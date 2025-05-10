10 เคล็ดลับในการทำงานให้เร็วขึ้นและทำสิ่งต่าง ๆ ให้เสร็จ

หากคุณกำลังจัดการงานนับพันและรายการที่ต้องทำดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด แต่คุณรู้สึกยุ่งอยู่ตลอดเวลา—คุณกำลัง มีประสิทธิภาพ จริงหรือไม่? 🤔
นี่ไม่ใช่คำถามลวง! ในความเป็นจริง หลายคนในโลกธุรกิจปัจจุบันอธิบายเรื่องประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกันออกไป
หากคุณติดอยู่ในสถานการณ์นี้อยู่ตลอดเวลาและไล่ตาม 'งานถัดไป' อยู่เสมอ ถึงเวลาแล้วที่จะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณ (โดยไม่ต้องลัดขั้นตอน) มีวิธีที่จะทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องทำให้ตัวเองเหนื่อยล้า
ดังนั้น เริ่มต้นได้เลยตอนนี้ด้วยการนำกลยุทธ์ต่อไปนี้ไปปรับใช้ในกิจวัตรประจำวันของคุณเพื่อทำให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น เราจะพูดถึงคำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพงาน การตั้งตารางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การลดเวลาที่ใช้ไปกับงาน และการเพิ่มความเร็วในการทำงานโดยรวม ไปลุยกันเลย! 🎢
10 วิธีในการทำงานให้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้นเพื่อให้ได้งานมากขึ้น
การทำงานให้เร็วขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับการค้นหาทางลัดที่ง่ายหรือใช้เทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง. สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องนำคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้ดีที่สุดกับกระบวนการทำงานและขั้นตอนของคุณมาใช้.
กฎข้อเดียว? ไม่มีวิธีเดียวที่เหมาะกับทุกคน แต่เป็นเรื่องของการฝึกฝนนิสัยการทำงานที่ดีและเรียนรู้ว่าคุณอาจกำลังเสียเวลาหรือทำงานซ้ำซ้อนตรงไหน
นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวม 10 เคล็ดลับในการทำงานให้เร็วขึ้น เพื่อให้คุณประหยัดพลังงานทางความคิดและทำงานได้มากขึ้นด้วยเวลาน้อยลง!
1. อัตโนมัติกระบวนการทำงานของคุณ
คุณรู้ไหมว่าอะไรที่น่าทึ่ง? การทำให้กระบวนการทำงานส่วนตัวของคุณเป็นอัตโนมัติ เชื่อเราเถอะ มันเปลี่ยนเกมและเป็นทักษะที่มีค่าในการรู้วิธีทำให้งานเป็นอัตโนมัติ ลองจินตนาการถึงการประหยัดเวลาและพลังงานทั้งหมดไปกับงานที่ทำซ้ำๆ และแทนที่จะทำอย่างนั้น คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่แตกต่างกันซึ่งมีความสำคัญจริงๆ—งานเชิงสร้างสรรค์และเชิงกลยุทธ์ที่แสดงความสามารถของคุณอย่างแท้จริง
การใช้เครื่องมืออัตโนมัติยังหมายถึงข้อผิดพลาดที่น้อยลง เพราะคุณสามารถทำให้กระบวนการและขั้นตอนของคุณเป็นมาตรฐานเพื่อไปสู่การเสร็จสิ้นโครงการได้ ดังนั้นคุณจึงได้รับความสม่ำเสมอ, ความถูกต้อง, และผลงานที่ยอดเยี่ยม. ใครล่ะที่จะไม่อยากมีความสบายใจแบบนี้?
เมื่อคุณทำงานเสร็จด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ คุณไม่เพียงแต่ประหยัดเวลาแต่ยังทำให้โครงการของคุณดำเนินไปตามแผนได้ด้วยการกำจัดงานที่น่าเบื่อซึ่งอาจทำให้โครงการล่าช้าในภายหลัง
🌈 จุดเด่น:ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติเพื่อลดงานซ้ำซ้อนให้เหลือเพียงงานเดียวตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างการทำงานอัตโนมัติที่มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมตามบทบาทของพวกเขา หรือย้ายงานไปยังสถานะที่ต่างออกไปเมื่อถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นแล้ว
และนั่นยังไม่หมด!ClickUp's Autopilot Agentsคือเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถทำงานที่ซับซ้อนหรือซ้ำซากให้คุณได้โดยอัตโนมัติ
ใช้ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือตัวแทนที่ปรับแต่งเองเพื่อจัดการงานต่างๆ เช่น การสร้างรายการดำเนินการจากบันทึกการประชุม การสรุปเอกสาร หรือการประเมินการส่งแบบฟอร์ม—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ต้องการความชาญฉลาดและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่การกระตุ้นแบบง่ายๆ เท่านั้น
2. สร้างแม่แบบสำหรับส่วนต่าง ๆ ของงานเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและเพิ่มประสิทธิภาพ
เมื่อพูดถึงการทำงานให้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น ให้ใช้เทมเพลต!
ใครจะไม่ชอบความคิดที่จะเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว? ด้วยความช่วยเหลือของเทมเพลต คุณจะมีจุดเริ่มต้นที่มั่นคง ดังนั้นคุณสามารถดำดิ่งเข้าสู่โครงการของคุณได้ทันที อย่าเสียเวลาไปกับการสงสัยว่าจะเริ่มต้นที่ไหน แต่ให้คว้าเทมเพลตที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ แล้วคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นแล้ว
เทมเพลตยังช่วยส่งเสริมความสม่ำเสมออีกด้วย ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าเอกสารหรือการนำเสนอของคุณจะเข้ากับสไตล์ของงานก่อนหน้านี้หรือไม่ ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ คุณจะมีรูปลักษณ์และความรู้สึกที่เป็นเอกภาพในทุกงาน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังดูเป็นมืออาชีพอย่างมากอีกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นแม่แบบโครงสร้างการ แบ่งงานหรือแม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำ มีบางสิ่งที่คุณสามารถใช้เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน คุณกำลังทำงานด้วยรูปแบบเดียวกันและใช้แนวทางเดียวกัน เลือกจากห้องสมุดแม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUpเพื่อปรับแต่ง จัดรูปแบบ และแก้ไขให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
หากคุณพร้อมที่จะจดทุกอย่างลงแล้ว ให้ใช้เทมเพลตปฏิทินรายการสิ่งที่ต้องทำจาก ClickUpนี้เพื่อจัดการรายการงานของคุณ! 👇🏼
3. กำหนดเป้าหมาย SMART และติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
ในการสำรวจของClickUpที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คนจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกถามว่าพวกเขาให้คำนิยามของคำว่า "ประสิทธิภาพ" ในที่ทำงานอย่างไร พบว่ามีคำตอบสามข้อที่โดดเด่น:
ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหญ่ ปัญหาการจัดการเวลา หรือภาระงานธุรการมากเกินไป มีหลายสิ่งที่สามารถขัดขวางไม่ให้เรารู้สึกมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง นี่คือเหตุผลที่เราต้องมีเป้าหมายแทนที่จะเป็นเพียงรายการงาน!
