10 ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดปี 2025 (คุณสมบัติของแอปและราคา)

ดังที่ไอคอนอย่างเอพริล ลัดเกตเคยกล่าวไว้ว่า "เวลาคือเงิน เงินคืออำนาจ อำนาจคือพิซซ่า และพิซซ่าคือความรู้"
ไม่ว่าเธอจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม เอพริลได้สรุปความสำคัญของการจัดการเวลาและซอฟต์แวร์ติดตามได้อย่างแม่นยำในไม่กี่คำนั้น แบบนั้นแหละ 🍕💜
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทีม, เอเจนซี, หรือฟรีแลนซ์ที่ต้องการเพิ่มผลผลิต,เร่งรัดโครงการ,จัดสรรเวลาในแต่ละวัน, และอื่น ๆ เครื่องมือเหล่านี้สามารถให้สมาชิกในทีมใช้เพื่อบันทึกเวลาเข้าและออก, จัดระเบียบปริมาณงาน, และบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานแต่ละอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในวันทำงานและรักษาความคล่องตัวในระหว่างสัปดาห์
นอกจากนี้การติดตามเวลาทำงานของโครงการยังเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสำหรับทั้งนายจ้างและพนักงาน ด้วยการใช้เวลาทำงานของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณจะมีเวลา กลับคืน เพื่อมุ่งเน้นไปที่ครอบครัว โครงการที่คุณหลงใหล ความสัมพันธ์ และงานอดิเรก 🏆
ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการลงทุนในซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
...และด้วยจำนวนซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่ การลองผิดลองถูกอาจเป็นปัญหาใหญ่ได้ 😳
แต่คุณมาถูกที่แล้ว! เราได้สร้างรายการละเอียดของแอปติดตามเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับเพื่อช่วยคุณค้นหาและเปรียบเทียบคุณสมบัติเด่น ข้อดี ข้อเสีย ราคา และคะแนนรีวิว
แอปพลิเคชันติดตามเวลาคืออะไร?
แอปติดตามเวลาเป็นเครื่องมือออนไลน์หรือบนมือถือที่บันทึกเวลาที่คุณใช้ในการทำงาน งานเฉพาะ หรือโครงการต่างๆ ในระหว่างวัน สัปดาห์ เดือน หรือแม้แต่ปี! ข้อมูลเชิงลึกจากแอปเหล่านี้สามารถใช้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ดีขึ้น หรือใช้ในการคำนวณเงินเดือนหรือเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างแม่นยำ
โดยการเข้าใจว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไรในแต่ละวัน และเวลาของคุณมีค่าใช้จ่าย จริง ๆ เท่าไร พนักงานและบริษัทสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลกำไรโดยรวม
โดยเฉพาะสำหรับพนักงานรายชั่วโมงและผู้รับเหมา ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาถูกใช้เพื่อตรวจสอบกะการทำงาน, เวลาพักกลางวัน, วันหยุดพักผ่อน, วันลาป่วย, และอื่น ๆ! นอกจากนี้ บางทีมยังพึ่งพาซอฟต์แวร์นี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐ, สหภาพแรงงาน,หรือโครงการต่าง ๆ
ฟังดูเหมือนเยอะแล้ว แต่ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสามารถทำได้มากกว่านี้อีก! คำถามที่แท้จริงคือ—คุณต้องการคุณสมบัติอะไรบ้าง?
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ติดตามเวลา?
