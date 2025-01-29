10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Scoro สำหรับการจัดการโครงการและงาน [คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญ]

การเริ่มต้นโครงการใหม่เป็นเรื่องที่น่ากลัวพอๆ กับที่น่าตื่นเต้น มันจะประสบความสำเร็จหรือกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องเตือนใจ? 👀
ความจริงก็คือ การตัดสินใจของคุณมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดอนาคตของโครงการของคุณและการเลือกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีคุณภาพเป็นก้าวที่ถูกต้องในทิศทางที่ถูกต้อง มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการใช้ซอฟต์แวร์เช่นนี้กับประสิทธิภาพของโครงการ—ในความเป็นจริงโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 77% ทั้งหมดถูกจัดการด้วยเครื่องมือเฉพาะทางเหล่านี้!
แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมเช่น Scoroช่วยให้การจัดการโครงการและงานมีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และในท้ายที่สุดช่วยให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ อีกมากมายที่มีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายกัน
หากคุณได้ลองใช้ Scoro แล้วไม่ชอบมันนัก อย่าเพิ่งกลับไปใช้สเปรดชีตและอีเมลแบบเก่า ๆ ให้เสียเวลา ลองดูรายการของเราที่รวบรวม ทางเลือกแทน Scoro ที่มีความสามารถถึง 10 รายการ พร้อมการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด และราคาของแต่ละตัว ให้คุณได้เลือกตัวที่เหมาะกับความต้องการของโปรเจ็กต์ของคุณ! ✌️
Scoro คืออะไร?
Scoro ผสานรวมฟังก์ชันการทำงานหลากหลายไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้คุณสามารถ:
- บริหารโครงการ
- ติดตามการเงิน
- รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
โดยการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ข้อเสนอของลูกค้าไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้ Scoro ส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นระหว่างทีมขาย ทีมส่งมอบ และทีมการเงิน
นอกจากนี้ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ Scoro ยังช่วยให้คุณเห็นภาพรวมสถานะโครงการ วันที่ครบกำหนด และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ แบบเรียลไทม์ในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้ฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์ช่วยให้คุณมองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการได้อย่างชัดเจนช่วยให้จัดลำดับความสำคัญของงานตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อพูดถึงการเงิน Scoro จะจัดเก็บ วิเคราะห์ และคาดการณ์ตัวชี้วัดทางการเงินซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างเชิงรุก 💸
ฟังก์ชัน CRMของ Scoro ช่วยให้คุณสามารถติดตามการติดต่อ,ท่อการขาย, และประวัติสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้ มอบมุมมองแบบ 360 องศาของความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติขั้นสูง และนั่นสะท้อนให้เห็นในราคาที่สูงขึ้นเล็กน้อย หากคุณไม่ต้องการคุณสมบัติทั้งหมดของมัน อาจคุ้มค่าที่จะค้นหาทางเลือกอื่น ๆ ของ Scoro
คุณควรพิจารณาอะไรบ้างก่อนเลือกทางเลือกอื่นแทน Scoro?
หลังจากที่คุณประเมินความต้องการทางธุรกิจของคุณอย่างครบถ้วนแล้ว ให้ใช้แนวทางเหล่านี้เพื่อช่วยคุณเลือกทางเลือกของ Scoro ที่เหมาะกับคุณ:
- ความสามารถหลัก: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติที่จำเป็นที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการโครงการ, ฟังก์ชัน CRM, หรือสิ่งอื่น ๆ
- การปรับแต่ง: มองหาระบบที่สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะของคุณได้
- การทำงานเป็นทีม: แพลตฟอร์มควรอำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีม โดยควรเป็นแบบเรียลไทม์
- ตัวชี้วัดเชิงลึก: ระบบที่ดีควรนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ผ่านแดชบอร์ดหรือรายงานที่มีรายละเอียดครบถ้วน
- ความสามารถในการปรับขนาด: เลือกแพลตฟอร์มที่สามารถปรับตัวได้เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ หรือความสามารถในการรองรับข้อมูลและผู้ใช้มากขึ้น
- ความเข้ากันได้กับบุคคลที่สาม: ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ธุรกิจของคุณใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้อย่างราบรื่น เช่น เครื่องมือการตลาดหรือเครื่องมือการสื่อสาร
- บริการลูกค้า: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีบริการสนับสนุนเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ช่วยเหลือ การสนับสนุนผ่านแชท หรือสายบริการลูกค้าโดยตรง
- รีวิว: ตรวจสอบรีวิวและคะแนนจากผู้ใช้เกี่ยวกับสินค้าเพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและปัญหาที่พบบ่อย (ถ้ามี)
บริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น: 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Scoro ที่คุณควรสำรวจ
แม้ว่า Scoro จะมีคุณสมบัติมากมายและช่วยให้การดำเนินงานทางธุรกิจหลายอย่างราบรื่นขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกองค์กรเสมอไป ไม่ว่าคุณจะต้องการฟังก์ชันที่เฉพาะทางมากขึ้น ตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณ หรืออาจต้องการประสบการณ์การใช้งานที่แตกต่าง รายการ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Scoro ต่อไปนี้จะมีบางสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกคน!
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นหนึ่งในทางเลือกที่หลากหลายที่สุดของ Scoro ที่คุณสามารถหาได้ด้วยโซลูชันการจัดการโครงการที่ครอบคลุมของมัน ที่จริงแล้ว ซอฟต์แวร์นี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์การจัดการโครงการอันดับ 1 ของ G2 ประจำปี 2023! 🌞
ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังนี้ คุณสามารถจัดการทุกรายละเอียดของพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน การติดตามกำหนดเวลา หรือการจัดสรรทรัพยากร
สร้างภาพและกำหนดตารางการทำงานของคุณโดยใช้ มุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เช่น รายการ, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน หรือกระดานคลิกอัพแดชบอร์ดรวบรวมตัวชี้วัดสำคัญของโครงการ เช่น ความคืบหน้าของทีม สถานะของงาน และการติดตามเวลา
หัวใจสำคัญของทุกทีมที่มีประสิทธิภาพคือการจัดการงานที่ยอดเยี่ยม และฟีเจอร์งานของ ClickUpทำให้เรื่องนี้ง่ายดาย ตั้งแต่การแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย ไปจนถึงการจัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน ClickUp ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีงานใดตกหล่น
ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ด้วยการใช้ClickUp Automationsและงานที่ทำซ้ำเพื่อปลดปล่อยคุณจากงานที่ซ้ำซาก ต้องการพื้นที่หายใจมากขึ้นหรือไม่?แม่แบบการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้ทีมข้ามสายงานสามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลาที่เข้มงวด โดยให้กรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนและติดตามงานประจำวัน
คุณมีพื้นที่รวมศูนย์สำหรับเอกสารโครงการทั้งหมดในClickUp Docs ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำงานร่วมกันในเอกสารสรุปโครงการและกำหนดการส่งงานแบบเรียลไทม์ และเชื่อมโยงเอกสารสำคัญกับเวิร์กโฟลว์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ClickUp AIเปลี่ยนแปลงการจัดการเอกสารอย่างสิ้นเชิงด้วยการปรับปรุงการเขียนของคุณ สรุปเอกสาร และสร้างรายการมาตรฐาน เช่นบันทึกการประชุมและอีเมล มันไม่ใช่ผู้ช่วยการทำงานที่ดีที่สุดหรือ? 🤖
หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ ClickUp คือการผสานรวมที่หลากหลาย. แพลตฟอร์มสามารถเชื่อมต่อได้กับเครื่องมือมากกว่า 1,000 ตัวได้ฟรี ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจในระบบนิเวศซอฟต์แวร์เฉพาะ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- 15+ มุมมองโครงการที่ปรับแต่งได้
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายพร้อมตัวชี้วัดสำคัญของโครงการ
- ClickUp Docs พร้อมการสนับสนุน AI สำหรับการจัดการเนื้อหา
- การจัดการงานพร้อมงานย่อย, การจัดรหัสสี, และคุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญ
- ระบบอัตโนมัติและงานที่ทำซ้ำเพื่อลดการทำงานด้วยมือ
- การสนับสนุนกระบวนการทำงานแบบคล่องตัว
- การร่วมมือในโครงการแบบเรียลไทม์
- การผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ
- 1,000+ แม่แบบการจัดการโครงการ
- การติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
- มีให้บริการในรูปแบบเว็บเบส, เดสก์ท็อป, และแอปพลิเคชันมือถือ
- บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และศูนย์ช่วยเหลือที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การตั้งค่าอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้เริ่มต้น (แต่มีบทช่วยสอนโดยละเอียดจากทีม ClickUp ที่ทำให้ง่าย)
- แอปพลิเคชันมือถืออาจต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. อาสนะ
Asana มอบความยืดหยุ่นและฟังก์ชันการทำงานที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว เหมาะสำหรับทุกขนาดทีม รวมถึงทีมข้ามสายงาน สามารถแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อยที่เข้าใจง่ายได้อย่างไร้ความยุ่งยาก ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของงานว่าใครรับผิดชอบอะไรและเสร็จเมื่อไรได้อย่างชัดเจนและง่ายดาย
สิ่งที่ทำให้ Asana แตกต่างอย่างแท้จริงคือ คุณสมบัติทางภาพ ที่ช่วยให้คุณเข้าใจโครงการของคุณได้ในพริบตา ใช้ไทม์ไลน์เพื่อดูความคืบหน้าของโครงการ และแผนภูมิแกนต์สำหรับมุมมองที่ละเอียดยิ่งขึ้นของตารางเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
นอกจากนี้ Asana ยังมีการผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์หลากหลายประเภทอีกด้วย คุณใช้ Slack, Google Drive หรือ Microsoft Teams อยู่แล้วใช่ไหม? คุณสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้อย่างราบรื่นเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- เส้นเวลาแบบภาพสำหรับการติดตามโครงการ
- คุณสมบัติการพึ่งพาเพื่อจัดการความสัมพันธ์ของงาน
- งานย่อยเพื่อแบ่งแยกขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
- การเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- การจัดการเอกสารอาจต้องปรับปรุง
- ผู้ใช้ใหม่จะพบกับการเรียนรู้ในช่วงแรก
ราคาของ Asana*
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (9,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
3. โรดีโอ ไดรฟ์
Rodeo Drive มีคุณสมบัติมาตรฐานมากมายที่คุณคาดหวังได้จากแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ มันช่วยให้คุณติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ และแสดงให้คุณเห็นว่าโครงการของคุณเป็นอย่างไรในแง่ของงบประมาณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณและทีมของคุณจัดการสถานะงานได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ลากและวางที่สะดวก
สิ่งที่ทำให้โรดีโอ ไดร์ฟ โดดเด่นคือการสนับสนุนการออกบิลที่ปรับแต่งได้สำหรับแต่ละโปรเจ็กต์และลูกค้า คุณสามารถตั้งค่าการเรียกเก็บเงินตามขั้นตอนและวางแผนกระแสเงินสดได้ นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณติดตามอัตราพิเศษและเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับลูกค้าที่แตกต่างกันได้!
คุณสมบัติเด่นของโรดีโอไดรฟ์
- การเปรียบเทียบกิจกรรมที่ตั้งงบประมาณไว้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแบบเรียลไทม์
- การวางแผนงานแบบลากและวางในมุมมองไทม์ไลน์
- ใบแจ้งหนี้ที่สามารถปรับแต่งได้และการเรียกเก็บเงินตามขั้นตอน
- การจัดการการติดต่อลูกค้าและซัพพลายเออร์แบบบูรณาการ
- คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงการจัดการภาระงาน
ข้อจำกัดของโรดีโอไดร์ฟ
- การใช้คุณสมบัติการวางแผนกำลังการผลิตอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง
ราคาสินค้าบนถนนโรดีโอไดรฟ์
- ฟรี
- ผู้ประสบความสำเร็จ: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
เรตติ้งและรีวิวโรดีโอไดรฟ์
- G2: 4. 3/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
4. Monday.com
ต้องการสิ่งที่เน้นลูกค้าเป็นสำคัญมากขึ้นหรือไม่? Monday.com ช่วยให้การทำงานร่วมกับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายด้วยการควบคุมการเข้าถึงสำหรับแขกในโครงการต่างๆ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์สำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)และการตลาดเนื้อหาอีกด้วย ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สมบูรณ์ที่สุดของ Scoro ในรายการของเรา ด้วยชุดฟีเจอร์ที่ครบครันนี้!
จัดการระบบงานขายของคุณด้วยฟีเจอร์สำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อรวมถึงการติดตามดีล และใช้เทมเพลตเฉพาะสำหรับกระบวนการขายและเวิร์กโฟลว์ CRM
แพลตฟอร์มมี กระดานคัมบัง สำหรับการแสดงสถานะโครงการในรูปแบบที่มองเห็นได้ รวมถึงเครื่องมือการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้ที่ผสานรวมไว้แล้ว
มันนำเสนอไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและแผนภูมิแกนต์เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดายการติดตามเป้าหมายสำคัญเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลา และการติดตามค่าใช้จ่ายเพื่อให้อยู่ในงบประมาณ
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- การควบคุมการเข้าถึงสำหรับแขกและลูกค้า
- ความสามารถของระบบ CRM ที่ติดตั้งไว้ในตัว
- การจัดการโครงการด้วยภาพที่ใช้งานง่าย
- เครื่องมือการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้แบบบูรณาการ
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้สำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม
ข้อจำกัดของ Monday.com
- อินเทอร์เฟซไม่ค่อยใช้งานง่าย
- ความสามารถในการค้นหาที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ
Monday.com ราคา*
- ฟรี
- พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (8,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
5. Wrike
Wrikeใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยชุด Work Intelligence ที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถคาดการณ์และจัดการความเสี่ยงของโครงการ, สร้างงานอัตโนมัติ, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในทีมได้
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีแผนภูมิแกนต์แบบไดนามิกและโต้ตอบได้ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการวางแผนและปรับกำหนดเวลาของโครงการ คุณสามารถสนทนากับสมาชิกในทีมและแชร์เอกสารได้โดยตรงภายในมุมมองแผนภูมิแกนต์
Wrike ภูมิใจนำเสนอการผสานการทำงานกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่า 400 รายการ สำหรับผู้ที่ใช้แผนพรีเมียม Pinnacle คุณสมบัติเฉพาะ เช่น การติดตามงบประมาณ การเรียกเก็บเงิน และการออกใบแจ้งหนี้ ก็มีให้บริการเช่นกัน 🧾
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ชุดเครื่องมือ Work Intelligence พร้อมปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
- แผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบสำหรับการวางแผนโครงการ
- ฟังก์ชันการติดตามงบประมาณ การออกใบแจ้งหนี้ และการออกใบเสร็จ
- การเชื่อมต่อมากกว่า 400 รายการ
ข้อจำกัดของ Wrike
- ไม่มีฟีเจอร์แชท
- ความสามารถในการรายงานที่จำกัด
ราคาของ Wrike*
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
- ยอดเขา: ติดต่อฝ่ายขาย
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
6. อินฟินิตี้
เครื่องมือที่หลากหลายและเต็มไปด้วยคุณสมบัติ Infinity ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานของคุณได้ตามที่คุณต้องการ เลือกจากมุมมองต่าง ๆ เช่น คอลัมน์, ตาราง, และปฏิทิน เพื่อแสดงงานและโครงการของคุณ
เพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว Infinity มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 50 แบบ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสถานการณ์การทำงานที่หลากหลาย
อินฟินิตี้เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตั้งแต่ระยะแรก ด้วย Infinity AI คุณจะได้รับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยคุณสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ เสริมสร้างการตัดสินใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
หากทีมของคุณประสบปัญหาในการรวบรวมข้อมูลภายในหรือภายนอก ให้เริ่มรวบรวมข้อมูลด้วยแบบฟอร์มที่กำหนดเองของ Infinity แบบฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นและแนบเอกสารประกอบได้อีกด้วย 📝
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Infinity
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมการจัดเรียง การกรอง และการจัดกลุ่ม
- คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์
- แบบฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับการให้ข้อเสนอแนะและการเก็บข้อมูล
- มากกว่า 50 แบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้
- การอัตโนมัติกระบวนการ
ข้อจำกัดแบบไม่มีที่สิ้นสุด
- อาจซับซ้อนในการใช้งาน
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติมีจำกัด
การกำหนดราคาแบบไม่จำกัด*
- พื้นฐาน: $3.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $74/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาพิเศษ
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวแบบไม่มีที่สิ้นสุด
- G2: 4. 6/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. Jira
เดิมที Jira ถูกสร้างขึ้นเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีความโดดเด่นในการพัฒนาแบบ Agileและการติดตามข้อบกพร่อง (bug tracking) ระบบนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นกระดาน Scrum และ Kanbanสำหรับความต้องการของโครงการที่แตกต่างกันแผนงาน (roadmap) สำหรับการวางแผนภาพรวม และระบบรายงานที่แข็งแกร่งซึ่งมีรายงานให้เลือกมากกว่า 15 ประเภท
สิ่งนี้ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมปรับลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
นอกเหนือจากคุณสมบัติหลักแล้ว Jira ยังช่วยให้คุณสามารถมอบบทบาทต่าง ๆ เช่น นักพัฒนา, ผู้รายงาน, และผู้ชม ให้กับผู้ใช้เพื่อปรับแต่งการเข้าถึงตามความต้องการได้ นอกจากนี้ยังมีระบบเชื่อมต่อซอฟต์แวร์มากกว่า 3,000 ระบบในหลากหลายหมวดหมู่ ทำให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงานต่าง ๆ ได้
Jira เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Atlassian และมาพร้อมกับสิทธิ์การเข้าถึงเต็มรูปแบบต่อซอฟต์แวร์การจัดการงานสำหรับทีมธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- การพัฒนาแบบอไจล์ด้วย Scrum และกระดาน Kanban
- การติดตามปัญหาที่แข็งแกร่ง
- แผนที่ครอบคลุมสำหรับการวางแผนภาพใหญ่
- การเชื่อมต่อมากกว่า 3,000 รายการ
- ระบบควบคุมการเข้าถึงอัจฉริยะ
- รองรับการเข้าถึงเต็มรูปแบบของ Jira Work Management
ข้อจำกัดของ Jira
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูเหมือนไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้บางคน
- คุณสมบัติการรายงานสามารถปรับปรุงได้เพื่อจัดการโครงการ
ราคาของ Jira
- ฟรี สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- มาตรฐาน: $8. 15/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $141,000/ปี
- ศูนย์ข้อมูล: เริ่มต้นที่ $42,000/ไลเซนส์
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,500+ รีวิว)
ดูโซลูชันการจัดการปฏิบัติการด้านไอทีเหล่านี้!
8. มีประสิทธิผล
แม้ชื่อจะฟังดูเป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่ Productive เป็นมากกว่านั้นมาก มันคือศูนย์รวมบริการครบวงจรที่ ออกแบบมาสำหรับเอเจนซี่ ที่ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการทุกอย่าง ตั้งแต่โครงการ ความสัมพันธ์กับลูกค้า การเงิน ไปจนถึงการทำงานร่วมกันในทีม
สิ่งที่ทำให้มันเป็นทางเลือกที่ดีของ Scoro คือฟังก์ชันการทำงานที่คิดมาอย่างดีเพื่อติดตามเวลา, จัดการงาน, จัดการงบประมาณ, ส่งใบแจ้งหนี้, และแม้กระทั่งติดตามว่าทีมขายของคุณทำได้ดีเพียงใด. Productive ยังมีการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเอเจนซีของคุณ. 📊
ด้วยคุณสมบัติเช่นการร่วมมือเอกสารและเครื่องมือสื่อสารกับลูกค้า, โปรดักทีฟช่วยให้การทำงานเป็นทีมดีขึ้นและทำให้ทุกคนรวมถึงลูกค้าของคุณอยู่ในความรับรู้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สร้างผลงาน
- ความสามารถในการติดตามงบประมาณขั้นสูงและการออกใบแจ้งหนี้
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับช่องทางการขายอย่างละเอียด
- การติดตามเวลา, การจัดสรรทรัพยากร, และโซลูชันการจัดการงาน
- การทำงานร่วมกันในเอกสารด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์
- การรายงานทางการเงินและตัวชี้วัด
ข้อจำกัดในการผลิต
- สามารถปรับแต่งได้มากขึ้น
- ไม่มีการผสานรวมอีเมลอย่างเหมาะสม
การกำหนดราคาที่สร้างผลผลิต*
- จำเป็น: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- อัลติเมท และ เอ็นเตอร์ไพรส์: ติดต่อเพื่อผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวที่มีประสิทธิภาพ
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
9. Trello
Trelloใช้กระดานสไตล์คัมบัง (Kanban)ที่คุณสามารถสร้างบัตรสำหรับงานต่างๆ และบัตรเหล่านี้สามารถเก็บข้อมูลมากมาย เช่น การมอบหมายงาน วันที่ครบกำหนด และการแนบไฟล์
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Trello คือ "บัตเลอร์" ระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองในโครงการต่างๆ เพียงคลิกปุ่มเดียว บัตเลอร์สามารถย้ายการ์ด ติดแท็กสมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
Trello ยังมี "Power-Ups" หรือปลั๊กอินต่าง ๆ ที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปเพื่อยกระดับความสามารถของบอร์ดของคุณได้อีกด้วย ฟีเจอร์เหล่านี้มีตั้งแต่การเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เช่น Slack และ Jira ไปจนถึงฟีเจอร์เฉพาะ เช่น รายการตรวจสอบขั้นสูงและคีย์ลัดบนแป้นพิมพ์
แพลตฟอร์มมีศูนย์รวมทรัพยากรเพื่อช่วยคุณปรับใช้เครื่องมือสำหรับกรณีการใช้งานต่าง ๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีคุณภาพ. อย่างไรก็ตาม มันเป็นแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มผลผลิตมากกว่าเครื่องมือจัดการโครงการที่เฉพาะเจาะจง.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- กระดานสไตล์คัมบังสำหรับการจัดการงาน
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติด้วย Butler
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
- การผสานรวมซอฟต์แวร์มากกว่า 180 รายการ
- ศูนย์รวมทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ Trello
- อินเทอร์เฟซอาจเข้าใจยาก
- ผู้ใช้บางรายพบว่าไม่เหมาะสมสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ Trello*
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,500+ รีวิว)
10. พรูฟฮับ
ProofHub มีคุณสมบัติการจัดการโครงการมาตรฐาน แต่มีความ โดดเด่นเป็นพิเศษในด้านการทำงานร่วมกัน โดยมีเครื่องมือเช่น กระดานสนทนาและการแชทกลุ่ม คุณสามารถประกาศข่าวสาร แท็กบุคคล และกำหนดตารางกิจกรรมได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม! 📅
ซอฟต์แวร์นี้ยังโดดเด่นในด้านการรายงานและการควบคุมการบริหารจัดการคุณจะได้รับรายงานโครงการที่ละเอียดซึ่งแสดงสถานะ วันครบกำหนด และประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละสมาชิกในทีม
คุณอาจต้องการปรับระดับการเข้าถึงสำหรับสมาชิกทีมที่แตกต่างกัน หรือเชิญผู้ที่ไม่มีการบัญชีผู้ใช้ ProofHub มาเป็นแขก ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะมีข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันตามบริบท
น่าสนใจที่ ProofHub เสนอราคาแบบเหมาจ่ายที่ไม่จำกัดผู้ใช้ซึ่งค่อนข้างหายาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- คุณสมบัติการร่วมมืออย่างกว้างขวาง
- รายงานโครงการที่สะดวก
- หลากหลายมุมมองของโครงการ
- การควบคุมการจัดการที่สามารถปรับแต่งได้
- ตัวเลือกการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ ProofHub
- การควบคุมการแจ้งเตือนที่ค่อนข้างอ่อนแอ
- การผสานรวมที่จำกัด
ราคาของ ProofHub*
- จำเป็น: $45/เดือน
- การควบคุมสูงสุด: $89/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (80+ รีวิว)
ลองใช้การจัดการโครงการด้วย ClickUp: คลิกเหนือกว่าใคร
ดังนั้น คุณพบ Scoro ตัวแทนที่สมบูรณ์แบบของคุณแล้วหรือยัง? แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันทุกประการ แต่ตัวเลือกหลายตัวในรายการของเราก็สร้างความประทับใจด้วยชุดคุณสมบัติที่ครบครัน
หากคุณไม่ถูกใจ Scoro, ClickUp ก็เป็นแพลตฟอร์มที่หลากหลายและใช้งานง่ายที่โดดเด่น พร้อมฟีเจอร์มากมายสำหรับทีมทุกขนาด และที่ดีที่สุดคือ แผนฟรีของมันมีฟีเจอร์มากมาย คุณสามารถสำรวจฟีเจอร์ที่น่าทึ่งทั้งหมดได้โดยไม่ต้องผูกมัด!
สมัครเลยตอนนี้คุ้มค่ากับการคลิก! 🤩