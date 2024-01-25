วิธีทำให้กระบวนการทำงาน CRM ของคุณเป็นอัตโนมัติ: ประโยชน์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือ CRM Workflow?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ในขณะที่ CRM เป็นกลยุทธ์ในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า กระบวนการทำงานของ CRM คือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ CRM ที่ถูกออกแบบไว้อย่างรอบคอบในลำดับขั้นตอน แต่ละขั้นตอนในลำดับนี้จะถูกเริ่มต้นในระบบการจัดการ CRM ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้รับการปฏิบัติตามแล้ว และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น" } } ] }
"ความสัมพันธ์เป็นเรื่องยาก" น่าจะเป็นความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัวของคุณหลังจากเลิกกับคนรักครั้งแรกในวัยมัธยมต้น ตอนนี้เมื่อคุณโตขึ้นแล้ว ความคิดเดียวกันนี้อาจผุดขึ้นมาในหัวเมื่อคุณพยายามสร้างความสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า 😅
โชคดีที่ในปัจจุบัน ธุรกิจส่วนใหญ่สามารถจ่ายค่าซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM) ได้ และที่สำคัญกว่านั้นคือสามารถสร้างกระบวนการทำงานของ CRM ได้!
กระบวนการทำงานเหล่านี้ช่วยให้งานสนับสนุนลูกค้า งานบริหารบัญชี งานขาย และแม้แต่บางงานของทีมการตลาดเป็นไปอย่างราบรื่นและอัตโนมัติมากขึ้น ส่งผลให้พนักงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทุ่มเทความคิดและแรงกายไปกับงานที่มีความสำคัญและสร้างสรรค์มากกว่างานที่ต้องทำซ้ำๆ
ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกถึงสิ่งที่เวิร์กโฟลว์ CRM คืออะไร และประโยชน์ของการนำเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์CRM มาใช้ เพื่อมอบความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ธุรกิจและทีมของคุณต้องการในการชนะใจลูกค้าและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ดังนั้น หากคุณมีความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มเติม โปรดอ่านต่อไป!
อะไรคือ CRM Workflow?
ในขณะที่CRM เป็นกลยุทธ์ในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเวิร์กโฟลว์ CRM คือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ CRM ที่ถูกออกแบบไว้อย่างรอบคอบในลำดับขั้นตอน แต่ละขั้นตอนในลำดับนี้จะถูกเริ่มต้นในระบบการจัดการ CRM ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้วเท่านั้น และมีจุดประสงค์เพื่อพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้มากยิ่งขึ้น
สิ่งที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษเกี่ยวกับแนวทางนี้คือมันช่วยให้คุณมีภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดและสามารถติดตามความคืบหน้าได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ด้วยเวิร์กโฟลว์ CRM คุณจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าต้องดำเนินการใดบ้างเพื่อปิดการขาย แต่ยังรวมถึงการรู้ว่าเมื่อใดที่คุณสามารถลบขั้นตอนบางอย่างออกจากรายการที่ต้องทำของคุณได้
แม้ว่าเวิร์กโฟลว์ CRMบางอย่างอาจยังคงมีอยู่เพียงในรูปแบบของแผนภาพหรือแผนภูมิ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะถูกเข้ารหัสไว้ในซอฟต์แวร์ CRMซึ่งทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
อะไรคือระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน CRM?
จนถึงตอนนี้ เราได้ครอบคลุมแง่มุมทางทฤษฎีของกระบวนการทำงาน CRM แล้ว แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องพูดถึงก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนทางเทคนิคหรือคำอธิบายใด ๆ นั่นคือ การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน CRM
ด้วยระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานของ CRM คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานหรือส่วนของกระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้บางส่วนหรือทั้งหมด ตามกฎของกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ รวมถึงลดปริมาณการมีส่วนร่วมของมนุษย์ที่จำเป็นในการทำให้กระบวนการทำงานเสร็จสมบูรณ์
ตัวอย่างที่ดีของการทำงานอัตโนมัติของระบบ CRM สามารถเห็นได้จากการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการขาย ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยงานหลายขั้นตอนตั้งแต่การสร้างลูกค้าเป้าหมาย การสร้างโปรไฟล์ลูกค้า การระบุความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการแจ้งข้อร้องเรียนของลูกค้าไปยังสมาชิกทีมขายของคุณในบางครั้ง
นี่คือตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่แสดงไว้ในไวท์บอร์ดของ ClickUp:
เมื่อได้รับการเสริมด้วยระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานของ CRM กระบวนการขายสามารถเปลี่ยนจากที่เคยวุ่นวายเป็นโครงสร้างที่มีระบบกระตุ้น เช่นที่อธิบายไว้ด้านล่าง:
- ลูกค้าที่มีศักยภาพติดต่อธุรกิจของคุณโดยการกรอกแบบฟอร์ม
- ซอฟต์แวร์ CRM ของคุณส่งการสื่อสารไปยังบุคคลนี้
- ในกรณีที่ไม่ได้รับการตอบกลับ ซอฟต์แวร์ CRM จะส่งการติดตามผล
- ในกรณีที่ได้รับคำตอบ ซอฟต์แวร์ CRM จะดำเนินการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและแจ้งเตือนทีมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพ
เมื่อใดควรใช้ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
ตอนนี้คุณอาจกำลังคิดว่า "เยี่ยมเลย! งั้นฉันควรใช้ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ทุกครั้งที่มีโอกาสใช่ไหม?"
คำตอบคือ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เพราะกระบวนการทำงานแต่ละอย่างไม่เหมือนกัน คุณจะต้องประเมินว่ากระบวนการและทีมใดบ้างที่จะได้รับประโยชน์จากการทำให้ระบบอัตโนมัติ และกระบวนการและทีมใดที่ไม่ได้รับประโยชน์
ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานจะทำงานได้เฉพาะกับกระบวนการทางธุรกิจที่เติบโตเต็มที่แล้วเท่านั้น ไม่ใช่กับกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือสิ้นเปลือง หากนำไปใช้กับกระบวนการทางธุรกิจที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม วิธีการนี้อาจก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี
ดังนั้น ก่อนที่จะกระโดดเข้าไปในระบบการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานอย่างเต็มตัว ให้แน่ใจว่าการตัดสินใจนี้ถูกต้อง หากใช่ คุณจะมีวิธีการเกือบไม่จำกัดให้คุณสามารถสร้างและปรับแต่งกระบวนการทำงานของระบบ CRM อัตโนมัติได้ตามต้องการ!
ประโยชน์ของการทำงานอัตโนมัติของระบบ CRM
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงประสิทธิภาพ และลดการใช้ทรัพยากรบุคคล เราได้กำหนดสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์หลักของการทำงานอัตโนมัติของระบบ CRM แล้ว แต่ยังมีอะไรอีกหรือไม่? ใช่ ยังมีอีกมากมาย!
