สเปรดชีตเป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดระเบียบที่หลากหลายที่สุดที่คุณสามารถหาได้ ตั้งแต่รายชื่อผู้รับจดหมายไปจนถึงการจัดการโครงการ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาภารกิจทางธุรกิจใดที่จะไม่ดีขึ้นด้วยเซลล์ แถว และคอลัมน์ที่สะดวกเหล่านี้
แต่เราก็เข้าใจ
มันยากที่จะจ้องมองไปที่สเปรดชีตของ Google หรือ Microsoft Excel ที่ว่างเปล่าและสร้างฟังก์ชันเหล่านั้นขึ้นมาใหม่ทั้งหมด แต่มีข่าวดี—ด้วยเทมเพลตสเปรดชีต โครงสร้างของคุณถูกสร้างขึ้นแล้วและพร้อมใช้งานทันที
20 แม่แบบสเปรดชีตฟรีใน Excel & ClickUp
ไม่ว่าคุณต้องการปรับปรุงการจัดการเวลาหรือสร้างงบประมาณ เรามีเทมเพลตสเปรดชีตที่ดีที่สุดมากมายให้คุณเลือกใช้ตามความต้องการของคุณ เริ่มต้นด้วยเทมเพลตสเปรดชีตพร้อมใช้งาน 20 แบบนี้
1. เทมเพลตสเปรดชีต ClickUp
บางครั้ง สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็เรียบง่าย นั่นเป็นความจริงอย่างแน่นอนกับเทมเพลตสเปรดชีตของ ClickUp ซึ่งมอบรูปแบบพื้นฐานแต่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณติดตามลูกค้า B2B ของคุณได้อย่างตลอดเวลา
เพียงกรอกข้อมูลพื้นฐาน เช่นประเภทลูกค้า อุตสาหกรรม ข้อมูลติดต่อ เว็บไซต์ และรายได้ ลงในแต่ละแถว จากนั้นใช้มุมมองแยกต่างหาก (เช่น การกรองตามอุตสาหกรรม ประเภทลูกค้า และอื่นๆ) เพื่อจัดเรียงข้อมูลได้อย่างง่ายดายและรักษาภาพรวมของฐานลูกค้าของคุณ
อยากฟังส่วนที่ดีที่สุดไหม?ซอฟต์แวร์สเปรดชีตของClickUp ยังมีแบบฟอร์มรับข้อมูลลูกค้าที่กรอกข้อมูลของลูกค้าใหม่ลงในช่องข้อมูลของสเปรดชีตโดยอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งช่วยให้การป้อนข้อมูลง่ายขึ้นและให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุด: การขายสินค้าและสร้างธุรกิจของคุณ!
2. แม่แบบสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUp
ทุกธุรกิจจำเป็นต้องวางแผนโครงการของตน แต่ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่มีกระบวนการและเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้กระบวนการนั้นง่ายขึ้น คุณต้องการกระบวนการทำงานด้านการจัดการโครงการ และเทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUpนี้จะช่วยให้คุณไปถึงจุดนั้นได้
แต่ละโครงการคือแถวหนึ่งในเทมเพลต และคุณสามารถแก้ไขสถานะหรือทำเครื่องหมายว่าเป็นงานสำคัญได้อย่างง่ายดาย ติดตามความคืบหน้าผ่านแต่ละขั้นตอนของโครงการ บันทึกการอนุมัติ และระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละขั้นตอน จากนั้นจัดเรียงตามตัวแปรเหล่านี้เพื่อให้คุณสามารถติดตามโครงการที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนที่สุด และจุดที่คุณอาจสามารถผ่อนคลายได้ตลอดเวลา
ส่วนที่ดีที่สุด: แม่แบบการจัดการโครงการเหล่านี้ยังสามารถผสานรวมกับแม่แบบแผนโครงการที่เราชื่นชอบได้อีกด้วย เก็บภาพรวมไว้ในสเปรดชีตการจัดการโครงการของคุณ จากนั้นแนบแผนโครงการแต่ละแผนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม และนี่คือ! กระบวนการทำงานที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ
หรือเปลี่ยนตารางทั้งหมดนี้ให้เป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ (Excel หรือ CSV) เพื่อสร้างสเปรดชีตของคุณเองอย่างรวดเร็วในเครื่องมืออื่น ๆ
3. แม่แบบสเปรดชีตแก้ไขได้ของ ClickUp
พร้อมสำหรับงบการเงินฉบับถัดไปของคุณหรือยัง? ถ้าคุณเป็นเหมือนผู้จัดการส่วนใหญ่ ก็คงยังไม่พร้อมนัก แต่อย่างน้อยคุณสามารถเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นไว้ให้พร้อม เพื่อช่วยให้กระบวนการที่ยุ่งยากนี้เจ็บปวดน้อยลงได้บ้าง
เทมเพลตสเปรดชีตแก้ไขได้ของ ClickUpมาช่วยคุณแล้ว. เทมเพลตงบประมาณนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณสร้างงบการเงินโดยเฉพาะ. มันยังมาพร้อมกับฟังก์ชันการตรวจสอบและการอนุมัติเพื่อให้คุณสามารถติดตามการตรวจสอบที่งบการเงินใหม่ต้องผ่านไปได้.
และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น คุณยังจะได้รับฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายการต่างๆ เช่น ยอดขายรวม ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และยอดขายสุทธิ คุณยังสามารถรวมบันทึกที่ละเอียดมากขึ้น เช่น ขั้นตอนการอนุมัติไปจนถึง CFO และ CEO ของคุณ การคืนสินค้าและเงินคืน และอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้ว นี่คือเทมเพลตงบประมาณที่ครอบคลุมอย่างแท้จริงสำหรับธุรกิจที่ต้องการลดความยุ่งยากในกระบวนการรายงานทางการเงิน
4. เทมเพลตสเปรดชีตอสังหาริมทรัพย์ ClickUp
ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ทราบดีว่าการติดตามอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งที่คุณกำลังขายอยู่ในปัจจุบันนั้นสามารถกลายเป็นเรื่องยากได้อย่างรวดเร็ว นั่นคือสิ่งที่ทำให้เราสร้างเทมเพลตสเปรดชีตอสังหาริมทรัพย์ ClickUp ขึ้นมา
ติดตามความคืบหน้าของสถานะผู้ซื้อหรือผู้ขายและรายละเอียดทั้งหมดที่คุณต้องการด้วยเทมเพลตอเนกประสงค์นี้ นอกจากนี้ สเปรดชีตนี้ยังสามารถใช้เป็นเทมเพลตงบประมาณพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองเฉพาะเพื่อติดตามการตลาดอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการปิดการขาย ค่าธรรมเนียม ราคาที่เสนอและราคาสุดท้าย และอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้
ฟิลด์ที่กำหนดเองยังสามารถรวมประเด็นการจัดการเงินที่สำคัญกับลูกค้าของคุณ เช่น ค่าประกันทรัพย์สิน ภาษีทรัพย์สิน ราคาซื้อโดยประมาณ ค่าซ่อมแซม และการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของตลาด หากคุณต้องการเทมเพลตฟรีที่ปรับแต่งได้มากที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์ด้านอสังหาริมทรัพย์ นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ
ไม่จำเป็นต้องใช้เทมเพลต Excel อีกต่อไป ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดในตลาด หรือกรองตามทำเล (มุมมองแผนที่) สถานะการขาย (มุมมองรายการ) และอื่นๆ อีกมากมาย
5. เทมเพลตงบประมาณโครงการ ClickUp พร้อมสเปรดชีต WBS
กระบวนการบริหารงบประมาณโครงการสามารถซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณอาจตามหลังกำหนดเวลา และ งบประมาณแล้ว พยายามอย่างหนักที่จะตามให้ทันและส่งมอบสิ่งที่คุณต้องการให้ทันเวลา ต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้แน่นอน
แน่นอนว่ามีอยู่แล้ว!ขอแนะนำเทมเพลต "งบประมาณโครงการพร้อม WBS ใน ClickUp" ซึ่งเป็นสเปรดชีตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้การติดตามโครงการธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่ายและตรงไปตรงมา
จัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ได้อย่างง่ายดายกำหนดระดับความสำคัญของค่าใช้จ่ายเหล่านั้น แทรกรate และชั่วโมงการทำงาน ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดขั้นตอนของ WBSเพื่อให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับกระบวนการและไทม์ไลน์ของโครงการโดยรวมในเทมเพลตงบประมาณนี้!
6. แม่แบบสเปรดชีตแผนงบประมาณส่วนบุคคล ClickUp
แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกงบประมาณที่จะต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจ บางครั้งคุณเพียงแค่ต้องการติดตามการเงินของตัวเอง ซึ่งในที่นี้การใช้ทางเลือกอย่างเช่นแม่แบบงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUpก็จะเป็นประโยชน์
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อเป็นเครื่องมือติดตามการเงินของคุณในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินและป้องกันไม่ให้การเงินของคุณหลุดจากการควบคุม กรอกข้อมูลในส่วนค่าใช้จ่ายและรายได้ จากนั้นรวบรวมทั้งหมดในภาพรวมสรุปงบประมาณ ซึ่งจะคำนวณรายการที่มีหมายเลขในช่องที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติ (เช่น งบประมาณทั้งหมดหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
ความเรียบง่ายคือกุญแจสำคัญที่นี่ โดยมีเพียงหกคอลัมน์ที่ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด เพิ่มค่าใช้จ่ายหรือวันที่ครบกำหนด งบประมาณที่วางแผนไว้และงบประมาณที่ใช้จริง และอื่นๆ เพื่อปรับแต่งรายละเอียดที่สำคัญที่สุดของคุณให้ติดตามการเงินของคุณได้ เมื่อสิ้นสุด คุณจะมีภาพรวมที่คุณต้องการเพื่อควบคุมการเงินของคุณได้
7. แม่แบบสเปรดชีตงบประมาณแบบง่ายของ ClickUp
เรามาคุยกันต่อเรื่องงบประมาณกันเถอะ แค่เพื่อความสนุกเท่านั้นแบบฟอร์มงบประมาณแบบง่ายของ ClickUpใช้งานได้ดีเพราะไม่เพียงแต่ใช้งานง่ายเท่านั้น แต่ยังจัดระเบียบทุกอย่างเป็นรายเดือน ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นล่วงหน้าและวางแผนได้อย่างรวดเร็ว
เป้าหมายที่นี่คือการมีภาพรวมประจำปี และทุกสิ่งในเทมเพลตการจัดการนี้ชี้ไปในทิศทางนั้น ภายใต้ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายมีพื้นที่มากมายสำหรับรายการแต่ละรายการ ในขณะที่คุณยังสามารถกำหนดประเภทค่าใช้จ่าย รายได้ และบัญชีเพื่อจัดหมวดหมู่ง่ายขึ้นเพื่อติดตามสิ่งสำคัญที่สุดในการทำบัญชีของคุณ
เทมเพลตการป้อนข้อมูลเช่นนี้ยังแสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบหลักอีกประการหนึ่งของสเปรดชีตที่สร้างอย่างดี: ความสามารถในการคำนวณแทนคุณ ค่าใช้จ่ายรายเดือนและรายได้จะถูกนับรวมโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถรักษาภาพรวมที่ถูกต้องของกระแสเงินสดประจำปีของคุณได้ตลอดเวลา
8. แม่แบบตารางเวลาการจัดการเวลา ClickUp
ไม่ต้องพยายามคิดหาวิธีคำนวณเวลาใน Excel อีกต่อไป แน่นอนว่ามันเป็นทักษะที่มีประโยชน์—แต่คุณจะไม่ต้องใช้มันอีกเลยเมื่อคุณเริ่มใช้เทมเพลตตารางจัดการเวลาของ ClickUp
การจัดการเวลาเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ คุณมีงานโครงการประจำวันมากมายที่ต้องการให้คุณจัดสรรเวลา แต่คุณก็ต้องการหาเวลาเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่าด้วยเช่นกัน แม่แบบนี้ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามตารางเวลาของคุณเพื่อให้ชีวิตประจำวันเป็นระเบียบมากขึ้น
กิจกรรมถูกจัดเรียงตามวัน โดยมีหมวดหมู่ในรูปแบบรายการแบบเลื่อนลงที่ง่ายต่อการเลือก เช่น ส่วนตัว โรงเรียน และงาน ซึ่งช่วยเสริมโครงสร้างการจัดการ คุณสามารถประมาณเวลาที่ต้องใช้สำหรับแต่ละงานล่วงหน้า หรือติดตามแบบเรียลไทม์ก็ได้ ที่ดีที่สุดคือ เทมเพลตนี้ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณป้อนเพื่อสร้างปริมาณงานที่ช่วยให้คุณเห็นว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไรและตรงไหนที่คุณอาจต้องชะลอลงบ้าง
9. แม่แบบสเปรดชีตงบประมาณธุรกิจใน Excel
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตสเปรดชีตที่ประหยัดนอกเหนือจาก ClickUp นี่อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีทักษะ Excel ในบรรดาเทมเพลต Excel ฟรีในรายการนี้ เทมเพลตงบประมาณธุรกิจของ Microsoft เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการช่วยให้คุณติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายขององค์กรได้อย่างง่ายดาย ทั้งหมดถูกจัดรูปแบบในลักษณะที่คุณสามารถกรอกตัวเลขเพื่อเริ่มต้นได้ทันที
แน่นอน คุณสามารถปรับแต่งสเปรดชีต Excel นี้ได้ตามต้องการ ข้อความ รูปภาพ และกราฟิกทั้งหมดถูกปลดล็อกอย่างสมบูรณ์และสามารถเปลี่ยนแปลงหรือใส่แบรนด์ของคุณได้ ซึ่งรวมถึงแผนภูมิที่อยู่ด้านข้างของเทมเพลต Excel นี้ที่สรุปข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อให้ภาพรวมที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคนที่อ่านหรือตรวจสอบงบประมาณของคุณ
10. แม่แบบแผ่นงานติดตามโครงการ Excel
อาจไม่ใช่ตัวเลือกการจัดการโครงการแบบเต็มรูปแบบ แต่แบบฟอร์มติดตามโครงการ Excel นี้สามารถกลายเป็นส่วนหลักของความพยายามในการจัดทำเอกสารโครงการของคุณได้ คล้ายกับแบบฟอร์มการจัดการโครงการ ClickUp ที่กล่าวถึงข้างต้น มีบรรทัดสำหรับแต่ละโครงการ พร้อมด้วยรายละเอียดโครงการพื้นฐานเพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมได้ง่ายในแบบฟอร์ม Excel ฟรีนี้
ติดตามโครงการของคุณตามหมวดหมู่ หรือจัดเรียงตามเจ้าของโครงการแต่ละคนเพื่อกำหนดความรับผิดชอบและปริมาณงาน เพิ่มวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด เวลาที่คาดว่าจะต้องใช้ ระดับความสำคัญ และข้อมูลอื่นๆ เพื่อระบุว่าโครงการใดมีความสำคัญมากที่สุดและกำหนดการติดตามผลเมื่อจำเป็น
จากนั้น แบ่งปันตัวติดตามโครงการของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุด โดยดาวน์โหลดเทมเพลตตัวอย่างของคุณในรูปแบบไฟล์ Excel จากรายการนี้ ไฟล์ Excel นี้จะเหมาะเป็นเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้คุณสามารถรวบรวมรายละเอียดที่สำคัญที่สุดทั้งหมดไว้ในไฟล์ Excel เดียว
11. แม่แบบกราฟแกนต์และสเปรดชีตใน Excel โดย Vertex42
อ๋อ ใช่แล้ว แผนภูมิแกนต์อันเก่าแก่ที่คุ้นเคย มันมีอายุมากกว่า 100 ปีแล้ว แต่ก็ยังคงได้รับความนิยมด้วยเหตุผลของมันเอง
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ Excel นี้แสดงกราฟและแท่งข้อมูลทั้งหมดบนหน้าจอของคุณ ช่วยให้เข้าใจงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในตารางเวลาโครงการขนาดใหญ่ได้ดียิ่งขึ้น
หากคุณเคยพยายามสร้างแผนภูมิแกนต์จากศูนย์ คุณจะชื่นชอบเทมเพลต Excel ฟรีนี้อย่างแน่นอน มันมอบประโยชน์ทั้งหมดของเครื่องมือนี้ให้คุณ โดยไม่ต้องปวดหัวกับการสร้างแถวและคอลัมน์นับไม่ถ้วนด้วยมือ ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในเทมเพลตสเปรดชีตอื่น ๆ
จัดระเบียบงานต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ จากนั้นระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดในเทมเพลต Excel นี้ กำหนดเวลาสำหรับงานเหล่านั้นโดยอัตโนมัติในสเปรดชีต Excel พร้อมไทม์ไลน์ที่แบ่งตามหมวดหมู่รายสัปดาห์ซึ่งมีรายละเอียดเพียงพอที่จะช่วยให้คุณทำงานได้ตามแผน
12. แม่แบบสเปรดชีตCRM สำหรับ Excelโดย Salesflare
ถึงเวลาสำหรับความจริงง่ายๆ: หากคุณบริหารจัดการลูกค้าไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คุณจำเป็นต้องมีระบบ CRM อย่างน้อยสักประเภทหนึ่ง รู้ว่าลูกค้าที่มีศักยภาพและลูกค้าปัจจุบันของคุณอยู่ในสถานะใด ณ เวลาใดก็ตาม เพื่อที่จะสามารถมีส่วนร่วมกับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเทมเพลตสเปรดชีต Excel เช่นนี้
การทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ใหญ่และซับซ้อนซึ่งต้องลงทุนเป็นหลักแสนดอลลาร์ แต่ อย่างน้อยในช่วงเริ่มต้น คุณสามารถเริ่มต้นด้วยพื้นฐานภายในเทมเพลต Excel นี้ได้
กรอกข้อมูลลูกค้าพื้นฐานลงในเทมเพลตสเปรดชีต Excel ของ Salesflare เช่นนี้ จากนั้นตั้งค่าขั้นตอนที่กำหนดเองเพื่อแสดงขั้นตอนปัจจุบันของวงจรการขายสำหรับลูกค้าแต่ละราย จัดเก็บข้อมูลติดต่อ มูลค่า รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ และอื่นๆ จากนั้นทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อย้ายลูกค้าเป้าหมายเหล่านี้ผ่านช่องทางการขายและติดตามความคืบหน้าผ่านแท็บข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ
13. แม่แบบการวางแผนทรัพยากรใน Excel โดยผู้จัดการโครงการเชิงยุทธวิธี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมและโครงการขนาดใหญ่การจัดสรรทรัพยากรกลายเป็นส่วนสำคัญในสมการการบริหารโครงการและการจัดการองค์กร นั่นคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต ExcelสำหรับการวางแผนทรัพยากรโดยTactical Resource Manager มีคุณค่าอย่างยิ่ง
จัดเรียงตามเดือนที่ปลายด้านหนึ่ง และตามชื่อสมาชิกทีมหรือผู้นำที่ปลายอีกด้านหนึ่ง. แบบฟอร์มสเปรดชีตเช่นนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามได้อย่างง่ายดายในสองมิติว่าใครได้รับเงินทุนอะไรและเมื่อใด.
ที่สำคัญไม่แพ้กัน เอกสารนี้สามารถทำหน้าที่เป็นแม่แบบการจัดการสินค้าคงคลังได้ โดยช่วยให้คุณคาดการณ์ได้ว่าใครต้องการทรัพยากรสำหรับงานที่กำลังจะมาถึง แม่แบบ Excel ฟรีนี้สามารถผสานเข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทุกประเภทที่ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนลำดับความสำคัญขององค์กรของคุณไปข้างหน้าได้อย่างเรียบร้อย
14. แม่แบบรายงานยอดขายรายไตรมาสของ Microsoft Excel
ต้องการติดตามประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของคุณในช่วงเวลาหลายเดือนหรือไม่? คุณมาถูกที่แล้ว. แบบรายงานการขายรายไตรมาสของ Microsoft Excel ทำเช่นนั้นได้ โดยเน้นที่ผลลัพธ์รายไตรมาส.
กรอกข้อมูลสินค้าของคุณและยอดขายที่แน่นอนในแต่ละไตรมาสลงในเทมเพลตไทม์ไลน์ จากนั้น Excel จะคำนวณยอดขายประจำปีและแปลงข้อมูลเป็นแผนภูมิแท่งที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์แนวโน้มและตัดสินใจในอนาคตได้
ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถดึงรายงานการขายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละโครงการออกมาได้ในเทมเพลตสเปรดชีต Excel เช่นนี้ และแน่นอนว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์ทั่วไปทั้งหมดของ Microsoft เช่น แอนิเมชัน กราฟิก และการเปลี่ยนฉากที่ช่วยปรับปรุงการแชร์ไฟล์ Excel และการตรวจสอบรายงานที่คุณสร้างขึ้น
15. แบบฟอร์มติดตามปัญหา Excel โดย Template.net
ซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ทุกชิ้นจะมีข้อบกพร่องและปัญหาในระหว่างการพัฒนาและการอัปเดต กระบวนการติดตามปัญหาที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณบันทึกและติดตามปัญหาเหล่านี้เพื่อกำจัดพวกมันก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่
Template.net ExcelIssue Tracking Spreadsheetทำงานเหมือนกับเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำ แต่มีฟีเจอร์มากกว่านั้น บันทึกปัญหาแต่ละรายการที่ทีมของคุณหรือกระบวนการทดสอบพบเจอ พร้อมกำหนดสมาชิกในทีม, ลำดับความสำคัญ และกรอบเวลาในการแก้ไข
จากนั้น ติดตามกระบวนการแก้ไขปัญหา. แบบฟอร์มออนไลน์ Excel นี้ช่วยให้คุณสามารถมีภาพรวมที่ง่ายของสิ่งที่ทีมของคุณยังต้องทำเพื่อแก้ไขบั๊กก่อนหรือหลังการเปิดตัว—ทั้งหมดนี้ด้วยความช่วยเหลือของแบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำนี้.
5 โบนัสฟรี! แบบฟอร์ม Excel
