7 แม่แบบเขียนเนื้อหาฟรีสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น

การเขียนเนื้อหาอาจดูน่าสนใจ แต่ก็มีปัญหาเหมือนกับอาชีพอื่น ๆ เช่นกัน ปัญหาการเขียนไม่ออก, การถูกรบกวน, การขาดแรงบันดาลใจ, กำหนดเวลาที่กระชั้นชิด, การแข่งขันที่รุนแรง, และการชำระเงินล่าช้า เป็นเพียงบางสถานการณ์ในอาชีพนี้เท่านั้น
โชคดีที่คุณสามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้ด้วยเทมเพลตการเขียนเนื้อหา พวกมันให้โครงสร้างและนำทางคุณไปสู่เป้าหมายของคุณ—การส่งมอบเนื้อหาคุณภาพในเวลาที่น้อยลง!
ในบทความนี้ เราจะแนะนำ เทมเพลตที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการเขียนของคุณ และสร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO และมีคุณภาพเยี่ยม ✍️
เทมเพลตการเขียนเนื้อหาคืออะไร?
ในการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ นักเขียนต้องมีทักษะการวิจัยที่ยอดเยี่ยม ใส่ใจในรายละเอียด และมีความเข้าใจในไวยากรณ์และการสะกดคำที่ไร้ที่ติ แต่ถึงแม้จะมีทั้งหมดนี้ นักเขียนเนื้อหาหลายคนก็ยังประสบปัญหาการเขียนติดขัด การผัดวันประกันพรุ่ง ความไม่สม่ำเสมอ และการขาดแรงบันดาลใจ
เทมเพลตการเขียนเนื้อหาให้ กรอบการทำงานเพื่อลดความท้าทายเหล่านี้ คิดถึงพวกมันเป็นสะพานที่ช่วยให้คุณข้าม แม่น้ำแห่งความท้าทาย และพาคุณไปยังดินแดนของกระบวนการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ โครงสร้าง และคุณภาพ
เทมเพลตเหล่านี้มี ส่วนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งให้คำแนะนำ และช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่เป็นไปตามรูปแบบที่สม่ำเสมอและปฏิบัติตามหลักการ SEO
มี ประเภทต่าง ๆ ของ แม่แบบการเขียนเนื้อหา—บางแบบมีรายการตรวจสอบเพื่อป้องกันการมองข้ามและช่วยให้คุณมีสมาธิ ในขณะที่บางแบบมีแนวทางเพื่อลดความจำเป็นในการแก้ไข ปัจจุบัน แม่แบบที่มีคำสั่งสำหรับChatGPTก็เป็นที่นิยมเช่นกัน—พวกมันช่วยให้คุณดึงข้อมูลที่ต้องการจากเครื่องมือที่ใช้ AI ได้อย่างรวดเร็ว
ทำไมต้องใช้แม่แบบเนื้อหาเมื่อเขียนเนื้อหา?
นักเขียนมักรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ในป่าดงดิบโดยไม่มีเข็มทิศและเครื่องมือเอาตัวรอด—พวกเขาสำรวจหัวข้อที่ไม่รู้อะไรเลย แต่กลับถูกคาดหวังให้สร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมออกมาได้ แม่แบบการเขียนเนื้อหาสามารถเป็นแผนที่ที่คุณต้องการเพื่อหลบหนีออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยและไปถึงจุดหมายปลายทาง
นี่คือเหตุผลที่คุณควรพิจารณาใช้เทมเพลต:
- การจัดระเบียบ: แม่แบบช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดและพัฒนาแนวคิดในการทำให้เนื้อหาของคุณเป็นระเบียบและง่ายต่อการติดตาม
- ความสม่ำเสมอ: ด้วยเทมเพลต คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเนื้อหาของคุณจะสอดคล้องกับรูปแบบ, สไตล์, และข้อกำหนดทางไวยากรณ์ของลูกค้าอยู่เสมอ และป้องกันการแก้ไขและเขียนใหม่เป็นจำนวนมาก
- SEO: แม่แบบการเขียนเนื้อหาส่วนใหญ่มักมีแนวทาง SEO เพื่อช่วยให้คุณทำให้เนื้อหาของคุณติดอันดับสูงขึ้นและให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและวัดผลได้แก่ลูกค้า
- การร่วมมือ: หากคุณทำงานในเอเจนซี SEO คุณอาจต้องทำงานในโครงการร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณ ด้วยเทมเพลตที่มีกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และตัวเลือกสำหรับการแสดงความคิดเห็นและการบันทึกข้อความ คุณสามารถทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพและรักษาความเป็นหนึ่งเดียวได้
- สุขภาพจิต: การปรับแต่งเนื้อหาอาจทำให้เกิดความเครียดและอาจส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของคุณ การใช้เทมเพลตการเขียนเนื้อหาที่มีส่วนชัดเจนและแนวทางที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณลดอาการเขียนไม่ออกและลดความเครียดได้
7 แม่แบบเขียนเนื้อหาฟรีสำหรับการเขียนที่รวดเร็วขึ้น
หลังจากการวิจัยอย่างละเอียด เราได้คัดเลือกเทมเพลตการเขียนเนื้อหาที่ดีที่สุด 7 แบบจากClickUp ที่จะช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและตรงประเด็นได้อย่างแน่นอน! 🔨
สำรวจรายการของเราและค้นหาเทมเพลตที่สอดคล้องกับเจตนาของคุณและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย
1. แม่แบบการเขียนเนื้อหา ClickUp
นักเขียนเนื้อหาและนักเขียนโฆษณา มักประสบปัญหาในการติดตามกำหนดเวลาและความสม่ำเสมอของเนื้อหา โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในเอเจนซี่เทมเพลตการเขียนเนื้อหาของ ClickUpช่วยให้คุณเอาชนะปัญหาเหล่านี้และเร่งการผลิตของคุณให้เร็วขึ้นด้วยแนวทางเขียนที่มีคุณค่า
เทมเพลตนี้สามารถเป็นพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการปรับแต่งกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาทั่วทั้งเอเจนซี่สำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆ ประกอบด้วยหลายหน้าภายใต้ClickUp Docs— คุณลักษณะเฉพาะของแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข แชร์ และจัดเก็บเอกสาร รวมถึงเชื่อมต่อกับงานต่างๆ ได้
แต่ละหน้าเอกสารในเทมเพลตช่วยให้คุณสร้างโครงสร้างสำหรับรูปแบบเนื้อหาที่แตกต่างกันได้ โดยค่าเริ่มต้น คุณมีตัวเลือกห้าตัวเลือก:
- เนื้อหาเว็บไซต์
- โพสต์บล็อก
- ประกาศประชาสัมพันธ์