- 👩💻 ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์: การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ CRM สามารถกำจัดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ได้เกือบทั้งหมดเมื่อทำงานซ้ำๆ ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจมีตั้งแต่ข้อผิดพลาดในการถอดความเล็กน้อยไปจนถึงการลืมติดต่อกับลูกค้า
- ⚡️เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: งานที่ทำซ้ำๆ ไม่เพียงแต่มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง แต่ยังอาจขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย ด้วยระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ CRM คุณสามารถมอบหมายงานที่ทำซ้ำๆ ให้ระบบจัดการแทน เพื่อให้คุณมีเวลาและพลังงานไปมุ่งเน้นกับงานที่สำคัญกว่า งานที่ต้องใช้ความคิด หรือกิจกรรมที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์
- 🙋ความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่มากขึ้น: ภายในทีมขนาดใหญ่หรือแม้แต่ทีมขนาดกลางที่ต้องจัดการกับงานจำนวนมาก อาจกลายเป็นความท้าทายในการติดตามความคืบหน้าของงานและประสิทธิภาพของสมาชิกแต่ละคนในทีม ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานของ CRM ผู้จัดการและหัวหน้างานสามารถให้ภาพรวมที่โปร่งใสของงานทั้งหมด และสมาชิกในทีมจะได้รับประโยชน์จากระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ การเตือนความจำ และการกระตุ้นอัตโนมัติเพื่อให้พวกเขาทราบความคืบหน้าของงานและสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 💪🏻
- 🤝 การสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่ดีขึ้น: การรักษาช่องทางการสื่อสารที่ดีกับลูกค้าอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับบัญชีจำนวนมากพร้อมกัน ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ CRM สามารถช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับลูกค้าโดยอัตโนมัติ ในเวลาที่เหมาะสม และในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า
- 😌 ความพึงพอใจในการทำงานมากขึ้น: เป็นที่ทราบกันดีว่าสมาชิกในทีมและพนักงานจะมีความพึงพอใจมากขึ้นเมื่อมีงานที่น่าเบื่อและซ้ำซากให้น้อยลง มอบของขวัญแห่งเวลาให้กับทีมของคุณเพื่อให้พวกเขาได้ทำงานที่สำคัญและสร้างสรรค์มากขึ้น
- 💰ลดต้นทุน: การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ CRM ยังช่วยลดต้นทุนได้โดยการลดความไม่มีประสิทธิภาพและช่วยให้บริษัทสามารถจัดสรรเงินทุนใหม่ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แคมเปญการตลาด และอื่นๆ
- 🚀 ความสามารถในการขยายตัวมากขึ้น: การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ CRM ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการที่สม่ำเสมอและให้คุณมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงลูกค้าเพิ่มเติมและมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจของคุณ
วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์ CRM ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ
ตอนนี้ที่เราได้กล่าวถึงรายละเอียดที่สำคัญที่สุดของกระบวนการทำงาน CRM แล้ว ถึงเวลาที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการสร้างกระบวนการเหล่านั้น
1. ตัดสินใจว่ากระบวนการ CRM ใดบ้างที่ต้องการระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และเริ่มวางแผนเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะสมที่สุดของคุณ
ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ไม่ใช่ทุกกระบวนการที่เหมาะสำหรับการอัตโนมัติ ดังนั้นขั้นตอนแรกในกระบวนการสร้างเวิร์กโฟลว์ CRM ของคุณคือการตัดสินใจว่ากระบวนการใดที่คุณต้องการให้ระบบอัตโนมัติ ตามกฎทั่วไป ให้หลีกเลี่ยงการอัตโนมัติกระบวนการที่ต้องการการมีส่วนร่วมของมนุษย์อย่างมาก เนื่องจากระบบอัตโนมัติเหมาะสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ซึ่งอยู่ในช่วงต้นของกระบวนการ (เช่น ฟันเนลการขาย, ฟันเนลการตลาด, เป็นต้น)
เพื่อช่วยคุณในการตัดสินใจ นี่คือรายการของกระบวนการที่ควรค่าแก่การอัตโนมัติที่คุณอาจต้องการพิจารณา:
- การสร้างและคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย
- การสร้างและการจัดการการติดต่อ
- การลงทะเบียนลูกค้า และการเดินทางของลูกค้า
- การจัดการวงจรชีวิตของลูกค้า
- การจัดการข้อตกลง
- การตลาดผ่านอีเมล
- การขายขาออก
- และอื่นๆ
เมื่อคุณได้กำหนดกระบวนการที่คุณต้องการให้ทำงานอัตโนมัติแล้ว ก็ถึงเวลาวางแผนการทำงานของคุณเพื่อระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนได้รับการครอบคลุม คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ Whiteboard ของ ClickUp เพื่อสร้างแผนผังการทำงานของคุณตั้งแต่เริ่มต้น หรือใช้แม่แบบ CRM โดย ClickUpเพื่อช่วยคุณวางแผนกระบวนการของคุณ
2. สร้างและปรับแต่งระบบ CRM ของคุณ
ก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานของระบบ CRM คุณจำเป็นต้องเลือกเครื่องมือ CRM ที่สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ หากคุณล้มเหลวในการทำเช่นนั้น คุณจะไม่สามารถบรรลุระดับประสิทธิภาพและผลผลิตที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ได้
คำแนะนำของเราสำหรับทุกท่านที่ต้องการสร้างระบบ CRM ที่สมบูรณ์แบบคือ ClickUp—แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังและโปรแกรมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ฟรีClickUp มีฟีเจอร์ขั้นสูงหลายร้อยรายการและแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
สิ่งนี้มอบความยืดหยุ่นให้กับทีมทุกขนาดในทุกอุตสาหกรรมในการปรับแต่ง ClickUp ให้เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา และนั่นรวมถึงการสร้างกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพด้วย
ในการสร้าง CRM ของคุณเองใน ClickUp เพียงเลือกมุมมองแบบกำหนดเองที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองรายการ มุมมองคัมบัง มุมมองตารางหรือมุมมองแบบกำหนดเองอื่น ๆ ใน ClickUp จากนั้นสร้างงานสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพและลูกค้าปัจจุบันแต่ละรายเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองเพื่อใส่รายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละราย และเพิ่มสถานะแบบกำหนดเองเพื่อจัดระเบียบและติดตามเส้นทางการเดินทางของลูกค้าของคุณ
ต้องการตัวอย่างหรือความช่วยเหลือในการเริ่มต้นหรือไม่?ใช้เทมเพลต CRMที่ปรับแต่งได้ของเรา เช่นเทมเพลต CRM ง่ายๆ ของ ClickUpเพื่อให้คุณมีพื้นฐานที่ดีในการเริ่มต้น
เมื่อคุณเริ่มใช้ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ CRM การจัดระเบียบและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าจะกลายเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยเป็นมา ที่สำคัญกว่าคือ เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตและต้องการสิ่งใหม่ ๆ คุณจะสามารถปรับแต่ง ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของคุณได้ ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ และไม่ต้องเสียข้อมูลลูกค้าอีกต่อไป!
3. ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของคุณเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองบ่อยที่สุด
คุณมีแผนแล้ว และคุณมีเครื่องมือแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาที่จะตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ CRM ที่ปรับแต่งเองของคุณแล้ว
กระบวนการนี้จะแตกต่างกันไปตามเครื่องมือแต่ละชนิด และแม้ว่าเราจะไม่สามารถครอบคลุมทุกสิ่งที่อาจรวมอยู่ในชุดคำแนะนำแต่ละชุดได้ แต่ต่อไปนี้คือรายการขั้นตอนทั่วไปที่จำเป็นต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น:
- การสร้างงาน
- ระบบอัตโนมัติในอาคาร
- การตั้งค่าการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือน
จากงานที่ระบุไว้ การสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับอาคารเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด นั่นคือเหตุผลที่ควรดำเนินการโดยใช้เครื่องมือที่ทำให้การอัตโนมัติงานประจำเป็นเรื่องง่าย
ClickUp มาพร้อมกับฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติที่สามารถตั้งค่างานที่ต้องทำด้วยตนเองให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ จึงช่วยสร้างกระบวนการทำงานของ CRM ที่ราบรื่นไร้รอยต่อ ด้วย ClickUp คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติได้โดยใช้การดำเนินการและตัวกระตุ้นที่กำหนดเอง
และจำนวนการกระทำที่คุณสามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้นั้นน่าทึ่งมาก ซึ่งเกิน 50 อย่างในตอนที่เขียนบทความนี้
คุณมีตัวเลือกในการสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองหรือใช้เทมเพลตระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ ซึ่งประกอบด้วยทริกเกอร์และการดำเนินการที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า สามารถนำไปใช้กับ Space, Folder หรือ List ใดก็ได้เพื่อประหยัดเวลา!
โดยรวมแล้ว การนำเวิร์กโฟลว์ไปใช้ในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ CRM ขั้นสูงส่วนใหญ่ไม่ควรใช้เวลามากกว่าไม่กี่นาทีและไม่กี่ขั้นตอน และในกรณีที่คุณไม่พอใจกับผลลัพธ์สุดท้าย ไม่ต้องกังวล เพราะทุกอย่างมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับได้ตามต้องการ
ลองดูเครื่องมือซอฟต์แวร์ CRM สำหรับ Mac เหล่านี้!
