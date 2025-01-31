10 เครื่องมือและซอฟต์แวร์เขียนคอนเทนต์ที่ดีที่สุดในปี 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "เครื่องมือการเขียนคำโฆษณาคืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "คำตอบ", "text": "เครื่องมือการเขียนคำโฆษณาคือซอฟต์แวร์และทรัพยากรออนไลน์ที่ช่วยนักเขียนคำโฆษณาสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีอิทธิพลสำหรับแพลตฟอร์มเช่นเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, และอีเมล พวกมันยังช่วยผู้เชี่ยวชาญเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง, ปรับปรุงการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหา, และเพิ่มการมองเห็นออนไลน์ผ่านแคมเปญการตลาดเนื้อหา นอกเหนือจากเครื่องมือช่วยในการเขียนแล้ว เครื่องมือเหล่านี้ยังช่วยคุณค้นคว้าคำค้นหา ปรับปรุงเนื้อหา และติดตามผลลัพธ์ของคุณได้ " } } ] }
คุณยังลังเลอยู่หรือไม่เกี่ยวกับการใช้ AI สำหรับงานเขียนเอกสารประจำวัน?
นักเขียนคำโฆษณาอาชีพคุ้นเคยกับการสร้างสรรค์และปรับปรุงคำแต่ละคำอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกลังเลที่จะใช้เครื่องมือที่ให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันในทันที
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือเหล่านี้กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มอบเครื่องมือที่ทรงพลังให้กับนักเขียนคำโฆษณาเพื่อช่วยให้พวกเขาสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผลที่ตามมาคือ ไม่เพียงแต่เครื่องมือเหล่านี้สามารถทำให้ข้อความของคุณน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมได้อีกด้วย
เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือเขียนคำโฆษณาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกเพื่อช่วยคุณปรับปรุงการเขียนของคุณให้เหมาะกับเครื่องมือค้นหาและกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เครื่องมือเขียนคำโฆษณาและแก้ไข, เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา, แอปจัดการโครงการที่มีตัวประมวลผลคำและคุณสมบัติบันทึกในตัว รายการเครื่องมือเขียนคำโฆษณาที่ดีที่สุดอย่างครอบคลุมนี้จะช่วยคุณสร้างชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นและทำงานได้ดีที่สุด
ดังนั้น หยิบเครื่องดื่มที่คุณชื่นชอบมานั่งสบายๆ แล้วมาดำดิ่งสู่แหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยมเหล่านี้ที่จะยกระดับทักษะการเขียนคำโฆษณาของคุณอย่างแน่นอน ✍️⚡️
เครื่องมือการเขียนคำโฆษณาคืออะไร?
เครื่องมือเขียนคำโฆษณาคือซอฟต์แวร์และแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่ช่วยนักเขียนคำโฆษณาสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีอิทธิพลสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, และอีเมล พวกมันยังช่วยผู้เชี่ยวชาญเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง, ปรับปรุงการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหา, และเพิ่มการมองเห็นออนไลน์ผ่านแคมเปญการตลาดเนื้อหา นอกเหนือจากเครื่องมือช่วยเขียนแล้ว เครื่องมือเหล่านี้ยังช่วยคุณค้นคว้าคำค้นหา, ปรับปรุงเนื้อหา, และติดตามผลลัพธ์ของคุณ
เครื่องมือเขียนคำโฆษณาประเภทต่างๆ มีอยู่มากมายเพื่อช่วยนักเขียนคำโฆษณาในการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพและโน้มน้าวใจ นี่คือประเภทของเครื่องมือเขียนคำโฆษณาที่พบได้ทั่วไป:
- ตัวตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ
- เครื่องมือสร้างไอเดียเนื้อหา
- เครื่องมือสร้างข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์
- เครื่องมือออกแบบเพื่อสร้างกราฟิกประกอบเนื้อหาที่เขียน
- เครื่องมือวางแผนและจัดระเบียบเนื้อหา
- เครื่องมือวิเคราะห์หัวข้อและเครื่องมือ SEO
