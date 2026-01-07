การจัดสรรทรัพยากรคืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "การจัดสรรทรัพยากรคืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "การจัดสรรทรัพยากรคือกระบวนการระบุทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือเงินทุน สำหรับโครงการหนึ่งๆ จากนั้นจึงจัดสรรทรัพยากรเหล่านั้นอย่างมีกลยุทธ์ให้กับงานต่างๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างดีที่สุด" } } ] }
ลองนึกภาพนี้ดู: คุณกำลังจัดงานเลี้ยง บ้านของคุณเต็มไปด้วยแขกที่กำลังเฉลิมฉลอง มีคนหนึ่งพูดว่า "ฉันเริ่มหิวแล้ว... มาสั่งพิซซ่ากันเถอะ!"
คุณกำลังพยายามคำนวณว่าจะสั่งพิซซ่ากี่ถาดดี ถ้าสั่งมากเกินไป คุณก็จะต้องกินพิซซ่าหน้าเปปเปอโรนีที่เหลืออยู่หลายวัน ถ้าสั่งน้อยเกินไป แขกบางคนก็อาจจะไม่ได้กินสักชิ้น
แต่คุณก็ถูกจำกัดด้วยพื้นที่เคาน์เตอร์และเงินในกระเป๋าของคุณด้วย
คุณให้อาหารทุกคนได้อย่างไรในขณะที่ยังได้คุณค่าสูงสุดจากเงินของคุณ?
เช่นเดียวกับผู้จัดงาน ทุกผู้จัดการโครงการควรรู้วิธีการจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ไม่มีโครงการใดที่มีงบประมาณหรือจำนวนสมาชิกทีมไม่จำกัด แต่คุณสามารถใช้การจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มผลผลิตและความสำเร็จของโครงการได้
ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างละเอียดและการวางแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณมีให้มากที่สุด
เรียนรู้วิธีจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอสำหรับทุกโครงการของคุณ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง—และทุกคนได้แบ่งพิซซ่ากัน! มาสนุกกันเถอะ!
การจัดสรรทรัพยากรคืออะไร?
การจัดสรรทรัพยากรคือกระบวนการระบุทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือเงินทุน สำหรับโครงการหนึ่ง จากนั้นจึงจัดสรรทรัพยากรเหล่านั้นอย่างมีกลยุทธ์ให้กับงานต่างๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สำหรับเอเจนซี่ที่ต้องจัดการกับโครงการหลากหลายสำหรับลูกค้าต่าง ๆ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญในการควบคุมความวุ่นวายทางความคิดสร้างสรรค์ การจับคู่บุคคลหรือทรัพยากรที่เหมาะสมกับโครงการที่เหมาะสมจะทำให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นในท้ายที่สุด พนักงานของคุณจะได้ทำงานในโครงการที่เหมาะกับทักษะและความถนัดของพวกเขา ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับผลงานและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง
เมื่อโครงการมีการพัฒนาและความคาดหวังของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป ทรัพยากรจะถูกจัดสรรใหม่เพื่อให้ความคืบหน้าเป็นไปตามกรอบเวลาของโครงการ
อะไรที่ถือว่าเป็นทรัพยากร?
ทรัพยากรของคุณคือทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทที่จำเป็นสำหรับการทำงานหรือโครงการให้สำเร็จ ซึ่งอาจรวมถึง:
- บุคคล
- ทีมหรือแผนก
- งบประมาณ
- เวลา
- ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- อสังหาริมทรัพย์
- กระบวนการ
- ทรัพย์สินทางปัญญา
- เทคนิคและชุดทักษะ
ใครเป็นผู้รับผิดชอบการจัดสรรทรัพยากร?
โดยปกติแล้ว ผู้จัดการโครงการ จะรับผิดชอบการจัดสรรทรัพยากร เนื่องจากพวกเขามีการมองเห็นและการควบคุมมากที่สุดเกี่ยวกับงบประมาณของโครงการขอบเขตของงาน และการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม องค์กรขนาดใหญ่ อาจแยกความรับผิดชอบเหล่านี้ไปยังหลายบทบาทหรือมีแผนกบริหารทรัพยากรโดยเฉพาะ
ประโยชน์ของการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดสรรทรัพยากรของคุณไม่ดีก็เหมือนกับการส่งคนเพียงคนเดียวไปรับพิซซ่าสิบถาดด้วยตัวเอง ในขณะที่คนอีก 15 คนนั่งคุยกันอยู่ที่บ้าน คนคนเดียวจะต้องใช้ความพยายามและเวลามากขึ้นมากในการรับพิซซ่าเหล่านั้น ซึ่งเสี่ยงที่ทุกคนอาจจะต้องติดอยู่กับการกินพิซซ่าเปปเปอโรนีเย็นๆ
น่าเสียดาย!
ทำไมไม่ส่งคนไปช่วยสามคนล่ะ จะได้ให้ทุกคนได้ทานขนมปังอบอุ่นๆ กันโดยเร็ว?
การจัดสรรทรัพยากรช่วยให้คุณสามารถใช้แรงงาน เงินทุน และทรัพย์สินของคุณได้อย่างเต็มศักยภาพ อย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับงานที่มีคุณภาพสูง ในขณะเดียวกัน หน่วยงานของคุณยังลดความเหนื่อยล้าของทีมด้วยการกระจายงานอย่างเท่าเทียมกัน
ประโยชน์อื่น ๆ ของการจัดสรรทรัพยากร ได้แก่:
- เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด การจัดสรรทรัพยากรช่วยให้หน่วยงานสามารถรับโครงการได้มากที่สุดเท่าที่ทีมของคุณจะรับมือไหว—ไม่มีโอกาสสูญเสียไปเพราะมีพนักงานมากเกินไป หรือโครงการล้มเหลวเพราะมีพนักงานไม่เพียงพอ
- ส่งเสริมความร่วมมือ. ลูกค้าและทีมของคุณรู้ว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ เพราะคุณได้แบ่งงานและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนทั่วทั้งทีม
- เพิ่มกำไรของเอเจนซี่ของคุณ ใช้ประโยชน์จากงบประมาณของแต่ละโครงการให้เต็มที่และควบคุมค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน
- เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ส่งมอบผลลัพธ์โครงการที่ดีขึ้นด้วยการควบคุมโครงการให้เป็นไปตามแผนและมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับแต่ละบุคคล
วิธีจัดการทรัพยากรและกำหนดความคาดหวังของลูกค้า
เนื่องจากการจัดสรรทรัพยากรคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่สำหรับโครงการในเวลาที่กำหนด จึงเป็นแผนระยะสั้น—แต่มีผลกระทบในระยะยาว เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนกำลังการผลิตและการจัดการความคาดหวังของลูกค้า ด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ โครงการของคุณจะมีทุกสิ่งที่ต้องการและทุกคนที่จำเป็นต่อความสำเร็จ รวมถึงทรัพยากรที่เหมาะสมและกรอบเวลาที่เป็นจริง
กำหนดขอบเขตของโครงการของคุณ
ไม่มีเชฟคนไหนเริ่มทำอาหารโดยไม่จินตนาการถึง สิ่งที่ พวกเขาจะปรุงก่อน ใช่ไหม?
ในทำนองเดียวกัน ขั้นตอนแรกในการบริหารโครงการคือการกำหนดขอบเขตของโครงการของคุณ หากไม่เข้าใจขอบเขตของโครงการ การตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรจะเป็นไปไม่ได้!
เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตโครงการของคุณ คุณจำเป็นต้องกำหนดสิ่งต่อไปนี้:
- คำชี้แจงงาน: งานที่จำเป็นเทียบกับงานที่อยู่นอกขอบเขต
- ข้อจำกัดของโครงการเช่น งบประมาณและกำหนดเวลา
- กำหนดการโครงการและไทม์ไลน์พร้อมจุดสำคัญ
- ผลลัพธ์หรือผลงานของโครงการ
ขอบเขตโครงการของคุณช่วยให้คุณวางแผนและทำความเข้าใจโครงการใหม่ในระดับสูง ใช้ข้อมูลนี้เพื่อ:
- วางแผนจำนวนทรัพยากรที่คุณต้องการเพื่อทำโครงการให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
- แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่า
- ตัดสินใจว่าคุณจะมอบหมายงานเหล่านั้นให้กับสมาชิกในทีมของคุณอย่างไร
ตรวจสอบทรัพยากรของคุณ
ก่อนที่คุณจะเลือกหน้าพิซซ่า คุณต้องรู้ว่ามีหน้าพิซซ่าอะไรบ้าง และทุกคนชอบอะไร เช่นเดียวกัน การเลือกทรัพยากรที่ดีที่สุดสำหรับงาน คุณต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละคนทำอะไรได้ดีที่สุด และพวกเขาชอบทำงานประเภทไหน
เมื่อวางแผนโครงการ คุณควรเข้าใจ ขีดความสามารถ ของทีมคุณและ คุณภาพ ของทรัพยากรที่คุณมีอยู่ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรเหล่านั้นไปยังจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
จุดแข็งและพื้นที่ความเชี่ยวชาญหลักของพวกเขาคืออะไร? จับคู่ความต้องการของโครงการของคุณกับทรัพยากรที่สามารถดำเนินการตามความต้องการเหล่านั้นได้
ตัวอย่างการวางแผนทรัพยากรของหน่วยงาน
สมมติว่าโครงการของคุณเกี่ยวข้องกับการรันแคมเปญโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (PPC)ให้กับลูกค้า B2B SaaS ในภาคธุรกิจข้อมูลเชิงธุรกิจ คุณมีผู้จัดการ PPC สองคนในเอเจนซี่ของคุณ: เจสัน ซึ่งเคยทำงานกับลูกค้า B2B ด้านเทคโนโลยีมาก่อน และซาร่า ซึ่งส่วนใหญ่เคยทำงานกับลูกค้า B2C ที่ขายตรง
ซาร่าบอกว่าเธอรู้สึกไม่สะดวกใจในการจัดการ PPC ให้กับลูกค้ารายนี้มากนัก เพราะเธอไม่มีความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ B2B มากนัก ยิ่งไม่ต้องพูดถึงอุตสาหกรรมที่มีความเทคนิคสูงอย่าง BI ในขณะเดียวกัน เจสันมั่นใจว่าเขาคือคนที่เหมาะสมกับงานนี้ เนื่องจากประสบการณ์ใน B2B ของเขาในอดีต
สำหรับโปรเจกต์นี้ คุณควรให้เจสันเป็นคนดูแลบัญชีนี้อย่างแน่นอน!
ความพร้อมใช้งาน และ แบนด์วิดท์ ของทรัพยากรของคุณเป็นอย่างไร? สมาชิกในทีมมักจะไม่ทำงานเพียงอย่างเดียวในเวลาเดียวกัน แต่ทุกคนมีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือต่อวันที่สามารถทำงานได้ คุณต้องการให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีชั่วโมงการทำงานเพียงพอที่จะมอบหมายให้กับโครงการนี้โดยเฉพาะ
โปรดจำไว้ว่าการขาดงาน ไม่ว่าจะวางแผนไว้หรือไม่ก็ตาม ส่งผลต่อความพร้อมในการทำงาน ดังนั้นควรมอบหมายงานให้พนักงานโดยคำนึงถึงช่วงเวลาสำรองไว้ด้วย พนักงานสามารถ (และควร) ลาพักร้อนหรือลาป่วย ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะไม่สามารถทำงานได้ในวันดังกล่าว
การประชุมสามารถทำให้พนักงานต้องห่างจากงานโครงการได้แม้ในวันทำงานปกติ นอกจากนี้ ทุกคนยังต้องการเวลาอย่างน้อย 15 นาทีในแต่ละวันเพื่อพาสุนัขไปเดินเล่นหรือไปดื่มลาเต้รสฟักทอง!
อย่าจัดสรรทรัพยากรมากเกินไป การจัดสรรทรัพยากรมากเกินไปอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าและประสิทธิภาพที่ลดลง ความสำเร็จของโครงการของคุณไม่คุ้มค่ากับการเสียสละความสุขและความมีประโยชน์ของทีมของคุณ
โปรดตรวจสอบปฏิทินและตารางเวลาเมื่อจัดสรรทรัพยากรของคุณ และปรับระยะเวลาให้เหมาะสมตามความพร้อมของทรัพยากรปรับการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมเพื่อให้โครงการของคุณมี เพียงเท่าที่จำเป็น เสมอ
มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมโดยตรงเพื่อให้เห็นภาพรวมอย่างครบถ้วน
เมื่อคุณทราบแล้วว่าทีมโครงการของคุณสามารถทำอะไรได้บ้าง ขั้นตอนต่อไปคือการมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับแต่ละคนตามทักษะและความพร้อมของพวกเขา
เตรียมทีมของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ! ให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา ชี้แจงรายละเอียดที่จำเป็นต้องรู้สำหรับแต่ละงานให้ชัดเจน—ความรับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และกำหนดส่งงาน
ใน ClickUp คุณสามารถแบ่งโครงการของคุณออกเป็นส่วนเล็กๆ ได้ง่ายๆ ด้วยงานย่อย งานย่อย และรายการตรวจสอบ จากนั้นคุณสามารถมอบหมายแต่ละรายการงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง!
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติม:
- ClickUp Tasks: แบ่งโครงการของคุณออกเป็นงานและงานย่อยที่สามารถทำได้ ซึ่งคุณสามารถมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย ตอนนี้ทีมของคุณสามารถทำงานในโครงการทั้งหมดได้ทีละขั้นตอน
- รายการตรวจสอบ ClickUp: สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่ง่ายและทีมของคุณสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาทำงานเสร็จ ใช้รายการเหล่านี้เพื่อวางแผนขั้นตอน ทำการตรวจสอบคุณภาพ และติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณ
สำหรับงานบางอย่าง คนเพียงคนเดียวอาจไม่เพียงพอ—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีกำหนดเวลาที่เร่งด่วน
โชคดีที่มีผู้รับมอบหมายหลายคนใน ClickUp คุณสามารถมอบหมายงานให้กับคนเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็วหากจำเป็น ดังนั้นครั้งต่อไปที่งานต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม คุณจะสามารถมอบหมายงานได้ในพริบตา
วางแผนโดยคำนึงถึงสิ่งที่ต้องพึ่งพาเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดมากเกินไป
คนส่งพิซซ่าจะไม่มาถึงหน้าประตูบ้านคุณถ้าพวกเขาไม่สามารถจอดรถได้ก่อน ถ้ารถของคุณจอดเต็มทางรถเข้า งานปาร์ตี้พิซซ่าก็ต้องยกเลิก—และนั่นคือสิ่งที่ ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้
ในทำนองเดียวกัน โครงการต่างๆ มีความพึ่งพาโดยธรรมชาติ — ความสัมพันธ์ระหว่างงานและทรัพยากรที่ส่งผลต่อความพร้อมใช้งานของทรัพยากรเหล่านั้น
พิจารณา การพึ่งพาทรัพยากร ซึ่งงานหลายงานต้องการทรัพยากรที่มีจำกัดเดียวกัน สมมติว่าคุณต้องการกราฟิกใหม่ 10 ชิ้นภายในวันศุกร์ แต่มีนักออกแบบเพียงคนเดียวในทีมซึ่งถูกจัดสรรให้ทำงานอื่นจนถึงวันพุธ
ในกรณีนี้ คุณจำเป็นต้องปรับตารางโครงการของคุณให้สอดคล้องกับความพร้อมของทีมอย่างสมเหตุสมผล หรือพิจารณาจ้างนักออกแบบกราฟิกเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นแบบเต็มเวลาหรือฟรีแลนซ์ เพื่อให้การสนับสนุนที่จำเป็นในการบรรลุกำหนดเวลาของคุณ
การพึ่งพาของงาน ยังเกิดขึ้นเมื่อความคืบหน้าของงานหนึ่งขึ้นอยู่กับคืบหน้าของงานอื่น ตัวอย่างเช่น คุณต้องรอความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อทำการแก้ไขโครงการให้ตรงตามคำขอของพวกเขา เหมือนกับการคลึงแป้งพิซซ่าให้เป็นแผ่นกลมสมบูรณ์แบบก่อนที่จะใส่หน้าพิซซ่าแสนอร่อย!