4. ทดสอบกระบวนการทำงานก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวาย
📣 "ทดสอบ 1, 2. ทดสอบ, 1, 2, 3…ทุกคนทำงานได้ตามปกติหรือไม่?" 📣
วิธีเดียวที่จะได้คำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามนี้คือการทดสอบ! เมื่อคุณมีระบบการทำงานของ CRM แล้ว ให้รันระบบเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องและประสิทธิภาพของแต่ละระบบอัตโนมัติ
มิฉะนั้น คุณอาจเสี่ยงต่อการเกิดระบบอัตโนมัติที่ไม่มีประโยชน์และความสับสนภายในทีมของคุณ
ทดสอบอีเมลที่ส่งโดยเวิร์กโฟลว์ CRM ของคุณ
ภายในกระบวนการทำงานของ CRM ของคุณ อีเมลจะมีบทบาทสำคัญเนื่องจากเป็นส่วนสำคัญของ CRM เอง โดยการใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและ CRM ของคุณ คุณจะสามารถส่งและรับอีเมลได้โดยตรงจากงานใน ClickUp โดยใช้คุณสมบัติ Email ClickApp
แต่ก่อนที่คุณจะส่งอีเมล อย่าลืมทดสอบอีเมลของคุณด้วยเครื่องมืออย่างMailtrap— แพลตฟอร์มส่งอีเมลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทดสอบ ส่ง และควบคุมอีเมลของตนเองได้ ☝️
ด้วยการทดสอบอีเมลของ Mailtrap คุณสามารถดูตัวอย่างอีเมล วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหาสแปม ตรวจสอบความถูกต้องของ HTML/CSS และทำสิ่งอื่นๆ ได้อีกมากมาย นอกจากนี้เนื่องจากการทดสอบอีเมลของMailtrap ทำงานบนหลักการของกล่องจดหมายเสมือนจริง จึงสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งไม่มีความเสี่ยงที่จะส่งสแปมไปยังผู้ใช้ด้วยอีเมลทดสอบ
โบนัส:ทางเลือกอีเมล!
ในการเริ่มทดสอบอีเมลเวิร์กโฟลว์ CRM ของคุณด้วย Mailtrap Email Testing คุณเพียงแค่ต้องสร้างบัญชี Mailtrapและใช้ที่อยู่อีเมลเฉพาะของกล่องจดหมายเสมือนของคุณเป็นที่อยู่ผู้รับ
เมื่อคุณคลิกส่ง อีเมลจะมาถึงกล่องจดหมายเสมือนจริงในไม่ช้า จากนั้นคุณสามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องได้
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ CRM ที่ควรคำนึงถึง
เวิร์กโฟลว์ CRM ที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เกิดจากการคัดลอกและวางเพียงอย่างเดียว แต่การสร้างขึ้นนั้นต้องอาศัยแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะธุรกิจของคุณและการยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ✅
ด้านล่างนี้ เราได้สรุปแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการที่เราเชื่อว่าจะช่วยให้กระบวนการทั้งหมดดูไม่น่ากลัวขึ้น และเพิ่มโอกาสในการทำให้เวิร์กโฟลว์ CRM ของคุณใช้งานง่าย ประหยัดเวลา และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำเงินได้มากขึ้น
รู้ว่าจะมองหาอะไรในเครื่องมือ CRM 👀
เราได้พูดคุยเกี่ยวกับการเลือกเครื่องมือ CRM ในส่วน "วิธีสร้างกระบวนการทำงานของ CRM" ของบทความนี้แล้ว ดังนั้นตอนนี้คุณควรตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมแล้ว
แต่เนื่องจากเราเข้าใจดีว่าการรู้ว่าควรมองหาอะไรในเครื่องมือ CRM อาจเป็นความท้าทายสำหรับหลายๆ คน เมื่อพิจารณาจากตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย เราจึงได้รวบรวมรายการคุณสมบัติของเครื่องมือ CRM ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างกระบวนการทำงานที่ดี:
- ความสะดวกในการใช้งาน: ใช้งานง่ายและต้องการความรู้ทางเทคนิคเพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องใช้เลย
- การเข้าถึง: สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ
- ความสามารถในการปรับแต่ง: สามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะได้
- ความยืดหยุ่น: ความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ
- ความสามารถในการขยาย: ช่วยให้คุณสามารถเติบโต สร้าง และดำเนินกระบวนการที่สอดคล้องกันได้อย่างต่อเนื่อง
- การผสานรวม: สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่น
- ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง: มอบอำนาจให้คุณสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองที่เหมาะกับทุกกรณีการใช้งาน
- การสนับสนุนและการฝึกอบรม: ให้บริการสนับสนุนลูกค้าและทรัพยากรการฝึกอบรม
แน่นอน คุณสามารถเพิ่มสิ่งอื่น ๆ ลงในรายการคุณสมบัติข้างต้นได้ และทำให้ครอบคลุมตามความจำเป็นเพื่อช่วยคุณในการค้นหาโซลูชัน CRM ที่มีประสิทธิภาพ
โปรดจำไว้ว่า มีตัวเลือกมากมายในตลาด และหากคุณชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการ คุณก็จะมีเวลาที่ง่ายในการคัดกรองสิ่งที่ดีออกจากสิ่งที่ไม่ดี
ผสานรวมแอปของบุคคลที่สาม 🤝
ไม่มีอะไรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีเท่ากับการผสานรวมแอปของบุคคลที่สามกับเครื่องมือ CRM ของคุณ
ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่คุณใช้ รวมถึงการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม คุณอาจมีการเข้าถึง API และเว็บฮุค ซึ่งช่วยในการซิงค์ข้อมูลระหว่างระบบต่างๆ
อย่ากลัวที่จะเชื่อมต่อสิ่งเหล่านี้เข้ากับระบบของคุณเพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถทำงานได้ด้วยความรบกวนน้อยที่สุด
ตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของคุณอย่างสม่ำเสมอ 🔎
ไม่ว่าเวิร์กโฟลว์ของคุณจะสมบูรณ์แบบเพียงใดเมื่อคุณสร้างขึ้นก็ตาม แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของบริษัทและแม้กระทั่งตลาด เวิร์กโฟลว์นั้นจะต้องมีการอัปเดตในบางช่วงเวลา การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์อย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อค้นหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับการอัปเดตที่จำเป็น
เมื่อทำการตรวจสอบ ให้สังเกตทุกอย่างตั้งแต่รายละเอียดเล็กน้อยไปจนถึงรายละเอียดที่สำคัญ ระบุจุดที่เป็นคอขวด และสอบถามทีมของคุณว่ากระบวนการทำงานเป็นอย่างไรสำหรับพวกเขา
การทำงานของระบบ CRM ที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและความช่วยเหลือจากระบบอัตโนมัติ
การสร้างกระบวนการทำงานอาจดูน่ากลัว แต่เชื่อเราเถอะว่าการนำกระบวนการทำงานของ CRM มาใช้จะคุ้มค่ากับเวลาและความพยายาม เพราะมันจะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้
คำแนะนำสุดท้ายคือ กระบวนการทำงานของ CRM ของคุณจะต้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเดียวกับธุรกิจของคุณ ดังนั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วที่จะค้นหาว่าความต้องการของธุรกิจคุณคืออะไร และนำกระบวนการทำงานที่เหมาะสมกับความต้องการเหล่านั้นมาใช้ โดยใช้เครื่องมือ CRM อย่าง ClickUp 😊
ผู้เขียนรับเชิญ:
Dzenana Kajtazเป็นนักเขียนเนื้อหาทางเทคนิคที่Mailtrapโดยมีประสบการณ์หลายปีในฐานะนักเขียน บรรณาธิการ และนักการตลาดเนื้อหา เธอเชี่ยวชาญในการเขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี แต่เธอก็รักการสร้างเนื้อหาที่สนุกและน่าสนใจสำหรับนิชเนื้อหาอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน