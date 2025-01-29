10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ProofHub สำหรับการจัดการโครงการและทีมอย่างไร้รอยต่อ

ProofHub เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ของการจัดการโครงการและการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันมาพร้อมกับคุณสมบัติมากมายที่ทำให้การทำงานร่วมกัน การจัดการงาน และการติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ProofHub ก็มีข้อเสียเช่นกัน อินเทอร์เฟซของมันค่อนข้างล้าสมัย และการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ รวมถึงความสามารถในการทำงานอัตโนมัติยังมีข้อจำกัดอยู่มาก
โชคดีที่มีซอฟต์แวร์การจัดการทีมและโครงการที่น่าทึ่งมากมายให้เลือกใช้ ซึ่งอาจตรงกับความต้องการของคุณได้ดีกว่า แต่ด้วยตัวเลือกที่มีมากมายและแต่ละตัวต่างก็อ้างว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด การเลือกสิ่งที่ถูกต้องจึงไม่ใช่เรื่องง่าย
นั่นคือเหตุผลที่เราได้ทำงานหนักแทนคุณแล้วโดยสำรวจเครื่องมือการจัดการโครงการมากมายหลายสิบตัวโดยเน้นที่คุณสมบัติหลัก รีวิวจากผู้ใช้ และตัวเลือกราคา ผลลัพธ์ที่ได้คือ—รายการที่สะดวกนี้ของ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ProofHub เพื่อควบคุมโครงการของคุณ!
ProofHub คืออะไร?
ProofHub ช่วยให้ทีมสามารถ ทำงานร่วมกัน สื่อสาร และจัดการโครงการและงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดนี้ภายในศูนย์กลางเดียว
แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับเครื่องมือหลากหลาย ตั้งแต่มุมมองโครงการหลายแบบและกำหนดการประจำวันเพื่อติดตามงานประจำได้อย่างแม่นยำ ไปจนถึงตัวเลือกการติดตามเวลาแบบเนทีฟ เทมเพลตสำเร็จรูป และระบบจัดการไฟล์ที่สะดวกสบาย ?️
เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีคุณภาพ ProofHubช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นไปได้ด้วยตัวเลือกต่าง ๆ เช่น การสนทนาแบบมีหัวข้อ การตรวจสอบและอนุมัติเครื่องมือ การประกาศ และฟังก์ชันการแชทในตัว
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ ProofHub?
การผสานรวม, ระบบอัตโนมัติ, และความง่ายในการใช้งาน ดูเหมือนจะเป็นจุดอ่อนของ ProofHub ดังนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกของคุณมีความโดดเด่นในด้านเหล่านี้อย่างน้อยก็เทียบเท่ากับ ProofHub ในด้านอื่น ๆ เช่นการจัดการงาน, การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน, และการแชร์ไฟล์
นี่คือคุณสมบัติและลักษณะบางประการที่ควรคำนึงถึง:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: จะดีมากหากแอปนี้ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมหรือประสบการณ์มาก่อนกับเครื่องมือที่คล้ายกัน
- การผสานรวม: ทางเลือกของ ProofHub ของคุณควรสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบเนทีฟหรือผ่าน API กับแอปอื่น ๆ ที่คุณใช้งานเป็นประจำเกือบทุกแอป ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการผสานรวมกับเครื่องมือด้านการสื่อสารการติดตามเวลา และCRM
- ระบบอัตโนมัติ: เครื่องมือควรสามารถทำให้กระบวนการทำงานซ้ำ ๆ หรือเป็นกิจวัตรเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาสำหรับกิจกรรมที่สร้างคุณค่าได้มากขึ้น
- การจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มสามารถให้คุณมอบหมาย จัดระเบียบ ติดตาม และทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
- เทมเพลตสำเร็จรูป: แอปควรมีเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อเร่งการตั้งค่าโครงการและการวางแผน
- การร่วมมือ: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการร่วมมือในทีม สร้างการสื่อสารที่ราบรื่น และการแบ่งปันความคิดเห็น
- คุณสมบัติของ AI: การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการโครงการไม่ใช่จุดแข็งที่สุดของ ProofHub ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่าทางเลือกอื่นมีบริการช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI
10 อันดับทางเลือกของ ProofHub ที่ควรใช้ในปี 2024 และอนาคต
เราได้ค้นหาตลาดอย่างละเอียดเพื่อคัดสรรทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ProofHub โดยไม่เพียงแต่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น แต่ยังนำเสนอคุณสมบัติพิเศษบางประการอีกด้วย
พร้อมที่จะยกระดับการจัดการโครงการของคุณหรือยัง? มาลุยกันเลย! ?
1.คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงาน การติดตามความคืบหน้าและการทำงานร่วมกันของทีม มันก้าวข้ามโซลูชันแบบดั้งเดิมและนำเสนอฟีเจอร์อัตโนมัติขั้นสูงและ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มผลผลิตโดยรวมสำหรับทีมทุกขนาด ?
ClickUp มอบประสิทธิภาพอันทรงพลังด้วยชุดฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมโซลูชันชั้นนำของอุตสาหกรรมสำหรับการจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามงานอย่างสมบูรณ์แบบ ฟีเจอร์เหล่านี้รวมถึงมุมมองมากกว่า 15 แบบสำหรับการแสดงงานและโครงการของคุณในรูปแบบที่คุณต้องการ
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์คือจุดเด่นที่แท้จริงของ ClickUp โดยมีตัวเลือกหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อนำทีมข้ามสายงานให้เข้าใกล้เป้าหมายของโครงการมากยิ่งขึ้น
ด้วยClickUp Whiteboards คุณสามารถระดมความคิด กำหนดลำดับความสำคัญ และมอบหมายงานบนผืนผ้าใบที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับการทำงานร่วมกันได้ หากคุณไม่ต้องการสร้าง Whiteboard ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น คุณสามารถเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 1,000 แบบจาก ClickUpที่รองรับทุกการใช้งานตามจินตนาการของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานกับเอกสารโครงการ, SOP,หรือแผนที่ผลิตภัณฑ์,ClickUp Docsคือทางเลือกที่ดีที่สุด! ระบบแก้ไขข้อความแบบร่วมมือและระบบการจัดการเอกสารของแพลตฟอร์มช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน และอย่างแท้จริงด้วย! ?
ฟีเจอร์ความคิดเห็นใน ClickUpยกระดับไปอีกขั้นด้วยการเปิดโอกาสให้มีการสนทนาและให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ภายในงานแต่ละงาน คุณจะไม่พลาดการอัปเดตที่สำคัญอีกต่อไป ส่งผลให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมบรรลุเป้าหมายในการสื่อสารของคุณ
สุดท้ายนี้แดชบอร์ด ClickUpทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการสำหรับการดำเนินงานของทีมคุณ เพียงแค่คุณนำทางผ่านบัตรที่ปรับแต่งได้ และว้าว! คุณสามารถติดตามงาน ตรวจสอบความคืบหน้า และประเมินประสิทธิภาพของทีมได้อย่างง่ายดาย ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดการงานระดับยอดเยี่ยมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะ
- 15+ การดูใน ClickUp สำหรับการเข้าหางานจากทุกมุมมอง
- ClickUp AutomationsและClickUp AIเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มผลผลิต
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เช่น กระดานไวท์บอร์ด เอกสาร แผนผังความคิด ฯลฯ
- การตั้งเป้าหมายและการติดตามเพื่อให้ทีมมีสมาธิและมีแรงจูงใจ
- แดชบอร์ด ClickUp สำหรับการติดตามทุกแง่มุมของกระบวนการทำงานของทีมคุณ
- การผสานรวมกับแอปและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพจากบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการ
- 1,000+ แม่แบบสำเร็จรูป
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการเข้าถึงโครงการและงานต่างๆ แบบออฟไลน์ขณะเดินทาง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย ผู้ใช้ใหม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แอปพลิเคชัน
- การเปลี่ยนแปลงในมุมมองหนึ่งอาจไม่ปรากฏในมุมมองอื่นเสมอไป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อทีมขายเพื่อรับแผนราคาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Monday.com
เป็นที่รักเพราะอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการปรับแต่งที่แข็งแกร่ง Monday.com เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่มุ่งเน้นลูกค้าอย่างยอดเยี่ยม พร้อมคุณสมบัติที่ช่วยยกระดับการทำงานร่วมกันและประสิทธิภาพของทีม
หนึ่งในจุดแข็งที่สุดของระบบนี้คือ เวิร์กโฟลว์และแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งมอบโซลูชันที่เหมาะกับทีมของคุณอย่างเฉพาะเจาะจง แผนงานรายไตรมาสช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์ ขณะที่มุมมองแบบคานบันและแผนภูมิแกนต์ต์มอบความยืดหยุ่นในการจัดระเบียบและมองเห็นงานต่าง ๆ ได้ชัดเจน
สุดท้ายนี้ สภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์ ของแพลตฟอร์มมอบพื้นที่เฉพาะสำหรับทีมในการทดลองและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังผสานกับเทมเพลตที่ใช้รหัสสีเพื่อเพิ่มความชัดเจนและความเรียบง่ายในการมองเห็น
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- เวิร์กโฟลว์และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- การติดตามงานอย่างไร้รอยต่อ
- การจัดการโครงการแบบกระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์
- แม่แบบที่มีรหัสสีเพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการใช้งาน
- สภาพแวดล้อมแบบแซนด์บ็อกซ์เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีม
ข้อจำกัดของ Monday.com
- การผสานรวมและการทำงานอัตโนมัติบางอย่างอาจใช้งานได้ยาก
- ตัวเลือกการปรับแต่งแดชบอร์ดที่ไม่ดี
Monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: 9 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
3. การบรรจบกัน
Confluence โดย Atlassian เป็นแอปพลิเคชันการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งช่วยปรับปรุงการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและการจัดการเวิร์กโฟลว์ มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์และแบ่งปันและปรับปรุงแนวคิดได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมักถูกขนานนามว่าเป็น วิกิพีเดียของการจัดการบริษัท
แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง ทำให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการโครงการอย่างสม่ำเสมอ?
แม้ว่า Confluence อาจไม่ครอบคลุมทุกด้านเท่ากับเครื่องมือการจัดการโครงการเฉพาะทางอย่างClickUp และ Monday.com แต่การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Atlassian เช่น Jira และ Trello ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์การจัดการโครงการที่สอดคล้องกัน—ทำให้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับทีมทุกขนาด
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- มีประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารจำนวนมาก
- การสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์
- การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Atlassian เช่น Jira และ Suite
- การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของทีม
- การเรียงลำดับใหม่และการสร้างลำดับชั้นของหน้าได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- การติดตามพื้นที่ที่สร้างขึ้นอาจทำได้ยาก
- การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามไม่ดี
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- ฟรี
- มาตรฐาน: 6.05 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $11.55/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
4. เบสแคมป์
ได้รับการใช้งานโดยองค์กรและเอเจนซี่การตลาดมากกว่า 75,000 แห่ง Basecamp มีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น รายการสิ่งที่ต้องทำ การแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกันในเอกสารซึ่งช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและทำงานได้ตามแผน ✅
Basecamp นำเสนอ แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ ที่สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงการอัปเดตโครงการและกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟีเจอร์แชทกลุ่ม สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์และหารือเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการได้โดยไม่ต้องใช้แพลตฟอร์มการส่งข้อความภายนอก
นอกจากนี้ ผู้ใช้ Basecamp สามารถกำหนดการเช็คอินอัตโนมัติและรายงานความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและรับผิดชอบงานของตน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- การสื่อสารในทีมที่มีประสิทธิภาพ
- การเช็คอินอัตโนมัติและรายงานความคืบหน้า
- แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์เพื่อการประสานงานทีมที่ง่ายดาย
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัวสำหรับการแชร์ไฟล์และการจัดการเอกสาร
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- การผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามอย่างจำกัด
- แชทบอทหรือกระดานข้อความค้างเป็นบางครั้ง
ราคาของเบสแคมป์
- พื้นฐาน: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- โปร Unlimited: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
5. นูคลิโน
Nuclino เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายอีกตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็น สมองส่วนรวมขององค์กรของคุณ มันช่วยปรับปรุงการทำงานของทีมคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการจัดระเบียบเอกสารและความรู้ จัดการงาน และแสดงข้อมูลในรูปแบบที่มองเห็นได้และสามารถปรับเปลี่ยนได้ ?
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Nuclino คือความสามารถในการแสดงโครงสร้างของโครงการผ่านโหมดต่าง ๆ เช่น โหมดกราฟ, ตาราง, รายการ, หรือบอร์ดทั่วไป ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถเลือกฟอร์แมตที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเข้าใจและนำเสนอลำดับชั้นของโครงการได้
คุณสมบัติเด่นของ Nuclino
- คุณสมบัติการร่วมมือ, เอกสาร, และการจัดการงาน
- การมองเห็นโครงสร้างของโครงการ
- ง่ายต่อการเพิ่มและจัดระเบียบแดชบอร์ดด้วยเทมเพลตที่ไม่เหมือนใคร
- อนุญาตให้ผู้ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลง, ย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า, และปรับปรุงเวอร์ชันที่มีอยู่
- การผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่น Airtable
ข้อจำกัดของ Nuclino
- การผสานการทำงานและคุณสมบัติของวิดเจ็ตที่จำกัด
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบไม่ค่อยดีนัก
ราคาของ Nuclino
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ Nuclino
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (70+ รีวิว)
6. อาสนะ
ตั้งแต่การสร้างและมอบหมายงานไปจนถึงการกำหนดเส้นตายและไทม์ไลน์ของโครงการ Asana มอบแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความหลากหลายของฟีเจอร์ จึงไม่น่าแปลกใจที่ Asana กลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 135,000 ราย ?
นอกเหนือจากการอำนวยความสะดวกในการจัดการงานแล้ว Asana ยังช่วยเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีมผ่านการแชทและการแชร์ไฟล์ เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นนอกจากนี้ยังมีเทมเพลตโครงการที่ปรับแต่งได้และแคมเปญอัตโนมัติช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้ Asanaแตกต่างจากคู่แข่งอย่างแท้จริงคือฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้เฉพาะบุคคล การติดตามงานอย่างละเอียดช่วยให้ทีมได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน ในขณะที่แท็กสีช่วยให้จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดาย—ยกระดับประสบการณ์การจัดการโครงการสำหรับทีมขนาดเล็ก
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- แคมเปญอัตโนมัติเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- การติดตามแบบละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่างานเสร็จสิ้นตรงเวลา
- รายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมกำหนดเวลาและตัวเตือน
- แท็กและป้ายสี
- ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Drive และ Slack
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ลำดับชั้นงานที่จำกัด
- การตั้งค่าที่ซับซ้อนสำหรับระบบอัตโนมัติระดับสูง
ราคาของ Asana
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรและองค์กร+: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (12,000+ รีวิว)
7. Zoho Projects
Zoho Projects ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการผ่านคุณสมบัติการจัดการงาน เช่นแผนภูมิแกนต์ที่แสดงไทม์ไลน์ของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีมเป็นไปได้ผ่านการแชทและการแชร์เอกสาร
จุดขายหลักของแพลตฟอร์มคือเทมเพลตสำเร็จรูปที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโครงสร้างและขั้นตอนการทำงานที่เป็นมาตรฐานสำหรับงานและโครงการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังรับประกันความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายของทีมอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- แม่แบบโครงการและงานที่สามารถปรับแต่งได้
- การมอบหมายงานและภารกิจของทีมอย่างสะดวก
- การวิเคราะห์และรายงานที่ทรงพลัง
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น แชท ฟอรัม และการแชร์เอกสาร
- การผสานรวมกับแอป Zoho อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- การผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามอย่างจำกัด
- การตั้งค่าแม่แบบโครงการมีความยุ่งยาก
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี
- พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 9 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Zoho Projects รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
8. Teamwork. com
Teamwork.com รักษาชื่อเสียงของตนด้วยการส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ราบรื่น ด้วยคุณสมบัติเช่นการแชร์ไฟล์และการแชทแบบเรียลไทม์ สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่คำนึงถึงสถานที่หรือเขตเวลา
ความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย ของแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทีมสามารถตั้งเป้าหมาย ติดตามความคืบหน้า และแบ่งปันการอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้ คุณสมบัตินี้สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่นซึ่งทุกคน รวมถึงลูกค้า สามารถให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และความต้องการของโครงการที่เฉพาะเจาะจงผ่านแบบฟอร์มการรับข้อมูลได้
คุณสมบัติเด่นของ Teamwork.com
- มุมมองรายการ, ตาราง, และคัมบังที่ง่ายต่อการจัดการงานอย่างยืดหยุ่น
- เทมเพลตบันทึกเวลาพร้อมการติดตามและรายงานที่แม่นยำ
- การผสานการทำงานกับ Dropbox สำหรับการแชร์ไฟล์และการจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- เป้าหมายสำคัญในการกำหนดเป้าหมายของทีมและติดตามความก้าวหน้า
- แบบฟอร์มการรับข้อมูลเพื่อรวบรวมคำขอ, ข้อเสนอแนะ, และข้อมูลจากลูกค้าและสมาชิกทีม
ข้อจำกัดของ Teamwork.com
- อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
- การควบคุมผู้ดูแลระบบแบบกลุ่ม
Teamwork.com ราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ส่งมอบ: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้
- เติบโต: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Teamwork.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
9. Trello
Trello โดย Atlassian เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมและใช้งานง่ายที่สุด ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบและทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่าย แพลตฟอร์มนี้ใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น ความคิดเห็น ไฟล์แนบ และรายการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการประสานงานระหว่างสมาชิกในทีม
จุดแข็งของ Trello อยู่ที่อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งอิงตาม กระดาน Kanban ที่ให้การแสดงภาพของงานและความคืบหน้าของงาน สมาชิกในทีมสามารถติดตามและเปลี่ยนสถานะของแต่ละงานได้อย่างง่ายดายโดยใช้ ตัวแก้ไขแบบลากและวางที่เรียบง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ใช้กระดานคัมบังพร้อมตัวแก้ไขแบบลากและวางเพื่อทำให้โครงการง่ายขึ้นและจัดระเบียบ
- ความคิดเห็น ไฟล์แนบ และกำหนดส่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม
- เทมเพลตในตัวเพื่อเร่งการตั้งค่าโครงการสำหรับผู้ใช้ใหม่
- การผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ มากกว่า 100 รายการ
ข้อจำกัดของ Trello
- ความสามารถในการติดตามโครงการที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของTrello
- ไม่มีคุณสมบัติในตัวเช่นมุมมองแผนภูมิแกนต์หรือการจัดการทรัพยากร
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 10 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 17.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (14,000+ รีวิว)
10. Wrike
Wrike เป็นแอปจัดการงานและตารางเวลาที่ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันและจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อมกับแดชบอร์ดโครงการที่แข็งแกร่งสำหรับติดตามความคืบหน้า จัดสรรทรัพยากร และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว
เทมเพลต OKRของแพลตฟอร์มช่วยให้การบันทึกวัตถุประสงค์และการกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อความสำเร็จเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมกับการแสดงผลในรูปแบบแผนผังที่ช่วยให้คุณมองเห็นกระบวนการทำงานของคุณได้ชัดเจน และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- คุณสมบัติการจัดการงานและการจัดตารางเวลาที่แข็งแกร่ง
- แดชบอร์ดโครงการสำหรับการแสดงภาพกระบวนการทำงานและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
- แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานเพื่อการมองเห็นกระบวนการทำงานที่ง่ายขึ้น
- แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำประจำสัปดาห์
- เทมเพลต OKR สำหรับบันทึกวัตถุประสงค์
ข้อจำกัดของ Wrike
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานของโครงการ
- การขาดคุณสมบัติการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรและระดับสูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (2,500+ รีวิว)
พิชิตโครงการของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ProofHub
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็น สุดยอดเครื่องมือการจัดการโครงการ ที่ช่วยให้ทั้งทีมสามารถทำงานร่วมกันและทำมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว ตั้งแต่การจัดการงานและการติดตามเวลาไปจนถึงการจัดสรรทรัพยากรและการทำงานร่วมกันในทีม, ClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับทุกแง่มุมของการจัดการโครงการ
ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณไม่ได้แค่จัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านอีกด้วย แล้วทำไมไม่ลอง ใช้ ClickUp วันนี้ ดูล่ะ? ⏭️