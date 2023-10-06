บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่สำหรับครีเอทีฟ นักออกแบบ และนักการตลาดในปี 2025

10 เครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่สำหรับครีเอทีฟ นักออกแบบ และนักการตลาดในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
6 ตุลาคม 2566

ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเปรียบเสมือนลูกแก้ววิเศษที่เผยให้เห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรของเอเจนซี่ของคุณ

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการรายงานขั้นสูง เครื่องมือเหล่านี้ทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่าย—และสามารถเปิดเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จได้อีกด้วย

คำถามคือ: ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซีคืออะไร?

เราทำการค้นคว้าแล้ว และเรามีคำตอบให้คุณ

เพื่อช่วยให้คุณค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อช่วยคุณจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาของคุณให้สูงสุด

ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาของเอเจนซีคืออะไร?

แอปพลิเคชันติดตามเวลาทำงานของเอเจนซีได้รับความนิยมในหมู่เอเจนซีด้านครีเอทีฟ, ออกแบบ, และการตลาด. เครื่องมือเหล่านี้ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ซึ่งสมาชิกทีมของคุณและฟรีแลนซ์ใช้เวลาไปกับภารกิจและโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต.

นี่นำไปสู่การออกใบแจ้งหนี้ที่แม่นยำขึ้น,ความโปร่งใสของโครงการที่มากขึ้น, และการจัดทำงบประมาณโครงการที่ง่ายขึ้น. โซลูชันเหล่านี้ให้ข้อมูลการติดตามเวลาที่แม่นยำเพื่อช่วยคุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานและนำไปใช้เทคนิคการจัดการเวลาที่ดีที่สุดสำหรับโครงการในอนาคต.

เครื่องมือติดตามเวลาทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานด้วย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและผลกำไรของโครงการ. สิ่งนี้อาจมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดการหน่วยงานดิจิทัลและผู้จัดการโครงการที่ทำงานกับทีมระยะไกลเป็นประจำ.

แอปติดตามเวลาที่ดีที่สุดสามารถทำหน้าที่แทนแอปติดตามเป้าหมายได้ กลายเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงาน สมาชิกในทีมสามารถเห็นได้ว่าพวกเขาใช้เวลาไปอย่างไร มีเป้าหมายอะไรที่ต้องทำให้สำเร็จ และได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของพวกเขา

วิธีเลือกเครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่

เครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับหน่วยงานของคุณ, อุตสาหกรรม, และกระบวนการทำงานของคุณ. นี่คือสิ่งที่คุณควรค้นหาในซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก:

  • การผสานการทำงาน: เลือกแอปติดตามเวลาของเอเจนซี่ที่ทำงานร่วมกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ความเข้ากันได้:ตัวเลือกซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดควรมีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อป, เว็บ, และมือถือ นอกจากนี้ยังควรเข้ากันได้กับ Android, iOS, Windows, macOS, Linux, และ Chrome เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้
  • เทมเพลต: ประหยัดเวลาด้วยการเลือกเครื่องมือที่มีเทมเพลตสำหรับการติดตามเวลา,เทมเพลตสำหรับการให้คำปรึกษา, เทมเพลตสำหรับบันทึกเวลาทำงาน และอื่น ๆ
  • การทำงานร่วมกัน: ค้นหาเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์เพื่อการจัดการลูกค้า การจัดการงาน และประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
  • ระบบอัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับเอเจนซี่ที่ดีที่สุดบางตัวมีระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการสิ่งต่างๆ เช่น การบันทึกเวลา การสร้างไทม์ไลน์ และแม้กระทั่งการออกใบแจ้งหนี้ เพื่อให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้น

10 ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ในปี 2024

พร้อมหรือยังที่จะค้นหาซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของเอเจนซีของคุณและเพิ่มผลกำไรของคุณ?

ติดตามเพื่อเปรียบเทียบ 10 เครื่องมือติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานนี้โดยเฉพาะ ค้นหาคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด รีวิว ราคา และอื่นๆ อีกมากมาย

1.คลิกอัพ

การติดตามเวลาของหน่วยงาน: การติดตามเวลาด้วยตนเองใน ClickUp
บันทึกเวลาขณะทำงานหรือป้อนข้อมูลด้วยตนเองด้วยการติดตามเวลาใน ClickUp

ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ดีที่สุด ช่วยทีม หน่วยงานสร้างสรรค์ และธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดเวลาอันมีค่า มันมาพร้อมกับคุณสมบัติขั้นสูงหลายร้อยรายการเพื่อรวมโครงการทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มการจัดการงานเดียว

กำหนดเวลาประมาณการ, ติดตามเวลาโดยตรงใน ClickUp, ดึงรายงานเวลา, ตรวจสอบชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, และอื่น ๆ โดยใช้หนึ่งในเครื่องมือติดตามเวลาโครงการมากมายของ ClickUp. และเพื่อให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าในการจัดการกลยุทธ์การบริหารเวลาของคุณในขณะที่จัดการกับปริมาณงานของคุณจากทุกมุมมอง, เลือกจากมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบของ ClickUp รวมถึงมุมมอง Gantt, Timeline, ปฏิทิน, และมุมมองตาราง.

ClickUp ยังมีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและการผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการเพื่อเร่งกระบวนการใด ๆ ⏱️

การติดตามเวลาของหน่วยงาน: ป้ายกำกับการติดตามเวลาใน ClickUp
ป้ายกำกับการติดตามเวลาช่วยให้ทีมสามารถเห็นภาพรายละเอียดของการใช้เวลาในแต่ละส่วนได้ชัดเจน เพื่อให้สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ClickUp มีระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลายร้อยแบบเพื่อจัดการงานประจำวัน นอกจากนี้ ClickUp AI ยังช่วยคุณเขียนอีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย สรุปการประชุม บทความบล็อก และอื่นๆ อีกมากมาย

การติดตามเวลาของหน่วยงาน: การเขียนสรุปโครงการโดยใช้ ClickUp AI
ClickUp AI สามารถสร้างเอกสารประเภทต่างๆ ได้ไม่จำกัด เช่น สรุปโครงการ แผนการสอน และเอกสารอื่นๆ เพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณ

สรุปสั้น ๆ คือ เราได้ปรับแต่งClickUp ให้เหมาะกับเอเจนซีสร้างสรรค์ที่ต้องการการจัดการโครงการอย่างครอบคลุมและการติดตามเวลาของพนักงาน และคุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติส่วนใหญ่ได้ฟรี—ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • คุณสมบัติการติดตามเวลาอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ประมาณเวลาทำงาน เพิ่มบันทึก และดูรายงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน
  • เว็บแอป, แอปมือถือ, และแอปเดสก์ท็อป เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้กับเกือบทุกอุปกรณ์
  • แม่แบบนับพันสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การจัดการทรัพยากร, ค่าใช้จ่ายโครงการ, และใบแจ้งหนี้ลูกค้าไปจนถึงการระดมความคิดและการวางแผนโครงการ
  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ รวมถึง Asana, Slack, Jira, Excel, Trello, GitHub และ Zoom

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ขณะทำความคุ้นเคยกับฟีเจอร์การจัดการโครงการที่หลากหลายของ ClickUp
  • ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนแบบชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี; $10/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. เก็บเกี่ยว

การติดตามเวลาของหน่วยงาน: ตัวอย่างของตารางการติดตามเวลาที่สร้างขึ้นใน Harvest
ผ่านทางHarvest

ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาการเก็บเกี่ยวมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้กระบวนการเรียกเก็บเงินเป็นไปอย่างราบรื่น และสร้างเอกสารเวลาที่แม่นยำ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้หน่วยงานสามารถสร้างรายงาน, เรียกเก็บเงินลูกค้า, และติดตามงบประมาณโครงการได้จากหน้าจอเดียว

เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ตัวติดตามเวลาบันทึกเวลาของฟรีแลนซ์และพนักงานได้อย่างแม่นยำ อนุญาตให้คุณกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละบุคคล และสร้างรายงานเวลาที่มีขนาดกะทัดรัด
  • เครื่องมือรายงานทีม, ติดตามค่าใช้จ่าย, และงบประมาณโครงการช่วยลดการเหนื่อยล้าและปรับปรุงผลกำไรของคุณ
  • คุณสามารถตั้งค่าการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติและรับชำระเงินออนไลน์ผ่าน PayPal และ Stripe
  • การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น QuickBooks, Asana, Jira, และ GitHub ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรวมระบบการทำงานของเอเจนซีคุณให้เป็นหนึ่งเดียว

ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว

  • บางรีวิวจากผู้ใช้รายงานว่า Harvest ขาดคุณสมบัติขั้นสูงเมื่อเทียบกับแอปติดตามเวลาและเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ
  • เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดเฉพาะฟีเจอร์พื้นฐาน ผู้ใช้หนึ่งคน และสองโครงการ

การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)

3. มีประสิทธิผล

การติดตามเวลาของเอเจนซี: ภาพหน้าจอของเครื่องมือติดตามเวลาของ Productive
ผ่านทางการสร้างสรรค์

Productive เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้บุคคลและทีมสามารถจัดระเบียบและมุ่งเน้นได้ นอกจากนี้ยังมีระบบการจัดการงานที่ละเอียด การติดตามเวลา เครื่องมือการทำงานร่วมกันในทีม และการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ เพื่อปลดปล่อยเวลาของคุณให้ทำสิ่งอื่น ๆ ได้มากขึ้น ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สร้างผลงาน

  • ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานเพื่อวิเคราะห์ว่าสมาชิกในทีมและผู้จัดการสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้อย่างไร
  • การรายงานและข้อมูลเชิงลึกให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของทีมและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้คุณสามารถแชร์เอกสาร, แสดงความคิดเห็น, และสื่อสารแบบเรียลไทม์
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์มเช่น Slack, Trello, และ Asana ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นหนึ่งเดียว

ข้อจำกัดในการผลิต

  • บางรีวิวจากผู้ใช้ระบุว่าฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้สำหรับโครงการของลูกค้ายังมีข้อจำกัด
  • ไม่มีแผนฟรี (ผู้ใช้สามารถทดลองใช้ Productive ได้ฟรีเป็นเวลา 14 วัน)

การกำหนดราคาที่สร้างผลผลิต

  • จำเป็น: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $28/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวที่มีประสิทธิผล

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

4. Hubstaff

แดชบอร์ดของ Hubstaff
ผ่านทางHubstaff

Hubstaff เป็นเครื่องมือติดตามการทำงานของพนักงานที่ติดตามเวลาสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกลและฟรีแลนซ์ มันให้บริการการจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติ การติดตามเวลา และรายงานผลผลิตที่ละเอียดเพื่อแสดงให้ผู้จัดการเห็นว่าสมาชิกในทีมของพวกเขาใช้เวลาอย่างไร

คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff

  • คุณสมบัติการติดตามเวลาประกอบด้วยนาฬิกาบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, การติดตามด้วย GPS, และการตรวจสอบการใช้เมาส์และคีย์บอร์ด
  • ระบบอัตโนมัติในการจัดการเงินเดือนจะประมวลผลการจ่ายเงินให้พนักงานโดยอิงจากข้อมูลการติดตามเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
  • ผู้ใช้ได้รับการเข้าถึงเครื่องมือการจัดการโครงการเพิ่มเติมที่ช่วยจัดระเบียบงานโครงการ
  • การผสานการทำงานกับแอปยอดนิยม เช่น Asana, GitHub และ Trelloช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม

ข้อจำกัดของ Hubstaff

  • ผู้รีวิวบางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการติดตามเวลาอย่างถูกต้องในระหว่างการประชุม และการไม่มีการติดตามโดยอัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนระหว่างงาน
  • ขั้นต่ำสองผู้ใช้สำหรับทุกแพ็กเกจ และไม่มีแพ็กเกจฟรี (ผู้ใช้สามารถทดลองใช้ Hubstaff ได้โดยใช้การทดลองใช้ฟรี 14 วัน)

ราคาของ Hubstaff

  • เริ่มต้น: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เติบโต: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Hubstaff

  • G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,400+ รีวิว)

5. Wrike

ตัวอย่างของแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานรายสัปดาห์ที่สร้างขึ้นใน Wrike
ผ่านทางWrike

Wrike เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม ช่วยให้หน่วยงานและทีมต่างๆ จัดการกำหนดเวลาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันรวมถึงการติดตามเวลาอย่างละเอียด การสื่อสารแบบเรียลไทม์ ฟังก์ชันการติดตามงาน และการรายงานโครงการโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • คุณสมบัติการติดตามเวลาช่วยให้ผู้ใช้บันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาได้
  • เทมเพลตโครงการสำเร็จรูปหลายสิบแบบสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ แคมเปญการตลาด และอื่นๆ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันประกอบด้วย การแชร์ไฟล์ การแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ และการกล่าวถึง (@mentions) เพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันและบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น
  • การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Salesforce, Google Drive และ Microsoft Teams

ข้อจำกัดของ Wrike

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่าย ส่งผลให้มีความยากลำบากในการนำทางและทำความเข้าใจฟีเจอร์ต่างๆ ของ Wrike
  • เวอร์ชันฟรีไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการติดตามเวลาและคุณสมบัติขั้นสูงอื่น ๆ หลายอย่าง; เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่ายมีข้อกำหนดขั้นต่ำของผู้ใช้ตั้งแต่สองถึงห้า

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24.80/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)

6. RescueTime

แดชบอร์ดของ RescueTime
ผ่านทางRescueTime

RescueTime เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ตรงไปตรงมาสำหรับฟรีแลนซ์และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ มันติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ สร้างรายงานโดยละเอียด และสามารถบล็อกเว็บไซต์ที่เบี่ยงเบนความสนใจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความมีสมาธิ ?‍?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime

  • เครื่องมือติดตามเวลาให้รายงานละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่พนักงานใช้เวลาบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ
  • ฟังก์ชันการตั้งเป้าหมายช่วยให้พนักงานและผู้จัดการสามารถกำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับวิธีการใช้เวลาของพวกเขาและติดตามความคืบหน้าได้อย่างเหมาะสม
  • การบล็อกเว็บไซต์ช่วยให้ทีมสามารถบล็อกเว็บไซต์เฉพาะในช่วงเวลาทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดสิ่งรบกวน
  • การผสานการทำงานกับ Slack, Google Calendar และ Outlook ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างไม่สะดุดและมีเวิร์กโฟลว์ที่เป็นหนึ่งเดียว

ข้อจำกัดของ RescueTime

  • บางรีวิวรายงานว่าอินเตอร์เฟซล้าสมัยซึ่งทำให้การนำทางในแอปและการติดตามเวลาเป็นไปได้ยาก
  • RescueTime ถูกสร้างขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไปและอาจไม่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนเหมือนซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับหน่วยงานที่มีความซับซ้อนมากกว่า

ราคาของ RescueTime

  • RescueTime Lite: ฟรี
  • RescueTime: $12/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว RescueTime

  • G2: 4. 1/5 (90+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

7. เวอริคล๊อก

ตัวอย่างของระบบบันทึกเวลาเข้าและออกงานใน VeriClock
ผ่านทางVeriClock

Vericlock เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานโดยใช้ระบบลงเวลาเข้าและออกงาน มีเครื่องมือจัดการโครงการ และสร้างใบแจ้งหนี้ตามชั่วโมงการทำงาน

คุณสมบัติเด่นของ VeriClock

  • ฟังก์ชันการบันทึกเวลาเข้าและออกงานช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกชั่วโมงการทำงานของตนได้โดยไม่ต้องใช้คีออสก์หรือระบบสเปรดชีต
  • การคำนวณค่าล่วงเวลาโดยอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดจากมนุษย์ในการจ่ายเงินให้กับพนักงานสำหรับชั่วโมงเพิ่มเติม
  • เครื่องมือติดตามเวลาสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ที่แม่นยำตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน และสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์มบัญชีเช่น QuickBooks, PeachTree, และ Sage ทำให้การจ่ายเงินเดือนและการทำบัญชีง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของ VeriClock

  • บางรีวิวระบุว่าพนักงานไม่เข้าใจแอปหรือพบว่าเป็นเรื่องยากในการบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ด้วยตัวเอง
  • มีเพียงแผนชำระเงินเดียว; ไม่มีแผนฟรี (ผู้ใช้สามารถทดลองใช้ VeriClock ได้ฟรีในช่วงทดลองใช้งาน 14 วัน)

ราคาของ VeriClock

  • VeriClock: $10/เดือน บวก $5/ผู้ใช้

VeriClock คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (รีวิว 3+ รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

8. Clockify

แท็บติดตามเวลาของ Clockify
ผ่านทางClockify

Clockify เป็นแอปติดตามเวลาสำหรับเอเจนซี่ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานแต่ละรายการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มผลกำไร ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify

  • คุณสมบัติการติดตามเวลาช่วยให้ผู้จัดการและสมาชิกทีมสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้บนพื้นฐานของรายงานที่ละเอียด
  • แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป, มือถือ, และเว็บสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ รวมถึง Android, iOS, macOS, Windows, Linux, และ Chrome
  • การจัดการทีมและฟังก์ชันการรายงานแบบบูรณาการช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการทีม ติดตามความคืบหน้าของโครงการ สร้างรายงานการใช้เวลา และอื่นๆ
  • การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมเช่น Trello, Asana, Jira, Github, และ Wrike ช่วยรวมศูนย์การร่วมมือและการสื่อสารสำหรับทีม

ข้อจำกัดของ Clockify

  • ผู้รีวิวบางรายรายงานว่ามีความผิดพลาดของผู้ใช้บ่อยครั้ง และมีความยากลำบากในการแก้ไขเวลาในเอกสารเวลาเมื่อมีความจำเป็น
  • แผนฟรีไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การลาหยุด และการจัดตารางเวลา

ราคาของ Clockify

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $3.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $11. 99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Clockify

  1. G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
  2. Capterra: 4. 7/5 (4,600+ รีวิว)

9. ไทม์ ด็อกเตอร์

ตัวอย่างของตารางเวลาการติดตามเวลาใน Time Doctor
ผ่านทางTime Doctor

ซอฟต์แวร์ติดตามเวลา Time Doctor ทำงานได้ดีสำหรับธุรกิจและเอเจนซี่ทุกขนาด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการและบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานโดยละเอียดและข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor

  • การติดตามเวลาและการหยุดพักแบบอัตโนมัติช่วยลดความจำเป็นในการอัปเดตด้วยตนเองและเพิ่มความถูกต้องและความสอดคล้องของแบบฟอร์มเวลา
  • คุณสมบัติการติดตามพนักงานอย่างละเอียด เช่น การบันทึกการกดแป้นพิมพ์ การตรวจสอบเว็บไซต์ และการจับภาพหน้าจอ ช่วยให้ผู้จัดการสามารถมองเห็นรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่สมาชิกในทีมกำลังทำอยู่
  • การสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติโดยใช้เวลาที่ติดตามสำหรับพนักงานแต่ละคนช่วยประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์มหลายสิบอย่างเช่น WordPress, Slack, Sentry, Asana, Jira, Gusto และ Bitbucket ช่วยให้ทุกคนและทุกสิ่งอยู่ในหน้าเดียวกัน

ข้อจำกัดของ Time Doctor

  • มีรายงานจากผู้ใช้บางรายเกี่ยวกับปัญหาการซิงค์และการอนุญาตของผู้ใช้ ซึ่งเพิ่มข้อผิดพลาดในใบลงเวลาของพนักงาน
  • ไม่มีแผนฟรี (Time Doctor ให้ผู้ใช้ทดลองใช้แอปได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตในช่วงทดลองใช้ฟรี 14 วัน)

ราคาของ Time Doctor

  • พื้นฐาน: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Time Doctor

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)

10. โชคดี

การติดตามเวลาของเอเจนซี: ภาพหน้าจอของตารางการติดตามเวลาของ Paydirt
ผ่านทางPaydirt

Paydirt เป็นซอฟต์แวร์ออกใบแจ้งหนี้และติดตามเวลาทำงานที่เรียบง่ายสำหรับฟรีแลนซ์ เอเจนซี่ และธุรกิจขนาดเล็ก เครื่องมือติดตามเวลานี้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงสมาชิกในทีม ทำให้การติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย Paydirt ยังมีฟีเจอร์ออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ การจัดการทีม และการรายงานธุรกิจ

คุณสมบัติเด่นของ Paydirt

  • ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกเวลาที่ไม่ได้ติดตามได้สูงสุด 60 นาทีในช่วงเริ่มต้นของช่วงเวลาทำงาน หากพวกเขาลืมเริ่มจับเวลา
  • ประมาณการงบประมาณทางเลือกสำหรับแต่ละงานหรือโครงการช่วยให้ทีมสามารถดำเนินการได้ตามแผนโดยอิงจากอัตราค่าบริการต่อชั่วโมงของผู้ใช้และเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน
  • สร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของทีมและได้รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ
  • การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Trello, Chrome, Basecamp, และ Redbooth ช่วยให้พนักงานสามารถติดตามเวลาได้โดยไม่คำนึงถึงสถานที่หรือวิธีการทำงาน

ข้อจำกัดของแหล่งทองคำ

  • การขาดความคิดเห็นบนแพลตฟอร์มรีวิวที่ได้รับความนิยมทำให้ยากที่จะประเมินประสบการณ์มาตรฐานของซอฟต์แวร์ติดตามเวลาของ Paydirt
  • แผนเริ่มต้นจำกัดลูกค้าไว้ที่สามรายเท่านั้น ไม่มีแผนฟรี (ผู้ใช้สามารถทดลองใช้ PayDirt ได้ฟรี 14 วัน)

ราคาทองคำในเหมือง

  • เริ่มต้น: $8/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • ฮัสต์เลอร์: $16/เดือน สำหรับผู้ใช้คนเดียว
  • สหกรณ์: $29/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
  • ทีมขนาดเล็ก: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้หกคน
  • ทีมขนาดใหญ่: $79/เดือน สำหรับ 10 ผู้ใช้
  • หน่วยงาน: $149/เดือน สำหรับ 20 ผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Paydirt

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ทุกครั้ง

นี่คือสิ่งที่คุณได้รับ! 10 โซลูชันการติดตามเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซีในปี 2024 ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ในมือของคุณ คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของทีมคุณ ปรับปรุงการจัดการโครงการ และทำนายประสิทธิภาพโดยใช้การวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียด

แม้ว่าตัวเลือกทั้งหมดเหล่านี้จะมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม แต่เราต้องยอมรับว่าไม่มีตัวเลือกใดที่เทียบได้กับฟังก์ชันการทำงานของ ClickUp ด้วยคุณสมบัติและการผสานรวมนับพัน แพลตฟอร์มครบวงจรนี้คือสิ่งที่คุณต้องการ✨

แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ? ถึงเวลาที่จะทำให้สมาชิกในทีมของคุณทำงานประสานกันได้แล้วลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย!