เท่านั้น
  • เทมเพลตแบบกำหนดเองไม่มีให้บริการในแผนราคาที่ต่ำกว่า
  • เครดิตจะหมดอายุหากคุณไม่ใช้

ราคาของ Copysmith

ทดลองใช้ฟรี: ฟรี

แผนเริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้

โปรแพลน: $49/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้

แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Copysmith

  • G2: 4. 3/5 12 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 25+ รายการ)

ClickUp: เครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการด้านเนื้อหาของคุณ

เมื่อพูดถึงการสร้างเนื้อหาที่ไม่เหมือนใคร คุณต้องการมากกว่าเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ล่าสุดเพื่อให้งานสำเร็จ คุณยังต้องการความช่วยเหลือในการจัดการโครงการของคุณ การร่วมมือ และการติดตามความคืบหน้าของคุณ

ClickUp AI มอบหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงพลังของการประมวลผลภาษาธรรมชาติของ OpenAI และทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ซึ่งยังยอดเยี่ยมในฐานะแอปสำหรับการสร้างเนื้อหาต้นฉบับอีกด้วย 🛠

นั่นคือเหตุผลที่ทีมทุกประเภทไว้วางใจ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันเอกสารโครงการ และเป็นผู้ช่วยเขียน AI ครั้งต่อไปที่คุณเริ่มโครงการใหม่ลงทะเบียนทดลองใช้ ClickUp ฟรีและลองใช้ดู

คุณจะเห็นพลังของ ClickUp และเครื่องมือเขียน AI ของมันทำงานร่วมกันในเวลาไม่นาน ขณะที่คุณทำงานอย่างไม่ยากลำบากกับทีมของคุณ 🤩