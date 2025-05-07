บล็อก ClickUp
ทางเลือก 13 อันดับแรกสำหรับ Microsoft Excel ปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
7 พฤษภาคม 2568

เมื่อต้องวิเคราะห์ตัวเลขสำหรับโครงการของคุณ Microsoft Excel เป็นเครื่องมือที่คุ้นเคยและมักถูกเลือกใช้ แต่ค่าใช้จ่ายในการซื้อใบอนุญาตอาจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสำหรับทีมที่กำลังเติบโต

ในฐานะผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์การสำรวจเขาวงกตของค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกและการแลกเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งาน ฉันเข้าใจถึงความจำเป็นในการหาทางเลือก Excel ที่ประหยัดงบประมาณแต่ทรงพลัง

จะเป็นอย่างไรถ้าคุณได้รับเครื่องมือที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน—หรือแม้กระทั่งดีกว่า—ในราคาเพียงเศษเสี้ยวของราคาเดิม?

นั่นคือสิ่งที่ทำให้ฉันตัดสินใจค้นหาทางเลือก Excel ที่ดีที่สุด ฉันกำลังมองหาเครื่องมือที่ไม่เพียงแค่ทำซ้ำฟังก์ชันของ Excel แต่ยังมีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใคร ลองนึกถึงการร่วมมือแบบเรียลไทม์ การผสานรวมการจัดการโครงการขั้นสูง และการเข้าถึงคลาวด์อย่างไร้รอยต่อ—ทั้งหมดนี้ในราคาที่ประหยัดกว่า

Excel ถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี 1982 ในชื่อ Multiplan ซึ่งเป็นโปรแกรมยอดนิยมบนระบบปฏิบัติการ CP/M (Control Program for Microcomputers)

⏰สรุป 60 วินาที

สำรวจ 13 ทางเลือก Excel ที่มอบประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกัน และคุณค่าในซอฟต์แวร์เดียว:

  1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ, ติดตามงาน, อัตโนมัติการทำงาน, และการร่วมมือในทีม)
  2. Google Sheets (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และความยืดหยุ่นบนคลาวด์)
  3. Zoho Sheet (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ใช้ Zoho CRM)
  4. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมสเปรดชีตเข้ากับความสามารถของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์)
  5. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการขนาดเล็ก)
  6. LibreOffice Calc (ทางเลือกโอเพนซอร์สที่ดีที่สุดที่สามารถทำงานได้กับหลายระบบปฏิบัติการ)
  7. WPS Office Spreadsheets (ทางเลือก Excel ที่เหมาะกับมือถือที่สุด)
  8. Apple Numbers (เหมาะสำหรับผู้ใช้ Mac)
  9. Gnumeric (เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลข้อมูลที่เบาและแม่นยำ)
  10. Quip (เหมาะที่สุดสำหรับทีมและโครงการที่ทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อม Salesforce)
  11. Apache OpenOffice Calc (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ต้องการปรับแต่งมาโครและโค้ด)
  12. Hancom Office Cell (โปรแกรมสเปรดชีตที่ดีที่สุดพร้อมการผสานกับ PDF)
  13. Tableau (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงข้อมูล)

คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมทางเลือกของ Excel?

เมื่อเลือกทางเลือกอื่นแทน Excel ให้พิจารณาถึงกรณีการใช้งานที่คุณต้องการแก้ไข ตัวเลือกของคุณจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับว่าคุณให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางหมุน หรือคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ปรับปรุงแล้ว

องค์ประกอบเด่นที่ควรพิจารณาในทางเลือก Excel ที่เหมาะสม ได้แก่:

  • คุณสมบัติ: มีคุณสมบัติเช่น แผนภูมิ, กราฟ, สูตรในตัว, ตารางหมุน, และการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ช่วยในการรายงาน, เช่นใน Excel
  • การทำงานร่วมกัน: อนุญาตให้ผู้ใช้ทำงานร่วมกันในสเปรดชีตแบบเรียลไทม์
  • ค่าใช้จ่าย: มีบริการแบบสมัครสมาชิกฟรีหรือแบบเสียค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณ
  • การประมวลผลข้อมูล: มีเครื่องมือวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อลดการคำนวณด้วยมือและความพยายาม
  • การมองเห็น: ช่วยในการมองเห็นข้อมูลผ่านกราฟ, แผนภูมิ, และรูปแบบอื่น ๆ
  • ระบบอัตโนมัติ: มีคุณสมบัติการอัตโนมัติของกระบวนการ เช่น มาโคร หรือสิ่งที่ดีกว่าเพื่อกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ
  • เว็บแอปหรือแอปมือถือ: ใช้วิธีการออกแบบที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก และมีเว็บแอปเพื่อเพิ่มการเข้าถึง
  • รูปแบบไฟล์: สามารถใช้งานร่วมกับรูปแบบไฟล์ที่ใช้โดย Excel (เผื่อในกรณีที่คุณต้องการกลับมาใช้ใหม่)
  • ความปลอดภัยของข้อมูล: มีการเข้ารหัสที่มั่นคงและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

