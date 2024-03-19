20 แม่แบบแผนงานโครงการฟรีใน Excel & ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือแม่แบบแผนโครงการ?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "แม่แบบแผนโครงการเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ โดยปรับกระบวนการของคุณให้เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ งบประมาณ หรือความท้าทายของโครงการ" } } ] }
ความวุ่นวาย 😳
นั่นคือสิ่งที่คุณเสี่ยงเมื่อไม่วางแผน เราทราบว่าเรากำลังใช้เสียงแบบ พ่อ ของเราในตอนนี้ แต่มันเป็นความจริง
ไม่ว่าคุณจะวางแผนเพื่อความสำเร็จหรือเตรียมตัวสำหรับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น การวางแผนโครงการเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้งานสำเร็จลุล่วง และสำหรับพวกเราที่บริหารทีมหรือผู้ร่วมงานรายบุคคลความจำเป็นในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเพื่อบรรลุประสิทธิภาพของโครงการ
มาพูดกันตามตรง—การวางแผนเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือการไปเที่ยวต่างประเทศเมื่อเราวางแผน เราคาดการณ์ปัญหา (เช่นการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม) กำหนดเป้าหมายโครงการที่ชัดเจนขึ้น (เช่น การทำงานให้เสร็จตามกำหนด)และบริหารงบประมาณโครงการได้ดีขึ้น (เช่น หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ไม่คาดคิด)
อย่างไรก็ตาม การวางแผนจากหน้ากระดาษเปล่าไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยความช่วยเหลือจากแม่แบบแผนงานโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วน คุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นงานและจัดระเบียบไทม์ไลน์ของโครงการได้มากขึ้น เพราะหากไม่มีแผนงานโครงการ ความไร้ระเบียบจะเข้าครอบงำงานของคุณและความวุ่นวายจะตามมา
ดังนั้น มาควบคุมความไม่เป็นระเบียบไว้ และมาดูเทมเพลตแผนโครงการที่ดีที่สุด 20 แบบ สำหรับโครงการต่อไปของคุณ!
อะไรคือแบบแผนการวางแผนโครงการ?
ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณาในแม่แบบแผนงานโครงการกันก่อน
แบบแผนโครงการเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จโดยปรับกระบวนการของคุณให้เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ งบประมาณ หรือความท้าทายของโครงการ
ด้วยความช่วยเหลือจากแม่แบบการวางแผน คุณสามารถคำนวณขั้นตอนที่จำเป็นในการทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์และมีความยืดหยุ่นในการจัดเรียงขั้นตอนเหล่านั้นบนไทม์ไลน์โครงการแบบคงที่หรือแผนภูมิแกนต์แบบไดนามิก ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำหนดขอบเขตและกำหนดการโครงการได้อย่างชัดเจนในขณะที่จัดระเบียบงานในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ผู้จัดการโครงการและผู้นำทีมใช้แม่แบบการวางแผนโครงการเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยการจัดระเบียบงานและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่ไม่จำเป็น. กระบวนการบริหารโครงการนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ตารางโครงการเป็นไปตามแผน.
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการวางแผนโครงการดี?
แม่แบบแผนโครงการที่ดีช่วยให้สามารถระบุขอบเขตของโครงการและวัตถุประสงค์โดยรวมของงานที่ต้องทำเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงได้อย่างง่ายดาย แม่แบบที่ใช้งานได้ดีควรมีการระบุเป้าหมายของคุณและผลลัพธ์ที่คาดหวังจากตารางเวลาของโครงการไว้ด้วย
วิธีนี้จะได้ผลดีที่สุดเมื่อคุณมีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำและข้อจำกัดใดๆ ที่อาจส่งผลต่อระยะเวลาหรืองบประมาณของโครงการแม่แบบการวางแผนโครงการที่ดีควรครอบคลุมทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งจัดการกับข้อจำกัดด้านทรัพยากร ระยะเวลา หรืองบประมาณด้วย
การใช้แม่แบบการวางแผนโครงการที่สามารถผสานเข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายจะช่วยให้คุณป้อนข้อมูลต่างๆ เช่น กำหนดเวลา,จุดสำคัญ, ความคืบหน้าของโครงการ, บทบาทและความรับผิดชอบ, และทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น
หากไม่มีการเชื่อมโยงนี้—เสียงพ่อมาอีกแล้ว—คุณเสี่ยงที่จะมีแผนโครงการที่ยุ่งเหยิงและวนเวียนไปมา ซึ่งทำให้ทุกคนเสียเวลาเปล่า
20 แม่แบบแผนงานโครงการฟรีที่ดีที่สุด
ใครไม่ชอบของฟรีบ้าง? นั่นคือเหตุผลที่คุณจะชอบรายการเทมเพลตแผนงานโครงการฟรีที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้ทันที! มาดูกันว่าอะไรทำให้รายการของเราติดอันดับ:
1. แม่แบบการวางแผนโครงการโดย ClickUp
ฟังนะ—เราจะไม่ยกเทมเพลตนี้ขึ้นมาเป็นอันดับแรกถ้าเราไม่เชื่อว่ามันสามารถช่วยให้คุณสร้างแผนโครงการได้อย่างง่ายดาย (และรวดเร็ว)เทมเพลตวางแผนโครงการโดย ClickUpใช้พื้นที่ทำงานของคุณอย่างเต็มศักยภาพด้วยการสร้างงานในรายการใดก็ได้และย้ายไปยังรายการอื่นได้อย่างง่ายดาย
แม่แบบแผนงานโครงการนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมโครงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการภายในขอบเขต ระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่กำหนดไว้ โดยช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายผ่านตารางงานโครงการที่ดูน่าสนใจและเข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก
เทมเพลตของ ClickUp ยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างทีมโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย กระบวนการวางแผนโครงการนี้สามารถดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มได้โดยการมอบหมายความคิดเห็น เพื่อให้ทีมของคุณทราบถึงสิ่งที่ต้องให้ความสนใจ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการติดตามการสนทนาในอีเมลที่ยาวเหยียด
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความคาดหวัง การตัดสินใจ และสมมติฐานเดียวกันได้จริงๆ
2. แม่แบบแผนโครงการที่ปรึกษาโดย ClickUp
อีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการโครงการหรือผู้ที่บริหารจัดการลูกค้า—โดยเฉพาะในสายงานบริการวิชาชีพ—คือแม่แบบแผนโครงการที่ปรึกษาโดย ClickUp แม่แบบนี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางในการให้ทิศทางและโครงสร้างที่ชัดเจน เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ
รับมุมมองที่กว้างขึ้นของงานในโครงการของคุณด้วยการใช้มุมมองรายการของ ClickUpเพื่อการแยกย่อยงานอย่างรวดเร็วตามสถานะ ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถคลิกเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานแต่ละงานหรืองานย่อยได้
ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้ดูรายละเอียดสำคัญของแผนงานโครงการได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น วันที่ครบกำหนด สถานะความคืบหน้าของงาน ขั้นตอนของโครงการ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเชิญลูกค้าเข้าร่วมเป็นแขกใน ClickUp เพื่อให้พวกเขาเข้าถึงมุมมองรายการนี้ได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องคลิกดูแต่ละงานเพื่อค้นหาข้อมูลสำคัญ
การให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพจะวิเคราะห์ปัญหาและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลเพื่อระบุโอกาสในการร่วมมือและสร้างคุณค่า ข่าวดีสำหรับคุณ—เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณทำสิ่งเหล่านั้นและมากกว่านั้นเพื่อจัดการความคาดหวังของลูกค้าและสร้างแผนการสื่อสารที่โปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น
3. แม่แบบแผนโครงการข้ามสายงานโดย ClickUp
บ่อยครั้งที่คุณจำเป็นต้องมีแผนโครงการที่สามารถทำงานร่วมกันได้หลายทีม นั่นหมายความว่าแผนของคุณควรผสานเข้ากับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันได้อย่างราบรื่น โดยไม่สร้างความรำคาญให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมต่างๆ
แม่แบบแผนโครงการข้ามสายงานโดย ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังสร้างช่องทางการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างทีม เพื่อให้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทุกคนได้รับการพิจารณาในโครงการ
แล้วอะไรที่ทำให้เทมเพลตนี้แตกต่างจากเทมเพลตอื่น ๆ? ด้วยเทมเพลตนี้ คุณจะได้ใช้ประโยชน์จากฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp อย่างแท้จริง เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมองเห็นสิ่งที่จำเป็นในการขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้าได้อย่างง่ายที่สุด หรือจะเจาะลึกในรายละเอียดมากที่สุดก็ได้
เพิ่มผู้รับมอบหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ติดตามโครงการ และผู้อนุมัติให้กับงานและงานย่อยได้อย่างง่ายดายสำหรับขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกันในแผนโครงการของคุณ สิ่งนี้จะช่วยลดความสับสนระหว่างทีมในกระบวนการใดๆ และให้สรุปโครงการที่ปรับแต่งได้เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นในการเริ่มต้นและทำงานแต่ละงานให้เสร็จสมบูรณ์
4. แม่แบบแผนโครงการการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดย ClickUp
การปฏิบัติตามโครงการเปรียบเสมือนโรบินคู่หูของแบทแมนในโครงการของคุณ หรือจอร์จผู้ช่วยของเจรีในเป้าหมายของคุณ และการใช้แบบแผนโครงการเพื่อการปฏิบัติตามโดย ClickUpจะทำงานเหมือนคู่หูของคุณเพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมาย อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และมอบความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อปกป้องโครงการของคุณ
บางที George Costanza อาจไม่ใช่การเปรียบเทียบที่ดีที่สุด แต่เทมเพลต ClickUp นี้ให้ภาพที่ชัดเจนในการระบุและประเมินข้อกำหนดการปฏิบัติตามของโครงการของคุณ อีกครั้ง ฟีเจอร์ Custom Fields ของ ClickUp เป็นคุณสมบัติที่มีค่าในการบันทึก จัดระเบียบ และให้ข้อมูลเชิงลึกในระดับสูงเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะรักษาการดำเนินงานทางธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในแผนโครงการนี้
มุมมองเหล่านี้สะดวกสำหรับทีมที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการและแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในแผนโครงการของคุณ ความสงบสุขมาถึงแล้ว!
5. แม่แบบแผนโครงการกิจกรรมโดย ClickUp
การวางแผนงานอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ได้เริ่มต้นจากแม่แบบการวางแผนที่มีทรัพยากรครบถ้วน
แม่แบบการวางแผนงานอีเวนต์โดย ClickUpทำให้ง่ายขึ้น!
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติทั้งหมดที่จะช่วยบรรเทาความกังวลในการวางแผนงานของคุณ สถานะงานที่ปรับแต่งได้ มุมมองแชทในแอป และมุมมองแผนที่ที่เป็นเอกลักษณ์ ช่วยให้ติดตามงานอีเวนต์ต่างๆ ได้ตามที่คุณต้องการ
ไม่สำคัญว่าจะเป็นงานประเภทใด—ไม่ว่าจะเป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรืองานระดมทุนในท้องถิ่น คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองล่วงหน้าสองฟิลด์และระบบอัตโนมัติเจ็ดระบบเพื่อติดตามรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ได้ ที่ดีที่สุดคือเทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งให้เข้ากับงบประมาณหรือเป้าหมายเฉพาะของคุณได้—ไม่ว่าจะขนาดของโครงการก็ตาม
หยุดกังวลเกี่ยวกับแผนงานโครงการสำหรับงานครั้งต่อไปของคุณ แล้วเริ่มต้นอย่างถูกต้องด้วยเทมเพลตโครงการที่ละเอียดนี้
6. แม่แบบแผนโครงการเว็บไซต์โดย ClickUp
การสร้างแผนโครงการเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยขอบเขตของโครงการที่ละเอียด กำหนดเวลา งบประมาณ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สิ่งสำคัญคือต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้พร้อมใช้งานก่อนการเปิดตัวเว็บไซต์ใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราขอแนะนำแม่แบบแผนโครงการเว็บไซต์โดย ClickUp โครงการเว็บไซต์มักมีหลายชั้น และในแต่ละชั้น คุณอาจเผชิญกับปัญหาที่ไม่คาดคิดซึ่งไม่ได้วางแผนไว้ในแผนโครงการของคุณ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนและใช้เทมเพลตนี้เป็นศูนย์รวมสำหรับการติดตามงาน กระบวนการ และการตัดสินใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างโครงการเว็บไซต์ให้เป็นจริง จัดระเบียบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและมอบหมายงานแต่ละอย่างให้กับเจ้าของที่เหมาะสม เพื่อให้ไม่มีรายละเอียดใดถูกมองข้ามในขั้นตอนการวางแผนโครงการ
7. แม่แบบแผนโครงการเทคโนโลยีโดย ClickUp
การใช้แนวคิดการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) สามารถปรับปรุงโครงการเว็บไซต์ได้อย่างมาก ซึ่งรวมถึงการใช้ขั้นตอนการวิเคราะห์ การออกแบบ การนำไปใช้ และการติดตามผลเพื่อวางแผนกระบวนการที่มีอยู่ สร้างกระบวนการใหม่ นำไปใช้ในองค์กร และตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่ากระบวนการเหล่านั้นให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
แบบแผนโครงการเทคโนโลยีโดย ClickUpเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงวิธีการที่ทีมหรือแผนกของตนนำไปใช้เทคโนโลยี การวางแผนกระบวนการนี้ต้องการตารางเวลาที่ละเอียด การเข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญ และรายงานความคืบหน้า
มันคุ้มค่าเมื่อทุกฝ่ายทราบถึงขั้นตอนต่อไปในโครงการทั้งหมด และเทมเพลตนี้ให้ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ประเภทการดู, และสถานะเพื่อวางแผนโครงการเทคโนโลยีของคุณอย่างถูกต้อง
8. แม่แบบการวางแผนโครงการศูนย์ข้อมูลโดย ClickUp
การย้ายศูนย์ข้อมูลต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลและทรัพย์สินจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง พูดง่ายๆ คือมีหลายส่วนที่ต้องเคลื่อนย้าย
มันอาจเป็นกระบวนการที่ท้าทายและซับซ้อน นั่นคือเหตุผลที่เราแนะนำแบบแผนโครงการศูนย์ข้อมูลโดย ClickUp แบบแผนการวางแผนโครงการนี้มอบกรอบการทำงานที่ง่ายเพื่อช่วยให้ทีมการโยกย้ายข้อมูลสามารถรับมือกับกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
จากแม่แบบแผนงานโครงการทั้งหมด แม่แบบนี้สามารถจัดการกับงานที่ง่ายที่สุดหรือซับซ้อนที่สุด เป้าหมายของโครงการ และงบประมาณของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมโครงการทั้งหมดของคุณสามารถย้ายข้อมูลของคุณได้สำเร็จ
9. แม่แบบการวางแผนโครงการกิจกรรมเสมือนจริงโดย ClickUp
เชื่อเราเถอะ—เราเข้าใจความซับซ้อนของการวางแผนงานเสมือนจริงขนาดใหญ่เป็นอย่างดี! กำหนดการโครงการของคุณคือทุกสิ่ง (ยิ่งไปกว่านั้นสำหรับผู้จัดการโครงการของคุณ)
กิจกรรมเหล่านี้ต้องการการวางแผนอย่างมากมายจากทุกทีมเพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้.แบบแผนการวางแผนกิจกรรมออนไลน์โดย ClickUpช่วยให้การจัดการกิจกรรมออนไลน์ที่สมบูรณ์และประสบความสำเร็จเป็นเรื่องง่ายขึ้น.
