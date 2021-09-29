การจัดการโครงการด้วยสเปรดชีต (แม่แบบ ข้อดี ข้อจำกัด)

ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณมีความปรารถนา ง่าย ๆ :
ขอให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จด้วยเถิด 🤞
แต่การเดินทางเพื่อเติมเต็มความปรารถนานี้จำเป็นต้องมี สิ่งที่ไม่ง่ายนัก เช่น การสร้างแผนโครงการ การกำหนดตารางเวลาของโครงการ การวางแผนขอบเขตของโครงการ การวางแผนทรัพยากร การจัดการลูกค้า เป็นต้น
โชคดีที่ตอนนี้คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์สเปรดชีตเพื่อจัดการทุกอย่างได้โดยไม่ต้องติดขัดกับงานเหล่านั้น
ในบทความนี้ เราจะค้นหาว่าสเปรดชีตการจัดการโครงการคืออะไร ประโยชน์ของมันและตัวอย่างสเปรดชีตไม่กี่แบบ เราจะแนะนำทางเลือกที่สามารถเป็นทางออกของคุณสำหรับข้อบกพร่องใด ๆ ของการจัดการโครงการผ่านสเปรดชีตได้
มาเติมเต็มความอยากรู้อยากเห็นในสเปรดชีตของคุณกันเถอะ
อะไรคือสเปรดชีตการจัดการโครงการ?
หากคุณสร้างไทม์ไลน์ของโครงการ แผนภูมิแกนต์ แดชบอร์ด รายงาน หรือรายการงานของคุณในสเปรดชีต สิ่งนั้นจะกลายเป็นสเปรดชีตสำหรับการจัดการโครงการ
พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น การจัดการโครงการด้วยสเปรดชีตคือสิ่งใดก็ตามที่คุณทำบนสเปรดชีตเพื่อให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย
หลายคนใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการจัดการโครงการเนื่องจากความคุ้นเคยที่พวกเขามี
พวกเราส่วนใหญ่เคยเห็นหรือใช้โปรแกรมสเปรดชีตMicrosoft Excel หรือGoogle Sheetอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตใช่ไหม?
พวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้ และคุณสามารถจัดการโครงการได้ด้วยตนเองโดยใช้สูตรและแผนภูมิ
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถ ข้าม ความพยายามที่ต้องทำด้วยตนเองได้ เพราะมีคนคิดค้นนวัตกรรมอันชาญฉลาดที่เรียกว่าเทมเพลตขึ้นมา
แต่สิ่งใดที่ทำให้การจัดการโครงการด้วยสเปรดชีตโดดเด่นอย่างแท้จริง?
มาค้นหาคำตอบกัน!
5 ประโยชน์ของการจัดการโครงการด้วยสเปรดชีต
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้การจัดการโครงการด้วยสเปรดชีต Excel หรือการจัดการโครงการด้วยสเปรดชีต Google คุณจะได้รับประโยชน์บางประการ
มาสำรวจบางส่วนกัน:
1. การจัดระเบียบ
สเปรดชีตมักเป็นทางเลือกแรกสำหรับการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล: ซึ่งเป็นสองการใช้งานที่ง่ายที่สุดของมัน
และถ้าคุณชอบอะไรที่เป็นระเบียบมากๆ ตารางสเปรดชีตคือสถานที่แห่งความสุขของคุณ
คุณสามารถใส่ข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณในคอลัมน์และแถวที่เรียบง่ายและเป็นระเบียบ จากนั้นจัดเรียงสิ่งต่างๆ ด้วยสูตรเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
2. การจัดทำงบประมาณ
ถ้า Microsoft Excel ไปโรงเรียน เราทุกคนก็รู้ว่าวิชาที่มันจะได้คะแนนเต็มคืออะไร—คณิตศาสตร์!