การมุ่งเน้นที่คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้คุณค้นหาทางเลือกของ Excel ที่ตรงตามและเกินความคาดหวังของคุณในด้านการจัดการโครงการและการจัดการข้อมูล

ทางเลือกที่ดีที่สุด 13 อันดับของ Microsoft Excel

เมื่อสำรวจทางเลือกอื่น ๆ ของ Excel ฉันได้ค้นหาเครื่องมือที่ผสานการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงกับคุณสมบัติที่เน้นโครงการไว้ด้วยกัน แต่ละเครื่องมือในรายการ 13 รายการนี้ล้วนมีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใคร ตั้งแต่การร่วมมือแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการนำเสนอข้อมูลที่สวยงามและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ, ติดตามงาน, อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, และการร่วมมือในทีม)

หลังจากค้นหาแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ผสมผสานการจัดการโครงการ การจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเข้าด้วยกัน ฉันพบว่าClickUpเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Excel มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มีประสิทธิภาพสูงที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มผลผลิตโดยรวม

ตารางมุมมองและฟิลด์สูตรสำหรับสเปรดชีตขั้นสูง

มุมมองตาราง ClickUpสะท้อนรูปแบบตารางที่คุ้นเคยของ Excel แต่มีความยืดหยุ่นและพลังการคำนวณที่มากขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับสเปรดชีตที่คุ้นเคยของ Excel ด้วยฟังก์ชันการจัดการงานและการคำนวณที่ทรงพลังโดยใช้มุมมองตารางของ ClickUp
เริ่มใช้ ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับสเปรดชีตที่คุ้นเคยของ Excel ด้วยฟังก์ชันการจัดการงานและการคำนวณที่ทรงพลังโดยใช้มุมมองตารางของ ClickUp

มันช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงานในรูปแบบแถวเหมือนสเปรดชีต และทำให้การคำนวณที่ซับซ้อนในคอลัมน์ (หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง) เป็นอัตโนมัติได้ด้วยClickUp Formula Fields

ฟิลด์สูตรของ ClickUp
ติดตามประสิทธิภาพของแหล่งรายได้ของคุณโดยใช้ฟิลด์สูตรของ ClickUp

หากคุณคุ้นเคยกับสูตรใน Excel ฟีเจอร์นี้จะให้ความรู้สึกคุ้นเคย แต่ก้าวไปอีกขั้น ด้วย ClickUp สูตรจะถูกผูกกับงานและโครงการของคุณ ให้การคำนวณแบบเรียลไทม์บนไทม์ไลน์ของโครงการ งบประมาณ หรือความเชื่อมโยงของงาน ฟังก์ชันนี้ช่วยลดความจำเป็นในการอัปเดตด้วยตนเอง และทำให้ข้อมูลในสเปรดชีตของคุณมีความเคลื่อนไหวและทันสมัยอยู่เสมอ

ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการงานที่ซ้ำซาก

ClickUp ยังให้คุณก้าวไปไกลกว่าการคำนวณข้อมูลแบบง่าย ๆ ด้วยการให้บริการระบบอัตโนมัติของฟิลด์สูตรขั้นสูง คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานประจำและการคำนวณเป็นอัตโนมัติได้โดยใช้ตัวกระตุ้นและเงื่อนไขที่ขับเคลื่อนด้วยสูตร

หากคุณเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติในพื้นที่ทำงานของคุณ คุณสามารถขอให้ClickUp Brain ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือ AI ของ Excel เขียนสูตรขั้นสูงให้คุณได้ คุณสามารถใช้ฟิลด์สูตรอื่นๆ เป็นตัวแปรในสูตรขั้นสูงของคุณได้!

ในฐานะผู้ที่ได้สำรวจ ClickUp Brain อย่างละเอียด ฉันสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่ามันเป็นเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่จัดการข้อมูลที่ซับซ้อน นอกเหนือจากการสร้างสูตรขั้นสูงโดยการผสาน AI กับ ClickUp's Formula Fields ที่ล้ำสมัยแล้ว มันยังนำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เข้ากับบริบทส่วนบุคคลได้อย่างง่ายดาย (ตรวจสอบการพึ่งพาของงานหรือกำหนดเวลา, คำนวณตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, เป็นต้น) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ฟิลด์สูตรขั้นสูงของ ClickUp
ติดตามเวลาการเสร็จสิ้นงานโดยอัตโนมัติด้วยฟิลด์สูตรขั้นสูงของ ClickUp

ตัวอย่างเช่น ฉันได้ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนงานที่ล่าช้าตามวันที่ครบกำหนดที่คำนวณไว้ หรือโอนงานให้ผู้อื่นเมื่อตัวชี้วัดของโครงการถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว นี่ช่วยประหยัดเวลาและเป็นการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการจัดการด้วยสเปรดชีตแบบแมนนวล

แม่แบบเพื่อเร่งกระบวนการดำเนินงานประจำ

เทมเพลตสเปรดชีตแก้ไขได้ของ ClickUp เป็น เครื่องมือทรงพลังที่ทีมการเงินของฉันใช้เพื่อจัดเก็บ, จัดระเบียบ, และวิเคราะห์ข้อมูล (แม้กระทั่งงบการเงินซับซ้อนที่สุด) จากการติดตามงบประมาณไปจนถึงการวางแผนโครงการ มันช่วยให้ทีมของฉันจัดการข้อมูลทั้งหมดในที่เดียวที่สะดวกสบาย

เทมเพลตสเปรดชีตแก้ไขได้ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามและอนุมัติการใช้จ่ายของคุณด้วยเทมเพลตสเปรดชีตแก้ไขได้ของ ClickUp

สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับเทมเพลตนี้คือการนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมากและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด การสร้างสูตรที่กำหนดเองช่วยให้การคำนวณตัวเลขเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ภาพที่เข้าใจง่ายช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของโครงการและการลงทุนได้

เทมเพลตนี้ยังรวมถึงสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองที่กำหนดเอง ช่วยให้ฉันสามารถจัดการบันทึกทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถจัดหมวดหมู่รายการของฉันด้วยคุณลักษณะเช่นยอดขายรวมและค่าใช้จ่ายในการบริหาร และสลับระหว่างมุมมองเช่นงบการเงินและกระบวนการอนุมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดการข้อมูลและคำนวณที่ซับซ้อนโดยใช้ มุมมองตารางพร้อมสูตรขั้นสูง
  • ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้วยลำดับการทำงานอัตโนมัติที่กำหนดเอง ที่ทำงานโดยสูตร
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับงานของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้และการแสดงข้อมูล
  • เพลิดเพลินกับการจัดการโครงการ, การจัดการเอกสาร, ตารางคำนวณ, การวิเคราะห์, และความสามารถในการแชทในตัวในเครื่องมือเดียว

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่เนื่องจากชุดคุณสมบัติที่มากมาย
  • ระดับการปรับแต่งที่สูงอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้น

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ฉันต้องการบล็อกเพื่อเขียนทุกสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ ClickUp พวกเขามีทุกอย่าง: งาน (ในมุมมองรายการ, มุมมองตาราง, มุมมองบอร์ด, มุมมองปฏิทิน, มุมมองแผนที่, ฯลฯ), เอกสาร, แดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ... คุณสามารถแชร์ลิงก์สาธารณะไปยังงานหรือเอกสารได้ งานมีแท็บกิจกรรม ดังนั้นคุณสามารถดูประวัติทั้งหมดเกี่ยวกับงานนั้นได้ มันยืดหยุ่นและมืออาชีพมาก ด้วย ClickUp เรามีการควบคุมทุกอย่าง

ฉันต้องการบล็อกเพื่อเขียนทุกสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ ClickUp พวกเขามีทุกอย่าง: งาน (ในมุมมองรายการ, มุมมองตาราง, มุมมองบอร์ด, มุมมองปฏิทิน, มุมมองแผนที่, ฯลฯ), เอกสาร, แดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ... คุณสามารถแชร์ลิงก์สาธารณะไปยังงานหรือเอกสารได้ งานมีแท็บกิจกรรม ดังนั้นคุณสามารถดูประวัติทั้งหมดเกี่ยวกับงานนั้นได้ มันยืดหยุ่นและมืออาชีพมาก ด้วย ClickUp เรามีการควบคุมทุกอย่าง

ชื่อที่เสนอสำหรับ Excel บางชื่อคือ Mr.Spreadsheet และ Master Plan

2. Google Sheets (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และความยืดหยุ่นบนคลาวด์)

กูเกิลชีต
ผ่านGoogle Sheets

ฉันใช้ Google Sheets มาเป็นเวลานานแล้วในฐานะทางเลือกฟรีสำหรับ Excel สำหรับการใช้งานส่วนตัว ฟังก์ชันการทำงานบนคลาวด์ของมันหมายความว่าฉันสามารถใช้ซอฟต์แวร์สเปรดชีตนี้ได้ทุกที่โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการควบคุมเวอร์ชันหรือการอัปเดตที่หายไป มันผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้อย่างราบรื่น ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจับคู่กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Docs และ Gmail

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Sheets

  • ใช้แอดออนฟรีและเสียค่าใช้จ่ายหลายตัวสำหรับการจัดการโครงการและการวิเคราะห์ข้อมูล
  • สร้างแผนภูมิและข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติจากข้อมูลของคุณด้วยเครื่องมือ Explore
  • อนุญาตการเข้าถึงเอกสารสเปรดชีตตามบทบาทเพื่อรับรองการประสานงานของทีมที่ดีขึ้น
  • โครงสร้าง, รูปแบบ, และจัดระเบียบข้อมูลโดยอัตโนมัติเป็นตารางที่เข้าใจง่ายโดยใช้คุณสมบัติ "ช่วยฉันจัดระเบียบ"

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างแผนภูมิขนาดเล็กในเซลล์ด้วยคำสั่ง Sparkline ตัวอย่างเช่น SPARKLINE(A2:E2,{"charttype","bar";"max",40}) จะสร้างแผนภูมิแท่ง

ข้อจำกัดของ Google Sheets

  • เมื่อคุณต้องการจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือทำการคำนวณที่ซับซ้อน Google Sheets อาจไม่มีความลึกซึ้งเท่ากับ Excel
  • เหมาะสำหรับแผนภูมิพื้นฐาน แต่ไม่มีตัวเลือกการแสดงข้อมูลที่ครอบคลุมเหมือนกับเครื่องมือขั้นสูงอย่าง Excel หรือ ClickUp

ราคาของ Google Sheets

  • ฟรี: รวมอยู่ด้วยกับบัญชี Google ฟรี
  • Google Workspace Business Starter: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Google Workspace Business Standard: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Google Workspace Business Plus: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Google Sheets รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 7/5 (42,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (16,000+ รีวิว)

Excel 3.0 เป็นซอฟต์แวร์ตัวแรกที่แนะนำแถบเครื่องมือในปี 1990

3. Zoho Sheet (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ใช้ Zoho CRM)

Zoho Sheets
ผ่านZoho Sheets

หากคุณเป็นผู้ใช้ Zoho ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและอัตโนมัติกระบวนการทำงาน Zoho Sheet คือการขยายแพลตฟอร์มที่เป็นธรรมชาติและเหมาะกับความต้องการของทีมในทุกๆ วัน และหากคุณใช้เครื่องมือเช่น Zoho CRM หรือ Zoho Forms อยู่แล้ว ซอฟต์แวร์สเปรดชีตนี้เหมาะสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น ฉันได้ใช้มันเพื่อดึงข้อมูลโดยตรงจาก Zoho CRM เข้าสู่สเปรดชีตแบบเรียลไทม์ สร้างรายงานที่มีชีวิตชีวาโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม Zoho Sheet เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่จัดการชุดข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนภายในชุดโปรแกรม Zoho แม้ว่าจะมีความโดดเด่นในการทำให้การทำงานง่ายขึ้นและเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกัน แต่ก็ไม่สามารถจัดการชุดข้อมูลที่ซับซ้อนมากหรือการวิเคราะห์ขั้นสูงได้อย่างสะดวกเท่าที่ควร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Sheet

  • สร้างความคิดเห็นแบบโต้ตอบในระดับเซลล์และช่วงข้อมูล
  • ระบุข้อมูลซ้ำ, เซลล์ว่าง, และความไม่สอดคล้องกันด้วยการทำความสะอาดข้อมูลอัตโนมัติ
  • รับข้อมูลเชิงลึกโดย Zia ผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เช่น ตารางหมุนและรูปแบบตามเงื่อนไข

ข้อจำกัดของ Zoho Sheet

  • แม้ว่า Zoho จะทำงานได้ดีภายในระบบนิเวศของตัวเอง แต่การผสานรวมกับแอปภายนอกยังไม่ราบรื่นเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ
  • ท่วมท้นสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่คุ้นเคยกับฟังก์ชันที่กำหนดเอง

ราคาของ Zoho Sheet

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $3/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน

Zoho Sheet รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

4. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมสเปรดชีตกับความสามารถของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์)

แอร์เทเบิล
ผ่านทางAirtable

หากคุณต้องการสิ่งที่มากกว่าสเปรดชีตแบบดั้งเดิม Airtable เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในฐานะทางเลือกของ Microsoft Excel สิ่งที่ทำให้ Airtable แตกต่างคือความสามารถในการรวมฟังก์ชันการทำงานของสเปรดชีตเข้ากับพลังของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ทำให้มีความหลากหลายมากกว่าซอฟต์แวร์สเปรดชีตทั่วไปอย่างมาก

มีประโยชน์สำหรับทีมที่ต้องการจัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่แคมเปญการตลาดไปจนถึงสเปรดชีตการจัดการโครงการ ทั้งหมดในที่เดียว และสร้างเวิร์กโฟลว์หรือแอปที่กำหนดเองบนฐานข้อมูลเหล่านี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • สลับระหว่างมุมมองต่าง ๆ เช่น ตารางกริด, กระดานคัมบัง, และปฏิทิน ซึ่งช่วยให้การจัดการงานและโครงการเป็นเรื่องง่าย
  • ทำให้การทำงานของคุณราบรื่นขึ้นด้วยการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การส่งการแจ้งเตือนหรือการอัปเดตข้อมูล
  • ใช้เทมเพลตฐานข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อตั้งค่ากรณีการใช้งานเฉพาะ เช่น การจัดการโครงการ ปฏิทินเนื้อหา หรือแผนงานผลิตภัณฑ์
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณโดยการแชร์พื้นที่ทำงานและตั้งค่าสิทธิ์เพื่อควบคุมว่าใครสามารถแก้ไขหรือดูข้อมูลได้

