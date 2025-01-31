บล็อก ClickUp
11 โปรแกรมจัดตารางโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีมในปี 2025

11 โปรแกรมจัดตารางโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีมในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
31 มกราคม 2568

ทุกโครงการได้รับประโยชน์จากซอฟต์แวร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม—ตั้งแต่การอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงบ้านไปจนถึงการจัดระเบียบแคมเปญการตลาดหลายขั้นตอน

ด้วยความสามารถในการวางแผน ติดตาม และจัดการกำหนดเวลาของโครงการ งาน และทรัพยากรแบบเรียลไทม์ ซอฟต์แวร์จัดตารางโครงการจึงเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการโครงการและสมาชิกในทีม

ไม่ว่าจะเป็นการช่วยทีมของคุณจัดการโครงการหลายโครงการ ติดตามประสิทธิภาพ หรือวางแผนทรัพยากร เครื่องมือจัดตารางโครงการที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ที่มีกำไรกับการพลาดกำหนดการเสร็จสิ้นโครงการ!

หากคุณมีเวลาจำกัดและต้องการเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับโปรเจกต์ถัดไป ลองใช้เทมเพลตปฏิทินวางแผนงานของ ClickUpเพื่อรวบรวมงาน การประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ ของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว! ?️

เทมเพลตแผนงานปฏิทิน ClickUp

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ตารางโครงการ?

ผู้จัดการโครงการควรมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มการมองเห็นในทุกงาน กิจกรรม และการประชุม

ทีมสมัยใหม่ทำงานข้ามสายงานร่วมกับแผนกอื่น ๆ และทำงานใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดขอบเขตของโครงการ เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ ตารางเวลาของโครงการจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอเป็นรายสัปดาห์ (หากไม่สามารถทำได้รายวัน) การใช้แพลตฟอร์มเพื่อรวบรวมทีมและงานเข้าด้วยกันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจหรืออุปสรรคที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน

มุมมองปฏิทิน ClickUp บล็อก CTA

นี่คือคุณสมบัติการจัดตารางโครงการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกโซลูชัน:

  • รายงานที่ปรับแต่งได้ ซึ่งออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการและข้อกำหนดเฉพาะของผู้จัดการโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นำ หรือลูกค้า
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น การแชทกลุ่ม การแชร์ไฟล์ และการแสดงความคิดเห็นที่มอบหมาย เพื่อให้ทุกคนเชื่อมต่อและรับทราบความคืบหน้าล่าสุดอยู่เสมอ
  • ปฏิทินที่ใช้งานง่ายและแผนภูมิแกนต์ สำหรับกำหนดความสัมพันธ์ของงาน, จัดสรรทรัพยากร, และดูหลายโครงการพร้อมกัน
  • การจัดการงบประมาณ เพื่อติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการ, ตรวจสอบความคืบหน้าเทียบกับค่าใช้จ่าย,และบริหารงบประมาณของโครงการ
  • การจัดการทรัพยากร เพื่อช่วยในการจัดสรรทรัพยากรให้กับงานต่าง ๆ รวมถึงเป็นวิธีในการติดตามความพร้อมของทรัพยากร
  • ความสามารถในการค้นหาขั้นสูง เพื่อกรองโครงการตามวันที่, งบประมาณ, ทรัพยากร, ชื่อโครงการ, และอื่น ๆ
  • กระบวนการทำงานอัตโนมัติ เพื่อสร้างกฎและสคริปต์อัตโนมัติสำหรับการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ลำดับชั้นที่สามารถปรับขนาดได้ เพื่อจัดการโครงการขนาดเล็กหรือโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน

ด้วยคุณสมบัติหลักเหล่านี้ในใจ มาดูซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาที่ดีที่สุดกัน! ⚡️

10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือจัดตารางโครงการที่ดีที่สุด

1.คลิกอัพ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
กำหนดตารางโครงการหลายโครงการ จัดการการพึ่งพา และจัดลำดับความสำคัญของทุกสิ่งในไทม์ไลน์โครงการของคุณด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาสำหรับทีมในการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว คุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ขั้นสูงทำให้การสร้างแผนโครงการที่ละเอียดและมองเห็นภาพได้จากมุมมองต่างๆ เป็นเรื่องง่ายใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpและการผสานรวมกับ Google Calendar เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม!

จากมุมมองในชีวิตประจำวัน ทีมงานที่ทำงานร่วมกันใน ClickUp สามารถเข้าถึงงานและเอกสารทั้งหมดได้ตลอดเวลา เริ่มการประชุม Zoom ได้จากภายในงาน แก้งานเป็นกลุ่มและกำหนดเวลางานในปฏิทินด้วยการลากและวางอย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากมายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้
  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (6,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

2. Toggl Plan

ซอฟต์แวร์จัดตารางโครงการ Toggl Plan
ผ่านทางToggl Plan

Toggl Plan เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Toggl Plan ผู้ใช้สามารถสร้างงาน มอบหมายทรัพยากร กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ เครื่องมือนี้มีให้ใช้งานทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ ทำให้ง่ายต่อการติดตามโครงการจากทุกที่

แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย โดยให้สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและแชร์ไฟล์หรือภาพหน้าจอได้โดยตรงจากแอป อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่ทรงพลังช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบ ประหยัดเวลา และส่งมอบผลลัพธ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Plan

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อจัดระเบียบไฟล์แนบ ข้อเสนอแนะ และรายการตรวจสอบ
  • การจัดการภาระงานภาพและงานที่ทำซ้ำ
  • ภาพรวมตารางเวลาทีมในหน้าจอเดียว
  • การลากและวางเพื่อจัดตารางเวลาบนไทม์ไลน์
  • การผสานข้อมูลสองทางกับ Toggl Track

ข้อจำกัดของ Toggl Plan

  • การเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดบนแอปอาจมีความท้าทายมากกว่าเวอร์ชันเว็บ
  • ไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการหลายโครงการที่มีกระบวนการทำงานข้ามสายงาน

ราคาของ Toggl Plan

  • ทีม: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $13.35 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

Toggl Plan คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

3. GanttPRO

ซอฟต์แวร์การจัดตารางโครงการ GanttPRO
ผ่านทางGanttPRO

GanttPRO เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคคลและธุรกิจจัดการและทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ได้ แพลตฟอร์มนี้มอบคุณสมบัติการจัดตารางโครงการให้กับผู้ใช้เพื่อสร้างแผนภูมิแกนต์แบบไดนามิกสำหรับโครงการหลายโครงการ ตั้งค่ารายการงาน มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และตรวจสอบสถานะของทรัพยากร

ซอฟต์แวร์ยังมีเทมเพลตตารางเวลาสำหรับโครงการประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้างแผนงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน เช่น การแชทแบบเรียลไทม์และฟังก์ชันการแสดงความคิดเห็น เพื่อช่วยให้ทีมสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสานงานงานต่างๆ ได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GanttPRO

  • รายงานที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานโครงการ, โครงการ, ผู้ใช้, และอื่น ๆ
  • เครื่องมือกำหนดตารางโครงการ รวมถึงมุมมองแบบแกนต์และบอร์ด
  • การกำหนดเวลาอัตโนมัติเพื่อคำนวณการพึ่งพาของงานใหม่
  • มุมมองปริมาณงานเพื่อการจัดการงานที่ดีขึ้น
  • การส่งออกไฟล์ PDF, PNG, XLSX และ XML

ข้อจำกัดของ GanttPRO

  • การสร้างการพึ่งพาของงานอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนในระหว่างการวางแผนการทำงาน
  • ขาดมุมมองโครงการที่หลากหลายเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์กำหนดตารางงานโครงการอื่น ๆ

ราคาของ GanttPRO

  • พื้นฐาน: $7.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $12.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $19.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $13.35 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ GanttPRO

  • G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)

4. Wrike

ซอฟต์แวร์จัดตารางโครงการ Wrike Spreadsheet
ผ่านทางWrike

Wrikeเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมวางแผน จัดการ และวิเคราะห์งานของพวกเขา มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น รายการงาน แผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบัง แดชบอร์ดที่กำหนดเองปฏิทินทีม การแชร์ไฟล์ และอื่นๆ อีกมากมาย

แพลตฟอร์มนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการจัดตารางโครงการและการรายงานเพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้แบบเรียลไทม์ Wrike สามารถเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Slack และ Zapier ทำให้การจัดการทีมของคุณเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น ด้วย Wrike คุณสามารถทำงานร่วมกันในโครงการกับทีมทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณได้!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต, ภาพรวมชั่วคราว, และการกำหนดฐานบนแผนภูมิแกนต์
  • โปรแกรมนำเข้าไฟล์Microsoft Project
  • การพึ่งพาและเป้าหมายสำคัญ
  • การจัดตารางงานใหม่แบบกลุ่ม
  • ลิงก์งานที่สามารถแชร์ได้

ข้อจำกัดของ Wrike

  • ไม่มีระบบจัดการเอกสาร (สำรวจตัวเลือกที่ดีกว่าในทางเลือกของ Wrike)
  • ไม่มีคุณสมบัติการบันทึกแบบอิสระ

ราคาของ Wrike

  • เวอร์ชันฟรี
  • ทีม: $9. 80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $24.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Wrike เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
  • ยอดเขา: ติดต่อ Wrike สำหรับรายละเอียด

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,300 รายการ)

5. รังผึ้ง

ซอฟต์แวร์จัดตารางโครงการพร้อมกระดานแสดงสถานะรังผึ้ง
ผ่านทางHive

Hiveเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติเช่น การจัดการงาน การสื่อสารในทีมและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดตารางโครงการที่ประสบความสำเร็จ Hive มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและทำงานบนงานต่างๆ ได้จากทุกที่ ด้วยความสามารถในการมอบหมายงาน กำหนดเส้นตายติดตามสถานะโครงการ และรับการแจ้งเตือน Hive มอบความโปร่งใสให้กับทีมเพื่อให้สามารถติดตามตารางโครงการและปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้

หนึ่งในประโยชน์หลักของการใช้ Hive คือความสามารถในการมองเห็นภาพตารางเวลาการวางแผนโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างชัดเจน ด้วย Hive ทีมงานสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) ที่ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของกำหนดการโครงการ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานและเป้าหมายสำคัญต่างๆ

การมองเห็นนี้ช่วยให้ทีมสามารถระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ และปรับตารางเวลาของโครงการให้เหมาะสม ทำให้แน่ใจว่าพวกเขายังคงอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายของโครงการ

คุณสมบัติเด่นของ Hive

  • แผนภูมิไทม์ไลน์ของโครงการ, ฐานข้อมูล, จุดสำคัญ, และการพึ่งพาอาศัยกันด้วยมุมมองกังต์
  • แดชบอร์ดพื้นที่ทำงานเพื่อแสดงภาพรวมกิจกรรมทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม
  • Hive Notes สำหรับการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์
  • โครงการหลักที่มีโครงการย่อยในลำดับชั้นที่ยืดหยุ่น
  • ฟังก์ชันแชทในตัว

ข้อจำกัดของรังผึ้ง

  • แผนราคาที่แพงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จัดตารางโครงการอื่น ๆ
  • ฟังก์ชันการแก้ไขแบบหลายงานและการแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ที่จำกัด

ราคาของฮีฟ

  • คนเดียว: ฟรี
  • ทีม: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อ Hive เพื่อขอรายละเอียด

คะแนนและรีวิวของฮีฟ

  • G2: 4. 6/5 (รีวิว 360+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

6. ActiveCollab

ซอฟต์แวร์จัดตารางโครงการ Activecollab
ผ่านทางActiveCollab

ActiveCollab เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้การจัดการลูกค้าและการจัดตารางเวลาสำหรับเอเจนซี่ง่ายขึ้น แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนโครงการที่ละเอียด มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม จัดการกำหนดเวลา และทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานร่วมกัน

ตั้งแต่การดูสถานะของโครงการไปจนถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ ActiveCollab มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้เอเจนซี่สามารถจัดการงานได้อย่างเป็นระบบและเดินหน้าตามแผน แพลตฟอร์มนี้มอบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน ให้สมาชิกในทีมสามารถพูดคุยเกี่ยวกับโครงการ แบ่งปันไฟล์ และอัปเดตความคืบหน้าได้อย่างสะดวก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCollab

  • อีเมลฟีดข่าวพร้อมงานที่ค้างอยู่ งานที่ต้องส่งในวันนั้น รวมถึงงานที่กำลังจะมาถึง
  • ตัวอย่างโครงการเพื่อทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์ม
  • มุมมองโครงการรวมถึงรายการ, คอลัมน์, และไทม์ไลน์
  • สี่ธีมสี รวมถึงสีเข้มและนีออน
  • งานที่เกิดขึ้นซ้ำ งานของผู้ปกครอง และงานของลูก

ข้อจำกัดของ ActiveCollab

ราคาของ ActiveCollab

  • ข้อดี: $8/เดือนต่อสมาชิก
  • บวก: $9.50/เดือน สำหรับสมาชิก 3 คน
  • โปร + รับเงิน: $11.75/เดือน ต่อสมาชิก

ActiveCollab รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

7. Monday.com

ซอฟต์แวร์จัดตารางโครงการบอร์ดคัมบังวันจันทร์
ผ่านทางวันจันทร์

Mondayเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถวางแผน จัดการ และทำงานร่วมกันในโครงการได้อย่างง่ายดาย ด้วย Monday.com ทีมงานสามารถสร้างงานและกำหนดเส้นตาย มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ติดตามความคืบหน้า แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน และดูสถานะโดยรวมของโครงการได้

คุณสมบัติการมองเห็นของมันช่วยให้ทีมสามารถติดตามสุขภาพของโครงการและมองเห็นข้อมูลได้ ทำให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว Monday ยังมอบการควบคุมการเข้าถึงให้ผู้ใช้สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายว่าใครมีการเข้าถึงการทำงานบนแพลตฟอร์ม รวมถึงการผสานรวมกับแอปพลิเคชันการจัดตารางโครงการอื่น ๆ เช่น Slack และ Google Drive เพื่อความสะดวกเพิ่มเติม

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

  • 10+ การดูโครงการ รวมถึงแผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง
  • เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองด้วยบล็อกการสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
  • เอกสารงานหลัก ส่วนตัว และที่แชร์ได้
  • 200+ สูตรอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดในวันจันทร์

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเพื่อทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชันและอินเทอร์เฟซ (ลองดูทางเลือกในวันจันทร์)
  • แดชบอร์ดเป็นฟีเจอร์พรีเมียมที่ต้องชำระเงิน

ราคาวันจันทร์

  • บุคคล: ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
  • มาตรฐาน: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
  • ข้อดี: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
  • องค์กร: กรุณาติดต่อวันจันทร์เพื่อขอรายละเอียด

เรตติ้งและรีวิววันจันทร์

  • G2: 4. 7/5 (7,550+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

เปรียบเทียบวันจันทร์กับ ClickUp!

8. Google Sheets

การจัดรูปแบบตัวพิมพ์ใหญ่และการเว้นวรรคใน Google Sheets
ผ่านGoogle Sheets

Google Sheets เป็นโปรแกรมสเปรดชีตที่ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง ทำงานร่วมกัน และแชร์สเปรดชีตสำหรับการจัดตารางงานและการวางแผนโครงการได้อย่างง่ายดาย ด้วย Google Sheets ทีมสามารถป้อนข้อมูลลงในตารางได้อย่างรวดเร็วและปรับแต่งรูปลักษณ์ของสเปรดชีตด้วยแบบอักษร สี และสูตรต่างๆ

เครื่องมือนี้ยังมีคุณสมบัติที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิและกราฟที่สามารถแชร์ได้อย่างง่ายดายกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ Google Sheets ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในโครงการ โปรแกรมนี้มีความปลอดภัยและใช้งานง่าย ช่วยให้ทีมสามารถเข้าถึงเอกสารของตนได้อย่างรวดเร็วจากอุปกรณ์ใดก็ได้!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Sheets

  • ฟังก์ชันความคิดเห็นและรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ตารางเวลาของโครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
  • ตัวเลือกโซลูชันแบบกำหนดเองพร้อมรายการเมนูและมาโครด้วย Apps Script
  • การผสานรวม Salesforce เพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ
  • คุณสมบัติช่วยเหลือ เช่น การเติมข้อมูลอัจฉริยะและคำแนะนำสูตร
  • บันทึกอัตโนมัติพร้อมประวัติเวอร์ชัน

ข้อจำกัดของ Google Sheets

  • จำเป็นต้องใช้ส่วนเสริมจาก Google Workspace Marketplace เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟีเจอร์ของ Sheet
  • ไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางโครงการหรือเครื่องมือจัดการงานแบบเดี่ยว

ราคาของ Google Sheets

  • เวอร์ชันฟรี
  • ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

Google Sheets รีวิวและคะแนน

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 7/5 (12,000+ รีวิว)

9. Microsoft Excel

ซอฟต์แวร์จัดตารางโครงการกิจกรรม Excel
ผ่านทางMicrosoft Excel

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสเปรดชีตที่ทรงพลังซึ่งพัฒนาโดย Microsoft ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บ จัดระเบียบ วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลได้ สามารถใช้สำหรับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางโครงการ เช่น การสร้างแผนภูมิแกนต์ การติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยแผนภูมิและตาราง การคำนวณต้นทุนและงบประมาณ การจัดเรียงข้อมูลเป็นหมวดหมู่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างและจัดรูปแบบแผนภูมิเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ

Excel ยังมีคุณสมบัติการจัดตารางโครงการมากมาย เช่น ตารางหมุนและรูปแบบตามเงื่อนไข เพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดการ วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้ได้ทั้งสำหรับรายการงานพื้นฐานหรือแผนภูมิที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น แบบจำลองทางการเงิน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Excel

  • เครื่องมืออัจฉริยะเพื่อเรียนรู้รูปแบบของผู้ใช้และจัดระเบียบข้อมูล
  • สูตรสมัยใหม่สำหรับการคำนวณ
  • กราฟขนาดเล็กและตารางเพื่อทำนายแนวโน้ม
  • แอปพลิเคชันบนมือถือ เดสก์ท็อป และออนไลน์
  • สเปรดชีตที่ปรับแต่งตามความต้องการ

ข้อจำกัดของ Microsoft Excel

  • ขาดคุณสมบัติสำหรับการจัดสรรทรัพยากรหรือการจัดตารางโครงการที่ซับซ้อน
  • แผนภูมิและกราฟิกบางรายการใน Excel ต้องใช้การสมัครสมาชิก Microsoft 365

ราคาของ Microsoft Excel

  • Microsoft Excel มีจำหน่ายเป็นเวอร์ชันเดี่ยวในราคา $159.99 หรือพร้อมกับการสมัครสมาชิก Microsoft 365

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Excel

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (18,000+ รีวิว)

10. การทำงานเป็นทีม

ซอฟต์แวร์จัดตารางโครงการแบบทีมเวิร์ก
ผ่านการทำงานเป็นทีม

ทีมเวิร์คเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการร่วมมือที่ออกแบบมาเพื่อให้ทีมสามารถวางแผน จัดระเบียบ และบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มการจัดตารางโครงการนี้มีเครื่องมือสำหรับการจัดการการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมผ่านข้อความแชท การโทร และการแจ้งเตือน นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ เช่น Dropbox และ Google Docs

มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้โดยการสร้างและมอบหมายงาน ติดตามชั่วโมงการทำงานในแต่ละงาน กำหนดเส้นตายและเป้าหมายสำคัญ และตรวจสอบความคืบหน้า คุณสมบัติการรายงานมีให้เพื่อช่วยให้ทีมทบทวนประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา ทำให้เป็นซอฟต์แวร์การจัดตารางโครงการที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • มุมมองรายการ, คันบัน, แผนภูมิแกนต์, ตาราง, ทุกอย่าง, และงานของฉัน
  • สิทธิ์และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าและผู้ร่วมงาน
  • อัตราค่าบริการและต้นทุนสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม
  • การจัดการทรัพยากรและปริมาณงาน
  • งบประมาณที่กำหนดเองต่อโครงการ

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • บางคนบอกว่ามันมีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยในการฝึกฝนและนำไปใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆ
  • ฟังก์ชันการแชทขั้นพื้นฐาน

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $5. 99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ส่งมอบ: $9.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • เติบโต: $19.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ขนาด: ติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียด

การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (790+ รีวิว)

ชมการแข่งขันของทีมเวิร์คเหล่านี้!

11. NiftyPM

ซอฟต์แวร์กำหนดตารางโครงการ NiftyPM
ผ่านทางNiftyPM

NiftyPM เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการออนไลน์ที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและรักษาความเป็นระเบียบของตารางเวลาโครงการได้อย่างง่ายดาย มันทำให้กระบวนการจัดการโครงการ งาน ทรัพยากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย เช่น การจัดตารางงาน ไทม์ไลน์แบบภาพสำหรับการติดตามความคืบหน้าและเป้าหมาย การแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้สมาชิกในทีมอยู่ในหน้าเดียวกัน และการรายงานที่ครอบคลุม

เครื่องมือจัดตารางโครงการยังมีระบบเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันธุรกิจยอดนิยมมากมาย เช่น Dropbox, Google Drive และ Slack ช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อกิจกรรมการจัดการโครงการเข้ากับกระบวนการทำงานอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ NiftyPM

  • การพึ่งพาเป้าหมายเพื่อบล็อกงานทั้งหมดในเป้าหมายจนกว่างานอื่น ๆ ในเป้าหมายจะเสร็จสิ้น
  • การปรับแต่งโมดูลให้เหมาะกับบทบาทและความต้องการของสมาชิกทีมในโครงการ
  • ระบบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์สำหรับสถานะที่กำลังดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์, และล่าช้า
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ
  • การผสานรวมแบบเนทีฟและการฝังแบบกำหนดเอง

ข้อจำกัดของ NiftyPM

  • จำเป็นต้องใช้แผนชำระเงินที่มีราคาแพงเพื่อใช้คุณสมบัติหลักเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดตารางโครงการอื่น ๆ
  • แผนฟรีจำกัดการใช้งานไว้ที่สองโครงการที่ใช้งานอยู่

ราคาของ NiftyPM

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อ NiftyPM เพื่อขอรายละเอียด

คะแนนและรีวิวของ NiftyPM

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ประเภทของเครื่องมือและซอฟต์แวร์การจัดตารางโครงการ

ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใช้เครื่องมือจัดตารางโครงการแบบใดที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณใช่ไหม? เราได้แบ่งประเภทของซอฟต์แวร์จัดตารางโครงการไว้เพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด:

1. ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์

ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์เป็นหนึ่งในเครื่องมือการวางแผนโครงการที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด มันให้การแสดงภาพของงานโครงการ ระยะเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างงาน ด้วยแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ ระบุจุดที่อาจเกิดปัญหา และทำการปรับเปลี่ยนเพื่อให้โครงการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์หลายตัวยังมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถอัปเดตสถานะงาน เพิ่มความคิดเห็น และสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เครื่องมือการจัดการโครงการแบบอไจล์

เครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ปฏิบัติตามวิธีการ Agile เครื่องมือเหล่านี้มุ่งเน้นการพัฒนาแบบวนซ้ำ ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ เรียกว่า สปรินต์ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพิ่มความโปร่งใส และช่วยให้ทีมสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลง คุณสมบัติเช่น กระดาน Kanban, เรื่องราวของผู้ใช้, และแผนภูมิการลดภาระงาน ทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นและมั่นใจได้ว่าโครงการจะส่งมอบตรงเวลา

3. ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากร

การจัดการทรัพยากรมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการจัดตารางโครงการ.ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรได้ โดยมั่นใจว่าบุคคลที่เหมาะสมได้รับการมอบหมายให้ทำงานที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม. เครื่องมือเหล่านี้มอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความพร้อมของทรัพยากร, การกระจายภาระงาน,และการวางแผนกำลังการผลิต. ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรช่วยให้ทีมสามารถหลีกเลี่ยงการโหลดตารางโครงการเกิน, ป้องกันการเกิดความขัดแย้งในการจัดตาราง, และเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด.

4. ซอฟต์แวร์วิธีการเส้นทางวิกฤต (CPM)

ซอฟต์แวร์ Critical Path Method (CPM) เหมาะสำหรับการจัดการตารางเวลาโครงการที่มีงานหลายอย่างซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ซอฟต์แวร์นี้ช่วยระบุเส้นทางวิกฤต ซึ่งเป็นลำดับของงานที่กำหนดระยะเวลาทั้งหมดของโครงการ ซอฟต์แวร์ CPM ช่วยให้ทีมวิเคราะห์การพึ่งพากันของงาน ประมาณการระยะเวลาของโครงการ และระบุความล่าช้าหรือจุดคอขวดที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยการมุ่งเน้นที่เส้นทางวิกฤต ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ

5. เครื่องมือการทำงานร่วมกัน

เครื่องมือการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดตารางโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลหรือกระจายตัว เครื่องมือเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร การแชร์ไฟล์ และการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างสมาชิกในทีม คุณสมบัติการจัดตารางโครงการ เช่น การส่งข้อความแบบเรียลไทม์ การมอบหมายงาน และการแชร์เอกสาร ทำให้ทีมสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันสามารถผสานรวมกับเครื่องมือจัดตารางโครงการเพื่อมอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการโครงการและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

ซอฟต์แวร์กำหนดตารางโครงการสำหรับผู้จัดการโครงการ

ClickUp คือซอฟต์แวร์จัดตารางโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่ต้องการรักษาความเป็นระเบียบและทำงานตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ClickUp มอบวิธีการจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ!

นอกจากนี้ ความสามารถในการทำงานร่วมกันยังช่วยให้บุคคลหรือทีมสามารถทำงานร่วมกันได้จากทุกที่เพื่อประสบการณ์การจัดตารางโครงการที่ดีที่สุดสร้างบัญชีฟรีใน ClickUp วันนี้!