- กรณีศึกษา
- การเรียกร้องให้ดำเนินการ
สมมติว่าคุณต้องการสร้างบทความบล็อก ให้ไปที่เอกสาร ClickUp ของบทความบล็อก ซึ่งคุณจะพบหลายส่วน (หัวข้อ, บทนำ, เนื้อหา, สรุป, และคำแนะนำสั้น ๆ) แต่ละส่วนจะมีคำแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการเขียน ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างบทความบล็อกที่มีคุณภาพ
หากคุณกำลังร่วมมือกับผู้อื่นในการเขียนบล็อกโพสต์ ให้เพิ่มพวกเขาเข้าไปในเอกสารและมอบหมายงานให้พวกเขา กำหนดเส้นตายและความสำคัญเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
เช่นเดียวกับเทมเพลต ClickUp อื่น ๆ มันสามารถ ปรับแต่งได้ 100%—เพียงแค่ปรับส่วนต่าง ๆ เพื่อเขียนเนื้อหาชั้นยอด
หากคุณเป็นเจ้าของเอเจนซี่เขียนเนื้อหาหรือจัดการทีมเขียนเนื้อหา คุณสามารถ ใช้เทมเพลตนี้เป็นคู่มือ ได้ สิ่งที่คุณต้องทำคือกำหนดโครงสร้างและรูปแบบของเนื้อหาประเภทต่างๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและรักษาความสม่ำเสมอ 😎
2. แม่แบบแนวทางการเขียน ClickUp
บทความที่มีรูปแบบ การเขียน น้ำเสียง และไวยากรณ์ที่แตกต่างกันอย่างมากจะไม่สร้างความสม่ำเสมอให้กับลูกค้าของคุณ หากคุณต้องการลดการแก้ไขและให้แน่ใจว่าทีมเขียนเนื้อหาของคุณรู้วิธีเขียนเนื้อหาแต่ละชิ้นได้อย่างถูกต้อง ให้ใช้เทมเพลตแนวทางการเขียนของ ClickUp 💪
เทมเพลตนี้เป็นเสมือนสมบัติล้ำค่าของทีมคุณ—มีคำแนะนำที่มีคุณค่า ซึ่งช่วยให้นักเขียนสร้างเนื้อหาที่ตอบโจทย์ทุกข้อได้อย่างครบถ้วน หากคุณใช้เทมเพลตนี้อย่างเหมาะสม คุณจะสามารถ มาตรฐานกระบวนการเขียน ในบริษัทของคุณได้ เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ และช่วยให้พนักงานเข้าใจความคาดหวังของคุณอย่างชัดเจน
เทมเพลตเอกสารนี้ประกอบด้วยหลายส่วนที่ช่วยให้คุณกำหนดเสียงและบุคลิกของบริษัทของคุณ
หลังจากอธิบายความสำคัญของการเขียนแนวทางในส่วนบทนำแล้ว คุณสามารถไปยังสิ่งที่เป็นรายละเอียดมากขึ้น เช่น น้ำเสียง ทัศนคติของแบรนด์ ไวยากรณ์ และสไตล์ได้ แม่แบบ ให้คำแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการเขียนแต่ละส่วน แต่คุณสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ตามต้องการ
เมื่อพูดถึงการเขียนแนวทาง ทุกนักเขียนเนื้อหาอาจเห็นด้วยว่า ยิ่งมีรายละเอียดมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งดี อย่ากลัวที่จะรวมทุกสิ่งที่นักเขียนของคุณอาจพบว่ามีประโยชน์ ตั้งแต่การใช้ตัวย่อไปจนถึงอีโมจิที่ยอมรับได้ ตอบคำถามที่พบบ่อยที่สุดและลดความเสี่ยงของการเข้าใจผิด
เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เพิ่มทีมเขียนเนื้อหาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ลงในเทมเพลตนี้ โดยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา คุณสามารถขอให้พวกเขาให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทาง และตรวจสอบว่าพวกเขาต้องการให้เพิ่มอะไรเพิ่มเติมในเอกสารนี้หรือไม่
ลองดูเทมเพลตจดหมายข่าวเหล่านี้!
3. แม่แบบ SOP สำหรับการสร้างเนื้อหาใน ClickUp
แนวทางที่ละเอียดและชัดเจนเป็นรากฐานของกระบวนการสร้างเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จด้วยเทมเพลต SOP สำหรับการสร้างเนื้อหาของ ClickUp คุณสามารถมอบคำแนะนำที่ครอบคลุมเกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนของบริษัทให้กับทีมของคุณได้
ความสวยงามของเทมเพลตเอกสารนี้อยู่ที่ ความหลากหลาย คุณสามารถใช้ส่วนต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางเขียนสำหรับทั้งบริษัทหรือคำแนะนำเฉพาะโครงการ
สมมติว่าคุณได้รับลูกค้าใหม่และต้องเขียนบทความเกี่ยวกับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งจำนวนมาก ให้ใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำหนดโครงการในไม่กี่ขั้นตอน:
- เริ่มต้นด้วย ส่วนวัตถุประสงค์: นี่คือที่ที่คุณจะระบุความสำคัญของการปฏิบัติตาม SOP
- ไปที่ ส่วนขอบเขต: ที่นี่ คุณสามารถเพิ่มหัวข้อลงในเทมเพลตและกำหนดให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดได้ว่าใครจะรับผิดชอบ SEO และอัปโหลดบทความ
- ส่วนของขั้นตอน:ระบุขั้นตอนสำหรับการผลิตเนื้อหา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทความที่มีความสำคัญสูง วิธีการเขียน และสิ่งที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ส่วนนี้เป็นส่วนที่คุณสามารถรวม คำแนะนำเกี่ยวกับสไตล์ ไวยากรณ์ และการจัดรูปแบบหรือสรุปปฏิทินเนื้อหาสำหรับลูกค้าเฉพาะรายนี้
ส่วนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องสงวนไว้สำหรับคำถามที่พบบ่อย—เพื่อแก้ไขความไม่แน่นอนและป้องกันการสื่อสารผิดพลาดและข้อผิดพลาด
ส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะช่วยให้คุณ แนบลิงก์ที่มีประโยชน์ เช่น บล็อกของลูกค้าหรือบทความที่มีประสิทธิภาพสูง
4. แม่แบบสรุปเนื้อหา SEO ของ ClickUp
ใช่ บทความของคุณต้องมีความเกี่ยวข้องและตรงประเด็น แต่คุณไม่ควรลืมว่าคุณกำลัง เขียนเพื่อเครื่องมือค้นหา ด้วย หากเครื่องมือค้นหาไม่ 'ชอบ' บทความของคุณ พวกมันจะไม่จัดอันดับสูง ส่งผลต่อจำนวนการเข้าถึงด้วยเทมเพลต ClickUp SEO Content Brief คุณสามารถมั่นใจได้ว่าบทความของคุณจะดึงดูดอัลกอริทึมที่เหมาะสมและขึ้นสู่อันดับต้น ๆ ในผลการค้นหา
เทมเพลตเอกสาร นี้มีส่วนที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันซึ่งช่วยให้คุณสร้างเอกสารสรุปที่ครอบคลุมที่ช่วยให้นักเขียนสามารถนำแนวปฏิบัติ SEO ที่ดีที่สุดไปใช้ได้
ส่วนแรก ภาพรวม มุ่งเน้นที่แนวทางทั่วไปเกี่ยวกับบทความของคุณ ที่นี่คุณจะใส่ชื่อเรื่อง จำนวนคำ วัตถุประสงค์ และรูปแบบเนื้อหา เพิ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงบทสรุปและติดตามความคืบหน้าได้
ส่วนกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรไฟล์ของผู้ชมหลักของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าบทความตรงประเด็น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมของพวกเขา
ในส่วน การส่งข้อความ ให้ระบุวัตถุประสงค์ของเนื้อหาที่คุณกำลังสร้างขึ้น เน้นย้ำว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีความโดดเด่นอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และทำไมจึงควรพิจารณาเลือกใช้ ส่วนนี้ยังเป็นจุดที่เหมาะสมในการแนะนำโทนเสียงที่คุณต้องการให้ผู้อื่นรับรู้อีกด้วย
หลังจากกำหนดแง่มุมทั่วไปของโครงการของคุณแล้ว ให้จัดทำแนวทางเฉพาะสำหรับบทความผ่านส่วนต่อไปนี้:
- คำสำคัญ: สรุปคำหลักและคำรองที่คุณควรรวมไว้ในบทความของคุณเพื่อให้ได้อันดับที่สูงขึ้น
- โครงร่างและหัวข้อย่อย: จัดโครงสร้างให้กับบทความของคุณและใช้ตารางเพื่อสรุปหัวข้อย่อยที่คุณควรครอบคลุมตามการวิเคราะห์ SEO
สองส่วนสุดท้ายนี้จัดสรรพื้นที่สำหรับทรัพยากรเพิ่มเติมและบทความเกี่ยวกับคู่แข่ง เพื่อช่วยให้ผู้เขียนของคุณทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม
5. คำสั่งสำหรับ ClickUp ChatGPT เพื่อสร้างเทมเพลตการเขียน
การเขียนเนื้อหาเมื่อคุณขาดแรงบันดาลใจอาจเป็นงานที่น่าเบื่อที่สุด โชคดีที่มีเครื่องมือที่สามารถปลุกนักเขียนในตัวคุณให้ตื่นขึ้น—เทมเพลต ClickUp ChatGPT Prompts สำหรับการเขียน 🧙
เทมเพลตเอกสารนี้เป็นชุดรวบรวม 200+ คำกระตุ้น ที่จะช่วยให้คุณ 'สนทนา' กับ ChatGPT แชทบอทยอดนิยมที่ใช้เทคโนโลยี AI ด้วยการใช้คำกระตุ้นที่เหมาะสม คุณสามารถเปลี่ยน ChatGPTให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI และเครื่องมือเขียนข้อความโฆษณาที่ทรงพลังสำหรับโครงการการตลาดเนื้อหา
คำแนะนำถูกแบ่งออกเป็น หลายหมวดหมู่ รวมถึงคำแนะนำสำหรับการเขียนบล็อก หนังสือ แฟนฟิคชั่น และเรื่องเล่า สิ่งเดียวที่เหลือให้คุณทำคือค้นหาคำแนะนำที่เหมาะสม คัดลอกไปยัง ChatGPT และปล่อยให้มันทำหน้าที่ของมัน
สมมติว่าคุณกำลังเขียนบทความบล็อกเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและต้องการบทนำที่ดึงดูดความสนใจ เปิด ChatGPT Prompts สำหรับการเขียนบล็อก และคัดลอกคำสั่งนี้:
"สร้างบทนำที่ดึงดูดความสนใจสำหรับบทความบล็อกที่พูดถึง '{หัวข้อเฉพาะ}' โดยเน้นความเกี่ยวข้องในบริบทของ '{อุตสาหกรรม/สาขาเฉพาะ}' โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น '{ปัจจัย 1}', '{ปัจจัย 2}', และ '{ปัจจัย 3}' "
อย่าลืมแทนคำในวงเล็บด้วยคำที่เหมาะสม! 😁
ควรสังเกตว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำตามคำแนะนำทุกข้ออย่างเคร่งครัด คุณสามารถทดลอง และเล่นกับคำ ได้ตามต้องการเพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการจาก ChatGPT แชทบอทนี้สามารถเป็นตัวช่วยสร้างโครงร่างที่ยอดเยี่ยมได้หากคุณกำลังระดมความคิดสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดียและเนื้อหาอื่นๆ
6. แม่แบบขอบเขตงานการเขียนคัดลอกของ ClickUp
การทำงานกับลูกค้าอาจเป็นเรื่องยากและไม่พึงประสงค์หากคุณไม่กำหนดข้อกำหนดของโครงการ หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและการแก้ไขที่มากมาย และให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการ ให้ใช้เทมเพลตขอบเขตงานการเขียนคำโฆษณาของ ClickUp
แม่แบบเอกสาร นี้กำหนดลักษณะงานที่คุณจะผลิตให้กับลูกค้าของคุณและครอบคลุมรายละเอียดที่เล็กน้อยที่สุด
ก่อนอื่น คุณมีส่วนสรุปภาพรวม ซึ่งคุณสามารถให้รายละเอียดสำคัญเพื่อสร้างสรุปโครงการ จากนั้นคุณจะลงลึกในรายละเอียดและอภิปรายเป้าหมายของโครงการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
ขั้นตอนต่อไปและสำคัญที่สุดคือการกรอก ส่วนของงานที่ต้องส่งมอบ ที่นี่คุณสามารถ:
- สรุปความรับผิดชอบของคุณและของลูกค้า
- กำหนดเป้าหมายสำคัญและกรอบเวลา
- ปรับแต่งแผนการสื่อสาร
- หารือเกี่ยวกับงบประมาณ
- เว้นช่องว่างสำหรับการอนุมัติและการลงนาม