ข้อจำกัดของ Airtable

  • ขาดการประมวลผลตัวเลขขั้นสูงหรือสูตรคำนวณ
  • ในขณะที่เวอร์ชันฟรีเหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก ค่าใช้จ่ายของ Airtable สามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหากคุณต้องการคุณสมบัติสเปรดชีตขั้นสูงหรือผู้ใช้เพิ่มเติม

ราคาของ Airtable

  • ฟรี: สำหรับบุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการฟีเจอร์พื้นฐาน
  • ทีม: $24/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $54/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวใน Airtable

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

5. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการขนาดเล็ก)

สมาร์ทชีต
ผ่านทางSmartsheet

สำหรับการจัดการโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนหรือการทำงานกับทีมใหญ่ Smartsheet เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Microsoft Excel ด้วย Smartsheet คุณสามารถสร้างมุมมองที่ปรับแต่งได้และความสัมพันธ์ระหว่างงานสำหรับการจัดการโครงการที่ Excel ไม่สามารถจัดการได้อย่างเป็นธรรมชาติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet

  • ผสานแผนภูมิแกนต์, ความสัมพันธ์ของงาน, และกำหนดการโครงการเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณโดยตรง
  • อนุญาตให้มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็น และไฟล์แนบเพื่อการสื่อสารแบบรวมศูนย์
  • ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งการอนุมัติหรือการอัปเดตสถานะ
  • ติดตามความพร้อมของทีมวิ่ง, ปริมาณงาน, และความคืบหน้าของโครงการ, เพื่อให้การจัดสรรมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกงานและโครงการ

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • อาจใช้เวลาสักระยะสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการเข้าใจคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงอย่างเต็มที่
  • ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหากคุณต้องการเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูง ทำให้มีราคาแพงกว่าเครื่องมือที่ง่ายกว่าบางตัว

ราคาของ Smartsheet

  • ข้อดี: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน (1-10 สมาชิก, ผู้ชมไม่จำกัด)
  • ธุรกิจ: $24/ผู้ใช้ต่อเดือน (สมาชิก 3 คนขึ้นไป, แขกและผู้ชมไม่จำกัด)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 17,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

6. LibreOffice Calc (ทางเลือกโอเพนซอร์สที่ดีที่สุดที่สามารถทำงานได้กับหลายระบบปฏิบัติการ)

LibreOffice Calc
ผ่านLibreOffice Calc

ฉันได้ทดสอบ LibreOffice Calc สำหรับโครงการที่ไม่ต้องการฟีเจอร์คลาวด์หรือเครื่องมือการทำงานร่วมกัน และมันทำงานได้ดีสำหรับงานจัดการข้อมูลออฟไลน์ส่วนใหญ่ มันมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่คล้ายกับ Excel แต่ไม่มีค่าใช้จ่าย ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการซอฟต์แวร์สเปรดชีตออฟไลน์เต็มรูปแบบโดยไม่มีข้อจำกัด

LibreOffice Calc สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ (Linux, macOS, Microsoft Windows, และ FreeBSD) ต่างจากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สเปรดชีตออฟไลน์บางราย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LibreOffice Calc

  • จัดการการคำนวณที่ซับซ้อนและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยฟังก์ชันขั้นสูง ตารางหมุน และแผนภูมิ
  • ผสานเอกสาร PDF เข้ากับสเปรดชีตโดยตรง ช่วยให้การผสานข้อมูลเชิงภาพหรือข้อความเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
  • ใช้ส่วนขยายที่หลากหลายเพื่อทำงานอัตโนมัติ รวมถึง Pandas สำหรับ LibreOffice, OooDev GUI Automation, Python Numpy Extension
  • สร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน เช่น แถบเครื่องมือที่กำหนดเองเฉพาะงาน มาโคร และตัวกระตุ้นเหตุการณ์

ข้อจำกัดของ LibreOffice Calc

  • Calc เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลมาก แต่การขาดฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ทำให้ไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ทำงานเป็นทีม ต่างจาก ClickUp และ Google Sheets
  • แม้ว่า Calc สามารถเปิดและบันทึกไฟล์ Excel ได้ แต่ก็อาจเกิดปัญหาความเข้ากันได้เป็นครั้งคราวเมื่อทำงานกับรูปแบบ Excel ที่ซับซ้อนมากขึ้น

ราคา LibreOffice Calc

  • ฟรีตลอดไป

LibreOffice Calc ระดับคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

7. WPS Office Spreadsheets (ทางเลือก Excel ที่เหมาะกับมือถือที่สุด)

WPS Office Spreadsheets: ทางเลือกแทน Excel
ผ่านWPS Office Spreadsheets

WPS Office Spreadsheets เป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นและเหมาะกับการใช้งานบนมือถืออย่างมากสำหรับ Excel เหมาะสำหรับผู้ใช้เช่นฉันที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นและคุณสมบัติที่นวัตกรรม หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ Smart Toolbox ซึ่งช่วยให้งานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือขนาดเล็กกว่า 60 ชนิด ตั้งแต่การสกัดข้อความไปจนถึงการเปลี่ยนรูปแบบแบบกลุ่ม

ฉันยังพบว่าฟีเจอร์ OCR แปลงภาพเป็นข้อความมีประโยชน์มากสำหรับการดึงข้อมูลจากภาพไปยังสเปรดชีตโดยตรง ช่วยประหยัดเวลาในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ฟังก์ชันแบ่งคอลัมน์อัจฉริยะทำให้เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Google Sheets สามารถจัดการการแยกข้อมูลได้อย่างชาญฉลาดด้วยวิธีการแบ่งที่ปรับแต่งได้—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบชุดข้อมูลที่ยุ่งเหยิง

คุณสมบัติเด่นของ WPS Office Spreadsheets

  • ทำงานได้อย่างราบรื่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
  • จัดการไฟล์ Excel ได้โดยไม่มีปัญหาการจัดรูปแบบใด ๆ ซึ่งทำให้มีประโยชน์เมื่อต้องทำงานร่วมกับทีมที่ยังคงใช้ Excel
  • เริ่มต้นใช้งานโดยไม่ต้องสร้างสเปรดชีตจากศูนย์ ด้วยไลบรารีของเทมเพลตสำเร็จรูป
  • ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยตัวเลือกการเข้ารหัสขั้นสูง (AES-128 หรือเทียบเท่า ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า) เพื่อการควบคุมและการป้องกันข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของสเปรดชีต WPS Office

  • ตัวเลือกพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรีของมันมีข้อจำกัด
  • เวอร์ชันฟรีมาพร้อมกับโฆษณา ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิ

ราคาของ WPS Office Spreadsheets

  • มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน
  • พรีเมียม: $29.99/ปี สำหรับการใช้งานแบบไม่มีโฆษณาและคุณสมบัติเพิ่มเติม
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ WPS Office Spreadsheets

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)

8. Apple Numbers (เหมาะสำหรับผู้ใช้ Mac)

แอปเปิล หมายเลข: ทางเลือกแทนเอ็กเซล
ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของ Apple

เมื่อพิจารณาถึง Apple Numbers ฉันเห็นความโดดเด่นของมันในความกลมกลืนที่ลงตัวระหว่างดีไซน์และฟังก์ชันการทำงาน ต่างจาก Excel ที่เน้นการคำนวณขั้นสูง Numbers โดดเด่นด้วยแนวทางที่เรียบหรูและเน้นการมองเห็นเป็นหลัก

ผืนผ้าใบแบบโต้ตอบของมันช่วยให้ฉันจัดระเบียบข้อมูลได้ดีขึ้น เช่น การจัดเรียงตารางหลายตาราง แผนภูมิ และสื่อต่างๆ ภายในแผ่นงานเดียวเพื่อสร้างงานนำเสนอที่น่าดึงดูดทั้งในด้านภาพและการใช้งาน สำหรับฉัน ความยืดหยุ่นนี้เปลี่ยนสเปรดชีตให้กลายเป็นเครื่องมือการเล่าเรื่องที่มีชีวิตชีวาแทนที่จะเป็นตารางที่นิ่งๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apple Numbers

  • ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้เพื่อเริ่มต้นโครงการโดยไม่ต้องสร้างสเปรดชีตใหม่ตั้งแต่ต้น
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ข้ามอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดเพื่อแก้ไขสเปรดชีตของคุณ
  • สร้างแผนภูมิจากข้อมูลได้ทันทีและเข้าใจง่าย
  • เพิ่มความสามารถในการประมวลผลข้อความที่แข็งแกร่งด้วยการผสานฟังก์ชัน RegEx สำหรับการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Apple Numbers

  • แม้ว่า Apple Numbers จะสามารถจัดการการคำนวณมาตรฐานได้ แต่ก็มีคุณสมบัติที่จำกัดในการจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนหรือชุดข้อมูลขนาดใหญ่
  • ปัญหาการจัดรูปแบบเมื่อแชร์สเปรดชีตกับผู้ใช้บนแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ของ Apple

ราคาของ Apple Numbers

  • ฟรีตลอดไปสำหรับ iOS

คะแนนและรีวิวของ Apple Numbers

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

9. Gnumeric (เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลข้อมูลที่เบาและแม่นยำ)

Gnumeric: ทางเลือกแทน Excel
ผ่านทางGnumeric

Gnumeric เป็นโปรแกรมสเปรดชีตโอเพนซอร์สสำหรับมืออาชีพที่ให้ความสำคัญกับความเร็วและความแม่นยำมากกว่าฟีเจอร์ที่หลากหลาย การออกแบบที่เบาทำให้โปรแกรมนี้ทำงานได้อย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อจัดการกับการคำนวณที่ซับซ้อนและชุดข้อมูลขนาดใหญ่ โดยไม่มีความล่าช้าที่มักพบในเครื่องมือที่หนักกว่าอย่าง Excel

Gnumeric มีความโดดเด่นในการรองรับอัลกอริธึมที่มีประสิทธิภาพสูง ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการคำนวณ โดยเฉพาะในสาขาการเงินและวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งความแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gnumeric