แทนที่จะทำเครื่องหมายถูกในรายการ เป้าหมายช่วยให้เรามุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ ทำให้เราให้ความสำคัญกับงานที่มีคุณค่าสูงมากกว่างานที่ยุ่งเหยิง
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการแยกแยะงานที่ไม่สำคัญและงานที่สำคัญ เพื่อให้คุณรู้ว่าอะไรควรได้รับการจัดลำดับความสำคัญ ลองพิจารณาใช้รูปแบบเป้าหมาย SMARTซึ่งเป็นตัวย่อที่หมายถึง จำเพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้
แทนที่จะตั้งเป้าหมายที่คลุมเครือเช่น "ฉันต้องการประหยัดเวลาในการทำงาน" หรือ "ฉันต้องการมีประสิทธิภาพมากขึ้น" ผู้หญิงที่ตั้งเป้าหมายแบบ SMART จะให้แผนที่ชัดเจนสู่ความสำเร็จ ดังนั้นคุณจะรู้อย่างแน่ชัดว่าคุณกำลังพยายามทำอะไร:
- เฉพาะเจาะจง: เป้าหมายควรถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อไม่ให้เกิดความคลุมเครือเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ
- วัดผลได้: ติดตามความก้าวหน้าของคุณและรู้ว่าคุณบรรลุเป้าหมายเมื่อใด
- สามารถบรรลุได้: กำหนดเป้าหมายที่เป็นจริงและสามารถทำได้จริง พร้อมทั้งปรับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับค่านิยมโดยรวมและวัตถุประสงค์ระยะยาวของคุณ
- มีกรอบเวลา: กำหนดเส้นตายสำหรับเป้าหมายของคุณ และสร้างความรู้สึกเร่งด่วนและแรงจูงใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ด้วยฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUp คุณสามารถสร้างเป้าหมายแบบ SMART และแบ่งย่อยออกเป็นเป้าหมายย่อยที่จัดการได้ง่าย พร้อมทั้งจัดระเบียบเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างสะดวก ด้วยการติดตามและจัดระเบียบความคืบหน้าของคุณภายในแพลตฟอร์ม คุณจะรักษาสมาธิและมีแรงจูงใจอยู่เสมอเมื่อเห็นตัวเองเข้าใกล้เป้าหมายได้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวว่าการปรับสภาพแวดล้อมของคุณมีความสำคัญพอๆ กัน!
ผลลัพธ์ของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งรอบตัว ดังนั้นควรกำจัดสิ่งรบกวนที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด วางโทรศัพท์ไว้ในห้องอื่น เพราะการแจ้งเตือนเพียงครั้งเดียวอาจทำให้คุณเสียสมาธิและต้องใช้เวลาถึง 15 นาทีในการกลับมาคิดต่อได้ เตรียมกาแฟและเทใส่แก้วไว้ก่อนนั่งทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอบอุ่นเพียงพอ เพราะความหนาวอาจทำให้คุณเสียสมาธิและมัวแต่คิดถึงความหนาว ใช้หูฟังแบบตัดเสียงรบกวน
4. ใช้ฟีเจอร์การบล็อกเวลาในปฏิทินของคุณ
การจัดสรรเวลาเป็นเทคนิคพื้นฐานแต่ทรงพลังที่สามารถช่วยคุณได้อย่างมหัศจรรย์สำหรับเวลาที่คุณจัดสรรไว้สำหรับโครงการหรือภารกิจเฉพาะการจัดสรรเวลาเป็นนิสัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนี้เกี่ยวข้องกับการจัดตารางเวลาที่มอบหมายไว้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาเป็นชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง สำหรับภารกิจเฉพาะ
นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงยอดเยี่ยมมาก ประการแรก การบล็อกเวลาช่วยให้คุณรักษาสมาธิได้อย่างเฉียบคม ด้วยการ จัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับแต่ละงาน คุณจะลดโอกาสที่จะเสียสมาธิไปกับอีเมลที่รบกวน สายโทรศัพท์ หรือการแจ้งเตือนจากโซเชียลมีเดียที่ดึงดูดใจบนโทรศัพท์มือถือของคุณ
นอกจากนี้ ด้วยกรอบเวลาที่กำหนดไว้ คุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยธรรมชาติเพื่อให้เสร็จสิ้นงานภายในเวลาที่กำหนด มันเหมือนกับการให้กำหนดเส้นตายเล็กๆ กับตัวเองสำหรับแต่ละงาน และเราทุกคนรู้ดีว่ากำหนดเส้นตายสามารถกระตุ้นให้เราทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานง่ายๆ หรือโครงการใหญ่ก็ตาม
การจัดสรรเวลาเป็นช่วงๆ ยังยอดเยี่ยมสำหรับการลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ สิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณนำไปใช้ได้อย่างราบรื่น และClickUp Calendarก็ทำได้เช่นนั้น! มันสามารถ:
✅ ดึงการประชุม งานที่ได้รับมอบหมาย ช่วงโฟกัส (โดยพื้นฐานแล้วคือเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด) มาไว้ในมุมมองแบบรวมเดียว✅ ช่วยจัดหมวดหมู่การทำงานเป็นลำดับความสำคัญ งานค้าง และงานที่ล่าช้า ทำให้คุณเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าควรให้ความสำคัญกับอะไรในแต่ละช่วงเวลา✅ กำหนดเวลาโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนการทำงานของคุณ ✅ เรียนรู้จากสไตล์การทำงานของคุณตลอดเวลา และให้คำแนะนำการจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาดขึ้น✅ รวมความพร้อมของทีมไว้ในมุมมองเดียวเพื่อให้คุณทราบว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ และใครพร้อมให้บริการ
และนี่คือเหตุผลที่ทีมต่างๆ พึ่งพาปฏิทินของ ClickUp เพื่อใช้การบล็อกเวลาและจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับงานต่างๆ นอกจากนี้แม่แบบการบล็อกเวลาของ ClickUp Scheduleยังสามารถผสานปฏิทินของคุณกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Google Calendar หรือ Outlook ได้ แม่แบบเหล่านี้ช่วยให้คุณรักษาสมาธิ ลดสิ่งรบกวน และมั่นใจได้ว่าคุณจัดสรรเวลาเพียงพอสำหรับแต่ละงาน
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่มีความรู้ใช้กลยุทธ์ การจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะกับตนเอง แต่เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีฟีเจอร์การจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญที่แข็งแกร่งในตัว ซึ่งอาจขัดขวางการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ
ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาด้วย AIของ ClickUpสามารถช่วยคุณเปลี่ยนการคาดเดาให้กลายเป็นการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสงานแต่ละอย่างได้อีกด้วย สร้างระบบการจัดการเวลาที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณจริง!
5. ใช้ประโยชน์จากพลังของปัญญาประดิษฐ์
AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือ — มันคือการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการถ่ายโอนงานที่ต้องใช้ความคิด เช่น การจัดเรียงข้อมูล การจดจำรูปแบบ การรวบรวมรายงาน หรือการสร้างข้อความและภาพ AI ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ปัญหาเดียวคืออะไร? มันไม่ได้ผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณอย่างแท้จริง ซึ่งอาจทำให้คุณต้องคัดลอกและวางข้อมูลจากแท็บหนึ่งไปยังอีกแท็บหนึ่งอยู่ตลอดเวลา เว้นแต่ว่าคุณกำลังใช้AI ของ ClickUp! ClickUp Brain ถูกสร้างขึ้นในเวิร์กสเปซของคุณและสามารถช่วยให้คุณ:
- คำตอบทันที: ถาม ClickUp Brain เกี่ยวกับพื้นที่ทำงาน งาน เอกสาร และโครงการของคุณเพื่อรับคำตอบที่ถูกต้องและทันที
- สรุปงาน: สรุปงานหรือหัวข้อที่ยาวอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าใจประเด็นสำคัญโดยไม่ต้องอ่านทั้งหมด
- สรุปเอกสาร: สรุปเอกสารยาวหรือบันทึกการประชุมเพื่อดึงประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
- การช่วยเหลือการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์: ร่างอีเมล, ความคิดเห็น, คำอธิบายงาน, และอื่น ๆ ด้วยคำแนะนำจากปัญญาประดิษฐ์ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสร้างเนื้อหา
- รายการที่ต้องดำเนินการ: ดึงรายการที่ต้องดำเนินการและขั้นตอนถัดไปจากบันทึกการประชุม เอกสาร หรือหัวข้อสนทนาโดยอัตโนมัติ
- การค้นหาแบบรวม: ค้นหาข้อมูล งาน หรือเอกสารต่างๆ ในพื้นที่ทำงานของคุณโดยใช้การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ
- การอัตโนมัติของงาน: สร้างงาน, การแจ้งเตือน, และกิจกรรมในปฏิทินได้โดยตรงจากการสนทนาหรือบันทึกด้วยคำสั่งที่ง่าย
- การอัปเดตโครงการ: สร้างรายงานแบบสแตนด์อัพหรือการอัปเดตโครงการตามกิจกรรมล่าสุด ช่วยประหยัดเวลาในการรายงานด้วยตนเอง
- คำแนะนำในการจัดลำดับความสำคัญ: รับคำแนะนำจาก AI เกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำต่อไปโดยอิงตามกำหนดเวลาและความสำคัญ
- การเรียกคืนความรู้: เข้าถึงเอกสารภายใน, SOPs หรือ นโยบายได้ทันที
6. แบ่งงานออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ พร้อมด้วยงานย่อยและรายการตรวจสอบ
เมื่อคุณกำลังรับมือกับโครงการใหญ่หรือเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการรู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน งานอาจรู้สึกท่วมท้น ไม่ใช่เพราะมันยากเกินไป แต่เพราะมันไม่ได้ถูกจัดโครงสร้างอย่างชัดเจน
หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเอาชนะสิ่งนี้คือการแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่สามารถจัดการได้ โดยใช้วิธีที่เรียกว่า การแบ่งชั้นการกระทำ วิธีนี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนจากเจตนาที่คลุมเครือไปสู่การกระทำที่เป็นรูปธรรมและจัดการได้ง่ายขึ้น ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการและวัดความก้าวหน้าได้
🎯 เริ่มต้นด้วยการกำหนด เป้าหมายสุดท้าย—ความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร? ให้ชัดเจนว่าคุณต้องการบรรลุอะไร 🎯 แบ่งเป้าหมายนั้นออกเป็น 3 ถึง 5 ส่วนที่ใหญ่ขึ้น หรือเป็นหมุดหมายที่แสดงถึงขั้นตอนหลักของงาน หมุดหมายเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นแผนที่ระดับสูงของคุณ🎯 ลงลึกในแต่ละขั้นตอนและ ระบุงานย่อย ที่ต้องทำให้เสร็จ แต่ละงานย่อยควรเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ภายใน 30 ถึง 60 นาที🎯 เมื่อคุณมีรายการแล้ว ให้ จัดลำดับความสำคัญและเรียงลำดับงาน: กำหนดว่างานใดขึ้นอยู่กับงานอื่น งานใดสามารถทำพร้อมกันได้ และงานใดควรมาก่อน🎯 สุดท้าย มอบหมายงาน และกำหนดเส้นตายเพื่อให้แผนสามารถดำเนินการได้และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน
ด้วยClickUp Tasks การแบ่งงานเป็นเรื่องง่าย เริ่มต้นด้วยการสร้างงานสำหรับแต่ละเป้าหมายหลักในโครงการของคุณ จากนั้นเพิ่มงานย่อยเพื่อระบุขั้นตอนที่เล็กกว่าและสามารถดำเนินการได้ซึ่งจำเป็นต่อการทำให้แต่ละงานสำเร็จ คุณสามารถจัดลำดับงานย่อยเพิ่มเติมได้หากจำเป็นสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
💟 เคล็ดลับเพิ่มเติม: ใช้การเชื่อมโยงงานเพื่อจัดการลำดับและหลีกเลี่ยงอุปสรรค มอบหมายเจ้าของและกำหนดวันที่ครบกำหนดเพื่อให้ความรับผิดชอบชัดเจน และเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองหรือแท็ก เพื่อจัดหมวดหมู่การทำงาน และเพียงเท่านี้ เป้าหมายใหญ่ของคุณก็จะกลายเป็นชุดของการกระทำที่มุ่งเน้นและจัดการได้ ทำให้ความคืบหน้าชัดเจนและทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
7. จัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ
การจัดลำดับความสำคัญ? นั่นคือสิ่งที่ตรงข้ามกับงานที่ไม่มีประโยชน์ และนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างความได้เปรียบเล็กน้อย เพื่อนของคุณในกระบวนการนี้?กรอบการทำงานของไอเซนฮาวร์!
มันช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานโดยแบ่งออกเป็น:
- งานด่วนและสำคัญ ควรทำทันที
- งานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน ควรจัดตารางไว้ทำภายหลัง
- งานที่ เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทำได้
- งานที่ไม่ เร่งด่วนและไม่สำคัญ ควรถูกกำจัดหรือลดให้น้อยที่สุด
ด้วยแนวทางที่มุ่งเน้นเช่นนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณไม่ได้เพียงแค่ตอบสนองต่อภารกิจที่ดังที่สุดเท่านั้น แต่ยังใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว ประสิทธิภาพการทำงาน และความเป็นอยู่ที่ดีของคุณอย่างแท้จริง
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้แม่แบบ Eisenhower Matrix โดย ClickUp เพื่อนำ กรอบการทำงานนี้ไปใช้ ในกระบวนการทำงานของคุณได้เร็วขึ้น 👇🏼
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: หยุดตอบอีเมลในช่วงเวลาว่างของคุณ—นั่นคือเวลาที่คุณควรพักผ่อนและกำจัดสิ่งรบกวนต่างๆ แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้มุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการความสนใจอย่างเต็มที่ และอย่าลืมหยุดพักเป็นระยะๆ เพื่อรักษาสุขภาพจิตของคุณให้อยู่ในสภาพที่ดี
8. จำกัดสิ่งรบกวนด้วยช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิ
โดยเฉลี่ยแล้วพนักงานจะถูกทำให้เสียสมาธิทุก 11 นาที และอาจใช้เวลาถึง 25 นาที กว่าจะกลับมาโฟกัสได้หลังจากถูกรบกวน
สิ่งรบกวนเหล่านี้สะสมอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและทำให้ความก้าวหน้าช้าลง ต้นทุนที่แท้จริงไม่ใช่แค่เวลาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพลังงานทางจิตใจที่สูญเสียไปในแต่ละครั้งที่ถูกรบกวนด้วย แล้วเราจะทำอย่างไรให้สามารถมีสมาธิและหลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้?
- ลองกำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่—เก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ในโหมดเงียบหรือโหมดไม่รบกวน
- ลองฝึกทำงานทีละอย่าง หรือที่เรียกว่า "มอนโอแทสก์กิ้ง" หากคุณมีปัญหาในการจดจ่อ
- ลดการรบกวนจากภายนอกโดยการปิดการแจ้งเตือน
- ใช้กลยุทธ์เช่นเทคนิคโพโมโดโรเพื่อส่งเสริมการมีสมาธิอย่างเป็นระบบ
- ลงทุนในซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเพื่อวัดผลผลิตของคุณ
9. มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เราทุกคนทราบดีว่าการมอบหมายงานเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้งานสำเร็จลุล่วง แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป เคล็ดลับคือการมอบหมายงานที่สอดคล้องกับจุดแข็งของทีมของคุณ
แทนที่จะเพียงแค่ส่งต่อสิ่งต่าง ๆ ไป ให้ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการ ตั้งความคาดหวังที่เป็นจริง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อประสบความสำเร็จเครื่องมือเช่นแอปจัดการงานสามารถช่วยให้คุณอยู่ในวงจรโดยไม่ต้องคอยควบคุม และการตรวจสอบอย่างรวดเร็วสามารถช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามแผน
เมื่อคุณมอบหมายงานอย่างถูกต้อง คุณจะปลดปล่อยเวลาของคุณให้สามารถทำภารกิจที่ใหญ่ขึ้นได้ และช่วยให้ทีมของคุณรู้สึกมั่นใจและมีความสามารถมากขึ้น นี่คือสิ่งที่ Gaurav Agarwal ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ ClickUp กล่าวเกี่ยวกับการมอบหมายงาน!
คำถามคือ: "นี่คือการใช้เวลาอันมีค่าของฉันอย่างสูงสุดหรือไม่?" การปล่อยวางนั้นยาก การเห็นคนอื่นใช้เวลานานกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้รวดเร็วนั้นรู้สึกเจ็บปวด แต่เป็นเส้นทางเดียวสู่การขยายตัวที่แท้จริง
นี่คือตัวอย่าง ฉันเพิ่งปรับเปลี่ยนวิธีการเตรียมเนื้อหาสำหรับการทบทวนธุรกิจรายไตรมาสของฉัน: ก่อนหน้านี้: ฉันใช้เวลา 20 ชั่วโมงในการรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง สร้างเรื่องราว และทำสไลด์ ตอนนี้: ทีมของฉันใช้เวลา 30 ชั่วโมง และฉันใช้เวลา 5 ชั่วโมง รวมเป็น 35 ชั่วโมงเทียบกับ 20 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ ดูเหมือนไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหม?
อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้:
ประหยัดเวลาของฉัน 15 ชั่วโมง สำหรับงานที่มีคุณค่าสูงกว่า
ให้ผลลัพธ์สุดท้ายที่ดีกว่าที่ฉันสามารถทำได้ด้วยตัวเอง
ช่วยให้ทีมของฉันเข้าใจธุรกิจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ครั้งต่อไปที่เราทำสิ่งนี้ เวลาทั้งหมด 35 ชั่วโมงจะกลายเป็น 25 ชั่วโมง นี่คือปริศนาของประสิทธิภาพในการขยายตัว: สิ่งที่ดูเหมือนว่าประสิทธิภาพลดลงในระดับหน่วยจริง ๆ แล้วสร้างการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในระดับระบบ
10. ตรวจสอบนิสัยการทำงานของคุณด้วยคุณสมบัติการรายงาน
เคยสังเกตไหมว่างานที่คุณคิดว่าใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียว กลับยืดยาวไปจนถึงบ่ายทั้งวัน?นั่นคือกฎของพาร์กินสันกำลังทำงานอยู่ กรอบแนวคิดนี้กล่าวว่า "งานจะขยายตัวจนเต็มเวลาที่มีอยู่สำหรับการทำให้เสร็จ" และนี่เป็นสิ่งที่หลายคนในพวกเราได้สัมผัสด้วยตัวเอง
ประเด็นสำคัญที่นี่คือ ยิ่งคุณให้เวลากับตัวเองมากขึ้นในการทำบางสิ่งให้เสร็จสิ้น ก็ยิ่งมีแนวโน้มว่าจะใช้เวลานานขึ้น—ไม่ว่าจะต้องใช้เวลามากจริงหรือไม่ก็ตาม
ทางออกคืออะไร? การถอยกลับมาดูว่าคุณใช้เวลาอย่างไรสามารถช่วยให้คุณเห็นแนวโน้ม รู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณเสียสมาธิ และหาว่าอะไรที่ได้ผล (และอะไรที่ไม่ได้ผล) ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการเข้าใจว่าคุณสามารถปรับปรุงตรงไหนได้บ้าง เพื่อที่คุณจะได้ไม่เพียงแค่ยุ่งแต่ยังได้ผลผลิตจริงๆ
สิ่งที่ยอดเยี่ยมคือ คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่ซับซ้อนเกินไป เริ่มต้นด้วยการให้ความสนใจกับเวลาที่คุณใช้ไปกับงานต่าง ๆ ทบทวนเป้าหมายของคุณ หรือแม้กระทั่งการสะท้อนความคิดในตอนสิ้นสัปดาห์เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของClickUp ช่วยให้คุณสามารถรายงานข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับนิสัยการทำงานของคุณใช้แดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ ClickUpเพื่อสร้างพื้นที่ส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย ที่คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดหลักและเวลาที่คุณติดตามได้
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ไม่ว่าคุณจะเป็นคนตื่นเช้าหรือคนกลางคืนการมีแผนประจำสัปดาห์สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น การจัดเวลาเช้าวันจันทร์สำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่ บ่ายวันพุธสำหรับการประชุม และวันศุกร์สำหรับการทบทวนและวางแผน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก
วิธีทำงานให้มากขึ้นและเอาชนะขีดจำกัดเวลาของคุณ
โดยการนำ 10 เคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้ในกิจวัตรประจำวันของคุณ คุณจะก้าวไปสู่การทำงานที่รวดเร็วขึ้นและทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น
กุญแจสำคัญคือการมีวินัยและปรับกลยุทธ์ของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ จัดกลุ่มงานที่คล้ายกันเพื่อทำงานเป็นชุดหรือกำหนดช่วงเวลาในปฏิทินของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาไปกับงานที่ไม่สำคัญ
ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและทัศนคติที่ถูกต้อง คุณจะเห็นการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญในประสิทธิภาพของคุณ นำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณ. ดังนั้น คุณพร้อมที่จะเพิ่มพลังให้กับการผลิตของคุณหรือไม่?