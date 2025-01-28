15 ซอฟต์แวร์และเครื่องมือจัดการเวลาที่ดีที่สุดในปี 2025

เวลา ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด และกลับเป็นสิ่งที่เราล้มเหลวในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ อย่าเข้าใจเราผิด เรารู้ดีว่าการเลื่อนงานที่น่าเบื่อและท้าทายออกไปนั้นช่างเย้ายวนใจเพียงใด และเราก็รู้ดีว่าหลายคนชอบเริ่มต้นวันด้วยกิจกรรมที่เบากว่าหรือเครียดน้อยกว่า นั่นคือเหตุผลที่เราต้องบอกคุณสิ่งนี้—ไม่ว่าคุณจะใช้เทคนิคการจัดการเวลาแบบใด—ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานหรือการทำกิจกรรมที่สำคัญที่สุดก่อน—คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดการเวลาที่เหมาะสม
ในที่สุดการจัดการงานก็เท่ากับการจัดการเวลา และเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในทุกงานของคุณผ่านคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดตารางเวลา การบล็อกเวลาการจัดสรรทรัพยากร และการประมาณเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์การจัดการเวลาช่วยให้คุณใช้ตารางเวลาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเพิ่มเวลาของทีมในโครงการให้สูงสุด แต่ซอฟต์แวร์การจัดการเวลาไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อการกำหนดเวลาให้ตรงตามกำหนด ลดความเครียด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น
ซอฟต์แวร์การจัดการเวลาช่วยให้สามารถติดตามเวลาของงานและโครงการได้ ทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นในงานที่ทำ—สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เท่าเทียมมากขึ้น ดังนั้น หากสิ่งนี้ฟังดูตรงกับสิ่งที่คุณต้องการ อ่านต่อเพื่อดูว่าใครอยู่ในรายชื่อซอฟต์แวร์การจัดการเวลาที่ดีที่สุดของเรา
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการเวลา?
ขอบเขตและความหลากหลาย
เครื่องมือจัดการเวลาบางชนิดมีฟังก์ชันเพียงอย่างเดียว เช่น การติดตามเวลาข้ามโปรเจ็กต์. แต่หากคุณต้องการมากกว่าการติดตามเวลาในขณะที่คุณจัดการกับงาน มันคุ้มค่าที่จะใช้แพลตฟอร์มการจัดการเวลาที่มีขอบเขตของฟีเจอร์ที่กว้างขึ้นซึ่งสามารถ:
- บริหารจัดการทรัพยากร—รวมถึงกำลังคนและวัสดุ เช่น ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์สิ้นเปลือง
- เปรียบเทียบเวลาของทุกโครงการกับทีมที่กว้างขึ้น
- ความสามารถในการตรวจสอบเวลาออฟไลน์
- ดูประสิทธิภาพและความสามารถของทีมของคุณในฟิลด์ที่กำหนดเองภายในมุมมองตารางหรือรายการ
- การอัปเดตเกี่ยวกับงานที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าและงานที่ล่าช้า
- มุมมองปริมาณงานแบบ Agile เพื่อดูจำนวนงานที่เสร็จสิ้น เวลาที่ประมาณการ และคะแนนสครัม
การผสานรวมและความสามารถในการขยาย
หากคุณต้องการผสานรวมซอฟต์แวร์การจัดการเวลาของคุณกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้ว นั่นจะทำให้ตัวเลือกของคุณแคบลง ในบรรดาทางเลือกต่าง ๆ คุณควรมองหาสิ่งที่ตอบโจทย์การจัดการเวลาของคุณทุกข้อ หรือเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการเวลาอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
สุดท้ายเลือกแอปจัดการเวลาที่มีเทมเพลตเชิงลึกซึ่งช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว การนำซอฟต์แวร์ติดตามเวลาใหม่มาใช้สามารถทำให้รู้สึกหนักใจได้ แต่ด้วยความช่วยเหลือจากเทมเพลตการจัดการเวลาและการบล็อกเวลา คุณจะสามารถมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ตั้งแต่เริ่มต้น
การออกแบบเชิงภาพและเชิงโต้ตอบ
แน่นอน ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดูน่าดึงดูดนั้นดึงดูดผู้ใช้ แต่ไม่ใช่เพียงชิ้นเดียวในปริศนาของประสบการณ์ผู้ใช้
วิธีการใช้งานเครื่องมือจัดการเวลาเป็นตัวกำหนดว่าเครื่องมือเหล่านั้นจะมีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ และจะเพิ่มคุณค่าได้มากน้อยเพียงใด วิธีการใช้งานต้องชัดเจน ตรงไปตรงมา และในที่สุดต้องเป็นธรรมชาติและเข้าใจได้โดยสัญชาตญาณ สัญญาณหรือตัวช่วยทางสายตาเป็นเพียงสิ่งที่ช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้น
พร้อมกับการประสานสีที่เข้าใจง่ายสำหรับการจัดการเวลาและการติดตามเวลาอย่างแม่นยำ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความสำคัญต่อการทำงานที่รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ดูรายการเต็มของเทมเพลตการจัดการเวลาของเรา
ซอฟต์แวร์การจัดการเวลาที่ดีที่สุด 15 อันดับแรกที่มีให้บริการ
1. ActiveCollab – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน
ActiveCollab เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการทีมที่มีฟังก์ชันการจัดการเวลา แอปจัดการเวลานี้ช่วยให้ทีมสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานของลูกค้าตามโครงการ ลูกค้า ประเภทงาน หรือผู้รับผิดชอบได้ ActiveCollab ยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้เห็นข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่บันทึกจริงในแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการกำหนดขอบเขตงานอย่างแม่นยำ
จัดการโครงการได้อย่างง่ายดาย รับรายงานการติดตามเวลาที่แม่นยำ และใช้คุณสมบัติการจัดการงานและมุมมองต่างๆ เพื่อดูงานที่เสร็จสิ้นแล้วหรือกำลังดำเนินการอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCollab
- โครงการนาฬิกาจับเวลา: ActiveCollab มีนาฬิกาจับเวลาในตัวที่ผู้ใช้สามารถปิด เปิดชั่วคราว และหยุดชั่วคราวเพื่อติดตามเวลาที่ใช้ในโครงการทั้งหมดหรือเฉพาะงานที่เฉพาะเจาะจงได้ จากนั้นผู้ใช้สามารถพึ่งพาบันทึกเวลาเพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าได้
- สวิตช์อัตโนมัติ: ติดตามเวลาที่ใช้กับงานจากหลายโครงการในวันเดียวกันและสลับระหว่างโครงการได้อย่างราบรื่น
- ภาพรวมประจำสัปดาห์: ActiveCollab ให้ภาพรวมของโครงการและงานที่ทีมใช้เวลาในแต่ละสัปดาห์
- การกรองบันทึกเวลา: กรองบันทึกเวลาตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น โครงการ ลูกค้า หรือผู้รับผิดชอบ
- เวลาที่ประมาณการเทียบกับเวลาที่ติดตาม: เปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่สมาชิกทีมบันทึกไว้สำหรับงาน
- อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง: กำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงต่อสมาชิกทีมหรือตำแหน่งงาน นั่นคือค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงสำหรับสมาชิกทีม ซึ่งแตกต่างจากอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บจากลูกค้า
ข้อจำกัดของ ActiveCollab
- ActiveCollab มีการเชื่อมต่อที่จำกัด
- ขาดความยืดหยุ่นในการปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้
- รายงานอาจมีความละเอียดและปรับแต่งได้มากขึ้น
ราคาของ ActiveCollab
- บวก: $9.5 สำหรับผู้ใช้สามคนต่อเดือน
- ข้อดี: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- Pro+รับเงิน: $11.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
ActiveCollab รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (86 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (392 รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ ActiveCollab เหล่านี้!
2. เก็บเกี่ยว – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาแบบง่าย
Harvest เป็นเครื่องมือจัดการเวลาที่มีความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับการออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม มันยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลาและมีการเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้อง
เครื่องมือติดตามเวลาตัวนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่คุณต้องการทั้งหมดเพื่อติดตามค่าใช้จ่าย, จัดการงบประมาณโครงการ, และให้ทีมของคุณทำงานเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานอย่างราบรื่นด้วยแบบฟอร์มเวลาที่สะดวก. Harvest ทำให้การเรียกเก็บเงินและการจัดการโครงการง่ายขึ้นสำหรับนักอิสระและธุรกิจขนาดเล็กเพื่อให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- หลายสภาพแวดล้อม: Harvest ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกเวลาได้ทั้งจากเบราว์เซอร์ เดสก์ท็อป และอุปกรณ์มือถือ
- การแจ้งเตือน:อัตโนมัติการแจ้งเตือนเพื่อให้ทีมติดตามเวลาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- รายงานภาพ: Harvest มีรายงานหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์โครงการและเวลาทำงานของงานที่ติดตามอยู่ได้อย่างชัดเจนผ่านภาพ
- การอัปเดตงบประมาณ: เครื่องมือจะอัปเดตงบประมาณโครงการเมื่อทีมบันทึกเวลาที่ใช้ไป
- การรายงานความจุ: ด้วยรายงานที่แสดงความสามารถของทีม ผู้จัดการสามารถตรวจสอบได้ว่าสมาชิกทีมคนใดทำงานหนักเกินไปหรือไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
- ส่งออก: รองรับการส่งออกข้อมูลไปยังซอฟต์แวร์รายงานภายนอก
- การออกใบแจ้งหนี้: สร้างและส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าตามเวลาที่สมาชิกทีมบันทึกไว้
- การชำระเงินออนไลน์แบบบูรณาการ: เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการชำระเงินออนไลน์ เช่น PayPal และ Stripe ได้ Harvest จึงช่วยให้การเก็บรวบรวมการชำระเงินเป็นไปอย่างราบรื่น
- การบัญชีแบบง่าย: ซอฟต์แวร์คัดลอกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินจาก Harvest ไปยังแพลตฟอร์มการบัญชี เช่น QuickBooks
ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว
- เครื่องมือนี้มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าหลายรายสำหรับชั่วโมงการทำงานที่ใช้ไปกับโครงการของพวกเขา ซึ่งหมายความว่าทีมจากธุรกิจประเภทอื่นอาจต้องหาวิธีแก้ไขบางอย่างเพื่อปรับใช้ Harvest ให้ตรงกับความต้องการของพวกเขา
- การปรับแต่ง, การรายงาน, และการผสานระบบมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับความต้องการของผู้ใช้
- ไม่มีความแตกต่างระหว่างเวลาที่ติดตามโดยพนักงานและผู้รับเหมา
ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Harvest เหล่านี้!
การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว
- ฟรีตลอดไป: $0 สำหรับผู้ใช้หนึ่งคนและสูงสุดสองโครงการ
- ข้อดี: $10.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว
- G2: 4. 3/5 (776 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (541 รีวิว)
อยากทราบเกี่ยวกับ การผสานรวม Harvest กับ ClickUpของเราหรือไม่? บล็อกของเราอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้!
3.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาโครงการ
ClickUp เป็นมากกว่าซอฟต์แวร์จัดการโครงการ ClickUp มีฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการที่ช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงานของคุณแทนที่จะต้องคอยติดตามเวลากำหนดเวลาประมาณการใน ClickUpได้อย่างง่ายดายและเข้าใจว่าคุณใช้เวลาอย่างไร—นี่คือโซลูชันการจัดการงานที่ก้าวไปอีกระดับ!
แต่ยังมีสิ่งอื่นที่การจัดการเวลาใน ClickUp ช่วยคุณได้—นั่นคือการบล็อกเวลา ภายในแพลตฟอร์มของ ClickUp ผู้ใช้สามารถวางแผนวันทำงานเป็นชุดงานและส่งเสริมการทำงานเชิงลึกเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
ClickUp ทำงานเป็นศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้สำหรับเอกสารของคุณ การจัดสรรทรัพยากรและการติดตามเวลาของพนักงานหรือหน่วยงานในภารกิจเฉพาะ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ทีมของคุณต้องสลับไปมาระหว่างแอปจัดการเวลาเพื่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีม จัดการงาน และติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานที่เสร็จสิ้นแล้ว
คุณจะเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าทำไม ClickUp ถึงมีความหลากหลายสำหรับทีมที่ต้องการการจัดการเวลาที่ดีขึ้น จริงๆ แล้ว ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการโครงการอันดับ 1และผลิตภัณฑ์สำหรับการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพอันดับ 1ในรายชื่อซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดประจำปี 2024 ของ G2
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การติดตามเวลาจากหลายสภาพแวดล้อม: บันทึกเวลาได้ทุกที่ที่คุณต้องการ—ไม่ว่าจะเป็นบนแอปเดสก์ท็อป, แอปมือถือ, หรือ Chrome—และเชื่อมโยงกับงานใน ClickUp
- ตัวจับเวลาทั่วโลก: ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเริ่มและหยุดบันทึกเวลาในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ตัวจับเวลาทั่วโลกของ ClickUp ช่วยให้คุณสลับสภาพแวดล้อมได้โดยไม่หยุดการบันทึก
- การติดตามและแก้ไขด้วยตนเอง: สร้างรายการเวลาในอดีตด้วยตนเองโดยระบุช่วงวันที่และเพิ่มหรือลดเวลาในรายการเวลาที่มีอยู่แล้ว
- หมายเหตุ: เพิ่มหมายเหตุในรายการเวลาของคุณเพื่อระบุรายละเอียดงานที่คุณทำ
- ป้ายกำกับ กำหนดป้ายกำกับให้กับรายการเวลาเพื่อกรองข้อมูลได้ง่ายในภายหลัง
- เวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้: แยกแยะเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ออกจากเวลาที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เพื่อให้คุณทราบเวลาที่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณ
- การจัดเรียงงานตามเวลาที่ติดตาม: การติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงงานเหล่านั้นตามเวลาที่ติดตามได้ ทำให้คุณสามารถมองเห็นจุดติดขัดและขอความช่วยเหลือได้
- การผสานรวม: นำเข้าข้อมูลเวลาที่ติดตามจากแอปจัดการเวลาอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
- รายงานเวลาแบบกำหนดเอง: ใบบันทึกเวลาของ ClickUp แสดงเวลาที่ติดตามโดยช่วงวันที่ วันที่เฉพาะ งาน หรือสมาชิกในทีม รวมถึงการเปรียบเทียบรายการเวลาที่บันทึกกับประมาณการเวลา—แสดงเวลาที่เหลือต่อแต่ละงาน
หากต้องการจัดระเบียบวันของคุณอย่างไร้รอยต่อ ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าเทมเพลต ClickUp Schedule Blocking เพียงเพิ่มงานสำคัญและตัวเตือนความจำได้อย่างง่ายดาย แล้วปล่อยใจให้โล่งจากสิ่งรบกวนเหล่านั้น
นอกจากนี้ เมื่อคุณซิงค์ Google Calendar ของคุณกับ ClickUp คุณจะเห็นการอัปเดตแบบเรียลไทม์บนทั้งสองแพลตฟอร์ม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและลดความเครียดของคุณด้วยมุมมองปฏิทินรายวันของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การปรับแต่งของ ClickUp อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
- คุณจะยังไม่พบมุมมองทั้งหมดของ ClickUp บนแอปมือถือ (ในตอนนี้)
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: $0
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
4. ProofHub – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์
ProofHub ไม่ใช่เครื่องมือที่มุ่งเน้นเฉพาะการจัดการเวลาเท่านั้น แต่เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีฟังก์ชันการรายงานเวลาและการประมาณการ
ProofHub ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนให้ราบรื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือสำหรับทีมทุกขนาด ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย. ด้วยการจัดการงาน, การจัดการเวลา, และอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, ProofHub ช่วยให้ทีมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, รักษาความเป็นระเบียบ, และบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- ติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้และไม่ได้: บันทึกเวลาที่เรียกเก็บเงินได้และไม่ได้ด้วยตนเองหรือผ่านตัวจับเวลา และบันทึกไว้ในแบบฟอร์มบันทึกเวลาด้วย
- การประมาณเวลา: ProofHub ช่วยให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามเวลาที่ประมาณการ
- บันทึกเวลาทำงาน: บันทึกเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมประจำสัปดาห์ในครั้งเดียว นอกจากนี้ยังสามารถส่งออก จัดเก็บเป็นไฟล์สำรอง และค้นหาข้อมูลในบันทึกเวลาทำงานขั้นสูง รวมถึงจำกัดการเข้าถึงข้อมูลให้เฉพาะผู้ใช้ที่กำหนดเท่านั้น
- มุมมองจากมุมสูง: ดูรายการเวลาทั้งหมดของสมาชิกทุกคนในทุกโครงการ
ข้อจำกัดของ ProofHub
- มันไม่สร้างใบแจ้งหนี้สำหรับเวลาที่บันทึกไว้เว้นแต่จะเชื่อมต่อกับ FreshBooks หรือ QuickBooks
- ProofHub ขาดการควบคุมขั้นสูงเกี่ยวกับการแจ้งเตือน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้บางคนรู้สึกถูกท่วมท้นจากการได้รับการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง
- แอปพลิเคชันมือถืออาจทำงานได้ดีขึ้น
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: $45 ต่อเดือน
- การควบคุม สูงสุด: $89 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 5/5 (77 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (79 รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ ProofHub เหล่านี้!
5. Clockify – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาของพนักงาน
Clockify เป็นแอปติดตามเวลาและบันทึกเวลาทำงานสำหรับผู้ใช้และโครงการไม่จำกัดจำนวน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดไป ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาของมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนิสัยการทำงานด้วยการติดตามที่ใช้งานง่ายสำหรับบุคคล ทีมงาน และธุรกิจ
ด้วยฟังก์ชันจับเวลาแบบนาฬิกาจับเวลา การตรวจสอบเวลา และรายงานที่ละเอียด Clockify ช่วยปรับปรุงการจัดการเวลาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- ดำเนินการต่อ: บันทึกเวลาทำงานต่อด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวที่ตัวจับเวลา
- บันทึกเวลา: โหลดบันทึกเวลาของสัปดาห์ที่แล้ว, ดูเวลาที่ติดตามทั้งหมดต่อวัน, ส่งและอนุมัติบันทึกเวลา (รายเดือนหรือรายสัปดาห์), และตั้งการแจ้งเตือนสำหรับบันทึกเวลาที่ต้องส่งและอนุมัติ
- คีออสก์: ลงเวลาเข้าและออกงานด้วยรหัส PIN ส่วนตัวจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน ลงทะเบียนเวลาพัก และตรวจสอบจำนวนชั่วโมงที่ทำงานในวันนี้และตั้งแต่ต้นสัปดาห์
- ปฏิทิน: มุมมองปฏิทินของ Clockify แสดงเวลาว่างตลอดทั้งวันและอนุญาตให้บล็อกชั่วโมงสำหรับกิจกรรมเฉพาะ นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบเวลาที่วางแผนไว้กับเวลาที่ติดตามได้ แก้ไขเวลาที่ติดตาม และเพิ่มกิจกรรมจาก Google Calendar หรือ Outlook
- รายงาน: ตรวจสอบว่าสมาชิกทีมคนใดไม่ได้บันทึกเวลาทำงานเพียงพอ, หยุดงาน, หรือทำงานล่วงเวลา
- ประมาณการ: กำหนดประมาณการเวลา ติดตามความคืบหน้าของโครงการและงานต่างๆ และคาดการณ์การเกินเวลาของโครงการโดยอ้างอิงจากประมาณการและเวลาที่บันทึกไว้
- การจัดตาราง: ดูความสามารถของทีมและค้นหาว่าใครถูกจองเต็มแล้ว, จองเกิน, และว่าง (เมื่อไหร่และนานแค่ไหน). นอกจากนี้, เปรียบเทียบเวลาที่จัดตารางไว้กับเวลาที่ติดตามไว้
- เวลาหยุด: ตรวจสอบวันและเวลาที่สมาชิกทีมสามารถทำงานได้เนื่องจากวันหยุดหรือเวลาหยุด สร้างนโยบายการหยุดงาน รวมถึงการขอและการอนุมัติการลา
- การออกใบแจ้งหนี้ กำหนดอัตราค่าบริการรายชั่วโมงต่อผู้ใช้ ทำเครื่องหมายรายการเวลาเป็นรายการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ จากนั้นออก ส่ง และจัดการใบแจ้งหนี้ตามเวลาที่ติดตามและอัตราค่าบริการรายชั่วโมง
ข้อจำกัดของ Clockify
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาความไม่ถูกต้องเมื่อผสานรวมเครื่องมือกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม
- ฟีเจอร์บางตัวของ Clockify ไม่ค่อยใช้งานง่ายพอหากไม่ได้อ่านเอกสารประกอบที่ยังไม่มีอยู่
- ซอฟต์แวร์มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับโซลูชันของคู่แข่ง
ราคาของ Clockify
- ฟรี: $0
- พื้นฐาน: $3.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $5. 49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $7.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $11.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Clockify
- G2: 4. 5/5 (140 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
เราได้รวบรวม ทางเลือกของ Clockifyไว้ให้คุณในบล็อกของเราแล้ว!
6. Toggl Track – เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
Toggl Track เป็นซอฟต์แวร์จัดการเวลาสำหรับฟรีแลนซ์, ผู้ประกอบการเดี่ยว, ทีมเล็ก, และทีมใหญ่. ท้ายที่สุด, พวกเขาทุกคนต้องการติดตามโครงการ, วัดผลกำไร, จัดการปริมาณงาน, และเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างถูกต้อง.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track
- มุมมองปฏิทิน: มุมมองปฏิทินของ Toggl ผสานการทำงานกับ Google Calendar และ Outlook
- การติดตามแบบออฟไลน์: บันทึกเวลาแบบออฟไลน์และซิงค์ในภายหลัง
- ติดตามอัตโนมัติ: ติดตามกิจกรรมของแอปและเบราว์เซอร์อย่างเป็นส่วนตัว และตัดสินใจว่าจะใช้บันทึกเหล่านั้นในแบบฟอร์มเวลาทำงานหรือไม่
- API และเว็บฮุค: ใช้บริการ API และเว็บฮุคของ Toggl Track เพื่อออกแบบรายงานหรือแดชบอร์ดตามความต้องการ
- รายงานที่บันทึกไว้: แชร์ลิงก์ถาวรแบบไดนามิกกับลูกค้าเพื่อให้พวกเขาตรวจสอบรายงานเฉพาะแบบเรียลไทม์ได้ตามต้องการ
- กำหนดเวลาการรายงาน: กำหนดรายงานที่คุณต้องการให้ส่งถึงกล่องจดหมายของคุณเป็นประจำ
- การประมาณการโครงการและงบประมาณ: กำหนดการประมาณการ (เป็นชั่วโมง) และงบประมาณต่อโครงการ จากนั้นตรวจสอบว่าปริมาณงานจริงเปรียบเทียบกับการประมาณการนั้นอย่างไร ติดตามสถานะของงบประมาณ และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อโครงการใกล้ถึงวันที่สิ้นสุดที่ประมาณการไว้
- การแจ้งเตือนทีม: อัตโนมัติการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อเตือนสมาชิกทีมเมื่อพวกเขาลงทะเบียนน้อยกว่าเป้าหมายรายวันหรือรายสัปดาห์ของพวกเขา
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- เส้นทางการเรียนรู้ค่อนข้างชัน
- ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือจัดการเวลาอ้างว่ารู้สึกท่วมท้นกับรายงานของ Toggl Track
- กระบวนการเข้าสู่ระบบไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่คาดหวังไว้ ทำให้ผู้ใช้ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ติดตามเวลาจากตัวเลือกของ Toggl ทุกครั้ง
ราคาของ Toggl Track
- ฟรี: $0 สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
- เริ่มต้น: $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
กำลังสงสัยเกี่ยวกับทางเลือกของ Toggl อยู่ใช่ไหม? มาดูสิ่งที่ทำให้เราติดอันดับ!
7. Scoro – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจ
Scoro ผสานการจัดการเวลา โครงการ การขาย ความสัมพันธ์กับลูกค้า และการเงินเข้าไว้ด้วยกัน และผลิตภัณฑ์นี้มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับมูลค่าของชั่วโมงการทำงาน
เครื่องมือนี้ทำงานเหมือนซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจแบบรวมศูนย์ พร้อมคุณสมบัติการจัดการเวลาขั้นสูง การจัดตารางงาน และการรายงานแบบกำหนดเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการหรือผู้นำทีมในด้านการขาย การปฏิบัติการ หรือการเงิน Scoro ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับทุกคน
คุณสมบัติเด่นของ Scoro
- ตัวเลือกการแชร์ที่ง่าย: Scoro มีปฏิทินที่แชร์ได้, ใบบันทึกเวลา, และตัวติดตามเวลาในตัว
- ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้: แยกแยะชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้กับแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น หน่วยงานหรือลูกค้า
- ขีดความสามารถของทีม: ทำความเข้าใจว่าใครในทีมของคุณได้รับมอบหมายงานน้อยเกินไปหรือมากเกินไป เพื่อสร้างความรับผิดชอบที่มากขึ้นระหว่างทีม
ข้อจำกัดของ Scoro
- ผู้ใช้บางรายบ่นว่าแอปจัดการเวลาของ Scoro ใช้เวลานานเกินไปในการโหลด
- ผู้อื่นกล่าวถึงองค์ประกอบของหน้าต่างผู้ใช้ที่หายไปชั่วคราว
- บ่อยครั้ง ปฏิทินจำเป็นต้องรีเฟรชเพื่อแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง
ราคาของ Scoro
- จำเป็น: $26 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $37 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $63 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- สูงสุด: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของ Scoro
- G2: 4. 5/5 (375 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (216 รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Scoro เหล่านี้!
8. AdaptiveWork โดย Planview – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานระดับองค์กร
เดิมชื่อ Clarizen, AdaptiveWork ของ Planview เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการจัดการทางการเงิน และนั่นคือเหตุผลที่เครื่องมือนี้มุ่งเน้นไปที่ต้นทุนของงานและการเชื่อมโยงการเงินของโครงการกับประสิทธิภาพของโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ AdaptiveWork
- การติดตามงบประมาณแบบเรียลไทม์: กำหนดงบประมาณ, กำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงตามบทบาท, ผู้ใช้, หรือโครงการ, ติดตามเวลา, และตรวจสอบการอัปเดตงบประมาณแบบเรียลไทม์.
- การผสานการทำงาน: บันทึกเวลาที่เรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และส่งเวลาจาก Microsoft Teams หรือ Slack
- การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ประโยชน์: โดยการเปรียบเทียบชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้กับชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ Planview AdaptiveWork ช่วยให้สามารถระบุการใช้ประโยชน์ของสมาชิกในทีมได้
ข้อจำกัดในการทำงานแบบปรับตัวได้
- เครื่องมือนี้อาจมีความท้าทายในการตั้งค่า
- ดูเหมือนว่าจะมีทรัพยากรจำกัดในการเรียนรู้วิธีการใช้ AdaptiveWork
ราคาของ AdaptiveWork
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Planview AdaptiveWork
- G2: 4. 2/5 (529 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (172 รีวิว)
9. TimeCamp – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอัตโนมัติ
TimeCamp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการเวลาที่มีความสามารถครอบคลุมตั้งแต่การติดตามประสิทธิภาพการทำงาน การรายงานการเข้างาน การอนุมัติเวลาทำงาน ไปจนถึงการประมาณการงบประมาณโครงการ การออกใบแจ้งหนี้ และการเรียกเก็บเงิน เครื่องมือนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการติดตามอัตโนมัติ รายงานที่ปรับแต่งได้ และคุณสมบัติการจัดการโครงการ
มันช่วยให้การเรียกเก็บเงินเป็นไปอย่างราบรื่นและผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับธุรกิจและบุคคลทั่วไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TimeCamp
- ประสิทธิภาพของทีม: รับรายงานพร้อมเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่สมาชิกแต่ละคนใช้ไปกับแอปพลิเคชันและเว็บไซต์
- ความสามารถในการทำกำไรของโครงการ: TimeCamp จัดทำรายงานให้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของโครงการและดูว่าโครงการใกล้จะเกินงบประมาณหรือไม่
- ประสิทธิภาพการทำงาน: รายงาน TimeCamp อีกฉบับหนึ่งแสดงเวลาทำงานทั้งหมดและเวลาโครงการทั้งหมดต่อสมาชิกในทีม
- การติดตามเวลาอัตโนมัติ: TimeCamp ตรวจจับกิจกรรมของผู้ใช้โดยอัตโนมัติและติดตามเวลาที่ใช้ไปกับแอปพลิเคชันและเว็บไซต์โดยการสแกน URL และเปรียบเทียบกับคำหลักที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับงานและโครงการเฉพาะ จากนั้นจะจัดสรรเวลาที่ติดตามให้กับงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
- การติดตามเวลาว่าง: ตัวติดตามเวลาจะเปลี่ยนเป็นโหมดว่างโดยอัตโนมัติและบันทึกเวลาที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเมื่อผู้ใช้ไม่ได้ทำงาน
- บันทึกเวลาทำงานอัจฉริยะ: TimeCamp สามารถทำให้กระบวนการอนุมัติบันทึกเวลาทำงานเป็นอัตโนมัติหรือแจ้งเตือนผู้อนุมัติเมื่อถึงเวลาที่ต้องดำเนินการ เครื่องมือนี้ยังรองรับการตอบกลับสมาชิกในทีมเกี่ยวกับบันทึกเวลาทำงานของพวกเขาเมื่อพวกเขาต้องการแก้ไขข้อมูลเวลา
- การติดตามการเข้างาน: ลงเวลาเข้าและออกงาน, ขอลาพักร้อนและลาหยุด, และติดตามการทำงานล่วงเวลา
ข้อจำกัดของ TimeCamp
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าใช้เวลานานเกินไปในการเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือ
- ผู้อื่นได้กล่าวไว้ว่า TimeCamp ไม่สามารถปรับแต่งหน้าตาการใช้งานได้ตามต้องการ
- ไม่สามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบอื่นนอกจาก CSV ได้
ราคาของ TimeCamp
- ฟรี: $0
- พื้นฐาน: $7.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $10.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของ TimeCamp
- G2: 4. 7/5 (191 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (582 รีวิว)
สำหรับทางเลือกอื่นของ TimeCamp โปรดดูบล็อกของเราเพื่อดูว่าใครติดอันดับตัวเลือกที่ดีกว่าของเรา!
10. DeskTime – เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน
DeskTime เป็นแอปติดตามเวลาแบบครบวงจรที่มาพร้อมฟังก์ชันการจัดการแรงงานเพิ่มเติม เครื่องมือนี้ทำงานเหมือนศูนย์กลางการติดตามเวลาอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
นอกจากนี้ DeskTime ยังมีฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์ เช่น การจับภาพหน้าจอเดสก์ท็อป ซอฟต์แวร์จัดการงาน การติดตามการใช้งานเว็บไซต์ และรายงานเวลาโดยละเอียด ผู้ใช้มักจะเลือกใช้ DeskTime เพื่อช่วยให้ธุรกิจและทีมของตนเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการใช้เวลาทำงานของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ DeskTime
- การติดตามอัตโนมัติ: ตัวติดตามเวลาของ DeskTime จะเริ่มบันทึกเวลาเมื่อผู้ใช้เปิดคอมพิวเตอร์และหยุดเมื่อผู้ใช้ปิดคอมพิวเตอร์
- การติดตาม URL และแอป: ตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์และแอปโดยสมาชิกในทีม
- การติดตามเอกสาร:ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับแอปต่างๆ เช่น Word, Excel หรือ Photoshop และเอกสารหรือไฟล์เฉพาะภายในแอปเหล่านั้น
- การคำนวณต้นทุน: กำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงของแต่ละสมาชิกในทีม และ DeskTime จะคำนวณต้นทุนโครงการโดยอัตโนมัติจากเวลาที่บันทึกไว้ในโครงการ
- ตัวจับเวลา Pomodoro: DeskTime มีตัวจับเวลา Pomodoro ในตัวเพื่อเตือนพนักงานให้หยุดพักทุกๆ 52, 60 หรือ 90 นาที
- ปฏิทินการขาดงานของพนักงาน: กำหนดเวลาหยุดงานบนปฏิทินใน DeskTime
- การจัดตารางกะพนักงาน: จัดตารางกะของทีมและดูภาพรวมของกะรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนเพื่อการจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมที่สุด
- รายงานที่กำหนดเอง: สร้างรายงานพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน หรือรายการเว็บไซต์ที่สมาชิกในทีมใช้งาน จากนั้นสามารถแชร์รายงานเหล่านั้นหรือส่งออกเป็นไฟล์ CSV
ข้อจำกัดของ DeskTime
- การแจ้งเตือนข้อความเพิ่มเติมสำหรับพนักงานอาจเป็นสิ่งที่ดี
- ผู้ใช้กล่าวถึงความไม่ถูกต้องของเวลาที่ติดตามและความยากลำบากในการติดตาม URL และแอป
- บางครั้ง ซอฟต์แวร์หยุดทำงานเมื่อผู้ใช้กำลังใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบางแห่ง
ราคา DeskTime
- ฟรี: $0 สำหรับผู้ใช้หนึ่งท่านเท่านั้น
- ข้อดี: $6.42 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $9. 17 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $18. 33 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ DeskTime
- G2: 4. 6/5 (175 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (484 รีวิว)
11. Asana – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการจัดการโครงการ
Asanaเป็นหนึ่งในแอปจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการเวลาได้ เครื่องมือนี้ยังได้ร่วมมือกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Harvest เพื่อสนับสนุนการติดตามเวลาอีกด้วย
เครื่องมือจัดการเวลาของ Asana ช่วยให้มองเห็นประสิทธิภาพของทีมและทำให้การประมาณเวลาของโครงการเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการงาน การตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ และรายงานโดยละเอียด ผู้ใช้ชื่นชอบ Asana เพราะช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ตัวจับเวลาแบบฝังตัว: ตัวจับเวลาแบบฝังตัวของ Asana คือ Harvest ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถบันทึกเวลาการทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติหรือแบบแมนนวลในทุกงานโดยไม่ต้องออกจาก Asana
- เวลาประมาณการโดยผู้รับมอบหมายหรือกลุ่ม: ดูเวลาประมาณการของโครงการหรืองานได้ง่ายตามกลุ่มหรือบุคคล
- ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการจัดการเวลา: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในแดชบอร์ดการติดตามเวลาของคุณเพื่อปรับแต่งรายงานของคุณ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- การทำความเข้าใจอินเทอร์เฟซและการทำความคุ้นเคยกับการใช้งานเครื่องมือนี้ต้องใช้เวลาสำหรับผู้เริ่มต้น
- ฟังก์ชันการค้นหาอาจมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าในภารกิจจะทำให้เครื่องมือการจัดการเวลาของ Asana มีประโยชน์มากขึ้น
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: $0
- พรีเมียม: $10.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $24.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)
เปรียบเทียบClickUp กับ Asana!
12. ซันซามะ – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานประจำวัน
Sunsama เป็นเครื่องมือวางแผนรายวันแบบดิจิทัลที่สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์จัดการโครงการที่คุณชื่นชอบได้อย่างง่ายดาย เช่น ClickUp, Asana, Notion และ Jira เครื่องมือนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การจัดการงานของทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบง่ายยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ Susama ยังช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า ตั้งค่าไทม์ไลน์ของโครงการ และทำงานร่วมกันกับผู้ใช้คนอื่นได้อย่างง่ายดาย ส่วนใหญ่เลือกใช้ Susama เพราะสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันยอดนิยมได้อย่างราบรื่น ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่นของ Sunsama
- มุมมองรายวันแบบรวม: เพิ่มงานจากเครื่องมือจัดการโครงการและเวลา เช่น ClickUp และ Asana, อีเมลจาก Gmail และ Outlook, และการประชุมจากปฏิทินภายนอก ลงในตารางเวลาประจำวันเดียว
- เป้าหมายประจำวันและการกำหนดเวลา: กำหนดเวลาในการทำงานแต่ละงานต่อวันและจัดตารางเวลานั้นในปฏิทิน
- การผสานการทำงานแบบเนทีฟ: Sunsama อัปเดตงานที่นำเข้าจากเครื่องมือของบุคคลที่สามโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ผู้ใช้ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น นอกจากนี้ยังซิงค์แบบสองทางกับปฏิทิน Google และ Outlook และแปลงข้อความใน Slack รวมถึงอีเมลใน Gmail และ Outlook ให้เป็นงาน
- แป้นพิมพ์ลัด: ใช้งาน Sunsama ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Sunsama
- Sunsama คิดค่าบริการสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานและผู้ใช้ที่มีบัญชีแต่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน
- ระหว่างการตั้งค่า เครื่องมือจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพที่อาจดูสุ่มเล็กน้อย
- ผู้ใช้บางรายเชื่อว่าไม่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมในโครงการใหญ่
การกำหนดราคาของ Sunsama
ราคาของ Sunsama คือ $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Sunsama
- G2: 4. 5/5 (14 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (17 รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Sunsama เหล่านี้!
13. Calendar.com – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลา
Calendar.com คือสิ่งที่ชื่อบ่งบอกอย่างชัดเจน—ปฏิทินออนไลน์แพลตฟอร์มปฏิทินออนไลน์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบและวางแผนกิจกรรมของตนได้นอกจากนี้ Calendar.com ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ เช่น ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันได้ การติดตามประสิทธิภาพ การแจ้งเตือนกิจกรรม การประชุมออนไลน์ และเครื่องมือจัดการเวลาที่เป็นประโยชน์อื่นๆ หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการเวลาที่เน้นปฏิทินชีวิตส่วนตัวและการทำงานของคุณ แอปนี้อาจเหมาะสำหรับคุณ!
ใช้ Calendar.com เพื่อซิงค์กับ Google Calendars, Outlook และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอื่น ๆ ได้ดีขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่างแอปปฏิทิน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendar.com
- การจัดตาราง: ปรับแต่งหน้าการจัดตารางสำหรับกิจกรรมและการประชุมออนไลน์โดยการกำหนดช่วงเวลาที่พร้อมใช้งาน. แชร์ลิงก์การจัดตารางแบบกำหนดเองไปยังหน้าเหล่านี้ และเวลาที่จองไว้จะปรากฏบนปฏิทินของแอป.
- การวิเคราะห์: รับรายงานภาพรวมเกี่ยวกับการกระจายของการประชุมในสำนักงาน การประชุมระหว่างมื้อกลางวัน และกิจกรรมประเภทอื่น ๆ
- หาเวลา: ตรวจสอบเวลาที่สมาชิกทีมหลายคนไม่ว่าง และนัดประชุมเมื่อทุกคนว่างพร้อมกัน
ข้อจำกัดของ Calendar.com
- การติดตามอาจสร้างความสับสนได้หากผู้ใช้มีหลายบัญชี
- การผสานรวมมีข้อจำกัด
- คุณสมบัติบางอย่างทำให้ผู้ใช้ต้องการฟังก์ชันการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
ราคาของ Calendar.com
- พื้นฐาน: $0
- มาตรฐาน: $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $24 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Calendar.com การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (60 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
14. การทำงานเป็นทีม – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการหลายโครงการ
Teamwork เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาที่พัฒนาขึ้น เหมาะสำหรับหน่วยงานที่จัดการลูกค้าหรือผู้ร่วมงานภายนอกและผู้รับเหมา ด้วยการใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาของ Teamwork ธุรกิจสามารถระบุได้ว่าบัญชี งาน และบริการใดที่มีประโยชน์ต่อผลกำไรมากที่สุด
สิ่งนี้ช่วยให้การจัดทำงบประมาณมีความแม่นยำมากขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น นอกจากนี้ คุณสมบัติเหล่านี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความสามารถของทีม ซึ่งสามารถช่วยระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- รายงานเวลา: ตรวจสอบการแบ่งเวลาของทีมออกเป็นชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้, และที่ได้เรียกเก็บเงินแล้ว
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาที่มีเนื้อหาสมบูรณ์: การทำงานเป็นทีมช่วยให้สามารถเพิ่มคำอธิบายและแท็กในแบบฟอร์มบันทึกเวลา รวมถึงระบุได้ว่าเวลาที่บันทึกไว้สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่
- รายงานข้อมูลทางประวัติศาสตร์: วางแผนเวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อปรับปรุงการประมาณเวลาของโครงการในอนาคตของคุณ
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- แอปพลิเคชันมือถือมีข้อจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ฟีเจอร์การติดตามอาจใช้งานง่ายและเป็นระบบมากขึ้น
- ฟังก์ชันการรายงานไม่แข็งแกร่งเท่ากับบางระบบอื่น ๆ
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค
- ฟรีตลอดไป: $0 สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
- เริ่มต้น: $5.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- จัดส่ง: $9.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- เติบโต: $19.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ขนาด: ติดต่อฝ่ายขาย
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (798 รีวิว)
15. Replicon – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกำลังคน
Replicon ได้พัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สองชุดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเวลา:การติดตามเวลาโครงการและการบันทึกเวลาเข้าออกงาน
คุณสมบัติเด่นของ Replicon
- การรายงานเวลาอัจฉริยะ: Replicon ใช้ AI ในการสร้างแบบฟอร์มเวลาที่พร้อมสำหรับการอนุมัติ เทคโนโลยีนี้จะบันทึกเวลาโดยอัตโนมัติจากแอปพลิเคชันที่สมาชิกทีมใช้งาน เช่น Slack, Teams และ Zoom
- การติดตามแบบเรียลไทม์: ดูความคืบหน้าของโครงการ งานที่เสร็จสิ้นแล้ว เวลาที่คาดว่าจะใช้ในการทำงานที่เหลือและการใช้ทรัพยากรและระดับความสามารถในการรองรับได้แบบเรียลไทม์
- นโยบายการลาหยุดแบบกำหนดเอง: สร้างนโยบายการลาหยุดสำหรับแต่ละภูมิภาคสำหรับพนักงานทั่วโลกโดยการกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการสะสมวันลา การรีเซ็ต และวันที่มีผลบังคับใช้
- มุมมองปฏิทินร่วม: ทีมสามารถวางแผนวันหยุดพักผ่อนร่วมกันและดูภาพรวมวันหยุดของทุกคนผ่านปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
- การอนุมัติหลายระดับ: ออกแบบกระบวนการอนุมัติหลายระดับและกฎการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการตรวจสอบเวลาทำงาน
- ระบบลงเวลาเข้า-ออกงานด้วยปัญญาประดิษฐ์: ลงเวลาเข้า-ออกงานที่สำนักงานผ่านคีออสก์บริการตนเองด้วยระบบจดจำใบหน้าและคำสั่งเสียงบนแท็บเล็ต iOS
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับแรงงานทั่วโลก: ชุดซอฟต์แวร์การจัดการเวลาของ Replicon มีห้องสมุดการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแรงงานที่รวมข้อมูลการจ่ายเงินตามกฎหมายและข้อบังคับด้านแรงงานไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งช่วยให้ซอฟต์แวร์สามารถแปลงเวลาที่บันทึกไว้เป็นข้อมูลเงินเดือนขั้นต้นได้โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎการจ่ายเงินและนโยบายต่าง ๆ รายละเอียดกะทำงาน และข้อมูลโปรไฟล์ของพนักงาน
ข้อจำกัดของ Replicon
- คุณสมบัติการรายงานบางอย่างอาจใช้งานง่ายขึ้น
- การผสานระบบอาจต้องการการปรับปรุงหรือทรัพยากรการฝึกอบรมเพิ่มเติม
- ฟังก์ชันการใช้งานมีจำกัดบนแอปมือถือ
ราคาของ Replicon
- การติดตามเวลาโครงการ: $12 ต่อเดือน
- เวลาและการเข้างาน: $6 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Replicon
- G2: 4. 3/5 (658 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (444 รีวิว)
จำกัดตัวเลือกเครื่องมือจัดการเวลาของคุณ
เครื่องมือจัดการเวลาของ ClickUp ครอบคลุมทุกความต้องการของทีม หากคุณต้องการเครื่องมือติดตามเวลาที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อ ให้มองหาเครื่องมือที่มอบความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ให้กับธุรกิจของคุณเกี่ยวกับโครงการ งาน และบัญชีต่างๆ
ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถระบุพื้นที่เฉพาะของกระบวนการทำงานได้ เพื่อให้หัวหน้าทีมสามารถจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้ดีขึ้น ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการติดตามเวลาของ ClickUp ช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุบัญชี งาน และบริการที่ทำกำไรได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มการเติบโต ซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนเวลาเป็นเงินได้อย่างแท้จริง
ลองใช้ ClickUpดูสิ—ฟรีทั้งหมด—เพื่อดูว่าทำไมธุรกิจมากมายถึงไว้วางใจ ClickUp สำหรับการจัดการงานทั้งหมดของพวกเขา