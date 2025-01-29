บล็อก ClickUp
10 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดและกรณีการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Erica GolightlySenior Writer
29 มกราคม 2568

หาก การหาซอฟต์แวร์ CRM ใหม่ ขึ้นมาอยู่บนสุดของรายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีวันจบของคุณ ให้เรามาจัดการงานนี้ให้เสร็จวันนี้เลย!

CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) คือระบบที่ใช้ในการจัดการการสื่อสารและข้อมูลประจำวันจากลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าติดต่อ และลูกค้าที่มีอยู่ ระบบช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามการติดต่อและการตั้งค่าของลูกค้าได้ และให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น

และด้วยซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะสม ทีมขายและการตลาดสามารถนำสินค้าเข้าสู่กระบวนการทำงานของ CRMได้โดยตรงและทำงานให้สำเร็จลุล่วง พวกเขาจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรและจะหาทรัพยากรได้จากที่ไหน

ไม่ใช่ว่า "ถ้า" แต่เป็น "เมื่อไหร่" ที่ธุรกิจต้องการระบบที่เหมาะสมเพื่อรักษาความมุ่งมั่นและประสิทธิภาพของทีม คุณจะต้องมี เครื่องมือเฉพาะทางเพื่อสร้างผลลัพธ์ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าซอฟต์แวร์ CRM ใดจะสร้างผลกระทบมากที่สุดต่อทีมของคุณ เราได้รวบรวม 10 ตัวอย่าง CRM และกรณีการใช้งานไว้ให้แล้ว

สรุป 60 วินาที

เมื่อเลือก CRM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ ให้พิจารณาเครื่องมือต่อไปนี้และการนำไปใช้ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้และธุรกิจประเภทต่าง ๆ

  • Google Sheets – เหมาะที่สุดสำหรับใช้เป็นระบบ CRM บนสเปรดชีตสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจ SaaS
  • ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับ CRM บนมือถือและการจัดการโครงการสำหรับฟรีแลนซ์ สตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่
  • HubSpot – เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน CRM แบบครบวงจรที่เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, และองค์กรขนาดใหญ่
  • Zendesk – เหมาะที่สุดสำหรับระบบช่วยเหลือ/ตั๋ว CRM สำหรับสตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, และองค์กรขนาดใหญ่
  • Freshworks – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกิจกรรมการขายสำหรับธุรกิจบริการและองค์กรขนาดใหญ่
  • Microsoft Dynamics – เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่เน้นการดำเนินงาน ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
  • BIGContacts – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการรายชื่อติดต่อสำหรับฟรีแลนซ์ สตาร์ทอัพ และธุรกิจขนาดเล็ก
  • Salesforce – เหมาะที่สุดสำหรับ CRM เชิงวิเคราะห์ที่ปรับแต่งได้สำหรับธุรกิจขนาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่
  • ActiveCampaign – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการแคมเปญสำหรับฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, และองค์กรขนาดใหญ่
  • Pipedrive – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการขายและดีลสำหรับธุรกิจขนาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่

ตารางเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ CRM

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของกรณีการใช้งานและโครงสร้างธุรกิจสำหรับแต่ละ CRM!

ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ากรณีการใช้งานเหมาะที่สุดสำหรับ
ระบบ CRM บนมือถือและการจัดการโครงการฟรีแลนซ์,สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, องค์กรขนาดใหญ่
ระบบ CRM แบบครบวงจรฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, องค์กรขนาดใหญ่
ระบบช่วยเหลือ/ตั๋ว CRMสตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, องค์กรขนาดใหญ่
การจัดการกิจกรรมการขายธุรกิจบริการ, องค์กรธุรกิจ
การปฏิบัติการ CRMองค์กรธุรกิจ
การจัดการการติดต่อฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็ก
การวิเคราะห์ลูกค้าสัมพันธ์ธุรกิจขนาดกลาง, องค์กรธุรกิจ
การจัดการแคมเปญฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, องค์กรขนาดใหญ่
กระบวนการขายและข้อตกลงธุรกิจขนาดกลาง, บริษัทขนาดใหญ่
ระบบบริหารจัดการลูกค้าผ่านสเปรดชีตฟรีแลนซ์,ซอฟต์แวร์แบบบริการ

10 ตัวอย่างระบบซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด

1.คลิกอัพ

จัดการข้อมูลลูกค้า งานส่วนตัว และการสื่อสารใน ClickUp จากทุกอุปกรณ์
จัดการข้อมูลลูกค้า งานส่วนตัว และการสื่อสารใน ClickUp จากทุกอุปกรณ์

ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดายด้วยภาพข้อมูลการตลาดอัตโนมัติ การสื่อสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดในที่เดียว และ ClickUp ไม่ได้จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง! ฟีเจอร์และเครื่องมือต่างๆ สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมข้ามสายงานเช่นทีมการตลาด วิศวกรฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายการเงินสามารถใช้ ClickUp เพื่อจัดการงานและช่วยปิดการขายได้เร็วขึ้น

กรณีการใช้งาน ClickUp: CRM บนมือถือและการจัดการโครงการ

เมื่อคุณขยายฐานข้อมูลลูกค้าและรับงานที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณจะต้องมีระบบ CRM และการจัดการโครงการที่เชื่อถือได้เช่น ClickUp เพื่อจัดการโอกาสทางการขายและแคมเปญการตลาดทุกระดับ

คุณสมบัติของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายและการตลาดทำให้ทุกคนมีข้อมูลที่ต้องการในเวลาที่ต้องการ ผลลัพธ์ที่ได้? ความสัมพันธ์ในทีมที่ดีขึ้นและการส่งต่องานที่รวดเร็วขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ประสานงานกันได้ดี นี่คือวิธีอื่น ๆ ในการใช้ประโยชน์จาก ClickUp:

  • ปรับแต่งพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณเพื่อให้ทีมและตัวแทนฝ่ายขายมีความยืดหยุ่นในการดูข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
  • ลดจำนวนแท็บและแอปที่เปิดอยู่ด้วยการผสานการทำงานทั้งแบบเนทีฟและของบุคคลที่สามของ ClickUp
  • กำจัดไซโลและเร่งการสื่อสารให้รวดเร็วด้วยการผสานอีเมลของคุณกับ ClickUp
  • ระบบอัตโนมัติกระบวนการขาย การแจ้งเตือน การติดตามผล และงานอื่นๆ ที่ใช้เวลามาก
  • เข้าถึง ClickUp ได้จากทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่สำนักงานหรือกำลังเดินทาง
  • ตั้งค่าแม่แบบ CRMสำหรับงานส่งมอบของลูกค้าและกระบวนการขาย
  • สร้างแบบจำลองการคาดการณ์ยอดขายด้วยข้อมูลย้อนหลัง

หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ของ ClickUp ให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลต ClickUp CRMเพื่อทดลองใช้การปรับแต่งโครงการและการอัตโนมัติการขาย!

เทมเพลต CRM โดย ClickUp
จัดการลูกค้าเป้าหมาย ความสัมพันธ์กับลูกค้า และการขายของคุณในที่เดียวด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp นี้

ราคาของ ClickUp

เรียนรู้วิธีสร้างระบบ CRM ใน ClickUpเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า!

2. ฮับสปอต

โซลูชัน CRM ของ HubSpot
ผ่านทางHubSpot

HubSpot เป็นโซลูชัน CRM ที่ทรงพลังซึ่งให้บริการซอฟต์แวร์การตลาดแบบอินบาวด์และการขาย บริการ และการศึกษา มีซอฟต์แวร์หลากหลายประเภทเพื่อช่วยธุรกิจในการทำการตลาดและการขาย รวมถึง HubSpot CRM, HubSpot Marketing และ HubSpot Sales นอกจากนี้ HubSpot ยังมีระบบวิเคราะห์ในตัวที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของพวกเขา

กรณีการใช้งาน HubSpot: ระบบ CRM แบบครบวงจร

ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของการใช้ระบบ CRM หลายระบบคือทีมของคุณต้องทำงานหนักเป็นสองเท่าเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ด้วยแพลตฟอร์ม CRM อย่าง Hubspot คุณสามารถจัดการการโต้ตอบและข้อมูลตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าได้อย่างง่ายดายภายใต้หลังคาเดียวกัน

ระบบ CRM ของ HubSpot สามารถช่วยให้ทีมขายของคุณมีตำแหน่งที่ดีขึ้นในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า, เพิ่มยอดขาย, และปรับปรุงการตลาดของคุณให้เหมาะสมที่สุด. มีฟังก์ชันต่าง ๆ ให้บริการเพื่อช่วยในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ. คุณสามารถใช้เว็บไซต์เพื่อสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ, ติดตามการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า, และส่งอีเมลอัตโนมัติได้.

ราคาของ HubSpot

  • เครื่องมือฟรี
  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $18/เดือน สำหรับผู้ติดต่อทางการตลาด 1,000 ราย
  • ชุดเริ่มต้น CRM Suite: เริ่มต้นที่ $20/เดือน สำหรับผู้ติดต่อทางการตลาด 1,000 ราย
  • มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $800/เดือน สำหรับผู้ติดต่อทางการตลาด 2,000 ราย

โบนัส:เครื่องมือซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับ Mac

3. Zendesk

ซอฟต์แวร์ CRM ของ Zendesk
ผ่านทางZendesk

Zendeskเป็นแพลตฟอร์มบริการลูกค้าที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าของตนได้ แพลตฟอร์มนี้มอบชุดเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้รวมถึงระบบตั๋ว, ฟังก์ชันแชท, และฐานความรู้Zendesk สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้หลากหลาย ทำให้ธุรกิจสามารถให้การสนับสนุนผ่านทุกช่องทางได้อย่างง่ายดาย

กรณีการใช้งาน Zendesk: ศูนย์ช่วยเหลือ/ระบบจัดการตั๋ว CRM

ระบบช่วยเหลือเป็นส่วนใหญ่ที่สำคัญของกิจกรรมการสนับสนุนลูกค้าใด ๆ ด้วยการใช้ระบบช่วยเหลือ บริษัทสามารถติดตามและจัดการคำขอการสนับสนุนลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

ซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับการออกตั๋วสามารถใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าและติดตามระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้ แต่ Zendesk เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเพราะไม่เพียงแต่ทำให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าของคุณเท่านั้น แต่ยังง่ายขึ้นสำหรับทีมสนับสนุนภายในของคุณด้วย เมื่อการแบ่งปันข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าถึงได้ พวกเขาจะไม่จมอยู่กับงานยุ่งอีกต่อไป แต่จะมุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งประสบการณ์ให้กับลูกค้าแทน

ราคาของ Zendesk

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ทีมสนับสนุน: $19 ต่อตัวแทน/เดือน
  • ผู้สนับสนุนมืออาชีพ: $55 ต่อตัวแทน/เดือน
  • สนับสนุนองค์กร: $115 ต่อตัวแทน/เดือน

โบนัส:เครื่องมือ CRM แบบ SaaS!

4. Freshworks

ตัวอย่างการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าของ Freshworks
ผ่านทางFreshworks

Freshworks เป็นชุดซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การขาย และการตลาด มีเครื่องมือหลากหลายในการติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าและผู้ที่อาจกลายเป็นลูกค้า รวมถึงเครื่องมือวางกลยุทธ์ CRMเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมล และระบบจัดการงานและโครงการ

กรณีการใช้งาน Freshworks: การจัดการกิจกรรมการขาย

การติดตามกิจกรรมการขายเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ CRMที่ช่วยเพิ่มการรักษาลูกค้าไว้. โดยการติดตามกิจกรรมการขาย คุณจะมีภาพที่ชัดเจนว่าเป้าหมายการขายกำลังบรรลุเป้าหมาย, เกินเป้าหมาย, หรือหลุดเป้าหมาย. ด้วย Freshworks คุณมีวิธีการติดตามกิจกรรมการขายได้หลายวิธี:

  • ใช้ มุมมองไทม์ไลน์ตามลำดับเวลา ในการดูการมีส่วนร่วมของลูกค้าแต่ละรายกับธุรกิจของคุณ
  • ใช้ แดชบอร์ด เพื่อแสดงภาพรวมโดยย่อของประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ รวมถึงยอดขายล่าสุด รายชื่อลูกค้าที่สนใจอยู่ และโอกาสทางธุรกิจที่ยังเปิดอยู่
  • ใช้ ตัวชี้วัดทางอีเมลและติดตามตัวชี้วัด เช่น จำนวนอีเมลที่ส่งไป, เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่ตอบกลับอีเมล, อัตราการตีกลับ, และอื่น ๆ

ราคาของ Freshworks

  • ทดลองใช้ฟรี 21 วัน
  • การเติบโต: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุดสามคน จากนั้น $15/เดือนต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 69 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

5. ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์

ตัวอย่างการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าของ Microsoft Dynamics
ผ่านทางMicrosoft Dynamics

Microsoft Dynamicsเป็นชุดซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจที่นำเสนอโดย Microsoft ครอบคลุมหลากหลายด้านของธุรกิจ ตั้งแต่การเงินและการดำเนินงาน ไปจนถึงการขายและการตลาด Dynamics ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรจัดการด้านการเงิน การดำเนินงาน การขายและการตลาด รวมถึงการบริการลูกค้า

กรณีการใช้งาน Microsoft Dynamics: CRM สำหรับการดำเนินงาน

ระบบ CRM แบบปฏิบัติการช่วยให้ธุรกิจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น การติดตามข้อมูลลูกค้า การทำให้กระบวนการขายเป็นระบบอัตโนมัติ และการจัดการการติดต่อสื่อสาร แต่ในแก่นแท้ของมัน ระบบ CRM แบบปฏิบัติการช่วยปรับปรุงการบริการลูกค้าโดยการให้ข้อมูลลูกค้าแก่ตัวแทน รวมถึงการติดต่อสื่อสารในอดีตและการสั่งซื้อ

การติดตามการมีปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าและข้อมูลในซอฟต์แวร์ CRM เช่น Microsoft Dynamics ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจความต้องการและความปรารถนาของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และทราบวิธีที่ดีที่สุดในการให้บริการลูกค้า ข้อมูลนี้ยังสามารถช่วยให้ธุรกิจระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยงและดำเนินการเพื่อรักษาลูกค้าไว้ได้อีกด้วย ซอฟต์แวร์ CRM สามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยการทำงานอัตโนมัติในหลายงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและจัดการข้อมูลลูกค้า

ราคาของ Microsoft Dynamics

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรขาย: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการขาย: 135 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • Microsoft Relationship Sales: $162/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Microsoft Viva Sales: $40/เดือน ต่อผู้ใช้

6. บิ๊กคอนแทคส์

ซอฟต์แวร์ CRM Bigcontacts
ผ่านทางBIGContacts

BIGContacts เป็นระบบจัดการข้อมูลติดต่อบนคลาวด์สำหรับธุรกิจในการจัดเก็บ จัดการ และแบ่งปันข้อมูลติดต่อกับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ด้วย BIGContacts ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และพันธมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการเข้าถึงข้อมูลติดต่อทั้งหมดได้ทันทีในที่เดียว นอกจากนี้ BIGContacts ยังมีฟีเจอร์หลากหลาย เช่น การแบ่งปันข้อมูลติดต่อ การแจ้งเตือนวันเกิด และตัวกรองแบบกำหนดเองที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดการและเชื่อมต่อได้อย่างเป็นระเบียบ

กรณีการใช้งาน BIGContacts: การจัดการข้อมูลลูกค้าและการติดต่อ

หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน BIGContacts ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้โดยเฉพาะ

การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อไม่ใช่แค่การจดจำชื่อและที่อยู่อีเมลเท่านั้น แต่เป็นการสร้างระบบที่ช่วยให้คุณติดต่อกับผู้ติดต่อของคุณได้อย่างต่อเนื่อง จัดระเบียบรายชื่อให้เป็นระเบียบ และช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดายเมื่อต้องการ นี่คือขั้นตอนบางประการที่คุณสามารถทำได้เพื่อปรับแต่งอินเทอร์เฟซ BigContacts ของคุณ:

  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและลูกค้าของคุณที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ
  • จัดเรียงและดูรายชื่อผู้ติดต่อตามกิจกรรมที่รอดำเนินการหรือกำลังจะเกิดขึ้น โอกาสทางธุรกิจ การติดต่อครั้งล่าสุด หรือการสื่อสารครั้งล่าสุด
  • สร้างผู้ใช้, บทบาท, และสิทธิ์เพื่อจัดการทีมของคุณ
  • ดูการสื่อสารทางอีเมลที่อัปเดตจากแหล่งเดียว

ราคาของ BIGContacts

  • ใหญ่: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ใหญ่ขึ้น: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ใหญ่ที่สุด: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

ดาวน์โหลดเทมเพลตการขายและ CRM ฟรีใน ClickUp!

7. Salesforce

ตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRM ของ Salesforce
ผ่านทางSalesforce

Salesforceเป็นบริษัทซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ที่ให้บริการโซลูชัน CRM และซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรอื่น ๆ Salesforce ช่วยให้ธุรกิจจัดการข้อมูลลูกค้า การติดต่อสื่อสาร และกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฟีเจอร์หลากหลาย เช่น การจัดการกระบวนการขาย การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การตลาดอัตโนมัติ และการสนับสนุนลูกค้า

กรณีการใช้งาน Salesforce: CRM วิเคราะห์

เครื่องมือของ Salesforce ทำงานร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลของคุณในหลากหลายวิธี วิธีแรกคือการใช้เป็นแหล่งข้อมูล CRM ประกอบด้วยข้อมูลมากมายเกี่ยวกับลูกค้าและการโต้ตอบของพวกเขากับบริษัทของคุณ ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า ความชอบ และแนวโน้ม

วิธีที่สองในการใช้ Salesforce สำหรับการวิเคราะห์คือการใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการรายงาน รายงานที่สร้างจาก CRM สามารถให้ภาพรวมของประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ แคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ วิธีการปรับปรุงการรักษาลูกค้า และจุดที่คุณต้องมุ่งเน้นความพยายาม

การกำหนดราคา Salesforce

  • เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 105 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 190 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $355/เดือน ต่อผู้ใช้

8. ActiveCampaign

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของ ActiveCampaign
ผ่านทางActiveCampaign

ActiveCampaign เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและส่งจดหมายข่าว ข้อความอัตโนมัติ และเนื้อหาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การติดตามและรายงานที่ทรงพลังเพื่อวัดความสำเร็จของแคมเปญและปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง ActiveCampaign ยังมีการเชื่อมต่อกับบริการอื่น ๆ มากมาย ทำให้การเชื่อมต่อความพยายามทางการตลาดผ่านอีเมลของคุณกับกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ เป็นเรื่องง่าย

กรณีการใช้งาน ActiveCampaign: การจัดการแคมเปญ

การจัดการแคมเปญในระบบ CRM เป็นภารกิจที่สำคัญสำหรับองค์กรใด ๆ แคมเปญสามารถนำมาใช้เพื่อเป้าหมายลูกค้าเฉพาะหรือกลุ่มลูกค้าด้วยเอกสารการตลาด ข้อเสนอพิเศษ หรือการสื่อสารอื่น ๆ

เมื่อจัดการแคมเปญใน CRM อย่าง ActiveCampaign คุณจะมีความพร้อมในการสร้างแต่ละขั้นตอนตามความต้องการของคุณ:

1. กำหนดแคมเปญและเป้าหมายของบริษัท

2. การสร้างแผนขั้นตอนและบุคคลสำคัญสำหรับการดำเนินแคมเปญ

3. ระบุกลุ่มเป้าหมายสำหรับแคมเปญและสร้างข้อความที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย

4. การตั้งค่าการติดตามและOKRเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายของแคมเปญบรรลุผล

5. ประเมินผลลัพธ์ของแคมเปญและทำการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นสำหรับแคมเปญในอนาคต

ราคาของ ActiveCampaign

  • การตลาดแบบไลท์: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การตลาดพลัส: $49/เดือน (3 ผู้ใช้)
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด: $149/เดือน (5 ผู้ใช้)
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

9. Pipedrive

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Pipedrive
ผ่านทางPipedrive

Pipedrive เป็นเครื่องมือจัดการกระบวนการขายที่ช่วยให้ธุรกิจติดตามวงจรการขายและความก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโซลูชันบนคลาวด์ที่เข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีทีมขายทำงานระยะไกล Pipedrive มีฟีเจอร์หลากหลาย เช่น การปรับแต่งกระบวนการขาย การขาย การผสานรวมอีเมล และการติดตามกิจกรรม

ดูคู่มือของเราเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการก่อสร้าง!

กรณีการใช้งาน Pipedrive: กระบวนการขายและดีล

Pipeline การขายคือการแสดงภาพกระบวนการขายของคุณ มันช่วยให้คุณติดตามโอกาสผ่านแต่ละขั้นตอนของวงจรการขาย ตั้งแต่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไปจนถึงลูกค้า Pipedrive ทำให้การตั้งค่า pipeline ที่ปรับแต่งได้ง่ายในสามขั้นตอนง่าย ๆ:

1. ตั้งค่าไปป์ไลน์ของคุณ โดยเพิ่มดีลของคุณหรือนำเข้าโดยอัตโนมัติจากสเปรดชีตหรือระบบ CRM

2. ติดตามความคืบหน้า จากการแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติเพื่อให้ข้อเสนอเป็นไปตามแผน

3. อัตโนมัติ การเติบโต ด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยคุณระบุโอกาสปิดการขายได้มากขึ้น

ราคาของ Pipedrive

  • จำเป็น: $9. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $19.90/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $39.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พลังงาน: $49.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $59. 90/เดือน ต่อผู้ใช้

10. Google Sheets

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าสำหรับผู้ใช้ Google Workspace
ผ่านทางGoogle Workspace

Google Sheetsเป็นโปรแกรมแก้ไขสเปรดชีตบนเว็บที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับข้อมูลใหม่ ๆ ได้ผ่านการแชร์และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ คุณสามารถสร้างเอกสาร สเปรดชีต และงานนำเสนอได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ และจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติไปยัง Google Drive ของคุณในฐานะส่วนหนึ่งของ Google Workspace ทีมงานสามารถเร่งกระบวนการทำงานได้โดยการเชื่อมต่อ Sheets กับแอปอื่น ๆ ของ Google เพื่อสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการ

กรณีการใช้งาน Google Sheets: ระบบบริหารจัดการลูกค้าผ่านสเปรดชีต

สเปรดชีตเป็นวิธีที่คุ้นเคยที่สุดในการติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณสามารถสร้างตารางที่มีชื่อลูกค้า ข้อมูลติดต่อ และบันทึกใดๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามการสื่อสารและการโต้ตอบกับลูกค้าที่คุณมี นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้สเปรดชีตเพื่อสร้างรายงาน CRMหรือติดตามระดับสินค้าคงคลังได้อีกด้วย

ราคาของ Google Sheets

  • ฟรี สำหรับการใช้งานCRM ส่วนบุคคล(โดยใช้บัญชี Google)
  • ธุรกิจเริ่มต้น: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บิสิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้

ดูว่าซอฟต์แวร์ CRM สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างไร

ความจริงก็คือ เวลาที่ต่อเนื่องในการมุ่งเน้นงานบริหารลูกค้านั้นหายาก และระบบ CRM แบบเดิมมักทำให้พนักงานขายต้องเจอกับขั้นตอนยุ่งยากในการเข้าถึงข้อมูลของพวกเขา

เมื่อทุกอย่างตั้งแต่ภารกิจส่วนตัวไปจนถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีมอยู่ในที่เดียว คุณจะค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายและหลีกเลี่ยงงานซ้ำซ้อน ด้วย ClickUp คุณจะมีเครื่องมือ CRM การเชื่อมต่อ และการสนับสนุนที่จำเป็นในการตั้งค่ากระบวนการสำหรับโครงการและดีลที่มีตั้งแต่แบบคาดการณ์ได้ไปจนถึงซับซ้อนสูง

สมัครบัญชีฟรีเพื่อจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าของคุณและเพิ่มรายการที่ต้องทำของคุณ เพื่อให้คุณมีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียวตั้งแต่วันนี้!