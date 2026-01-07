บล็อก ClickUp

การจัดสรรทรัพยากรคืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
20 เมษายน 2566

ลองนึกภาพนี้ดู: คุณกำลังจัดงานเลี้ยง บ้านของคุณเต็มไปด้วยแขกที่กำลังเฉลิมฉลอง มีคนหนึ่งพูดว่า "ฉันเริ่มหิวแล้ว... มาสั่งพิซซ่ากันเถอะ!"

คุณกำลังพยายามคำนวณว่าจะสั่งพิซซ่ากี่ถาดดี ถ้าสั่งมากเกินไป คุณก็จะต้องกินพิซซ่าหน้าเปปเปอโรนีที่เหลืออยู่หลายวัน ถ้าสั่งน้อยเกินไป แขกบางคนก็อาจจะไม่ได้กินสักชิ้น

แต่คุณก็ถูกจำกัดด้วยพื้นที่เคาน์เตอร์และเงินในกระเป๋าของคุณด้วย

คุณให้อาหารทุกคนได้อย่างไรในขณะที่ยังได้คุณค่าสูงสุดจากเงินของคุณ?

เช่นเดียวกับผู้จัดงาน ทุกผู้จัดการโครงการควรรู้วิธีการจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ไม่มีโครงการใดที่มีงบประมาณหรือจำนวนสมาชิกทีมไม่จำกัด แต่คุณสามารถใช้การจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มผลผลิตและความสำเร็จของโครงการได้

ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างละเอียดและการวางแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณมีให้มากที่สุด

เรียนรู้วิธีจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอสำหรับทุกโครงการของคุณ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง—และทุกคนได้แบ่งพิซซ่ากัน! มาสนุกกันเถอะ!

การจัดสรรทรัพยากรคืออะไร?

การจัดสรรทรัพยากรคือกระบวนการระบุทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือเงินทุน สำหรับโครงการหนึ่ง จากนั้นจึงจัดสรรทรัพยากรเหล่านั้นอย่างมีกลยุทธ์ให้กับงานต่างๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สำหรับเอเจนซี่ที่ต้องจัดการกับโครงการหลากหลายสำหรับลูกค้าต่าง ๆ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญในการควบคุมความวุ่นวายทางความคิดสร้างสรรค์ การจับคู่บุคคลหรือทรัพยากรที่เหมาะสมกับโครงการที่เหมาะสมจะทำให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นในท้ายที่สุด พนักงานของคุณจะได้ทำงานในโครงการที่เหมาะกับทักษะและความถนัดของพวกเขา ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับผลงานและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง

เมื่อโครงการมีการพัฒนาและความคาดหวังของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป ทรัพยากรจะถูกจัดสรรใหม่เพื่อให้ความคืบหน้าเป็นไปตามกรอบเวลาของโครงการ

อะไรที่ถือว่าเป็นทรัพยากร?

ทรัพยากรของคุณคือทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทที่จำเป็นสำหรับการทำงานหรือโครงการให้สำเร็จ ซึ่งอาจรวมถึง:

  • บุคคล
  • ทีมหรือแผนก
  • งบประมาณ
  • เวลา
  • ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
  • อสังหาริมทรัพย์
  • กระบวนการ
  • ทรัพย์สินทางปัญญา
  • เทคนิคและชุดทักษะ

ใครเป็นผู้รับผิดชอบการจัดสรรทรัพยากร?

โดยปกติแล้ว ผู้จัดการโครงการ จะรับผิดชอบการจัดสรรทรัพยากร เนื่องจากพวกเขามีการมองเห็นและการควบคุมมากที่สุดเกี่ยวกับงบประมาณของโครงการขอบเขตของงาน และการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม องค์กรขนาดใหญ่ อาจแยกความรับผิดชอบเหล่านี้ไปยังหลายบทบาทหรือมีแผนกบริหารทรัพยากรโดยเฉพาะ

ประโยชน์ของการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดสรรทรัพยากรของคุณไม่ดีก็เหมือนกับการส่งคนเพียงคนเดียวไปรับพิซซ่าสิบถาดด้วยตัวเอง ในขณะที่คนอีก 15 คนนั่งคุยกันอยู่ที่บ้าน คนคนเดียวจะต้องใช้ความพยายามและเวลามากขึ้นมากในการรับพิซซ่าเหล่านั้น ซึ่งเสี่ยงที่ทุกคนอาจจะต้องติดอยู่กับการกินพิซซ่าเปปเปอโรนีเย็นๆ

น่าเสียดาย!

ทำไมไม่ส่งคนไปช่วยสามคนล่ะ จะได้ให้ทุกคนได้ทานขนมปังอบอุ่นๆ กันโดยเร็ว?

มุมมองปริมาณงาน clickup
ใช้มุมมองปริมาณงานของ ClickUp เพื่อดูว่าใครทำงานนำหน้าหรือล้าหลัง และสามารถลากและวางงานเพื่อจัดสรรทรัพยากรใหม่ได้อย่างง่ายดาย

การจัดสรรทรัพยากรช่วยให้คุณสามารถใช้แรงงาน เงินทุน และทรัพย์สินของคุณได้อย่างเต็มศักยภาพ อย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับงานที่มีคุณภาพสูง ในขณะเดียวกัน หน่วยงานของคุณยังลดความเหนื่อยล้าของทีมด้วยการกระจายงานอย่างเท่าเทียมกัน

ประโยชน์อื่น ๆ ของการจัดสรรทรัพยากร ได้แก่:

  • เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด การจัดสรรทรัพยากรช่วยให้หน่วยงานสามารถรับโครงการได้มากที่สุดเท่าที่ทีมของคุณจะรับมือไหว—ไม่มีโอกาสสูญเสียไปเพราะมีพนักงานมากเกินไป หรือโครงการล้มเหลวเพราะมีพนักงานไม่เพียงพอ
  • ส่งเสริมความร่วมมือ. ลูกค้าและทีมของคุณรู้ว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ เพราะคุณได้แบ่งงานและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนทั่วทั้งทีม
  • เพิ่มกำไรของเอเจนซี่ของคุณ ใช้ประโยชน์จากงบประมาณของแต่ละโครงการให้เต็มที่และควบคุมค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน
  • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ส่งมอบผลลัพธ์โครงการที่ดีขึ้นด้วยการควบคุมโครงการให้เป็นไปตามแผนและมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับแต่ละบุคคล

วิธีจัดการทรัพยากรและกำหนดความคาดหวังของลูกค้า

เนื่องจากการจัดสรรทรัพยากรคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่สำหรับโครงการในเวลาที่กำหนด จึงเป็นแผนระยะสั้น—แต่มีผลกระทบในระยะยาว เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนกำลังการผลิตและการจัดการความคาดหวังของลูกค้า ด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ โครงการของคุณจะมีทุกสิ่งที่ต้องการและทุกคนที่จำเป็นต่อความสำเร็จ รวมถึงทรัพยากรที่เหมาะสมและกรอบเวลาที่เป็นจริง

กำหนดขอบเขตของโครงการของคุณ

ไม่มีเชฟคนไหนเริ่มทำอาหารโดยไม่จินตนาการถึง สิ่งที่ พวกเขาจะปรุงก่อน ใช่ไหม?

ในทำนองเดียวกัน ขั้นตอนแรกในการบริหารโครงการคือการกำหนดขอบเขตของโครงการของคุณ หากไม่เข้าใจขอบเขตของโครงการ การตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรจะเป็นไปไม่ได้!

เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตโครงการของคุณ คุณจำเป็นต้องกำหนดสิ่งต่อไปนี้:

คำนวณเส้นทางวิกฤตของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการสลับเพียงครั้งเดียวใน ClickUp
ดูปริมาณงานของคุณโดยงานที่เหลืออยู่ในเส้นทางวิกฤตของคุณด้วยการสลับเพียงครั้งเดียวใน ClickUp!

