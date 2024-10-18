10 เครื่องมือสร้างข้อความและเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

คุณรู้ว่าอะไรกำลังเป็นที่นิยมเมื่อป้าทวดของคุณแท็กคุณในโพสต์โซเชียลมีเดียของเธอพร้อมข้อความว่า "คุณเห็นสิ่งนี้หรือยัง?" นี่เป็นความจริงอย่างแน่นอนสำหรับความวุ่นวายล่าสุดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการ "ค้นพบ" อย่างแพร่หลายของChatGPT จาก OpenAI
ในขณะที่ ChatGPT กำลังได้รับความสนใจจากสื่อมากมาย ยังมีเครื่องมือสร้างข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์อื่น ๆ อีกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้คนในการสร้างเนื้อหา หากคุณประกอบธุรกิจที่ต้องสร้างเนื้อหาเป็นประจำ การสำรวจเครื่องมือเหล่านี้เพื่อยกระดับคุณภาพและผลกระทบของถ้อยคำของคุณ รวมถึงช่วยประหยัดเวลา ถือเป็นสิ่งที่คุ้มค่า
มาดูเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุดกันว่าสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง ✍️
อะไรคือเครื่องมือสร้างข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์ และมันทำงานอย่างไร?
โปรแกรมสร้างข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ AI writer หรือ content generator คือซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้างเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลชุดใหญ่ของข้อความที่มีอยู่ จากนั้นใช้กระบวนการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อสร้างประโยคและย่อหน้าใหม่ที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
คุณควรค้นหาอะไรในตัวสร้างข้อความด้วย AI?
มีโอกาสสูงที่คุณไม่ต้องการให้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ของคุณฟังดูเหมือนเขียนโดยหุ่นยนต์ คุณต้องการให้เนื้อหานั้นสอดคล้องกับน้ำเสียงและวัตถุประสงค์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการสื่อสารภายในทีมหรือแคมเปญการตลาดดิจิทัลล่าสุดของคุณ
นี่คือคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาในโปรแกรมสร้างข้อความด้วย AI:
- สามารถผสานเข้ากับกระบวนการเขียนเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้เครื่องมือนี้เป็นผู้ช่วยในการเขียนของคุณ
- การควบคุมน้ำเสียงและรูปแบบ
- ผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ
- ตรวจสอบไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องและง่ายดาย
- ราคาตรงกับงบประมาณของคุณ
- คำแนะนำที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับงานที่พบบ่อยที่สุด
- คุณสมบัติการปรับคำและการสรุปที่แข็งแกร่งและแม่นยำ
10 อันดับเครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI ที่ดีที่สุด
ควรสังเกตว่าเครื่องมือเขียน AIส่วนใหญ่ในรายการนี้ใช้โมเดลและอัลกอริทึมเดียวกันจาก OpenAI อาจเป็น GPT-3, GPT-3.5 หรือแม้แต่ GPT-4 ที่ใหม่กว่า สิ่งสำคัญคือการพิจารณาว่า AI Writer ใดทำงานได้ดีที่สุดสำหรับเป้าหมายของคุณเพื่อสร้างเนื้อหาที่ดีขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง
1.ClickUp AI
ClickUp AI ถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม พร้อมใช้งานเมื่อคุณและที่ไหนที่คุณต้องการ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp AI จะช่วยคุณสร้างร่างแรก ปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ พัฒนาไอเดียเนื้อหา สร้างสโลแกนการตลาด ระดมความคิดสำหรับแคมเปญถัดไปของคุณ และกำจัดอาการเขียนไม่ออกไปโดยสิ้นเชิง
นอกเหนือจากการฝังตัวอยู่ภายในเอกสารและงานแล้ว สิ่งที่ทำให้ ClickUp AI แตกต่างคือเครื่องมือมากกว่า 100 ชนิดที่ใช้คำสั่งที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทเฉพาะ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp AI
- สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มการร่วมมือและการจัดการโครงการที่ทรงพลัง
- สรุปย่อของข้อความที่เลือกอย่างกระชับด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- สร้างรายการการดำเนินการจากเนื้อหา
- สร้างประวัติย่อแบบมืออาชีพ
- บทบาทผู้ใช้ที่มีคำแนะนำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเร่งการใช้งาน AI
- สร้างขึ้นโดยตรงภายในชุดเครื่องมือสำหรับนักเขียนที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างเอกสาร
- คำแนะนำคำค้นหา SEO
- การค้นหาที่ทรงพลังด้วยการใช้เครื่องยนต์ AI
- เครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp AI
- ต้องคัดลอกและวางเพื่อใช้กับอีเมลของคุณ
- คำตอบอาจไม่เข้าใจบริบทที่เหมาะสมของคำขอของคุณ
ราคาของ ClickUp AI
ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว AI ของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,600 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. QuillBot
QuillBot อธิบายตัวเองว่าเป็นเครื่องมือแปลงข้อความมากกว่าเครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI เพียงป้อนข้อความของคุณเองหรือเนื้อหาของผู้อื่น แล้วใช้เครื่องมือนี้เพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อความนั้น เลือกโหมดการแปลงข้อความจากหลายโหมดที่มีให้ และระบบ AI จะทำงานที่เหลือให้โดยอัตโนมัติเพียงแค่คลิกปุ่มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- ผสานรวมเข้ากับ Chrome และ Microsoft Word
- การเพิ่มการสนับสนุนภาษาต่างประเทศ รวมถึงความสามารถในการแปล
- ง่ายและสะดวกเมื่อคุณต้องการปรับคำหรือตรวจสอบเนื้อหา
- เครื่องมือคำพ้องที่มีความสามารถสูงซึ่งให้คำแนะนำและให้คุณเลือก
- เวอร์ชันฟรีครอบคลุมพื้นฐานของการถอดความและการตรวจสอบไวยากรณ์
ข้อจำกัดของ QuillBot
- แต่ละฟังก์ชันมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของตัวเอง
- มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่เป็นหลัก
- สำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ คุณต้องคัดลอกและวางระหว่างแอปของคุณกับ QuillBot
- ความถูกต้องของไวยากรณ์อาจดีขึ้นได้
- ไม่ได้สรุปทุกอย่างเสมอไป
ราคาของ QuillBot
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $19.95/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ QuillBot
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
ลองใช้ทางเลือกของ QuillBot เหล่านี้ดูสิ!
3. แจสเปอร์
Jasper ติดอยู่ในรายชื่อเครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI นี้เพราะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดที่เน้นการสะท้อนสไตล์และเสียงของแบรนด์ผู้ใช้ Jasper สามารถช่วยนักเขียนเนื้อหาสร้างบทความบล็อก, โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, หน้า landing page, และอีเมลการตลาดได้ Jasper สามารถผสานรวมเข้ากับแอปพลิเคชันของคุณผ่าน API หรือเข้าถึงได้ผ่านส่วนขยาย Chrome หรือแอปแชท
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- สร้างขึ้นเพื่อสร้างเนื้อหาทางธุรกิจที่เปลี่ยนผู้อ่านให้เป็นการกระทำ
- สามารถฝึกให้เข้ากับเสียงและน้ำเสียงของคุณได้
- JasperArt ให้บริการคุณสมบัติการสร้างภาพ
- ความสามารถในการสร้างเนื้อหาการตลาดที่ตรงเป้าหมายสูง
ข้อจำกัดของ Jasper
- ไม่มีโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
- ไม่มีความสามารถด้าน SEO
- สามารถสร้างเนื้อหาซ้ำหรือข้อผิดพลาดได้
- เครื่องมือ AIต้องได้รับการชี้นำผ่านการให้คำแนะนำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
ราคาของ Jasper
- ทดลองใช้: ฟรี 7 วัน
- เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- โหมดบอส: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์
- G2: 4. 6/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,700+ รีวิว)
ลองดูทางเลือก Jasper AI เหล่านี้!