นั่นเป็นเพราะการคำนวณของ Excel นั้นน่าทึ่งและแม่นยำ
เมื่อคุณนั่งลงเพื่อสร้างงบประมาณโครงการ ตาราง Excel สามารถช่วยให้คุณผ่านมันไปได้อย่างรวดเร็วด้วยการคำนวณที่รวดเร็ว คุณสามารถทำการคำนวณส่วนใหญ่เหล่านี้ในตาราง Google การจัดการโครงการได้เช่นกัน
3. สามารถมีราคาถูกได้
คุณสามารถจัดการโครงการด้วยสเปรดชีตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อย่างไร?
คุณสามารถใช้ Google Sheets ได้...
สิ่งที่คุณต้องการคือบัญชี Google เพื่อเริ่มใช้ Sheets ในการจัดการโครงการ
ต่างจาก Google Sheets, Excel ไม่ได้ฟรี. อย่างไรก็ตาม, คุณยังสามารถมี Microsoft 365 Personal suite ได้ในราคาที่เอื้อมถึงได้เพียง $6.99 ต่อเดือน.
ต้องการเรียนรู้วิธีจัดการโครงการบน Google Sheets หรือไม่?
ดูที่ Google Sheets คู่มือการจัดการโครงการของเรา.
4. เหมาะสำหรับการทำรายการงาน
เซลล์ในสเปรดชีตมีประโยชน์มากเมื่อคุณต้องการทำรายการ
ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างงานโครงการหรือรายการสิ่งที่ต้องทำได้มากเท่าที่คุณต้องการ
เราทราบดีอยู่แล้วว่าตารางคำนวณสามารถจัดระเบียบได้ดีเพียงใด ดังนั้นจึงสะดวกและง่ายต่อการจัดการกิจกรรมของคุณเองในแต่ละวัน
ไม่, ทีมของคุณไม่จำเป็นต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
คุณสามารถสร้างรายการงานสำหรับทีมของคุณในแต่ละวันเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการของคุณดำเนินไปตามแผน
วิธีชัดเจนในการทำเช่นนี้คือ:
- ระบุแต่ละงาน
- เพิ่มคำอธิบายงานและความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ
- ระบุชื่อของพนักงานที่รับผิดชอบ
- และต่อไป
ต้องการทำอะไรมากกว่าแค่สร้าง รายการงานใน สเปรดชีต?
ดูโครงการExcelของเรา คู่มือการจัดการโครงการ.
5. แม่แบบ
แม่แบบช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นโดยประหยัดเวลาได้มาก
โชคดีที่คุณจะพบตัวเลือกเทมเพลต Excel และ Google Sheets มากมายนับไม่ถ้วน
มีแม่แบบสำหรับทุกสิ่งและทุกคน
Google Sheets ยังมาพร้อมกับเทมเพลตที่มีประโยชน์และฟรีในตัว เพื่อช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ตรงตามงบประมาณ และมีการจัดระเบียบอย่างดี
Excel ก็มีเทมเพลตมากมายสำหรับปฏิทิน การติดตามงาน การติดตามยอดขาย และอื่นๆ อีกมากมาย
มาดูกันบางข้อ:
4 แม่แบบการจัดการโครงการในสเปรดชีต
แม่แบบการจัดการโครงการเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับทั้งโครงการที่ง่ายหรือซับซ้อน
ท้ายที่สุดแล้ว ใครบ้างไม่อยากได้เปรียบตั้งแต่เริ่มต้น? 🏃
อย่างไรก็ตาม การค้นหาเทมเพลตที่เหมาะสมอาจใช้เวลานานมาก!
โชคดีสำหรับคุณ เราได้รวบรวมตัวเลือกเทมเพลตฟรีสามแบบไว้ให้คุณแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที!
1. แบบฟอร์มติดตามปัญหาโครงการ
แทนที่จะสร้างสเปรดชีต Excel สำหรับการจัดการโครงการจากศูนย์ ให้ใช้เทมเพลต Excel นี้เพื่อจัดการความเสี่ยงของโครงการโดยการบันทึกปัญหา
ดาวน์โหลดเทมเพลตติดตามปัญหาโครงการ Excel นี้
2. แบบฟอร์มงบดุล
แบบฟอร์มงบดุลนี้สามารถช่วยคุณติดตามสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นได้ ใช้เพื่อเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทคุณได้ดีขึ้น และวางแผนสำหรับโครงการในอนาคตของคุณได้
ดาวน์โหลดเทมเพลตงบดุลใน Google Sheets นี้
3. แม่แบบแผนงานกานท์
นี่คือเทมเพลตแผนภูมิแกนต์สำหรับ Google Sheetที่จะช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการและไทม์ไลน์ของคุณ เป็นวิธีที่ง่ายในการมองเห็นแผนโครงการของคุณและตรวจสอบว่างานที่ส่งมอบจะเสร็จตรงเวลาหรือไม่
ดาวน์โหลดเทมเพลต แผนงานกานท์ใน Google Sheets นี้
4. แบบฟอร์มงบประมาณโครงการ
ใช้แม่แบบงบประมาณโครงการExcel นี้เพื่อติดตามสิ่งที่ต้องส่งมอบ, ผู้ขาย, ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง, เป็นต้น
ดาวน์โหลดเทมเพลตงบประมาณโครงการ Excel แบบง่ายนี้
นี่เป็นเพียงตัวเลือกบางส่วนเท่านั้น
คุณสามารถค้นหาออนไลน์เพื่อหาเทมเพลตอื่น ๆ ได้ เช่น:
- แบบแผนการวางแผนโครงการ
- แบบฟอร์มโครงการก่อสร้าง
- แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ
- เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ
- แบบรายงานสถานะโครงการ
ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่?
ดูรายการนี้ของ เทมเพลตการจัดการโครงการ.
น่าเสียดายที่สเปรดชีตไม่ใช่เครื่องมือที่ง่ายที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ
มาค้นหาคำตอบกันเถอะ
7 ข้อเสียของการบริหารโครงการด้วยสเปรดชีต
เราทุกคนต่างรู้จักกลุ่มคนที่พร้อมจะเถียงกับคุณเพื่อพิสูจน์ว่าสเปรดชีตสามารถทำอะไรก็ได้
และถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้น ก็ไม่เป็นไร
เราทุกคนต่างก็มีสิ่งที่ชื่นชอบ
อย่างไรก็ตาม มีข้อเสียหลายประการที่เราไม่สามารถมองข้ามได้
ปัญหาที่ 1: ติดอยู่กับมุมมองเดิม
ถ้าคุณรักสเปรดชีต คุณอาจฝันเป็นแถวและคอลัมน์ 💭
แต่เดาอะไรได้ไหม?
ความฝันของคุณจะกลายเป็นฝันร้ายในไม่ช้า เนื่องจากคุณไม่มีตัวเลือกอินเทอร์เฟซอื่นให้เลือก
คุณจะติดอยู่กับตารางที่เต็มไปด้วยเซลล์ที่ไม่ให้คุณใช้ระเบียบวิธีของโครงการเช่นagileหรือkanban
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย!
เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดซึ่งถูกใช้งานโดยองค์กรและฟรีแลนซ์จำนวนมากทั่วโลก
โซลูชัน ClickUp:มุมมองหลายแบบ
ต่างจากสเปรดชีต ClickUp มีมุมมองหลายแบบเพราะเราคำนึงถึงตัวเลือกของทุกคน
คุณเห็นไหม เรา ไม่ ต้องการที่จะพรากความฝันอันแสนสุขของคุณที่เต็มไปด้วยแถวและคอลัมน์ไป
และนั่นคือเหตุผลที่เราขอแนะนำให้คุณรู้จักกับมุมมองแบบตารางของเรา
การใช้คุณสมบัติลากและวางเพื่อย้ายงานในมุมมองตารางของ ClickUp
ใช้เพื่อดูงานของคุณในรูปแบบตาราง, ลากและวางเพื่อจัดระเบียบ, และแม้กระทั่งแชร์ตารางกับผู้อื่นเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บข้อมูลฐานข้อมูลขนาดใหญ่, สินค้าคงคลัง, และการจัดทำงบประมาณ
ต้องการคำนวณเพิ่มเติมไหม?