  • ทำการคำนวณด้วยความแม่นยำสูง ลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ
  • ดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง สร้างสูตรที่ซับซ้อน และจัดการข้อมูลด้วยชุดฟังก์ชันที่มีอยู่มากมาย
  • นำเข้าและส่งออกไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง Excel, OpenOffice และรูปแบบทางสถิติ (.dta) เพื่อการแบ่งปันข้อมูลที่ราบรื่นระหว่างแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดของ Gnumeric

  • ขาดคุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูงบางอย่างที่ถือเป็นมาตรฐานใน Microsoft Excel ทำให้ไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นทีม
  • การออกแบบที่เน้นระบบปฏิบัติการ Linux (ระบบปฏิบัติการที่มีพื้นฐานจาก UNIX) อาจจำกัดการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการอื่น

การกำหนดราคา Gnumeric

  • มีเฉพาะเวอร์ชันฟรีเท่านั้น

10. Quip (เหมาะที่สุดสำหรับทีมและโครงการที่ทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อม Salesforce)

Quip: ทางเลือกของ Excel
ผ่านทางQuip

หากทีมของคุณพึ่งพา Salesforce ในการจัดการข้อมูลลูกค้าและขับเคลื่อนกระบวนการขาย Quip ก็เปรียบเสมือนส่วนขยายของระบบ CRM ของคุณ

คุณสามารถใช้มันเพื่อฝังข้อมูล Salesforce แบบเรียลไทม์ลงในสเปรดชีตและเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ ทำให้ทีมของคุณสามารถอัปเดตการคาดการณ์ยอดขายและรายละเอียดลูกค้าได้แบบเรียลไทม์—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ

ฟีเจอร์แชทและแสดงความคิดเห็นในตัวช่วยให้ทีมสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอัปเดตต่าง ๆ ได้โดยตรงภายในเอกสาร ทำให้ทุกอย่างถูกจัดเก็บไว้อย่างศูนย์กลาง ไม่ว่าคุณจะกำลังปิดการขายหรือติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จของลูกค้า การผสานการทำงานอย่างราบรื่นของ Quip กับ Salesforce จะช่วยให้กระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Quip

  • แชทโดยตรงภายในเอกสารเพื่อตัดสินใจโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน
  • ทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามอุปกรณ์เพื่อเข้าถึงและแก้ไขสเปรดชีตของคุณจากทุกที่
  • แนบไฟล์ไปยังสเปรดชีตสำหรับการติดตามผู้สมัครหรือเอกสารแผนงานสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดของ Quip

  • ขาดฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงของสเปรดชีต เช่น สูตรที่ซับซ้อนและตารางหมุนเวียนข้อมูล ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น
  • ความสามารถในการนำเข้า/ส่งออกไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ (เช่น CSV, ฐานข้อมูล SQL เป็นต้น) มีข้อจำกัดมากขึ้นใน Quip

ราคาของ Quip

  • เริ่มต้น: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • บวก: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ขั้นสูง: $100/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Quip

  • G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

11. Apache OpenOffice Calc (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาโอเพนซอร์สที่ต้องการปรับแต่งมาโครและโค้ด)

Apache OpenOffice Calc: ทางเลือกแทน Excel
ผ่านทางApache OpenOffice Calc

Apache OpenOffice Calc เป็นเครื่องมือสเปรดชีตแบบโอเพนซอร์สอย่างเต็มรูปแบบที่มอบชุดคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้หลากหลายสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแผนภูมิ และการคำนวณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์

สิ่งที่ทำให้ทางเลือก Excel ฟรีนี้โดดเด่นคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนอย่างเข้มแข็ง ชุมชนช่วยให้เครื่องมือนี้ยังคงใช้งานได้ฟรีและมอบตัวเลือกที่ปรับแต่งได้สูง เช่น ฟีเจอร์ แมโคร และโค้ด สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการฟังก์ชันการทำงานของสเปรดชีตโดยไม่ต้องผูกมัดกับผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีฟีเจอร์ที่ไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apache OpenOffice Calc

  • ปรับแต่งและขยายฟังก์ชันการทำงานตามความต้องการของคุณด้วยความช่วยเหลือจากชุมชนนักพัฒนา
  • จัดการไฟล์หลากหลายรูปแบบ รวมถึง Microsoft Excel และ CSV เพื่อให้การทำงานร่วมกันราบรื่นบนแพลตฟอร์มต่างๆ
  • ทำงาน กับชุดข้อมูลขนาดใหญ่และได้รับข้อมูลเชิงลึกโดยไม่มีการล่าช้าด้านประสิทธิภาพ
  • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เช่น "สถานการณ์" และ "การค้นหาเป้าหมาย" เพื่อทดสอบผลลัพธ์ของข้อมูลต่างๆ โดยอิงจากข้อมูลนำเข้าหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดของ Apache OpenOffice Calc

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับทางเลือกที่ทันสมัยอย่าง ClickUp หรือ Airtable
  • นอกจากนี้ยังขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บางประการที่เป็นมาตรฐานในแอปสเปรดชีตหลายตัวในปัจจุบัน

ราคาของ Apache OpenOffice Calc

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวของ Apache OpenOffice Calc

  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)

12. Hancom Office Cell (โปรแกรมสเปรดชีตที่ดีที่สุดพร้อมการผสานกับ PDF)

Hancom Office Cell: ทางเลือกแทน Excel
ผ่านทางHancom Office Cell

Hancom Office Cell เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงและสามารถแก้ไขและแปลงไฟล์ PDF ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม นี่เป็นสิ่งที่ทำให้แตกต่างจากเครื่องมือสเปรดชีตอื่นๆ อย่างแท้จริง

นี่คือซอฟต์แวร์ที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงรายงานทางการเงินและเอกสารอื่น ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะบนมือถือหรือเดสก์ท็อป

คุณสมบัติเด่นของ Hancom Office Cell

  • จัดการสเปรดชีตได้อย่างง่ายดายข้ามอุปกรณ์ด้วยการออกแบบที่ตอบสนอง
  • แก้ไขและแปลงไฟล์สเปรดชีตเป็น PDF ได้โดยตรงภายในกระบวนการทำงาน
  • รับตารางหมุนที่ปรับแต่งได้สำหรับการจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วและอิสระ
  • สร้างและแก้ไขแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้โดยตรงในสเปรดชีต

ข้อจำกัดของ Hancom Office Cell

  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ Hancom Cell ไม่แข็งแกร่งเท่ากับที่เครื่องมืออื่น ๆ นำเสนอ

ราคาของ Hancom Office Cell

  • ฟรี

ใน Excel ปี 1900 ยังคงเป็นปีอธิกสุรทินอยู่แม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่ใช่ก็ตาม นี่เป็นเพราะ Excel ต้องการให้เข้ากันได้กับ Lotus 123 (เมื่อครั้งหนึ่งที่ Excel เป็นทางเลือกแทนซอฟต์แวร์สเปรดชีตนี้)

13. Tableau (ดีที่สุดสำหรับการแสดงข้อมูล)

Tableau: ทางเลือกแทน Excel
ผ่านทางTableau

ความสามารถของ Tableau ในการทำงานร่วมกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่ฐานข้อมูล SQL ไปจนถึงแพลตฟอร์มคลาวด์ ช่วยให้คุณสามารถสร้างภาพข้อมูลที่เหนือกว่าแดชบอร์ด Excel อย่างมาก ด้วยฟีเจอร์การวิเคราะห์ขั้นสูงและการเล่าเรื่องที่ทรงพลัง อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย สามารถเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจได้

นี่คือหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Excel ที่จะยกระดับการนำเสนอข้อมูลให้ถึงระดับมืออาชีพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tableau

  • ผสานการคำนวณแบบกำหนดเองเข้ากับภาพข้อมูลของคุณโดยไม่ต้องแก้ไขชุดข้อมูลต้นฉบับ
  • อัปเดตการแสดงผลตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้แดชบอร์ดของคุณแสดงข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
  • รวมชุดข้อมูลจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้โดยตรงภายใน Tableau โดยไม่ต้องทำการเตรียมข้อมูลล่วงหน้าผ่านเครื่องมือภายนอก
  • สร้างแดชบอร์ดที่ตอบสนองและปรับให้เหมาะสมกับอุปกรณ์มือถือได้อย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของ Tableau

  • ราคาของ Tableau อาจสูงเกินไปสำหรับกลุ่มผู้ใช้หลายคนที่ขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ
  • ในขณะที่ฟังก์ชันพื้นฐานใช้งานง่าย การเชี่ยวชาญในฟีเจอร์ขั้นสูงของ Tableau ต้องใช้เวลาลงทุนมากขึ้น

ราคาของ Tableau

  • ผู้สร้าง: $70.00/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • นักสำรวจ: $42.00/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ผู้ชม: $15.00/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Tableau

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Excel!

นี่คือทั้งหมด รายการสุดยอดของโปรแกรมทางเลือก Excel ทั้งแบบเสียเงินและฟรี ที่ทำได้มากกว่าการจัดการแถวและคอลัมน์ของข้อมูล

แม้ว่าทุกโปรแกรมจะมีจุดแข็งเฉพาะตัว แต่จากประสบการณ์ของผม ClickUp ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่แพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการจัดการข้อมูล กระบวนการทำงาน และการทำงานร่วมกันของทีมได้อย่างครบถ้วนในที่เดียว ต่างจากซอฟต์แวร์สเปรดชีตแบบแยกเดี่ยว ClickUp ผสานฟิลด์สูตรขั้นสูง แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เทมเพลตสเปรดชีต และระบบอัตโนมัติ เข้ากับการจัดการงาน แผนภูมิแกนต์ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์

ความสามารถในการรวมเครื่องมือการแสดงข้อมูลเข้ากับเครื่องมือการจัดการโครงการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เปลี่ยนแปลงได้สำหรับกรณีการใช้งานส่วนใหญ่