ความสวยงามของซอฟต์แวร์ติดตามเวลาคือมันมีพลังในการรวมเทคนิคการจัดการเวลาต่าง ๆ มากมายไว้ในแอปที่สะดวกและใช้งานง่าย—ในอุดมคติ
ไม่ใช่ทุกแอปติดตามเวลาหรือบล็อกเวลาจะมีฟังก์ชันการใช้งาน ความสะดวกในการใช้งาน และความคุ้มค่าที่เหมือนกัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไรก่อนที่จะซื้อ นี่คือห้าคุณสมบัติที่ต้องมีในซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่มีคุณภาพสูงและ มีประโยชน์:
- การติดตามเวลาทั่วโลก: การเริ่มและหยุดนาฬิกาดิจิทัลของคุณทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนระหว่างหน้าต่างเบราว์เซอร์ งาน หรือประชุม ไม่ใช่การใช้เวลาของคุณอย่างคุ้มค่าที่สุด มองหาซอฟต์แวร์ที่สามารถบันทึก จัดการ และรวมเวลาที่คุณใช้ไปกับงาน ทั้งหมด ของคุณ
- การรายงานเวลา: การได้รับภาพรวมระดับสูงของรายการเวลาของคุณ, การประมาณการ, ระยะเวลา,และเป้าหมายของโครงการจะช่วยให้คุณตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับกระบวนการของคุณได้
- สูตร: สูตรช่วยให้คุณคำนวณตัวเลขสำคัญได้อย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติ รวมถึงเวลาทำงาน ต้นทุนต่อชั่วโมง งบประมาณ และอื่นๆ
- การจัดเรียงและการกรอง: บันทึก, ป้ายกำกับ, หรือแท็ก จะช่วยให้คุณจัดระเบียบและเข้าถึงรายการเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย
- การผสานการทำงาน: การค้นหาซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่มีการผสานการทำงานมากมายจะช่วยให้คุณดูและจัดการเวลาที่ใช้ในแอปต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
ข่าวดีคือ: มีซอฟต์แวร์มากมายที่ตรงตามเกณฑ์เหล่านี้—และหลายตัวที่เหนือกว่ามาตรฐานอีกด้วย!
10 เครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุด
คุณไม่คิดว่าเราจะปล่อยให้คุณค้นหาซอฟต์แวร์ติดตามเวลาด้วยตัวเองหรอกใช่ไหม?
นำความรู้ด้านการจัดการเวลาที่คุณเพิ่งค้นพบมาทดสอบเพื่อค้นหาเครื่องมือติดตามเวลาในฝันของคุณโดยใช้รายการละเอียดนี้เป็นแนวทาง เปรียบเทียบคุณสมบัติหลัก ข้อดีและข้อเสีย ราคา และคะแนนของซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ!
1.คลิกอัพ
ClickUp คือซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวมงานของคุณจากแอปต่างๆ เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—รวมถึงเวลาที่คุณใช้ในแท็บอื่นๆ แอปต่างๆ และงานต่างๆ ด้วย! เป็นแอปติดตามเวลาที่เหมาะสำหรับบุคคลและผู้จัดการที่ต้องการก้าวล้ำหน้าประสิทธิภาพการทำงานด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาโครงการของ ClickUp,ส่วนขยาย Chromeฟรีเพื่อติดตามเวลาในหน้าต่างต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย!
นอกจากนี้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเพียงตัวเดียวที่มีมุมมองปริมาณงาน (Workload view)ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมในระดับสูงเกี่ยวกับปริมาณงานที่สมาชิกแต่ละคนในทีมได้รับมอบหมายในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การติดตามเวลาที่ยืดหยุ่นจากอุปกรณ์ หน้าต่าง แอป หรือภารกิจใด ๆ ด้วยตัวจับเวลาทั่วโลก
- สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน รายงาน และข้อมูลเชิงลึกตามความต้องการด้วยวิดเจ็ตติดตามเวลา
- วางแผนสัปดาห์ของคุณล่วงหน้าพร้อมประมาณเวลาสำหรับแต่ละงานหรือปริมาณงาน
- เพิ่มบริบทให้กับทุกการบันทึกเวลาด้วยบันทึกว่าคุณใช้เวลาอย่างไร
- คำนวณเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติเพื่อความถูกต้องในใบแจ้งหนี้ทุกฉบับ
- กรอง, จัดเรียง, และจัดหมวดหมู่รายการเวลาของคุณด้วยป้ายกำกับ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้สักเล็กน้อยในการปรับตัวกับฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือ—ยัง!
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- บิซิเนส พลัส: $19 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ ClickUp เพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (5,510+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,510 รายการ)
2. ทันเวลา
เป้าหมายของ Timely คือการทำให้กระบวนการวางแผนงานง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยให้ผู้ใช้เข้าถึงเทคโนโลยีการจัดตารางเวลาอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสิ้นตรงเวลาเสมอโดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลด้วยตนเองจากผู้ใช้ เครื่องมือติดตามเวลามีการวิเคราะห์ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุกิจกรรมที่ใช้เวลาและความพยายามมากที่สุด เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ทรัพยากรของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คุณสมบัติของ Timely ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ตั้งการแจ้งเตือน ตรวจสอบความคืบหน้า และติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางของโปรแกรมทำให้การจัดการโครงการหลายโครงการและการจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นเรื่องง่าย
โดยรวมแล้ว Timelyช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้นสำหรับทั้งทีมและบุคคลโดยมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมฟีเจอร์ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประจำวันได้อย่างง่ายดาย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทันเวลา
- การผสานรวมแบบเนทีฟและ API แบบเปิดเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลข้ามระบบเทคโนโลยีของคุณ
- ติดแท็กรายการเพื่อมาตรฐานวิธีการรายงานชั่วโมงที่บันทึกไว้
- แอปบน Mac, Windows, iOS และ Android
- การติดตามเวลาอัตโนมัติ
ข้อจำกัดทางเวลา
- ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ AI ทำให้ผู้ใช้ต้องทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
- ความแม่นยำของเวลาอาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากคุณเปลี่ยนเขตเวลา
การกำหนดราคาที่ทันเวลา
- เริ่มต้น: $9/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $16/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ไม่จำกัด: $22/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิวที่ทันเวลา
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
3. Toggl Track
Toggl Trackเป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งให้รายงานและข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด ซึ่งสามารถช่วยให้ทีมระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตได้
นี่คือซอฟต์แวร์ติดตามที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของกระบวนการทำงานของทีมได้ เพื่อดูว่ากิจกรรมใดกำลังสร้างรายได้ คุณสามารถกำหนดอัตราค่าบริการให้กับพื้นที่ทำงาน สมาชิกในทีม โครงการ หรือสมาชิกในโครงการได้!
นอกจากนี้ ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น GitLab, Notion, Adobe XD และอื่น ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งทำให้สามารถใช้งาน Toggl Track ร่วมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วได้อย่างง่ายดาย
จัดการเวลาของทีมคุณด้วยการผสาน Toggl Track และ ClickUp!*
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track
- 100+ การเชื่อมต่อกับส่วนขยายเบราว์เซอร์ Chrome และ Firefox
- การคำนวณเงินเดือนสำหรับผู้รับเหมาและผู้จ้างงาน
- เว็บ, มือถือ, และแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
- การติดตามแบบเรียลไทม์หรือแบบออฟไลน์
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- สมาชิกแผนฟรีไม่สามารถปักหมุดรายการเวลาที่ใช้บ่อยที่สุดเพื่อการเข้าถึงที่ง่าย
- ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นเครื่องมือจัดการงานเพียงอย่างเดียว
ราคาของ Toggl Track
- ทีม: $9/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
4. RescueTime
RescueTime เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ทำงานโดยอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ ติดตามแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ที่ใช้ และให้รายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมต่างๆ หนึ่งในประโยชน์หลักของ RescueTime คือช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจการใช้เวลาของตนเองและระบุสิ่งรบกวนและสิ่งที่ทำให้เสียเวลา ซึ่งสามารถนำไปแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
แอปติดตามเวลาตัวนี้ยังมีฟีเจอร์ที่สะดวกชื่อว่า "เป้าหมายการทำงานแบบมีสมาธิ" ซึ่งประเมินสไตล์การทำงานและตารางประชุมของคุณเพื่อให้คุณมีเป้าหมายการโฟกัสประจำวัน ผู้ใช้สามารถตั้งเป้าหมายการผลิตได้และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อพวกเขาใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตมากเกินไป เช่น โซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์บันเทิง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์ปฏิทิน เช่น Google Calendar และ Outlook
- การโค้ชอัจฉริยะตลอดทั้งวันเพื่อให้คุณทำงานได้ตามเป้าหมาย
- เซสชันเน้นการทำงานบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการเสียสมาธิ
- แอปพลิเคชันสำหรับ Windows และ Mac เพื่อติดตามกิจกรรมบนเดสก์ท็อป
ข้อจำกัดของ RescueTime
- ล้มเหลวในการบริหารโครงการและงาน
- ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
ราคาของ RescueTime
- ติดต่อ RescueTime สำหรับรายละเอียด
คะแนนและรีวิว RescueTime
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- G2: 4. 1/5 (70+ รีวิว)
5. Clockify
Clockifyเป็นแอปพลิเคชันติดตามเวลาที่สามารถใช้เพื่อติดตามปริมาณเวลาที่ใช้ไปกับโครงการและงานต่างๆ ได้ ผู้ใช้สามารถสร้างบันทึกเวลาที่แม่นยำ ตั้งอัตราค่าบริการสำหรับงานของตน และสร้างรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานได้ ในการใช้ Clockify ผู้ใช้จำเป็นต้องสร้างบัญชีในแอปและเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มติดตามเวลาจากแดชบอร์ดของ Clockify
คุณสมบัติพิเศษที่ Clockify มอบให้คือการเปลี่ยนเวลาเริ่มต้นของตัวจับเวลาที่กำลังทำงานอยู่ ตัวอย่างเช่น หากคุณลืมเริ่มจับเวลาในตอนเช้า คุณสามารถปรับเวลาของตัวจับเวลาให้ตรงกับเวลาที่คุณเริ่มทำงานได้ คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตามเวลาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยป้องกันการคิดค่าบริการเกินจากลูกค้าหรือการทำงานเกินกว่าที่ควร!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- การกำหนดเวลาอย่างรวดเร็วในปฏิทินของคุณ
- แผนภูมิกิจกรรมเวลาบนแดชบอร์ด
- การตรวจจับแอปที่ไม่ได้ใช้งาน
- การเชื่อมต่อมากกว่า 80 รายการ
ข้อจำกัดของ Clockify
- ทีมอาจต้องการการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้คุณสมบัติทั้งหมดของมัน
- อินเทอร์เฟซที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
ราคาของ Clockify
- พื้นฐาน: $3.99/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- มาตรฐาน: $5. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: $7.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: $11.99/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว Clockify
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
6. ลอยตัว
เครื่องมือการจัดการทรัพยากรแบบลอยตัว (Float) ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรปรับปรุงกระบวนการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น. มันมอบการวิเคราะห์ขั้นสูงและอัลกอริทึมเพื่อให้ข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากร เช่น พนักงาน, การเงิน, และกระบวนการ.
ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้ การวางแผนและติดตามทรัพยากรแบบเรียลไทม์ด้วย Float ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยคุณสมบัติการวิเคราะห์ของระบบ องค์กรสามารถตรวจจับแนวโน้มและโอกาสได้ ทำให้สามารถนำหน้าคู่แข่งได้. สิ่งนี้ช่วยให้ทีมตัดสินใจได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น!
คุณสมบัติเด่นของ Float
- เครื่องมือทางการเงินบันทึกชั่วโมงการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ของทีมเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Slack, อีเมล และมือถือ
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่กรอกล่วงหน้าตามงานที่กำหนดไว้
- การเปรียบเทียบระหว่างเวลาที่ประมาณการกับเวลาที่ใช้จริง
ข้อจำกัดในการลอยตัว
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่เสถียรภายในแพลตฟอร์ม
- ขาดความสามารถในการส่งออกข้อมูลขั้นสูง
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- การวางแผนทรัพยากร: $6/คนต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- การวางแผนทรัพยากรและการติดตามเวลา: $10/คนต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- แพ็กเกจเสริม Plus Pack: $6/คน ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวการลอยตัว
- Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
- G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
7. HourStack
HourStack เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและเวลาที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และบรรลุเป้าหมายของตน ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบงานเป็นช่วงเวลากำหนดลำดับความสำคัญของงาน และจัดการกิจกรรมประจำวันได้จากมุมมองเดียว
HourStack มีอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นความคืบหน้าของงานตามเวลาด้วยแถบความคืบหน้า จับข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วด้วยบันทึกและแท็ก รวมถึงสลับงานระหว่างวันและสัปดาห์ได้อย่างง่ายดาย แอปติดตามเวลานี้ช่วยให้คุณควบคุมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนงาน การกรองขั้นสูง และการสนับสนุนพื้นที่ทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติเด่นของ HourStack
- มุมมองปฏิทินรายบุคคลและทีมเพื่อปรับตารางเวลาให้เหมาะสม
- รายงานที่ปรับแต่งได้พร้อมตัวกรอง การจัดกลุ่ม และการเรียงลำดับ
- การส่งออกไฟล์ Excel, Google Sheets และ CSV
- ตัวจับเวลาปฏิทินแบบคลิกเดียว
ข้อจำกัดของ HourStack
- ความถูกต้องของเวลาขึ้นอยู่กับการเช็คอินและการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอของผู้ใช้
- ระยะเวลาทดลองใช้ฟรีสั้น ๆ เพื่อสัมผัสผลกระทบที่แท้จริงต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ราคาของ HourStack
- ส่วนบุคคล: $9/เดือน สำหรับสมาชิก 1 คน, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $12/เดือนต่อสมาชิก, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ HourStack
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
- G2: 4. 4/5 (5 รีวิว)
8. Paymo
เครื่องมือติดตามเวลาของ Paymoช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามว่าพนักงานใช้เวลาไปกับการทำงานต่างๆ มากน้อยเพียงใด เครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมปรับปรุงกระบวนการเรียกเก็บเงินและออกใบแจ้งหนี้ได้ดียิ่งขึ้น โดยให้ข้อมูลการติดตามเวลาที่แม่นยำและละเอียด ซึ่งเป็นหนึ่งในประโยชน์หลักของเครื่องมือนี้
ด้วยข้อมูลนี้ ผู้ใช้สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องและโปร่งใส ซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า นอกเหนือจากการติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินและเวลาที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เครื่องมือติดตามเวลาของ Paymo ยังสามารถใช้เพื่อเข้าใจต้นทุนเพื่อปรับปรุงแบบจำลองการกำหนดราคาได้
ผู้จัดการโครงการสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อกำหนดระยะเวลาของโครงการและกำหนดเส้นตายได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการสามารถกำหนดเป้าหมายหลักที่สมาชิกแต่ละคนในทีมควรดำเนินการให้สำเร็จ และติดตามความคืบหน้าของพวกเขาด้วยการตรวจสอบเป็นประจำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymo
- มุมมองตารางเวลาทำงานรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
- การตั้งค่าการปรับแต่งแบบฟอร์มบันทึกเวลา
- รายงานแผนภูมิวงกลมและแผนภูมิแท่ง
- การจัดการทรัพยากร
ข้อจำกัดของ Paymo
- ไม่มีการจัดการงานขั้นสูงในแผนฟรี
- การผสานรวมมีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ Paymo
- ฟรี
- เริ่มต้น: $4. 95/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- สำนักงานขนาดเล็ก: $9.95/ผู้ใช้ต่อเดือน, ชำระรายปี
- ธุรกิจ: $20. 79/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว Paymo
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
9. ไทม์ ด็อกเตอร์
Time Doctor เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ช่วยให้ธุรกิจและบุคคลทั่วไปเข้าใจการใช้เวลาของตนเองได้ดียิ่งขึ้น ทำงานอยู่เบื้องหลังบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ ติดตามแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่ถูกใช้งาน และให้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมต่างๆ
หนึ่งในประโยชน์หลักของ Time Doctor คือช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เสียสมาธิและเสียเวลา ซึ่งสามารถนำไปแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ ซอฟต์แวร์นี้ยังมีคุณสมบัติการติดตามพนักงานหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
ตรวจสอบการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Time Doctor!
คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor
- การตรวจสอบการเข้างานและเวชระเบียนของพนักงานโดยอัตโนมัติ
- วิดเจ็ตสมดุลชีวิตการทำงานเพื่อติดตามปริมาณงานของพนักงาน
- บทบาทผู้ใช้ที่กำหนดเองและการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง
- แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และรายงานที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Time Doctor
- การตรวจสอบหน้าจออาจบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการถ่ายภาพหน้าจอแบบสุ่ม
- ไม่มีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการในตัว
ราคาของ Time Doctor
- พื้นฐาน: $70/ผู้ใช้ต่อปี
- มาตรฐาน: $100/ผู้ใช้ต่อปี
- พรีเมียม: $200/ผู้ใช้ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Time Doctor
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
10. TickTick
ลักษณะเด่นหลักของ TickTick คือการมอบวิธีการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจนและเป็นระบบสำหรับทุกคน ใน TickTick ผู้ใช้สามารถสร้างรายการงาน ตั้งการแจ้งเตือน และจัดลำดับความสำคัญของงานได้
TickTick ยังเป็นแอปติดตามเวลาที่สะดวกสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและการทำงานร่วมกัน ผู้ใช้สามารถแชร์งานและรายการงาน มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าของโครงการทีมได้ สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้มั่นใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ซึ่งนำไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แทนที่จะต้องพิมพ์งานต่างๆ ผู้ใช้สามารถใช้เสียงเพื่อเพิ่มงานเหล่านั้นลงในรายการสิ่งที่ต้องทำได้! แอป TickTick จะแปลงคำพูดของคุณเป็นข้อความและเพิ่มลงในรายการโดยใช้การจดจำเสียง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick
- โครงสร้างการจัดระเบียบแบบเรียบง่าย (โฟลเดอร์, รายการ, งาน และรายการตรวจสอบ)
- มุมมองปฏิทินหลากหลายรูปแบบและการสมัครรับปฏิทิน
- การแจ้งเตือนตำแหน่งที่ตั้ง
- ตัวจับเวลาแบบโพเมโดโร
ข้อจำกัดของ TickTick
- ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นเครื่องมือจัดการงานเพียงอย่างเดียว
- ฟังก์ชันการติดตามความคืบหน้าอย่างจำกัด
ราคาของ TickTick
- ติดต่อ TickTick สำหรับรายละเอียดราคา
TickTick รีวิวและคะแนน
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
ถึงเวลาเริ่มต้นใหม่—ด้วย ClickUp
พูดถึงการอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง...ถึงเวลาเลือกซอฟต์แวร์ติดตามเวลาของคุณแล้ว! ใช้รายการละเอียดนี้เพื่อช่วยในการค้นหาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากซอฟต์แวร์ติดตามเวลาของคุณ และหากคุณต้องการประหยัดเวลาในการตัดสินใจเป็นพิเศษ เลือกซอฟต์แวร์ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในรายการนี้—ClickUp!
เข้าถึงคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลาได้มากมาย, มากกว่า 15 แบบมุมมองโครงการที่สามารถปรับแต่งได้,หลายร้อยแบบเทมเพลตและอีกมากมาย, ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว! นอกจากนี้, ClickUp ยังทรงพลังและคุ้มค่าอย่างไม่น่าเชื่อ, คุณจึงไม่ต้องเสียสละคุณสมบัติที่คุณชื่นชอบเลย 🙂
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและดูผลกำไรพุ่งสูงขึ้นเมื่อคุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้! 🏆