ใช้การคำนวณคอลัมน์เพื่อคำนวณผลรวม ค่าเฉลี่ย หรือช่วง
และหากคุณยังรู้สึกคิดถึงสเปรดชีตของคุณอยู่ ให้ใช้มุมมองฝัง (Embed view) เพื่อนำไฟล์โปรดของคุณมาที่ ClickUp ด้วย URL ง่ายๆ
ด้วยวิธีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องออกจากเครื่องมือจัดการโครงการเพื่อเข้าถึงสเปรดชีตของคุณ
แต่เราสัญญาแล้วว่าจะไม่ปล่อยให้คุณต้องติดอยู่ในห้องขัง
นั่นหมายความว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ
เปลี่ยนเป็นมุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อสร้างแผนโครงการของคุณ ตั้งค่าตารางเวลาโครงการตามไทม์ไลน์ของคุณ และติดตามความคืบหน้า
คุณสามารถจัดการการพึ่งพาของงานทุกงานได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันการลากและวางของเรา
การจัดตารางเวลาและติดตามงานในมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณอาจทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อค้นหาวิธีการดำเนินโครงการที่เหมาะสมกับทีมของคุณมากที่สุด
เราไม่สามารถปล่อยให้ความพยายามนี้สูญเปล่าได้!
นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp มีมุมมอง แบบบอร์ดเพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการแบบคัมบังได้ ปรับแต่งตามความต้องการของทีมคุณด้วยสถานะที่กำหนดเอง
มันสามารถเป็น 'รอดำเนินการ' 'อยู่ระหว่างดำเนินการ' 'อยู่ระหว่างการอนุมัติ'...อะไรก็ได้ที่คุณต้องการ
การดูงานในมุมมองบอร์ดของ ClickUp
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามการสปรินต์ของคุณในขณะที่เพลิดเพลินกับมุมมองระดับสูงของกิจกรรมในโครงการของคุณ
ปัญหาที่ 2: การสร้างแดชบอร์ดอาจทำให้เหนื่อย
แดชบอร์ดคือเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้จัดการโครงการ
อย่างน้อยมันก็ควรจะใช่
แต่แดชบอร์ดสเปรดชีตนั้นเหมือนเพื่อนปลอมหรือแม้กระทั่งผู้รังแกมากกว่า
ลองสร้างขึ้นมาสักอัน แล้วคุณจะเข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงอะไร
คุณจะต้องค้นหาคู่มือใน Google และอ่านทั้งหมด
จากนั้นทำตามขั้นตอนไม่รู้จบและปรับแต่งเซลล์ทั้งวัน
กำลังคิดถึง เทมเพลต แดชบอร์ดเพื่อลดภาระงานอยู่หรือเปล่า?
ฮ่า!
ขอให้โชคดีในการค้นหาเทมเพลตที่:
- เหมาะกับความต้องการของคุณ
- ใช้งานได้จริง
- และฟรี
บางคนไม่ยอมให้คุณปรับแต่งหรือแก้ไขเลย อ๊าก!
โซลูชัน ClickUp:แดชบอร์ด
ไม่ต้องกังวล แดชบอร์ดของ ClickUp ดูแลคุณไว้แล้ว
ไม่มีคู่มือ ไม่มีขั้นตอน ไม่มีแม่แบบที่ไม่น่าเชื่อถือ
เพียงสามคลิก 🖱
- คลิกที่ ไอคอนแดชบอร์ด
- คลิกที่ + เพื่อเพิ่มแดชบอร์ดใหม่ของคุณ
- คลิก + เพิ่มวิดเจ็ต เพื่อนำเข้าข้อมูลของคุณ
ง่ายมาก!
การปรับแต่งแดชบอร์ดใหม่ใน ClickUp
นำข้อมูลทุกประเภทมาสู่แดชบอร์ดของคุณด้วย:
การสร้างแดชบอร์ดพร้อมวิดเจ็ตที่กำหนดเองได้ใน ClickUp
ต้องการควบคุมแดชบอร์ดของคุณได้อย่างเต็มที่หรือไม่?
ใช้วิดเจ็ตแบบกำหนดเองแทน และแสดงข้อมูลของคุณในรูปแบบของแผนภูมิแท่ง, แผนภูมิวงกลม, การคำนวณ, เป็นต้น
ปัญหาที่ 3: ไม่มีความสามารถในการทำงานเป็นขั้นตอน
พูดกันตรง ๆ นะ? ตารางคำนวณก็คือตารางคำนวณ
นั่นแหละ เราพูดออกมาแล้ว
เช่นเดียวกับที่คุณไม่สามารถบังคับให้เครื่องปิ้งขนมปังทำวาฟเฟิลได้ 🧇 คุณก็ไม่สามารถใช้สเปรดชีตในการจัดการความต้องการของเวิร์กโฟลว์ของคุณได้เช่นกัน
ไม่สามารถสร้างหรือกำหนดงานได้
หรืออัปเดตสถานะงานโดยอัตโนมัติ
หรือให้คุณทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
โซลูชัน ClickUp #1: งาน
หากเวิร์กโฟลว์เปรียบเสมือนวาฟเฟิลแสนอร่อย ClickUp ก็คือเครื่องทำวาฟเฟิลที่คุณต้องมี
นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทุกประเภทของกระบวนการทำงาน
คุณสามารถสร้างงานพร้อมงานย่อยและรายการตรวจสอบได้
และแม้กระทั่งมอบหมายให้พวกเขา
เพิ่มผู้รับมอบหมายหลายคนในหนึ่งงานหรือแม้แต่ทั้งทีม
เราได้จัดบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าที่เต็มไปด้วยตัวเลือกมากมายไว้ให้คุณแล้ว!
เพิ่มผู้รับมอบหมายรายบุคคลและหลายรายสำหรับงานใหม่ใน ClickUp
โซลูชัน ClickUp #2:สถานะ
หากคุณต้องการมองเห็นการเดินทางของงานของคุณตั้งแต่ต้องทำไปจนถึงเสร็จสมบูรณ์ สถานะคือทางเลือกที่เหมาะสม
คุณสามารถใช้สถานะแบบง่ายเมื่อต้องการให้งานทำเสร็จหรือไม่ทำก็ได้
ในบางครั้ง คุณสามารถปรับแต่งสถานะของงานตามความต้องการของคุณในรายการ, โฟลเดอร์, และพื้นที่
อะไรนะ? คุณคิดว่าเราจะจำกัดสถานะที่กำหนดเองไว้แค่ในมุมมองบอร์ดเท่านั้นหรือ?
ไม่มีทาง!
การสร้างสถานะที่กำหนดเองใน ClickUp
ปัญหาที่ 4: ความพยายามด้วยตนเอง
ตารางคำนวณน่าเบื่อมาก!
เกือบทุกสิ่งที่คุณทำต้องเป็นการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ไม่ว่าคุณต้องการสร้างแดชบอร์ดการจัดการโครงการ สร้างรายงาน ติดตามเวลา หรือทำรายการที่ต้องทำ...
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณกำลังจัดการหลายโครงการ งาน และการประชุม
หลังจากทำงานทั้งหมดนั้นแล้ว คุณยังมีเวลาพิมพ์อย่างรวดเร็วในสเปรดชีตอยู่ไหม?
นั่นเป็นการเสียเวลา และเราทุกคนก็รู้ว่ามันอาจเสียเงินได้ 💰
โซลูชัน ClickUp #1:ระบบอัตโนมัติ
ลืมสเปรดชีตไปได้เลย แล้วลองใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อไม่ต้องทำงานซ้ำซากอีกต่อไป
สิ่งที่คุณต้องทำคือตั้งค่าการผสมผสานของ:
- ตัวกระตุ้น: ตัดสินใจว่าอะไรควรเกิดขึ้นเพื่อให้ระบบอัตโนมัติเริ่มทำงาน
- เงื่อนไข: กำหนดสถานการณ์ที่ระบบอัตโนมัติจะดำเนินการต่อไป
- การกระทำ: กำหนดสิ่งที่ควรเกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ของทริกเกอร์และเงื่อนไข
แล้วไง?
นั่งพักผ่อนสบาย ๆ แล้วปล่อยให้ ClickUp ทำงานแทนคุณ 🥂
การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp
โซลูชัน ClickUp #2: แม่แบบ
เทมเพลตใน ClickUp เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำงานอย่าง ชาญฉลาด
คุณสามารถใช้และสร้างเทมเพลตสำหรับ:
ดูสิ!
คุณสามารถสร้างแม่แบบได้กับทุกสิ่งทุกอย่าง
และ ไม่เหมือน กับเทมเพลตสเปรดชีต คุณสามารถปรับแต่งหรือแม้แต่สร้างเทมเพลต ClickUp ของคุณเองได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีคู่มือ
ปัญหาที่ 5. การแสดงผลบนมือถือไม่สะดวก
บางสิ่งก็ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อหน้าจอมือถือ
เหมือนรูปที่น่าอายที่เพื่อนสนิทของคุณจะแท็กคุณใน หรือ ตารางข้อมูลในแอปมือถือ
ชีวิตของคุณจะต้องมีการหรี่ตาและเลื่อนหน้าจออยู่บ่อยครั้ง เพราะหน้าจอขนาดเล็ก ไม่เหมาะ สำหรับตารางคำนวณ
รักษาสายตาของคุณด้วย...
โซลูชัน ClickUp:แอปมือถือที่ได้รับการปรับแต่งอย่างดี
โชคดีที่ ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่ไม่ทำให้ปวดตา ด้วยแอปพลิเคชันมือถือที่ได้รับการปรับแต่งอย่างดีสำหรับทั้ง Android และ iOS คุณสามารถ:
- ติดตามโครงการ
- มอบหมายและกำหนดเวลาการทำงาน
- พูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ
- ตรวจสอบการแจ้งเตือนและวันครบกำหนด
การดูงานและปฏิทินในแอปมือถือของ ClickUp
ปัญหาที่ 6: ไม่มีการติดตามเวลา
การติดตามเวลาบนสเปรดชีตนั้นเก่าแก่พอๆ กับโทรศัพท์ฝาพับ
เมื่อระบบอัตโนมัติเข้ามาแทนที่ ใครกันที่ยังบันทึกเวลาด้วยมือในปี 2021?
และแม้ว่าคุณจะใช้สเปรดชีตในการติดตามเวลา ก็ต้องขอโทษที่ต้องบอกแบบนี้ แต่คุณกำลังเสียเวลาไปกับการติดตามเวลาอยู่
ทำไมไม่ทำให้เป็นระบบอัตโนมัติล่ะ?
โซลูชัน ClickUp:การติดตามเวลาโครงการ
ClickUp นำการจัดการงานโครงการและการติดตามเวลาไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน
กดไอคอน เล่น เพื่อติดตามระยะเวลาของงานโดยอัตโนมัติขณะที่คุณทำงาน และคุณสามารถสลับไปมาระหว่างงานต่างๆ ได้ตามต้องการ
การติดตามเวลาด้วยตัวติดตามเวลาใน ClickUp
ตัวติดตามเวลาของเราเป็นทั้ง ตัวจับเวลาทั่วโลก
นั่นอะไร?
