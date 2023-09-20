อะไรคือการร่วมมือในทีม? 10 กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมของคุณ

ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การทำงานร่วมกันเป็นทีมมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการรับประกันความสำเร็จ มันเป็นเชื้อเพลิงให้กับนวัตกรรม ส่งเสริมความหลากหลายในการแก้ปัญหา และกระตุ้นการแบ่งปันความรู้และทักษะ
ที่ ClickUp เราเชื่อว่าการทำงานเป็นทีมไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่ยังเป็นการใช้จุดแข็งที่แตกต่างกันของแต่ละสมาชิกในทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ในบล็อกนี้ เราจะเจาะลึกถึงความละเอียดอ่อนของการทำงานร่วมกันเป็นทีม สำรวจผลกระทบที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงาน และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพยายามในการทำงานร่วมกันของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพหรือองค์กรที่มั่นคงแล้ว การเข้าใจถึงความสำคัญของทีมที่ทำงานร่วมกันสามารถมอบความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งของคุณได้
มาเริ่มกันเลย!
อะไรคือการร่วมมือในทีม?
การร่วมมือในทีมที่ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นเมื่อทีมที่มีสองคนหรือมากกว่าทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน กระบวนการนี้ต้องการการสื่อสารที่สูงมาก ความไว้วางใจ และความเคารพซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกทีมทุกคน และเมื่อทำถูกต้องแล้ว จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมาก
ประโยชน์ของการทำงานร่วมกันในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
การสำรวจของมหาวิทยาลัยควีนส์พบว่า75% ของพนักงานคิดว่าการร่วมมือเป็นสิ่งจำเป็นในที่ทำงาน แต่เพียงประมาณ 39% ของพนักงานเชื่อว่าบริษัทของตนไม่มีความร่วมมือเพียงพอ
เมื่อผู้คนทำงานร่วมกัน พวกเขาจะแบ่งปันความคิดและคิดค้นวิธีแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น สิ่งนี้เปิดโอกาสให้ทีมสามารถแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น
การร่วมมือในทีมที่ประสบความสำเร็จยังช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณรู้สึกมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมในงานของตนมากขึ้น หากคุณเคยเป็นส่วนหนึ่งของทีม คุณจะรู้ว่ามันง่ายกว่าที่จะมีแรงจูงใจและมุ่งเน้นไปที่ เป้าหมายร่วมกัน
และประโยชน์ที่สำคัญที่สุดที่คุณจะเห็นจากการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่:
เพิ่มผลผลิต
เป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดมากเลยใช่ไหม? อย่างไรก็ตาม มันก็ควรค่าแก่การกล่าวซ้ำ เมื่อสมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้โดยมีอุปสรรคขัดขวางน้อยลง พวกเขาก็จะทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะนำไปสู่ระดับประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นสำหรับทั้งทีม
การสื่อสารที่ดีขึ้น
การทำงานร่วมกันเป็นทีมช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน ความไม่สอดคล้องของโครงการใด ๆ จะได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ว และคุณจะเผชิญกับความเข้าใจผิดน้อยลงซึ่งช่วยไม่ให้ผลลัพธ์ล่าช้า
เพิ่มความยืดหยุ่น
เครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันสามารถมอบความสามารถให้สมาชิกในทีมทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลา ซึ่งส่งผลให้มีตารางเวลาที่ยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับสมาชิกในทีมในการทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกันหรือแบบเรียลไทม์
ลองใช้เครื่องมือแบบอะซิงโครนัสเหล่านี้ดูสิ!
การตัดสินใจที่ดีขึ้น
ใครบ้างที่ไม่ชอบตัดสินใจให้ดีขึ้น?