จัดลำดับ และ กำหนดเวลา งานตามการพึ่งพาเหล่านี้ ติดตามจุดที่อาจเกิดคอขวดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครต้องรอคนอื่นนานเกินไป รักษาการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับงานที่ค้างอยู่และรายการที่ต้องดำเนินการ และปรับความคาดหวังให้เหมาะสมกับความล่าช้าของโครงการ
พิจารณาการนำวิธีการบริหารโครงการแบบ AgileหรือScrumมาใช้เพื่อขจัดหรือหลีกเลี่ยงการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
การพึ่งพาของ ClickUpช่วยคุณ วางแผนเส้นทาง ระหว่างงานและทรัพยากร ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดตามการพึ่งพาของโครงการทั้งหมดได้ก่อนที่จะกลายเป็นอุปสรรค
นี่คือวิธีเพิ่มเติมที่การพึ่งพาช่วยให้ทีมของคุณมีสมาธิ:
- ทุกคนรู้เสมอว่าอะไรควรมาก่อน อะไรที่ต้องรอ และอะไรที่จะตามมาในขั้นตอนต่อไป การสื่อสารผิดพลาดน้อยลง ทำให้งานเสร็จมากขึ้น!
- ClickUp จะแจ้งเตือนผู้ได้รับมอบหมายเมื่องานของพวกเขาถูกปลดล็อกหรือมีการเพิ่มหรือลบการพึ่งพาออก ซึ่งขจัดปัญหาการรอคอย ทำให้สมาชิกในทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สามารถดำเนินการได้ในระหว่างนี้
- เตือนผู้คนก่อนปิดงานที่รอการดำเนินการจากงานอื่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาข้ามหรือลืมข้อกำหนดที่สำคัญ
คุณสามารถเพิ่มการพึ่งพาให้กับงานแต่ละงานได้ด้วยตัวเอง หรือสามารถทำได้แบบภาพโดยการวาดเส้นเชื่อมโยงระหว่างงานบนแผนภูมิแกนต์
ติดตามความคืบหน้าและจัดสรรทรัพยากรใหม่ตามความเหมาะสม
ในอุดมคติ คุณกำหนดทรัพยากรสำหรับโครงการ และทุกอย่างดำเนินไปตามแผน แต่หากมีความล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ คุณอาจจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรใหม่
อย่าตื่นตระหนก! การจัดสรรใหม่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรที่ปกติ
ขั้นตอนแรกคือ เฝ้าติดตามความสามารถของทีมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการบรรลุข้อกำหนดของโครงการของคุณ ถามคำถามเหล่านี้เมื่อพิจารณาความสามารถปัจจุบันของคุณ:
- สมาชิกในทีมบางคนมีภาระงานมากเกินไปหรือไม่?
- พนักงานบางคนไม่สามารถทำงานได้ทันท่วงทีเนื่องจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น อินเทอร์เน็ตขัดข้อง การลาออก หรือการย้ายไปทำงานโครงการอื่นใช่หรือไม่?
- เป้าหมายสำคัญกำลังเสี่ยงที่จะพลาดหรือไม่?
- ขอบเขตของโครงการของคุณมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้เกิดงานเพิ่มเติมที่ไม่คาดคิด?
