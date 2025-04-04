10 แม่แบบการจัดลำดับความสำคัญของโครงการฟรี เพื่อจัดระเบียบงานของคุณ

ลองนึกภาพสี่แยกที่พลุกพล่านในช่วงเวลาเร่งด่วน รถยนต์หลายร้อยคันเรียงรายกัน และทุกคนต่างรีบร้อนเพื่อไปทำงานให้ทันเวลา หากไม่มีกฎจราจรที่เหมาะสม ความโกลาหลจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 🚨
การจัดลำดับความสำคัญจัดการกับปัญหาที่คล้ายกัน แต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงกำหนดเวลาที่ใกล้เข้ามาและลูกค้าที่มีความต้องการสูง แทนที่จะเป็นปัญหาการจราจรติดขัด มันให้แนวทางสำหรับการจัดระเบียบที่มีประสิทธิภาพเมื่อต้องจัดการกับงานหลายอย่างพร้อมกันที่มีความเร่งด่วนในระดับที่แตกต่างกัน
เพื่อเชี่ยวชาญในการจัดลำดับความสำคัญของคุณ คุณต้องหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงานนี้ ลองดูรายการ แม่แบบลำดับความสำคัญของ ClickUp ที่เราชื่นชอบ และเลือกคู่หูของคุณ! เราจะสำรวจว่าแต่ละแบบมีอะไรให้บ้างและคุณสามารถใช้มันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร
⏰ สรุป 60 วินาที
รู้สึกท่วมท้นกับภูเขาของงานที่ต้องทำอยู่หรือไม่? การจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเปลี่ยนเกมได้ ClickUp มีเทมเพลตฟรีหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณและทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ
- ClickUp แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญแบบง่าย: จัดเรียงงานอย่างรวดเร็วตามความเร่งด่วนและความสำคัญ เพื่อให้คุณจัดการกับงานที่มีความสำคัญสูงก่อน
- ClickUp แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของงาน: ประเมินงานตามความพยายามและผลกระทบ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างผลลัพธ์สำคัญได้อย่างรวดเร็ว
- ClickUp เทมเพลตไวท์บอร์ดเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ 2×2: จัดระเบียบงานอย่างเป็นภาพในสี่ส่วน ทำให้ง่ายต่อการระบุสิ่งที่ต้องการความสนใจทันที
- ClickUp แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ: ประเมินและจัดอันดับโครงการเพื่อจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
- ClickUp เทมเพลตไวท์บอร์ดการจัดลำดับความสำคัญ: ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อตัดสินใจลำดับความสำคัญของงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ClickUp เทมเพลตแผนปฏิบัติการประจำวัน: วางแผนวันของคุณด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย
- ClickUp เทมเพลตแผนปฏิบัติการ SMART: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ ทำได้จริง เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความรับผิดชอบ
- ClickUp เทมเพลตงานค้าง & สปรินต์: จัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการจัดระเบียบงานเป็นงานค้างและวางแผนสปรินต์อย่างมีประสิทธิภาพ
- ClickUp เทมเพลตเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อ: ทบทวนกระบวนการปัจจุบันเพื่อระบุสิ่งที่ควรเริ่มต้น หยุด หรือดำเนินการต่อเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ClickUp เทมเพลตงานที่ต้องทำง่ายๆ: ติดตามงานประจำวันด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่าย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีงานใดตกหล่น
แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญคืออะไร?
แม่แบบลำดับความสำคัญเป็น กรอบงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบงาน ตามระดับความเร่งด่วนและผลกระทบต่อธุรกิจ
เมื่อคุณได้จัดระเบียบงานทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว คุณและทีมของคุณสามารถทำงานได้รวดเร็วและมั่นใจมากขึ้นคุณทราบอย่างชัดเจนว่าอะไรต้องทำ เมื่อไหร่ และทำไมจึงต้องทำ ทำให้ความพยายามของคุณมีเป้าหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทและทีม
การใช้แม่แบบการจัดลำดับความสำคัญของโครงการมีประโยชน์มากมาย รวมถึง:
- เพิ่มสมาธิ ประสิทธิภาพ และผลผลิต
- การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ดีขึ้น
- การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความเครียดลดลงและสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตที่ดีขึ้น
- การปฏิบัติตามกำหนดเวลาและการบรรลุเป้าหมายอย่างทันเวลา
เช่นเดียวกับเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ แม่แบบการจัดลำดับความสำคัญมีหลายรูปแบบพร้อมเกณฑ์ที่แตกต่างกันในการประเมินงาน และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ โดยบุคคลในตำแหน่งองค์กรเฉพาะได้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการจัดลำดับความสำคัญดี?
โดยทั่วไปแล้ว แม่แบบการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- การมองเห็น: มีโครงสร้างที่ชัดเจนและการออกแบบที่น่าดึงดูดด้วยสีและองค์ประกอบที่ดึงดูดใจเพื่อช่วยให้แผนของคุณเป็นจริง
- การเข้าถึง: ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขได้จากทุกอุปกรณ์ ทำให้สามารถวางแผนได้ทุกที่ทุกเวลา
- ความใช้งานง่าย: มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและใช้งานง่ายสำหรับสมาชิกในทีมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานใหม่หรือมีประสบการณ์
- ความยืดหยุ่น: รองรับโครงการและทีมประเภทต่างๆ และช่วยให้คุณสามารถขยายขนาดได้ตามการเติบโตของธุรกิจ
- การผสานรวม: รองรับการผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการที่คุณชื่นชอบ ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานได้
- การทำงานร่วมกัน: ช่วยให้ทุกคนในทีมของคุณสามารถมีส่วนร่วมในการจัดลำดับความสำคัญ พร้อมฟีเจอร์การแชร์ขั้นสูง การควบคุมผู้ใช้ และการสื่อสาร
10 แบบฟอร์มการจัดลำดับความสำคัญของโครงการฟรี
แผนการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ดีสามารถวางรากฐานสำหรับงานที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้หลายโครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น ด้วยการทุ่มเทความพยายามเพิ่มเติมล่วงหน้าคุณสามารถประหยัดเวลาในช่วงการผลิตที่ต้องการความเข้มข้นมากขึ้น—ป้องกันความเข้าใจผิด ความล่าช้า ข้อผิดพลาด และปัญหาอื่นๆ ที่บั่นทอนความไว้วางใจของลูกค้า ⏰
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรและที่ไหนใช่ไหม? ใช้หนึ่งใน 10เทมเพลต ClickUpเหล่านี้และ เพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการจัดลำดับความสำคัญของคุณได้ในเวลาไม่นาน. ใช้ได้ฟรี คุณสามารถสำรวจตัวเลือกต่างๆ ได้โดยไม่มีข้อผูกมัด!
1. แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp แบบง่าย
หากคุณต้องการยึดติดกับ ตารางลำดับความสำคัญแบบ Eisenhower ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วแม่แบบ Simple Priority Matrix จาก ClickUpอาจเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
เทมเพลตนี้มีโครงสร้างแบบ 2×2 และประกอบด้วยตัวแปร ความเร่งด่วน และ ความสำคัญ เช่นเดียวกับส่วนเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ในรายการของเรา คุณสามารถใช้กรอบงานนี้ได้โดยเพิ่มโน้ตติดบนกระดาษลงในช่องทั้งสี่
ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของพวกเขา งานสามารถจำแนกได้เป็น:
- ความสำคัญสูง ความเร่งด่วนสูง: ทำก่อน
- ความสำคัญต่ำ ความเร่งด่วนสูง: ทำถัดไป
- ความสำคัญสูง ความเร่งด่วนต่ำ: ทำภายหลัง
- ความสำคัญต่ำ ความเร่งด่วนต่ำ: ทำเป็นลำดับสุดท้าย
คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อจัดการงานเบื้องหลังเกือบทั้งหมดของคุณได้ ไม่ใช่แค่การจัดลำดับความสำคัญเท่านั้น?
เปลี่ยนบันทึกย่อที่ติดอยู่ให้กลายเป็นงานเพียงคลิกเดียว และจัดการทั้งหมดในมุมมองรายการ คุณสามารถประเมินความสามารถของพนักงาน มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้า หรือเพิ่มงานย่อย รายการตรวจสอบ ไฟล์แนบ และสิ่งอื่น ๆ ที่ช่วยในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
2. แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของแอคชั่น ClickUp
เมทริกซ์ 2×2 อีกหนึ่งแบบ คือClickUp Action Priority Matrix Templateช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถ ประเมินงานตามความพยายามที่จำเป็นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ ให้ทำรายการงานทั้งหมดในสี่เหลี่ยมสีเทาทางด้านขวาของเทมเพลตโดยใช้โน้ตติด รู้สึกอิสระที่จะเปลี่ยนสีเพื่อแนะนำข้อมูลเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น สีสามารถบ่งบอกผู้รับผิดชอบ แผนก หรือปัจจัยการประเมินอื่น ๆ
คุณสามารถจัดระเบียบงานต่างๆ ในสี่เซลล์ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีชื่อที่ชาญฉลาด:
- โครงการขนาดใหญ่: ผลกระทบสูง + ความพยายามสูง
- ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว: ผลกระทบสูง + ความพยายามต่ำ
- การเติมเต็ม: ผลกระทบต่ำ + ความพยายามสูง
- งานที่ไม่มีใครเห็นคุณค่า: ผลกระทบต่ำ + ความพยายามต่ำ
เช่นเดียวกับเทมเพลต ClickUp Whiteboard อื่น ๆ คุณสามารถปรับแต่งเกือบทุกองค์ประกอบได้อย่างสมบูรณ์แบบ รู้สึกอิสระที่จะสร้างสรรค์ตามจินตนาการของคุณด้วยรูปภาพ วิดีโอ ภาพวาดเล่น และแผนผังต่าง ๆ 🎨
3. แม่แบบไวท์บอร์ดเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ 2X2 ของ ClickUp
ตามชื่อของมัน,ClickUp 2X2 Priority Matrix Whiteboard Templateคือตาราง 2×2 มาตรฐานที่คุณสามารถลากและวางงานได้
แม้ว่าจะมีความรู้สึกคุ้นเคย แต่เทมเพลตนี้มี แนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ เมื่อเทียบกับคำแนะนำก่อนหน้านี้ในรายการของเรา นอกจากความสำคัญแล้ว ยังรวมถึงลำดับความสำคัญเป็นหนึ่งในตัวแปรด้วย โครงสร้างประเภทนี้มีประโยชน์เมื่อลำดับความสำคัญของงานถูกกำหนดแล้ว แต่ไม่สอดคล้องกับความสำคัญโดยรวมของงาน
แม้ว่างานหนึ่งอาจถูกกำหนดให้เป็นงานที่มีความสำคัญสูง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่างานนั้นควรเป็นความกังวลหลักของคุณ ใช้เทมเพลตนี้เพื่อพิจารณาว่าคุณควรจัดสรรเวลาให้กับงานใด โดยคำนึงถึงบริบทที่กว้างขึ้น
4. แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ClickUp
แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของ ClickUpเป็น วิธีที่ยอดเยี่ยมในการมองเห็นลำดับชั้นที่ซับซ้อนของงานที่กำลังจะเกิดขึ้น
นี่คือเมทริกซ์ 3×3 ที่มีแกนสองแกนแทนตัวแปรผลกระทบและความพยายาม งานหนึ่งสามารถได้คะแนนต่ำ กลาง หรือสูงในตัวแปรเหล่านี้ได้ ช่องต่าง ๆ ถูกกำหนดสีอย่างมีกลยุทธ์เพื่อช่วยให้คุณประเมินความสำคัญของงานโดยรวมได้อย่างรวดเร็ว:
- สีแดง: ทำตอนนี้
- สีส้ม: ทำต่อไป
- สีเขียว: ทำครั้งสุดท้าย
ในการเพิ่มเนื้อหาลงในกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpให้สร้างโน้ตแบบติดไว้ใหม่ที่ไหนก็ได้บนกระดานและอธิบายงานโดยสังเขป หลังจากประเมินผลกระทบและระดับความพยายามแล้ว ให้ลากและวางโน้ตไปยังเซลล์ที่แสดงสถานะความสำคัญได้ดีที่สุด คุณสามารถใช้ตำแหน่งที่แน่นอนของโน้ตภายในเซลล์เพื่อเพิ่มชั้นการจัดอันดับเพิ่มเติมได้
เมื่ออยู่ในโหมด Whiteboard, เทมเพลตนี้จะมอบอิสระและความคิดสร้างสรรค์ให้คุณ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพและวิดีโอ, เชื่อมโยงไปยังงานและเอกสาร, และวาดภาพเพื่อสื่อสารความคิดให้กับทีมของคุณได้อย่างสนุกสนาน 💥
5. แผ่นไวท์บอร์ดการจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp
แม่แบบไวท์บอร์ดการจัดลำดับความสำคัญโดย ClickUpมอบ วิธีการจัดการงาน ความคิด และข้อเสนอแนะที่มีสีสันและสร้างสรรค์ ภายในองค์กรของคุณ 🌈
แม้ว่าจะคล้ายกับเมทริกซ์ที่มีแกนสองแกน แต่เทมเพลตนี้ได้แยกออกจากหมวดหมู่ที่เข้มงวดและแนะนำระบบชั้นที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณวางในแผนภาพ งานสามารถมีสถานะดังต่อไปนี้:
- ต้องทำ/เป็นไปได้: สามารถบรรลุได้สูงและมีความสำคัญสูง
- ควรมี/จำเป็นต้องทบทวน: สามารถบรรลุได้สูงหรือมีความสำคัญสูง
- ไม่สามารถทำได้/เป็นไปไม่ได้: แทบจะไม่มีความสำคัญหรือแทบจะไม่สามารถบรรลุได้
เริ่มต้นด้วยการเขียนรายการงานทั้งหมดของคุณเป็นโน้ตติดในหมวดหมู่ "สระความคิด" ทางขวามือ. แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญนี้ช่วยให้คุณสามารถมีส่วนร่วมกับพนักงานข้ามแผนกได้โดยการกำหนดสีโน้ตให้กับแต่ละแผนก. หลังจากสร้างรายการแล้ว ให้ประเมินความสำคัญและความสามารถในการบรรลุของงาน และย้ายไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม.
อย่าลืมอัปเดตคำอธิบายที่ด้านซ้ายเพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจแผนผังได้ง่ายขึ้น! 🧭
6. แม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp
เรากำลังเปลี่ยนจากโครงสร้างแม่แบบการจัดลำดับความสำคัญของโครงการแบบง่าย ไปสู่โครงสร้างที่ครอบคลุมและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นแม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUpมอบเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและ บรรลุเป้าหมายประจำวันของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 📅
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- รวมศูนย์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
- จัดระเบียบงานและติดตามความคืบหน้า
- กำหนดตารางและมอบหมายงาน พร้อมรับมุมมองที่ครอบคลุมของไทม์ไลน์โครงการ
สิ่งแรกที่คุณควรทำคือกำหนดเป้าหมายสูงสุด คุณสามารถทำได้ในตารางเล็ก ๆ ที่อยู่ด้านบนของมุมมองรายการในเทมเพลต จากนั้นกำหนดงานและงานย่อยสำหรับแต่ละแผนก ใช้คอลัมน์ทางด้านขวาเพื่อกำหนดเส้นตาย ระบุความซับซ้อนของงาน หรือเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
หากคุณเป็นแฟนของกระดานคัมบัง คุณอาจพบว่าการจัดระเบียบงานในมุมมองกระดานนั้นสะดวกกว่า ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางแบบใด คุณสามารถปรับแต่งการจัดกลุ่ม ตัวกรอง และองค์ประกอบอื่น ๆ ได้ตามต้องการเพื่อให้เทมเพลตเหมาะกับความต้องการของทีมคุณ
ด้วยมุมมองไทม์ไลน์คุณสามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกำหนดความเชื่อมโยงระหว่างงานแต่ละงาน จะช่วยให้มั่นใจได้ว่างานทั้งหมดจะดำเนินไปตามลำดับที่สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด แม้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาบ่อยครั้ง
7. แม่แบบแผนปฏิบัติการ SMART ของ ClickUp
แบบแผนการกระทำ SMART โดย ClickUpให้คุณโอกาสที่จะวิเคราะห์เป้าหมายของคุณอย่างลึกซึ้ง คุณสามารถระบุวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัดความสำเร็จได้ 📐
เนื่องจากคุณน่าจะเคยทำงานใน Word, Google Docs หรือโปรแกรมที่คล้ายกันมาก่อนแล้ว เทมเพลตนี้คงจะดูคุ้นตาอยู่บ้าง! 🔔
เขียนความคิดของคุณลงในช่องข้อความที่กำหนดไว้ ลบบanner และคุณก็พร้อมแล้ว
เริ่มต้นด้วยการ กำหนดเป้าหมายสูงสุดของคุณ ในส่วนถัดไป ให้ระบุรายละเอียดเฉพาะของแผนปฏิบัติการของคุณ โดยยึดตามหลักการ SMART:
- เฉพาะเจาะจง: คุณต้องทำอะไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย? ใครคือบุคคลอื่นที่รับผิดชอบ และหน้าที่ของพวกเขาคืออะไร?
- วัดผลได้: คุณจะใช้ตัวชี้วัดใดในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินความสำเร็จของความพยายามของคุณ? มีเป้าหมายสำคัญใดที่คุณต้องบรรลุหรือไม่?
- สามารถทำได้: คุณวางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างไร? คุณต้องการเครื่องมืออะไรบ้าง? คุณมีทักษะหรือความรู้ใดบ้างที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม?
- เกี่ยวข้อง: ทำไมเป้าหมายนี้ถึงมีความสำคัญ? มันสอดคล้องกับภาพรวมและวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างไร?
- มีกรอบเวลา: มีกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณต้องปฏิบัติตามหรือไม่? หากไม่มี คุณคิดว่าต้องใช้เวลากี่ในการบรรลุเป้าหมายของคุณ?
ในตารางติดตามผลที่ท้ายเอกสาร ให้รายงานความคืบหน้าของคุณหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สรุปความสำเร็จที่สำคัญ ข้อบกพร่อง และพื้นที่ที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม
8. แม่แบบ ClickUp Backlogs & Sprints
ผู้นำทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกท่าน โปรดฟังทางนี้—เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับคุณ!เทมเพลต ClickUp Backlogs & Sprintsเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุม ซึ่งอิงตามวิธีการ Scrum และ Agile
มันครอบครองพื้นที่ ClickUp Space ทั้งหมดและมีมุมมองและคุณสมบัติต่างๆ มากมาย ช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการทั้งหมดได้จากแอปเดียว อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้เริ่มต้น แต่เอกสารคำแนะนำที่รวมอยู่ควรให้คำแนะนำที่เพียงพอ
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองหลายแบบ รวมถึง:
- รายการแบบยิ่งใหญ่สำหรับภาพรวมที่กว้างขวางของทุกเรื่องราวของผู้ใช้
- รายการลำดับความสำคัญของงานค้างเพื่อช่วยคุณจัดระเบียบเรื่องราวของผู้ใช้และข้อบกพร่อง
- รายการสปรินต์และกระดานสแตนด์อัพประจำวันสำหรับการวางแผนระยะยาว
- แบบฟอร์มคำขอใหม่สำหรับรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
- ปฏิทิน, ไทม์ไลน์, และมุมมองภาระงานสำหรับการจัดตารางเวลา
- เอกสารการทบทวนเพื่อสรุปและรับข้อมูลจากทีม
เมื่อพูดถึงการจัดการลำดับความสำคัญ รายการลำดับความสำคัญของงานค้างมีคอลัมน์ที่กำหนดเองมากมายเพื่อช่วยคุณประเมินงาน คุณสามารถกำหนดคะแนน Sprint ใช้การเรียงลำดับตามวิธี MoSCoW กำหนดป้ายกำกับความสำคัญ หรือแนะนำเกณฑ์โครงการของคุณเอง
9. แม่แบบเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อของ ClickUp
เป็นครั้งคราว คุณควรประเมินกระบวนการทำงานของคุณใหม่เพื่อระบุจุดที่ควรปรับปรุง ท้ายที่สุดแล้ว ลำดับงานอาจไม่สำคัญมากนักหากกระบวนการของคุณล้าสมัยและไม่มีประสิทธิภาพในแก่นแท้ของมัน
เทมเพลต Start-Stop-Continue ของ ClickUpมอบ กรอบการทำงานสำหรับการปรับปรุงกระบวนการภายในทีมหรือองค์กรของคุณ เป็นเทมเพลต Whiteboard อีกแบบหนึ่ง ดังนั้นจึงมีตัวเลือกในการปรับแต่งสูง
ก่อนอื่น ให้กำหนดเป้าหมายหลัก คือ สิ่งที่คุณต้องการให้สำเร็จ ตัวอย่างเช่น อาจเป็นการปรับปรุงการบริการลูกค้า หรือทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น
สร้างรายการงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวโดยใช้กระดาษโน้ตแบบติดได้ ผ่านการหารือกับเพื่อนร่วมทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัดสินใจว่างานแต่ละชิ้นอยู่ในหมวดหมู่ใด:
- เริ่มต้น: งานที่คุณยังไม่ได้ทำแต่ควรทำ
- หยุด: งานที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้เวลาไปมากแต่สร้างคุณค่าทางธุรกิจได้น้อย
- ดำเนินการต่อ: งานที่พิสูจน์แล้วว่ามีผลกระทบและควรคงอยู่ในกระบวนการ
ลากและวางสัญลักษณ์โน้ตที่แทนงานต่างๆ ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม คุณสามารถเปลี่ยนแผนให้เป็นงานจริงได้โดยสร้างงานในมุมมองรายการ ซึ่งจะปลดล็อกฟังก์ชันอื่นๆ อีกมากมาย อย่าลืมประเมินและปรับปรุงกระบวนการอีกครั้งหลังจากระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีความเกี่ยวข้อง
10. เทมเพลตงานที่ต้องทำแบบง่ายของ ClickUp
ในบางกรณี วิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดก็มักจะได้ผลดีที่สุด ตัวอย่างที่ดีคือเทมเพลตงานที่ต้องทำอย่างง่ายโดย ClickUpซึ่ง เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาในการจัดการงานโดยปราศจากความซับซ้อนหรือสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็น
ใช้มุมมองรายการเป็นรายการงานหลักของคุณ โดยค่าเริ่มต้น คอลัมน์จะแสดงผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด ป้ายกำกับความสำคัญ ความคิดเห็น และอื่นๆ คอลัมน์สถานะมีเมนูแบบเลื่อนลงพร้อมหมวดหมู่ที่สามารถปรับแต่งได้
คุณสามารถปรับแต่งคอลัมน์ได้เช่นกัน โดยเลือกจากตัวเลือกฟิลด์ 20 รายการ ซึ่งรวมถึง:
- ข้อความ
- วันที่
- แถบความคืบหน้า
- ช่องทำเครื่องหมาย
- การจัดอันดับ
- สูตร
ขยายข้อมูลโดยเพิ่มงานย่อย รายการตรวจสอบ และไฟล์แนบ คุณสามารถสำรวจมุมมองอื่น ๆ ได้ เช่น กระดานและแกนต์ และทดลองใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาการแสดงผลที่เหมาะสมที่สุด
แบบฟอร์มลำดับความสำคัญสูงสุด: ภาพรวม
ไม่แน่ใจว่าจะลองใช้เทมเพลตไหน? ดูตารางต่อไปนี้เพื่อสรุปตัวเลือกทั้งหมด:
|แม่แบบ
|ประโยชน์
|แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp
|ให้โครงสร้าง 3×3 ที่ไม่เหมือนใคร ช่วยให้คุณสามารถประเมินความสำคัญของงานได้อย่างแม่นยำ
|เทมเพลตเมทริกซ์ลำดับความสำคัญแบบง่ายของ ClickUp
|เป็นไปตามรูปแบบเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์แบบดั้งเดิม โดยใช้ความสำคัญและความเร่งด่วนเป็นตัวแปร
|แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของแอคชั่น ClickUp
|ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานได้ง่ายตามระดับผลกระทบและความพยายามโดยใช้โครงสร้าง 2×2
|แม่แบบไวท์บอร์ดเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ 2X2 ของ ClickUp
|ทำให้มั่นใจว่าความพยายามของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเพื่อประหยัดเวลา
|เทมเพลตไวท์บอร์ดการจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp
|ให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกต่างๆ ภายในองค์กรของคุณ
|เทมเพลตแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp
|ทำให้การวางแผนประจำวันของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว
|เทมเพลตแผนปฏิบัติการ SMART ของ ClickUp
|นำเสนอโครงสร้างที่เรียบง่ายเพื่อช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายได้จริง
|เทมเพลต ClickUp Backlogs & Sprints
|เตรียมทีมพัฒนาของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จด้วยระบบการจัดการงานที่ครอบคลุม
|เทมเพลตเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อของ ClickUp
|ช่วยคุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและสร้างแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
|เทมเพลตงานที่ต้องทำง่ายๆ ใน ClickUp
|ทำให้การจัดลำดับความสำคัญของงานและการมอบหมายงานง่ายขึ้นด้วยโครงสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำแบบคลาสสิก
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตการจัดลำดับความสำคัญ
ระบบการจัดลำดับความสำคัญที่มั่นคงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและมีคุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ยังวางรากฐานสำหรับงานในอนาคต ช่วยให้สามารถวางแผนระยะกลางและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีละงาน ทีละโครงการ—ทีมของคุณสามารถกลายเป็นหนึ่งในทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดของบริษัทได้
ด้วยการใช้หนึ่งในเทมเพลตลำดับความสำคัญที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ คุณสามารถ เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานได้ในเวลาไม่นาน! 🏁