โดยการใช้เครื่องมือเหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างเนื้อหาที่โน้มน้าวใจ น่าสนใจ และเป็นมิตรกับ SEO ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างง่ายดายมากขึ้น
10 เครื่องมือเขียนคำโฆษณาที่ดีที่สุด
1.คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจร การวางแผนเนื้อหา การจัดระเบียบงาน
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์ขั้นสูงหลายร้อยรายการเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระบบและง่ายขึ้น
สิ่งที่ทำให้เครื่องมือนี้มีความพิเศษคือความยืดหยุ่นของมัน แพลตฟอร์มทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทุกกรณีการใช้งาน ทีม และองค์กร ทีมจากหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงนักเขียนคำโฆษณาและทีมการตลาด เพราะมันมอบแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับนักเขียนคำโฆษณาในการจัดการงานจัดลำดับความสำคัญของงาน และทำงานร่วมกันในโครงการ
ใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลและแผนผังความคิดสำหรับการระดมความคิดและพัฒนากลยุทธ์เนื้อหาใช้มุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น มุมมองรายการและมุมมองกระดาน เพื่อจัดระเบียบงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ และใช้ ClickUp Docsเพื่อสร้างเอกสารได้ไม่จำกัดสำหรับบล็อกโพสต์โซเชียลมีเดีย คัดลอกโฆษณา สาระสำคัญเนื้อหา วิกิ ฐานความรู้ และอื่นๆ อีกมากมาย
ต้องการความช่วยเหลือในการทำให้ข้อความของคุณง่ายขึ้นหรือยกระดับขึ้นหรือไม่? ClickUp ตอนนี้เป็นเครื่องมือจัดการโครงการ และ เครื่องมือเขียนข้อความด้วย AI!ClickUp AIจะช่วยประหยัดเวลาของคุณโดยทำให้กระบวนการเขียนง่ายขึ้น ช่วยให้เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจที่สร้างโดย AI ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนอีเมล เขียนบล็อกโพสต์ถัดไปของคุณ หรือเอาชนะอาการเขียนไม่ออก
นอกจากการเขียนและแก้ไขเนื้อหาแล้ว ClickUp ยังมีฟีเจอร์การจัดการงานและฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ เช่น การแจ้งเตือนอัตโนมัติ การติดตามเวลา การตั้งเป้าหมาย และการวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- มุมมองโครงการที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ: เลือกดูและจัดระเบียบงานของคุณในมากกว่า 15 รูปแบบ รวมถึงมุมมองรายการ มุมมองบอร์ด และมุมมองปริมาณงานที่เป็นเอกลักษณ์
- คุณสมบัติการบันทึกและประมวลผลคำ: ใช้ ClickUp Docs และ Notepad เพื่อบันทึกข้อความสั้นและยาว
- การแก้ไขและการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน: ดูว่าใครกำลังทำงานอยู่ในหน้าเดียวกันและแก้ไขโดยไม่ทับซ้อนกันด้วยฟีเจอร์การแก้ไขร่วมกันและการตรวจจับ จากนั้นใช้ฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นเพื่อฝากข้อความและมอบหมายงานให้กับบุคคลเฉพาะเพื่อปรับปรุงและเร่งกระบวนการให้ข้อเสนอแนะ
- ClickUp AI:ผู้ช่วยเขียนส่วนตัวของคุณที่ช่วยสร้างเนื้อหาที่สร้างโดย AI แก้ไขข้อความ สรุปข้อความยาวและซับซ้อน และอื่นๆ อีกมากมาย
- กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล และ แผนผังความคิด: ระดมความคิดและวางแผนแนวคิดและกระบวนการต่าง ๆ บนกระดานไวท์บอร์ดหรือแผนผังความคิดแบบร่วมมือกัน และแชร์ผลงานของคุณกับทุกคนได้อย่างง่ายดาย หรือเก็บไว้เป็นส่วนตัวก็ได้
- การตรวจทาน: รวมศูนย์และเร่งกระบวนการให้ข้อเสนอแนะโดยการทำเครื่องหมายหรือบันทึกความคิดเห็นโดยตรงบนรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF
- ไลบรารีแม่แบบ: แม่แบบสำหรับทุกชิ้นงานของโครงการ ตั้งแต่บทสรุปเนื้อหาแนวทางเขียน และอื่นๆ อีกมากมาย
- แอปพลิเคชันมือถือ: เข้าถึงงานของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
- ความสามารถในการผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อรวมแอปของคุณและนำงานทั้งหมดของคุณมาไว้ในที่เดียว
ข้อจำกัด
- ฟีเจอร์ AI ยังอยู่ในรายการรอ; เข้าร่วมเพื่อเพิ่มชื่อในรายการรอ
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,519 รายการ)