ขอบเขตโครงการของคุณช่วยให้คุณวางแผนและทำความเข้าใจโครงการใหม่ในระดับสูง ใช้ข้อมูลนี้เพื่อ:

  • วางแผนจำนวนทรัพยากรที่คุณต้องการเพื่อทำโครงการให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่า
  • ตัดสินใจว่าคุณจะมอบหมายงานเหล่านั้นให้กับสมาชิกในทีมของคุณอย่างไร

ตรวจสอบทรัพยากรของคุณ

ก่อนที่คุณจะเลือกหน้าพิซซ่า คุณต้องรู้ว่ามีหน้าพิซซ่าอะไรบ้าง และทุกคนชอบอะไร เช่นเดียวกัน การเลือกทรัพยากรที่ดีที่สุดสำหรับงาน คุณต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละคนทำอะไรได้ดีที่สุด และพวกเขาชอบทำงานประเภทไหน

เมื่อวางแผนโครงการ คุณควรเข้าใจ ขีดความสามารถ ของทีมคุณและ คุณภาพ ของทรัพยากรที่คุณมีอยู่ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรเหล่านั้นไปยังจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

จุดแข็งและพื้นที่ความเชี่ยวชาญหลักของพวกเขาคืออะไร? จับคู่ความต้องการของโครงการของคุณกับทรัพยากรที่สามารถดำเนินการตามความต้องการเหล่านั้นได้

ตัวอย่างการวางแผนทรัพยากรของหน่วยงาน

สมมติว่าโครงการของคุณเกี่ยวข้องกับการรันแคมเปญโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (PPC)ให้กับลูกค้า B2B SaaS ในภาคธุรกิจข้อมูลเชิงธุรกิจ คุณมีผู้จัดการ PPC สองคนในเอเจนซี่ของคุณ: เจสัน ซึ่งเคยทำงานกับลูกค้า B2B ด้านเทคโนโลยีมาก่อน และซาร่า ซึ่งส่วนใหญ่เคยทำงานกับลูกค้า B2C ที่ขายตรง

ซาร่าบอกว่าเธอรู้สึกไม่สะดวกใจในการจัดการ PPC ให้กับลูกค้ารายนี้มากนัก เพราะเธอไม่มีความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ B2B มากนัก ยิ่งไม่ต้องพูดถึงอุตสาหกรรมที่มีความเทคนิคสูงอย่าง BI ในขณะเดียวกัน เจสันมั่นใจว่าเขาคือคนที่เหมาะสมกับงานนี้ เนื่องจากประสบการณ์ใน B2B ของเขาในอดีต

สำหรับโปรเจกต์นี้ คุณควรให้เจสันเป็นคนดูแลบัญชีนี้อย่างแน่นอน!

ความพร้อมใช้งาน และ แบนด์วิดท์ ของทรัพยากรของคุณเป็นอย่างไร? สมาชิกในทีมมักจะไม่ทำงานเพียงอย่างเดียวในเวลาเดียวกัน แต่ทุกคนมีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือต่อวันที่สามารถทำงานได้ คุณต้องการให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีชั่วโมงการทำงานเพียงพอที่จะมอบหมายให้กับโครงการนี้โดยเฉพาะ

มุมมองปริมาณงาน clickup
ใช้มุมมองปริมาณงานของ ClickUp เพื่อดูว่าใครทำงานนำหรือล้าหลัง และสามารถลากและวางงานเพื่อจัดสรรทรัพยากรใหม่ได้อย่างง่ายดาย

โปรดจำไว้ว่าการขาดงาน ไม่ว่าจะวางแผนไว้หรือไม่ก็ตาม ส่งผลต่อความพร้อมในการทำงาน ดังนั้นควรมอบหมายงานให้พนักงานโดยคำนึงถึงช่วงเวลาสำรองไว้ด้วย พนักงานสามารถ (และควร) ลาพักร้อนหรือลาป่วย ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะไม่สามารถทำงานได้ในวันดังกล่าว

การประชุมสามารถทำให้พนักงานต้องห่างจากงานโครงการได้แม้ในวันทำงานปกติ นอกจากนี้ ทุกคนยังต้องการเวลาอย่างน้อย 15 นาทีในแต่ละวันเพื่อพาสุนัขไปเดินเล่นหรือไปดื่มลาเต้รสฟักทอง!

อย่าจัดสรรทรัพยากรมากเกินไป การจัดสรรทรัพยากรมากเกินไปอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าและประสิทธิภาพที่ลดลง ความสำเร็จของโครงการของคุณไม่คุ้มค่ากับการเสียสละความสุขและความมีประโยชน์ของทีมของคุณ

โปรดตรวจสอบปฏิทินและตารางเวลาเมื่อจัดสรรทรัพยากรของคุณ และปรับระยะเวลาให้เหมาะสมตามความพร้อมของทรัพยากรปรับการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมเพื่อให้โครงการของคุณมี เพียงเท่าที่จำเป็น เสมอ

มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมโดยตรงเพื่อให้เห็นภาพรวมอย่างครบถ้วน

เมื่อคุณทราบแล้วว่าทีมโครงการของคุณสามารถทำอะไรได้บ้าง ขั้นตอนต่อไปคือการมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับแต่ละคนตามทักษะและความพร้อมของพวกเขา

เตรียมทีมของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ! ให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา ชี้แจงรายละเอียดที่จำเป็นต้องรู้สำหรับแต่ละงานให้ชัดเจน—ความรับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และกำหนดส่งงาน

ใน ClickUp คุณสามารถแบ่งโครงการของคุณออกเป็นส่วนเล็กๆ ได้ง่ายๆ ด้วยงานย่อย งานย่อย และรายการตรวจสอบ จากนั้นคุณสามารถมอบหมายแต่ละรายการงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง!

นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติม:

  • ClickUp Tasks: แบ่งโครงการของคุณออกเป็นงานและงานย่อยที่สามารถทำได้ ซึ่งคุณสามารถมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย ตอนนี้ทีมของคุณสามารถทำงานในโครงการทั้งหมดได้ทีละขั้นตอน
  • รายการตรวจสอบ ClickUp: สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่ง่ายและทีมของคุณสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาทำงานเสร็จ ใช้รายการเหล่านี้เพื่อวางแผนขั้นตอน ทำการตรวจสอบคุณภาพ และติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณ
แปลงความคิดเห็นเป็นงานใน ClickUp หรือมอบหมายให้กับทีม
แปลงความคิดเห็นเป็นงานใน ClickUp หรือมอบหมายให้เพื่อเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการทันที

สำหรับงานบางอย่าง คนเพียงคนเดียวอาจไม่เพียงพอ—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีกำหนดเวลาที่เร่งด่วน

โชคดีที่มีผู้รับมอบหมายหลายคนใน ClickUp คุณสามารถมอบหมายงานให้กับคนเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็วหากจำเป็น ดังนั้นครั้งต่อไปที่งานต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม คุณจะสามารถมอบหมายงานได้ในพริบตา

มอบหมายงานเดียวกันให้กับหลายคน
มอบหมายงานเดียวกันให้กับหลายคนใน ClickUp

วางแผนโดยคำนึงถึงสิ่งที่ต้องพึ่งพาเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดมากเกินไป

คนส่งพิซซ่าจะไม่มาถึงหน้าประตูบ้านคุณถ้าพวกเขาไม่สามารถจอดรถได้ก่อน ถ้ารถของคุณจอดเต็มทางรถเข้า งานปาร์ตี้พิซซ่าก็ต้องยกเลิก—และนั่นคือสิ่งที่ ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้

ในทำนองเดียวกัน โครงการต่างๆ มีความพึ่งพาโดยธรรมชาติ — ความสัมพันธ์ระหว่างงานและทรัพยากรที่ส่งผลต่อความพร้อมใช้งานของทรัพยากรเหล่านั้น

พิจารณา การพึ่งพาทรัพยากร ซึ่งงานหลายงานต้องการทรัพยากรที่มีจำกัดเดียวกัน สมมติว่าคุณต้องการกราฟิกใหม่ 10 ชิ้นภายในวันศุกร์ แต่มีนักออกแบบเพียงคนเดียวในทีมซึ่งถูกจัดสรรให้ทำงานอื่นจนถึงวันพุธ

ในกรณีนี้ คุณจำเป็นต้องปรับตารางโครงการของคุณให้สอดคล้องกับความพร้อมของทีมอย่างสมเหตุสมผล หรือพิจารณาจ้างนักออกแบบกราฟิกเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นแบบเต็มเวลาหรือฟรีแลนซ์ เพื่อให้การสนับสนุนที่จำเป็นในการบรรลุกำหนดเวลาของคุณ

จัดตารางงานที่ขึ้นอยู่ใหม่เพื่อแสดงผลกระทบ
จัดตารางงานที่ขึ้นอยู่ใหม่เพื่อแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวันที่ครบกำหนดของงานต่างๆ ในมุมมองแกนต์ใน ClickUp

การพึ่งพาของงาน ยังเกิดขึ้นเมื่อความคืบหน้าของงานหนึ่งขึ้นอยู่กับคืบหน้าของงานอื่น ตัวอย่างเช่น คุณต้องรอความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อทำการแก้ไขโครงการให้ตรงตามคำขอของพวกเขา เหมือนกับการคลึงแป้งพิซซ่าให้เป็นแผ่นกลมสมบูรณ์แบบก่อนที่จะใส่หน้าพิซซ่าแสนอร่อย!

จัดลำดับ และ กำหนดเวลา งานตามการพึ่งพาเหล่านี้ ติดตามจุดที่อาจเกิดคอขวดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครต้องรอคนอื่นนานเกินไป รักษาการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับงานที่ค้างอยู่และรายการที่ต้องดำเนินการ และปรับความคาดหวังให้เหมาะสมกับความล่าช้าของโครงการ

พิจารณาการนำวิธีการบริหารโครงการแบบ AgileหรือScrumมาใช้เพื่อขจัดหรือหลีกเลี่ยงการพึ่งพาซึ่งกันและกัน

การพึ่งพาของ ClickUpช่วยคุณ วางแผนเส้นทาง ระหว่างงานและทรัพยากร ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดตามการพึ่งพาของโครงการทั้งหมดได้ก่อนที่จะกลายเป็นอุปสรรค

นี่คือวิธีเพิ่มเติมที่การพึ่งพาช่วยให้ทีมของคุณมีสมาธิ:

  • ทุกคนรู้เสมอว่าอะไรควรมาก่อน อะไรที่ต้องรอ และอะไรที่จะตามมาในขั้นตอนต่อไป การสื่อสารผิดพลาดน้อยลง ทำให้งานเสร็จมากขึ้น!
  • ClickUp จะแจ้งเตือนผู้ได้รับมอบหมายเมื่องานของพวกเขาถูกปลดล็อกหรือมีการเพิ่มหรือลบการพึ่งพาออก ซึ่งขจัดปัญหาการรอคอย ทำให้สมาชิกในทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สามารถดำเนินการได้ในระหว่างนี้
  • เตือนผู้คนก่อนปิดงานที่รอการดำเนินการจากงานอื่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาข้ามหรือลืมข้อกำหนดที่สำคัญ

คุณสามารถเพิ่มการพึ่งพาให้กับงานแต่ละงานได้ด้วยตัวเอง หรือสามารถทำได้แบบภาพโดยการวาดเส้นเชื่อมโยงระหว่างงานบนแผนภูมิแกนต์

การวาดความสัมพันธ์ระหว่างสองงานในมุมมองแกนต์
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานและงานหลักในมุมมองแกนต์ใน ClickUp

ติดตามความคืบหน้าและจัดสรรทรัพยากรใหม่ตามความเหมาะสม

ในอุดมคติ คุณกำหนดทรัพยากรสำหรับโครงการ และทุกอย่างดำเนินไปตามแผน แต่หากมีความล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ คุณอาจจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรใหม่

อย่าตื่นตระหนก! การจัดสรรใหม่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรที่ปกติ

ขั้นตอนแรกคือ เฝ้าติดตามความสามารถของทีมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการบรรลุข้อกำหนดของโครงการของคุณ ถามคำถามเหล่านี้เมื่อพิจารณาความสามารถปัจจุบันของคุณ:

  • สมาชิกในทีมบางคนมีภาระงานมากเกินไปหรือไม่?
  • พนักงานบางคนไม่สามารถทำงานได้ทันท่วงทีเนื่องจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น อินเทอร์เน็ตขัดข้อง การลาออก หรือการย้ายไปทำงานโครงการอื่นใช่หรือไม่?
  • เป้าหมายสำคัญกำลังเสี่ยงที่จะพลาดหรือไม่?
  • ขอบเขตของโครงการของคุณมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้เกิดงานเพิ่มเติมที่ไม่คาดคิด?

หากเป็นเช่นนั้น ขั้นตอนต่อไปคือการ สื่อสารการเปลี่ยนแปลง กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการของคุณ ให้พวกเขาทราบถึงความคืบหน้าของโครงการของคุณอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือการล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งนี้ช่วยจัดการความคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีแนวโน้มที่จะไม่ถูกทำให้ประหลาดใจ ไม่ผิดหวัง หรือประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลงหรืออุปสรรค

กระบวนการจัดสรรทรัพยากรอาจเกี่ยวข้องกับการปรับขอบเขตโครงการของคุณใหม่และการหาสมาชิกทีมเพิ่มเติมเพื่อช่วยงานเพิ่มเติม บางบริษัทสร้างแผนการจัดสรรทรัพยากรสำรองโดยระบุพนักงานที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถเข้ามาแทนที่ตามความจำเป็นหรือรักษาแหล่งฟรีแลนซ์ที่สามารถให้การสนับสนุนได้ทันที

คุณอาจจำเป็นต้องปรับระยะเวลาและกำหนดเส้นตายสำหรับทุกงานในโครงการของคุณให้สอดคล้องกับความสามารถของทีมและคำนึงถึงความล่าช้าที่ไม่คาดคิด

การจัดสรรทรัพยากรของคุณเพียงอย่างเดียว รวมถึงการจัดสรรงานใหม่ในภายหลัง อาจเป็นงานที่หนักมาก แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่ ยาก เสมอไป!

พิจารณาใช้เครื่องมือจัดการทรัพยากรที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการมองเห็นข้อมูลแบบรวมศูนย์ ไม่จำเป็นต้องค้นหาสเปรดชีต เอกสาร และโพสต์อิทต่างๆ อีกต่อไป หรือสลับไปมาระหว่างปฏิทินของสมาชิกในทีมทุกคนอยู่ตลอดเวลา

เราอาจจะลำเอียง แต่เราเชื่อว่า ClickUp เป็นเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรที่ยอดเยี่ยม (กล้าพูดว่าดีที่สุด?) มัน รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและความสามารถของทีมได้แบบเรียลไทม์ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อดูว่าทีมของคุณทำงานเป็นอย่างไรและจุดที่อาจล่าช้า

นั่นคือหนึ่งในวิธีที่Diggs ใช้ ClickUpเพื่อควบคุมโครงการของตนให้อยู่ในเกณฑ์ดี ผลลัพธ์ที่ได้คือ ความโปร่งใสที่มากขึ้นในการจัดการปริมาณงาน เวลาที่ใช้ในการสื่อสารกลับไปกลับมาลดลง และการใช้เวลาของทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เราเรียกสิ่งนั้นว่าชัยชนะ!

ลดการขยายขอบเขตงาน

คุณสามารถสั่งพิซซ่าในปริมาณที่คุณคิดว่าเพียงพอสำหรับทุกคนในงานปาร์ตี้ของคุณได้ แต่คุณไม่สามารถคาดเดาได้เสมอไปว่าพวกเขาจะกินมากแค่ไหน จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณพิซซ่าหมดโดยไม่คาดคิด?

นอกเหนือจากการหลั่งน้ำตา (ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้) ตอนนี้คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเลี้ยงอาหารแขกทุกคนของคุณ

นี่คือกรณีของการขยายขอบเขตงาน— โครงการที่ขยายขอบเขตออกไปเกินกว่าที่กำหนดไว้ในตอนแรก และต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม รวมถึงเวลา เงิน และบุคลากร การขยายขอบเขตงานนี้ เป็นภัยคุกคามต่อความสำเร็จของโครงการของคุณ โดยการเพิ่มงานโดยไม่ขยายระยะเวลาของโครงการ ซึ่งสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมให้กับสมาชิกในทีมของคุณในการทำงานมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง

คุณสามารถพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจโดยการกำหนดขอบเขตของโครงการให้ชัดเจนในแถลงการณ์ขอบเขตของโครงการ แต่บางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีเหล่านั้นการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะวางโครงสร้างและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการขยายขอบเขตงาน

มันกำหนดความคาดหวังว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโดยเร็วที่สุด และ ให้พื้นที่และเวลาแก่คุณ เพื่อจัดสรรหรือเพิ่มทรัพยากรตามความเหมาะสม

การไปตามกระแสเป็นเรื่องสำคัญ แต่การป้องกันไม่ให้ทีมทำงานหนักเกินไปจากการรับภาระงานมากเกินไปก็สำคัญเช่นกัน! ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาก็มีงานเลี้ยงพิซซ่าที่ต้องไปร่วมด้วย

ตัวอย่างและแม่แบบการจัดสรรทรัพยากร

สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่รับผิดชอบการเปิดตัวแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์สำหรับMarinara แอปพลิเคชันจับเวลา Pomodoro สำหรับมือถือ นี่คือตัวอย่างของแผนการจัดสรรทรัพยากรของคุณ:

  1. กำหนดขอบเขตโครงการของคุณ: โปรโมต Market Marinara บนบัญชี TikTok ที่เน้นประสิทธิภาพการทำงาน 10 บัญชี ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 50,000 คน ในไตรมาสที่ 4
  2. เข้าใจทรัพยากรของคุณ: งบประมาณของโครงการคือ $10,000. ทีมของคุณประกอบด้วยผู้จัดการการตลาดผู้มีอิทธิพล, ผู้จัดการการตลาดสินค้า, ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที, และผู้เชี่ยวชาญด้านเงินเดือน.
  3. มอบหมายงาน: ผู้จัดการการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลจะระบุตัวและติดต่อสื่อสารกับผู้มีอิทธิพล ผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์จะสรุปรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และสร้างชุดเครื่องมือแบรนด์ให้ผู้มีอิทธิพลใช้เป็นแนวทาง ในขณะเดียวกัน ผู้จัดการฝ่ายไอทีจะให้การเข้าถึงแอปพลิเคชันและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะรวบรวมเอกสารการจ่ายเงินเดือนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้มีอิทธิพลได้รับค่าตอบแทนสำหรับงานของพวกเขา
  4. วางแผนรอบการพึ่งพา: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์กำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ในเดือนตุลาคมด้วย ดังนั้นคุณจะต้องวางแผนให้พวกเขาเสร็จสิ้นงานภายในเดือนกันยายน ผู้จัดการโครงการจะสร้างรายชื่อสำรองของผู้มีอิทธิพลที่จะติดต่อในกรณีที่มีคนถอนตัว
  5. ติดตามความคืบหน้า: แคมเปญการตลาดนี้จะดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน โดยมีเป้าหมายหลักห้าประการ หากมีบุคคลใดทำงานเกินกำลัง ให้เพิ่มทรัพยากรในทีมหรือขยายระยะเวลาโครงการตามความเหมาะสม คุณจะติดตามความคืบหน้าใน ClickUp ผ่านแดชบอร์ดและสื่อสารหากมีกำหนดเวลาใดเสี่ยงที่จะไม่ทันตามกำหนด
  6. ลดการขยายขอบเขตงาน: หาก Marinara ต้องการ TikTok 15 คลิป หรือต้องการอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแทน พวกเขาควรแจ้งขอเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการภายในสิ้นเดือนสิงหาคม เพื่อให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์โครงการปัจจุบัน มิฉะนั้น คุณจะต้องตกลงเลื่อนไทม์ไลน์โครงการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขอบเขตดังกล่าว จากนั้น PM จะดำเนินการระบุและติดต่ออินฟลูเอนเซอร์เพิ่มเติมที่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านั้น

พร้อมที่จะระบุและจัดสรรทรัพยากรของคุณหรือยัง?ClickUpพร้อมช่วยเหลือคุณ! การลงทะเบียนและเริ่มใช้งานนั้นฟรีทั้งหมด เพียงไม่กี่วินาที เริ่มต้นด้วยเทมเพลตการจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเร่งการจัดการโครงการของคุณให้รวดเร็วขึ้น วันนี้!

แม่แบบการจัดสรรทรัพยากร ClickUp

แม่แบบการจัดสรรทรัพยากร ClickUp
ใช้แม่แบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อติดตามงบประมาณหรือเวลาของทีมสร้างสรรค์ของคุณ

เทมเพลตการจัดสรรทรัพยากรของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามความสามารถและความพร้อมใช้งานของทรัพยากรทั้งหมดในองค์กรของคุณได้ในที่เดียว มาพร้อมกับมุมมองที่สะดวกเหล่านี้:

  • มุมมองรายการ: ดูงานทั้งหมดในรายการเดียว จัดกลุ่ม, เรียงลำดับ, และกรองงานที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย จัดระเบียบงานเหล่านั้นตามที่คุณต้องการ—ไม่ว่าจะเป็นตามลูกค้า, โครงการ, หรืออื่นๆ!
  • มุมมองบอร์ด: ดูและย้ายงานต่างๆ รอบบอร์ดสไตล์คัมบังนี้ ซึ่งจัดระเบียบรายการที่ต้องดำเนินการตามสถานะ
  • มุมมองปริมาณงาน: แสดงภาพปริมาณงานที่สมาชิกแต่ละคนได้รับมอบหมายในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น หนึ่งสัปดาห์ สองสัปดาห์ หรือหนึ่งเดือน เปรียบเทียบปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละคนกับความสามารถโดยรวมของพวกเขา

เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานการจัดการทรัพยากรของคุณ ใช้เทมเพลตนี้เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับศักยภาพของทีมคุณและความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของโครงการและเอกสารที่ต้องส่งมอบ

เทมเพลตการวางแผนทรัพยากร ClickUp

เทมเพลตการวางแผนทรัพยากร ClickUp
ใช้เทมเพลตการวางแผนทรัพยากรเพื่อตรวจสอบแบนด์วิดท์ของแคมเปญและทีมในมุมมองต่างๆ

เทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUpนำเสนอวิธีการหลากหลายในการแสดงภาพและจัดสรรทรัพยากรของคุณทั่วทั้งทีม

นอกจากมุมมองที่รวมอยู่ในเทมเพลตแรกแล้ว เทมเพลตนี้ยังมีมุมมองเพิ่มเติมอีกสองมุมมอง:

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือตารางเวลาของสมาชิกในทีม เช่นเดียวกับเทมเพลตทั้งหมดของเรา คุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ เพื่อให้เหมาะสมและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสไตล์ของคุณเอง

การจัดสรรทรัพยากรเป็นงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

คุณไม่ได้เพียงแค่จัดสรรทรัพยากรก่อนที่โครงการของคุณจะเริ่มต้นและถือว่าเสร็จสิ้น คุณต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการอย่างใกล้ชิด โดยปรับสมดุลระหว่างศักยภาพของทีมกับความต้องการของโครงการอย่างรอบคอบ เนื่องจากปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คุณจึงจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากรตามความเหมาะสม

ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีม พร้อมชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยคุณจัดการทรัพยากรของคุณ ให้โครงการของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และทำให้สิ่งต่าง ๆ เสร็จอย่างรวดเร็ว. เราช่วยผู้จัดการโครงการและผู้ตัดสินใจหลักจัดสรรทรัพยากรและดูแลวงจรชีวิตของโครงการอย่างครบถ้วนเหมือนมืออาชีพ.

ดูว่า ClickUp สามารถช่วยคุณและทีมของคุณได้อย่างไรโดยการสมัครใช้งานฟรีวันนี้!

และเก็บ ร้านพิซซ่าโปรดของคุณไว้ในปุ่มโทรด่วน — เพราะคุณจะไม่พลาดความอร่อยของชีสเยิ้มๆ อีกเลยเมื่อมีเราช่วย!