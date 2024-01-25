บล็อก ClickUp
วิธีทำให้กระบวนการทำงาน CRM ของคุณเป็นอัตโนมัติ: ประโยชน์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
CRM

วิธีทำให้กระบวนการทำงาน CRM ของคุณเป็นอัตโนมัติ: ประโยชน์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

_
_no-author
25 มกราคม 2567

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือ CRM Workflow?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ในขณะที่ CRM เป็นกลยุทธ์ในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า กระบวนการทำงานของ CRM คือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ CRM ที่ถูกออกแบบไว้อย่างรอบคอบในลำดับขั้นตอน แต่ละขั้นตอนในลำดับนี้จะถูกเริ่มต้นในระบบการจัดการ CRM ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้รับการปฏิบัติตามแล้ว และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น" } } ] }

"ความสัมพันธ์เป็นเรื่องยาก" น่าจะเป็นความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัวของคุณหลังจากเลิกกับคนรักครั้งแรกในวัยมัธยมต้น ตอนนี้เมื่อคุณโตขึ้นแล้ว ความคิดเดียวกันนี้อาจผุดขึ้นมาในหัวเมื่อคุณพยายามสร้างความสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า 😅

โชคดีที่ในปัจจุบัน ธุรกิจส่วนใหญ่สามารถจ่ายค่าซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM) ได้ และที่สำคัญกว่านั้นคือสามารถสร้างกระบวนการทำงานของ CRM ได้!

กระบวนการทำงานเหล่านี้ช่วยให้งานสนับสนุนลูกค้า งานบริหารบัญชี งานขาย และแม้แต่บางงานของทีมการตลาดเป็นไปอย่างราบรื่นและอัตโนมัติมากขึ้น ส่งผลให้พนักงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทุ่มเทความคิดและแรงกายไปกับงานที่มีความสำคัญและสร้างสรรค์มากกว่างานที่ต้องทำซ้ำๆ

ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกถึงสิ่งที่เวิร์กโฟลว์ CRM คืออะไร และประโยชน์ของการนำเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์CRM มาใช้ เพื่อมอบความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ธุรกิจและทีมของคุณต้องการในการชนะใจลูกค้าและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดังนั้น หากคุณมีความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มเติม โปรดอ่านต่อไป!

อะไรคือ CRM Workflow?

ในขณะที่CRM เป็นกลยุทธ์ในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเวิร์กโฟลว์ CRM คือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ CRM ที่ถูกออกแบบไว้อย่างรอบคอบในลำดับขั้นตอน แต่ละขั้นตอนในลำดับนี้จะถูกเริ่มต้นในระบบการจัดการ CRM ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้วเท่านั้น และมีจุดประสงค์เพื่อพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้มากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษเกี่ยวกับแนวทางนี้คือมันช่วยให้คุณมีภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดและสามารถติดตามความคืบหน้าได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ด้วยเวิร์กโฟลว์ CRM คุณจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าต้องดำเนินการใดบ้างเพื่อปิดการขาย แต่ยังรวมถึงการรู้ว่าเมื่อใดที่คุณสามารถลบขั้นตอนบางอย่างออกจากรายการที่ต้องทำของคุณได้

แม้ว่าเวิร์กโฟลว์ CRMบางอย่างอาจยังคงมีอยู่เพียงในรูปแบบของแผนภาพหรือแผนภูมิ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะถูกเข้ารหัสไว้ในซอฟต์แวร์ CRMซึ่งทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

อะไรคือระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน CRM?

จนถึงตอนนี้ เราได้ครอบคลุมแง่มุมทางทฤษฎีของกระบวนการทำงาน CRM แล้ว แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องพูดถึงก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนทางเทคนิคหรือคำอธิบายใด ๆ นั่นคือ การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน CRM

ด้วยระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานของ CRM คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานหรือส่วนของกระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้บางส่วนหรือทั้งหมด ตามกฎของกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ รวมถึงลดปริมาณการมีส่วนร่วมของมนุษย์ที่จำเป็นในการทำให้กระบวนการทำงานเสร็จสมบูรณ์

สร้างหรือใช้สูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติและทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนของคุณง่ายขึ้น
สร้างหรือใช้สูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติและทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนของคุณง่ายขึ้น