แม่แบบแผนงานนี้ยังช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้จัดการโครงการ ซึ่งหมายความว่าทีมงานทั้งหมดของคุณจะประหยัดเวลาและแรงงานด้วยแม่แบบแผนงานนี้ พร้อมทั้งรับประกันผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ
10. แม่แบบแผนปฏิบัติการโดย ClickUp
เทมเพลตแผนปฏิบัติการของ ClickUpช่วยให้ทีมจัดโครงสร้าง จัดลำดับความสำคัญและติดตามงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เทมเพลตนี้มีตัวชี้วัดในตัวสำหรับการประเมินผลลัพธ์ อำนวยความสะดวกในการมอบหมายงาน และมอบพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันในการตั้งและติดตามเป้าหมาย ใช้เทมเพลตนี้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาตนเอง การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การริเริ่มทางการตลาด และกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์
11. แม่แบบการจัดการโครงการโดย ClickUp
เทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ มันให้พื้นฐานที่มีโครงสร้างซึ่งรวมขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดของการวางแผนโครงการ ส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมสามารถนำทางผ่านแต่ละขั้นตอนของโครงการได้ ช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงแก่นของโครงการ ปรับแต่งแผนให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ จัดระเบียบงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสานความพยายามของทีมเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่น เทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการกับความซับซ้อนที่มาพร้อมกับการวางแผนโครงการ
12. แม่แบบเอกสารการวางแผนโดย ClickUp
เอกสารแม่แบบการวางแผนนี้โดย ClickUpช่วยให้ทีมสามารถสร้างรากฐานของโครงการเพื่อให้มั่นใจว่าจะพบความเสี่ยงและปัญหาให้น้อยลงในระหว่างการดำเนินการ
เทมเพลตเอกสารการวางแผนของ ClickUp ช่วยให้การจัดระเบียบและเริ่มต้นทำได้ง่าย ด้วยเทมเพลตนี้ ทีมของคุณสามารถ:
- บันทึกวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และรายการดำเนินการ
- แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้เพื่อส่งมอบงานได้เร็วขึ้น
- จัดทีมให้สอดคล้องกับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จร่วมกัน
13. แม่แบบแผนบันทึกโดย ClickUp
ใช้เทมเพลตแผนบันทึกของ ClickUpเพื่อบันทึกวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รายละเอียดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และกรอบเวลาเป้าหมายของคุณไว้ในเอกสารดิจิทัลเพียงฉบับเดียว
เทมเพลตแผนบันทึกของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชัดเจน
- จัดทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกัน
- ติดตามความก้าวหน้าและเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ทันกำหนดเวลา
15. แม่แบบการวางแผน Pi โดย ClickUp
เทมเพลตการวางแผน PI ของ ClickUpช่วยในการจัดโครงสร้างและปรับปรุงกระบวนการวางแผนโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับทีม Agile
เทมเพลตการวางแผน Pi ของ ClickUp ช่วยให้ทีม:
- แยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้
- จัดระเบียบงานเพื่อความชัดเจนและโฟกัสที่ดีขึ้น
- จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและวางแผนล่วงหน้าเพื่อการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ
15. การวางแผนแม่แบบโครงการโดย ClickUp
เทมเพลตการวางแผนโครงการของ ClickUpมอบฐานที่จัดระเบียบอย่างดี ซึ่งรับประกันว่าทุกขั้นตอนที่จำเป็นจะถูกรวมอยู่ในแผน และส่งเสริมการสื่อสารที่โปร่งใสระหว่างสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เทมเพลตนี้จะนำคุณผ่านแต่ละขั้นตอนของโครงการ ช่วยให้เข้าใจแก่นแท้ของโครงการ ปรับแต่งแผนตามความต้องการของคุณ จัดระเบียบงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสานงานกับสมาชิกในทีมเพื่อการดำเนินงานที่ไร้ที่ติ
16. แผ่นงานแผนการทำงานโดย ClickUp
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนงานของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนและเป็นระบบสำหรับโครงการของคุณ โดยทำหน้าที่เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการมองเห็น จัดการ และติดตามงานทั้งหมดของทีมคุณอย่างมีระเบียบ
เทมเพลตกระดานวางแผนงานของ ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยในการวางแผนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มั่นใจว่าทุกงานได้รับการติดตามและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น
17. แม่แบบผลลัพธ์โครงการโดย ClickUp
แผนงานที่จัดทำอย่างดีเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม! ดำเนินการส่งมอบงานตามโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการส่งมอบงานโครงการของ ClickUp เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการส่งมอบงานของโครงการ เจ้าของงานที่กำหนด ระยะเวลา และงบประมาณ มันทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้าของการส่งมอบงานของคุณ
เทมเพลตนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับติดตามงานที่ต้องส่งมอบเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างพื้นที่ที่ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพมาบรรจบกัน ด้วยการมองเห็นอย่างชัดเจนว่าใครรับผิดชอบงานใด และงานแต่ละชิ้นมีกำหนดส่งเมื่อใด คุณจึงสามารถมั่นใจได้ว่าทุกคนในทีมของคุณจะเข้าใจตรงกัน
18. แม่แบบแผนที่โครงการโดย ClickUp
การพัฒนาโครงการมาพร้อมกับปัญหาซับซ้อนและองค์ประกอบมากมายที่ต้องจัดการ ไม่ว่าโครงการของคุณจะมีขนาดใหญ่หรือซับซ้อนเพียงใดก็ตามแม่แบบแผนที่เส้นทางโครงการของ ClickUpก็พร้อมไปด้วยเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อความสำเร็จของคุณ!
ไม่ว่าคุณจะกำลังจะเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่หรือกำลังบริหารวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ระยะยาว แม่แบบแผนงานโครงการของเราจะช่วยทีมผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
19. แม่แบบไวท์บอร์ดขอบเขตโครงการโดย ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดขอบเขตโครงการของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดโครงสร้างและปรับปรุงกระบวนการกำหนดขอบเขตของโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยให้สรุปกิจกรรม ทรัพยากร วันที่ และผลลัพธ์ที่คาดหวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆ อย่างกระชับ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อจัดระเบียบโครงการ ติดตามความคืบหน้าของงาน และตรวจสอบผลงานที่ต้องส่งมอบ
20. แม่แบบการวางแผนโครงการใน Excel
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทำงานในMicrosoft Excel—เราพร้อมดูแลคุณ!
แผนโครงการแบบง่าย ๆ จาก Microsoft Excel นี้สามารถทำหน้าที่เป็นไทม์ไลน์ในสเปรดชีตของคุณเพื่อสร้างแผนที่ชัดเจนและเป็นระบบสำหรับโครงการของคุณ ภายในเซลล์ คุณสามารถเพิ่มจุดสำคัญในโครงการของคุณได้, แก้ไขข้อความและรูปภาพ, และแชร์กับทีมของคุณได้
นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มจุดสำคัญของคุณในตาราง รายละเอียดโครงการ ภายในไฟล์สเปรดชีตแบบแผนโครงการง่าย ๆ ได้เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นไทม์ไลน์ของคุณได้ในรูปแบบที่สวยงามและน่าสนใจยิ่งขึ้น ใช้แบบแผนที่สามารถปรับแต่งได้นี้เพื่อกำหนดโครงสร้างโครงการทั้งหมดของคุณ และกำหนดขั้นตอนที่จำเป็นที่คุณต้องทำเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
เริ่มต้นวางแผนด้วยแม่แบบแผนงานโครงการ
นี่คือ 20 แม่แบบการจัดการโครงการที่คุณสามารถใช้ได้ฟรีอย่างสมบูรณ์เพื่อวางแผนโครงการใหม่ของคุณ!
หากคุณยังคงลังเลในการเลือกเทมเพลตโปรเจกต์ที่ดีที่สุด โปรดวางใจได้ว่าด้วย ClickUp คุณจะได้รับไม่เพียงแค่เครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวางแผนโครงการ แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งทั้งทีมของคุณสามารถใช้งานได้อีกด้วย ใช้ประโยชน์จากมุมมองที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นของ ClickUp เพื่อดูกำหนดเวลาที่ชัดเจน ขอบเขตของโครงการ ความคืบหน้าของโครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับมอบหมาย
ClickUp นำเสนอคุณสมบัติหลากหลายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงแผนการจัดการโครงการและกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถสร้างงานได้อย่างง่ายดาย มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ของโครงการ
อย่าคิดมากเกี่ยวกับแผนโครงการของคุณ. แทนที่นั้น ให้ใช้ ClickUp ฟรีวันนี้ เพื่อแบ่งปันความคิดและกระบวนการทำงานข้ามทีมในโครงการที่ซับซ้อนที่สุดของคุณ.