2. Wordtune
เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนใหม่ด้วย AIผู้ช่วยเขียน และบรรณาธิการ
Wordtuneเป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียนข้อความด้วย AI ที่ทรงพลังที่สุดในปัจจุบันช่วยให้ผู้เขียนข้อความสามารถค้นหาคำที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อสื่อสารข้อความของพวกเขาและเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนข้อความของพวกเขาโดยใช้ AIสร้างสรรค์เพื่อสร้างข้อความที่น่าสนใจสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย, บทความบล็อก, เอกสาร, ข้อความโฆษณา, คำอธิบายสินค้า, คำอธิบายเมตา SEO, และชื่อเรื่อง, ข้อความบนเว็บไซต์, และอื่น ๆ
มันทำงานได้โดยไม่ต้องใช้คำสั่งที่ซับซ้อน เพียงแค่เพิ่มข้อความของคุณและรับคำแนะนำในการปรับปรุงทันทีที่อิงจากโมเดลภาษาที่ล้ำสมัยที่สุด คุณยังสามารถใช้เครื่องมือเขียนคำโฆษณาด้วย AI นี้เพื่อระดมความคิดหรือหาคำพ้องความหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับคำใด ๆ ในข้อความของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ย่อและขยายข้อความ: เปลี่ยนความยาวของประโยคหรือย่อหน้าใด ๆ และปรับให้ตรงกับจำนวนคำที่ต้องการ
- ระดมความคิดสำหรับชื่อเรื่อง: สร้างชื่อเรื่องสำหรับหน้าแลนดิ้งเพจ, บล็อก และสื่อการตลาดอื่นๆ อย่างรวดเร็ว
- รับคำแนะนำการถอดความสำหรับข้อความ: นักเขียนโฆษณาจะพบว่าตัวเองคลิกที่ไอคอน Wordtune และเรียกดูคำแนะนำข้อความทางเลือกอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นพฤติกรรมปกติ
- ร่างอีเมลได้ในพริบตา: ลดเวลาที่ใช้ในการร่างอีเมลของคุณลงอย่างมาก
ข้อจำกัด
- ความยาวของข้อความที่ป้อนมีจำกัด
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับ WordPress ได้โดยตรง
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์
- พรีเมียม: $9.99 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- พรีเมียมสำหรับทีม: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 3 จาก 5 (49 รีวิว)
- Capterra: 4 จาก 5 (70 รีวิว)
3. ความสับสน
ดีที่สุดสำหรับการวิจัย
การเขียนคำโฆษณาจะง่ายขึ้นด้วยPerplexity เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมีอินเทอร์เฟซคล้ายแชทบอท แทนที่จะใช้เครื่องมือค้นหา ผู้ใช้สามารถตั้งคำถามในภาษาธรรมชาติและได้รับคำตอบที่มีข้อมูลจาก AI นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถถามคำถามเพิ่มเติมเพื่อสำรวจหัวข้อเฉพาะเจาะจงได้มากขึ้นและได้รับคำตอบตามบริบทของคำตอบก่อนหน้า ซึ่งทำให้การเขียนคำโฆษณามีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น
นอกจากนี้ การวิจัยที่เหมาะสมเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างเนื้อหาที่เขียนอย่างดีและได้รับการปรับให้เหมาะสม นักเขียนคำโฆษณาจำเป็นต้องมั่นใจว่าทุกบรรทัดที่พวกเขาเขียนสะท้อนถึงผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมของพวกเขาอย่างถูกต้อง ความซับซ้อนช่วยให้พวกเขาสามารถตั้งคำถามและได้รับคำตอบ รวมถึงลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แทนที่จะต้องเลื่อนดูผลการค้นหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นักเขียนคำโฆษณาสามารถวิจัยหัวข้อใด ๆ ได้เร็วขึ้นมากและได้รับคำตอบโดยตรง
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สรุปโดยย่อของหน้าปัจจุบันของคุณ
- ถามคำถามใด ๆ จากแถบเครื่องมือของคุณได้อย่างรวดเร็ว
- ถามคำถามเกี่ยวกับหน้าปัจจุบันของคุณ
- ถามคำถามที่มุ่งเน้นไปที่โดเมนปัจจุบันของคุณ
- คลิกเพื่อถามคำถามติดตามผล
ข้อจำกัด
- ไม่สามารถสรุปเนื้อหาได้
การกำหนดราคา
- เครื่องมือฟรี
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- ร้านค้า Chrome: 4.5 จาก 5 (84 รีวิว)
4. Mangools Google SERP Simulator
เหมาะที่สุดสำหรับการดูตัวอย่างสแนปช็อตในหน้าผลการค้นหา (SERP) และการคำนวณความยาวประโยค
Mangools Google SERP Simulatorเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเขียนคำโฆษณา เนื่องจากช่วยให้สามารถดูตัวอย่างและวิเคราะห์ว่าเว็บไซต์จะปรากฏอย่างไรในหน้าผลการค้นหาของ Google (SERPs) เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายและให้การเข้าถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ SERP ของเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
โปรแกรมจำลองสามารถใช้ประเมินประสิทธิภาพของ SERP ของเว็บไซต์ได้หลากหลายวิธี โดยให้การเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว เช่น อันดับคำหลัก ผลการค้นหาแบบออร์แกนิก และผลการค้นหาแบบชำระเงิน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญ SEO และติดตามการเปลี่ยนแปลงของอันดับ SERP ตามเวลาได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การวิจัยคำหลัก: ค้นหาคำหลักที่มีศักยภาพสูงสุดในการจัดอันดับ
- ผลการค้นหาตามพื้นที่: ตรวจสอบการจัดอันดับผลการค้นหาสำหรับมากกว่า 52,000 แห่ง
- การติดตามอันดับ: แบ่งปันรายงานแบบโต้ตอบและกรองได้เกี่ยวกับความคืบหน้าของ SEO ของคุณ
- การวิเคราะห์ คู่แข่งสำหรับคำหลักและการค้นหา: ตรวจสอบว่าคู่แข่งของคุณมีอันดับอย่างไรและดูโอกาสการเติบโตที่เป็นไปได้
ข้อจำกัด
- ไม่สามารถสรุปความหรือแนะนำข้อความได้
การกำหนดราคา
- Mangools Basic: $29.90 ต่อเดือน
- Mangools Premium: $44.90 ต่อเดือน
- Mangools Agency: $89.90 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 6 จาก 5 (44 รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (67 รีวิว)
5. Ahrefs
ดีที่สุดสำหรับการวิจัย SEO
Ahrefsเป็นหนึ่งในเครื่องมือ AIที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับ SEO โดยนำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อช่วยนักเขียนคำโฆษณาและทีมการตลาดในการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Ahrefs ยังช่วยให้นักเขียนติดตามความพยายามและประสิทธิภาพด้าน SEO ของตนได้ตลอดเวลา ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับนักเขียนคำโฆษณาทุกระดับทักษะ
ด้วยชุดเครื่องมือ SEO และความสามารถในการวิจัยที่ครบครัน สามารถช่วยนักเขียนสร้างเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมทั้งสำหรับการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหาแบบออร์แกนิกและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น การวิจัยคำหลัก,คุณสมบัติการวิเคราะห์คู่แข่ง, การวิเคราะห์ลิงก์ย้อนกลับ, การวิเคราะห์เนื้อหา, ความยากของคำหลัก, ปริมาณคำหลัก และตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อช่วยให้นักเขียนเข้าใจวิธีการสร้างเนื้อหาที่จะติดอันดับและเนื้อหาที่จะดึงดูดผู้อ่าน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แดชบอร์ด SEO: รับภาพรวมที่จะช่วยให้คุณทราบความคืบหน้าของคุณอย่างต่อเนื่อง
- Site Explorer: ฟีเจอร์นี้ติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณและให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
- AI Keywords Explorer: Ahref's Keyword Explorer เป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขา เนื่องจากช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ได้ลึกขึ้น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: นักเขียนคำโฆษณาจะชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Ahrefs อย่างแน่นอน แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาหรือมีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากนัก ก็สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัด
- ไม่มีการให้คะแนน SEO สำหรับเนื้อหา
การกำหนดราคา
- ไลท์: ฿99 ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $199 ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $399 ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $999 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 6 จาก 5 (458 รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (504 รีวิว)