หากเป็นเช่นนั้น ขั้นตอนต่อไปคือการ สื่อสารการเปลี่ยนแปลง กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการของคุณ ให้พวกเขาทราบถึงความคืบหน้าของโครงการของคุณอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือการล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น
สิ่งนี้ช่วยจัดการความคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีแนวโน้มที่จะไม่ถูกทำให้ประหลาดใจ ไม่ผิดหวัง หรือประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลงหรืออุปสรรค
กระบวนการจัดสรรทรัพยากรอาจเกี่ยวข้องกับการปรับขอบเขตโครงการของคุณใหม่และการหาสมาชิกทีมเพิ่มเติมเพื่อช่วยงานเพิ่มเติม บางบริษัทสร้างแผนการจัดสรรทรัพยากรสำรองโดยระบุพนักงานที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถเข้ามาแทนที่ตามความจำเป็นหรือรักษาแหล่งฟรีแลนซ์ที่สามารถให้การสนับสนุนได้ทันที
คุณอาจจำเป็นต้องปรับระยะเวลาและกำหนดเส้นตายสำหรับทุกงานในโครงการของคุณให้สอดคล้องกับความสามารถของทีมและคำนึงถึงความล่าช้าที่ไม่คาดคิด
การจัดสรรทรัพยากรของคุณเพียงอย่างเดียว รวมถึงการจัดสรรงานใหม่ในภายหลัง อาจเป็นงานที่หนักมาก แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่ ยาก เสมอไป!
พิจารณาใช้เครื่องมือจัดการทรัพยากรที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการมองเห็นข้อมูลแบบรวมศูนย์ ไม่จำเป็นต้องค้นหาสเปรดชีต เอกสาร และโพสต์อิทต่างๆ อีกต่อไป หรือสลับไปมาระหว่างปฏิทินของสมาชิกในทีมทุกคนอยู่ตลอดเวลา
เราอาจจะลำเอียง แต่เราเชื่อว่า ClickUp เป็นเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรที่ยอดเยี่ยม (กล้าพูดว่าดีที่สุด?) มัน รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและความสามารถของทีมได้แบบเรียลไทม์ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อดูว่าทีมของคุณทำงานเป็นอย่างไรและจุดที่อาจล่าช้า
นั่นคือหนึ่งในวิธีที่Diggs ใช้ ClickUpเพื่อควบคุมโครงการของตนให้อยู่ในเกณฑ์ดี ผลลัพธ์ที่ได้คือ ความโปร่งใสที่มากขึ้นในการจัดการปริมาณงาน เวลาที่ใช้ในการสื่อสารกลับไปกลับมาลดลง และการใช้เวลาของทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เราเรียกสิ่งนั้นว่าชัยชนะ!
ลดการขยายขอบเขตงาน
คุณสามารถสั่งพิซซ่าในปริมาณที่คุณคิดว่าเพียงพอสำหรับทุกคนในงานปาร์ตี้ของคุณได้ แต่คุณไม่สามารถคาดเดาได้เสมอไปว่าพวกเขาจะกินมากแค่ไหน จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณพิซซ่าหมดโดยไม่คาดคิด?