นั่นหมายความว่าคุณสามารถเริ่มจับเวลาจากอุปกรณ์หนึ่งและหยุดจากอีกอุปกรณ์หนึ่งได้ 🤯
ปัญหาที่ 7: การเชื่อมต่อที่จำกัด
สำหรับการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องการเครื่องมือที่สามารถ:
- ทำทั้งหมดเลย
- หรือสื่อสารกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
ประเด็นแรกนั้นห่างไกลจากความจริงสำหรับสเปรดชีต
แล้วเรื่อง การผสานระบบ ล่ะ?
ขอโทษที่ทำให้คุณผิดหวัง แต่สเปรดชีตก็ไม่ได้สนับสนุนการเชื่อมต่อระบบต่างๆ มากนักเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น Excel ไม่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือที่ไม่ใช่ของ Microsoft ได้โดยตรง อย่างน้อยก็ไม่ได้ในตัว
คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าสำหรับ สเปรดชีตการจัดการโครงการ Excel ไม่เหมาะสม?
จากนั้นลองดูรายการนี้ของ ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Excel.
โซลูชัน ClickUp: การเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ มากมาย
ClickUp คือดินแดนมหัศจรรย์แห่งการเชื่อมต่อ คุณสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องมือยอดนิยมหลายรายการ รวมถึงGithub,Toggl,Box และอื่นๆ อีกมากมาย!
หากคุณไม่พบเครื่องมือที่คุณต้องการ การเชื่อมต่อZapierของเราพร้อมที่จะช่วยเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือมากกว่า 1000 รายการ
แต่เดี๋ยวก่อน! เรายังไม่เสร็จนะ
ClickUp มีฟีเจอร์เพิ่มเติมมากมายรอคุณอยู่:
- กำหนดเป้าหมายโครงการใน ClickUpและสร้างโครงสร้างการแบ่งงานย่อยพร้อมเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และสปรินต์
- จัดการอีเมลได้โดยตรงจาก ClickUp ด้วยEmail ClickApp
- ใช้ Sprint Widgets เพื่อดูข้อมูลสปรินต์ในรูปแบบของกราฟ ความเร็ว,กราฟการเผาไหม้, และกราฟการเผาไหม้ที่ลดลง
- ทำงานได้แม้เมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยโหมดออฟไลน์
- บันทึกการประชุมการรื้อถอนหรือแนวคิดการวางแผนโครงการด้วยNotepad ของ ClickUp
- ให้ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือบุคคลภายนอกพื้นที่ทำงานเข้าถึงแผนภูมิแกนต์ ไทม์ไลน์ ฯลฯได้ด้วยการแชร์แบบสาธารณะ
หลุดพ้นจากตารางข้อมูลในเซลล์
สเปรดชีต ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา สำหรับการจัดการโครงการ
ทำไมคุณถึงอยากใช้เวลาอันมีค่าของคุณไปกับการพยายามบังคับ เครื่องมือ ให้ทำสิ่งที่มันไม่เคยถูกสร้างมาเพื่อทำ?
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถลดภาระงานของคุณและให้คุณติดตามโครงการในลักษณะที่เป็นระเบียบ
โดยพื้นฐานแล้ว ให้ใช้ ClickUp
รองรับการจัดการ โครงการ งานเวลา เอกสาร และทรัพยากร พร้อม ความเป็นไปได้ในการปรับแต่งอย่างไม่จำกัด
หากโซลูชันแบบครบวงจรนี้ยังไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็น สุดยอด การจัดการโครงการ อย่างแท้จริง เราไม่รู้ว่าจะใช้อะไรถึงจะเหมาะสมกว่านี้
แล้วคุณว่าอย่างไร?
เข้าร่วม ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อทำให้ทุกความปรารถนาในการจัดการโครงการของคุณเป็นจริง!