25 เครื่องมือและซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในปี 2025

กำลังดิ้นรนเพื่อให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นหรือไม่? ไม่มีเวลาเพียงพอ? มีสิ่งรบกวนมากเกินไป? ระบบไม่เชื่อมต่อ?
เราทุกคนเคยอยู่ในสถานการณ์นั้น—พันกันยุ่งอยู่ในใยของสิ่งที่ต้องทำด้วยเวลาที่จำกัด กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนหรือไม่เป็นระเบียบ และยังมีสิ่งรบกวนสมาธิเพิ่มเติมเข้ามาอีก
และในขณะที่การโคลนตัวเองและหยุดเวลาเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ คุณสามารถ หันมาใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อแฮ็กเวลาของคุณและทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง! 👩💻⚡️
แต่ฉันเข้าใจดี ด้วยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มีอยู่มากมาย การหาเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทายพอๆ กับการรักษาประสิทธิภาพการทำงาน! ไม่ว่าคุณจะต้องการทำงานให้ตรงตามเป้าหมาย จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ หรือทำงานร่วมกับทีมที่อยู่ห่างไกล—มีแอปที่ตอบโจทย์อย่างแน่นอน
ดังนั้น เพื่อประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ (ซึ่งอาจสะสมได้มากทีเดียว) ฉันได้ทำการค้นคว้าและคัดเลือกเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด 25 รายการที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเองตั้งแต่แอปจัดการงานเครื่องมือติดตามเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย เรามั่นใจว่าคุณจะพบสิ่งที่คุณต้องการในบทความสรุปนี้!
แต่ก่อนอื่น มาดูกันว่าคุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานชิ้นต่อไปของคุณ 👀
⏰ สรุป 60 วินาที
ต้องการทำงานให้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงใช่ไหม? นี่คือ 10 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนักเกินไป
- ClickUp(เครื่องมือจัดการงานและโครงการแบบครบวงจรที่ดีที่สุด)
- Calendly (ดีที่สุดสำหรับการนัดหมายประชุมอย่างง่ายดาย)
- Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมแบบเรียลไทม์)
- Brain. fm (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มสมาธิด้วยเสียงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน)
- HubSpot (ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า)
- Loom (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความวิดีโออย่างรวดเร็วและการบันทึกหน้าจอ)
- เปลี่ยน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการหลายบัญชีอีเมลและแอป)
- Habitica (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้การติดตามนิสัยและการเพิ่มผลผลิตเป็นเกม)
- Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติระหว่างแอปต่างๆ)
- Weekdone (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตาม OKRs และประสิทธิภาพของทีม)
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพคืออะไร?
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงานและทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสามารถช่วยผู้ใช้ในการจัดการงาน จัดระเบียบทำงานร่วมกับผู้อื่น อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
25 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด
มีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพมากมายให้เลือกใช้—บางเครื่องมือเน้นเฉพาะด้านการจัดการเวลา ลดสิ่งรบกวน การจัดระเบียบงาน และการบริหารโครงการ ในขณะที่บางเครื่องมือมุ่งเน้นการปรับปรุงการทำงานร่วมกัน เชื่อมต่อทีมที่อยู่ห่างไกล และเร่งการสื่อสารระหว่างแผนกและทีม (และยังมีบางเครื่องมือที่ทำได้ทั้งหมด! 😉)
พิจารณาแต่ละอย่างให้ดีเพื่อดูว่าคุณสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างไร ทำให้คุณมีแรงจูงใจ และเชื่อมช่องว่างจากที่คุณอยู่ไปยังที่คุณต้องไป!
1. คลิกอัพ
เครื่องมือจัดการงานและโครงการแบบครบวงจรที่ดีที่สุด
เริ่มต้นด้วยClickUp— ผู้ช่วยคนใหม่ของคุณและเครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจร รวมถึงแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทำได้ทุกอย่าง ตั้งแต่การจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน งานส่วนตัวไปจนถึงงานธุรกิจ และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น แอปนี้พร้อมดูแลคุณทุกด้าน 👏
เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในด้านคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงที่ผสมผสานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกัน ClickUp สามารถผลักดันให้คุณทำงานได้มากขึ้น จัดการภาระงานของคุณ และบรรลุเป้าหมายของคุณ
เข้าถึงคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับการติดตามเวลา การจัดการงาน และการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณ พร้อมด้วยชุดเครื่องมือต่างๆ รวมถึงClickUp Mind MapsสำหรับการระดมความคิดClickUp Docsสำหรับการบันทึกข้อมูล และมุมมอง Workload เพื่อช่วยให้คุณติดตามความสามารถในการทำงานของคุณ
ที่ดีที่สุดคือ แพลตฟอร์มนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้าง ClickUp ได้ในแบบที่สนับสนุนการทำงานของคุณ โครงการ และความชอบของคุณได้ดีที่สุด และยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคุณที่เปลี่ยนแปลงไป—ทำให้เครื่องมือนี้เป็นหนึ่งในแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ยืดหยุ่นที่สุดและเครื่องมือจัดการโครงการที่มีฟังก์ชันการทำงานหลากหลายที่สุดในปัจจุบัน
เราเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นกับสิ่งที่เครื่องมือนี้สามารถทำได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัวของคุณ นี่คือคุณสมบัติสำคัญอื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานซึ่งคุณจะได้รับจาก ClickUp ลองดูสิ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- มุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้: เลือกจาก 15+ วิธีในการดูงานของคุณ (รายการ, ตาราง, แผนงาน Gantt, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน, ปริมาณงาน, และอื่นๆ)
- ClickUp AI: ใช้ ClickUp AI เพื่อประหยัดเวลาในการจดบันทึก การสร้างเนื้อหา และอื่นๆ
- ตัวติดตามเวลาทั่วโลก: ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ, ระบุเวลาที่เรียกเก็บเงินได้, และบันทึกโน้ตในรายการของคุณ
- ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองและสำเร็จรูป: ปล่อยให้งานของคุณทำงานอัตโนมัติ—ลดงานที่ต้องทำด้วยมือและงานซ้ำๆ เพิ่มความเร็วในการทำงานของคุณ และสร้างกระบวนการที่สม่ำเสมอและขยายขนาดได้
- แดชบอร์ดที่กำหนดเอง: สร้างแดชบอร์ด ClickUpเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของงานในระดับสูงได้อย่างรวดเร็ว
- กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือ: สร้างและแสดงภาพกระบวนการทำงาน, กลยุทธ์, และอื่น ๆ ของคุณได้อย่างง่ายดาย และแชร์หรือร่วมมือกับทีมและลูกค้าของคุณได้
- ClickUp Docs: สร้างวิกิ, SOP, บล็อก, ฐานความรู้ และอื่นๆ อีกมากมาย และใช้ฟีเจอร์โฟกัสภายใน Docs เพื่อช่วยให้คุณจดจ่อกับงานของคุณ
- การแจ้งเตือน: อย่าลืมติดตามสิ่งที่ต้องทำอยู่เสมอด้วยฟีเจอร์การแจ้งเตือนที่คุณสามารถจัดการได้จากเบราว์เซอร์ เดสก์ท็อป หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ
- ความสามารถในการผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานมากกว่า 1,000 รายการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- แอปพลิเคชันมือถือ: เข้าถึง ClickUp ได้ทุกที่ทุกเวลาจากทุกอุปกรณ์ รวมถึงมือถือ
- เทมเพลตที่กำหนดเองและเทมเพลตสำเร็จรูป: สร้างของคุณเองหรือใช้เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพของ ClickUp รวมถึงเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้เร็วขึ้น
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- มุมมอง ClickUp ทั้งหมดยังไม่มีให้บริการบนแอปมือถือ
การกำหนดราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (5,720+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,553 รายการ)
2. Calendly
ดีที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์จัดตารางเวลา
Calendlyเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยในการอัตโนมัติกระบวนการนัดหมายและประชุมกับลูกค้า ผู้ใช้บริการ และสมาชิกในทีม
มันผสานการทำงานกับปฏิทินของคุณเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของคุณ และช่วยให้ผู้อื่นสามารถนัดหมายกับคุณได้ตามเวลาที่คุณได้ตั้งค่าไว้ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการส่งอีเมลหรือโทรศัพท์ไปมาเพื่อกำหนดนัดหมาย ทำให้คุณมีเวลาว่างสำหรับงานอื่น ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
Calendly ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ในรายการนี้ รวมถึง ClickUp ได้อีกด้วยเชื่อมต่อ ClickUp กับ Calendly เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน ติดตาม และจัดการการประชุมและตารางงานภายใน ClickUp ได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ปรับแต่งเวลาว่างของคุณและบล็อกวันและเวลาได้ง่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการจองซ้อน
- การเชื่อมต่อปฏิทินช่วยให้คุณสามารถซิงค์ตารางเวลาของคุณข้ามหลายปฏิทินได้แบบเรียลไทม์
- แบบฟอร์มการกำหนดเส้นทางช่วยให้คุณสามารถและผู้เข้าร่วมประชุมของคุณขอข้อมูลจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือผู้ได้รับเชิญ และส่งต่อไปยังบุคคลหรือแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
- ส่งแบบสำรวจการประชุมอย่างรวดเร็ว ค้นหาช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และจองการประชุมของคุณในที่เดียว
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- Calendly ไม่มีความสามารถในการจัดการกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำโดยมีตารางเวลาที่แตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $8 ต่อที่นั่ง/เดือน
- มืออาชีพ: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ทีม: $16 ต่อที่นั่ง/เดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (1,581+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 2,617 รายการ)
3. สแล็ก
ซอฟต์แวร์การสื่อสารทีมที่ดีที่สุด
Slackเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่ออกแบบมาสำหรับทีม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างช่องทางสำหรับโครงการหรือหัวข้อต่างๆ และอำนวยความสะดวกในการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ การแชร์ไฟล์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ด้วยการรวมเครื่องมือทั้งหมดนี้ไว้ในที่เดียวSlackช่วยให้บุคคลและทีมสามารถจัดระเบียบและเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พวกเขาทำงานได้มากขึ้นและบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นในเวลาที่น้อยลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การส่งข้อความทันทีช่วยให้ทีมสามารถหารือเกี่ยวกับหัวข้อและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น
- ความสามารถในการค้นหาและจัดเก็บที่แข็งแกร่งทำให้การค้นหาการสนทนาหรือข้อมูลในอดีตง่ายขึ้น
- ช่องทางที่กำหนดเองช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบการสนทนาตามหัวข้อ ทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมาย
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆสามารถช่วยให้การทำงานของทีมคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- แผนฟรีมีพื้นที่จัดเก็บไฟล์จำกัด ซึ่งสามารถเพิ่มได้โดยการอัปเกรดเป็นแผนแบบชำระเงิน
- การแจ้งเตือนและการสนทนาใน Slack อาจรบกวนสมาธิหากไม่จัดการอย่างเหมาะสม
การกำหนดราคา
- ข้อดี: $8.25 ต่อคน/เดือน, เรียกเก็บเงินรายเดือน
- ธุรกิจ+: 15 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน, เรียกเก็บรายเดือน
- Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 30,927+)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (22,828+ รีวิว)
4. Brain.fm
แอปช่วยโฟกัสที่ดีที่สุด
Brain.fmเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ใช้ดนตรีและเสียง ซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการทำงานของสมองและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
มันใช้การผสมผสานระหว่างดนตรี, ซาวด์สเคป, และรูปแบบจังหวะที่ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อส่งผลต่อคลื่นสมอง ช่วยให้ผู้ใช้ตื่นตัว, มีสมาธิ, และมีประสิทธิภาพในการทำงาน
ด้วยการมอบความสามารถให้ผู้ใช้ปรับแต่งประสบการณ์เสียงของตนเองและเลือกจากโหมดและแนวเพลงที่หลากหลาย Brain.fm ช่วยให้ผู้ใช้มีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะกำลังทำภารกิจใดอยู่ก็ตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ดนตรีและเสียงที่อิงตามหลักวิทยาศาสตร์ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้มีสมาธิ
- เวลาการเล่นเพลงที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับระยะเวลาของเพลงได้ตามต้องการ
- แอปพลิเคชันมือถือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเพลงและเสียงบรรยากาศได้ตลอดเวลา
- ห้องสมุดเพลงที่อัปเดตเป็นประจำเพื่อรักษาความหลากหลายของเพลงสำหรับผู้ใช้
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการใช้งาน
การกำหนดราคา
- รายเดือน: $6. 99 ต่อเดือน
- รายปี: $49.99 ต่อปี
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- Product Hunt: 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 98 รายการ)
5. ฮับสปอต
ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด
Hubspotเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการตลาดแบบอินบาวด์, การขาย, และการบริการลูกค้า ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดึงดูด, สร้างการมีส่วนร่วม, และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้
มันให้บริการชุดเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการกิจกรรมการตลาด, การขาย, และการบริการลูกค้าได้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ด้วยการนำเครื่องมือทั้งหมดเหล่านี้มารวมกัน Hubspot ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด นั่นคือการมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงและขยายการตลาดของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การปรับแต่งและการปรับให้เข้ากับบุคคล มอบทางออกที่ยืดหยุ่นให้กับทีมเพื่อช่วยปรับให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา
- การรายงานและการวิเคราะห์ ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพการตลาดและการขายได้
- Hubspot ผสานการทำงาน กับเครื่องมือและระบบอื่น ๆ มากมายรวมถึง ClickUp, Slack และ Zapier
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- ตัวเลือกมากเกินไปอาจทำให้รู้สึกหนักใจและอาจขัดขวางประสิทธิภาพในการทำงาน
การกำหนดราคา
- การตลาด มืออาชีพเริ่มต้นที่ $800 ต่อเดือน องค์กรเริ่มต้นที่ $3,600 ต่อเดือน
- ระดับมืออาชีพเริ่มต้นที่ 800 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แพ็กเกจสำหรับองค์กรเริ่มต้นที่ 3,600 ดอลลาร์ต่อเดือน
- การขาย มืออาชีพเริ่มต้นที่ $450 ต่อเดือน องค์กรเริ่มต้นที่ $1,200 ต่อเดือน
- บริการระดับมืออาชีพเริ่มต้นที่ 450 ดอลลาร์ต่อเดือน
- สำหรับองค์กรเริ่มต้นที่ $1,200 ต่อเดือน
- บริการลูกค้า แบบมืออาชีพเริ่มต้นที่ $450 ต่อเดือน แบบองค์กรเริ่มต้นที่ $1,200 ต่อเดือน
- บริการระดับมืออาชีพเริ่มต้นที่ 450 ดอลลาร์ต่อเดือน
- สำหรับองค์กรเริ่มต้นที่ $1,200 ต่อเดือน
- ระดับมืออาชีพเริ่มต้นที่ 800 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แพ็กเกจสำหรับองค์กรเริ่มต้นที่ 3,600 ดอลลาร์ต่อเดือน
- บริการระดับมืออาชีพเริ่มต้นที่ 450 ดอลลาร์ต่อเดือน
- สำหรับองค์กรเริ่มต้นที่ $1,200 ต่อเดือน
- บริการระดับมืออาชีพเริ่มต้นที่ 450 ดอลลาร์ต่อเดือน
- สำหรับองค์กรเริ่มต้นที่ $1,200 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 4 จาก 5 (9,191+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 5,360 รายการ)
6. ลูม
ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอที่ดีที่สุด
Loomเป็นเครื่องมือสื่อสารวิดีโอที่ช่วยให้บุคคลและทีมสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มผลผลิตของพวกเขา
ด้วย Loom ผู้ใช้สามารถบันทึกวิดีโอข้อความที่รวมภาพจากเว็บแคมและการบันทึกหน้าจอของพวกเขาเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้การสื่อสารแนวคิด การให้ข้อเสนอแนะ การแบ่งปันความรู้ การสื่อสารด้วยภาพ และลดการส่งอีเมลยาวหรือการประชุมแบบพบหน้าได้สะดวกยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- บันทึกวิดีโอข้อความและบันทึกหน้าจอ และแชร์ได้อย่างง่ายดายกับทีมของคุณหรือใครก็ตาม
- คำบรรยายสดให้คำบรรยายในเวลาจริง ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
- ตัวเลือกในการตัดและแก้ไขการบันทึกก่อนที่คุณจะแชร์กับผู้อื่น
- การควบคุมความเป็นส่วนตัวช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดระดับการเข้าถึงเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวได้รับการปกป้องและปลอดภัย
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- เวอร์ชันฟรีมีจำนวนวิดีโอจำกัด
การกำหนดราคา
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $12.50 ต่อผู้สร้าง/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 987+)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 338 รายการ)
7. เปลี่ยน
ดีที่สุดสำหรับการจัดระเบียบเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
Shiftเป็นแอปจัดการอีเมลที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการจัดการหลายบัญชีอีเมลจากตำแหน่งศูนย์กลางเดียว
แอปนี้ช่วยให้ผู้ใช้ลดเวลาที่ใช้ในการสลับระหว่างบัญชีอีเมลต่างๆ การค้นหาอีเมลเฉพาะ และการจัดการกล่องจดหมายที่รก ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบัญชีอีเมลทั้งหมดได้ในที่เดียว ค้นหาอีเมลเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว และจัดระเบียบกล่องจดหมายด้วยป้ายกำกับ โฟลเดอร์ และตัวกรองที่สามารถปรับแต่งได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การจัดการหลายบัญชีช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการบัญชีอีเมลและปฏิทินทั้งหมดได้จากที่เดียว
- คุณสมบัติอีเมลขั้นสูง เช่น การเลื่อนการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนติดตามผล และการส่งอีเมลในภายหลัง ช่วยให้ผู้ใช้จัดการกล่องจดหมายเข้าได้ดีขึ้น
- คีย์ลัดที่กำหนดเองช่วยให้ทีมเร่งกระบวนการทำงานและเข้าถึงแอปพลิเคชันได้รวดเร็วขึ้น
- ความสามารถในการผสานรวมช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ Shift กับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- แอปนี้ไม่มีให้บริการบนมือถือ
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ขั้นสูง: $149 ต่อปี
- ทีม: $149 ต่อปี (ต่อผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 3. 6 จาก 5 (รีวิว 62+ รายการ)
- Capterra: 4. 3 จาก 5 (296+ รีวิว)
8. Habitica
แอปติดตามนิสัยที่ดีที่สุด
Habiticaเป็นแอปติดตามนิสัยและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในรูปแบบเกม ที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างและรักษาพฤติกรรมที่ดี บรรลุเป้าหมาย และพัฒนาความเป็นอยู่โดยรวม โดยการเปลี่ยนงานที่น่าเบื่อให้กลายเป็นเกมผจญภัย
ด้วยวิธีการที่สนุกสนานและน่าดึงดูด ผู้ใช้ Habitica สามารถรับรางวัล เลเวลอัพ และปลดล็อกฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อรักษาแรงจูงใจและช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายในชีวิต นำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นและความรู้สึกเติมเต็มในชีวิต
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ทำให้กระบวนการสร้างนิสัยและทำภารกิจสำเร็จกลายเป็นเกมเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้มีแรงจูงใจและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
- ภารกิจและความท้าทายมอบสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและสร้างแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมาย
- การติดตามนิสัย, ข้อเสนอแนะ, และรางวัล มอบวิธีการที่น่าสนใจให้ผู้ใช้ในการวัดความก้าวหน้า, ช่วยให้พวกเขายังคงอยู่ในเส้นทาง, และเฉลิมฉลองความสำเร็จของพวกเขา
- คุณสมบัติการร่วมมือช่วยให้ผู้ใช้สามารถสัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มร่วมกับผู้ใช้อื่น ๆ ได้ เช่น ทีมของพวกเขา, เพื่อน, และสมาชิกในครอบครัว
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- ไม่มีแผนฟรี
- เนื่องจากมีบทลงโทษในเกม อาจทำให้ผู้ใช้กลัวความล้มเหลว และผู้ใช้อาจกลับไปใช้การโกง
การกำหนดราคา
- การสมัครสมาชิกทั่วไป: $5 ต่อเดือน
- แผนกลุ่ม: $9 ต่อเดือน และ $3 ต่อสมาชิก
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- App Store: 4. 1 จาก 5 (1,000+ รีวิว)
- Google Play 4. 2 จาก 5 (19,000+ รีวิว)
9. Zapier
ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีของคุณ
Zapierเป็นเครื่องมืออัตโนมัติออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อบริการเว็บโปรดของตนและทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ด้วย Zapier ผู้ใช้สามารถผสานรวมแอปพลิเคชันนับพันเข้าด้วยกันและสร้าง "Zaps" ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานอัตโนมัติระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อทำให้กระบวนการทำงานตั้งแต่เรื่องง่ายไปจนถึงเรื่องซับซ้อนเป็นไปโดยอัตโนมัติ
โดยการเชื่อมต่อเครื่องมือของคุณกับ Zapierและทำให้งานที่ต้องทำซ้ำๆ และงานที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นอัตโนมัติ ผู้ใช้ Zapier สามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงกว่า ปลดปล่อยเวลาและพลังงานสำหรับงานที่สร้างสรรค์และมีกลยุทธ์มากขึ้น และช่วยให้บุคคลและทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ระบบการทำงานอัตโนมัติช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติได้
- สร้างขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนเพื่อดำเนินการงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
- อำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ
- ผสานการทำงานกับแอปเจ๋ง ๆกว่า 5,000แอปรวมถึง ClickUp, Gmail, Slack และอื่น ๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าโครงสร้างราคาของ Zapier มีราคาสูงเกินไปสำหรับความต้องการของพวกเขา
การกำหนดราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $19. 99 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- มืออาชีพ: $49 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $399 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- บริษัท: $799 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (1,044+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 2,481 รายการ)
10. Weekdone
ดีที่สุดสำหรับการติดตาม OKR
Weekdoneเป็นซอฟต์แวร์ OKR และเครื่องมือจัดการทีมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ติดตามความคืบหน้า และให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ
ทีมสามารถสร้างและมอบหมายงาน กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และติดตามความคืบหน้าของพวกเขาตลอดเวลา แอปยังมีการตรวจสอบเป็นประจำ ซึ่งสมาชิกในทีมสามารถรายงานความคืบหน้าและแบ่งปันการอัปเดตกับเพื่อนร่วมงานได้ วงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสม่ำเสมอช่วยทีมให้ได้รับข้อมูลและสอดคล้องกัน และอาจนำไปสู่การร่วมมือ การสื่อสาร และประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือตั้งเป้าหมายและติดตามความก้าวหน้าเพื่อวัดความก้าวหน้าและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ทีมสร้างรายงานความคืบหน้าที่สอดคล้องกับเป้าหมายของพวกเขา
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น ความคิดเห็นและการอัปเดตของทีม ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมช่วยให้ผู้นำและทีมสามารถดูประสิทธิภาพได้บนแดชบอร์ดที่ง่ายต่อการใช้งาน
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- รองรับได้เพียงสามคนในแผนฟรีเท่านั้น
- การตั้งค่าแอปและสร้างทีมอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ไม่มีรายงานความคืบหน้าประจำเดือน (มีเพียงรายงานประจำสัปดาห์)
การกำหนดราคา
- ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 1 จาก 5 (24+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (57+ รีวิว)
11. กระเป๋า
แอปบุ๊กมาร์กที่ดีที่สุด
Pocketเป็นแอปสำหรับบันทึกและค้นหาเนื้อหาที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกบทความ วิดีโอ และเนื้อหาเว็บอื่น ๆ เพื่ออ่านหรือดูในภายหลัง ลดความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปต่าง ๆ และความรบกวนขณะทำงาน
แอปยังมีชุดเครื่องมือสำหรับการจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่เนื้อหา รวมถึงแท็ก, โฟลเดอร์, และการค้นหา ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้นเมื่อต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ฟีเจอร์บันทึกไว้สำหรับภายหลังช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกบทความ วิดีโอ และเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อดูในภายหลัง
- จัดหมวดหมู่และติดแท็กเนื้อหาที่บันทึกไว้ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้การค้นหาสะดวกยิ่งขึ้น
- พร้อมใช้งานบนหลากหลายแพลตฟอร์ม รวมถึง iOS, Android, เว็บเบราว์เซอร์
- ใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อแนะนำเนื้อหาที่อาจน่าสนใจแก่ผู้ใช้
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- อินเทอร์เฟซและการค้นหาสามารถปรับปรุงได้เพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น
การกำหนดราคา
- พรีเมียมรายเดือน: $4. 99 ต่อเดือน
- พรีเมียมรายปี: $44.99 ต่อปี
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (26+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
12. Toggl
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุด
Togglเป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ช่วยให้ทีมและบุคคลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ จัดระเบียบโครงการ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับนิสัยการทำงานและประสิทธิภาพของพวกเขา
โดยการติดตามเวลาอย่างถูกต้องและให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับนิสัยการทำงาน Toggl สามารถช่วยผู้ใช้เพิ่มผลผลิตได้โดยการลดเวลาที่ใช้ไปกับการติดตามเวลาด้วยตนเอง ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการสื่อสารและการร่วมมือ
นอกจากนี้ Toggl ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ อีกมากมายรวมถึงแอปจัดการโครงการ เครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ และปรับแต่งตัวจับเวลาให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของโครงการ
- รับรายงานหลากหลายรูปแบบ เช่น สรุปประจำสัปดาห์และประจำเดือน เพื่อแสดงการใช้เวลาในแต่ละงาน
- ความสามารถในการผสานรวมช่วยให้ Toggl สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือทำงานอื่น ๆ เช่น ClickUp, Zapier, Evernote, Slack และอื่น ๆ ได้
- รับการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเริ่มต้นหรือหยุดจับเวลา
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- แผนแยกสำหรับการติดตามเวลา การจัดการโครงการ และการสรรหาบุคลากรทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Toggl
การกำหนดราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $9 ต่อผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $18 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 6 จาก 5 (1,514+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 (2,137+ รีวิว)
13. 1password
ตัวเก็บรหัสผ่านที่ดีที่สุด
1Passwordเป็นเครื่องมือจัดการรหัสผ่านที่ช่วยให้บุคคลและทีมสร้างรหัสผ่านที่แข็งแกร่ง เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องจำรหัสผ่านหลายรายการ และแชร์รหัสผ่านอย่างปลอดภัย
แอปนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับรหัสผ่าน และทำให้การจัดการรหัสผ่านง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ของคุณไว้อย่างปลอดภัย
- กรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติเพื่อให้การเข้าสู่ระบบรวดเร็วและง่ายดาย
- สร้างรหัสผ่านที่แข็งแกร่งและไม่ซ้ำใครเพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ
- การตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำเพื่อแจ้งเตือนคุณหากมีรหัสผ่านใด ๆ ที่ถูกบุกรุกหรือถูกใช้
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- ผู้ใช้ประสบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างส่วนขยายเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปแบบบูรณาการ
การกำหนดราคา
- ส่วนบุคคล: $2. 99 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ครอบครัว: $4. 99 ต่อเดือนสำหรับสมาชิกครอบครัวห้าคน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $7. 99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ชุดเริ่มต้นสำหรับทีม: $19.95 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (1,217+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (1,904+ รีวิว)
14. แจสเปอร์ เอไอ
ผู้ช่วยเขียน AI ที่ดีที่สุด
Jasperเป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อมอบผู้ช่วยเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AIให้กับธุรกิจและทีมต่างๆ ซึ่งสามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
แพลตฟอร์มนี้ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง (NLP) และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำความเข้าใจและตอบสนองต่อคำขอของผู้ใช้ ช่วยประหยัดเวลาให้สามารถทำงานเชิงกลยุทธ์และสร้างสรรค์ได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างย่อหน้าที่น่าดึงดูดด้วยเครื่องมือสร้างย่อหน้า
- รับกรอบการทำงานที่มีคุณค่าสำหรับการสร้างไอเดียข้อความการตลาดใหม่ด้วยกรอบปัญหา-กระตุ้น-วิธีแก้ไข (PAS)
- เขียนเนื้อหาใหม่และปรับปรุงคุณภาพการเขียนด้วยฟีเจอร์ Content Improver
- รับคำตอบสำหรับคำถามยาก ๆ ด้วยฟีเจอร์คำตอบจาก Quora
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- รูปแบบการกำหนดราคาอาจมีราคาแพงสำหรับผู้ใช้บางราย
การกำหนดราคา
- โหมดบอส: ประมาณ $99 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (761+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 1,589 รายการ)
15. โปโมโฟกัส
แอปติดตามเวลาและโพโมโดโรมที่ดีที่สุด
Pomofocusเป็นเครื่องมือจัดการเวลาที่อิงตามเทคนิค Pomodoro ซึ่งเป็นวิธีการยอดนิยมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่าง Pomofocus สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยการแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ และหยุดพักเป็นประจำเพื่อชาร์จพลังและโฟกัสใหม่ซอฟต์แวร์แบบ Pomodoroนี้ช่วยลดสิ่งรบกวนปรับปรุงทักษะการจัดการเวลา และเพิ่มสมาธิ ส่งผลให้คุณภาพงานดีขึ้นและเสร็จสมบูรณ์มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ให้ตัวจับเวลาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้มีสมาธิทำงานเป็นช่วงละ 25 นาที พร้อมพัก 5 นาทีระหว่างแต่ละช่วง
- ตัวเลือกในการปรับแต่งเวลาโฟกัส, การพักสั้นและยาวเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานหลากหลายประเภท เช่น แอปจัดการงาน ปฏิทิน เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ และอื่น ๆ เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่น
- ให้สถิติโดยละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ระบุรูปแบบและพื้นที่ที่ควรปรับปรุง
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูง
- ความสามารถในการติดตามเวลาที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอป Pomodoro ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดอื่น ๆ
การกำหนดราคา
- Pomofocus มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย กรุณาสอบถามรายละเอียดราคาจาก Pomofocus
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
16. ก้าว
แอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุด
Stridesเป็นแอปที่ช่วยสร้างนิสัยและติดตามเป้าหมาย ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลและทีมต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย แอปนี้มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับการตั้งและติดตามเป้าหมาย รวมถึงการแจ้งเตือนและการติดตามความคืบหน้าเพื่อช่วยให้ผู้ใช้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ผู้ใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนได้โดยการตั้งเป้าหมายและติดตามเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับงานและชีวิตส่วนตัวของตน. มันให้ภาพที่ชัดเจนของความคืบหน้า ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นสิ่งที่ทำงานได้ดีและสิ่งที่ไม่ได้ทำงาน และทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น.
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รวมถึงการวิเคราะห์และรายงานหลากหลายรูปแบบเพื่อติดตามความคืบหน้าตลอดเวลาและระบุพฤติกรรมและกิจวัตรใดที่ได้ผลดี
- ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งปันเป้าหมายและความคืบหน้ากับกันและกันได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความรับผิดชอบและแรงจูงใจ
- ให้บริการระบบการจัดการงานที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้าง จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของงานและรายการที่ต้องทำของพวกเขา
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ เพื่อประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพและราบรื่นยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- รูปแบบรายการสิ่งที่ต้องทำอาจเรียบง่ายเกินไปสำหรับผู้ใช้ที่มีเป้าหมายซับซ้อน
การกำหนดราคา
- มีให้ดาวน์โหลดฟรี
- ได้รับการสนับสนุนโดยการซื้อในแอปที่มีราคาตั้งแต่ $4.99 ถึง $79.99 สำหรับสมาชิกตลอดชีพ
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- ร้านแอปเปิล: 4.8 จาก 5 (194+ รีวิว)
17. 15five
ซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด
15Fiveเป็นแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพที่ช่วยให้ทีมปรับปรุงผลผลิตโดยการเชื่อมโยงเป้าหมายของพนักงาน ติดตามความก้าวหน้า และให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ แอปยังช่วยระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ทำให้พวกเขาสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์และรายงานหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้ผู้จัดการเข้าใจประสิทธิภาพของทีม ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และติดตามความคืบหน้าตลอดเวลา
- กระบวนการตรวจสอบรายสัปดาห์ที่อนุญาตให้พนักงานแบ่งปันความก้าวหน้าและเป้าหมายของพวกเขา
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- แม้ว่าซอฟต์แวร์จะใช้งานง่ายโดยทั่วไป แต่ก็อาจเกิดความสับสนเกี่ยวกับประเภทของข้อเสนอแนะและเป้าหมายที่สามารถตั้งได้
การกำหนดราคา
- มีส่วนร่วม: $4 ต่อผู้ใช้/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- ดำเนินการ: $8 ต่อผู้ใช้/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- จุดเน้น: $8 ต่อผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- แพ็กเกจแพลตฟอร์มทั้งหมด: $14 ต่อผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 6 จาก 5 (1,736+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 870 รายการ)
18. ฮูตส์สูท
ซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาโซเชียลที่ดีที่สุด
Hootsuiteเป็นแพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงการมีอยู่ทางสื่อสังคมออนไลน์ของพวกเขาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การใช้แอปนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยการลดเวลาและความพยายามที่จำเป็นในการจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชี กำหนดเวลาและเผยแพร่โพสต์ล่วงหน้า ตรวจสอบการกล่าวถึงและข้อความ ติดตามการวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม ทั้งหมดจากตำแหน่งศูนย์กลางเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- จัดการข้อความที่เข้ามาจากหลายช่องทางโซเชียล
- ติดตามกิจกรรมและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดและคู่แข่ง
- ส่งเสริมเนื้อหาแบบออร์แกนิกและจัดการโฆษณาแบบชำระเงิน
- วิเคราะห์และวัดผลลัพธ์ในทุกเครือข่ายสังคมออนไลน์
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- รูปแบบการตั้งราคาที่แพง
การกำหนดราคา
- มืออาชีพ: $99 ต่อเดือน
- ทีม: $249 ต่อเดือน (สามผู้ใช้)
- ธุรกิจ: $739 ต่อเดือน (ห้าผู้ใช้)
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 1 จาก 5 (3,786+ รีวิว)
- Capterra: 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,371 รายการ)
19. Evernote
แอปจดบันทึกที่ดีที่สุด
Evernoteเป็นแอปจดบันทึกและจัดระเบียบที่ช่วยให้ทีมต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการจัดให้มีศูนย์กลางสำหรับจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูล
สร้างบันทึก รวมถึงข้อความ รูปภาพ ไฟล์เสียง และอื่น ๆ และจัดระเบียบบันทึกเหล่านี้ไว้ในสมุดบันทึก. ยังมีเครื่องมือหลากหลายสำหรับการค้นหาและจัดระเบียบบันทึก ทำให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้เมื่อคุณต้องการ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ซิงค์และจัดระเบียบบันทึกของคุณ
- สร้างรายการที่ต้องทำในบันทึกของคุณและเปลี่ยนให้เป็นงาน
- เก็บเอกสารสำคัญของคุณไว้กับตัวโดยใช้เครื่องสแกนเอกสารและบันทึกไว้ในโน้ตของคุณ
- บันทึกบทความ, หน้าเว็บ, และภาพหน้าจอได้โดยตรงในแอป
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- รองรับไฟล์ได้จำนวนจำกัด
- ขาดคุณสมบัติด้านประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของEvernote
การกำหนดราคา
- มืออาชีพ: $10.99 ต่อเดือน
- ทีม: $14.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4 จาก 5 (รีวิว 1,978+ รายการ)
- Capterra: 4. 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 7,735 รายการ)
20. ซูม
ซอฟต์แวร์ประชุมทางเว็บที่ดีที่สุด
Zoomเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ทีมระยะไกลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ โดยช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการประชุมเสียงและวิดีโอได้อย่างง่ายดายจากทุกที่
นอกจากนี้ แอปนี้ยังมีเครื่องมือหลากหลายสำหรับการแชร์หน้าจอ การบันทึก และการใส่คำอธิบายประกอบ ทำให้ทีมต่างๆ สามารถนำเสนอและทำงานร่วมกันบนเอกสาร การนำเสนอ และสื่ออื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เปิดใช้งานการแชร์หน้าจอระหว่างการประชุมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเห็นหน้าจอของคุณขณะที่คุณนำเสนอได้อย่างง่ายดาย
- คำบรรยายที่แปลแล้วเพื่อช่วยขจัดอุปสรรคทางภาษา
- รวมระบบของคุณด้วยZoom integrations
- ปรับปรุงและจัดระเบียบการสื่อสารด้วยเครื่องมือแถบด้านข้างของแชท Zoom
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- แผนฟรีจำกัดเวลาต่อการประชุม
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $149.90 ต่อผู้ใช้/ปี
- ธุรกิจ: $199.90 ต่อผู้ใช้/ปี
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (52,532+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 13,455 รายการ)
21. เหนือมนุษย์
ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพอีเมลที่ดีที่สุด
ซูเปอร์ฮิวแมนเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการอีเมลที่ช่วยให้ทีมปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาโดยให้เครื่องมือสำหรับการจัดตารางเวลาและติดตามอีเมล
แพลตฟอร์มนี้มอบวิธีการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการอีเมล ลดเวลาและความพยายามที่ต้องใช้ในการคัดแยกอีเมลจำนวนมากและค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ
นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามงานสำคัญและรายการที่ต้องติดตามได้อย่างทันท่วงที ลดความเสี่ยงในการพลาดกำหนดส่งงานหรือลืมงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คีย์ลัดเพื่อเร่งการจัดการอีเมล
- แยกกล่องจดหมายเพื่อมุ่งเน้นที่บัญชีอีเมลเดียวในแต่ละครั้ง
- การติดตามผลตามกำหนดช่วยให้ผู้ใช้ไม่พลาดการตอบกลับ
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- ขาดฟังก์ชันการค้นหาทั่วไป; ผู้ใช้ต้องสลับบัญชีอีเมลเพื่อดูข้อความ
การกำหนดราคา
- การเติบโต: $30-45 ต่อผู้ใช้/เดือน
- เริ่มต้น: $30 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4 จาก 5 (61+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
22. Todoist
แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุดและเรียบง่าย
Todoistเป็นแอปจัดการงานและรายการสิ่งที่ต้องทำที่ช่วยให้ผู้ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการจัดระเบียบและติดตามงานและโครงการต่างๆในที่เดียว นอกจากนี้ยังช่วยลดเวลาและความพยายามในการติดตามรายการและสิ่งที่ต้องทำหลายๆ รายการ
นอกจากนี้ เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและการมอบหมายงานยังช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายจัดลำดับความสำคัญของงาน และมั่นใจได้ว่างานจะเสร็จตรงเวลาและมีมาตรฐานสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เพิ่มอย่างรวดเร็วช่วยให้คุณบันทึกและจัดระเบียบงานได้ทันที
- วันครบกำหนดที่เกิดซ้ำช่วยให้คุณจดจำกำหนดเวลาที่สำคัญและสร้างนิสัยการทำงานที่ดีขึ้น
- จัดระเบียบงานและโครงการของคุณตามส่วนและงานย่อย
- เพิ่มระดับความสำคัญเพื่อระบุงานที่สำคัญและ/หรือเร่งด่วน
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- แม้ว่าอินเตอร์เฟซจะเรียบง่ายและใช้งานง่าย แต่บางครั้งอาจรู้สึกว่ามีข้อจำกัดอยู่บ้าง
การกำหนดราคา
- ฟรี: รับโครงการที่ใช้งานอยู่ได้สูงสุดห้าโครงการ
- ข้อดี: $4 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $6 ต่อผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 4 จาก 5 (743+)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (2,081+ รีวิว)
23. OpenPhone
ซอฟต์แวร์โทรศัพท์ธุรกิจที่ดีที่สุด
OpenPhoneเป็นเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจที่ช่วยให้ธุรกิจและทีมต่างๆ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มให้บริการหมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจเสมือนจริงที่ทีมสามารถใช้สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจทั้งหมดของพวกเขา ช่วยลดเวลาและความพยายามที่ต้องใช้ในการจัดการหมายเลขโทรศัพท์และอุปกรณ์หลายเครื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รับหมายเลขโทรศัพท์เสมือนโดยไม่ต้องใช้ระบบโทรศัพท์ใหม่
- ปรับแต่งข้อความต้อนรับเสียงสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจแต่ละหมายเลข
- ส่งและรับข้อความจากหมายเลขโทรศัพท์เสมือน
- ผสานรวมกับ Zapier เพื่อเข้าถึงแอปอื่น ๆ กว่า 4,000 แอป
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาคุณภาพการโทรไม่ดี
การกำหนดราคา
- มาตรฐาน: $17 ต่อผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $25 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 8 จาก 5 (1,274+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (46+ รีวิว)
24. Userguiding
ซอฟต์แวร์การเริ่มต้นใช้งานที่ดีที่สุด
UserGuidingเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแนะนำผู้ใช้และการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ทีมต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยให้วิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการให้ความรู้และฝึกอบรมผู้ใช้ ลดเวลาและความพยายามที่จำเป็นในการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวหรือการจัดทำเอกสารประกอบ
นอกจากนี้ การทัวร์ผลิตภัณฑ์ในแอปและคู่มือแบบโต้ตอบของ UserGuiding ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดเวลาและความพยายามที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาและตอบคำถาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อช่วยสร้างการสาธิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
- สร้างประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วยฟีเจอร์การแบ่งกลุ่ม
- จับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญของผู้ใช้ด้วยแบบสำรวจ Net Promoter (NPS)
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- การเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันสำหรับผู้ใช้บางราย
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: $69 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- มืออาชีพ: $299 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: $499+ ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (112+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (51+ รีวิว)
25. Canva
ซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิกที่ดีที่สุด
Canvaเป็นเครื่องมือออกแบบกราฟิกที่ช่วยให้ทีมต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยให้แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างเนื้อหาภาพหลากหลายรูปแบบ รวมถึงงานนำเสนอ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย ใบปลิว และอื่นๆ อีกมากมาย ลดความจำเป็นในการใช้ทักษะการออกแบบเฉพาะทางหรือการใช้เครื่องมือออกแบบหลายตัว
แอปยังมีเทมเพลตและองค์ประกอบการออกแบบที่สามารถช่วยให้มั่นใจว่าการออกแบบมีความสอดคล้องกันในเชิงภาพและสอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์ ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดและการทำงานซ้ำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แก้ไขและแปลงไฟล์ PDF เป็นงานออกแบบออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย
- เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางช่วยให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถสร้างและแก้ไขการออกแบบได้อย่างสะดวก
- เลือกจากคลังแม่แบบ รูปภาพ และทรัพยากรอื่น ๆ
- ดาวน์โหลดแบบและแชร์ให้ใครก็ได้ผ่านลิงก์
ข้อจำกัดในปัจจุบัน
- คุณสมบัติขั้นสูงและสินทรัพย์มีให้เฉพาะกับการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
การกำหนดราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $12.99 ต่อเดือนสำหรับหนึ่งคน
- ทีม: $14.99 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคนแรก
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,844+)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 10,973 รายการ)
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน?
ดีที่จะรู้แน่ชัดว่าต้องมองหาองค์ประกอบอะไรบ้างเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะพบคู่ที่เหมาะสมในระยะยาว ☝️
นี่คือเกณฑ์พื้นฐานบางประการที่ควรคำนึงถึงขณะที่คุณกำลังตรวจสอบเครื่องมือเหล่านี้:
✅ ใช้งานได้จริงและใช้งานง่าย
มันใช้งานง่ายหรือไม่ และคุณสามารถหาวิธีใช้งานได้โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคหรือไม่
หากเครื่องมือใดต้องใช้เวลา, พลังงาน, หรือแม้กระทั่งเงินของคุณมากกว่ามูลค่าที่มันมอบให้คุณในการรักษาไว้, นั่นคือสิ่งที่คุณไม่ควรทำ.
เครื่องมือที่คุณเลือกควรใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที ที่สำคัญที่สุดคือต้องใช้งานได้จริง เครื่องมือเหล่านี้ควรเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของคุณโดยช่วยเติมเต็มช่องว่าง เชื่อมต่อขั้นตอนการทำงาน และทำให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้น
✅ ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้
ทุกคนมีวิธีการทำงานและความชอบในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณเลือกควรมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับรูปแบบการทำงานและความต้องการของคุณเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การจับคู่ที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันของคุณ และมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับตัวตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของคุณเมื่อคุณก้าวหน้าในบทบาทของคุณ
✅ ปลอดภัย, น่าเชื่อถือ, และสามารถเข้าถึงได้
คุณสามารถบันทึก แก้ไข และเข้าถึงงานของคุณได้อย่างง่ายดายและทุกเวลาหรือไม่? และมีความปลอดภัยหรือไม่—ไฟล์ การสนทนา และข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการปกป้องหรือไม่?
หากเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เครื่องมือของคุณจำเป็นต้องเชื่อถือได้ เข้าถึงได้ง่าย และที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความปลอดภัยและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ
✅ เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน
ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือกับทีมและลูกค้าทางไกล แอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารและร่วมมือกันได้แบบเรียลไทม์นั้นเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
เลือกเครื่องมือที่มีฟีเจอร์การสื่อสารและการทำงานร่วมกันในตัว เพื่อลดเวลาที่เสียไปกับการพูดคุยไปมา และเร่งกระบวนการรับความคิดเห็นให้รวดเร็วขึ้น แก้ไขปัญหาได้ไวขึ้น และขอคำชี้แจงได้ทันที
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยแอปเพิ่มผลผลิต
ไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานหรือทำงานจากที่บ้าน เครื่องมือที่เหมาะสมและเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพสามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบ มีแรงจูงใจ และทำงานได้มากขึ้น
โชคดีสำหรับคุณที่มีตัวเลือกมากมายที่สามารถช่วยคุณหาสิ่งที่คุณต้องการได้ ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการใช้เวลาในการค้นคว้าและประเมินว่าเครื่องมือใดเหมาะสมที่สุดกับความต้องการเฉพาะของคุณ, กระบวนการทำงาน, รูปแบบการเรียนรู้, และเป้าหมายของคุณ
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพบางอย่างช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานได้ บางอย่างช่วยให้คุณเดินหน้าตามเป้าหมาย และบางอย่างสามารถทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น—ด้วย ClickUp คุณสามารถทำได้ทั้งหมด 😉
ด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้หลายร้อยรายการและการผสานการทำงานที่ทรงพลัง ClickUp จะช่วยให้คุณทำงานได้ตามวิธีของคุณและเชี่ยวชาญในกระบวนการทำงานของคุณ
ถึงเวลาปลดล็อกกูรูด้านประสิทธิภาพในตัวคุณแล้ว นำทุกโปรเจกต์และงานของคุณมารวมไว้ที่เดียวด้วย ClickUp 👌