4. Copy. ai
อีกหนึ่งเครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI ที่มีประโยชน์มากที่สุดคือ Copy.ai ซึ่งเหมาะสำหรับทีมการตลาดในการสร้างข้อความขายและทำการตลาด การออกแบบของแพลตฟอร์มมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือทีมในการดำเนินกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดโดยการสร้างข้อความขายที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล การเขียนโพสต์ยาว การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ในช่องทางต่างๆ และการสร้างคำอธิบายสินค้า
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- นำเนื้อหาเดิมมาใช้ใหม่สำหรับช่องทางและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการปรับแต่งเนื้อหาด้วยเครื่องมือเขียน AI
- เครื่องมือเฉพาะสำหรับการสร้างคำบรรยายบนโซเชียลมีเดีย
- หลากหลายรูปแบบของเทมเพลต
- ปรับแต่งเพื่อสร้างข้อความที่กระชับ
- รองรับมากกว่า 25 ภาษา
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- สมมติว่าผู้ใช้เข้าใจการตลาดและการสร้างข้อความขาย
- อาจสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างข้อความ AI อื่น ๆ
- ไม่เก่งในการสร้างบทความยาวหรือเนื้อหาคุณภาพสูง (ลองดูทางเลือกอื่นของ Copy.ai เหล่านี้!)
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี: ฟรี
- ข้อดี: $49/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
5. คอนเทนต์บอท. ai
ตามชื่อที่บ่งบอก ContentBot. aiใช้ AI ในการสร้างเนื้อหาทางการตลาดเครื่องมือเขียน AI นี้เป็นที่รู้จักดีที่สุดในการเขียนบทความบล็อกแบบยาว แต่ยังสามารถถอดความเนื้อหาและสร้างข้อความโฆษณาโดย AI ได้อีกด้วย เป็นเครื่องมือที่ใช้บนเว็บและมีเครื่องมือ SEO และตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเครื่องมือสร้างข้อความ AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ContentBot. ai
- เขียนบทความบล็อกแบบยาวที่มีความยาวมากกว่า 2,000 คำ
- เครื่องมือ SEO ในตัว
- ส่วนขยาย Chrome และ WordPress พร้อมอินเทอร์เฟซแชท
- คลังแม่แบบที่แข็งแกร่งซึ่งรองรับการใช้งานหลากหลายกรณี
ข้อจำกัดของ ContentBot. ai
- จำกัดจำนวนคำที่คุณสามารถสร้างได้ต่อเดือน เว้นแต่คุณจะชำระเงินเพิ่มเติม
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้มีข้อบกพร่องเล็กน้อย
- การกำหนดราคาเป็นเรื่องซับซ้อนและค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
ราคาของ ContentBot. ai
- ฟรี: ฟรีสำหรับ 5,000 คำ
- แผนเริ่มต้น: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนพรีเมียม: $59/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนพรีเมียม+: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน
ContentBot. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. แชทจีพีที
ChatGPT เป็นเครื่องมือที่สร้างความสนใจอย่างแพร่หลายในข้อความที่สร้างโดย AI ในปัจจุบัน เมื่อ OpenAI นำเครื่องมือของตนมาไว้ในอินเทอร์เฟซแชทบนเว็บไซต์ให้ใช้งานฟรี แทบทุกคนต่างก็ลองใช้ดู มันใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ล่าสุดของ OpenAI คือ GPT-3.5 สำหรับเวอร์ชันฟรี และ GPT-4 LLM สำหรับ ChatGPT Plus แบบเสียค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- อินเทอร์เฟซข้อความสนทนาที่ปรับปรุงคำตอบอย่างชาญฉลาดโดยอัตโนมัติ
- ฟังก์ชันการให้ข้อเสนอแนะที่ช่วยฝึกฝนโมเดลที่อยู่เบื้องหลัง
- ข้อความตอบกลับมีความลื่นไหลตามธรรมชาติ
- การสนทนาครั้งก่อนจะถูกเก็บไว้ในบัญชีของผู้ใช้และสามารถเริ่มต้นใหม่ได้
- เครื่องมือสร้างข้อความที่เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ผู้ใช้ต้องเรียนรู้วิธีการนำเครื่องมือด้วยคำถามและความคิดเห็น
- ไม่มีเทมเพลต
- การเข้าถึงเวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดและอาจถูกปฏิเสธในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
- การตอบสนองอาจช้าในเวอร์ชันฟรี
- ชุดข้อมูลที่ใช้ในแบบจำลองมีข้อมูลน้อยมากหลังจากกลางปี 2021
ราคาของ ChatGPT
- ChatGPT: ฟรี
- ChatGPT Plus: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. Rytr
Rytr เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาวโดยใช้ข้อความที่สร้างโดย AI ผู้ใช้กำหนดกรณีการใช้งาน ให้บริบท กำหนดโทนเสียง และจากนั้นสร้างเนื้อหาที่สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ ในรายการเครื่องมือสร้างข้อความ AI นี้ Rytr โดดเด่นด้วยการรองรับมากกว่า 30 ภาษา และมีเครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบ เครื่องมือ SEO และตัวเลือกการสร้างภาพ จุดเด่นที่สำคัญคือเครื่องมือจัดการขั้นตอนการทำงานในการเขียนที่ติดตั้งในตัวเพื่อจัดเก็บและจัดระเบียบโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- แนะนำผู้ใช้ผ่านกระบวนการเขียน
- ตัวแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ในตัว
- ปลั๊กอินสำหรับ Chrome, WordPress และอื่นๆ
- ออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหาทางการตลาด
ข้อจำกัดของ Rytr
- ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความซับซ้อนในการเรียนรู้
- ผลลัพธ์มักจะสั้นและไม่เหมาะสำหรับเนื้อหาที่ยาว
- มันง่ายที่จะใช้ตัวอักษรหมดในเดือนที่กำหนดเมื่อใช้แผนที่มีจำกัด
ราคาของ Rytr
- แผนฟรี: ฟรี
- แผนประหยัด: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนไม่จำกัด: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Rytr
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (9 รีวิว)
8. ง่ายขึ้น
Simplified เป็นเครื่องมือสร้างและจัดการเนื้อหา AI แบบมัลติมีเดียที่ออกแบบมาสำหรับทีมการตลาดโดยเฉพาะ โดยใช้เทมเพลต ปัญญาประดิษฐ์ และเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเพื่อสร้างงานออกแบบกราฟิก รูปภาพ วิดีโอ และข้อความ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์สำหรับจัดการและโพสต์บนโซเชียลมีเดียอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย
- ตัวเลือกมัลติมีเดียเพื่อสร้างเนื้อหาในที่เดียว
- การกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดียสำหรับแพลตฟอร์มหลักส่วนใหญ่ รวมถึง LinkedIn, Twitter, Instagram และ Facebook
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับนักเขียน AI มือใหม่
- AI ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความเช่นกัน
ข้อจำกัดที่ง่ายขึ้น
- การสร้างข้อความด้วย AI มีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับโซลูชันอื่น ๆ
- การเชื่อมต่อกับบัญชีโซเชียลมีเดียอาจทำได้ไม่สะดวก
- เครื่องมือการจัดวางและกราฟิกไม่มีความซับซ้อน—บางครั้งคุณอาจต้องใช้เครื่องมืออื่น
ราคาที่ง่ายขึ้น
- ฟรีตลอดไป: ฟรี
- ทีมขนาดเล็ก: $30/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน
- ธุรกิจ: 50 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- การเติบโต: $125/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน
การให้คะแนนและรีวิวที่ง่ายขึ้น
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 75+ รายการ)
9. Frase
Frase เป็นแพลตฟอร์มสร้างเนื้อหา SEO ที่มุ่งเน้นสำหรับนักการตลาดเนื้อหาและเอเจนซี่การตลาด นอกเหนือจากการสร้างข้อความด้วย AI แล้ว Frase ยังมีการวิเคราะห์เนื้อหาอีกด้วย เนื่องจากถูกสร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือ จึงมีเครื่องมือสำหรับการแชร์และจัดระเบียบโครงการด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Frase
- การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อการค้นหา
- การวิเคราะห์ในตัว
- เครื่องมือค้นหาของ Google ที่ติดตั้งในตัว
- คุณสมบัติการสร้างบทสรุปเนื้อหาที่แข็งแกร่ง
- เครื่องมือวิจัยเชิงแข่งขันและวิกิ
- แม่แบบที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Frasé
- ไม่มีเครื่องมือวิจัยคำหลัก
- ความสามารถในการจัดระเบียบโครงการยังขาดอยู่
- ไม่เน้นการสร้างข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์
การกำหนดราคาแบบ Frasé
- ทดลองใช้: 1 ดอลลาร์สำหรับ 5 วัน
- โซโล: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พื้นฐาน: $44.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $114. 99/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
คะแนนและรีวิวของ Frase
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
10. คอปี้สมิธ
Copysmith เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ใช้ประโยชน์จากโมเดล GPT ของ OpenAI เพื่อสร้างเนื้อหาสำหรับผลิตภัณฑ์อีคอมเมิร์ซ มันจัดการกระบวนการสร้างเนื้อหาครอบคลุมแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่นิยมมากที่สุด และให้เครื่องมือจัดการเนื้อหาสำหรับคำอธิบายผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติเด่นของ Copysmith
- สร้างขึ้นเพื่อคำอธิบายสินค้าสำหรับอีคอมเมิร์ซ
- ผสานการทำงานกับ Amazon, Shopify, WooCommerce และแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- การจัดการกระบวนการทำงาน รวมถึงการแก้ไข การอนุมัติ และการเผยแพร่
- เครื่องมือจัดการเนื้อหา
- รองรับการนำเข้าแคตตาล็อกสินค้าและการสร้างสำเนาแบบกลุ่มเพื่อสร้างคำอธิบายสินค้าจำนวนมาก
ข้อจำกัดของ Copysmith
- อินเทอร์เฟซอาจสร้างความสับสนได้
- มีประโยชน์เฉพาะสำหรับการสร้างเนื้อหาผลิตภัณฑ์เท่านั้น
- เทมเพลตแบบกำหนดเองไม่มีให้บริการในแผนราคาที่ต่ำกว่า
- เครดิตจะหมดอายุหากคุณไม่ใช้
ราคาของ Copysmith
ทดลองใช้ฟรี: ฟรี
แผนเริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
โปรแพลน: $49/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Copysmith
- G2: 4. 3/5 12 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 25+ รายการ)
สำหรับเครื่องมือเพิ่มเติม โปรดดูSpinbot alternatives &Speedwrite alternatives!
ClickUp: เครื่องมือสร้างข้อความด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการด้านเนื้อหาของคุณ
เมื่อพูดถึงการสร้างเนื้อหาที่ไม่เหมือนใคร คุณต้องการมากกว่าเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ล่าสุดเพื่อให้งานสำเร็จ คุณยังต้องการความช่วยเหลือในการจัดการโครงการของคุณ การร่วมมือ และการติดตามความคืบหน้าของคุณ
ClickUp AI มอบหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงพลังของการประมวลผลภาษาธรรมชาติของ OpenAI และทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ซึ่งยังยอดเยี่ยมในฐานะแอปสำหรับการสร้างเนื้อหาต้นฉบับอีกด้วย 🛠
นั่นคือเหตุผลที่ทีมทุกประเภทไว้วางใจ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันเอกสารโครงการ และเป็นผู้ช่วยเขียน AI ครั้งต่อไปที่คุณเริ่มโครงการใหม่ลงทะเบียนทดลองใช้ ClickUp ฟรีและลองใช้ดู
คุณจะเห็นพลังของ ClickUp และเครื่องมือเขียน AI ของมันทำงานร่วมกันในเวลาไม่นาน ขณะที่คุณทำงานอย่างไม่ยากลำบากกับทีมของคุณ 🤩