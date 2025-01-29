บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ProofHub สำหรับการจัดการโครงการและทีมอย่างไร้รอยต่อ

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ProofHub สำหรับการจัดการโครงการและทีมอย่างไร้รอยต่อ

Engineering Team
Engineering Team
29 มกราคม 2568

ProofHub เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ของการจัดการโครงการและการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันมาพร้อมกับคุณสมบัติมากมายที่ทำให้การทำงานร่วมกัน การจัดการงาน และการติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ProofHub ก็มีข้อเสียเช่นกัน อินเทอร์เฟซของมันค่อนข้างล้าสมัย และการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ รวมถึงความสามารถในการทำงานอัตโนมัติยังมีข้อจำกัดอยู่มาก

โชคดีที่มีซอฟต์แวร์การจัดการทีมและโครงการที่น่าทึ่งมากมายให้เลือกใช้ ซึ่งอาจตรงกับความต้องการของคุณได้ดีกว่า แต่ด้วยตัวเลือกที่มีมากมายและแต่ละตัวต่างก็อ้างว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด การเลือกสิ่งที่ถูกต้องจึงไม่ใช่เรื่องง่าย

นั่นคือเหตุผลที่เราได้ทำงานหนักแทนคุณแล้วโดยสำรวจเครื่องมือการจัดการโครงการมากมายหลายสิบตัวโดยเน้นที่คุณสมบัติหลัก รีวิวจากผู้ใช้ และตัวเลือกราคา ผลลัพธ์ที่ได้คือ—รายการที่สะดวกนี้ของ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ProofHub เพื่อควบคุมโครงการของคุณ!

ProofHub คืออะไร?

ProofHub
ผ่าน:ProofHub

ProofHub ช่วยให้ทีมสามารถ ทำงานร่วมกัน สื่อสาร และจัดการโครงการและงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดนี้ภายในศูนย์กลางเดียว

แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับเครื่องมือหลากหลาย ตั้งแต่มุมมองโครงการหลายแบบและกำหนดการประจำวันเพื่อติดตามงานประจำได้อย่างแม่นยำ ไปจนถึงตัวเลือกการติดตามเวลาแบบเนทีฟ เทมเพลตสำเร็จรูป และระบบจัดการไฟล์ที่สะดวกสบาย ?️

เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีคุณภาพ ProofHubช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นไปได้ด้วยตัวเลือกต่าง ๆ เช่น การสนทนาแบบมีหัวข้อ การตรวจสอบและอนุมัติเครื่องมือ การประกาศ และฟังก์ชันการแชทในตัว

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ ProofHub?

การผสานรวม, ระบบอัตโนมัติ, และความง่ายในการใช้งาน ดูเหมือนจะเป็นจุดอ่อนของ ProofHub ดังนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกของคุณมีความโดดเด่นในด้านเหล่านี้อย่างน้อยก็เทียบเท่ากับ ProofHub ในด้านอื่น ๆ เช่นการจัดการงาน, การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน, และการแชร์ไฟล์

นี่คือคุณสมบัติและลักษณะบางประการที่ควรคำนึงถึง:

  1. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: จะดีมากหากแอปนี้ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมหรือประสบการณ์มาก่อนกับเครื่องมือที่คล้ายกัน
  2. การผสานรวม: ทางเลือกของ ProofHub ของคุณควรสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบเนทีฟหรือผ่าน API กับแอปอื่น ๆ ที่คุณใช้งานเป็นประจำเกือบทุกแอป ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการผสานรวมกับเครื่องมือด้านการสื่อสารการติดตามเวลา และCRM
  3. ระบบอัตโนมัติ: เครื่องมือควรสามารถทำให้กระบวนการทำงานซ้ำ ๆ หรือเป็นกิจวัตรเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาสำหรับกิจกรรมที่สร้างคุณค่าได้มากขึ้น
  4. การจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มสามารถให้คุณมอบหมาย จัดระเบียบ ติดตาม และทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  5. เทมเพลตสำเร็จรูป: แอปควรมีเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อเร่งการตั้งค่าโครงการและการวางแผน
  6. การร่วมมือ: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการร่วมมือในทีม สร้างการสื่อสารที่ราบรื่น และการแบ่งปันความคิดเห็น
  7. คุณสมบัติของ AI: การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการโครงการไม่ใช่จุดแข็งที่สุดของ ProofHub ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่าทางเลือกอื่นมีบริการช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI

10 อันดับทางเลือกของ ProofHub ที่ควรใช้ในปี 2024 และอนาคต

เราได้ค้นหาตลาดอย่างละเอียดเพื่อคัดสรรทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ProofHub โดยไม่เพียงแต่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น แต่ยังนำเสนอคุณสมบัติพิเศษบางประการอีกด้วย

พร้อมที่จะยกระดับการจัดการโครงการของคุณหรือยัง? มาลุยกันเลย! ?

1.คลิกอัพ

มุมมอง ClickUp เพื่อวางแผน ติดตาม และจัดการงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ และใช้ ClickUp Views ที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดระเบียบและติดตามงานทุกประเภท

ClickUp คือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงาน การติดตามความคืบหน้าและการทำงานร่วมกันของทีม มันก้าวข้ามโซลูชันแบบดั้งเดิมและนำเสนอฟีเจอร์อัตโนมัติขั้นสูงและ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มผลผลิตโดยรวมสำหรับทีมทุกขนาด ?

ClickUp มอบประสิทธิภาพอันทรงพลังด้วยชุดฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมโซลูชันชั้นนำของอุตสาหกรรมสำหรับการจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามงานอย่างสมบูรณ์แบบ ฟีเจอร์เหล่านี้รวมถึงมุมมองมากกว่า 15 แบบสำหรับการแสดงงานและโครงการของคุณในรูปแบบที่คุณต้องการ

การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์คือจุดเด่นที่แท้จริงของ ClickUp โดยมีตัวเลือกหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อนำทีมข้ามสายงานให้เข้าใกล้เป้าหมายของโครงการมากยิ่งขึ้น

ด้วยClickUp Whiteboards คุณสามารถระดมความคิด กำหนดลำดับความสำคัญ และมอบหมายงานบนผืนผ้าใบที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับการทำงานร่วมกันได้ หากคุณไม่ต้องการสร้าง Whiteboard ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น คุณสามารถเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 1,000 แบบจาก ClickUpที่รองรับทุกการใช้งานตามจินตนาการของคุณ

กระดานไวท์บอร์ด ClickUp สำหรับการมอบหมายผู้ใช้และงาน
ใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อมอบหมายงาน, ติดแท็กผู้รับผิดชอบ, และทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อเริ่มต้นการร่วมมือครั้งต่อไปของคุณ

ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานกับเอกสารโครงการ, SOP,หรือแผนที่ผลิตภัณฑ์,ClickUp Docsคือทางเลือกที่ดีที่สุด! ระบบแก้ไขข้อความแบบร่วมมือและระบบการจัดการเอกสารของแพลตฟอร์มช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน และอย่างแท้จริงด้วย! ?

ฟีเจอร์ความคิดเห็นใน ClickUpยกระดับไปอีกขั้นด้วยการเปิดโอกาสให้มีการสนทนาและให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ภายในงานแต่ละงาน คุณจะไม่พลาดการอัปเดตที่สำคัญอีกต่อไป ส่งผลให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมบรรลุเป้าหมายในการสื่อสารของคุณ

การแก้ไขสดแบบร่วมมือใน ClickUp Docs
จัดรูปแบบและทำงานร่วมกันในเอกสารได้อย่างง่ายดายพร้อมกับทีมโดยไม่มีการทับซ้อนกันใน ClickUp

สุดท้ายนี้แดชบอร์ด ClickUpทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการสำหรับการดำเนินงานของทีมคุณ เพียงแค่คุณนำทางผ่านบัตรที่ปรับแต่งได้ และว้าว! คุณสามารถติดตามงาน ตรวจสอบความคืบหน้า และประเมินประสิทธิภาพของทีมได้อย่างง่ายดาย ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การจัดการงานระดับยอดเยี่ยมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะ
  • 15+ การดูใน ClickUp สำหรับการเข้าหางานจากทุกมุมมอง
  • ClickUp AutomationsและClickUp AIเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มผลผลิต
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เช่น กระดานไวท์บอร์ด เอกสาร แผนผังความคิด ฯลฯ
  • การตั้งเป้าหมายและการติดตามเพื่อให้ทีมมีสมาธิและมีแรงจูงใจ
  • แดชบอร์ด ClickUp สำหรับการติดตามทุกแง่มุมของกระบวนการทำงานของทีมคุณ
  • การผสานรวมกับแอปและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพจากบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการ
  • 1,000+ แม่แบบสำเร็จรูป
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการเข้าถึงโครงการและงานต่างๆ แบบออฟไลน์ขณะเดินทาง

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย ผู้ใช้ใหม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แอปพลิเคชัน
  • การเปลี่ยนแปลงในมุมมองหนึ่งอาจไม่ปรากฏในมุมมองอื่นเสมอไป

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อทีมขายเพื่อรับแผนราคาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
  • ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. Monday.com

มอนเดย์.คอม
ผ่าน:Monday.com

เป็นที่รักเพราะอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการปรับแต่งที่แข็งแกร่ง Monday.com เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่มุ่งเน้นลูกค้าอย่างยอดเยี่ยม พร้อมคุณสมบัติที่ช่วยยกระดับการทำงานร่วมกันและประสิทธิภาพของทีม

หนึ่งในจุดแข็งที่สุดของระบบนี้คือ เวิร์กโฟลว์และแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งมอบโซลูชันที่เหมาะกับทีมของคุณอย่างเฉพาะเจาะจง แผนงานรายไตรมาสช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์ ขณะที่มุมมองแบบคานบันและแผนภูมิแกนต์ต์มอบความยืดหยุ่นในการจัดระเบียบและมองเห็นงานต่าง ๆ ได้ชัดเจน

สุดท้ายนี้ สภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์ ของแพลตฟอร์มมอบพื้นที่เฉพาะสำหรับทีมในการทดลองและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังผสานกับเทมเพลตที่ใช้รหัสสีเพื่อเพิ่มความชัดเจนและความเรียบง่ายในการมองเห็น

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • เวิร์กโฟลว์และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • การติดตามงานอย่างไร้รอยต่อ
  • การจัดการโครงการแบบกระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์
  • แม่แบบที่มีรหัสสีเพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการใช้งาน
  • สภาพแวดล้อมแบบแซนด์บ็อกซ์เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีม

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • การผสานรวมและการทำงานอัตโนมัติบางอย่างอาจใช้งานได้ยาก
  • ตัวเลือกการปรับแต่งแดชบอร์ดที่ไม่ดี

Monday.com ราคา

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 9 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

3. การบรรจบกัน

การบรรจบกัน
ผ่านทาง:Atlassian

Confluence โดย Atlassian เป็นแอปพลิเคชันการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งช่วยปรับปรุงการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและการจัดการเวิร์กโฟลว์ มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์และแบ่งปันและปรับปรุงแนวคิดได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมักถูกขนานนามว่าเป็น วิกิพีเดียของการจัดการบริษัท

แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง ทำให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการโครงการอย่างสม่ำเสมอ?

แม้ว่า Confluence อาจไม่ครอบคลุมทุกด้านเท่ากับเครื่องมือการจัดการโครงการเฉพาะทางอย่างClickUp และ Monday.com แต่การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Atlassian เช่น Jira และ Trello ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์การจัดการโครงการที่สอดคล้องกัน—ทำให้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับทีมทุกขนาด

คุณสมบัติเด่นของ Confluence

  • มีประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารจำนวนมาก
  • การสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์
  • การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Atlassian เช่น Jira และ Suite
  • การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของทีม
  • การเรียงลำดับใหม่และการสร้างลำดับชั้นของหน้าได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของการบรรจบกัน

  • การติดตามพื้นที่ที่สร้างขึ้นอาจทำได้ยาก
  • การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามไม่ดี

การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: 6.05 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $11.55/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

4. เบสแคมป์

เบสแคมป์
ผ่านทาง:Basecamp

ได้รับการใช้งานโดยองค์กรและเอเจนซี่การตลาดมากกว่า 75,000 แห่ง Basecamp มีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น รายการสิ่งที่ต้องทำ การแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกันในเอกสารซึ่งช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและทำงานได้ตามแผน ✅

Basecamp นำเสนอ แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ ที่สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงการอัปเดตโครงการและกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟีเจอร์แชทกลุ่ม สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์และหารือเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการได้โดยไม่ต้องใช้แพลตฟอร์มการส่งข้อความภายนอก

นอกจากนี้ ผู้ใช้ Basecamp สามารถกำหนดการเช็คอินอัตโนมัติและรายงานความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและรับผิดชอบงานของตน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp

  • การสื่อสารในทีมที่มีประสิทธิภาพ
  • การเช็คอินอัตโนมัติและรายงานความคืบหน้า
  • แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์เพื่อการประสานงานทีมที่ง่ายดาย
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัวสำหรับการแชร์ไฟล์และการจัดการเอกสาร

ข้อจำกัดของเบสแคมป์

  • การผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามอย่างจำกัด
  • แชทบอทหรือกระดานข้อความค้างเป็นบางครั้ง

ราคาของเบสแคมป์

  • พื้นฐาน: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • โปร Unlimited: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์

  • G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)

5. นูคลิโน

นูคลิโน
ผ่านทาง:Nuclino

Nuclino เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายอีกตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็น สมองส่วนรวมขององค์กรของคุณ มันช่วยปรับปรุงการทำงานของทีมคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการจัดระเบียบเอกสารและความรู้ จัดการงาน และแสดงข้อมูลในรูปแบบที่มองเห็นได้และสามารถปรับเปลี่ยนได้ ?

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Nuclino คือความสามารถในการแสดงโครงสร้างของโครงการผ่านโหมดต่าง ๆ เช่น โหมดกราฟ, ตาราง, รายการ, หรือบอร์ดทั่วไป ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถเลือกฟอร์แมตที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเข้าใจและนำเสนอลำดับชั้นของโครงการได้

คุณสมบัติเด่นของ Nuclino

  • คุณสมบัติการร่วมมือ, เอกสาร, และการจัดการงาน
  • การมองเห็นโครงสร้างของโครงการ
  • ง่ายต่อการเพิ่มและจัดระเบียบแดชบอร์ดด้วยเทมเพลตที่ไม่เหมือนใคร
  • อนุญาตให้ผู้ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลง, ย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า, และปรับปรุงเวอร์ชันที่มีอยู่
  • การผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่น Airtable

ข้อจำกัดของ Nuclino

  • การผสานการทำงานและคุณสมบัติของวิดเจ็ตที่จำกัด
  • ตัวเลือกการจัดรูปแบบไม่ค่อยดีนัก

ราคาของ Nuclino

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิวของ Nuclino

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (70+ รีวิว)

6. อาสนะ

อาสนะ
ผ่านทาง:Asana

ตั้งแต่การสร้างและมอบหมายงานไปจนถึงการกำหนดเส้นตายและไทม์ไลน์ของโครงการ Asana มอบแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความหลากหลายของฟีเจอร์ จึงไม่น่าแปลกใจที่ Asana กลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 135,000 ราย ?

นอกเหนือจากการอำนวยความสะดวกในการจัดการงานแล้ว Asana ยังช่วยเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีมผ่านการแชทและการแชร์ไฟล์ เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นนอกจากนี้ยังมีเทมเพลตโครงการที่ปรับแต่งได้และแคมเปญอัตโนมัติช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้ Asanaแตกต่างจากคู่แข่งอย่างแท้จริงคือฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้เฉพาะบุคคล การติดตามงานอย่างละเอียดช่วยให้ทีมได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน ในขณะที่แท็กสีช่วยให้จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดาย—ยกระดับประสบการณ์การจัดการโครงการสำหรับทีมขนาดเล็ก

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • แคมเปญอัตโนมัติเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • การติดตามแบบละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่างานเสร็จสิ้นตรงเวลา
  • รายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมกำหนดเวลาและตัวเตือน
  • แท็กและป้ายสี
  • ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Drive และ Slack

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ลำดับชั้นงานที่จำกัด
  • การตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับระบบอัตโนมัติระดับสูง

ราคาของ Asana

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $10. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กรและองค์กร+: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (12,000+ รีวิว)

7. Zoho Projects

Zoho Projects
ผ่านทาง:Zoho

Zoho Projects ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการผ่านคุณสมบัติการจัดการงาน เช่นแผนภูมิแกนต์ที่แสดงไทม์ไลน์ของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีมเป็นไปได้ผ่านการแชทและการแชร์เอกสาร

จุดขายหลักของแพลตฟอร์มคือเทมเพลตสำเร็จรูปที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโครงสร้างและขั้นตอนการทำงานที่เป็นมาตรฐานสำหรับงานและโครงการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังรับประกันความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายของทีมอีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects

  • แม่แบบโครงการและงานที่สามารถปรับแต่งได้
  • การมอบหมายงานและภารกิจของทีมอย่างสะดวก
  • การวิเคราะห์และรายงานที่ทรงพลัง
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น แชท ฟอรัม และการแชร์เอกสาร
  • การผสานรวมกับแอป Zoho อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อจำกัดของ Zoho Projects

  • การผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามอย่างจำกัด
  • การตั้งค่าแม่แบบโครงการมีความยุ่งยาก

ราคาของ Zoho Projects

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 9 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Zoho Projects รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)

8. Teamwork. com

ทีมเวิร์ค.คอม
ผ่านทาง:Teamwork.com

Teamwork.com รักษาชื่อเสียงของตนด้วยการส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ราบรื่น ด้วยคุณสมบัติเช่นการแชร์ไฟล์และการแชทแบบเรียลไทม์ สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่คำนึงถึงสถานที่หรือเขตเวลา

ความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย ของแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทีมสามารถตั้งเป้าหมาย ติดตามความคืบหน้า และแบ่งปันการอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้ คุณสมบัตินี้สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่นซึ่งทุกคน รวมถึงลูกค้า สามารถให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และความต้องการของโครงการที่เฉพาะเจาะจงผ่านแบบฟอร์มการรับข้อมูลได้

คุณสมบัติเด่นของ Teamwork.com

  • มุมมองรายการ, ตาราง, และคัมบังที่ง่ายต่อการจัดการงานอย่างยืดหยุ่น
  • เทมเพลตบันทึกเวลาพร้อมการติดตามและรายงานที่แม่นยำ
  • การผสานการทำงานกับ Dropbox สำหรับการแชร์ไฟล์และการจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เป้าหมายสำคัญในการกำหนดเป้าหมายของทีมและติดตามความก้าวหน้า
  • แบบฟอร์มการรับข้อมูลเพื่อรวบรวมคำขอ, ข้อเสนอแนะ, และข้อมูลจากลูกค้าและสมาชิกทีม

ข้อจำกัดของ Teamwork.com

  • อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • การควบคุมผู้ดูแลระบบแบบกลุ่ม

Teamwork.com ราคา

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $5. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ส่งมอบ: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • เติบโต: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขนาด: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Teamwork.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

9. Trello

Trello
ผ่าน:Trello

Trello โดย Atlassian เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมและใช้งานง่ายที่สุด ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบและทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่าย แพลตฟอร์มนี้ใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น ความคิดเห็น ไฟล์แนบ และรายการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการประสานงานระหว่างสมาชิกในทีม

จุดแข็งของ Trello อยู่ที่อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งอิงตาม กระดาน Kanban ที่ให้การแสดงภาพของงานและความคืบหน้าของงาน สมาชิกในทีมสามารถติดตามและเปลี่ยนสถานะของแต่ละงานได้อย่างง่ายดายโดยใช้ ตัวแก้ไขแบบลากและวางที่เรียบง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • ใช้กระดานคัมบังพร้อมตัวแก้ไขแบบลากและวางเพื่อทำให้โครงการง่ายขึ้นและจัดระเบียบ
  • ความคิดเห็น ไฟล์แนบ และกำหนดส่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม
  • เทมเพลตในตัวเพื่อเร่งการตั้งค่าโครงการสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • การผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ มากกว่า 100 รายการ

ข้อจำกัดของ Trello

  • ความสามารถในการติดตามโครงการที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของTrello
  • ไม่มีคุณสมบัติในตัวเช่นมุมมองแผนภูมิแกนต์หรือการจัดการทรัพยากร

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 10 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 17.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (14,000+ รีวิว)

10. Wrike

Wrike
ผ่านทาง:Wrike

Wrike เป็นแอปจัดการงานและตารางเวลาที่ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันและจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อมกับแดชบอร์ดโครงการที่แข็งแกร่งสำหรับติดตามความคืบหน้า จัดสรรทรัพยากร และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว

เทมเพลต OKRของแพลตฟอร์มช่วยให้การบันทึกวัตถุประสงค์และการกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อความสำเร็จเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมกับการแสดงผลในรูปแบบแผนผังที่ช่วยให้คุณมองเห็นกระบวนการทำงานของคุณได้ชัดเจน และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • คุณสมบัติการจัดการงานและการจัดตารางเวลาที่แข็งแกร่ง
  • แดชบอร์ดโครงการสำหรับการแสดงภาพกระบวนการทำงานและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
  • แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานเพื่อการมองเห็นกระบวนการทำงานที่ง่ายขึ้น
  • แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำประจำสัปดาห์
  • เทมเพลต OKR สำหรับบันทึกวัตถุประสงค์

ข้อจำกัดของ Wrike

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานของโครงการ
  • การขาดคุณสมบัติการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กรและระดับสูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (2,500+ รีวิว)

พิชิตโครงการของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ProofHub

ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็น สุดยอดเครื่องมือการจัดการโครงการ ที่ช่วยให้ทั้งทีมสามารถทำงานร่วมกันและทำมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว ตั้งแต่การจัดการงานและการติดตามเวลาไปจนถึงการจัดสรรทรัพยากรและการทำงานร่วมกันในทีม, ClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับทุกแง่มุมของการจัดการโครงการ

ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณไม่ได้แค่จัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านอีกด้วย แล้วทำไมไม่ลอง ใช้ ClickUp วันนี้ ดูล่ะ? ⏭️