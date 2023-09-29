8 ขั้นตอนในการขยายกระบวนการผลิตเนื้อหาของคุณ

การสร้างระบบการผลิตเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบมักรู้สึกเหมือนการต่อสู้ที่ยากลำบากท่ามกลางเทรนด์ใหม่ ๆ กลยุทธ์ต่าง ๆ และแน่นอน ความท้าทายที่เก่าแก่ตลอดกาลในการมอบคุณภาพมากกว่าปริมาณ
แต่คุณทำทั้งสองอย่างได้อย่างไร?
การขยายการผลิตเนื้อหาโดยไม่ลดคุณภาพอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ด้วยทรัพยากรที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน ในความเป็นจริง คุณไม่สามารถสร้างและรักษาเครื่องจักรที่เติบโตอย่างรวดเร็วแบบออร์แกนิกได้โดยไม่ลงทุนใน บางสิ่งบางอย่าง
งบประมาณเป็นเรื่องยาก ผู้จัดการเนื้อหาส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการทำงานด้วยเศษเงินจากงบประมาณการตลาดโดยรวม—โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ PPC และการโฆษณาดิจิทัล อย่างไรก็ตาม คุณค่าของเนื้อหาแบบออร์แกนิกยังคงสูง ในขณะที่พื้นที่โฆษณาแพงขึ้นเรื่อยๆ แล้วเรายังต้องเผชิญกับการค้นหาด้วย AI อีกด้วย!
กลับมาที่เรื่องงบประมาณกันต่อ ไม่ว่าคุณจะมีงบประมาณมากหรือน้อย ผู้จัดการเนื้อหาจำเป็นต้องประหยัดงบประมาณอยู่เสมอ โดยเฉพาะในโลกที่ให้ความสำคัญกับ AI เป็นอันดับแรก นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการนำระบบการทำงานที่มั่นคงและได้รับการทดสอบแล้วมาใช้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อขยายการผลิตเนื้อหาของคุณ และนั่นคือสิ่งที่ทีมเนื้อหาของเราทำที่ ClickUp
ผลลัพธ์ที่ได้คือกระบวนการทำงานแบบกำหนดเองที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดภายใน ClickUp ซึ่งทีมการตลาดเนื้อหาของเราใช้เพื่อ เพิ่มการผลิตของเราในแต่ละเดือนได้มากกว่า 500% ในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี
เราไม่ได้มาเพื่อปิดบังเคล็ดลับการขยายธุรกิจของเรา ที่จริงแล้ว เราได้ทุ่มเทเวลาในการเวิร์กช็อป ทดสอบ และปรับปรุงกระบวนการขยายเนื้อหาเหล่านี้จนกลายเป็นเทมเพลต ClickUpที่ใช้งานได้จริง — เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียเวลาอันมีค่าไปกับการสร้างขึ้นเอง
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณผ่านทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการขยายการผลิตเนื้อหา และวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับคุณ (ออกแบบโดยนักเขียน) เพื่อเริ่มต้นกระบวนการของคุณอย่างรวดเร็ว
การขยายการผลิตเนื้อหาคืออะไร?
การขยายการผลิตเนื้อหาคือกระบวนการเพิ่มจำนวนบล็อก, คู่มือ, และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างโอกาสในการขายเพิ่มขึ้นเมื่อบริษัทของคุณเติบโตขึ้น กระบวนการนี้ทำงานบนแนวคิดที่ว่าเนื้อหาที่มากขึ้นจะส่งผลให้มีการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกเพิ่มขึ้น และในที่สุดก็จะนำไปสู่ธุรกิจที่มากขึ้น
แม้ว่านี่จะไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่การเติบโตอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้งของเครื่องมือ AIได้ผลักดันให้การขยายการผลิตเนื้อหาเป็นแนวหน้าของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดทางการตลาด อย่างไรก็ตาม เนื้อหาที่สร้างโดย AI อาจทำให้เส้นแบ่งระหว่างความสำคัญของ ปริมาณมาก ของเนื้อหาและ เนื้อหาที่เชื่อถือได้ เลือนรางลง
แม้แต่จุดยืนของ Googleก็คือ "ผลิตเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับ มีคุณภาพสูง และให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก" ไม่ว่าจะสร้างโดยใช้ AI หรือไม่ก็ตาม
AI ไม่ได้มาเพื่อแทนที่การผลิตเนื้อหา แต่ควรทำงานเป็นผู้ช่วยในการเขียนเพื่อให้คุณสามารถนำความคิดของคุณออกมาได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังง่ายขึ้นที่จะตรวจจับปริมาณมากของเนื้อหาที่สร้างโดย AI ที่ไม่ได้รับการแก้ไขจากบรรณาธิการมนุษย์ ซึ่งหมายความว่าความสำคัญของเนื้อหาคุณภาพสูงยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิม—แม้คุณจะเผยแพร่เนื้อหาบล็อกเป็นจำนวนมากก็ตาม
เป็นความรับผิดชอบของนักการตลาดเนื้อหาที่จะต้องผลิตเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขยายขนาด แต่ AI เชิงสร้างสรรค์ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของคุณได้ ในความเป็นจริง88% ของนักการตลาดพึ่งพาAI เป็น เครื่องมือ ในกลยุทธ์เนื้อหาของพวกเขาอยู่แล้ว—แต่ไม่ใช่แรงขับเคลื่อนหลัก
ทำไมการปรับขนาดเนื้อหาจึงสำคัญ?
การขยายการผลิตเนื้อหาเป็นกลยุทธ์ขั้นสูงสุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิก การมองเห็น การรับรู้ ลูกค้าเป้าหมาย และรายได้ของคุณ มันสร้างขุมทรัพย์ของเนื้อหาที่คงความสดใหม่ตลอดเวลา ซึ่งสามารถขยาย ปรับใช้ใหม่ และใช้เพื่อสร้างแบรนด์ของคุณให้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
ในความเป็นจริง ธุรกิจที่เผยแพร่บล็อกสี่ครั้งหรือมากกว่าต่อสัปดาห์พบว่ามีปริมาณการเข้าชมมากกว่าสามเท่าครึ่งเมื่อเทียบกับธุรกิจที่เผยแพร่บ่อยน้อยกว่า. แล้วทำไมการขยายเนื้อหาถึงมีความสำคัญมากขนาดนี้? ⬇️
- การขยายการผลิตเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยทรัพยากรที่ครอบคลุมคำค้นหาที่หลากหลายมากขึ้น
- สิ่งพิมพ์ที่มีปริมาณเนื้อหาสูงมักได้รับรางวัลจากเครื่องมือค้นหาและปรากฏอยู่ในหน้าแรกของผลการค้นหา
- ทีมการตลาดและทีมสังคมสามารถขยายเนื้อหาของคุณผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น
- การมุ่งเป้าหมายลูกค้าในทุกขั้นตอนของวงจรการขายทำให้การเดินทางของพวกเขาผ่านช่องทางการขายราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การผลิตเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จและสามารถขยายได้ขึ้นอยู่กับว่าการทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายต่อการทำซ้ำได้มากขึ้น ในความเป็นจริง ขั้นตอนหลายอย่างในกระบวนการทำงานของคุณยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าคุณจะเขียนบล็อก 10 บทความต่อเดือนหรือ 100 บทความต่อเดือน การเพิ่มกำหนดเวลาให้กับนักเขียนของคุณเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้สำเร็จได้ ✂️
น่าเสียดายที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำทั้งหมดนี้โดยใช้สเปรดชีต Excel หรือกระดานคัมบังแบบธรรมดา คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือจัดการงานแบบรวมศูนย์และแข็งแกร่ง เพื่อเชื่อมต่อทีมต่างๆ ให้มุมมองระดับสูงเกี่ยวกับการผลิตของคุณ และจัดการกับงานและงานย่อยจำนวนมากที่มาพร้อมกับการผลิตเนื้อหาในปริมาณมาก
การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นความท้าทายในตัวเอง—ดังนั้นเราจึงตัดสินใจลงมือทำเองและออกแบบเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อจัดการการผลิตเนื้อหาของคุณเมื่อคุณขยายและเติบโต
วิธีที่ ClickUp ขยายการผลิตเนื้อหา—โดยใช้ ClickUp
หลังจากลองผิดลองถูกมากมายในการปรับขนาดกระบวนการของเราเอง เราได้ทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นวิทยาศาสตร์แล้ว เราได้ปรับกระบวนการทำงานของเราให้คล่องตัวอยู่เสมอ และปรับปรุงแนวทางของเราใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับเนื้อหาได้มากขึ้น มาก ในคราวเดียว
และเราทำทั้งหมดนี้ได้ภายใน ClickUp 🏆
ก่อนอื่น—ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิจารณาถึงกระบวนการและทีมอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากกลยุทธ์เนื้อหาและขั้นตอนการทำงานของคุณแล้ว กลยุทธ์ SEO, การสร้างบรีฟบล็อก, คำขอออกแบบ, และปฏิทินสื่อสังคมออนไลน์ ล้วนได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับขนาดเนื้อหา
เพื่อรักษาความโปร่งใสและให้ทีมของคุณสอดคล้องกันตั้งแต่เริ่มต้น ควรทำดังนี้:
- ปรับปรุงคู่มือสไตล์และSOPของคุณให้สอดคล้องกันเพื่อประหยัดเวลาอย่างมากในกระบวนการแก้ไขเมื่อจำนวนฉบับร่างที่คุณต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้นอย่างมาก
- มองหาวิธีในการจัดกลุ่มเนื้อหาประเภทและหัวข้อที่คล้ายกันเข้าด้วยกันสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมายหรือบุคลิกภาพผู้ใช้ของคุณ
- เรียกดูเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในแคตตาล็อกของคุณเพื่อระบุโอกาสที่สามารถดำเนินการได้ง่ายและพิจารณาว่าสามารถปรับปรุงใหม่ ใช้ใหม่ หรือเพิ่มประสิทธิภาพได้หรือไม่
- ทำให้เรียบง่าย! ไม่ว่าคุณจะมีนักเขียนหรือแหล่งข้อมูลภายนอกมากแค่ไหนก็ตาม กระบวนการผลิตเนื้อหาที่สามารถขยายได้มากที่สุดควรเป็นสิ่งที่สามารถทำซ้ำได้ง่าย ให้ระบบอัตโนมัติจัดการงานที่ซ้ำซากและน่าเบื่อ เพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาได้—ไม่ใช่การเรียนรู้เครื่องมือใหม่
การหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างคุณภาพและปริมาณเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทีมต้องเผชิญเมื่อเพิ่มการตลาดเนื้อหาของพวกเขา เราเองก็รู้สึกเช่นกัน แต่เราได้รวบรวมวิธีแก้ไขของเราเป็นสินทรัพย์ที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมอื่น ๆ ที่กำลังสร้างเนื้อหาและเริ่มต้นการเดินทางเดียวกัน—เทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหาของ ClickUp
เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเขียนและบรรณาธิการที่ทำงานอย่างหนักในการขยายเนื้อหา ในทรัพยากรฟรีนี้ เราได้สะท้อนกระบวนการภายในของเราอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อช่วยให้คุณนำกลยุทธ์การขยายเนื้อหาที่เราสร้างขึ้น (และยังคงใช้มาจนถึงทุกวันนี้) ไปใช้ได้
เข้าถึงมุมมองที่แม่นยำ,ฟิลด์ที่กำหนดเอง, รายละเอียดงาน,และระบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้นล่วงหน้าซึ่งทำให้เราแตกต่างอย่างชัดเจน จากนั้นปรับเปลี่ยนทุกแง่มุมของเทมเพลตระดับโฟลเดอร์นี้เพื่อสร้างกระบวนการที่ปรับแต่งอย่างสมบูรณ์ให้เหมาะกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ
มันไม่ใช่แค่ อะไร ที่คุณทำ แต่เป็น วิธีที่คุณทำ เราอยู่ที่นี่เพื่ออธิบายรายละเอียดทุกแง่มุมของการใช้เทมเพลตนี้เพื่อขยายเนื้อหาของคุณ แม้ว่าการผลิตบล็อกจะเป็นตัวอย่างหลักของเนื้อหา แต่กรอบงานที่ยืดหยุ่นและมีเทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับเนื้อหาประเภทใดก็ได้
ติดตามขั้นตอนง่าย ๆ แปดขั้นตอนเพื่อขยายการผลิตเนื้อหา ⚡️
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ โปรดพิจารณาบล็อกนี้เป็นคู่มือการเริ่มต้นใช้งานส่วนตัวของคุณเอง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ดาวน์โหลดเทมเพลต เพิ่มลงใน Workspace ของคุณ และทำตามแต่ละขั้นตอนไปพร้อมกับเราในหน้าต่างอื่น
ขั้นตอนที่ 1: สร้างคลังเนื้อหาของคุณ
การปรับขนาดเนื้อหาประเภทใดก็ตามล้วนเกี่ยวกับการนำหน้าอุปสงค์และอุปทานเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณพร้อมที่จะเริ่มงานด้วยคลังคำหลักและหัวข้อที่ได้รับการวิจัยมาอย่างดี ก่อนที่จะวางแผนขั้นตอนการทำงานของคุณ
เนื้อหาที่ค้างอยู่คือฐานหลักของคุณสำหรับทุกชิ้นของเนื้อหาใหม่และที่มีอยู่. นี่คือที่ที่หัวข้อบล็อกที่พร้อมใช้งานรอให้ผู้เขียนมาเลือกไปทำ.
ปริมาณงานเนื้อหาที่ค้างอยู่เทียบกับฐานข้อมูลเนื้อหา
ทุกขั้นตอนของกระบวนการสร้างเนื้อหาได้รับผลกระทบจาก "สุขภาพ" ของงานที่ค้างอยู่ของคุณ มันเป็นจุดที่ทุกคนใช้สำหรับการวางแผนการทำงานในอนาคต และยังเป็นจุดเริ่มต้นของฐานข้อมูลบล็อกของคุณ—โดยมีความแตกต่างหลักคือ งานที่ค้างอยู่เกี่ยวกับ สิ่งที่กำลังจะมาถึง
อาจดูเหมือนเป็นขั้นตอนแรกที่ไม่จำเป็น แต่การมีที่แยกต่างหากเพื่อมองเห็นภาพกระบวนการสร้างเนื้อหาในอนาคตของคุณจากปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการขยายตัวอย่างราบรื่น
ลองคิดดู—หากเป้าหมายของคุณคือการเผยแพร่บล็อก 50 บทความต่อเดือน คุณควรวางแผนให้มีบรีฟบล็อกจำนวนเท่ากันนี้เตรียมไว้ในแบ็กล็อกของคุณก่อนถึงเดือนถัดไป (เช่น ให้บรีฟบล็อกของเดือนตุลาคมพร้อมในเดือนกันยายน)
ทุกโพสต์บล็อกในคลังงานของคุณจะถูกป้อนเข้าสู่ฐานข้อมูลในที่สุดเมื่อได้รับมอบหมายให้กับนักเขียน กำหนดเส้นตาย และเข้าร่วมในกระบวนการทำงานของเนื้อหา แต่การมีตัวเลือกในการจัดการเนื้อหาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของคุณในรายการแยกกัน หมายความว่าคุณสามารถมองเห็นภาพรวมของขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างเต็มที่ โดยไม่รู้สึกหนักใจ
อีกหนึ่งข่าวดี—เนื่องจากงานค้างที่สะสมอยู่เน้นไปที่คีย์เวิร์ดเป้าหมาย หัวข้อบล็อก และรายละเอียดของบล็อกเป็นหลัก คุณจึงยังไม่ต้องเสียเวลาไปกังวลกับรายละเอียดอื่น ๆ มากนักในตอนนี้
โอเค ตอนนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักกันดีกว่า—การสร้างงานค้าง 🪵
ถึงเวลาเลิกใช้สเปรดชีตแล้ว
ฟังนะ—งานค้างสามารถสร้างในสเปรดชีตได้ และผู้จัดการเนื้อหาส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีนี้อยู่ อย่างไรก็ตาม การมีงานค้างที่ตั้งใจและจัดระเบียบอย่างดีในแพลตฟอร์มกลางช่วยลดเวลาที่เสียไปกับการสลับแพลตฟอร์มหรือค้นหาการสื่อสารในอีเมลของคุณได้อย่างมาก
จากการแชร์และการอนุญาตไปจนถึงการเชื่อมโยงบล็อกกับงานในแพลตฟอร์มอื่น ๆ การจัดการเนื้อหาในสเปรดชีตเป็นเรื่องที่ท้าทาย นี่เป็นวิธีที่ผมเริ่มต้นในด้านการตลาดเนื้อหา แต่ผมได้ตระหนักอย่างรวดเร็วถึงพลังของแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่สามารถปรับแต่งได้ในการสร้างกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาที่ทุกคนสามารถใช้ได้
เชื่อเราเถอะการสร้างฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อโดยตรงกับกระบวนการทำงานเนื้อหาและตารางการเผยแพร่ของคุณจากสเปรดชีตเพียงแผ่นเดียวไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทำไมต้องเสียเวลาและความพยายามเพิ่มเติมในการตั้งค่างานค้างทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นด้วยล่ะ?
งานของคุณยุ่งมากพอแล้ว—ประหยัดเวลาและให้เทมเพลตสำเร็จรูปของเราจัดการงานหนักแทนคุณ 🏋🏻♀️
เมื่อคุณนำเทมเพลตนี้ไปใช้กับ Workspace ของคุณแล้ว คุณจะเห็นมุมมองต่างๆ ถูกปักหมุดไว้ตามด้านบนของหน้าจอและแสดงรายการอยู่ใต้โฟลเดอร์ Content Production Scaling ในแถบด้านข้างของคุณ
เพื่อเริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลของคุณโดยใช้รายการ Backlog ให้ไปที่ รายการโพสต์บล็อก (กำลังดำเนินการ) จากนั้นเลือก Backlog
จากนั้น คุณสามารถแก้ไขชื่องานที่มีอยู่ให้ตรงกับหัวข้อบล็อกของคุณ หรือสร้างงานใหม่ทั้งหมดสำหรับแต่ละคำหลักก็ได้ ไม่ว่าจะเลือกวิธีใด คุณก็ก้าวไปข้างหน้าแล้วหนึ่งก้าว 🎉
คลังงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าของเราออกแบบมาเพื่อความเร็วสูงสุดและความสะดวกสบายสูงสุด โดยไม่ต้องคลิกออกจากมุมมองปัจจุบันของคุณหรือเปิดงานบล็อก คุณสามารถเข้าถึงบทสรุปบล็อกที่เพิ่มโดยทีม SEO ของคุณและแม้แต่ URL ไลฟ์สำหรับการปรับปรุงโพสต์บล็อกที่กำลังจะมาถึง
ฟิลด์เหล่านี้—และอีกมากมาย—จะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณดูรายการงานที่ค้างอยู่ของคุณ และจะคงอยู่กับงานบล็อกที่กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ของคุณ เมื่อผู้เขียนพร้อมที่จะรับงานบล็อกจากรายการงานที่ค้างอยู่ของคุณ งานนั้นจะย้ายไปยังขั้นตอนถัดไปในกระบวนการขยายงานของคุณ ➡️
ขั้นตอนที่ 2: ทำงานจากฐานข้อมูลตามสถานะงาน
เมื่อหัวข้อพร้อมที่จะดำเนินการแล้ว ให้เชื่อมโยงกับงานที่สามารถทำได้ นี่คือเวลาที่งานบล็อกของคุณถูกเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลเนื้อหา ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลกลางสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิต การเพิ่มงานบล็อกเข้าไปในฐานข้อมูลของคุณคือวิธีที่คุณจะจัดลำดับความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของงานเหล่านั้นตลอดกระบวนการทำงานของคุณ
การใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งเองของเรา การเปลี่ยนสถานะงานบล็อกจาก ต้องทำ หรือ สรุปพร้อม จะย้ายงานไปยังฐานข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้าในรายการชื่อ โพสต์ที่กำลังดำเนินการทั้งหมด โดยอัตโนมัติ การทำงานอัตโนมัตินี้จะทำให้กระบวนการตั้งค่าราบรื่นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่องานบล็อกของคุณรวบรวมรายละเอียดสำคัญอื่นๆ เพิ่มเติม
ยิ่งคุณเพิ่มรายละเอียดที่สามารถมองเห็นได้ในทันทีในขั้นตอนนี้มากเท่าไร ก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น
การเข้าใจข้อมูลนี้ในมุมมองเดียว จริงๆ แล้ว ช่วยให้ฐานข้อมูลของคุณจัดการได้ง่ายขึ้นและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอัปเดตที่รวดเร็วขึ้น คุณจะสังเกตเห็นว่าฐานข้อมูลของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อคุณได้มอบหมายงานบล็อกให้กับบุคคลต่างๆ อัปเดตสถานะ และกำหนดไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้ว
รายการเหล่านี้จะแสดงโดยอัตโนมัติในรายการฐานข้อมูลของคุณพร้อมกับคอลัมน์เพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่า แหล่งที่มาของผู้เขียน, ประเภทเนื้อหา และการดูตัวอย่าง ความคิดเห็นล่าสุด ในงานบล็อก—แต่เราจะพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนถัดไป
การตั้งชื่องานของคุณช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ
ในขั้นตอนนี้ เราขอแนะนำให้เพิ่มประเภทเนื้อหาหรือหมวดหมู่เป็นคำนำหน้าชื่อของงานบล็อกของคุณ ดังนั้นหากคุณกำลังเขียนบทความบล็อกเกี่ยวกับ50 สิ่งที่ทำได้มีประสิทธิภาพที่สุดในที่ทำงาน ชื่องานจะเป็น "บล็อก SEO: สิ่งที่ทำได้มีประสิทธิภาพในที่ทำงาน"
หรือหากคุณมักจะสร้างแคมเปญโดยใช้เนื้อหาเพียงหมวดหมู่เดียว คุณสามารถเปลี่ยนชื่องานให้ตรงกับประเภทของเนื้อหาที่คุณกำลังสร้าง เช่น "วิดีโอ: สิ่งที่ควรทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"
อาจดูเหมือนเกินความจำเป็น แต่ระดับของการจัดระเบียบและความโปร่งใสเช่นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกคนในการคัดกรองและจัดกลุ่มงานของตนในทุกบทบาท นอกจากนี้ หากคุณกำลังขยายเนื้อหาหลายประเภทสำหรับกลุ่มเป้าหมายเดียวกันหรือกำลังสร้างหัวข้อหลัก การปรับแต่งคำนำหน้างานและฟิลด์ประเภทเนื้อหาแบบกำหนดเองจะช่วยได้อย่างมากในการรักษาโครงสร้างของฐานข้อมูลให้เรียบร้อย
ขั้นตอนที่ 3: ปรับแต่งรายละเอียดงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ความงดงามของกรอบงานที่สามารถปรับขนาดได้นี้อยู่ที่ความยืดหยุ่นของมัน—และเพื่อเพิ่มผลผลิตของคุณให้มากขึ้น 10 เท่า คุณจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นเช่นกัน ทุกแง่มุมของสิ่งที่เราได้พูดคุยกันสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำตามแบบฟอร์มของเรา
ไม่ต้องการแยกงานค้างออกจากฐานข้อมูลใช่ไหม? ลบตัวกรองที่ด้านบนของมุมมองเพื่อดูสถานะของทุกงานในโฟลเดอร์ของคุณ หรือหากชื่อรายการอื่นสอดคล้องกับคำศัพท์ของบริษัทคุณมากกว่า—เปลี่ยนได้เลย!