ตัวอย่างที่ดีของการทำงานอัตโนมัติของระบบ CRM สามารถเห็นได้จากการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการขาย ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยงานหลายขั้นตอนตั้งแต่การสร้างลูกค้าเป้าหมาย การสร้างโปรไฟล์ลูกค้า การระบุความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการแจ้งข้อร้องเรียนของลูกค้าไปยังสมาชิกทีมขายของคุณในบางครั้ง

นี่คือตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่แสดงไว้ในไวท์บอร์ดของ ClickUp:

สร้างภาพแสดงกระบวนการทำงานของคุณโดยใช้ ClickUp Whiteboards ที่สร้างโดย Dzenana Kajtaz จาก Mailtrap

เมื่อได้รับการเสริมด้วยระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานของ CRM กระบวนการขายสามารถเปลี่ยนจากที่เคยวุ่นวายเป็นโครงสร้างที่มีระบบกระตุ้น เช่นที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

  • ลูกค้าที่มีศักยภาพติดต่อธุรกิจของคุณโดยการกรอกแบบฟอร์ม
  • ซอฟต์แวร์ CRM ของคุณส่งการสื่อสารไปยังบุคคลนี้
  • ในกรณีที่ไม่ได้รับการตอบกลับ ซอฟต์แวร์ CRM จะส่งการติดตามผล
  • ในกรณีที่ได้รับคำตอบ ซอฟต์แวร์ CRM จะดำเนินการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและแจ้งเตือนทีมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพ

เมื่อใดควรใช้ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์

ตอนนี้คุณอาจกำลังคิดว่า "เยี่ยมเลย! งั้นฉันควรใช้ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ทุกครั้งที่มีโอกาสใช่ไหม?"

คำตอบคือ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เพราะกระบวนการทำงานแต่ละอย่างไม่เหมือนกัน คุณจะต้องประเมินว่ากระบวนการและทีมใดบ้างที่จะได้รับประโยชน์จากการทำให้ระบบอัตโนมัติ และกระบวนการและทีมใดที่ไม่ได้รับประโยชน์

ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานจะทำงานได้เฉพาะกับกระบวนการทางธุรกิจที่เติบโตเต็มที่แล้วเท่านั้น ไม่ใช่กับกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือสิ้นเปลือง หากนำไปใช้กับกระบวนการทางธุรกิจที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม วิธีการนี้อาจก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี

ดังนั้น ก่อนที่จะกระโดดเข้าไปในระบบการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานอย่างเต็มตัว ให้แน่ใจว่าการตัดสินใจนี้ถูกต้อง หากใช่ คุณจะมีวิธีการเกือบไม่จำกัดให้คุณสามารถสร้างและปรับแต่งกระบวนการทำงานของระบบ CRM อัตโนมัติได้ตามต้องการ!

ประโยชน์ของการทำงานอัตโนมัติของระบบ CRM

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงประสิทธิภาพ และลดการใช้ทรัพยากรบุคคล เราได้กำหนดสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์หลักของการทำงานอัตโนมัติของระบบ CRM แล้ว แต่ยังมีอะไรอีกหรือไม่? ใช่ ยังมีอีกมากมาย!

  • 👩‍💻 ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์: การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ CRM สามารถกำจัดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ได้เกือบทั้งหมดเมื่อทำงานซ้ำๆ ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจมีตั้งแต่ข้อผิดพลาดในการถอดความเล็กน้อยไปจนถึงการลืมติดต่อกับลูกค้า
  • ⚡️เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: งานที่ทำซ้ำๆ ไม่เพียงแต่มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง แต่ยังอาจขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย ด้วยระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ CRM คุณสามารถมอบหมายงานที่ทำซ้ำๆ ให้ระบบจัดการแทน เพื่อให้คุณมีเวลาและพลังงานไปมุ่งเน้นกับงานที่สำคัญกว่า งานที่ต้องใช้ความคิด หรือกิจกรรมที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์
  • 🙋ความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่มากขึ้น: ภายในทีมขนาดใหญ่หรือแม้แต่ทีมขนาดกลางที่ต้องจัดการกับงานจำนวนมาก อาจกลายเป็นความท้าทายในการติดตามความคืบหน้าของงานและประสิทธิภาพของสมาชิกแต่ละคนในทีม ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานของ CRM ผู้จัดการและหัวหน้างานสามารถให้ภาพรวมที่โปร่งใสของงานทั้งหมด และสมาชิกในทีมจะได้รับประโยชน์จากระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ การเตือนความจำ และการกระตุ้นอัตโนมัติเพื่อให้พวกเขาทราบความคืบหน้าของงานและสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 💪🏻
  • 🤝 การสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่ดีขึ้น: การรักษาช่องทางการสื่อสารที่ดีกับลูกค้าอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับบัญชีจำนวนมากพร้อมกัน ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ CRM สามารถช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับลูกค้าโดยอัตโนมัติ ในเวลาที่เหมาะสม และในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า
  • 😌 ความพึงพอใจในการทำงานมากขึ้น: เป็นที่ทราบกันดีว่าสมาชิกในทีมและพนักงานจะมีความพึงพอใจมากขึ้นเมื่อมีงานที่น่าเบื่อและซ้ำซากให้น้อยลง มอบของขวัญแห่งเวลาให้กับทีมของคุณเพื่อให้พวกเขาได้ทำงานที่สำคัญและสร้างสรรค์มากขึ้น
  • 💰ลดต้นทุน: การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ CRM ยังช่วยลดต้นทุนได้โดยการลดความไม่มีประสิทธิภาพและช่วยให้บริษัทสามารถจัดสรรเงินทุนใหม่ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แคมเปญการตลาด และอื่นๆ
  • 🚀 ความสามารถในการขยายตัวมากขึ้น: การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ CRM ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการที่สม่ำเสมอและให้คุณมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงลูกค้าเพิ่มเติมและมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจของคุณ

วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์ CRM ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

ตอนนี้ที่เราได้กล่าวถึงรายละเอียดที่สำคัญที่สุดของกระบวนการทำงาน CRM แล้ว ถึงเวลาที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการสร้างกระบวนการเหล่านั้น

1. ตัดสินใจว่ากระบวนการ CRM ใดบ้างที่ต้องการระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และเริ่มวางแผนเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะสมที่สุดของคุณ

ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ไม่ใช่ทุกกระบวนการที่เหมาะสำหรับการอัตโนมัติ ดังนั้นขั้นตอนแรกในกระบวนการสร้างเวิร์กโฟลว์ CRM ของคุณคือการตัดสินใจว่ากระบวนการใดที่คุณต้องการให้ระบบอัตโนมัติ ตามกฎทั่วไป ให้หลีกเลี่ยงการอัตโนมัติกระบวนการที่ต้องการการมีส่วนร่วมของมนุษย์อย่างมาก เนื่องจากระบบอัตโนมัติเหมาะสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ ซึ่งอยู่ในช่วงต้นของกระบวนการ (เช่น ฟันเนลการขาย, ฟันเนลการตลาด, เป็นต้น)

เพื่อช่วยคุณในการตัดสินใจ นี่คือรายการของกระบวนการที่ควรค่าแก่การอัตโนมัติที่คุณอาจต้องการพิจารณา:

เมื่อคุณได้กำหนดกระบวนการที่คุณต้องการให้ทำงานอัตโนมัติแล้ว ก็ถึงเวลาวางแผนการทำงานของคุณเพื่อระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนได้รับการครอบคลุม คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ Whiteboard ของ ClickUp เพื่อสร้างแผนผังการทำงานของคุณตั้งแต่เริ่มต้น หรือใช้แม่แบบ CRM โดย ClickUpเพื่อช่วยคุณวางแผนกระบวนการของคุณ

การใช้แม่แบบ CRM โดย ClickUp เพื่อวางแผนการทำงานอัตโนมัติของ CRM ใน ClickUp Whiteboards
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
การใช้แม่แบบ CRM โดย ClickUp เพื่อวางแผนการทำงานอัตโนมัติของ CRM ใน ClickUp Whiteboards

2. สร้างและปรับแต่งระบบ CRM ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานของระบบ CRM คุณจำเป็นต้องเลือกเครื่องมือ CRM ที่สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ หากคุณล้มเหลวในการทำเช่นนั้น คุณจะไม่สามารถบรรลุระดับประสิทธิภาพและผลผลิตที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ได้

