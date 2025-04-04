บล็อก ClickUp

10 แม่แบบการจัดลำดับความสำคัญของโครงการฟรี เพื่อจัดระเบียบงานของคุณ

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
4 เมษายน 2568

ลองนึกภาพสี่แยกที่พลุกพล่านในช่วงเวลาเร่งด่วน รถยนต์หลายร้อยคันเรียงรายกัน และทุกคนต่างรีบร้อนเพื่อไปทำงานให้ทันเวลา หากไม่มีกฎจราจรที่เหมาะสม ความโกลาหลจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 🚨

การจัดลำดับความสำคัญจัดการกับปัญหาที่คล้ายกัน แต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงกำหนดเวลาที่ใกล้เข้ามาและลูกค้าที่มีความต้องการสูง แทนที่จะเป็นปัญหาการจราจรติดขัด มันให้แนวทางสำหรับการจัดระเบียบที่มีประสิทธิภาพเมื่อต้องจัดการกับงานหลายอย่างพร้อมกันที่มีความเร่งด่วนในระดับที่แตกต่างกัน

เพื่อเชี่ยวชาญในการจัดลำดับความสำคัญของคุณ คุณต้องหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงานนี้ ลองดูรายการ แม่แบบลำดับความสำคัญของ ClickUp ที่เราชื่นชอบ และเลือกคู่หูของคุณ! เราจะสำรวจว่าแต่ละแบบมีอะไรให้บ้างและคุณสามารถใช้มันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร

สรุป 60 วินาที

รู้สึกท่วมท้นกับภูเขาของงานที่ต้องทำอยู่หรือไม่? การจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเปลี่ยนเกมได้ ClickUp มีเทมเพลตฟรีหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณและทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ

  • ClickUp แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญแบบง่าย: จัดเรียงงานอย่างรวดเร็วตามความเร่งด่วนและความสำคัญ เพื่อให้คุณจัดการกับงานที่มีความสำคัญสูงก่อน
  • ClickUp แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของงาน: ประเมินงานตามความพยายามและผลกระทบ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างผลลัพธ์สำคัญได้อย่างรวดเร็ว
  • ClickUp เทมเพลตไวท์บอร์ดเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ 2×2: จัดระเบียบงานอย่างเป็นภาพในสี่ส่วน ทำให้ง่ายต่อการระบุสิ่งที่ต้องการความสนใจทันที
  • ClickUp แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ: ประเมินและจัดอันดับโครงการเพื่อจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
  • ClickUp เทมเพลตไวท์บอร์ดการจัดลำดับความสำคัญ: ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อตัดสินใจลำดับความสำคัญของงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ClickUp เทมเพลตแผนปฏิบัติการประจำวัน: วางแผนวันของคุณด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย
  • ClickUp เทมเพลตแผนปฏิบัติการ SMART: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ ทำได้จริง เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความรับผิดชอบ
  • ClickUp เทมเพลตงานค้าง & สปรินต์: จัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการจัดระเบียบงานเป็นงานค้างและวางแผนสปรินต์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ClickUp เทมเพลตเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อ: ทบทวนกระบวนการปัจจุบันเพื่อระบุสิ่งที่ควรเริ่มต้น หยุด หรือดำเนินการต่อเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • ClickUp เทมเพลตงานที่ต้องทำง่ายๆ: ติดตามงานประจำวันด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่าย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีงานใดตกหล่น

แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญคืออะไร?

แม่แบบลำดับความสำคัญเป็น กรอบงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบงาน ตามระดับความเร่งด่วนและผลกระทบต่อธุรกิจ

เมื่อคุณได้จัดระเบียบงานทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว คุณและทีมของคุณสามารถทำงานได้รวดเร็วและมั่นใจมากขึ้นคุณทราบอย่างชัดเจนว่าอะไรต้องทำ เมื่อไหร่ และทำไมจึงต้องทำ ทำให้ความพยายามของคุณมีเป้าหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทและทีม

การใช้แม่แบบการจัดลำดับความสำคัญของโครงการมีประโยชน์มากมาย รวมถึง:

  • เพิ่มสมาธิ ประสิทธิภาพ และผลผลิต
  • การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ดีขึ้น
  • การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความเครียดลดลงและสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตที่ดีขึ้น
  • การปฏิบัติตามกำหนดเวลาและการบรรลุเป้าหมายอย่างทันเวลา

เช่นเดียวกับเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ แม่แบบการจัดลำดับความสำคัญมีหลายรูปแบบพร้อมเกณฑ์ที่แตกต่างกันในการประเมินงาน และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ โดยบุคคลในตำแหน่งองค์กรเฉพาะได้

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการจัดลำดับความสำคัญดี?

โดยทั่วไปแล้ว แม่แบบการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • การมองเห็น: มีโครงสร้างที่ชัดเจนและการออกแบบที่น่าดึงดูดด้วยสีและองค์ประกอบที่ดึงดูดใจเพื่อช่วยให้แผนของคุณเป็นจริง
  • การเข้าถึง: ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขได้จากทุกอุปกรณ์ ทำให้สามารถวางแผนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • ความใช้งานง่าย: มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและใช้งานง่ายสำหรับสมาชิกในทีมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานใหม่หรือมีประสบการณ์
  • ความยืดหยุ่น: รองรับโครงการและทีมประเภทต่างๆ และช่วยให้คุณสามารถขยายขนาดได้ตามการเติบโตของธุรกิจ
  • การผสานรวม: รองรับการผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการที่คุณชื่นชอบ ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานได้
  • การทำงานร่วมกัน: ช่วยให้ทุกคนในทีมของคุณสามารถมีส่วนร่วมในการจัดลำดับความสำคัญ พร้อมฟีเจอร์การแชร์ขั้นสูง การควบคุมผู้ใช้ และการสื่อสาร

10 แบบฟอร์มการจัดลำดับความสำคัญของโครงการฟรี

แผนการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ดีสามารถวางรากฐานสำหรับงานที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้หลายโครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น ด้วยการทุ่มเทความพยายามเพิ่มเติมล่วงหน้าคุณสามารถประหยัดเวลาในช่วงการผลิตที่ต้องการความเข้มข้นมากขึ้น—ป้องกันความเข้าใจผิด ความล่าช้า ข้อผิดพลาด และปัญหาอื่นๆ ที่บั่นทอนความไว้วางใจของลูกค้า ⏰

ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรและที่ไหนใช่ไหม? ใช้หนึ่งใน 10เทมเพลต ClickUpเหล่านี้และ เพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการจัดลำดับความสำคัญของคุณได้ในเวลาไม่นาน. ใช้ได้ฟรี คุณสามารถสำรวจตัวเลือกต่างๆ ได้โดยไม่มีข้อผูกมัด!

1. แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp แบบง่าย

แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดลำดับความเร่งด่วนและความสำคัญของโครงการที่มีความสำคัญสูงสุดบนกระดานไวท์บอร์ด ClickUp

หากคุณต้องการยึดติดกับ ตารางลำดับความสำคัญแบบ Eisenhower ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วแม่แบบ Simple Priority Matrix จาก ClickUpอาจเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ

เทมเพลตนี้มีโครงสร้างแบบ 2×2 และประกอบด้วยตัวแปร ความเร่งด่วน และ ความสำคัญ เช่นเดียวกับส่วนเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ในรายการของเรา คุณสามารถใช้กรอบงานนี้ได้โดยเพิ่มโน้ตติดบนกระดาษลงในช่องทั้งสี่

ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของพวกเขา งานสามารถจำแนกได้เป็น:

  1. ความสำคัญสูง ความเร่งด่วนสูง: ทำก่อน
  2. ความสำคัญต่ำ ความเร่งด่วนสูง: ทำถัดไป
  3. ความสำคัญสูง ความเร่งด่วนต่ำ: ทำภายหลัง
  4. ความสำคัญต่ำ ความเร่งด่วนต่ำ: ทำเป็นลำดับสุดท้าย

คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อจัดการงานเบื้องหลังเกือบทั้งหมดของคุณได้ ไม่ใช่แค่การจัดลำดับความสำคัญเท่านั้น?

เปลี่ยนบันทึกย่อที่ติดอยู่ให้กลายเป็นงานเพียงคลิกเดียว และจัดการทั้งหมดในมุมมองรายการ คุณสามารถประเมินความสามารถของพนักงาน มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้า หรือเพิ่มงานย่อย รายการตรวจสอบ ไฟล์แนบ และสิ่งอื่น ๆ ที่ช่วยในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp เพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำตามลำดับความสำคัญของงาน กำหนดเวลา และปริมาณงานของคุณ

2. แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของแอคชั่น ClickUp

แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของแอคชั่น ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของแอคชั่น ClickUp

เมทริกซ์ 2×2 อีกหนึ่งแบบ คือClickUp Action Priority Matrix Templateช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถ ประเมินงานตามความพยายามที่จำเป็นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ ให้ทำรายการงานทั้งหมดในสี่เหลี่ยมสีเทาทางด้านขวาของเทมเพลตโดยใช้โน้ตติด รู้สึกอิสระที่จะเปลี่ยนสีเพื่อแนะนำข้อมูลเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น สีสามารถบ่งบอกผู้รับผิดชอบ แผนก หรือปัจจัยการประเมินอื่น ๆ

คุณสามารถจัดระเบียบงานต่างๆ ในสี่เซลล์ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีชื่อที่ชาญฉลาด:

  1. โครงการขนาดใหญ่: ผลกระทบสูง + ความพยายามสูง
  2. ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว: ผลกระทบสูง + ความพยายามต่ำ
  3. การเติมเต็ม: ผลกระทบต่ำ + ความพยายามสูง
  4. งานที่ไม่มีใครเห็นคุณค่า: ผลกระทบต่ำ + ความพยายามต่ำ

เช่นเดียวกับเทมเพลต ClickUp Whiteboard อื่น ๆ คุณสามารถปรับแต่งเกือบทุกองค์ประกอบได้อย่างสมบูรณ์แบบ รู้สึกอิสระที่จะสร้างสรรค์ตามจินตนาการของคุณด้วยรูปภาพ วิดีโอ ภาพวาดเล่น และแผนผังต่าง ๆ 🎨

3. แม่แบบไวท์บอร์ดเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ 2X2 ของ ClickUp

แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ 2X2 ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แม่แบบไวท์บอร์ดเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ ClickUp 2X2

ตามชื่อของมัน,ClickUp 2X2 Priority Matrix Whiteboard Templateคือตาราง 2×2 มาตรฐานที่คุณสามารถลากและวางงานได้

แม้ว่าจะมีความรู้สึกคุ้นเคย แต่เทมเพลตนี้มี แนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ เมื่อเทียบกับคำแนะนำก่อนหน้านี้ในรายการของเรา นอกจากความสำคัญแล้ว ยังรวมถึงลำดับความสำคัญเป็นหนึ่งในตัวแปรด้วย โครงสร้างประเภทนี้มีประโยชน์เมื่อลำดับความสำคัญของงานถูกกำหนดแล้ว แต่ไม่สอดคล้องกับความสำคัญโดยรวมของงาน

แม้ว่างานหนึ่งอาจถูกกำหนดให้เป็นงานที่มีความสำคัญสูง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่างานนั้นควรเป็นความกังวลหลักของคุณ ใช้เทมเพลตนี้เพื่อพิจารณาว่าคุณควรจัดสรรเวลาให้กับงานใด โดยคำนึงถึงบริบทที่กว้างขึ้น

4. แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ClickUp

แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ClickUp

แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของ ClickUpเป็น วิธีที่ยอดเยี่ยมในการมองเห็นลำดับชั้นที่ซับซ้อนของงานที่กำลังจะเกิดขึ้น

นี่คือเมทริกซ์ 3×3 ที่มีแกนสองแกนแทนตัวแปรผลกระทบและความพยายาม งานหนึ่งสามารถได้คะแนนต่ำ กลาง หรือสูงในตัวแปรเหล่านี้ได้ ช่องต่าง ๆ ถูกกำหนดสีอย่างมีกลยุทธ์เพื่อช่วยให้คุณประเมินความสำคัญของงานโดยรวมได้อย่างรวดเร็ว:

  1. สีแดง: ทำตอนนี้
  2. สีส้ม: ทำต่อไป
  3. สีเขียว: ทำครั้งสุดท้าย

ในการเพิ่มเนื้อหาลงในกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpให้สร้างโน้ตแบบติดไว้ใหม่ที่ไหนก็ได้บนกระดานและอธิบายงานโดยสังเขป หลังจากประเมินผลกระทบและระดับความพยายามแล้ว ให้ลากและวางโน้ตไปยังเซลล์ที่แสดงสถานะความสำคัญได้ดีที่สุด คุณสามารถใช้ตำแหน่งที่แน่นอนของโน้ตภายในเซลล์เพื่อเพิ่มชั้นการจัดอันดับเพิ่มเติมได้

เมื่ออยู่ในโหมด Whiteboard, เทมเพลตนี้จะมอบอิสระและความคิดสร้างสรรค์ให้คุณ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพและวิดีโอ, เชื่อมโยงไปยังงานและเอกสาร, และวาดภาพเพื่อสื่อสารความคิดให้กับทีมของคุณได้อย่างสนุกสนาน 💥

5. แผ่นไวท์บอร์ดการจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดการจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตไวท์บอร์ดการจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp

แม่แบบไวท์บอร์ดการจัดลำดับความสำคัญโดย ClickUpมอบ วิธีการจัดการงาน ความคิด และข้อเสนอแนะที่มีสีสันและสร้างสรรค์ ภายในองค์กรของคุณ 🌈

แม้ว่าจะคล้ายกับเมทริกซ์ที่มีแกนสองแกน แต่เทมเพลตนี้ได้แยกออกจากหมวดหมู่ที่เข้มงวดและแนะนำระบบชั้นที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณวางในแผนภาพ งานสามารถมีสถานะดังต่อไปนี้:

  1. ต้องทำ/เป็นไปได้: สามารถบรรลุได้สูงและมีความสำคัญสูง
  2. ควรมี/จำเป็นต้องทบทวน: สามารถบรรลุได้สูงหรือมีความสำคัญสูง
  3. ไม่สามารถทำได้/เป็นไปไม่ได้: แทบจะไม่มีความสำคัญหรือแทบจะไม่สามารถบรรลุได้

เริ่มต้นด้วยการเขียนรายการงานทั้งหมดของคุณเป็นโน้ตติดในหมวดหมู่ "สระความคิด" ทางขวามือ. แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญนี้ช่วยให้คุณสามารถมีส่วนร่วมกับพนักงานข้ามแผนกได้โดยการกำหนดสีโน้ตให้กับแต่ละแผนก. หลังจากสร้างรายการแล้ว ให้ประเมินความสำคัญและความสามารถในการบรรลุของงาน และย้ายไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม.

อย่าลืมอัปเดตคำอธิบายที่ด้านซ้ายเพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจแผนผังได้ง่ายขึ้น! 🧭

6. แม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp

เรากำลังเปลี่ยนจากโครงสร้างแม่แบบการจัดลำดับความสำคัญของโครงการแบบง่าย ไปสู่โครงสร้างที่ครอบคลุมและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นแม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUpมอบเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและ บรรลุเป้าหมายประจำวันของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 📅

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • รวมศูนย์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
  • จัดระเบียบงานและติดตามความคืบหน้า
  • กำหนดตารางและมอบหมายงาน พร้อมรับมุมมองที่ครอบคลุมของไทม์ไลน์โครงการ

สิ่งแรกที่คุณควรทำคือกำหนดเป้าหมายสูงสุด คุณสามารถทำได้ในตารางเล็ก ๆ ที่อยู่ด้านบนของมุมมองรายการในเทมเพลต จากนั้นกำหนดงานและงานย่อยสำหรับแต่ละแผนก ใช้คอลัมน์ทางด้านขวาเพื่อกำหนดเส้นตาย ระบุความซับซ้อนของงาน หรือเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

หากคุณเป็นแฟนของกระดานคัมบัง คุณอาจพบว่าการจัดระเบียบงานในมุมมองกระดานนั้นสะดวกกว่า ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางแบบใด คุณสามารถปรับแต่งการจัดกลุ่ม ตัวกรอง และองค์ประกอบอื่น ๆ ได้ตามต้องการเพื่อให้เทมเพลตเหมาะกับความต้องการของทีมคุณ

ด้วยมุมมองไทม์ไลน์คุณสามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกำหนดความเชื่อมโยงระหว่างงานแต่ละงาน จะช่วยให้มั่นใจได้ว่างานทั้งหมดจะดำเนินไปตามลำดับที่สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด แม้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาบ่อยครั้ง

7. แม่แบบแผนปฏิบัติการ SMART ของ ClickUp

เทมเพลตแผนปฏิบัติการ SMART ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแผนปฏิบัติการ SMART ของ ClickUp

แบบแผนการกระทำ SMART โดย ClickUpให้คุณโอกาสที่จะวิเคราะห์เป้าหมายของคุณอย่างลึกซึ้ง คุณสามารถระบุวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัดความสำเร็จได้ 📐

เนื่องจากคุณน่าจะเคยทำงานใน Word, Google Docs หรือโปรแกรมที่คล้ายกันมาก่อนแล้ว เทมเพลตนี้คงจะดูคุ้นตาอยู่บ้าง! 🔔

เขียนความคิดของคุณลงในช่องข้อความที่กำหนดไว้ ลบบanner และคุณก็พร้อมแล้ว

เริ่มต้นด้วยการ กำหนดเป้าหมายสูงสุดของคุณ ในส่วนถัดไป ให้ระบุรายละเอียดเฉพาะของแผนปฏิบัติการของคุณ โดยยึดตามหลักการ SMART:

  1. เฉพาะเจาะจง: คุณต้องทำอะไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย? ใครคือบุคคลอื่นที่รับผิดชอบ และหน้าที่ของพวกเขาคืออะไร?
  2. วัดผลได้: คุณจะใช้ตัวชี้วัดใดในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินความสำเร็จของความพยายามของคุณ? มีเป้าหมายสำคัญใดที่คุณต้องบรรลุหรือไม่?
  3. สามารถทำได้: คุณวางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างไร? คุณต้องการเครื่องมืออะไรบ้าง? คุณมีทักษะหรือความรู้ใดบ้างที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม?
  4. เกี่ยวข้อง: ทำไมเป้าหมายนี้ถึงมีความสำคัญ? มันสอดคล้องกับภาพรวมและวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างไร?
  5. มีกรอบเวลา: มีกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณต้องปฏิบัติตามหรือไม่? หากไม่มี คุณคิดว่าต้องใช้เวลากี่ในการบรรลุเป้าหมายของคุณ?

ในตารางติดตามผลที่ท้ายเอกสาร ให้รายงานความคืบหน้าของคุณหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สรุปความสำเร็จที่สำคัญ ข้อบกพร่อง และพื้นที่ที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม

8. แม่แบบ ClickUp Backlogs & Sprints

เทมเพลต ClickUp Backlogs &amp; Sprints
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลต ClickUp Backlogs & Sprints

ผู้นำทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกท่าน โปรดฟังทางนี้—เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับคุณ!เทมเพลต ClickUp Backlogs & Sprintsเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุม ซึ่งอิงตามวิธีการ Scrum และ Agile

มันครอบครองพื้นที่ ClickUp Space ทั้งหมดและมีมุมมองและคุณสมบัติต่างๆ มากมาย ช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการทั้งหมดได้จากแอปเดียว อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้เริ่มต้น แต่เอกสารคำแนะนำที่รวมอยู่ควรให้คำแนะนำที่เพียงพอ

เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองหลายแบบ รวมถึง:

  • รายการแบบยิ่งใหญ่สำหรับภาพรวมที่กว้างขวางของทุกเรื่องราวของผู้ใช้
  • รายการลำดับความสำคัญของงานค้างเพื่อช่วยคุณจัดระเบียบเรื่องราวของผู้ใช้และข้อบกพร่อง
  • รายการสปรินต์และกระดานสแตนด์อัพประจำวันสำหรับการวางแผนระยะยาว
  • แบบฟอร์มคำขอใหม่สำหรับรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
  • ปฏิทิน, ไทม์ไลน์, และมุมมองภาระงานสำหรับการจัดตารางเวลา
  • เอกสารการทบทวนเพื่อสรุปและรับข้อมูลจากทีม

เมื่อพูดถึงการจัดการลำดับความสำคัญ รายการลำดับความสำคัญของงานค้างมีคอลัมน์ที่กำหนดเองมากมายเพื่อช่วยคุณประเมินงาน คุณสามารถกำหนดคะแนน Sprint ใช้การเรียงลำดับตามวิธี MoSCoW กำหนดป้ายกำกับความสำคัญ หรือแนะนำเกณฑ์โครงการของคุณเอง

9. แม่แบบเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อของ ClickUp

เทมเพลตเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อของ ClickUp
เทมเพลตเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อของ ClickUp
ปรับปรุงผลลัพธ์ด้วยเทมเพลต Start-Stop-Continue ของ ClickUp และสะท้อนถึงกิจกรรมที่ควรเริ่มต้น หยุด หรือดำเนินการต่อเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เป็นครั้งคราว คุณควรประเมินกระบวนการทำงานของคุณใหม่เพื่อระบุจุดที่ควรปรับปรุง ท้ายที่สุดแล้ว ลำดับงานอาจไม่สำคัญมากนักหากกระบวนการของคุณล้าสมัยและไม่มีประสิทธิภาพในแก่นแท้ของมัน

เทมเพลต Start-Stop-Continue ของ ClickUpมอบ กรอบการทำงานสำหรับการปรับปรุงกระบวนการภายในทีมหรือองค์กรของคุณ เป็นเทมเพลต Whiteboard อีกแบบหนึ่ง ดังนั้นจึงมีตัวเลือกในการปรับแต่งสูง

ก่อนอื่น ให้กำหนดเป้าหมายหลัก คือ สิ่งที่คุณต้องการให้สำเร็จ ตัวอย่างเช่น อาจเป็นการปรับปรุงการบริการลูกค้า หรือทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น

สร้างรายการงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวโดยใช้กระดาษโน้ตแบบติดได้ ผ่านการหารือกับเพื่อนร่วมทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัดสินใจว่างานแต่ละชิ้นอยู่ในหมวดหมู่ใด:

  1. เริ่มต้น: งานที่คุณยังไม่ได้ทำแต่ควรทำ
  2. หยุด: งานที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้เวลาไปมากแต่สร้างคุณค่าทางธุรกิจได้น้อย
  3. ดำเนินการต่อ: งานที่พิสูจน์แล้วว่ามีผลกระทบและควรคงอยู่ในกระบวนการ

ลากและวางสัญลักษณ์โน้ตที่แทนงานต่างๆ ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม คุณสามารถเปลี่ยนแผนให้เป็นงานจริงได้โดยสร้างงานในมุมมองรายการ ซึ่งจะปลดล็อกฟังก์ชันอื่นๆ อีกมากมาย อย่าลืมประเมินและปรับปรุงกระบวนการอีกครั้งหลังจากระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีความเกี่ยวข้อง

10. เทมเพลตงานที่ต้องทำแบบง่ายของ ClickUp

เทมเพลตงานที่ต้องทำแบบง่าย ๆ ใน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตงานที่ต้องทำแบบง่าย ๆ ใน ClickUp

ในบางกรณี วิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดก็มักจะได้ผลดีที่สุด ตัวอย่างที่ดีคือเทมเพลตงานที่ต้องทำอย่างง่ายโดย ClickUpซึ่ง เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาในการจัดการงานโดยปราศจากความซับซ้อนหรือสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็น

ใช้มุมมองรายการเป็นรายการงานหลักของคุณ โดยค่าเริ่มต้น คอลัมน์จะแสดงผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด ป้ายกำกับความสำคัญ ความคิดเห็น และอื่นๆ คอลัมน์สถานะมีเมนูแบบเลื่อนลงพร้อมหมวดหมู่ที่สามารถปรับแต่งได้

คุณสามารถปรับแต่งคอลัมน์ได้เช่นกัน โดยเลือกจากตัวเลือกฟิลด์ 20 รายการ ซึ่งรวมถึง:

  • ข้อความ
  • วันที่
  • แถบความคืบหน้า
  • ช่องทำเครื่องหมาย
  • การจัดอันดับ
  • สูตร

ขยายข้อมูลโดยเพิ่มงานย่อย รายการตรวจสอบ และไฟล์แนบ คุณสามารถสำรวจมุมมองอื่น ๆ ได้ เช่น กระดานและแกนต์ และทดลองใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาการแสดงผลที่เหมาะสมที่สุด

แบบฟอร์มลำดับความสำคัญสูงสุด: ภาพรวม

ไม่แน่ใจว่าจะลองใช้เทมเพลตไหน? ดูตารางต่อไปนี้เพื่อสรุปตัวเลือกทั้งหมด:

แม่แบบประโยชน์
แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของ ClickUpให้โครงสร้าง 3×3 ที่ไม่เหมือนใคร ช่วยให้คุณสามารถประเมินความสำคัญของงานได้อย่างแม่นยำ
เทมเพลตเมทริกซ์ลำดับความสำคัญแบบง่ายของ ClickUpเป็นไปตามรูปแบบเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์แบบดั้งเดิม โดยใช้ความสำคัญและความเร่งด่วนเป็นตัวแปร
แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของแอคชั่น ClickUpช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานได้ง่ายตามระดับผลกระทบและความพยายามโดยใช้โครงสร้าง 2×2
แม่แบบไวท์บอร์ดเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ 2X2 ของ ClickUpทำให้มั่นใจว่าความพยายามของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเพื่อประหยัดเวลา
เทมเพลตไวท์บอร์ดการจัดลำดับความสำคัญของ ClickUpให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกต่างๆ ภายในองค์กรของคุณ
เทมเพลตแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUpทำให้การวางแผนประจำวันของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว
เทมเพลตแผนปฏิบัติการ SMART ของ ClickUpนำเสนอโครงสร้างที่เรียบง่ายเพื่อช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายได้จริง
เทมเพลต ClickUp Backlogs & Sprintsเตรียมทีมพัฒนาของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จด้วยระบบการจัดการงานที่ครอบคลุม
เทมเพลตเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อของ ClickUpช่วยคุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและสร้างแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
เทมเพลตงานที่ต้องทำง่ายๆ ใน ClickUpทำให้การจัดลำดับความสำคัญของงานและการมอบหมายงานง่ายขึ้นด้วยโครงสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำแบบคลาสสิก

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตการจัดลำดับความสำคัญ

ระบบการจัดลำดับความสำคัญที่มั่นคงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและมีคุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ยังวางรากฐานสำหรับงานในอนาคต ช่วยให้สามารถวางแผนระยะกลางและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีละงาน ทีละโครงการ—ทีมของคุณสามารถกลายเป็นหนึ่งในทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดของบริษัทได้

ด้วยการใช้หนึ่งในเทมเพลตลำดับความสำคัญที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ คุณสามารถ เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานได้ในเวลาไม่นาน! 🏁