เมื่อสมาชิกในทีมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกเขาจะสามารถปรับมุมมอง ทักษะ และข้อมูลที่แตกต่างกันให้สอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
รายการของประโยชน์ที่เกิดจากการร่วมมือกันของทีมที่แท้จริงนั้นยาวมาก อย่างไรก็ตาม แง่มุมที่สำคัญของการรับประกันการร่วมมือกันของทีมคือการมอบเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับสมาชิกทีมแต่ละคนเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
ประเภทของการทำงานร่วมกันเป็นทีม
- การทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกัน: การทำงานร่วมกันในลักษณะนี้คือสมาชิกในทีมทำงานบนงานที่แตกต่างกันและสื่อสารในเวลาที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะผ่านทางอีเมล ระบบแชท หรือแพลตฟอร์มการส่งข้อความอื่น ๆ การทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกันสามารถช่วยให้บรรลุผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ให้ความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นเพื่อรองรับตารางการทำงานที่แตกต่างกัน
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์คือเมื่อสมาชิกในทีมทำงานร่วมกันในเวลาเดียวกันและสื่อสารกันแบบสด ๆ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งต้องการให้ทุกคนออนไลน์ในเวลาเดียวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับหัวข้อ แบ่งปันความคิดเห็น หรือทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ การทำงานร่วมกันในรูปแบบนี้ช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีมได้
- การร่วมมือข้ามสายงาน: การร่วมมือข้ามสายงานหมายถึงการมีสมาชิกทีมจากหลากหลายแผนกหรือหน่วยงานภายในองค์กรทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน การร่วมมือในลักษณะนี้เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้นำมุมมองและทักษะที่แตกต่างกันมาใช้ ซึ่งสามารถนำไปสู่การคิดค้นแนวทางแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์และนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น
- การทำงานร่วมกันแบบขนาน: การทำงานร่วมกันแบบขนานคือการที่ทีมสองทีมหรือมากกว่านั้นทำงานเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกันแต่ต้องการทักษะที่แตกต่างกันหรือมีเป้าหมายที่ต่างกัน การทำงานร่วมกันแบบนี้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานและทำให้งานนั้นสามารถจัดการได้มากขึ้นสำหรับทีมในการทำให้สำเร็จ
- การทำงานร่วมกันแบบไฮบริด: การทำงานร่วมกันแบบไฮบริดผสมผสานองค์ประกอบจากการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสและซิงโครนัสเข้าด้วยกัน ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ แต่ยังคงให้สมาชิกมีอิสระในการจัดการตารางเวลาของตนเอง เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพเมื่อทีมต้องทำงานร่วมกันในภารกิจต่างๆ แต่ยังต้องการความยืดหยุ่นในเวลาของตนเอง
- การทำงานร่วมกันแบบออฟไลน์: การทำงานร่วมกันแบบออฟไลน์คือเมื่อทีมทำงานร่วมกันโดยไม่ได้ใช้เทคโนโลยี แต่พึ่งพาการประชุมและการจัดเวิร์กช็อปแบบพบปะกันเพื่อพัฒนาแนวคิดและค้นหาวิธีแก้ปัญหา การทำงานร่วมกันประเภทนี้สามารถช่วยสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกันของทีมในขณะที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างสมาชิก
10 กลยุทธ์การทำงานร่วมกันเป็นทีม
1. ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
คุณจะต้องมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่มีคุณภาพเยี่ยมเพื่อยกระดับการทำงานของคุณอย่างแท้จริง โชคดีที่ ClickUp คือเครื่องมือที่จะช่วยคุณทำได้ ลองดูแหล่งข้อมูลและคุณสมบัติเหล่านี้เพื่อจัดการการทำงานเป็นทีมของคุณ
เริ่มต้นด้วยการดูบทแนะนำเริ่มต้นที่สะดวกนี้ ซึ่งจะสรุปทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ ClickUp
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของคุณสมบัติการร่วมมือที่สำคัญของ ClickUp:
- ลำดับชั้น: การสร้างพื้นที่, โฟลเดอร์, และรายการของคุณเป็นขั้นตอนแรกในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม
- โครงการและรายการ: แพลตฟอร์มอื่น ๆ ขาดการจัดระเบียบที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่ยอดเยี่ยม แน่นอน คุณสามารถเริ่มต้นได้ดี แต่เมื่อปริมาณงานเพิ่มขึ้น ทุกอย่างก็จะเริ่มควบคุมไม่ได้ โครงการและรายการจะให้ความยืดหยุ่นและการควบคุมที่มากขึ้นในการทำงานของคุณ
- รายการตรวจสอบและแบบฟอร์ม: อย่าพลาดขั้นตอนใด ๆ ของงาน และทำให้เสร็จสิ้นไปทีละขั้นตอน วิธีนี้เหมาะสำหรับงานที่มีหลายขั้นตอนซึ่งต้องทำโดยบุคคลต่าง ๆ ในทีมของคุณ คุณยังสามารถบันทึกรายการตรวจสอบเป็นแบบฟอร์มเพื่อใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
- ผู้รับมอบหมายหลายคน: การทำงานร่วมกันหมายถึงการทำงานร่วมกัน! และบางครั้งก็ต้องการมากกว่าหนึ่งคนในการทำงานให้เสร็จ ด้วย ClickUp คุณสามารถมอบหมายงานให้กับคนมากกว่าหนึ่งคนได้เสมอ และยังสามารถมอบหมายความคิดเห็นได้อีกด้วย
- ClickUp Notepad: จดบันทึกสิ่งที่ต้องเตือนและรายการที่ต้องดำเนินการที่คุณต้องการแชร์กับผู้อื่นในภายหลัง
2. สร้างทีมข้ามสายงาน
ตามประเพณี ทีมส่วนใหญ่ใช้แนวทางแบบสายการผลิต โดยแต่ละคนทำงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายในสายการผลิต
แต่ยังมีอีกวิธีหนึ่ง:รวมสมาชิกทีมที่มีทักษะ ความสามารถ และความสนใจที่แตกต่างกันเข้าด้วยกันเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น
ความงดงามของทีมข้ามสายงานคือพวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดขั้นตอนระหว่างกลางลงได้ เมื่อเพิ่มระบบอัตโนมัติเข้าไปด้วย เช่นฟีเจอร์การติดตามเป้าหมายใน ClickUpคุณก็พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จแล้ว
3. ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของทีม
อะไรคือสิ่งที่แท้จริงที่ทำให้ทีมมีประสิทธิภาพ? ไม่ว่าคุณจะคิดว่ามันเกี่ยวกับวัฒนธรรม หรือตั้งเป้าหมายที่ดีขึ้น นี่คือวิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมคุณ:
- ส่งข้อความให้กำลังใจหากมีบางสิ่งไม่เป็นไปตามแผน
- ชี้ให้เห็นสิ่งที่ทำได้ดีแทนที่จะชี้ให้เห็นแต่ข้อผิดพลาดของทีม
- กำหนดเวลาการประชุมระดมความคิดสำหรับปัญหาที่ค้างคาใจนั้น
- ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ
- ติดตามความคิดเห็นจากหัวหน้าทีมของคุณ
- ตั้งเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายการทำงานให้ชัดเจน
4. จัดการประชุมที่มีเป้าหมายชัดเจน
เราทุกคนต่างเคยเข้าร่วมประชุมที่ดูเหมือนไม่คุ้มค่าและไม่มีจุดสิ้นสุด ในความเป็นจริง คุณอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจุดประสงค์ของการประชุมนั้นคืออะไรตั้งแต่แรก
สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยกว่าที่พวกเราส่วนใหญ่ต้องการ ซึ่งบั่นทอนขวัญกำลังใจและระดับพลังงานของทีมกล่าวโดยสรุป: อย่าทำลายพลังของทีมด้วยการพูดวกวนไร้สาระ ปรับการประชุมของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง:
5. ให้ความสำคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม
แม้ว่าทีมของคุณอาจจะรู้สึกกระตือรือร้นที่จะทำภารกิจต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้จัดการในวันหนึ่ง แต่พวกเขาก็อาจมาทำงานโดยปราศจากแรงบันดาลใจเลยในวันถัดไป
คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง? ลองพิจารณาใช้เกมมิฟิเคชันเป็นวิธีหนึ่งในการกระตุ้นให้สมาชิกในทีมมีแรงจูงใจ ตัวอย่างเช่นมอบคะแนนกรรมให้กับสมาชิกในทีมซึ่งพวกเขาสามารถสะสมและแลกเป็นของรางวัลที่มีคุณค่าได้
หากคุณต้องการก้าวไปข้างหน้า ให้ค้นหาวิธีสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการพักผ่อนเพื่อลดภาวะหมดไฟ ทีมของคุณจะขอบคุณคุณ และจะมีความพร้อมมากขึ้นในการร่วมมือกันในระยะยาว
6. กำหนดบรรทัดฐานของทีมเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น
ทีมของคุณต้องการมาตรฐานอะไรบ้างเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น?
กฎเกณฑ์ในการมีปฏิสัมพันธ์ที่ผู้นำของคุณควรใช้กับพนักงานคืออะไร?บรรทัดฐานของทีมเป็นเพียงชุดมาตรฐานแรกสำหรับความเหมาะสมในที่ทำงาน
มันช่วยลดการคาดเดาว่าต้องทำอะไรเพื่อให้โครงการดำเนินไปข้างหน้าเมื่อสมาชิกในทีมแต่ละคนไม่สามารถทำงานได้ตามที่คาดหวังไว้
7. ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันในทีมที่เหมาะสม
อย่าพลาดโอกาสที่จะได้ใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่น่าทึ่งมากมาย ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น
เริ่มต้นด้วย รายการเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันนี้จะช่วยคุณได้ มันเต็มไปด้วยทุกสิ่งที่ทีมที่ทำงานร่วมกันอาจต้องการ แม้ว่าทีมของคุณจะล้ำหน้าไปแล้ว คุณก็ยังจะพบสิ่งที่ช่วยคุณได้แน่นอน
ต้องการมากขึ้นอีกไหม? ตรวจสอบเครื่องมือดิจิทัลและอนาล็อกเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดีขึ้น
โบนัส:ภาพยนตร์เพื่อนซี้ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานเป็นทีม
8. เพิ่มเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลงในกระบวนการทำงานของคุณ
หากคุณกำลังขอให้ทีมของคุณทำงานที่คล้ายกันทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน ถึงเวลาแล้วที่จะเก็บรายละเอียด ข้อมูล และรายการตรวจสอบไว้ในเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โชคดีที่มีเทมเพลต ClickUpสำหรับทุกประเภทของกรณีการใช้งาน!
นำเทมเพลตของคุณไปอีกขั้นด้วยการเชื่อมโยงงานของคุณกับวันที่ครบกำหนดที่เกิดซ้ำ และคุณจะได้รับแจ้งเตือนด้วยเช่นกัน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเทมเพลตช่วยประหยัดเวลาและลดภาระงานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันในทีม
9. ปรับปรุงการสื่อสารในทีมของคุณ
ไม่มีวันไหนที่การเตรียมพร้อมด้วยวิธีการสื่อสารกับทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะเป็นเรื่องที่แย่
หากไม่ใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่ดีขึ้น คุณจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ลุกลามไปยังด้านอื่น ๆ ของการทำงาน:
- การไม่สามารถปฏิบัติตามกำหนดเวลา
- ทำภารกิจไม่สำเร็จ
- ขอเวลาเพิ่มเติม
- การขอลาหยุด
พิจารณาการมีความสม่ำเสมอในการประชุมกับทีมของคุณทั้งแบบร่วมกันและแบบตัวต่อตัว นี่เป็นวิธีที่จะช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในมุมมองของแต่ละบุคคลและมุมมองของกลุ่ม
10. ทำลายกำแพงที่ใหญ่ที่สุดของคุณ
ไซโลเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของทีมที่ทำงานร่วมกัน
เว้นแต่คุณต้องการส่งเสริมการตัดสินใจที่ไม่ดี ลดการมองเห็นของโครงการ และทำให้การทำงานยากลำบากกว่าที่ควรจะเป็น การทำงานเพื่อทำลายกำแพงที่กั้นการร่วมมือในทีมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อทีมที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- ตั้งเป้าหมายร่วมกันและทำให้มองเห็นได้ชัดเจนสำหรับสมาชิกทุกคนในทีมของคุณ
- แม่แบบกระบวนการและระบบที่ใช้อย่างต่อเนื่อง
- รักษาความรับผิดชอบทั่วทั้งทีมในการแบ่งปันความก้าวหน้าและข้อมูล
- รวมข้อมูลโครงการทั้งหมดและประวัติโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เข้าถึงได้
- ส่งเสริมการมองเห็นด้วยเครื่องมือที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม
เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีม
ขั้นตอนแรกในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกัน? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมพร้อมใช้งานแล้ว
นี่คือเครื่องมือที่จำเป็นต้องมี:
เครื่องมือจัดการโครงการแบบร่วมมือ:เครื่องมือจัดการโครงการเช่น ClickUpช่วยให้ทีมของคุณติดตามงาน, กำหนดเวลา, และความคืบหน้าได้ในขณะที่รวบรวมทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้าไว้ในที่เดียว
เครื่องมือแชททีม: เครื่องมือแชทเช่น Slack เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาการเชื่อมต่อของสมาชิกทีมแต่ละคนและอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร แม้ว่าผู้นำทีมสามารถใช้ฟีเจอร์แชทในตัวที่มีอยู่ในเครื่องมือหลายตัวเช่น ClickUp ได้เช่นกัน
เครื่องมือแชร์ไฟล์:เครื่องมือแชร์ไฟล์เช่นGoogle Drive ช่วยให้ทีมของคุณสามารถแชร์เอกสารสำคัญ รูปภาพ และไฟล์อื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมClickUp Docsจึงเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมในการรวมเอกสารไว้ที่เดียว มอบหมายงานให้กับเอกสารเหล่านั้น และแชร์กับสมาชิกในทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
เครื่องมือประชุมทางวิดีโอ: เครื่องมือประชุมทางวิดีโอเช่นZoomช่วยให้ทีมของคุณสามารถติดต่อสื่อสารกันได้แม้เมื่อพวกเขาทำงานจากระยะไกลและอยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน
กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล:ClickUp Whiteboardมอบเครื่องมือการร่วมมือทางภาพทั้งหมดที่ทีมต้องการเพื่อระดมความคิด ปรับปรุงโครงการ และคิดค้นไอเดียที่ดีที่สุดของพวกเขา
การทำงานร่วมกันของทีมแบบออนไซต์กับแบบรีโมท
การร่วมมือของทีมในสถานที่
การทำงานร่วมกันในสถานที่จริงแตกต่างจากการทำงานร่วมกันทางไกล แม้ว่าเป้าหมายสุดท้ายจะเหมือนกันก็ตาม ลองพิจารณาเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณยกระดับการทำงานร่วมกันในสถานที่จริงของคุณ
ขจัดอุปสรรค
หากเป้าหมายคือการร่วมมือในทีมที่ยอดเยี่ยม คุณไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้ไกลนักหากไม่ใช้เวลาในการกำจัดอุปสรรคที่อาจขัดขวางทางไปเสียก่อน นั่นหมายความว่าคุณต้องมอบซอฟต์แวร์การร่วมมือในทีมที่ดีที่สุดให้กับทีมของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อ, แก้ไข, ตั้งคำถาม, และบันทึกความคิดได้
ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติที่ช่วยขจัดอุปสรรคในเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น ClickUp ได้แก่:
- เครื่องมือสร้างเอกสารในตัวเพื่อวางแผนกระบวนการและกำหนดเวลา
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าทีมสื่อสารตามกำหนดเวลา
- คุณสมบัติการติดตามเวลาเพื่อให้ได้ภาพรวมระดับสูงว่าทีมของคุณใช้เวลาไปกับอะไร
- เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับการรับและจัดระเบียบแนวคิด
สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน
การสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนรู้สึกสบายใจในการทำงานร่วมกันและแบ่งปันความคิดนั้นต้องมีการกำหนดบรรยากาศที่เหมาะสม วิธีหนึ่งที่สามารถทำได้คือการจัดประชุมทีมเป็นประจำ โดยให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม
คุณยังสามารถสร้างช่องแชททีมที่ผู้คนสามารถถามคำถามและแบ่งปันความคิดเห็นได้อย่างอิสระในเวลาของตนเอง
โบนัส:กิจกรรมสร้างทีม!
เสริมสร้างการสื่อสารที่เปิดเผย
นี่ดูเหมือนการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนรู้สึกสบายใจที่จะแสดงความคิดเห็นเบื้องต้น ความคิด ข้อโต้แย้ง และความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งใดก็ตามที่ต้องการการอภิปราย
การสนทนา เอกสาร การมอบหมายบทบาท งานที่ทำ ประวัติการแก้ไข และแบบฟอร์มทั้งหมดช่วยส่งเสริมกระบวนการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
การทำงานร่วมกันของทีมระยะไกล
การทำงานร่วมกันในสถานที่เคยเป็นวิธีดั้งเดิมในการขับเคลื่อนโครงการและตัดสินใจได้ดีขึ้น แต่ในปัจจุบันการทำงานทางไกลกลายเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับหลายทีม
นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงมีความสำคัญที่จะต้องค้นหาวิธีการที่เชื่อถือได้เพื่อให้ทีมที่ทำงานทางไกลสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับเมื่อพวกเขาอยู่ในสำนักงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแบบตัวต่อตัว
นี่คือวิธีส่งเสริมให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้สมาชิกทุกคนในทีมเข้าใจข้อมูลอย่างครบถ้วน
เมื่อทุกคนตระหนักถึงเป้าหมายของทีม พวกเขามีแนวโน้มที่จะรักษาความสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลาได้มากขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันโดยการจัดการประชุมทีมเป็นประจำ (ทางออนไลน์แน่นอน) และรักษาการสื่อสารให้เปิดกว้าง
ส่งเสริมความโปร่งใส
ส่งเสริมความโปร่งใสด้วยการจัดตั้ง "มุมพูดคุย" เสมือนจริงที่สมาชิกในทีมสามารถพูดคุยกันได้อย่างไม่เป็นทางการ หรือจัดเวลาตรวจสอบความคืบหน้าเป็นประจำ โดยให้ทุกคนแบ่งปันสิ่งที่กำลังทำอยู่ผ่านการแชทสดใน Zoom
จังหวะมีความสำคัญที่นี่ แม้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำให้ทีมของคุณต้องติดอยู่กับประชุม Zoom มากมาย คุณสามารถจัดตารางประชุมประจำทุกสองสามสัปดาห์เพื่อให้ทีมได้แบ่งปันข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์
รวมศูนย์ รวมศูนย์ รวมศูนย์
ทรัพยากรของทีมที่แยกส่วนกันเป็นสิ่งที่แย่ที่สุด ข้อมูลสูญหายในกระบวนการ และไม่สามารถมองเห็นภาพรวมได้เลย แต่มีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากมาย เช่น ClickUp ที่ช่วยให้ทีมระยะไกลสามารถเชื่อมต่อกันและรวมศูนย์ทั้งเครื่องมือและทรัพยากรที่ทีมระยะไกลต้องการในการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
เพียงเพราะทีมของคุณทำงานทางไกล ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่สามารถสังสรรค์กันได้ ในความเป็นจริง การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสามารถเป็นวิธีที่ดีในการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
จัดกิจกรรมแฮปปี้อาวร์หรือพักดื่มกาแฟเสมือนจริง หรือตั้งชมรมหนังสือออนไลน์ที่สมาชิกทีมสามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังอ่านได้
เฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกัน
เมื่อทีมของคุณบรรลุเป้าหมาย ให้แน่ใจว่าได้ฉลองร่วมกัน สิ่งนี้จะช่วยให้สมาชิกในทีมรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยที่เหนียวแน่น และจะกระตุ้นให้พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จในอนาคต
เรียนรู้วิธีเพิ่มเติมในการสร้างทีมเวิร์กที่มีประสิทธิภาพ!
ClickUp: เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานร่วมกัน
ใครก็ตามที่บอกว่าความร่วมมือในทีมที่ประสบความสำเร็จนั้นยาก อาจจะยังไม่ได้อ่านคู่มือนี้ก็ได้ ล้อเล่นนะ ส่วนใหญ่แล้ว แต่ข้อสรุปก็คือ การทำงานร่วมกันเป็นทีมนั้นเป็นไปได้และสามารถสร้างผลงานที่ดีได้ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสมอยู่ด้วย
ยกระดับกลยุทธ์การทำงานร่วมกันของทีมคุณจากมือใหม่สู่ระดับโลกด้วย ClickUp!