นอกเหนือจากการหลั่งน้ำตา (ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้) ตอนนี้คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเลี้ยงอาหารแขกทุกคนของคุณ
นี่คือกรณีของการขยายขอบเขตงาน— โครงการที่ขยายขอบเขตออกไปเกินกว่าที่กำหนดไว้ในตอนแรก และต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม รวมถึงเวลา เงิน และบุคลากร การขยายขอบเขตงานนี้ เป็นภัยคุกคามต่อความสำเร็จของโครงการของคุณ โดยการเพิ่มงานโดยไม่ขยายระยะเวลาของโครงการ ซึ่งสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมให้กับสมาชิกในทีมของคุณในการทำงานมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
คุณสามารถพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจโดยการกำหนดขอบเขตของโครงการให้ชัดเจนในแถลงการณ์ขอบเขตของโครงการ แต่บางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีเหล่านั้นการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะวางโครงสร้างและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการขยายขอบเขตงาน
มันกำหนดความคาดหวังว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโดยเร็วที่สุด และ ให้พื้นที่และเวลาแก่คุณ เพื่อจัดสรรหรือเพิ่มทรัพยากรตามความเหมาะสม
การไปตามกระแสเป็นเรื่องสำคัญ แต่การป้องกันไม่ให้ทีมทำงานหนักเกินไปจากการรับภาระงานมากเกินไปก็สำคัญเช่นกัน! ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาก็มีงานเลี้ยงพิซซ่าที่ต้องไปร่วมด้วย
ตัวอย่างและแม่แบบการจัดสรรทรัพยากร
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่รับผิดชอบการเปิดตัวแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์สำหรับMarinara แอปพลิเคชันจับเวลา Pomodoro สำหรับมือถือ นี่คือตัวอย่างของแผนการจัดสรรทรัพยากรของคุณ:
- กำหนดขอบเขตโครงการของคุณ: โปรโมต Market Marinara บนบัญชี TikTok ที่เน้นประสิทธิภาพการทำงาน 10 บัญชี ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 50,000 คน ในไตรมาสที่ 4
- เข้าใจทรัพยากรของคุณ: งบประมาณของโครงการคือ $10,000. ทีมของคุณประกอบด้วยผู้จัดการการตลาดผู้มีอิทธิพล, ผู้จัดการการตลาดสินค้า, ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที, และผู้เชี่ยวชาญด้านเงินเดือน.
- มอบหมายงาน: ผู้จัดการการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลจะระบุตัวและติดต่อสื่อสารกับผู้มีอิทธิพล ผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์จะสรุปรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และสร้างชุดเครื่องมือแบรนด์ให้ผู้มีอิทธิพลใช้เป็นแนวทาง ในขณะเดียวกัน ผู้จัดการฝ่ายไอทีจะให้การเข้าถึงแอปพลิเคชันและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะรวบรวมเอกสารการจ่ายเงินเดือนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้มีอิทธิพลได้รับค่าตอบแทนสำหรับงานของพวกเขา
- วางแผนรอบการพึ่งพา: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์กำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ในเดือนตุลาคมด้วย ดังนั้นคุณจะต้องวางแผนให้พวกเขาเสร็จสิ้นงานภายในเดือนกันยายน ผู้จัดการโครงการจะสร้างรายชื่อสำรองของผู้มีอิทธิพลที่จะติดต่อในกรณีที่มีคนถอนตัว
- ติดตามความคืบหน้า: แคมเปญการตลาดนี้จะดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน โดยมีเป้าหมายหลักห้าประการ หากมีบุคคลใดทำงานเกินกำลัง ให้เพิ่มทรัพยากรในทีมหรือขยายระยะเวลาโครงการตามความเหมาะสม คุณจะติดตามความคืบหน้าใน ClickUp ผ่านแดชบอร์ดและสื่อสารหากมีกำหนดเวลาใดเสี่ยงที่จะไม่ทันตามกำหนด
- ลดการขยายขอบเขตงาน: หาก Marinara ต้องการ TikTok 15 คลิป หรือต้องการอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแทน พวกเขาควรแจ้งขอเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการภายในสิ้นเดือนสิงหาคม เพื่อให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์โครงการปัจจุบัน มิฉะนั้น คุณจะต้องตกลงเลื่อนไทม์ไลน์โครงการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขอบเขตดังกล่าว จากนั้น PM จะดำเนินการระบุและติดต่ออินฟลูเอนเซอร์เพิ่มเติมที่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านั้น
พร้อมที่จะระบุและจัดสรรทรัพยากรของคุณหรือยัง?ClickUpพร้อมช่วยเหลือคุณ! การลงทะเบียนและเริ่มใช้งานนั้นฟรีทั้งหมด เพียงไม่กี่วินาที เริ่มต้นด้วยเทมเพลตการจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเร่งการจัดการโครงการของคุณให้รวดเร็วขึ้น วันนี้!
แม่แบบการจัดสรรทรัพยากร ClickUp
เทมเพลตการจัดสรรทรัพยากรของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามความสามารถและความพร้อมใช้งานของทรัพยากรทั้งหมดในองค์กรของคุณได้ในที่เดียว มาพร้อมกับมุมมองที่สะดวกเหล่านี้:
- มุมมองรายการ: ดูงานทั้งหมดในรายการเดียว จัดกลุ่ม, เรียงลำดับ, และกรองงานที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย จัดระเบียบงานเหล่านั้นตามที่คุณต้องการ—ไม่ว่าจะเป็นตามลูกค้า, โครงการ, หรืออื่นๆ!
- มุมมองบอร์ด: ดูและย้ายงานต่างๆ รอบบอร์ดสไตล์คัมบังนี้ ซึ่งจัดระเบียบรายการที่ต้องดำเนินการตามสถานะ
- มุมมองปริมาณงาน: แสดงภาพปริมาณงานที่สมาชิกแต่ละคนได้รับมอบหมายในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น หนึ่งสัปดาห์ สองสัปดาห์ หรือหนึ่งเดือน เปรียบเทียบปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละคนกับความสามารถโดยรวมของพวกเขา
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานการจัดการทรัพยากรของคุณ ใช้เทมเพลตนี้เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับศักยภาพของทีมคุณและความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของโครงการและเอกสารที่ต้องส่งมอบ
เทมเพลตการวางแผนทรัพยากร ClickUp
เทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUpนำเสนอวิธีการหลากหลายในการแสดงภาพและจัดสรรทรัพยากรของคุณทั่วทั้งทีม
นอกจากมุมมองที่รวมอยู่ในเทมเพลตแรกแล้ว เทมเพลตนี้ยังมีมุมมองเพิ่มเติมอีกสองมุมมอง:
- มุมมองไทม์ไลน์: ดูตารางเวลาของคุณในลักษณะเชิงเส้นบนไทม์ไลน์ตามลำดับเวลา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนทรัพยากรและแผนงาน!
- มุมมองแกนต์: มองเห็นงานของคุณและความสัมพันธ์ระหว่างงานบนไทม์ไลน์ของแผนภูมิแกนต์ได้อย่างรวดเร็ว ประเมินอุปสรรคหรือจุดติดขัดต่าง ๆ เพื่อรักษาความก้าวหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือตารางเวลาของสมาชิกในทีม เช่นเดียวกับเทมเพลตทั้งหมดของเรา คุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ เพื่อให้เหมาะสมและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสไตล์ของคุณเอง
การจัดสรรทรัพยากรเป็นงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
คุณไม่ได้เพียงแค่จัดสรรทรัพยากรก่อนที่โครงการของคุณจะเริ่มต้นและถือว่าเสร็จสิ้น คุณต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการอย่างใกล้ชิด โดยปรับสมดุลระหว่างศักยภาพของทีมกับความต้องการของโครงการอย่างรอบคอบ เนื่องจากปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คุณจึงจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากรตามความเหมาะสม
ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีม พร้อมชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยคุณจัดการทรัพยากรของคุณ ให้โครงการของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และทำให้สิ่งต่าง ๆ เสร็จอย่างรวดเร็ว. เราช่วยผู้จัดการโครงการและผู้ตัดสินใจหลักจัดสรรทรัพยากรและดูแลวงจรชีวิตของโครงการอย่างครบถ้วนเหมือนมืออาชีพ.
ดูว่า ClickUp สามารถช่วยคุณและทีมของคุณได้อย่างไรโดยการสมัครใช้งานฟรีวันนี้!
และเก็บ ร้านพิซซ่าโปรดของคุณไว้ในปุ่มโทรด่วน — เพราะคุณจะไม่พลาดความอร่อยของชีสเยิ้มๆ อีกเลยเมื่อมีเราช่วย!