10 อันดับซอฟต์แวร์ AI SEO ที่ดีที่สุดในปี 2025

เมื่อปัญญาประดิษฐ์เชิงพยากรณ์เขียนประวัติศาสตร์อนาคตของเรา มันอาจบันทึกปี 2024 ว่าเป็นปีที่ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์กลายเป็นกระแสหลักและผู้คนเริ่มนำมาใช้ในธุรกิจ
ในขณะที่หลายคนกำลังถกเถียงกันว่าจะใช้ความสามารถใหม่เหล่านี้ที่ไหนดีที่สุด ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ได้กระโดดเข้าไปใช้ AI SEO เพื่อปรับปรุงอันดับในเครื่องมือค้นหาแล้ว
คำถามคือ เครื่องมือ AI SEO ที่ดีที่สุดในการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงคืออะไร? เรามีคำตอบให้คุณแล้ว มาดู 10 เครื่องมือ AI SEO ที่ดีที่สุด พร้อมข้อดีข้อเสีย ราคา และความคิดเห็นจากผู้ใช้หลายพันคน
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ SEO สำหรับ AI?
เครื่องมือ SEO ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติมากมายในการระบุโอกาสในการจัดอันดับที่สูงขึ้นในหน้าผลการค้นหาของ Bing หรือ Google (SERPs) แต่พวกเขาควรทำมากกว่านั้น
สิ่งที่เครื่องมือ SEO ที่ขับเคลื่อนด้วย AI นำเสนอคือ:
- การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) ใช้ข้อมูลและตัวชี้วัดผ่านหลายรอบการทำงานเพื่อกำหนดว่าอัลกอริทึมของเครื่องมือค้นหาเนื้อหาใดให้คะแนนสูงกว่า
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อ "อ่าน" เนื้อหาของคุณ จากนั้นให้คำแนะนำในการปรับปรุง
- การสร้างข้อความด้วย AIที่คำนึงถึง SEO สร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรต่อการค้นหา
- การวิจัยคำหลักด้วยระบบ AIที่ช่วยให้คุณค้นหาหัวข้อที่มั่นใจได้ว่าจะติดอันดับดีในเครื่องมือค้นหา
เครื่องมือ AI SEO ช่วยลดการคาดเดาส่วนใหญ่และแทนที่ด้วยไอเดียเนื้อหาที่มีข้อมูลรองรับสามารถทำงาน SEO ของคุณโดยอัตโนมัติและปรับปรุงผลการค้นหาแบบออร์แกนิกของคุณ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาคุณภาพที่สนับสนุนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของคุณ
พิจารณาคุณสมบัติเหล่านี้เมื่อมองหา เครื่องมือ SEO สำหรับ AI:
- เครื่องมือ AI SEO สามารถผสานการทำงานกับกระบวนการสร้างเนื้อหาปัจจุบันของคุณ,ประสิทธิภาพการทำงาน, และระบบการจัดการโครงการได้ดีเพียงใด
- ชุดข้อมูลที่เครื่องมือ AI SEO ดึงมาเพื่อสร้างคำแนะนำและเนื้อหา
- ไม่ว่าเครื่องมือ SEO จะทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ใช้เวลานานและซ้ำซากหรือไม่
- แพลตฟอร์มแนะนำคุณผ่านกระบวนการเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียนรู้ที่ชันหรือการลองผิดลองถูก
- เครื่องมือ SEO ของ AI เหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันหรือไม่
10 เครื่องมือ AI SEO ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ผู้ใช้ต้องการเครื่องมือ SEO ที่ใช้ AI ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยในการตลาดเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังต้องการซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถผสานรวมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ในรายการของเราใช้โมเดลและอัลกอริทึมเดียวกันจาก OpenAIซึ่งเป็นห้องสมุดที่อยู่เบื้องหลัง ChatGPT
โปรดให้ความสนใจกับวิธีการที่แบบจำลองและอัลกอริทึมถูกจัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้ การมี AI นั้นไม่ได้มีความหมายมากนักในตัวเอง—สิ่งที่สำคัญจริง ๆ คือ วิธีการ ที่แพลตฟอร์มนำ AI ไปใช้ต่างหาก
1.คลิกอัพ
จะดีแค่ไหนหากคุณมีชุดเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ที่เน้น SEO อย่างทรงพลังซึ่งถูกรวมไว้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่มีความยืดหยุ่นและครบวงจร? นั่นคือสิ่งที่ClickUp AIมอบให้คุณอย่างแท้จริง
นอกจากการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาล่าสุดในด้านปัญญาประดิษฐ์แล้ว คุณยังจะได้รับทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างเนื้อหาและการจัดการโครงการ สิ่งที่ทำให้ ClickUp AI แตกต่างจากเครื่องมือ AI SEO อื่น ๆ คือคำสั่งสำหรับแผนกต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงแค่การปรับแต่ง SEO เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ClickUp มีคำแนะนำเฉพาะเพื่อช่วยทีมในการพัฒนากลยุทธ์ SEO โดยรวมผ่านเครื่องมือสร้างบทสรุป การวิจัยคำหลัก การปรับแต่งและสรุปเนื้อหา และการวิเคราะห์คู่แข่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือ SEO ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งถูกผสานรวมไว้ในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่ทรงพลัง
- ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดในการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่คาดการณ์เจตนาในการค้นหาของผู้อ่าน
- นักเขียน AI ที่เข้าใจความต้องการของการปรับแต่ง SEO สร้างขึ้นโดยตรงในชุดเครื่องมือ การเขียนคำโฆษณา และการปรับแต่งเนื้อหาที่ครอบคลุม
- เครื่องมือวิจัยคำหลัก SEO สำหรับคำแนะนำและเทมเพลตโครงการ SEO
- ห้องสมุดขนาดใหญ่ของคำสั่ง SEO ที่ทำให้การใช้ปัญญาประดิษฐ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ช่วยให้การรวมการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาเข้ากับแผนการตลาดของคุณเป็นเรื่องง่าย
- ผสานการทำงานกับโปรแกรมชั้นนำในอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องมือ SEO อื่น ๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- งาน SEO แบบดั้งเดิมอาจต้องใช้เครื่องมือเนื้อหา SEO อื่นๆ
- เครื่องมือเฉพาะทางที่จำกัดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหาตลอดเวลาและการสร้างลิงก์
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. เซิร์ฟเฟอร์ SEO
Surfer SEO เรียกตัวเองว่าเป็นเครื่องมือด้านข้อมูลเชิงลึกสำหรับเนื้อหา โดยผสานรวมกลยุทธ์การสร้างเนื้อหา การสร้างสรรค์ และการเพิ่มประสิทธิภาพไว้ในเครื่องมือเดียว เพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกและขยายแบรนด์ แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือ SEO ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สร้างสรรค์ล่าสุด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนโครงสร้าง สร้างเนื้อหา และปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Surfer SEO
- มุ่งเน้นกลยุทธ์ SEO สำหรับการจัดวางคำหลักและการปรับปรุงเนื้อหา
- เครื่องมือหน้าผลการค้นหาของเสิร์ชเอนจินที่ทรงพลัง
- เครื่องมือสร้างเนื้อหาและโครงร่างด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยเพิ่มอันดับบนเครื่องมือค้นหา
- งานที่สร้างโดย AI เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ SEO ของคุณ
- ชุดเครื่องมือ SEO แบบครบวงจร
ข้อจำกัดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับ SEO
- ขาดคำแนะนำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้เครื่องมือ SEO อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟังก์ชันการวิจัยคำหลักมีข้อจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือ SEO อื่น ๆ
- เครื่องมือที่จำกัดสำหรับการทำงานร่วมกันหรือการจัดการโครงการ
ราคาบริการ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- ไลท์: 29 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- จำเป็น: $89/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- ขั้นสูง: $179/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- แม็กซ์: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน รวมทุกส่วนเสริม
- ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบริการเสริม
คะแนนรีวิวและรีวิว SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- G2: 4. 8/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 375 รายการ)
3. WordLift
WordLift เป็นเครื่องมือ SEO ที่ค่อนข้างใหม่ซึ่งขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ อ้างว่าเป็นอนาคตของ SEO และสร้างข้อมูลที่มีโครงสร้างด้วยเครื่องมือกราฟความรู้ที่กำหนดเองโดยใช้ AI
กล่าวอีกนัยหนึ่ง WordLift จะเพิ่มข้อความลงในคำอธิบายเมตาในไฟล์ HTML ที่เครื่องมือค้นหาจะทำการรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ยังแนะนำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่จะช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ WordLift
- ปรับแต่งเพื่อช่วยให้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซติดอันดับในเครื่องมือค้นหาได้ดีขึ้น
- มุ่งเน้นการสร้างข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับเครื่องมือค้นหาเพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมแบบออร์แกนิก
- ช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบเนื้อหาเพื่อให้แสดงผลได้ดีขึ้นใน Google Shopping
- หนึ่งในเครื่องมือ SEO AI ที่ดีที่สุดในรายการนี้ เพราะมันถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม AI หลายตัว ไม่ใช่แค่ OpenAI
- ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) ร่วมกับคุณสมบัติของตัวประมวลผลภาษาธรรมชาติและปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (generative AI) ที่โซลูชันส่วนใหญ่มีให้
- มีตัวเลือกทดลองใช้ฟรีเพื่อช่วยให้คุณเปรียบเทียบกับเครื่องมือ AI SEO อื่นๆ
ข้อจำกัดของ WordLift
- ขาดเครื่องมือการเขียนสำหรับการสร้างเนื้อหาทั่วไปมากขึ้น
- การตั้งค่าอาจซับซ้อนเมื่อเชื่อมต่อไซต์ที่ซับซ้อนซึ่งมีลิงก์ภายในจำนวนมาก
- ไม่รองรับข้อมูลที่มีโครงสร้างทุกประเภท
- ไม่สามารถผสานรวมกับเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ WordPress ได้อย่างง่ายดาย
ราคาของ WordLift
- เริ่มต้น: ~$63 (€59)/เดือน สำหรับเว็บไซต์เดียว
- มืออาชีพ: ~$106 (€99)/เดือน สำหรับสองเว็บไซต์
- ธุรกิจ + อีคอมเมิร์ซ: ~$266 (€249)/เดือน สำหรับเว็บไซต์ห้าแห่ง
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว WordLift
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
4. แจสเปอร์
Jasper เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่มีระบบ AI ที่ได้รับการฝึกฝนให้สร้างเนื้อหาที่สร้างสรรค์และเป็นต้นฉบับสำหรับข้อความบนเว็บไซต์ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และบทความบล็อก ระบบเนื้อหาที่สร้างโดย AI นี้ผลิตเนื้อหาที่สะท้อนเสียงของแบรนด์บริษัทของคุณในขณะที่ช่วยปรับปรุงอันดับของเว็บไซต์
นอกจากนี้ Jasper ยังเป็นเครื่องมือ AI SEO ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างข้อความแนะนำเนื้อหา ทำให้ข้อความของคุณถูกปรับแต่งอย่างเฉพาะเจาะจงให้เหมาะกับสายงานของคุณและกลุ่มเป้าหมายของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถฝึกฝนให้สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์ของบริษัทเพื่อเสริมสร้างการสื่อสารของแบรนด์
- รองรับการสร้างเนื้อหาทั้งแบบสั้นและยาว ตั้งแต่โพสต์บนโซเชียลมีเดียไปจนถึงหนังสือ
- ให้ตัวเลือกที่เรียกว่าทักษะการเขียนโฆษณา ซึ่งสร้างเนื้อหาประเภทเฉพาะ เช่น การแนะนำหรือการเล่าเรื่อง
- ผสานการทำงานกับ SurferSEO สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา
- รองรับการเขียนด้วย AI ใน 25 ภาษาที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของ Jasper
- ความสามารถด้าน SEO แบบเต็มรูปแบบต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม
- ไม่มีเครื่องมือการจัดการโครงการหรือการร่วมมือที่แข็งแกร่ง
- ไม่มีตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัว
- สามารถสร้างเนื้อหาซ้ำได้
ราคาของ Jasper
- ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- ผู้สร้าง: $49/เดือน สำหรับที่นั่งเดียว
- ทีม: $125/เดือน สำหรับสามที่นั่ง
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,700+ รีวิว)
เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง:ทางเลือกของ Spinbot!
5. NitroPack
NitroPack ช่วยปรับปรุงอันดับการค้นหาของเว็บไซต์โดยการเพิ่มความเร็วของเว็บไซต์. มันประกอบด้วยกลไกการแคชขั้นสูงและเครื่องมือเพื่อเร่งการโหลดของรูปภาพ. นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของ HTML, CSS, และ JavaScript ได้ และรองรับเว็บไซต์ WordPress, OpenCart, WooCommerce, และ Magento.
คุณสมบัติเด่นของ NitroPack
- ลดเวลาในการโหลดหน้าเว็บให้เร็วขึ้นถึงระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม
- เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพภาพอย่างครบวงจร รวมถึงการแปลงเป็นรูปแบบ WebP โดยอัตโนมัติ
- ปลั๊กอินทำให้การนำไปใช้เป็นเรื่องง่าย
- วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วด้วยคุณสมบัติหลายประการ
ข้อจำกัดของ NitroPack
- ทำเพียงแค่เพิ่มความเร็วในการโหลดหน้าเว็บเท่านั้น ไม่มีส่วนอื่นของ SEO
- รองรับระบบจัดการเนื้อหาเว็บจำนวนจำกัด
- ไม่รองรับกับปลั๊กอินบางตัว
ราคาของ NitroPack
- ธุรกิจ: 21 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับเว็บไซต์หนึ่งแห่ง
- การเติบโต: $51/เดือน สำหรับเว็บไซต์เดียว
- ขนาด: $176/เดือน สำหรับเว็บไซต์เดียว
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว NitroPack
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. Alli AI
Alli AI นำเสนอโซลูชันสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานอัตโนมัติ และการปรับใช้ในแพลตฟอร์มเดียว ออกแบบมาสำหรับเอเจนซี่ องค์กรขนาดใหญ่ และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่
Alli AI ตรวจสอบและให้คำแนะนำสำหรับโค้ดและเนื้อหาบนเว็บไซต์ขนาดใหญ่โดยการเพิ่มซอฟต์แวร์ลงในเว็บไซต์ เปิดใช้งาน SEO บนหน้าเว็บ ซึ่งทำให้สามารถนำไปใช้ได้ทันทีในเวลาจริง ปัญญาประดิษฐ์ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Alli AI
- โค้ดอัตโนมัติถูกฝังอยู่ในหน้าเว็บของคุณ
- ปรับใช้การเปลี่ยนแปลงโค้ดทั่วทั้งเว็บไซต์หรือไปยังหน้าเดียว
- การแก้ไขเนื้อหาทำบนหน้าเว็บ ไม่ใช่ในเครื่องมือแยกต่างหาก
- สร้างชื่อหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติพร้อมการทดสอบ A/B อัตโนมัติ
- รวมการปรับความเร็วเว็บไซต์
ข้อจำกัดของ Alli AI
- ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพอาจทำให้รู้สึกหนักใจหากไม่มีเครื่องมือในการจัดการ
- การวิเคราะห์สถานที่อาจใช้เวลานาน
- ขาดคุณสมบัติสำคัญบางอย่างที่เครื่องมือ SEO อื่น ๆ มีให้ เช่น การวิจัยคำค้นหาและการวิเคราะห์คู่แข่ง
- ข้อเสนอแนะบางอย่างช่วยปรับปรุง SEO แต่สามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้
ราคาของ Alli AI
- ที่ปรึกษา: $249/เดือน สำหรับ 10 เว็บไซต์และผู้ใช้
- หน่วยงาน: $499/เดือน สำหรับ 25 เว็บไซต์และผู้ใช้
- องค์กร: $999/เดือน สำหรับเว็บไซต์และผู้ใช้ไม่จำกัด
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวของ Alli AI
- G2: 4. 3/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
7. คำที่กล่าวถึง
Byword เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIที่เน้นการสร้างบทความสำหรับ SEO ผู้ใช้เพียงป้อนคำหลักที่ต้องการและกำหนดรูปแบบการเขียน จากนั้นโปรแกรมจะดำเนินการที่เหลือให้โดยอัตโนมัติ โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติและอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างเนื้อหา
คุณสมบัติเด่นของ Byword
- สร้างขึ้นเพื่อสร้างบทความข้อมูลที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหา
- อัลกอริทึมที่ทันสมัยที่สุดสามารถหลบเลี่ยงตัวตรวจจับ AI ได้เกือบทั้งหมด
- รองรับ 9 ภาษา
- อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดรูปแบบการเขียน
- รองรับการทำงานเบื้องหลัง สร้างบทความหลายรายการพร้อมกัน
ข้อจำกัดของคำหลัก
- การสร้างโพสต์สั้นบนสื่อสังคมออนไลน์มีค่าใช้จ่ายเท่ากับบทความยาว
- ไม่มีเครื่องมือ SEO อื่นใดนอกจากการสร้างข้อความด้วย AI
- ไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับเนื้อหาที่ไม่มีข้อเท็จจริง
- ไม่มีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันหรือการจัดการโครงการ
การตั้งราคาแบบ Byword
การสร้างเรื่องราวหนึ่งเรื่องใช้เครดิตหนึ่งหน่วย
- เริ่มต้น: $99 สำหรับ 25 เครดิต/เดือน
- มาตรฐาน: $299 สำหรับ 80 เครดิต/เดือน
- ขนาด: $999 สำหรับ 300 เครดิต/เดือน
- ไม่จำกัด: $2,499 สำหรับเครดิตไม่จำกัด
คะแนนและรีวิวของ Byword
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. มาร์เก็ตมิวส์
MarketMuse นำเสนอชุดเครื่องมือสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านเนื้อหาและการจัดการกลยุทธ์ SEO โดยให้ข้อมูลสำหรับแต่ละหน้าและครอบคลุม "กลุ่มเนื้อหา" ประเมินคุณภาพของเนื้อหาและความเชี่ยวชาญในหัวข้อของกลุ่มหน้าเว็บ
ผู้ใช้สามารถใช้ MarketMuse เพื่อวางแผนเนื้อหา, จัดกลุ่มเนื้อหาเป็นคลัสเตอร์, ทำการวิเคราะห์เนื้อหาคู่แข่ง, ตรวจสอบบรีฟเนื้อหา, และปรับปรุงเนื้อหาให้ดีที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MarketMuse
- การวิเคราะห์ SERP อย่างครอบคลุม
- เครื่องมือสร้างสรุปเนื้อหาให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงคุณภาพการค้นหาของบทความที่มีอยู่หรือเพื่อให้คำแนะนำสำหรับบทความใหม่
- เครื่องมือวางแผนเนื้อหาแนะนำความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำและอนุญาตให้ติดตามได้
ข้อจำกัดของ MarketMuse
- การนำไปใช้สามารถเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ใหม่
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- ผู้แก้ไขเนื้อหาเป็นแบบพื้นฐาน
- การร่วมมือและการจัดการโครงการที่จำกัดนอกเหนือจากการวางแผน
ราคาของ MarketMuse
- ฟรี: $0 สำหรับ 10 คำค้นหา/เดือน
- มาตรฐาน: 149 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $399/เดือน สามผู้ใช้
- พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ MarketMuse
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (25+ รีวิว)
9. Frase
Frase โฆษณาตัวเองว่าใช้ปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะเพื่อมอบวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดในการปรับปรุงอันดับเนื้อหาของคุณบน Google โดยมีเครื่องมือสำหรับสร้างโครงร่างเนื้อหา จากนั้นเขียน ปรับปรุง และวิเคราะห์เนื้อหา เครื่องมือสร้างเนื้อหาของ Fraseใช้เทมเพลต AIเพื่อปรับแต่งข้อความให้ตรงกับความต้องการเฉพาะ
คุณสมบัติเด่นของ Frase
- การวิเคราะห์ SEO ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
- เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งอย่างง่าย
- ความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่แข็งแกร่ง
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ได้รับการพิจารณาอย่างดีและใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Frasé
- เครื่องมือค้นคว้าคำหลักที่มีจำกัด
- ขาดการผสานรวมกับระบบจัดการเนื้อหาที่ใช้กันทั่วไป
- ไม่มีเครื่องมือการจัดการโครงการ
- กระบวนการสรุปเนื้อหาและร่างโครงร่างอาจเป็นเรื่องยุ่งยากในการเรียนรู้
การกำหนดราคาแบบ Frasé
- โซโล: $14.99/เดือนต่อผู้ใช้, สี่บทความ
- พื้นฐาน: $44.99/เดือนต่อผู้ใช้, 30 บทความ
- ทีม: $114. 99/เดือน สามผู้ใช้, บทความไม่จำกัด
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Frase
- G2: 4. 9/5 (275+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8. /5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
10. WriterZen
WriterZen เป็นแพลตฟอร์มสร้างเนื้อหาเว็บไซต์ที่เน้นกระบวนการทำงาน ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหา ประกอบด้วยโมดูลสำหรับการค้นหาหัวข้อ การจัดอันดับคำหลัก และการแก้ไขเนื้อหา รวมถึงการสร้างข้อความด้วย AI และการตรวจสอบการลอกเลียนแบบ
คุณสมบัติเด่นของ WriterZen
- เครื่องมือค้นหาหัวข้อสร้างกลุ่มหัวข้อเพื่อช่วยสร้างหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกันหลายหน้า
- เครื่องมือวิจัยและแนะนำคำหลักอย่างกว้างขวาง รวมถึงคะแนนความยากของคำหลัก
- บรรณาธิการเนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์คู่แข่ง
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีม
ข้อจำกัดของ WriterZen
- เครื่องมือค้นหาคำหลักอาจมีหน้าตาที่ซับซ้อนสำหรับกลยุทธ์ SEO บางอย่าง
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของโปรแกรมแก้ไขเนื้อหาแออัดและท้าทายสำหรับการสร้างไอเดียเนื้อหา
- ขาดคุณสมบัติเครื่องมือ SEO บางอย่าง เช่น การสร้างลิงก์และการตรวจสอบแบ็คลิงก์
- เครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่จำกัดเพื่อใช้ร่วมกับความพยายามด้าน SEO ของคุณ
ราคาของ WriterZen
- ไลท์: 23 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $219/เดือน ต่อผู้ใช้
- อัลตร้า: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก WriterZen
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
เริ่มต้นผสานเครื่องมือ SEO ที่ใช้ AI เข้ากับโครงการของคุณ
ยุคของการทำงานผ่านการตรวจสอบรายการเปลี่ยนแปลง SEO เล็กๆ น้อยๆ จะไม่เพียงพออีกต่อไป การใส่คำหลักของคุณลงในหัวข้อจะไม่เพิ่มปริมาณการค้นหาหรือการเข้าชมแบบออร์แกนิก และการจ่ายเงินให้ใครสักคนเพื่อสร้างลิงก์จะไม่ทำให้คุณเลื่อนขึ้นในหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา
ไม่ว่าคุณจะเป็นบล็อกเกอร์ ธุรกิจขนาดเล็ก องค์กรระดับโลกหรือเอเจนซี่การตลาดขนาดใหญ่ ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครบวงจรพร้อมการเสริมด้วย AI ที่สามารถเพิ่มผลผลิตของคุณได้ทันที
หากคุณต้องการเครื่องมือ AI SEO ที่ดีที่สุดพร้อมประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างไม่จำกัด ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการตลาดอื่นๆ ของคุณเพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้นและดีขึ้น—ทั้งหมดนี้พร้อมกับการทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการ ✍️
ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ Google Search Console อีกต่อไปเพื่อดูว่าคู่แข่งของคุณกำลังแซงหน้าคุณอยู่หรือไม่ ถึงเวลาที่จะควบคุมกระบวนการของคุณและยกระดับเกมของคุณแล้ว เริ่มต้นด้วยการสมัครทดลองใช้ ClickUp AI ฟรี หรือสมัครใช้งานเวอร์ชัน Free Forever ของเราได้เลยตอนนี้!