6. Sharethrough Headline Analyzer
ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งหัวข้อ
นักเขียนคำโฆษณาจำเป็นต้องสร้างหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชมและกระตุ้นให้พวกเขาคลิก เพื่อทำเช่นนี้ พวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบของหัวข้อที่ยอดเยี่ยมและวิธีที่พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เครื่องมือวิเคราะห์หัวข้อของSharethrough เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งสามารถช่วยนักเขียนคำโฆษณาสร้างหัวข้อที่มีประสิทธิภาพสูงได้
มันใช้การผสมผสานระหว่างการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์หัวข้อข่าว มันช่วยระบุองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้หัวข้อข่าวดีเยี่ยม เช่น ความยาว การเลือกใช้คำ และความอ่านง่าย และยังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงหัวข้อข่าวเพื่อเพิ่มผลกระทบสูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คำแนะนำเกี่ยวกับความยาวของหัวข้อ: ค้นหาความยาวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหัวข้อ
- คะแนนการมีส่วนร่วมและการแสดงผล: รับสถิติที่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าพาดหัวของคุณมีประสิทธิภาพอย่างไร
- ประวัติการทดสอบหัวข้อ: ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ผ่านมาของการทดสอบหัวข้อ
- จำนวนคำและตัวอักษร: Sharethrough ทำให้คุณทราบความยาวที่แน่นอนของสิ่งที่คุณเขียนได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัด
- ไม่มีฟีเจอร์ AI สร้างสรรค์
การกำหนดราคา
- เครื่องมือฟรี
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (78 รีวิว)
7. ChatGPT
เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือประมวลผลภาษาธรรมชาติและการเขียนเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
ChatGPT เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2022 เป็นโมเดลภาษา AI ที่ใช้งานง่ายซึ่งนักเขียนคำโฆษณาสามารถใช้เพื่อสร้างไอเดียและปรับแต่งเนื้อหา เช่น ข้อความโฆษณา ข้อความสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย โดยโมเดลนี้พัฒนาขึ้นจาก GPT-3.5 และ GPT-4 ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ของ OpenAI และสามารถสร้างข้อความได้โดยใช้เทคนิคการกำหนดคำสั่ง (prompt engineering)
บุคคลและทีมจากหลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงนักเขียนคำโฆษณา ใช้เครื่องมือทรงพลังนี้เพื่อสร้างเนื้อหาที่สร้างโดย AI ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือพิมพ์คำสั่งหรือข้อความ และ ChatGPT จะตอบกลับด้วยคำตอบที่เกี่ยวข้องทันที ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียนคำโฆษณา AI ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
ข้อจำกัด
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้โดยตรง
- ไม่สามารถแก้ไขข้อความได้
การกำหนดราคา
- แชทจีพีที: ฟรี
- ChatGPT Plus: $20 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 8 จาก 5 (37 รีวิว)
- TrustRadius: 8. 4 จาก 10 (5 รีวิว)
8. ตอบคำถามสาธารณะ
ดีที่สุดสำหรับการค้นคว้าคำหลัก
นักเขียนโฆษณาใช้Answer The Publicเพื่อช่วยในการวิจัยและทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา มันให้ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมของคำหลักที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อใด ๆ ทำให้นักเขียนโฆษณาสามารถเข้าถึงคำถามและหัวข้อที่ผู้อ่านของพวกเขากำลังถามอยู่แล้ว
เครื่องมือค้นหาของ Answer The Public ได้รับการขับเคลื่อนโดย Google, Bing และ Yahoo ซึ่งมอบการเข้าถึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มการค้นหาและพฤติกรรมผู้บริโภคให้กับนักเขียนเนื้อหาโฆษณา เครื่องมือนี้ยังให้การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพ ทำให้ง่ายต่อการระบุและสำรวจหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของนักเขียนเนื้อหาโฆษณา ด้วยการใช้เครื่องมือนี้ นักเขียนเนื้อหาโฆษณาสามารถปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการและความสนใจของผู้ชมได้ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- หัวข้อ แบรนด์ หรือการค้นหาผลิตภัณฑ์
- ความสามารถในการค้นหาตามประเทศและภาษา
- ตัวกรองสำหรับคำถาม, คำบุพบท, การเปรียบเทียบ, อักษรตามลำดับตัวอักษร, และที่เกี่ยวข้อง
- เมตริกที่รวมถึงปริมาณการค้นหา, ความยาก, ค่าใช้จ่ายต่อคลิก, และความยากในการโฆษณา
ข้อจำกัด
- อินเทอร์เฟซบางครั้งดูรกเกินไป
การกำหนดราคา
- ฟรี
- รายบุคคล: 9 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ข้อดี: $99 ต่อเดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: $199 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4 จาก 5 (26 รีวิว)
- Capterra: 4.5 จาก 5 (11 รีวิว)
9. Buzzsumo
ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาเนื้อหา
Buzzsumo ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ แพลตฟอร์มนี้สามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าเนื้อหาใดกำลังเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมของคุณ และช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่จะสร้างผลกระทบสูงสุด
การใช้ Buzzsumo ช่วยให้การเขียนคำโฆษณาเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพราะคุณสามารถระบุหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างรวดเร็ว และสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ชมของคุณได้ มันมอบการวิเคราะห์ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจว่าเนื้อหาใดกำลังทำผลงานได้ดีที่สุด และเนื้อหาใดที่ต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติม นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาผู้มีอิทธิพลและผู้สร้างเนื้อหาอื่น ๆ ที่สามารถช่วยโปรโมตผลงานของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือวิเคราะห์เนื้อหา: ค้นพบเนื้อหาที่น่าสนใจที่สุดจากหลากหลายประเทศ หัวข้อ และปัจจัยอื่นๆ
- ตัววิเคราะห์คำถาม: สแกนโพสต์ในฟอรั่มนับล้านและค้นหาคำถามของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
- เครื่องมือวิเคราะห์แบ็คลิงก์: ติดตามการรับ URL และโดเมนได้อย่างง่ายดาย
- ฟีเจอร์ที่กำลังเป็นที่นิยม: ค้นหาไอเดียเนื้อหาสร้างสรรค์ที่สามารถนำมาใช้กับเรื่องราวและเหตุการณ์เพื่อสร้างกระแสข่าว
ข้อจำกัด
- ไม่มีความสามารถในการแนะนำเนื้อหา
- ไม่มีตัวเลือกการเพิ่มประสิทธิภาพ
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: $119 ต่อเดือน
- การสร้างเนื้อหา: $249 ต่อเดือน
- ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร: $249 ต่อเดือน
- ห้องสวีท: $399 ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $999 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (95 รีวิว)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (141 รีวิว)
10. Copyscape
ดีที่สุดสำหรับการตรวจจับการลอกเลียนแบบ
Copyscapeสามารถใช้เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นมีความเป็นเอกลักษณ์และดั้งเดิม เป็นเครื่องมือตรวจจับการคัดลอกผลงานทางออนไลน์ที่ตรวจสอบการคัดลอกบนเว็บไซต์ บล็อก หรือเอกสารใดๆ
มันทำงานโดยการค้นหาเนื้อหาที่คล้ายกันบนเว็บและเน้นย้ำการจับคู่ที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งช่วยให้ผู้เขียนคำโฆษณาสามารถระบุเนื้อหาที่มีผู้อื่นใช้ไปแล้วได้อย่างง่ายดาย ด้วย Copyscape ผู้เขียนคำโฆษณาสามารถมั่นใจได้ว่าเนื้อหาที่พวกเขาสร้างขึ้นนั้นเป็นต้นฉบับอย่างสมบูรณ์
Copyscape ยังสามารถใช้เพื่อปกป้องเนื้อหาจากการถูกคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อีกด้วย นักเขียนเนื้อหาสามารถเพิ่มตราสัญลักษณ์ Copyscape ลงในเนื้อหาของตน ซึ่งจะแสดงว่าเนื้อหานั้นได้รับการปกป้องแล้ว หากมีผู้ใดพยายามคัดลอกเนื้อหาดังกล่าว จะได้รับการแจ้งเตือนว่าเนื้อหานั้นได้รับการปกป้องโดย Copyscape
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คัดลอกและวางเนื้อหาออฟไลน์เพื่อตรวจสอบ
- ด้วย Batch Search คุณสามารถตรวจสอบได้สูงสุดถึง 10,000 หน้าในครั้งเดียว
- ติดตามกรณีการลอกเลียนแบบและการตอบสนองของคุณ (เฉพาะเนื้อหาออนไลน์เท่านั้น)
- ชำระเงินและติดตามการค้นหาด้วยบัญชี Copyscape อื่น ๆ
ข้อจำกัด
- ไม่มีเครื่องมือตรวจจับ AI
การกำหนดราคา
- Copyscape Premium: $19.95 ต่อเดือน สำหรับสูงสุด 10 หน้า
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (25 รีวิว)
- Capterra: 4. 8 จาก 5 (70 รีวิว)
ประโยชน์ของเครื่องมือเขียนคำโฆษณา
เหตุผลหลักในการใช้เครื่องมือการเขียนคำโฆษณาคือ:
- เพิ่มประสิทธิภาพ: เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปิดโอกาสให้มีเวลาโฟกัสกับงานสำคัญในการเขียนเนื้อหา เช่น การสร้างความแตกต่างและการวิจัย และประหยัดเวลาจากงานที่น่าเบื่อ เช่น การวิจัยคำหลัก การปรับแต่งเนื้อหา และการติดตามผลลัพธ์
- เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์: เครื่องมือเขียนคำโฆษณาสามารถช่วยแก้ปัญหาการเขียนตันและสร้างไอเดียใหม่ ๆ ให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณไหลลื่นอยู่เสมอ
- การสร้างแบรนด์ที่สม่ำเสมอ: เครื่องมือเขียนคำโฆษณาหลายแห่งมีเทมเพลตที่ช่วยให้คุณรักษาโทนเสียง, รูปแบบ, การสื่อสาร, และกระบวนการทำงานของแบรนด์ให้คงที่
- ไวยากรณ์และการสะกดคำที่ถูกต้อง:แม้แต่นักเขียนโฆษณาที่มีประสบการณ์ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำได้ เครื่องมือเขียนโฆษณาช่วยเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง โดยจับข้อผิดพลาดที่ไม่น่าเกิดขึ้นเหล่านั้น
- การปรับปรุงความอ่านง่าย: โดยการปรับปรุงความอ่านง่ายของข้อความของคุณ เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณยังคงชัดเจน กระชับ และน่าสนใจสำหรับผู้อ่าน
- การจัดระเบียบเนื้อหาอย่างง่าย: การติดตามงานเขียนทั้งหมดของคุณและการสลับไปมาระหว่างโปรเจกต์ต่างๆ นั้นเป็นเรื่องยาก เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบและมั่นใจได้ว่าบันทึก บล็อก วิกิ SOP และเอกสารการเขียนอื่นๆ ของคุณสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- การปรับแต่ง SEO: การเขียนเนื้อหาที่ดีนั้นยากพออยู่แล้ว เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยในการปรับแต่ง SEO และการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับเครื่องมือค้นหา
ปรับปรุงการเขียนเนื้อหาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้วยเครื่องมือเขียนข้อความโฆษณา
ในที่สุด นักเขียนโฆษณาที่ต้องการพัฒนาทักษะของตน ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ และสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องตรวจสอบเครื่องมือเขียนโฆษณาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกข้างต้น เพื่อให้แน่ใจว่างานเขียนของคุณบรรลุเป้าหมาย คุณสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อทำการวิจัยอย่างละเอียด แก้ไขและปรับปรุงงานเขียนของคุณ และวิเคราะห์ผลลัพธ์ของคุณ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้ราบรื่นและไร้รอยต่อ ตั้งแต่การระดมความคิด การคิดไอเดีย การเขียน การแก้ไข การตรวจสอบ ไปจนถึงการเผยแพร่ ClickUp จะคอยช่วยคุณจัดการทุกขั้นตอนของกระบวนการนี้อย่างครบถ้วน ?✍️
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpฟรีวันนี้!
ผู้เขียนรับเชิญ:
เบน ไพน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเนื้อหาที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี เขาเชื่อในพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของคำพูดและมีความหลงใหลในการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในวงการนี้ให้พัฒนาฝีมือของตน