คำแนะนำของเราสำหรับทุกท่านที่ต้องการสร้างระบบ CRM ที่สมบูรณ์แบบคือ ClickUp—แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังและโปรแกรมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ฟรีClickUp มีฟีเจอร์ขั้นสูงหลายร้อยรายการและแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่

สิ่งนี้มอบความยืดหยุ่นให้กับทีมทุกขนาดในทุกอุตสาหกรรมในการปรับแต่ง ClickUp ให้เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา และนั่นรวมถึงการสร้างกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพด้วย

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ในการสร้าง CRM ของคุณเองใน ClickUp เพียงเลือกมุมมองแบบกำหนดเองที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองรายการ มุมมองคัมบัง มุมมองตารางหรือมุมมองแบบกำหนดเองอื่น ๆ ใน ClickUp จากนั้นสร้างงานสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพและลูกค้าปัจจุบันแต่ละรายเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองเพื่อใส่รายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละราย และเพิ่มสถานะแบบกำหนดเองเพื่อจัดระเบียบและติดตามเส้นทางการเดินทางของลูกค้าของคุณ

ต้องการตัวอย่างหรือความช่วยเหลือในการเริ่มต้นหรือไม่?ใช้เทมเพลต CRMที่ปรับแต่งได้ของเรา เช่นเทมเพลต CRM ง่ายๆ ของ ClickUpเพื่อให้คุณมีพื้นฐานที่ดีในการเริ่มต้น

การใช้แม่แบบ CRM โดย ClickUp เพื่อวางแผนการทำงานอัตโนมัติของ CRM ใน ClickUp Whiteboards
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
การใช้แม่แบบ CRM โดย ClickUp เพื่อวางแผนการทำงานอัตโนมัติของ CRM ใน ClickUp Whiteboards

เมื่อคุณเริ่มใช้ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ CRM การจัดระเบียบและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าจะกลายเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยเป็นมา ที่สำคัญกว่าคือ เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตและต้องการสิ่งใหม่ ๆ คุณจะสามารถปรับแต่ง ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของคุณได้ ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ และไม่ต้องเสียข้อมูลลูกค้าอีกต่อไป!

3. ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของคุณเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองบ่อยที่สุด

คุณมีแผนแล้ว และคุณมีเครื่องมือแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาที่จะตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ CRM ที่ปรับแต่งเองของคุณแล้ว

กระบวนการนี้จะแตกต่างกันไปตามเครื่องมือแต่ละชนิด และแม้ว่าเราจะไม่สามารถครอบคลุมทุกสิ่งที่อาจรวมอยู่ในชุดคำแนะนำแต่ละชุดได้ แต่ต่อไปนี้คือรายการขั้นตอนทั่วไปที่จำเป็นต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น:

  • การสร้างงาน
  • ระบบอัตโนมัติในอาคาร
  • การตั้งค่าการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือน

จากงานที่ระบุไว้ การสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับอาคารเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด นั่นคือเหตุผลที่ควรดำเนินการโดยใช้เครื่องมือที่ทำให้การอัตโนมัติงานประจำเป็นเรื่องง่าย

ClickUp มาพร้อมกับฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติที่สามารถตั้งค่างานที่ต้องทำด้วยตนเองให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ จึงช่วยสร้างกระบวนการทำงานของ CRM ที่ราบรื่นไร้รอยต่อ ด้วย ClickUp คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติได้โดยใช้การดำเนินการและตัวกระตุ้นที่กำหนดเอง

และจำนวนการกระทำที่คุณสามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้นั้นน่าทึ่งมาก ซึ่งเกิน 50 อย่างในตอนที่เขียนบทความนี้

การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการใน ClickUp
ใช้สูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

คุณมีตัวเลือกในการสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองหรือใช้เทมเพลตระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ ซึ่งประกอบด้วยทริกเกอร์และการดำเนินการที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า สามารถนำไปใช้กับ Space, Folder หรือ List ใดก็ได้เพื่อประหยัดเวลา!

โดยรวมแล้ว การนำเวิร์กโฟลว์ไปใช้ในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ CRM ขั้นสูงส่วนใหญ่ไม่ควรใช้เวลามากกว่าไม่กี่นาทีและไม่กี่ขั้นตอน และในกรณีที่คุณไม่พอใจกับผลลัพธ์สุดท้าย ไม่ต้องกังวล เพราะทุกอย่างมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับได้ตามต้องการ

ลองดูเครื่องมือซอฟต์แวร์ CRM สำหรับ Mac เหล่านี้!

4. ทดสอบกระบวนการทำงานก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวาย

📣 "ทดสอบ 1, 2. ทดสอบ, 1, 2, 3…ทุกคนทำงานได้ตามปกติหรือไม่?" 📣

วิธีเดียวที่จะได้คำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามนี้คือการทดสอบ! เมื่อคุณมีระบบการทำงานของ CRM แล้ว ให้รันระบบเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องและประสิทธิภาพของแต่ละระบบอัตโนมัติ

มิฉะนั้น คุณอาจเสี่ยงต่อการเกิดระบบอัตโนมัติที่ไม่มีประโยชน์และความสับสนภายในทีมของคุณ

ทดสอบอีเมลที่ส่งโดยเวิร์กโฟลว์ CRM ของคุณ

ภายในกระบวนการทำงานของ CRM ของคุณ อีเมลจะมีบทบาทสำคัญเนื่องจากเป็นส่วนสำคัญของ CRM เอง โดยการใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและ CRM ของคุณ คุณจะสามารถส่งและรับอีเมลได้โดยตรงจากงานใน ClickUp โดยใช้คุณสมบัติ Email ClickApp

แต่ก่อนที่คุณจะส่งอีเมล อย่าลืมทดสอบอีเมลของคุณด้วยเครื่องมืออย่างMailtrap— แพลตฟอร์มส่งอีเมลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทดสอบ ส่ง และควบคุมอีเมลของตนเองได้ ☝️

ด้วยการทดสอบอีเมลของ Mailtrap คุณสามารถดูตัวอย่างอีเมล วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหาสแปม ตรวจสอบความถูกต้องของ HTML/CSS และทำสิ่งอื่นๆ ได้อีกมากมาย นอกจากนี้เนื่องจากการทดสอบอีเมลของMailtrap ทำงานบนหลักการของกล่องจดหมายเสมือนจริง จึงสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งไม่มีความเสี่ยงที่จะส่งสแปมไปยังผู้ใช้ด้วยอีเมลทดสอบ

โบนัส:ทางเลือกอีเมล!

ในการเริ่มทดสอบอีเมลเวิร์กโฟลว์ CRM ของคุณด้วย Mailtrap Email Testing คุณเพียงแค่ต้องสร้างบัญชี Mailtrapและใช้ที่อยู่อีเมลเฉพาะของกล่องจดหมายเสมือนของคุณเป็นที่อยู่ผู้รับ

ทดสอบอีเมลด้วย Mailtrap
ทดสอบอีเมลด้วย Mailtrap

เมื่อคุณคลิกส่ง อีเมลจะมาถึงกล่องจดหมายเสมือนจริงในไม่ช้า จากนั้นคุณสามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องได้

ใช้ Mailtrap เพื่อส่งและรับอีเมลทดสอบก่อนส่งถึงลูกค้า
ใช้ Mailtrap เพื่อส่งและรับอีเมลทดสอบก่อนที่จะส่งไปยังลูกค้า

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ CRM ที่ควรคำนึงถึง

เวิร์กโฟลว์ CRM ที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เกิดจากการคัดลอกและวางเพียงอย่างเดียว แต่การสร้างขึ้นนั้นต้องอาศัยแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะธุรกิจของคุณและการยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ✅

ด้านล่างนี้ เราได้สรุปแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการที่เราเชื่อว่าจะช่วยให้กระบวนการทั้งหมดดูไม่น่ากลัวขึ้น และเพิ่มโอกาสในการทำให้เวิร์กโฟลว์ CRM ของคุณใช้งานง่าย ประหยัดเวลา และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำเงินได้มากขึ้น

รู้ว่าจะมองหาอะไรในเครื่องมือ CRM 👀

เราได้พูดคุยเกี่ยวกับการเลือกเครื่องมือ CRM ในส่วน "วิธีสร้างกระบวนการทำงานของ CRM" ของบทความนี้แล้ว ดังนั้นตอนนี้คุณควรตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมแล้ว

แต่เนื่องจากเราเข้าใจดีว่าการรู้ว่าควรมองหาอะไรในเครื่องมือ CRM อาจเป็นความท้าทายสำหรับหลายๆ คน เมื่อพิจารณาจากตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย เราจึงได้รวบรวมรายการคุณสมบัติของเครื่องมือ CRM ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างกระบวนการทำงานที่ดี:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: ใช้งานง่ายและต้องการความรู้ทางเทคนิคเพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องใช้เลย
  • การเข้าถึง: สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ
  • ความสามารถในการปรับแต่ง: สามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะได้
  • ความยืดหยุ่น: ความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ
  • ความสามารถในการขยาย: ช่วยให้คุณสามารถเติบโต สร้าง และดำเนินกระบวนการที่สอดคล้องกันได้อย่างต่อเนื่อง
  • การผสานรวม: สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่น
  • ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง: มอบอำนาจให้คุณสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองที่เหมาะกับทุกกรณีการใช้งาน
  • การสนับสนุนและการฝึกอบรม: ให้บริการสนับสนุนลูกค้าและทรัพยากรการฝึกอบรม

แน่นอน คุณสามารถเพิ่มสิ่งอื่น ๆ ลงในรายการคุณสมบัติข้างต้นได้ และทำให้ครอบคลุมตามความจำเป็นเพื่อช่วยคุณในการค้นหาโซลูชัน CRM ที่มีประสิทธิภาพ

โปรดจำไว้ว่า มีตัวเลือกมากมายในตลาด และหากคุณชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการ คุณก็จะมีเวลาที่ง่ายในการคัดกรองสิ่งที่ดีออกจากสิ่งที่ไม่ดี

ผสานรวมแอปของบุคคลที่สาม 🤝

ไม่มีอะไรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีเท่ากับการผสานรวมแอปของบุคคลที่สามกับเครื่องมือ CRM ของคุณ

ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่คุณใช้ รวมถึงการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม คุณอาจมีการเข้าถึง API และเว็บฮุค ซึ่งช่วยในการซิงค์ข้อมูลระหว่างระบบต่างๆ

อย่ากลัวที่จะเชื่อมต่อสิ่งเหล่านี้เข้ากับระบบของคุณเพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถทำงานได้ด้วยความรบกวนน้อยที่สุด

ตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของคุณอย่างสม่ำเสมอ 🔎

ไม่ว่าเวิร์กโฟลว์ของคุณจะสมบูรณ์แบบเพียงใดเมื่อคุณสร้างขึ้นก็ตาม แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของบริษัทและแม้กระทั่งตลาด เวิร์กโฟลว์นั้นจะต้องมีการอัปเดตในบางช่วงเวลา การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์อย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อค้นหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับการอัปเดตที่จำเป็น

เมื่อทำการตรวจสอบ ให้สังเกตทุกอย่างตั้งแต่รายละเอียดเล็กน้อยไปจนถึงรายละเอียดที่สำคัญ ระบุจุดที่เป็นคอขวด และสอบถามทีมของคุณว่ากระบวนการทำงานเป็นอย่างไรสำหรับพวกเขา

การทำงานของระบบ CRM ที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและความช่วยเหลือจากระบบอัตโนมัติ

การสร้างกระบวนการทำงานอาจดูน่ากลัว แต่เชื่อเราเถอะว่าการนำกระบวนการทำงานของ CRM มาใช้จะคุ้มค่ากับเวลาและความพยายาม เพราะมันจะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้

คำแนะนำสุดท้ายคือ กระบวนการทำงานของ CRM ของคุณจะต้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเดียวกับธุรกิจของคุณ ดังนั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วที่จะค้นหาว่าความต้องการของธุรกิจคุณคืออะไร และนำกระบวนการทำงานที่เหมาะสมกับความต้องการเหล่านั้นมาใช้ โดยใช้เครื่องมือ CRM อย่าง ClickUp 😊

แดชบอร์ด CRM ของ ClickUp CTA

ผู้เขียนรับเชิญ:

Dzenana Kajtazเป็นนักเขียนเนื้อหาทางเทคนิคที่Mailtrapโดยมีประสบการณ์หลายปีในฐานะนักเขียน บรรณาธิการ และนักการตลาดเนื้อหา เธอเชี่ยวชาญในการเขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี แต่เธอก็รักการสร้างเนื้อหาที่สนุกและน่าสนใจสำหรับนิชเนื้อหาอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน