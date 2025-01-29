บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Scoro สำหรับการจัดการโครงการและงาน [คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญ]

Engineering Team
29 มกราคม 2568

การเริ่มต้นโครงการใหม่เป็นเรื่องที่น่ากลัวพอๆ กับที่น่าตื่นเต้น มันจะประสบความสำเร็จหรือกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องเตือนใจ? 👀

ความจริงก็คือ การตัดสินใจของคุณมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดอนาคตของโครงการของคุณและการเลือกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีคุณภาพเป็นก้าวที่ถูกต้องในทิศทางที่ถูกต้อง มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการใช้ซอฟต์แวร์เช่นนี้กับประสิทธิภาพของโครงการ—ในความเป็นจริงโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 77% ทั้งหมดถูกจัดการด้วยเครื่องมือเฉพาะทางเหล่านี้!

แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมเช่น Scoroช่วยให้การจัดการโครงการและงานมีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และในท้ายที่สุดช่วยให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ อีกมากมายที่มีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายกัน

หากคุณได้ลองใช้ Scoro แล้วไม่ชอบมันนัก อย่าเพิ่งกลับไปใช้สเปรดชีตและอีเมลแบบเก่า ๆ ให้เสียเวลา ลองดูรายการของเราที่รวบรวม ทางเลือกแทน Scoro ที่มีความสามารถถึง 10 รายการ พร้อมการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด และราคาของแต่ละตัว ให้คุณได้เลือกตัวที่เหมาะกับความต้องการของโปรเจ็กต์ของคุณ! ✌️

Scoro คืออะไร?

แดชบอร์ด Scoro
ผ่าน: Scoro

Scoro ผสานรวมฟังก์ชันการทำงานหลากหลายไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้คุณสามารถ:

  1. บริหารโครงการ
  2. ติดตามการเงิน
  3. รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

โดยการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ข้อเสนอของลูกค้าไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้ Scoro ส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นระหว่างทีมขาย ทีมส่งมอบ และทีมการเงิน

นอกจากนี้ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ Scoro ยังช่วยให้คุณเห็นภาพรวมสถานะโครงการ วันที่ครบกำหนด และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ แบบเรียลไทม์ในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้ฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์ช่วยให้คุณมองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการได้อย่างชัดเจนช่วยให้จัดลำดับความสำคัญของงานตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อพูดถึงการเงิน Scoro จะจัดเก็บ วิเคราะห์ และคาดการณ์ตัวชี้วัดทางการเงินซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างเชิงรุก 💸

ฟังก์ชัน CRMของ Scoro ช่วยให้คุณสามารถติดตามการติดต่อ,ท่อการขาย, และประวัติสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้ มอบมุมมองแบบ 360 องศาของความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติขั้นสูง และนั่นสะท้อนให้เห็นในราคาที่สูงขึ้นเล็กน้อย หากคุณไม่ต้องการคุณสมบัติทั้งหมดของมัน อาจคุ้มค่าที่จะค้นหาทางเลือกอื่น ๆ ของ Scoro

คุณควรพิจารณาอะไรบ้างก่อนเลือกทางเลือกอื่นแทน Scoro?

หลังจากที่คุณประเมินความต้องการทางธุรกิจของคุณอย่างครบถ้วนแล้ว ให้ใช้แนวทางเหล่านี้เพื่อช่วยคุณเลือกทางเลือกของ Scoro ที่เหมาะกับคุณ:

  1. ความสามารถหลัก: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติที่จำเป็นที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการโครงการ, ฟังก์ชัน CRM, หรือสิ่งอื่น ๆ
  2. การปรับแต่ง: มองหาระบบที่สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะของคุณได้
  3. การทำงานเป็นทีม: แพลตฟอร์มควรอำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีม โดยควรเป็นแบบเรียลไทม์
  4. ตัวชี้วัดเชิงลึก: ระบบที่ดีควรนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ผ่านแดชบอร์ดหรือรายงานที่มีรายละเอียดครบถ้วน
  5. ความสามารถในการปรับขนาด: เลือกแพลตฟอร์มที่สามารถปรับตัวได้เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ หรือความสามารถในการรองรับข้อมูลและผู้ใช้มากขึ้น
  6. ความเข้ากันได้กับบุคคลที่สาม: ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ธุรกิจของคุณใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้อย่างราบรื่น เช่น เครื่องมือการตลาดหรือเครื่องมือการสื่อสาร
  7. บริการลูกค้า: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีบริการสนับสนุนเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ช่วยเหลือ การสนับสนุนผ่านแชท หรือสายบริการลูกค้าโดยตรง
  8. รีวิว: ตรวจสอบรีวิวและคะแนนจากผู้ใช้เกี่ยวกับสินค้าเพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและปัญหาที่พบบ่อย (ถ้ามี)

บริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น: 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Scoro ที่คุณควรสำรวจ

แม้ว่า Scoro จะมีคุณสมบัติมากมายและช่วยให้การดำเนินงานทางธุรกิจหลายอย่างราบรื่นขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกองค์กรเสมอไป ไม่ว่าคุณจะต้องการฟังก์ชันที่เฉพาะทางมากขึ้น ตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณ หรืออาจต้องการประสบการณ์การใช้งานที่แตกต่าง รายการ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Scoro ต่อไปนี้จะมีบางสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกคน!

1.คลิกอัพ

มุมมองใน ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp เป็นหนึ่งในทางเลือกที่หลากหลายที่สุดของ Scoro ที่คุณสามารถหาได้ด้วยโซลูชันการจัดการโครงการที่ครอบคลุมของมัน ที่จริงแล้ว ซอฟต์แวร์นี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์การจัดการโครงการอันดับ 1 ของ G2 ประจำปี 2023! 🌞

ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังนี้ คุณสามารถจัดการทุกรายละเอียดของพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน การติดตามกำหนดเวลา หรือการจัดสรรทรัพยากร

สร้างภาพและกำหนดตารางการทำงานของคุณโดยใช้ มุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เช่น รายการ, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน หรือกระดานคลิกอัพแดชบอร์ดรวบรวมตัวชี้วัดสำคัญของโครงการ เช่น ความคืบหน้าของทีม สถานะของงาน และการติดตามเวลา

คุณสมบัติตัวติดตามเวลา ClickUp Timer
บันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ ใน ClickUp อย่างถูกต้อง

หัวใจสำคัญของทุกทีมที่มีประสิทธิภาพคือการจัดการงานที่ยอดเยี่ยม และฟีเจอร์งานของ ClickUpทำให้เรื่องนี้ง่ายดาย ตั้งแต่การแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย ไปจนถึงการจัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน ClickUp ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีงานใดตกหล่น

ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ด้วยการใช้ClickUp Automationsและงานที่ทำซ้ำเพื่อปลดปล่อยคุณจากงานที่ซ้ำซาก ต้องการพื้นที่หายใจมากขึ้นหรือไม่?แม่แบบการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้ทีมข้ามสายงานสามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลาที่เข้มงวด โดยให้กรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนและติดตามงานประจำวัน

คุณมีพื้นที่รวมศูนย์สำหรับเอกสารโครงการทั้งหมดในClickUp Docs ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำงานร่วมกันในเอกสารสรุปโครงการและกำหนดการส่งงานแบบเรียลไทม์ และเชื่อมโยงเอกสารสำคัญกับเวิร์กโฟลว์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ClickUp AIเปลี่ยนแปลงการจัดการเอกสารอย่างสิ้นเชิงด้วยการปรับปรุงการเขียนของคุณ สรุปเอกสาร และสร้างรายการมาตรฐาน เช่นบันทึกการประชุมและอีเมล มันไม่ใช่ผู้ช่วยการทำงานที่ดีที่สุดหรือ? 🤖

ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ ClickUp คือการผสานรวมที่หลากหลาย. แพลตฟอร์มสามารถเชื่อมต่อได้กับเครื่องมือมากกว่า 1,000 ตัวได้ฟรี ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจในระบบนิเวศซอฟต์แวร์เฉพาะ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การตั้งค่าอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้เริ่มต้น (แต่มีบทช่วยสอนโดยละเอียดจากทีม ClickUp ที่ทำให้ง่าย)
  • แอปพลิเคชันมือถืออาจต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติม

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

2. อาสนะ

แดชบอร์ดอาสนะ
ผ่านทาง:Asana

Asana มอบความยืดหยุ่นและฟังก์ชันการทำงานที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว เหมาะสำหรับทุกขนาดทีม รวมถึงทีมข้ามสายงาน สามารถแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อยที่เข้าใจง่ายได้อย่างไร้ความยุ่งยาก ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของงานว่าใครรับผิดชอบอะไรและเสร็จเมื่อไรได้อย่างชัดเจนและง่ายดาย

สิ่งที่ทำให้ Asana แตกต่างอย่างแท้จริงคือ คุณสมบัติทางภาพ ที่ช่วยให้คุณเข้าใจโครงการของคุณได้ในพริบตา ใช้ไทม์ไลน์เพื่อดูความคืบหน้าของโครงการ และแผนภูมิแกนต์สำหรับมุมมองที่ละเอียดยิ่งขึ้นของตารางเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างงาน

นอกจากนี้ Asana ยังมีการผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์หลากหลายประเภทอีกด้วย คุณใช้ Slack, Google Drive หรือ Microsoft Teams อยู่แล้วใช่ไหม? คุณสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้อย่างราบรื่นเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • เส้นเวลาแบบภาพสำหรับการติดตามโครงการ
  • คุณสมบัติการพึ่งพาเพื่อจัดการความสัมพันธ์ของงาน
  • งานย่อยเพื่อแบ่งแยกขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน
  • แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการ

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • การจัดการเอกสารอาจต้องปรับปรุง
  • ผู้ใช้ใหม่จะพบกับการเรียนรู้ในช่วงแรก

ราคาของ Asana*

  • พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (9,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)

3. โรดีโอ ไดรฟ์

ภาพหน้าจอของโครงการของโรดีโอ ไดร์
ผ่านทาง:โรดีโอ

Rodeo Drive มีคุณสมบัติมาตรฐานมากมายที่คุณคาดหวังได้จากแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ มันช่วยให้คุณติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ และแสดงให้คุณเห็นว่าโครงการของคุณเป็นอย่างไรในแง่ของงบประมาณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณและทีมของคุณจัดการสถานะงานได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ลากและวางที่สะดวก

สิ่งที่ทำให้โรดีโอ ไดร์ฟ โดดเด่นคือการสนับสนุนการออกบิลที่ปรับแต่งได้สำหรับแต่ละโปรเจ็กต์และลูกค้า คุณสามารถตั้งค่าการเรียกเก็บเงินตามขั้นตอนและวางแผนกระแสเงินสดได้ นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณติดตามอัตราพิเศษและเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับลูกค้าที่แตกต่างกันได้!

คุณสมบัติเด่นของโรดีโอไดรฟ์

  • การเปรียบเทียบกิจกรรมที่ตั้งงบประมาณไว้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแบบเรียลไทม์
  • การวางแผนงานแบบลากและวางในมุมมองไทม์ไลน์
  • ใบแจ้งหนี้ที่สามารถปรับแต่งได้และการเรียกเก็บเงินตามขั้นตอน
  • การจัดการการติดต่อลูกค้าและซัพพลายเออร์แบบบูรณาการ
  • คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงการจัดการภาระงาน

ข้อจำกัดของโรดีโอไดร์ฟ

  • การใช้คุณสมบัติการวางแผนกำลังการผลิตอาจเป็นเรื่องท้าทาย
  • เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง

ราคาสินค้าบนถนนโรดีโอไดรฟ์

  • ฟรี
  • ผู้ประสบความสำเร็จ: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้

เรตติ้งและรีวิวโรดีโอไดรฟ์

  • G2: 4. 3/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)

4. Monday.com

ตัวอย่างแพลตฟอร์ม Monday.com
ผ่าน:Monday.com

ต้องการสิ่งที่เน้นลูกค้าเป็นสำคัญมากขึ้นหรือไม่? Monday.com ช่วยให้การทำงานร่วมกับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายด้วยการควบคุมการเข้าถึงสำหรับแขกในโครงการต่างๆ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์สำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)และการตลาดเนื้อหาอีกด้วย ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สมบูรณ์ที่สุดของ Scoro ในรายการของเรา ด้วยชุดฟีเจอร์ที่ครบครันนี้!

จัดการระบบงานขายของคุณด้วยฟีเจอร์สำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อรวมถึงการติดตามดีล และใช้เทมเพลตเฉพาะสำหรับกระบวนการขายและเวิร์กโฟลว์ CRM

แพลตฟอร์มมี กระดานคัมบัง สำหรับการแสดงสถานะโครงการในรูปแบบที่มองเห็นได้ รวมถึงเครื่องมือการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้ที่ผสานรวมไว้แล้ว

มันนำเสนอไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและแผนภูมิแกนต์เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดายการติดตามเป้าหมายสำคัญเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลา และการติดตามค่าใช้จ่ายเพื่อให้อยู่ในงบประมาณ

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • การควบคุมการเข้าถึงสำหรับแขกและลูกค้า
  • ความสามารถของระบบ CRM ที่ติดตั้งไว้ในตัว
  • การจัดการโครงการด้วยภาพที่ใช้งานง่าย
  • เครื่องมือการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้แบบบูรณาการ
  • แม่แบบที่ปรับแต่งได้สำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • อินเทอร์เฟซไม่ค่อยใช้งานง่าย
  • ความสามารถในการค้นหาที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ

Monday.com ราคา*

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (8,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

5. Wrike

แดชบอร์ด Wrike
ผ่านทาง:Wrike

Wrikeใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยชุด Work Intelligence ที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถคาดการณ์และจัดการความเสี่ยงของโครงการ, สร้างงานอัตโนมัติ, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในทีมได้

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีแผนภูมิแกนต์แบบไดนามิกและโต้ตอบได้ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการวางแผนและปรับกำหนดเวลาของโครงการ คุณสามารถสนทนากับสมาชิกในทีมและแชร์เอกสารได้โดยตรงภายในมุมมองแผนภูมิแกนต์

Wrike ภูมิใจนำเสนอการผสานการทำงานกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่า 400 รายการ สำหรับผู้ที่ใช้แผนพรีเมียม Pinnacle คุณสมบัติเฉพาะ เช่น การติดตามงบประมาณ การเรียกเก็บเงิน และการออกใบแจ้งหนี้ ก็มีให้บริการเช่นกัน 🧾

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • ชุดเครื่องมือ Work Intelligence พร้อมปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
  • แผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบสำหรับการวางแผนโครงการ
  • ฟังก์ชันการติดตามงบประมาณ การออกใบแจ้งหนี้ และการออกใบเสร็จ
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 400 รายการ

ข้อจำกัดของ Wrike

  • ไม่มีฟีเจอร์แชท
  • ความสามารถในการรายงานที่จำกัด

ราคาของ Wrike*

  • ฟรี
  • ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24.80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
  • ยอดเขา: ติดต่อฝ่ายขาย

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

6. อินฟินิตี้

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อินฟินิตี้
ผ่านทาง:อินฟินิตี้

เครื่องมือที่หลากหลายและเต็มไปด้วยคุณสมบัติ Infinity ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานของคุณได้ตามที่คุณต้องการ เลือกจากมุมมองต่าง ๆ เช่น คอลัมน์, ตาราง, และปฏิทิน เพื่อแสดงงานและโครงการของคุณ

เพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว Infinity มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 50 แบบ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสถานการณ์การทำงานที่หลากหลาย

อินฟินิตี้เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตั้งแต่ระยะแรก ด้วย Infinity AI คุณจะได้รับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยคุณสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ เสริมสร้างการตัดสินใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หากทีมของคุณประสบปัญหาในการรวบรวมข้อมูลภายในหรือภายนอก ให้เริ่มรวบรวมข้อมูลด้วยแบบฟอร์มที่กำหนดเองของ Infinity แบบฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นและแนบเอกสารประกอบได้อีกด้วย 📝

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Infinity

  • เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมการจัดเรียง การกรอง และการจัดกลุ่ม
  • คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์
  • แบบฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับการให้ข้อเสนอแนะและการเก็บข้อมูล
  • มากกว่า 50 แบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้
  • การอัตโนมัติกระบวนการ

ข้อจำกัดแบบไม่มีที่สิ้นสุด

  • อาจซับซ้อนในการใช้งาน
  • ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติมีจำกัด

การกำหนดราคาแบบไม่จำกัด*

  • พื้นฐาน: $3.75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $74/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาพิเศษ

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวแบบไม่มีที่สิ้นสุด

  • G2: 4. 6/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

7. Jira

จิรา
ผ่านทาง:Atlassian

เดิมที Jira ถูกสร้างขึ้นเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีความโดดเด่นในการพัฒนาแบบ Agileและการติดตามข้อบกพร่อง (bug tracking) ระบบนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นกระดาน Scrum และ Kanbanสำหรับความต้องการของโครงการที่แตกต่างกันแผนงาน (roadmap) สำหรับการวางแผนภาพรวม และระบบรายงานที่แข็งแกร่งซึ่งมีรายงานให้เลือกมากกว่า 15 ประเภท

สิ่งนี้ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมปรับลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ

นอกเหนือจากคุณสมบัติหลักแล้ว Jira ยังช่วยให้คุณสามารถมอบบทบาทต่าง ๆ เช่น นักพัฒนา, ผู้รายงาน, และผู้ชม ให้กับผู้ใช้เพื่อปรับแต่งการเข้าถึงตามความต้องการได้ นอกจากนี้ยังมีระบบเชื่อมต่อซอฟต์แวร์มากกว่า 3,000 ระบบในหลากหลายหมวดหมู่ ทำให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงานต่าง ๆ ได้

Jira เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Atlassian และมาพร้อมกับสิทธิ์การเข้าถึงเต็มรูปแบบต่อซอฟต์แวร์การจัดการงานสำหรับทีมธุรกิจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • การพัฒนาแบบอไจล์ด้วย Scrum และกระดาน Kanban
  • การติดตามปัญหาที่แข็งแกร่ง
  • แผนที่ครอบคลุมสำหรับการวางแผนภาพใหญ่
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 3,000 รายการ
  • ระบบควบคุมการเข้าถึงอัจฉริยะ
  • รองรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบของ Jira Work Management

ข้อจำกัดของ Jira

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูเหมือนไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้บางคน
  • คุณสมบัติการรายงานสามารถปรับปรุงได้เพื่อจัดการโครงการ

ราคาของ Jira

  • ฟรี สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
  • มาตรฐาน: $8. 15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $141,000/ปี
  • ศูนย์ข้อมูล: เริ่มต้นที่ $42,000/ไลเซนส์

คะแนนและรีวิว Jira

  • G2: 4. 3/5 (5,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,500+ รีวิว)

ดูโซลูชันการจัดการปฏิบัติการด้านไอทีเหล่านี้!

8. มีประสิทธิผล

ตัวอย่างการจัดการโครงการหลายโครงการในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ Productive
ผ่าน:Productive

แม้ชื่อจะฟังดูเป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่ Productive เป็นมากกว่านั้นมาก มันคือศูนย์รวมบริการครบวงจรที่ ออกแบบมาสำหรับเอเจนซี่ ที่ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการทุกอย่าง ตั้งแต่โครงการ ความสัมพันธ์กับลูกค้า การเงิน ไปจนถึงการทำงานร่วมกันในทีม

สิ่งที่ทำให้มันเป็นทางเลือกที่ดีของ Scoro คือฟังก์ชันการทำงานที่คิดมาอย่างดีเพื่อติดตามเวลา, จัดการงาน, จัดการงบประมาณ, ส่งใบแจ้งหนี้, และแม้กระทั่งติดตามว่าทีมขายของคุณทำได้ดีเพียงใด. Productive ยังมีการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเอเจนซีของคุณ. 📊

ด้วยคุณสมบัติเช่นการร่วมมือเอกสารและเครื่องมือสื่อสารกับลูกค้า, โปรดักทีฟช่วยให้การทำงานเป็นทีมดีขึ้นและทำให้ทุกคนรวมถึงลูกค้าของคุณอยู่ในความรับรู้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สร้างผลงาน

  • ความสามารถในการติดตามงบประมาณขั้นสูงและการออกใบแจ้งหนี้
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับช่องทางการขายอย่างละเอียด
  • การติดตามเวลา, การจัดสรรทรัพยากร, และโซลูชันการจัดการงาน
  • การทำงานร่วมกันในเอกสารด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์
  • การรายงานทางการเงินและตัวชี้วัด

ข้อจำกัดในการผลิต

  • สามารถปรับแต่งได้มากขึ้น
  • ไม่มีการผสานรวมอีเมลอย่างเหมาะสม

การกำหนดราคาที่สร้างผลผลิต*

  • จำเป็น: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • อัลติเมท และ เอ็นเตอร์ไพรส์: ติดต่อเพื่อผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวที่มีประสิทธิภาพ

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

9. Trello

แดชบอร์ดการจัดการโครงการใน Trello
ผ่าน:Trello

Trelloใช้กระดานสไตล์คัมบัง (Kanban)ที่คุณสามารถสร้างบัตรสำหรับงานต่างๆ และบัตรเหล่านี้สามารถเก็บข้อมูลมากมาย เช่น การมอบหมายงาน วันที่ครบกำหนด และการแนบไฟล์

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Trello คือ "บัตเลอร์" ระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองในโครงการต่างๆ เพียงคลิกปุ่มเดียว บัตเลอร์สามารถย้ายการ์ด ติดแท็กสมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย

Trello ยังมี "Power-Ups" หรือปลั๊กอินต่าง ๆ ที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปเพื่อยกระดับความสามารถของบอร์ดของคุณได้อีกด้วย ฟีเจอร์เหล่านี้มีตั้งแต่การเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เช่น Slack และ Jira ไปจนถึงฟีเจอร์เฉพาะ เช่น รายการตรวจสอบขั้นสูงและคีย์ลัดบนแป้นพิมพ์

แพลตฟอร์มมีศูนย์รวมทรัพยากรเพื่อช่วยคุณปรับใช้เครื่องมือสำหรับกรณีการใช้งานต่าง ๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีคุณภาพ. อย่างไรก็ตาม มันเป็นแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มผลผลิตมากกว่าเครื่องมือจัดการโครงการที่เฉพาะเจาะจง.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • กระดานสไตล์คัมบังสำหรับการจัดการงาน
  • ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติด้วย Butler
  • แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
  • การผสานรวมซอฟต์แวร์มากกว่า 180 รายการ
  • ศูนย์รวมทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์

ข้อจำกัดของ Trello

  • อินเทอร์เฟซอาจเข้าใจยาก
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าไม่เหมาะสมสำหรับโครงการที่ซับซ้อน

ราคาของ Trello*

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $17.50/เดือนต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (22,500+ รีวิว)

10. พรูฟฮับ

แดชบอร์ดของ ProofHub
ผ่าน:ProofHub

ProofHub มีคุณสมบัติการจัดการโครงการมาตรฐาน แต่มีความ โดดเด่นเป็นพิเศษในด้านการทำงานร่วมกัน โดยมีเครื่องมือเช่น กระดานสนทนาและการแชทกลุ่ม คุณสามารถประกาศข่าวสาร แท็กบุคคล และกำหนดตารางกิจกรรมได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม! 📅

ซอฟต์แวร์นี้ยังโดดเด่นในด้านการรายงานและการควบคุมการบริหารจัดการคุณจะได้รับรายงานโครงการที่ละเอียดซึ่งแสดงสถานะ วันครบกำหนด และประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละสมาชิกในทีม

คุณอาจต้องการปรับระดับการเข้าถึงสำหรับสมาชิกทีมที่แตกต่างกัน หรือเชิญผู้ที่ไม่มีการบัญชีผู้ใช้ ProofHub มาเป็นแขก ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะมีข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันตามบริบท

น่าสนใจที่ ProofHub เสนอราคาแบบเหมาจ่ายที่ไม่จำกัดผู้ใช้ซึ่งค่อนข้างหายาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub

  • คุณสมบัติการร่วมมืออย่างกว้างขวาง
  • รายงานโครงการที่สะดวก
  • หลากหลายมุมมองของโครงการ
  • การควบคุมการจัดการที่สามารถปรับแต่งได้
  • ตัวเลือกการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ ProofHub

  • การควบคุมการแจ้งเตือนที่ค่อนข้างอ่อนแอ
  • การผสานรวมที่จำกัด

ราคาของ ProofHub*

  • จำเป็น: $45/เดือน
  • การควบคุมสูงสุด: $89/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ProofHub

  • G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (80+ รีวิว)

ลองใช้การจัดการโครงการด้วย ClickUp: คลิกเหนือกว่าใคร

ดังนั้น คุณพบ Scoro ตัวแทนที่สมบูรณ์แบบของคุณแล้วหรือยัง? แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันทุกประการ แต่ตัวเลือกหลายตัวในรายการของเราก็สร้างความประทับใจด้วยชุดคุณสมบัติที่ครบครัน

หากคุณไม่ถูกใจ Scoro, ClickUp ก็เป็นแพลตฟอร์มที่หลากหลายและใช้งานง่ายที่โดดเด่น พร้อมฟีเจอร์มากมายสำหรับทีมทุกขนาด และที่ดีที่สุดคือ แผนฟรีของมันมีฟีเจอร์มากมาย คุณสามารถสำรวจฟีเจอร์ที่น่าทึ่งทั้งหมดได้โดยไม่ต้องผูกมัด!

