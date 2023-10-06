10 เครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่สำหรับครีเอทีฟ นักออกแบบ และนักการตลาดในปี 2025

ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเปรียบเสมือนลูกแก้ววิเศษที่เผยให้เห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรของเอเจนซี่ของคุณ
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการรายงานขั้นสูง เครื่องมือเหล่านี้ทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่าย—และสามารถเปิดเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จได้อีกด้วย
คำถามคือ: ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซีคืออะไร?
เราทำการค้นคว้าแล้ว และเรามีคำตอบให้คุณ
เพื่อช่วยให้คุณค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อช่วยคุณจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาของคุณให้สูงสุด
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาของเอเจนซีคืออะไร?
แอปพลิเคชันติดตามเวลาทำงานของเอเจนซีได้รับความนิยมในหมู่เอเจนซีด้านครีเอทีฟ, ออกแบบ, และการตลาด. เครื่องมือเหล่านี้ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ซึ่งสมาชิกทีมของคุณและฟรีแลนซ์ใช้เวลาไปกับภารกิจและโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต.
นี่นำไปสู่การออกใบแจ้งหนี้ที่แม่นยำขึ้น,ความโปร่งใสของโครงการที่มากขึ้น, และการจัดทำงบประมาณโครงการที่ง่ายขึ้น. โซลูชันเหล่านี้ให้ข้อมูลการติดตามเวลาที่แม่นยำเพื่อช่วยคุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานและนำไปใช้เทคนิคการจัดการเวลาที่ดีที่สุดสำหรับโครงการในอนาคต.
เครื่องมือติดตามเวลาทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานด้วย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและผลกำไรของโครงการ. สิ่งนี้อาจมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดการหน่วยงานดิจิทัลและผู้จัดการโครงการที่ทำงานกับทีมระยะไกลเป็นประจำ.
แอปติดตามเวลาที่ดีที่สุดสามารถทำหน้าที่แทนแอปติดตามเป้าหมายได้ กลายเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงาน สมาชิกในทีมสามารถเห็นได้ว่าพวกเขาใช้เวลาไปอย่างไร มีเป้าหมายอะไรที่ต้องทำให้สำเร็จ และได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของพวกเขา
วิธีเลือกเครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่
เครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับหน่วยงานของคุณ, อุตสาหกรรม, และกระบวนการทำงานของคุณ. นี่คือสิ่งที่คุณควรค้นหาในซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก:
- การผสานการทำงาน: เลือกแอปติดตามเวลาของเอเจนซี่ที่ทำงานร่วมกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ความเข้ากันได้:ตัวเลือกซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดควรมีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อป, เว็บ, และมือถือ นอกจากนี้ยังควรเข้ากันได้กับ Android, iOS, Windows, macOS, Linux, และ Chrome เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้
- เทมเพลต: ประหยัดเวลาด้วยการเลือกเครื่องมือที่มีเทมเพลตสำหรับการติดตามเวลา,เทมเพลตสำหรับการให้คำปรึกษา, เทมเพลตสำหรับบันทึกเวลาทำงาน และอื่น ๆ
- การทำงานร่วมกัน: ค้นหาเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์เพื่อการจัดการลูกค้า การจัดการงาน และประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
- ระบบอัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับเอเจนซี่ที่ดีที่สุดบางตัวมีระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการสิ่งต่างๆ เช่น การบันทึกเวลา การสร้างไทม์ไลน์ และแม้กระทั่งการออกใบแจ้งหนี้ เพื่อให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้น
10 ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ในปี 2024
พร้อมหรือยังที่จะค้นหาซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของเอเจนซีของคุณและเพิ่มผลกำไรของคุณ?
ติดตามเพื่อเปรียบเทียบ 10 เครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานนี้โดยเฉพาะ ค้นหาคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด รีวิว ราคา และอื่นๆ อีกมากมาย
1.คลิกอัพ
ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ดีที่สุด ช่วยทีม หน่วยงานสร้างสรรค์ และธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดเวลาอันมีค่า มันมาพร้อมกับคุณสมบัติขั้นสูงหลายร้อยรายการเพื่อรวมโครงการทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มการจัดการงานเดียว
กำหนดเวลาประมาณการ, ติดตามเวลาโดยตรงใน ClickUp, ดึงรายงานเวลา, ตรวจสอบชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, และอื่น ๆ โดยใช้หนึ่งในเครื่องมือติดตามเวลาโครงการมากมายของ ClickUp. และเพื่อให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าในการจัดการกลยุทธ์การบริหารเวลาของคุณในขณะที่จัดการกับปริมาณงานของคุณจากทุกมุมมอง, เลือกจากมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบของ ClickUp รวมถึงมุมมอง Gantt, Timeline, ปฏิทิน, และมุมมองตาราง.
ClickUp ยังมีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและการผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการเพื่อเร่งกระบวนการใด ๆ ⏱️
ClickUp มีระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลายร้อยแบบเพื่อจัดการงานประจำวัน นอกจากนี้ ClickUp AI ยังช่วยคุณเขียนอีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย สรุปการประชุม บทความบล็อก และอื่นๆ อีกมากมาย
สรุปสั้น ๆ คือ เราได้ปรับแต่งClickUp ให้เหมาะกับเอเจนซีสร้างสรรค์ที่ต้องการการจัดการโครงการอย่างครอบคลุมและการติดตามเวลาของพนักงาน และคุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติส่วนใหญ่ได้ฟรี—ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- คุณสมบัติการติดตามเวลาอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ประมาณเวลาทำงาน เพิ่มบันทึก และดูรายงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน
- เว็บแอป, แอปมือถือ, และแอปเดสก์ท็อป เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้กับเกือบทุกอุปกรณ์
- แม่แบบนับพันสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การจัดการทรัพยากร, ค่าใช้จ่ายโครงการ, และใบแจ้งหนี้ลูกค้าไปจนถึงการระดมความคิดและการวางแผนโครงการ
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ รวมถึง Asana, Slack, Jira, Excel, Trello, GitHub และ Zoom
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ขณะทำความคุ้นเคยกับฟีเจอร์การจัดการโครงการที่หลากหลายของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนแบบชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี; $10/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. เก็บเกี่ยว
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาการเก็บเกี่ยวมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้กระบวนการเรียกเก็บเงินเป็นไปอย่างราบรื่น และสร้างเอกสารเวลาที่แม่นยำ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้หน่วยงานสามารถสร้างรายงาน, เรียกเก็บเงินลูกค้า, และติดตามงบประมาณโครงการได้จากหน้าจอเดียว
เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ตัวติดตามเวลาบันทึกเวลาของฟรีแลนซ์และพนักงานได้อย่างแม่นยำ อนุญาตให้คุณกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละบุคคล และสร้างรายงานเวลาที่มีขนาดกะทัดรัด
- เครื่องมือรายงานทีม, ติดตามค่าใช้จ่าย, และงบประมาณโครงการช่วยลดการเหนื่อยล้าและปรับปรุงผลกำไรของคุณ
- คุณสามารถตั้งค่าการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติและรับชำระเงินออนไลน์ผ่าน PayPal และ Stripe
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น QuickBooks, Asana, Jira, และ GitHub ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรวมระบบการทำงานของเอเจนซีคุณให้เป็นหนึ่งเดียว
ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว
- บางรีวิวจากผู้ใช้รายงานว่า Harvest ขาดคุณสมบัติขั้นสูงเมื่อเทียบกับแอปติดตามเวลาและเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดเฉพาะฟีเจอร์พื้นฐาน ผู้ใช้หนึ่งคน และสองโครงการ
การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
3. มีประสิทธิผล
Productive เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้บุคคลและทีมสามารถจัดระเบียบและมุ่งเน้นได้ นอกจากนี้ยังมีระบบการจัดการงานที่ละเอียด การติดตามเวลา เครื่องมือการทำงานร่วมกันในทีม และการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ เพื่อปลดปล่อยเวลาของคุณให้ทำสิ่งอื่น ๆ ได้มากขึ้น ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สร้างผลงาน
- ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานเพื่อวิเคราะห์ว่าสมาชิกในทีมและผู้จัดการสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้อย่างไร
- การรายงานและข้อมูลเชิงลึกให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของทีมและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้คุณสามารถแชร์เอกสาร, แสดงความคิดเห็น, และสื่อสารแบบเรียลไทม์
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มเช่น Slack, Trello, และ Asana ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นหนึ่งเดียว
ข้อจำกัดในการผลิต
- บางรีวิวจากผู้ใช้ระบุว่าฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้สำหรับโครงการของลูกค้ายังมีข้อจำกัด
- ไม่มีแผนฟรี (ผู้ใช้สามารถทดลองใช้ Productive ได้ฟรีเป็นเวลา 14 วัน)
การกำหนดราคาที่สร้างผลผลิต
- จำเป็น: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $28/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวที่มีประสิทธิผล
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
4. Hubstaff
Hubstaff เป็นเครื่องมือติดตามการทำงานของพนักงานที่ติดตามเวลาสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกลและฟรีแลนซ์ มันให้บริการการจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติ การติดตามเวลา และรายงานผลผลิตที่ละเอียดเพื่อแสดงให้ผู้จัดการเห็นว่าสมาชิกในทีมของพวกเขาใช้เวลาอย่างไร
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- คุณสมบัติการติดตามเวลาประกอบด้วยนาฬิกาบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, การติดตามด้วย GPS, และการตรวจสอบการใช้เมาส์และคีย์บอร์ด
- ระบบอัตโนมัติในการจัดการเงินเดือนจะประมวลผลการจ่ายเงินให้พนักงานโดยอิงจากข้อมูลการติดตามเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
- ผู้ใช้ได้รับการเข้าถึงเครื่องมือการจัดการโครงการเพิ่มเติมที่ช่วยจัดระเบียบงานโครงการ
- การผสานการทำงานกับแอปยอดนิยม เช่น Asana, GitHub และ Trelloช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- ผู้รีวิวบางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการติดตามเวลาอย่างถูกต้องในระหว่างการประชุม และการไม่มีการติดตามโดยอัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนระหว่างงาน
- ขั้นต่ำสองผู้ใช้สำหรับทุกแพ็กเกจ และไม่มีแพ็กเกจฟรี (ผู้ใช้สามารถทดลองใช้ Hubstaff ได้โดยใช้การทดลองใช้ฟรี 14 วัน)
ราคาของ Hubstaff
- เริ่มต้น: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Hubstaff
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,400+ รีวิว)
5. Wrike
Wrike เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม ช่วยให้หน่วยงานและทีมต่างๆ จัดการกำหนดเวลาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันรวมถึงการติดตามเวลาอย่างละเอียด การสื่อสารแบบเรียลไทม์ ฟังก์ชันการติดตามงาน และการรายงานโครงการโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- คุณสมบัติการติดตามเวลาช่วยให้ผู้ใช้บันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาได้
- เทมเพลตโครงการสำเร็จรูปหลายสิบแบบสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ แคมเปญการตลาด และอื่นๆ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันประกอบด้วย การแชร์ไฟล์ การแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ และการกล่าวถึง (@mentions) เพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันและบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Salesforce, Google Drive และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ Wrike
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่าย ส่งผลให้มีความยากลำบากในการนำทางและทำความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ของ Wrike
- เวอร์ชันฟรีไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการติดตามเวลาและคุณสมบัติขั้นสูงอื่น ๆ หลายอย่าง; เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่ายมีข้อกำหนดขั้นต่ำของผู้ใช้ตั้งแต่สองถึงห้า
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.80/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
6. RescueTime
RescueTime เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ตรงไปตรงมาสำหรับฟรีแลนซ์และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ มันติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ สร้างรายงานโดยละเอียด และสามารถบล็อกเว็บไซต์ที่เบี่ยงเบนความสนใจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความมีสมาธิ ??
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime
- เครื่องมือติดตามเวลาให้รายงานละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่พนักงานใช้เวลาบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ
- ฟังก์ชันการตั้งเป้าหมายช่วยให้พนักงานและผู้จัดการสามารถกำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับวิธีการใช้เวลาของพวกเขาและติดตามความคืบหน้าได้อย่างเหมาะสม
- การบล็อกเว็บไซต์ช่วยให้ทีมสามารถบล็อกเว็บไซต์เฉพาะในช่วงเวลาทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดสิ่งรบกวน
- การผสานการทำงานกับ Slack, Google Calendar และ Outlook ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างไม่สะดุดและมีเวิร์กโฟลว์ที่เป็นหนึ่งเดียว
ข้อจำกัดของ RescueTime
- บางรีวิวรายงานว่าอินเตอร์เฟซล้าสมัยซึ่งทำให้การนำทางในแอปและการติดตามเวลาเป็นไปได้ยาก
- RescueTime ถูกสร้างขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไปและอาจไม่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนเหมือนซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับหน่วยงานที่มีความซับซ้อนมากกว่า
ราคาของ RescueTime
- RescueTime Lite: ฟรี
- RescueTime: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว RescueTime
- G2: 4. 1/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
7. เวอริคล๊อก
Vericlock เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานโดยใช้ระบบลงเวลาเข้าและออกงาน มีเครื่องมือจัดการโครงการ และสร้างใบแจ้งหนี้ตามชั่วโมงการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ VeriClock
- ฟังก์ชันการบันทึกเวลาเข้าและออกงานช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกชั่วโมงการทำงานของตนได้โดยไม่ต้องใช้คีออสก์หรือระบบสเปรดชีต
- การคำนวณค่าล่วงเวลาโดยอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดจากมนุษย์ในการจ่ายเงินให้กับพนักงานสำหรับชั่วโมงเพิ่มเติม
- เครื่องมือติดตามเวลาสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ที่แม่นยำตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน และสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มบัญชีเช่น QuickBooks, PeachTree, และ Sage ทำให้การจ่ายเงินเดือนและการทำบัญชีง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ VeriClock
- บางรีวิวระบุว่าพนักงานไม่เข้าใจแอปหรือพบว่าเป็นเรื่องยากในการบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ด้วยตัวเอง
- มีเพียงแผนชำระเงินเดียว; ไม่มีแผนฟรี (ผู้ใช้สามารถทดลองใช้ VeriClock ได้ฟรีในช่วงทดลองใช้งาน 14 วัน)
ราคาของ VeriClock
- VeriClock: $10/เดือน บวก $5/ผู้ใช้
VeriClock คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิว 3+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
8. Clockify
Clockify เป็นแอปติดตามเวลาสำหรับเอเจนซี่ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานแต่ละรายการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มผลกำไร ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- คุณสมบัติการติดตามเวลาช่วยให้ผู้จัดการและสมาชิกทีมสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้บนพื้นฐานของรายงานที่ละเอียด
- แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป, มือถือ, และเว็บสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ รวมถึง Android, iOS, macOS, Windows, Linux, และ Chrome
- การจัดการทีมและฟังก์ชันการรายงานแบบบูรณาการช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการทีม ติดตามความคืบหน้าของโครงการ สร้างรายงานการใช้เวลา และอื่นๆ
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมเช่น Trello, Asana, Jira, Github, และ Wrike ช่วยรวมศูนย์การร่วมมือและการสื่อสารสำหรับทีม
ข้อจำกัดของ Clockify
- ผู้รีวิวบางรายรายงานว่ามีความผิดพลาดของผู้ใช้บ่อยครั้ง และมีความยากลำบากในการแก้ไขเวลาในเอกสารเวลาเมื่อมีความจำเป็น
- แผนฟรีไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การลาหยุด และการจัดตารางเวลา
ราคาของ Clockify
- ฟรี
- พื้นฐาน: $3.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $11. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Clockify
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,600+ รีวิว)
9. ไทม์ ด็อกเตอร์
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลา Time Doctor ทำงานได้ดีสำหรับธุรกิจและเอเจนซี่ทุกขนาด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการและบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานโดยละเอียดและข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor
- การติดตามเวลาและการหยุดพักแบบอัตโนมัติช่วยลดความจำเป็นในการอัปเดตด้วยตนเองและเพิ่มความถูกต้องและความสอดคล้องของแบบฟอร์มเวลา
- คุณสมบัติการติดตามพนักงานอย่างละเอียด เช่น การบันทึกการกดแป้นพิมพ์ การตรวจสอบเว็บไซต์ และการจับภาพหน้าจอ ช่วยให้ผู้จัดการสามารถมองเห็นรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่สมาชิกในทีมกำลังทำอยู่
- การสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติโดยใช้เวลาที่ติดตามสำหรับพนักงานแต่ละคนช่วยประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มหลายสิบอย่างเช่น WordPress, Slack, Sentry, Asana, Jira, Gusto และ Bitbucket ช่วยให้ทุกคนและทุกสิ่งอยู่ในหน้าเดียวกัน
ข้อจำกัดของ Time Doctor
- มีรายงานจากผู้ใช้บางรายเกี่ยวกับปัญหาการซิงค์และการอนุญาตของผู้ใช้ ซึ่งเพิ่มข้อผิดพลาดในใบลงเวลาของพนักงาน
- ไม่มีแผนฟรี (Time Doctor ให้ผู้ใช้ทดลองใช้แอปได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตในช่วงทดลองใช้ฟรี 14 วัน)
ราคาของ Time Doctor
- พื้นฐาน: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Time Doctor
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
10. โชคดี
Paydirt เป็นซอฟต์แวร์ออกใบแจ้งหนี้และติดตามเวลาทำงานที่เรียบง่ายสำหรับฟรีแลนซ์ เอเจนซี่ และธุรกิจขนาดเล็ก เครื่องมือติดตามเวลานี้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงสมาชิกในทีม ทำให้การติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย Paydirt ยังมีฟีเจอร์ออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ การจัดการทีม และการรายงานธุรกิจ
คุณสมบัติเด่นของ Paydirt
- ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกเวลาที่ไม่ได้ติดตามได้สูงสุด 60 นาทีในช่วงเริ่มต้นของช่วงเวลาทำงาน หากพวกเขาลืมเริ่มจับเวลา
- ประมาณการงบประมาณทางเลือกสำหรับแต่ละงานหรือโครงการช่วยให้ทีมสามารถดำเนินการได้ตามแผนโดยอิงจากอัตราค่าบริการต่อชั่วโมงของผู้ใช้และเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน
- สร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของทีมและได้รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Trello, Chrome, Basecamp, และ Redbooth ช่วยให้พนักงานสามารถติดตามเวลาได้โดยไม่คำนึงถึงสถานที่หรือวิธีการทำงาน
ข้อจำกัดของแหล่งทองคำ
- การขาดความคิดเห็นบนแพลตฟอร์มรีวิวที่ได้รับความนิยมทำให้ยากที่จะประเมินประสบการณ์มาตรฐานของซอฟต์แวร์ติดตามเวลาของ Paydirt
- แผนเริ่มต้นจำกัดลูกค้าไว้ที่สามรายเท่านั้น ไม่มีแผนฟรี (ผู้ใช้สามารถทดลองใช้ PayDirt ได้ฟรี 14 วัน)
ราคาทองคำในเหมือง
- เริ่มต้น: $8/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ฮัสต์เลอร์: $16/เดือน สำหรับผู้ใช้คนเดียว
- สหกรณ์: $29/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
- ทีมขนาดเล็ก: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้หกคน
- ทีมขนาดใหญ่: $79/เดือน สำหรับ 10 ผู้ใช้
- หน่วยงาน: $149/เดือน สำหรับ 20 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Paydirt
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ทุกครั้ง
นี่คือสิ่งที่คุณได้รับ! 10 โซลูชันการติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซีในปี 2024 ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ในมือของคุณ คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของทีมคุณ ปรับปรุงการจัดการโครงการ และทำนายประสิทธิภาพโดยใช้การวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียด
แม้ว่าตัวเลือกทั้งหมดเหล่านี้จะมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม แต่เราต้องยอมรับว่าไม่มีตัวเลือกใดที่เทียบได้กับฟังก์ชันการทำงานของ ClickUp ด้วยคุณสมบัติและการผสานรวมนับพัน แพลตฟอร์มครบวงจรนี้คือสิ่งที่คุณต้องการ✨
แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ? ถึงเวลาที่จะทำให้สมาชิกในทีมของคุณทำงานประสานกันได้แล้วลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย!