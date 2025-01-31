11 โปรแกรมจัดตารางโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีมในปี 2025

ทุกโครงการได้รับประโยชน์จากซอฟต์แวร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม—ตั้งแต่การอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงบ้านไปจนถึงการจัดระเบียบแคมเปญการตลาดหลายขั้นตอน
ด้วยความสามารถในการวางแผน ติดตาม และจัดการกำหนดเวลาของโครงการ งาน และทรัพยากรแบบเรียลไทม์ ซอฟต์แวร์จัดตารางโครงการจึงเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการโครงการและสมาชิกในทีม
ไม่ว่าจะเป็นการช่วยทีมของคุณจัดการโครงการหลายโครงการ ติดตามประสิทธิภาพ หรือวางแผนทรัพยากร เครื่องมือจัดตารางโครงการที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ที่มีกำไรกับการพลาดกำหนดการเสร็จสิ้นโครงการ!
หากคุณมีเวลาจำกัดและต้องการเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับโปรเจกต์ถัดไป ลองใช้เทมเพลตปฏิทินวางแผนงานของ ClickUpเพื่อรวบรวมงาน การประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ ของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว! ?️
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ตารางโครงการ?
ผู้จัดการโครงการควรมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มการมองเห็นในทุกงาน กิจกรรม และการประชุม
ทีมสมัยใหม่ทำงานข้ามสายงานร่วมกับแผนกอื่น ๆ และทำงานใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดขอบเขตของโครงการ เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ ตารางเวลาของโครงการจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอเป็นรายสัปดาห์ (หากไม่สามารถทำได้รายวัน) การใช้แพลตฟอร์มเพื่อรวบรวมทีมและงานเข้าด้วยกันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจหรืออุปสรรคที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน
นี่คือคุณสมบัติการจัดตารางโครงการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกโซลูชัน:
- รายงานที่ปรับแต่งได้ ซึ่งออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการและข้อกำหนดเฉพาะของผู้จัดการโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นำ หรือลูกค้า
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น การแชทกลุ่ม การแชร์ไฟล์ และการแสดงความคิดเห็นที่มอบหมาย เพื่อให้ทุกคนเชื่อมต่อและรับทราบความคืบหน้าล่าสุดอยู่เสมอ
- ปฏิทินที่ใช้งานง่ายและแผนภูมิแกนต์ สำหรับกำหนดความสัมพันธ์ของงาน, จัดสรรทรัพยากร, และดูหลายโครงการพร้อมกัน
- การจัดการงบประมาณ เพื่อติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการ, ตรวจสอบความคืบหน้าเทียบกับค่าใช้จ่าย,และบริหารงบประมาณของโครงการ
- การจัดการทรัพยากร เพื่อช่วยในการจัดสรรทรัพยากรให้กับงานต่าง ๆ รวมถึงเป็นวิธีในการติดตามความพร้อมของทรัพยากร
- ความสามารถในการค้นหาขั้นสูง เพื่อกรองโครงการตามวันที่, งบประมาณ, ทรัพยากร, ชื่อโครงการ, และอื่น ๆ
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ เพื่อสร้างกฎและสคริปต์อัตโนมัติสำหรับการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ลำดับชั้นที่สามารถปรับขนาดได้ เพื่อจัดการโครงการขนาดเล็กหรือโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน
ด้วยคุณสมบัติหลักเหล่านี้ในใจ มาดูซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาที่ดีที่สุดกัน! ⚡️
10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือจัดตารางโครงการที่ดีที่สุด
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาสำหรับทีมในการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว คุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ขั้นสูงทำให้การสร้างแผนโครงการที่ละเอียดและมองเห็นภาพได้จากมุมมองต่างๆ เป็นเรื่องง่ายใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpและการผสานรวมกับ Google Calendar เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม!
จากมุมมองในชีวิตประจำวัน ทีมงานที่ทำงานร่วมกันใน ClickUp สามารถเข้าถึงงานและเอกสารทั้งหมดได้ตลอดเวลา เริ่มการประชุม Zoom ได้จากภายในงาน แก้งานเป็นกลุ่มและกำหนดเวลางานในปฏิทินด้วยการลากและวางอย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- วันที่เริ่มต้น วันที่ครบกำหนด และเวลาที่แน่นอนโดยละเอียด เพื่อความถูกต้องเมื่อกำหนดเส้นตายและ เป้าหมายสำคัญ
- การเชื่อมต่อมากกว่า1,000รายการเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว (เชื่อมต่อGoogle Calendar ของคุณกับ ClickUp!)
- ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายและมีการตอบกลับในเอกสาร ClickUp, งาน, หรือไวท์บอร์ด
- รายงานและแดชบอร์ดเพื่อการสรุปภาพรวมระดับสูงของงานคุณได้ทันที
- มุมมองโครงการที่ปรับแต่งได้มากกว่า15แบบ เพื่อจัดการงานจากทุกมุมมอง
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมด้วย Docs
- การประมาณเวลาขั้นสูงเพื่อคาดการณ์สัปดาห์การทำงานของคุณ
- สร้างและติดตามเป้าหมายของโครงการของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากมายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (6,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. Toggl Plan
Toggl Plan เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Toggl Plan ผู้ใช้สามารถสร้างงาน มอบหมายทรัพยากร กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ เครื่องมือนี้มีให้ใช้งานทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ ทำให้ง่ายต่อการติดตามโครงการจากทุกที่
แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย โดยให้สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและแชร์ไฟล์หรือภาพหน้าจอได้โดยตรงจากแอป อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่ทรงพลังช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบ ประหยัดเวลา และส่งมอบผลลัพธ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Plan
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อจัดระเบียบไฟล์แนบ ข้อเสนอแนะ และรายการตรวจสอบ
- การจัดการภาระงานภาพและงานที่ทำซ้ำ
- ภาพรวมตารางเวลาทีมในหน้าจอเดียว
- การลากและวางเพื่อจัดตารางเวลาบนไทม์ไลน์
- การผสานข้อมูลสองทางกับ Toggl Track
ข้อจำกัดของ Toggl Plan
- การเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดบนแอปอาจมีความท้าทายมากกว่าเวอร์ชันเว็บ
- ไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการหลายโครงการที่มีกระบวนการทำงานข้ามสายงาน
ราคาของ Toggl Plan
- ทีม: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $13.35 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Toggl Plan คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
3. GanttPRO
GanttPRO เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคคลและธุรกิจจัดการและทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ได้ แพลตฟอร์มนี้มอบคุณสมบัติการจัดตารางโครงการให้กับผู้ใช้เพื่อสร้างแผนภูมิแกนต์แบบไดนามิกสำหรับโครงการหลายโครงการ ตั้งค่ารายการงาน มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และตรวจสอบสถานะของทรัพยากร
ซอฟต์แวร์ยังมีเทมเพลตตารางเวลาสำหรับโครงการประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้างแผนงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน เช่น การแชทแบบเรียลไทม์และฟังก์ชันการแสดงความคิดเห็น เพื่อช่วยให้ทีมสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสานงานงานต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GanttPRO
- รายงานที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานโครงการ, โครงการ, ผู้ใช้, และอื่น ๆ
- เครื่องมือกำหนดตารางโครงการ รวมถึงมุมมองแบบแกนต์และบอร์ด
- การกำหนดเวลาอัตโนมัติเพื่อคำนวณการพึ่งพาของงานใหม่
- มุมมองปริมาณงานเพื่อการจัดการงานที่ดีขึ้น
- การส่งออกไฟล์ PDF, PNG, XLSX และ XML
ข้อจำกัดของ GanttPRO
- การสร้างการพึ่งพาของงานอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนในระหว่างการวางแผนการทำงาน
- ขาดมุมมองโครงการที่หลากหลายเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์กำหนดตารางงานโครงการอื่น ๆ
ราคาของ GanttPRO
- พื้นฐาน: $7.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $12.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $19.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $13.35 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ GanttPRO
- G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
4. Wrike
Wrikeเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมวางแผน จัดการ และวิเคราะห์งานของพวกเขา มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น รายการงาน แผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบัง แดชบอร์ดที่กำหนดเองปฏิทินทีม การแชร์ไฟล์ และอื่นๆ อีกมากมาย
แพลตฟอร์มนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการจัดตารางโครงการและการรายงานเพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้แบบเรียลไทม์ Wrike สามารถเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Slack และ Zapier ทำให้การจัดการทีมของคุณเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น ด้วย Wrike คุณสามารถทำงานร่วมกันในโครงการกับทีมทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณได้!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต, ภาพรวมชั่วคราว, และการกำหนดฐานบนแผนภูมิแกนต์
- โปรแกรมนำเข้าไฟล์Microsoft Project
- การพึ่งพาและเป้าหมายสำคัญ
- การจัดตารางงานใหม่แบบกลุ่ม
- ลิงก์งานที่สามารถแชร์ได้
ข้อจำกัดของ Wrike
- ไม่มีระบบจัดการเอกสาร (สำรวจตัวเลือกที่ดีกว่าในทางเลือกของ Wrike)
- ไม่มีคุณสมบัติการบันทึกแบบอิสระ
ราคาของ Wrike
- เวอร์ชันฟรี
- ทีม: $9. 80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $24.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Wrike เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
- ยอดเขา: ติดต่อ Wrike สำหรับรายละเอียด
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,200 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,300 รายการ)
5. รังผึ้ง
Hiveเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติเช่น การจัดการงาน การสื่อสารในทีมและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดตารางโครงการที่ประสบความสำเร็จ Hive มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและทำงานบนงานต่างๆ ได้จากทุกที่ ด้วยความสามารถในการมอบหมายงาน กำหนดเส้นตายติดตามสถานะโครงการ และรับการแจ้งเตือน Hive มอบความโปร่งใสให้กับทีมเพื่อให้สามารถติดตามตารางโครงการและปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้
หนึ่งในประโยชน์หลักของการใช้ Hive คือความสามารถในการมองเห็นภาพตารางเวลาการวางแผนโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างชัดเจน ด้วย Hive ทีมงานสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) ที่ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของกำหนดการโครงการ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานและเป้าหมายสำคัญต่างๆ
การมองเห็นนี้ช่วยให้ทีมสามารถระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ และปรับตารางเวลาของโครงการให้เหมาะสม ทำให้แน่ใจว่าพวกเขายังคงอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายของโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- แผนภูมิไทม์ไลน์ของโครงการ, ฐานข้อมูล, จุดสำคัญ, และการพึ่งพาอาศัยกันด้วยมุมมองกังต์
- แดชบอร์ดพื้นที่ทำงานเพื่อแสดงภาพรวมกิจกรรมทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม
- Hive Notes สำหรับการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์
- โครงการหลักที่มีโครงการย่อยในลำดับชั้นที่ยืดหยุ่น
- ฟังก์ชันแชทในตัว
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- แผนราคาที่แพงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จัดตารางโครงการอื่น ๆ
- ฟังก์ชันการแก้ไขแบบหลายงานและการแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ที่จำกัด
ราคาของฮีฟ
- คนเดียว: ฟรี
- ทีม: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อ Hive เพื่อขอรายละเอียด
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 360+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
6. ActiveCollab
ActiveCollab เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้การจัดการลูกค้าและการจัดตารางเวลาสำหรับเอเจนซี่ง่ายขึ้น แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนโครงการที่ละเอียด มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม จัดการกำหนดเวลา และทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานร่วมกัน
ตั้งแต่การดูสถานะของโครงการไปจนถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ ActiveCollab มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้เอเจนซี่สามารถจัดการงานได้อย่างเป็นระบบและเดินหน้าตามแผน แพลตฟอร์มนี้มอบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน ให้สมาชิกในทีมสามารถพูดคุยเกี่ยวกับโครงการ แบ่งปันไฟล์ และอัปเดตความคืบหน้าได้อย่างสะดวก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCollab
- อีเมลฟีดข่าวพร้อมงานที่ค้างอยู่ งานที่ต้องส่งในวันนั้น รวมถึงงานที่กำลังจะมาถึง
- ตัวอย่างโครงการเพื่อทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์ม
- มุมมองโครงการรวมถึงรายการ, คอลัมน์, และไทม์ไลน์
- สี่ธีมสี รวมถึงสีเข้มและนีออน
- งานที่เกิดขึ้นซ้ำ งานของผู้ปกครอง และงานของลูก
ข้อจำกัดของ ActiveCollab
- ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ
- รายงานขั้นสูงมีให้บริการในแผนที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ราคาของ ActiveCollab
- ข้อดี: $8/เดือนต่อสมาชิก
- บวก: $9.50/เดือน สำหรับสมาชิก 3 คน
- โปร + รับเงิน: $11.75/เดือน ต่อสมาชิก
ActiveCollab รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
7. Monday.com
Mondayเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถวางแผน จัดการ และทำงานร่วมกันในโครงการได้อย่างง่ายดาย ด้วย Monday.com ทีมงานสามารถสร้างงานและกำหนดเส้นตาย มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ติดตามความคืบหน้า แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน และดูสถานะโดยรวมของโครงการได้
คุณสมบัติการมองเห็นของมันช่วยให้ทีมสามารถติดตามสุขภาพของโครงการและมองเห็นข้อมูลได้ ทำให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว Monday ยังมอบการควบคุมการเข้าถึงให้ผู้ใช้สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายว่าใครมีการเข้าถึงการทำงานบนแพลตฟอร์ม รวมถึงการผสานรวมกับแอปพลิเคชันการจัดตารางโครงการอื่น ๆ เช่น Slack และ Google Drive เพื่อความสะดวกเพิ่มเติม
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- 10+ การดูโครงการ รวมถึงแผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง
- เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองด้วยบล็อกการสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- เอกสารงานหลัก ส่วนตัว และที่แชร์ได้
- 200+ สูตรอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเพื่อทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชันและอินเทอร์เฟซ (ลองดูทางเลือกในวันจันทร์)
- แดชบอร์ดเป็นฟีเจอร์พรีเมียมที่ต้องชำระเงิน
ราคาวันจันทร์
- บุคคล: ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
- มาตรฐาน: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
- ข้อดี: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
- องค์กร: กรุณาติดต่อวันจันทร์เพื่อขอรายละเอียด
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (7,550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
เปรียบเทียบวันจันทร์กับ ClickUp!
8. Google Sheets
Google Sheets เป็นโปรแกรมสเปรดชีตที่ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง ทำงานร่วมกัน และแชร์สเปรดชีตสำหรับการจัดตารางงานและการวางแผนโครงการได้อย่างง่ายดาย ด้วย Google Sheets ทีมสามารถป้อนข้อมูลลงในตารางได้อย่างรวดเร็วและปรับแต่งรูปลักษณ์ของสเปรดชีตด้วยแบบอักษร สี และสูตรต่างๆ
เครื่องมือนี้ยังมีคุณสมบัติที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิและกราฟที่สามารถแชร์ได้อย่างง่ายดายกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ Google Sheets ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในโครงการ โปรแกรมนี้มีความปลอดภัยและใช้งานง่าย ช่วยให้ทีมสามารถเข้าถึงเอกสารของตนได้อย่างรวดเร็วจากอุปกรณ์ใดก็ได้!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Sheets
- ฟังก์ชันความคิดเห็นและรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ตารางเวลาของโครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- ตัวเลือกโซลูชันแบบกำหนดเองพร้อมรายการเมนูและมาโครด้วย Apps Script
- การผสานรวม Salesforce เพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- คุณสมบัติช่วยเหลือ เช่น การเติมข้อมูลอัจฉริยะและคำแนะนำสูตร
- บันทึกอัตโนมัติพร้อมประวัติเวอร์ชัน
ข้อจำกัดของ Google Sheets
- จำเป็นต้องใช้ส่วนเสริมจาก Google Workspace Marketplace เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟีเจอร์ของ Sheet
- ไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางโครงการหรือเครื่องมือจัดการงานแบบเดี่ยว
ราคาของ Google Sheets
- เวอร์ชันฟรี
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Google Sheets รีวิวและคะแนน
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 7/5 (12,000+ รีวิว)
9. Microsoft Excel
Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสเปรดชีตที่ทรงพลังซึ่งพัฒนาโดย Microsoft ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บ จัดระเบียบ วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลได้ สามารถใช้สำหรับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางโครงการ เช่น การสร้างแผนภูมิแกนต์ การติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยแผนภูมิและตาราง การคำนวณต้นทุนและงบประมาณ การจัดเรียงข้อมูลเป็นหมวดหมู่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างและจัดรูปแบบแผนภูมิเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ
Excel ยังมีคุณสมบัติการจัดตารางโครงการมากมาย เช่น ตารางหมุนและรูปแบบตามเงื่อนไข เพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดการ วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้ได้ทั้งสำหรับรายการงานพื้นฐานหรือแผนภูมิที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น แบบจำลองทางการเงิน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Excel
- เครื่องมืออัจฉริยะเพื่อเรียนรู้รูปแบบของผู้ใช้และจัดระเบียบข้อมูล
- สูตรสมัยใหม่สำหรับการคำนวณ
- กราฟขนาดเล็กและตารางเพื่อทำนายแนวโน้ม
- แอปพลิเคชันบนมือถือ เดสก์ท็อป และออนไลน์
- สเปรดชีตที่ปรับแต่งตามความต้องการ
ข้อจำกัดของ Microsoft Excel
- ขาดคุณสมบัติสำหรับการจัดสรรทรัพยากรหรือการจัดตารางโครงการที่ซับซ้อน
- แผนภูมิและกราฟิกบางรายการใน Excel ต้องใช้การสมัครสมาชิก Microsoft 365
ราคาของ Microsoft Excel
- Microsoft Excel มีจำหน่ายเป็นเวอร์ชันเดี่ยวในราคา $159.99 หรือพร้อมกับการสมัครสมาชิก Microsoft 365
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Excel
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (18,000+ รีวิว)
10. การทำงานเป็นทีม
ทีมเวิร์คเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการร่วมมือที่ออกแบบมาเพื่อให้ทีมสามารถวางแผน จัดระเบียบ และบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มการจัดตารางโครงการนี้มีเครื่องมือสำหรับการจัดการการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมผ่านข้อความแชท การโทร และการแจ้งเตือน นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ เช่น Dropbox และ Google Docs
มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้โดยการสร้างและมอบหมายงาน ติดตามชั่วโมงการทำงานในแต่ละงาน กำหนดเส้นตายและเป้าหมายสำคัญ และตรวจสอบความคืบหน้า คุณสมบัติการรายงานมีให้เพื่อช่วยให้ทีมทบทวนประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา ทำให้เป็นซอฟต์แวร์การจัดตารางโครงการที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- มุมมองรายการ, คันบัน, แผนภูมิแกนต์, ตาราง, ทุกอย่าง, และงานของฉัน
- สิทธิ์และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าและผู้ร่วมงาน
- อัตราค่าบริการและต้นทุนสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม
- การจัดการทรัพยากรและปริมาณงาน
- งบประมาณที่กำหนดเองต่อโครงการ
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- บางคนบอกว่ามันมีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยในการฝึกฝนและนำไปใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆ
- ฟังก์ชันการแชทขั้นพื้นฐาน
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $5. 99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ส่งมอบ: $9.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- เติบโต: $19.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ขนาด: ติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียด
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (790+ รีวิว)
ชมการแข่งขันของทีมเวิร์คเหล่านี้!
11. NiftyPM
NiftyPM เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการออนไลน์ที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและรักษาความเป็นระเบียบของตารางเวลาโครงการได้อย่างง่ายดาย มันทำให้กระบวนการจัดการโครงการ งาน ทรัพยากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย เช่น การจัดตารางงาน ไทม์ไลน์แบบภาพสำหรับการติดตามความคืบหน้าและเป้าหมาย การแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้สมาชิกในทีมอยู่ในหน้าเดียวกัน และการรายงานที่ครอบคลุม
เครื่องมือจัดตารางโครงการยังมีระบบเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันธุรกิจยอดนิยมมากมาย เช่น Dropbox, Google Drive และ Slack ช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อกิจกรรมการจัดการโครงการเข้ากับกระบวนการทำงานอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ NiftyPM
- การพึ่งพาเป้าหมายเพื่อบล็อกงานทั้งหมดในเป้าหมายจนกว่างานอื่น ๆ ในเป้าหมายจะเสร็จสิ้น
- การปรับแต่งโมดูลให้เหมาะกับบทบาทและความต้องการของสมาชิกทีมในโครงการ
- ระบบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์สำหรับสถานะที่กำลังดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์, และล่าช้า
- ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ
- การผสานรวมแบบเนทีฟและการฝังแบบกำหนดเอง
ข้อจำกัดของ NiftyPM
- จำเป็นต้องใช้แผนชำระเงินที่มีราคาแพงเพื่อใช้คุณสมบัติหลักเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดตารางโครงการอื่น ๆ
- แผนฟรีจำกัดการใช้งานไว้ที่สองโครงการที่ใช้งานอยู่
ราคาของ NiftyPM
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อ NiftyPM เพื่อขอรายละเอียด
คะแนนและรีวิวของ NiftyPM
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ประเภทของเครื่องมือและซอฟต์แวร์การจัดตารางโครงการ
ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใช้เครื่องมือจัดตารางโครงการแบบใดที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณใช่ไหม? เราได้แบ่งประเภทของซอฟต์แวร์จัดตารางโครงการไว้เพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด:
1. ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์
ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์เป็นหนึ่งในเครื่องมือการวางแผนโครงการที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด มันให้การแสดงภาพของงานโครงการ ระยะเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างงาน ด้วยแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ ระบุจุดที่อาจเกิดปัญหา และทำการปรับเปลี่ยนเพื่อให้โครงการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์หลายตัวยังมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถอัปเดตสถานะงาน เพิ่มความคิดเห็น และสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เครื่องมือการจัดการโครงการแบบอไจล์
เครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ปฏิบัติตามวิธีการ Agile เครื่องมือเหล่านี้มุ่งเน้นการพัฒนาแบบวนซ้ำ ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ เรียกว่า สปรินต์ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพิ่มความโปร่งใส และช่วยให้ทีมสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลง คุณสมบัติเช่น กระดาน Kanban, เรื่องราวของผู้ใช้, และแผนภูมิการลดภาระงาน ทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นและมั่นใจได้ว่าโครงการจะส่งมอบตรงเวลา
3. ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากร
การจัดการทรัพยากรมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการจัดตารางโครงการ.ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรได้ โดยมั่นใจว่าบุคคลที่เหมาะสมได้รับการมอบหมายให้ทำงานที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม. เครื่องมือเหล่านี้มอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความพร้อมของทรัพยากร, การกระจายภาระงาน,และการวางแผนกำลังการผลิต. ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรช่วยให้ทีมสามารถหลีกเลี่ยงการโหลดตารางโครงการเกิน, ป้องกันการเกิดความขัดแย้งในการจัดตาราง, และเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด.
4. ซอฟต์แวร์วิธีการเส้นทางวิกฤต (CPM)
ซอฟต์แวร์ Critical Path Method (CPM) เหมาะสำหรับการจัดการตารางเวลาโครงการที่มีงานหลายอย่างซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ซอฟต์แวร์นี้ช่วยระบุเส้นทางวิกฤต ซึ่งเป็นลำดับของงานที่กำหนดระยะเวลาทั้งหมดของโครงการ ซอฟต์แวร์ CPM ช่วยให้ทีมวิเคราะห์การพึ่งพากันของงาน ประมาณการระยะเวลาของโครงการ และระบุความล่าช้าหรือจุดคอขวดที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยการมุ่งเน้นที่เส้นทางวิกฤต ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ
5. เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
เครื่องมือการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดตารางโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลหรือกระจายตัว เครื่องมือเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร การแชร์ไฟล์ และการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างสมาชิกในทีม คุณสมบัติการจัดตารางโครงการ เช่น การส่งข้อความแบบเรียลไทม์ การมอบหมายงาน และการแชร์เอกสาร ทำให้ทีมสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันสามารถผสานรวมกับเครื่องมือจัดตารางโครงการเพื่อมอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการโครงการและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
ซอฟต์แวร์กำหนดตารางโครงการสำหรับผู้จัดการโครงการ
ClickUp คือซอฟต์แวร์จัดตารางโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่ต้องการรักษาความเป็นระเบียบและทำงานตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ClickUp มอบวิธีการจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ!
นอกจากนี้ ความสามารถในการทำงานร่วมกันยังช่วยให้บุคคลหรือทีมสามารถทำงานร่วมกันได้จากทุกที่เพื่อประสบการณ์การจัดตารางโครงการที่ดีที่สุดสร้างบัญชีฟรีใน ClickUp วันนี้!