นั่นคือความมหัศจรรย์ของเทมเพลตนี้ มันถูกสร้างขึ้นเพื่อ สนับสนุนกระบวนการของคุณ การตั้งค่าเริ่มต้นเป็นเพียงสิ่งที่ได้ผลสำหรับทีมการตลาดเนื้อหาบล็อกของเรา 🫱🏼🫲🏾
การแยกย่อยพื้นฐานของงานบล็อกของคุณ
ฟิลด์ที่ปรากฏในคอลัมน์ของฐานข้อมูลเนื้อหาและงานค้างของคุณสามารถพบได้ในแต่ละงานบล็อกเช่นกัน เปิดมุมมองงานของคุณเพื่อพบกับชื่องาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ และวันที่ครบกำหนด
เมื่อคุณเลื่อนลงไป คุณจะพบกับฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งรวมอยู่ในเทมเพลตการปรับขนาดเนื้อหาของเราโดยอัตโนมัติ นี่คือสรุปสั้น ๆ ว่าฟิลด์เหล่านี้คืออะไรและเราใช้อย่างไร:
- ประเภทเนื้อหา: เนื่องจากเทมเพลตนี้ถูกสร้างขึ้นโดยทีมบล็อกของเรา แต่ละประเภทของเนื้อหาจึงสะท้อนถึงพื้นที่ที่เรามุ่งเน้นทั่วไป แต่ละประเภทของเนื้อหาสามารถแก้ไขได้เพื่อให้ตรงกับสไตล์ของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นคำอธิบายหัวข้อบล็อก ประเภทสื่อ หรือแผนกของคุณ
- วันที่เป้าหมายในการเผยแพร่: วันที่เป้าหมายในการเผยแพร่แยกออกจากวันครบกำหนดและวันที่เผยแพร่จริงเนื่องจาก มีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้ การตั้งเป้าหมายในการเผยแพร่ช่วยให้ทีมวางแผนตารางเนื้อหาของเราได้ดีขึ้นและปรับเปลี่ยนได้หากจำเป็น
- แหล่งที่มาของผู้เขียน: เพื่อติดตามผู้เขียนต่างๆ—ทั้งภายใน ภายนอก หรือทั้งสอง—ให้ใช้แหล่งที่มาของผู้เขียนเพื่อทราบและจัดเรียงอย่างรวดเร็วว่าใครได้รับมอบหมายให้ทำงานกับเนื้อหาใด การแยกแหล่งที่มาของผู้เขียนออกจากผู้รับมอบหมายงานนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณกำลังใช้เอเจนซี่ที่มีทีมผู้เขียนหลายคน
- URL สรุปบล็อก: เพิ่มลิงก์ไปยังสรุปบล็อกของคุณเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายและการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
- URL ร่าง: หลีกเลี่ยงการเลื่อนดูความคิดเห็นของงานหรือกล่องจดหมายอีเมลของคุณ เข้าถึงร่างได้โดยตรงจากงานบล็อก
- URL บล็อกสด: เพิ่มลิงก์สดไปยังงานบล็อกของคุณเพื่อความสะดวก การจัดระเบียบที่ดีขึ้น และความเร็วในการส่งออก URL ของบล็อกทั้งหมดของคุณ
- วันที่เผยแพร่: วันที่เผยแพร่ของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกและติดตามว่าเนื้อหาได้ถูกเผยแพร่เมื่อใด การวิเคราะห์อัตราการเผยแพร่ของคุณช่วยให้คุณทราบว่าคุณกำลังบรรลุเป้าหมายวันที่ตั้งไว้หรือไม่ และสามารถปรับเปลี่ยนตามเป้าหมายในอนาคตได้
เมื่อคุณกรอกรายละเอียดงานบล็อกของคุณ แต่ละรายการจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติในทุกๆ รายการและมุมมองเพื่อให้สถานะที่แม่นยำที่สุด เหมือนกับชุดข้อมูลที่สะอาด การเพิ่มรายละเอียดเหล่านี้ไปเรื่อยๆ จะทำให้งานของคุณง่ายขึ้นในการทำให้เป็นอัตโนมัติ จัดเรียง กรอง และนำเสนอในทุกขั้นตอน
การอัปเดตอัตโนมัติ การแสดงผลแบบภาพ และการเชื่อมโยงระหว่างทุก List และมุมมองใน ClickUp มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถของเราในการขยายและรักษาความต่อเนื่องของกระบวนการสร้างเนื้อหา แต่หากคุณยังคงต้องการทำงานผ่านซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานอื่นอยู่ ขอแนะนำให้มองหาวิธีสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองในลักษณะคล้ายกัน
ขั้นตอนที่ 4: กำหนดเนื้อหาของคุณ
สิ่งที่เหลือให้ทำคือมอบเนื้อหาของคุณให้กับนักเขียน, เผยแพร่บนบล็อกของคุณ, และ วอลา—คุณเสร็จแล้ว! เกือบแล้ว 🫣
การมอบหมายบทความนั้นท้าทายมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อคุณต้องจัดการกับเนื้อหาที่ มาก ขึ้น สำหรับทีมที่ตั้งเป้าจะผลิตเนื้อหาคุณภาพในปริมาณที่มากกว่าที่เคยทำถึง 10 หรือแม้แต่ 20 เท่า การหาจังหวะที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการทดลองอยู่บ้าง
อัปเดต SOP ของคุณและเก็บไว้ใกล้ตัวตลอดเวลา
ก่อนที่คุณจะเริ่มมอบหมายงานบล็อกให้กับผู้อื่น ให้สนับสนุนนักเขียนของคุณด้วยทรัพยากรทั้งหมดที่พวกเขาต้องการเพื่อปฏิบัติตามกระบวนการของคุณอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณทำงานกับฟรีแลนซ์หรือเอเจนซี่เป็นครั้งแรก คุณไม่ต้องการให้มีช่องว่างสำหรับข้อผิดพลาดในเรื่องของน้ำเสียงของแบรนด์ ข้อกำหนดในการจัดรูปแบบ หรือความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อาจจะเป็นประโยชน์หากอัปเดตและเชื่อมโยงเอกสารกระบวนการที่สำคัญใน คำอธิบาย ทุกงาน เพื่อให้SOPและคู่มือสไตล์ของคุณอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน โชคดีที่คุณสามารถทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติและหลีกเลี่ยงการเพิ่มลิงก์ไปยังทุกงานด้วยตนเองได้ และสำหรับกระบวนการที่มีรายละเอียดมากขึ้น ลองพิจารณาการแชร์วิดีโอที่บันทึกไว้ซึ่งแสดงขั้นตอนแต่ละขั้นตอนบนหน้าจอของคุณ
การบันทึกทุกขั้นตอนของกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณเป็นวิธีที่แน่นอนในการคืนเวลาของคุณกลับมาในกระบวนการขยายขนาด และคุณจะเห็นผลกระทบของทรัพยากรเหล่านี้สะท้อนออกมาในคุณภาพของแต่ละฉบับที่คุณตรวจสอบ
ปรับจังหวะให้เหมาะสม
สำหรับจังหวะการกระจายเนื้อหา ควรจัดสรรงานของคุณให้กระจายออกไป
กำหนดเป้าหมายเนื้อหาประจำเดือนของคุณเป็นรายสัปดาห์ มอบหมายเนื้อหาเป็นชุด ๆ เพื่อให้ผู้เขียนสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น โดยไม่รู้สึกหนักใจกับปริมาณงานที่ต้องทำ วิธีนี้ยังช่วยให้คุณสามารถรักษาตารางการโพสต์ให้สม่ำเสมอ และป้องกันไม่ให้คุณต้องมานั่งจัดการกับเนื้อหาที่ค้างอยู่จำนวนมากในช่วงสิ้นเดือน
อีกประเด็นสำคัญที่ต้องจำไว้—นักเขียนของคุณจะเริ่มร่างเนื้อหาสำหรับเดือนถัดไปหลายสัปดาห์ก่อนที่เดือนนั้นจะเริ่มต้น
นักเขียนบางคนทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีการวางแผนเนื้อหาล่วงหน้าประมาณหกสัปดาห์ก่อนวันที่ควรเผยแพร่ การกำหนดวันที่เผยแพร่เป้าหมายล่วงหน้าในปฏิทินเนื้อหาของคุณช่วยให้นักเขียนสามารถส่งงานได้ตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอโดยมีอุปสรรคน้อยลงและไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 5: สร้างมุมมองรายเดือนของคุณ
ในขณะที่บล็อกที่ค้างอยู่และฐานข้อมูลของคุณมีความสำคัญต่อความพยายามในการขยายเนื้อหาของคุณ จำนวนการเข้าชมรายเดือนนั้นเป็นที่นิยมใช้มากที่สุดโดยนักเขียนของเรา
หากคุณกำลังติดตามเทมเพลตการปรับขนาดเนื้อหาของเรา คุณจะพบมุมมองเหล่านี้ทันทีเมื่อเปิดโฟลเดอร์ ซึ่งมีชื่อว่า เดือนนี้, เดือนที่แล้ว, และ เดือนหน้ามุมมองตารางเหล่านี้เป็นวิธีที่ผู้แก้ไขใช้ในการจัดการปริมาณงานของทีมได้อย่างง่ายดาย
มุมมองนี้ถูกจัดกลุ่มตาม แหล่งที่มาของผู้เขียน ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อให้สามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่ามีบล็อกทั้งหมดกี่บล็อกที่ผู้เขียนแต่ละคนหรือทีมมีอยู่ในเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม มุมมองนี้สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้สื่อถึงแง่มุมอื่น ๆ ที่สำคัญในกระบวนการทำงานของคุณ
หากทีมของคุณต้องการดูเนื้อหาประจำเดือนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตามหมวดหมู่ หัวข้อหลัก หรือผู้รับผิดชอบ—คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการภายในไม่กี่วินาที จุดที่ดีที่สุดของการมาถึงขั้นตอนนี้คือ งานที่ต้องใช้ในการสร้างมุมมองประจำเดือนของคุณนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว!
หากคุณได้สร้างรายการงานที่ค้างไว้อย่างครบถ้วน อัปเดตฐานข้อมูลเนื้อหา และกรอกข้อมูลงานสำคัญเรียบร้อยแล้ว จำนวนการเข้าชมรายเดือนของคุณจะแสดงโดยอัตโนมัติ สิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมคือการเปลี่ยนชื่อแต่ละมุมมองให้เป็นวันที่ปัจจุบัน เพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการใช้งาน
สำหรับเดือนที่จะมาถึงนี้ เพียงคัดลอกมุมมองอื่นเพื่อเก็บงานที่คุณได้ทำไว้ในอดีต และติดตามเนื้อหาใหม่ในอนาคตต่อไป ที่จริงแล้ว ทีมบล็อกของเราประชุมกันทุกสัปดาห์เพื่อหารือเกี่ยวกับมุมมองตารางรายเดือนของเรา เพื่อให้ทุกคนมีข้อมูลล่าสุดในที่เดียว
คุณอาจมีการประชุมที่คล้ายกันกำหนดไว้แล้วเพื่อทบทวนปัญหาคอขวดกับทีมของคุณและกำหนดกรอบเวลาที่เป็นจริงได้—ทรัพยากรนี้เพียงแค่ทำให้เรื่องนั้นง่ายขึ้น การปรับตัวให้คล่องตัวอยู่เสมอเพื่อขยายขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องที่ชาญฉลาด
และนับตั้งแต่เราได้นำมุมมองตารางรายเดือนมาใช้กับการประชุมรายสัปดาห์ของเรา ทีมงานของเราก็สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างฉับไวในนาทีสุดท้าย
ขั้นตอนที่ 6: ให้ผู้เขียนมอบหมายความคิดเห็นเมื่อร่างแรกพร้อมแล้ว
การปรับขนาดกระบวนการผลิตเนื้อหาของคุณไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียว—มันต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการอัปเดตบ่อยครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นหลักของคุณอยู่ในวงในการติดตามความคืบหน้าโดยรวมของทีม
นี่คือจุดที่เราพึ่งพาคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการของ ClickUp 🥇
เพื่อให้การทำงานของเราดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เราใช้ความคิดเห็นที่มอบหมายเพื่อกล่าวถึงและมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการให้กับผู้ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากฐานข้อมูลบล็อกและมุมมองรายเดือนของคุณจะแสดงความคิดเห็นล่าสุดสำหรับแต่ละงานบล็อก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรักษาความชัดเจนในการมองเห็นโดยใช้ความคิดเห็นใน ClickUp แต่เมื่อมีผู้ร่วมงานจำนวนมากสื่อสารกลับไปกลับมา ความคิดเห็นอาจสะสมและยากต่อการค้นหา
นี่เปิดโอกาสให้ทีมของเราสามารถใช้ClickUp AIและคุณสมบัติสรุปความคิดเห็นในหัวข้อได้ ฟังก์ชัน AI นี้สามารถสร้างสรุปแบบมีหัวข้อย่อยของความคิดเห็นยาว ๆ บันทึก และการอัปเดตจากงานใด ๆ ได้ทันที ทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้โดยตรง และทราบว่าใครเป็นผู้ต้องการข้อมูลนั้น
การนำซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันอื่น ๆ เข้ามาใช้ร่วมกับการอัปเดตที่สำคัญเหล่านี้ จะยิ่งทำให้ร่างงานหลุดรอดสายตาได้ง่ายขึ้น—และคุณคงไม่อยากให้ทุกอย่างคลาดเคลื่อนเพียงเพราะความเข้าใจผิดเล็กน้อย
ในขณะที่บรรณาธิการบริหารใช้เวลาจำนวนมากในการทำงานจากรายการและมุมมองต่างๆ นักเขียนเนื้อหาเองก็กำลัง เขียน อยู่ ✍🏻
เมื่อสร้างเนื้อหา บล็อกของเราจะผ่านการแก้ไขและตรวจสอบหลายรอบ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่แน่นอนในเทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหา ให้ผู้เขียนเพิ่มลิงก์ร่างของพวกเขาในช่อง Draft URL จากนั้นผู้เขียนจะโพสต์ความคิดเห็นในภารกิจบล็อกและแท็กผู้ตรวจสอบ
โปรดเพิ่มลิงก์ร่างอีกครั้งในความคิดเห็นเพื่อความสะดวกของผู้ตรวจสอบของคุณ 💜
เพื่อให้มุมมองและรายการของคุณเป็นปัจจุบันอย่างสมบูรณ์ โปรดอัปเดตสถานะงานเป็น กำลังตรวจสอบ ทันที เมื่อผู้ตรวจสอบได้อ่านร่างและให้ข้อเสนอแนะแล้ว พวกเขาจะแสดงความคิดเห็นกลับไปยังผู้เขียนและอัปเดตสถานะงานเป็น ต้องการการอัปเดต
จากนั้น ผู้เขียนทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นทั้งหมด เพิ่มส่วนที่ขาดหายไป และเตรียมร่างของตนสำหรับการตรวจสอบครั้งสุดท้าย
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เขียนกระบวนการนี้ออกมาและเพิ่มลงในคำอธิบายงานของคุณ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามกลยุทธ์และช่องทางการสื่อสารที่ตกลงกันไว้
ขั้นตอนที่ 7: จัดรูปแบบเนื้อหาใน CMS ของคุณ
ร่างอาจเสร็จแล้ว แต่ภารกิจบล็อกยังไม่เสร็จสมบูรณ์จนกว่าเนื้อหาจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคุณ ช่วงสุดท้ายนี้อาจดูน่าเบื่อเล็กน้อยกับการจัดรูปแบบและการแก้ไขเว็บ แต่คุณเกือบจะถึงเส้นชัยแล้ว
แทนที่จะปล่อยให้บรรณาธิการบริหารเป็นผู้จัดรูปแบบและเตรียมเนื้อหาที่เข้ามา ให้มอบอำนาจนั้นแก่ผู้เขียนเอง 🤗
เมื่อเนื้อหาชิ้นหนึ่งได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงเพื่อแก้ไขความคิดเห็นที่ค้างอยู่แล้ว ให้ เพิ่มเนื้อหาดังกล่าวเข้าสู่ระบบจัดการเนื้อหาของคุณทันที ในขั้นตอนนี้ สิ่งสำคัญคือต้องรักษาแรงผลักดันในการผลิตเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณสามารถจัดรูปแบบและเผยแพร่เนื้อหาชิ้นนั้นในวันเดียวกันได้หากเป็นไปได้
ผู้เขียนจะเพิ่มภาพเด่น, ลิงก์ที่สำคัญ, การจัดรูปแบบที่เหมาะสม, และตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนแชร์ลิงก์ร่าง CMS กับบรรณาธิการเพื่อการตรวจสอบครั้งสุดท้าย เมื่อผู้เขียนจัดรูปแบบร่างใน CMS เสร็จแล้วร่างนั้นควรพร้อมใช้งานเกือบจะสมบูรณ์
เพื่อความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพ กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนการให้ความคิดเห็นเช่นเดียวกับรอบแรกของการแก้ไข (ขั้นตอนที่หก) จากนั้นอัปเดตสถานะงานจาก ต้องการการอัปเดต เป็น ตรวจสอบขั้นสุดท้าย
หากคุณใช้ ClickUp ให้เก็บการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทั้งหมดไว้ในเธรดความคิดเห็นโดยตรงภายในงานนั้น อย่าลืมมอบหมายหรือ @mention บรรณาธิการที่ถูกต้องด้วยนะ 🤓
ขั้นตอนที่ 8: ตรวจสอบ เผยแพร่ และทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น
คุณได้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างกระบวนการสร้างเนื้อหาที่สามารถขยายได้—สิ่งที่เหลืออยู่คือการตรวจสอบครั้งสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทำทุกอย่างอย่างครบถ้วนแล้ว
บรรณาธิการควรทำการปรับแต่งครั้งสุดท้ายสำหรับบล็อกโดยตรงใน CMS และเมื่อพร้อมที่จะเผยแพร่ ให้อัปเดตสถานะงานเป็น พร้อม และตอบกลับในช่องความคิดเห็นเพื่อแจ้งให้ผู้เขียนทราบว่าทุกอย่างพร้อมที่จะเผยแพร่แล้ว
เมื่อคุณเปลี่ยนสถานะงานบล็อกจาก พร้อม เป็น เผยแพร่แล้ว ระบบจะลบออกจากฐานข้อมูลเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติและย้ายไปยังรายการ เผยแพร่แล้ว วิธีนี้ช่วยให้คุณดูแลปริมาณงานที่ทีมกำลังดำเนินการอยู่ได้ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายโดยรวมของคุณ
ในรายการ เผยแพร่แล้ว คุณจะพบมุมมองปฏิทินแยกต่างหากของโพสต์ทั้งหมดที่เผยแพร่แล้ว จากปฏิทินเนื้อหานี้ คุณสามารถมองเห็นได้ง่ายว่ามีบล็อกเผยแพร่กี่รายการในแต่ละวัน สัปดาห์ หรือเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณกำลังรักษาระบบการโพสต์ที่สม่ำเสมอ
หากคุณสังเกตเห็นว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ของคุณถูกเผยแพร่พร้อมกันทั้งหมดหรือในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน คุณสามารถปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานของคุณล่วงหน้าเพื่อให้มีตารางการโพสต์ที่สม่ำเสมอมากขึ้น
เชื่อเราเถอะ ทีมของคุณจะขอบคุณคุณสำหรับเรื่องนี้ ไม่มีใครอยากทำงานดึกในวันศุกร์สุดท้ายหรอก 🍸
การรักษาเนื้อหาให้คงอยู่ในปริมาณมากใน ClickUp
แม้หลังจากที่บล็อกของคุณถูกเผยแพร่แล้ว มันก็ไม่ได้ หายไปจริงๆ เพื่อรักษาคุณภาพของเนื้อหาในบล็อกของคุณให้ทันสมัย มีประโยชน์ และเกี่ยวข้องอยู่เสมอ สิ่งสำคัญคือต้องกลับมาทบทวนมันตามเวลาเพื่อทำการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนการใช้งานใหม่
การติดตามทุกบล็อกที่ผ่านโต๊ะทำงานของคุณอย่างต่อเนื่องอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากหลังจากที่คุณได้ขยายกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณแล้ว แต่หากคุณใช้เครื่องมือเช่นเทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหาแบบกำหนดเองของเราควบคู่กับระบบการจัดการงานที่ทรงพลังเช่น ClickUp คุณจะพบว่ามันง่ายขึ้นอย่างมากในการรักษาคุณภาพของเนื้อหาให้สูงแม้ในปริมาณมากและในระยะยาว
พูดจากประสบการณ์—แปดขั้นตอนนี้ได้ผลจริง
การผสานกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาเข้ากับเทมเพลตการขยายเนื้อหาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราได้เปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิงสำหรับทีมของเราเมื่อขยายเนื้อหา และเราทราบดีว่ามันสามารถทำเช่นเดียวกันได้สำหรับทีมของคุณเช่นกัน
เข้าถึงสินทรัพย์ฟรีที่แนะนำในบล็อกนี้ได้เลยซึ่งก็คือคลังแม่แบบขนาดใหญ่ ฟีเจอร์การจัดการงานที่ยืดหยุ่นมากมาย การเชื่อมต่อกับระบบอื่นกว่า 1,000 ระบบ และอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อคุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้ 🏆