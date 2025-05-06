อะไรคือทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Dubsado ในปี 2025?

เริ่มต้นเป็นเครื่องมือสำหรับเจ้าของกิจการขนาดเล็กเพื่อจัดการการดำเนินงานอย่างราบรื่น, Dubsado ได้เติบโตเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจที่ให้บริการ
ซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจสำหรับธุรกิจบริการช่วยให้งาน โครงการ และทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน ด้วย Dubsado คุณไม่ได้แค่จัดการโครงการเท่านั้น แต่คุณกำลังสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า และทำงานด้านการบริหารจัดการให้เป็นอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Dubsado จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่มันอาจไม่เหมาะกับทุกทีมหรือธุรกิจเสมอไป ดังที่ผู้ใช้ Redditคนนี้สังเกตเห็น:
แม้ว่า Dubsado จะมีข้อดีอยู่บ้าง แต่ฉันพบว่าตัวเองกำลังเผชิญกับข้อจำกัดของฟีเจอร์หลายประการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความต้องการของธุรกิจสร้างสรรค์ของฉัน
กระบวนการทำงานที่แตกต่างกันย่อมมีความต้องการเฉพาะตัว และสิ่งที่ทำงานได้อย่างไร้ที่ติสำหรับองค์กรหนึ่ง อาจรู้สึกใช้งานยากหรือขาดฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับอีกองค์กรหนึ่ง เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างลงตัว เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกของ Dubsado ที่ดีที่สุด 10 อันดับไว้ให้คุณพิจารณา
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Dubsado?
เมื่อคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Dubsado คุณจำเป็นต้องมั่นใจว่าแพลตฟอร์มใหม่ของคุณมีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกันและให้ประโยชน์เพิ่มเติมที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ นี่คือคุณสมบัติทั้งหมดและคุณสมบัติหลักที่คุณควรพิจารณา:
- การจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง: เครื่องมือควรมีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างงาน กำหนดเส้นตาย ติดตามความคืบหน้า และจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- ความสามารถในการจัดการลูกค้า: ทางเลือกของ Dubsado ควรมีความสามารถในการรักษาข้อมูลการติดต่อของลูกค้าและประวัติการสนทนาเพื่อติดตามงานและโครงการเฉพาะของลูกค้า
- การทำงานอัตโนมัติ: มองหาแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานซ้ำ ๆภายในกระบวนการทำงานของ CRM ได้โดยอัตโนมัติซึ่งอาจรวมถึงการมอบหมายงานอัตโนมัติ การตอบอีเมล หรือการติดตามผล ทำให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานที่สำคัญกว่า
- การปรับแต่ง: เครื่องมือการจัดการธุรกิจที่ดีควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของทีมคุณ
- ความสามารถในการจ่าย: นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเลือกตัวเลือกที่ถูกที่สุดเสมอไป แต่ควรพิจารณาความสมดุลระหว่างราคาและคุณสมบัติที่มันมอบให้
- ความสะดวกในการใช้งาน: ไม่ว่าเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพจะมีฟีเจอร์มากมายเพียงใด หากใช้งานยาก ก็อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการทำงาน แทนที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิผล
- ความสามารถในการผสานรวม: ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้วภายในโครงสร้างการจัดการโครงการของคุณ (เช่น โปรแกรมอีเมล, แอปปฏิทิน, หรือระบบจัดเก็บไฟล์) สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้อย่างมาก
- คุณภาพของการสนับสนุนลูกค้า: การสนับสนุนลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านเริ่มต้นหรือเมื่อคุณประสบปัญหา
โปรดจำไว้ว่าทุกทีมมีความแตกต่างกัน ดังนั้นสิ่งที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับทีมหนึ่งอาจไม่ได้ผลดีสำหรับอีกทีมหนึ่ง สิ่งสำคัญคือการค้นหาสมดุลที่เหมาะสมกับความต้องการและรูปแบบการทำงานของทีมคุณ
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Dubsado
นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Dubsado สำหรับแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจหรือCRMของคุณในครั้งต่อไป
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์สำหรับการจัดการโครงการงาน และ CRM ที่ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาด ในฐานะทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Dubsado ClickUp เป็นที่รู้จักในด้านชุดคุณสมบัติที่หลากหลายและปรับแต่งได้สูง ClickUp ไม่เพียงแต่จัดการโครงการ ติดตามงาน และทำงานร่วมกันในทีมได้อย่างเรียบง่ายเท่านั้น แต่ยังนำเสนอคุณสมบัติเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
นอกจากนี้ ด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Calendly, HubSpot, Figma, Calendly, Zendesk และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณสามารถจัดการงานลูกค้าทั้งหมดของคุณได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เอกสาร: สร้าง, อัปเดต, และแบ่งปันเอกสารของลูกค้าทั้งหมดของคุณจากที่เดียวที่สามารถเข้าถึงได้ร่วมกันโดยทีมทั้งหมดของคุณ เชื่อมต่อสัญญา, ใบแจ้งหนี้, และเอกสารอื่น ๆ ในClickUp Docsแบบร่วมมือกันโดยตรงกับกระบวนการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นขึ้น
- เทมเพลต: ไม่ต้องจ้องหน้าเว็บว่างเปล่าอีกต่อไปด้วยคลังเทมเพลตที่จัดเรียงไว้อย่างครบครันของ ClickUp ที่จะช่วยคุณติดตามเส้นทางการเดินทางของลูกค้า สร้างสัญญา ข้อตกลงทางธุรกิจ และใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบค่าคอมมิชชั่น รวบรวมความคิดเห็น หรือจัดทำรายการราคาสินค้าเริ่มต้นกับเทมเพลต CRM ของ ClickUp
- ระบบอัตโนมัติ: อัปเดตสถานะงานและสัญญา พร้อมส่งอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการต่ออายุสัญญาและใบแจ้งหนี้ สามารถปรับแต่งระบบอัตโนมัติของ ClickUp ได้ตามต้องการ เพื่อใช้กับการจัดการงาน งานประจำ การอัปเดตสถานะ และการแจ้งเตือนต่าง ๆ
- ความช่วยเหลือจาก AI: สร้างเอกสารและเทมเพลตจากศูนย์ สรุปการสนทนา และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกด้วย ClickUp Brain
- แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้: ใช้แบบฟอร์มที่มีอยู่ใน ClickUp พร้อมตรรกะเงื่อนไขเพื่อรวบรวมคำขอที่เข้ามา, ข้อเสนอแนะจากลูกค้า, และอื่น ๆ
- การพึ่งพาของงาน: สร้างลำดับงานที่เป็นตรรกะ โดยแสดงว่างานใดต้องเสร็จสิ้นก่อนที่งานอื่นจะเริ่มได้ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายขั้นตอนข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่เข้มงวด และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก
- การติดตามเวลา: ClickUp มีฟีเจอร์การติดตามเวลาในตัวที่ช่วยให้คุณบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้ ทำให้ไม่ต้องพึ่งวิธีแก้ปัญหาแบบประยุกต์ เช่นการคำนวณเวลาใน Excel อีกต่อไป ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์ไม่เพียงแต่สำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมที่คิดค่าบริการลูกค้าเป็นรายชั่วโมง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แม้ว่าจะมีความยืดหยุ่น แต่หน้าต่างของ ClickUp อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีการโหลดที่ช้าเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับโปรเจ็กต์หรือชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: ระดับนี้ให้บริการฟีเจอร์ที่จำกัด แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับทีมขนาดเล็กหรือบุคคลทั่วไป
- ไม่จำกัด: ราคา $7/เดือนต่อผู้ใช้ ระดับนี้ยกเลิกข้อจำกัดของแผนฟรีตลอดชีพและเพิ่มฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดและการเชื่อมต่อระบบ
- ธุรกิจ: ที่ราคา $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ ระดับนี้มอบความสามารถที่ล้ำหน้าขึ้นไปอีก รวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์สองขั้นตอน (2FA) และการเข้าสู่ระบบด้วย Google SSO ทำให้เหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความต้องการซับซ้อนมากขึ้น
- องค์กร: ระดับนี้ให้บริการโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการของธุรกิจหรือองค์กรขนาดใหญ่ ติดต่อ ClickUp เพื่อขอราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินแบบเสียค่าใช้จ่าย โดยมีราคาเพิ่มเติม $7/เดือน ต่อผู้ใช้ต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: เปรียบเทียบClickUp กับ Dubsado!
2. เซลส์เมท
Salesmate เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ครอบคลุมและเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Dubsado ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการขายง่ายขึ้นและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
มุ่งเน้นไปที่การจัดการกับระบบขาย,การบริหารลูกค้าเป้าหมาย, และเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ได้จริง, ระบบนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการขายและการมีส่วนร่วมของลูกค้า. ด้วยระบบอีเมลอัจฉริยะและการทำงานอัตโนมัติ, ระบบช่วยลดความไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน.
โครงสร้างของแพลตฟอร์มถูกออกแบบมาโดยรอบท่อส่ง, ข้อตกลง, ติดต่อ, และกิจกรรม, ส่งเสริมกระบวนการขายที่เป็นระบบ.
คุณสมบัติเด่นของ Salesmate
- การจัดการกระบวนการขาย: ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นขั้นตอนของกระบวนการขายและดีลในแต่ละขั้นตอนได้ ช่วยระบุจุดติดขัดและปรับปรุงกิจกรรมการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การจัดการการติดต่อ: ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลลูกค้าทั้งหมดและประวัติการสื่อสารถูกจัดระเบียบอย่างดีและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- คิวอัจฉริยะ: ช่วยให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานโทรออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผลของพนักงานขายและลดเวลาในการตอบสนอง
- การตลาดอัตโนมัติ: ทำให้การอัปเดตและอีเมลถึงลูกค้าเป็นอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการมากกว่า 60 รายการ สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การส่งสัญญาและใบแจ้งหนี้ไปจนถึงการแชร์การอัปเดตประจำเดือน
- แบบฟอร์มที่กำหนดเอง: รวบรวมลูกค้าเป้าหมายใหม่จากเว็บไซต์ของคุณด้วยแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Salesmate
- แม้ว่าจะมีการผสานรวมหลายอย่าง แต่อาจครอบคลุมเพียงบางเครื่องมือที่ธุรกิจใช้
- แอปพลิเคชันมือถือ แม้จะสามารถใช้งานได้ แต่ขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ Salesmate
- พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Salesmate
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
3. โอโด
Odoo เป็นชุดแอปพลิเคชันธุรกิจที่ครอบคลุมทุกด้านประกอบด้วย CRM, อีคอมเมิร์ซ, การออกใบแจ้งหนี้, การบัญชี, การผลิต, คลังสินค้า,การจัดการทรัพยากร,และการจัดการโครงการ ในฐานะทางเลือกของ Dubsado มันมีคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อจัดการกับแง่มุมต่าง ๆ ของธุรกิจ
โครงสร้างของ Odoo เป็นแบบโมดูลาร์ หมายความว่าธุรกิจสามารถเริ่มต้นด้วยแอปพลิเคชันเพียงไม่กี่ตัวและเพิ่มได้มากขึ้นเมื่อธุรกิจเติบโต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo
- โมดูลาร์: ระบบที่มีโมดูลหลากหลายช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะกับความต้องการของตนได้
- แอปพลิเคชันทางธุรกิจ: ให้บริการแอปพลิเคชันสำหรับความต้องการทางธุรกิจส่วนใหญ่ตั้งแต่แพลตฟอร์มการตลาด CRMไปจนถึงอีคอมเมิร์ซและบัญชี ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันนัดหมายช่วยให้สามารถนัดหมายการประชุมได้ และแอปพลิเคชันการตลาดอัตโนมัติช่วยให้สามารถทำให้ลำดับการส่งอีเมลเป็นอัตโนมัติได้
- เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มเว็บไซต์: สร้างแบบฟอร์มติดต่อที่ละเอียดเพื่อกรองคำขอจากลูกค้าและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนลูกค้าเป็นอัตโนมัติ
- การผสานรวม: แอปพลิเคชันทางธุรกิจที่แตกต่างกันสามารถผสานรวมกันได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Odoo
- การปรับแต่ง Odoo อาจมีความซับซ้อนและอาจต้องการความรู้ทางเทคนิค
- ผู้ใช้บางรายต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการกำหนดราคา เนื่องจากแต่ละแอปและผู้ใช้เพิ่มเติมจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ราคาของ Odoo
- ฟรี: สำหรับแอปเดียวเท่านั้น
- มาตรฐาน: $38. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ราคาพิเศษ: $58. 40/เดือนต่อผู้ใช้
Odoo รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Odoo
4. การสร้าง
ในฐานะแพลตฟอร์มรวมสำหรับทีมขาย การตลาด และบริการลูกค้า Creatio มอบความสามารถ CRM ที่ครอบคลุมและเครื่องมือการจัดการกระบวนการทำงานคุณลักษณะที่โดดเด่นคือความสามารถในการทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดเป็นอัตโนมัติและราบรื่น ทำให้เป็นทางเลือกที่มีคุณค่าสำหรับ Dubsado
Creatio ถูกออกแบบมาโดยมีโครงสร้างรอบ ๆ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสในการขาย คำสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้ เพื่อเป็นโซลูชันที่ครบวงจรสำหรับวงจรการขายและการจัดการโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatio
- การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ: อำนวยความสะดวกในการออกแบบ ดำเนินการ และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ประสิทธิภาพการขาย: กระบวนการทำงานของข้อเสนอ, สัญญา, และการประมวลผลคำสั่งซื้อพร้อมการแจ้งเตือนและการเตือนภัยที่ชาญฉลาดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย
- ประสิทธิภาพการให้บริการ: การจัดเส้นทางและการจัดการคำขอบริการด้วยระบบ AI และการจัดการตารางงานของเจ้าหน้าที่อย่างชาญฉลาด
- ความสามารถในการใช้โค้ดต่ำ: ช่วยให้สามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
- ฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์: รับประกันการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้อย่างราบรื่นและครอบคลุมทุกแผนก
ข้อจำกัดของ Creatio
- อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างมากสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- การปรับแต่งรายงานอาจเป็นความท้าทายสำหรับผู้ใช้บางราย
ราคาของ Creatio
ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Creatio
- G2: 4. 7/5 (270+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
5. คำขอจำนวนมาก
นำเสนอวิธีการจัดการคำขอที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ManyRequests โดดเด่นในฐานะทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับ Dubsado แพลตฟอร์มพอร์ทัลลูกค้านี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่จัดการคำขอบริการหรือใบสั่งงานจำนวนมาก
ที่ใจกลางของ ManyRequests คือระบบการจัดการคำขอ ซึ่งทำให้การจัดระเบียบและการติดตามคำขอบริการเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ManyRequests
- การจัดการคำขอ: อำนวยความสะดวกในการจัดการและติดตามคำขอทั้งหมด
- ความสามารถแบบไวท์เลเบล: อนุญาตให้ธุรกิจปรับแต่งอินเทอร์เฟซด้วยแบรนด์ของตนเอง
- พอร์ทัลลูกค้า: มอบพื้นที่เฉพาะสำหรับลูกค้าในการส่งและติดตามคำขอ
- การจัดการการเรียกเก็บเงินและใบแจ้งหนี้แบบอัตโนมัติ: สร้างและติดตามรายงานชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, การชำระเงิน, และใบแจ้งหนี้ พร้อมส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติ. ผสานการทำงานกับ Stripe
- การลงทะเบียนลูกค้าที่ง่ายขึ้น: แบบฟอร์มการรับข้อมูลและการชำระเงินที่ปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของคำขอจำนวนมาก
- ตัวเลือกการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกที่ครอบคลุมมากขึ้นจะเป็นประโยชน์
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถืออาจไม่เสถียรเท่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป
การกำหนดราคาสำหรับหลายคำขอ
- พื้นฐาน: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- คอร์: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $249/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ManyRequests
ไม่มีรีวิวให้ชม
6. Freshbooks
Freshbooks เป็นโซลูชันการบัญชีบนคลาวด์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นทางเลือกของ Dubsado มันถูกสร้างขึ้นหลักๆ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ที่ต้องการวิธีง่ายๆ และเข้าใจง่ายในการจัดการใบแจ้งหนี้และค่าใช้จ่าย
หนึ่งในองค์ประกอบที่โดดเด่นของ Freshbooks คือโครงสร้างการจัดการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการออกใบแจ้งหนี้ การติดตามค่าใช้จ่าย การชำระเงินออนไลน์ และการติดตามเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshbooks
- การออกใบแจ้งหนี้: ช่วยให้การสร้างใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย และทำงานอัตโนมัติ เช่น ใบแจ้งหนี้ประจำและการแจ้งเตือนการชำระเงิน
- การติดตามค่าใช้จ่าย: ช่วยติดตามค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ
- เอกสาร: ติดตามข้อเสนอทั้งหมด, ประมาณการ, และคำแนะนำจากลูกค้าไว้ในที่เดียว
- การติดตามเวลา: ทำให้การบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ง่าย และรวมไว้ในใบแจ้งหนี้ได้โดยตรง
ข้อจำกัดของ Freshbooks
- คุณสมบัติการบัญชีขั้นสูงอาจมีข้อจำกัด ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Dubsado
- การขาดคุณสมบัติการจัดการสินค้าคงคลังอาจเป็นปัญหาสำหรับธุรกิจที่เน้นผลิตภัณฑ์
ราคาของ Freshbooks
- ไลท์: $7.60/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $13. 20/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- เลือก: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Freshbooks
- G2: 4. 5/5 (880+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,400+ รีวิว)
7. ฮันนีบุ๊ค
ออกแบบมาสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก Honeybook เป็นแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าที่มอบเครื่องมือสำหรับการออกใบแจ้งหนี้, สัญญา, และการจัดตารางเวลา. นับเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ทรงพลังของ Dubsado โดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่ให้บริการที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการของลูกค้าให้ราบรื่นและประหยัดเวลา.
คุณสมบัติหลักของ Honeybook คือโครงสร้างการจัดการโครงการ ซึ่งผสานรวมองค์ประกอบด้านการเงิน การตลาดอัตโนมัติ และการสื่อสาร เพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการงานบริหารลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Honeybook
- การจัดการลูกค้า: รวมศูนย์การสื่อสารและเอกสารของลูกค้าทั้งหมดทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบทุกอย่าง
- ระบบอัตโนมัติ: ช่วยให้สามารถทำงานด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ เช่น การส่งใบแจ้งหนี้หรือการตั้งเวลาส่งอีเมล
- สัญญาออนไลน์และการออกใบแจ้งหนี้: ช่วยให้การส่งสัญญาและใบแจ้งหนี้ไปยังลูกค้าเป็นเรื่องง่าย
- การนัดหมายที่ง่ายดาย: หน้าเพจที่มีแบรนด์สำหรับการนัดหมายพร้อมข้อความและการแจ้งเตือนที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Honeybook
- อาจจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูงมากขึ้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งไม่ครอบคลุมเท่ากับที่ผู้ใช้บางท่านอาจต้องการ
ราคาของ Honeybook
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- สิ่งจำเป็น: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 79 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Honeybook
- G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (630+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Honeybook
8. พลูติโอ
Plutio เป็นแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจที่นำเสนอชุดเครื่องมือต่างๆ รวมถึงการจัดการโครงการ การติดตามเวลา และการออกใบแจ้งหนี้ ในฐานะทางเลือกแทน Dubsado จุดเด่นหลักของ Plutio คือความหลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Plutio คือพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ Plutio
- การปรับแต่งพื้นที่ทำงาน: อนุญาตให้ธุรกิจปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของพวกเขา
- การจัดการโครงการ: นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการโครงการ งาน และกำหนดเวลา
- พอร์ทัลลูกค้า: มอบพื้นที่เฉพาะสำหรับลูกค้าในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ ดูและชำระใบแจ้งหนี้ และอื่นๆ
- การจัดการประชุม: การจัดตารางเวลาที่ปรับแต่งได้พร้อมระบบอัตโนมัติเพื่อเสนอช่วงเวลาการนัดหมายที่ดีที่สุดและส่งการยืนยันหรือการเตือนความจำ
- เอกสาร: ช่วยให้คุณสร้าง, ลงนาม, จัดเก็บ, และแบ่งปันสัญญาพร้อมการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- แบบฟอร์มที่ใช้งานง่าย: แบบฟอร์มแบบลากและวางเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้า ลายเซ็น และข้อเสนอแนะ
ข้อจำกัดของ Plutio
- ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ครอบคลุมมากขึ้นจะเป็นประโยชน์
- ประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือสามารถปรับปรุงได้
การกำหนดราคาของ Plutio
- โซโล: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- สตูดิโอ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- หน่วยงาน: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Plutio
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (160+ รีวิว)
9. สตูดิโอ นินจา
Studio Ninja เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการลูกค้าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับช่างภาพ แพลตฟอร์มนี้จัดการการจอง สัญญา การจัดตารางเวลา และการชำระเงิน ในฐานะทางเลือกเฉพาะกลุ่มของ Dubsado มันโดดเด่นสำหรับช่างภาพที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขา
ที่ใจกลางของ Studio Ninja คือโครงสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของช่างภาพ โดยเน้นการจัดการการจองเป็นหลัก
คุณสมบัติเด่นของ Studio Ninja
- การจัดการธุรกิจถ่ายภาพ: เครื่องมือที่ปรับแต่งได้สำหรับการจัดการทุกด้านของธุรกิจถ่ายภาพ
- ระบบการทำงานอัตโนมัติ: ช่วยให้ช่างภาพสามารถทำงานอีเมล การแจ้งเตือน การเรียกเก็บเงิน และอื่น ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงการพลาดงาน
- การจองออนไลน์, การออกใบแจ้งหนี้, และการชำระเงิน: ทำให้การนัดหมายการถ่ายทำและการรับชำระเงินออนไลน์เป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของสตูดิโอ Ninja
- เนื่องจากเป็นเครื่องมือเฉพาะทาง อาจไม่เหมาะสำหรับธุรกิจนอกเหนือจากการถ่ายภาพ
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามันไม่ครอบคลุมเท่ากับแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจทั่วไป
ราคาสตูดิโอ นินจา
- เริ่มต้น: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $27/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาสเตอร์: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวสตูดิโอ Ninja
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
10. บลูม
Bloom เป็นแพลตฟอร์ม CRM สำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นการจัดการการจอง การลงนามในสัญญา และการชำระเงินใบแจ้งหนี้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและชุดฟีเจอร์ที่หลากหลายทำให้ Bloom เป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจของ Dubsado สำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงาน
แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงกระบวนการทำงานของโครงการสร้างสรรค์ โดยเน้นที่งานบริหารจัดการลูกค้าที่นักสร้างสรรค์มักพบเจอ
คุณสมบัติเด่นของ Bloom
- ระบบ CRM ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์: นำเสนอเครื่องมือที่ปรับแต่งได้สำหรับนักสร้างสรรค์ในการจัดการลูกค้าและการจอง
- การจองออนไลน์: ลูกค้าสามารถจองเซสชันได้โดยตรงทางออนไลน์
- การออกใบแจ้งหนี้และการลงนามในสัญญา: ปรับปรุงกระบวนการด้านการเงินและสัญญาสำหรับการจองให้ราบรื่น
ข้อจำกัดของการบาน
- เนื่องจากเป็นเครื่องมือเฉพาะทาง คุณสมบัติของมันอาจเหมาะสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เท่านั้น
- คุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริการหลัก
การกำหนดราคาบลูม
- เริ่มต้น: $9/เดือนต่อผู้ใช้ (ผูกมัดอย่างน้อย 3 เดือน)
- มาตรฐาน: $22/เดือน ต่อผู้ใช้ (ต้องใช้บริการอย่างน้อย 3 เดือน)
- มาตรฐาน: $39/เดือน ต่อผู้ใช้ (ต้องใช้บริการอย่างน้อย 3 เดือน)
คะแนนและรีวิวของบลูม
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม:ระบบซอฟต์แวร์ CRM ที่ปรับแต่งได้เต็มที่ที่ดีที่สุด
ก้าวต่อไป: ปรับกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจของคุณให้คล่องตัวด้วย ClickUp
การเริ่มต้นเดินทางเพื่อค้นหาโซลูชันหรือแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจใหม่สำหรับเอเจนซีหรือธุรกิจของคุณอาจรู้สึกท่วมท้น แต่ให้คิดว่าเป็นโอกาสแทน นี่คือโอกาสที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ดีขึ้น, ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า, และมอบอำนาจให้กับทีมของคุณด้วยเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณอย่างแท้จริง
แม้ว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ Dubsado เหล่านี้อาจเหมาะกับคุณ แต่เราขอแนะนำให้คุณสำรวจความสามารถของแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันและ CRM ของ ClickUp เพิ่มเติม ClickUp นำเสนอการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของฟีเจอร์การจัดการโครงการและลูกค้าที่สามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับทีมทุกขนาด ช่วยให้คุณติดตามงาน จัดการลูกค้า และทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ
ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการที่ต้องการการจัดการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือผู้จัดการโครงการที่ต้องการการมองเห็นที่ดีขึ้นในแต่ละโครงการ ลองใช้ClickUp ฟรี เพื่อดูว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่