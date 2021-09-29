บล็อก ClickUp
การจัดการโครงการด้วยสเปรดชีต (แม่แบบ ข้อดี ข้อจำกัด)
การจัดการโครงการด้วยสเปรดชีต (แม่แบบ ข้อดี ข้อจำกัด)

Leila Cruz
Leila CruzContent Partnership Specialist
29 กันยายน 2564

ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณมีความปรารถนา ง่าย ๆ :

ขอให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จด้วยเถิด 🤞

แต่การเดินทางเพื่อเติมเต็มความปรารถนานี้จำเป็นต้องมี สิ่งที่ไม่ง่ายนัก เช่น การสร้างแผนโครงการ การกำหนดตารางเวลาของโครงการ การวางแผนขอบเขตของโครงการ การวางแผนทรัพยากร การจัดการลูกค้า เป็นต้น

โชคดีที่ตอนนี้คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์สเปรดชีตเพื่อจัดการทุกอย่างได้โดยไม่ต้องติดขัดกับงานเหล่านั้น

ในบทความนี้ เราจะค้นหาว่าสเปรดชีตการจัดการโครงการคืออะไร ประโยชน์ของมันและตัวอย่างสเปรดชีตไม่กี่แบบ เราจะแนะนำทางเลือกที่สามารถเป็นทางออกของคุณสำหรับข้อบกพร่องใด ๆ ของการจัดการโครงการผ่านสเปรดชีตได้

มาเติมเต็มความอยากรู้อยากเห็นในสเปรดชีตของคุณกันเถอะ

อะไรคือสเปรดชีตการจัดการโครงการ?

หากคุณสร้างไทม์ไลน์ของโครงการ แผนภูมิแกนต์ แดชบอร์ด รายงาน หรือรายการงานของคุณในสเปรดชีต สิ่งนั้นจะกลายเป็นสเปรดชีตสำหรับการจัดการโครงการ

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น การจัดการโครงการด้วยสเปรดชีตคือสิ่งใดก็ตามที่คุณทำบนสเปรดชีตเพื่อให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย

หลายคนใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการจัดการโครงการเนื่องจากความคุ้นเคยที่พวกเขามี

พวกเราส่วนใหญ่เคยเห็นหรือใช้โปรแกรมสเปรดชีตMicrosoft Excel หรือGoogle Sheetอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตใช่ไหม?

พวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้ และคุณสามารถจัดการโครงการได้ด้วยตนเองโดยใช้สูตรและแผนภูมิ

ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถ ข้าม ความพยายามที่ต้องทำด้วยตนเองได้ เพราะมีคนคิดค้นนวัตกรรมอันชาญฉลาดที่เรียกว่าเทมเพลตขึ้นมา

แต่สิ่งใดที่ทำให้การจัดการโครงการด้วยสเปรดชีตโดดเด่นอย่างแท้จริง?

มาค้นหาคำตอบกัน!

5 ประโยชน์ของการจัดการโครงการด้วยสเปรดชีต

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้การจัดการโครงการด้วยสเปรดชีต Excel หรือการจัดการโครงการด้วยสเปรดชีต Google คุณจะได้รับประโยชน์บางประการ

มาสำรวจบางส่วนกัน:

1. การจัดระเบียบ

สเปรดชีตมักเป็นทางเลือกแรกสำหรับการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล: ซึ่งเป็นสองการใช้งานที่ง่ายที่สุดของมัน

และถ้าคุณชอบอะไรที่เป็นระเบียบมากๆ ตารางสเปรดชีตคือสถานที่แห่งความสุขของคุณ

คุณสามารถใส่ข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณในคอลัมน์และแถวที่เรียบง่ายและเป็นระเบียบ จากนั้นจัดเรียงสิ่งต่างๆ ด้วยสูตรเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

2. การจัดทำงบประมาณ

ถ้า Microsoft Excel ไปโรงเรียน เราทุกคนก็รู้ว่าวิชาที่มันจะได้คะแนนเต็มคืออะไร—คณิตศาสตร์!

นั่นเป็นเพราะการคำนวณของ Excel นั้นน่าทึ่งและแม่นยำ

เมื่อคุณนั่งลงเพื่อสร้างงบประมาณโครงการ ตาราง Excel สามารถช่วยให้คุณผ่านมันไปได้อย่างรวดเร็วด้วยการคำนวณที่รวดเร็ว คุณสามารถทำการคำนวณส่วนใหญ่เหล่านี้ในตาราง Google การจัดการโครงการได้เช่นกัน

3. สามารถมีราคาถูกได้

คุณสามารถจัดการโครงการด้วยสเปรดชีตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อย่างไร?

คุณสามารถใช้ Google Sheets ได้...

ชายจาก Kim Convenience พูดว่าฟรี

สิ่งที่คุณต้องการคือบัญชี Google เพื่อเริ่มใช้ Sheets ในการจัดการโครงการ

ต่างจาก Google Sheets, Excel ไม่ได้ฟรี. อย่างไรก็ตาม, คุณยังสามารถมี Microsoft 365 Personal suite ได้ในราคาที่เอื้อมถึงได้เพียง $6.99 ต่อเดือน.

ต้องการเรียนรู้วิธีจัดการโครงการบน Google Sheets หรือไม่?

ดูที่ Google Sheets คู่มือการจัดการโครงการของเรา.

4. เหมาะสำหรับการทำรายการงาน

เซลล์ในสเปรดชีตมีประโยชน์มากเมื่อคุณต้องการทำรายการ

ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างงานโครงการหรือรายการสิ่งที่ต้องทำได้มากเท่าที่คุณต้องการ

เราทราบดีอยู่แล้วว่าตารางคำนวณสามารถจัดระเบียบได้ดีเพียงใด ดังนั้นจึงสะดวกและง่ายต่อการจัดการกิจกรรมของคุณเองในแต่ละวัน

ไม่, ทีมของคุณไม่จำเป็นต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

คุณสามารถสร้างรายการงานสำหรับทีมของคุณในแต่ละวันเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการของคุณดำเนินไปตามแผน

วิธีชัดเจนในการทำเช่นนี้คือ:

  • ระบุแต่ละงาน
  • เพิ่มคำอธิบายงานและความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ
  • ระบุชื่อของพนักงานที่รับผิดชอบ
  • และต่อไป

ต้องการทำอะไรมากกว่าแค่สร้าง รายการงานใน สเปรดชีต?

ดูโครงการExcelของเรา คู่มือการจัดการโครงการ.

5. แม่แบบ

แม่แบบช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นโดยประหยัดเวลาได้มาก

โชคดีที่คุณจะพบตัวเลือกเทมเพลต Excel และ Google Sheets มากมายนับไม่ถ้วน

มีแม่แบบสำหรับทุกสิ่งและทุกคน

Google Sheets ยังมาพร้อมกับเทมเพลตที่มีประโยชน์และฟรีในตัว เพื่อช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ตรงตามงบประมาณ และมีการจัดระเบียบอย่างดี

Excel ก็มีเทมเพลตมากมายสำหรับปฏิทิน การติดตามงาน การติดตามยอดขาย และอื่นๆ อีกมากมาย

มาดูกันบางข้อ:

4 แม่แบบการจัดการโครงการในสเปรดชีต

แม่แบบการจัดการโครงการเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับทั้งโครงการที่ง่ายหรือซับซ้อน

ท้ายที่สุดแล้ว ใครบ้างไม่อยากได้เปรียบตั้งแต่เริ่มต้น? 🏃

อย่างไรก็ตาม การค้นหาเทมเพลตที่เหมาะสมอาจใช้เวลานานมาก!

โชคดีสำหรับคุณ เราได้รวบรวมตัวเลือกเทมเพลตฟรีสามแบบไว้ให้คุณแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที!

1. แบบฟอร์มติดตามปัญหาโครงการ

แทนที่จะสร้างสเปรดชีต Excel สำหรับการจัดการโครงการจากศูนย์ ให้ใช้เทมเพลต Excel นี้เพื่อจัดการความเสี่ยงของโครงการโดยการบันทึกปัญหา

แม่แบบระบบติดตามปัญหาโครงการใน Excel

ดาวน์โหลดเทมเพลตติดตามปัญหาโครงการ Excel นี้

2. แบบฟอร์มงบดุล

แบบฟอร์มงบดุลนี้สามารถช่วยคุณติดตามสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นได้ ใช้เพื่อเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทคุณได้ดีขึ้น และวางแผนสำหรับโครงการในอนาคตของคุณได้

ดาวน์โหลดเทมเพลตงบดุลใน Google Sheets นี้

3. แม่แบบแผนงานกานท์

นี่คือเทมเพลตแผนภูมิแกนต์สำหรับ Google Sheetที่จะช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการและไทม์ไลน์ของคุณ เป็นวิธีที่ง่ายในการมองเห็นแผนโครงการของคุณและตรวจสอบว่างานที่ส่งมอบจะเสร็จตรงเวลาหรือไม่

แม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับ Google Sheet

ดาวน์โหลดเทมเพลต แผนงานกานท์ใน Google Sheets นี้

4. แบบฟอร์มงบประมาณโครงการ

ใช้แม่แบบงบประมาณโครงการExcel นี้เพื่อติดตามสิ่งที่ต้องส่งมอบ, ผู้ขาย, ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง, เป็นต้น

แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณโครงการใน Excel

ดาวน์โหลดเทมเพลตงบประมาณโครงการ Excel แบบง่ายนี้

นี่เป็นเพียงตัวเลือกบางส่วนเท่านั้น

คุณสามารถค้นหาออนไลน์เพื่อหาเทมเพลตอื่น ๆ ได้ เช่น:

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่?

ดูรายการนี้ของ เทมเพลตการจัดการโครงการ.

น่าเสียดายที่สเปรดชีตไม่ใช่เครื่องมือที่ง่ายที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ

มาค้นหาคำตอบกันเถอะ

7 ข้อเสียของการบริหารโครงการด้วยสเปรดชีต

เราทุกคนต่างรู้จักกลุ่มคนที่พร้อมจะเถียงกับคุณเพื่อพิสูจน์ว่าสเปรดชีตสามารถทำอะไรก็ได้

และถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้น ก็ไม่เป็นไร

เราทุกคนต่างก็มีสิ่งที่ชื่นชอบ

อย่างไรก็ตาม มีข้อเสียหลายประการที่เราไม่สามารถมองข้ามได้

ปัญหาที่ 1: ติดอยู่กับมุมมองเดิม

ถ้าคุณรักสเปรดชีต คุณอาจฝันเป็นแถวและคอลัมน์ 💭

แต่เดาอะไรได้ไหม?

ความฝันของคุณจะกลายเป็นฝันร้ายในไม่ช้า เนื่องจากคุณไม่มีตัวเลือกอินเทอร์เฟซอื่นให้เลือก

คุณจะติดอยู่กับตารางที่เต็มไปด้วยเซลล์ที่ไม่ให้คุณใช้ระเบียบวิธีของโครงการเช่นagileหรือkanban

นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย!

เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดซึ่งถูกใช้งานโดยองค์กรและฟรีแลนซ์จำนวนมากทั่วโลก

โซลูชัน ClickUp:มุมมองหลายแบบ

ต่างจากสเปรดชีต ClickUp มีมุมมองหลายแบบเพราะเราคำนึงถึงตัวเลือกของทุกคน

คุณเห็นไหม เรา ไม่ ต้องการที่จะพรากความฝันอันแสนสุขของคุณที่เต็มไปด้วยแถวและคอลัมน์ไป

และนั่นคือเหตุผลที่เราขอแนะนำให้คุณรู้จักกับมุมมองแบบตารางของเรา

มุมมองตารางใน ClickUp
การใช้คุณสมบัติลากและวางเพื่อย้ายงานในมุมมองตารางของ ClickUp

ใช้เพื่อดูงานของคุณในรูปแบบตาราง, ลากและวางเพื่อจัดระเบียบ, และแม้กระทั่งแชร์ตารางกับผู้อื่นเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บข้อมูลฐานข้อมูลขนาดใหญ่, สินค้าคงคลัง, และการจัดทำงบประมาณ

ต้องการคำนวณเพิ่มเติมไหม?

ใช้การคำนวณคอลัมน์เพื่อคำนวณผลรวม ค่าเฉลี่ย หรือช่วง

และหากคุณยังรู้สึกคิดถึงสเปรดชีตของคุณอยู่ ให้ใช้มุมมองฝัง (Embed view) เพื่อนำไฟล์โปรดของคุณมาที่ ClickUp ด้วย URL ง่ายๆ

ด้วยวิธีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องออกจากเครื่องมือจัดการโครงการเพื่อเข้าถึงสเปรดชีตของคุณ

นักแสดงตลกหญิงพูดว่า "ไม่เป็นไรค่ะ/ครับ"

แต่เราสัญญาแล้วว่าจะไม่ปล่อยให้คุณต้องติดอยู่ในห้องขัง

นั่นหมายความว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ

เปลี่ยนเป็นมุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อสร้างแผนโครงการของคุณ ตั้งค่าตารางเวลาโครงการตามไทม์ไลน์ของคุณ และติดตามความคืบหน้า

คุณสามารถจัดการการพึ่งพาของงานทุกงานได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันการลากและวางของเรา

มุมมองแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp
การจัดตารางเวลาและติดตามงานในมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณอาจทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อค้นหาวิธีการดำเนินโครงการที่เหมาะสมกับทีมของคุณมากที่สุด

เราไม่สามารถปล่อยให้ความพยายามนี้สูญเปล่าได้!

นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp มีมุมมอง แบบบอร์ดเพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการแบบคัมบังได้ ปรับแต่งตามความต้องการของทีมคุณด้วยสถานะที่กำหนดเอง

มันสามารถเป็น 'รอดำเนินการ' 'อยู่ระหว่างดำเนินการ' 'อยู่ระหว่างการอนุมัติ'...อะไรก็ได้ที่คุณต้องการ

มุมมองบอร์ดใน ClickUp
การดูงานในมุมมองบอร์ดของ ClickUp

หรือลองใช้มุมมองแบบกล่อง

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามการสปรินต์ของคุณในขณะที่เพลิดเพลินกับมุมมองระดับสูงของกิจกรรมในโครงการของคุณ

ปัญหาที่ 2: การสร้างแดชบอร์ดอาจทำให้เหนื่อย

แดชบอร์ดคือเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้จัดการโครงการ

อย่างน้อยมันก็ควรจะใช่

แต่แดชบอร์ดสเปรดชีตนั้นเหมือนเพื่อนปลอมหรือแม้กระทั่งผู้รังแกมากกว่า

ลองสร้างขึ้นมาสักอัน แล้วคุณจะเข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงอะไร

คุณจะต้องค้นหาคู่มือใน Google และอ่านทั้งหมด

จากนั้นทำตามขั้นตอนไม่รู้จบและปรับแต่งเซลล์ทั้งวัน

กำลังคิดถึง เทมเพลต แดชบอร์ดเพื่อลดภาระงานอยู่หรือเปล่า?

ฮ่า!

ขอให้โชคดีในการค้นหาเทมเพลตที่:

  • เหมาะกับความต้องการของคุณ
  • ใช้งานได้จริง
  • และฟรี

บางคนไม่ยอมให้คุณปรับแต่งหรือแก้ไขเลย อ๊าก!

โซลูชัน ClickUp:แดชบอร์ด

ไม่ต้องกังวล แดชบอร์ดของ ClickUp ดูแลคุณไว้แล้ว

ไม่มีคู่มือ ไม่มีขั้นตอน ไม่มีแม่แบบที่ไม่น่าเชื่อถือ

เพียงสามคลิก 🖱

  • คลิกที่ ไอคอนแดชบอร์ด
  • คลิกที่ + เพื่อเพิ่มแดชบอร์ดใหม่ของคุณ
  • คลิก + เพิ่มวิดเจ็ต เพื่อนำเข้าข้อมูลของคุณ

ง่ายมาก!

แดชบอร์ดใน ClickUp
การปรับแต่งแดชบอร์ดใหม่ใน ClickUp

นำข้อมูลทุกประเภทมาสู่แดชบอร์ดของคุณด้วย:

วิดเจ็ตแดชบอร์ดใน ClickUp
การสร้างแดชบอร์ดพร้อมวิดเจ็ตที่กำหนดเองได้ใน ClickUp

ต้องการควบคุมแดชบอร์ดของคุณได้อย่างเต็มที่หรือไม่?

ใช้วิดเจ็ตแบบกำหนดเองแทน และแสดงข้อมูลของคุณในรูปแบบของแผนภูมิแท่ง, แผนภูมิวงกลม, การคำนวณ, เป็นต้น

ปัญหาที่ 3: ไม่มีความสามารถในการทำงานเป็นขั้นตอน

พูดกันตรง ๆ นะ? ตารางคำนวณก็คือตารางคำนวณ

นั่นแหละ เราพูดออกมาแล้ว

เช่นเดียวกับที่คุณไม่สามารถบังคับให้เครื่องปิ้งขนมปังทำวาฟเฟิลได้ 🧇 คุณก็ไม่สามารถใช้สเปรดชีตในการจัดการความต้องการของเวิร์กโฟลว์ของคุณได้เช่นกัน

ไม่สามารถสร้างหรือกำหนดงานได้

หรืออัปเดตสถานะงานโดยอัตโนมัติ

หรือให้คุณทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ

โซลูชัน ClickUp #1: งาน

หากเวิร์กโฟลว์เปรียบเสมือนวาฟเฟิลแสนอร่อย ClickUp ก็คือเครื่องทำวาฟเฟิลที่คุณต้องมี

นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทุกประเภทของกระบวนการทำงาน

คุณสามารถสร้างงานพร้อมงานย่อยและรายการตรวจสอบได้

และแม้กระทั่งมอบหมายให้พวกเขา

เพิ่มผู้รับมอบหมายหลายคนในหนึ่งงานหรือแม้แต่ทั้งทีม

เราได้จัดบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าที่เต็มไปด้วยตัวเลือกมากมายไว้ให้คุณแล้ว!

การสร้างงานใหม่ใน ClickUp
เพิ่มผู้รับมอบหมายรายบุคคลและหลายรายสำหรับงานใหม่ใน ClickUp

โซลูชัน ClickUp #2:สถานะ

หากคุณต้องการมองเห็นการเดินทางของงานของคุณตั้งแต่ต้องทำไปจนถึงเสร็จสมบูรณ์ สถานะคือทางเลือกที่เหมาะสม

คุณสามารถใช้สถานะแบบง่ายเมื่อต้องการให้งานทำเสร็จหรือไม่ทำก็ได้

ในบางครั้ง คุณสามารถปรับแต่งสถานะของงานตามความต้องการของคุณในรายการ, โฟลเดอร์, และพื้นที่

อะไรนะ? คุณคิดว่าเราจะจำกัดสถานะที่กำหนดเองไว้แค่ในมุมมองบอร์ดเท่านั้นหรือ?

ไม่มีทาง!

สถานะที่กำหนดเองใน ClickUp
การสร้างสถานะที่กำหนดเองใน ClickUp

การสร้างสถานะที่กำหนดเองใน ClickUp

ปัญหาที่ 4: ความพยายามด้วยตนเอง

ตารางคำนวณน่าเบื่อมาก!

เกือบทุกสิ่งที่คุณทำต้องเป็นการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ไม่ว่าคุณต้องการสร้างแดชบอร์ดการจัดการโครงการ สร้างรายงาน ติดตามเวลา หรือทำรายการที่ต้องทำ...

ชายคนหนึ่งพูดทุกสิ่ง

ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณกำลังจัดการหลายโครงการ งาน และการประชุม

หลังจากทำงานทั้งหมดนั้นแล้ว คุณยังมีเวลาพิมพ์อย่างรวดเร็วในสเปรดชีตอยู่ไหม?

นั่นเป็นการเสียเวลา และเราทุกคนก็รู้ว่ามันอาจเสียเงินได้ 💰

โซลูชัน ClickUp #1:ระบบอัตโนมัติ

ลืมสเปรดชีตไปได้เลย แล้วลองใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อไม่ต้องทำงานซ้ำซากอีกต่อไป

สิ่งที่คุณต้องทำคือตั้งค่าการผสมผสานของ:

  • ตัวกระตุ้น: ตัดสินใจว่าอะไรควรเกิดขึ้นเพื่อให้ระบบอัตโนมัติเริ่มทำงาน
  • เงื่อนไข: กำหนดสถานการณ์ที่ระบบอัตโนมัติจะดำเนินการต่อไป
  • การกระทำ: กำหนดสิ่งที่ควรเกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ของทริกเกอร์และเงื่อนไข

แล้วไง?

นั่งพักผ่อนสบาย ๆ แล้วปล่อยให้ ClickUp ทำงานแทนคุณ 🥂

การสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp
การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp

การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp

โซลูชัน ClickUp #2: แม่แบบ

เทมเพลตใน ClickUp เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำงานอย่าง ชาญฉลาด

คุณสามารถใช้และสร้างเทมเพลตสำหรับ:

ดูสิ!

คุณสามารถสร้างแม่แบบได้กับทุกสิ่งทุกอย่าง

และ ไม่เหมือน กับเทมเพลตสเปรดชีต คุณสามารถปรับแต่งหรือแม้แต่สร้างเทมเพลต ClickUp ของคุณเองได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีคู่มือ

ปัญหาที่ 5. การแสดงผลบนมือถือไม่สะดวก

บางสิ่งก็ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อหน้าจอมือถือ

เหมือนรูปที่น่าอายที่เพื่อนสนิทของคุณจะแท็กคุณใน หรือ ตารางข้อมูลในแอปมือถือ

ชีวิตของคุณจะต้องมีการหรี่ตาและเลื่อนหน้าจออยู่บ่อยครั้ง เพราะหน้าจอขนาดเล็ก ไม่เหมาะ สำหรับตารางคำนวณ

รักษาสายตาของคุณด้วย...

โซลูชัน ClickUp:แอปมือถือที่ได้รับการปรับแต่งอย่างดี

โชคดีที่ ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่ไม่ทำให้ปวดตา ด้วยแอปพลิเคชันมือถือที่ได้รับการปรับแต่งอย่างดีสำหรับทั้ง Android และ iOS คุณสามารถ:

มุมมองหน้าหลักในแอปมือถือของ ClickUp
การดูงานและปฏิทินในแอปมือถือของ ClickUp

ปัญหาที่ 6: ไม่มีการติดตามเวลา

การติดตามเวลาบนสเปรดชีตนั้นเก่าแก่พอๆ กับโทรศัพท์ฝาพับ

เมื่อระบบอัตโนมัติเข้ามาแทนที่ ใครกันที่ยังบันทึกเวลาด้วยมือในปี 2021?

และแม้ว่าคุณจะใช้สเปรดชีตในการติดตามเวลา ก็ต้องขอโทษที่ต้องบอกแบบนี้ แต่คุณกำลังเสียเวลาไปกับการติดตามเวลาอยู่

ทำไมไม่ทำให้เป็นระบบอัตโนมัติล่ะ?

โซลูชัน ClickUp:การติดตามเวลาโครงการ

ClickUp นำการจัดการงานโครงการและการติดตามเวลาไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน

กดไอคอน เล่น เพื่อติดตามระยะเวลาของงานโดยอัตโนมัติขณะที่คุณทำงาน และคุณสามารถสลับไปมาระหว่างงานต่างๆ ได้ตามต้องการ

การติดตามเวลาโครงการด้วยตัวติดตามเวลาของ ClickUp
การติดตามเวลาด้วยตัวติดตามเวลาใน ClickUp

การติดตามเวลาด้วยตัวติดตามเวลาใน ClickUp

ตัวติดตามเวลาของเราเป็นทั้ง ตัวจับเวลาทั่วโลก

นั่นอะไร?

นั่นหมายความว่าคุณสามารถเริ่มจับเวลาจากอุปกรณ์หนึ่งและหยุดจากอีกอุปกรณ์หนึ่งได้ 🤯

ปัญหาที่ 7: การเชื่อมต่อที่จำกัด

สำหรับการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องการเครื่องมือที่สามารถ:

  • ทำทั้งหมดเลย
  • หรือสื่อสารกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ

ประเด็นแรกนั้นห่างไกลจากความจริงสำหรับสเปรดชีต

แล้วเรื่อง การผสานระบบ ล่ะ?

สตีวี่จาก Schitt's Creek พูดว่าไม่มีทางเกิดขึ้น

ขอโทษที่ทำให้คุณผิดหวัง แต่สเปรดชีตก็ไม่ได้สนับสนุนการเชื่อมต่อระบบต่างๆ มากนักเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น Excel ไม่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือที่ไม่ใช่ของ Microsoft ได้โดยตรง อย่างน้อยก็ไม่ได้ในตัว

คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าสำหรับ สเปรดชีตการจัดการโครงการ Excel ไม่เหมาะสม?

จากนั้นลองดูรายการนี้ของ ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Excel.

โซลูชัน ClickUp: การเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ มากมาย

ClickUp คือดินแดนมหัศจรรย์แห่งการเชื่อมต่อ คุณสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องมือยอดนิยมหลายรายการ รวมถึงGithub,Toggl,Box และอื่นๆ อีกมากมาย!

หากคุณไม่พบเครื่องมือที่คุณต้องการ การเชื่อมต่อZapierของเราพร้อมที่จะช่วยเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือมากกว่า 1000 รายการ

การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Zapier

แต่เดี๋ยวก่อน! เรายังไม่เสร็จนะ

ClickUp มีฟีเจอร์เพิ่มเติมมากมายรอคุณอยู่:

หลุดพ้นจากตารางข้อมูลในเซลล์

สเปรดชีต ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา สำหรับการจัดการโครงการ

ทำไมคุณถึงอยากใช้เวลาอันมีค่าของคุณไปกับการพยายามบังคับ เครื่องมือ ให้ทำสิ่งที่มันไม่เคยถูกสร้างมาเพื่อทำ?

แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถลดภาระงานของคุณและให้คุณติดตามโครงการในลักษณะที่เป็นระเบียบ

โดยพื้นฐานแล้ว ให้ใช้ ClickUp

รองรับการจัดการ โครงการ งานเวลา เอกสาร และทรัพยากร พร้อม ความเป็นไปได้ในการปรับแต่งอย่างไม่จำกัด

หากโซลูชันแบบครบวงจรนี้ยังไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็น สุดยอด การจัดการโครงการ อย่างแท้จริง เราไม่รู้ว่าจะใช้อะไรถึงจะเหมาะสมกว่านี้

แล้วคุณว่าอย่างไร?

เข้าร่วม ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อทำให้ทุกความปรารถนาในการจัดการโครงการของคุณเป็นจริง!

Schitt's Creek อเล็กซิสพูดว่า รอไม่ไหวแล้ว