เทมเพลตนี้มีความละเอียดมากและครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ไม่เหลือช่องว่างสำหรับการสื่อสารที่ผิดพลาด หากคุณกำลังทำงานร่วมกับผู้อื่นในโครงการ ให้เพิ่มพวกเขาในเทมเพลต—การมีข้อมูลทั้งหมดในที่เดียวทำให้กระบวนการราบรื่น
เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว แนบเอกสารไปยังงานเฉพาะ และจัดการโครงการของคุณได้อย่างมั่นใจ! 🤹
คำแนะนำ: ไม่แน่ใจว่าจะกรอกเทมเพลตอย่างไร? ใช้ประโยชน์จาก ClickUp AIเครื่องมือเขียนและสร้างเนื้อหา ที่ใช้ AIซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ผู้ช่วยที่ทรงพลังนี้มีคำแนะนำเฉพาะบทบาทเพื่อช่วยคุณในการสร้างไอเดีย สรุป สร้างงาน และเขียนเนื้อหาที่ชัดเจน
7. แม่แบบแผนเนื้อหา ClickUp
การจัดการปริมาณงานของคุณอย่างเหมาะสมหมายความว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดเวลาหรือต้องเร่งรีบทำงานให้เสร็จในขณะที่ระดับความเครียดของคุณพุ่งสูงขึ้น หากคุณต้องการแรงกระตุ้นเพิ่มเติมในการ จัดระเบียบวันทำงาน และมองเห็นตารางงานได้อย่างชัดเจนแม่แบบแผนงานเนื้อหาของ ClickUpถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ
เทมเพลตนี้มีมุมมองหลายแบบที่ช่วยให้คุณตรวจสอบปริมาณงานของคุณจากมุมมองที่แตกต่างกัน
เริ่มต้นด้วย รายการแผนเนื้อหา ซึ่งคุณสามารถ สร้างงานสำหรับแต่ละบทความ และกำหนดลำดับความสำคัญ สถานะ วัตถุประสงค์ ประเภทเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย คำสำคัญ และผู้เขียนได้ คุณสามารถแก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อแสดงความคืบหน้า รายการแบบเลือก หรือสิ่งอื่นใดที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
มุมมองคณะกรรมการอนุมัติ เป็นกระดานคัมบังที่แสดงงานในรูปแบบของบัตรซึ่งจัดเรียงตามสถานะความคืบหน้า (ยังไม่ได้เริ่ม, รอ, กำลังดำเนินการ, ฯลฯ) ด้วยการออกแบบแบบลากและวางของ ClickUp คุณสามารถย้ายบัตรได้อย่างง่ายดายและติดตามปริมาณงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มุมมองปฏิทินเนื้อหา แสดงงานของคุณในรูปแบบปฏิทินตามวันที่ครบกำหนด โดยค่าเริ่มต้น มุมมองนี้จะใช้ เดือน แต่คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงผลเป็น แต่ละวัน, สี่วัน, หรือ หนึ่งสัปดาห์ ได้ ขึ้นอยู่กับความยุ่งของตารางงานของคุณ นอกจากชื่อของงานแล้ว ปฏิทินยังแสดงข้อมูลเช่น สถานะการอนุมัติ, ทรัพยากรที่จำเป็น, และประเภทของเนื้อหา
เชิญสมาชิกในทีมของคุณเข้าร่วมเทมเพลตและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความโปร่งใสสูงสุดในทุกด้าน
แทนที่ความกลัวด้วยแรงบันดาลใจ: ลองใช้เทมเพลตการเขียนเนื้อหาสุดเจ๋งเหล่านี้
การเขียนเนื้อหาเป็นโอกาสการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมและสามารถให้ผลตอบแทนได้หากคุณเต็มใจที่จะลงทุนเวลาและความพยายามในการพัฒนาทักษะของคุณอย่างต่อเนื่อง
แม่แบบการเขียนเนื้อหา ที่ระบุไว้ ช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น โดยมอบพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ส่งเสริมการร่วมมือ, และสร้างข้อความคุณภาพสำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
ดำดิ่งสู่คลังเทมเพลตอันน่าประทับใจของ ClickUp สำรวจ1,000+ เทมเพลต และค้นหาเทมเพลตที่ช่วยให้คุณยกระดับการเขียนเนื้อหาของคุณไปอีกขั้น! 🧚